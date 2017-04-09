49 examinees pass the upgrading as Professional Electronics Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 49 passed the technical evaluation for the upgrading as Professional Electronics Engineer given by the Board of Electronics Engineering in Manila this April 2017.
Seq. No. N a m e
1 ALMAZAN, NORINE CALICDAN
2 ANOG, ALVIN GACUTAN
3 AQUINO, JERIESEPH PIERRE DULLER
4 ASPIRAS, MARY GRACE MOSQUEDA
5 ASPIRAS, REGINO BORJA
6 BALINADO, FAVIS JOSEPH COMIA
7 BENASA, RAUL ROTAIRO
8 BERONGUEZ, JAY PEE TORRES
9 BONECILLO, JOEL EQUIPADO
10 CASTRO, SANTOS JR SOMERA
11 CEMPRON, CONSTANCIO JR BALINTON
12 DAYRIT, ARIES MANUZON
13 DAYTO, VICTORIANO II BUMALAY
14 DEL ROSARIO, MARY JANE FERNANDO
15 DIMAALA, FERNANDO MERCADO
16 DIZON, ROBERTO DE GUIA
17 ENDENO, EDILBERTO HEBREZA
18 ESCALANTE, ARLAN-Z LABATA
19 ESPINOSA, JOSE JR PAJOTA
20 FRANCISCO, FRANCIS AUSTRIA
21 GOPELA, JUNE LLOYD EMERSON ROMERO
22 INACAY, AXCEL PEÑAREDONDO
23 JUMAO-AS, JANICE IVY LIM
24 LAM, JUAN CARLOS LAVILLA
25 LICUP, ROBERT JOSEPH MENDOZA
26 LOPEZ, ARISTOTLE DOMINGO
27 MABANTA, SAMUEL PERALTA
28 MAMUAD, PATROCINIO JR BATO
29 MAPOLON, SOLITO GUINTO
30 MAPULA, NIEVA MALAGUM
31 MELENDRES, MARK ANTHONY VALENZUELA
32 MESA, WILLARDO CEÑIDOZA
33 NAMOL, REYNALDO ENCONTAD
34 NAVARRO, RONALD BERNARDO
35 PACHECO, RONALDO BERNARDO
36 QUERUBIN, MCCLOVEN CABRERA
37 RECTO, KING HAROLD ALIP
38 SALAZAR, DONILYN DUMALEN
39 TARIMAN, CHRISTIAN ROSAL
40 TERRADO, NAZARIO II CONCEPCION
41 TONGOL, MARIA DOLORES SERRANO
42 TRINIDAD, KRIS ANDREW BARRIENTOS
43 TUBON, RIO CELERIDAD
44 TUPAS, MARK CHRISTOPHER CRUZ
45 VALERIO, ISAGANI MIRANDA
46 VIDAD, MICHELLE LUCILA BARBARA FLORES
47 VIRAY, CHRISTOPHER GANTAN
48 VIRAY, FERDINAND CRUZ
49 ZORILLA, RONDEL JOHN GUZMAN
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