Wednesday, November 23, 2016
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    534 examinees pass the Chemical Engineer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 534 out of 918 passed the Chemical Engineer Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in Manila and Cebu this November 2016.

    Seq. No.   N a m e

    1  ABAD, BENJIE  GARILLO
    2  ABARQUEZ, REA MAE  LLAGUNO
    3  ABAYA, PAOLO  DE OCAMPO
    4  ABAYA, RODGEE  FABRO
    5  ABELLAR, RODGIE JOHN  GOTEL
    6  ABELLERA, MCLISTER  ANGON
    7  ABESTANO, BETHEL DAINE  ALFISCAR
    8  ABIERO, ARVIE  RODRIGUEZ
    9  ABION, MYLENE  GALUPO
    10  ABRAHAM, MARIA LOURVEN  BALDONADO
    11  ABRUGENA, DAVID POLO  BARAIRO
    12  ADORNA, JOEMER JR  ABSALON
    13  ADRIANO, JONATHAN  SIA
    14  AGBAY, PHILIP  DIMAIYACAN
    15  AGDIPA, MAEVENN BLESS  SADANG
    16  AGOROB, EPHREM JOHN  ORA
    17  AGUAS, BLESSILE ANN  KALLEGO
    18  AGUILAR, CASEY JANE  PLAZA
    19  AGUILAR, JAY CARLO  SURINGA
    20  AGUILLON, JERVIE NEIL  MONTALBAN
    21  AGUINALDO, LANCE KINGSLEY  TAN
    22  AGUSTIN, CRYSTAL MAE  CUBERO
    23  ALARAS, LORELIE  LABITIGAN
    24  ALCANZAR, CHARISSA JULIENNE  BIAG
    25  ALCASABAS, JANNICA  ENRIQUEZ
    26  ALFARAS, MHELVENE  SANCHEZ
    27  ALFONSO, RONA  ALAMIL
    28  ALGABRE, MARISSA  PALMA
    29  ALLADO, ERLYNNE JANE  ALLADO
    30  ALLUAG, ANGELO  PAGULAYAN
    31  ALZOL, JAMEL  TOME
    32  AMANDORON, KEVIN RAPHAEL  LIMSIACO
    33  AMISPERO, ADONIS  PETALCORIN
    34  AMPARO, ERNEST JUDE  TILA
    35  AMPER, JORDAINE EZRA ZARAH  SANIEL
    36  ANCHETA, JERIC  PONCE
    37  ANDARZA, LARA BELLE  LEYTE
    38  ANDRION, CLARENCE  HERNANDEZ
    39  ANIEL, ANTONETTE  MENDOZA
    40  ANTONINO, KING NEIL  ALEJANDRIA
    41  ANYAYAHAN, IVY  MARALIT
    42  APATAN, CHRISTINE MONA LIZA  CATINGUB
    43  AQUIEN, WENDDIE  ANGARA
    44  ARIES, ALLEN JERRY  PORRAS
    45  ARMERO, DAVE  ESPAÑOL
    46  ARQUIZA, MUHAMMAD YSA  QUILING
    47  ARRIOLA, NOMER JR  CAPEDING
    48  ASUNCION, ARBYN AARON  ADAME
    49  ATIENZA, ANGIELLE  ASILO
    50  ATUELAN, BRYAN JAMES  PABLO
    51  AUSTRIA, BABYLYN  CRUZAT
    52  AZUCENA, ALEXIS  GALENO
    53  AÑONUEVO, DANTE JR  GITA
    54  BACANI, JENNY  SANTIAGO
    55  BAGON, KRISTEL MAY  BERANA
    56  BALBIN, JUSTINE LORENZ  PLANAS
    57  BALCE, ELLISON  MACANDOG
    58  BALDESCO, EMERSON  COMIA
    59  BALLON, SONNY JR  COLLANTES
    60  BALUYOS, MAREL FLOREEN  DUMAPIAS
    61  BANASIHAN, MARLON  LARANANG
    62  BARRINUEVO, ALYANA  SOLOMON
    63  BARRION, JOY  CARSOCHO
    64  BAS, JOSHUA  LIGA
    65  BASADRE, AL DREXIE  SOLDEVILLA
    66  BATALLER, JOHN ERICK ANGELO  VISTA
    67  BAUAL, ANN CHRISTINE  MANALO
    68  BAUTISTA, JOHN IRVIN  VILLANUEVA
    69  BAYA, RHALF  EGUIA
    70  BAYONA, JEFER  BERDEN
    71  BAÑADOS, BETTINA ANGELA  MACALINAO
    72  BAÑAGALE, JASHLINE ANN  ACLAN
    73  BEDRIO, SHAIRA KARLENE  TABANQUERAO
    74  BELERAN, CHARI VHEE  TAYABAN
    75  BELNAS, KATRINA LYN  SINGSON
    76  BEREDO, CRISTINE MAE  ROALLOS
    77  BERJIT, VENDY VALE  NONATO
    78  BERMIO, PATRICIA BIANCA  CLEMENTE
    79  BERNAT, KIM MARIC  TANAWAN
    80  BILLONES, JUDE ANTHONY  ONG
    81  BOLAÑOS, JIEALIAN MAE  JOLLOSO
    82  BONDOC, YVES  DAVID
    83  BONDOCOY, KUENIE  CAALAM
    84  BONIFACIO, ANTONETTE JOYCE  CAPUNO
    85  BORROMEO, IRINE MAE  LIMIN
    86  BRAVO, CAROL SIDNEY  ORDOÑEZ
    87  BRION, KEANO MIGUEL  SOLOMERO
    88  BUENSUCESO, MARY MAE  MANGAHAS
    89  BUKUHAN, KIRSTEN DUANE  MIRALLES
    90  BURATA, LAUREVEL  BULAHAN
    91  BURCE, APRIL DAYANARA  DOMETITA
    92  BURTANOG, HELEN PAUL  REGLAMOS
    93  CABOLES, ELLAIZA MARIE  GINEZ
    94  CABRILLOS, NICKCY DULIA ROSE  SANTILLAN
    95  CADAVIS, ANDREW JR  CABANACAN
    96  CAGUITE, JERICKSON  MANALO
    97  CAJOTE, JILL CARLOTHA  PARDILLO
    98  CALANOGA, CHRISSIE JOY  CORALDE
    99  CANDELARIO, JINKY JANE  GALAUS
    100  CANILLAS, NATHANIEL  CAMINIAN
    101  CANLAS, JOHANNA MARTINNE  EDAÑO
    102  CANO, SEAN LEVON  RAQUINO
    103  CANSON, MARK ANTHONY  GARBO
    104  CAPILI, MARK LORENZ  SINAGUINAN
    105  CAPIÑA, CRESTORE LEX  TAPIA
    106  CARAAN, ERIKA  LANDICHO
    107  CARAIG, KENNETH  SANIANO
    108  CARILLO, KARLO BOY  MENDOZA
    109  CARMEN, SAMUEL  MARAVILLA
    110  CARPIO, RAY PAULO  MORILLO
    111  CASIÑO, MARK JASON  MILO
    112  CASTILLO, ARLYN  SOMERA
    113  CASTILLO, CALVIN  TAN
    114  CASTINO, RALPH  AJOS
    115  CHAN, BEA JASMINE  VEGA
    116  CHAN, JAMES ANTHONY  JUNSAY
    117  CHING, ANGELICA MARIE  MAMARIL
    118  CO, CLARENCE JOSEPH  UY
    119  CO, JOHNNY JR  SAGUN
    120  COLOMA, DANICA  NAZARIO
    121  CONCORDIA, BRAINARD  BUNGCAYAO
    122  CONOPIO, CHRISTIAN  MONTIEL
    123  CORAZO, ROXANN MANE  GAMAS
    124  COSTALES, ELIJAH  IBARDO
    125  CRUZ, ANTHONY  BAUTISTA
    126  CRUZ, PATRICK RYAN  ARELA
    127  CUA, RIC MADISON  UY
    128  CUAL, JOECES JOHN  ABLIAN
    129  CUDAL, KATHLEEN  ANGELES
    130  CUERVO, ELLEN JANE MARIE  MONDEJAR
    131  CUETO, DIANA JANE MARIE  VILLENA
    132  CURAMING, FELYN  RICO
    133  DACILLO, ROLAND FRANCIS  CONSULTA
    134  DADOL, GLEBERT  CAÑETE
    135  DAKAY, CHARLENE NERISSA  SAYON
    136  DANDAMUN, BENBELLAH-ALI  YAMBOT
    137  DANTES, ARIANE VICTORIA  MASIL
    138  DAR, BIEL ROSS  MANALO
    139  DARANCIANG, ERISH  TORIO
    140  DAYAG, CLARINETTE  REGALADO
    141  DE CASTRO, RAYMOND LOUIS  DURON
    142  DE GUZMAN, CHARLENE  ALVAREZ
    143  DE GUZMAN, FRANCIS CARLO  BERNARDO
    144  DE GUZMAN, MONROE  HERNANDEZ
    145  DE JESUS, PATRICK ALDWIN  MATUTINA
    146  DE LA CRUZ, MAYBEL  REYES
    147  DE LEON, JASMINE MAY  GENSAYA
    148  DE LEON, JENNIELYN AINA  AQUINO
    149  DE LEON, MELVIN  MACALINAO
    150  DE LEON, MYAN TRISHIA  BAUTISTA
    151  DE LIMA, JESSBERT GREGOR  DIAZ
    152  DE TORRES, CHRISTIA ANGELINE  CORONEL
    153  DEL ROSARIO, KRISTINE  MENDOZA
    154  DEL ROSARIO, PIA  FIGUEROA
    155  DELA CRUZ, HENRY  MONDARES
    156  DELA CRUZ, PATRICIA BIANCA  BALUYOT
    157  DELA CRUZ, PATRICK JAN  TUMALIUAN
    158  DELA PEÑA, ANGELA  SAN GABRIEL
    159  DELIGERO, REYMART  TORREVILLAS
    160  DELOS ANGELES, TIARA NOELLE  ORBETA
    161  DELOS SANTOS, NICK NESTOR  LIOANAG
    162  DEQUITO, MEAH  CANOZA
    163  DEQUIÑA, NATHANIEL  MONDIA
    164  DEQUIÑA, RALPH LORENZ  LIMBO
    165  DESALES, RAYMART JASON  VISAYA
    166  DICIEMBRE, JAMES ROY  RAMOS
    167  DIMAANO, CARLITO JR  ROXAS
    168  DIMAANO, JEZZA  BAGUI
    169  DIMABUYU, FROILAN  FIGUEROA
    170  DIMACULANGAN, EULA MARIE  REFREA
    171  DIMAYUGA, EVYTTE  MOJICA
    172  DIVINAGRACIA, IAN DAVE  VILLALOBOS
    173  DOMINGUEZ, JOAQUIN MARCELO  CRUZAL
    174  DOROTEO, JILLIAN MARIE  BULAONG
    175  DUCLAYAN, MICADEL  NARBONITA
    176  DUMIGPE, GRACEL IVAN  BRIONES
    177  EBIL, EPHRAIM  ANOYAN
    178  EBORDE, HAZEL  TINDOY
    179  EDUBA, MARY CHIE  TAYAM
    180  ESCALANTE, JOHN  GAONGEN
    181  ESCASENAS, ARIANE MAE  DEMONTEVERDE
    182  ESCAÑO, JOHN KRISTOFFER LOUIS  DEL ROSARIO
    183  ESCOVER, JHEALUZ  JOBLE
    184  ESPAÑOL, VETH AVEN  LEYNES
    185  ESPINELI, ALDEN JON  COLARINA
    186  ESPINOSA, MA CRISTINA  LOMBENDENCIO
    187  EUGENIO, FRANCIS DARWIN  TANGPUZ
    188  EVA, SHERILEEN  DINGLASAN
    189  EVANGELISTA, GIANNELLE  PASION
    190  EVANGELISTA, LICELLE  MARIANO
    191  EVARISTO, CARLA RAE  CAPULONG
    192  FABUL, JOHN IRVIN  FADRILAN
    193  FALCUTILA, MICHAEL JAY  FADRIGON
    194  FALLORE, ROXL RHYANN  FLORES
    195  FERRER, JOSEPH RAFAEL  TENORIO
    196  FRANCISCO, JAYVEE  DIGMA
    197  FRAYRE, FRITZGERALD  PASCUA
    198  FUERTES, HAZEL JAN  BOLASCO
    199  FULGENCIO, CARL EDWARD  TAMAYO
    200  FURUC, JAYMARIE AERA  BAQUIRAN
    201  FUTALAN, MA TEZZA KEIZEL  SALAZAR
    202  GABRIDO, LOURENCE MAE  ALGUNA
    203  GAGUI, CHRISCIA  GONZALES
    204  GAGUTE, KRISTEL  BALTAZAR
    205  GAHOL, MARIA CLARISSA  BARRION
    206  GALANIDO, SARAH CATHERINE  SINAS
    207  GALAPON, MARIA ANGELICA  GREGORIO
    208  GALICIA, NIÑO CRISTOPHER  BAUTISTA
    209  GALVEZ, CHERISH HAZEL  SANCHEZ
    210  GAMET, ARNOLD  ALIMUIN
    211  GAPAZ, ALLEYYA MARIE  ALMARIO
    212  GARCIA, FARRAH ANGELICA  DIZON
    213  GARCIA, JUDY ANN  DE ALDAY
    214  GARCIA, LARISSA ROSE  JADOC
    215  GARZON, LON ANDREW  CORPUS
    216  GASCO, KRISTINE CLAIR  GABISAN
    217  GAVIOLA, JAY FRANZ  MOLERO
    218  GAVIOLA, SHIELA MARIE  GEMAO
    219  GENSON, DOREEN  ROSALES
    220  GEOLINGO, AIRAH  ESTREVILLO
    221  GERNALE, FRITZHELLE  FUENTES
    222  GETALADA, ROMAINE GABRIEL  GALANG
    223  GILBUENA, ROJALYN  CAJUDO
    224  GINES, KIMBERLY  ALCOY
    225  GONZAGA, MARK CEL  ESTOPARE
    226  GONZALES, KATRINA MAE  MAMARIL
    227  GONZALES, PAULA BIANCA  CRUZ
    228  GRATUITO, ROSE JEAN  MARATAS
    229  GREGORIO, JUSTIN EDRIK  ALLENEGUI
    230  GUERRERO, LAILYN  MORALES
    231  GUEVARA, PRINCESS CHARMAINE  AGPULDO
    232  GUTIERREZ, CHRISTIAN TOMM  ALVARADO
    233  GUYA, CAMILLE  CODILANA
    234  HEKIN, VYNNAISE NYGIENE  CANADA
    235  HERNANDEZ, MARK ANTHONY  MARINAY
    236  ICUSPIT, HANS CHRISTIAN  BEDOYA
    237  IGUT, YNNO  COMPENDIO
    238  ILAG, JANELLA*JANE  RAMOS
    239  ILAGAN, ELAINE JANE  PARAN
    240  ILAO, ALLIESON  CRUZ
    241  ILAO, ALMAJOY  PEREZ
    242  JACA, LIANNE BEA  YSON
    243  JAMERO, EMER KEVIN  SY
    244  JAMISON, MARCHELLE  SINGO
    245  JAMLANG, JAMICO  YCO
    246  JARDENIL, STEPHEN PAUL  PANGANIBAN
    247  JAVAR, MARIA CAMILLE  ABEDANIA
    248  JAVIER, JEROME  DIOLESTE
    249  JEUN, KESHA MAE  GO
    250  JOAQUICO, JEFFREY  CASIMIRO
    251  JORQUIA, HANA TOBI  VILLANIA
    252  JOVELLANA, JOHN ANDREW KANE  PEREZ
    253  JUAREZ, GUENOVER FLORETTE  YBAÑEZ
    254  JUCAR, JOHN PAUL RENZO  PASCUA
    255  JUMAQUIO, ALLAN JOSEPH  VARDELEON
    256  KAAMIÑO, JEBIROSE  MOLLANIDA
    257  KING, MELBINA  PEDUCHE
    258  LABARES, MARIONILO JR  BACUS
    259  LABASAN, JOHN PAUL  BARENG
    260  LABATA, MARC FRANCIS  MALIGSA
    261  LABIS, GERALD  ABUYON
    262  LABOR, MARC PHILLIP  PAJO
    263  LABUTONG, FIDEL IVAN  TIANGSING
    264  LACSINA, ARMANDA  DIZON
    265  LANDICHO, KEICHELL  DOMINGO
    266  LANGAMAN, JERIELYN  TEODONES
    267  LASOLA, MELANI  NAVIDAD
    268  LATIGAY, NINIVE  POLIDARIO
    269  LAURENCIANO, KRISLYN  VICTORIO
    270  LAVYDEZ, JUSTINNE CHARLES  ANTONIO
    271  LAYSON, CHARMAINE  ADORNADO
    272  LAYUG, RD PAULINE  SALE
    273  LECHAGO, HARVEY  BAYRANTE
    274  LIBUNAO, CAMILLA MAE  RIVERA
    275  LICOT, JOHN PAUL  CAGA-ANAN
    276  LIM, JACQUELINE FAYE  DY
    277  LIMPIADA, JOSEF RAEMIEL  EUSEBIO
    278  LIMSON, JOHN LOUELL  LINAS
    279  LINGA, SHEENA  LAYSON
    280  LISING, FERLYN JOY  JAVIER
    281  LLANOS, ELLAINE  GOHETIA
    282  LLEMIT, JEAN CLAIRE  BULALA
    283  LLOVIT, MAE CHRISTINE  LLANERA
    284  LOGON, MARY JOY CHRISTINE  SUAN
    285  LOPEZ, CHERIE FAITH  SALADAN
    286  LOPEZ, STEPHANIE  NIETO
    287  LORENZO, ANNELLA JADE  CAMBA
    288  LORESCO, GRACE MARIELLE  PAMPLONA
    289  LOVIÑA, BRYLE KENT  MALLORCA
    290  LUBIANO, MC LEIN ROGER II  MANUEL
    291  LUMAME, MICHELLE  ABUEME
    292  LUMBRES, LARA MAE  REGENTE
    293  MACABIT, ELIENOR  TOJONG
    294  MACACUA, KENT AKMAD  ARAÑA
    295  MACALINTAL, CRISTEL  MANGUBAT
    296  MACANA, MORENA  AVILA
    297  MACAPUNDAG, XYRUS JAN  REFESADA
    298  MADLANGBAYAN, PAUL ANDREW  TEMPLE
    299  MADRID, MARIEL ANN  JUEGO
    300  MAG-ISA, VON JUSTIN  TORRES
    301  MAGADA, GEOFREY FERDIN  JAMIANA
    302  MAGADIA, JAVEN ANNE  BAYNOS
    303  MAGALONG, MARINELA KRIS  DE MESA
    304  MAGARDE, ANJO PATRICK  SALVADOR
    305  MAGBOO, JOHN STEVEN  MANALO
    306  MAGBOO, MICHAEL  SUAREZ
    307  MAGTAGÑOB, PATRICIA KAYE  UNTALAN
    308  MALIGRO, CHARLES JOHNREY  SILVA
    309  MALLORCA, REINA JEN  MAULEON
    310  MALONZO, MARK BIEN  LIWANAG
    311  MALUBAY, KRISTA IRRA  HERRERA
    312  MANALO, ARIEL  LACABA
    313  MANALO, MA CRISTINA JOYCE  BUCAG
    314  MANATAD, GLORY ROSE  CASTRO
    315  MANIAGO, PAULO  CALMA
    316  MANLANGIT, KIRCK BRANDON  LIDON
    317  MARASIGAN, JOHN EDRIAN  TORINO
    318  MARAÑON, MICA THERESE  TOLSA
    319  MARIANO, JULIE  FIO
    320  MARIANO, VAUGHN EXEQUIEL  ROXAS
    321  MARQUEZ, ROFEL ANNE  LUCAS
    322  MARRERO, ZEIANNE LEIGH MARI  CAYAGO
    323  MATIBAG, CHERRIELLYN  BILLONES
    324  MATUBA, JAN SAMUEL  CASIÑAS
    325  MAYOL, CHRISTY MARIE  TORMIS
    326  MEJIA, KLIFF RICHMOND  PALOMARES
    327  MENDOZA, JENICA  FRANCISCO
    328  MENDOZA, LOUIS MARTIN  GOZUN
    329  MENDOZA, MARICAR  ELIZALDE
    330  MENDOZA, MARK DANVER  VILLAS
    331  MENDOZA, RAPHAEL VICTOR  TRINIDAD
    332  MENDOZA, RONALIE  GONZALES
    333  MENESES, CHARIS  TUÑACAO
    334  MERCADER, JAY LORD  ADORABLE
    335  MERIA, SHIRVIN JOHN  CAYANDAG
    336  METILLO, EUGENE  PASIÑO
    337  MICALLER, IAN KENNETH  DANTES
    338  MICIANO, MARIAN JOY  SALCEDO
    339  MILLENA, PATRICIA MARIE  MARQUEZ
    340  MINSALAN, PAOLO NICOLAI  ROMERO
    341  MIRANDA, KENNETH PAULO  ALFONSO
    342  MONDIA, RENE REY  BUCAG
    343  MONFORTE, ANGELA LOUISE  DUANA
    344  MORALES, CHECHEN  ADAME
    345  MORILES, JOY  GALINO
    346  NAKANISHI, TAKAHIRO TONEE  ABCEDE
    347  NALDOZA, GEOFFREY  CAÑETE
    348  NARCISO, FIONA  OCAMPO
    349  NARTE, JORDAN  RAZOTE
    350  NERY, CHRISTIAN DEWIN  VARGAS
    351  NG, JANSEN  DE LEON
    352  NG, SANDY ANGELINE  CHUA
    353  NICOLAS, EUNICE  GOLPO
    354  NICOLAS, PRINCESS CARLA  PASCUA
    355  NIEVA, LOUISE MARGARET  RABUSA
    356  NIMO, MICHELLE RUTH  ALDANA
    357  NOLASCO, JIRAH EMMANUEL  TABA
    358  NOPRE, FREDERIC
    359  NUCUM, NICOLETTE ANNE  REYES
    360  NUÑEZ, RESMAR  MARQUEZ
    361  OBLENA, ADRIAN  DAYO
    362  OCAMPO, JULIUS  REYES
    363  ODONEL, JAIAMME  ATIS
    364  OGILVIE, JEREMY JAMES  EVANGELISTA
    365  OLAGUER, CHARMELA REINEE  CALVARIO
    366  OLERIANA, ILIAD  SERRANO
    367  OMADTO, RALPH EDREAN  BONDOC
    368  ONG, AL MELVIN JR  LORESCO
    369  ONG, KIM THOMAS II  VERGARA
    370  ONG, KISMET PATRICK  TUMAMPOS
    371  OQUENDO, ELAINE JOYCE  SALES
    372  ORDAS, JANIÑA GEI  PEPITO
    373  ORIGIN, MARY ROSE  BIÑAS
    374  ORIZA, MARY JOY  PAYONGA
    375  OSABEL, RAYMUND JOSEPH  NUÑEZ
    376  OTAYDE, ERMA JANE  ARNAEZ
    377  PABILLON, JESTA  ROSELLOSA
    378  PABILOÑA, KURT BRANDEN  CABIGAS
    379  PACIL, THEODORE RAYNER  TANGCANGCO
    380  PACIS, MERVIN  MACALINDONG
    381  PACSON, ANN CLAUDETTE  ADRIANO
    382  PACUMIO, EUGENE REX  ARENAS
    383  PAGCALIWAGAN, BERNADETH  RIVERA
    384  PAJARILLAGA, RIZETTE DANE  FRANCIA
    385  PALCASIO, KIMBERLY  DE LA PEÑA
    386  PALMARIA, IRVIN  PLATON
    387  PALMES, LOUIS JHAY KIMVERLY  SORONGON
    388  PAMINTUAN, KRISTOPHER RAY  SIMBULAN
    389  PANGANIBAN, NORMAN JAMES  FAINSAN
    390  PANGILINAN, JERINA JOY  ANDAYA
    391  PANGO, KYRIN CHRISTIAN  VERGARA
    392  PANILLO, CHARNINE CLAIRE
    393  PANIQUE, ANDREA JONAH  SANTOS
    394  PARTO, JADREIGN KEISHEEN  CAWALING
    395  PASARON, ELISEO DALE  ABRIO
    396  PASCUA, PAUL ANGELO  AMABA
    397  PASCUAL, JOHN RYAN  LUANSING
    398  PASTORES, JANET STEPHANIE  FRANCISCO
    399  PAULE, ALELI ANN  TIGAS
    400  PE BENITO, IAN PAOLO  ANUNCIACION
    401  PECUNDO, BRIGITTE  SANAO
    402  PENULIAR, JOHN PAUL
    403  PERDON, ELPHA GEE  DE LA CRUZ
    404  PEREZ, JEANIE JOY  MATA
    405  PEREZ, RICHARD  CANAR
    406  PERUCHO, KEVIN DAVE  TAPALES
    407  PIAGOLA, LOVE JOY  FORRO
    408  PILOTA, MICHAEL JOHN  SEBETERO
    409  PIMENTEL, PAULINE LUZ  FERNANDO
    410  PINEDA, ANGELICA ARA  MARRON
    411  PINEDA, ISABEL CHRISTINE  GALANG
    412  PITOC, MELODY KIMBERLY  DUMAPIAS
    413  PIÑERO, JUSTIN GLEN  LIBITERNOS
    414  PLARISAN, EDPRIL  BUENCOCHILLO
    415  POLANCO, AIMEE  LAYSON
    416  PUA, ARV ITIEL  OLIVEROS
    417  QUINTERO, RAMON PAOLO  TECSON
    418  QUIZON, MARA ANGELIKA  EDMILAO
    419  RAGUINDIN, REIBELLE  QUIAMBAO
    420  RAMA, KIMBERLY RAE  RAMONES
    421  RAMOS, MICHAELENE  TORRES
    422  RAPSING, KENNETH  MANLAPAS
    423  REQUISO, PRINCESS  JARILLA
    424  RESOL, MA REGINA  GRAMO
    425  RESPONTE, MARY EURYDICE  ODCHIGUE
    426  RETIRADO, JUAN PAOLO  GEMELO
    427  RICA, ARIEL RAYE  VIVAS
    428  RIGOR, GIRRO JONN  OMAÑA
    429  RIOFLORIDO, IANNE JOYCE  ESGUERRA
    430  RIVERA, ALDREN  DELINA
    431  RIVERA, ALYSSA  ALICAWAY
    432  RIVERA, LOURELANE  HERNANDEZ
    433  ROBLES, JEFFREY
    434  ROBLES, RAINIER KING  GAYATIÑA
    435  ROCO, JOSHUA BON  ARIZA
    436  RODRIGUEZ, ROMMEL  RIVERO
    437  ROMARE, ARIS  FLORANDA
    438  RONDINA, RYAN  SORIA
    439  ROSALES, KIRBY LANZ  FERNANDEZ
    440  ROSARIO, FRANZ LOUI  ESTROSOS
    441  ROSARIO, SHEIKA  BARCARSE
    442  ROSCAL, FERNAND  LUGUE
    443  RUIZ, REY BEN  CAMPOS
    444  SAAVEDRA, ROEL ADRIANNE  CAGOMOC
    445  SABERON, SABERINA  ISON
    446  SABINO, JENNY ROSE  BORILLA
    447  SACRAMENTO, ISAIAH PAUL  GONZAGA
    448  SAJOL, CHRISTINE JOY  ROMERO
    449  SALIH, NOR-HANIE  GAURAKI
    450  SALIO-AN, MICHELLE JOY  AWINGAN
    451  SAM, GIAN KARLO  LUMANLAN
    452  SAMPAGA, ROCHELLE LOUISE  RONE
    453  SAN JUAN, JAMIE ASHLEY  ECHEVARRIA
    454  SAN MIGUEL, JOHN ANDRE  NATIVIDAD
    455  SANGLAY, JOHN PAUL NIÑO  AGUILAR
    456  SANTIAGO, ARMI JOY  BLANCO
    457  SANTIAGO, JOSHUA JR  SOTALBO
    458  SAPLACO, JOHN MARK  ISLAO
    459  SARANGLAO, CYRILL  CONSUNJI
    460  SEAT, NESTLE ANN CATHERENE  OMAYANA
    461  SERDONE, KEENEX  EMANO
    462  SILAGAN, MARIZA  SILABAO
    463  SILVE, JEROME JAMES  OMILA
    464  SILVESTRE, CES ANGELIN  CLAUDIO
    465  SIMBULAN, ROSE DIANE  GOZUN
    466  SISON, RICHARD DEAN  BIBLANIAS
    467  SOMERA, ERIKA  ABAD
    468  SORIANO, ED RYAN  ROLLIAN
    469  SORIANO, MARIANNE MAE  PAGALILAUAN
    470  SORIANO, RON ANDREI  ESPINO
    471  STA ISABEL, JAMIE ANNE  OLANDE
    472  SUCGANG, MARK ANTHONY  NICOLAS
    473  SUMAPIG, JOHN FRITCH  GONZALES
    474  SY, SAMUEL PENN  LOPEZ
    475  SYLING, TYRONE STACY  CHAN
    476  TABAQUERO, RENZ JAMES  DE LEON
    477  TABAR, STEPHANIE JANE  CABARAL
    478  TABING, ABRAHAM  ARRE
    479  TAGAROMA, JAY AR  GAUIRAN
    480  TALADO, KRISSA  GADIANG
    481  TALAMPAS, JEROME  PARIS
    482  TAM-OD, JOSHUA  MALIA
    483  TAMAYO, BENEDICT CHRISTIAN  EDILLON
    484  TANDOC, ALVIN AIRISH  BOQUIREN
    485  TANEO, MARICA  PANGHULAN
    486  TAPANGCO, RIGEL  REYES
    487  TAPDASAN, EDSEL REY  PEKITPEKIT
    488  TAPIA, MA CHARLENE  CARAOS
    489  TATING, AL MARJORIE  ABRASALDO
    490  TAYO, JAN MICHAEL  JARANTILLA
    491  TAYONE, REYMOND  FORTUNA
    492  TEN, VINCENT JAN  LEDESMA
    493  TENEBRO, JUDEE MARIE  PELOBELLO
    494  TEODORO, AREEYA KYRA  DUAY
    495  TEODORO, JOSE OSCAR III  NOSARES
    496  TIJING, JESTER  CREBILLO
    497  TINSAY, KEVIN CARL  DRIS
    498  TIONGCO, DIANE CLARE  MANLANGIT
    499  TOLENTINO, JON PAOLO  MERCADO
    500  TOMBALI, FREDAM MICHIAN  SUGGUIYAO
    501  TORRE, BEATRIZ CLAIRE  BAUTISTA
    502  TRIVINO, MONICA LOUISE  TEKIKO
    503  TRIVIÑO, BEULAH MAY  DE CHAVEZ
    504  TUBILLEJA, JANREE  ALFONSO
    505  TULIAO, LARIMAR JASHRY  RAMOS
    506  TULIAO, THERESA LEAN ROMA  BAXA
    507  TUTOR, ACE MARC  MARIBLANCA
    508  ULANGKAYA, YAZID AMIR  ABO
    509  USERO, IAN CHRIS  DELA CRUZ
    510  USON, CHRISTIAN ADRIAN  MENDOZA
    511  UY, ENRIQUE  BRIZO
    512  VALDEZ, FRANCES IMEE  TAGUINOD
    513  VALDEZ, JANZEN NOEL  MGALINDAN
    514  VALENCERINA, CHERYL JHETTE  PAGTEILAN
    515  VALENCIA, CAMILLE ANN  CHUA
    516  VALENCIA, LAURICE KAY  PERA
    517  VALLE, KIT DOMINICK DON  UY
    518  VARGAS, RHOWELL  VALEN
    519  VEGILLA, JHAN ROBERT  PAJALLA
    520  VENTURA, CHRISTOPHER  CASES
    521  VENTURA, MARA  TINGGALEN
    522  VERGARA, RIZELLE  JAVIER
    523  VILLACARLOS, LEIH ANNE  MORENO
    524  VILLALON, VIEL  ELENTO
    525  VILLANUEVA, JASTIN MAE  MIRABUENO
    526  VILLAR, ROCHELLE  GONZALES
    527  VILLARUZ, KRISTIAN  PERUCHO
    528  VILLOCINO, BERGIEL  FLORIDA
    529  VINLUAN, JUSTIN TIMOTHY  VELEZ
    530  YEUNG, ANGELYN  CO
    531  YEUNG, CLINTON JHON  CHUA
    532  YU, JIANE MELINA  LOPEZ
    533  YU, KEVIN JOHN  JUAREZ
    534  ZACARIAS, JERICHO  BOLOK

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