Monday, May 22, 2017
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    50 examinees pass the Upgrading as Professional Electrical Engineers Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 50 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this May 2017.

    Seq. No.  N a m e
    1 ADARLO, MAXIMO JR HERNANDEZ
    2 ANGELES, GERAMELLE STA MARIA
    3 BACANAYA, SANCHO REVIRA
    4 BACSAFRA, MARK RYAN CACALDA
    5 BACUDIO, DIONISIO JR NARANJO
    6 BAGNES, GENE MORRIS DE OCAMPO
    7 BENAVENTE, ELSIE ARGARIN
    8 BENZON, NEIL LAURENCE COLOMA
    9 CALDITO, JAMES BARENG
    10 CANSANCIO, VICTOR JR TINGHEL
    11 CANSINO, ARTURO CASTILLON
    12 CAY, RONALDO WAGAN
    13 CIERVA, JEFFREY NATANO
    14 COLMO, JOREX ABIT
    15 CORDENILLO, WALTER MORANTE
    16 CORREA, JOHNEYAL UMANI
    17 CRUZ, ANTONIO SAN DIEGO
    18 DIAZ, ROMEO JR SAMANO
    19 DUCUSIN, MARLON TAMBO
    20 ESLAO, JOHN-JOSEPH DEMANDANTE
    21 ESPINAS, ANTONIO JR RAS
    22 ESPIRITU, ELMER MEJIA
    23 ESPORTUNO, NOLI CASA
    24 ESTRELLA, LOUIE ALANSIGAN
    25 FELLER, ROCKY LIM
    26 FERNANDEZ, ERIC BAZAN
    27 GANEA, WILLARD GATILOGO
    28 GOLOSINDA, JOSEFINO JR MARQUEZ
    29 GONZALVO, JAYSON ENDAYA
    30 GUNTANG, SONNY AGUILAR
    31 HERRERA, RHODERICK EMPALMADO
    32 JOLEJOLE, JOHNDY REBAY
    33 LEDESMA, LUISITO CALUSAY
    34 MACATANGAY, MARITES ALMENIANA
    35 MANANSALA, BRYAN ALFONZO
    36 MANUEL, LEEDAN CARDENAS
    37 MAYUGA, JOEL CRISPIN PORTAL
    38 MENDOZA, LARRY GARRERO
    39 MORALES, JAY LIMPIN
    40 PALENCIA, ROLANDO ALMAZAN
    41 PALMARAN, MA THERESA CALZADO
    42 PANAGSAGAN, RODELO ALQUIZAR
    43 PEN, JESSIE MAR MOGATO
    44 RAFAEL, NORMAN HABITO
    45 REAL, ALDEN SALGADO
    46 SALMORIN, NEIL GREGORIO
    47 SICAT, NELSON CALAUNAN
    48 SURBAN, MARIO JR MARGATE
    49 TABIOS, ARJAY BONAGUA
    50 TANGALIN, ARDEEN DE LA ROSA

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