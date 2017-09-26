Tuesday, September 26, 2017
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    545 examinees pass the Librarian Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 545 out of 904 passed the Librarian Licensure Examination given by the Board for Librarians in the cities of Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Tacloban and Tuguegarao this September 2017.

    Seq. No. N a m e

    1 ABAG, KRISTIA MAY MANGUBAT
    2 ABAJON, MA ELLUISA CABALQUINTO
    3 ABAO, DECEMBER JABONGA
    4 ACELADOR, DONA ORPILLA
    5 ACMAT, JEEFFA UNGKONG
    6 ACUESA, ROCXAN FLORES
    7 AGANAN, GRACE DE LOS SANTOS
    8 AGUILA, CAMILLE LAURETA MENDOZA
    9 AGUILAR, KYM CABANALAN
    10 AGUILLO, URIKA MAY INCISO
    11 AGYASIO, NIMFA POLQUERO
    12 AIHARA, ERINA QUIBIN
    13 ALANO, ARJAY CUSTODIO
    14 ALANO, JAY ANN MAE CUSTODIO
    15 ALATRACA, LYLE MIKAELA GUTIERREZ
    16 ALBARICO, GRACE SARDUA
    17 ALBAY, RAMONCITO RAGANIT
    18 ALBIS, SALVE BUFE
    19 ALEGADO, RUBIE CAROLE CAMPEON
    20 ALLADO, LEONARDA DINONG
    21 ALMANZOR, MAEGAN LOU CAÑEDA
    22 ALMAZAR, GEOFREY MENDOZA
    23 ALMOJUELA, ALFRYANNE QUISINGA
    24 ALOS, PETER DICEN
    25 ALOSIMA, CANDIE TOLLEDO
    26 ALVARAN, EVA JEAN GALAPON
    27 AMPATUAN, MERIAM BUALAN
    28 AMPUYAS, SHAIRA SHANE GULLE
    29 ANCHETA, MARC JETHRO CALZO
    30 ANNILAGAN, ELA BORRETA
    31 ANTONE, MARRIETA TORRES
    32 ANTONIO, KARYL LOPEZ
    33 APIADO, KENJI LATAGAN
    34 ARANAS, LOVELLA FIGURON
    35 AREVALO, DONNA YSSAVEL BUTIHI
    36 ARNADO, ANNE JELYN ESCOTON
    37 ARQUELLO, WILMA ABIGANIA
    38 ARQUITA, ANITA LUMACAD
    39 ARRIESGADO, AILEN LORD MALLORCA
    40 ASTOR, ROSE ANN MIRABEL
    41 AUSTRIA, RHEABEL MARQUEZ
    42 AUSTRIA, RHOMMEL PEDRAGOSA
    43 AVECILLA, RHEALE DUMAPAY
    44 AVELINO, MA KHYZMETTE JANE MANDREZA
    45 AVILA, JOHN PAUL HERRERA
    46 AYUNTING, GIE ANN RADONES
    47 AÑONUEVO, MARC ARMEL CABAGUE
    48 AÑONUEVO, MARK WILLIAM BORJA
    49 BABIERA, JAMAINE JUANEZA
    50 BACKIAN, RHEA PRINCESS TAGUDA
    51 BACLLE, FRANCIS MARGARETTE BACOTO
    52 BACONGUIS, MARY-CRIS PUDANG
    53 BACUS, KRISTELLE
    54 BACUS, MARIA FE CRISTOBAL
    55 BAES, RANDELLE MAY SANCHEZ
    56 BAGUION, JANIE LYN PACATE
    57 BAJOYO, LOLLY JOHN ARGUELLES
    58 BALASAN, AIRA KATE VALDERRAMA
    59 BALAT, JENNIFER CALAUNAN
    60 BALDOS, UNELYN GERASOL
    61 BALLESTEROS, JENNY ANN DOMANAIS
    62 BALLETE, JASMEN HAYDEE BACLIG
    63 BALOTE, REA MARIZ NOORA
    64 BALUYOT, ALMIA BIANCA SARMIENTO
    65 BANGSAL, RAISA FAYE ANDAYA
    66 BANUELOS, DAPHNE ALISSON BELEN
    67 BANZUELO, VIVIEN FRESNILLO
    68 BARAHAN, PATRICK JOHN ANTONIO
    69 BARNACHEA, ROSCELYN FAYE TAPICERIA
    70 BARNUEVO, SHARON APPLE MANTOMADTAM
    71 BARORO, ELIZABETH LOMOTOS
    72 BARTOLOME, BASIL JOHN CRUZ
    73 BASIBAS, HYREN PELGONE
    74 BATALUNA, JADE BONGGO
    75 BATION, HAZEL MAE MIRA
    76 BAUTISTA, ABIGAIL CRUZ
    77 BAUTISTA, AILYN RHOSE LAROCO
    78 BAUTISTA, BIANCA PERONA
    79 BAUTISTA, JANETTE RAFAEL
    80 BAUTISTA, MARIA THERESA CALIGUIRAN
    81 BAUTISTA, MYRA DE GUZMAN
    82 BAUTISTA, NOIME ALCOVER
    83 BAY, JENNELYN PLATERO
    84 BAYSA, JONSIE DEL ROSARIO
    85 BAYUBAY, ISAGANI JR BERMUDEZ
    86 BAÑEZ, CECILIA POLINE DE GUZMAN
    87 BECBEC, JESSELYN DOOC
    88 BENIGAY, MERLITA CATUBIG
    89 BERANO, ROSE ANN LOY
    90 BERCES, JESSA CLEMEÑA
    91 BERGADO, ROMMEL JR ABLONG
    92 BERINO, MARICEL COBOL
    93 BERONIO, AZENITH DABOCOL
    94 BIANSON, LORINA SEXON
    95 BILLARIÑA, AZALEA CASSANDRA TABERNILLA
    96 BIRION, JELYN ROCETE
    97 BODONAL, SHEENA LYN SURCA
    98 BOL-IGEN, CHARLENE BANTOG
    99 BONCAYAO, MARIA CECILIA ARMADA
    100 BONGALOS, JOYCE ANN QUIERREZ
    101 BUCO, JANELLE TORRADO
    102 BULAON, MONICA GONZALES
    103 BUMATANG, DIANE DOCO
    104 CABADA, IVY ESTEMBER
    105 CABANTING, KATE NICOLE BONGGOT
    106 CABATO, LYCA JANE CILLO
    107 CABIGAT, JENNICA ANDRES
    108 CABILLON, LOURIGEN CAINGLET
    109 CABRAL, CAMILLE WENIE SERRATO
    110 CABUNOC, MARIA VEVILYN ARAT
    111 CAGARA, ANGELICA DUMDUM
    112 CAGAS, ZENAIDA RUADAP
    113 CAISIO, CRISTEL CASILLO
    114 CALA-OR, LEA JEAN MINO
    115 CALLO, DANILYN TOLEDO
    116 CALO, WILBUR SABIJON
    117 CAMACHO, ROCELLE TORRENO
    118 CAMANZO, MARIA CRISTINA CABALE
    119 CAMBA, IRISH DYAN PAKINGAN
    120 CAMILO, MARIE MEL ADONA
    121 CAMIQUE, ANA LIZA DEMETRIO
    122 CAMPOMANES, NESTLE JEAN LABRADO
    123 CAMPOREDONDO, ROQUIZA SEVILLA
    124 CANILAO, CATRIANA LUREN RAMOS
    125 CAPINO, ARRA JOY FELIAS
    126 CARDENAS, JOY AGAPAY
    127 CARILLA, ROSARIO RAMBACOD
    128 CASTINO, PRINCESS GAY LAMBAN
    129 CASTRO, CHESSA MAE CANTORNE
    130 CASTRO, SUZETTE PAJIMOLA
    131 CATAJAN, MICHAEL WILLIAM QUINTO
    132 CATAPANG, MARILYN ALCARAZ
    133 CATIPAY, ARNOLD ZEQUERRA
    134 CATUBIG, ALDRIN BAYOG-ANG
    135 CAUILAN, ANGELICA JOY TUMANGUIL
    136 CAÑEDO, LELANI BALILI
    137 CELAJES, KIA CUI
    138 CHIAPCO, CASILEEN HIZON
    139 CIRILO, AUBREY FRANCHESCA LOUISE NG
    140 CLAREZA, MAE PAULA ROSS BUTTOL
    141 CLARIANES, LOREZA MACINAS
    142 COLLANTES, CINDY ROSE CAMACHO
    143 COMBO, ROSENONI BASILLA
    144 COMCOM, MILDIE ALCOMENDRAS
    145 CONTRERAS, JAMIE GACULAIS
    146 CORTEZ, JASMINE JAMES ESGUERRA
    147 CREDO, AMY JEAN TRINIDAD
    148 CRUZ, DANICA FAYE TOLEDO
    149 CUIZON, CHERRY RED TURCULAS
    150 CUSTODIO, MARICEL GARCIA
    151 DAIT, MARIELLE CASTRO
    152 DAITOL, APPLE GRACE PERPIÑAN
    153 DAMILES, CHERRY MAÑOZA
    154 DAQUILA, DARLYN ESTOLLOSO
    155 DASO, HEART LOVE ALISOSO
    156 DAUL, GINA MAY TIPAN
    157 DAVID, MARIETA GELUA
    158 DAVID, RAQUEL CANLAS
    159 DAWIS, CHRISTINE PONCE
    160 DAYAP, SHERRY JOY PALACPAC
    161 DAÑO, CAMILLE ROSE MAZO
    162 DE CELLO, WILLOWEE
    163 DE CLARO, KYRA ALLANA BANTA
    164 DE GUZMAN, CRESCENT JAYNE DACAYO
    165 DE GUZMAN, LELAINE MACALISANG
    166 DE GUZMAN, ROSE ANN BABON
    167 DE JESUS, CHRISTINE ARIELLE LOPEZ
    168 DE LA CRUZ, HECHELLE SAN JOSE
    169 DE LA ROSA, CRYSTAL JOY PLAZUELA
    170 DE LARA, ELLANA GRACE MAS
    171 DE LEON, HEIZEL CRUZ
    172 DE LEON, MA ANNA KATRINA ESGUERRA
    173 DE LEON, MICHELLE ANNE SUETOS
    174 DE LOS SANTOS, ANJELICA
    175 DEL MONTE, JEZEL SUBITO
    176 DELA CRUZ, ESSIE LOISE FLORIDA
    177 DELA CRUZ, HANNAH ZITAH LOUISSE DUMRIGUE
    178 DELA CRUZ, RIZALIN BATAC
    179 DELA PAZ, JENEFER SEVERINO
    180 DELAS ARMAS, CHELSEA REENA ABELLADA
    181 DELOS REYES, IZABELLA JEAN MEDINA
    182 DELOS SANTOS, MYLEEN LAGMAY
    183 DEMDAM, ALFONSO TEPACE
    184 DEMETRIO, MELVIN MANUEL
    185 DEPNAG, MILDRED CANAYON
    186 DIADAY, ROSALIE FERNANDEZ
    187 DIAZ, NEPTHALIE HOYOHOY
    188 DICOS, JULIETA VIRAY
    189 DINGDING, ROSEMARIE ELARDO
    190 DIOCAMPO, ADNIL REY JUMAO-AS
    191 DIONISIO, CARLA ANGELA CRUZ
    192 DIRECTO, RICHARD AYNAGA
    193 DIZON, ANGELICA MAE BALILIA
    194 DOCYAGAN, JULIUS CEASAR DULAY
    195 DOMINGO, CHARIZZE PSALM GENER
    196 DONDON, JAMELLA LOPEZ
    197 DULAY, CRIZALYN ARIZ
    198 DUPIO, SANDRA CLAIRE PANOTES
    199 DURAN, EDLYN PEREZ
    200 ELEVENCIONE, JESSA JESSAH BORRES
    201 ELIC, NERI JOY GABRIELES
    202 ELISAN, MONICA MACASADIA
    203 ELUM, ROOSEVELT JIG ANSALAN
    204 EMEMITA, KEHLLENE MAE CARBONELL
    205 EMPINADO, MICHAEL JONE GAROLACAN
    206 ENAGE, AMBER ELAINE VELASQUEZ
    207 ENARIO, ARNEIL SALUDAR
    208 ENCARNACION, JEE ANN FLORENDO
    209 ENICO, ARIEL SIGARA
    210 ENOC, ARNIEL REGIDOR
    211 ENRIQUEZ, KEVIN VINCENT MACARAEG
    212 ERRO, HANNA LEE ARUGAY
    213 ESCANILLA, RUFFA MAE GANDO
    214 ESPINO, MARITES BRAZIL
    215 ESPIRITU, MARIE ANN PAMELA GUERRERO
    216 ESPIRITU, PAULINE BILLONES
    217 EUGENIO, MA VANESSA LAQUINDANUM
    218 FABICON, DONNABELLE GAY BODO
    219 FALOGME, ABIGAIL HINDAP
    220 FEBRES, CATHERINE SALDO
    221 FEVIDAL, NEÑA DIVINA DE VERA
    222 FIEL, MAYVIEN LOBIDO
    223 FLORALDE, HAZELINE AIVE MINA
    224 FLORES, IRISH VERZOSA
    225 FLORES, JONABELLE SOLMAYOR
    226 FLORES, PRINCE FIDEL DELA VEGA
    227 FOJAS, GRETA FALCESO
    228 FORMOSO, ALMA MARIA ALIPUYO
    229 FRANCHE, GLAIDEL ROSS GONZALES
    230 FRANCISCO, JOY MIGUEL YANUARIO
    231 FRESNIDO, HARCHELYN ENRIQUEZ
    232 FULGADO, MARK FRANCIS PASIOLA
    233 FULGENCIO, ERICKSON BORJA
    234 FUMAR, JUDE ARTHUR MARTIRES
    235 GABUCO-DANDAL, AMY JARANILLA
    236 GABURO, LEONY VERA NEBRIJA
    237 GAJETELA, KRISEL VELSIS
    238 GALIN, CHERRY GRACE AGUILA
    239 GALVEZ, JENELYN REVILLO
    240 GALVEZ, RUBY GRACE CARI
    241 GANANCIAS, ROCHELLE QUINTO
    242 GARCIA, CHRISTIAN JADE COTDE
    243 GARCIA, PATRICIA DIANNE SARMIENTO
    244 GARCIA, REA JOY DUMAS
    245 GATMAITAN, DEANNA RAMIREZ
    246 GATON, MARITES FREMISTA
    247 GAÑGAN, XYLENE ALCARAZ
    248 GEGATO, DORIS NESIA ARTIEDA
    249 GEMILGA, CHRISTINE MAE GEVERO
    250 GENELZA, REEL WINSTON BACAY
    251 GENTON, JUSTINE JOY MELITON
    252 GERASOL, ELMARK IGNACIO
    253 GERODIAS, JAN MARIE MONTILLANO
    254 GEROMIANO, JOY FARENAS
    255 GIRAY, LEENARD BANTAYAN
    256 GONOWON, ATHLIEN AMOROSO
    257 GONZALES, JENNIFER DERUDAR
    258 GONZALES, JESSA NAZZ LOPEZ
    259 GONZALES, MARK JHANELLE CRUZ
    260 GRANDE, MARIBEL GUTIERREZ
    261 GREGORIO, JENNIELYN GUBATANA
    262 GREGORIO, JUVY GRACE TRAVILLA
    263 GRIZO, ANGELICA LOJERO
    264 GUARDIAS, APRIL LADY AUSTRIA
    265 GUERRERO, JIGS IVAN RONCAL
    266 GUIALIL, BABYLYN MOHAMAD
    267 GULLE, QUEENIE MARIZ GRANDE
    268 HABABAG, JESSTHER HERNANDEZ
    269 HERRERA, APRIL FLORES
    270 HERRERA, GENINE GARNA
    271 HIPANAO, ARNEL SUMAYLO
    272 HOGAN, GRAIL MARIBAO
    273 IBAY, EVANGELINE PALOMARES
    274 IBAÑEZ, KEVIN OLAYA
    275 ILAO, ERLY CADA
    276 ILAO, JESSALYN VALLESPIN
    277 INDIDANIO, VIRALOU PATRIARCA
    278 INOVERO, DONNABELLE SANDOVAL
    279 ISUGA, ANGELO LUIS ELEP
    280 ITER, AILEEN SAGUIREL
    281 JABINES, JOHN MIGUEL CUIZON
    282 JAMITO, ELENA GUMALAS
    283 JANAPIN, MICHELLE MAGLALANG
    284 JAROMAHUM, DARNYLL JOSHUA ALVEZO
    285 JORDAS, MICHELLE FULGENCIO
    286 JOVEN, JOHNVEN QUILONIA
    287 JULIAN, ANGELICA MAE CULALA
    288 KAUP, ROVILYN SAYAO
    289 KHOO, VALERIE LIWAG
    290 KING, JOHN VINCENT BRIONES
    291 LABAJO, FLORDELIZ BIGWAS
    292 LABANG, HAZLE JOY VENTIC
    293 LAENO, RHODA JEMAIMA VERGARA
    294 LAGUIALAM, SURAIDA LINTONGAN
    295 LALISAN, RITCHELLE VERA ANINO
    296 LAMBATING, ROJAN PALOMAR
    297 LANDICHO, CHERRY DIAZ
    298 LANNAO, JESSA ACABA
    299 LARA, ERICK JOHN VALDEZ
    300 LARINAY, NENETTE ARCELLE JOY PANGILINAN
    301 LASAFIN, ROGIELYN ACQUIAT
    302 LASTIMADO, DONNA JOY VILLAREAL
    303 LAXAMANA, MARY ALLYSON CLAUDE CAMACHO
    304 LEMERIC, ANGELIE JOY BANGELES
    305 LIM, MARY IMMACULATE CAÑARES
    306 LIM, RIONAH FAYE SOFIA DELFIN
    307 LIRAZAN, LOUIELY ONDOY
    308 LIWAG, RUTH LAPPAO
    309 LONTOC, RIZIEL GUBI
    310 LOPEZ, ROSALIE LAGUIAB
    311 LORAÑA, JOERALYN DIZA
    312 LUCAS, ELWIN RIVERA
    313 LUMIBAO, ELAINE THEA QUIÑONES
    314 LUNA, ADRIAN PHILIP BIÑAS
    315 LUNA, GRECEL BERNALES
    316 MACALINGGANG, JISTONI AMER
    317 MAGALLON, TITO JR VALLECERA
    318 MAGAYO, RUSSEL MAGBANUA
    319 MAGDAMO, CLAIRE ANN
    320 MAGDOBOY, CHAREZ JOY BANDIGAN
    321 MAGHUYOP, ANGIE FUERTES
    322 MAGLINTE, RODERICK BALOGBOG
    323 MAIDO, MARICEL ARTIEDA
    324 MALACCA, VIA-CAMILLE STA MARIA
    325 MALLARI, ERICA AGUILAR
    326 MALONES, MA MYLENE DERPO
    327 MANALO, AIZA JANE SANICO
    328 MANALO, RACHELYN MARCOS
    329 MANCAO, KHRISTINE BRYLLE BASTIDA
    330 MANINGO, YOLLYVIN BERNESTO
    331 MANLA, KAREEN JOY REDUCTO
    332 MANONGDO, MARIA LUISA REYES
    333 MAQUIÑANA, ERIKA ROSE NAVIDA
    334 MARCO, DIANNE MAE ARTUGUE
    335 MARIANO, ANA MARIA EVANGELIO
    336 MARTIN, MARILOU BANTIGUE
    337 MASI, ARLINE TUNGPALAN
    338 MASIKAT, AIMEE JANE SALUT
    339 MASION, JESSA MAE ATABAY
    340 MATEO, ROVIE JOIE GALLEGO
    341 MATIC, MA MICHAELA TORRES
    342 MATRIANO, LEVIN GERMAN
    343 MATUGUINAS, DESSA SY
    344 MEGALBIO, MARY CLARE LAGUMBAY
    345 MELLORIA, MARY JOY FERRER
    346 MENDIORO, EMMA MARIA MORATALLA
    347 MENDOZA, CRISTIAN SALAZAR
    348 MENDOZA, CRYZEL JANE BARCOS
    349 MENDOZA, JOCELYN PAEZ
    350 MERCADO, HONESTO V VILANO
    351 MERCADO, MARY GRACE BALANSAY
    352 MESINA, GISELLE DELA PAZ
    353 MIRANDO, GIZELA MANZANO
    354 MIRASOL, JOHN EMANUELLE DE LEON
    355 MIRASOL, MAIRA NICOLAS
    356 MOLDES, SYLVAN DAN MACABANTE
    357 MOLINA, ANNE VENICE DE GUZMAN
    358 MONISIT, EMALYN LICAROS
    359 MONSALUD, MILDRED AOANAN
    360 MONTEFALCON, ANN CYRELLE FORMALES
    361 MONTERO, GENESIS DELA CRUZ
    362 MORALES, JOEL SANTELLA
    363 MOSQUERA, MICHAEL QUIBRA
    364 MOSQUITO, ROSCENT AYUNAN
    365 MOSTASA, MARICEL CADAG
    366 MOYWELA, SUANIE MERADORES
    367 MUÑOZ, RAZEL NATALIE DURAN
    368 NATINO, VENICA NADINE DELFINADO
    369 NATIVIDAD, ALYSSA MARIE DOMINGO
    370 NATIVIDAD, MIRASOL SALADINO
    371 NAVALES, JOLINA MAUREEN PADERANGA
    372 NAVARRO, BETINA JANE SANTELLA
    373 NELLAS, JOSELYNE AMBE
    374 NONOG, REYNALYNE DE JESUS
    375 NORELLA, BERNALYN SOBIATE
    376 OCAMPO, YVANWEE CLAIRE DAYAG
    377 OCTAVIANO, NOVIE JAY SIAO
    378 OCTOBRE, CLYDIE LEE FERNANDEZ
    379 ODOÑO, WARLITO JR GUERRERO
    380 OLJOL, GISELLE JADE FECA
    381 ORLOPIA, ADRIAN VICENTE
    382 ORPALAS, EUNICIA JOYCE
    383 ORPIADA, CHARMAINE ESPINA
    384 ORTEGA, MARK ANGELO AÑOVER
    385 ORTEGA, WEMILENE MAMA
    386 ORTIGA, IVY ALQUIZOLA
    387 ORTILANO, LIEZL SAMONTE
    388 OSIK, GLAIZA GRACE BUCOD
    389 PACALSO, ROMELITA MUJERES
    390 PACALUNA, AMER HASSAN MALAWAD
    391 PACATAN, MARY JANE COBRADO
    392 PACRES, MARA IVY MANDIN
    393 PADRE, FREDALYN SALDUA
    394 PAET, RUBY PALACIO
    395 PAGALING, ROD ULLYSES DABA
    396 PAGAY, MARY ROSE POJAN
    397 PAGUEL, LENITH DURAN
    398 PAHATI, JILLIANE MAE JAUDALSO
    399 PAL, SALVADOR ANTOLAN
    400 PALAPAS, LALAINE TIHAP
    401 PALCULLO, VINCE ERVIN VILLARETE
    402 PALITOGEN, RHYMYELL AGASEN
    403 PALOMARES, ARIAN JOY SUMOG-UY
    404 PALPARAN, NIKKIE MARIE ANTONIO
    405 PAMITTAN, MARICEL MIGUEL
    406 PANGANIBAN, MARCK SAGUID
    407 PANGANIBAN, MARIA GLADYS TABERNA
    408 PANSINSOY, MA CHARISE CAMILLE QUIVIS
    409 PARULAN, LORIELYN MASIL
    410 PASCUA, MA CLARISSA RAMIREZ
    411 PASCUAL, CHARLITO JR CORTADO
    412 PASTRANA, LORENZO MIGUEL CALAGUAS
    413 PATACSIL, APOLLO BELA-O
    414 PATRON, APOLONIO MARTINEZ
    415 PELAYO, ABEGAEL SUMANG
    416 PERALTA, DAISY DALIVA
    417 PEREZ, IMEE MICHELLE LARA
    418 PEREZ, JUDE ELIZABETH COTARES
    419 PERONA, DOMINGO III LAMPANO
    420 PERONA, KATHLYN JANE LOGANG-A
    421 PERTUDO, MARITONI CASINOVA
    422 PICART, EMELYN SINGIT
    423 PILONGO, APRIL CHRISTINE CLAIRE LIM
    424 PIMIENTA, LEAH TALARO
    425 PINEDA, GIN OSWALD RIVERA
    426 PINTO, ABIGALE LUCERO
    427 PIRA, JESSA MAE PERU
    428 PIZAÑA, KIM BRYAN OCHEA
    429 PIÑON, MARINEL
    430 PLATINO, ESTERLYN CABANJEN
    431 PLAZA, SUSSETTE GARCIA
    432 POLICARPIO, HAZEL MONIQUE ARCE
    433 PONSECA, CRISLEN RIVERA
    434 PORESORES, RAIZA MAYE ACAS
    435 PRE, ALLEN LAZARTE
    436 PRINGASE, GINA CABANG
    437 PUEBLAS, DEBORAH ASUERO
    438 QUEBRAR, ALBERT CANTOS
    439 QUEMADO, REYNA ROXETTE MINA
    440 QUICAY, YOLLY OLMEDILLA
    441 RABOR, JENNIFER TAPAT
    442 RACCA, CHERRY JANE
    443 RAGUCOS, FEBIE-ANN SOLAR
    444 RAMIREZ, RENDZ PAMELA TRINIDAD
    445 RAMOS, DOREEN CALION
    446 RAPANUT, JEAN MAGNO
    447 RASE, KRISTINA REGALA
    448 RAYMUNDO, ALYSSA GENEVA SANTOS
    449 RAYMUNDO, JOSH WALTER RAYMUNDO
    450 RAYRAY, MARISSA TABBUAC
    451 REBUCA, ROSE APPLE PILAR
    452 REVITA, ANGELIE TAJANTAJAN
    453 REYES, GILLIAN PANDINUELA
    454 REYMUNDO, JEMMARIE FIGUERRES
    455 RICALCAR, JOSIE MADUQUE
    456 RIVERA, DONNA MAY CALLAR
    457 RIVERA, MELODY TOLIBAS
    458 RIZABA, JIE ANN ESTRERA
    459 RIÑO, LOREN GENTEROY
    460 ROCHA, CONNIE BELEN ESPIRITU
    461 RODRIGUEZ, MICHAELLA JOSEPH
    462 ROQUE, EDITHA CASTILLO
    463 ROSE, HANNAH MARIE CARMELIE PADILLA
    464 ROSIN, KAREN MANGAMPO
    465 RUBIO, RUBY FE JUMAWID
    466 SABLAY, DIANE LACEBAL
    467 SAGANAY, JESSIEL PAHILANGCO
    468 SALDAEN, JENARIE CALOY
    469 SALINAS, MELITA CORPUZ
    470 SALOBRE, JESHEENA BULOTANO
    471 SALUGTA, MARY BAROQUILLO
    472 SAMAMA, NORJANA MAKALAY
    473 SAMSON, CHANDA BAUTISTA
    474 SAMSON, CHRISTINE CAMILLE EMAT
    475 SAMSON, TINAH MANAOIS
    476 SAN PEDRO, RUBY ELLAINE FAJARDO
    477 SANCHEZ, KENJI ALVIOLA
    478 SANDOVAL, ANGELA SEVILLA
    479 SANIEL, SHEEMNA SACEDOR
    480 SANTELLA, ARLEIGH CRISOSTOMO
    481 SARABILLO, ROLLY VELLESCO
    482 SARAC, CARMELA SEPIACAN
    483 SARILE, APPLE JANE YADAN
    484 SAROL, AILLYN MAE TABUDLO
    485 SEBASTIAN, ROCELYN LOTLOT RIVADA
    486 SEGISMAR, NOVEM MAI CARLOMAN
    487 SERRANO, MERIAM TRAPAL
    488 SIGOT, GIRLY MHAE MINO
    489 SILAPAN, ROSHELLE ANDAYA
    490 SILLA, JEANY JAMELARIN
    491 SILOG, TERESITA BUGNAY
    492 SIMBAJON, SAMANTHA LUGO
    493 SOCIAS, CAMILLE ANNE
    494 SOCIAS, IRISH JOY ULLERO
    495 SOLIVA, ERLINDA SULLA
    496 SOMERA, MARIA CLARISSA
    497 SON, MARIMAR ABAO
    498 SONER, REYNALYN LAZARTE
    499 SORETES, GLADYS JOY GUARDIAS
    500 SORONEL, GINALYN RUTAQUIO
    501 SUPAN, CARLA YVONNE PABLO
    502 SUPSUP, CHARLLOTE MAGBALOT
    503 TAAN, DANILO GOMOBAL
    504 TABANGCURA, ANA FRANZ ANTOLIN
    505 TAGUINOD, JOSEPHINE PAMITTAN
    506 TALABA, GRACE LYN SABELLON
    507 TAMAYO, VERONICA GONZALES
    508 TAN, APRIL LOU BATIANCILA
    509 TAN, CAILA DEMOISELLE CREDO
    510 TARUC, ARDEE SAGUM
    511 TAWALI, CINDY BUASEN
    512 TEJADA, JINKY TOMAGAN
    513 TELLIAMA, SUZIET QUINIO
    514 TEMPORAL, ANNE CHRISTINE TAIT
    515 TENIS, FATILYN BAY-AN
    516 TERRE, EUFEMIA ANONONG
    517 TIBAYAN, JALENE XENA CAAGBAY
    518 TILLANO, ROCHELLE ANNE FLAVIANO
    519 TIONGSON, RAIA OLORGA
    520 TOLORIO, GRACE CAPITO
    521 TORREMOCHA, VANESSA KAYE GOLOSINO
    522 TOSCO, KRIZZHIELA MARIE BUENAVISTA
    523 TOTAÑES, MAUREEN VELEZ
    524 TULIAO, JULIE ANN MARTINEZ
    525 TUTANA, RIAZEN JARDINEL
    526 UBALDO, SANSEN BALIGUAT
    527 UCHI, LEONICA CAMASO
    528 URBANO, FELEN CLOTARIO
    529 USMAN, SAMRA ABAD
    530 VAGILIDAD, RIGEL ELLERY RAZ
    531 VALDEZ, JONATHAN ALEJO
    532 VALLENTE, ROBERT SR DOMINGO
    533 VENTANILLA, NOLAYSA SENDIG
    534 VICENTE, LAYZA MAE UYANGUREN
    535 VIDAL, GRACE CAÑETE
    536 VILLAMOR, HEIDE REMOLTA
    537 VILLAMORA, MIKAELA DENICE SIRIBAN
    538 VILLANUEVA, ELBERT JUNE RIVERA
    539 VIRAY, ERNA MAR PINALAS
    540 VOSOTROS, IVY ARNADO
    541 YAGONG, MARCEL ANGELICA PRESTO
    542 YAO, BRYAN JERAHMEEL GONZALES
    543 YLAGAN, EDERLYN GLORIA
    544 YNOT, MARIA SOLITA DARANG
    545 ZAMAYLA, CELESTE LACERNA

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