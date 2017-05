50 examinees pass the Upgrading as Professional Electrical Engineers Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 50 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this May 2017.

Seq. No. N a m e

1 ADARLO, MAXIMO JR HERNANDEZ

2 ANGELES, GERAMELLE STA MARIA

3 BACANAYA, SANCHO REVIRA

4 BACSAFRA, MARK RYAN CACALDA

5 BACUDIO, DIONISIO JR NARANJO

6 BAGNES, GENE MORRIS DE OCAMPO

7 BENAVENTE, ELSIE ARGARIN

8 BENZON, NEIL LAURENCE COLOMA

9 CALDITO, JAMES BARENG

10 CANSANCIO, VICTOR JR TINGHEL

11 CANSINO, ARTURO CASTILLON

12 CAY, RONALDO WAGAN

13 CIERVA, JEFFREY NATANO

14 COLMO, JOREX ABIT

15 CORDENILLO, WALTER MORANTE

16 CORREA, JOHNEYAL UMANI

17 CRUZ, ANTONIO SAN DIEGO

18 DIAZ, ROMEO JR SAMANO

19 DUCUSIN, MARLON TAMBO

20 ESLAO, JOHN-JOSEPH DEMANDANTE

21 ESPINAS, ANTONIO JR RAS

22 ESPIRITU, ELMER MEJIA

23 ESPORTUNO, NOLI CASA

24 ESTRELLA, LOUIE ALANSIGAN

25 FELLER, ROCKY LIM

26 FERNANDEZ, ERIC BAZAN

27 GANEA, WILLARD GATILOGO

28 GOLOSINDA, JOSEFINO JR MARQUEZ

29 GONZALVO, JAYSON ENDAYA

30 GUNTANG, SONNY AGUILAR

31 HERRERA, RHODERICK EMPALMADO

32 JOLEJOLE, JOHNDY REBAY

33 LEDESMA, LUISITO CALUSAY

34 MACATANGAY, MARITES ALMENIANA

35 MANANSALA, BRYAN ALFONZO

36 MANUEL, LEEDAN CARDENAS

37 MAYUGA, JOEL CRISPIN PORTAL

38 MENDOZA, LARRY GARRERO

39 MORALES, JAY LIMPIN

40 PALENCIA, ROLANDO ALMAZAN

41 PALMARAN, MA THERESA CALZADO

42 PANAGSAGAN, RODELO ALQUIZAR

43 PEN, JESSIE MAR MOGATO

44 RAFAEL, NORMAN HABITO

45 REAL, ALDEN SALGADO

46 SALMORIN, NEIL GREGORIO

47 SICAT, NELSON CALAUNAN

48 SURBAN, MARIO JR MARGATE

49 TABIOS, ARJAY BONAGUA

50 TANGALIN, ARDEEN DE LA ROSA

NOTHING FOLLOWS