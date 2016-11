534 examinees pass the Chemical Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 534 out of 918 passed the Chemical Engineer Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in Manila and Cebu this November 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABAD, BENJIE GARILLO

2 ABARQUEZ, REA MAE LLAGUNO

3 ABAYA, PAOLO DE OCAMPO

4 ABAYA, RODGEE FABRO

5 ABELLAR, RODGIE JOHN GOTEL

6 ABELLERA, MCLISTER ANGON

7 ABESTANO, BETHEL DAINE ALFISCAR

8 ABIERO, ARVIE RODRIGUEZ

9 ABION, MYLENE GALUPO

10 ABRAHAM, MARIA LOURVEN BALDONADO

11 ABRUGENA, DAVID POLO BARAIRO

12 ADORNA, JOEMER JR ABSALON

13 ADRIANO, JONATHAN SIA

14 AGBAY, PHILIP DIMAIYACAN

15 AGDIPA, MAEVENN BLESS SADANG

16 AGOROB, EPHREM JOHN ORA

17 AGUAS, BLESSILE ANN KALLEGO

18 AGUILAR, CASEY JANE PLAZA

19 AGUILAR, JAY CARLO SURINGA

20 AGUILLON, JERVIE NEIL MONTALBAN

21 AGUINALDO, LANCE KINGSLEY TAN

22 AGUSTIN, CRYSTAL MAE CUBERO

23 ALARAS, LORELIE LABITIGAN

24 ALCANZAR, CHARISSA JULIENNE BIAG

25 ALCASABAS, JANNICA ENRIQUEZ

26 ALFARAS, MHELVENE SANCHEZ

27 ALFONSO, RONA ALAMIL

28 ALGABRE, MARISSA PALMA

29 ALLADO, ERLYNNE JANE ALLADO

30 ALLUAG, ANGELO PAGULAYAN

31 ALZOL, JAMEL TOME

32 AMANDORON, KEVIN RAPHAEL LIMSIACO

33 AMISPERO, ADONIS PETALCORIN

34 AMPARO, ERNEST JUDE TILA

35 AMPER, JORDAINE EZRA ZARAH SANIEL

36 ANCHETA, JERIC PONCE

37 ANDARZA, LARA BELLE LEYTE

38 ANDRION, CLARENCE HERNANDEZ

39 ANIEL, ANTONETTE MENDOZA

40 ANTONINO, KING NEIL ALEJANDRIA

41 ANYAYAHAN, IVY MARALIT

42 APATAN, CHRISTINE MONA LIZA CATINGUB

43 AQUIEN, WENDDIE ANGARA

44 ARIES, ALLEN JERRY PORRAS

45 ARMERO, DAVE ESPAÑOL

46 ARQUIZA, MUHAMMAD YSA QUILING

47 ARRIOLA, NOMER JR CAPEDING

48 ASUNCION, ARBYN AARON ADAME

49 ATIENZA, ANGIELLE ASILO

50 ATUELAN, BRYAN JAMES PABLO

51 AUSTRIA, BABYLYN CRUZAT

52 AZUCENA, ALEXIS GALENO

53 AÑONUEVO, DANTE JR GITA

54 BACANI, JENNY SANTIAGO

55 BAGON, KRISTEL MAY BERANA

56 BALBIN, JUSTINE LORENZ PLANAS

57 BALCE, ELLISON MACANDOG

58 BALDESCO, EMERSON COMIA

59 BALLON, SONNY JR COLLANTES

60 BALUYOS, MAREL FLOREEN DUMAPIAS

61 BANASIHAN, MARLON LARANANG

62 BARRINUEVO, ALYANA SOLOMON

63 BARRION, JOY CARSOCHO

64 BAS, JOSHUA LIGA

65 BASADRE, AL DREXIE SOLDEVILLA

66 BATALLER, JOHN ERICK ANGELO VISTA

67 BAUAL, ANN CHRISTINE MANALO

68 BAUTISTA, JOHN IRVIN VILLANUEVA

69 BAYA, RHALF EGUIA

70 BAYONA, JEFER BERDEN

71 BAÑADOS, BETTINA ANGELA MACALINAO

72 BAÑAGALE, JASHLINE ANN ACLAN

73 BEDRIO, SHAIRA KARLENE TABANQUERAO

74 BELERAN, CHARI VHEE TAYABAN

75 BELNAS, KATRINA LYN SINGSON

76 BEREDO, CRISTINE MAE ROALLOS

77 BERJIT, VENDY VALE NONATO

78 BERMIO, PATRICIA BIANCA CLEMENTE

79 BERNAT, KIM MARIC TANAWAN

80 BILLONES, JUDE ANTHONY ONG

81 BOLAÑOS, JIEALIAN MAE JOLLOSO

82 BONDOC, YVES DAVID

83 BONDOCOY, KUENIE CAALAM

84 BONIFACIO, ANTONETTE JOYCE CAPUNO

85 BORROMEO, IRINE MAE LIMIN

86 BRAVO, CAROL SIDNEY ORDOÑEZ

87 BRION, KEANO MIGUEL SOLOMERO

88 BUENSUCESO, MARY MAE MANGAHAS

89 BUKUHAN, KIRSTEN DUANE MIRALLES

90 BURATA, LAUREVEL BULAHAN

91 BURCE, APRIL DAYANARA DOMETITA

92 BURTANOG, HELEN PAUL REGLAMOS

93 CABOLES, ELLAIZA MARIE GINEZ

94 CABRILLOS, NICKCY DULIA ROSE SANTILLAN

95 CADAVIS, ANDREW JR CABANACAN

96 CAGUITE, JERICKSON MANALO

97 CAJOTE, JILL CARLOTHA PARDILLO

98 CALANOGA, CHRISSIE JOY CORALDE

99 CANDELARIO, JINKY JANE GALAUS

100 CANILLAS, NATHANIEL CAMINIAN

101 CANLAS, JOHANNA MARTINNE EDAÑO

102 CANO, SEAN LEVON RAQUINO

103 CANSON, MARK ANTHONY GARBO

104 CAPILI, MARK LORENZ SINAGUINAN

105 CAPIÑA, CRESTORE LEX TAPIA

106 CARAAN, ERIKA LANDICHO

107 CARAIG, KENNETH SANIANO

108 CARILLO, KARLO BOY MENDOZA

109 CARMEN, SAMUEL MARAVILLA

110 CARPIO, RAY PAULO MORILLO

111 CASIÑO, MARK JASON MILO

112 CASTILLO, ARLYN SOMERA

113 CASTILLO, CALVIN TAN

114 CASTINO, RALPH AJOS

115 CHAN, BEA JASMINE VEGA

116 CHAN, JAMES ANTHONY JUNSAY

117 CHING, ANGELICA MARIE MAMARIL

118 CO, CLARENCE JOSEPH UY

119 CO, JOHNNY JR SAGUN

120 COLOMA, DANICA NAZARIO

121 CONCORDIA, BRAINARD BUNGCAYAO

122 CONOPIO, CHRISTIAN MONTIEL

123 CORAZO, ROXANN MANE GAMAS

124 COSTALES, ELIJAH IBARDO

125 CRUZ, ANTHONY BAUTISTA

126 CRUZ, PATRICK RYAN ARELA

127 CUA, RIC MADISON UY

128 CUAL, JOECES JOHN ABLIAN

129 CUDAL, KATHLEEN ANGELES

130 CUERVO, ELLEN JANE MARIE MONDEJAR

131 CUETO, DIANA JANE MARIE VILLENA

132 CURAMING, FELYN RICO

133 DACILLO, ROLAND FRANCIS CONSULTA

134 DADOL, GLEBERT CAÑETE

135 DAKAY, CHARLENE NERISSA SAYON

136 DANDAMUN, BENBELLAH-ALI YAMBOT

137 DANTES, ARIANE VICTORIA MASIL

138 DAR, BIEL ROSS MANALO

139 DARANCIANG, ERISH TORIO

140 DAYAG, CLARINETTE REGALADO

141 DE CASTRO, RAYMOND LOUIS DURON

142 DE GUZMAN, CHARLENE ALVAREZ

143 DE GUZMAN, FRANCIS CARLO BERNARDO

144 DE GUZMAN, MONROE HERNANDEZ

145 DE JESUS, PATRICK ALDWIN MATUTINA

146 DE LA CRUZ, MAYBEL REYES

147 DE LEON, JASMINE MAY GENSAYA

148 DE LEON, JENNIELYN AINA AQUINO

149 DE LEON, MELVIN MACALINAO

150 DE LEON, MYAN TRISHIA BAUTISTA

151 DE LIMA, JESSBERT GREGOR DIAZ

152 DE TORRES, CHRISTIA ANGELINE CORONEL

153 DEL ROSARIO, KRISTINE MENDOZA

154 DEL ROSARIO, PIA FIGUEROA

155 DELA CRUZ, HENRY MONDARES

156 DELA CRUZ, PATRICIA BIANCA BALUYOT

157 DELA CRUZ, PATRICK JAN TUMALIUAN

158 DELA PEÑA, ANGELA SAN GABRIEL

159 DELIGERO, REYMART TORREVILLAS

160 DELOS ANGELES, TIARA NOELLE ORBETA

161 DELOS SANTOS, NICK NESTOR LIOANAG

162 DEQUITO, MEAH CANOZA

163 DEQUIÑA, NATHANIEL MONDIA

164 DEQUIÑA, RALPH LORENZ LIMBO

165 DESALES, RAYMART JASON VISAYA

166 DICIEMBRE, JAMES ROY RAMOS

167 DIMAANO, CARLITO JR ROXAS

168 DIMAANO, JEZZA BAGUI

169 DIMABUYU, FROILAN FIGUEROA

170 DIMACULANGAN, EULA MARIE REFREA

171 DIMAYUGA, EVYTTE MOJICA

172 DIVINAGRACIA, IAN DAVE VILLALOBOS

173 DOMINGUEZ, JOAQUIN MARCELO CRUZAL

174 DOROTEO, JILLIAN MARIE BULAONG

175 DUCLAYAN, MICADEL NARBONITA

176 DUMIGPE, GRACEL IVAN BRIONES

177 EBIL, EPHRAIM ANOYAN

178 EBORDE, HAZEL TINDOY

179 EDUBA, MARY CHIE TAYAM

180 ESCALANTE, JOHN GAONGEN

181 ESCASENAS, ARIANE MAE DEMONTEVERDE

182 ESCAÑO, JOHN KRISTOFFER LOUIS DEL ROSARIO

183 ESCOVER, JHEALUZ JOBLE

184 ESPAÑOL, VETH AVEN LEYNES

185 ESPINELI, ALDEN JON COLARINA

186 ESPINOSA, MA CRISTINA LOMBENDENCIO

187 EUGENIO, FRANCIS DARWIN TANGPUZ

188 EVA, SHERILEEN DINGLASAN

189 EVANGELISTA, GIANNELLE PASION

190 EVANGELISTA, LICELLE MARIANO

191 EVARISTO, CARLA RAE CAPULONG

192 FABUL, JOHN IRVIN FADRILAN

193 FALCUTILA, MICHAEL JAY FADRIGON

194 FALLORE, ROXL RHYANN FLORES

195 FERRER, JOSEPH RAFAEL TENORIO

196 FRANCISCO, JAYVEE DIGMA

197 FRAYRE, FRITZGERALD PASCUA

198 FUERTES, HAZEL JAN BOLASCO

199 FULGENCIO, CARL EDWARD TAMAYO

200 FURUC, JAYMARIE AERA BAQUIRAN

201 FUTALAN, MA TEZZA KEIZEL SALAZAR

202 GABRIDO, LOURENCE MAE ALGUNA

203 GAGUI, CHRISCIA GONZALES

204 GAGUTE, KRISTEL BALTAZAR

205 GAHOL, MARIA CLARISSA BARRION

206 GALANIDO, SARAH CATHERINE SINAS

207 GALAPON, MARIA ANGELICA GREGORIO

208 GALICIA, NIÑO CRISTOPHER BAUTISTA

209 GALVEZ, CHERISH HAZEL SANCHEZ

210 GAMET, ARNOLD ALIMUIN

211 GAPAZ, ALLEYYA MARIE ALMARIO

212 GARCIA, FARRAH ANGELICA DIZON

213 GARCIA, JUDY ANN DE ALDAY

214 GARCIA, LARISSA ROSE JADOC

215 GARZON, LON ANDREW CORPUS

216 GASCO, KRISTINE CLAIR GABISAN

217 GAVIOLA, JAY FRANZ MOLERO

218 GAVIOLA, SHIELA MARIE GEMAO

219 GENSON, DOREEN ROSALES

220 GEOLINGO, AIRAH ESTREVILLO

221 GERNALE, FRITZHELLE FUENTES

222 GETALADA, ROMAINE GABRIEL GALANG

223 GILBUENA, ROJALYN CAJUDO

224 GINES, KIMBERLY ALCOY

225 GONZAGA, MARK CEL ESTOPARE

226 GONZALES, KATRINA MAE MAMARIL

227 GONZALES, PAULA BIANCA CRUZ

228 GRATUITO, ROSE JEAN MARATAS

229 GREGORIO, JUSTIN EDRIK ALLENEGUI

230 GUERRERO, LAILYN MORALES

231 GUEVARA, PRINCESS CHARMAINE AGPULDO

232 GUTIERREZ, CHRISTIAN TOMM ALVARADO

233 GUYA, CAMILLE CODILANA

234 HEKIN, VYNNAISE NYGIENE CANADA

235 HERNANDEZ, MARK ANTHONY MARINAY

236 ICUSPIT, HANS CHRISTIAN BEDOYA

237 IGUT, YNNO COMPENDIO

238 ILAG, JANELLA*JANE RAMOS

239 ILAGAN, ELAINE JANE PARAN

240 ILAO, ALLIESON CRUZ

241 ILAO, ALMAJOY PEREZ

242 JACA, LIANNE BEA YSON

243 JAMERO, EMER KEVIN SY

244 JAMISON, MARCHELLE SINGO

245 JAMLANG, JAMICO YCO

246 JARDENIL, STEPHEN PAUL PANGANIBAN

247 JAVAR, MARIA CAMILLE ABEDANIA

248 JAVIER, JEROME DIOLESTE

249 JEUN, KESHA MAE GO

250 JOAQUICO, JEFFREY CASIMIRO

251 JORQUIA, HANA TOBI VILLANIA

252 JOVELLANA, JOHN ANDREW KANE PEREZ

253 JUAREZ, GUENOVER FLORETTE YBAÑEZ

254 JUCAR, JOHN PAUL RENZO PASCUA

255 JUMAQUIO, ALLAN JOSEPH VARDELEON

256 KAAMIÑO, JEBIROSE MOLLANIDA

257 KING, MELBINA PEDUCHE

258 LABARES, MARIONILO JR BACUS

259 LABASAN, JOHN PAUL BARENG

260 LABATA, MARC FRANCIS MALIGSA

261 LABIS, GERALD ABUYON

262 LABOR, MARC PHILLIP PAJO

263 LABUTONG, FIDEL IVAN TIANGSING

264 LACSINA, ARMANDA DIZON

265 LANDICHO, KEICHELL DOMINGO

266 LANGAMAN, JERIELYN TEODONES

267 LASOLA, MELANI NAVIDAD

268 LATIGAY, NINIVE POLIDARIO

269 LAURENCIANO, KRISLYN VICTORIO

270 LAVYDEZ, JUSTINNE CHARLES ANTONIO

271 LAYSON, CHARMAINE ADORNADO

272 LAYUG, RD PAULINE SALE

273 LECHAGO, HARVEY BAYRANTE

274 LIBUNAO, CAMILLA MAE RIVERA

275 LICOT, JOHN PAUL CAGA-ANAN

276 LIM, JACQUELINE FAYE DY

277 LIMPIADA, JOSEF RAEMIEL EUSEBIO

278 LIMSON, JOHN LOUELL LINAS

279 LINGA, SHEENA LAYSON

280 LISING, FERLYN JOY JAVIER

281 LLANOS, ELLAINE GOHETIA

282 LLEMIT, JEAN CLAIRE BULALA

283 LLOVIT, MAE CHRISTINE LLANERA

284 LOGON, MARY JOY CHRISTINE SUAN

285 LOPEZ, CHERIE FAITH SALADAN

286 LOPEZ, STEPHANIE NIETO

287 LORENZO, ANNELLA JADE CAMBA

288 LORESCO, GRACE MARIELLE PAMPLONA

289 LOVIÑA, BRYLE KENT MALLORCA

290 LUBIANO, MC LEIN ROGER II MANUEL

291 LUMAME, MICHELLE ABUEME

292 LUMBRES, LARA MAE REGENTE

293 MACABIT, ELIENOR TOJONG

294 MACACUA, KENT AKMAD ARAÑA

295 MACALINTAL, CRISTEL MANGUBAT

296 MACANA, MORENA AVILA

297 MACAPUNDAG, XYRUS JAN REFESADA

298 MADLANGBAYAN, PAUL ANDREW TEMPLE

299 MADRID, MARIEL ANN JUEGO

300 MAG-ISA, VON JUSTIN TORRES

301 MAGADA, GEOFREY FERDIN JAMIANA

302 MAGADIA, JAVEN ANNE BAYNOS

303 MAGALONG, MARINELA KRIS DE MESA

304 MAGARDE, ANJO PATRICK SALVADOR

305 MAGBOO, JOHN STEVEN MANALO

306 MAGBOO, MICHAEL SUAREZ

307 MAGTAGÑOB, PATRICIA KAYE UNTALAN

308 MALIGRO, CHARLES JOHNREY SILVA

309 MALLORCA, REINA JEN MAULEON

310 MALONZO, MARK BIEN LIWANAG

311 MALUBAY, KRISTA IRRA HERRERA

312 MANALO, ARIEL LACABA

313 MANALO, MA CRISTINA JOYCE BUCAG

314 MANATAD, GLORY ROSE CASTRO

315 MANIAGO, PAULO CALMA

316 MANLANGIT, KIRCK BRANDON LIDON

317 MARASIGAN, JOHN EDRIAN TORINO

318 MARAÑON, MICA THERESE TOLSA

319 MARIANO, JULIE FIO

320 MARIANO, VAUGHN EXEQUIEL ROXAS

321 MARQUEZ, ROFEL ANNE LUCAS

322 MARRERO, ZEIANNE LEIGH MARI CAYAGO

323 MATIBAG, CHERRIELLYN BILLONES

324 MATUBA, JAN SAMUEL CASIÑAS

325 MAYOL, CHRISTY MARIE TORMIS

326 MEJIA, KLIFF RICHMOND PALOMARES

327 MENDOZA, JENICA FRANCISCO

328 MENDOZA, LOUIS MARTIN GOZUN

329 MENDOZA, MARICAR ELIZALDE

330 MENDOZA, MARK DANVER VILLAS

331 MENDOZA, RAPHAEL VICTOR TRINIDAD

332 MENDOZA, RONALIE GONZALES

333 MENESES, CHARIS TUÑACAO

334 MERCADER, JAY LORD ADORABLE

335 MERIA, SHIRVIN JOHN CAYANDAG

336 METILLO, EUGENE PASIÑO

337 MICALLER, IAN KENNETH DANTES

338 MICIANO, MARIAN JOY SALCEDO

339 MILLENA, PATRICIA MARIE MARQUEZ

340 MINSALAN, PAOLO NICOLAI ROMERO

341 MIRANDA, KENNETH PAULO ALFONSO

342 MONDIA, RENE REY BUCAG

343 MONFORTE, ANGELA LOUISE DUANA

344 MORALES, CHECHEN ADAME

345 MORILES, JOY GALINO

346 NAKANISHI, TAKAHIRO TONEE ABCEDE

347 NALDOZA, GEOFFREY CAÑETE

348 NARCISO, FIONA OCAMPO

349 NARTE, JORDAN RAZOTE

350 NERY, CHRISTIAN DEWIN VARGAS

351 NG, JANSEN DE LEON

352 NG, SANDY ANGELINE CHUA

353 NICOLAS, EUNICE GOLPO

354 NICOLAS, PRINCESS CARLA PASCUA

355 NIEVA, LOUISE MARGARET RABUSA

356 NIMO, MICHELLE RUTH ALDANA

357 NOLASCO, JIRAH EMMANUEL TABA

358 NOPRE, FREDERIC

359 NUCUM, NICOLETTE ANNE REYES

360 NUÑEZ, RESMAR MARQUEZ

361 OBLENA, ADRIAN DAYO

362 OCAMPO, JULIUS REYES

363 ODONEL, JAIAMME ATIS

364 OGILVIE, JEREMY JAMES EVANGELISTA

365 OLAGUER, CHARMELA REINEE CALVARIO

366 OLERIANA, ILIAD SERRANO

367 OMADTO, RALPH EDREAN BONDOC

368 ONG, AL MELVIN JR LORESCO

369 ONG, KIM THOMAS II VERGARA

370 ONG, KISMET PATRICK TUMAMPOS

371 OQUENDO, ELAINE JOYCE SALES

372 ORDAS, JANIÑA GEI PEPITO

373 ORIGIN, MARY ROSE BIÑAS

374 ORIZA, MARY JOY PAYONGA

375 OSABEL, RAYMUND JOSEPH NUÑEZ

376 OTAYDE, ERMA JANE ARNAEZ

377 PABILLON, JESTA ROSELLOSA

378 PABILOÑA, KURT BRANDEN CABIGAS

379 PACIL, THEODORE RAYNER TANGCANGCO

380 PACIS, MERVIN MACALINDONG

381 PACSON, ANN CLAUDETTE ADRIANO

382 PACUMIO, EUGENE REX ARENAS

383 PAGCALIWAGAN, BERNADETH RIVERA

384 PAJARILLAGA, RIZETTE DANE FRANCIA

385 PALCASIO, KIMBERLY DE LA PEÑA

386 PALMARIA, IRVIN PLATON

387 PALMES, LOUIS JHAY KIMVERLY SORONGON

388 PAMINTUAN, KRISTOPHER RAY SIMBULAN

389 PANGANIBAN, NORMAN JAMES FAINSAN

390 PANGILINAN, JERINA JOY ANDAYA

391 PANGO, KYRIN CHRISTIAN VERGARA

392 PANILLO, CHARNINE CLAIRE

393 PANIQUE, ANDREA JONAH SANTOS

394 PARTO, JADREIGN KEISHEEN CAWALING

395 PASARON, ELISEO DALE ABRIO

396 PASCUA, PAUL ANGELO AMABA

397 PASCUAL, JOHN RYAN LUANSING

398 PASTORES, JANET STEPHANIE FRANCISCO

399 PAULE, ALELI ANN TIGAS

400 PE BENITO, IAN PAOLO ANUNCIACION

401 PECUNDO, BRIGITTE SANAO

402 PENULIAR, JOHN PAUL

403 PERDON, ELPHA GEE DE LA CRUZ

404 PEREZ, JEANIE JOY MATA

405 PEREZ, RICHARD CANAR

406 PERUCHO, KEVIN DAVE TAPALES

407 PIAGOLA, LOVE JOY FORRO

408 PILOTA, MICHAEL JOHN SEBETERO

409 PIMENTEL, PAULINE LUZ FERNANDO

410 PINEDA, ANGELICA ARA MARRON

411 PINEDA, ISABEL CHRISTINE GALANG

412 PITOC, MELODY KIMBERLY DUMAPIAS

413 PIÑERO, JUSTIN GLEN LIBITERNOS

414 PLARISAN, EDPRIL BUENCOCHILLO

415 POLANCO, AIMEE LAYSON

416 PUA, ARV ITIEL OLIVEROS

417 QUINTERO, RAMON PAOLO TECSON

418 QUIZON, MARA ANGELIKA EDMILAO

419 RAGUINDIN, REIBELLE QUIAMBAO

420 RAMA, KIMBERLY RAE RAMONES

421 RAMOS, MICHAELENE TORRES

422 RAPSING, KENNETH MANLAPAS

423 REQUISO, PRINCESS JARILLA

424 RESOL, MA REGINA GRAMO

425 RESPONTE, MARY EURYDICE ODCHIGUE

426 RETIRADO, JUAN PAOLO GEMELO

427 RICA, ARIEL RAYE VIVAS

428 RIGOR, GIRRO JONN OMAÑA

429 RIOFLORIDO, IANNE JOYCE ESGUERRA

430 RIVERA, ALDREN DELINA

431 RIVERA, ALYSSA ALICAWAY

432 RIVERA, LOURELANE HERNANDEZ

433 ROBLES, JEFFREY

434 ROBLES, RAINIER KING GAYATIÑA

435 ROCO, JOSHUA BON ARIZA

436 RODRIGUEZ, ROMMEL RIVERO

437 ROMARE, ARIS FLORANDA

438 RONDINA, RYAN SORIA

439 ROSALES, KIRBY LANZ FERNANDEZ

440 ROSARIO, FRANZ LOUI ESTROSOS

441 ROSARIO, SHEIKA BARCARSE

442 ROSCAL, FERNAND LUGUE

443 RUIZ, REY BEN CAMPOS

444 SAAVEDRA, ROEL ADRIANNE CAGOMOC

445 SABERON, SABERINA ISON

446 SABINO, JENNY ROSE BORILLA

447 SACRAMENTO, ISAIAH PAUL GONZAGA

448 SAJOL, CHRISTINE JOY ROMERO

449 SALIH, NOR-HANIE GAURAKI

450 SALIO-AN, MICHELLE JOY AWINGAN

451 SAM, GIAN KARLO LUMANLAN

452 SAMPAGA, ROCHELLE LOUISE RONE

453 SAN JUAN, JAMIE ASHLEY ECHEVARRIA

454 SAN MIGUEL, JOHN ANDRE NATIVIDAD

455 SANGLAY, JOHN PAUL NIÑO AGUILAR

456 SANTIAGO, ARMI JOY BLANCO

457 SANTIAGO, JOSHUA JR SOTALBO

458 SAPLACO, JOHN MARK ISLAO

459 SARANGLAO, CYRILL CONSUNJI

460 SEAT, NESTLE ANN CATHERENE OMAYANA

461 SERDONE, KEENEX EMANO

462 SILAGAN, MARIZA SILABAO

463 SILVE, JEROME JAMES OMILA

464 SILVESTRE, CES ANGELIN CLAUDIO

465 SIMBULAN, ROSE DIANE GOZUN

466 SISON, RICHARD DEAN BIBLANIAS

467 SOMERA, ERIKA ABAD

468 SORIANO, ED RYAN ROLLIAN

469 SORIANO, MARIANNE MAE PAGALILAUAN

470 SORIANO, RON ANDREI ESPINO

471 STA ISABEL, JAMIE ANNE OLANDE

472 SUCGANG, MARK ANTHONY NICOLAS

473 SUMAPIG, JOHN FRITCH GONZALES

474 SY, SAMUEL PENN LOPEZ

475 SYLING, TYRONE STACY CHAN

476 TABAQUERO, RENZ JAMES DE LEON

477 TABAR, STEPHANIE JANE CABARAL

478 TABING, ABRAHAM ARRE

479 TAGAROMA, JAY AR GAUIRAN

480 TALADO, KRISSA GADIANG

481 TALAMPAS, JEROME PARIS

482 TAM-OD, JOSHUA MALIA

483 TAMAYO, BENEDICT CHRISTIAN EDILLON

484 TANDOC, ALVIN AIRISH BOQUIREN

485 TANEO, MARICA PANGHULAN

486 TAPANGCO, RIGEL REYES

487 TAPDASAN, EDSEL REY PEKITPEKIT

488 TAPIA, MA CHARLENE CARAOS

489 TATING, AL MARJORIE ABRASALDO

490 TAYO, JAN MICHAEL JARANTILLA

491 TAYONE, REYMOND FORTUNA

492 TEN, VINCENT JAN LEDESMA

493 TENEBRO, JUDEE MARIE PELOBELLO

494 TEODORO, AREEYA KYRA DUAY

495 TEODORO, JOSE OSCAR III NOSARES

496 TIJING, JESTER CREBILLO

497 TINSAY, KEVIN CARL DRIS

498 TIONGCO, DIANE CLARE MANLANGIT

499 TOLENTINO, JON PAOLO MERCADO

500 TOMBALI, FREDAM MICHIAN SUGGUIYAO

501 TORRE, BEATRIZ CLAIRE BAUTISTA

502 TRIVINO, MONICA LOUISE TEKIKO

503 TRIVIÑO, BEULAH MAY DE CHAVEZ

504 TUBILLEJA, JANREE ALFONSO

505 TULIAO, LARIMAR JASHRY RAMOS

506 TULIAO, THERESA LEAN ROMA BAXA

507 TUTOR, ACE MARC MARIBLANCA

508 ULANGKAYA, YAZID AMIR ABO

509 USERO, IAN CHRIS DELA CRUZ

510 USON, CHRISTIAN ADRIAN MENDOZA

511 UY, ENRIQUE BRIZO

512 VALDEZ, FRANCES IMEE TAGUINOD

513 VALDEZ, JANZEN NOEL MGALINDAN

514 VALENCERINA, CHERYL JHETTE PAGTEILAN

515 VALENCIA, CAMILLE ANN CHUA

516 VALENCIA, LAURICE KAY PERA

517 VALLE, KIT DOMINICK DON UY

518 VARGAS, RHOWELL VALEN

519 VEGILLA, JHAN ROBERT PAJALLA

520 VENTURA, CHRISTOPHER CASES

521 VENTURA, MARA TINGGALEN

522 VERGARA, RIZELLE JAVIER

523 VILLACARLOS, LEIH ANNE MORENO

524 VILLALON, VIEL ELENTO

525 VILLANUEVA, JASTIN MAE MIRABUENO

526 VILLAR, ROCHELLE GONZALES

527 VILLARUZ, KRISTIAN PERUCHO

528 VILLOCINO, BERGIEL FLORIDA

529 VINLUAN, JUSTIN TIMOTHY VELEZ

530 YEUNG, ANGELYN CO

531 YEUNG, CLINTON JHON CHUA

532 YU, JIANE MELINA LOPEZ

533 YU, KEVIN JOHN JUAREZ

534 ZACARIAS, JERICHO BOLOK

NOTHING FOLLOWS———————-