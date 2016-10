52 examinees pass the Electronics Technician licensure exams – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 52 out of 72 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

Seq. No. N a m e

1 AGRAVA, EDGARDO VILLAMOR

2 ANDRES, LAUDIMAR FRANCISCO

3 AROPE, RAMONITO GUERRERO

4 BADAL, ROY EMANO

5 BAJADE, DAVE COSTUYA

6 BALASBAS, PAULO ALVISO

7 BECINA, GAUDENCIO CALANTOG

8 BORROMEO, JOSUE ALMODAL

9 BUE, EVANGELINE DE CASTRO

10 CADAHING, REGINALD NAPOLES

11 CASTRO, VICTOR ALBANO

12 CAWICAAN, JASON CATMUNAN

13 DELOS SANTOS, JAYZEL MALOLOS

14 DOCULAN, RUSTICO HIDALGO

15 DOMINGO, JOJO RANAN

16 ESTEBAN, LLOYD JAGONOB

17 FELIPE, MANUEL JR CAPINDING

18 FLORES, JESIMIEL DIMAYA

19 GARAMPIL, JOHNNY QUIRIMIT

20 GARCIA, JULIUS FIGUEROA

21 GASANGUE, MARK NHEL MACALINTAL

22 HECITA, GENEROSO III ABOG

23 IPAN, ROXAN TOBIAS

24 JUMAO-AS, RECHIE PALO

25 LALIC, ALPHEUS SARSOZA

26 LAZARTE, DEXTER ORBETA

27 LIBRANDO, MARLON ABANIEL

28 LIGTAS, HENRY APARICIO

29 LOQUIAS, DARIEL REYEL

30 MAHILOM, ARNEL BARZAGA

31 MALA, HANNIF BEDAR

32 MONES, JOSE JR ASUNCION

33 MUÑOZ, EDGARDO LOPEZ

34 PAEZ, CRIS YNION

35 PALOMO, MARCY GARCIA

36 PELAYO, BRYAN MAY HERNANDEZ

37 RABANES, AGUSTIN DALUBATAN

38 RAMOS, ROWELL DELA CRUZ

39 RANGES, ALVIN BRAVO

40 RECONQUISTA, MICHAEL GUARISMO

41 REYTA, RODEL ALDE

42 RICO, FREDERICK PADILLA

43 SARMIENTO, KRIZABETH TENGCO

44 SECUSANA, JOSEPH GERALDE

45 SILVINO, MICHAEL CAYABYAB

46 SUPNET, RUEL CATIPAY

47 TACALAN, GENER ANGELO REOLENTE

48 TANGO, EDDIE JR BENITO

49 TIEMPO, MARIO MAPESOS

50 TORRES, EDGARDO JR BASUEL

51 TUBAN, ROLLY ALEJADO

52 VIAJAR, ROMY JARDIN

