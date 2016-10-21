52 examinees pass the Electronics Technician licensure exams – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 52 out of 72 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.
Seq. No. N a m e
1 AGRAVA, EDGARDO VILLAMOR
2 ANDRES, LAUDIMAR FRANCISCO
3 AROPE, RAMONITO GUERRERO
4 BADAL, ROY EMANO
5 BAJADE, DAVE COSTUYA
6 BALASBAS, PAULO ALVISO
7 BECINA, GAUDENCIO CALANTOG
8 BORROMEO, JOSUE ALMODAL
9 BUE, EVANGELINE DE CASTRO
10 CADAHING, REGINALD NAPOLES
11 CASTRO, VICTOR ALBANO
12 CAWICAAN, JASON CATMUNAN
13 DELOS SANTOS, JAYZEL MALOLOS
14 DOCULAN, RUSTICO HIDALGO
15 DOMINGO, JOJO RANAN
16 ESTEBAN, LLOYD JAGONOB
17 FELIPE, MANUEL JR CAPINDING
18 FLORES, JESIMIEL DIMAYA
19 GARAMPIL, JOHNNY QUIRIMIT
20 GARCIA, JULIUS FIGUEROA
21 GASANGUE, MARK NHEL MACALINTAL
22 HECITA, GENEROSO III ABOG
23 IPAN, ROXAN TOBIAS
24 JUMAO-AS, RECHIE PALO
25 LALIC, ALPHEUS SARSOZA
26 LAZARTE, DEXTER ORBETA
27 LIBRANDO, MARLON ABANIEL
28 LIGTAS, HENRY APARICIO
29 LOQUIAS, DARIEL REYEL
30 MAHILOM, ARNEL BARZAGA
31 MALA, HANNIF BEDAR
32 MONES, JOSE JR ASUNCION
33 MUÑOZ, EDGARDO LOPEZ
34 PAEZ, CRIS YNION
35 PALOMO, MARCY GARCIA
36 PELAYO, BRYAN MAY HERNANDEZ
37 RABANES, AGUSTIN DALUBATAN
38 RAMOS, ROWELL DELA CRUZ
39 RANGES, ALVIN BRAVO
40 RECONQUISTA, MICHAEL GUARISMO
41 REYTA, RODEL ALDE
42 RICO, FREDERICK PADILLA
43 SARMIENTO, KRIZABETH TENGCO
44 SECUSANA, JOSEPH GERALDE
45 SILVINO, MICHAEL CAYABYAB
46 SUPNET, RUEL CATIPAY
47 TACALAN, GENER ANGELO REOLENTE
48 TANGO, EDDIE JR BENITO
49 TIEMPO, MARIO MAPESOS
50 TORRES, EDGARDO JR BASUEL
51 TUBAN, ROLLY ALEJADO
52 VIAJAR, ROMY JARDIN
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