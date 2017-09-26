545 examinees pass the Librarian Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 545 out of 904 passed the Librarian Licensure Examination given by the Board for Librarians in the cities of Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Tacloban and Tuguegarao this September 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABAG, KRISTIA MAY MANGUBAT
2 ABAJON, MA ELLUISA CABALQUINTO
3 ABAO, DECEMBER JABONGA
4 ACELADOR, DONA ORPILLA
5 ACMAT, JEEFFA UNGKONG
6 ACUESA, ROCXAN FLORES
7 AGANAN, GRACE DE LOS SANTOS
8 AGUILA, CAMILLE LAURETA MENDOZA
9 AGUILAR, KYM CABANALAN
10 AGUILLO, URIKA MAY INCISO
11 AGYASIO, NIMFA POLQUERO
12 AIHARA, ERINA QUIBIN
13 ALANO, ARJAY CUSTODIO
14 ALANO, JAY ANN MAE CUSTODIO
15 ALATRACA, LYLE MIKAELA GUTIERREZ
16 ALBARICO, GRACE SARDUA
17 ALBAY, RAMONCITO RAGANIT
18 ALBIS, SALVE BUFE
19 ALEGADO, RUBIE CAROLE CAMPEON
20 ALLADO, LEONARDA DINONG
21 ALMANZOR, MAEGAN LOU CAÑEDA
22 ALMAZAR, GEOFREY MENDOZA
23 ALMOJUELA, ALFRYANNE QUISINGA
24 ALOS, PETER DICEN
25 ALOSIMA, CANDIE TOLLEDO
26 ALVARAN, EVA JEAN GALAPON
27 AMPATUAN, MERIAM BUALAN
28 AMPUYAS, SHAIRA SHANE GULLE
29 ANCHETA, MARC JETHRO CALZO
30 ANNILAGAN, ELA BORRETA
31 ANTONE, MARRIETA TORRES
32 ANTONIO, KARYL LOPEZ
33 APIADO, KENJI LATAGAN
34 ARANAS, LOVELLA FIGURON
35 AREVALO, DONNA YSSAVEL BUTIHI
36 ARNADO, ANNE JELYN ESCOTON
37 ARQUELLO, WILMA ABIGANIA
38 ARQUITA, ANITA LUMACAD
39 ARRIESGADO, AILEN LORD MALLORCA
40 ASTOR, ROSE ANN MIRABEL
41 AUSTRIA, RHEABEL MARQUEZ
42 AUSTRIA, RHOMMEL PEDRAGOSA
43 AVECILLA, RHEALE DUMAPAY
44 AVELINO, MA KHYZMETTE JANE MANDREZA
45 AVILA, JOHN PAUL HERRERA
46 AYUNTING, GIE ANN RADONES
47 AÑONUEVO, MARC ARMEL CABAGUE
48 AÑONUEVO, MARK WILLIAM BORJA
49 BABIERA, JAMAINE JUANEZA
50 BACKIAN, RHEA PRINCESS TAGUDA
51 BACLLE, FRANCIS MARGARETTE BACOTO
52 BACONGUIS, MARY-CRIS PUDANG
53 BACUS, KRISTELLE
54 BACUS, MARIA FE CRISTOBAL
55 BAES, RANDELLE MAY SANCHEZ
56 BAGUION, JANIE LYN PACATE
57 BAJOYO, LOLLY JOHN ARGUELLES
58 BALASAN, AIRA KATE VALDERRAMA
59 BALAT, JENNIFER CALAUNAN
60 BALDOS, UNELYN GERASOL
61 BALLESTEROS, JENNY ANN DOMANAIS
62 BALLETE, JASMEN HAYDEE BACLIG
63 BALOTE, REA MARIZ NOORA
64 BALUYOT, ALMIA BIANCA SARMIENTO
65 BANGSAL, RAISA FAYE ANDAYA
66 BANUELOS, DAPHNE ALISSON BELEN
67 BANZUELO, VIVIEN FRESNILLO
68 BARAHAN, PATRICK JOHN ANTONIO
69 BARNACHEA, ROSCELYN FAYE TAPICERIA
70 BARNUEVO, SHARON APPLE MANTOMADTAM
71 BARORO, ELIZABETH LOMOTOS
72 BARTOLOME, BASIL JOHN CRUZ
73 BASIBAS, HYREN PELGONE
74 BATALUNA, JADE BONGGO
75 BATION, HAZEL MAE MIRA
76 BAUTISTA, ABIGAIL CRUZ
77 BAUTISTA, AILYN RHOSE LAROCO
78 BAUTISTA, BIANCA PERONA
79 BAUTISTA, JANETTE RAFAEL
80 BAUTISTA, MARIA THERESA CALIGUIRAN
81 BAUTISTA, MYRA DE GUZMAN
82 BAUTISTA, NOIME ALCOVER
83 BAY, JENNELYN PLATERO
84 BAYSA, JONSIE DEL ROSARIO
85 BAYUBAY, ISAGANI JR BERMUDEZ
86 BAÑEZ, CECILIA POLINE DE GUZMAN
87 BECBEC, JESSELYN DOOC
88 BENIGAY, MERLITA CATUBIG
89 BERANO, ROSE ANN LOY
90 BERCES, JESSA CLEMEÑA
91 BERGADO, ROMMEL JR ABLONG
92 BERINO, MARICEL COBOL
93 BERONIO, AZENITH DABOCOL
94 BIANSON, LORINA SEXON
95 BILLARIÑA, AZALEA CASSANDRA TABERNILLA
96 BIRION, JELYN ROCETE
97 BODONAL, SHEENA LYN SURCA
98 BOL-IGEN, CHARLENE BANTOG
99 BONCAYAO, MARIA CECILIA ARMADA
100 BONGALOS, JOYCE ANN QUIERREZ
101 BUCO, JANELLE TORRADO
102 BULAON, MONICA GONZALES
103 BUMATANG, DIANE DOCO
104 CABADA, IVY ESTEMBER
105 CABANTING, KATE NICOLE BONGGOT
106 CABATO, LYCA JANE CILLO
107 CABIGAT, JENNICA ANDRES
108 CABILLON, LOURIGEN CAINGLET
109 CABRAL, CAMILLE WENIE SERRATO
110 CABUNOC, MARIA VEVILYN ARAT
111 CAGARA, ANGELICA DUMDUM
112 CAGAS, ZENAIDA RUADAP
113 CAISIO, CRISTEL CASILLO
114 CALA-OR, LEA JEAN MINO
115 CALLO, DANILYN TOLEDO
116 CALO, WILBUR SABIJON
117 CAMACHO, ROCELLE TORRENO
118 CAMANZO, MARIA CRISTINA CABALE
119 CAMBA, IRISH DYAN PAKINGAN
120 CAMILO, MARIE MEL ADONA
121 CAMIQUE, ANA LIZA DEMETRIO
122 CAMPOMANES, NESTLE JEAN LABRADO
123 CAMPOREDONDO, ROQUIZA SEVILLA
124 CANILAO, CATRIANA LUREN RAMOS
125 CAPINO, ARRA JOY FELIAS
126 CARDENAS, JOY AGAPAY
127 CARILLA, ROSARIO RAMBACOD
128 CASTINO, PRINCESS GAY LAMBAN
129 CASTRO, CHESSA MAE CANTORNE
130 CASTRO, SUZETTE PAJIMOLA
131 CATAJAN, MICHAEL WILLIAM QUINTO
132 CATAPANG, MARILYN ALCARAZ
133 CATIPAY, ARNOLD ZEQUERRA
134 CATUBIG, ALDRIN BAYOG-ANG
135 CAUILAN, ANGELICA JOY TUMANGUIL
136 CAÑEDO, LELANI BALILI
137 CELAJES, KIA CUI
138 CHIAPCO, CASILEEN HIZON
139 CIRILO, AUBREY FRANCHESCA LOUISE NG
140 CLAREZA, MAE PAULA ROSS BUTTOL
141 CLARIANES, LOREZA MACINAS
142 COLLANTES, CINDY ROSE CAMACHO
143 COMBO, ROSENONI BASILLA
144 COMCOM, MILDIE ALCOMENDRAS
145 CONTRERAS, JAMIE GACULAIS
146 CORTEZ, JASMINE JAMES ESGUERRA
147 CREDO, AMY JEAN TRINIDAD
148 CRUZ, DANICA FAYE TOLEDO
149 CUIZON, CHERRY RED TURCULAS
150 CUSTODIO, MARICEL GARCIA
151 DAIT, MARIELLE CASTRO
152 DAITOL, APPLE GRACE PERPIÑAN
153 DAMILES, CHERRY MAÑOZA
154 DAQUILA, DARLYN ESTOLLOSO
155 DASO, HEART LOVE ALISOSO
156 DAUL, GINA MAY TIPAN
157 DAVID, MARIETA GELUA
158 DAVID, RAQUEL CANLAS
159 DAWIS, CHRISTINE PONCE
160 DAYAP, SHERRY JOY PALACPAC
161 DAÑO, CAMILLE ROSE MAZO
162 DE CELLO, WILLOWEE
163 DE CLARO, KYRA ALLANA BANTA
164 DE GUZMAN, CRESCENT JAYNE DACAYO
165 DE GUZMAN, LELAINE MACALISANG
166 DE GUZMAN, ROSE ANN BABON
167 DE JESUS, CHRISTINE ARIELLE LOPEZ
168 DE LA CRUZ, HECHELLE SAN JOSE
169 DE LA ROSA, CRYSTAL JOY PLAZUELA
170 DE LARA, ELLANA GRACE MAS
171 DE LEON, HEIZEL CRUZ
172 DE LEON, MA ANNA KATRINA ESGUERRA
173 DE LEON, MICHELLE ANNE SUETOS
174 DE LOS SANTOS, ANJELICA
175 DEL MONTE, JEZEL SUBITO
176 DELA CRUZ, ESSIE LOISE FLORIDA
177 DELA CRUZ, HANNAH ZITAH LOUISSE DUMRIGUE
178 DELA CRUZ, RIZALIN BATAC
179 DELA PAZ, JENEFER SEVERINO
180 DELAS ARMAS, CHELSEA REENA ABELLADA
181 DELOS REYES, IZABELLA JEAN MEDINA
182 DELOS SANTOS, MYLEEN LAGMAY
183 DEMDAM, ALFONSO TEPACE
184 DEMETRIO, MELVIN MANUEL
185 DEPNAG, MILDRED CANAYON
186 DIADAY, ROSALIE FERNANDEZ
187 DIAZ, NEPTHALIE HOYOHOY
188 DICOS, JULIETA VIRAY
189 DINGDING, ROSEMARIE ELARDO
190 DIOCAMPO, ADNIL REY JUMAO-AS
191 DIONISIO, CARLA ANGELA CRUZ
192 DIRECTO, RICHARD AYNAGA
193 DIZON, ANGELICA MAE BALILIA
194 DOCYAGAN, JULIUS CEASAR DULAY
195 DOMINGO, CHARIZZE PSALM GENER
196 DONDON, JAMELLA LOPEZ
197 DULAY, CRIZALYN ARIZ
198 DUPIO, SANDRA CLAIRE PANOTES
199 DURAN, EDLYN PEREZ
200 ELEVENCIONE, JESSA JESSAH BORRES
201 ELIC, NERI JOY GABRIELES
202 ELISAN, MONICA MACASADIA
203 ELUM, ROOSEVELT JIG ANSALAN
204 EMEMITA, KEHLLENE MAE CARBONELL
205 EMPINADO, MICHAEL JONE GAROLACAN
206 ENAGE, AMBER ELAINE VELASQUEZ
207 ENARIO, ARNEIL SALUDAR
208 ENCARNACION, JEE ANN FLORENDO
209 ENICO, ARIEL SIGARA
210 ENOC, ARNIEL REGIDOR
211 ENRIQUEZ, KEVIN VINCENT MACARAEG
212 ERRO, HANNA LEE ARUGAY
213 ESCANILLA, RUFFA MAE GANDO
214 ESPINO, MARITES BRAZIL
215 ESPIRITU, MARIE ANN PAMELA GUERRERO
216 ESPIRITU, PAULINE BILLONES
217 EUGENIO, MA VANESSA LAQUINDANUM
218 FABICON, DONNABELLE GAY BODO
219 FALOGME, ABIGAIL HINDAP
220 FEBRES, CATHERINE SALDO
221 FEVIDAL, NEÑA DIVINA DE VERA
222 FIEL, MAYVIEN LOBIDO
223 FLORALDE, HAZELINE AIVE MINA
224 FLORES, IRISH VERZOSA
225 FLORES, JONABELLE SOLMAYOR
226 FLORES, PRINCE FIDEL DELA VEGA
227 FOJAS, GRETA FALCESO
228 FORMOSO, ALMA MARIA ALIPUYO
229 FRANCHE, GLAIDEL ROSS GONZALES
230 FRANCISCO, JOY MIGUEL YANUARIO
231 FRESNIDO, HARCHELYN ENRIQUEZ
232 FULGADO, MARK FRANCIS PASIOLA
233 FULGENCIO, ERICKSON BORJA
234 FUMAR, JUDE ARTHUR MARTIRES
235 GABUCO-DANDAL, AMY JARANILLA
236 GABURO, LEONY VERA NEBRIJA
237 GAJETELA, KRISEL VELSIS
238 GALIN, CHERRY GRACE AGUILA
239 GALVEZ, JENELYN REVILLO
240 GALVEZ, RUBY GRACE CARI
241 GANANCIAS, ROCHELLE QUINTO
242 GARCIA, CHRISTIAN JADE COTDE
243 GARCIA, PATRICIA DIANNE SARMIENTO
244 GARCIA, REA JOY DUMAS
245 GATMAITAN, DEANNA RAMIREZ
246 GATON, MARITES FREMISTA
247 GAÑGAN, XYLENE ALCARAZ
248 GEGATO, DORIS NESIA ARTIEDA
249 GEMILGA, CHRISTINE MAE GEVERO
250 GENELZA, REEL WINSTON BACAY
251 GENTON, JUSTINE JOY MELITON
252 GERASOL, ELMARK IGNACIO
253 GERODIAS, JAN MARIE MONTILLANO
254 GEROMIANO, JOY FARENAS
255 GIRAY, LEENARD BANTAYAN
256 GONOWON, ATHLIEN AMOROSO
257 GONZALES, JENNIFER DERUDAR
258 GONZALES, JESSA NAZZ LOPEZ
259 GONZALES, MARK JHANELLE CRUZ
260 GRANDE, MARIBEL GUTIERREZ
261 GREGORIO, JENNIELYN GUBATANA
262 GREGORIO, JUVY GRACE TRAVILLA
263 GRIZO, ANGELICA LOJERO
264 GUARDIAS, APRIL LADY AUSTRIA
265 GUERRERO, JIGS IVAN RONCAL
266 GUIALIL, BABYLYN MOHAMAD
267 GULLE, QUEENIE MARIZ GRANDE
268 HABABAG, JESSTHER HERNANDEZ
269 HERRERA, APRIL FLORES
270 HERRERA, GENINE GARNA
271 HIPANAO, ARNEL SUMAYLO
272 HOGAN, GRAIL MARIBAO
273 IBAY, EVANGELINE PALOMARES
274 IBAÑEZ, KEVIN OLAYA
275 ILAO, ERLY CADA
276 ILAO, JESSALYN VALLESPIN
277 INDIDANIO, VIRALOU PATRIARCA
278 INOVERO, DONNABELLE SANDOVAL
279 ISUGA, ANGELO LUIS ELEP
280 ITER, AILEEN SAGUIREL
281 JABINES, JOHN MIGUEL CUIZON
282 JAMITO, ELENA GUMALAS
283 JANAPIN, MICHELLE MAGLALANG
284 JAROMAHUM, DARNYLL JOSHUA ALVEZO
285 JORDAS, MICHELLE FULGENCIO
286 JOVEN, JOHNVEN QUILONIA
287 JULIAN, ANGELICA MAE CULALA
288 KAUP, ROVILYN SAYAO
289 KHOO, VALERIE LIWAG
290 KING, JOHN VINCENT BRIONES
291 LABAJO, FLORDELIZ BIGWAS
292 LABANG, HAZLE JOY VENTIC
293 LAENO, RHODA JEMAIMA VERGARA
294 LAGUIALAM, SURAIDA LINTONGAN
295 LALISAN, RITCHELLE VERA ANINO
296 LAMBATING, ROJAN PALOMAR
297 LANDICHO, CHERRY DIAZ
298 LANNAO, JESSA ACABA
299 LARA, ERICK JOHN VALDEZ
300 LARINAY, NENETTE ARCELLE JOY PANGILINAN
301 LASAFIN, ROGIELYN ACQUIAT
302 LASTIMADO, DONNA JOY VILLAREAL
303 LAXAMANA, MARY ALLYSON CLAUDE CAMACHO
304 LEMERIC, ANGELIE JOY BANGELES
305 LIM, MARY IMMACULATE CAÑARES
306 LIM, RIONAH FAYE SOFIA DELFIN
307 LIRAZAN, LOUIELY ONDOY
308 LIWAG, RUTH LAPPAO
309 LONTOC, RIZIEL GUBI
310 LOPEZ, ROSALIE LAGUIAB
311 LORAÑA, JOERALYN DIZA
312 LUCAS, ELWIN RIVERA
313 LUMIBAO, ELAINE THEA QUIÑONES
314 LUNA, ADRIAN PHILIP BIÑAS
315 LUNA, GRECEL BERNALES
316 MACALINGGANG, JISTONI AMER
317 MAGALLON, TITO JR VALLECERA
318 MAGAYO, RUSSEL MAGBANUA
319 MAGDAMO, CLAIRE ANN
320 MAGDOBOY, CHAREZ JOY BANDIGAN
321 MAGHUYOP, ANGIE FUERTES
322 MAGLINTE, RODERICK BALOGBOG
323 MAIDO, MARICEL ARTIEDA
324 MALACCA, VIA-CAMILLE STA MARIA
325 MALLARI, ERICA AGUILAR
326 MALONES, MA MYLENE DERPO
327 MANALO, AIZA JANE SANICO
328 MANALO, RACHELYN MARCOS
329 MANCAO, KHRISTINE BRYLLE BASTIDA
330 MANINGO, YOLLYVIN BERNESTO
331 MANLA, KAREEN JOY REDUCTO
332 MANONGDO, MARIA LUISA REYES
333 MAQUIÑANA, ERIKA ROSE NAVIDA
334 MARCO, DIANNE MAE ARTUGUE
335 MARIANO, ANA MARIA EVANGELIO
336 MARTIN, MARILOU BANTIGUE
337 MASI, ARLINE TUNGPALAN
338 MASIKAT, AIMEE JANE SALUT
339 MASION, JESSA MAE ATABAY
340 MATEO, ROVIE JOIE GALLEGO
341 MATIC, MA MICHAELA TORRES
342 MATRIANO, LEVIN GERMAN
343 MATUGUINAS, DESSA SY
344 MEGALBIO, MARY CLARE LAGUMBAY
345 MELLORIA, MARY JOY FERRER
346 MENDIORO, EMMA MARIA MORATALLA
347 MENDOZA, CRISTIAN SALAZAR
348 MENDOZA, CRYZEL JANE BARCOS
349 MENDOZA, JOCELYN PAEZ
350 MERCADO, HONESTO V VILANO
351 MERCADO, MARY GRACE BALANSAY
352 MESINA, GISELLE DELA PAZ
353 MIRANDO, GIZELA MANZANO
354 MIRASOL, JOHN EMANUELLE DE LEON
355 MIRASOL, MAIRA NICOLAS
356 MOLDES, SYLVAN DAN MACABANTE
357 MOLINA, ANNE VENICE DE GUZMAN
358 MONISIT, EMALYN LICAROS
359 MONSALUD, MILDRED AOANAN
360 MONTEFALCON, ANN CYRELLE FORMALES
361 MONTERO, GENESIS DELA CRUZ
362 MORALES, JOEL SANTELLA
363 MOSQUERA, MICHAEL QUIBRA
364 MOSQUITO, ROSCENT AYUNAN
365 MOSTASA, MARICEL CADAG
366 MOYWELA, SUANIE MERADORES
367 MUÑOZ, RAZEL NATALIE DURAN
368 NATINO, VENICA NADINE DELFINADO
369 NATIVIDAD, ALYSSA MARIE DOMINGO
370 NATIVIDAD, MIRASOL SALADINO
371 NAVALES, JOLINA MAUREEN PADERANGA
372 NAVARRO, BETINA JANE SANTELLA
373 NELLAS, JOSELYNE AMBE
374 NONOG, REYNALYNE DE JESUS
375 NORELLA, BERNALYN SOBIATE
376 OCAMPO, YVANWEE CLAIRE DAYAG
377 OCTAVIANO, NOVIE JAY SIAO
378 OCTOBRE, CLYDIE LEE FERNANDEZ
379 ODOÑO, WARLITO JR GUERRERO
380 OLJOL, GISELLE JADE FECA
381 ORLOPIA, ADRIAN VICENTE
382 ORPALAS, EUNICIA JOYCE
383 ORPIADA, CHARMAINE ESPINA
384 ORTEGA, MARK ANGELO AÑOVER
385 ORTEGA, WEMILENE MAMA
386 ORTIGA, IVY ALQUIZOLA
387 ORTILANO, LIEZL SAMONTE
388 OSIK, GLAIZA GRACE BUCOD
389 PACALSO, ROMELITA MUJERES
390 PACALUNA, AMER HASSAN MALAWAD
391 PACATAN, MARY JANE COBRADO
392 PACRES, MARA IVY MANDIN
393 PADRE, FREDALYN SALDUA
394 PAET, RUBY PALACIO
395 PAGALING, ROD ULLYSES DABA
396 PAGAY, MARY ROSE POJAN
397 PAGUEL, LENITH DURAN
398 PAHATI, JILLIANE MAE JAUDALSO
399 PAL, SALVADOR ANTOLAN
400 PALAPAS, LALAINE TIHAP
401 PALCULLO, VINCE ERVIN VILLARETE
402 PALITOGEN, RHYMYELL AGASEN
403 PALOMARES, ARIAN JOY SUMOG-UY
404 PALPARAN, NIKKIE MARIE ANTONIO
405 PAMITTAN, MARICEL MIGUEL
406 PANGANIBAN, MARCK SAGUID
407 PANGANIBAN, MARIA GLADYS TABERNA
408 PANSINSOY, MA CHARISE CAMILLE QUIVIS
409 PARULAN, LORIELYN MASIL
410 PASCUA, MA CLARISSA RAMIREZ
411 PASCUAL, CHARLITO JR CORTADO
412 PASTRANA, LORENZO MIGUEL CALAGUAS
413 PATACSIL, APOLLO BELA-O
414 PATRON, APOLONIO MARTINEZ
415 PELAYO, ABEGAEL SUMANG
416 PERALTA, DAISY DALIVA
417 PEREZ, IMEE MICHELLE LARA
418 PEREZ, JUDE ELIZABETH COTARES
419 PERONA, DOMINGO III LAMPANO
420 PERONA, KATHLYN JANE LOGANG-A
421 PERTUDO, MARITONI CASINOVA
422 PICART, EMELYN SINGIT
423 PILONGO, APRIL CHRISTINE CLAIRE LIM
424 PIMIENTA, LEAH TALARO
425 PINEDA, GIN OSWALD RIVERA
426 PINTO, ABIGALE LUCERO
427 PIRA, JESSA MAE PERU
428 PIZAÑA, KIM BRYAN OCHEA
429 PIÑON, MARINEL
430 PLATINO, ESTERLYN CABANJEN
431 PLAZA, SUSSETTE GARCIA
432 POLICARPIO, HAZEL MONIQUE ARCE
433 PONSECA, CRISLEN RIVERA
434 PORESORES, RAIZA MAYE ACAS
435 PRE, ALLEN LAZARTE
436 PRINGASE, GINA CABANG
437 PUEBLAS, DEBORAH ASUERO
438 QUEBRAR, ALBERT CANTOS
439 QUEMADO, REYNA ROXETTE MINA
440 QUICAY, YOLLY OLMEDILLA
441 RABOR, JENNIFER TAPAT
442 RACCA, CHERRY JANE
443 RAGUCOS, FEBIE-ANN SOLAR
444 RAMIREZ, RENDZ PAMELA TRINIDAD
445 RAMOS, DOREEN CALION
446 RAPANUT, JEAN MAGNO
447 RASE, KRISTINA REGALA
448 RAYMUNDO, ALYSSA GENEVA SANTOS
449 RAYMUNDO, JOSH WALTER RAYMUNDO
450 RAYRAY, MARISSA TABBUAC
451 REBUCA, ROSE APPLE PILAR
452 REVITA, ANGELIE TAJANTAJAN
453 REYES, GILLIAN PANDINUELA
454 REYMUNDO, JEMMARIE FIGUERRES
455 RICALCAR, JOSIE MADUQUE
456 RIVERA, DONNA MAY CALLAR
457 RIVERA, MELODY TOLIBAS
458 RIZABA, JIE ANN ESTRERA
459 RIÑO, LOREN GENTEROY
460 ROCHA, CONNIE BELEN ESPIRITU
461 RODRIGUEZ, MICHAELLA JOSEPH
462 ROQUE, EDITHA CASTILLO
463 ROSE, HANNAH MARIE CARMELIE PADILLA
464 ROSIN, KAREN MANGAMPO
465 RUBIO, RUBY FE JUMAWID
466 SABLAY, DIANE LACEBAL
467 SAGANAY, JESSIEL PAHILANGCO
468 SALDAEN, JENARIE CALOY
469 SALINAS, MELITA CORPUZ
470 SALOBRE, JESHEENA BULOTANO
471 SALUGTA, MARY BAROQUILLO
472 SAMAMA, NORJANA MAKALAY
473 SAMSON, CHANDA BAUTISTA
474 SAMSON, CHRISTINE CAMILLE EMAT
475 SAMSON, TINAH MANAOIS
476 SAN PEDRO, RUBY ELLAINE FAJARDO
477 SANCHEZ, KENJI ALVIOLA
478 SANDOVAL, ANGELA SEVILLA
479 SANIEL, SHEEMNA SACEDOR
480 SANTELLA, ARLEIGH CRISOSTOMO
481 SARABILLO, ROLLY VELLESCO
482 SARAC, CARMELA SEPIACAN
483 SARILE, APPLE JANE YADAN
484 SAROL, AILLYN MAE TABUDLO
485 SEBASTIAN, ROCELYN LOTLOT RIVADA
486 SEGISMAR, NOVEM MAI CARLOMAN
487 SERRANO, MERIAM TRAPAL
488 SIGOT, GIRLY MHAE MINO
489 SILAPAN, ROSHELLE ANDAYA
490 SILLA, JEANY JAMELARIN
491 SILOG, TERESITA BUGNAY
492 SIMBAJON, SAMANTHA LUGO
493 SOCIAS, CAMILLE ANNE
494 SOCIAS, IRISH JOY ULLERO
495 SOLIVA, ERLINDA SULLA
496 SOMERA, MARIA CLARISSA
497 SON, MARIMAR ABAO
498 SONER, REYNALYN LAZARTE
499 SORETES, GLADYS JOY GUARDIAS
500 SORONEL, GINALYN RUTAQUIO
501 SUPAN, CARLA YVONNE PABLO
502 SUPSUP, CHARLLOTE MAGBALOT
503 TAAN, DANILO GOMOBAL
504 TABANGCURA, ANA FRANZ ANTOLIN
505 TAGUINOD, JOSEPHINE PAMITTAN
506 TALABA, GRACE LYN SABELLON
507 TAMAYO, VERONICA GONZALES
508 TAN, APRIL LOU BATIANCILA
509 TAN, CAILA DEMOISELLE CREDO
510 TARUC, ARDEE SAGUM
511 TAWALI, CINDY BUASEN
512 TEJADA, JINKY TOMAGAN
513 TELLIAMA, SUZIET QUINIO
514 TEMPORAL, ANNE CHRISTINE TAIT
515 TENIS, FATILYN BAY-AN
516 TERRE, EUFEMIA ANONONG
517 TIBAYAN, JALENE XENA CAAGBAY
518 TILLANO, ROCHELLE ANNE FLAVIANO
519 TIONGSON, RAIA OLORGA
520 TOLORIO, GRACE CAPITO
521 TORREMOCHA, VANESSA KAYE GOLOSINO
522 TOSCO, KRIZZHIELA MARIE BUENAVISTA
523 TOTAÑES, MAUREEN VELEZ
524 TULIAO, JULIE ANN MARTINEZ
525 TUTANA, RIAZEN JARDINEL
526 UBALDO, SANSEN BALIGUAT
527 UCHI, LEONICA CAMASO
528 URBANO, FELEN CLOTARIO
529 USMAN, SAMRA ABAD
530 VAGILIDAD, RIGEL ELLERY RAZ
531 VALDEZ, JONATHAN ALEJO
532 VALLENTE, ROBERT SR DOMINGO
533 VENTANILLA, NOLAYSA SENDIG
534 VICENTE, LAYZA MAE UYANGUREN
535 VIDAL, GRACE CAÑETE
536 VILLAMOR, HEIDE REMOLTA
537 VILLAMORA, MIKAELA DENICE SIRIBAN
538 VILLANUEVA, ELBERT JUNE RIVERA
539 VIRAY, ERNA MAR PINALAS
540 VOSOTROS, IVY ARNADO
541 YAGONG, MARCEL ANGELICA PRESTO
542 YAO, BRYAN JERAHMEEL GONZALES
543 YLAGAN, EDERLYN GLORIA
544 YNOT, MARIA SOLITA DARANG
545 ZAMAYLA, CELESTE LACERNA
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