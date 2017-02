512 examinees pass the Physical Therapist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 512 out of 856 passed the Physical Therapist Licensure Examination given by the Board of Physical and Occupational Therapy in the cities of Manila and Cebu this February 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABAMONGA, MIKAELA REI ALVARAN

2 ABELIDO, KIVEEN BAQUILOD

3 ABELLO, CHERRY LENZ DESQUITADO

4 ABERASTURI, MARTINA JOSEPHINE MANGUERRA

5 ABIO, PRINCESS MICHELLE CANDA

6 ABSIN, ROSARY MAE BAGNOL

7 ABUBAKAR, AL OBEIDI SIDDIK

8 ACAIN, NIANH LYN MARIE LAGROSAS

9 ACOB, JUSTIN EPHRAIM ABULENCIA

10 ADMANA, ALYANNA MARIE BUCAL

11 AGUILAR, DANNY ERMITANIO

12 AGUILON, ROZIEL RENDORA

13 ALBARRACIN, REXLYN AGUAVIVA

14 ALBATERA, MARYCRIS MENDEZ

15 ALCALA, CHRISTIAN PANO

16 ALDAY, MARK JOSEPH LUPOS

17 ALESNA, STEVEN JAMES GUPANA

18 ALFARO, JAMES DE LEON

19 ALIGNO, ICY RAY CONGSON

20 ALILIAN, NOHA BASTIAN

21 ALITAO, WENNALYN ANDAYA

22 ALLADO, VERONICA MARIE CALIPES

23 ALMERIA, REGINE JOY ABLANZAR

24 ALONZO, MIGUEL PAOLO RAMOS

25 AMBONG, ALEROSE JOY SALMENTAR

26 AMBULO, ANNALIZA MANZANO

27 AMIL, LINDLEY SHANE ALMENDRAL

28 AMUGOD, MYRNALICE LASTIERRE

29 ANGELES, JOYNIE PARREÑO

30 ANINANG, KRISHNA RUBY COMPARACION

31 ANTIDO, JANINE CLAIRE PEDROSA

32 ANTIG, RAMON IÑIGO LUMAGUE

33 APIGO, DIMPLE DOTIMAS

34 AQUINO, RODEN MAE ANAS

35 AQUINO, SHANE ALYSSA RAZON

36 ARAGON, MIGUEL LUIS GIRAY

37 ARMADA, MARIELLE ERRACHO

38 ARMAMENTO, LULU ALTAMIRANO

39 ARROZAL, MA KRISNA

40 ASORO, PAUL DOMINIC FERRER

41 ATIENZA, BERNADETTE RUTH MARIE CATAN

42 ATIENZA, SHANNEN HYACINTH TENORIO

43 AUSON, DONALD JOHN LABAO

44 BABARIN, RUBY RECITAS

45 BABAS, BIANCA JENNIEVA JUAN

46 BACALANGCO, MYCEL SYLTIELLE SALCEDO

47 BACARO, JESSICA DE DIOS

48 BAEL, FRANCIS MARGARETTE LOYOLA

49 BAGOYO, TANDIA ANGELA DALAGAN

50 BAGTAS, AILENE ROMILA DELA CRUZ

51 BAGUIO, ELLIA DOMINIQUE CRUZ

52 BAJAMUNDE, LORENZO III TABIONGAN

53 BALBUTIN, JUPFER CABILOGAN

54 BALINGBING, AYRA MAE SIERRA

55 BALISI, SAMUEL JR PARAGAS

56 BALITE, PAOLO SIA

57 BALLITOC, ROAN JOY WAGAYAN

58 BALOLONG, LESLIE ANN ALCANTARA

59 BANAAG, MERIKA JOYCE SINGSON

60 BANCOLITA, GLEISON SOLOMON

61 BARBOSA, CLAIRE PAGDATOON

62 BARBOSA, MHELODY JOY TANFELIX

63 BARIUAD, JOHN KELLIE ELLAGA

64 BARVILLA, NOLEEN DALINO

65 BASA, ANTONIO VII BESABELLA

66 BATHAN, ROBE JANAREN REYES

67 BAUTISTA, JAECYLYN MIRA

68 BEARNEZA, MONIQUE KLARENCE CHUA

69 BEDRO, RAKANA

70 BELEN, MARNIE KEITH ILAGAN

71 BENITEZ, CHERRY MAY TORMES

72 BERNARDO, FATIMA YVETTE ORAYA

73 BERTIS, QUEENA LEN DEVARAS

74 BOLOFER, HAYES MONICA CANILON

75 BONJE, CARLO MIGUEL GILLERA

76 BORBE, ARMAND LOGAN BERNAL

77 BORDNER, STEVEN FONTANOZA

78 BRITO, ARNOLD MILTON ESPEJO

79 BUAN, BRYAN DAVID

80 BUGANTE, MAIKA LOUISE MERCADO

81 BUOT, NEIL IRENEO JOPSON

82 CABALAG, MELISSA LIMJAP

83 CABUSO, ANICETO LEMNEL LAZARO

84 CABUYADAO, MINALYN GAMBOL

85 CAHANDING, MICHAEL EARVIN CANLAS

86 CAILAO, MARIE ANTOINETTE TUNGOL

87 CAINDOY, DONNA CLAIRE RAMOS

88 CALARA, JENNY MARCELO

89 CALIAO, KATE OBAL

90 CALMA, SHARMAINE ERICA MAGBAG

91 CALUBAYAN, STEPHANIE ARANETA

92 CAMARILLO, CATE FRANCEZ ARHIS

93 CAMAROTE, JONAH GREJALVO

94 CAMERINO, JURIS ANN MALIMBAN

95 CARANDANG, PAULINE FRANCESCA DUNGCA

96 CARGANILLO, RITZ KIM LAGUA

97 CARIDO, CLARK DAVID MALBOG

98 CARILIMDILIMAN, MARIA LEAH YNOT

99 CARIÑO, JAY CHRISTIAN BERNARDO

100 CARO, KRISTOFFER BRYAN PAPILOTA

101 CARPIO, ERIKA JANE CABANAG

102 CARPIO, KEITH CHRISTIAN GUTIERREZ

103 CARPIO, ROXANNE PARAGAS

104 CARVAJAL, ALAYNE DUCAY

105 CASTAÑARES, GLORIETTA ANNE ARAÑAS

106 CASTAÑEDA, HENNAH DAYRIT

107 CASTILLO, MARIVIC DACUYCUY

108 CASTILLO, MILAGROS

109 CASTILLO, NATASHA LEUNG

110 CASTRO, JONAS DADIOS

111 CASTRO, MA ANGELICA QUINTAS

112 CATACUTAN, JEZRAEL GIMENEZ

113 CATIPON, JOSE MARIA LORENZO CRUZ

114 CELAJES, SHARI MAE TAN

115 CELINO, MARIE CRISSLE DELOS AMA

116 CENIZA, FRITZ GERALD FORTUNA

117 CENTENO, LLYANNAH GAILE VALDEZ

118 CHANG, WARREN MENG HANG LIZARDO

119 CHUA, BEATRICE ORTIZ

120 CINCO, CHERRY ANNE CARIAN

121 CIRILO, ROGELIO JR CEREZO

122 COMA, LYNDON CED ESTEPA

123 COMIA, FATIMA ENABORE

124 CONDES, GIAN CARLO ESTOCAPIO

125 CONNER, ERMANNE LOU FOZ

126 CONOPIO, DEO JORDAN ARANAS

127 CONSTANTINO, IVAN ROSS CABACUNGAN

128 CORDOVA, RENALOU BRIONES

129 CORPUZ, ABIGAIL MIRANDILLA

130 CORTES, LEO JR BARATBATE

131 CRESPO, KARLA NIKITA BENZON

132 CRYSTAL, JOHN PAUL PARAGES

133 CUATCHIN, SHARMAINE BRIZ

134 CURIBANG, NERDY TANDAYU

135 DAGDAG, PATRICK FAUNDO

136 DALANGIN, FRANCESCA DACON

137 DANTES, PATRICIA ANNE ROQUE

138 DAVID, KRISTOFFER DIZON

139 DE DOMINGO, ELLAINE JOANNE JIMENEZ

140 DE LA ROSA, GERALD IBAÑEZ

141 DE LEON, JAMIE LAYNE HUFALAR

142 DE LEON, JOHN PAUL AGCAOILI

143 DE LEON, JULIO ALBERTO DATU

144 DE LEON, MARA JHICELLE MARQUEZ

145 DE LOS SANTOS, CLARICE ASI

146 DECANO, CATHERINE AGUINALDO

147 DEFENSOR, AMIEL NICOLE DIVA

148 DEGUIT, ZENICKA CLEO CANG

149 DEL GADO, JENINA JOY VILLARICA

150 DELA CUESTA, DARYL CEDRIX CARUNGCONG

151 DELICANA, HILLARY ANN CAPISTRANO

152 DELIÑA, DOM CARLO EQUIPAJE

153 DELOS REYES, MARY JANESA ALCONERA

154 DELUTE, KIM MAY AGAMON

155 DENDIEGO, MARY MARGARET ANGELES

156 DEQUITO, COLEEN CALAYAG

157 DESPOJO, MARIA SELINA GATCHALIAN

158 DEUNA, SALVADOR JR DIONELA

159 DIAZ, JANECA GUTIERREZ

160 DICHOSO, FROILAND SAN ANDRES

161 DIERO, MILES ASIA MAGLALANG

162 DIEZMO, NAOMI DAWN MANGALINO

163 DIONELA, JILLIAN XELINE SUDLA

164 DITA, JAN MARIE NATIVIDAD

165 DIZON, CARL VINCENT MENDOZA

166 DIZON, MELVIN ROBLES

167 DOLORFINO, STEVEN KARL JOVER

168 DULCE, DANA CARISZA DIO

169 DUMLAO, YAWSHA MONTEFALCO

170 DURAC, MOLLY MAE GASCON

171 DY, ANNE SARAH TAN

172 ERCIA, JEREMY ALBIN SALVADOR

173 EREÑO, RONNEL FRANCISCO

174 ERISPE, CARMELA THERESE REYES

175 ESGUERRA, ASHLEY SHERAMAY CAPATI

176 ESGUERRA, JOHN LESLEY BALTAZAR

177 ESPERA, CLIFF ANTHONY MAGBANUA

178 ESPINILI, JARREL JR GARING

179 ESPINOZA, JERALD GARIN

180 ESPIRITU, AIM AQUINO

181 FAJARDO, FRANCESCA JUSTINE GALLERO

182 FAJARDO, IANA CHRISTINE AFRICA

183 FALGUI, ALJON DUN FLORES

184 FERMANO, REEZA ARONGAY

185 FERMIN, EIRENE ALTHEA DELA CRUZ

186 FERNANDO, KYLE REN BARCENAS

187 FERRER, JOHN MICHAEL PARAISO

188 FLORES, MARIANNE ALEXIS PEDROSO

189 FLORES, OSCAR REI RAFIN

190 FLORES, PAULINE SAYSON

191 FORTUNATO, SIJIE UNAY

192 FRANCISCO, SELAH GARCIA

193 FRANCO, DANIEL CHUA SANE

194 FUALO, KRISTINE JOY PALISOC

195 FUENTES, MONA JOYCE CATUBO

196 GABIO, DONNABELLE LERO

197 GALANGAN, ANGELU YOEL TORRES

198 GALAPIA, PRIMROSE BARSATAN

199 GAPUZ, GENER JR ESPERON

200 GARCIA, AARON EARL AUSTRIA

201 GARCIA, JAZMINE IBARRETA

202 GARCIA, LOUISE LAUS

203 GERVACIO, MARIA ZARETH FUELLAS

204 GIDUQUIO, GENO JR VERSOZA

205 GOMEZ, GRACE ELAINE JULIANDA

206 GOMEZ, JARYL FAYE HURTADA

207 GONZAGA, JERWIN GERONIMO

208 GONZALES, CARLIGH CURTAN

209 GORRA, NATALIA JOY MALAGUM

210 GOZO, JOMARI CORTINA

211 GRANADA, KASHMERE JANE LEDESMA

212 GUIAO, GHIA ANGELICA ZUÑIGA

213 GUMAFELIX, DANICA MARIE SAN FELIPE

214 GUNGON, JULIENNE FAYE DELA CRUZ

215 GUTAY, AARON JAMES SALCEDO

216 GUTIERREZ, MANDRELLE NICDAO

217 HAMAD, JASSELLE BLANQUERA

218 HAMBRE, MELODY CHRISTY GUINTAO

219 HASEBE, RIE BINONDO

220 HERMINIGILDO, LEA ANN AREOLA

221 HERNAEZ, ROXANNE JILL ANDALET

222 HERNANDEZ, HAZEL DEL ROSARIO

223 HERNANDEZ, JEFFSY KENNETH DUALAN

224 HERNANDO, STEPHEN BLAISE ILAO

225 HIDALGO, CAMILLE ROSE BALBINO

226 HIPOL, MARIA ISABELLI DAMASCO

227 HO, AUSTIN WILLIAM MENDOZA

228 IBRAHIM, AKIMA CALICA

229 IGCASAN, KWINI TEDI CAÑOS

230 IGDANES, MON BRENT GIRAY

231 IGNACIO, ANGELIQUE LIBRON

232 IGNACIO, KATHRINA GREGORIO

233 IGPIT, BEA ANGELA GUIMALAN

234 ILLUT, CARL FRANCIS SABELLANO

235 INSIGNE, WILLARD PAUL CHAN

236 IRABON, CHARISH MARIANO

237 IRINGAN, ABIGAIL MARIE NATIVIDAD

238 JABAGAT, JUSTIN MORALES

239 JACINTO, NATASHA ALEXIS MARIE GOMEZ

240 JAGAPE, FRENZ GEOFFY PONCE

241 JALANDONI, JOANAH MAY TOLENTINO

242 JAMERLAN, EIRIN GRACE BRAGA

243 JAMIN, KRISTINE NICOLE MALAJACAN

244 JANER, RICIELINE ANNE MENDOZA

245 JARO, JOHN WAYNE DELORIA

246 JAVIER, GENESSA KIM FEGIDERO

247 JOCSON, CRIS HASHIM ABUBAKAR

248 JOMENTO, JUSTIN FILIPINAS

249 JUSTALERO, KEVIN WALDEN CHIRIVIAS

250 KATO, ROXANNE ZAMORAS

251 LAGO, SHARMAINE AURA MACAYAN

252 LARGO, FEMME LOUISE BILAR

253 LEAL, JOHN LEVY DELA CRUZ

254 LEAL, ROBERTO III VIRAY

255 LEBRIA, RENETH PAULO ALEJANDRIA

256 LEDESMA, QUEENIELYN SUERTE

257 LEGARDA, ELYSSA JOYCE PEÑANO

258 LIAO, WILFRED PATRICK RISOS

259 LIM, ANDREI ROBERT LOSEO

260 LIM, RACHELLE ANGELINE RODRIGUEZ

261 LIM, REANNA LAYSON

262 LLAGAS, CRISTINIE PANTALITA

263 LLANDER, AIRRA MARRIE MATUTINO

264 LLUVERAS, KING STEPHEN DOLERO

265 LONGOS, JOAN LOUISE LEONOR

266 LORCA, MARICAR MAE PAURILLO

267 LORENZO, ALIZA-LYN BAUTISTA

268 LOZANO, JUSTINE CLAIRE DUEÑAS

269 LUCES, JEFFREY RALPH BALMACEDA

270 LUNASPE, ROMEO GINO ESPIA

271 MAALAT, REYA KRISTELLE PANALIGAN

272 MABBAYAD, ALYSSA KHATE ADDUN

273 MABUNAY, DANIEL DOMINIC MANDING

274 MADRIAL, APRIL ROSE SERNEO

275 MAGTIBAY, MA CHRISTINE ANGELICA HERNANDEZ

276 MALCAMPO, LYKA JEAN RENACIA

277 MALIT, LERLYN RHEANNE VINUYA

278 MANATAD, CHARMAINE YBAÑEZ

279 MANGONDATO, JOHAIRAH DERON

280 MANUEL, CRISTEL JOY MERCADO

281 MARANAN, JASMINE RAE ARAGO

282 MARTIN, EARA MIKAELA TACSUAN

283 MARTIN, SHAMIRA LUNA

284 MASADO, ALJEY MARI DUQUE

285 MATENCIO, NYSSA FLORENCE ABADIANO

286 MAURICIO, MARA ANGELA VALENCIA

287 MAXIMO, DON JARENZ CRUZ

288 MAYO, CHURCHI VAN ESMUNDO

289 MAYO, JOHN MARK VILLANUEVA

290 MEDINA, FAYE ANN DE LEON

291 MELENDRES, LENI JOHN SAMBLASENO

292 MENDOZA, JILLIAN MARIE

293 MENDOZA, RIZALDE CASILLA

294 MENESES, DERIA FATIMA BUENO

295 MIGUEL, NOVELYN SAURA

296 MILLAN, AIRA MONICA ALOR

297 MIRANDA, ALFRED ALEXIS BALLEZA

298 MIRANDA, REGINA MAE LAVIÑA

299 MOJICA, VENUS REGIS

300 MONARES, HONEY CLAIRE ESPRA

301 MONGCOPA, KRISTINE JOY GALERA

302 MONTESCLAROS, MAVETTE JADE BARING

303 MONTIZINA, MA CLAIRE TRINITY SINGZON

304 MORALES, JOSEPH CEDRIC VIBAR

305 MORENO, REY KRISTOPHER DINGLASAN

306 MORTA, DANIEL MESA

307 MORTERO, NICOLE UBAS

308 MOSHER, RALPH BALINTONG

309 MOSTACHO, CHRISTINA PAULINE REYES

310 MOULIC, MATHIEU JOSEPH AGBAYANI

311 MOYA, ALYSSA MARIE LAYNES

312 MUNDIN, CHRISTINE PAULA CAMANGON

313 MURRIEL, MARIA CAMILLE IRENE AVERION

314 NAJARRO, CHRISTIAN AERON SANTOS

315 NARSICO, RENANTE FUENTES

316 NARZABAL, JENNY LYNN KRIS MUSÑGI

317 NATIVIDAD, REGINALD ALDUIN ARCIAGA

318 NAVALTA, KARINA BUCCAT

319 NAVARRO, FRANCES MEI DALAGAN

320 NEFULDA, ALONA JEAN DENALO

321 NIASCA, KLARIZA MARIE GONZALES

322 NOCHE, ABIGAIL ANNE ALCANTARA

323 NOCOS, KHAY ABALOS

324 NONES, AVA MARIE GABIANO

325 OBISPO, ALDOUZ CEAZAR MALLILLIN

326 OCADO, ABBY GIRL CARASI

327 OCDEN, JOHN HENRY ALCANTARA

328 ODILAO, JESSAMAE HONOR

329 OLAJE, ARTRINA MAY CELAJES

330 OLEDAN, KIA GUMERA

331 OLEGARIO, CAROLINE ARANCON

332 OLITOQUIT, KEVIN ROYCE BOLAÑO

333 OLOFERNES, MC EINARB FORMENTERA

334 ONCINES, ZOSIEMAE LONGAKIT

335 ONG, ROSAMONDE CAMILLE CORCUERA

336 ONG, TYRA MARIE YAP

337 OPEÑA, MARK PAOLO GAVAN

338 OPOG, CLAUDINE MARIE VIAÑA

339 ORANON, NORHAINA YUSOP

340 ORIEL, ARIANNE JOYCE LOREN

341 ORTEGA, DAYANARA VILLEGAS

342 ORTIZ, GLENNFORD ESTIDOLA

343 PACAYRA, EMMANUEL NAVARRO

344 PACHECO, ROBERTO GIORGIO NERONA

345 PACLAUNA, WARDEN SALOMA

346 PACSON, ROGELIO LUIS ABELLA

347 PAELMO, LORAINE DOMINIQUE ALIVIO

348 PAGLINAWAN, RHOBELINE CABACUNGAN

349 PAGUIO, AIRA JANE SERIALES

350 PALACA, MARK JOSEPH GENTUGAYA

351 PALAGANAS, KATRINA ABEDES

352 PALAYON, JAN KAY ADRICULA

353 PALTINCA, KAYLA GEZA BONA

354 PAMILOZA, VRISHA ELAINE MANTILE

355 PANERIO, JESSIE SOLIS

356 PANGANIBAN, ROSECHELLE ANNE CALAUNAN

357 PANGILINAN, KATRINA VALERO

358 PANLILIO, MARK LESTER JIMENO

359 PANZO, TRISTAN JAMES FLORA

360 PARAS, JOHN VINCENT TOLENTINO

361 PARAZO, MARY FATIMA RABINA

362 PAREJA, TRINA ANNE CARPIO

363 PARREÑO, KRYSTEL JADE PALABRICA

364 PAULE, ELAINE REYES

365 PAVILLAR, GLEA VANESSA DUEÑAS

366 PELLEJO, HANNAH MARQUIALA

367 PEREDO, PATRICIA MAE SAN JOSE

368 PEREYRA, FATIMA CHRISTIANA MACASU

369 PEREZ, KRYSTA ELLIEZA CRUZ

370 PERNALA, BERNADINE PRIMERO

371 PICAR, ALMIRA MIARA GARCIA

372 PILAPIL, ALTHEA MAY LUMHOD

373 PINCA, JUDE KRISTIAN LOVERITA

374 PINUELA, NATHAIM DENLY BAÑAS

375 PLAZA-B, JERRICA ANNE

376 POLLIENTE, KRIZ BASCUGUIN

377 POLLONA, CHRISTINE MAE CARIAGA

378 PREPOSI, MARK CLAY VALDEZ

379 PUNO, ALBERTO LEANDRO VIRAY

380 PUNZALAN, ROELLA DENELLE BEJAR

381 QUAN, KIMBERLY BARROSO

382 QUIROZ, KYMA JIANNE WONG

383 QUIÑA, DIANNE ISABELLE CERVANTES

384 RAGUTERO, RICHARD CASILANA

385 RAMIREZ, KARL JONNEX LUCAS

386 RAMIREZ, OREN KEVIN PALMA

387 RAMOS, CHIARRI ESTELLE LIWANAG

388 RAMOS, FRANCHESCA YNA RITA YSABELL GARCIA

389 RAMOS, JED ANGEBELLE TANGPUS

390 RAMOS, VICSON SIMON

391 RAUT, CRESCEL MAE NARIDO

392 RAZON, MARIANNE BUADA

393 REAL, FRANCES EUNICE UNCIANO

394 REGALA, CHRISTINE JOY PAGSISIHAN

395 REGALADO, SAMANTHA PAHILA

396 RELUYA, GEROME VENTOLERO

397 REYES, ARVIN JOHN VILLEGAS

398 REYES, JEANNE KAROL TABALOC

399 REYES, JESSIE MARIE DIMAUNAHAN

400 REYES, JOSEPH ALDRIN HERNANDO

401 RICABLANCA, MARY NOELLE ANNE BAUTISTA

402 RIVAS, ALVIN GA-AS

403 ROSATASE, ANGELYN GLOVA

404 ROTULA, TRA-AN MAY NIVAL

405 ROUS, ALLYSON BERUJA

406 RUBIN, MARY BERNADETTE URSUA

407 RUDAS, LEILA MAE FERRAREN

408 RUELOS, CARL JEREM CORPUS

409 RUFO, WYNONA XAVIERA STA ROSA

410 RUIZ, LUZ GIRLIE MOMONGAN

411 RUIZ, RAIZA MARIAE RAMOS

412 SABIDO, LENNY GRACE TOLENTINO

413 SABIO, MIGUEL BAYLOSIS

414 SACRIS, DAVID JR PESANON

415 SAGUN, CHRISTINE GAY ASIAO

416 SALADAR, PAUL ROBERT MESTIDIO

417 SALAZAR, JENICA LOUISE BALOALOA

418 SALAZAR, MARIE FE CELIS DIZON

419 SALCEDO, ANNA FATIMA SACDALAN

420 SALES, MARJORIE ESGUERRA

421 SALIOA, MA JOANNA FLORES

422 SALVADOR, JAENAFAE FACTOR

423 SALVATIERRA, JIZEL ABA

424 SAMONTE, GISELLE MIRANDA

425 SAMSON, NIKOLE ASHLEY VILLACORTE

426 SAN DIEGO, DANICA REEZA OLINARES

427 SANCHEZ, HENRY LOU VELOS

428 SANICO, DAX PHYLYN ASONG

429 SANTIAGO, DANICA RHAE POLICARPIO

430 SANTIAGO, JEANNETTE FANTILANAN

431 SANTIAGO, ROD ANTHONY ABELLERA

432 SANTOLAJA, JOAN CARMEL DANIELLE GUANZON

433 SANTOS, FELIZA PALAD

434 SANTOS, LEORINA REY NAVOA

435 SAPULPAYA, MERVIN FIEL BAGA

436 SARABIA, KIMBERLY DELFIN

437 SARCENO, LYRA ANNIE SALVANE

438 SARIOLA, VINCENT JOVEN FLORES

439 SARMIENTO, GIA PELAYO

440 SEBASTIAN, JAMES ALBERT BENIPAYO

441 SEGOVIA, ARBE DURAN

442 SEGUNDO, HILLERIE JOY ARTATES

443 SIA, AXCEL DEAN ROBLES

444 SIMBAJON, JANINE LUBRICO

445 SIMEON, LOUIE DANIEL LIM

446 SISON, ARIANNE LAURICE BACOLOR

447 SISON, ENJANE MAE SANCHEZ

448 SOTO, ARIELLE JACQUELINE

449 SOTOMIL, SERENE DEGAMO

450 STA MARIA, JOSE ANGELO SANTOS

451 SUBIDO, PRESTINE SHEALTIEL AVELLONA

452 SULLANO, APRIL ANGELIQUE SUELAN

453 TABO, LIBERTINE MAGALLON

454 TAGAL, MA MIKAELA II GARAY

455 TAGARDA, EDA DOROTHY TADEO

456 TAJOLOSA, ANNE LORENZ GAVAN

457 TALAVERA, MARY ANNE JENNETH PEREZ

458 TAMONDONG, LEAN CARLO DELA CRUZ

459 TAN, NELSON JR DELA CRUZ

460 TANCHICO, RENZO DOMINIQUE SANTOS

461 TANGENTE, JOHN LOUIE CAPULONG

462 TAPADO, CLARENCE LLOYD YAUN

463 TAPARAN, JEAN MARIE CANOY

464 TARUCAN, KIMBERLY SEGAYA

465 TAYAG, KATHLEEN RHEA FERRER

466 TAYONG, MARY ANGELA ELVAS

467 TE, ROJAN MIGUEL PIÑERO

468 TEJOSO, JEANNE PAULINE DE RAMOS

469 TERRE, REDDICK RAY MATULAC

470 TIANERO, GABRIEL IV ESCOLIN

471 TING, ALYSSA CAITLIN ESPAÑOLA

472 TOGLE, SHANNEIL

473 TOLENTINO, LOUIE IVAN ZUÑIGA

474 TOLENTINO, PAUL KENNETTE DIZON

475 TOMLOD, CRISTINA ARSENIO

476 TORRES, COLEEN GLAIZA MORALES

477 TRESPICIO, JAMIE LOU CHUANICO

478 TUBURAN, MA JESSICA GATON

479 TUVERA, JENICA MAE ARMAS

480 UGALE, KRISTEL UCLARAY

481 UMLAS, CYRUS NIKKOLAI ROQUE

482 URQUIOLA, CANDICE JELIN PESTAÑO

483 UY, SEAN MICHAEL BELLONES

484 UY MATIAO, DIANE GRACE DUQUE

485 VALDEZ, MICAH LARIN

486 VALDEZ, PRINCESS JOY ANDRADA

487 VALENCIA, ART JOSEPH LEONARDO

488 VALENCIA, EL NIÑA DIMAANO

489 VALERIO, MARIEQUEEN MAMITAG

490 VARELA, JOHN KEVIN GOLONG

491 VELASCO, LOVELY JANE DELOS REYES

492 VIGO, CHARLES VIELLE GARROVILLO

493 VILLALON, JAN MARYVONNE BALAGTAS

494 VILLALUZ, MARI-ROSELLE DANGARANG

495 VILLANUEVA, CEDRIC JOHN PREQUENCIA

496 VILLANUEVA, DEWARD GALLARTE

497 VILLARICO, PAULINE THEA AMAHIDO

498 VILLARIÑA, PATRICK EDUARD CHUA

499 VILLEZA, JOSEPH BRYAN MONTOYA

500 VILORIA, KEVIN CAMARILLO

501 VIRAY, VISWANATHAN VILLAVICENCIO

502 VOLANTE, CHRISTIAN DANIEL MANTUA

503 YABOT, JULIAN ANDREI MANALO

504 YALONG, MAE ANN FERRER

505 YAP, VANYA THERESE ALOVERA

506 YERRO, SHANNIE SHAYNE TAM

507 YLAGAN, JONRICH MALLARI

508 YOLDI, KARLA SORIANO

509 YUMUL, ERNEST DOZA

510 YUTIAMCO, KYLE CHADWICK CHUA

511 ZALDIVAR, LEO CARLO PAMA

512 ZAMORA, EDOARDO ANDONI ABLANG

NOTHING FOLLOWS———————-