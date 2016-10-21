Friday, October 21, 2016
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    52 examinees pass the Electronics Technician licensure exams – Middle East

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 52 out of 72 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

    Seq. No.  N a m e

    1 AGRAVA, EDGARDO  VILLAMOR
    2 ANDRES, LAUDIMAR  FRANCISCO
    3 AROPE, RAMONITO  GUERRERO
    4 BADAL, ROY  EMANO
    5 BAJADE, DAVE  COSTUYA
    6 BALASBAS, PAULO  ALVISO
    7 BECINA, GAUDENCIO  CALANTOG
    8 BORROMEO, JOSUE  ALMODAL
    9 BUE, EVANGELINE  DE CASTRO
    10 CADAHING, REGINALD  NAPOLES
    11 CASTRO, VICTOR  ALBANO
    12 CAWICAAN, JASON  CATMUNAN
    13 DELOS SANTOS, JAYZEL  MALOLOS
    14 DOCULAN, RUSTICO  HIDALGO
    15 DOMINGO, JOJO  RANAN
    16 ESTEBAN, LLOYD  JAGONOB
    17 FELIPE, MANUEL JR  CAPINDING
    18 FLORES, JESIMIEL  DIMAYA
    19 GARAMPIL, JOHNNY  QUIRIMIT
    20 GARCIA, JULIUS  FIGUEROA
    21 GASANGUE, MARK NHEL  MACALINTAL
    22 HECITA, GENEROSO III  ABOG
    23 IPAN, ROXAN  TOBIAS
    24 JUMAO-AS, RECHIE  PALO
    25 LALIC, ALPHEUS  SARSOZA
    26 LAZARTE, DEXTER  ORBETA
    27 LIBRANDO, MARLON  ABANIEL
    28 LIGTAS, HENRY  APARICIO
    29 LOQUIAS, DARIEL  REYEL
    30 MAHILOM, ARNEL  BARZAGA
    31 MALA, HANNIF  BEDAR
    32 MONES, JOSE JR  ASUNCION
    33 MUÑOZ, EDGARDO  LOPEZ
    34 PAEZ, CRIS  YNION
    35 PALOMO, MARCY  GARCIA
    36 PELAYO, BRYAN MAY  HERNANDEZ
    37 RABANES, AGUSTIN  DALUBATAN
    38 RAMOS, ROWELL  DELA CRUZ
    39 RANGES, ALVIN  BRAVO
    40 RECONQUISTA, MICHAEL  GUARISMO
    41 REYTA, RODEL  ALDE
    42 RICO, FREDERICK  PADILLA
    43 SARMIENTO, KRIZABETH  TENGCO
    44 SECUSANA, JOSEPH  GERALDE
    45 SILVINO, MICHAEL  CAYABYAB
    46 SUPNET, RUEL  CATIPAY
    47 TACALAN, GENER ANGELO  REOLENTE
    48 TANGO, EDDIE JR  BENITO
    49 TIEMPO, MARIO  MAPESOS
    50 TORRES, EDGARDO JR  BASUEL
    51 TUBAN, ROLLY  ALEJADO
    52 VIAJAR, ROMY  JARDIN

    NOTHING FOLLOWS———————-

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