Monday, July 3, 2017
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    5,202 examinees pass the Criminologist Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 5,202 out of 20,819 passed the Criminologist Licensure Examination given by the Board of Criminology in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this June 2017.

    Seq. No.  N a m e

    1 AALA, LEMUEL  DIMAANO
    2 AARON, MICHAEL  LEGADA
    3 ABAD, JAZZEL ROSE  DIMAANO
    4 ABAD, JOBEL  FREYRA
    5 ABAG, AIDEN JR  TORIBIO
    6 ABAGON, MARIA ANGELICA
    7 ABAL, CHADRINKA  DELA PEÑA
    8 ABALDE, ELIZABETH  QUIMOD
    9 ABALOS, GABBY  GARCIA
    10 ABALOS, MANUEL JR  PERIOL
    11 ABALOS, NORMA  GUMPAC
    12 ABANGON, LEARNIE  SALENG
    13 ABANTE, JOEL  PERAS
    14 ABAPO, JERALD  DEIPARINE
    15 ABAPO, RODINO  HISTORIA
    16 ABARCAR, DARREL  MARBELLA
    17 ABARIENTOS, CAROL JOY  AGRIPA
    18 ABAS, KEVIN TOM  ABDURAHIM
    19 ABASOLO, DANNE LENNON  ALBERCA
    20 ABAY, MARC JOSEPH  ANTIGUO
    21 ABAY, VAN DYKE  BASWIT
    22 ABAYA, KRISTOFFER ALLAN  REMPIS
    23 ABAYON, HJERVY  TEJAMO
    24 ABBAS, RUDYMAR  HAJAN
    25 ABBILUL, ALSAUD  SABADDIN
    26 ABDUL, AL-AMIEN  BENITO
    27 ABDUL, BENJAR  BENITO
    28 ABDUL, MARIELYN  MATAGONG
    29 ABDULATIP, RASUL  MALANG
    30 ABDULCARIM, ROSEMIAH  SHRIEF
    31 ABDULKADIL, ALDRIN  GUINGONA
    32 ABDULLAH, ABDANI  ALAWI
    33 ABDULLAH, HANACHELLE  HASSIM
    34 ABDULRAUF, HARVEY  USMAN
    35 ABEJUELA, CLARO JR  CANILLAS
    36 ABELLA, BRAYAN DHAN  AGABIN
    37 ABELLA, MARK VANCE  SUMIRA
    38 ABELLA, RAUL PATRICK  RAMOS
    39 ABELLANA, WILLIAM KEVIN  SAYSON
    40 ABELLANIDA, MAILINE  ABAGON
    41 ABELLERA, MAUREEN  SARMIENTO
    42 ABELLO, ARLENE  BASUG
    43 ABELLO, FRANZ JOVEN  ESPAÑOLA
    44 ABEN, EDISON  INUGUIDAN
    45 ABENALIS, ALDRIN RALPH  ZETA
    46 ABENOJA, ROBERTO JR  FERNANDEZ
    47 ABEÑON, RONALD  TORRES
    48 ABIADEW, MURVEN  BITAYAN
    49 ABIERA, HERNANDO  DURANO
    50 ABILLE, MARY ANN  GALLETO
    51 ABING, OLIVER JR  TACUGUE
    52 ABIO, JOHN RICK  MEDINA
    53 ABISADO, MARJORIE  POJAS
    54 ABLAZA, IRVIN JOSEPH  DE GUZMAN
    55 ABNE, WILBERT  SIPULO
    56 ABOC, CHARMAILENE  BALABA
    57 ABOG, DARIEL  BALMONTE
    58 ABONADOR, DALE STEPHEN  MANZURES
    59 ABONALES, RELITO  ABANES
    60 ABONG, MIRAFLOR  MORALES
    61 ABORDO, JASON ERWIN  LERIN
    62 ABOY, DAVE  DELA CRUZ
    63 ABRAHAM, JOCELYN  ORIO
    64 ABRAHAM, MICHAEL  MORABE
    65 ABRAZALDO, JEFFREY MARK  GARCIA
    66 ABRENICA, RHYAN  TALJA
    67 ABRES, RENANTE  OHAY
    68 ABRIO, LORETO  PADUAL
    69 ABSIN, JAFFETH JOSHUA  ABRIO
    70 ABU, GRACHEL  LICOP
    71 ABU, ROWENA  ABAS
    72 ABUAN, ORLANDO  NAOE
    73 ABUAN, OSCAR  GAPASIN
    74 ABUBO, JEFFREY  AGUINALDO
    75 ABULO, ANGELO II  RIVERA
    76 ABUY, CAIROU NIKO  DEMIAR
    77 ACABADO, REYMARK  BALANRAYOS
    78 ACEJO, JONEL  REAL
    79 ACERON, BRIAN KERWIN  GUERINIA
    80 ACEVEDA, ARMIDA JEMA  ALCALA
    81 ACEÑA, CYRUS  BARRATO
    82 ACHA, WILMAR  ESPACIO
    83 ACLA, MARC KHRISTIAN  GRADO
    84 ACLAN, MARVIN  MANALO
    85 ACLIBON, JOEWEL  WANIA
    86 ACMAD, NAWAS  MANGORANDA
    87 ACOJEDO, CEDRIK  SUMALPONG
    88 ACOP, JEREMIAH  ZARATE
    89 ACOSTA, ELTON  FANGOY
    90 ACOSTA, MICAH  DALMAN
    91 ACOSTA, SHANE  ANGALA
    92 ACULANA, JHUVEN  TAVARES
    93 ACUPIDO, CINDERELLA  TOLENTINO
    94 ACUTAYAN, JHESS  BADE
    95 ADALLA, BABIE JANE
    96 ADAME, JUN ELWIN  POLO
    97 ADAMERO, RAYMOND  FIDELIS
    98 ADAN, ELYON  POOG
    99 ADAN, RIA MAE  PEDRASA
    100 ADATO, ALEXIS  LEGASPI
    101 ADAYO, HARIZ JHUN
    102 ADIER, FERNANDO  BOLIBOL
    103 ADINA, NELSON  MARZAN
    104 ADLAON, HURT LEX  BASIAR
    105 ADOLFO, LEVI  CONOL
    106 ADONAIS, JAYSON  DIMAANO
    107 ADOVAS, LAURENCE WILLIAM  MANGELLAN
    108 ADRIATICO, MICHAEL  MATIAS
    109 ADVIENTO, ARIES  CABANILLA
    110 ADVINCULA, DENISE  DELOS SANTOS
    111 ADVINCULA, MICHAEL  SABALBARINO
    112 ADVINCULA, YOWLER JR  PONESTO
    113 AFIAGAN, PABILYN  OLMAN
    114 AFRICA, JESSIE JAMES  OMAÑA
    115 AFUYOG, JOEL  GANGA
    116 AGA, JOHN MICHAEL  SALITA
    117 AGADIA, DIAMEL  GARDOSE
    118 AGALA, BRIC JEFF  TAOAGUEN
    119 AGAMILLA, MARVIN  UNIANA
    120 AGANA, CESAR JR  VALLE
    121 AGAPITO, BILLY JOE  GONZALES
    122 AGBONES, ANALYN  JANIOLA
    123 AGCAOILI, CHRISTOPHER  RAVINA
    124 AGGULON, RENDALE  MENAO
    125 AGLAWA, RICHARD JR  REMEDIOS
    126 AGLORO, DEXTER  PASCUA
    127 AGOS, JAYSON  DADIZON
    128 AGPAD, JOVITO  OLA-AO
    129 AGPULDO, CHRISTOPHER  ALTISING
    130 AGRA, RONALDO  ELI
    131 AGRABIO, BRYAN JAMES  MUSNI
    132 AGRANZAMENDEZ, JUNE  CONCEPCION
    133 AGRAVE, DENNIS  TIMOTEO
    134 AGSALDA, HARISON LEO  PALITAYAN
    135 AGTING, JESSA MAY  VILLARUZ
    136 AGTONTON, JENNER  BELLEZA
    137 AGTULAO, GRANGERY  MALAG
    138 AGUANTA, GILBERT  AMANIA
    139 AGUDERA, MERLINDA FAUSTINA  NICDAO
    140 AGUDONG, RUEL JR  BANTOLIO
    141 AGUERO, MICHAEL  PRANCILISO
    142 AGUIDO, SHERYL  LUG-AO
    143 AGUILA, GLENN  ROSAL
    144 AGUILA, JOEL  ZARA
    145 AGUILA, JOIMIE  BORROMEO
    146 AGUILA, JONATHAN  BUEMIA
    147 AGUILA, MARK JOEL  CANTUBA
    148 AGUILAR, JESSID  EMPIS
    149 AGUILAR, JHUN DEXTER  CABBAT
    150 AGUILAR, JOSHUA  GONZALES
    151 AGUILAR, PATRICK NOEL  CONDE
    152 AGUILAR, ROMIE JUNE  ENTIA
    153 AGUILOS, EDWARD  CABUGOY
    154 AGUINALDO, ABDELNASSER  JANANI
    155 AGUINALDO, DINNES  AGUSTIN
    156 AGUINALDO, JAY-BEE  PACARIEM
    157 AGUIRRE, JESSIE JR  LUCERO
    158 AGUIRRE, JUAN PAOLO  ALBANO
    159 AGUITONG, CHRISTINE JOY  SEMINE
    160 AGUSPIT, MABELLE  MARQUEZ
    161 AGUSTIN, DAVE  MOLINA
    162 AGUSTIN, EDGAR  SANTIAGO
    163 AGUSTIN, JADE MARK  DELOS SANTOS
    164 AGUSTIN, JANICE  CRUCENA
    165 AGUSTIN, JOHN VICTOR  REYMUNDO
    166 AGUSTIN, MERCURY  GALLANO
    167 AGUSTINO, ALDRIN  BELARMINO
    168 AGUSTINO, RUEL JR  GIMONG
    169 AGWAY, AMBOT  SOLIMEN
    170 AHADI, JIMHAR  SAHIPA
    171 AHIL, JONIR  JAWADIL
    172 AHING, MAJID  BANCORO
    173 AJERO, DEMIR  SIABOC
    174 AJIJUL, FAUJIA  ALIAN
    175 AKIL, ZAHIR  MALIWAWAO
    176 AKMAD, ALMALYN  PALA
    177 ALA-AN, CHAIRA  BIÑAS
    178 ALABASTRO, EVA  MENDOZA
    179 ALABATA, ALMER  MONTERO
    180 ALABATA, JOEY  RABUSA
    181 ALACRITO, GIESSALLYN  SAMPANG
    182 ALAJADA, JAPHET  CONIZA
    183 ALANG, MONSEPH EMIER  SALIBO
    184 ALANO, JOHARI  USOP
    185 ALANO, RUSSEL  DE GUZMAN
    186 ALANZA, ARNOLD  SINALUA
    187 ALAPAN, ALVIN  LUSAYA
    188 ALARDE, RENO  MAGNO
    189 ALASTRA, ELAH FE  LASCUÑA
    190 ALATRACA, JAY RYAN  ELEMINO
    191 ALBA, AVECRIS  PASTORPEDE
    192 ALBA, MARCK MICO  NARAG
    193 ALBANI, JAY-AN  FRANCISCO
    194 ALBANIA, KIMBERLY JANE  ABSUELO
    195 ALBARICO, CHARLYN  MANISAN
    196 ALBARRACIN, MARK ANTHONY  CABELINO
    197 ALBATERA, RONEL  TAMPOS
    198 ALBAYTAR, SHERMARKWIN  GAMIT
    199 ALBAÑO, ARJO  COLANSI
    200 ALBELDA, JOSEPH MARLON  NAVAJA
    201 ALBEOS, ANGELO JAMES  LATORRE
    202 ALBIOLA, RONALD  SOLA
    203 ALBON, RANELYN  PASOHIL
    204 ALBURO, CLINT BRYAN  DIGNOS
    205 ALBUTRA, RUSTY  CAGATIN
    206 ALCALA, DENDE MAY  BAIDO
    207 ALCALA, JOHN MARK  CASTRO
    208 ALCALA, MARY CHRISTINE  ABELLANA
    209 ALCANCIA, JANICE  GUMADLAS
    210 ALCANTARA, CARLOS JR  DULAY
    211 ALCANTARA, JEREMIE  CURIOSO
    212 ALCANTARA, MARK ANDREAU  ALCANTARA
    213 ALCARIA, ANGELOU  MALICAY
    214 ALCARIA, JESONKIM  ESCATRON
    215 ALCARIOTO, APRIL MAE  HARO
    216 ALCAZAREN, SAMUEL  FLOR
    217 ALCONES, CESAR  AVILA
    218 ALCORIN, ARCH THURYLL  MAINIT
    219 ALCOSER, DIANA GRACE  OCABA
    220 ALDAS, JUNE  CASTILLANES
    221 ALDAVE, ERICSON  CAMPOS
    222 ALDAVE, RHEA  FERNANDEZ
    223 ALDON, JUNE  IMPERIAL
    224 ALE, FERLITO  SUMALE
    225 ALEGRE, ANGELO  ADISAZ
    226 ALEGRE, JAY MAR  DALOMPENES
    227 ALEJANDRIA, REFORD  HERNANDO
    228 ALEJANDRO, WENDY  PAGADUAN
    229 ALEJO, ERIKA  ROSARIO
    230 ALERIA, JOSEPH  AUSIN
    231 ALFANTE, LEEVAN  SAPALLEDA
    232 ALFEREZ, DON JOHN  SILVA
    233 ALFEREZ, MARIA FRANCIA  ABELLONAR
    234 ALFEREZ, RIZA MAY  QUISEL
    235 ALFEROS, ALEXIS  ESPIRITU
    236 ALFONSO, ALVIN  BANTING
    237 ALFONSO, JAMEL  MEDRANO
    238 ALFONSO, MICHAEL  JOAQUIN
    239 ALFONSO, NOMER  SEVA
    240 ALFONSO, PETER JHON  MEDIANA
    241 ALFORNON, MEDJIE  PAHAYAHAY
    242 ALGEN, KONNERY  ALCIMA
    243 ALGONAHOTA, ROLDAN  ALDE
    244 ALI, FAHAD  OLAMA
    245 ALICANTE, LOUIE  SINOY
    246 ALIGA, JAYSON  MOLINA
    247 ALIGANGA, ARVIN NIÑO  ALFANTE
    248 ALIM, HANNA MAE  MENOR
    249 ALIMPANG, JOLCARNAEN  ORAB
    250 ALIMUDDIN, SALIMAR  IDRIS
    251 ALINAO, ROMEO JUNIOR  CALVEZ
    252 ALINEA, SIBYL  COCHIENGCO
    253 ALIPAN, REYMOND  ONUTAN
    254 ALIPAR, GILBERT  TAGANAHAN
    255 ALIPIN, CRISTY JOY  GALOS
    256 ALISNA, JANE  RUFLO
    257 ALIWATE, CHARLIE  TORAYNO
    258 ALIÑAR, LOURENCE  ABARE
    259 ALLAN, JENNIVABE  BADUA
    260 ALMANZOR, JOY  MENDOZA
    261 ALMEDILLA, MARK JAYSON  MAGALLANES
    262 ALMEIDA, ERIC  DE JOSE
    263 ALMELOR, JADE BRYAN  MONTALES
    264 ALMENTO, SHEENA MAE  GONZALES
    265 ALOG, MICHAEL  CABUSOG
    266 ALOHANO, MARK  INGCO
    267 ALOJADO, FLOR ANN  BANDOLA
    268 ALONG, ALFRED JHON  DIASANA
    269 ALPAS, NANCY  ALIPIS
    270 ALQUIZAR, MICHAEL JOHN  ARCILLA
    271 ALQUIZAR, ROSALYN  NOMBRE
    272 ALTAR, JONATHAN  DE LOS SANTOS
    273 ALTEZA, ERICK  MENDOZA
    274 ALTOVEROS, DANGIE  AGANOS
    275 ALTRECHA, VIC  BALLADARES
    276 ALUZAN, SYRUS  JALLORES
    277 ALVARADO, JANICE  RANIS
    278 ALVAREZ, BERNARD  ALVAREZ
    279 ALVAREZ, DEFENSOR JR  DONDOYANO
    280 ALVAREZ, JAMES ANTHONY
    281 ALVAREZ, JAN LESTER  ABESTILLA
    282 ALVAREZ, MARK  VARGAS
    283 ALVAREZ, MARVIN  MATEO
    284 ALVAREZ, NICANOR JR  FAÑEGA
    285 ALVAREZ, SNOOKY  GARCIA
    286 ALVARO, DANMARK  DELMOR
    287 ALVARO, JUNIL  BLANCO
    288 ALVARO, LOUIE LYN  BALUYOT
    289 ALVEZ, SHARMAIGNE  CORONEL
    290 ALVIS, KING KENNEDY  ALVAREZ
    291 ALYA-ON, HADRIAN  LIBAN
    292 ALZAGA, IVY  PASCUA
    293 ALZAGA, MARC JASON  MABANSAG
    294 AMABAO, MERY FRANCE  PARREÑAS
    295 AMAD, DEXTER  VERGARA
    296 AMADO, NATHAN JOHN  DELEN
    297 AMANGAO, RYCA  DUGUIANG
    298 AMANTE, JERALD  RIOLO
    299 AMARGO, EDWIL  DEL PILAR
    300 AMARO, FRANCE  MERDEGIA
    301 AMATONDING, ABDUL MA-AROUPH  DALAO
    302 AMATORIO, JUSTINE LYKA  TAPEL
    303 AMBANG, ABDUL FATAH  MANGANDIRI
    304 AMBANLOC, JOEMAR  LABRAGUE
    305 AMBATANG, JONA  PAN-OY
    306 AMBOJNON, JOSEPH JR  DUMANGLAN
    307 AMBOR, BASARODEN  DUMARPA
    308 AMBOR, FAHMIE  ALAWI
    309 AMBOY, RANZEL REY  ARMA
    310 AMELON, JOEHARI  KANAPIA
    311 AMICAN, JONATHAN  ALBAO
    312 AMING, AMIRUDDIN  HUSSIN
    313 AMISOLA, FRANCIS PAUL  PANER
    314 AMMAD, MARLON  ALJANI
    315 AMOR, ANDREW  BAGAIPO
    316 AMORES, MELISSA  MIRASOL
    317 AMORES, ROLLY  ASIS
    318 AMOSCO, NICA  GREFALDO
    319 AMPAGUEY, DARYLL  PACUDAN
    320 AMPARADO, MICHILLE  BALANG
    321 AMPEL, ROSELYN  BAILLO
    322 AMPO, GILBERT  BELLIONES
    323 AMPUAN, NAIF  SANDAB
    324 AMURAO, GIOVANNI  CUETO
    325 ANACTA, MANILYN  CAYUNDA
    326 ANAGARAN, RHYAN LEE  BULAYO
    327 ANAO, JON JON  ESPERANZA
    328 ANAS, ANGELO  FERNANDEZ
    329 ANCHETA, JEREMY  OFIANA
    330 ANCHETA, JOEMIKO  BALIGOD
    331 ANCIADO, JEFFRY  FINES
    332 ANDAL, FLOCY  GUILLERMO
    333 ANDAL, JOHN CHRISTIAN  TOBIAS
    334 ANDALES, FRIENJAY  CLARITO
    335 ANDALIS, ELDON BOYD  ARINES
    336 ANDAM, MELVIN  GONZALES
    337 ANDAM, RUSTOM  ROBLES
    338 ANDAYA, ANGELICA  ALIBANIA
    339 ANDEA, RIZZA JEAN  CAMBEL
    340 ANDION, KITH  GEVERO
    341 ANDONE, MANELYN  ZONIO
    342 ANDRADE, MAR JON  DOLORIDO
    343 ANDRES, JOHN KENNETH  TIPAY
    344 ANDRES, MARK DAVE  GALANGA
    345 ANDRES, ROLAND JACKSON JR  CAMMAYO
    346 ANDRINO, RONALD  MARTORILLAS
    347 ANDUHOL, MADS KEVIN  PADILLA
    348 ANG, HELEN  CADANO
    349 ANG-OG, MARK ROLLIE
    350 ANGAGAN, JOHN ERICK MARI  BUQUING
    351 ANGAGAO, JEHAD  ABANG
    352 ANGARAY, JOEVIE  CERBAS
    353 ANGCO, JUEVANNI  MAGNOY
    354 ANGELES, ANDRO  PINTO
    355 ANGELES, ANGELICA  PINTO
    356 ANGELES, CHRISTAN JAY  ENOC
    357 ANGELES, NIKKA  MANILAY
    358 ANGELES, REAGAN  GUTIERREZ
    359 ANGELES, VANEZA  TAN
    360 ANGELLANO, JEMAYMA  BUGATAN
    361 ANGON, XENIA  ALEGADO
    362 ANGOR, JOHN PAUL  EUROPA
    363 ANGUSTIA, JESUS JR  BARRUGA
    364 ANNIBAN, NICKSON  BADDONGON
    365 ANNO, PEEJAY  BALAOEN
    366 ANNOGUI, BENEDICT III  MARTINEZ
    367 ANO, MARK ANTHONY  NARAG
    368 ANONAT, SHARMAINE  BALBOA
    369 ANOTA, ALBERTO  ABA-A
    370 ANOVERT, VINCENT  CABSAG
    371 ANOYLO, DINA  SUPREMO
    372 ANSAO, ABDEL WARITH  ALI
    373 ANSAO, JHEREL JOSHUA  ESPRA
    374 ANSARY, HISAM  AMPUAN
    375 ANTAO, HUSNELSARAH  BILLONES
    376 ANTECRISTO, JAY EM  ZABATE
    377 ANTECRISTO, REGINE  QUIÑONES
    378 ANTES, JESCEL  VALENZUELA
    379 ANTIDO, JHON BRIAN  ENOPIA
    380 ANTIOLA, GERALYN  TUGAHAN
    381 ANTIOQUIA, ALEX  LUDOVICE
    382 ANTIPOLO, DANIEL  BARILLANO
    383 ANTIPOLO, GLENN  BERNARDO
    384 ANTIPORDA, PAUL MARTIN  BARRANCO
    385 ANTONE, EVONIE  CASA
    386 ANTONINO, CHRISTIAN IAN  MEMPIN
    387 ANTONIO, CHRIS JOHN  CARIAS
    388 ANTONIO, ERICA  FERNANDEZ
    389 ANTONIO, NHEL ALEJANDRO  VALLE
    390 ANTONIO, NILO JR  BARANGGAY
    391 ANTONIO, ROBERT  MAPE
    392 ANTONIO, RODERICK  CADUCIO
    393 ANTONIO, VESPER JOHN  TACUD
    394 ANUB, DIZA  ALTERADO
    395 ANUDDIN, JORDAN  DANDUN
    396 AOAS, GLADYS  DAGMAN
    397 APAAP, KENETH GLENN  MOMO
    398 APAC, MARVIC JOHN  LURA
    399 APALACIO, MARK JULIUS  CUBILLAN
    400 APALLA, FREDIE  GAID
    401 APANG, ROSELY  MATACO
    402 APAO, EDDIE MAR  ENRIQUEZ
    403 APARECE, JAY-AR  VISTAL
    404 APARILLA, MARY ZEAN  NANOY
    405 APATINO, GENARO JOHN  LUTCHING
    406 APAWAN, KING LEAR  ALMELOR
    407 APE, JOENEL  FRANCISCO
    408 APELLADO, GARRY  BELLUDO
    409 APERIO, GEOVEL  MANAOIS
    410 APIGO, REDANTE  OBILLO
    411 APIL, WILFREDO JR  ALMONDIA
    412 APOLINARIO, FRINCES JOY  TOLENTINO
    413 APOLINARIO, PSYCHE ALEXIS  GENIO
    414 APOLONIO, RICKY  CALANAO
    415 APOSTOL, CHRISTIAN  RICAMARA
    416 APOSTOL, ROBERT  BAGUIO
    417 APURA, JOVAN  MOSCOSA
    418 APURADA, DARY PETER ANTHONY  CERILLO
    419 AQUINO, ALYSSA JANICA  PALAY
    420 AQUINO, DARVIN  ISMAEL
    421 AQUINO, JOHN RYAN  CORTEZ
    422 AQUINO, JONATHAN  DE GUZMAN
    423 AQUINO, MONICA ELIJAH  PALOS
    424 AQUINO, ROBERT  ECLARINO
    425 AQUINO, SEAN ASTIN JAMES  TRIMUCHA
    426 AQUINO, SHIELA MAE  GESITE
    427 AQUINO, VANESSA  CARUMBA
    428 ARABA, JHOMARVINE  DITALO
    429 ARADO, ALJHON  MANTICA
    430 ARAHAN, LEIAR  LEONOR
    431 ARAN, ALFIE  ARANETA
    432 ARANAS, BON-JON  WAJE
    433 ARANCILLO, JP  ESCARNUELA
    434 ARANCILLO, RUTH  DOREGO
    435 ARANETA, KRIS JOHN  OSANO
    436 ARANGCANA, MICHAEL  OLINO
    437 ARAO, FELISA  TAPAOAN
    438 ARAO, MARK ANTONY  MECHA
    439 ARAYA, RUSTY  DAULONG
    440 ARAZA, RONALD  MACASALADANG
    441 ARCA, ABEL  CABALLA
    442 ARCA, KENNETH  FERNANDO
    443 ARCE, JESSE  ANGWAY
    444 ARCEDO, HOWARD  MALLARI
    445 ARCEO, SHALOM NIÑA  GRAGASIN
    446 ARCIAGA, ARJIE  ALMAIDA
    447 ARCIO, JUNRY  CATALUÑA
    448 ARCIPE, JOMAR  ORTESANO
    449 ARCONA, ELAINE JEAN  GUILARAN
    450 ARCOS, AARON MARK  JEPSANE
    451 ARCOS, JOHN  BACULI
    452 ARDIMER, ROBIN MAR  PEPINO
    453 ARDON, LEA GLENN  ATAY
    454 AREDIDON, VINCH DALE  PACALDO
    455 AREGLADO, KIVEN  TEODORO
    456 ARELLANO, FATIMA DANIELLE  ICARO
    457 ARELLANO, JOKO  ABARIENTOS
    458 ARENAS, STEPHANIE MAE  MURILLO
    459 ARES, MINETTE BERNA
    460 AREVALO, JONJIE  TOQUERO
    461 AREVALO, SHEFNER  GEROBIN
    462 ARGONCILLO, BENJIE  ABONALES
    463 ARGOTE, CHATEMAE  BERGONIA
    464 ARGUELLES, JERIC JOSE  SUMUGAT
    465 ARGUELLES, LODIVICO JR  ANGGO
    466 ARGUELLES, MICHAEL  QUINAWAYAN
    467 ARGUELLES, REYMARK  LILOC
    468 ARGUILLAS, FRANCIS LEO  SOTONIEL
    469 ARINGO, APRIL STEVE  ABOGA
    470 ARINGO, JAYSON  CONGAYAO
    471 ARIPIN, DERMAR  JUNDAM
    472 ARITAO, ANGELIE MAE  CAUPIT
    473 ARLOS, MARJON  DELA PEÑA
    474 ARMAMENTO, ELLA  FERNANDEZ
    475 ARMECIN, IVY  OLIVAR
    476 ARMOSADA, ELVIN  DE LA CRUZ
    477 ARNADO, GABRIEL  TORREON
    478 ARNADO, JOSE JR  KATIGBAK
    479 ARNAIZ, BILLY JOHN  BERNARDO
    480 ARNEGO, HILARIO JR  CASTRODES
    481 ARNESTO, RONALD  ESCOVILLA
    482 AROJO, JOSE III  MAUPOY
    483 ARON, RONABELL  CAIRO
    484 ARQUE, KATHLEEN  MARDO
    485 ARQUIZA, ELRON CLIFFORD  ARELLANO
    486 ARRAGO, BRYAN  PRUDENCIADO
    487 ARREOLA, MARK  TAGUMASI
    488 ARRIOLA, NIEL  GADO
    489 ARROJO, DHADING  AQUINO
    490 ARROYO, GLEND  DE JUAN
    491 ARROYO, NIELSON  PERAJA
    492 ARSINEZ, LADY MAY  ALFEREZ
    493 ARSOLA, ANGELO  VILLANUEVA
    494 ARSOLON, CRISTIAN JESSIE  MONTES
    495 ARTANA, AHLLAN  ALMERINO
    496 ARTIAGA, RUSSELL JARED  CADO
    497 ARTITA, EMMANUEL  GAPOY
    498 ARTIZONA, DANNY  DOLLETE
    499 ARUBIO, JAYSON  MENDOZA
    500 ARUGAY, RICKYBOY  BALINGAO
    501 ARUMPAC, ABDUL BENZAR  MAPUNDO
    502 ASAYTONA, RYNHART  AGUANTA
    503 ASAYTUNO, JHONEL  TRIPULCA
    504 ASENDIENTE, IAN  BAO
    505 ASILOM, ELEAZAR JR  APUGAN
    506 ASIONG, BHEA  PACINABO
    507 ASIS, JUDE MICHAEL  RUMBAOA
    508 ASMAWIL, RIDZMAR  ARAKANI
    509 ASNAN, FERLITA  ALAVATA
    510 ASPIRAS, MARVIN  CASTRO
    511 ASPURIA, MAURHISZ RAVEL  SUGUITAN
    512 ASTUDILLO, GLENDALE  PACORSA
    513 ASUCAN, JUAN  JUSTINIANE
    514 ASUCENA, BOBBY JAY  CONCEPCION
    515 ASUNCION, KATHREENA ROMA  BOAC
    516 ASUNCION, LARA  RIVERA
    517 ATALIG, GRINGO  PANGOSBAN
    518 ATAMOSA, MARJUN  CANAYA
    519 ATANOSO, RONALD AARON  SANTIAGO
    520 ATAYDE, ROSENDA  ARGAME
    521 ATIENZA, DEWARD  LUALHATI
    522 ATIENZA, JONARD  DANLOG
    523 ATIENZA, KING VINCENT  SANTILLAN
    524 ATIENZA, MARC LOUI  MEDALLA
    525 ATIENZA, MIGUEL  PALLAVA
    526 ATIENZA, ROXANNE  SAMSON
    527 ATIGA, ARIEL  SIMERA
    528 ATILANO, DAINAMAE  YAP AIZON
    529 ATILANO, MARVIN  SALVADOR
    530 ATINYAO, MELVIN JAN  BESTRE
    531 ATIONG, ROWEL  ORTEGA
    532 ATIWAG, FAIRY JOY  DAWILAN
    533 ATOLBA, JOAN  TIPAL
    534 ATUEL, SUNSHINE MAE  ROJAS
    535 ATUTUBO, ANGELO  SALAMANQUE
    536 ATUTUBO, JOHN PHILLIP  CAYACAP
    537 AUREADA, ARIEL  NEBRIDA
    538 AURIGUE, MA MANUELA  SACAN
    539 AUSTERO, JOHN CLEO  PABRIAGA
    540 AUSTRIA, JOSEPH VINCENT  PINTO
    541 AUSTRIA, KING PAUL  MADRIGAL
    542 AUSTRIA, NIKKI  DISPO
    543 AUSTRIA, SALLY  MENDOZA
    544 AUXTERO, JEFF RENAN  BONIAO
    545 AVECILLA, KENNETH  ISIP
    546 AVEN, JOEVIN  DAYAG
    547 AVILA, MARIO  AROPO
    548 AWING, IAN JOHN  APAN
    549 AWISAN, ADELINA  CAYAPA
    550 AYADA, MONIER  ENOK
    551 AYAG, CEASAR LORENZO  VICENTE
    552 AYAG, MARIE CRIS  ALBIA
    553 AYAO-AO, QUIRINO ABNER  MASOMANG
    554 AYUNAN, SUHAIMEN  PENDING
    555 AZCUETA, EFREN JR  CARBON
    556 AZCUETA, NHEIL PATRICK  ARGEL
    557 AZNAR, HAZEL  BALIDOY
    558 AZOTEA, JUNALD  MIGUELA
    559 AZUCENAS, ADEMAR  ANG-OG
    560 AZUELA, JOHNNY GENE  DE LOS SANTOS
    561 AZUELA, NHER ANNE  TEOXON
    562 AÑABIEZA, JAYSON  LAPEÑA
    563 AÑASCO, IAN KEEN  CELLAN
    564 AÑGOBUNG, BRYLE JACK  AGBAYANI
    565 BABANTO, REYLAN  MONTEVEROS
    566 BABATIO, MIKE  DACUTANAN
    567 BABON, RAJACK  SATTARI
    568 BACALAOLOYO, JAYRON  PACA-ANAS
    569 BACALSO, DIONESIO JR  MARAVILLAS
    570 BACALSO, JASON  ARNAN
    571 BACALSO, TIRSO JR  SAMILLANO
    572 BACANI, VIRGILIO  CARIÑO
    573 BACAR, ABDULLAH  KOTOTAN
    574 BACAS, ROGIE  GAMBA
    575 BACASNOT, CRYSTEL JANE  AUGUSTO
    576 BACATIO, JERLY  SUMAMPONG
    577 BACCAY, BRYAN JOHN  DAYAG
    578 BACCAY, JERRYMIE  BALLESTEROS
    579 BACIA, JAMES  FERNANDEZ
    580 BACLIG, MEL JUN  COCSON
    581 BACLILI, JAYPEE  GAMIDO
    582 BACO, JERALD  CHAVEZ
    583 BACO, LENIE  CABIGAS
    584 BACOLOD, JOENUS LEE  DE LOS SANTOS
    585 BACOLOD, LADY CYBILL CONCEPCION  ESPIRITU
    586 BACONAJE, SUNSHINE  VILLARIAS
    587 BACTAD, RODNEY  QUINOÑES
    588 BACTING, MICHAEL VINCENT  MOLINA
    589 BACTOL, JOEL  LAURETA
    590 BACUAJA, MAR PHILLIP  TORRES
    591 BACULIO, RUDREC  GALARPE
    592 BACUS, ARVIN  NOQUIAO
    593 BACUS, ERROL  REDONDO
    594 BADAJOS, ERIC  ENOJAS
    595 BADAJOS, WEBSTER  SARAOS
    596 BADILLES, HERNANIE  ARADO
    597 BADLA-AN, JORDAN  ELLOREN
    598 BADUA, ELIZER  GUELAS
    599 BADUYEN, GERSON LANG  COSTIAN
    600 BAFLOR, GWENN JYMSY  DELA ROSA
    601 BAG-AO, HAZIEL  ORCULLO
    602 BAG-AO, MARITES  CABUG
    603 BAGAFORO, JODEL  CALISEN
    604 BAGANG, JAYPEE  LABARINIO
    605 BAGAOI, KLIMERSON  TAPEO
    606 BAGAY, BERCIL  CALIÑAHAN
    607 BAGCAL, MARK ANTHONY  BADUA
    608 BAGLIW, JOSHUA  BACLAYEN
    609 BAGNI, NORMAN  ESPIRITU
    610 BAGON, FRANCIS NICKIE  GABUNA
    611 BAGORIO, JOLLY  BENEVISTA
    612 BAGSIT, JOHN MHAR  CAPILI
    613 BAGUIO, JEMBOY  EWAY
    614 BAGUIO, JOSHUA  CABALLERO
    615 BAGUIO, ROTER  DE LOS REYES
    616 BAGUIS, JEFFREY  ABOGADIE
    617 BAGUMBAYAN, JINEFER  SUMERA
    618 BAHAN, JOHN MARK  ABOY
    619 BAHATAN, NOEMI  LUMAUIG
    620 BAILEY, REYZEL ANN  PEREZ
    621 BAIWES, MARGARET  PAPAT-IW
    622 BAJA, ARMAN  DELEN
    623 BAJADO, ELLAH  PONCE
    624 BAJAMONDE, RAFFY  GAMALO
    625 BAJON, MA JESELLE  JARDIN
    626 BAKER, MARK DAVID  CINCO
    627 BAKIL, AR-MUZER  MAHALAIL
    628 BAKUN, KARLA  LOBINA
    629 BALABAGAN, ABDULLAH  LUMAYA
    630 BALAD-ON, JESSOHN  RAMOS
    631 BALAG-OY, GEMMALYN  BANGLAGAN
    632 BALAGOSA, JACKIE  BASULTIN
    633 BALAGSO, JHONREY  SABALA
    634 BALAGTAS, INGLIS  MATIAS
    635 BALALLO, JERIC  BUNGALLON
    636 BALANAY, EMMANUEL  DAMASCO
    637 BALANBAN, MARC GIL  LANSA
    638 BALANG, CHAPEL  KIZON
    639 BALANQUIT, ROYETTE  GALERO
    640 BALANTE, ABNER  TAYABAN
    641 BALAO-AS, BRUCELEY  BALANGUI
    642 BALASE, EDUARDO JR  ORDENIZA
    643 BALATONG, JAKE  PINGI
    644 BALAZUELA, MARY JANE  LOBRIGAS
    645 BALBARINO, JOLAN  ARMOLATA
    646 BALBERIA, JAYSON  MAGAYONES
    647 BALBIN, IRA LUZ  PEROLINO
    648 BALBOA, JEANNY ANN
    649 BALBON, JURYM  ENQUILINO
    650 BALBONTIN, GLYDEL ANNE
    651 BALBUENA, MARIA FE  TERIA
    652 BALBUTIN, JASON  BORDADO
    653 BALCANAO, JONALD  MALINDAO
    654 BALCITA, MARK KEVIN  EGIPTO
    655 BALCON, ROOSEVELT  GOZON
    656 BALCOS, RHEALYN  NAPURAN
    657 BALDADO, ED JAPHETH  DORATO
    658 BALDAGO, KENNETH IAN  MORALITA
    659 BALDECAÑAS, GICELLE LYKA  GOLEZ
    660 BALDECER, JELIEH  LAGUINDAM
    661 BALDERAS, NATHANIEL JAN  ANTONIO
    662 BALDESCO, JUNIPHER  DUMANDAN
    663 BALDIVICIO, CRISTINE  EVANGELISTA
    664 BALDON, JAYSON  CASONO
    665 BALDON, MARK ANDREW  CUZZAMU
    666 BALDOS, ROSASMO  GAMAZON
    667 BALDOZA, KIM YVES  ESPRA
    668 BALEÑA, JOHNNY  ITANONG
    669 BALEÑA, REMEL  SOLOMON
    670 BALGANION, JAYSON  GARROTE
    671 BALIBAD, RYNA MAY  AGOY
    672 BALIJON, FRED JUNERAY  ANTIPUESTO
    673 BALIMBINGAN, MOHAMADALIH BASSER  SULEIK
    674 BALINES, ERIK JUDE  MATEUM
    675 BALINGAO, LERMA  BULUSAN
    676 BALINGOG, ALEXIS ERWIN  BATANGAS
    677 BALINON, DAISY BELLE  LUPAE
    678 BALINUYOS, ABEGAIL  BASILIO
    679 BALITA, LEMUEL  TITULAR
    680 BALITON, JAN CHRISTIAN  ALCANTARA
    681 BALIWAS, MARK  BIBON
    682 BALLADOR, VANESSA GRACE  BIDAURE
    683 BALLATAN, RICHARD  MALLO
    684 BALLATONG, JAYSON  ROZALES
    685 BALLATONG, NEHEMAIAH  BANG-NGO
    686 BALLESTEROS, BRENDALIE JOYCE  LAYAO
    687 BALLESTEROS, MARY JOY  PALENCIA
    688 BALLEZA, ARIEL  AMIDA
    689 BALLOGAT, DENNIS  CARIÑO
    690 BALMACEDA, JANINE  MORANO
    691 BALNAO, NARDELLE MAE  ESTACIO
    692 BALONG, FELICITO JR  BULAY
    693 BALONZO, ALJON  COSCOLLA
    694 BALQUIN, ELLIJAH  SANTUYO
    695 BALTAO, BAI JAMEMA  DIPO
    696 BALTAZAR, ELMER  YADAO
    697 BALTAZAR, ROWEL  AUDITOR
    698 BALUCAN, JOHN PAUL  FERNANDEZ
    699 BALUIS, CRISTAL  PULE
    700 BALUNGAYA, VERMON  CABRERA
    701 BALUYOT, RODEL  LUTAO
    702 BALWIT, JOY MARIE  ATES
    703 BAMBICO, MERCENARIO  MARTINEZ
    704 BAMBILLA, BRYAN JOSE  BENTER
    705 BANAAG, ALMIN  LEJARSO
    706 BANAGODOS, ROY  BANLOR
    707 BANATE, BRIAN  PONCE
    708 BANCES, JAMEBOY  JEMINA
    709 BANDILLON, KHAREN JOY  AMANGCA
    710 BANDONG, ERALD  COLOMA
    711 BANG-ALAN, FERNANDO  DULAY
    712 BANGALISAN, SHIELA MAY  MISA
    713 BANGANAN, KEVIN  WANDAGAN
    714 BANGGA, PEDRITO JR  MADANI
    715 BANGGIACAN, CLINT  BARBOSA
    716 BANGTEGAN, KEVIN  BAGUAN
    717 BANGUANGA, JOSHUA  PLAZA
    718 BANGUIRAN, WHAMELET  MANIEGO
    719 BANOTA, NAJER  HARAD
    720 BANTAYAN, ARBEN  BANDAO
    721 BANTIC, CARESSE DANAE  MARCELO
    722 BANTILES, EDUARDO JR  MERCADO
    723 BANTOC, EDGEL MAE  MADERA
    724 BANTOL, ANA MARISH  SALANDRON
    725 BANUTAN, SALVADOR  LAWINA
    726 BANWA, ANGPAO LUEL  BAGTANG
    727 BAO, FAHAD  ANDAM
    728 BAO-AN, GABRIELA  MASKAY
    729 BAQUERIZA, AIREN MAE  ANIMAS
    730 BAQUIRAN, JAYSON  MABBAGU
    731 BAQUIRAN, MANILYN  MADAMBA
    732 BARACEROS, JEFFERSON  LAGASCA
    733 BARACHINA, JN VIANNEY  VILLANUEVA
    734 BARANI, MUGNI  SARANSAMUN
    735 BARBASA, ARIEL  DELOS SANTOS
    736 BARBASA, JOHN MICHAEL  RECTO
    737 BARBERAN, MENARD  RANCHEZ
    738 BARBO, PATRICK  BAGUIO
    739 BARBONIO, JOHN  BUENABAJO
    740 BARBOSA, EMERLYN  TA-A
    741 BARBOSA, MARVIN  MANGOBA
    742 BARBOZA, FELIX  FABROS
    743 BARCELON, JOSE ANTHONY  OMIGAN
    744 BARCIAL, ROBERTO  YULAS
    745 BARDINAS, JOHN KEVIN  BELARMINO
    746 BARIDJI, MERHAM  TAMBI
    747 BARING, JUNRELL  YAQUIT
    748 BARIT, HENRY  CO
    749 BARLAM, RICHARD  FERNANDO
    750 BARNAJA, JUNRIEL  FLORES
    751 BARON, FERNANDO JR  RAFOLS
    752 BARON, RAMEL  PIZARO
    753 BARON, SAMMY  ENGUERRA
    754 BARRACA, NELSON JR  DIMAANO
    755 BARRACA, ORLANDO  POLBOS
    756 BARREDO, MARK  BIARES
    757 BARREDO, RODEL  AÑANA
    758 BARRERA, BERNADETTE  AQUINO
    759 BARRETE, ARIEL  ELISAN
    760 BARRETO, PONHPIE NICO  BRIÑAS
    761 BARRETTO, FRANCIS  BUENA
    762 BARRIOS, BRILLANCE  ROCHA
    763 BARROGA, AQUILLES  VALDEZ
    764 BARROGA, JERALD  PANGANIBAN
    765 BARRUGA, EMMANUEL  DELOS SANTOS
    766 BARTOLAZO, BRYAN  ELLAZO
    767 BARTOLOME, JULIUS  MALALAD
    768 BARTULAY, JOMARIE  ESQUIERDO
    769 BASA, CHYRA MAE  DOFREDO
    770 BASA, JHON JEFF  CUBEROS
    771 BASALLOTE, LOURES JOY  CAPEÑA
    772 BASAN, MICHELL  AWITAN
    773 BASBAS, AILYN  VILLARIN
    774 BASCON, MARK WINSTON  CABICO
    775 BASILAN, LEAH  HERNANDEZ
    776 BASILIOTE, IRIS MELODY  GONZAGA
    777 BASILLOTE, LORDEL  TAMPUS
    778 BASIT, CHRISTINE JAY  LULO
    779 BASQUEÑA, CHRISTIAN  CONCINA
    780 BASS, JACKIE  ZACARIAS
    781 BASTASA, MARIA JEHARAJANE  IRAN
    782 BASUT, JAIMON  CAUMPANG
    783 BATAC, DAVE JEFFERSON  LAGARDE
    784 BATAD, JEAN  MAGNO
    785 BATALLER, JERRY  GEROLAGUIN
    786 BATALLER, MARIENELLE  UY
    787 BATALO, MA-AD  MAMA
    788 BATAN, ARTHUR  GUTIERREZ
    789 BATANGOSO, LAWRENCE  ABITAN
    790 BATILLER, DAVID GLENN  YTURRALDE
    791 BATINGAL, JIMVER  JUSTINIANO
    792 BATION, REYMUND  TAMPIPI
    793 BATOY, KRISTINE MAE  NACILLA
    794 BATTULON, DEXTER  SAMONTE
    795 BATTUNG, ANGELO  FRANCISCO
    796 BATUGON, FRANKLIN  HILADO
    797 BATULAN, BERNARD  AVENIDO
    798 BATULAN, JENNY MAE  CAPUL
    799 BATULANON, HARBY NEIL  CURAYAG
    800 BAUGBOG, MARVIN  BANGA
    801 BAUSA, KEVIN REY  ANCULA
    802 BAUSING, BOYET VICTOR  ENTOC
    803 BAUTISTA, ANA MARIE  SACAYAN
    804 BAUTISTA, ARIES  REYES
    805 BAUTISTA, ELDWEN  BAUTISTA
    806 BAUTISTA, EVAN LLOYD  PACATANG
    807 BAUTISTA, GENOVIE  MORRIS
    808 BAUTISTA, JAMES ERICK  SISON
    809 BAUTISTA, JIEZZMINRESI JEWEL  GALIGA
    810 BAUTISTA, JOHN KEIZER  INOCENCIO
    811 BAUTISTA, MA KRISTAL JANE  ARILAS
    812 BAUTISTA, MARIABEL  BENITEZ
    813 BAUTISTA, MAUREEN  LICUDINE
    814 BAUTISTA, NOEL  PACA
    815 BAUTISTA, RENELI JOY  SUAREZ
    816 BAUTISTA, RUEL LEAND  LOPO
    817 BAYA, CHERYL  LAGARE
    818 BAYAGA, JOYCE  BUENVENIDA
    819 BAYAN, ASRAF  PALAGOYAN
    820 BAYBAYA, NOEL  GUITUBON
    821 BAYBAYAN, MYLEE MESIAH  TAPSILANI
    822 BAYLE, RYAN  FERRER
    823 BAYLON, AI-MER LAWRENCE  FRONDA
    824 BAYLON, NEMAR  CALAHATI
    825 BAYLON, ROMMEL  COLAMBO
    826 BAYLOSIS, MARY THERESE  VENIEGAS
    827 BAYLOSIS, RENANTE  BACUDAN
    828 BAYNO, ARIEL  LIMOSNERO
    829 BAYONGASAN, ALEEN  BALACWID
    830 BAYUDANG, FAE LUCY  LAURETA
    831 BAYYA, FERNCY PAUL  LIM
    832 BAZAR, ARLINE  SASI
    833 BAÑARES, DENNIS  BARCELLANO
    834 BAÑARES, DWIGHT  LABANG
    835 BAÑARES, JESSA  VALIENTE
    836 BAÑAS, EDISON LEE  DICHOSO
    837 BAÑAS, RUBEN  INTONG
    838 BEATO, ABIGAIL  ANCHETA
    839 BEATO, RAYMOND  PEREGRINO
    840 BEBOSO, REGIN MAY  DASAS
    841 BECEREL, ANA ROSE  CIPRES
    842 BECHAYDA, LEO  BORJAL
    843 BECHAYDA, LIEZA  BARBACENA
    844 BECONIADO, FRANCIS  ROBREDILLO
    845 BEDIA, JULIUS  SERONIO
    846 BEDIA, KENT  MUGOT
    847 BEDIA, MC DENVER  BARCELLANO
    848 BEDRO, DOMINADOR CARL  SURITA
    849 BEDRO, MARICRIS  LARA
    850 BEGAJA, LEVE JAN  DAANOY
    851 BEGASO, RYAN O’NEL  MAHINAY
    852 BEGONIA, GABRIEL  ALITO
    853 BEHIS, MARK KEVIN  MAATA
    854 BEJAR, FIDEL JR  FUENTES
    855 BEJOC, CHRISTIAN  SORINGA
    856 BEJUNA, LOTA  CAAYON
    857 BELA-ONG, MANILYN  MAQUE
    858 BELANDRES, KAREN  CARBALLO
    859 BELAR, DAN ORVEN  TABADA
    860 BELGA, JEREMY  PABELONIA
    861 BELGICA, KRISTIAN BERT  ALIS
    862 BELIA, JEFFERSON  QUEVEDO
    863 BELJAMIN, BEN JR  SIRUNO
    864 BELLEN, ALVIN  BULAÑO
    865 BELLEZA, FERDINAND MARK  BARROS
    866 BELLO, JON REX  TUMUBOS
    867 BELOY, RANDY  MALINAO
    868 BELTRAN, FERLENE  AÑON
    869 BENAVIDEZ, HARVEY KARRY  FUENTES
    870 BENEDICTO, JERALDINE  HERMO
    871 BENEDITO, APOLO  PACAMARA
    872 BENITEZ, JEANETTE  ANSUYON
    873 BENITO, AL-HAYY  LAWI
    874 BENLIRO, FELTON  CABALQUINTO
    875 BEQUILLO, RENDHEL  DE GUZMAN
    876 BERALDE, RYAN
    877 BERAN, JHON ROCKY  MABBORANG
    878 BERAS, ROMERICO  ISIDORO
    879 BERATIO, JANINE MAE  HERNANDEZ
    880 BERCERO, KENNETH JAY  PACCIAL
    881 BEREBER, MARK ANTHONY  ESCAÑO
    882 BERGADO, RHODEL  CABAL
    883 BERGONIA, JEROME  LEDESMA
    884 BERGONIA, KEVIN KEIGHT  MARTIN
    885 BERGONIO, JUN  DILIG
    886 BERICO, JUN RHEY  PULA
    887 BERINA, RICHMOND JAE  QUEDDENG
    888 BERMOY, BENJIE  AMORA
    889 BERMUDEZ, BONIFACIO JR  MARQUESES
    890 BERMUDEZ, JUSTINE ANTHONY  GRANADOZIN
    891 BERMUDEZ, MICHAEL HERO  GRANADOZIN
    892 BERMUDO, EDZEL  ALACAR
    893 BERNABE, JEM  NAVOS
    894 BERNADOS, BRYAN  ARROYO
    895 BERNAL, GLYZA  MEDENILLA
    896 BERNALDEZ, JOHN MICHAEL  PARCON
    897 BERNALES, RIALYN  COSME
    898 BERNALES, XYRONNE  ALBAÑO
    899 BERNARDINO, CARLO  DAVID
    900 BERNARDINO, IAN  MULDEZ
    901 BERNARDINO, RHEINIEL  VILLARAN
    902 BERNAS, SAHJED  GARCIA
    903 BERNIDO, JORIEL  GREGANA
    904 BERONILLA, RON RANDALL  YACAP
    905 BERRES, ROLLY  BALISE
    906 BERSALDO, RONA MAE  MOLO
    907 BERSAMIN, REXELLE JUN  ROSALES
    908 BERSAMINA, ARNOLD JR  ALCARDE
    909 BERTIZ, NORMAN  TERNIDA
    910 BESA, ARIEL
    911 BESARIO, STEPHEN  TAMALA
    912 BETE, CLENCHEM  PAJO
    913 BETIC, RICHARD  PIOS
    914 BETITA, DANNIE  MACARIO
    915 BETIZ, DEONEL  BAÑADERA
    916 BEÑALET, JOHN CHRISTOPHER  BASLAN
    917 BIADO, BILLY JOE  BARNACHEA
    918 BIADO, MARJORIE  BARRETE
    919 BIAGO, ROCA ROSES  BERNALDEZ
    920 BIALOG, REZIL  ANDING
    921 BIANGALEN, REX  MANAGDAG
    922 BIARCA, RONALD  ARGUELLES
    923 BIDA, RAIHANIE  MUSCAD
    924 BIDANG, MARVELINE  MADIWO
    925 BIGAY, ELVIE  LUMAWAG
    926 BIHAG, MAY ANN  MENDOZA
    927 BILAN, ALDRIN  BARTOLOME
    928 BILANGDAL, MARK BELJHON  ABANTO
    929 BILAO, KENT LOUI  TOMMY
    930 BILASA, BEYN ADRIEL  GA
    931 BILLENA, EUSHANE MARIE  CABALFIN
    932 BILLO, EDUARDO JR  BRAO
    933 BILLONES, ABIZAR  BAGASALA
    934 BILLONES, JEFFREY  SAPUIZ
    935 BILLONES, MELVIN  BUENO
    936 BILLONES, MIBZAR  BAGASALA
    937 BIMMANGON, ZELMER  HINUMLA
    938 BINAKED, PAUL  AROROY
    939 BINALLA, MARRYLENE MAY  LABNAO
    940 BINALLA, RYAN  MANLULO
    941 BINAN, GENERICO  MIRANDA
    942 BINASOY, JEANETH  AMBAY
    943 BINAY-AN, ALLAN  FERNANDO
    944 BINUYA, JEFFREY  SIMEON
    945 BINWAG, MANUEL JR  MAHICON
    946 BIO, ALLAN ROY  PALMES
    947 BIONG, GERALYN  DELA CRUZ
    948 BIONG, LARRY  DEÑADO
    949 BISABIS, BILL BRYAN  NAGAR
    950 BISARES, PRINCESS JOY  PINUTER
    951 BISCO, RUBY ROSE  CAMAT
    952 BISEN, GEORGEAL  TAGUINDODO
    953 BISTAYOK, JANE  LONGEY
    954 BITABARA, MARTIN  CAYA
    955 BITOCA, JEAN PERCEL  CLUTARIO
    956 BIÑAS, MIKEE  CORREA
    957 BLANCA, MARY ANN  GOMEZ
    958 BLANCO, ANDRES JR  MABANTO
    959 BLANCO, CRIS JHON  SALIBAY
    960 BLANCO, DEBIE JOY  ASIO
    961 BLANCO, LITO JR  PEREZ
    962 BLASCO, JHERON  IGNACIO
    963 BLAZA, KING LORDLEY JEN-JOE  JAVIER
    964 BLAZO, WILJIE  MIGUELES
    965 BOBIS, RAVI MAE  HUERA
    966 BOCADE, ROCKY  ORMOC
    967 BOCO, CEZAR  GRAFIL
    968 BODIONGAN, JESTONI  TISBE
    969 BOERE, CHERRIBELLE  REALUYO
    970 BOGOL, NOVIE JOY  ANDOY
    971 BOHOL, JUSTINIANO JR  PANES
    972 BOLABON, MARIEFEL  DOMINISE
    973 BOLANTE, FERDINAND JR  CORTES
    974 BOLANTE, RJ BOY  IGCASAN
    975 BOLAÑOS, EDWARD  CANTIGA
    976 BOLESA, KRIZA PEARL  MEMORACION
    977 BOLHANO, ALJEN  BOLORON
    978 BOLO, EDWARD JULIUS  CACAPIT
    979 BOLO, JAY-AR  HANDENERO
    980 BOLO, JUCEL  CENABRE
    981 BOLOFER, DONN JUAN  FLORES
    982 BOLONGAITA, CHARLENE  TAGUBAR
    983 BOLOTO, ABDULRAUF  PARAMATA
    984 BONCODIN, MARGIE CIL  MOSA
    985 BONDA-UG, MARK CLESTER  IGBOS
    986 BONES, RISSEE JANE  ACOSTA
    987 BONGAY, CHRISTIAN
    988 BONGHANOY, LYNDON  MABINI
    989 BONGON, EARL MARJUN  BALMORES
    990 BONGSIW, LHENER  WAKIT
    991 BONGTIWON, JOSHUA  CUYAHON
    992 BONIEL, ARGIE  PAN
    993 BONIFACIO, JONAS NEALE FORTUNE  DORIA
    994 BONIFACIO, RODELYN  YAP
    995 BONJOC, ELVEN  BATOON
    996 BONSUBRE, DONALD  LOPEZ
    997 BONTIA, OLIVER  ACIBAR
    998 BONTUYAN, HELMARK  BORRES
    999 BOOC, NOLAN  SOSOLAN
    1000 BOQUEO, DANILO JR  REBAMBA
    1001 BORABIEN, JAMES  BERDERA
    1002 BORALO, DIANA MAY  CASIM
    1003 BORBE, ROMMIL  COSTUDIO
    1004 BORCILLO, RACHEL  AMBORGO
    1005 BORDALLO, JUNALIZA  DE LEON
    1006 BORILLO, ALVIN  ABANILLA
    1007 BORINAGA, FRANCIS XAVIER  ARDALES
    1008 BORJE, ALEXANDER JR  EUFEMIA
    1009 BORNEA, BHEB  PEPITO
    1010 BORROMEO, CUSTODIO III  ALLARCIS
    1011 BORROMEO, JAY MARY  ZULITA
    1012 BOTER, MANUEL JR  OBSEQUIO
    1013 BOTICARIO, CHARLITO JR  CUABO
    1014 BOTIWTIW, RYAN CHARLES  CUPIDO
    1015 BOTOHAN, RAMEL  JORZA
    1016 BOÑALES, ALVIN  NAMIA
    1017 BOÑALES, JOEL  BONAVENTE
    1018 BRACEROS, ARCK KEVIN  REALIN
    1019 BRACEROS, HEDY  SOLATRE
    1020 BRAGA, JOPHY  RECOLITO
    1021 BRASILEÑO, AINEE ROSE  SUAREZ
    1022 BRAVO, BRYAN  RAMOS
    1023 BRAVO, ROGER  PALMA
    1024 BREGABRIEL, JASON  DE LA CRUZ
    1025 BREGENTE, ROSELYN MARIE  LIMA
    1026 BRILLANTES, ARIEL  NAPALINGA
    1027 BRILLO, FRANCISCO  DEGALA
    1028 BRILLO, MANUEL  DELA CRUZ
    1029 BRIONES, ALVIN  MANZANO
    1030 BRIONES, JANAH MAE  ALEGATO
    1031 BRIONES, JERICK  ELILIO
    1032 BRIONES, JOSE KAHLIL  RENDON
    1033 BRIONES, NORMAN  MORATALLA
    1034 BRIOSO, JOSEPH ANTHONY  DELLOMAS
    1035 BRONDA, JOHN PAUL  PORRAS
    1036 BROSAS, MICHAEL ANGELO  SAPUNTO
    1037 BRUCELO, ORLANDO  HILOMA
    1038 BUAN, ALVIN CHESTER  DE GUZMAN
    1039 BUAN, ANTONIO JR  PASCUAL
    1040 BUASEN, ALLADIN  BORTIKEY
    1041 BUAY, ROCKJUN  GUMIBAO
    1042 BUCALING, DEXTER  AGOSTO
    1043 BUCASAS, JUSTINE VIE  DAGWASI
    1044 BUCATCAT, KEVIN  CABER
    1045 BUCIO, CARMILA  SEVILLANO
    1046 BUD, SULMAN  ASLIMTO
    1047 BUDUAN, CESAR  BARBOZA
    1048 BUENA, ALVIN  DELA PEÑA
    1049 BUENAAGUA, RUDY  IBIAS
    1050 BUENAFLOR, MARY FRANCE  CORNELIO
    1051 BUENO, NEMIA  OCCEÑA
    1052 BUENO, NILGIE  AMANCIO
    1053 BUHANGIN, JESSICA LEE  DANQUE
    1054 BUHONG, BENJIE  ABBAC
    1055 BULANG, RUBEN JR  SAGADOL
    1056 BULANGGIT, DEXTON  ONDON
    1057 BULATAO, JAYVIE  RAFALES
    1058 BULCASE, MARK NIKKO  VERICIO
    1059 BULLAN, CHRISTOPHER  BIMMANG
    1060 BUMAAT, JONAS  BOLOSITO
    1061 BUMANGOL, JOHN PAUL  GOYAO
    1062 BUNADO, EARL JOHN  GARCIA
    1063 BUNAO, RODERICK  ELLO
    1064 BUNNAG, MAE KRISTEL  DUMIWAL
    1065 BUNQUIN, MARK ANTHONY  CASTILLO
    1066 BUNUAN, ERIC  DE VERA
    1067 BUQUE, LEO III  GADO
    1068 BURCE, MENESIS  IDANAN
    1069 BURGOS, GEORGIA  BAEZA
    1070 BURO, CHRISTOPHER  MAHINAY
    1071 BUROG, JOYCE  CALANGIAN
    1072 BUSCAINO, JENINA  CAYAPAT
    1073 BUSIO, CEDY  EULLARAN
    1074 BUSTARDE, ANTHONY  RESUELLO
    1075 BUSTARDE, RONEL  SAYGO
    1076 BUSTOS, DOUGLAS  ARZAGON
    1077 BUSTOS, MONALIZA  BENGALA
    1078 BUTA, ENRIQUE  GONZALES
    1079 BUTACAN, JOHN-REI  UMAYAM
    1080 BUTCHAYO, BILLY JOE  ESTABILLO
    1081 BUTIL, MARK  PANCHO
    1082 BUTLIG, CLYDEZZAR VAL BAYANI  MONTANO
    1083 BUTLIG, CRISTIAN  UDTUHAN
    1084 BUTRON, IAM JAMES  TAN
    1085 BUWAYAN, MARISA  TAYNAN
    1086 BUÑO, DENNIS JR  DAÑO
    1087 CABAD, JENNIFER  GALANG
    1088 CABADING, ESTEBAN  LICUANAN
    1089 CABADING, MARY ANTHONETTE  LLANITA
    1090 CABAHUG, EN-EN  AC-AC
    1091 CABALIDA, WILKIN  TENEBRO
    1092 CABALLERO, JAYLORD  ULGASAN
    1093 CABALLERO, MAX  DRIO
    1094 CABALLERO, NICO  AYSON
    1095 CABALLES, JOHN PHILIP  ELEJORDE
    1096 CABALTERA, IÑIGO JR  CATIMBANG
    1097 CABALTERA, JAMES MARK  FLORES
    1098 CABALTERA, RODEL  GARRIDO
    1099 CABANG, ANTHONY  ESCALANTE
    1100 CABANG, SHEEN
    1101 CABANGON, MAY GRACE  DONATO
    1102 CABANILLAS, NIÑO  SUSON
    1103 CABANLIT, JONATHAN JR  GAID
    1104 CABANTOG, KIRT JAMES  TERRIBLE
    1105 CABARDO, JOHN PHILIP  LAPATIS
    1106 CABARDO, PEMIE  DONO
    1107 CABARIBAN, GLEN MARIE  ANTONIO
    1108 CABARONG, JOHN FLORENDO  TALLUD
    1109 CABASAG, JAMIE YSSA  PANESA
    1110 CABASBAS, ADRIAN  BUSAR
    1111 CABATINGAN, JENSEN  SUMALINOG
    1112 CABATINGAN, JK  ALBAÑO
    1113 CABATU-AN, ROGER JR  SAYAGO
    1114 CABATUAN, JOHN REY  TUMAKAY
    1115 CABAYA, ARNEL  CAYANG
    1116 CABAYAO, ARNIEL  SILVA
    1117 CABAYAO, CHARLIE  ARANETA
    1118 CABAÑAS, RUBY JANE  MORALES
    1119 CABAÑERO, JOHN EMMANUEL  ESPAÑOLA
    1120 CABAÑOG, EDGAR  TAACA
    1121 CABBAB, NATIVIDAD  AYAO-AO
    1122 CABBIGAT, NEFETERI  GUINID
    1123 CABE, GINA MARIE  SIBAYAN
    1124 CABEBE, JAKE RAY  BALINGATAN
    1125 CABER, JOMAR  BELLEN
    1126 CABIA, JESSTONY  BERIONG
    1127 CABIDOG, JONEIL  QUEBADA
    1128 CABIDOG, KENT JOSEPH  COLORADA
    1129 CABIGO, LEO DAVE  DIGNADICE
    1130 CABILAO, ALICAN  DIVINAGRACIA
    1131 CABILES, CHARMEN  CASINILLO
    1132 CABILES, MARK ANDREW  BASAÑEZ
    1133 CABINTA, CEDRIC  CRUZ
    1134 CABONTO, SADDAM  MONTANI
    1135 CABRAD, ALBINA  CHUMACOG
    1136 CABRADILLA, GIL  GODDI
    1137 CABRERA, ALVIN  ADRIANO
    1138 CABRERA, JACK  ORZALES
    1139 CABUNGCAG, ALVEN  COLIS
    1140 CABURATAN, LILY ROSE  TAGALOGUIN
    1141 CABURATAN, RAYMART  ANTIQUE
    1142 CABUYADAO, JOHNEDEL  NAVARRETE
    1143 CACA, JHON PAUL  GALIOS
    1144 CACHERO, JOHN EFREN  CAY
    1145 CACHO, ARON  VILLA
    1146 CACHO, MARIE FE  ESTOESTA
    1147 CADELIÑA, ELIAZAR  ACA
    1148 CADENAS, JOCEL  TOQUIB
    1149 CADILIG, ARVIN DAVE  MAGBANUA
    1150 CADIMAS, LESLIE ANN  PAULO
    1151 CADIZ, DELFIN III  SIBAL
    1152 CADIZ, FILBERT  ABAWAG
    1153 CADORNA, RICO PAOLO  REDELOSA
    1154 CADUNGOG, KEVIN GEORGE  ESTILLOSO
    1155 CAERLANG, LEOJ  WALOG
    1156 CAFE, FLEEM  ESPINA
    1157 CAGADAS, VINCENT  AM-IS
    1158 CAGAS, CLEANJUN  BRILLANTES
    1159 CAGAS, JOCEL MARIE  LOZOLOZO
    1160 CAGAS, JULIUS  MAINIT
    1161 CAGAS, RHEMWEN LYOD  CARRIAGA
    1162 CAGASAN, CRIS JOHN  ABARCA
    1163 CAGOCO, JAYSON  BACALLA
    1164 CAGUIA, HOSEAH MICAH  DIONISIO
    1165 CAGUIAT, JEREMY  ABLONG
    1166 CAGUITLA, ERIC  ARDID
    1167 CAGULADA, VARLA MARIE  PESUDAS
    1168 CAGURANGAN, VINCENT  ANTONIO
    1169 CAGURING, ERICO  CABRIGA
    1170 CAHIG, VIRGILIO JR  DAGO-OC
    1171 CAHINDO, J-ARE CEAZAR  REYNON
    1172 CAHUSAY, EDISON  MARINO
    1173 CAHUSAY, ELIZAR  MARINO
    1174 CAINA, RODHEO  PITOGO
    1175 CAINDUG, JOHN CARLO  CANJA
    1176 CAINTOY, BRYAN  PAKYAO
    1177 CAIPANG, DANGIE  NALAYOG
    1178 CAITOM, ELENITA  SARONA
    1179 CAJEFE, BIENVINIDO JR  MIA
    1180 CALABITIN, DOMINADOR JR  CASABAR
    1181 CALACAR, JORREL  LIBREA
    1182 CALACAT, LORD MICHAEL  JALA
    1183 CALAMBA, FRANCIS DARYL
    1184 CALARAMO, ANGELICA  COSTALES
    1185 CALASANG, JERWIN  ABEJERO
    1186 CALASIN, JUAN ENRICO  DE LEON
    1187 CALAWA, JENNILYN  PA-AT
    1188 CALCEÑA, MARK MILAN  ABADA
    1189 CALDERON, RONNEL ANGELO  BANOG
    1190 CALDITO, GEROME  CABANBAN
    1191 CALIBAYAN, ALGER  BULICATEN
    1192 CALIBO, JAYVEE  BONGGALOSA
    1193 CALIDGUID, CYRELLE STEVE  CADALSO
    1194 CALIMODAN, BASSIT  DIMA
    1195 CALINAYA, NOEL  ECAO
    1196 CALINDOG, DONN DEE  SAN DIEGO
    1197 CALINGASAN, KEN ALBERT JOHN  NAVA
    1198 CALINGASAN, NESTOR JR  CAPISTRANO
    1199 CALINGAYAN, ROLDAN  TUMAPANG
    1200 CALINISAN, HAROLD  PIQUERO
    1201 CALIPJO, NEMECIO JR  CALVENTAS
    1202 CALLOS, GHEE-CAL  CARIÑO
    1203 CALLUENG, MA ROSARIO  MALANA
    1204 CALLUENG, MICHAEL  PACCARANGAN
    1205 CALMAREZ, GIO  BULADO
    1206 CALONGRIA, DREXLER  MONTEROLA
    1207 CALOOY, JANNER  GAMALE
    1208 CALPITO, ADONIS  DAMASCO
    1209 CALULOT, ROLLIE  FAILANO
    1210 CALUMPANG, CHRISTIAN  COCA
    1211 CALUMPANG, DEODENES IAN  LEQUISIA
    1212 CALUMPIANO, ARIEL  HILARIO
    1213 CALUMPIT, ARIEL  MINA
    1214 CALUZA, JAYSON  DELA CRUZ
    1215 CAMACHO, JULIE ANN  JIMENEZ
    1216 CAMANO, MARK ANTHONY  TABALOC
    1217 CAMASA, LARRY JOHN  DIGNADICE
    1218 CAMBAL, NEIL BRYAN  DAPA
    1219 CAMEROS, JANETH  GOLIMLIM
    1220 CAMMAGAY, ERNESTO JR  TAGUICANA
    1221 CAMPANO, LOWIE  ALEMANIA
    1222 CAMPILLA, DARWIN  PERAN
    1223 CAMPILLA, JOEL  PERALTA
    1224 CAMPO, ROLDAN  JABONITA
    1225 CAMPOMANES, ELAINE MARIE  BUTAC
    1226 CAMPOMANES, ELIZER  ALBIOS
    1227 CAMPOMANES, JESSIE  SALIBAY
    1228 CAMPOS, MEL MICHAEL  DUTERTE
    1229 CAMPOSANO, LANY  PEREZ
    1230 CAMPOSANO, RIWARD  DORATO
    1231 CANACO, MARTIN  DEMESA
    1232 CANARIA, JANSEN  ADOLFO
    1233 CANARIA, MARK CHRISTIAN  MATIAS
    1234 CANCEL, PETER ADRIAN  ESCALONA
    1235 CANDADO, ERIC JOHN ELVER  ABABOL
    1236 CANDAVA, JAY  EVORA
    1237 CANDELARIA, LEE SIMON  SALABSAB
    1238 CANDO, ALLEN  CRUZ
    1239 CANDUYAS, LERMA  PANAS
    1240 CANGAS, JOMER  HIDALGO
    1241 CANGO, FEMART  ESPAÑOLA
    1242 CANIGONG, DENIA  ANGDASAN
    1243 CANIGONG, FOSTER  MAGADIA
    1244 CANILLO, KENT CYRIL  DUHILAG
    1245 CANILLO, ROGER
    1246 CANJA, LOREVIE  LACHICA
    1247 CANJA, VICKY  LACHICA
    1248 CANLAS, JANSEN  MANANSALA
    1249 CANLAS, KELVIN  REYES
    1250 CANO, FELIX JR  BULANGLANG
    1251 CANONIZADO, GERMY LEE  PAYAWAL
    1252 CANONIZADO, JOVERENE  VELASQUEZ
    1253 CANOY, ROY  CERVANTES
    1254 CANTA, JHOM ACE  SANTOS
    1255 CANTAY, HAZEL  CABILLADA
    1256 CANUTO, ARGIE LOU  BERJAME
    1257 CAOILI, ALVIN  PAMITTAN
    1258 CAORES, ARIEL  CALOTE
    1259 CAPACITE, JESSIE JR  CAMUNGAO
    1260 CAPACITE, MENARD JUNE  MONTOYA
    1261 CAPALA, FREDDERICK  TORRES
    1262 CAPALAN, HASSIM  MARIKIT
    1263 CAPAPAS, HAROLD PET  GAPOL
    1264 CAPARAL, LESLIE ANN  BAUSO
    1265 CAPARAS, VON ANDREW  PAMA
    1266 CAPAWING, DANIEL  CADUBLA
    1267 CAPAWING, JHON CARLO  GUIMBA
    1268 CAPELLAN, CRISTY  URMENITA
    1269 CAPELLAN, THERESA  ATAZAR
    1270 CAPIENDO, ELDON  FRONDA
    1271 CAPILI, ALELI JEN  COMIA
    1272 CAPILITAN, MAE ANN  BLANCA
    1273 CAPILITAN, RAYMON  ESPINOSA
    1274 CAPINIG, JOHN AROL  REGALADO
    1275 CAPINIG, MARK JOCEL  MASAGCA
    1276 CAPISTRANO, JESTER  MANLANGIT
    1277 CAPISTRANO, JULIO JR  CONSTANTINO
    1278 CAPONGA, NOEL  DOMASIG
    1279 CAPOQUIAN, RYAN  ESPONILLA
    1280 CAPUTOLAN, ELMER  MARTEL
    1281 CAPUYAN, KENT JAMES  CALVO
    1282 CARABANES, DAVE BRYLLE  TIGUMAN
    1283 CARABLE, PEDRO JR  CALUYO
    1284 CARAECLE, BENJO  DOLEDO
    1285 CARAG, ERICJAY  ROSTIGUE
    1286 CARAG, JET-JET MARK JAY  MIGUEL
    1287 CARALOS, CHERRY MAE  MARTINEZ
    1288 CARALOS, CONCORDIO JR  COTO
    1289 CARAMILLO, CARL TJ  PANGANIBAN
    1290 CARANGAN, RODRIGO JR  ALIT
    1291 CARANTO, FRANKLIN  SARMIENTO
    1292 CARAOS, YANCE  NAMBIO
    1293 CARASCO, RAMON CHRISTOPHER  SARTHOU
    1294 CARBA, JOED  CABALLERO
    1295 CARBAHOSA, MARJOHN  CUENCO
    1296 CARBONERA, NORBEN  DATUIN
    1297 CARBONILLA, JOHN FROILAN  LABASTIDA
    1298 CARBONILLA, RODOLFO  JIMENEZ
    1299 CARCELLAR, DONEX  HONA
    1300 CARCUEVA, CARMENA  MANLUZA
    1301 CARDEÑO, GEMMAR  QUINTERO
    1302 CARDINES, HYNES  BALAO-AS
    1303 CARDINEZ, JONAS  AGOSTO
    1304 CARDONA, JENIFER  CASTROVERDE
    1305 CARDOZA, CYRIEL  BENDEJO
    1306 CARIAGA, DANICA  JUNTILLA
    1307 CARIAGA, ROMELO MARIO  DULAY
    1308 CARIGA, JERAMIE  VOLIBUL
    1309 CARILO, JEFREY  BUELA
    1310 CARIN, MARIA SCHWER  HALLASGO
    1311 CARITATIVO, EFRAIM JAN  AGBUNAG
    1312 CARIÑO, ADRIAN  CAÑEDO
    1313 CARIÑO, ALLAN JR  HIWATIG
    1314 CARIÑO, LEA  LAGRIO
    1315 CARLOS, EDMAR  BALDO
    1316 CARLOS, EMILIANO JR  LUARCA
    1317 CARLOS, RYAN AUSTIN  TAN
    1318 CARO, NELSON  IBAÑEZ
    1319 CAROROCAN, JADE  LOMITENG
    1320 CARPIO, REZZA  MARTINEZ
    1321 CARTAGENAS, JOEPHIL  MANERA
    1322 CARUMBA, JERVI  CUSILIT
    1323 CAS, JOSE MARI  VALENZUELA
    1324 CASAD, JAHABI  NASSER
    1325 CASAL, ARNOLD  BANCORO
    1326 CASALJAY, CHRISTINE JANE  NITRO
    1327 CASALMER, ARBIE  LOZA
    1328 CASALMER, CHENNY  DELFIN
    1329 CASALMER, ERVIN  CERALVO
    1330 CASAN, JANJALANIE  SARIPADA
    1331 CASAO, REYNAND  DE GUZMAN
    1332 CASAS, DICKENSON  BETCHER
    1333 CASAS, LITO JR  OLAYA
    1334 CASAS, PETER DEMIE  ENCARNACION
    1335 CASEDA, CHRISTIAN JOSEPH  VILLEGAS
    1336 CASER, NOVY JANE  HINAMPAS
    1337 CASERO, EDMUNDO JR  SARDUA
    1338 CASIBANG, BRENDA  DOCTOLERO
    1339 CASIBANG, CRISELDA  BLANCAD
    1340 CASIBUAL, JOPHEN  PADIOS
    1341 CASIDSID, JONEL  ENMANUEL
    1342 CASILAG, JOHN ALBERT  SANCHEZ
    1343 CASIMONG, EMELYN  CAPELLO
    1344 CASING, EVMAR MERYLLE  REYES
    1345 CASITAS, VEVENCIO JR  CALLEJA
    1346 CASIÑO, FRANCIS  ROJAS
    1347 CASONO, NICK JOHN  LIZA
    1348 CASPE, HEVER  GARALDA
    1349 CASTAÑALES, DIANUEL  VILLA
    1350 CASTAÑAS, KIMBERT  MABANSAG
    1351 CASTAÑEDA, JASPER  COMPAS
    1352 CASTELLANO, MARA SHYNA  FILLARTOS
    1353 CASTIGADOR, DERRIK  LASPRELLA
    1354 CASTIGADOR, NOELE  APUSAGA
    1355 CASTIL, JOHN RENBOY  YEMA
    1356 CASTIL, JORVANEL  ANINION
    1357 CASTILLANES, DARYL  CABERTO
    1358 CASTILLEJO, MARY JOY  ARTUZ
    1359 CASTILLO, BERWIN  VILLARIN
    1360 CASTILLO, EDMAR  PASCUA
    1361 CASTILLO, JAMAYCA LEE  PASCUAL
    1362 CASTILLO, JAY CAR  PADUA
    1363 CASTILLO, JEAN ANTONETTE
    1364 CASTILLO, JOHN CARLO  BALDOBINO
    1365 CASTILLO, MARVIN  RUZ
    1366 CASTILLO, NICO  AUSA
    1367 CASTILLO, ROBERT GLENSON  CIERVO
    1368 CASTILLON, RONNEL  CAANGAY
    1369 CASTOR, IREN ROSE  LIBUNA
    1370 CASTOR, JUNEDEL  ROMERO
    1371 CASTOR, NOVE ANN  CASTOR
    1372 CASTRO, ALJAY  PUGUON
    1373 CASTRO, CRIS ALBERT  IDICA
    1374 CASTRO, CRISTOPHER SOM  MANSIBANG
    1375 CASTRO, FERNALYN  MORA
    1376 CASTRO, JOHN BARRY  BESTUDIO
    1377 CASTRO, JUDY ANN  DARAMAN
    1378 CASTRO, KEVIN  BUAN
    1379 CASTRO, KIVEN  DELMO
    1380 CASTRO, LORD BRYON  SISAY
    1381 CASTRO, LORENZ  SAGUN
    1382 CASTRO, REYLAND  MANOY
    1383 CASTRO, ROMNICK  MALIG
    1384 CASTRODES, MARBEN  ALICO
    1385 CASUCOT, MARJOVE  DULGUIME
    1386 CASUGUID, FLORO JR  PALINGCUD
    1387 CASULAY, ALEX  SANTA ANA
    1388 CASUMPANG, JOEI ANNE  TAYAG
    1389 CASUNCAD, REGIELYN  PRADO
    1390 CATACUTAN, RICO ADONIS JR  MALLARI
    1391 CATALAN, ANALOU  ORIJO
    1392 CATALAN, GIL FERNAN  TUPAZ
    1393 CATALUÑA, CHRISTIAN ROY  VILLAREAL
    1394 CATAMCO, VILMAR  FRIAS
    1395 CATAPAN, JONARD  CAINGCOY
    1396 CATARIG, GENERICO  ROSAL
    1397 CATARING, REUBEN FRANCIS  LEGASPI
    1398 CATAYLO, BONG OLIVER  SAYCON
    1399 CATBAGAN, MARY ROSE  MINGRAJAL
    1400 CATE, JUNNARD PAUL  AREVALO
    1401 CATEDRAL, LUES LIRK  ZONIO
    1402 CATEQUISTA, RANIER  BOLIVAR
    1403 CATIN, RODNEY  GANANCIAL
    1404 CATO, CRISTHOPER  MANALANG
    1405 CATONG, KENT  ANDOY
    1406 CATONG, MOXIN  MAUYAG
    1407 CATORCE, MIA JOY  AUSMOLO
    1408 CATUBIG, JESSON  PENADOS
    1409 CATUBIG, MARIO  BELONTA
    1410 CATUNDAG, ARJON  AMBASAN
    1411 CAUNTIC, NANCY  MENIANO
    1412 CAUREL, CYNTHIA  TAMAYO
    1413 CAWA, BENO  WANDAGAN
    1414 CAWASATIG, AXL-DIWAN  LAUBAN
    1415 CAWAYAN, ROSALYN  PORQUE
    1416 CAWILE, ANGEL  BULLANDAY
    1417 CAYABYAB, ARIELLE  PRIMERO
    1418 CAYACAP, IVY JOY  TUASON
    1419 CAYACAY, RYAN  MENDREZ
    1420 CAYAO, VONN HESPER  PLONA
    1421 CAYETANO, ALJON  TRINIDAD
    1422 CAYETANO, ROSALYN  DATO-ON
    1423 CAYNILA, GERARDO JR  MARAÑO
    1424 CAYUMFA, FEGSAR  TAREM
    1425 CAÑEDO, TEDJAY  DELA TORRE
    1426 CAÑETE, JEORGE  CABUG
    1427 CAÑETE, JOHNREY  SILVANO
    1428 CAÑETE, MICHAEL  MIRAFUENTES
    1429 CAÑO, RACHELLE ANN  VILLAGRACIA
    1430 CEA, EVANDER  RAMOS
    1431 CEBALLO, MARIA MELETH  CADERAO
    1432 CEDEÑO, SERRA  COGALITO
    1433 CELAJES, MARK JEROME  DONAIRE
    1434 CELEDONIO, JOSEPH  GREGORIO
    1435 CELESTE, MARK JESON  LATOZA
    1436 CELESTE, MARY JINNY  OLVIDO
    1437 CELESTIAL, JAYSON  GATA
    1438 CELIS, DINA  HAGNAYA
    1439 CELMAR, JESSA MAE  CABAÑOG
    1440 CEPEDA, ERVIN JULIUS PAULO  ABISAMIS
    1441 CERBITO, JEMBO  SAPINOSO
    1442 CERBO, JONNAH  BADAYOS
    1443 CERE, HONEYVIE  REMOLANO
    1444 CERENO, ARLAN CHRIS  SINGAO
    1445 CEROJALES, CAMELA ROSE  PLANTAS
    1446 CEROS, CRESENTE JR  CATUBIG
    1447 CERVANTES, RIEL  SARMIENTO
    1448 CERVANTES, ROEL  TINGSON
    1449 CHAGAS, PHILIP BEER  JOYOHOY
    1450 CHAKAS, JORDAN  TUDLONG
    1451 CHALLOY, KRIZZA  YAMOYAM
    1452 CHALUPANG, ROJANEY GRAIL  MALICHAN
    1453 CHATOY, FREDIE  BUNNAT
    1454 CHATOY, TERESITA  AMBOJNON
    1455 CHAVEZ, CHINGKY
    1456 CHAVEZ, CHRISTIAN  DERRAMAS
    1457 CHAVEZ, JUVELIN  MARTIZANO
    1458 CHAWANA, RICHARD  LAWAGAN
    1459 CHILAGAN, JULIUS JR  ONGAYON
    1460 CHIONG, MARRIETTE  LUSING
    1461 CHIQUITO, THEA MARIE  CEZAR
    1462 CHOGSAYAN, HASHIM  MASADAO
    1463 CHULIAO, ERWIN  YLLANA
    1464 CHUPLAH, MARY-ANN  LINDAO
    1465 CIANO, JULIUS  SUANDING
    1466 CIANO, MARY JANE  BAGNI
    1467 CIELO, AUBREY  DAHAN
    1468 CINCO, JEROME  VARONA
    1469 CINCO, SANNY DALE  ELLERAN
    1470 CLARIN, BRET EARL  LAGUNA
    1471 CLARIN, SHAYNA GLAZE  BARQUILLA
    1472 CLARITO, NOVE FAITH  DUPO
    1473 CLARO, MERVIC  PE BENITO
    1474 CLARO, PRINCE  ESTRIBELLO
    1475 CLATERO, MIKE  VERSOZA
    1476 CLAUDEL, SAMUEL  PADUA
    1477 CLAVECILLA, KRISHNAN  MACO
    1478 CLAVERAS, KEITH  RECLA
    1479 CLAVERIA, ARIEL  CASTRO
    1480 CLAVERIA, MARILYN  DOMINGUITO
    1481 CLEMENTE, MARLON  JAPSON
    1482 CLET, ORLY  OPADA
    1483 CLOSAS, PAUL KENNETH  ROMITAREZ
    1484 CO, ANGELO  CERVANTES
    1485 CO, DIANA  DELGADO
    1486 COBAR, KENT  VIDAD
    1487 COBRADO, KIERL CARL  TIDALGO
    1488 CODILLA, NOEL  TUTOR
    1489 CODILLO, JAYSON  PELEA
    1490 CODIMO, CELINA  MADLAING
    1491 CODIZAL, CARLA JANE  BUENAFE
    1492 CODNITA, JEREMIAH  LUMBANIA
    1493 CODON, ARIEL  ERLANO
    1494 COFREROS, CARLO  CARPENTERO
    1495 COGTAS, CHRISTIAN  WAGAS
    1496 COLAMBO, MARK JOSEPH  BANSAG
    1497 COLAS, DEXTER  LEAÑO
    1498 COLBE, ROSE ANN  FERNANDEZ
    1499 COLEGADO, RICHLIE  PINILI
    1500 COLICO, JOHN DERRICK  RONDERO
    1501 COLINA, ADAM JOSE  DAZA
    1502 COLINA, NESE  POSO
    1503 COLITA, JOFORT  TOLERO
    1504 COLLADO, ANGELICA  BLANCO
    1505 COLLADO, SYMONRO  MUÑOZ
    1506 COLLAMAR, REGIE  DAVID
    1507 COLLANTES, DARWIN  SAN BUENAVENTURA
    1508 COLONG, MAS-UD  MASBUD
    1509 COLONIA, PRINCESS JADE  WACAY
    1510 COLORADO, MA CECILE
    1511 COLOT, CLAUDIO JR  RATO
    1512 COLTONG, COLEEN  OBRA
    1513 COMAINGKING, KEITH  MONTECILLO
    1514 COMENDADOR, FRANCINE PHIA  TABANG
    1515 COMENDADOR, PATRICK  LIM
    1516 COMIA, DOMINIC  SAQUIDO
    1517 COMON, ANDREW JOSEPH  CAÑO
    1518 COMONAL, JAMES PAUL  QUEZON
    1519 CONACO, MARTIN  ECAO
    1520 CONCHA, MAEBEL JOYCE  CANUEL
    1521 CONCHA, MARICRIS  MOLEJON
    1522 CONDALOR, JEROME  MORALES
    1523 CONDE, BADRODIN  PANALANGIN
    1524 CONDINO, CASELYN  LUALHATI
    1525 CONOL, ROMIE JR  CEZAR
    1526 CONRADO, JEREMIAH  AMAWAN
    1527 CONSTANTINO, JEROME  REYES
    1528 CONSTANTINOPLA, EDGARDO JR  ESPARCIA
    1529 CONSULTA, CEDRICK MAY  SANCHEZ
    1530 CONSULTA, JERICK MAY  SANCHEZ
    1531 CONTIVEROS, RYAN CHRISTOPHER  ABAYON
    1532 CONVENTO, JINKY  LANZAROTE
    1533 CORAZA, FREDIE  BALDADO
    1534 CORBO, JULIUS  AMILER
    1535 CORDADA, ARONNEL  CABANGON
    1536 CORDANO, CYNDE  ZOLINA
    1537 CORDERO, CARMELA  ITALIA
    1538 CORDERO, JHONRHEY  SANDOVAL
    1539 CORDETA, JOWARD  DELOS SANTOS
    1540 CORDON, SHERWIN  ESPINO
    1541 CORO, MARTE  TARIFE
    1542 CORONEL, FRANCO  PAJUAY
    1543 CORPIN, JERLIE  PABUAYA
    1544 CORPORAL, MARVIN  SAPINOSO
    1545 CORPUS, JO ARCANGEL  DE GUZMAN
    1546 CORPUZ, JOREN  LUCAS
    1547 CORPUZ, KAREN  MINDAROS
    1548 CORPUZ, KARLA MAE  VELASQUEZ
    1549 CORRO, LYRA MAY  MAGHANOY
    1550 CORTES, ANGELIQUE HOPE  QUIMNO
    1551 CORTES, JUSTINE  SUSON
    1552 CORTEZ, AMOR  GARCIA
    1553 CORTEZ, MARIE ROSE  MEDINA
    1554 CORTEZ, MARIEL  DUMAYAS
    1555 CORTEZ, MELVIN II  MARCAIDA
    1556 CORTEZ, RUWELL  BAYAN
    1557 CORTEZANO, JULIE ANN  SAPIAN
    1558 COSINGAN, HALIM  PANPANG
    1559 COSTOY, HANNA  NARES
    1560 COTAY, ANDREW  CUTAY
    1561 CRAEL, ROGEL  REMEGIO
    1562 CREBELLO, MARLON  MESIAS
    1563 CRISOSTOMO, JOHN PAUL  OPEÑA
    1564 CRISOSTOMO, MARK  VENANCIO
    1565 CRISPO, RANELYN  CEZAR
    1566 CRISTOBAL, JENNY JOY  CABRILLOS
    1567 CRODUA, RUDILENE  MIÑAO
    1568 CRUEL, HILBERT  CIOCSON
    1569 CRUZ, CRISANDRA  MANIC
    1570 CRUZ, DANICA  GUAÑEZ
    1571 CRUZ, DANILO  PADRE
    1572 CRUZ, JEROME  BUFE
    1573 CRUZ, VICTOR JOHN  MENDOZA
    1574 CRUZADO, GERNALYN  NANTIZA
    1575 CRUZANA, DEANNA  CERNECHEZ
    1576 CRUZAT, NYMPHA  DE TORRES
    1577 CUADRA, MARK ANGELO  GALAN
    1578 CUAMBOT, ROME JOHN  MONDARES
    1579 CUARESMA, FRELYN JOY  MANGOSING
    1580 CUARTEROS, JAYSON  VALDEZ
    1581 CUAYZON, RAYMOND  SALAZAR
    1582 CUBERO, MANNY  BARICUATRO
    1583 CUBILLAS, RAFFY  DE CADIZ
    1584 CUENCA, EDUARDO II  CATEQUISTA
    1585 CUENCA, PRINCESSA JING  GRANADA
    1586 CUESTA, DAVI RAM  ONGYOD
    1587 CUESTA, STANLEY JR  MONTAÑEZ
    1588 CUESTAS, LEAHVELLE  ABES
    1589 CUETO, PERLY JANE  TEVES
    1590 CUICO, AICILA MAE  EMNACE
    1591 CULANAG, ROALDO  DURAN
    1592 CULTURA, RANKY JONES  FABILLAR
    1593 CUMBIS, SHERWIN GIL  ESTEPA
    1594 CUMLA, HECTOR JR  IMPORTANTE
    1595 CUNANAN, AIRA  GELACIO
    1596 CUNANAN, ANGELO  MAZO
    1597 CUNANAN, JESTER  CABILBIL
    1598 CUNANAN, RONNUEL  IBAYAN
    1599 CURADO, JAY R  SAGARAY
    1600 CURAMEN, LEYANNE GRACE  CASTILLO
    1601 CURIANO, JOHN JOSEPH  GUMANTAZON
    1602 CURTINA, JOSHUA  RATILLA
    1603 CUSO, REY  REGULACION
    1604 CUSTINAR, RODELIO  REGASA
    1605 CUSTODIO, BERMAE JAY  BONGCO
    1606 CUSTODIO, MARICEL  TABAJONDA
    1607 CUTANDA, GEMMFUL  ROSAGARAN
    1608 CUTANDA, VICTOR JR  PERIN
    1609 CUÑA, ERROLD  ESPERAS
    1610 DAACO, ALVIN  EPIL
    1611 DAAN, DANILO JR  CAMILE
    1612 DABORBOR, JEREMIE  BABAN
    1613 DACANAY, ALBERTO  OBINGAYAN
    1614 DACANAY, LEONARD  ESPINOSA
    1615 DACAYANAN, RYAN  GACUSAN
    1616 DACERA, RODOLFO JR  BONDALO
    1617 DACNES, WAGNER  SERGIO
    1618 DACUA, CHRISTIAN RHOY  OLEDAN
    1619 DACULA, KENNETH DARYL  ERANA
    1620 DACUMA, JEMALYN  LLANO
    1621 DACUMOS, ALJIE  LUQUEY
    1622 DACUMOS, IMELDA  MANLONGAT
    1623 DACUT, FELJOHN  UMPAD
    1624 DADAP, CATHY  ARENA
    1625 DADAP, IAN MATTHEW  ALIMANGOHAN
    1626 DADIBO, CLAUDENE  BANIQUED
    1627 DADO, DENZEL  GUIRITAN
    1628 DADOR, JAN MARIZ  NABUA
    1629 DAGAS, DEXTER  KITAYAN
    1630 DAGATAN, ELDRIN  JAMISOLA
    1631 DAGATAN, SHERLYN  ABONITA
    1632 DAGOC, DANIEL  FELICITAS
    1633 DAGOH, DONAS  BUNATON
    1634 DAGONDON, HARLEY DALE  ENGUITO
    1635 DAGPIN, MERLY  JAMOLOD
    1636 DAGUINES, VICTORINO  CALINSUAY
    1637 DAGUMAN, TEOTIMO  SORIA
    1638 DAGUNO, ARCHIE  BALHIN
    1639 DAGUNSA, NICKY  ROBEROS
    1640 DAGURO, DENNIS
    1641 DAIRO, CHARLEMAGNE  GALANDE
    1642 DALAGUIT, JOSHUA  LLAMASAREZ
    1643 DALAN, ARVIH  CAPCAP
    1644 DALAN, CHRISTIAN  LABIGAN
    1645 DALAN, GHAREN  BENTIC
    1646 DALE, EIRELLE CHASTINE  MAGNO
    1647 DALIDA, KRENZ  DACAY
    1648 DALIGDIG, LAUREANO LARRY  WAILAN
    1649 DALINDING, ALSAHIED  TANGURAK
    1650 DALIPE, MIKE JORDAN  BERMILLO
    1651 DALIPOG, ABEGAIL  SAGULAY
    1652 DALIRE, LIYMAR  CALATAYUD
    1653 DALIS, JAMES  ESTAY
    1654 DALISAY, JOHN MICHAEL  ALFONSO
    1655 DALMACIO, ELGENE  ESLAO
    1656 DALMACIO, ROBEIAN  SANIDAD
    1657 DALO, BERNIE  BOLAÑOS
    1658 DALOPE, ROMAR  ALACAR
    1659 DAMASO, ERIC  GUNTANG
    1660 DAMAULAO, RODEL  CINCO
    1661 DAMGO, CERILO JR  VILLAREJO
    1662 DAMIAN, MARK ALVIN  ZAÑO
    1663 DAMMANG, GEOTHERDY  HAWARI
    1664 DAMOS, RONALD GUN  CELLO
    1665 DAMUAG, BIEN LYLE  CREDO
    1666 DANAN, ANGEL ANTHONY  BUSTARDE
    1667 DANAO, JAYSON  NARAG
    1668 DANCEL, JHONATAN  AGMATA
    1669 DANCEL, NELMAR JOHN  JUAN
    1670 DANGANAN, ARNIE  RODIJERO
    1671 DANGASE, REY  BUSIO
    1672 DANIEL, DARYL  BANAYO
    1673 DANIEL, MARVIC JOHN ALBERT  ESMERALDA
    1674 DANUCO, HAZEL  LAURO
    1675 DAPICORTAL, ANGIELYN  PIONELO
    1676 DAPIOS, CLARENCE  YABBA
    1677 DAPITON, RAFFY  DESANO
    1678 DAPITON, WELKINSON  BAGA-AN
    1679 DAPUYAN, BOBBY  ALADI
    1680 DAQUIGAN, NIÑA DOMINIQUE  ALLOSA
    1681 DAQUIL, CHARLENE  ARNAEZ
    1682 DAQUIN, REMAE  DAÑOS
    1683 DARANTAN, JOE ANTHONY  BALINGGAO
    1684 DAROLE, ROVINA  KEMPIS
    1685 DASAYON, ROGER  SANGDAAN
    1686 DASLIN, RAYMUND  URYA
    1687 DATANAGAN, KIT-IAN  TOPIA
    1688 DATINGUINOO, ALJON  ABREGUNDA
    1689 DATOR, SARIX  SABITERO
    1690 DATU-IMAM, JOHAIMEN  MACAUSOR
    1691 DATU-OKHO, NORMIDA  SUMAGUINA
    1692 DATUIN, JONATHAN  OTIONG
    1693 DAUG, JUDY ANN  SOLLANO
    1694 DAVID, ROBERTSON  BAGTAS
    1695 DAVID, SHARON JANE  BALTAZAR
    1696 DAVIN, JETHRO  ALEGRE
    1697 DAVIS, JAY AR  GIMBOLOSAN
    1698 DAWADAO, VERNA MAE  CHANGOLAN
    1699 DAWAL, CHARO MAY  LAVEZARES
    1700 DAWAL, MARK ANGELO  DATOON
    1701 DAWATON, LHEA  BAGGAY
    1702 DAYA, JOHN MART  TUPAZ
    1703 DAYAGANON, CRISTINE  CAPUL
    1704 DAYAGON, ALFIE  SUMINAL
    1705 DAYO, LIKA  DOLFO
    1706 DAZA, KENNY JAY  LIRAZAN
    1707 DAÑAS, QUEMBIE  GARAO
    1708 DAÑAS, RANDY  TABOAN
    1709 DE ASIS, LENY  LIBA
    1710 DE ASIS, MARIA KRISIA FAE  DELOS REYES
    1711 DE CASTRO, ALEXIS AXL  ABANGAN
    1712 DE CASTRO, AURELITO JANUS II  MORALES
    1713 DE CASTRO, GISELLE  GURO
    1714 DE CASTRO, IRWIN  BATHAN
    1715 DE CASTRO, JHON KENNETH  EUSEBIO
    1716 DE CHAVEZ, BEIN CHRISTOPHER  PEREZ
    1717 DE GRACIA, WILLIAM  DEOCARES
    1718 DE GUIA, KIM BRYAN  DELOS REYES
    1719 DE GUZMAN, ALDRETTE KHAEYE  DEL MUNDO
    1720 DE GUZMAN, CARLO  MANITO
    1721 DE GUZMAN, CHRISTILLE ANN  DE LEON
    1722 DE GUZMAN, EULER KARL  LEONARDO
    1723 DE GUZMAN, FRANCIS  CONCHADA
    1724 DE GUZMAN, HERMIGILDO III  TALPLACIDO
    1725 DE GUZMAN, ISIDRO  DE GUZMAN
    1726 DE GUZMAN, MICHELLE MARIE
    1727 DE GUZMAN, RANNIE  CALDERON
    1728 DE GUZMAN, ROLDAN  VERZO
    1729 DE GUZMAN, THOR RENZ  PEREZ
    1730 DE JESUS, CLARK  CUARESMA
    1731 DE JESUS, MARITES  CADORNA
    1732 DE JOSE, LEOLINO  SALMINGO
    1733 DE JUAN, MARIA THERESA  FORCADO
    1734 DE LA CRUZ, ERNIE VIC  NAMIA
    1735 DE LA CRUZ, REYMOND  MANDARIO
    1736 DE LA FUENTE, JOVANNE  VILLEGAS
    1737 DE LA PAZ, KENT  RAYPON
    1738 DE LA ROSA, RICA  DEJUMO
    1739 DE LA TORRE, SHERWIN  CASENIO
    1740 DE LARA, MARLON  CANINDO
    1741 DE LARA, REBECCA  PEREZ
    1742 DE LEON, ARIEL  GONZALES
    1743 DE LEON, CAROLINA  ECHAVEZ
    1744 DE LEON, CHRISTIAN DALE  DE LA TORRE
    1745 DE LEON, GRACE ANN  PASTE
    1746 DE LEON, IAN FRANCIS  AUSTRIA
    1747 DE LEON, JASPER  MASIGLAT
    1748 DE LEON, JOSEPH  DADO
    1749 DE LEON, JOSHUA PATRICK  ORIBELLO
    1750 DE LEON, JULIUS RENZ II  ISRAEL
    1751 DE LEON, MA RISELLE GRACE  BESEOS
    1752 DE LEON, MANUEL CARLOS  SANTOS
    1753 DE LEON, RAFFY  BORBON
    1754 DE LEON, RODNICK JR  BARTOLOME
    1755 DE LEON, RONALD  SALTERAS
    1756 DE LOS SANTOS, CHERYL  CASCO
    1757 DE OCAMPO, JACKYLOU  LALU
    1758 DE OCAMPO, MARCO ANGELO  CRUZ
    1759 DE OCAMPO, MAT RANILO  PAASA
    1760 DE PABLO, PIA FRANCHESCA  GUERRERO
    1761 DE PAZ, RAYSON LEE  ADRIATICO
    1762 DE SILVA, LIMUEL  SAMBAYAN
    1763 DE SOZA, GERRY MAYA  ANGON
    1764 DE VENECIA, JEROME PAUL  CABANA
    1765 DE VERA, ELAINE  DEO
    1766 DE VERA, HECTOR  ANDAYA
    1767 DE VILA, DEMIE JOHN  SAMSON
    1768 DE VILLA, DIANA ROSE  SALVADOR
    1769 DE VILLA, R-JAY  MANDING
    1770 DEAUNA, JONALYN  PINEDA
    1771 DEBULOSAN, EDUARD  ROCABERTE
    1772 DECANO, ALLYSSA JOY  JORNACION
    1773 DEE, MATT ANTHONY  LEGASPI
    1774 DEKDEKEN, AREMAYA JAN  LUSADA
    1775 DEL CASTILLO, MARK JOSEPH  TIU
    1776 DEL MUNDO, ERWIN  RESMA
    1777 DEL ROSARIO, CATHERINE  OLEDELIS
    1778 DEL ROSARIO, IMER  SAULOG
    1779 DEL ROSARIO, JOZEN VICTOR  QUILINGUEN
    1780 DEL ROSARIO, LEANDRO III  BATINO
    1781 DEL-O, RAFFY  BILAT
    1782 DELA CERNA, WILFREDO JR  DOCDOC
    1783 DELA CRUZ, ADRIAN  BORA
    1784 DELA CRUZ, ALTHEA  PERALTA
    1785 DELA CRUZ, CHRISTOPHER  ACABAL
    1786 DELA CRUZ, CLAIRE  DELIMA
    1787 DELA CRUZ, CRIS JOE  BERNABE
    1788 DELA CRUZ, DARLIN  QUIRINO
    1789 DELA CRUZ, DARYL  GAVINA
    1790 DELA CRUZ, EMANUEL  AVENICILLA
    1791 DELA CRUZ, FELINO JR  DE LEON
    1792 DELA CRUZ, GREGORIO  BALBUENA
    1793 DELA CRUZ, JEANNY  DONATO
    1794 DELA CRUZ, JEROME  MAISA
    1795 DELA CRUZ, JOHN KEVIN  VALENCIA
    1796 DELA CRUZ, JOHN-JOHN  GAMBOA
    1797 DELA CRUZ, JUAN ROMUALDO  MASANGYA
    1798 DELA CRUZ, MIKE JOSHUA  PASCUAL
    1799 DELA CRUZ, NORABEL  MADHAY
    1800 DELA CRUZ, REDEN  ONONG
    1801 DELA CRUZ, REYMAR  BACCAY
    1802 DELA CRUZ, RONALD  ARCEGA
    1803 DELA CRUZ, SARAH JANE  IGNACIO
    1804 DELA MERCED, JAMES  CANDELARIA
    1805 DELA MERCED, MARK ANTHONY  MARQUEZ
    1806 DELA PEÑA, JAMES DALE  VARGAS
    1807 DELA PEÑA, RUTHCHER  ABELLO
    1808 DELA PEÑA, RYAN STEVEN  GALIMA
    1809 DELA RAMA, EDCEL  ORDAS
    1810 DELA RIARTE, CARLA SHANE AN  REYES
    1811 DELA ROSA, ARDY JESSEN  DUQUE
    1812 DELA ROSA, ARIEL  LLUZ
    1813 DELA ROSA, LOIS JOY  BOOC
    1814 DELA ROSA, RAYMART  PEÑAFLOR
    1815 DELA TORRE, GENESIS  RUIZ
    1816 DELA VEGA, MARK ANTHONY  PANGANIBAN
    1817 DELADIA, RINSKY  DEUDA
    1818 DELAMIDE, CHAD EVERETTE  VILLARUEL
    1819 DELDA, DEXTER  ISABELA
    1820 DELGACO, CHRISTOPHER  CAMAYANG
    1821 DELIDELI, IVAHNNI  GARAY
    1822 DELIGERO, ARIES  MENIL
    1823 DELIM, CHARITY  PISCO
    1824 DELIU, SOFIA LOREN  PANG-OT
    1825 DELLOMES, KAREN  LERIOS
    1826 DELMO, JONNA  TURCIDO
    1827 DELOS REYES, JAYSON  CANTOR
    1828 DELOS REYES, MELKY  MARABABON
    1829 DELOS REYES, MELODY  ALMOJUELA
    1830 DELOS REYES, ROMMEL  SUPNET
    1831 DELOS SANTOS, AL RAFFHE  CORDERO
    1832 DELOS SANTOS, APRIL REY  PONGASE
    1833 DELOS SANTOS, HAROLD  ANDRES
    1834 DELOS SANTOS, RENALYN  SERAFICA
    1835 DELOS SANTOS, SALVACION  VILLEGAS
    1836 DELOS SANTOS, SERGS JASON  UMPAD
    1837 DEMO, JEFFREY  POSADAS
    1838 DENGWAS, JEFFERSON  ATONEN
    1839 DENOPOL, NATANIEL  COCA
    1840 DENTE, CRISTIAN  ROSALES
    1841 DEOQUINO, MAILYN  CALUM
    1842 DEPEÑA, JULIUS CARMEL  JABINES
    1843 DEQUILLA, ELIZARDO II  CANILLO
    1844 DEQUILLO, JAIME JR  SAMSON
    1845 DERAMAS, JOHN RAY  DELOS REYES
    1846 DERROTA, ERIC  CARBONEL
    1847 DESALES, JADE  KALIWA
    1848 DESALES, JERYL JORGE  PALMA
    1849 DESALES, REMIA  BOJE
    1850 DESALESA, CRISTY  NOGALES
    1851 DEVELOS, ASHLEY  CATIQUISTA
    1852 DIABAKID, JICO-JEE  POLONIO
    1853 DIACOMA, JHONRIEL  BACOY
    1854 DIALCO, JAMAICA  ANDUHAR
    1855 DIAMALODIN, MOHADIR  MAURAC
    1856 DIANAL, MOALLIM KEVIN  NASSER
    1857 DIAO, MELCHISEDEC  REBOSURA
    1858 DIAZ, JIPTHY  LUPAS
    1859 DIAZ, JOED  DE LEON
    1860 DIAZ, NORBERTO JR  BUELA
    1861 DICEN, LYRA  QUIAO
    1862 DICOLANO, YASMIN  PASAWILAN
    1863 DIEGO, BERNARD POE  ELMIDULAN
    1864 DIEGO, LEAHFE  ELMIDULAN
    1865 DIESTA, REAL KING  LOZADA
    1866 DIEZ, LU-G  GAPASINAO
    1867 DIFUNTORUM, AILENE  TAYAO
    1868 DIGNADICE, DAVE  LACAQUE
    1869 DILAG, JOLINA  MORALES
    1870 DILAO, NECART  DEINLA
    1871 DIMA, BAJUNAID  AMBANG
    1872 DIMAANO, KIM  GUERRA
    1873 DIMAGIBA, JOHN ROSCOE  JIMENEZ
    1874 DIMALANTA, JEFFREY  GONZALES
    1875 DIMAPORO, JOHARI  BINASING
    1876 DIMARUCUT, KENO  NAVARRO
    1877 DIMASANGCAY, ISMAIL  LABE
    1878 DIMASAR, MARIAM  SUMBAG
    1879 DIMASUHID, SHERWIN  QUITO
    1880 DINAPO, JESSICA
    1881 DINGAL, ROYJAN  CARLOS
    1882 DINOPOL, LLOYD JAY  PANOGALINGA
    1883 DINULONG, AMELYN  GASSINGGA
    1884 DINULONG, HARISON  ULLIBAC
    1885 DIO, ALEXANDER JR  OMAS-AS
    1886 DIOCAMPO, KEENAN  CAIÑA
    1887 DIOLA, WARIN  MIGABON
    1888 DIONISIO, REMOND JR  CAYUBIT
    1889 DIOQUINO, ERNAN  ARCANGEL
    1890 DIOSES, MARICON  DOTON
    1891 DIOSO, JESSIE REY  BERNACER
    1892 DIPON, MILBERT  BILLOSO
    1893 DIRAMPATEN, MARY GRACE  ROSALES
    1894 DISCONG, KENJI  MARCOS
    1895 DISO, MOH’D NUR  MACATANTO
    1896 DISONO, JAMESON  DIAZ
    1897 DISTOR, JOJIE  TABARNILLA
    1898 DISTRITO, DHEENESH DOHN  ENDOZO
    1899 DIVA, CHRISTIAN MARLOU
    1900 DIVINA, SHERWIN  GASMEÑA
    1901 DIVINAGRACIA, ARNEL  DE LA PEÑA
    1902 DIVINAGRACIA, CLAIRE  CAMUS
    1903 DIZON, EBENEZER  IRINCO
    1904 DIZON, ERWIN  MANITI
    1905 DIZON, JACKIELOU  LEONA
    1906 DIZON, JASON  ROSQUILLO
    1907 DIZON, JUNJEE  PEPITO
    1908 DIZON, MA TERESA  SELMO
    1909 DIZON, PAOLO  JUANILLO
    1910 DIÑO, ALDRIA RICKA  MENDENILLA
    1911 DOAL, BALDEV SINGH JR  MAMANGON
    1912 DOLAUTA, JEROME  MANUALES
    1913 DOLES, WILLIAM  GAVINO
    1914 DOLI-IS, GENERAL HENRY  ALUNDAY
    1915 DOLI-IS, HAL  MALOC
    1916 DOLORES, ROBERTO JR  DE ASIS
    1917 DOMALOS, GEOMAR  YA-OS
    1918 DOMAOAL, MARK ANTHONY  DE LUNA
    1919 DOMINGO, ABUBACAR  ELALABA
    1920 DOMINGO, FRANNIE  ARMERO
    1921 DOMINGO, JOHN PAUL  DELOS SANTOS
    1922 DOMINGO, KAY MARIE  ARIZALITA
    1923 DOMINGO, MICHAEL JOHN  NAPADAO
    1924 DOMINGO, MOSES  TOLAC
    1925 DOMINGO, WONG  LLOREN
    1926 DOMINGUEZ, ALBERT  MADENANCIL
    1927 DOMONG-AS, WILBUR BLAS  RUBANG
    1928 DONAIRE, GRESSA  GONZALES
    1929 DONATO, JUDGE ROWE
    1930 DONOGA, RONALD  ROSADIÑO
    1931 DORAN, KATHERINE  PAGUILA
    1932 DORIA, ANNIE ROSE  MAGTALAS
    1933 DORIG, EDGAR JR  LUMANAS
    1934 DORO, IRIS  BAYNOSA
    1935 DOROTEO, ARJAY  NOLASCO
    1936 DOSONO, AGNES
    1937 DOÑAHAN, JOSHUA MERVIN  MACAPIOT
    1938 DRILON, KLYEN KUSTER  VELOSO
    1939 DUALLO, CAMILO JR  ALMONTE
    1940 DUARTE, GEOVANE  COSTILLAS
    1941 DUAY, LYKA MAE  APATAN
    1942 DUBLAN, RODRIGO JR  MELORIN
    1943 DUBLAS, AILEZER  OMUS
    1944 DUCASEN, MELCHON  LUPASI
    1945 DUCAYAG, AVENGER  REBUSIO
    1946 DUEÑAS, MARVIN  GONZALBO
    1947 DUEÑAS, SANDREX  AGPOON
    1948 DUKHA, JOANN  PABILLO
    1949 DULAY, MELCHOR JR  VILLANUEVA
    1950 DULDULAO, DARWIN  GALMAN
    1951 DULFO, JETHRO  CASES
    1952 DULLAS, LAWRENCE  DIEGO
    1953 DULNUAN, FROILAN  BELINGON
    1954 DULNUAN, JOHN  ENGNGOL
    1955 DULNUAN, JOSE JR  BUTIC
    1956 DULNUAN, MARIBETH  GUINOLTO
    1957 DULNUAN, VENUS  YOGYOG
    1958 DULTRA, LLOYD  SERRA
    1959 DULYONGAN, IVANHOE  CALUBAT
    1960 DUMA, CAMILO JR  ARTUGUE
    1961 DUMA-ING, RICHARD  BALANG
    1962 DUMAGAT, KENJIE  SANTOS
    1963 DUMALILIS, SHERWIN  MANG-UHAN
    1964 DUMAM-AG, ROY III  LIPAWEN
    1965 DUMAOG, MABEL  GOLOSINO
    1966 DUMAYAG, HARRIS VAN  MALAGA
    1967 DUMAYO, MIEL GRACE  TANDUYAN
    1968 DUMDUM, CJ MEIL  FRANCISCO
    1969 DUMOL, MAYLENE  PEPE
    1970 DUMON, LAILA  ABATAYO
    1971 DUMPAO, MILO  LANIP
    1972 DUNCAB, CHRISTIAN  MAGDASOC
    1973 DUNGOGAN, SHIELA MAE  CACHIN
    1974 DUNO, REALIE MAE  CAINGCOY
    1975 DUNOL, ROWENA  TIWANG
    1976 DUPA, KEVIN  CANCERAN
    1977 DUPLIYON, TIRSO JR  CAWILAN
    1978 DURAN, DARWIN  TONIL
    1979 DURAN, JEROME  PALMA
    1980 DURAN, RANDY  DADO
    1981 DURAN, RENIEL  DE PAZ
    1982 DURAN, REY  RIN
    1983 DURANO, KHENT  GADIANO
    1984 DURANO, MICHAEL JOE  DIZON
    1985 DURANTE, GIRLIE  DACOCO
    1986 DURANTE, MELVIN  ANACIO
    1987 DURAY, CHRIS MARK  LANABAN
    1988 DUSAYEN, RHEA  TUALE
    1989 DY, JOVAN  SAMBAS
    1990 DY, MA JENNIFER  MEJO
    1991 EBALANG, LEONARDO JR  ACHAS
    1992 EBARLE, JASON  MAGHUYOP
    1993 EBORA, MARY ANNE  TAFALLA
    1994 EBUENGA, ALJON  BONGALBAL
    1995 ECHANO, JUVY  MAGDAMI
    1996 ECHIVERRI, GEODIE EMMANUEL  ACTUB
    1997 ECO, JIM RYAN  CALAYAN
    1998 ECO, ROXANNE AUBREY  PORTUGAL
    1999 EDAR, CHRISTIAN  RAGANAS
    2000 EDER, ALDREN  BANDOJO
    2001 EDRIS, MOSAIDEN  DALATEN
    2002 EDROSOLO, JASON  REBAYLA
    2003 EDWAS, MAY ANN  CARANTES
    2004 EHILLA, JAYSON  PESCADERO
    2005 ELAMPARO, AJE  ALMANDREZ
    2006 ELCHICO, CHRISTOPHER JOHN  MABBORANG
    2007 ELEDIO, JONE GABRIEL  ESPORA
    2008 ELEJORDE, JAPHET SHEM  BALANSAG
    2009 ELEVADO, PRINCESS  FRANCO
    2010 ELGARAN, JOEMARIE JR  AYCO
    2011 ELIAS, JAYVEE  PALCONGAN
    2012 ELICAN, ALY GRACE  ESMEÑA
    2013 ELISON, JOHNSON  INFANTE
    2014 ELLEZO, REY  LIBRADO
    2015 ELLO, RENE JOHN  MONDEJAR
    2016 ELON, MARK LEO  CEPE
    2017 ELOPRE, JORDAN  MORALES
    2018 ELORES, IVY  MAURING
    2019 ELTAGONDE, JOHN PATRICK  ARNADO
    2020 ELTAGONDE, RICHIE  CARIDO
    2021 ELTANAL, JOAN  BOLANDO
    2022 ELUMBARING, KEHN PAUL  GUTIERREZ
    2023 ELVINIA, LOVELY  ADA
    2024 EMAR, AIKEN  LABACION
    2025 EMBEN, JAYPEE  ERAYON
    2026 EMBONG, JENER  BACUSO
    2027 EMBUSCADO, SONNY  REABAD
    2028 EMNACE, CHRISTOPHER  CHUA
    2029 EMPASE, KEVIN  TISON
    2030 ENAJE, SHARA  ERMINO
    2031 ENANO, ABNER  GUILAS
    2032 ENCABO, LYKA  TERRADO
    2033 ENCIO, DEONEL  NAVARRO
    2034 ENCISO, VICTOR JR  GACOTT
    2035 ENCONTRO, MARION  BANTUCAN
    2036 ENDAL, CLINTON  BANTILAN
    2037 ENDE, JESIE  PALGAN
    2038 ENDEREZ, KIMBERLY  MAXIMO
    2039 ENGRACIA, RUBEN JR  LAZO
    2040 ENGRESO, RAYMOND  EMMANUEL
    2041 ENOC, JUNE  VILLAMIL
    2042 ENOLPE, MARJUN  BENOLERAO
    2043 ENOT, CRISTORITZ  ESTIOCA
    2044 ENRIQUEZ, JEAN GRACE
    2045 ENRIQUEZ, SHANNEN GAIN  SYKAY
    2046 ENRIQUEZ, TERENCE  BOOC
    2047 ENTAC, ARLENE  ESTERNON
    2048 ENTIA, BILLY JOE  MACASOSI
    2049 EPAD, JEFFERSON  ALIGA
    2050 ERANG, JEANETTE  BENDILLO
    2051 ERASGA, RHYAN ORVILLE  LAUREL
    2052 ERINE, AXCEL  BULSECO
    2053 ERMITAÑO, RYAN MARK  OLANDIZ
    2054 EROJO, JOSEPHUS  DELA CASA
    2055 EROY, MUTYA  FERENAL
    2056 ERSAN, PAUL ANGEL  CABALIDA
    2057 ESCALANTE, MA CRISTINA  ALMA
    2058 ESCARE, TRISTAN MARK  BAYONA
    2059 ESCARTIN, ISAGANI  SALILIN
    2060 ESCARTIN, RJAY  GONZALES
    2061 ESCOBAR, GINALYN  TELAN
    2062 ESCOBIDO, ALMAJANE  PANCHO
    2063 ESCOPALAO, VINCENT JOY  ASUNA
    2064 ESCOREAL, JULIVER  PARAN
    2065 ESCORPION, JOHN LAURENCE  TINGSON
    2066 ESCORPIZO, ARIEL JOSEPH  RAMOS
    2067 ESCOTO, MARLON  GAGATIGA
    2068 ESGUERRA, ZYRELLE  RACELIS
    2069 ESMAEL, JOVAN  MODAPIL
    2070 ESMARIALINO, MARIVIC  CAGALITAN
    2071 ESMERALDA, EVAN FRANCIS  BASCO
    2072 ESNERO, JAKE  ALEJANDRE
    2073 ESPADA, NOEMI  CAGAPE
    2074 ESPALDON, ELMER  CONJURADO
    2075 ESPANTO, ARTH KERENCE  ALFELOR
    2076 ESPANUEVA, MARY ROSE  AVANCEÑA
    2077 ESPARAGOZA, REALYN  QUIAPO
    2078 ESPEJO, CHRISTOPHER MARIE  AUTO
    2079 ESPEJO, RAMIL  MORALES
    2080 ESPELIMBERGO, EDISON
    2081 ESPERAT, JENEVEE  NAPALCRUZ
    2082 ESPESOR, ADRIAN MIGUEL  LANARIA
    2083 ESPINA, JASMIN  SUMAGUE
    2084 ESPINA, MADEL  MANZANILLA
    2085 ESPINAS, ALMA  SERAÑA
    2086 ESPINOSA, JASMINE  DUEÑAS
    2087 ESPINOZA, KENNETH RON  MACASLING
    2088 ESPINOZA, NEILVIN JOHN  SONGCUAN
    2089 ESPIRITU, MARK ANTHONY  BARTOLOME
    2090 ESPORMA, JOEBERT  LAWAS
    2091 ESQUILARGA, ERIC AUGUSTINE  BESONIA
    2092 ESQUILLA, JOSEPHINE  BAGALIHOG
    2093 ESQUILONA, JOVY ANN  SANTOS
    2094 ESQUIVEL, MAVERICK KEVIN TOM  ALCARAZ
    2095 ESQUIVIAS, GARRY  HABLA
    2096 ESTA, MARY GRACE  TATEL
    2097 ESTABILLO, KENNETH  QUEDDING
    2098 ESTACIO, MARK RYAN  PULIDO
    2099 ESTANISLAO, PAOLO  SAN GABRIEL
    2100 ESTARES, JOEBELYN  SALOMEO
    2101 ESTEBAN, JHONREY  SAMBAOA
    2102 ESTELLOSO, RICCA JELLE  TABORETE
    2103 ESTILLORE, JIEMARBEN  RILLORAZA
    2104 ESTILO, RAMIL  SOBREPEÑA
    2105 ESTIMADA, PATRICK  MAGBUAL
    2106 ESTOCONING, MARK ANTHONY  LANAJA
    2107 ESTONILO, JAYSON  BUSTALIÑO
    2108 ESTOPA, MARK  LAGUARDIA
    2109 ESTRADA, JEFFERSON  HERMOSA
    2110 ETONG, JESSA  LEUNG
    2111 EUGENIO, JOEGENE  VALENCIA
    2112 EUGENIO, KHATLYN SHEENA  SAURO
    2113 EUGENIO, RODELIN  ENRIQUEZ
    2114 EULIN, ROBERTO  REYES
    2115 EULOGIO, EUGINE  BILOG
    2116 EUSEBIO, DEXTER  ALMUETE
    2117 EVANGELISTA, DAVE  ANGSINCO
    2118 EVANGELISTA, JODI  ESCORSUELA
    2119 EVANGELISTA, KENNETH  CRUZAT
    2120 EVANGELISTA, LIBERTY JOY  FEOLOG
    2121 EVANGELISTA, MARIA RESSA  DAYAG
    2122 EVANGELISTA, ROCEL  MIANO
    2123 EYAS, RONEL  HIBALAY
    2124 FABA-AN, JEDAY  PACHINGEL
    2125 FABILLAR, JERIC  RADOMES
    2126 FABREGAS, AL JHONE  FERRY
    2127 FABROA, ELVIN JOHN  BORNALES
    2128 FACINAL, CHRISTIAN  BURATA
    2129 FACTO, LAWRENCE  BANIEL
    2130 FACTON, YOLYBEE  SIBONGA
    2131 FACTOR, JAY ROLAND  FALLARCUNA
    2132 FACULLO, KEVIN  FESWAY
    2133 FACUN, CHARMAINE  RUABURO
    2134 FACUNLA, LEMUELITO  MAURICIO
    2135 FADULLO, ALVIN CLAVER  CARMEN
    2136 FAELDIN, JACKIELYN  BELLOS
    2137 FAGYAN, DARRYL LEE  FAGYAN
    2138 FAJARDO, FELIX ADOLFO  DELOS SANTOS
    2139 FAJARDO, JELLY  MANUEL
    2140 FAJARITO, JASPER  CAGUIOA
    2141 FAJILAN, KIM RUSSEL  PALATINO
    2142 FALCATAN, BRYAN  ITURALDE
    2143 FALCON, CHRISTIAN BENEDICT  MALDO
    2144 FALINGAO, REYJENALD  SAYAN
    2145 FALLESGON, JUVY  FADRI
    2146 FALLORIN, ARNOLD ORNE  PERALTA
    2147 FAMORCAN, CHRISTIAN  FRUELDA
    2148 FANTILANAN, JOJO  PAGLINAWAN
    2149 FAREN, JAYSON  BALCERA
    2150 FASIOLAN, DENNIS  DULAY
    2151 FAUSTINO, ALDRIN  LUCAS
    2152 FAUVEL, JEORGE JAKEE  DELA CRUZ
    2153 FAVILA, JAMES  CABAUATAN
    2154 FAWAGAN, GLENN  FANGSILAT
    2155 FEBRE, NELVIN  OBAR
    2156 FELARCA, ANGEL CARLAFE  SERRANO
    2157 FELICIANO, AMABELLE  TOLIN
    2158 FELICIANO, JAN RENZ  ULARTE
    2159 FELIPE, HARRISON JR  ANONG
    2160 FELIPE, MELISSA  SUBADAY
    2161 FELLIAJERA, CHARLIE  ASUMBRADO
    2162 FERDONIA, ALDRA MAE  VILLARAN
    2163 FERMANO, DEOJUNE  BONAYOG
    2164 FERMO, ARLAN  SARILE
    2165 FERNANDEZ, BRIAN  OJAS
    2166 FERNANDEZ, DENVER  GARCIA
    2167 FERNANDEZ, IVY  ALBARANDO
    2168 FERNANDEZ, IVYJEAN  SONGCOG
    2169 FERNANDEZ, JAYSON  JOSE
    2170 FERNANDEZ, JESSON  RAS
    2171 FERNANDEZ, REVIN  MANANON
    2172 FERNANDEZ, VANNESSA  PORPOSA
    2173 FERNANDO, CHRISTIAN  DAZA
    2174 FERNANDO, JESSAN  VILLANUEVA
    2175 FERNANDO, JHON PAUL  TORRES
    2176 FERNANDO, MARK LOUIE  DEBOTIACO
    2177 FERNANDO, ROLLY  ONCE
    2178 FERNANDO, ROSEWELL  VALMONTE
    2179 FEROLINO, JERIC  BERNARDO
    2180 FEROLINO, LYNDON  ARTIAGA
    2181 FERRANCULLO, KENNON RENZ  FERRANCO
    2182 FERRANCULLO, PEN MICHAEL  FAJEL
    2183 FERRER, KAY LEA  SERNANDE
    2184 FETALVERO, JOHN CARLO  FETALCORIN
    2185 FIGUEROA, JUSTINE  TUNGUL
    2186 FILLARCA, ELIZA  ZABANAL
    2187 FINESA, KARL  PADURA
    2188 FLAZO, MARILOU  FURATERO
    2189 FLOR, HANNAH GRACE  OCCEÑO
    2190 FLORENO, EM EM  ASPERO
    2191 FLORENTINO, MARVIN  PARAN
    2192 FLORENTINO, MEYNARD  GARCIA
    2193 FLORES, ALEXIS  RICARTE
    2194 FLORES, ALFIE  BROSOLA
    2195 FLORES, CHEMHAM  TUMIMBANG
    2196 FLORES, EROL  PINEDA
    2197 FLORES, FATIMA RAEZZA  CADELIÑA
    2198 FLORES, FERCY  CABANERA
    2199 FLORES, JESSTON  GENON
    2200 FLORES, JOHN FLORENCE  MATURAN
    2201 FLORES, JUNALD  HERRERA
    2202 FLORIDA, JORALD  NEDIA
    2203 FOGUSA, MADONNA  DAPROSA
    2204 FONSECA, JOHN  MAÑAGO
    2205 FORRO, EUGENIE  PEREZ
    2206 FORTALIZA, CHRISTOPHER  SUMALINOG
    2207 FORTES, RONEL  HELLIES
    2208 FORTU, JAMES LAURENCE  CONCEPCION
    2209 FORTUNA, JULIET  ALCOY
    2210 FORTUNADO, VINCENT  LATOZA
    2211 FORTUNO, DEXTER  LANDAGAN
    2212 FRAMIL, ROMMEL JR  DUMA
    2213 FRANCIA, CHRIST DANE WYXZ  MEDRANO
    2214 FRANCIA, JOHN FRANCIS  CUSTODIO
    2215 FRANCISCO, IRISH MARIE  SALABAO
    2216 FRANCISCO, KENNARD  BRACA
    2217 FRANCISCO, RECHEL MAE  FLORES
    2218 FRANCISCO, ROBIN JOHN  DENSING
    2219 FRANCISCO, RONNEL  ABADINES
    2220 FRANCO, ARIEL  ESTER
    2221 FRANCO, JOHNRICK  OPINA
    2222 FRENCH, MERCELYN ANGEL  PACARDO
    2223 FRIAS, YNA KARISSA  TUAZON
    2224 FRILLES, JOMAR  FULLERO
    2225 FRILLES, YRON  GALLARDO
    2226 FRONDA, MARIA JOSIE  AGUSTIN
    2227 FRONDA, NOVA  NACENO
    2228 FRONDOZO, GENNO  OLABIAGA
    2229 FUGABAN, MARS  CABEZA
    2230 FULLER, VER LAURENCE  BLANQUIZA
    2231 FUNA, RICKY  MEDINA
    2232 FUNDALES, RAPHAEL  SIERVA
    2233 FURIGAY, CRISOL  FURTON
    2234 FURING, DONNIE  BRIZUELA
    2235 FUSILERO, RACHELLE  ABRIOL
    2236 FUTALAN, KARLO  PAJUNAR
    2237 GA, EL JOHN  CASPILLO
    2238 GABAT, DANNIE CARL  LUCIAPAO
    2239 GABAY, ROSEMARIE  MANUEL
    2240 GABIA, JERIC  OBINGAYAN
    2241 GABINETE, MARK JESSIE  IGNACIO
    2242 GABINETE, MILANIE  GABUCO
    2243 GABITOYA, JEZEL MAE  GAYUMA
    2244 GABRANG, PETER JOHN  FLORENDO
    2245 GABRIEL, ARIES  PADERNAL
    2246 GABRIEL, CATHY  DE LA CRUZ
    2247 GABRILLO, RYLL MARIE  MARIANO
    2248 GABRINAO, JOHN LEONER  MARDOQUIO
    2249 GABRINEZ, JOMAR  ATES
    2250 GABUCAYAN, NICOLE  RODRIGO 2251 GABUTIN, GABRILLE ANN  MIRAFLOR
    2252 GABUYO, REY  TABAQUERO
    2253 GACASAN, FREDDIL FE  PALLER
    2254 GACER, JUNE MARK  MENDOZA
    2255 GACU, JHON WELDIE  CAUNCA
    2256 GACUTNO, KIM  CARDOSO
    2257 GADE, LEO JR  SARINAS
    2258 GADON, JOAN  UMALI
    2259 GADOY, GLENDA  OCYADEN
    2260 GAERLAN, HERNANI  CARIÑO
    2261 GAGAP, LOURYLIE  LAGRAMADA
    2262 GAJETE, EMERALD  MACADANGDANG
    2263 GAJETELA, AVEGEL  VIADUMANG
    2264 GAJONERA, IKE ANTHONY  CENABRE
    2265 GALABAY, AVITA  ALBONA
    2266 GALAGATE, ARGIE  GABUCAY
    2267 GALAN, ALYANA JANE  CABAÑA
    2268 GALANG, BERNALD  GALVERO
    2269 GALANG, JOEWARD  SICAT
    2270 GALANG, JUN JUN  BUMACAS
    2271 GALANG, KEVIN  QUIAMBAO
    2272 GALANGEY, ROMEL  CAYAT
    2273 GALAROSA, AIJAY  DELOS REYES
    2274 GALAS, LLANEL JOY  SIGNAPAN
    2275 GALASGAS, JEFFERSON JR  BEGSENG
    2276 GALECIA, ANGELO  CELESTIAL
    2277 GALERA, GLAZEL ANNE  GABOT
    2278 GALICIA, GARY JAY  DALISAY
    2279 GALICIA, MARJORIE  RODRIGUEZ
    2280 GALIMA, CELSO  DE CASTRO
    2281 GALINDEZ, PRINCESS CLEE  COCHING
    2282 GALINDEZ, REGINALD  SANTOS
    2283 GALINGGANA, FRANCIS  TAGUBA
    2284 GALINO, EDMAR  PRAGACHA
    2285 GALLARDA, MIKE ARNEL  PACLA-ONA
    2286 GALLARDO, JOHN  CASTUERA
    2287 GALLARON, JANELLE ANN  FUNDAR
    2288 GALLEGO, RYAN  ESMAN
    2289 GALLEGOS, MICHAEL  ECONG
    2290 GALLEON, FRANKLIN JR  ANG-OAY
    2291 GALLEPOSO, SYRENE  ACOPIO
    2292 GALLO, HERMINIO JR  DENILA
    2293 GALLO, MARK ANTHONY  CUARES
    2294 GALOLO, DENNIS NIKKO  TRUITA
    2295 GALON, JEFFREY  AWA
    2296 GALURA, CARISSA MAE  MALLARI
    2297 GALVEZ, ANDREW  CALUNSAG
    2298 GALVEZ, RENZ  SEVILLANO
    2299 GAMA, JALAL  UMPA
    2300 GAMAD, ALFRED  DELA CRUZ 2301 GAMAYAO, REMARK  LINTUCO
    2302 GAMIAO, LIWLIWA  PEDRO
    2303 GAMIL, GARY HOWELL  GUYANO
    2304 GAMIT, KEVIN  CARIÑO
    2305 GAMIT, RAYMART  GARCIA
    2306 GAMMAG, ARMELYN  CARIÑO
    2307 GAMO, REGIE  COSMIANO
    2308 GAMOS, RHEY  SIOQUIM
    2309 GAMOSO, PATRICK  CARRANZA
    2310 GAMPONG, MUHAIDEN  ABDULKARIM
    2311 GANANG, AMIR-CUSIN  JULAILE
    2312 GANDAMON, DOMEL  BANAAG
    2313 GANDEZA, JOANE  ESTACIO
    2314 GANDIONCO, KARL RUSSEL
    2315 GANIA, MAE  GALVAN
    2316 GANIE, FAWZI  NURBASAN
    2317 GANIPAC, JHAREENE JOY  BED-ING
    2318 GANO, ALDRIN JOHN  MAMUYAC
    2319 GANTALA, SANDRO
    2320 GANTIA, RENIEL  GURO
    2321 GANTIAO, ANGELICA  OLOP
    2322 GAO-AY, CARMELA  CAB-IT
    2323 GAOAT, DARWIN  GARNACE
    2324 GAPOY, SHEENA MARIE  FERMIN
    2325 GARA, ANGELA  ZARA
    2326 GARACHICO, BHEA MARIE  ALBANO
    2327 GARAY, JOHN FEL  ROLLORATA
    2328 GARAY, LENRO  CERVANTES
    2329 GARAY, MANILYN  CAMPOS
    2330 GARCES, LICELL  IMPORTA
    2331 GARCIA, ALEX  SALVAÑA
    2332 GARCIA, ARTEMIO JR  RUZ
    2333 GARCIA, DARYL  RON
    2334 GARCIA, DELSON  DEL ROSARIO
    2335 GARCIA, EDSON  PEY
    2336 GARCIA, GILBERT  CARIO
    2337 GARCIA, JEFFTY  SATURNO
    2338 GARCIA, JENNELYN  BALAGOT
    2339 GARCIA, JENNY CLAIRE  ALOMBRO
    2340 GARCIA, JOHN JORDAN  SAMSON
    2341 GARCIA, JONEL BRENT  HIDALGO
    2342 GARCIA, LOVELINE  DILAY
    2343 GARCIA, MARJORIE  ALVAREZ
    2344 GARCIA, MARK LLOYD  AGUANTA
    2345 GARCIA, MERLO  DANOLI
    2346 GARCIA, OMAR  PEREZ
    2347 GARCIA, RANJEL  HUERTA
    2348 GARCIA, RICHIE  TEDE
    2349 GARCIA, RONALD  MARCELI
    2350 GARCIA, RUSSEL JOHN  BARLOLONG
    2351 GARCIA, TEDDY NHER  CAHUCOM
    2352 GARCIANO, ANTON CEZAR  ALICABO
    2353 GARDE, FRANCIS  ZOLINA
    2354 GARGANTA, MANNY  ANSUAS
    2355 GARGAR, JOEVANNY  ELECCION
    2356 GARIANDO, DANILO JR  ORSAL
    2357 GARIN, ANJANETH  DELOS SANTOS
    2358 GARING, ALJON  ALEGRADO
    2359 GARMELES, JESTONE  VESTUIR
    2360 GARQUE, PRINCESS JOLIVA MAY  PREQUENCIA
    2361 GARSON, ROMULO  JALANDONI
    2362 GARZON, JEMAR  ESPARES
    2363 GAS, JODELYN  DELA CRUZ
    2364 GAS, RANDOLF  GONZALES
    2365 GASCON, BILLY JOEL  OPEÑA
    2366 GASCON, JOEBELLE  LACANELAOSANTOS
    2367 GASCON, MARY ROSE  GREGORIO
    2368 GASPAR, EDMARK  TAMBALQUE
    2369 GASPAR, JOGIE  GERMAN
    2370 GASPAR, MA JANINE  BAGSAO
    2371 GASSINGGA, SHARMAINE PEARL  GAANO
    2372 GASTARDO, PETER III  AMPER
    2373 GASTILO, CARLA BIANCA  PEREGRINO
    2374 GATAN, DOLFINO JR  ACERA
    2375 GATAN, MARK VINCENT  MONTERUBIO
    2376 GATDULA, RUSSELL  ETORMA
    2377 GATELA, RONNEL  SAMONTINA
    2378 GATO, BEA MARIE  SABANO
    2379 GATUZ, MAGNUS PYM  PABLO
    2380 GAYAGAY, ROXANNE  SALAMANCA
    2381 GAYAK, OMAR  SAMPIANA
    2382 GAYATINEA, MA CLARISSE  PINTO
    2383 GAYOMALI, ARJAY  BATULAN
    2384 GAYOT, JOHN VENCENT  KATALIMAN
    2385 GAYUDAN, MONALIZA  BUMANGIL
    2386 GAYYONG, REBECCA  SUMINAR
    2387 GAZZINGAN, JAY-R  TAMARAY
    2388 GEALON, JUNE PAUL  NISMAL
    2389 GEALON, RHETT ROMEO  BORINAGA
    2390 GECERA, NILO  ANTOQUE
    2391 GECTO, ALVIN  TATEL
    2392 GELACIO, HEMERLAND  LUANSEN
    2393 GELACIO, JHAN ROLAND  LINDA
    2394 GELIANGGAO, BABY JOY  SUSON
    2395 GELLA, RAYMOND  CARABUENA
    2396 GELLAMUCHO, ALVIN ADONIS  MAGBANUA
    2397 GELLANGARIN, GLENN  GEGANTONI
    2398 GELTURA, JHONNEL  MUÑOZ
    2399 GEMINO, ROLDAN  PALAYAD
    2400 GENERALES, DONE REDFRED  MAWAY 2401 GENGANIA, RENIEL  PASCUAL
    2402 GENOVA, ROLAND ABRAHM  BAYAN
    2403 GENOVA, ROMEL JOHN  LIZA
    2404 GEPOLANI, ELFIE  TORRES
    2405 GEPULLE, JAYSON  OMANDOG
    2406 GERMAN, ROSELYN  SEDOTES
    2407 GERMINA, ELENOR  LINAB
    2408 GERONA, JESEBEL  VIOS
    2409 GERONIMO, JAN ANTHONY  CABRAL
    2410 GERONIMO, MARK SETH  SESE
    2411 GERSANIVA, JOHN MARVIN  SOBEJANO
    2412 GERTOS, CHARMAINE  CORPUZ
    2413 GESULGA, JACKYLIN  VIRSOZA
    2414 GIALEN, JOERLIE JOHN  ONATO
    2415 GICANA, RACHEL ANNE  UTAÑEZ
    2416 GIGANTE, JASPER  ROXAS
    2417 GILLERA, IAN GILBERT  GARCIANO
    2418 GILLERA, JUNRYL  MANDIAG
    2419 GINER, REYMOUND  SULASULA
    2420 GINER, ROCKY ARM  ROJAS
    2421 GINES, BLESSY  DUMARAN
    2422 GINES, JONATHAN  AGUINALDO
    2423 GIRADO, CRISCYL  ABEJERO
    2424 GIRON, ROMELL  MACABALLUG
    2425 GLOVA, JINETH  BUBILA
    2426 GLOVA, RECHELLE  ZAPANTA
    2427 GLUDO, KEVIN  ADOBAS
    2428 GOCILA, RUDGEN
    2429 GODAWEN, JOHN  IBAN
    2430 GOLINGCO, JEFFERSON JOHN  BRON
    2431 GOLTIAO, DEYSON  NAZAIRE
    2432 GOMA-AD, MELINA  MALLONGA
    2433 GOMEZ, BLU ALIZON
    2434 GOMEZ, BRENT JR  LANGKAO
    2435 GOMEZ, CHRISTIAN  AVILA
    2436 GOMEZ, DENVER  JULIANDA
    2437 GOMEZ, JEFFREY  JAMAH
    2438 GOMEZ, RAEN JAY  CADUNGON
    2439 GOMEZ, REBECCA MAE  ADOBAS
    2440 GOMOLON, JESSER  LUMIGAN
    2441 GONO, JENICK  DULLANO
    2442 GONTINIAS, GLENN CHESTER  DOZA
    2443 GONZAGA, CARLA MARIE  PLEÑOS
    2444 GONZAGA, MENCHIE  ROSALES
    2445 GONZAGA, RODANTE  GERILLA
    2446 GONZAGA, TONE BRIAN  GALON
    2447 GONZAL, GERALD  DE TOMAS
    2448 GONZALES, JEFF RYAN  HERVAS
    2449 GONZALES, JHONA  DELA CRUZ
    2450 GONZALES, JOED  LUMANGLAS 2451 GONZALES, JOHN ALEX  MARTINEZ
    2452 GONZALES, LEO  SOMERA
    2453 GONZALES, LYLE KEITH  BACUS
    2454 GONZALES, MARC GIL  SALCEDO
    2455 GONZALES, MARK ADRIANE  PAA
    2456 GONZALES, MARK DARIEL  ABONITA
    2457 GONZALES, REX  SANTANDER
    2458 GONZALES, RICHARD  DELA CRUZ
    2459 GONZALES, RODNEY  PASCUA
    2460 GONZALES, ROMMEL JAKE  QUARIE
    2461 GONZALES, TYRONE KEN  AVENO
    2462 GORDONCILLO, JAN KAMILLE  SIMILA
    2463 GORNEZ, JEROME  GANTALAO
    2464 GOTERA, NEIL  JUNTADO
    2465 GOYO, CHRISTIAN  CALVO
    2466 GOZE, JEREMIAH  SISON
    2467 GOZO, MARJUN  MALAZARTE
    2468 GOÑA, JORDAN  FULLON
    2469 GRAJO, DAN HENRYX  BEDIS
    2470 GRANDE, JOHN-REY  BALDONADO
    2471 GRANOLI, ERNESTO JR  ANDAYA
    2472 GRAVADOR, CHARINA  BORROMEO
    2473 GREGORIO, HENER  PELOTIN
    2474 GREGORIO, LOWIE JAY  DELA CRUZ
    2475 GREGORIO, RONNEL  DE LA PIÑA
    2476 GREGORIO, YASMIN ANN  AFABLE
    2477 GREPO, JORLAN  DACANAY
    2478 GRIEGO, CLESO  PRADO
    2479 GRIPO, MARY JANE  AMBAY
    2480 GRIÑO, GRACELLE  GETES
    2481 GUACHE, JEROME  BERO
    2482 GUANZON, FRANCIS  PANAGUITON
    2483 GUBALA, NOMAR  CERVANTES
    2484 GUBOC, EDRIAN  TUBIERA
    2485 GUDINO, HILARIA  JATULAN
    2486 GUDMALIN, CLIFF JOHN  FIEL
    2487 GUELAS, ANALYN  GOYAL
    2488 GUERRA, JULIUS GABRIEL  ALPUERTO
    2489 GUERRERO, CLEO BERT  BALETE
    2490 GUERZON, GIAN CARLO  CABATIC
    2491 GUEVARRA, ALMER  ORTEGA
    2492 GUEVARRA, CLEFORD  SICANO
    2493 GUILLANO, JAY MARK  PAGADDU
    2494 GUILLEN, CHARISH NICA  SILVANO
    2495 GUILLEN, MARICEL  JUGO
    2496 GUILLERMO, BOBBY  DOMINGO
    2497 GUILLERMO, ENGELBERT  ILAN
    2498 GUILLERMO, JOHN CRIS  MARTIN
    2499 GUINA-OB, MARK ARTHUR  BAYYONG
    2500 GUINEA, MILAFLOR  JASMIN
    2501 GUINOBANG, RODALYN  UMLANO
    2502 GUINSAYAO, GINALYN  DAG-UMAN
    2503 GUINYAWAN, JULIFFER  BACAYAN
    2504 GUIRIBA, ARIEL  NIPA
    2505 GUIRRE, NICOLAS  ESPINA
    2506 GUIRUELA, JOHN KENDRIX  GLORIOSO
    2507 GULAPAN, CRISTY  RODRIGUEZ
    2508 GULAYAN, CATHARINE  MORMUG
    2509 GULDARACI, ERWIN  ATIS
    2510 GULENG, ROYCE  SARMIENTO
    2511 GULMAYO, DIVINO  SANTIAGO
    2512 GUMACAL, RALDEN  HABARADAS
    2513 GUMAHIN, RAFAEL  AVILA
    2514 GUMAMA, SADAM  H ILIAS
    2515 GUMAPAC, JESRIEL  BONCALES
    2516 GUMATA, VENUS JANE  CASIANO
    2517 GUMBAN, CARL EMAN  APELARTA
    2518 GUMIKAS, AL-AMMEN  SAGANSANG
    2519 GUMINGA, FRED  ANUNGOS
    2520 GUMPAL, JOSELITO  MADONZA
    2521 GUNAN, GLENN  BACOLONG
    2522 GUNDA, ADNA  LANGCO
    2523 GUPA-AL, JOHN  LUMAWIG
    2524 GURANGO, RUEL  MOLINA
    2525 GURAY, MARK ALLAN  MARIÑAS
    2526 GURO, ASNAIRAH  MOHAMMAD
    2527 GURO, CHARISSEE MAE  SOGUILON
    2528 GURO, FAHED  DECAMPONG
    2529 GUTAY, EMMANUEL  MORILLO
    2530 GUTIERREZ, GERALDINE
    2531 GUTIERREZ, HILVER  CASTRO
    2532 GUTIERREZ, MC KLEIN BON  GUIMBUAYAN
    2533 GUTIERREZ, RIOLITO  LANGIT
    2534 GUTIERREZ, RUDY  CARDOZO
    2535 GUWAY, ZALDY  GAMBOC
    2536 GUZMAN, VANESSA  IBALE
    2537 GÑILO, JAY MARK  NARON
    2538 H NOR, SAMRODEN  ALAWI
    2539 H RAZID, BENJAMIN  MACAPANTAO
    2540 HADJI ALE, SAMROD  MAMANGKIANG
    2541 HADJI CASAN, JAMIL HUSSIEN  GUMAGA
    2542 HADJI OMAR, SALMAN  CALAUTO
    2543 HADJI SAID, MOHAIDEN  RATABAN
    2544 HADJI SALIC, WALID  ABEDIN
    2545 HADJI SOLAIMAN, HOSNI MUBARAK  ABDUL
    2546 HADJI YASSER, AL-WALAD  LONDO
    2547 HADJI YUSOPH, JABB AR  SARIP
    2548 HADJI-COSAIN, NASSER JUNIOR  MACARAO
    2549 HADJINOR, ABDUL MUID  MACADATO
    2550 HADJIRAINI, SAHIBBUL  AMIRUL
    2551 HAGID, ANALYN  SAGIAWAN
    2552 HAGUNOY, DON ALVIN  PIZARRO
    2553 HAJAS, ARIANE  GUAB
    2554 HAJIRIE, ALNAZRI  HANDA
    2555 HALANI, EYOK  LAGGEH
    2556 HALASAN, BENJE-VON  RULE
    2557 HALIBAS, ZARAH JANE  MANALASTAS
    2558 HALLASGO, DAISY LOU  GABAC
    2559 HAMO, EUGENE  LAGUE
    2560 HAMSALI, ABDULAJID JR  BALADJI
    2561 HAPITAN, MARICAR  MANGAWANG
    2562 HASAN, MOHAMMAD  BENASING
    2563 HASSAN, MALIC  LAWI
    2564 HATAMOSA, EDMAR  MALARAS
    2565 HATANG, FADLORRASYD  APIPUDDIN
    2566 HATE, BRYAN  MORALES
    2567 HEBRON, JOHN ELMER
    2568 HENDERIN, CHRISTINE  CARNAJE
    2569 HENOCTAN, RALPH REY  ABADILLA
    2570 HERMOSADO, ELAINE MAE  JUAN
    2571 HERNAEZ, JOHN MOSSES  ANDRES
    2572 HERNANDEZ, CHRISTIAN  BALDONADO
    2573 HERNANDEZ, DENMARK  PALCON
    2574 HERNANDEZ, EDMAR  GARCIA
    2575 HERNANDEZ, ELSA  MARTINEZ
    2576 HERNANDEZ, JAMAICAH  CAGUITE
    2577 HERNANDEZ, JOSSEL  DE PEDRO
    2578 HERNANDEZ, KATHLEEN  NAJITO
    2579 HERNANDEZ, KENNETH  TEMPLO
    2580 HERNANDEZ, RODNI  AQUINO
    2581 HERNANDEZ, SHERLYN  RICO
    2582 HERRERA, PATRICIA  PEREZ
    2583 HIERCO, JOICE  BILUGAN
    2584 HINGANAN, REYMUND
    2585 HINOGUIN, SUSMITHA SHARMAINE  BLANCO
    2586 HINTAPA, ROSALY  REYES
    2587 HITOSIS, JOSEPH  ESTINOPO
    2588 HIZON, ANCE JEFFREY  VILLAPANDO
    2589 HIZON, LEONILO JR  BAÑO
    2590 HOLANDA, JULDY  BOGTONG
    2591 HOMO, ARDY MARK  MATEO
    2592 HONCULADA, VAN  GIMENO
    2593 HONDANERO, JESABEL  VARQUEZ
    2594 HONGOY, CARFELYN  ANDO
    2595 HONOFRE, MAY ROSE  MIXDON
    2596 HONREJAS, JHERUEL  DE LEON
    2597 HONRUBIA, ARVIN  DEBARAS
    2598 HOSANA, LEOMAR  DECENA
    2599 HUELVA, GERALD  ROSAL
    2600 HUERNO, HOMER  BORJA
    2601 HUINDA, REYAN  AYAG
    2602 HUMILDE, HELEN GRACE  MALANO
    2603 HUMPA, JASON  SEREG
    2604 HUNAIN, ARVIJANDA  IBRAHIM
    2605 IBABAO, JOSELITO JR  MANINANG
    2606 IBAY, GILBEYS  DABODABO
    2607 IBAÑEZ, JAY-R  DELA PAZ
    2608 IBAÑEZ, NORLEA  DIAZ
    2609 IBIA, BRYAN ARNOLD  JAMORABON
    2610 IBNO, ABDULGAFUR  JAAFAR
    2611 IBO, GARY  MERCADO
    2612 ICARO, HAZEL  CALUSA
    2613 ICO, MICHAEL LUIGGI  CACHO
    2614 IDJIRAN, ARRHASID  TAMPAKAN
    2615 IDOS, JHONEL  CABACANG
    2616 IDSLA, FAIZAL  GUIALIL
    2617 IGNACIO, ALVIN  IBARRIENTOS
    2618 IGNACIO, JESREAL  DEL CASTILLO
    2619 IGNACIO, RYAN ANTHONY  JUMALON
    2620 IGSOC, EDGAR JR  ARMENTA
    2621 IJAN, ELMER  BALIGASA
    2622 ILAGAN, ALMA GRACE  CABUGAO
    2623 ILAGAN, ANIELYN  ALMAZAN
    2624 ILAGAN, JOHN ERIC  AGUILAR
    2625 ILANI, JULSAN  AMIN
    2626 ILIAS, SOKRIE  DISOMIMBA
    2627 ILUSTRISIMO, LEA MAE  CATALUÑA
    2628 IMAO, JORNAL  CLEMENTE
    2629 IMATONG, RYAN PAUL  JAVIER
    2630 IMMULLIAP, MARY JOY  TOLENTINO
    2631 IMPEL, ANTON  MIKAEL
    2632 IMUAN, LYRA  QUIRIMIT
    2633 INAMARGA, MARIE JUNE  FUSCABLO
    2634 INDASAN, RAFSHIDEE  URUJI
    2635 INFANTE, ROMER JOHN  LOMEDA
    2636 INFERIDO, JR SEAN  RIVERA
    2637 ING-INGA, REXTER  MASANGRAY
    2638 INGENIERO, SARAH  GONZALES
    2639 INIWAN, MARLON  RODRIGUEZ
    2640 INOC, SHIRALEE  AMISTOSO
    2641 INOCENCIO, JIRALD  VIGO
    2642 INOCENCIO, MARVIN  DIMAYMAY
    2643 INOFERIO, RALPH HERALD  LAPE
    2644 INOT, RICSTHER  LIBRES
    2645 INSERTO, MHAR ANTHONY  GADIA
    2646 INSIGNE, LEONEL  REMOLLINA
    2647 INSO, REYNA ROSE  ARANAS
    2648 INSON, RENSO
    2649 INTENDENCIA, SHOBIE  HILAJOS
    2650 INTIA, GIE ANN  DELA VEGA
    2651 INTUGAY, ROY  BANDAO
    2652 IRANG, MARI-MAR  DOTON
    2653 IRENIO, BALDWIN  BISCOCHO
    2654 IRINCO, JAYMAR  REBADULLA
    2655 ISABELO, JANNO LOUIE  SUAN
    2656 ISIANG, JOHN REY  ESTANIO
    2657 ISMAEL, SITTI FATIMAH  CAMLIAN
    2658 ISMULA, ABDULAZIZ  ROJO
    2659 ITALIA, APRIL MAE  LUMAMPAO
    2660 ITIS, KATHERINE  FERNANDEZ
    2661 ITLANAS, REY
    2662 ITONG, KAREN MAY
    2663 ITULID, REY MART  INCION
    2664 IWITAN, LOURNA
    2665 IÑOSA, CHEVRON  AMIL
    2666 JABINES, JORGE  BARBARONA
    2667 JABINES, REY  ANGUIT
    2668 JABONILLO, JAROLD  PALER
    2669 JACAR, KARL ANGELO  BUENDIA
    2670 JACINTO, AR-JHAY  TAMLAYEN
    2671 JACINTO, JUSTINE  SEBASTIAN
    2672 JACINTO, MELVIN  MABELLONES
    2673 JACINTO, SIEGEFRED  CLEMENTE
    2674 JACOB, MARY ANN  GULTIANO
    2675 JAGONIA, MANNY  CAÑETE
    2676 JAIHARI, KEMAR  NARAWI
    2677 JAIME, RICANNA ROSE  ROXAS
    2678 JAINULLA, FARHAMA  BANGSAJA
    2679 JALAIDE, NEIL FAHD  MORALES
    2680 JALLORINA, JAMES  AFALLA
    2681 JAMANDRON, MARIEL  WANILLO
    2682 JAMILE, FELIPE III  PELIÑO
    2683 JAMIN, ISMAEL ABIER  DUMLAO
    2684 JANANG, AN-NAJAR  SALIH
    2685 JANDUGAN, MENCHIE  PARAME
    2686 JANG, EDWARD
    2687 JAO, JOELET  HERMO
    2688 JAQUECA, RACHELL  CAPILLO
    2689 JARANTILLA, JAILENE  MAGHINAY
    2690 JARDIEL, JOHN CARLO  OCHONA
    2691 JARIOLNE, VILEO RAVEN  VALLE
    2692 JARITO, JESTER  ROQUE
    2693 JARO, NATHANIEL  MANDREZA
    2694 JAROMAY, BERNARD  BAYOS
    2695 JASANI, AL-JAMIER  MADALIS
    2696 JAUM, DENMARK  LACOSTALES
    2697 JAVIER, ALLAN  BULAWAN
    2698 JAVIER, IMMANUEL  MAGSANO
    2699 JAVIER, MARVIN  MANGADA
    2700 JAVIER, MEYER  MAYO
    2701 JAVIL, GENESIS  ADUCAL
    2702 JAYME, NELCRIN  AGUSPINA
    2703 JEBONE, CAROLINE  SUMOGOT
    2704 JERA, MICHAEL  ARTIGAS
    2705 JIMENEZ, ERICKA  OBLIMAR
    2706 JIMENEZ, JABEN  BALLEZA
    2707 JIMENEZ, JERON  GALICIA
    2708 JIMENEZ, KERK  PATAYON
    2709 JIMENEZ, KEVIEN  SALAZAR
    2710 JIMENEZ, RENZ MARION  DIAZ
    2711 JIMENEZ, THEDDIE  CALUMOT
    2712 JOAQUIN, CLYDE JANSEN  ABELLON
    2713 JOEL, RAYMOND
    2714 JORDAN, JOJIMAR  SORIANO
    2715 JORNADAL, MELCHOR  OBLIGADO
    2716 JOSE, JEFFERSON
    2717 JOSE, MARK JHUNE  CABILES
    2718 JOSE, MART KIMRON  CALPO
    2719 JOSOL, DARYL DAVE  BLANCO
    2720 JOVES, KYLE DREDD  TORIO
    2721 JOVITO, MARK  ARISTO
    2722 JUAN, EMIL  PERDON
    2723 JUANILLO, NOEL  NATIVIDAD
    2724 JUDILLA, JAY-R  CASTRO
    2725 JUELE, LARA JOY  DIGNOSANTO
    2726 JUERA, BENJO  GASPER
    2727 JUEVES, ARNEL  HAROY
    2728 JULAILI, JERRY  TAHIL
    2729 JUMAARI, KASMIR  AMILUL
    2730 JUMADLA, KEN  CAPE
    2731 JUMALON, JOHNNY JR  CUTAD
    2732 JUMALON, MARY  ELOPRE
    2733 JUMAMOY, ADEMAR  ESTILLORE
    2734 JUMAO-AS, JAMES  LOON
    2735 JUMAO-AS, JANINE  BUCAG
    2736 JUMAO-AS, JUNCHRELL  SANCHEZ
    2737 JUNATAS, CHRISTOPHER  PACAÑA
    2738 JUNSAY, MARY CLARENCE  PERIDO
    2739 JUSAYAN, JAYSON  TEMPORAL
    2740 JUSTINIANO, JESS  VILLALBA
    2741 KALALO, SARAH JEAN  CATAIN
    2742 KAMBAL, ABDILA JR  ISITO
    2743 KASAN, DATUALI  BATIONG
    2744 KINAO, RONNIE  WAGGAWAG
    2745 KINAZO, CHARLES DARLY  KIMSUAN
    2746 KODIAMAT, JOHN REY  CHOCOWEN
    2747 KONG, IDRIS  DAMMANG
    2748 KUGUN, MUADZ  SAALIN
    2749 KURAIS, MUJIL  MUHAJIL
    2750 LA TORRE, LEE JERRIL V  FERNANDEZ
    2751 LABADO, RAYMOND VIC  GRANDE
    2752 LABAJO, AVELINO JR  PAUNIL
    2753 LABANG, HONEY GRACE  RAUT
    2754 LABANSAWAN, JAY-R  PILLONE
    2755 LABARO, BILLA GRACE  VERDUGO
    2756 LABASBAS, JERALD  SERRATO
    2757 LABASTIDA, MARY JOY  DELA PEÑA
    2758 LABAYNO, KEHNER  MAGNO
    2759 LABIAL, KENETH  ESTABILLO
    2760 LABIAL, MARVIN  GALES
    2761 LABIAL, RENZ PHILIP  GONZALES
    2762 LABITAD, REYMARK  ESPELITA
    2763 LABOR, JAY MARK  DE PEDRO
    2764 LABRA, NICKREY  NATANAUAN
    2765 LABRADOR, JAYPEE  BERMIDO
    2766 LABRADOR, JULIUS CEZAR  VELASCO
    2767 LABRADOR, REY BOY  CABILIDA
    2768 LABUNGAN, SHIRLEY  MACMOD
    2769 LACA, JIONI  CASTRO
    2770 LACABA, ROBERTO JR  TAGORGOR
    2771 LACADMAN, FELIPE JR  SUMATRA
    2772 LACANO, JOMARE  MORENO
    2773 LACASANDILE, MAE ROSELLE  LUBRIN
    2774 LACERNA, SHIRLEY  MACOYCRUZ
    2775 LACLAC, JASON  CABANLIT
    2776 LACMAAN, ROSALLE  CALIGIW
    2777 LACSA, JEFFREY  AGNO
    2778 LACSAMA, RENIER  PAJARITO
    2779 LACSI, SHARMAINE KAY  DELA CRUZ
    2780 LACUESTA, ROXETTE MARIJO  SILAO
    2781 LACUPA, FRANKLIN  LOZADA
    2782 LADDARAN, MARK  NAVARRO
    2783 LADERA, PRINCESS MAE  DURAN
    2784 LADIA, REX ROGER  CONSTANTINO
    2785 LADJA, ALSADAR  MAADIL
    2786 LADON, REMALEE  VERSOSA
    2787 LADRERA, RHEA  CERTIZA
    2788 LAGADEW, EMIL  ROTAQUIO
    2789 LAGAMIA, CHRISTIAN  ANGOS
    2790 LAGARE, ANGELINE  ABRAGAN
    2791 LAGASCA, JEROME  ESPHAN
    2792 LAGCO, JOMMARY  CORPUZ
    2793 LAGMAN, EDUARDO  REYES
    2794 LAGRADA, BENJIE  NAAG
    2795 LAGUARDIA, PAOLO JOSEPH  CABANLIT
    2796 LAGUDA, CHRISTINA MAE  MONTALLANA
    2797 LAGUE, MARY ANN  VILLEGAS
    2798 LAGUERTA, JESUS JR  CAPARAS
    2799 LAGUNDI, JOHN RAY  CAMARAUAN
    2800 LAGURA, MARCHIN  MARCELO
    2801 LAGUYO, THESALONICA  SACPA
    2802 LAHAN, GEORGIAN HAROLD  MALAGDAY
    2803 LAJARANI, ARMIN  INARIL
    2804 LAKBAO, RAMIL  INGGAL
    2805 LALAP, JORDAN  LLENADO
    2806 LALO, ERICA  CARANDANG
    2807 LALUCAN, JESTERSON  BASTON
    2808 LALUSIN, MARY IRISH JOY  MAGTIBAY
    2809 LAMANILAO, JASON JHON  BAHAYAN
    2810 LAMASAN, LEIZEL JANE  LAÑADA
    2811 LAMBANICIO, FERNANDO JR  RAMOS
    2812 LAMBARTE, NOREN  GONZALES
    2813 LAMBINO, JEREMY  CATOLICO
    2814 LAMBRINTO, MELVIN  VALDEZ
    2815 LAMBUJON, HENRY JR  TOMIAS
    2816 LAMES, LEOJO  AGUILAR
    2817 LAMOMAY, GEIZA  BASTON
    2818 LAMOSTE, MARIANNE  TUDE
    2819 LAMPA, MARVIN  VALDEZ
    2820 LAMPESA, MARIA  NONOG
    2821 LANAJA, CHRISTY MAE  BLAYA
    2822 LANASA, MANUEL  ALVAREZ
    2823 LANDAYAN, APRIL  SANTIAGO
    2824 LANDICHO, JOHN ERIC  VILLANUEVA
    2825 LANGGAM, REGEIN  JAICTIN
    2826 LANGGAY, SITTIE JOHAINIAH  CABUGATAN
    2827 LANIPAO, BOWDRIE  TAWACNIG
    2828 LANOTAN, MARIEL JOY  LABRADOR
    2829 LANOY, RITCHELE  OMBAJIN
    2830 LANSANGAN, JUAN PAULO  SELGA
    2831 LANTAJO, EDWARD  ESCARTIN
    2832 LANTO, NAIMAH  SARIPADA
    2833 LANTORIA, JELYN  LLABORE
    2834 LANTORIA, NOEL  BINOY
    2835 LANZAR, MARK BRYAN  DELOS SANTOS
    2836 LAO, ULLYSSES  CASTILLO
    2837 LAPIDEZ, EDWIN JR  ARSENAL
    2838 LAPITAN, HENRY BONG JR  CALOSA
    2839 LAPIZ, DANIEL  CAWAN
    2840 LAPULAPU, ROBERTO  ORNOPIA
    2841 LARA, SHIELA MAE  PREGONER
    2842 LARANANG, CHRISTINE  ALEJANDRO
    2843 LARGA, REXNER  LACEDA
    2844 LARGO, DENETH  BALAQUE
    2845 LARGO, KYM  ONIA
    2846 LARIOQUE, ALVIN  TELMORO
    2847 LARIOSA, CESAR III  DIPOL
    2848 LARIOSA, DONALD  ALVAREZ
    2849 LARIOZA, JERSON  VIERNES
    2850 LARON, JAY-AR  MANIAGO
    2851 LARROZA, HERVIE  BARRIOS
    2852 LASACA, JE-LOVE  DAYOC
    2853 LASBACAN, BEVERLY  ANTON
    2854 LASCUÑA, CARLITO JUN  RAS
    2855 LASMARIAS, JEAN HARVEY  MAGLIA
    2856 LASPIÑAS, ANNIE  OCTAVIANO
    2857 LASPIÑAS, REMAR  CALIMPONG
    2858 LASTRA, ARACELI  ERESO
    2859 LASTRADO, DANICA  SOLEN
    2860 LASTRILLA, AILEN  DUHAPA
    2861 LATAG, QUENNE  ATIENZA
    2862 LATAP, CARLO  MEJES
    2863 LATAWAN, RINDO  BANG-I
    2864 LATAY, SHAIRA MAE  MANDIGMA
    2865 LATIBAN, JOHNFRIELD  TURA
    2866 LATIDO, MERY JOE  TUPAZ
    2867 LATORRE, MA EVA  MAGSALIN
    2868 LATURGO, ANGEL FAITH  MANZURES
    2869 LAUGLAUG, BERDANDINO
    2870 LAURE, SIMEON JR  NASAM
    2871 LAUREANO, JOELITO JR  DURAN
    2872 LAUREANO, ROMNICK  AGUILAR
    2873 LAUREL, DELSON  LOVITOS
    2874 LAURENTE, HARJOELE  MALONES
    2875 LAURENTE, IRISH  DELA CRUZ
    2876 LAURETA, GENEVE ANNE  LLANERA
    2877 LAURETA, TOMMY  FLORES
    2878 LAURIANO, ARNIEL  GONZALES
    2879 LAURINO, JULIE  MANLIMOS
    2880 LAURIO, CRISTIAN JONES  BARCELO
    2881 LAURISTA, RODEL  GUTIERREZ
    2882 LAURITO, JUBERT  CAPUTOLAN
    2883 LAURON, DARWIN  CABALUNA
    2884 LAURON, JHONNASREY  LABAJO
    2885 LAURON, SAMUEL JR  LAWAS
    2886 LAVENTE, CANDY  LINGA
    2887 LAVENTE, EDEN GRACE  COSIO
    2888 LAWAN, RASOL  DACAY
    2889 LAWANGEN, ARNEL  SUNGDUAN
    2890 LAWANSA, ZUHARTO  KANDADO
    2891 LAYAGAN, JENRY  IGID
    2892 LAYANG, RYAN  TAMPAYAN
    2893 LAYSA, JESSA  TRANCO
    2894 LAYUS, REYNALDO  GODOY
    2895 LAZAGA, ROMMEL JR  JACOB
    2896 LAZARO, PAULA MAY  GINETE
    2897 LAZARTE, JOHN ANGEL  CASTRO
    2898 LEAL, JULLE ANN  FERNANDO
    2899 LEAÑO, JHON ALFRED  LAGRIMAS
    2900 LEBOSADA, MARVIN  DIGMAN
    2901 LECITIVO, GILBERT JR  ZAMUDIO
    2902 LEDESMA, ROMMEL  HUGNO
    2903 LEDESMA, ROY VINCENT  BUTA
    2904 LEE, ISHMAEL JACOB  ONDO
    2905 LEGARDA, ARFE  CUSAY
    2906 LEGARDA, VICTOR  CUSAY
    2907 LEGARIO, SHAIRRA MAE  MILLARO
    2908 LEGASPI, ERIKA  GAL
    2909 LEGASTE, GEO MARK  ESTELO
    2910 LEGAYADA, DEJANN  LARIDA
    2911 LEGO, JOSE RICKY JR  TIEZO
    2912 LEGUISEN, KEVIN  CASPILLO
    2913 LEMANA, JANET  ALADJA
    2914 LEONOR, NIÑO  UBAMOS
    2915 LEPALIM, EDWIN JR  ALDAMAR
    2916 LERASAN, JERNAL  CARING
    2917 LERIT, FATIMA MAY  MANANSALA
    2918 LESCANO, JOEL  SABILE
    2919 LESWE, MARK NIÑO
    2920 LETSONCITO, JOHN MICHAEL  CATIPUNAN
    2921 LEVA, DANIEL  BERCASIO
    2922 LEYES, EDGARDO JR  CARO
    2923 LEYSA, REY ANN  LASANAS
    2924 LEYSON, LITO  ANUCOP
    2925 LEYSON, RONEL  VEGA
    2926 LIANGNA, TERESSA  PADAYAW
    2927 LIANZA, GENEVIEVE  CUÑA
    2928 LIBERA, DEMOSTENES  TORREON
    2929 LIBERA, JAYSON  CASTRO
    2930 LIBO-ON, LEAH  RICHA
    2931 LIBOT, GLENN MARK  SALUDO
    2932 LIBRANDO, JOANNE  IGNACIO
    2933 LIBRE, RICHARD  ADOLFO
    2934 LIBRES, AURELIO JR  DAGATAN
    2935 LIBUNA, ELLA MAE  MAESTRAL
    2936 LICO, NEIL  MAHINAY
    2937 LICUANAN, RONEL  SALVADOR
    2938 LICUASEN, JERWIL  LINO
    2939 LICUDAN, IVY  BARBOSA
    2940 LICUDAN, NHEIL KLINTON  SANO-AN
    2941 LICUDINE, JAN OLIVER  MACANAS
    2942 LIDA, JAPETH  SOTELO
    2943 LIDO, IAN CARLO  BUEN
    2944 LIG-ANG, JOHN WEBSTER  NAVARRO
    2945 LIGCUBAN, BANJAY  ATO
    2946 LIGGAYU, JAN DERICK  BIRUNG
    2947 LIGON, RODERIC  VILLASANTA
    2948 LIM, JAN ERIKA  GRUTA
    2949 LIM, KATHLEEN KHRISTAL  ALBA
    2950 LIM, LELIAN  LAURIANO 2951 LIM, ROAN CLYD  ALMEDIERE
    2952 LIM, SARAH  JUAMIS
    2953 LIMBAG, MARK JAY  ARCALA
    2954 LIMBAGA, MARK ALDIN  BACACAO
    2955 LIMBAGA, ROMELL  LOZANO
    2956 LIMBONA, NASIP  PAINGCO
    2957 LIMOSNERO, JOHN ANTHONY  CERILOS
    2958 LIMPAG, ELJON  BISLIG
    2959 LIMPASAN, AL-HASAN  AMIL
    2960 LIMUA, JOYCEL  CAPILLO
    2961 LIMUECO, EZEKIEL  TORRES
    2962 LINAN, JEREMAE  BUDIAO
    2963 LINARES, CLARN  TEJERO
    2964 LINGALING, JUSTIN  BENAS
    2965 LINGAT, ED  ALFONSO
    2966 LINGATONG, MARLON REY  JOMOC
    2967 LINGGAYO, JUNIVER  ALICOG
    2968 LINGLINGON, CHRISTALYN  CAYANGAO
    2969 LINSANGAN, ISRAEL  LEGASPI
    2970 LINTAS, BRYANFELL  MARCIAL
    2971 LINTOT, JOEDEL  FERRANCO
    2972 LIQUIRAN, HARLEY DAVIDSON  LUGANA
    2973 LISAO, NEIL PATRICK  MARIANO
    2974 LISCABO, MARK KEVEN  LEONOR
    2975 LISCANO, MICHAEL  DELOS SANTOS
    2976 LISONDRA, ELJOHN  LASTIMOSA
    2977 LIVELO, RACHELLE  MANAHAN
    2978 LIWANAG, JOHN ERROL  GRANADINO
    2979 LIWAYAN, FAIRYBELLE  KALAHI
    2980 LIZA, JAYNILLE GRACE  TARLAC
    2981 LLABORE, GRACEL  ANDAYA
    2982 LLAGAS, ANGIE  FLORES
    2983 LLAGAS, JOMAR  VILLAS
    2984 LLANDELAR, JOVEN  BALEAN
    2985 LLANDER, JOHN GUILLIER  BRUSOLA
    2986 LLANERA, ELMER  MEMORANDO
    2987 LLANES, HAZEL ANN  LUMBERA
    2988 LLANES, MARIO JR  MANDAWE
    2989 LLANO, MERVIN  PEÑONES
    2990 LLANTO, ALVIN  REJUSO
    2991 LLAVADO, DREXELLE  OLA
    2992 LLEGARIA, MIKE  REBUTA
    2993 LLEGO, MARCELINO II  GOYHA
    2994 LLEGO, SHEILA MAE  ALBATERA
    2995 LLEMIT, RANDY  LIUP
    2996 LLENA, AGNES  RAPIRAP
    2997 LLENES, IAN MARK  CALASANG
    2998 LLORCA, JULIUS  BAJAMUNDI
    2999 LLORENTE, ALBERT  TADEO
    3000 LOBITAÑA, JUNA ROSE  OBLIANDA
    3001 LOBOS, JOULLAS REY  BALADING
    3002 LOBRIDO, JESSALEE  DERDER
    3003 LOGARTA, MARATHESS  BIBAY
    3004 LOGROSA, GLORY JANE  SALCEDA
    3005 LOMAN, MARK STEPHEN  NABEHET
    3006 LOMARDA, JOHN CARL  PINEDA
    3007 LOMBRES, JAN WENCY  MALIGSA
    3008 LOMOCSO, CLYSON CLIANT  CAMPOMANES
    3009 LOMOCSO, JUNREY  TUBAL
    3010 LONDO, MOHAMMAD SALACK  CADALAY
    3011 LONGAKIT, DANIEL  MORAL
    3012 LONGANILLA, KIM BRYAN  VITO
    3013 LONGNO, JAY ERVIN  SIGAYA
    3014 LONJAWON, FRANCIS  CASTILLO
    3015 LOOD, MERIAM  CABAÑES
    3016 LOOY, VENUS  BAYUDAN
    3017 LOPEZ, CHEMBERLIE  BALABAT
    3018 LOPEZ, CRISTY  INIPTO
    3019 LOPEZ, DIANA MARIE  HILARIO
    3020 LOPEZ, ESTEPHEN  BOHOL
    3021 LOPEZ, FRANCIS  BELMONTE
    3022 LOPEZ, JEROME PAUL
    3023 LOPEZ, JESSA  ANDOLANA
    3024 LOPEZ, JIE  TACANG
    3025 LOPEZ, JOSEPHINE  SERRANO
    3026 LOPEZ, MAIRA JOY  REYES
    3027 LOPEZ, MARIA EDHILLE  FEBRER
    3028 LOPEZ, RICHARD  DEL CASTILLO
    3029 LOPEZ, TERESA  BELMONTE
    3030 LOPEÑA, SARAH JEAN  GODELOSAO
    3031 LOQUIO, SUNSHINE  SABARINO
    3032 LORA, CHRISTOPHER REY  OYONG
    3033 LORCA, KRISTINE MAE  GARCIA
    3034 LOREMIA, JEFFERSON  ARAWIRAN
    3035 LORENZO, MELVIN  GARDUQUE
    3036 LORESCA, JERVI  MARTINEZ
    3037 LORESCO, KENT  GARIBAY
    3038 LORETO, SHEILA SAHARA MAE  CHIN
    3039 LORIAGA, ADRIAN  DACLES
    3040 LORILLA, LEONEL  ATOLI
    3041 LORO, JOMARIE  KIMOS
    3042 LORONO, LAYRA JAYNE  TIEMPO
    3043 LOSITO, RODNEY  AVILA
    3044 LOVINO, HARVIE JR  CORTEZ
    3045 LOZADA, JESSA  MALLO
    3046 LOZADA, KHEYA  LENA
    3047 LOZADA, MARVIN  PAPELERA
    3048 LOZADA, MARY JANE  LUCEÑO
    3049 LOZANO, ERICK JOHN  HOLASO
    3050 LOZANO, GURLY  NILO
    3051 LUARDO, LEE VENCE JAINE  PAMISA
    3052 LUAÑA, BRYAN  OIGEL
    3053 LUBAS, RUSTUM  FAGSAO
    3054 LUBBANGON, SHARON  BUMOSAO
    3055 LUBETAÑA, MA JESSA  GULIGADO
    3056 LUCAS, FEDERICO  REQUIMIN
    3057 LUCAS, JEFFREY  AROCO
    3058 LUCAS, JOEPETH  ANDALES
    3059 LUCAS, ROXANE  ENIOLA
    3060 LUCBAN, PERPETUA  GABION
    3061 LUCERO, KEN KEZIE  PALAY
    3062 LUCERO, LOVELY JOAN  GUZMAN
    3063 LUCERO, RAMIL JR  TUBUNGBANUA
    3064 LUCIN, ROBERT JR  PETEROS
    3065 LUDA, MARYNES  DEGOMA
    3066 LUGMAO, ORPHA RUTH  BAYANI
    3067 LUGOD, EVELYN  AGUSTIN
    3068 LUMACTOD, GLENN ROOSEVELT  ROBLES
    3069 LUMANG-AY, BHLESIE  DEL MONTE
    3070 LUMANTAO, DOMINICK  MALUPA
    3071 LUMAWAG, MAY  CASIPE
    3072 LUMBRES, MARK JOSEPH  ORUGA
    3073 LUMIDAO, LENVILLE  ONNON
    3074 LUMOD, JERMIE  COMPAY
    3075 LUMOKSO, CESAR JR  LICO
    3076 LUMONGSOD, MARK ANTHONY  PELAYO
    3077 LUMPAZ, RONEL  LAGUNZAD
    3078 LUNGAN, KELVIN DAN  MARAGGUN
    3079 LUNGCAY, RANNIEL  ALMIRA
    3080 LUTONG, JOHN RICK  GAYADAN
    3081 LUTRANIA, QUEENIE JEAN  BELLO
    3082 LUYAN, ARIEL  TALIMBA
    3083 LUZANO, RANDEIL  MIJOS
    3084 LUZON, EVELYN  SOLIS
    3085 LUZON, LYNDON  DUGCOT
    3086 MAANONG, CERWIN  POKLING
    3087 MAATA, MICHAEL  MESOBRE
    3088 MAAYON, GLEEN  MAGDADARO
    3089 MABALOT, BRILMINDO III  MORENO
    3090 MABANDOS, MARJORIE  ORAYA
    3091 MABAO, GINEVA  PENINOY
    3092 MABASSA, MARIANO  BALOG
    3093 MABAYLAN, LUDILYN  GALAGNARA
    3094 MABILEN, KEEIA MAE  ELAGO
    3095 MABUTI, GEORGE  ROJO
    3096 MABUTIN, JOSHUA  SERATO
    3097 MAC-WES, MANGADCHIL  YOGAYOG
    3098 MACABANDING, MOHAGERIN  PANARABON
    3099 MACABANGON, NARAH JOY  SARMIENTO
    3100 MACADA-AG, JAMIL  AMPASO
    3101 MACADAAG, JALANI  MALAWAD
    3102 MACADATO, FAHAD  PANGCOGA
    3103 MACAHIS, AILYN  NOVAL
    3104 MACAINDIG, COSAIN  PARANTIS
    3105 MACALIHIS, MANILJY  FACIOL
    3106 MACALINTAL, LEONARDO JR  EVANGELISTA
    3107 MACALOS, CRISTOBAL PETE  AUREO
    3108 MACALOS, FRED MARK  QUITAT
    3109 MACAMPAO, JOMARIE
    3110 MACAPOBRE, GLENN  JARINA
    3111 MACAPUNDAG, NORJAHAINAH  DOMAUB
    3112 MACARAEG, JOHN MICHAEL  EMBISAN
    3113 MACARAEG, VINCENT  VILLANUEVA
    3114 MACARILAY, JAY-MARK  TAGUINOD
    3115 MACAS, MARY ROSEIBE  ORCULLO
    3116 MACASIEB, ARIES  MALLARI
    3117 MACASIEB, JESSICA  PILOT
    3118 MACASOHOL, JASON  ABOL
    3119 MACATANGAY, MARY GRACE  DELOS SANTOS
    3120 MACATANGAY, MERY JOY  RICALDE
    3121 MACATANONG, NAJEB  LOMABAO
    3122 MACATOL, EFREN JR  CASINILLO
    3123 MACAUYAG, ALMEHAISAH  ANDER
    3124 MACEDA, JEROME  BITACORA
    3125 MACEDA, LAWRENCE  QUILAPIO
    3126 MACHON, JAY CARL  FERNANDO
    3127 MACINAS, STEVE JOHN  MARAÑO
    3128 MACLINIC, AL  MASLANG
    3129 MACUA, LINDO  MARTINITO
    3130 MACUJA, JOVEN  ANDO
    3131 MACUMBAL, YACOB  TOCALO
    3132 MADALIPAY, JOEMAR  LUMBU-AN
    3133 MADANOM, PABLO JR  ANIWASAL
    3134 MADAYAG, NOEL  DOMINGO
    3135 MADERA, JHON MARK  VERGARA
    3136 MADERA, MICHAEL  RAMOS
    3137 MADERAZO, JAYPEE  BUISAN
    3138 MADERSE, JOOPY  RAPISTA
    3139 MADJOS, JOSEPH JR  CANCIO
    3140 MADRIAGA, GEOMAR  CLAUNA
    3141 MADRID, JOSEPH  YAMONGAN
    3142 MADRID, RICARDO  BARRERA
    3143 MADRONA, CHRISTIAN  MALLEN
    3144 MADRONA, NEIL ALBERT  SUHITADO
    3145 MAG-USARA, HANIYME  PENASO
    3146 MAGALLON, RHENA  CAJUDO
    3147 MAGAN, TERENCE CLYDE  BACQUIAN
    3148 MAGANA, LEONARD  AVELINO
    3149 MAGAT, ARNULFO JR  GUTIERREZ
    3150 MAGBAGO, JOEY  RIVAS
    3151 MAGBANUA, CHRISTINE  ZERRUDO
    3152 MAGBANUA, JOY MAE  ARAZA
    3153 MAGBANUA, JUDE MICHAEL  NAFIDA
    3154 MAGBANUA, MARK LESTER  SAGUCIO
    3155 MAGBANUA, RYAN  DIZON
    3156 MAGDADARO, VIRGIL  JUARIO
    3157 MAGDARAOG, CRISTIAN DEAN  ABALOS
    3158 MAGDAYO, RENEIL  GUDEN
    3159 MAGGAY, EDMUNDO JR  PINGAD
    3160 MAGHANOY, GERALD  ENARCISO
    3161 MAGHANOY, JON MARK  ABNE
    3162 MAGHUYOP, KARL  DAVID
    3163 MAGLASANG, GINO  MEJASCO
    3164 MAGLASANG, ROWIL  DANAO
    3165 MAGLINTANG, LEAH JANE  MAPANSA
    3166 MAGNAYE, JENN SHANE  JAVIER
    3167 MAGNAYE, MENARDO  CAPUZ
    3168 MAGNO, CHRIS  ALMAZAN
    3169 MAGNO, DEXTER  MAHETANG
    3170 MAGNO, JHON CHRISTOPHER  ANDEA
    3171 MAGNO, JORDAN  JIMENEZ
    3172 MAGON, RON DENNIS  ALON
    3173 MAGRIÑA, JOVANNIE  LIANITA
    3174 MAGRO, GEROM  ROMERO
    3175 MAGSALIN, MIGUEL GABRIEL  SAN PEDRO
    3176 MAGSAYO, ANECIO JR  MECABALO
    3177 MAGSAYO, JUDY ANN  PATINGA
    3178 MAGSINO, JERIMAIZA CAMILLE  BONILLA
    3179 MAGSINO, WILMARK  BRACEROS
    3180 MAGTRAYO, ROBINHOOD  ACERO
    3181 MAGTULIS, JAYSON  JUANITEZ
    3182 MAGUDDAYAO, VINCENT  CAPINPIN
    3183 MAHINAY, DANILO JR  CUMAWAS
    3184 MAHINAY, RENZ KETH JOHN  CASBADILLO
    3185 MAHINAY, ROBINSON JR  PLASUS
    3186 MAHIPOS, GRACEMARK JOY  ALO
    3187 MAHUSAY, JOHN MARK  CAÑETE
    3188 MAHUSAY, RUBEN JR  VILLAVITO
    3189 MAINES, LILIBETH  MALAQUE
    3190 MAIZO, JOSEPH  PELONIA
    3191 MAJA, MARFAHADZ  MONTOYA
    3192 MAJID, MICHAEL  ARQUIZA
    3193 MAKAKENA, DATU MOHAMMAD  MAMALINTA
    3194 MAKIN, HAJIE  BA-A
    3195 MALABANAN, MARK JAYSON  MORALES
    3196 MALALUAN, RON GERALD  ARELLANO
    3197 MALAN, PROSMARIE  VALBAREZ
    3198 MALANA, MHARK JOHN  CONEL
    3199 MALANNAG, JAYBORN  ABOLI
    3200 MALAPITAN, MARY ANTONETTE  VERGARA
    3201 MALATA, RODEL  JUNGCO
    3202 MALATE, CRESCENEL  RAPADA
    3203 MALAWANI, MAHDI  MUSLIMEN
    3204 MALAYAN, JEROME  EGUIN
    3205 MALAZA, ABDIAS JR  FORCADILLA
    3206 MALAZARTE, JESSIE  DAGUIL
    3207 MALGAPO, JASHUA  CACHUELA
    3208 MALIBIRAN, GISELLE  DE OCAMPO
    3209 MALIGSA, JORDAN  MOLINA
    3210 MALIKSI, RENZ KATHLEEN  AGUILAR
    3211 MALIMATA, DENNIS  LAURENTE
    3212 MALINAO, KRISLYN  DUMAHIL
    3213 MALINTAD, SYREN  TAN
    3214 MALITAO, HENRY JR  GALICHA
    3215 MALLA, RICHARD  PADILLA
    3216 MALLABO, JEANEE JOY
    3217 MALLARI, ALLANRAY  LATAO
    3218 MALLARI, EDEN  MERCADAL
    3219 MALLARI, JOVEN  MANALOTO
    3220 MALLARI, ROLAND KEVIN  SUGUITAN
    3221 MALLILLIN, JOAN  VER
    3222 MALLORCA, GERALD  MEDALLA
    3223 MALMIS, ALVIN  TINGHOLO
    3224 MALONGA, RYEL  SORIANO
    3225 MALSINO, CAMILLE  DECORAN
    3226 MAMAC, GUILLIANO  HUFANA
    3227 MAMAC, LEOMARK  OCER
    3228 MAMADALI, ABDULSALAM  ABDILA
    3229 MAMAO, REYMART  DULNUAN
    3230 MAMARIL, JESSIE  LIBATIQUE
    3231 MAMAWI, RONALD  PALMOSA
    3232 MAMLE, SAIPODEN  SULTAN
    3233 MAMOLANG, MARK GLENN  ESTEBAN
    3234 MAMON, CASIMERO  CAÑOSO
    3235 MANAIT, MARILOU  PATATAG
    3236 MANALAD, ANGELIQUE  PACALA
    3237 MANALAO, HASSANAL  ARATUC
    3238 MANALILI, MICHAEL  ARELLANO
    3239 MANALILI, ROBERT JOHN  LACTAOTAO
    3240 MANALO, REY JOHN  CABIGAO
    3241 MANAN, DIANA ANN  QUINGCO
    3242 MANANGAN, MARK JAYVIN  GUMPAL
    3243 MANANSALA, ZAYRELLE  PAGDONSULAN
    3244 MANAOG, CHRISTIAN  DIGAS
    3245 MANAYON, JOSEPHINE  BENJAMIN
    3246 MANCOL, JAKE MIKKO  DIAZ
    3247 MANDALONES, EDEN-MARK  SALVADOR
    3248 MANDI, DIVINA  PARICA
    3249 MANDO, JERRY  MAMALAMPAY
    3250 MANECLANG, ERMA ROSE  MONSALUD
    3251 MANEJO, MANUEL JR  LEDESMA
    3252 MANFORTE, EDSAN DAVE  MONTE
    3253 MANGA, JESSCEL  BOBIS
    3254 MANGALAO, MARJORIE  INAS
    3255 MANGAO, CLIFFORD  ELTAGON
    3256 MANGONTRA, JANDAL  TIGLEY
    3257 MANGUBAT, REYNAN  LAWAY
    3258 MANHIC, ARNEL  MANUEBO
    3259 MANIAOL, JIMBO  BARLINAN
    3260 MANIBALE, MHEL  PANZA
    3261 MANILAG, DINO MARK  ADVINCULA
    3262 MANIPON, SHERWIN  ESTOESTA
    3263 MANIQUIS, JONELL  PANGILINAN
    3264 MANLANGIT, JEROME  TANAN
    3265 MANLANGIT, MARJORIE  COMPRA
    3266 MANLANOT, ERNIE REY  HUBAY
    3267 MANLAPAS, JEFFREY JULIUS  MAGALANG
    3268 MANLAPAZ, CHINNON ANGELO  MARTINEZ
    3269 MANLIMOS, ALFREDO JR  PEDROS
    3270 MANLUPIG, ALLAN  PINEDA
    3271 MANN, RAYMOND  CASCANTE
    3272 MANONGNONG, ROHELE  AWICHEN
    3273 MANONGSONG, DIANA MAE  GUTIERREZ
    3274 MANONGYAO, GLENN  BANASAN
    3275 MANPATILAN, KENNETH  MANGANDIA
    3276 MANRIQUE, FRANCIS LEO  BANCAT
    3277 MANSANIS, JUNALYN  HORCERADA
    3278 MANSUETO, MIKE ELIEZER  ALMAZAN
    3279 MANSUJETO, NORIE JANE  SIERRA
    3280 MANTAR, NABIL  BASMAN
    3281 MANTUANO, DARYL JOYCE  LASIN
    3282 MANUBAG, ALLYN AIKA  AXALAN
    3283 MANUEL, BENIDICK  FLORENDO
    3284 MANUEL, JOHN PAUL  FERIOL
    3285 MANUEL, JONATHAN  CASTILLANO
    3286 MANUEL, KREEZYL  SEBARROTIN
    3287 MANUEL, NIEVES  LUMADAY
    3288 MANUPAC, IAN  DONDE
    3289 MANZALA, RONILO JR  SANGIL
    3290 MANZANO, JOHDANNY  SICLEGEN
    3291 MANZANO, JYSON  INOT
    3292 MAPAA, QUEENA  AGOPITA
    3293 MAPACPAC, MC LYNNHAR  LAURELES
    3294 MAPAGDALITA, ALYSSA  SEGUERRA
    3295 MAPALO, SHIELLA MARIE  HERRERIA
    3296 MAPANTAS, OMAR  BALOWA
    3297 MAQUE, RIZA MAE  TRAYA
    3298 MAQUILING, JADE  BALARO
    3299 MAQUILING, JULIETH
    3300 MAQUIRAYA, MARK JOHN OLIVER  FAYLOGNA
    3301 MAQUIRAYA, RICO  URSAL
    3302 MARAASIN, LOWIN  DAGUIA
    3303 MARAGGUN, GLORILYN  FLAMANIANO
    3304 MARAMBA, MARK LANCER  GONZALES
    3305 MARANGA, FRANCESCA ABBY DIANNE
    3306 MARANGIT, NAJIB  GOMOGAO
    3307 MARARAC, JAMAL-KIRI  CHINALPAN
    3308 MARASIGAN, ROMELYN  DOLORES
    3309 MARBAS, GEROME  CABALLEJOS
    3310 MARCASI, GEORGE JR  LOYOSEN
    3311 MARCE, DANILO  BUTOHAN
    3312 MARCELINO, ROBERT  MONTESCLAROS
    3313 MARCELLANA, MARK ANTHONY  ABUYEN
    3314 MARCELO, CHRISTIAN  CARPIO
    3315 MARCELO, EDWARD  BUSTAMANTE
    3316 MARCIAL, KIM  SAULON
    3317 MARCOS, DEXTER  LABUTONG
    3318 MARCOS, DODIE BOY  VILLANEUVA
    3319 MARCOS, HEZRON ASHER JOSHUA LEOVIC  VILLAROZA
    3320 MARCOS, MARK JOE RIZAL  MOINGGIT
    3321 MARCOS, TOMAS II  DIZON
    3322 MAREGMEN, GERALD DELFIN  CALIP
    3323 MARGATE, JAY  ESTALLO
    3324 MARGATINEZ, ARGIL  DUMAGIL
    3325 MARI, JESRIL  APLACADOR
    3326 MARIANO, ASNARY  GANDA
    3327 MARIANO, CHERRY ANN  ALCARAZ
    3328 MARIANO, GERMILYN  GUYON
    3329 MARINAY, LAWRENCE ABE  PACTURAYAN
    3330 MARINDA, ROBERT LEE  FERRER
    3331 MARIS, RENREN  TALLA
    3332 MARIÑAS, RICK  KIAPAN
    3333 MARIÑO, ARVIN  FABABAIR
    3334 MAROLIÑA, LOWIE  CANTERO
    3335 MARQUEZ, BRYAN  LINATOC
    3336 MARQUEZ, CZARINA KACHARELL  DALIGCON
    3337 MARQUEZ, FRANKLIN  TOGMEY
    3338 MARQUEZ, JOSEPH  BONGALON
    3339 MARQUEZ, KIM  PAGUSAN
    3340 MARQUEZ, MARLYN  AUMENTADO
    3341 MARQUEZ, MARVEN  ROJO
    3342 MARQUILENCIA, KIER  ARRO
    3343 MARTIN, ARJAY  LAPORGA
    3344 MARTIN, DANMARK  OCAMPO
    3345 MARTIN, JERIC  MAILED
    3346 MARTIN, JERVIN  DAVID
    3347 MARTIN, MELANY  DIMAS
    3348 MARTIN, MICHAEL JOR  SANTOS
    3349 MARTINEZ, JOHN ROLDAN  TUPLANO
    3350 MARTINEZ, JOZEL ANNE  OCAMPO
    3351 MARTINEZ, NESTOR JR  BUQUID
    3352 MARTINEZ, REYNAN  CAYETANO
    3353 MARTIR, ELIZABETH  CUYOS
    3354 MARTIZO, BOBBY  GARZON
    3355 MARTOS, DAVESON  SIOCO
    3356 MARUHOM, ALNAJER  MODAPIL
    3357 MASAKAL, NASSIF  USMAN
    3358 MASAMOC, JAMES JULIUS  AMANTE
    3359 MASANAY, ORLANDO JR  MADDARA
    3360 MASANDAG, IBRAHIM  MARANGIT
    3361 MASCARIÑAS, WORDS WARREN  NIAR
    3362 MASELA, KEVYN JANE  PEYES
    3363 MASIGCAL, BOY JOHNREY  MARTINEZ
    3364 MASINADING, FERNAN GIL  TIPUDAN
    3365 MASKAY, JAIRUS  GAT-ONEN
    3366 MASONGSONG, NICKO ANGELO  GAMILLA
    3367 MATA, JAYA  PACIENCIA
    3368 MATA, JUSTINE  AGUILAR
    3369 MATA, MIZAEL MATTHEW  DE CASTRO
    3370 MATA, NORE KIRVY  GALLO
    3371 MATA, SHERWIN  SABADO
    3372 MATANDAC, ROMELO  ALVARADO
    3373 MATARLO, WILLIAM TELL  MATICALDAO
    3374 MATEO, ANTONIO  RAMIREZ
    3375 MATEO, CHRISTIAN  TUNGPALAN
    3376 MATEO, MARCOS  CAÑEDO
    3377 MATEO, ROZELLE JANE  OLANDIZ
    3378 MATES, KRISTINE  GUMPIC
    3379 MATIAS, REGINO  LAQUI
    3380 MATIB, LEMUEL  FOGAYONG
    3381 MATIBAG, JAY BRIAN  EVANGELISTA
    3382 MATILDO, JOHN LOUIEGE  GULLE
    3383 MATOCIÑOS, SEAN  MILLENA
    3384 MATUGAS, JEANETTE CHRISTY  BATULAN
    3385 MATUGUINAS, ALEXANDER  CUEVAS
    3386 MATURAN, ZOSIMO JR  MALEGRO
    3387 MAULANA, RAZUL  GUIABEL
    3388 MAUNES, CHARLSKINE  DIANSAY
    3389 MAWINI, ATAMAN  CHARMINO
    3390 MAXILOM, JEACEL  BELTRAN
    3391 MAXIMO, GHIDETH  MONTESCLAROS
    3392 MAYA, MC NEIL  ESON
    3393 MAYANGGAO, GRELANN MALMOND  RAMOS
    3394 MAYBITUIN, HOPE ZYCKRIS  JAGONIA
    3395 MAYOCYOC, GLYDEE  WANAGEN
    3396 MAYOL, DHEEM  DEJITO
    3397 MAYOR, GIAN  ABULENCIA
    3398 MAYORES, ADRIAN  MAYOR
    3399 MAYUGA, KIM HAROLD  BONSOL
    3400 MAYUGBA, ROCHELLE  BERMISA
    3401 MAZO, DAVIE  FUNTE
    3402 MAÑAGO, WINSON  PURA
    3403 MAÑALAC, TERENCE PAUL  VIRAY
    3404 MEANA, CRYSTAN LLOYD  SAGUN
    3405 MEDECIELO, JERICK  BORDA
    3406 MEDILO, ROBERTO JR  MARMITO
    3407 MEDINA, JERRY MARK  BALLERTA
    3408 MEDINA, RALAINE  BUENSUCESO
    3409 MEDRANO, AMY  DACILLO
    3410 MEDRANO, NOVIE JOHN  MARCOS
    3411 MEDRANO, PINKY  ABLEN
    3412 MEGALLON, KENNETH  FULGENCIO
    3413 MEJALA, NICKO NIELSON  MARTE
    3414 MEJARES, RECHE  BERSANO
    3415 MELACHICO, YOLLIE MAR  AGUIRRE
    3416 MELANCIO, JOEY  POBLACION
    3417 MELCHOR, MAY  ESTRADA
    3418 MELECIO, JOHN CARLO  SEGUI
    3419 MELENDRES, RONNIE JR  RED
    3420 MELLORIA, HAROLD  SIMEON
    3421 MENDARO, JHON RICHMOND  MAQUIÑANA
    3422 MENDEZ, AIZA  MUÑOZ
    3423 MENDEZ, CHRISTOPHER EDWARD  LALO
    3424 MENDEZ, DINAH  BANUA
    3425 MENDEZ, ERLINDA  PERIOL
    3426 MENDEZ, LORYMER JAN  PALAMINE
    3427 MENDINA, KING MELCHOR  VILLANOS
    3428 MENDIORO, RAYMARK  AMPARADO
    3429 MENDOVA, FREDEL
    3430 MENDOZA, ABIGAEL  PAMORADA
    3431 MENDOZA, JANINE  COLLERA
    3432 MENDOZA, JAYVEE  SUAREZ
    3433 MENDOZA, JOHN  SOBERANO
    3434 MENDOZA, JOHN PATRICK  BELTRAN
    3435 MENDOZA, JOMAR  LABINE
    3436 MENDOZA, MARK ERICK  PESIGAN
    3437 MENDOZA, MERIAM  PABLO
    3438 MENDOZA, PATRICIO JR  LOMBOY
    3439 MENDOZA, PHILIP  CABUSAO
    3440 MENDOZA, RODERICK  BASILAN
    3441 MENESIS, NAREM  BANAYLO
    3442 MENOR, HENRY  BIBOSO
    3443 MENSI, RONEIL  TOMAS
    3444 MENTOY, ANA KATRINA  VILLAPANDO
    3445 MENZI, BENJIE  ALBONEN
    3446 MERCADER, JENNELYN  COLUMBA
    3447 MERCADER, LEANETTE  COMENDADOR
    3448 MERCADO, ERICK JOHN  PARAS
    3449 MERCADO, JOHN BENEDICK  LICOP
    3450 MERCADO, KRISTIAN LUIS  DIAO
    3451 MERCADO, MA AIZA  CLARINO
    3452 MERCADO, ONOFRE JR  MANANGAN
    3453 MERCADO, RICHARD LOUIE  GUEVARRA
    3454 MERCEDES, JOVY  MACLAY
    3455 MERCEDES, JUNDIE  ABE
    3456 MERINO, MARILOU  ABELLA
    3457 MERTO, ROBERTO JR  PALAD
    3458 MERZA, MICHAEL  ECO
    3459 MERZA, MIKE DAVE  MORALES
    3460 MESANA, JAY-R  ROLDAN
    3461 MESIAS, ANNA MARIONE  DAMING
    3462 MESIONA, NIKO  DELOS REYES
    3463 METCHA, CHRISTY ANN  PLACENTE
    3464 METRAN, MARVIN  EPIL
    3465 METRILLO, JEROME
    3466 MEÑOZA, GESELLE JAY  RAMIREZ
    3467 MIALES, JULIE ANN  MAXIMO
    3468 MICO, AILENE  ARTETA
    3469 MIEL, PRINCESS EMERALD  LLAGUNO
    3470 MIGUEL, JANDELL  MONTECILLO
    3471 MIGUEL, JAYDON  GUINANG
    3472 MIJARES, CHRISTIAN  PELGONE
    3473 MIJARES, HENRY  PORRAS
    3474 MILCA, JEROME  RAMOS
    3475 MILLA, ERIKA  MEDINA
    3476 MILLAN, JON ERNIE  MONTON
    3477 MILLAN, RAFFY  LANDICHO
    3478 MILLANES, JUANITO JR  DEL CARMEN
    3479 MILO, JOHN MARK  ABALOS
    3480 MINA, MELCHOR JOHN
    3481 MINALANG, ABDUL AZIS JR  MANGOTARA
    3482 MINGOY, JADE  SALDUA
    3483 MINTO, MARK KENNETH  DE JURAS
    3484 MIRABUENO, MARK JOSEPH  MALANA
    3485 MIRAFLOR, MICHA  SILVA
    3486 MIRAFLORES, RICHARD  BARON
    3487 MIRANDA, ANNE PEARL  ALVAR
    3488 MIRANDA, DANILO II  CAROLA
    3489 MIRANDA, EDWARD JOE  SASPA
    3490 MIRANDA, JEFFERSON  ABARICO
    3491 MIRANDA, ZYRIL PAUL  AGUILAR
    3492 MIRANTES, ZUCILYNE  ALI
    3493 MIRASOL, ARRA JADE  CELESTIAL
    3494 MIRASOL, CHRISTINE  OLIVA
    3495 MISA, TRISTAN LUKE  CORPUS
    3496 MISLANG, JOLAN  OMAR
    3497 MISO, JUNEL  OPAON
    3498 MIÑOZA, JEZ NOEL  VASQUEZ
    3499 MODELO, JACKSON  MANALO
    3500 MODIM, JURKIE  TINGKAY
    3501 MOGAR, JEFFERSON  TUVIDA
    3502 MOGOL, ARNEL  SINGSING
    3503 MOHAMAD, SAMSODIN  TAUSING
    3504 MOICO, JENALYN  NATO
    3505 MOISES, MELVIN  FAJARDO
    3506 MOISES, THEA LOUISE  NARCIDA
    3507 MOJADO, JOHNREL  CALVO
    3508 MOJADO, STEFFANY JOY
    3509 MOJICA, JUNNIUS LORENZO  CUARESMA
    3510 MOLDE, JOHN STEPHEN  RAMOS
    3511 MOLINA, MARK DANIEL  PINEDA
    3512 MOLOS, MICHAEL JEROME  ABAD
    3513 MONARES, SHIELAMAE  PAGMANOJA
    3514 MONCEDA, ROGELIO JR  QUILESTE
    3515 MONDA, ALBERTO  CUYACOT
    3516 MONDEIA, JULIUS CESAR  ALMORADIE
    3517 MONDEJAR, IAN  SOLATURIO
    3518 MONDERO, ALEXANDER  PONES
    3519 MONDIA, DONCAR  CUSILIT
    3520 MONDIGING, FERDINAND  SARAPIO
    3521 MONDOL, MC EUHJHAY  PAO
    3522 MONDRAGON, JOVEN  ABES
    3523 MONEBA, REPHRAIM  ENGUITO
    3524 MONESIT, JERALD  CANTRE
    3525 MONIÑO, APPLE MARIE  ORCALES
    3526 MONSANTO, FRANKLIN  OMEGA
    3527 MONTALES, ALVIN JR  ALCONTIN
    3528 MONTALES, KARLO  TORRANO
    3529 MONTANIEL, VIVIANO  PAJARITO
    3530 MONTECER, IRISH  REYES
    3531 MONTEHERMOSO, JELINE  MEREDOR
    3532 MONTEJO, JHONATHAN  GO
    3533 MONTEMAYOR, JAYSON  CABUGOS
    3534 MONTENEGRO, LAURO JR  MATOBATO
    3535 MONTEROLA, REN MARK JUN  SALCEDO
    3536 MONTIAGODO, ELIEL TOBY  NANG
    3537 MONTIBON, KENNETH  BULAN
    3538 MORA, ROLDAN  BUENO
    3539 MORADA, JOMAR  CONMIGO
    3540 MORALEDA, LYKA MAE  BOBIER
    3541 MORALES, CRESENCIO JR  CASTILLO
    3542 MORALES, DARIEL  GACETA
    3543 MORALES, ERVIN  NICASIO
    3544 MORALES, GENIE  SUMALA
    3545 MORALES, JANTOR JR  BAHOD
    3546 MORALES, JAYSON  LICAROZ
    3547 MORALES, JERRY  MOREÑO
    3548 MORALES, LIEZL  BUENAVISTA
    3549 MORALES, MONICA  TARANTAN
    3550 MORALES, RANNIE  OLVEDA
    3551 MORALES, SHIELA  SIAGAN
    3552 MORAN, VINCENT JADE  YTING
    3553 MORANTE, HAIDEE  REMULTA
    3554 MORCILLA, RONEL  DELOS REYES
    3555 MOREDO, GERALD  DE LUNA
    3556 MOREMONTE, JOBERT  HORCERADA
    3557 MORENO, CINDY JOY  RAFE
    3558 MORENO, JASMINE ROSE  RAYMUNDO
    3559 MORGADO, CHRISTOFHER  ESTABILLO
    3560 MORI, JONATHAN  PLATON
    3561 MORIA, ARNEL  GOZO
    3562 MORIENTE, LEO  VALDEZ
    3563 MORITO, ALVIN  DIANON
    3564 MORON, DIMPLE MARIE  ESCALERA
    3565 MORRIS, JAKE  AWACAY
    3566 MORTEL, JOHN MARK  ADAMOS
    3567 MORTEL, LOUIE JR  ORTIZ
    3568 MOSCARE, JOHN RAY  LALOSA
    3569 MOSQUEDA, ARIANA GRACE  SARZUELA
    3570 MOSTAJO, JEROME  TIUSEN
    3571 MOSTER, JERALD  MURAO
    3572 MOTA, JULIUS JR  LANDONG
    3573 MOTALIB, MOHAIMEN  MINDALANO
    3574 MOYANA, ENCILA  ROSALES
    3575 MOÑEZA, CHERRY MAY
    3576 MOÑEZA, EULOGIO JR  FANILAG
    3577 MULATO, MARIA THERESA  MILLANA
    3578 MULLES, GERALD  PACIENTE
    3579 MUNAR, ADDISON MARCK  BONA
    3580 MURILLO, FEDERICO JR  PARRABA
    3581 MURILLO, MARK JULS  BAUTISTA
    3582 MURRO, ROLLYBE  ACOJEDO
    3583 MUSAHARI, BENYAMIN  JALMAANI
    3584 MUSTAPHA, NORODIN  EDRES
    3585 MUTYA, MARVIN  OMPOC
    3586 MUÑOZ, ALEXANDER  MAHAGWAY
    3587 MUÑOZ, MA CRISANTA  ALFEROS
    3588 NABUA, ROGER JR  DE GUZMAN
    3589 NABUA, RUSTAN  NABUA
    3590 NABUNAT, GIOVANI  MALIWANG
    3591 NABUYA, KIM  SARZUELO
    3592 NACIONAL, RUSTOM  SUSTENTO
    3593 NADURATA, DANA CHARLENE  TRIUMFO
    3594 NAGA, NABEL  PAÑGADAPAN
    3595 NAGA, YASER  ESMAEL
    3596 NAGTALON, JAY ERIC  BASUG
    3597 NAGYUPAN, JASPER  DULNUAN
    3598 NAHINE, ROMMEL  LAUDEZA
    3599 NAIGAR, MIEZYLLE  MAHINAY
    3600 NAKAN, RASOL  LAMPONI
    3601 NALDA, HELEN  ALAUD
    3602 NALIBHAN, JONARD  PUGUON
    3603 NALLA, JACKLYN CHRISTINE MARIE  VILLARVA
    3604 NAMOC, EMIL JOHN  DURANTE
    3605 NAMOC, JASON  YECYEC
    3606 NANAY, MELVEN  DOCDOC
    3607 NANONG, ARNEL  BUAC
    3608 NANONG, ISAGANIE  MANDAO
    3609 NANOY, MARK JHONDY  APARILLA
    3610 NANTES, DANA GELARA  MANLARAN
    3611 NAPAO, JEROME  PASQUITO
    3612 NAPATA, DEMMAR JOHN  ENGUITO
    3613 NAQUILA, RODEL  PLAZA
    3614 NARAG, JOANALIE  SUYU
    3615 NARAG, JOSHUA  FALITANG
    3616 NARCISO, JAN MICHAEL  DAHAB
    3617 NARDO, FELISA  BADANG
    3618 NARDO, KIM MICHAEL  BAWISAN
    3619 NARETO, RHODSON KENETH  BALUNSAT
    3620 NARVASA, MARKY JOHN  MABANSAG
    3621 NARZOLES, RIZZA  DELA CRUZ
    3622 NATAD, ROWENA  SERRANO
    3623 NATAN, ARVIN  SITCHON
    3624 NATARTE, BEATRIZ  BAGGAS
    3625 NATIVIDAD, RESTITUTO  CASTAÑEDA
    3626 NAVA, NIÑO  ANDAYA
    3627 NAVAL, LARVIN JAN  LACSON
    3628 NAVARRO, DAICY  CATIAN
    3629 NAVARRO, DAILYN  CATIAN
    3630 NAVARRO, JAYSON  CASAPAO
    3631 NAVARRO, KLOWIE LYKA  APAG
    3632 NAVARRO, MARK JAYLORD  APAG
    3633 NAVARRO, PEPITO JR  COROÑA
    3634 NAVARRO, RAMEL  OYOG
    3635 NAVOR, JACK KING  ZULUETA
    3636 NAWALI, ISMAEL  ANUAL
    3637 NAWALIG, JHETLEE  PAHIWON
    3638 NAWEN, JONES SIMMER  TAYAWA
    3639 NAYAD, MARK ANTHONY  ARAGDON
    3640 NEBRAO, ANDREW  CUI
    3641 NEDIC, CESAR JR  INGUIN
    3642 NEMENZO, HENRY JR  VIRTOSO
    3643 NEMIS, RICHARD  ESPERANCILLA
    3644 NEPALES, MELINA  JOVES
    3645 NEPOMUCENO, REYNALDO JR  PIRANTE
    3646 NGALLAWEN, GRETCHEN  LADTOKEN
    3647 NGALLAWEN, JETHRO  BUMAKIL
    3648 NGALONGALO, ROLAND  PRIETO
    3649 NGAN-OY, MARTINEZ  SAGAMLA
    3650 NGASEO, LEOFRED  BANTASAN
    3651 NGES-O, CULKIN JAMES  SUMINGWA
    3652 NGUDDO, ALDRIN  DADNGA-A
    3653 NICHA, JOANA-ROSE  VELASCO
    3654 NICOLAS, NEILL JOHN  DAVID
    3655 NIDERA, LAURENCE  MONTEMAYOR
    3656 NIERVA, JAY  VILLAREAL
    3657 NIETES, STEVEN KING  ARGUILLES
    3658 NIEVES, JAMES  ALIMENTO
    3659 NIVERA, ALMA  MOLEJON
    3660 NOBLEZA, MORPHY LOYD  FAJURANO
    3661 NOGALADA, ROCHAN  POLESTICO
    3662 NOGOY, ALBERTO JR  HEYRES
    3663 NOGOY, RICHARD ALLAN  CAUYAO
    3664 NOJAS, JANLEE  VELOSO
    3665 NOLASCO, JOHN ELCO  MUÑOZ
    3666 NOPAL, NEIL  MOLATO
    3667 NOQUERA, CELO  PURAY
    3668 NOTARIO, ERMA  NOMOS
    3669 NOVAL, JOSEPH  TARIMAN
    3670 NUAY, IVAN  LOPEZ
    3671 NUEVA, EDMAR  MARTINEZ
    3672 NUEVO, ALMIRA  QUIDEP
    3673 NUNGAY, WILFRED  TENEDERO
    3674 NUÑEZ, CHRISTOPHER  SORIANO
    3675 NUÑEZ, DAVE ARVIC  LUCAS
    3676 OAMIL, DANILO  DE OMANIA
    3677 OBANDO, CESAR JOHN  BARANGCO
    3678 OBIEDO, RIZAL  DALOGDOG
    3679 OBLIANDA, JOY MARIE  CEÑO
    3680 OBLIPIAS, JONATHAN  DEL MUNDO
    3681 OBNIAL, BRYAN  CANCIO
    3682 OBRADOR, HAZEL MAY  BUNAG
    3683 OBRINO, ROSE ANN  BAGUNAS
    3684 OBULA, ISABELLE KEZIA  CHALIMEG
    3685 OCA, ROBERTO  BELITARIO
    3686 OCADO, RANDY  NACMAN
    3687 OCAMPO, DIANNE  PRESAS
    3688 OCAMPO, FATIMA JUDITH  COLLE
    3689 OCASA, ROSA  DAYAO
    3690 OCAY, CRIS IAN  CONSUEGRA
    3691 OCHOA, MARK MARION  SIENA
    3692 OCON, MARIO  TABIGUE
    3693 OCSILLOS, JOSHUE  SORIANO
    3694 OCZON, SHAIRA JANE  MAGSIPOC
    3695 ODANI, MIRA FLOR  BUENO
    3696 ODUCADO, DALIA  OCANA
    3697 OFIAZA, DARWIN  ESTACIO
    3698 OGAN, SEVERIANO JR  CULIAO
    3699 OGERIO, MARLON  TOMAGAN
    3700 OGNAYON, ALENA JOY  CODIMO
    3701 OJA, ILENE  PALEN
    3702 OLANDAG, PATRICIO III  ALAS
    3703 OLANDRE, GLYDEL  NAVARRO
    3704 OLARTE, MARJUN  APALLA
    3705 OLAYRES, MICHAEL JOHN  VARGAS
    3706 OLAYRES, WIMPY  PASIONA
    3707 OLEGARIO, JOSE JR  CABARRUBIAS
    3708 OLEGARIO, VIRGILIO JR  TEPINO
    3709 OLINAR, PAULINO  MAÑOZO
    3710 OLINO, FERNANDO JR  AGARO
    3711 OLIS, HARVY  PEREZ
    3712 OLISCO, MARK VINCENT  FABELLA
    3713 OLITA, IMELDA  CAWALING
    3714 OLITHAO, ALVIN  PINEDA
    3715 OLIVERIO, CERWIN  SABADISTO
    3716 OLIVEROS, ROBERT JR  TAMAÑO
    3717 OLIVEROS, WENCY  TEJADA
    3718 OLLODO, APRILYN  CELESTINO
    3719 OLOROSO, MG  DALUPIRE
    3720 OLOSAN, DIANA  CAMALIG
    3721 OMAGAP, JESSEL  PAGUNSAN
    3722 OMAGTANG, OLIVER  SORIANO
    3723 OMANDAM, JOHN MARK  LAGROSAS
    3724 OMAR, EDZRAFIL  LINGCOAN
    3725 OMBAYAN, RADIL  POLESTICO
    3726 OMBING, MOISES JR  GUIRALDO
    3727 OMBRA, OMAIR  SAIBEN
    3728 OMOSAY, JEMAR JOHN  MIRANDA
    3729 ONAN, LORINA  LOPEZ
    3730 ONCE, NIEZEL  CARLOS
    3731 ONDOY, ALVIN  ACGAO
    3732 ONDOY, MELVIN  MAGBOO
    3733 ONG, ALDRIEN  DELA CRUZ
    3734 ONG, DOMINGO III  LACUBAN
    3735 ONG, ERNESTINE FLOR  MORAL
    3736 ONG, JOEYMARK  ADRAYAN
    3737 ONGHAM, HARVEY  IGNACIO
    3738 ONLAO, NARCISO  ADARON
    3739 ONTONG, JUNAINAH  MARCABAN
    3740 ONTOY, GLECYL  SALAC
    3741 ONTULAN, JOHN MICHAEL  PADULLON
    3742 OPERIO, DENMARK  ORIBE
    3743 OPIASA, REAGAN  BALINGGAN
    3744 OPIDO, GRACHEL  BANGSAIL
    3745 OPLAS, RIO JAN  GALLEGO
    3746 OPORTO, JONATHAN  DIN
    3747 ORALE, PETER JAMES  RIVERA
    3748 ORANO, JAE GABRIEL  MARTIN
    3749 ORAYE, JOHN MICHAELO
    3750 ORBILLO, ALEXIS  ASUNCION
    3751 ORBITA, BONY  BADJO
    3752 ORCIGA, TEE-JAY  VIBAR
    3753 ORCIO, RICHARD  RICAFRENTE
    3754 ORDANEZA, JAKE  PEREZ
    3755 OREL, JAY-AR  CABLING
    3756 ORENSE, JOYCA DIANE  MARASIGAN
    3757 OREVILLO, JANICE  MALALAD
    3758 ORFRECIO, JANINE  MARZO
    3759 ORIEL, DEEV WILSON  TURAJA
    3760 ORIGINAL, OLIVER  VIÑAR
    3761 ORILLO, VIRGILIO JR  INOCILLAS
    3762 ORIO, RONNA LYN  PISQUEL
    3763 ORNADA, CHRISTIAN  GLORIANE
    3764 ORNOPIA, REYJIE  OBIEDO
    3765 OROLA, JULIUS  MAYA
    3766 ORONAN, MELJANN  BRINQUEZ
    3767 ORONG, DANIEL  GUIGAYOMA
    3768 ORONG, ELVIS  DANDO
    3769 ORONG, FELIX JAIME JR  GAYDA
    3770 ORONG, JULIE ANN  LADION
    3771 OROSO, ADRIAN  LEGADA
    3772 ORPIA, JILEAMAY  RETANA
    3773 ORQUINA, ODESA  TINO
    3774 ORTEGA, JAY-ARR  LAROYA
    3775 ORTEGA, JOMAR DANIEL  MALONZO
    3776 ORTEGA, MA HYACINTH MARIE  APATAN
    3777 ORTEGA, MICHAEL ANGELO  ADLAWAN
    3778 ORTEZA, ARVIN  LANIWAN
    3779 ORTICIO, MARK  GUARDIANO
    3780 ORTIZ, APRIL ROSE  LABOS
    3781 ORTIZ, LEONARD  MINGUA
    3782 ORTIZ, MARK ANTHONY  TABINAS
    3783 ORTIZ, RIZALINA II  TIPOLO
    3784 OSCARES, RUBEN  PUNSALAN
    3785 OSOTEO, JOY  SAPON
    3786 OSUNA, JIMSON  DEGALA
    3787 OTANA, OJIE  NASPADAN
    3788 OTAZA, FLORAMAE  BADA
    3789 OTCHIA, ZACKY  OLIVER
    3790 OVILLA, JOHN DAVID  LASHERAS
    3791 OYANGORIN, LENIMAR  NUENA
    3792 OYSON, FRANCIS JOHN  PONFERRADA
    3793 PABALINAS, CECILE  PACAONCES
    3794 PABIA, VIRBON  OMBING
    3795 PABLE, ARIEL JR  LUBRINO
    3796 PABLEO, RENAN  ONGCOY
    3797 PABLO, MAYBELYN  PEREZ
    3798 PABLO, ROEL  EVANGELISTA
    3799 PACALSO, ROMEO JR  FLORIDA
    3800 PACAPAC, CAROL  LORETO
    3801 PACARDO, JUNREY  ZARAGOZA
    3802 PACARO, WILLIAM JR  DENOLAN
    3803 PACHECO, BRADLEY  ANACIOCO
    3804 PACIA, EMIL  TAPNIO
    3805 PACIENCIA, ANGELICA MAE  OCTAVIANO
    3806 PACIENCIA, PATRICK  BUSUEGO
    3807 PACILLOS, REYALYN  SOLIS
    3808 PACIONES, PETER RAY  OBERO
    3809 PACIS, PATRICK VINCENT SR  DOMINGUEZ
    3810 PACORA, YAHYA  BAYABAO
    3811 PACQUIAO, DAN RENON  SISO
    3812 PACTOL, SHIRLEY JANE  NAVAREZ
    3813 PACURZA, BENNICE LESLEE HOPE  CALIBUSO
    3814 PADANG, JAYSON  SUMAMBOT
    3815 PADAYHAG, JONEL  GLODOVE
    3816 PADAYOGDOG, MARIO JR  MAQUILAN
    3817 PADELLON, JOVANI  IBAÑEZ
    3818 PADERNILLA, ERNIE  ALARBA
    3819 PADEROG, MICHELLE MAE  NANIT
    3820 PADILLA, BERNIE  SOMEJO
    3821 PADILLA, CHRISTIAN JOSEPH  BIMBO
    3822 PADILLA, CHRISTOPHER  CAONG
    3823 PADILLA, CRISPIN  ALIPIO
    3824 PADILLA, JINO  MANUEL
    3825 PADILLA, JOYLYN  VILLA
    3826 PADILLA, MARY ANNE MAE  VILLAFUERTE
    3827 PADILLA, RONNEL  FAJEMOS
    3828 PADIO, WINSTON  SEGUNDO
    3829 PADRE, MARVIN  BALAGULAN
    3830 PADRONES, JOHN HARVEY  PABIONA
    3831 PADUA, ANGELIKA  PUCONG
    3832 PADUA, AURORA ANTONIA  SIEMBRE
    3833 PADUA, ZHAIRA JOY  VELASCO
    3834 PADULLANA, VICTOR  ARBIS
    3835 PAEL, ELGEN  BALASABAS
    3836 PAETE, JIMALYN  ABANCIA
    3837 PAEZ, MARK RYAN  ESCRAMOSA
    3838 PAGADOR, ROLLIBEE  CALINAWAN
    3839 PAGAL, JOHN DAVE  BUTASLAC
    3840 PAGARAN, JAYFORD  LOZANO
    3841 PAGAY, SHEIG ALBERT  SUNGA
    3842 PAGAYON, SHAIRA  TABAL
    3843 PAGDANGANAN, CARLA  JIMENEZ
    3844 PAGHASI-AN, LIONELIZA  NOQUEZ
    3845 PAGLINAWAN, JAY  GALENDO
    3846 PAGLINAWAN, LEO-MELE  LOPEZ
    3847 PAGNAS, SHIRLY  ATANG
    3848 PAGOD, DARYLL JAMES  VERGARA
    3849 PAGSALIGAN, JEROME  BALILI
    3850 PAGUE, WILSON JR  CABURAL
    3851 PAGULAYAN, ANGELO  SALIGANAN
    3852 PAGUNALING, KEYMARK  FLORENDO
    3853 PAGUNTALAN, REY ANN  MORTALES
    3854 PAHALON, JOEY BOY  BACCAY
    3855 PAHAYAHAY, KZ MAE  CABEROY
    3856 PAHINAG, KING JIM
    3857 PAIGMA, JAY  GUSTILO
    3858 PAIMALAN, NICA SHAILA MAE  PONDOC
    3859 PAINAGAN, ARNIEL  MASONG
    3860 PAITO, JOHN PAUL  ABREGANA
    3861 PAJARILLO, JOSEPH  RARO
    3862 PAJARILLO, JULIET  YADAO
    3863 PAJARITO, CLINTON  GITO
    3864 PAJELA, ABEGAIL  ZALES
    3865 PAJENADO, JOUE  HORNADA
    3866 PAJIJI, MER-ALAM  HAIRANI
    3867 PAL-ANG, JUSTIN JOSEPH  BAROTEL
    3868 PALABRICA, JESTONI  HIZO
    3869 PALAC, JERABRAHAM  DANTE
    3870 PALACIO, CHRISTY  AL-OS
    3871 PALAD, PAOLO  RAYOS
    3872 PALADA, GILBERT  CALVO
    3873 PALADA, HEDARLYN  BAGOTAO
    3874 PALADA, JOSIE-LEE  JUAN
    3875 PALAGANAS, MELCHOR  DELA PEÑA
    3876 PALANGDAN, JOHN CARLO  PALAGANAS
    3877 PALANGPANG, MARY CRIS  PEDERE
    3878 PALAPAS, HERMAN  JALA
    3879 PALARAO, CRISTINE JOY  PANG-AN
    3880 PALARION, MARJORIE  LEGASPI
    3881 PALAWAN, JABBER  BARIMBINGAN
    3882 PALAYPAYON, MARK ANTHONY  ANTE
    3883 PALEC, NIDALYN  CARNALNA
    3884 PALENCIA, DENGIL  ANDRADE
    3885 PALENCIA, RONALD  ABORDE
    3886 PALER, CATHERINE  BAT-AO
    3887 PALIHA, ARIEL  AMTALAO
    3888 PALISOC, RAFAEL  MARTENICO
    3889 PALISTA, GILBERT JR  MARQUEZ
    3890 PALITOG, PRINCES  BALUNOS
    3891 PALMA, ALFREDO III  LANSANGAN
    3892 PALMA, ARIES JUNE  FERNANDEZ
    3893 PALMA, CHRISTOPHER  NICOR
    3894 PALMA, JAY MIKE  ABASOLO
    3895 PALOMA, ADONIS  QUISADO
    3896 PALOMA, CLARISA  ORIA
    3897 PALOMAR, ARCHIE  ARTIGAS
    3898 PALOMERO, RENNEL  METERIO
    3899 PALOMIQUE, ALLEN FERRON  MARCAIDA
    3900 PAMATI-AN, MARIAN JEZEL  ALFONSO
    3901 PAMOLINO, ROSSEL  TRAJE
    3902 PAMPOSA, SAIRA  PACACO
    3903 PAN-OY, MIGUEL JR  PAWAY
    3904 PANALIGAN, DEAN MARCELO  CANALES
    3905 PANALIGAN, TIFFANY  DE TORRES
    3906 PANANDIGAN, PIRHAN  CASAD
    3907 PANCHO, KATHLENE ROSE  PUREZA
    3908 PANDI, SADAM  PAPAO
    3909 PANDITA, YUSOP  BEDA
    3910 PANDIÑO, JOEVIC  ERANDIO
    3911 PANER, GERWIN  CRUSPERO
    3912 PANES, JULY  ANTILLER
    3913 PANG-AO, CHRISTIAN  ANNAGEY
    3914 PANGAN, PAOLO  ESPIRITU
    3915 PANGAN, YVES MARK ANGELO  SARMIENTO
    3916 PANGANDAG, SAIDAMEN  YOSOP
    3917 PANGANDAMAN, KHALED  PADERA
    3918 PANGANIBAN, ALBERT  BISCO
    3919 PANGANIBAN, LEXTER  BULANADI
    3920 PANGANIBAN, RODNIE  RUTOR
    3921 PANGANIBAN, SONNY  DE LOS REYES
    3922 PANGANORON, EVER RUBY  TUMANDA
    3923 PANGANTING, OLOMODDIN  TABUA
    3924 PANGILINAN, DENMARK  ROXAS
    3925 PANGILINAN, JOHN CHARLES  PASCUAL
    3926 PANGILINAN, KATHLEEN MAY  DACPANO
    3927 PANGILINAN, NANETH  BOBADILLA
    3928 PANGNAL, ALYASSIN  LAUT
    3929 PANGOD, CHESTER MARK  GAYOB
    3930 PANGOMPIG, JOHAMME  RIVERA
    3931 PANING, SAMMY  AMIL
    3932 PANIS, JUVY  ASTILLA
    3933 PANISALES, JOHN PAUL  CUSTODIO
    3934 PANOPIO, ALVIN  MARCIADA
    3935 PANSACALA, KEVIN  PAER
    3936 PANTILLO, GRACEJOY  PANES
    3937 PANTIN, ARIS  ONARO
    3938 PANTOJA, EDLYN  LAZAR
    3939 PAPLIN, BILLY JR  GULAYAN
    3940 PARADELA, JASON  QUEZON
    3941 PARAGOSO, HERMAN  ARAÑAS
    3942 PARAJAS, ABEGAIL  CAGAOAN
    3943 PARALLAG, JAMESROE  GAFFUD
    3944 PARAME, FRIX  GUMOBAO
    3945 PARAN, MATAR I  LARUAN
    3946 PARANAL, JULIUS  MOVIDO
    3947 PARAS, MARK RUSSEL  DE GUZMAN
    3948 PARASO, GM ROMAR JR  DELA CRUZ
    3949 PARAYNO, MARK ANTHONY  MINGGO
    3950 PARAZO, SHELLA MARIE  DELA ROSA
    3951 PARAÑAL, JHERIC  AGUILA
    3952 PARCASIO, ALJON  VENTILLO
    3953 PARCON, JADE CHARMAINGE  CABALUNA
    3954 PARCON, VAL  AGUJETAS
    3955 PARIÑAS, JOHN CARLO  MABON
    3956 PARNACIO, ZALDY  CONCEPCION
    3957 PAROWAY, MILDRED  TUFAY
    3958 PARPAN, GENNIREY  TIMKANG
    3959 PARRA, VICTOR JR  CARENG
    3960 PARRILLA, MARILYN  MACION
    3961 PASAYLO, HARVEY JAN  MERCADO
    3962 PASCASIO, MARY ELF  AQUINO
    3963 PASCUA, CEASAR IAN  CALIX
    3964 PASCUA, IAN FEB  PEPITO
    3965 PASCUA, JAY MARK  TUBIO
    3966 PASCUA, JEFERSON  RESURRECION
    3967 PASCUA, MARCO  PALATAN
    3968 PASCUAL, BONG BONG  DACANAY
    3969 PASCUAL, DARIZ JO  SALAMANCA
    3970 PASCUAL, KRISTINE  CRUZ
    3971 PASIGAS, MARY JOY  BARRERA
    3972 PASION, FRANCIS JOAN  DIZON
    3973 PASITENG, RACHEL
    3974 PASSION, MARK VENERANDO  ADVINCULA
    3975 PASTOR, EMERSON  AGUSTIN
    3976 PASTOR, GODFREY  BALIQUIG
    3977 PATAL, DUL NOEH  DAYOC
    3978 PATERIO, FRIET  ADCAPAN
    3979 PATIAM, ISMAEL  QUILALA
    3980 PATIAM, JORDAN  PIMENTEL
    3981 PATIC-O, MARK CHARLIE  SEGUNDO
    3982 PATIGAYON, KIM HARVEY  BADIANG
    3983 PATILANO, DAN MARC  CAÑEDA
    3984 PATNA-AN, DEXTER  TACIO
    3985 PATON-OG, JOHN MICHAEL  JUANILLO
    3986 PATRICIO, ALLAN  PADLAN
    3987 PATRICIO, VIC KALLENZ  ACOMPAÑADO
    3988 PATTEY, TINY  MARCOS
    3989 PATUBO, JUN  DECRETO
    3990 PAUIG, MARK ANGELO  LABOG
    3991 PAULINO, JOHN MARK  SOMLANO
    3992 PAULO, JR  OCAMPO
    3993 PAY-AN, KARLO  MENDOZA
    3994 PAYAY, MERARI  HALINO
    3995 PAYNANDOS, ANJANETTE ROSE  NARISMA
    3996 PAYOC, ROMER  FERRER
    3997 PEDREGOSA, VICTOR  MOREÑO
    3998 PELAGIO, JULIUS  RAMOS
    3999 PELAYO, RANEL  IGOT
    4000 PELAYO, RAVEN  DE LA ROSA
    4001 PELECIA, MARBEN  MALATE
    4002 PELIGRINO, PEDELYN  JUANILLO
    4003 PELINGEN, HARLEY  JOAQUIN
    4004 PELIÑA, KEZIAH RODEMIA  CAJURAO
    4005 PELIÑO, NOLI  JUAREZ
    4006 PELLAZAR, GLADYS  DELA PEÑA
    4007 PENGWIYEN, ALEXANDER  COBSILEN
    4008 PENOLIAD, FELIPE JR  LUMAYOG
    4009 PENULLAR, JOEL  VERGARA
    4010 PERALES, JENELYN  SAMONTINA
    4011 PERALTA, JOHN ARVEE  ABAYATA
    4012 PEREZ, DEXTER  ROBLES
    4013 PEREZ, JARIEL  MENDEZABAL
    4014 PEREZ, JENNY  MABALOD
    4015 PEREZ, JOHN MARK  MAGDADARO
    4016 PEREZ, POULENE JOY  DELA CRUZ
    4017 PERIA, JERRY  OCBIAN
    4018 PERIT, EMIL  TORRENTE
    4019 PERRERA, NANETH  GAROFIL
    4020 PERSIGAS, JESRIEL  ROFEROS
    4021 PESCADOR, JUDELYN  COMILANG
    4022 PESQUERA, FRETZ ANTHONY  SANTANDER
    4023 PETAGARA, SYLVESTER  BIBAT
    4024 PETALLANA, KENNETH  PARENA
    4025 PETISME, MICHAEL JAY  QUILANGIT
    4026 PEÑA, KEVIN  MANZANO
    4027 PEÑA, SHANNA MIE  CUERDO
    4028 PEÑALBER, JOE BROWN  TOLENTINO
    4029 PEÑALBER, NERILYN  GOMONIT
    4030 PEÑAS, MARK LOUIE  PILAR
    4031 PIAMONTE, ARVIN  CORRALES
    4032 PIAPE, ROLITO  ABIS
    4033 PIDLAO, OSMALIC  INGA-OY
    4034 PIEDAD, CRISTINE  CRUIZ
    4035 PILIC, GERALINE  SIVA
    4036 PILIIN, XEILLA  BRIONGOS
    4037 PILLEY, DERYLL  FLORES
    4038 PINALBA, LARYCEL  CONCEPCION
    4039 PINEDA, BRIAN LESTER  BENGAN
    4040 PINEDA, CHARMAINE  QUIAMBAO
    4041 PINEDA, MARK PATRICK  LAGUNA
    4042 PINGOS, DANA MARIE  PIQUERO
    4043 PINILI, JAG FREGGY  GRAFE
    4044 PINKIHAN, PYRR GIORDAN  GUYGUYON
    4045 PINLAC, ANGELICA  BAUTISTA
    4046 PINOON, IVAN SHAMYR  ESPUERTA
    4047 PINTAC, PHILIP MARCELO  ABUG
    4048 PIODENA, KIRBY TROY  LAMINARES
    4049 PIONELO, JEAN  ANDION
    4050 PIONELO, JONETO JR  ANDION 4051 PIOQUINTO, BERNIE  LABASTIDA
    4052 PISILEN, JOSEPH  BOTENG
    4053 PISON, WILJON  RONQUILLO
    4054 PITOGO, GERALD  MAGHINAY
    4055 PITOGO, RONDLY  CATAYAS
    4056 PIÑAO, SHERDAN GLENNEL  OSUGAY
    4057 PIÑON, LOUIE ARNEL  MACAPULAY
    4058 PLATA, EDLYN MAY  VILLA
    4059 PLAZA, FRANCIS  GAMUZA
    4060 PLAZA, REY ANTHONY  PENTACASE
    4061 PLEÑOS, CINDY  LADION
    4062 POHODNA, HARI  NAMINGIT
    4063 POLEC-EO, PHELEA  COFANGOT
    4064 POLICARPIO, JEFFRY  MORALES
    4065 POLICARPIO, JONATHAN  VERGARA
    4066 POLINAR, HERZEL  POLESTICO
    4067 POLINAR, MELGILYN  PILAPIL
    4068 POLISO, ANJO  GAVINA
    4069 POLO, CHRISTIAN  LAGASCA
    4070 PONCE, ALWIN  NOLASCO
    4071 PONCE, BOYBETH  REDONDO
    4072 PONCE, DARYLL
    4073 PONCE, JHON FRITZ  INTONG
    4074 PONCIAN, AMELITA  BATINAY
    4075 PONDIAS, LOVAMOR  RONCALES
    4076 PONGGAN, JONALYN  BAGON
    4077 PONIO, JAMESON REY  EDULAN
    4078 PONTERAS, JOED  LIBRE
    4079 PONTIÑELA, BRANDON  BERMEJO
    4080 PORMARAN, HARVEY  BELLO
    4081 PORO, JOSIE  LABORTE
    4082 PORRAS, CONRADO JR  FLORES
    4083 PORRAS, JEFFREY  SUBIERA
    4084 PORRAS, JOSSIE  PANGGEN
    4085 PORTOS, JOEL  TUMBALE
    4086 POSADAS, RICHARD  PERIAS
    4087 POSAS, RICHARD  ESTROGA
    4088 POSO, ERWIN  TENERIPE
    4089 POTOT, MARJIE  SALVIA
    4090 PRADES, DAN  ASLOR
    4091 PRADO, FLORENCIO JR  CURITANA
    4092 PRANGOS, DARYL  PARAN
    4093 PRAQUELES, WILFREDO JR  FERNANDEZ
    4094 PRAXIDES, XAVIER  DELA CRUZ
    4095 PREDILLA, MELVIN JR  ORBITA
    4096 PRESILLAS, JAYLO  PRESBITERO
    4097 PREVILLO, RONALD  VALLEJOS
    4098 PRIELA, ELISEO JEHU  INTIA
    4099 PRIMITIVA, JUNARD  PERMALE
    4100 PRIMO, MAR DANTE  BANDIOGUE 4101 PRUDENCIO, AIZA  ORNEO
    4102 PUDANG, NORBERTO JR  MASALINO
    4103 PUERTOLLANO, KAHDINE PAMELA  JANDA
    4104 PUGAO, DANSHEEN CAESAR  SIMANGON
    4105 PUGONG, KHENNY FRANCO  AMBOJNON
    4106 PUGONG, NELSON  DULNUAN
    4107 PUHOT, PHYLISH MHAY  DOMDOM
    4108 PUKCHAS, JEMAR  MATEO
    4109 PULGO, GERALD  BARTOLINI
    4110 PULLAY, ISRAEL  ANGNGALAO
    4111 PULMONES, IRENE  BACO
    4112 PUMAR, MERALYN  RAMIREZ
    4113 PUMICPIC, MELFBORN  MALAYAO
    4114 PUMIHIC, RAQUEL  ABAD
    4115 PUNAYAN, RAYMUND  SERVECIO
    4116 PUYOT, JOLINA  LETRAN
    4117 QUARIO, RUBEN  FLORENTINO
    4118 QUEJA, ALVIN  PAGUYO
    4119 QUEJA, FROILAN KIM  SIMON
    4120 QUEJADA, IAN BRYAN  CATALOGO
    4121 QUEMA, SHENNA MAY  PILLO
    4122 QUERUBIN, DON LINDBERGH  GUIMEROY
    4123 QUIAMCO, IAN LESTER  CAGADAS
    4124 QUIAMCO, JORDAN  ADORA
    4125 QUIBOL, JOEL  NAYA
    4126 QUIBUYEN, JOSHUA  CANCERAN
    4127 QUICOY, SARAH  PADAYAO
    4128 QUIDING, EASEL  TIMOGUING
    4129 QUILANA, JOEL  ESTOESTA
    4130 QUILANG, JENALIZA  LAYDO
    4131 QUILAO, ADRIAN  BARRIENTOS
    4132 QUILARTO, CYRES  CADAO
    4133 QUILLA, CLIFFORD  ABAD
    4134 QUILLIP, GANDER  SUELLO
    4135 QUIMBO, VIL GABRIEL  OBERO
    4136 QUIMOD, ROMEL  SUSALO
    4137 QUINAGORAN, ROGELIO JR  RAMOS
    4138 QUINAGORAN, VALENTINE  CAPINIA
    4139 QUINTERO, WILVIC  REPIZO
    4140 QUIRANTE, RODGEN  VILLANUEVA
    4141 QUIROS, JAYSON  CALAUNAN
    4142 QUISTO, NOVELETTE  MAGALONA
    4143 QUITALEG, GLEN  JURUENA
    4144 QUITLONG, JONATHAN  MANUZON
    4145 QUIZON, JOHN RAY  DEMONE
    4146 QUIÑO, ARNEL  BACLAS
    4147 RAAGAS, FRANKIE JULLANO  VILLAS
    4148 RABARA, ANGELINE  MANZANO
    4149 RABUYO, JOSE ROMEO  ESPRA
    4150 RACAZA, BRAGGIE JAY  ADOLFO
    4151 RADA, WILVEN  BAUTISTA
    4152 RADIA, NORHASSAN  ZAMAN
    4153 RADO, JEMAR  MERCADO
    4154 RAFAEL, JONEL  DAGANIO
    4155 RAFAEL, ROSE DIANNE  CACHO
    4156 RAFANAN, CHRISTIAN PAUL  REFUERZO
    4157 RAFIÑAN, JAKE LOUISE  PARRA
    4158 RAFOLS, ELEAZAR  LEANDADO
    4159 RAGASA, CRISOSTOMO III  ROARING
    4160 RAGASA, D-JAY  ERVAS
    4161 RAGASAJO, HEGEL YSADORE  DABATIAN
    4162 RAGAY, FERNANDO JR  PAPAURAN
    4163 RAGAY, KRISTAL FE  ABELLAR
    4164 RAGMAC, ARLAN RAYMARK  ALBARINA
    4165 RAGO, MICHAEL  DELOS REYES
    4166 RAGODON, MELANIE  LOZA
    4167 RAGRAG, RICHEN  VILLARAMPA
    4168 RAGUDO, LIONARD  ESLABON
    4169 RAMA, JAMES  BALAGAPO
    4170 RAMILO, VICENTE JR  MARCO
    4171 RAMIREZ, RODRIGO JR  PAGADOR
    4172 RAMIREZ, ROEL  ARAGON
    4173 RAMISO, DANNY  BERNIL
    4174 RAMITERRE, CRISTHEL JOY  GAMBITO
    4175 RAMON, MAILEEN  PAOAY
    4176 RAMOS, AIERON CARLO  CENDAÑA
    4177 RAMOS, AROLD  DIAZ
    4178 RAMOS, CLARK VINCENT  DELGADO
    4179 RAMOS, FREDERICK  ABUGHO
    4180 RAMOS, GILBERT ROLEIN III  VITERBO
    4181 RAMOS, JASPER  LAPIZ
    4182 RAMOS, JAY  PEPITO
    4183 RAMOS, JENELYN  ALVAREZ
    4184 RAMOS, JERWIN  CUBOL
    4185 RAMOS, JOHN ERIC  CONDE
    4186 RAMOS, JUSTINE PAUL  MOLDE
    4187 RAMOS, MA FATIMA  AMBROCIO
    4188 RAMOS, SILVAN ROI  MACASOHOL
    4189 RAMOS, ZACH  FUERTES
    4190 RANALAN, MICHAEL  DIAZ
    4191 RANESIS, JEFFREY  BALABA
    4192 RANGEL, JEFFERSON  DEVERA
    4193 RANGGA, SEMEI  SERENIÑA
    4194 RAPADA, RODILITO NOLI  AVILA
    4195 RAPISTA, MARJUN  PRIAS
    4196 RAQUIPO, CLARIZA MAE  DA JOSE
    4197 RARA, ALIZZA  SALAMANCA
    4198 RARAS, ELARNIE  MADRIA
    4199 RAS, WINTHROP CASTO  AZAGRA
    4200 RASCAL, FAIZ  ANARIG
    4201 RASHID, MAHID  ABOD
    4202 RASHID, MICHAEL  ABOD
    4203 RATO, EMMANUEL  FERRAREN
    4204 RAVINA, JOMAR  LINTAG
    4205 RAW, ANGELHINE JOY  ALCANTARA
    4206 RAYCO, PHILIP  GICA
    4207 RAYMUNDO, ARIEL  TAUSA
    4208 RAZON, CLIFFORD JEFF  FRIAS
    4209 RAZON, JOMARI JIM  CANTOS
    4210 RAÑESES, GEORGE  COMPETENTE
    4211 REALINO, CHARMAINE  DECENA
    4212 REAS, ROSALIO III  LOREÑO
    4213 REAÑO, CLINTON ISRAEL  COMPLE
    4214 REBAY, JESSICA  RAYMUNDE
    4215 REBLANDO, ED  MANTILLA
    4216 REBUNAL, EDGAR JACK  ANDALLO
    4217 RECILLA, LORE MAE  TEOLOGO
    4218 RECINTO, FATIMA  SUMILHIG
    4219 RECINTO, RENZ MARION  MOSTER
    4220 RECIO, VANNESSA  MARTINEZ
    4221 RECOPELACION, ADOLFO JR  JATULAN
    4222 RECTO, JHUNIRA MAY  PAJUDPUD
    4223 RECTO, MARK  MAPADA
    4224 REDILLAS, PHILIP PATRICK  DAGO-OC
    4225 REFORMINA, ARNEL  CARIDO
    4226 REFORMINA, RODEL  GIRAY
    4227 REFUERZO, MARLON  BUSCAS
    4228 REFUERZO, RAYMOND  GALWAGAO
    4229 REGALARIO, JAYSON  REYTERAN
    4230 REGANIT, REINO JR  REALINO
    4231 REGASPI, MHAR  RAGASA
    4232 REGINALDO, ANICETO JR  ILAC
    4233 REGIS, ROY  REANZARES
    4234 REGLA, JOLLY  APAREJADO
    4235 REGUMAN, RINO  SALVANERA
    4236 REINOSO, GHADA MAE  MADRIGAL
    4237 RELADOR, DESAIREE  PESADO
    4238 RELAO, PAUL  TOLEDANO
    4239 RELLAMA, FAITH  MAREGMEN
    4240 RELLANOS, MARJERRY  TANDUYAN
    4241 REMADA, LARRY  HERNAEZ
    4242 REMANDABAN, CARLO  CINCO
    4243 REMIGIO, DANICA  WONG
    4244 REMOJO, ARRIANE JANE  YTAC
    4245 REMOLIN, LEIZEL  BALBALOSA
    4246 RENDAJE, RUBELYN  ALAG
    4247 RENDAL, LEOROSA  GUMATAY
    4248 RENDON, JONALEY  MOALONG
    4249 RENTILLO, MARK ANGELO  TUMAQUE
    4250 RENTUTAR, ALLAN GLEN  FORTICH
    4251 REPASO, JEYROLD  BACLAO
    4252 REPEL, MARICON  PLOGON
    4253 RESMUNDO, ROGENIL NIÑO  TELEBRICO
    4254 RESPETO, SHARA MAE  DOLOR
    4255 RESUELO, APRIL JOY  JUEVES
    4256 RESURRECCION, MARY JOYCE  VARGAS
    4257 RETANA, JONATHAN  MAGBAGO
    4258 RETAZO, JOAN  ZONIO
    4259 RETES, JOGIE  CATIPAY
    4260 RETOME, JESON  MAGNATE
    4261 REUBAL, RONALD  QUISOL
    4262 REUYAN, GLENN MAR  HERBITO
    4263 REUYAN, RENZIE  BETONIO
    4264 REVELLA, REY LOURD  VERAL
    4265 REVILLA, ARKIE  FUENTES
    4266 REY, JOEL JR  SAMADAN
    4267 REYES, ALEN ALEXIS  ERFE
    4268 REYES, JALEN  LAGRIMAS
    4269 REYES, JAN CHRISTOPHER  RABUYA
    4270 REYES, JARIZA  BELGERA
    4271 REYES, JAYSON  MARTIJA
    4272 REYES, JAYVIE  TORRES
    4273 REYES, MICAELA ANN  SAMALA
    4274 REYES, NEAL ERROLD  ATIENZA
    4275 REYES, REINA JAY  FACTO
    4276 REYES, REINALYN  LANTO
    4277 REYES, RICARDO JR  BALDEDARA
    4278 REYES, SARAHLYN  OLARTE
    4279 REYES, VHEA MAE  VERGARA
    4280 REYES, XANDRA MAE  DALANGIN
    4281 RICO, ARIES MAY  DAVID
    4282 RIGOR, ENRICO  TUMIBAY
    4283 RIGOR, MAPEPHIMI  DE LA PEÑA
    4284 RILLORTA, ANA JAMELA  ABENIS
    4285 RIMANDO, JAY MARK  SOSA
    4286 RISMA, SAUL CRISTOFFER
    4287 RISOS, STEPHANIE  TUROTURO
    4288 RITO, KATHRYN KATE  CORPUZ
    4289 RIVA, APPLE  ARISTON
    4290 RIVADA, LARRY VIC  RUATOS
    4291 RIVERA, CORNELIO  ANTIPATIA
    4292 RIVERA, JENSEN HENRI  SALAZAR
    4293 RIVERA, JOHN REY  SILVANO
    4294 RIVERA, KIM RYAN  BANDIALA
    4295 RIVERA, LERWIN  LAUNIO
    4296 RIVERA, MARY GRACE  MANALO
    4297 RIZALDE, JERALD  BURGOS
    4298 RIZALON, ALFIE  TONEL
    4299 RIZOL, WALTER PAUL  RIOS
    4300 ROA, ESCARLET  GALIZA
    4301 ROA, RIHA JANE  MALANA
    4302 ROBEDILLO, EL-JHONMER  SANCHEZ
    4303 ROBLE, JORELE PERNEMEL  CLOA
    4304 ROBLES, FRANCIS JOSEPH  TAMBALONG
    4305 ROBLES, GELLO  OCAMPO
    4306 ROBLES, RICHELLE NIÑA  BUSLOY
    4307 ROCA, JHUNWEDFIR  BENDAÑO
    4308 ROCABERTE, KEVIN  GALLOFIN
    4309 ROCABO, RECY RUSSEL  VILLAMAYOR
    4310 ROCAMORA, KENNETH DAVE  BAHINTING
    4311 RODAS, KHEE MARICAR  PORNOBI
    4312 RODRIGO, RUDOLFO  PARADO
    4313 RODRIGUEZ, FELIX  OBENITA
    4314 RODRIGUEZ, JAN CARLO  DAVID
    4315 RODRIGUEZ, JOHN EDRIAN  MARTINEZ
    4316 RODRIGUEZ, JOHN FERNAN  ABINUMAN
    4317 RODRIGUEZ, LEZETTE ARIANE  GUTIERREZ
    4318 RODRIGUEZ, RALPH VALENTINE  LABOGUEN
    4319 RODRIGUEZ, RENFRED  PALOS
    4320 RODRIGUEZ, RONNEL  CACAL
    4321 RODRIGUEZ, WILLIAM  TINIBRO
    4322 ROGACION, MANDY MARK  MANLOSA
    4323 ROGADOR, JOHN LESTER  CATURAN
    4324 ROGERO, MICHAEL  GONZALES
    4325 ROJO, MARK ADRIAN  LEANDER
    4326 ROL, JOENALIZA  MACARANAS
    4327 ROL, REXZEL  ANDALEON
    4328 ROLLO, MARICON  BOLIVAR
    4329 ROLLON, ROMMEL  MATO
    4330 ROMANILLOS, BRYNA  PERILLA
    4331 ROMANO, REGINE  TAN-ONG
    4332 ROMANO, WARREN  BALDOMAR
    4333 ROMAWAC, ROBERT  BELANIGUE
    4334 ROMBAOA, MARK NEIL  MACADANGDANG
    4335 ROMERO, LIANE ASHLEY  LABAO
    4336 ROMERO, SHELLA MARIE  SUDAY
    4337 ROMO, RASCHELLE  GAGATAM
    4338 ROMUALDO, IAN-ROY  SAMPANG
    4339 RONATO, ROMJAY  JOLEJOLE
    4340 RONCALES, ANTONINO  PLACIENTE
    4341 RONCO, KREEZALEEN FAITH  SOBREVEGA
    4342 RONCO, MARK  GABORNO
    4343 RONDILLA, ROYCE KRISTHIAN  FLORES
    4344 RONGAVILLA, JHANVIER  REANZARES
    4345 ROQUE, ROSE ANN  PAGDANGANAN
    4346 ROSAGARAN, JOVANIE  SUELLO
    4347 ROSAL, ARJAY  DIANITO
    4348 ROSAL, ARON JASPER  MANALO
    4349 ROSAL, KATHLEEN JOYCE  BELL
    4350 ROSAL, MAUREEN  MORADO
    4351 ROSALEJOS, AURORA JAY  LUMAPAK
    4352 ROSALES, ARIANNE MARIE  ESPERO
    4353 ROSALES, JHON PRIM  NALE
    4354 ROSALES, JOHN PAUL  BAÑARES
    4355 ROSALES, KAREN  DELIMA
    4356 ROSALES, REYMOND  SAYOD
    4357 ROSALIA, RODRIGO III  ASTAPAN
    4358 ROSALIN, RACINE  SUAREZ
    4359 ROSARITO, LEOPOLDO JR  SANTIAGO
    4360 ROSEL, ROCKY  JUNTILA
    4361 ROSIALDA, ALMIRA  SANCHEZ
    4362 ROSITO, HAIDEE  DALUNAG
    4363 ROTAQUIO, REY  RU-AMAR
    4364 ROXAS, DENIER  TANDOY
    4365 ROXAS, JASPER MANUEL  RONGALERIOS
    4366 ROXAS, KEVIN
    4367 ROXAS, MARK JOSEPH  ADAMOS
    4368 ROXAS, ROWENS JOHN  CASTRO
    4369 ROY, CRISTER JOHN  PARIAWAN
    4370 ROYO, MA JANE YVETTE  HALLAZGO
    4371 ROZALES, ROBERTO JR  MARILO
    4372 RUAYA, CARLO  VICIO
    4373 RUBA, EDERLIN
    4374 RUBIA, JERRY JR  ALGABRE
    4375 RUBIN, JOHN REY  ESPAÑOLA
    4376 RUBIO, CARMELA DAWN  NEBRIL
    4377 RUBIO, JOHN LEVIN  AGLIBUT
    4378 RUBIO, MIKHAIL  ESCOTO
    4379 RUBIO, SOLBERT  AMOROSO
    4380 RUIZ, GLEA  ACEVEDO
    4381 RUIZ, JOHN MAR  SOSMEÑA
    4382 RUIZ, JOHN VER  GONZALES
    4383 RUPINTA, GINESSA  MUAÑA
    4384 RUÑA, JISECA  ETULLE
    4385 SAAD, SHERLENE  SABADO
    4386 SAAVEDRA, ALJON  BACLAY
    4387 SAAVEDRA, ARDE  ARANZADO
    4388 SAAVEDRA, FLORANTE  BORINAGA
    4389 SABADI, RENGZON  DICLAS
    4390 SABADO, CRISTEL  MONTOYA
    4391 SABADO, JAYSON  LACUSONG
    4392 SABADO, ROGELYN  BERCERO
    4393 SABADOQUIA, JACK JUN  BAYUDO
    4394 SABALLO, JOMER RICO  BRILLANTES
    4395 SABANG, JORDAN  GALMAK
    4396 SABANGAN, MARLON  LAMBOT
    4397 SABARAT, NOSAIR  SAMORANAO
    4398 SABAS, JOHN VINCENT  SONGALIA
    4399 SABAS, JOULES VICTOR  SONGALIA
    4400 SABELLANO, ALJON  POMAREJOS
    4401 SABENORIO, MAR  BULCASE
    4402 SABERON, CHONA JANE  CANTONAO
    4403 SABERON, LEVIE ROSE  UBAS
    4404 SABIANO, IRENE  PANGANIBAN
    4405 SABIANO, JORDAN  PANGANIBAN
    4406 SABINO, JULIUS  DENNIS
    4407 SABITE, EDMUND  BARGAN
    4408 SABLAN, JOHN VERNON  YOLANGCO
    4409 SACAY, JECK  MARQUEZ
    4410 SACDALAN, JEZZIEL ANN  LOPEZ
    4411 SACPA, JIRAH JOY  DAYAO
    4412 SAD-EN, BENHOR  CABRADILLA
    4413 SADIE, BRYLLE  REYES
    4414 SADJAIL, AL-JAMI  HALI
    4415 SAEL, NELVIN  MANGARING
    4416 SAGA, ANTHONY CARL  MANLUCOT
    4417 SAGAMPOD, GLIMON  MARTINEZ
    4418 SAGARAL, DONNA ABEGAIL  DOLOR
    4419 SAGARINO, GODFREY SPHINXTER  OMANDAC
    4420 SAGAYNO, JOFEL  CABURNAY
    4421 SAGRADA, RUMAR  TORION
    4422 SAGUBAN, MARY NEL  ANGGOT
    4423 SAHIPA, RIMAR  ABDULAJID
    4424 SAIDALI, AL AMEN  GUIAPAL
    4425 SAIDAMEN, NASSER  MAUTE
    4426 SAJELAN, LOUIE  BALURAN
    4427 SAJOLAN, ARIEL  MACATIGBAC
    4428 SAJOLAN, JAY  TARSONA
    4429 SAJULAN, JONSLIE  SISMO-AN
    4430 SALA, BLESSED DIANE  VIDAL
    4431 SALABAO, JOHN ANDRES  JAGNA
    4432 SALADAGA, JUNREL  TITO
    4433 SALAHUDDIN, BENHAR  SAHIBUL
    4434 SALAMANCA, RONILO  FACUN
    4435 SALAS, RODRIGO JR  DE LA CRUZ
    4436 SALASINAS, LUSBIMINA  AMOGUIS
    4437 SALAZAR, ABEGAIL  DELA CRUZ
    4438 SALAZAR, ANN JENETH  INAO
    4439 SALAZAR, CHRISTOPHER  RELLOSO
    4440 SALAZAR, MINDEE MAE  LEJOS
    4441 SALAZAR, PAUL KENNETH  PAREJA
    4442 SALAZAR, PRECIOUS KEITH  CASTRO
    4443 SALAZAR, RAYSON IRENEL  ESTACIO
    4444 SALCEDO, JAMMIE  CABRERA
    4445 SALCEDO, ORLANDO JR  SAMONTE
    4446 SALEM, JEREMIAH  BATOMALAQUE
    4447 SALEM, MOHAMMED ASRALP  TOMAWIS
    4448 SALERO, EXCEL PHILIP  TUMINEZ
    4449 SALES, DODS ADONES  SAROL
    4450 SALES, JOHN CARLO  DE LA CRUZ
    4451 SALES, MIKO SON  GOREMBALEM
    4452 SALES, PRINCESS LOVELY  PONCE DE LEON
    4453 SALIDO, JONATHAN  LAGUARTILLA
    4454 SALILAGIA, ARAFAT  SANGKI
    4455 SALIMBAJON, RHEA MAE  CONTORNO
    4456 SALIN, MARK ANTHONY  MARU
    4457 SALINGAY, MARIA GLADY  GAMAYOT
    4458 SALIOAN, APRIL  DALUWOG
    4459 SALMORIN, MARY HERNALYN  FLORES
    4460 SALO, JAN HAROLD  BUENO
    4461 SALON, JEROME PRIME  TOLIBAS
    4462 SALUAGUE, ANALIZA  LECERA
    4463 SALUDARIO, MAY ANN  CARDENAS
    4464 SALUPER, HONEY MAE  MEGUILLES
    4465 SALUSOD, JULIUS  DULABAY
    4466 SALVA, NIKKI ANN  ALMERO
    4467 SALVADOR, JOHN CARLO  MAMUAD
    4468 SALVADOR, JOSE JR  CAÑONEO
    4469 SALVADOR, REYMOND  MADJOS
    4470 SALVADOR, SHERVIN JOSHE  BERNAL
    4471 SALVANERA, JAYVEE  BARELOS
    4472 SALVARION, HANE MHEL  BEDAÑA
    4473 SALVATIERA, ALVIN  MEJIA
    4474 SALVAÑA, MARYLOU  JAMPIT
    4475 SALVEDIA, SAMUEL  LARGO
    4476 SAM, LYN JOYCE TITA  GOMEZ
    4477 SAMANIEGO, FERNAN  EDIRON
    4478 SAMANTE, CHRISTIAN REY  ESTRADA
    4479 SAMANTILLA, ANCIS ANTHONY  QUILOÑA
    4480 SAMAON, MICHAEL  ELIAN
    4481 SAMBRANO, CRISTHOPER  DULAY
    4482 SAMIANO, DOMINADOR JR  GONZAGA
    4483 SAMILLANO, RAY-AN  ALAGAO
    4484 SAMMAIN, JUNSIBAR  LALI
    4485 SAMON, RAZEL  BOTON
    4486 SAMONTAÑEZ, IVY CHRIS  DE CASTRO
    4487 SAMONTE, BENJAMIN JR  LIWANAG
    4488 SAMPOLLO, DOLLY  LILIA
    4489 SAMPORNA, MOHAMMAD  PAGAYAWAN
    4490 SAMPORNA, NAEF  ABUBACAR
    4491 SAMSODIN, USMAN  MACAGAAN
    4492 SAMSON, FAYE ELOISA  MERIADO
    4493 SAMSON, RICHARD  ROLDAN
    4494 SAMULDE, JAYMAR  RONTAL
    4495 SAN DIEGO, CARLO JOSHUA  MASANGKAY
    4496 SAN FELIPE, SER FRANCIS  ALEJANDRO
    4497 SAN GABRIEL, RONNEL  GERERO
    4498 SAN JOSE, DINDO  GONZALES
    4499 SAN JOSE, KARL LEMUEL  AMPONGAN
    4500 SAN LORENZO, MOISES EMMANUEL  GALVAN
    4501 SANAANI, ALNAHSER  DISALAGO
    4502 SANCHEZ, ALIMAR  OLIVA
    4503 SANCHEZ, ANGELA  CUBILLA
    4504 SANCHEZ, ARTCHIE  MANGULABNAN
    4505 SANCHEZ, CHRISTIAN  DICHOSA
    4506 SANCHEZ, CRIS ANN  MANZANO
    4507 SANCHEZ, HAYDELYN  ABORDO
    4508 SANCHEZ, JOHN ERICSON  BARBOSA
    4509 SANCHEZ, MARK ANTHONY  CABRERA
    4510 SANCHEZ, RAINART  MARQUEZ
    4511 SANCHEZ, REUEL  VILLANUEVA
    4512 SANCHEZ, RHEANDCHELL  MACASARTE
    4513 SANDAGA, ARGIE  TICAGAN
    4514 SANDAY, HAMADAH  PANALUNSONG
    4515 SANDAY, SANDRA  AMIL
    4516 SANDIGAN, SALAMAT  BACOL
    4517 SANDOVAL, BIORN  PINEDA
    4518 SANGALANG, BUTCH  HIPOLITO
    4519 SANGALANG, JASON  BALDRIAS
    4520 SANGANGBAYAN, NOLASCO  SALVACION
    4521 SANGAO, REY  CAMSOL
    4522 SANGINES, JIRED  COMPLEZA
    4523 SANGOY, ROMEO  DUMALLEG
    4524 SANGREO, NOEL JR  ABAD
    4525 SANIL, ROSELYN  COMILES
    4526 SANO, JOHN HARVEY  TEJADA
    4527 SANTIAGO, ALQUEEN  SANGALANG
    4528 SANTIAGO, BENJIE  POCO
    4529 SANTIAGO, CELSO  KIOS
    4530 SANTIAGO, CHRISTOPHER  ILETO
    4531 SANTIAGO, MARK KELVIN  DRIZ
    4532 SANTIAGO, NOIMIE  MERCED
    4533 SANTIAGO, RALPH  MOJAR
    4534 SANTIAGO, ROSELYN  AGPALASIN
    4535 SANTIANO, REY EDMON  ROXAS
    4536 SANTILLAN, KRISTIAN  UROT
    4537 SANTILLAN, RAZEL  BUTANAS
    4538 SANTILLAN, SANDY  PAREJA
    4539 SANTIZO, JAYVEE MARK  CALOPEZ
    4540 SANTOLUIS, TEA MARPE  SANTISTEBAN
    4541 SANTOS, ELAINE  SANTOS
    4542 SANTOS, MARK ANTHONY  BRINGINO
    4543 SANTOS, RENZO  BERNARDO
    4544 SANTOS, SHAINE HANNA  MARQUEZ
    4545 SANTOS, THESSA MAY  TRINIDAD
    4546 SANTOS DE LOS, GILBERT  HENTAPAN
    4547 SANTOYO, JASPER KENNETH  MAGNO
    4548 SAPIGAO, RONALD  DE GUZMAN
    4549 SAPITULA, ALLEN  ROMERO
    4550 SAPLOT, ERIC JOHNSON  EBAL
    4551 SARABIA, MYRA GWENDOLYN  CASPILLO
    4552 SARAGENA, RICHARD  LLURAG
    4553 SARAIL, MERJANEH  BERJAME
    4554 SARAPUDDIN, ABDULMAJID  HAMSA
    4555 SARAUM, SHORDAN  ABARQUEZ
    4556 SARBIDA, JOHN DAREL  CABONEGRO
    4557 SARBODA, KRISTEL  SANTIAGO
    4558 SARDIDO, CRISTIAN  SORIMA
    4559 SARICO, ACMAD JR  MONTESA
    4560 SARIKIN, KHALID  PARADJI
    4561 SARIO, RAYMART  GACELOS
    4562 SARLATAN, RAYMOND  ALOLOD
    4563 SARMIENTO, ARRON ROY  ROSAGAZO
    4564 SARMIENTO, DARWIN  SANDA
    4565 SARMIENTO, DARYL  BERJA
    4566 SARMIENTO, EDISON  SUAREZ
    4567 SARMIENTO, JAY-AR  BUDAY
    4568 SARMIENTO, JORDAN  CAMACHO
    4569 SARMIENTO, MICHAEL ANGELO  ORETA
    4570 SARMIENTO, Z’RYX HEZRON  MOSQUEDA
    4571 SARON, EDMAR  SOLONAWON
    4572 SARON, MICHAEL RYAN  PAZ
    4573 SAROSONG, MAJID  TAYTAYAN
    4574 SASOTA, JEFFREY FERDENAND  EYUCOS
    4575 SATAO, ELLAINE MAE  TABANAO
    4576 SATONERO, RODNIE  CASQUETE
    4577 SATURA, VICTOR JR  ENDAB
    4578 SAUSA, JOHN BERNARD  JUZ
    4579 SAWIT, RODELIO MARK  AMARILLAS
    4580 SAYAN, ERSAM  RAMOS
    4581 SAYCO, JAN POLLEN  VILLA AGUSTIN
    4582 SAYCON, GRACE  PAGARAN
    4583 SAYMAN, GLENDY  COCOS
    4584 SAYSON, HANNAH JOREINA  CASTILLANO
    4585 SAZON, GIAN PAOLO  BILIRAN
    4586 SEARES, ELIZALDE JR  BATILARAN
    4587 SEBALLOS, HANNAH  DIDELES
    4588 SEBILO, FLORANTE II  SARMIENTO
    4589 SEBUCAO, MICHAEL BRYAN  NIEVERAS
    4590 SEBUSA, JOHN DALTHON  PIQUERO
    4591 SEDANO, JUNJUN  NAVAL
    4592 SEGOVIA, GEMUEL  PANILAGAO
    4593 SEGUIRA, JESUSIMO  ULTRA
    4594 SEGUNDO, JOHN MIKO  MALALUAN
    4595 SEGUNDO, SCYLD  CADAY-AS
    4596 SEGURA, CHARMAINE  MONTERO
    4597 SELGA, CHRISTIAN  VILLACERAN
    4598 SELIGBON, JENNIFER  BUDAY
    4599 SEMBRANO, ERWIN ROMMEL  NOCES
    4600 SENCIL, FRANCIS  COQUILLA
    4601 SENENSE, JAYSON  QUILAS
    4602 SENIO, YEVZ  CASTAÑARES
    4603 SENORIO, DIOSER  AMOYAN
    4604 SENTALES, PAULO  BAÑA
    4605 SERACOSA, KIER  CORTILLO
    4606 SERAFICO, EDWARD  BRIONES
    4607 SERAPION, JOHNWYN  ECHON
    4608 SERIDA, JEROME  DE MESA
    4609 SERION, GILBERT  GUMANIT
    4610 SERRA, FLORDELEZE  GENALES
    4611 SERRANO, DOMINGO CIDRICK III  CABALLERO
    4612 SERRANO, JIMMY  TAMAYO
    4613 SERRANO, JOHN MICHAEL  MATA
    4614 SERRANO, MARY ROSE  JUANSON
    4615 SERRANO, TONI ALFRED  REGALADO
    4616 SERVESE, ALEJANDRO JR  ZARRAGA
    4617 SERVITO, ALJON  LUCAS
    4618 SESE, JEFFREY  HIPOLITO
    4619 SETENTA, MARJUN  TUTOR
    4620 SEVILLA, EDILBERTO III  OCAMPO
    4621 SEVILLA, KIMBERLY FE  IRONDO
    4622 SEÑAR, VON ROLAND  DE LIMA
    4623 SEÑO, NIC KEMUEL  FAMINDALAN
    4624 SEÑO, RANNIE  NADALO
    4625 SEÑO, RODERICK  ALBAY
    4626 SEÑORON, RAISEN LEE  TORREGOSA
    4627 SHARIEF, ABDUL HALIM  PANGANDAMAN
    4628 SHIBATA, HIROMI  SEBASTIAN
    4629 SIALONGO, JERSON JAY  MANATAD
    4630 SIANO, MARVIN  BANDOY
    4631 SIBALA, ARNOLD JAN  DASMARIÑAS
    4632 SIBAY, NOVIE  DANIOLCO
    4633 SIBAYAN, FE MARIE  PACION
    4634 SIBBALUCA, PATRICK  AYAO
    4635 SIBOMET, JEANKEY  ACOG
    4636 SIFUENTES, JARED  PAREJA
    4637 SIKI, ALEXANDER  COPSIYAT
    4638 SILO, KIM JUSTINE  DELA CRUZ
    4639 SILVA, GARY  LEORAG
    4640 SILVA, HERMIE  TAGUBADER
    4641 SILVA, MARK  PAGULAYAN
    4642 SILVANO, KRISTIAN  CANONIGO
    4643 SILVESTRE, ALEXTHER  AMOYO
    4644 SILVIAS, FELINO JR  MAALA
    4645 SIMEON, MARK KINNETH  NICOLAS
    4646 SIMPLINA, DIOSA MARO  ESTIOCO
    4647 SINADJAN, DARWIN  MAGSALAY
    4648 SINAJONON, JAIME JR  ALVARADO
    4649 SINDATUKAN, TOREN JR  SINUBANGAN
    4650 SINDOL, ROWELA  MENIEL
    4651 SINGAYAO, BELMAR JAME  MENDOZA
    4652 SINIGUIAN, JUDE MARK  MIGUEL
    4653 SINISIN, GLEND  LEGASPI
    4654 SINON, EDWARD  RICA
    4655 SINOY, WILLY MAR  ALVERIO
    4656 SIOCO, MARK KLIENT  BARBA
    4657 SIOCO, NONITO JR  CAGUNOT
    4658 SIOCO, RUBY MAE  MANAYTAY
    4659 SISMAR, JAYMAR  REPDOS
    4660 SISON, DANIEL  TUNGPALAN
    4661 SISON, GRETCHEN  MIRANTE
    4662 SISON, JIM PETERICK  GENERAL
    4663 SISON, SHANLY  ESPIRITU
    4664 SITIN, NUR-INSAN  PANER
    4665 SOBEBE, MCGYVER  SARUSAD
    4666 SOL, JOEY  BRAZA
    4667 SOLAIMAN, ABDULATIP  GUIDAY
    4668 SOLATORIO, ALJANE MAE  ALICARTE
    4669 SOLATORIO, RANDEL MARK  DALAGUIT
    4670 SOLDE, JAPHET JAY  ALLENA
    4671 SOLIBA, ANGIE  BANGTOWAN
    4672 SOLIDUM, LEO  RICABORDA
    4673 SOLIMAN, ALDRIN  MINOR
    4674 SOLIMAN, KIM  POJAS
    4675 SOLIS, DEXI JUN  SUARNABA
    4676 SOLIS, JAYSON  PASTOR
    4677 SOLIS, JEOVANNI  TAGAPULOT
    4678 SOLIS, PAMELA LUZ  EROSA
    4679 SOLIVIO, JADE OWEN  GABAN
    4680 SOLLESTRE, HEINRICH  BANTUCAN
    4681 SOLOMILLO, OLIVER  AMOLO
    4682 SOLOMON, AIAN KENTH  LADUA
    4683 SOLOMON, ARIES  VELANO
    4684 SOLOMON, MARICOLE  LIBOSADA
    4685 SOLOMON, MARLYN  ARROYO
    4686 SOLOMON, MATTHEW  TOBIAS
    4687 SOLTURA, JAYSON  AVELLANO
    4688 SOMBOL, FELICIANO JR  ALMIRANTE
    4689 SONGALIA, JOHN KENU  EUGENIO
    4690 SORIA, CHRISTOPHER  AMIT
    4691 SORIA, RAFAEL  AMBION
    4692 SORIANO, JERRY  VALMORIA
    4693 SORIANO, LEO  BELTRAN
    4694 SORIANO, MARK RAJIE  DONATO
    4695 SORIANO, ROMMEL  DALIDA
    4696 SORNITO, JOSE DENMARK  FELICIDARIO
    4697 SOROÑO, JEJOMAR  GUILLERMO
    4698 SORTIJAS, EFRAIM  TALAGTAG
    4699 SOSONGCO, JONATHAN  SALAMIA
    4700 SOTERO, OSCAR  MANGAWILI
    4701 SOTIO, JOMER MAYARD  SUOBIRON
    4702 SOTTO, JANIEN  APILADO
    4703 STA MARIA, EDILYN  SARDALLA
    4704 STA TERESA, BENEDICTO  DOLZ
    4705 STALIN, RENATO  MANGOLINCHAO
    4706 SUAN, ALFIE JANE  DAG-UMAN
    4707 SUAREZ, MARK KEVIN  ROBLEDO
    4708 SUBALA, CHENO JHONBIN  BILAGOT
    4709 SUBONG, JOHNRIEL ALIMAR  ABENALES
    4710 SUCGANG, MA LEONELA  LONGOS
    4711 SUDARIA, DANNYKA  ESPIRITU
    4712 SUDIACAL, GRACE  GONZALES
    4713 SUELLO, HERMIE  GARCIA
    4714 SUELLO, MERSIDETHA  SUMALINOG
    4715 SUFICIENCIA, JOUANA  GENTE
    4716 SUGANO, JOEL  DATOL
    4717 SULAIMAN, GAJIR JR  ARAJI
    4718 SULIT, EDGAR JOHN  BESONIA
    4719 SULTAN, JEANETTE CARLA  GAYOMALI
    4720 SULTAN, NOSAIR  MAROHOM
    4721 SUMACBAY, KIM  EBLA
    4722 SUMAGUI, TRIXIE FAE  DELA CRUZ
    4723 SUMAIL, MUHAIMIN  MAMASALANAO
    4724 SUMALAG, JURNIE  AYYAWAN
    4725 SUMALAG, KAREN JOY  NAVAL
    4726 SUMALDE, RUBEN MARK  CANADA
    4727 SUMAMPONG, HEROWIN  JANUHAN
    4728 SUMANGIL, CESAR  GALWA
    4729 SUMATRA, WILLIAM JR  LUZORA
    4730 SUMAYA, ROBIN ANDREW  FLORES
    4731 SUMEGUIN, MARK ANTHONY  OCONG
    4732 SUMINGUIT, REY MARK  OLBIDA
    4733 SUMUGAT, JAIRON  MAGRACIA
    4734 SUNGA, MYLYN
    4735 SUNGKAL, NEL  QUIMAY
    4736 SUPE, RAMDOLF  ESQUIBEL
    4737 SUPERIORIDAD, EDWIN JAY  TUNA
    4738 SUPNET, CHRISTIAN NEIL  GACES
    4739 SURATOS, MAYRIBELLE  LAGUARDIA
    4740 SURBAN, CHRISTOPHER  BACAÑO
    4741 SURIO, RYAN ALDRIN  SILVESTRE
    4742 SURTIDA, JUSHUA KIN  TORRES
    4743 SUSAYA, JIMMY  LLENA
    4744 SUSON, ROGER JR  MEJALA
    4745 SUSULAN, ALVASER  GAMPAL
    4746 SUTIO, RHEA  LADAO
    4747 SUYAO, ZANDER  BINOLOC
    4748 TAAY, KIM
    4749 TABAGO, CHRISTOPHER  ESLAVA
    4750 TABAN, NELSON JR  RACCA
    4751 TABANG, KRIS CARLA  LAGUTAN
    4752 TABAO-EK, KINGJUN  AQUINO
    4753 TABINGO, JOHNFREL  TABABA
    4754 TABIO, JENER  CAÑETE
    4755 TABIOS, EVA MAE  BUTANGEN
    4756 TABIOS, JEFF BRYAN  AQUILINIA
    4757 TABIOS, JULIE MARIE  SAQUIN
    4758 TABO, MICHAEL  VALDEZ
    4759 TABOR, JOHN ERNEST  SIBUGAN
    4760 TABORDA, ALVIN  GERADO
    4761 TABOY, RUEL  BARDAJE
    4762 TABUNIGAO, PRECIOUS JOY  AWISAN
    4763 TACAC, MARLON  MASI
    4764 TACATAC, RICARDO  GANAGAN
    4765 TACDANG, BENCER  BAG-AYAN
    4766 TACIO, RAQUELYN  QUIÑONES
    4767 TAD-O, ARIANE MAY  BISLEY
    4768 TADE, KENT  AGAYAM
    4769 TADLAN, KEVIEN  VINSON
    4770 TAGANAS, LOREKITT  LUYANG
    4771 TAGANILE, ICIE  VILLACAMPO
    4772 TAGAPAN, EXPEDITO JR  CARCUEVA
    4773 TAGAYAN, SADRAFSAN  AHADANI
    4774 TAGHOY, KENT JEREMY  CAÑODA
    4775 TAGLE, JEFERSON  ZAFRA
    4776 TAGUD, ARTURO  HANDUMON
    4777 TAGUD, MARJHUN ANTHONY  ABREA
    4778 TAGUIAM, RUTH JOY  ARUGAY
    4779 TAGUIMACON, RYAN  MACALINAO
    4780 TAHID, MARK JONES  KASAW
    4781 TALAMAN, ELF JOHN  TAGHAP
    4782 TALAMAYAN, JOHN PAUL  BRIEVA
    4783 TALASTAS, NELSON  SADIAN
    4784 TALAVERA, EDMER  LANIOG
    4785 TALIB, ZAIDEN  MADIDIS
    4786 TALION, JONILYN  TINGSON
    4787 TALISIC, JUESHUA ROY  LOPEZ
    4788 TALISIC, MERLIZ  GAHUMAN
    4789 TALUMPID, BADRUDIN  BALASAMA
    4790 TAMANG, VICTOR  AWINGAN
    4791 TAMAY, ANSARY  GUMAMPONG
    4792 TAMAYO, MARJOE  ORANDE
    4793 TAMAYO, MARK  AGNO
    4794 TAMBIS, REY MARK  EROJO
    4795 TAMBULAZA, ROMEL  ARNAIZ
    4796 TAMONDONG, JESALLY  SERDONCILLO
    4797 TAMPARONG, JEFF  PACULBA
    4798 TAMPARONG, JENNIEFER  CATAS
    4799 TAMPICO, JEROME  MAGBANUA
    4800 TAN, JAY-AR  BUENSALIDA
    4801 TAN, MARIE ANTONETTE  BUENSALIDA
    4802 TAN, RENELYN  MADRIAGA
    4803 TAN, RICO DAN  QUIBETE
    4804 TAN-AWON, JENNIFER  BALANCAR
    4805 TANAEL, JAYVIN JOHN  AGUILAR
    4806 TANDAH, ALFADZRIN  ALAM
    4807 TANDOC, HARDY  LONOGAN
    4808 TANGGAO, RASDY  BANTILAN
    4809 TANGHAL, MATT  CARAQUI-AN
    4810 TANGKAWAN, ROSY  LOZANO
    4811 TANGO, RAYMAR  GABATO
    4812 TANGUAN, JOHNRICH  SIAREZ
    4813 TANJAY, ANATALIO III  CASTRO
    4814 TANJAY, JIMMY  ABINSAY
    4815 TANJAY, LUCILLE  PISIAO
    4816 TANTONG, OMAR  SALENDAB
    4817 TAO, ROJIE  QUIÑO
    4818 TAPERLA, CHARIMIE  CARIÑOZA
    4819 TAPODOC, ROSLAN  ROMANILLOS
    4820 TARAMPI, JAYSON  PASCUAL
    4821 TARAPEN, JEREMIAH  ITTIW
    4822 TARAWE, YAZSHER  ALEJANDRO
    4823 TARROZA, IAN MARK  MONDEJAR
    4824 TATON, JULIUS CEASAR ALEXANDER  SUBIGCA
    4825 TATTAO, MHELFORD  MIRANDA
    4826 TAURAC, MANSOR  RADIAMODA
    4827 TAYAB, DENVER  PONGAD
    4828 TAYER, JAYSON  ANTIPOLO
    4829 TAYO, RAIN PAUL  SUBANG
    4830 TAÑA, JECEL GRACE  SUCO
    4831 TAÑAMOR, LAARNI  BLAZADO
    4832 TAÑAN, REICHMOND DANE  NOTARION
    4833 TEAÑO, LEVIE LUZ  GUERRERO
    4834 TECSON, MARCO APOLLO  CASTRO
    4835 TECSON, SHIELA JOY  DEONDO
    4836 TEJADA, EDMUND  ASUNCION
    4837 TEJADA, MARA JANE  TORREFRANCA
    4838 TEJADA, WENCY  TEJADA
    4839 TEJANO, EDGAR  REYES
    4840 TEJERO, ALVIN  DAEL
    4841 TELESFORO, RIZA  REPE
    4842 TELMO, RAYMART  DELA CRUZ
    4843 TEMBREVILLA, TYSON  GANANCIAL
    4844 TENA, JUDY ANN  TULLO
    4845 TENG, JAYSON  ANSUYON
    4846 TENGAY, SCLAY  FAGTO
    4847 TENORIO, KIERNEIL  MOYA
    4848 TEOLOGO, RICHARD BILL  ALBA
    4849 TERRADO, JOHNNEL  MANGANAAN
    4850 TESTON, CRISTOPHER  DELA CRUZ
    4851 THOMAS, JERVIN  BASILIO
    4852 TIAGO, EDZEL  APURADO
    4853 TIAMSIM, NORILYN  CERVO
    4854 TIANGA, DARYLL  LOMIWES
    4855 TIBIO, DAVE LESTER  NAZARENO
    4856 TIBOR, ERWEN  TAGULABONG
    4857 TIBULE, JOSHUA  AQUINO
    4858 TICOY, DIOMAR  AMISTOSO
    4859 TIGBAWAN, MICHAEL ANGELO  DELOTERIO
    4860 TIGNO, JOHN CARLO  GAMBOA
    4861 TIGUE, JOE FRANZ  PLACIDES
    4862 TIMBAL, VICTORINO  BERMOY
    4863 TIMBAO, ANUAR  ANDI
    4864 TIMCANG, JAY MARK  DIMCO
    4865 TIMON, ERWIN PAUL  PONTILAR
    4866 TINGZON, SARAH JANE  COBREROS
    4867 TINIO, JUDE JERALD  VALENCIA
    4868 TINO, WELMER  BAYONA
    4869 TINOS, SANNIE BOY  PORE
    4870 TIO, HARVEY  BOLONIA
    4871 TIPAY, KENNETH  SUMAOANG
    4872 TIRADOR, KHRISTIAN JOEBERT  ANDRION
    4873 TIRASOL, JOCEL  ACURAM
    4874 TITOY, DAWNNY RUSS  BAYSON
    4875 TIWANG, SONIA  GASPAR
    4876 TIZON, JOHN MICO  NAMUAG
    4877 TO-OC, ARCHIE  TRABADO
    4878 TODING, RIXON  DE OCAMPO
    4879 TOLEDO, DANILO III  AYDALLA
    4880 TOLEDO, DONIE  RONCALES
    4881 TOLEDO, FELIX JR  RIVERA
    4882 TOLEDO, MICHEL  LUGAOS
    4883 TOLEDO, NIKKO  SAHITARIOS
    4884 TOLENTINO, ELAINE  ALDOVINO
    4885 TOLENTINO, JACINTO NIÑO  BALIGOD
    4886 TOLENTINO, JANICE  LORETO
    4887 TOLENTINO, LLOYD  BAGA
    4888 TOLENTINO, MACK CHESTER  LEIS
    4889 TOLENTINO, PAUL  LOPEZ
    4890 TOLENTINO, VINCENT ANGELO  CRUZ
    4891 TOLITOL, RALF  SACAY
    4892 TOLOSA, FRANCISSE BERNADETTE  MORBO
    4893 TOMARA, MOHAMMAD ALI  CARBAL
    4894 TOMAS, ANNALIZA  HIPOLITO
    4895 TOMAS, CIPRIANO III  TEPACE
    4896 TOMAS, NASSIP  MAKABANGON
    4897 TOMEN, JERONIMO JUVEN  DOCTOLERO
    4898 TOMENIO, ROCKY  DOMASIG
    4899 TOMOLIN, BERNABE JR  JABONERO
    4900 TONERA, KIN  GUMANOY
    4901 TONGACAN, SANDRA  SEGUNDO
    4902 TORDECILLA, VINCENT  TUSCANO
    4903 TORINO, MC KENLEY  MALUNAS
    4904 TORLAO, JEAN ABIGAIL  ASILO
    4905 TORNILLA, NIEL FRANCIS  CHUA
    4906 TORRALBA, RUSTAN  ANAPEN
    4907 TORRE, JEFERSON  TURNO
    4908 TORRECAMPO, LYKA  BONTO
    4909 TORRECHILLA, JOSELLE  MABAQUIAO
    4910 TORREFIEL, JOEY  BALSIMO
    4911 TORREGOZA, JESTONI  DIGAL
    4912 TORREJA, BRYAN  PUNGTILAN
    4913 TORREJOS, WRINELL MHONE  ANCHETA
    4914 TORRENTO, LINDSEY  ENTIERRO
    4915 TORREON, RUSSELL  VILLASOR
    4916 TORRES, FRANCES MAE  DELA ROSA
    4917 TORRES, HARMONY  MAGUAD
    4918 TORRES, JLA  NEBRIA
    4919 TORRES, JULIUS  DE LUNA
    4920 TORRES, KYLE  VELASQUEZ
    4921 TORRES, MARIVIC  MORADA
    4922 TORRES, RANULFO JR  FARISCAL
    4923 TORRES, ROYLAN  MANDIA
    4924 TORRES, WENNA JOY  MARIGMEN
    4925 TORUPA, ARCELINE  TANAS
    4926 TORZAR, DELIA  CABADING
    4927 TOSCANO, REYMARK  JUSTIZA
    4928 TRABUCON, ZIRKEN  PAJARITO
    4929 TRAQUIÑA, KAGIE  RIVERA
    4930 TRAYA, LOYD KELLY  SARAGENA
    4931 TRAYA, MARIQUIT  ABASTILLAS
    4932 TRINIDAD, HENRY JR  MAGTANGOB
    4933 TRINIDAD, RENALEN  ORQUILLA
    4934 TRIVELES, AURELIO MATEO  CATAMIN
    4935 TUA, JOWARD  GALBAN
    4936 TUASTUMBAN, BENJIE  MATCHUCA
    4937 TUAZON, ANGELO  PINEDA
    4938 TUAZON, NORIEL  MELO
    4939 TUBAGA, ROMEO  GIDUQUIO
    4940 TUBALLAS, JAYSON  MEJOS
    4941 TUBIG, FELIX JR  REBUSI
    4942 TUBIL, HAROLD JOHN  LASOLA
    4943 TUBILAN, RAY JOSHUA  MALINAO
    4944 TUBO, DEXTER  LIMEN
    4945 TUDAYAN, MARY CRIS  CABAYA
    4946 TUDIAS, CRISTOPHER  DOLIPAS
    4947 TUDIO, JONATHAN  BUENAOBRA
    4948 TUGUINAY, MARK CYRIL  PINKIHAN
    4949 TUGUINAY, SILKIE  CHAYAG
    4950 TULABAN, AERON PAUL MARION  MASICLAT
    4951 TULABING, RANITO  ETANG
    4952 TULLABANG, CHARMAINE  MANAING
    4953 TUMACAS, KEMP LOWELL  ZAMORA
    4954 TUMALIUAN, JOEL  FELIX
    4955 TUMAMPOS, JOSEPH  OCHO
    4956 TUMARONG, ARJUN  BULADO
    4957 TUMBAGA, JOANA MARIE  FERNANDO
    4958 TUMULAK, ARIEL  YLANAN
    4959 TUQUIB, JHON MICHAEL  BERNABE
    4960 TUSCANO, DEBBIE JANE  TADEO
    4961 TUSCANO, LIEZEL JOY  AMANTE
    4962 TUTAY, JERWIN  CLEOFAS
    4963 TUTING, EDWILSON  CALAMBA
    4964 TUYO, RYAN  GARETE
    4965 TUYOR, STEVE  TANDUYAN
    4966 UAYAN, JHON PAUL  LINTOHAN
    4967 UBA, DANIEL  CABANLIT
    4968 UBFAN, ROBERT JR  ONGYOD
    4969 UGUIL, MARK JASON  PERLADO
    4970 ULAMA, AL-SHAID  JANANI
    4971 ULLERO, AR-JAY  ROCHINA
    4972 UMALI, JOAN  MARQUEZ
    4973 UMANDAL, ALLAN  ALMENDRAS
    4974 UMAYAM, JORDINE  DOCASAO
    4975 UMIPIG, NESTOR JR  LUMABI
    4976 UNABIA, LYNDON JADE  CORPUZ
    4977 UNDAG, ALKENT  BULAWAN
    4978 UNDAN, JONATHAN  PARAS
    4979 UNO, MARLON  PABELLORIN
    4980 UNONG, ALSHEDREN  AMILASAN
    4981 UNTAG, BENJIE  ENOC
    4982 UNTAL, KARIS  BASSER
    4983 URBANO, ADELINO III  COLOMA
    4984 URETA, MARTIN MICHAEL  BUÑOG
    4985 USARAGA, MARY GRACE  CASTILLA
    4986 USIGAN, ISABELLA  LOPEZ
    4987 USMAN, ABDULFATAH  MANGTH’E
    4988 USTAM, SWEET EDIELYNE  FABOR
    4989 UTANES, ANJANETTE  FERNANDEZ
    4990 UY, MARK RICHARD  SABULBERO
    4991 UY, REYMART  BUGAHOD
    4992 UY, ROMULO JR  VEGA
    4993 UY, ZOILO JR  LABAYAN
    4994 UYANGUREN, JAY  VALLENTE
    4995 VALDEHUEZA, OLIVER  CAIPILAN
    4996 VALDEPEÑA, SONNY  VILLARUEL
    4997 VALDERAMA, BONG  CRUZ
    4998 VALDEZ, BENNIDICK  HILARIO
    4999 VALDEZ, DEO JASPER  GABOR
    5000 VALDEZ, FELICIANA  NAMBUCA
    5001 VALDEZ, FERDAUZIA  FRANCIA
    5002 VALDEZ, JEMUEL  ARANDA
    5003 VALDEZ, JOHN VINCENT  MARPE
    5004 VALDEZ, MARIO  GUMPAL
    5005 VALDOZ, RENALYN  DAGMAN
    5006 VALENCIA, CHARLTON JAN
    5007 VALENCIA, FROSE JOY  BALUDIO
    5008 VALENCIA, JESCHLE MAY  LLANES
    5009 VALENCIA, MCTYRONE ZYRGE  LANUZO
    5010 VALENCIA, MIACO  DIONISIO
    5011 VALENDEZ, JEBHEN CHRIS  TORRES
    5012 VALENTE, FERCHYLL DAN  ESPARTERO
    5013 VALENTE, JHAN ALFRED  PADILLA
    5014 VALENTINO, JOSHUA  CALMA
    5015 VALENTOS, ANALUNA  BAUTISTA
    5016 VALENZUELA, ERNESTO JR  ALAMIS
    5017 VALENZUELA, FAJON  SADDANG
    5018 VALENZUELA, IVAN NEIL  PANTALEON
    5019 VALENZUELA, MARK VINCENT ANTHONY  LORENTE
    5020 VALENZUELA, ROBERTO  LUZ
    5021 VALERA, MICHAEL  JIMENEZ
    5022 VALERIANO, IVAN RAY  BEJARAN
    5023 VALERIO, AARON MICHAEL  CASTRO
    5024 VALEROSO, REYMART  LISONDRA
    5025 VALGUNA, QUEMER  LEGARDA
    5026 VALIENTE, ANACLETO  QUILANG
    5027 VALIENTE, CHERELL  MACALISANG
    5028 VALIENTE, JOCELYN  ALMEDA
    5029 VALIENTE, PATRICK  BAUTISTA
    5030 VALIENTE, ROBERTO JR  LINOGON
    5031 VALITE, ANNA MARIE  GARMA
    5032 VALLE, ALGENIE  BALORO
    5033 VALLER, KENNETH  OLETE
    5034 VALLESER, RENATO  ONING
    5035 VALMOCINA, JOSEPH JR  NARCISO
    5036 VALMORES, ALLADEN  BAÑAGA
    5037 VALZADO, RHIO  VAAY
    5038 VARGAS, ADRIAN
    5039 VARGAS, ALLAN  BENDOY
    5040 VARGAS, CALVIN  MARTINEZ
    5041 VARGAS, MARY JOY  SAMUDIO
    5042 VARQUEZ, JEWARD  EMUY
    5043 VASQUEZ, JENNIFER  MANATAD
    5044 VASQUEZ, JOMAR  MAGO
    5045 VEGA, JANA PEARL  HERNANDEZ
    5046 VELARDE, GIRLY  ARENAS
    5047 VELARDE, ROMEO  ANESAN
    5048 VELASCO, DOMINICK  QUEDDENG
    5049 VELASQUEZ, BILLY JAY  GAMBOA
    5050 VENANCIO, JOHN  CRUZ
    5051 VENERABLE, MARION  SEPTIMO
    5052 VENTINILLA, ALVIN  PERRERAS
    5053 VENTURA, CLARISSA  DE GUZMAN
    5054 VENTURA, JOANNA MARIE  GUNDAN
    5055 VENTURA, REYLORD  GUILLERMO
    5056 VENTURINA, MELISSA  MARTIN
    5057 VENUS, MARILOU  OPIAZA
    5058 VERANO, ANTHONY  CABURNAY
    5059 VERDILLO, JUDE LORIC  BORAGAY
    5060 VERECIO, CRIS VINCENT  DAYOC
    5061 VERGARA, ALFRED  DE LEON
    5062 VERGARA, JOHN MARC  VALDEZ
    5063 VERGARA, JOMAR  PANIGBATAN
    5064 VERGARA, NAZARENE  CASAS
    5065 VERGARA, NICHOLO  RABACA
    5066 VERGEL DE DIOS, MENARD RIZ  RETORTA
    5067 VERMON, JESUS  REYES
    5068 VERMON, SEVERO JR  REYES
    5069 VERONA, ELAISA  LOMBOY
    5070 VERTERRA, GLORICAR  CANTONEROS
    5071 VIADO, RICA SHANE  ISAGA
    5072 VICARIO, EDUARDO JR  RUFIN
    5073 VICARIO, RICO  CARDENAS
    5074 VICENTE, ARIEL  CATO
    5075 VICENTE, BERNARD  BALLAN
    5076 VICENTE, CHRISTIAN MARK  MAGALLANES
    5077 VICTORIO, JASPER  DE LA PEÑA
    5078 VIDAL, NIÑO GLENN  DE SAGUN
    5079 VIDUYA, CARL MATTHEW  ANDASAN
    5080 VIERNES, RONNEL  TUMBAGA
    5081 VILBAR, CEZAR ART  ZAYAS
    5082 VILBAR, MARK ANTHONY  ASPA
    5083 VILLA, MA DEEZA GELICA  CLEMENTE
    5084 VILLA, MARK ANTHONY  ARTECHE
    5085 VILLA, RODEN RAFFY  CAMIGUING
    5086 VILLACERAN, MA DELMAR  VINCOY
    5087 VILLACOTE, JONIEL  TUIZA
    5088 VILLACRUSIS, ARIEL  RECAÑA
    5089 VILLACRUSIS, SAHARA ANNA MAE  RUEDAS
    5090 VILLADORES, MARK PHILIP JOHN  CARTAGENA
    5091 VILLAFLORES, JEFFRICK  ARCILLA
    5092 VILLAGONZA, ROLAN  DINGAL
    5093 VILLAHERMOSA, REY  MARAVILLA
    5094 VILLAJOS, REYNALD  MANISAN
    5095 VILLAMOR, ROFFEL  JARDE
    5096 VILLANUEVA, ARIEL  VELACRUZ
    5097 VILLANUEVA, FLORENZO  CONDES
    5098 VILLANUEVA, JAYVI  MOMO
    5099 VILLANUEVA, JEANIPHER  BRAGA
    5100 VILLANUEVA, JOHN RODRIGO  SUICON
    5101 VILLANUEVA, MANDY  LIWANAGAN
    5102 VILLANUEVA, MARVIN  LACAR
    5103 VILLANUEVA, MILSON  CANCEJO
    5104 VILLANUEVA, RODEL  CHANG
    5105 VILLANUEVA, VON ASHLEY  BERNAL
    5106 VILLAR, ARNOLD  DEBUAUAN
    5107 VILLAR, JOSEPH  BOBILES
    5108 VILLARAZO, ACERON  QUEJADA
    5109 VILLARBA, REX  BUQUID
    5110 VILLAREAL, MARK BRYAN  PLACEROS
    5111 VILLAREAL, RAMEL  ANTE
    5112 VILLARIN, CHONA MARIE  VILLARASO
    5113 VILLARMINO, RHODA-ANN  AYA
    5114 VILLAROSA, CHEYSER  SUGUITAN
    5115 VILLAROSA, GEORGE ALBERT  CAPISTRANO
    5116 VILLARUEL, JOPIT  CATACUTAN
    5117 VILLARUZ, EDUARDO JR  CABINIAN
    5118 VILLARUZ, MARJOHN  UBALDE
    5119 VILLAS, EDGIE  LABIOGO
    5120 VILLAS, JERICHO MANUEL  ENRIQUEZ
    5121 VILLASANA, SONNY  TORRES
    5122 VILLASIS, ADRIAN  SANTURAL
    5123 VILLASTIQUE, FELGAN  SULATAN
    5124 VILLAVICENCIO, RUSSEL JAY  MABALOT
    5125 VILLEGAS, ALLAIN JAY  GALUPO
    5126 VILLEGAS, BRYAN  SALDE
    5127 VILLEGAS, JEROME  MAGO
    5128 VILLEGAS, RONNIE  BARTOLO
    5129 VILLELA, JERIE MAE  PONCE
    5130 VILLOREJO, JUNEREY  ASILO
    5131 VILLORENTE, JILBERT  ZARSA
    5132 VILOG, DAISY  HABAN
    5133 VILORIA, CHRISTOPHER  BUNUAN
    5134 VILVESTRE, ROMNICK  ARRIESGADO
    5135 VINARAO, ROBERTO  MACAPIA
    5136 VINLUAN, ERIC  TAMAYO
    5137 VIOLETA, ELFON JAY  LAJATO
    5138 VIRAY, DARIUS  ORIAS
    5139 VIRTUDAZO, IAN RICO  LUGO
    5140 VIRTUDAZO, MARIA EVINA  GARCIA
    5141 VISCARRA, RAYMOND  DIFUNTUROM
    5142 VISCAYNO, JAY ANDREW  MAURIN
    5143 VISITACION, VINCENT  PINE
    5144 VISTA, MELCHORA  ANTIOLA
    5145 VISTA, RONEL  OBRENCE
    5146 VISTA, VINCENT  SANTOS
    5147 VITACION, CHRISTIAN JOHN  BILLEDO
    5148 VITO, ARNEL JAY  RAZON
    5149 VITUG, MARK ANTHONY  DELA CRUZ
    5150 VIÑAS, BRYAN  MINA
    5151 VIÑAS, ESTHER  MACALALAG
    5152 VIÑAS, RON ANGELO  AÑONUEVO
    5153 VOCAL, JERAH  FIGURACION
    5154 VOLANTE, AIKEBOY  SEVA
    5155 WACNAG, MARJORIE  POMAY-O
    5156 WACNANG, CATHY  ABBACAN
    5157 WADDIN, ALYASPIN  TABARAK
    5158 WADWADAN, KARIM  SACYATEN
    5159 WAGGAY, KAHLIL GIBRAN  DACUMOS
    5160 WALLIE, KIRSTIN  BERANG
    5161 WATIN, JOY  QUIJANO
    5162 WAY-YAS, QWYNETTE  FAYCAN
    5163 YABUT, JOHN ALBERT  ALALLAMO
    5164 YABUT, RALPH JAYSON  GONZALES
    5165 YAMBING, DESIRIE  SABAYLE
    5166 YAMIT, RALPH  GERON
    5167 YANGZON, SHERWIN  DIANGZON
    5168 YANSON, CHEENBELLE MARIE  GAGUI
    5169 YANSON, THEESZHA MARIE  GAGUI
    5170 YAP, CASEILYN  JECIEL
    5171 YAP, MARK ANTHONY  VILLANUEVA
    5172 YAP, ROLDAN HENRIX  MENDOZA
    5173 YATOR, BOEN  DEROY
    5174 YAÑEZ, ROBERT LOUISE  ABATAYO
    5175 YBAÑEZ, AIRHA INHA MARIE  BANQUIL
    5176 YBAÑEZ, REYNALDO JR  JAMOLOD
    5177 YBAÑEZ, RHODA MAE  BASONG
    5178 YCONG, RECIL  POLO
    5179 YECLA, ALEX JR  RUBITE
    5180 YECYEC, FLORAMIE  SUMATRA
    5181 YELO, RALPH LAWREN  VILLANUEVA
    5182 YEMA, MARJORIE  ATIENZA
    5183 YMBONG, CANUTO GABRIEL  YBAÑEZ
    5184 YNOT, KIMBERLY  BUAYABAN
    5185 YU, DYRLEE ANN  MORALLOS
    5186 YUCHIACO, RODEL  OTAZA
    5187 YUNTING, SHERWIN  DELA CRUZ
    5188 YUSUF, ALDWEN  SECUGAL
    5189 ZABANAL, RAMON JR  ABUS
    5190 ZACARIAS, REGEL  MORILLA
    5191 ZAINUDEN, BAUMOL  GUIAMA
    5192 ZALDIVAR, JOSEPH AIJENOR  PURANO
    5193 ZAMBRA, JHON MICHAEL  KA-AMIÑO
    5194 ZAMBRANO, ANGELINE  GANADEN
    5195 ZAMBRONA, JANICE  BUENO
    5196 ZAMUDIO, JOHN MICHAEL  PANIZALES
    5197 ZANTUA, JEFFREY  DELA CERNA
    5198 ZAPANTA, ABBY  GABRIEL
    5199 ZARAGOZA, JUNARD  CANTELA
    5200 ZIPAGAN, JANREY  BAUTISTA
    5201 ZITA, FLORIDA BLANCA  DIPASUPIL
    5202 ZOLAS, BETHLIHEM  CAYETONA

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