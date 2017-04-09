Sunday, April 9, 2017
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    49 examinees pass the upgrading as Professional Electronics Engineer Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 49 passed the technical evaluation for the upgrading as Professional Electronics Engineer given by the Board of Electronics Engineering in Manila this April 2017.

    Seq. No.    N a m e

    1    ALMAZAN, NORINE  CALICDAN
    2    ANOG, ALVIN  GACUTAN
    3    AQUINO, JERIESEPH PIERRE  DULLER
    4    ASPIRAS, MARY GRACE  MOSQUEDA
    5    ASPIRAS, REGINO  BORJA
    6    BALINADO, FAVIS JOSEPH  COMIA
    7    BENASA, RAUL  ROTAIRO
    8    BERONGUEZ, JAY PEE  TORRES
    9    BONECILLO, JOEL  EQUIPADO
    10    CASTRO, SANTOS JR  SOMERA
    11    CEMPRON, CONSTANCIO JR  BALINTON
    12    DAYRIT, ARIES  MANUZON
    13    DAYTO, VICTORIANO II  BUMALAY
    14    DEL ROSARIO, MARY JANE  FERNANDO
    15    DIMAALA, FERNANDO  MERCADO
    16    DIZON, ROBERTO  DE GUIA
    17    ENDENO, EDILBERTO  HEBREZA
    18    ESCALANTE, ARLAN-Z  LABATA
    19    ESPINOSA, JOSE JR  PAJOTA
    20    FRANCISCO, FRANCIS  AUSTRIA
    21    GOPELA, JUNE LLOYD EMERSON  ROMERO
    22    INACAY, AXCEL  PEÑAREDONDO
    23    JUMAO-AS, JANICE IVY  LIM
    24    LAM, JUAN CARLOS  LAVILLA
    25    LICUP, ROBERT JOSEPH  MENDOZA
    26    LOPEZ, ARISTOTLE  DOMINGO
    27    MABANTA, SAMUEL  PERALTA
    28    MAMUAD, PATROCINIO JR  BATO
    29    MAPOLON, SOLITO  GUINTO
    30    MAPULA, NIEVA  MALAGUM
    31    MELENDRES, MARK ANTHONY  VALENZUELA
    32    MESA, WILLARDO  CEÑIDOZA
    33    NAMOL, REYNALDO  ENCONTAD
    34    NAVARRO, RONALD  BERNARDO
    35    PACHECO, RONALDO  BERNARDO
    36    QUERUBIN, MCCLOVEN  CABRERA
    37    RECTO, KING HAROLD  ALIP
    38    SALAZAR, DONILYN  DUMALEN
    39    TARIMAN, CHRISTIAN  ROSAL
    40    TERRADO, NAZARIO II  CONCEPCION
    41    TONGOL, MARIA DOLORES  SERRANO
    42    TRINIDAD, KRIS ANDREW  BARRIENTOS
    43    TUBON, RIO  CELERIDAD
    44    TUPAS, MARK CHRISTOPHER  CRUZ
    45    VALERIO, ISAGANI  MIRANDA
    46    VIDAD, MICHELLE LUCILA BARBARA  FLORES
    47    VIRAY, CHRISTOPHER  GANTAN
    48    VIRAY, FERDINAND  CRUZ
    49    ZORILLA, RONDEL JOHN  GUZMAN

    NOTHING FOLLOWS———————-

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