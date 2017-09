545 examinees pass the Librarian Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 545 out of 904 passed the Librarian Licensure Examination given by the Board for Librarians in the cities of Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Tacloban and Tuguegarao this September 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABAG, KRISTIA MAY MANGUBAT

2 ABAJON, MA ELLUISA CABALQUINTO

3 ABAO, DECEMBER JABONGA

4 ACELADOR, DONA ORPILLA

5 ACMAT, JEEFFA UNGKONG

6 ACUESA, ROCXAN FLORES

7 AGANAN, GRACE DE LOS SANTOS

8 AGUILA, CAMILLE LAURETA MENDOZA

9 AGUILAR, KYM CABANALAN

10 AGUILLO, URIKA MAY INCISO

11 AGYASIO, NIMFA POLQUERO

12 AIHARA, ERINA QUIBIN

13 ALANO, ARJAY CUSTODIO

14 ALANO, JAY ANN MAE CUSTODIO

15 ALATRACA, LYLE MIKAELA GUTIERREZ

16 ALBARICO, GRACE SARDUA

17 ALBAY, RAMONCITO RAGANIT

18 ALBIS, SALVE BUFE

19 ALEGADO, RUBIE CAROLE CAMPEON

20 ALLADO, LEONARDA DINONG

21 ALMANZOR, MAEGAN LOU CAÑEDA

22 ALMAZAR, GEOFREY MENDOZA

23 ALMOJUELA, ALFRYANNE QUISINGA

24 ALOS, PETER DICEN

25 ALOSIMA, CANDIE TOLLEDO

26 ALVARAN, EVA JEAN GALAPON

27 AMPATUAN, MERIAM BUALAN

28 AMPUYAS, SHAIRA SHANE GULLE

29 ANCHETA, MARC JETHRO CALZO

30 ANNILAGAN, ELA BORRETA

31 ANTONE, MARRIETA TORRES

32 ANTONIO, KARYL LOPEZ

33 APIADO, KENJI LATAGAN

34 ARANAS, LOVELLA FIGURON

35 AREVALO, DONNA YSSAVEL BUTIHI

36 ARNADO, ANNE JELYN ESCOTON

37 ARQUELLO, WILMA ABIGANIA

38 ARQUITA, ANITA LUMACAD

39 ARRIESGADO, AILEN LORD MALLORCA

40 ASTOR, ROSE ANN MIRABEL

41 AUSTRIA, RHEABEL MARQUEZ

42 AUSTRIA, RHOMMEL PEDRAGOSA

43 AVECILLA, RHEALE DUMAPAY

44 AVELINO, MA KHYZMETTE JANE MANDREZA

45 AVILA, JOHN PAUL HERRERA

46 AYUNTING, GIE ANN RADONES

47 AÑONUEVO, MARC ARMEL CABAGUE

48 AÑONUEVO, MARK WILLIAM BORJA

49 BABIERA, JAMAINE JUANEZA

50 BACKIAN, RHEA PRINCESS TAGUDA

51 BACLLE, FRANCIS MARGARETTE BACOTO

52 BACONGUIS, MARY-CRIS PUDANG

53 BACUS, KRISTELLE

54 BACUS, MARIA FE CRISTOBAL

55 BAES, RANDELLE MAY SANCHEZ

56 BAGUION, JANIE LYN PACATE

57 BAJOYO, LOLLY JOHN ARGUELLES

58 BALASAN, AIRA KATE VALDERRAMA

59 BALAT, JENNIFER CALAUNAN

60 BALDOS, UNELYN GERASOL

61 BALLESTEROS, JENNY ANN DOMANAIS

62 BALLETE, JASMEN HAYDEE BACLIG

63 BALOTE, REA MARIZ NOORA

64 BALUYOT, ALMIA BIANCA SARMIENTO

65 BANGSAL, RAISA FAYE ANDAYA

66 BANUELOS, DAPHNE ALISSON BELEN

67 BANZUELO, VIVIEN FRESNILLO

68 BARAHAN, PATRICK JOHN ANTONIO

69 BARNACHEA, ROSCELYN FAYE TAPICERIA

70 BARNUEVO, SHARON APPLE MANTOMADTAM

71 BARORO, ELIZABETH LOMOTOS

72 BARTOLOME, BASIL JOHN CRUZ

73 BASIBAS, HYREN PELGONE

74 BATALUNA, JADE BONGGO

75 BATION, HAZEL MAE MIRA

76 BAUTISTA, ABIGAIL CRUZ

77 BAUTISTA, AILYN RHOSE LAROCO

78 BAUTISTA, BIANCA PERONA

79 BAUTISTA, JANETTE RAFAEL

80 BAUTISTA, MARIA THERESA CALIGUIRAN

81 BAUTISTA, MYRA DE GUZMAN

82 BAUTISTA, NOIME ALCOVER

83 BAY, JENNELYN PLATERO

84 BAYSA, JONSIE DEL ROSARIO

85 BAYUBAY, ISAGANI JR BERMUDEZ

86 BAÑEZ, CECILIA POLINE DE GUZMAN

87 BECBEC, JESSELYN DOOC

88 BENIGAY, MERLITA CATUBIG

89 BERANO, ROSE ANN LOY

90 BERCES, JESSA CLEMEÑA

91 BERGADO, ROMMEL JR ABLONG

92 BERINO, MARICEL COBOL

93 BERONIO, AZENITH DABOCOL

94 BIANSON, LORINA SEXON

95 BILLARIÑA, AZALEA CASSANDRA TABERNILLA

96 BIRION, JELYN ROCETE

97 BODONAL, SHEENA LYN SURCA

98 BOL-IGEN, CHARLENE BANTOG

99 BONCAYAO, MARIA CECILIA ARMADA

100 BONGALOS, JOYCE ANN QUIERREZ

101 BUCO, JANELLE TORRADO

102 BULAON, MONICA GONZALES

103 BUMATANG, DIANE DOCO

104 CABADA, IVY ESTEMBER

105 CABANTING, KATE NICOLE BONGGOT

106 CABATO, LYCA JANE CILLO

107 CABIGAT, JENNICA ANDRES

108 CABILLON, LOURIGEN CAINGLET

109 CABRAL, CAMILLE WENIE SERRATO

110 CABUNOC, MARIA VEVILYN ARAT

111 CAGARA, ANGELICA DUMDUM

112 CAGAS, ZENAIDA RUADAP

113 CAISIO, CRISTEL CASILLO

114 CALA-OR, LEA JEAN MINO

115 CALLO, DANILYN TOLEDO

116 CALO, WILBUR SABIJON

117 CAMACHO, ROCELLE TORRENO

118 CAMANZO, MARIA CRISTINA CABALE

119 CAMBA, IRISH DYAN PAKINGAN

120 CAMILO, MARIE MEL ADONA

121 CAMIQUE, ANA LIZA DEMETRIO

122 CAMPOMANES, NESTLE JEAN LABRADO

123 CAMPOREDONDO, ROQUIZA SEVILLA

124 CANILAO, CATRIANA LUREN RAMOS

125 CAPINO, ARRA JOY FELIAS

126 CARDENAS, JOY AGAPAY

127 CARILLA, ROSARIO RAMBACOD

128 CASTINO, PRINCESS GAY LAMBAN

129 CASTRO, CHESSA MAE CANTORNE

130 CASTRO, SUZETTE PAJIMOLA

131 CATAJAN, MICHAEL WILLIAM QUINTO

132 CATAPANG, MARILYN ALCARAZ

133 CATIPAY, ARNOLD ZEQUERRA

134 CATUBIG, ALDRIN BAYOG-ANG

135 CAUILAN, ANGELICA JOY TUMANGUIL

136 CAÑEDO, LELANI BALILI

137 CELAJES, KIA CUI

138 CHIAPCO, CASILEEN HIZON

139 CIRILO, AUBREY FRANCHESCA LOUISE NG

140 CLAREZA, MAE PAULA ROSS BUTTOL

141 CLARIANES, LOREZA MACINAS

142 COLLANTES, CINDY ROSE CAMACHO

143 COMBO, ROSENONI BASILLA

144 COMCOM, MILDIE ALCOMENDRAS

145 CONTRERAS, JAMIE GACULAIS

146 CORTEZ, JASMINE JAMES ESGUERRA

147 CREDO, AMY JEAN TRINIDAD

148 CRUZ, DANICA FAYE TOLEDO

149 CUIZON, CHERRY RED TURCULAS

150 CUSTODIO, MARICEL GARCIA

151 DAIT, MARIELLE CASTRO

152 DAITOL, APPLE GRACE PERPIÑAN

153 DAMILES, CHERRY MAÑOZA

154 DAQUILA, DARLYN ESTOLLOSO

155 DASO, HEART LOVE ALISOSO

156 DAUL, GINA MAY TIPAN

157 DAVID, MARIETA GELUA

158 DAVID, RAQUEL CANLAS

159 DAWIS, CHRISTINE PONCE

160 DAYAP, SHERRY JOY PALACPAC

161 DAÑO, CAMILLE ROSE MAZO

162 DE CELLO, WILLOWEE

163 DE CLARO, KYRA ALLANA BANTA

164 DE GUZMAN, CRESCENT JAYNE DACAYO

165 DE GUZMAN, LELAINE MACALISANG

166 DE GUZMAN, ROSE ANN BABON

167 DE JESUS, CHRISTINE ARIELLE LOPEZ

168 DE LA CRUZ, HECHELLE SAN JOSE

169 DE LA ROSA, CRYSTAL JOY PLAZUELA

170 DE LARA, ELLANA GRACE MAS

171 DE LEON, HEIZEL CRUZ

172 DE LEON, MA ANNA KATRINA ESGUERRA

173 DE LEON, MICHELLE ANNE SUETOS

174 DE LOS SANTOS, ANJELICA

175 DEL MONTE, JEZEL SUBITO

176 DELA CRUZ, ESSIE LOISE FLORIDA

177 DELA CRUZ, HANNAH ZITAH LOUISSE DUMRIGUE

178 DELA CRUZ, RIZALIN BATAC

179 DELA PAZ, JENEFER SEVERINO

180 DELAS ARMAS, CHELSEA REENA ABELLADA

181 DELOS REYES, IZABELLA JEAN MEDINA

182 DELOS SANTOS, MYLEEN LAGMAY

183 DEMDAM, ALFONSO TEPACE

184 DEMETRIO, MELVIN MANUEL

185 DEPNAG, MILDRED CANAYON

186 DIADAY, ROSALIE FERNANDEZ

187 DIAZ, NEPTHALIE HOYOHOY

188 DICOS, JULIETA VIRAY

189 DINGDING, ROSEMARIE ELARDO

190 DIOCAMPO, ADNIL REY JUMAO-AS

191 DIONISIO, CARLA ANGELA CRUZ

192 DIRECTO, RICHARD AYNAGA

193 DIZON, ANGELICA MAE BALILIA

194 DOCYAGAN, JULIUS CEASAR DULAY

195 DOMINGO, CHARIZZE PSALM GENER

196 DONDON, JAMELLA LOPEZ

197 DULAY, CRIZALYN ARIZ

198 DUPIO, SANDRA CLAIRE PANOTES

199 DURAN, EDLYN PEREZ

200 ELEVENCIONE, JESSA JESSAH BORRES

201 ELIC, NERI JOY GABRIELES

202 ELISAN, MONICA MACASADIA

203 ELUM, ROOSEVELT JIG ANSALAN

204 EMEMITA, KEHLLENE MAE CARBONELL

205 EMPINADO, MICHAEL JONE GAROLACAN

206 ENAGE, AMBER ELAINE VELASQUEZ

207 ENARIO, ARNEIL SALUDAR

208 ENCARNACION, JEE ANN FLORENDO

209 ENICO, ARIEL SIGARA

210 ENOC, ARNIEL REGIDOR

211 ENRIQUEZ, KEVIN VINCENT MACARAEG

212 ERRO, HANNA LEE ARUGAY

213 ESCANILLA, RUFFA MAE GANDO

214 ESPINO, MARITES BRAZIL

215 ESPIRITU, MARIE ANN PAMELA GUERRERO

216 ESPIRITU, PAULINE BILLONES

217 EUGENIO, MA VANESSA LAQUINDANUM

218 FABICON, DONNABELLE GAY BODO

219 FALOGME, ABIGAIL HINDAP

220 FEBRES, CATHERINE SALDO

221 FEVIDAL, NEÑA DIVINA DE VERA

222 FIEL, MAYVIEN LOBIDO

223 FLORALDE, HAZELINE AIVE MINA

224 FLORES, IRISH VERZOSA

225 FLORES, JONABELLE SOLMAYOR

226 FLORES, PRINCE FIDEL DELA VEGA

227 FOJAS, GRETA FALCESO

228 FORMOSO, ALMA MARIA ALIPUYO

229 FRANCHE, GLAIDEL ROSS GONZALES

230 FRANCISCO, JOY MIGUEL YANUARIO

231 FRESNIDO, HARCHELYN ENRIQUEZ

232 FULGADO, MARK FRANCIS PASIOLA

233 FULGENCIO, ERICKSON BORJA

234 FUMAR, JUDE ARTHUR MARTIRES

235 GABUCO-DANDAL, AMY JARANILLA

236 GABURO, LEONY VERA NEBRIJA

237 GAJETELA, KRISEL VELSIS

238 GALIN, CHERRY GRACE AGUILA

239 GALVEZ, JENELYN REVILLO

240 GALVEZ, RUBY GRACE CARI

241 GANANCIAS, ROCHELLE QUINTO

242 GARCIA, CHRISTIAN JADE COTDE

243 GARCIA, PATRICIA DIANNE SARMIENTO

244 GARCIA, REA JOY DUMAS

245 GATMAITAN, DEANNA RAMIREZ

246 GATON, MARITES FREMISTA

247 GAÑGAN, XYLENE ALCARAZ

248 GEGATO, DORIS NESIA ARTIEDA

249 GEMILGA, CHRISTINE MAE GEVERO

250 GENELZA, REEL WINSTON BACAY

251 GENTON, JUSTINE JOY MELITON

252 GERASOL, ELMARK IGNACIO

253 GERODIAS, JAN MARIE MONTILLANO

254 GEROMIANO, JOY FARENAS

255 GIRAY, LEENARD BANTAYAN

256 GONOWON, ATHLIEN AMOROSO

257 GONZALES, JENNIFER DERUDAR

258 GONZALES, JESSA NAZZ LOPEZ

259 GONZALES, MARK JHANELLE CRUZ

260 GRANDE, MARIBEL GUTIERREZ

261 GREGORIO, JENNIELYN GUBATANA

262 GREGORIO, JUVY GRACE TRAVILLA

263 GRIZO, ANGELICA LOJERO

264 GUARDIAS, APRIL LADY AUSTRIA

265 GUERRERO, JIGS IVAN RONCAL

266 GUIALIL, BABYLYN MOHAMAD

267 GULLE, QUEENIE MARIZ GRANDE

268 HABABAG, JESSTHER HERNANDEZ

269 HERRERA, APRIL FLORES

270 HERRERA, GENINE GARNA

271 HIPANAO, ARNEL SUMAYLO

272 HOGAN, GRAIL MARIBAO

273 IBAY, EVANGELINE PALOMARES

274 IBAÑEZ, KEVIN OLAYA

275 ILAO, ERLY CADA

276 ILAO, JESSALYN VALLESPIN

277 INDIDANIO, VIRALOU PATRIARCA

278 INOVERO, DONNABELLE SANDOVAL

279 ISUGA, ANGELO LUIS ELEP

280 ITER, AILEEN SAGUIREL

281 JABINES, JOHN MIGUEL CUIZON

282 JAMITO, ELENA GUMALAS

283 JANAPIN, MICHELLE MAGLALANG

284 JAROMAHUM, DARNYLL JOSHUA ALVEZO

285 JORDAS, MICHELLE FULGENCIO

286 JOVEN, JOHNVEN QUILONIA

287 JULIAN, ANGELICA MAE CULALA

288 KAUP, ROVILYN SAYAO

289 KHOO, VALERIE LIWAG

290 KING, JOHN VINCENT BRIONES

291 LABAJO, FLORDELIZ BIGWAS

292 LABANG, HAZLE JOY VENTIC

293 LAENO, RHODA JEMAIMA VERGARA

294 LAGUIALAM, SURAIDA LINTONGAN

295 LALISAN, RITCHELLE VERA ANINO

296 LAMBATING, ROJAN PALOMAR

297 LANDICHO, CHERRY DIAZ

298 LANNAO, JESSA ACABA

299 LARA, ERICK JOHN VALDEZ

300 LARINAY, NENETTE ARCELLE JOY PANGILINAN

301 LASAFIN, ROGIELYN ACQUIAT

302 LASTIMADO, DONNA JOY VILLAREAL

303 LAXAMANA, MARY ALLYSON CLAUDE CAMACHO

304 LEMERIC, ANGELIE JOY BANGELES

305 LIM, MARY IMMACULATE CAÑARES

306 LIM, RIONAH FAYE SOFIA DELFIN

307 LIRAZAN, LOUIELY ONDOY

308 LIWAG, RUTH LAPPAO

309 LONTOC, RIZIEL GUBI

310 LOPEZ, ROSALIE LAGUIAB

311 LORAÑA, JOERALYN DIZA

312 LUCAS, ELWIN RIVERA

313 LUMIBAO, ELAINE THEA QUIÑONES

314 LUNA, ADRIAN PHILIP BIÑAS

315 LUNA, GRECEL BERNALES

316 MACALINGGANG, JISTONI AMER

317 MAGALLON, TITO JR VALLECERA

318 MAGAYO, RUSSEL MAGBANUA

319 MAGDAMO, CLAIRE ANN

320 MAGDOBOY, CHAREZ JOY BANDIGAN

321 MAGHUYOP, ANGIE FUERTES

322 MAGLINTE, RODERICK BALOGBOG

323 MAIDO, MARICEL ARTIEDA

324 MALACCA, VIA-CAMILLE STA MARIA

325 MALLARI, ERICA AGUILAR

326 MALONES, MA MYLENE DERPO

327 MANALO, AIZA JANE SANICO

328 MANALO, RACHELYN MARCOS

329 MANCAO, KHRISTINE BRYLLE BASTIDA

330 MANINGO, YOLLYVIN BERNESTO

331 MANLA, KAREEN JOY REDUCTO

332 MANONGDO, MARIA LUISA REYES

333 MAQUIÑANA, ERIKA ROSE NAVIDA

334 MARCO, DIANNE MAE ARTUGUE

335 MARIANO, ANA MARIA EVANGELIO

336 MARTIN, MARILOU BANTIGUE

337 MASI, ARLINE TUNGPALAN

338 MASIKAT, AIMEE JANE SALUT

339 MASION, JESSA MAE ATABAY

340 MATEO, ROVIE JOIE GALLEGO

341 MATIC, MA MICHAELA TORRES

342 MATRIANO, LEVIN GERMAN

343 MATUGUINAS, DESSA SY

344 MEGALBIO, MARY CLARE LAGUMBAY

345 MELLORIA, MARY JOY FERRER

346 MENDIORO, EMMA MARIA MORATALLA

347 MENDOZA, CRISTIAN SALAZAR

348 MENDOZA, CRYZEL JANE BARCOS

349 MENDOZA, JOCELYN PAEZ

350 MERCADO, HONESTO V VILANO

351 MERCADO, MARY GRACE BALANSAY

352 MESINA, GISELLE DELA PAZ

353 MIRANDO, GIZELA MANZANO

354 MIRASOL, JOHN EMANUELLE DE LEON

355 MIRASOL, MAIRA NICOLAS

356 MOLDES, SYLVAN DAN MACABANTE

357 MOLINA, ANNE VENICE DE GUZMAN

358 MONISIT, EMALYN LICAROS

359 MONSALUD, MILDRED AOANAN

360 MONTEFALCON, ANN CYRELLE FORMALES

361 MONTERO, GENESIS DELA CRUZ

362 MORALES, JOEL SANTELLA

363 MOSQUERA, MICHAEL QUIBRA

364 MOSQUITO, ROSCENT AYUNAN

365 MOSTASA, MARICEL CADAG

366 MOYWELA, SUANIE MERADORES

367 MUÑOZ, RAZEL NATALIE DURAN

368 NATINO, VENICA NADINE DELFINADO

369 NATIVIDAD, ALYSSA MARIE DOMINGO

370 NATIVIDAD, MIRASOL SALADINO

371 NAVALES, JOLINA MAUREEN PADERANGA

372 NAVARRO, BETINA JANE SANTELLA

373 NELLAS, JOSELYNE AMBE

374 NONOG, REYNALYNE DE JESUS

375 NORELLA, BERNALYN SOBIATE

376 OCAMPO, YVANWEE CLAIRE DAYAG

377 OCTAVIANO, NOVIE JAY SIAO

378 OCTOBRE, CLYDIE LEE FERNANDEZ

379 ODOÑO, WARLITO JR GUERRERO

380 OLJOL, GISELLE JADE FECA

381 ORLOPIA, ADRIAN VICENTE

382 ORPALAS, EUNICIA JOYCE

383 ORPIADA, CHARMAINE ESPINA

384 ORTEGA, MARK ANGELO AÑOVER

385 ORTEGA, WEMILENE MAMA

386 ORTIGA, IVY ALQUIZOLA

387 ORTILANO, LIEZL SAMONTE

388 OSIK, GLAIZA GRACE BUCOD

389 PACALSO, ROMELITA MUJERES

390 PACALUNA, AMER HASSAN MALAWAD

391 PACATAN, MARY JANE COBRADO

392 PACRES, MARA IVY MANDIN

393 PADRE, FREDALYN SALDUA

394 PAET, RUBY PALACIO

395 PAGALING, ROD ULLYSES DABA

396 PAGAY, MARY ROSE POJAN

397 PAGUEL, LENITH DURAN

398 PAHATI, JILLIANE MAE JAUDALSO

399 PAL, SALVADOR ANTOLAN

400 PALAPAS, LALAINE TIHAP

401 PALCULLO, VINCE ERVIN VILLARETE

402 PALITOGEN, RHYMYELL AGASEN

403 PALOMARES, ARIAN JOY SUMOG-UY

404 PALPARAN, NIKKIE MARIE ANTONIO

405 PAMITTAN, MARICEL MIGUEL

406 PANGANIBAN, MARCK SAGUID

407 PANGANIBAN, MARIA GLADYS TABERNA

408 PANSINSOY, MA CHARISE CAMILLE QUIVIS

409 PARULAN, LORIELYN MASIL

410 PASCUA, MA CLARISSA RAMIREZ

411 PASCUAL, CHARLITO JR CORTADO

412 PASTRANA, LORENZO MIGUEL CALAGUAS

413 PATACSIL, APOLLO BELA-O

414 PATRON, APOLONIO MARTINEZ

415 PELAYO, ABEGAEL SUMANG

416 PERALTA, DAISY DALIVA

417 PEREZ, IMEE MICHELLE LARA

418 PEREZ, JUDE ELIZABETH COTARES

419 PERONA, DOMINGO III LAMPANO

420 PERONA, KATHLYN JANE LOGANG-A

421 PERTUDO, MARITONI CASINOVA

422 PICART, EMELYN SINGIT

423 PILONGO, APRIL CHRISTINE CLAIRE LIM

424 PIMIENTA, LEAH TALARO

425 PINEDA, GIN OSWALD RIVERA

426 PINTO, ABIGALE LUCERO

427 PIRA, JESSA MAE PERU

428 PIZAÑA, KIM BRYAN OCHEA

429 PIÑON, MARINEL

430 PLATINO, ESTERLYN CABANJEN

431 PLAZA, SUSSETTE GARCIA

432 POLICARPIO, HAZEL MONIQUE ARCE

433 PONSECA, CRISLEN RIVERA

434 PORESORES, RAIZA MAYE ACAS

435 PRE, ALLEN LAZARTE

436 PRINGASE, GINA CABANG

437 PUEBLAS, DEBORAH ASUERO

438 QUEBRAR, ALBERT CANTOS

439 QUEMADO, REYNA ROXETTE MINA

440 QUICAY, YOLLY OLMEDILLA

441 RABOR, JENNIFER TAPAT

442 RACCA, CHERRY JANE

443 RAGUCOS, FEBIE-ANN SOLAR

444 RAMIREZ, RENDZ PAMELA TRINIDAD

445 RAMOS, DOREEN CALION

446 RAPANUT, JEAN MAGNO

447 RASE, KRISTINA REGALA

448 RAYMUNDO, ALYSSA GENEVA SANTOS

449 RAYMUNDO, JOSH WALTER RAYMUNDO

450 RAYRAY, MARISSA TABBUAC

451 REBUCA, ROSE APPLE PILAR

452 REVITA, ANGELIE TAJANTAJAN

453 REYES, GILLIAN PANDINUELA

454 REYMUNDO, JEMMARIE FIGUERRES

455 RICALCAR, JOSIE MADUQUE

456 RIVERA, DONNA MAY CALLAR

457 RIVERA, MELODY TOLIBAS

458 RIZABA, JIE ANN ESTRERA

459 RIÑO, LOREN GENTEROY

460 ROCHA, CONNIE BELEN ESPIRITU

461 RODRIGUEZ, MICHAELLA JOSEPH

462 ROQUE, EDITHA CASTILLO

463 ROSE, HANNAH MARIE CARMELIE PADILLA

464 ROSIN, KAREN MANGAMPO

465 RUBIO, RUBY FE JUMAWID

466 SABLAY, DIANE LACEBAL

467 SAGANAY, JESSIEL PAHILANGCO

468 SALDAEN, JENARIE CALOY

469 SALINAS, MELITA CORPUZ

470 SALOBRE, JESHEENA BULOTANO

471 SALUGTA, MARY BAROQUILLO

472 SAMAMA, NORJANA MAKALAY

473 SAMSON, CHANDA BAUTISTA

474 SAMSON, CHRISTINE CAMILLE EMAT

475 SAMSON, TINAH MANAOIS

476 SAN PEDRO, RUBY ELLAINE FAJARDO

477 SANCHEZ, KENJI ALVIOLA

478 SANDOVAL, ANGELA SEVILLA

479 SANIEL, SHEEMNA SACEDOR

480 SANTELLA, ARLEIGH CRISOSTOMO

481 SARABILLO, ROLLY VELLESCO

482 SARAC, CARMELA SEPIACAN

483 SARILE, APPLE JANE YADAN

484 SAROL, AILLYN MAE TABUDLO

485 SEBASTIAN, ROCELYN LOTLOT RIVADA

486 SEGISMAR, NOVEM MAI CARLOMAN

487 SERRANO, MERIAM TRAPAL

488 SIGOT, GIRLY MHAE MINO

489 SILAPAN, ROSHELLE ANDAYA

490 SILLA, JEANY JAMELARIN

491 SILOG, TERESITA BUGNAY

492 SIMBAJON, SAMANTHA LUGO

493 SOCIAS, CAMILLE ANNE

494 SOCIAS, IRISH JOY ULLERO

495 SOLIVA, ERLINDA SULLA

496 SOMERA, MARIA CLARISSA

497 SON, MARIMAR ABAO

498 SONER, REYNALYN LAZARTE

499 SORETES, GLADYS JOY GUARDIAS

500 SORONEL, GINALYN RUTAQUIO

501 SUPAN, CARLA YVONNE PABLO

502 SUPSUP, CHARLLOTE MAGBALOT

503 TAAN, DANILO GOMOBAL

504 TABANGCURA, ANA FRANZ ANTOLIN

505 TAGUINOD, JOSEPHINE PAMITTAN

506 TALABA, GRACE LYN SABELLON

507 TAMAYO, VERONICA GONZALES

508 TAN, APRIL LOU BATIANCILA

509 TAN, CAILA DEMOISELLE CREDO

510 TARUC, ARDEE SAGUM

511 TAWALI, CINDY BUASEN

512 TEJADA, JINKY TOMAGAN

513 TELLIAMA, SUZIET QUINIO

514 TEMPORAL, ANNE CHRISTINE TAIT

515 TENIS, FATILYN BAY-AN

516 TERRE, EUFEMIA ANONONG

517 TIBAYAN, JALENE XENA CAAGBAY

518 TILLANO, ROCHELLE ANNE FLAVIANO

519 TIONGSON, RAIA OLORGA

520 TOLORIO, GRACE CAPITO

521 TORREMOCHA, VANESSA KAYE GOLOSINO

522 TOSCO, KRIZZHIELA MARIE BUENAVISTA

523 TOTAÑES, MAUREEN VELEZ

524 TULIAO, JULIE ANN MARTINEZ

525 TUTANA, RIAZEN JARDINEL

526 UBALDO, SANSEN BALIGUAT

527 UCHI, LEONICA CAMASO

528 URBANO, FELEN CLOTARIO

529 USMAN, SAMRA ABAD

530 VAGILIDAD, RIGEL ELLERY RAZ

531 VALDEZ, JONATHAN ALEJO

532 VALLENTE, ROBERT SR DOMINGO

533 VENTANILLA, NOLAYSA SENDIG

534 VICENTE, LAYZA MAE UYANGUREN

535 VIDAL, GRACE CAÑETE

536 VILLAMOR, HEIDE REMOLTA

537 VILLAMORA, MIKAELA DENICE SIRIBAN

538 VILLANUEVA, ELBERT JUNE RIVERA

539 VIRAY, ERNA MAR PINALAS

540 VOSOTROS, IVY ARNADO

541 YAGONG, MARCEL ANGELICA PRESTO

542 YAO, BRYAN JERAHMEEL GONZALES

543 YLAGAN, EDERLYN GLORIA

544 YNOT, MARIA SOLITA DARANG

545 ZAMAYLA, CELESTE LACERNA

NOTHING FOLLOWS———————-