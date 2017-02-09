Thursday, February 9, 2017
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    512 examinees pass the Physical Therapist Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 512 out of 856 passed the Physical Therapist Licensure Examination given by the Board of Physical and Occupational Therapy in the cities of Manila and Cebu this February 2017.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABAMONGA, MIKAELA REI ALVARAN
    2 ABELIDO, KIVEEN BAQUILOD
    3 ABELLO, CHERRY LENZ DESQUITADO
    4 ABERASTURI, MARTINA JOSEPHINE MANGUERRA
    5 ABIO, PRINCESS MICHELLE CANDA
    6 ABSIN, ROSARY MAE BAGNOL
    7 ABUBAKAR, AL OBEIDI SIDDIK
    8 ACAIN, NIANH LYN MARIE LAGROSAS
    9 ACOB, JUSTIN EPHRAIM ABULENCIA
    10 ADMANA, ALYANNA MARIE BUCAL
    11 AGUILAR, DANNY ERMITANIO
    12 AGUILON, ROZIEL RENDORA
    13 ALBARRACIN, REXLYN AGUAVIVA
    14 ALBATERA, MARYCRIS MENDEZ
    15 ALCALA, CHRISTIAN PANO
    16 ALDAY, MARK JOSEPH LUPOS
    17 ALESNA, STEVEN JAMES GUPANA
    18 ALFARO, JAMES DE LEON
    19 ALIGNO, ICY RAY CONGSON
    20 ALILIAN, NOHA BASTIAN
    21 ALITAO, WENNALYN ANDAYA
    22 ALLADO, VERONICA MARIE CALIPES
    23 ALMERIA, REGINE JOY ABLANZAR
    24 ALONZO, MIGUEL PAOLO RAMOS
    25 AMBONG, ALEROSE JOY SALMENTAR
    26 AMBULO, ANNALIZA MANZANO
    27 AMIL, LINDLEY SHANE ALMENDRAL
    28 AMUGOD, MYRNALICE LASTIERRE
    29 ANGELES, JOYNIE PARREÑO
    30 ANINANG, KRISHNA RUBY COMPARACION
    31 ANTIDO, JANINE CLAIRE PEDROSA
    32 ANTIG, RAMON IÑIGO LUMAGUE
    33 APIGO, DIMPLE DOTIMAS
    34 AQUINO, RODEN MAE ANAS
    35 AQUINO, SHANE ALYSSA RAZON
    36 ARAGON, MIGUEL LUIS GIRAY
    37 ARMADA, MARIELLE ERRACHO
    38 ARMAMENTO, LULU ALTAMIRANO
    39 ARROZAL, MA KRISNA
    40 ASORO, PAUL DOMINIC FERRER
    41 ATIENZA, BERNADETTE RUTH MARIE CATAN
    42 ATIENZA, SHANNEN HYACINTH TENORIO
    43 AUSON, DONALD JOHN LABAO
    44 BABARIN, RUBY RECITAS
    45 BABAS, BIANCA JENNIEVA JUAN
    46 BACALANGCO, MYCEL SYLTIELLE SALCEDO
    47 BACARO, JESSICA DE DIOS
    48 BAEL, FRANCIS MARGARETTE LOYOLA
    49 BAGOYO, TANDIA ANGELA DALAGAN
    50 BAGTAS, AILENE ROMILA DELA CRUZ
    51 BAGUIO, ELLIA DOMINIQUE CRUZ
    52 BAJAMUNDE, LORENZO III TABIONGAN
    53 BALBUTIN, JUPFER CABILOGAN
    54 BALINGBING, AYRA MAE SIERRA
    55 BALISI, SAMUEL JR PARAGAS
    56 BALITE, PAOLO SIA
    57 BALLITOC, ROAN JOY WAGAYAN
    58 BALOLONG, LESLIE ANN ALCANTARA
    59 BANAAG, MERIKA JOYCE SINGSON
    60 BANCOLITA, GLEISON SOLOMON
    61 BARBOSA, CLAIRE PAGDATOON
    62 BARBOSA, MHELODY JOY TANFELIX
    63 BARIUAD, JOHN KELLIE ELLAGA
    64 BARVILLA, NOLEEN DALINO
    65 BASA, ANTONIO VII BESABELLA
    66 BATHAN, ROBE JANAREN REYES
    67 BAUTISTA, JAECYLYN MIRA
    68 BEARNEZA, MONIQUE KLARENCE CHUA
    69 BEDRO, RAKANA
    70 BELEN, MARNIE KEITH ILAGAN
    71 BENITEZ, CHERRY MAY TORMES
    72 BERNARDO, FATIMA YVETTE ORAYA
    73 BERTIS, QUEENA LEN DEVARAS
    74 BOLOFER, HAYES MONICA CANILON
    75 BONJE, CARLO MIGUEL GILLERA
    76 BORBE, ARMAND LOGAN BERNAL
    77 BORDNER, STEVEN FONTANOZA
    78 BRITO, ARNOLD MILTON ESPEJO
    79 BUAN, BRYAN DAVID
    80 BUGANTE, MAIKA LOUISE MERCADO
    81 BUOT, NEIL IRENEO JOPSON
    82 CABALAG, MELISSA LIMJAP
    83 CABUSO, ANICETO LEMNEL LAZARO
    84 CABUYADAO, MINALYN GAMBOL
    85 CAHANDING, MICHAEL EARVIN CANLAS
    86 CAILAO, MARIE ANTOINETTE TUNGOL
    87 CAINDOY, DONNA CLAIRE RAMOS
    88 CALARA, JENNY MARCELO
    89 CALIAO, KATE OBAL
    90 CALMA, SHARMAINE ERICA MAGBAG
    91 CALUBAYAN, STEPHANIE ARANETA
    92 CAMARILLO, CATE FRANCEZ ARHIS
    93 CAMAROTE, JONAH GREJALVO
    94 CAMERINO, JURIS ANN MALIMBAN
    95 CARANDANG, PAULINE FRANCESCA DUNGCA
    96 CARGANILLO, RITZ KIM LAGUA
    97 CARIDO, CLARK DAVID MALBOG
    98 CARILIMDILIMAN, MARIA LEAH YNOT
    99 CARIÑO, JAY CHRISTIAN BERNARDO
    100 CARO, KRISTOFFER BRYAN PAPILOTA
    101 CARPIO, ERIKA JANE CABANAG
    102 CARPIO, KEITH CHRISTIAN GUTIERREZ
    103 CARPIO, ROXANNE PARAGAS
    104 CARVAJAL, ALAYNE DUCAY
    105 CASTAÑARES, GLORIETTA ANNE ARAÑAS
    106 CASTAÑEDA, HENNAH DAYRIT
    107 CASTILLO, MARIVIC DACUYCUY
    108 CASTILLO, MILAGROS
    109 CASTILLO, NATASHA LEUNG
    110 CASTRO, JONAS DADIOS
    111 CASTRO, MA ANGELICA QUINTAS
    112 CATACUTAN, JEZRAEL GIMENEZ
    113 CATIPON, JOSE MARIA LORENZO CRUZ
    114 CELAJES, SHARI MAE TAN
    115 CELINO, MARIE CRISSLE DELOS AMA
    116 CENIZA, FRITZ GERALD FORTUNA
    117 CENTENO, LLYANNAH GAILE VALDEZ
    118 CHANG, WARREN MENG HANG LIZARDO
    119 CHUA, BEATRICE ORTIZ
    120 CINCO, CHERRY ANNE CARIAN
    121 CIRILO, ROGELIO JR CEREZO
    122 COMA, LYNDON CED ESTEPA
    123 COMIA, FATIMA ENABORE
    124 CONDES, GIAN CARLO ESTOCAPIO
    125 CONNER, ERMANNE LOU FOZ
    126 CONOPIO, DEO JORDAN ARANAS
    127 CONSTANTINO, IVAN ROSS CABACUNGAN
    128 CORDOVA, RENALOU BRIONES
    129 CORPUZ, ABIGAIL MIRANDILLA
    130 CORTES, LEO JR BARATBATE
    131 CRESPO, KARLA NIKITA BENZON
    132 CRYSTAL, JOHN PAUL PARAGES
    133 CUATCHIN, SHARMAINE BRIZ
    134 CURIBANG, NERDY TANDAYU
    135 DAGDAG, PATRICK FAUNDO
    136 DALANGIN, FRANCESCA DACON
    137 DANTES, PATRICIA ANNE ROQUE
    138 DAVID, KRISTOFFER DIZON
    139 DE DOMINGO, ELLAINE JOANNE JIMENEZ
    140 DE LA ROSA, GERALD IBAÑEZ
    141 DE LEON, JAMIE LAYNE HUFALAR
    142 DE LEON, JOHN PAUL AGCAOILI
    143 DE LEON, JULIO ALBERTO DATU
    144 DE LEON, MARA JHICELLE MARQUEZ
    145 DE LOS SANTOS, CLARICE ASI
    146 DECANO, CATHERINE AGUINALDO
    147 DEFENSOR, AMIEL NICOLE DIVA
    148 DEGUIT, ZENICKA CLEO CANG
    149 DEL GADO, JENINA JOY VILLARICA
    150 DELA CUESTA, DARYL CEDRIX CARUNGCONG
    151 DELICANA, HILLARY ANN CAPISTRANO
    152 DELIÑA, DOM CARLO EQUIPAJE
    153 DELOS REYES, MARY JANESA ALCONERA
    154 DELUTE, KIM MAY AGAMON
    155 DENDIEGO, MARY MARGARET ANGELES
    156 DEQUITO, COLEEN CALAYAG
    157 DESPOJO, MARIA SELINA GATCHALIAN
    158 DEUNA, SALVADOR JR DIONELA
    159 DIAZ, JANECA GUTIERREZ
    160 DICHOSO, FROILAND SAN ANDRES
    161 DIERO, MILES ASIA MAGLALANG
    162 DIEZMO, NAOMI DAWN MANGALINO
    163 DIONELA, JILLIAN XELINE SUDLA
    164 DITA, JAN MARIE NATIVIDAD
    165 DIZON, CARL VINCENT MENDOZA
    166 DIZON, MELVIN ROBLES
    167 DOLORFINO, STEVEN KARL JOVER
    168 DULCE, DANA CARISZA DIO
    169 DUMLAO, YAWSHA MONTEFALCO
    170 DURAC, MOLLY MAE GASCON
    171 DY, ANNE SARAH TAN
    172 ERCIA, JEREMY ALBIN SALVADOR
    173 EREÑO, RONNEL FRANCISCO
    174 ERISPE, CARMELA THERESE REYES
    175 ESGUERRA, ASHLEY SHERAMAY CAPATI
    176 ESGUERRA, JOHN LESLEY BALTAZAR
    177 ESPERA, CLIFF ANTHONY MAGBANUA
    178 ESPINILI, JARREL JR GARING
    179 ESPINOZA, JERALD GARIN
    180 ESPIRITU, AIM AQUINO
    181 FAJARDO, FRANCESCA JUSTINE GALLERO
    182 FAJARDO, IANA CHRISTINE AFRICA
    183 FALGUI, ALJON DUN FLORES
    184 FERMANO, REEZA ARONGAY
    185 FERMIN, EIRENE ALTHEA DELA CRUZ
    186 FERNANDO, KYLE REN BARCENAS
    187 FERRER, JOHN MICHAEL PARAISO
    188 FLORES, MARIANNE ALEXIS PEDROSO
    189 FLORES, OSCAR REI RAFIN
    190 FLORES, PAULINE SAYSON
    191 FORTUNATO, SIJIE UNAY
    192 FRANCISCO, SELAH GARCIA
    193 FRANCO, DANIEL CHUA SANE
    194 FUALO, KRISTINE JOY PALISOC
    195 FUENTES, MONA JOYCE CATUBO
    196 GABIO, DONNABELLE LERO
    197 GALANGAN, ANGELU YOEL TORRES
    198 GALAPIA, PRIMROSE BARSATAN
    199 GAPUZ, GENER JR ESPERON
    200 GARCIA, AARON EARL AUSTRIA
    201 GARCIA, JAZMINE IBARRETA
    202 GARCIA, LOUISE LAUS
    203 GERVACIO, MARIA ZARETH FUELLAS
    204 GIDUQUIO, GENO JR VERSOZA
    205 GOMEZ, GRACE ELAINE JULIANDA
    206 GOMEZ, JARYL FAYE HURTADA
    207 GONZAGA, JERWIN GERONIMO
    208 GONZALES, CARLIGH CURTAN
    209 GORRA, NATALIA JOY MALAGUM
    210 GOZO, JOMARI CORTINA
    211 GRANADA, KASHMERE JANE LEDESMA
    212 GUIAO, GHIA ANGELICA ZUÑIGA
    213 GUMAFELIX, DANICA MARIE SAN FELIPE
    214 GUNGON, JULIENNE FAYE DELA CRUZ
    215 GUTAY, AARON JAMES SALCEDO
    216 GUTIERREZ, MANDRELLE NICDAO
    217 HAMAD, JASSELLE BLANQUERA
    218 HAMBRE, MELODY CHRISTY GUINTAO
    219 HASEBE, RIE BINONDO
    220 HERMINIGILDO, LEA ANN AREOLA
    221 HERNAEZ, ROXANNE JILL ANDALET
    222 HERNANDEZ, HAZEL DEL ROSARIO
    223 HERNANDEZ, JEFFSY KENNETH DUALAN
    224 HERNANDO, STEPHEN BLAISE ILAO
    225 HIDALGO, CAMILLE ROSE BALBINO
    226 HIPOL, MARIA ISABELLI DAMASCO
    227 HO, AUSTIN WILLIAM MENDOZA
    228 IBRAHIM, AKIMA CALICA
    229 IGCASAN, KWINI TEDI CAÑOS
    230 IGDANES, MON BRENT GIRAY
    231 IGNACIO, ANGELIQUE LIBRON
    232 IGNACIO, KATHRINA GREGORIO
    233 IGPIT, BEA ANGELA GUIMALAN
    234 ILLUT, CARL FRANCIS SABELLANO
    235 INSIGNE, WILLARD PAUL CHAN
    236 IRABON, CHARISH MARIANO
    237 IRINGAN, ABIGAIL MARIE NATIVIDAD
    238 JABAGAT, JUSTIN MORALES
    239 JACINTO, NATASHA ALEXIS MARIE GOMEZ
    240 JAGAPE, FRENZ GEOFFY PONCE
    241 JALANDONI, JOANAH MAY TOLENTINO
    242 JAMERLAN, EIRIN GRACE BRAGA
    243 JAMIN, KRISTINE NICOLE MALAJACAN
    244 JANER, RICIELINE ANNE MENDOZA
    245 JARO, JOHN WAYNE DELORIA
    246 JAVIER, GENESSA KIM FEGIDERO
    247 JOCSON, CRIS HASHIM ABUBAKAR
    248 JOMENTO, JUSTIN FILIPINAS
    249 JUSTALERO, KEVIN WALDEN CHIRIVIAS
    250 KATO, ROXANNE ZAMORAS
    251 LAGO, SHARMAINE AURA MACAYAN
    252 LARGO, FEMME LOUISE BILAR
    253 LEAL, JOHN LEVY DELA CRUZ
    254 LEAL, ROBERTO III VIRAY
    255 LEBRIA, RENETH PAULO ALEJANDRIA
    256 LEDESMA, QUEENIELYN SUERTE
    257 LEGARDA, ELYSSA JOYCE PEÑANO
    258 LIAO, WILFRED PATRICK RISOS
    259 LIM, ANDREI ROBERT LOSEO
    260 LIM, RACHELLE ANGELINE RODRIGUEZ
    261 LIM, REANNA LAYSON
    262 LLAGAS, CRISTINIE PANTALITA
    263 LLANDER, AIRRA MARRIE MATUTINO
    264 LLUVERAS, KING STEPHEN DOLERO
    265 LONGOS, JOAN LOUISE LEONOR
    266 LORCA, MARICAR MAE PAURILLO
    267 LORENZO, ALIZA-LYN BAUTISTA
    268 LOZANO, JUSTINE CLAIRE DUEÑAS
    269 LUCES, JEFFREY RALPH BALMACEDA
    270 LUNASPE, ROMEO GINO ESPIA
    271 MAALAT, REYA KRISTELLE PANALIGAN
    272 MABBAYAD, ALYSSA KHATE ADDUN
    273 MABUNAY, DANIEL DOMINIC MANDING
    274 MADRIAL, APRIL ROSE SERNEO
    275 MAGTIBAY, MA CHRISTINE ANGELICA HERNANDEZ
    276 MALCAMPO, LYKA JEAN RENACIA
    277 MALIT, LERLYN RHEANNE VINUYA
    278 MANATAD, CHARMAINE YBAÑEZ
    279 MANGONDATO, JOHAIRAH DERON
    280 MANUEL, CRISTEL JOY MERCADO
    281 MARANAN, JASMINE RAE ARAGO
    282 MARTIN, EARA MIKAELA TACSUAN
    283 MARTIN, SHAMIRA LUNA
    284 MASADO, ALJEY MARI DUQUE
    285 MATENCIO, NYSSA FLORENCE ABADIANO
    286 MAURICIO, MARA ANGELA VALENCIA
    287 MAXIMO, DON JARENZ CRUZ
    288 MAYO, CHURCHI VAN ESMUNDO
    289 MAYO, JOHN MARK VILLANUEVA
    290 MEDINA, FAYE ANN DE LEON
    291 MELENDRES, LENI JOHN SAMBLASENO
    292 MENDOZA, JILLIAN MARIE
    293 MENDOZA, RIZALDE CASILLA
    294 MENESES, DERIA FATIMA BUENO
    295 MIGUEL, NOVELYN SAURA
    296 MILLAN, AIRA MONICA ALOR
    297 MIRANDA, ALFRED ALEXIS BALLEZA
    298 MIRANDA, REGINA MAE LAVIÑA
    299 MOJICA, VENUS REGIS
    300 MONARES, HONEY CLAIRE ESPRA
    301 MONGCOPA, KRISTINE JOY GALERA
    302 MONTESCLAROS, MAVETTE JADE BARING
    303 MONTIZINA, MA CLAIRE TRINITY SINGZON
    304 MORALES, JOSEPH CEDRIC VIBAR
    305 MORENO, REY KRISTOPHER DINGLASAN
    306 MORTA, DANIEL MESA
    307 MORTERO, NICOLE UBAS
    308 MOSHER, RALPH BALINTONG
    309 MOSTACHO, CHRISTINA PAULINE REYES
    310 MOULIC, MATHIEU JOSEPH AGBAYANI
    311 MOYA, ALYSSA MARIE LAYNES
    312 MUNDIN, CHRISTINE PAULA CAMANGON
    313 MURRIEL, MARIA CAMILLE IRENE AVERION
    314 NAJARRO, CHRISTIAN AERON SANTOS
    315 NARSICO, RENANTE FUENTES
    316 NARZABAL, JENNY LYNN KRIS MUSÑGI
    317 NATIVIDAD, REGINALD ALDUIN ARCIAGA
    318 NAVALTA, KARINA BUCCAT
    319 NAVARRO, FRANCES MEI DALAGAN
    320 NEFULDA, ALONA JEAN DENALO
    321 NIASCA, KLARIZA MARIE GONZALES
    322 NOCHE, ABIGAIL ANNE ALCANTARA
    323 NOCOS, KHAY ABALOS
    324 NONES, AVA MARIE GABIANO
    325 OBISPO, ALDOUZ CEAZAR MALLILLIN
    326 OCADO, ABBY GIRL CARASI
    327 OCDEN, JOHN HENRY ALCANTARA
    328 ODILAO, JESSAMAE HONOR
    329 OLAJE, ARTRINA MAY CELAJES
    330 OLEDAN, KIA GUMERA
    331 OLEGARIO, CAROLINE ARANCON
    332 OLITOQUIT, KEVIN ROYCE BOLAÑO
    333 OLOFERNES, MC EINARB FORMENTERA
    334 ONCINES, ZOSIEMAE LONGAKIT
    335 ONG, ROSAMONDE CAMILLE CORCUERA
    336 ONG, TYRA MARIE YAP
    337 OPEÑA, MARK PAOLO GAVAN
    338 OPOG, CLAUDINE MARIE VIAÑA
    339 ORANON, NORHAINA YUSOP
    340 ORIEL, ARIANNE JOYCE LOREN
    341 ORTEGA, DAYANARA VILLEGAS
    342 ORTIZ, GLENNFORD ESTIDOLA
    343 PACAYRA, EMMANUEL NAVARRO
    344 PACHECO, ROBERTO GIORGIO NERONA
    345 PACLAUNA, WARDEN SALOMA
    346 PACSON, ROGELIO LUIS ABELLA
    347 PAELMO, LORAINE DOMINIQUE ALIVIO
    348 PAGLINAWAN, RHOBELINE CABACUNGAN
    349 PAGUIO, AIRA JANE SERIALES
    350 PALACA, MARK JOSEPH GENTUGAYA
    351 PALAGANAS, KATRINA ABEDES
    352 PALAYON, JAN KAY ADRICULA
    353 PALTINCA, KAYLA GEZA BONA
    354 PAMILOZA, VRISHA ELAINE MANTILE
    355 PANERIO, JESSIE SOLIS
    356 PANGANIBAN, ROSECHELLE ANNE CALAUNAN
    357 PANGILINAN, KATRINA VALERO
    358 PANLILIO, MARK LESTER JIMENO
    359 PANZO, TRISTAN JAMES FLORA
    360 PARAS, JOHN VINCENT TOLENTINO
    361 PARAZO, MARY FATIMA RABINA
    362 PAREJA, TRINA ANNE CARPIO
    363 PARREÑO, KRYSTEL JADE PALABRICA
    364 PAULE, ELAINE REYES
    365 PAVILLAR, GLEA VANESSA DUEÑAS
    366 PELLEJO, HANNAH MARQUIALA
    367 PEREDO, PATRICIA MAE SAN JOSE
    368 PEREYRA, FATIMA CHRISTIANA MACASU
    369 PEREZ, KRYSTA ELLIEZA CRUZ
    370 PERNALA, BERNADINE PRIMERO
    371 PICAR, ALMIRA MIARA GARCIA
    372 PILAPIL, ALTHEA MAY LUMHOD
    373 PINCA, JUDE KRISTIAN LOVERITA
    374 PINUELA, NATHAIM DENLY BAÑAS
    375 PLAZA-B, JERRICA ANNE
    376 POLLIENTE, KRIZ BASCUGUIN
    377 POLLONA, CHRISTINE MAE CARIAGA
    378 PREPOSI, MARK CLAY VALDEZ
    379 PUNO, ALBERTO LEANDRO VIRAY
    380 PUNZALAN, ROELLA DENELLE BEJAR
    381 QUAN, KIMBERLY BARROSO
    382 QUIROZ, KYMA JIANNE WONG
    383 QUIÑA, DIANNE ISABELLE CERVANTES
    384 RAGUTERO, RICHARD CASILANA
    385 RAMIREZ, KARL JONNEX LUCAS
    386 RAMIREZ, OREN KEVIN PALMA
    387 RAMOS, CHIARRI ESTELLE LIWANAG
    388 RAMOS, FRANCHESCA YNA RITA YSABELL GARCIA
    389 RAMOS, JED ANGEBELLE TANGPUS
    390 RAMOS, VICSON SIMON
    391 RAUT, CRESCEL MAE NARIDO
    392 RAZON, MARIANNE BUADA
    393 REAL, FRANCES EUNICE UNCIANO
    394 REGALA, CHRISTINE JOY PAGSISIHAN
    395 REGALADO, SAMANTHA PAHILA
    396 RELUYA, GEROME VENTOLERO
    397 REYES, ARVIN JOHN VILLEGAS
    398 REYES, JEANNE KAROL TABALOC
    399 REYES, JESSIE MARIE DIMAUNAHAN
    400 REYES, JOSEPH ALDRIN HERNANDO
    401 RICABLANCA, MARY NOELLE ANNE BAUTISTA
    402 RIVAS, ALVIN GA-AS
    403 ROSATASE, ANGELYN GLOVA
    404 ROTULA, TRA-AN MAY NIVAL
    405 ROUS, ALLYSON BERUJA
    406 RUBIN, MARY BERNADETTE URSUA
    407 RUDAS, LEILA MAE FERRAREN
    408 RUELOS, CARL JEREM CORPUS
    409 RUFO, WYNONA XAVIERA STA ROSA
    410 RUIZ, LUZ GIRLIE MOMONGAN
    411 RUIZ, RAIZA MARIAE RAMOS
    412 SABIDO, LENNY GRACE TOLENTINO
    413 SABIO, MIGUEL BAYLOSIS
    414 SACRIS, DAVID JR PESANON
    415 SAGUN, CHRISTINE GAY ASIAO
    416 SALADAR, PAUL ROBERT MESTIDIO
    417 SALAZAR, JENICA LOUISE BALOALOA
    418 SALAZAR, MARIE FE CELIS DIZON
    419 SALCEDO, ANNA FATIMA SACDALAN
    420 SALES, MARJORIE ESGUERRA
    421 SALIOA, MA JOANNA FLORES
    422 SALVADOR, JAENAFAE FACTOR
    423 SALVATIERRA, JIZEL ABA
    424 SAMONTE, GISELLE MIRANDA
    425 SAMSON, NIKOLE ASHLEY VILLACORTE
    426 SAN DIEGO, DANICA REEZA OLINARES
    427 SANCHEZ, HENRY LOU VELOS
    428 SANICO, DAX PHYLYN ASONG
    429 SANTIAGO, DANICA RHAE POLICARPIO
    430 SANTIAGO, JEANNETTE FANTILANAN
    431 SANTIAGO, ROD ANTHONY ABELLERA
    432 SANTOLAJA, JOAN CARMEL DANIELLE GUANZON
    433 SANTOS, FELIZA PALAD
    434 SANTOS, LEORINA REY NAVOA
    435 SAPULPAYA, MERVIN FIEL BAGA
    436 SARABIA, KIMBERLY DELFIN
    437 SARCENO, LYRA ANNIE SALVANE
    438 SARIOLA, VINCENT JOVEN FLORES
    439 SARMIENTO, GIA PELAYO
    440 SEBASTIAN, JAMES ALBERT BENIPAYO
    441 SEGOVIA, ARBE DURAN
    442 SEGUNDO, HILLERIE JOY ARTATES
    443 SIA, AXCEL DEAN ROBLES
    444 SIMBAJON, JANINE LUBRICO
    445 SIMEON, LOUIE DANIEL LIM
    446 SISON, ARIANNE LAURICE BACOLOR
    447 SISON, ENJANE MAE SANCHEZ
    448 SOTO, ARIELLE JACQUELINE
    449 SOTOMIL, SERENE DEGAMO
    450 STA MARIA, JOSE ANGELO SANTOS
    451 SUBIDO, PRESTINE SHEALTIEL AVELLONA
    452 SULLANO, APRIL ANGELIQUE SUELAN
    453 TABO, LIBERTINE MAGALLON
    454 TAGAL, MA MIKAELA II GARAY
    455 TAGARDA, EDA DOROTHY TADEO
    456 TAJOLOSA, ANNE LORENZ GAVAN
    457 TALAVERA, MARY ANNE JENNETH PEREZ
    458 TAMONDONG, LEAN CARLO DELA CRUZ
    459 TAN, NELSON JR DELA CRUZ
    460 TANCHICO, RENZO DOMINIQUE SANTOS
    461 TANGENTE, JOHN LOUIE CAPULONG
    462 TAPADO, CLARENCE LLOYD YAUN
    463 TAPARAN, JEAN MARIE CANOY
    464 TARUCAN, KIMBERLY SEGAYA
    465 TAYAG, KATHLEEN RHEA FERRER
    466 TAYONG, MARY ANGELA ELVAS
    467 TE, ROJAN MIGUEL PIÑERO
    468 TEJOSO, JEANNE PAULINE DE RAMOS
    469 TERRE, REDDICK RAY MATULAC
    470 TIANERO, GABRIEL IV ESCOLIN
    471 TING, ALYSSA CAITLIN ESPAÑOLA
    472 TOGLE, SHANNEIL
    473 TOLENTINO, LOUIE IVAN ZUÑIGA
    474 TOLENTINO, PAUL KENNETTE DIZON
    475 TOMLOD, CRISTINA ARSENIO
    476 TORRES, COLEEN GLAIZA MORALES
    477 TRESPICIO, JAMIE LOU CHUANICO
    478 TUBURAN, MA JESSICA GATON
    479 TUVERA, JENICA MAE ARMAS
    480 UGALE, KRISTEL UCLARAY
    481 UMLAS, CYRUS NIKKOLAI ROQUE
    482 URQUIOLA, CANDICE JELIN PESTAÑO
    483 UY, SEAN MICHAEL BELLONES
    484 UY MATIAO, DIANE GRACE DUQUE
    485 VALDEZ, MICAH LARIN
    486 VALDEZ, PRINCESS JOY ANDRADA
    487 VALENCIA, ART JOSEPH LEONARDO
    488 VALENCIA, EL NIÑA DIMAANO
    489 VALERIO, MARIEQUEEN MAMITAG
    490 VARELA, JOHN KEVIN GOLONG
    491 VELASCO, LOVELY JANE DELOS REYES
    492 VIGO, CHARLES VIELLE GARROVILLO
    493 VILLALON, JAN MARYVONNE BALAGTAS
    494 VILLALUZ, MARI-ROSELLE DANGARANG
    495 VILLANUEVA, CEDRIC JOHN PREQUENCIA
    496 VILLANUEVA, DEWARD GALLARTE
    497 VILLARICO, PAULINE THEA AMAHIDO
    498 VILLARIÑA, PATRICK EDUARD CHUA
    499 VILLEZA, JOSEPH BRYAN MONTOYA
    500 VILORIA, KEVIN CAMARILLO
    501 VIRAY, VISWANATHAN VILLAVICENCIO
    502 VOLANTE, CHRISTIAN DANIEL MANTUA
    503 YABOT, JULIAN ANDREI MANALO
    504 YALONG, MAE ANN FERRER
    505 YAP, VANYA THERESE ALOVERA
    506 YERRO, SHANNIE SHAYNE TAM
    507 YLAGAN, JONRICH MALLARI
    508 YOLDI, KARLA SORIANO
    509 YUMUL, ERNEST DOZA
    510 YUTIAMCO, KYLE CHADWICK CHUA
    511 ZALDIVAR, LEO CARLO PAMA
    512 ZAMORA, EDOARDO ANDONI ABLANG

    NOTHING FOLLOWS———————-

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