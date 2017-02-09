512 examinees pass the Physical Therapist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 512 out of 856 passed the Physical Therapist Licensure Examination given by the Board of Physical and Occupational Therapy in the cities of Manila and Cebu this February 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABAMONGA, MIKAELA REI ALVARAN
2 ABELIDO, KIVEEN BAQUILOD
3 ABELLO, CHERRY LENZ DESQUITADO
4 ABERASTURI, MARTINA JOSEPHINE MANGUERRA
5 ABIO, PRINCESS MICHELLE CANDA
6 ABSIN, ROSARY MAE BAGNOL
7 ABUBAKAR, AL OBEIDI SIDDIK
8 ACAIN, NIANH LYN MARIE LAGROSAS
9 ACOB, JUSTIN EPHRAIM ABULENCIA
10 ADMANA, ALYANNA MARIE BUCAL
11 AGUILAR, DANNY ERMITANIO
12 AGUILON, ROZIEL RENDORA
13 ALBARRACIN, REXLYN AGUAVIVA
14 ALBATERA, MARYCRIS MENDEZ
15 ALCALA, CHRISTIAN PANO
16 ALDAY, MARK JOSEPH LUPOS
17 ALESNA, STEVEN JAMES GUPANA
18 ALFARO, JAMES DE LEON
19 ALIGNO, ICY RAY CONGSON
20 ALILIAN, NOHA BASTIAN
21 ALITAO, WENNALYN ANDAYA
22 ALLADO, VERONICA MARIE CALIPES
23 ALMERIA, REGINE JOY ABLANZAR
24 ALONZO, MIGUEL PAOLO RAMOS
25 AMBONG, ALEROSE JOY SALMENTAR
26 AMBULO, ANNALIZA MANZANO
27 AMIL, LINDLEY SHANE ALMENDRAL
28 AMUGOD, MYRNALICE LASTIERRE
29 ANGELES, JOYNIE PARREÑO
30 ANINANG, KRISHNA RUBY COMPARACION
31 ANTIDO, JANINE CLAIRE PEDROSA
32 ANTIG, RAMON IÑIGO LUMAGUE
33 APIGO, DIMPLE DOTIMAS
34 AQUINO, RODEN MAE ANAS
35 AQUINO, SHANE ALYSSA RAZON
36 ARAGON, MIGUEL LUIS GIRAY
37 ARMADA, MARIELLE ERRACHO
38 ARMAMENTO, LULU ALTAMIRANO
39 ARROZAL, MA KRISNA
40 ASORO, PAUL DOMINIC FERRER
41 ATIENZA, BERNADETTE RUTH MARIE CATAN
42 ATIENZA, SHANNEN HYACINTH TENORIO
43 AUSON, DONALD JOHN LABAO
44 BABARIN, RUBY RECITAS
45 BABAS, BIANCA JENNIEVA JUAN
46 BACALANGCO, MYCEL SYLTIELLE SALCEDO
47 BACARO, JESSICA DE DIOS
48 BAEL, FRANCIS MARGARETTE LOYOLA
49 BAGOYO, TANDIA ANGELA DALAGAN
50 BAGTAS, AILENE ROMILA DELA CRUZ
51 BAGUIO, ELLIA DOMINIQUE CRUZ
52 BAJAMUNDE, LORENZO III TABIONGAN
53 BALBUTIN, JUPFER CABILOGAN
54 BALINGBING, AYRA MAE SIERRA
55 BALISI, SAMUEL JR PARAGAS
56 BALITE, PAOLO SIA
57 BALLITOC, ROAN JOY WAGAYAN
58 BALOLONG, LESLIE ANN ALCANTARA
59 BANAAG, MERIKA JOYCE SINGSON
60 BANCOLITA, GLEISON SOLOMON
61 BARBOSA, CLAIRE PAGDATOON
62 BARBOSA, MHELODY JOY TANFELIX
63 BARIUAD, JOHN KELLIE ELLAGA
64 BARVILLA, NOLEEN DALINO
65 BASA, ANTONIO VII BESABELLA
66 BATHAN, ROBE JANAREN REYES
67 BAUTISTA, JAECYLYN MIRA
68 BEARNEZA, MONIQUE KLARENCE CHUA
69 BEDRO, RAKANA
70 BELEN, MARNIE KEITH ILAGAN
71 BENITEZ, CHERRY MAY TORMES
72 BERNARDO, FATIMA YVETTE ORAYA
73 BERTIS, QUEENA LEN DEVARAS
74 BOLOFER, HAYES MONICA CANILON
75 BONJE, CARLO MIGUEL GILLERA
76 BORBE, ARMAND LOGAN BERNAL
77 BORDNER, STEVEN FONTANOZA
78 BRITO, ARNOLD MILTON ESPEJO
79 BUAN, BRYAN DAVID
80 BUGANTE, MAIKA LOUISE MERCADO
81 BUOT, NEIL IRENEO JOPSON
82 CABALAG, MELISSA LIMJAP
83 CABUSO, ANICETO LEMNEL LAZARO
84 CABUYADAO, MINALYN GAMBOL
85 CAHANDING, MICHAEL EARVIN CANLAS
86 CAILAO, MARIE ANTOINETTE TUNGOL
87 CAINDOY, DONNA CLAIRE RAMOS
88 CALARA, JENNY MARCELO
89 CALIAO, KATE OBAL
90 CALMA, SHARMAINE ERICA MAGBAG
91 CALUBAYAN, STEPHANIE ARANETA
92 CAMARILLO, CATE FRANCEZ ARHIS
93 CAMAROTE, JONAH GREJALVO
94 CAMERINO, JURIS ANN MALIMBAN
95 CARANDANG, PAULINE FRANCESCA DUNGCA
96 CARGANILLO, RITZ KIM LAGUA
97 CARIDO, CLARK DAVID MALBOG
98 CARILIMDILIMAN, MARIA LEAH YNOT
99 CARIÑO, JAY CHRISTIAN BERNARDO
100 CARO, KRISTOFFER BRYAN PAPILOTA
101 CARPIO, ERIKA JANE CABANAG
102 CARPIO, KEITH CHRISTIAN GUTIERREZ
103 CARPIO, ROXANNE PARAGAS
104 CARVAJAL, ALAYNE DUCAY
105 CASTAÑARES, GLORIETTA ANNE ARAÑAS
106 CASTAÑEDA, HENNAH DAYRIT
107 CASTILLO, MARIVIC DACUYCUY
108 CASTILLO, MILAGROS
109 CASTILLO, NATASHA LEUNG
110 CASTRO, JONAS DADIOS
111 CASTRO, MA ANGELICA QUINTAS
112 CATACUTAN, JEZRAEL GIMENEZ
113 CATIPON, JOSE MARIA LORENZO CRUZ
114 CELAJES, SHARI MAE TAN
115 CELINO, MARIE CRISSLE DELOS AMA
116 CENIZA, FRITZ GERALD FORTUNA
117 CENTENO, LLYANNAH GAILE VALDEZ
118 CHANG, WARREN MENG HANG LIZARDO
119 CHUA, BEATRICE ORTIZ
120 CINCO, CHERRY ANNE CARIAN
121 CIRILO, ROGELIO JR CEREZO
122 COMA, LYNDON CED ESTEPA
123 COMIA, FATIMA ENABORE
124 CONDES, GIAN CARLO ESTOCAPIO
125 CONNER, ERMANNE LOU FOZ
126 CONOPIO, DEO JORDAN ARANAS
127 CONSTANTINO, IVAN ROSS CABACUNGAN
128 CORDOVA, RENALOU BRIONES
129 CORPUZ, ABIGAIL MIRANDILLA
130 CORTES, LEO JR BARATBATE
131 CRESPO, KARLA NIKITA BENZON
132 CRYSTAL, JOHN PAUL PARAGES
133 CUATCHIN, SHARMAINE BRIZ
134 CURIBANG, NERDY TANDAYU
135 DAGDAG, PATRICK FAUNDO
136 DALANGIN, FRANCESCA DACON
137 DANTES, PATRICIA ANNE ROQUE
138 DAVID, KRISTOFFER DIZON
139 DE DOMINGO, ELLAINE JOANNE JIMENEZ
140 DE LA ROSA, GERALD IBAÑEZ
141 DE LEON, JAMIE LAYNE HUFALAR
142 DE LEON, JOHN PAUL AGCAOILI
143 DE LEON, JULIO ALBERTO DATU
144 DE LEON, MARA JHICELLE MARQUEZ
145 DE LOS SANTOS, CLARICE ASI
146 DECANO, CATHERINE AGUINALDO
147 DEFENSOR, AMIEL NICOLE DIVA
148 DEGUIT, ZENICKA CLEO CANG
149 DEL GADO, JENINA JOY VILLARICA
150 DELA CUESTA, DARYL CEDRIX CARUNGCONG
151 DELICANA, HILLARY ANN CAPISTRANO
152 DELIÑA, DOM CARLO EQUIPAJE
153 DELOS REYES, MARY JANESA ALCONERA
154 DELUTE, KIM MAY AGAMON
155 DENDIEGO, MARY MARGARET ANGELES
156 DEQUITO, COLEEN CALAYAG
157 DESPOJO, MARIA SELINA GATCHALIAN
158 DEUNA, SALVADOR JR DIONELA
159 DIAZ, JANECA GUTIERREZ
160 DICHOSO, FROILAND SAN ANDRES
161 DIERO, MILES ASIA MAGLALANG
162 DIEZMO, NAOMI DAWN MANGALINO
163 DIONELA, JILLIAN XELINE SUDLA
164 DITA, JAN MARIE NATIVIDAD
165 DIZON, CARL VINCENT MENDOZA
166 DIZON, MELVIN ROBLES
167 DOLORFINO, STEVEN KARL JOVER
168 DULCE, DANA CARISZA DIO
169 DUMLAO, YAWSHA MONTEFALCO
170 DURAC, MOLLY MAE GASCON
171 DY, ANNE SARAH TAN
172 ERCIA, JEREMY ALBIN SALVADOR
173 EREÑO, RONNEL FRANCISCO
174 ERISPE, CARMELA THERESE REYES
175 ESGUERRA, ASHLEY SHERAMAY CAPATI
176 ESGUERRA, JOHN LESLEY BALTAZAR
177 ESPERA, CLIFF ANTHONY MAGBANUA
178 ESPINILI, JARREL JR GARING
179 ESPINOZA, JERALD GARIN
180 ESPIRITU, AIM AQUINO
181 FAJARDO, FRANCESCA JUSTINE GALLERO
182 FAJARDO, IANA CHRISTINE AFRICA
183 FALGUI, ALJON DUN FLORES
184 FERMANO, REEZA ARONGAY
185 FERMIN, EIRENE ALTHEA DELA CRUZ
186 FERNANDO, KYLE REN BARCENAS
187 FERRER, JOHN MICHAEL PARAISO
188 FLORES, MARIANNE ALEXIS PEDROSO
189 FLORES, OSCAR REI RAFIN
190 FLORES, PAULINE SAYSON
191 FORTUNATO, SIJIE UNAY
192 FRANCISCO, SELAH GARCIA
193 FRANCO, DANIEL CHUA SANE
194 FUALO, KRISTINE JOY PALISOC
195 FUENTES, MONA JOYCE CATUBO
196 GABIO, DONNABELLE LERO
197 GALANGAN, ANGELU YOEL TORRES
198 GALAPIA, PRIMROSE BARSATAN
199 GAPUZ, GENER JR ESPERON
200 GARCIA, AARON EARL AUSTRIA
201 GARCIA, JAZMINE IBARRETA
202 GARCIA, LOUISE LAUS
203 GERVACIO, MARIA ZARETH FUELLAS
204 GIDUQUIO, GENO JR VERSOZA
205 GOMEZ, GRACE ELAINE JULIANDA
206 GOMEZ, JARYL FAYE HURTADA
207 GONZAGA, JERWIN GERONIMO
208 GONZALES, CARLIGH CURTAN
209 GORRA, NATALIA JOY MALAGUM
210 GOZO, JOMARI CORTINA
211 GRANADA, KASHMERE JANE LEDESMA
212 GUIAO, GHIA ANGELICA ZUÑIGA
213 GUMAFELIX, DANICA MARIE SAN FELIPE
214 GUNGON, JULIENNE FAYE DELA CRUZ
215 GUTAY, AARON JAMES SALCEDO
216 GUTIERREZ, MANDRELLE NICDAO
217 HAMAD, JASSELLE BLANQUERA
218 HAMBRE, MELODY CHRISTY GUINTAO
219 HASEBE, RIE BINONDO
220 HERMINIGILDO, LEA ANN AREOLA
221 HERNAEZ, ROXANNE JILL ANDALET
222 HERNANDEZ, HAZEL DEL ROSARIO
223 HERNANDEZ, JEFFSY KENNETH DUALAN
224 HERNANDO, STEPHEN BLAISE ILAO
225 HIDALGO, CAMILLE ROSE BALBINO
226 HIPOL, MARIA ISABELLI DAMASCO
227 HO, AUSTIN WILLIAM MENDOZA
228 IBRAHIM, AKIMA CALICA
229 IGCASAN, KWINI TEDI CAÑOS
230 IGDANES, MON BRENT GIRAY
231 IGNACIO, ANGELIQUE LIBRON
232 IGNACIO, KATHRINA GREGORIO
233 IGPIT, BEA ANGELA GUIMALAN
234 ILLUT, CARL FRANCIS SABELLANO
235 INSIGNE, WILLARD PAUL CHAN
236 IRABON, CHARISH MARIANO
237 IRINGAN, ABIGAIL MARIE NATIVIDAD
238 JABAGAT, JUSTIN MORALES
239 JACINTO, NATASHA ALEXIS MARIE GOMEZ
240 JAGAPE, FRENZ GEOFFY PONCE
241 JALANDONI, JOANAH MAY TOLENTINO
242 JAMERLAN, EIRIN GRACE BRAGA
243 JAMIN, KRISTINE NICOLE MALAJACAN
244 JANER, RICIELINE ANNE MENDOZA
245 JARO, JOHN WAYNE DELORIA
246 JAVIER, GENESSA KIM FEGIDERO
247 JOCSON, CRIS HASHIM ABUBAKAR
248 JOMENTO, JUSTIN FILIPINAS
249 JUSTALERO, KEVIN WALDEN CHIRIVIAS
250 KATO, ROXANNE ZAMORAS
251 LAGO, SHARMAINE AURA MACAYAN
252 LARGO, FEMME LOUISE BILAR
253 LEAL, JOHN LEVY DELA CRUZ
254 LEAL, ROBERTO III VIRAY
255 LEBRIA, RENETH PAULO ALEJANDRIA
256 LEDESMA, QUEENIELYN SUERTE
257 LEGARDA, ELYSSA JOYCE PEÑANO
258 LIAO, WILFRED PATRICK RISOS
259 LIM, ANDREI ROBERT LOSEO
260 LIM, RACHELLE ANGELINE RODRIGUEZ
261 LIM, REANNA LAYSON
262 LLAGAS, CRISTINIE PANTALITA
263 LLANDER, AIRRA MARRIE MATUTINO
264 LLUVERAS, KING STEPHEN DOLERO
265 LONGOS, JOAN LOUISE LEONOR
266 LORCA, MARICAR MAE PAURILLO
267 LORENZO, ALIZA-LYN BAUTISTA
268 LOZANO, JUSTINE CLAIRE DUEÑAS
269 LUCES, JEFFREY RALPH BALMACEDA
270 LUNASPE, ROMEO GINO ESPIA
271 MAALAT, REYA KRISTELLE PANALIGAN
272 MABBAYAD, ALYSSA KHATE ADDUN
273 MABUNAY, DANIEL DOMINIC MANDING
274 MADRIAL, APRIL ROSE SERNEO
275 MAGTIBAY, MA CHRISTINE ANGELICA HERNANDEZ
276 MALCAMPO, LYKA JEAN RENACIA
277 MALIT, LERLYN RHEANNE VINUYA
278 MANATAD, CHARMAINE YBAÑEZ
279 MANGONDATO, JOHAIRAH DERON
280 MANUEL, CRISTEL JOY MERCADO
281 MARANAN, JASMINE RAE ARAGO
282 MARTIN, EARA MIKAELA TACSUAN
283 MARTIN, SHAMIRA LUNA
284 MASADO, ALJEY MARI DUQUE
285 MATENCIO, NYSSA FLORENCE ABADIANO
286 MAURICIO, MARA ANGELA VALENCIA
287 MAXIMO, DON JARENZ CRUZ
288 MAYO, CHURCHI VAN ESMUNDO
289 MAYO, JOHN MARK VILLANUEVA
290 MEDINA, FAYE ANN DE LEON
291 MELENDRES, LENI JOHN SAMBLASENO
292 MENDOZA, JILLIAN MARIE
293 MENDOZA, RIZALDE CASILLA
294 MENESES, DERIA FATIMA BUENO
295 MIGUEL, NOVELYN SAURA
296 MILLAN, AIRA MONICA ALOR
297 MIRANDA, ALFRED ALEXIS BALLEZA
298 MIRANDA, REGINA MAE LAVIÑA
299 MOJICA, VENUS REGIS
300 MONARES, HONEY CLAIRE ESPRA
301 MONGCOPA, KRISTINE JOY GALERA
302 MONTESCLAROS, MAVETTE JADE BARING
303 MONTIZINA, MA CLAIRE TRINITY SINGZON
304 MORALES, JOSEPH CEDRIC VIBAR
305 MORENO, REY KRISTOPHER DINGLASAN
306 MORTA, DANIEL MESA
307 MORTERO, NICOLE UBAS
308 MOSHER, RALPH BALINTONG
309 MOSTACHO, CHRISTINA PAULINE REYES
310 MOULIC, MATHIEU JOSEPH AGBAYANI
311 MOYA, ALYSSA MARIE LAYNES
312 MUNDIN, CHRISTINE PAULA CAMANGON
313 MURRIEL, MARIA CAMILLE IRENE AVERION
314 NAJARRO, CHRISTIAN AERON SANTOS
315 NARSICO, RENANTE FUENTES
316 NARZABAL, JENNY LYNN KRIS MUSÑGI
317 NATIVIDAD, REGINALD ALDUIN ARCIAGA
318 NAVALTA, KARINA BUCCAT
319 NAVARRO, FRANCES MEI DALAGAN
320 NEFULDA, ALONA JEAN DENALO
321 NIASCA, KLARIZA MARIE GONZALES
322 NOCHE, ABIGAIL ANNE ALCANTARA
323 NOCOS, KHAY ABALOS
324 NONES, AVA MARIE GABIANO
325 OBISPO, ALDOUZ CEAZAR MALLILLIN
326 OCADO, ABBY GIRL CARASI
327 OCDEN, JOHN HENRY ALCANTARA
328 ODILAO, JESSAMAE HONOR
329 OLAJE, ARTRINA MAY CELAJES
330 OLEDAN, KIA GUMERA
331 OLEGARIO, CAROLINE ARANCON
332 OLITOQUIT, KEVIN ROYCE BOLAÑO
333 OLOFERNES, MC EINARB FORMENTERA
334 ONCINES, ZOSIEMAE LONGAKIT
335 ONG, ROSAMONDE CAMILLE CORCUERA
336 ONG, TYRA MARIE YAP
337 OPEÑA, MARK PAOLO GAVAN
338 OPOG, CLAUDINE MARIE VIAÑA
339 ORANON, NORHAINA YUSOP
340 ORIEL, ARIANNE JOYCE LOREN
341 ORTEGA, DAYANARA VILLEGAS
342 ORTIZ, GLENNFORD ESTIDOLA
343 PACAYRA, EMMANUEL NAVARRO
344 PACHECO, ROBERTO GIORGIO NERONA
345 PACLAUNA, WARDEN SALOMA
346 PACSON, ROGELIO LUIS ABELLA
347 PAELMO, LORAINE DOMINIQUE ALIVIO
348 PAGLINAWAN, RHOBELINE CABACUNGAN
349 PAGUIO, AIRA JANE SERIALES
350 PALACA, MARK JOSEPH GENTUGAYA
351 PALAGANAS, KATRINA ABEDES
352 PALAYON, JAN KAY ADRICULA
353 PALTINCA, KAYLA GEZA BONA
354 PAMILOZA, VRISHA ELAINE MANTILE
355 PANERIO, JESSIE SOLIS
356 PANGANIBAN, ROSECHELLE ANNE CALAUNAN
357 PANGILINAN, KATRINA VALERO
358 PANLILIO, MARK LESTER JIMENO
359 PANZO, TRISTAN JAMES FLORA
360 PARAS, JOHN VINCENT TOLENTINO
361 PARAZO, MARY FATIMA RABINA
362 PAREJA, TRINA ANNE CARPIO
363 PARREÑO, KRYSTEL JADE PALABRICA
364 PAULE, ELAINE REYES
365 PAVILLAR, GLEA VANESSA DUEÑAS
366 PELLEJO, HANNAH MARQUIALA
367 PEREDO, PATRICIA MAE SAN JOSE
368 PEREYRA, FATIMA CHRISTIANA MACASU
369 PEREZ, KRYSTA ELLIEZA CRUZ
370 PERNALA, BERNADINE PRIMERO
371 PICAR, ALMIRA MIARA GARCIA
372 PILAPIL, ALTHEA MAY LUMHOD
373 PINCA, JUDE KRISTIAN LOVERITA
374 PINUELA, NATHAIM DENLY BAÑAS
375 PLAZA-B, JERRICA ANNE
376 POLLIENTE, KRIZ BASCUGUIN
377 POLLONA, CHRISTINE MAE CARIAGA
378 PREPOSI, MARK CLAY VALDEZ
379 PUNO, ALBERTO LEANDRO VIRAY
380 PUNZALAN, ROELLA DENELLE BEJAR
381 QUAN, KIMBERLY BARROSO
382 QUIROZ, KYMA JIANNE WONG
383 QUIÑA, DIANNE ISABELLE CERVANTES
384 RAGUTERO, RICHARD CASILANA
385 RAMIREZ, KARL JONNEX LUCAS
386 RAMIREZ, OREN KEVIN PALMA
387 RAMOS, CHIARRI ESTELLE LIWANAG
388 RAMOS, FRANCHESCA YNA RITA YSABELL GARCIA
389 RAMOS, JED ANGEBELLE TANGPUS
390 RAMOS, VICSON SIMON
391 RAUT, CRESCEL MAE NARIDO
392 RAZON, MARIANNE BUADA
393 REAL, FRANCES EUNICE UNCIANO
394 REGALA, CHRISTINE JOY PAGSISIHAN
395 REGALADO, SAMANTHA PAHILA
396 RELUYA, GEROME VENTOLERO
397 REYES, ARVIN JOHN VILLEGAS
398 REYES, JEANNE KAROL TABALOC
399 REYES, JESSIE MARIE DIMAUNAHAN
400 REYES, JOSEPH ALDRIN HERNANDO
401 RICABLANCA, MARY NOELLE ANNE BAUTISTA
402 RIVAS, ALVIN GA-AS
403 ROSATASE, ANGELYN GLOVA
404 ROTULA, TRA-AN MAY NIVAL
405 ROUS, ALLYSON BERUJA
406 RUBIN, MARY BERNADETTE URSUA
407 RUDAS, LEILA MAE FERRAREN
408 RUELOS, CARL JEREM CORPUS
409 RUFO, WYNONA XAVIERA STA ROSA
410 RUIZ, LUZ GIRLIE MOMONGAN
411 RUIZ, RAIZA MARIAE RAMOS
412 SABIDO, LENNY GRACE TOLENTINO
413 SABIO, MIGUEL BAYLOSIS
414 SACRIS, DAVID JR PESANON
415 SAGUN, CHRISTINE GAY ASIAO
416 SALADAR, PAUL ROBERT MESTIDIO
417 SALAZAR, JENICA LOUISE BALOALOA
418 SALAZAR, MARIE FE CELIS DIZON
419 SALCEDO, ANNA FATIMA SACDALAN
420 SALES, MARJORIE ESGUERRA
421 SALIOA, MA JOANNA FLORES
422 SALVADOR, JAENAFAE FACTOR
423 SALVATIERRA, JIZEL ABA
424 SAMONTE, GISELLE MIRANDA
425 SAMSON, NIKOLE ASHLEY VILLACORTE
426 SAN DIEGO, DANICA REEZA OLINARES
427 SANCHEZ, HENRY LOU VELOS
428 SANICO, DAX PHYLYN ASONG
429 SANTIAGO, DANICA RHAE POLICARPIO
430 SANTIAGO, JEANNETTE FANTILANAN
431 SANTIAGO, ROD ANTHONY ABELLERA
432 SANTOLAJA, JOAN CARMEL DANIELLE GUANZON
433 SANTOS, FELIZA PALAD
434 SANTOS, LEORINA REY NAVOA
435 SAPULPAYA, MERVIN FIEL BAGA
436 SARABIA, KIMBERLY DELFIN
437 SARCENO, LYRA ANNIE SALVANE
438 SARIOLA, VINCENT JOVEN FLORES
439 SARMIENTO, GIA PELAYO
440 SEBASTIAN, JAMES ALBERT BENIPAYO
441 SEGOVIA, ARBE DURAN
442 SEGUNDO, HILLERIE JOY ARTATES
443 SIA, AXCEL DEAN ROBLES
444 SIMBAJON, JANINE LUBRICO
445 SIMEON, LOUIE DANIEL LIM
446 SISON, ARIANNE LAURICE BACOLOR
447 SISON, ENJANE MAE SANCHEZ
448 SOTO, ARIELLE JACQUELINE
449 SOTOMIL, SERENE DEGAMO
450 STA MARIA, JOSE ANGELO SANTOS
451 SUBIDO, PRESTINE SHEALTIEL AVELLONA
452 SULLANO, APRIL ANGELIQUE SUELAN
453 TABO, LIBERTINE MAGALLON
454 TAGAL, MA MIKAELA II GARAY
455 TAGARDA, EDA DOROTHY TADEO
456 TAJOLOSA, ANNE LORENZ GAVAN
457 TALAVERA, MARY ANNE JENNETH PEREZ
458 TAMONDONG, LEAN CARLO DELA CRUZ
459 TAN, NELSON JR DELA CRUZ
460 TANCHICO, RENZO DOMINIQUE SANTOS
461 TANGENTE, JOHN LOUIE CAPULONG
462 TAPADO, CLARENCE LLOYD YAUN
463 TAPARAN, JEAN MARIE CANOY
464 TARUCAN, KIMBERLY SEGAYA
465 TAYAG, KATHLEEN RHEA FERRER
466 TAYONG, MARY ANGELA ELVAS
467 TE, ROJAN MIGUEL PIÑERO
468 TEJOSO, JEANNE PAULINE DE RAMOS
469 TERRE, REDDICK RAY MATULAC
470 TIANERO, GABRIEL IV ESCOLIN
471 TING, ALYSSA CAITLIN ESPAÑOLA
472 TOGLE, SHANNEIL
473 TOLENTINO, LOUIE IVAN ZUÑIGA
474 TOLENTINO, PAUL KENNETTE DIZON
475 TOMLOD, CRISTINA ARSENIO
476 TORRES, COLEEN GLAIZA MORALES
477 TRESPICIO, JAMIE LOU CHUANICO
478 TUBURAN, MA JESSICA GATON
479 TUVERA, JENICA MAE ARMAS
480 UGALE, KRISTEL UCLARAY
481 UMLAS, CYRUS NIKKOLAI ROQUE
482 URQUIOLA, CANDICE JELIN PESTAÑO
483 UY, SEAN MICHAEL BELLONES
484 UY MATIAO, DIANE GRACE DUQUE
485 VALDEZ, MICAH LARIN
486 VALDEZ, PRINCESS JOY ANDRADA
487 VALENCIA, ART JOSEPH LEONARDO
488 VALENCIA, EL NIÑA DIMAANO
489 VALERIO, MARIEQUEEN MAMITAG
490 VARELA, JOHN KEVIN GOLONG
491 VELASCO, LOVELY JANE DELOS REYES
492 VIGO, CHARLES VIELLE GARROVILLO
493 VILLALON, JAN MARYVONNE BALAGTAS
494 VILLALUZ, MARI-ROSELLE DANGARANG
495 VILLANUEVA, CEDRIC JOHN PREQUENCIA
496 VILLANUEVA, DEWARD GALLARTE
497 VILLARICO, PAULINE THEA AMAHIDO
498 VILLARIÑA, PATRICK EDUARD CHUA
499 VILLEZA, JOSEPH BRYAN MONTOYA
500 VILORIA, KEVIN CAMARILLO
501 VIRAY, VISWANATHAN VILLAVICENCIO
502 VOLANTE, CHRISTIAN DANIEL MANTUA
503 YABOT, JULIAN ANDREI MANALO
504 YALONG, MAE ANN FERRER
505 YAP, VANYA THERESE ALOVERA
506 YERRO, SHANNIE SHAYNE TAM
507 YLAGAN, JONRICH MALLARI
508 YOLDI, KARLA SORIANO
509 YUMUL, ERNEST DOZA
510 YUTIAMCO, KYLE CHADWICK CHUA
511 ZALDIVAR, LEO CARLO PAMA
512 ZAMORA, EDOARDO ANDONI ABLANG
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