50 examinees pass the Upgrading as Professional Electrical Engineers Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 50 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this May 2017.
Seq. No. N a m e
1 ADARLO, MAXIMO JR HERNANDEZ
2 ANGELES, GERAMELLE STA MARIA
3 BACANAYA, SANCHO REVIRA
4 BACSAFRA, MARK RYAN CACALDA
5 BACUDIO, DIONISIO JR NARANJO
6 BAGNES, GENE MORRIS DE OCAMPO
7 BENAVENTE, ELSIE ARGARIN
8 BENZON, NEIL LAURENCE COLOMA
9 CALDITO, JAMES BARENG
10 CANSANCIO, VICTOR JR TINGHEL
11 CANSINO, ARTURO CASTILLON
12 CAY, RONALDO WAGAN
13 CIERVA, JEFFREY NATANO
14 COLMO, JOREX ABIT
15 CORDENILLO, WALTER MORANTE
16 CORREA, JOHNEYAL UMANI
17 CRUZ, ANTONIO SAN DIEGO
18 DIAZ, ROMEO JR SAMANO
19 DUCUSIN, MARLON TAMBO
20 ESLAO, JOHN-JOSEPH DEMANDANTE
21 ESPINAS, ANTONIO JR RAS
22 ESPIRITU, ELMER MEJIA
23 ESPORTUNO, NOLI CASA
24 ESTRELLA, LOUIE ALANSIGAN
25 FELLER, ROCKY LIM
26 FERNANDEZ, ERIC BAZAN
27 GANEA, WILLARD GATILOGO
28 GOLOSINDA, JOSEFINO JR MARQUEZ
29 GONZALVO, JAYSON ENDAYA
30 GUNTANG, SONNY AGUILAR
31 HERRERA, RHODERICK EMPALMADO
32 JOLEJOLE, JOHNDY REBAY
33 LEDESMA, LUISITO CALUSAY
34 MACATANGAY, MARITES ALMENIANA
35 MANANSALA, BRYAN ALFONZO
36 MANUEL, LEEDAN CARDENAS
37 MAYUGA, JOEL CRISPIN PORTAL
38 MENDOZA, LARRY GARRERO
39 MORALES, JAY LIMPIN
40 PALENCIA, ROLANDO ALMAZAN
41 PALMARAN, MA THERESA CALZADO
42 PANAGSAGAN, RODELO ALQUIZAR
43 PEN, JESSIE MAR MOGATO
44 RAFAEL, NORMAN HABITO
45 REAL, ALDEN SALGADO
46 SALMORIN, NEIL GREGORIO
47 SICAT, NELSON CALAUNAN
48 SURBAN, MARIO JR MARGATE
49 TABIOS, ARJAY BONAGUA
50 TANGALIN, ARDEEN DE LA ROSA
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