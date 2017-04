49 examinees pass the upgrading as Professional Electronics Engineer Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 49 passed the technical evaluation for the upgrading as Professional Electronics Engineer given by the Board of Electronics Engineering in Manila this April 2017.

Seq. No. N a m e

1 ALMAZAN, NORINE CALICDAN

2 ANOG, ALVIN GACUTAN

3 AQUINO, JERIESEPH PIERRE DULLER

4 ASPIRAS, MARY GRACE MOSQUEDA

5 ASPIRAS, REGINO BORJA

6 BALINADO, FAVIS JOSEPH COMIA

7 BENASA, RAUL ROTAIRO

8 BERONGUEZ, JAY PEE TORRES

9 BONECILLO, JOEL EQUIPADO

10 CASTRO, SANTOS JR SOMERA

11 CEMPRON, CONSTANCIO JR BALINTON

12 DAYRIT, ARIES MANUZON

13 DAYTO, VICTORIANO II BUMALAY

14 DEL ROSARIO, MARY JANE FERNANDO

15 DIMAALA, FERNANDO MERCADO

16 DIZON, ROBERTO DE GUIA

17 ENDENO, EDILBERTO HEBREZA

18 ESCALANTE, ARLAN-Z LABATA

19 ESPINOSA, JOSE JR PAJOTA

20 FRANCISCO, FRANCIS AUSTRIA

21 GOPELA, JUNE LLOYD EMERSON ROMERO

22 INACAY, AXCEL PEÑAREDONDO

23 JUMAO-AS, JANICE IVY LIM

24 LAM, JUAN CARLOS LAVILLA

25 LICUP, ROBERT JOSEPH MENDOZA

26 LOPEZ, ARISTOTLE DOMINGO

27 MABANTA, SAMUEL PERALTA

28 MAMUAD, PATROCINIO JR BATO

29 MAPOLON, SOLITO GUINTO

30 MAPULA, NIEVA MALAGUM

31 MELENDRES, MARK ANTHONY VALENZUELA

32 MESA, WILLARDO CEÑIDOZA

33 NAMOL, REYNALDO ENCONTAD

34 NAVARRO, RONALD BERNARDO

35 PACHECO, RONALDO BERNARDO

36 QUERUBIN, MCCLOVEN CABRERA

37 RECTO, KING HAROLD ALIP

38 SALAZAR, DONILYN DUMALEN

39 TARIMAN, CHRISTIAN ROSAL

40 TERRADO, NAZARIO II CONCEPCION

41 TONGOL, MARIA DOLORES SERRANO

42 TRINIDAD, KRIS ANDREW BARRIENTOS

43 TUBON, RIO CELERIDAD

44 TUPAS, MARK CHRISTOPHER CRUZ

45 VALERIO, ISAGANI MIRANDA

46 VIDAD, MICHELLE LUCILA BARBARA FLORES

47 VIRAY, CHRISTOPHER GANTAN

48 VIRAY, FERDINAND CRUZ

49 ZORILLA, RONDEL JOHN GUZMAN

