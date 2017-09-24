Sunday, September 24, 2017
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    555 examinees pass the Real Estate Appraiser exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 555 out of 1,501 passed the Real Estate Appraiser Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban and Tuguegarao this September 2017.

    Seq. No.              N a m e

    1 ABDULMALIK, ABULHASSAN DIRAMPATUN
    2 ABDULRAHMAN, ZHAMSODIN MACABALANG
    3 ABELLANA, ALBRANDO ROMERO
    4 ABION, RONALDO HERMOSILLA
    5 ABLETES, VICTORIANO DOBLON
    6 ABRASALDO, ROSELIE DIMO
    7 ABRIZ, LORD BYRON ENRIQUEZ
    8 ABSULIO, KENT MELVIN DAYO
    9 ABUHON, LORLY LAREDE
    10 ADOLFO, KRISTIAN JOY KUAN TIU
    11 ADORNO, LEAH MAE MAGBANUA
    12 ADULTA, ELBERTO RODEJO
    13 ADUNA, EMMANUEL AMBOYA
    14 ADVIENTO, REJANE BALCITA
    15 ADVINCULA, MARILOU ANGUSTIA
    16 AGDUYENG, REYNALDO JR DE LEON
    17 AGGASID, AMOR MANGUBAT
    18 AGPALO, MICHAEL ANGELO JOSON
    19 AGUIRRE, ANTONIO LORENZO BERENGUER
    20 AGUIRRE, ROLAND FLORES
    21 AGUSTIN, APOLONIO JR CASANA
    22 AL MANSOOR, CAMERON MILES JUMAMIL
    23 ALAGENIO, ARNEL SUHAY
    24 ALCANTARA, CAROLINE QUIAMBAO
    25 ALGOSO, CONNIE LABAR
    26 ALID, SHEILA MAY OAGDAN
    27 ALLAREY, DONNA MAY EDADES
    28 ALLESA, SHERWIN REYES
    29 ALMEÑE, JASMINE LORENA
    30 ALMOSARA, NOEL JR BARRUN
    31 ALMUETE, ANTHONY SAGARIO
    32 ALUBA, ANACLITO ABECIA
    33 ALVARO, CARLSON VIRAY
    34 AMANDURON, FERMIN JR ARGAWANON
    35 AMAZONA, ED STEVEN ESTOYA
    36 AMBOR, RANNIA BARAMBANGAN
    37 AMPARO, REYNALDO DEL ROSARIO
    38 AMURAO, OHMAR LEAL
    39 ANGAS, IBN ARCHIE MOSON
    40 ANGULO, IVY JOY DELA CRUZ
    41 ANGULO, LUISA BALANI
    42 ANTE, REYMUND ROMEO CALISIN
    43 ANTONIO, RESTITUTO JR TAYAG
    44 APSAY, ROGEN ENRIQUEZ
    45 AQUINO, CARLO APOLONIO
    46 AQUINO, ROSEMARIE LEE
    47 ARELLANO, GEAR II GENEBLAZO
    48 ARGOSO, SILCA RODRIGUEZ
    49 ARGUELLES, JULIUS PEREZ
    50 ARIÑO, CLAVER CABUNCAL
    51 AROGANTE, GEMMA HUBILLA
    52 ASPURIA, JOHN ANTHONY RUIZ
    53 ASTRERA, IRENE DESEPEDA
    54 ASUNCION, JASON RAFAEL
    55 ATUTUBO, ROGELIO CEGUERRA
    56 AUSTRIA, ALEXANDER MARCELINO
    57 AVELLANA, ROBERTO SASPA
    58 AVELLANO, MARICHU CALUBAYAN
    59 AVENILLA, MELCHOR JR PRONTON
    60 AWA, KRISTINE MINETTE PAGDONSOLAN
    61 AYOS, LEONIDA UGAY
    62 AÑGAS, AISSA SHELINY MOSON
    63 BACANI, ROWENA REBOSA
    64 BACOSA, BENITO JR ARTAZO
    65 BACULO, KAMILLE FIDELINO
    66 BACULO, RENATO OLIVAR
    67 BAGARES, ROMEO JR REGALADO
    68 BALAORO, FIDEL RAMOS
    69 BALARES, REBECCA GAMOTAN
    70 BALI, LAILANIE ENION
    71 BALILI, JUVY GUINIT
    72 BALLESTA, RITCHIE AUSAN
    73 BALOCO, EMMA PADON
    74 BALUGO, JEDAIA BLANCO
    75 BANASAN, WALLY GALDONES
    76 BANES, CHERRY CABIGAS
    77 BANGSAIL, ALBERT JR MANGGEB
    78 BANIQUED, JOHNNY VELASCO
    79 BANTAS, LOVELY GAY BU-OC
    80 BARONDA, DANILO MACOL
    81 BARRETTO, RONA BALDERAS
    82 BARRIL, JESSILYN SERAG
    83 BARTE, ABDOL BRYAN LABAJO
    84 BARTOLOME, DARWIN SANTOS
    85 BASA, JURLY GENTICA
    86 BASCO, MARIO CHILON BARNEDO
    87 BENITEZ, RYIAN PAMAGAN
    88 BERO, KIRSTIE BLYTHE ECLEO
    89 BIEN, MILKYZEDECK GADUENA
    90 BIENES, VENNA BARRIOS
    91 BILLONES, JOSEPH RUFO
    92 BLANCO, JOANA MARIE ABELLON
    93 BOCO, FIDELINDO TOMAS FIGUEROA
    94 BOLOTAOLO, CHARFEL GAWAT
    95 BONIEL, GERALD VACALARES
    96 BONIFACIO, JANE CORINA SAN JOSE
    97 BONIFACIO, JEAN LORRAINE SAN JOSE
    98 BONIFACIO, RAQUEL DABU
    99 BONILLA, JANETH QUIMAT
    100 BORRES, MICHELLE COCAMAS
    101 BRACEROS, AIRON DILAO
    102 BRIONES, BRAMIE JOHN SARIGUMBA
    103 BUEN, RICHARD FAUSTINO
    104 BULITIC, ARIANE GENOSO
    105 BULNES, MARY FE GREGORIO
    106 BUSCA, MELANIE CARDENAS
    107 BUYCO, ANNA LOU BANUELOS
    108 BUYUCAN, EUGENE DAGO
    109 CABALUNA, DEVIE PALANAS
    110 CABANA, JONARD GARCIA
    111 CABANELA, CARLITO IBIS
    112 CABILIN, REYNALDO RAYGON
    113 CABUSAS, JOMAR MONDEJAR
    114 CAGNA-AN, QUEENIE MARIE CABUYADAO
    115 CAIRO, EARL MAX ABENASA
    116 CALIGUIRAN, LINAFLOR MAGGAY
    117 CALLAO, MA BELEN CASTRO
    118 CALLEJA, ASUNCION VIÑAS
    119 CALUPIG, MARK VENSON MENDOZA
    120 CALUSCUSAN, ELMAR CALDAMO
    121 CAMAING, JASON ROLAND
    122 CAMERINO, ELMER LARA
    123 CAMINO, CRISPO ADVINCULA
    124 CAMPO, MANUEL III DORONGON
    125 CANTELA, IRENE CANTUBA
    126 CAOILE, NOEL GARCIA
    127 CAPARROSO, MAILENE ALMEYDA
    128 CAPILI, DINAH TABACO
    129 CAPIÑANES, HERWIN ZAMORA
    130 CARBONILLA, FE CUYNO
    131 CARPIO, MARK ANTHONY DELA CRUZ
    132 CASANO, JOSEF RYAN YANZON
    133 CASIBANG, JAY-JAY AQUINO
    134 CASTAÑEDA, JONATHAN EVANGELISTA
    135 CASTAÑOS, AMOR OCLARIT
    136 CASTILLO, AERIANE PEÑA
    137 CASTOR, LOREGENE PAGUNTALAN
    138 CAWIT, JEREMY MACAS
    139 CAYADONG, LINDO MUGOT
    140 CAÑESO, JESSIEJAYLE JOAQUIN
    141 CELINO, MARIUS ERWIN DACLAN
    142 CEREZO, APELLES AGSAOAY
    143 CERIOLA, LORENZO CORONEL
    144 CHAN, JIMMY PATRICK ISRAEL BAJAMUNDE
    145 CHIN, JULIUS ADRIAN CIRUNAY
    146 COMIA, MICHAEL LARUA
    147 COMIQUE, MIKA ANGELA BURAY
    148 CORNETA, LESLIE JONDONERO
    149 CRISENES, JULIE ANN YUZON
    150 CRISPIN, LINA SAGAYO
    151 CUARTO, ANTHONY ALERIA
    152 CUREG, OLIVIA TECSON
    153 CUSTODIO, NELSON CORNEJO
    154 DACIEGO, JACQUELINE ABELLA
    155 DACIEGO, NERINO BLASE
    156 DACUNO, MARLON ARROYO
    157 DAYOT, JENNIFER PASCUAL
    158 DE JESUS, JENNIE DY
    159 DE LARA, DAYREEN UNTALAN
    160 DE LEON, MARIA EMILIA SARMIENTO
    161 DE LOS REYES, IMELDA ENOLPE
    162 DE RAMOS, CHARLIE MORENO
    163 DEAUNA, JAYSON LABINI
    164 DEL PILAR, ARLENE CANILLAS
    165 DELA CRUZ, FAEL LIGIE FERRER
    166 DELA CRUZ, GERALD CAMBA
    167 DELA CRUZ, GINO EDQUITAO
    168 DELANTAR, MICHELLE BACUNAWA
    169 DELIN, MERLITA REGENCIA
    170 DELOS REYES, NORMAN DAVID FARISCAL
    171 DEMILLO, DANILO GO
    172 DERIT, GINA ACEDRE
    173 DESTAJO, VIDA DIESTO
    174 DIAMANTE, RONNIE AZUCENA
    175 DIMAANO, REGIN TEMENA
    176 DIMATERA, DARLEEN DARADAL
    177 DIONIDO, APOLONIA COS
    178 DOMILOD, ELVIS DAULAYAN
    179 DOMINGO, TERESITA LAVILLA
    180 DOROLIAT, VICTOR PRIMO
    181 DOSPUEBLOS, JOEL ABONG
    182 DUMALIANG, BRYAN TOM ARCALES
    183 ECHEMINADA, EULAH JANELLE OKIT
    184 ECUACION, ALBERTO AGUILAR
    185 ELARMO, JOEL AMPO
    186 ELNAS, LIBRADO TUBLE
    187 EMBALSADO, LAURO CEDIÑO
    188 EMIT, MARK VINCENT BAHAY
    189 ENDI, YENTLE TULDAGUE
    190 ESCARO, CHRISTIANNE JESSA QUIÑONES
    191 ESMAEL, HARIZA DIBARATAN
    192 ESPAÑA, JUVANIE CULLANTES
    193 ESPAÑOL, ARLY MAY SIMBALA
    194 ESPINO, ANGELO FUNG
    195 ESPINOLA, ELISA BALI
    196 ESPRECION, OLIVER CARPIO
    197 ESTABILLO, ROY CAMACAM
    198 ESTAL, JAYSON BITUN
    199 ESTAÑO, ESTELA OBUT
    200 ESTRELLA, IGMEDIO ABARCA
    201 EUGENIO, LARRY ILIGAN
    202 FABILA, CONSORCIA PABLEO
    203 FADALLAN, ANGELITA BANAAG
    204 FALCATAN, RIZELYN SAN AGUSTIN
    205 FALCON, AMMER HEINZ DELGADO
    206 FALGUERA, DIANA BUEN
    207 FEROLIN, REYNALDO GOMEZ
    208 FERRANCO, HAZEL MINETTE ZULUETA
    209 FERREON, SUSAN KARYL DELA CUESTA
    210 FERRER, ADAM JOMAR GARCIA
    211 FLORENTINO, KATHRYN ANN FABELLO
    212 FLORES, ELIZALDE PACHECO
    213 FRANCA, LEZARDO PANGLILINGAN
    214 FRANCISCO, MAY GARCIA
    215 FRIAS, REXIE GALLEMASO
    216 FRIAS, SHELA BACAOCO
    217 FRUZA, ANNIELYN FEGURO
    218 FUENTEBELLA, ROMULO SALVADOR JAVELLANA
    219 FULAY, CINDY BORADO
    220 GALATE, SAMUEL TOLIAN
    221 GALON, ELLAH PANCHO
    222 GALVEZ, MARK ANTHONY PEREZ
    223 GAMALLO, IRWIN PENERA
    224 GAMIAO, JAIME JR AGNGARAY
    225 GARCIA, EDGARDO CORPUZ
    226 GARCIA, JEREMY GUZMAN
    227 GARCIA, JUVIRA CASSER
    228 GARCIA, KRYSTLE ALEXIS MANALO
    229 GARCIA, MARY MADONNA MALIGAYA
    230 GARCIA, NOEL MATEO
    231 GARRIEL, KRISTINE MARIE AGORDE
    232 GAUANG, ARLENE LIBAN
    233 GAVINO, GLENDA FEGIDERO
    234 GAYAM, JENNIFER RUBIATO
    235 GENITO, LIEZL DANGO
    236 GEQUINTO, MARIANITO JR CALIWANAGAN
    237 GERALDINO, DENNIS ELATICO
    238 GERANCE, ARNOLD GARIBAY
    239 GIPULAN, RAMIL GOROSPE
    240 GOINGCO, ROSBY MANGILIT
    241 GONGOB, RUNILA PABALAY
    242 GONZAGA, CIELITO CAMBA
    243 GONZALES, MARINA LAFORTEZA
    244 GOPEZ, JOSELITO CARLOS
    245 GORGONIO, JOHNMARK LONGOS
    246 GOZALO, AGA MALONG
    247 GUARDAYA, ZF ARAQUIL
    248 GUECO, SINTA IRA BUMANLAG
    249 GUERRERO, JOEL LOGRONIO
    250 GUIANG, DARWIN AGDIPPA
    251 GUILLEN, FEDERICO TRAPAL
    252 GUILLERMO, MELVYN TUMANENG
    253 GUINAR, NAWAL BASHER
    254 GUSTILO, JOHN LESTER DE CHAVEZ
    255 GUTIERREZ, KATHERINE JAVONILLO
    256 GUTIERREZ, MARIELE VINES
    257 GUYAGOY, JANELLE AGLUGOB
    258 HABOC, LANILY ARROJADO
    259 HALASAN, JULIO JR DAGAAS
    260 HAMOR, NOEL BENZON
    261 HILA, CRISNA LACDANG
    262 HINLO, HARNIE CANLAS
    263 IBARRA, JOIE ODVINA
    264 IFURUNG, CHRISTOPHER ACEBO
    265 INTING, OSCAR MONUNGOLH
    266 IRIGAYEN, ANTHONY VILLAFLOR
    267 IRONG, LOLITO CABAJAR
    268 JACINTO, MARY JANE AMORADA
    269 JADORMEO, AMEFIL CALION
    270 JALUAG, RENEE ANGELA MAITIM
    271 JAMEL, ANWERAH IMAM
    272 JAO, LIEZEL LOZANO
    273 JAVIER, ALJOHN ROVIRA
    274 JAVIER, JOSEPHINE PADERES
    275 JOHAN, FARIZA INDANAN
    276 JORE, SHAHANI JOY GARCIA
    277 JOSE, JEFFREY SALVADOR
    278 JOVITA, MARLYN HINGPIT
    279 JUCUTAN, SOFRONIO MARQUEZ
    280 JULJANI, ALDRIN ABBAS
    281 JUMAWID, JAYFRED TURALDE
    282 JUNIO, CYREL CURAN
    283 JUSON, ANTONIO CANILLAS
    284 KANONGKONG, SELMA SAPKI
    285 KATIGBAK, KENNETH MENDOZA
    286 KIM, KARINA VIRGINIA PERPETUA CABAHUG
    287 KRISHNAN, NATIVIDAD CORANEZ
    288 KUIZON, THOR GALVEZ
    289 LABARES, HELEN PARAGADOS
    290 LABASANO, REY DASALLA
    291 LABICANE, LORENZO JR IDA
    292 LACBANES, LUCILYN TABAGO
    293 LADION, DEO SANDRO ANDRADE
    294 LAFORTEZA, MARICEL MANIPUD
    295 LAGATA, RICCI JEANNE TABADA
    296 LAPADA, LEONILA GAWILI
    297 LARA, RAYMOND SORIAO
    298 LASTIMOSA, RODERICK CAÑIZARES
    299 LEANILLO, MYRA JOYCE JACINTO
    300 LEGARTE, HILARION CUSTODIO
    301 LEONARDO, JAYSON LAGAT
    302 LEONOR, ROMAR PEDROSO
    303 LIBO-ON, GINA BATISANAN
    304 LICYAYO, PHERLYN JOY BALOG
    305 LIM, BRYAN SY
    306 LIM, CHERRIE MAY HAO
    307 LIM, JANE SY
    308 LIMCOLIOC, JOHN ROBERT GUERRERO
    309 LISAMOS, FERDINAND PADEN
    310 LIU, JUSTIN CARLO GASMIDO
    311 LLABAN, ARVIN LOUIE DEQUILLA
    312 LLANETA, MYRTHEL MATURGO
    313 LODOVICA, CHIQUI LUNA
    314 LOMBOY, PEDRO JR PACIS
    315 LOPEZ, JUVILYN ABROGUEÑA
    316 LOPEZ, LEAH MACULA
    317 LOPEZ, MARVIC CRISOSTOMO
    318 LOQUINTE, MARINA MATAFLORIDA
    319 LOYOLA, PEDRO LUDWIG III REMIGIO
    320 LUCMAN, ABDUL JABBAR DISOMIMBA
    321 MACABEBE, EDWARD CAMARAO
    322 MACALINAO, ROMEL EMBODO
    323 MACANAN, ROY LO
    324 MACARARANGA, MERLINA TUNGGALA
    325 MACAS, GERARD MARK III DELA ROSA
    326 MACASIL, FLORIEVE QUILBIO
    327 MACMAC, MELODY DENSULA
    328 MADKI, HASNIAH POTRESARAH
    329 MAGEGUERID, MAELJEN CASTAÑARES
    330 MAGLANGIT, EDUARDO JIMMY HINGO
    331 MAGPALE, ROMNICK OMAWAS
    332 MAGSADIA, JANETTE LUIS
    333 MAHINAY, ARCELI BALAYO
    334 MAHUSAY, MICHAEL GERSANIVA
    335 MALLONGA, RALUCI DONNA GUERRA
    336 MALOTA, CECILE SILABA
    337 MAMAWAG, HAIDEE TULANG
    338 MAMBUAY, NORHANIFAH MACABANDO
    339 MANABAT, JOSE DEXTER ROSALES
    340 MANAGASE, EMERLY OCAY
    341 MANAHAN, JOHN CARLO CONCEPCION
    342 MANALANSAN, EVANGELINE LAPUZ
    343 MANALO, DONNAVELLE CANTOS
    344 MANALO, WENDY MARQUEZ
    345 MANANGO, AIZA CABAHUG
    346 MANGONDAYA, ANISAH SARIGIDAN
    347 MANLAWE, ARCHIE ESPENOSA
    348 MANUEL, CESAR MEJILLA
    349 MANUEL, CHARMAINE DELA CRUZ
    350 MARASIGAN, PRINCESS CUEVAS
    351 MARIBOJOC, LIZA BUCAR
    352 MARISTELA, KURTH BRYAN PITONG
    353 MARTINEZ, AMELYN QUINIO
    354 MARTIRES, SEVERINO JR MARINO
    355 MARZOL, DIONESIO GOMEZ
    356 MASILLONES, CARLITO LIM
    357 MASINAS, ANGERREYFIE CAMBA
    358 MATA, FRANCIS CABAL
    359 MATAMIS, EDITA UMIPIG
    360 MAYET-AN, GIDEON SADCUYAN
    361 MEANA, DIONALDO PALMERO
    362 MELGO, KAREN DUTOSME
    363 MENDOZA, ARVIN CAPERLAC
    364 MENDOZA, CATHRYN KAY VENTURA
    365 MENDOZA, MARILYN PINEDA
    366 MERCADO, CARISSA TANJUAKIO
    367 MERCADO, JAIME PLATON
    368 MIGUE, ANTHONY BACUYONG
    369 MIGUEL, JERAHMIA CARLOS
    370 MIGUEL, RAMILO DE LEON
    371 MINERVA, MARIE IRIS MAGDALENE TAYO
    372 MIRAFLOR, RUSSEL COMIA
    373 MIRANDILLA, MA CRISTINA VELUZ
    374 MISOLA, ARIS ELACION
    375 MIÑAO, JOSE JR ALUMBRO
    376 MONSANTO, LANE CABATINGAN
    377 MONTERO, ULYSSES TAN
    378 MONTIERO, JOSEPH BARTOLOME
    379 MORALES, HERMINIA VERA ALITA ALFARO
    380 MORILAO, SILVERIO MIEL
    381 NARANJO, RICHARD INDANAO
    382 NARTE, EDWIN CAPISTRANO
    383 NAZ, ALTHEA NIPA
    384 NEGRO, REYNALDO SABRIDO
    385 NG, REYNALDO JR EVANGELIO
    386 NILLO, HENER CALDERON
    387 NOBLE, JAIME JR ESCOSIO
    388 OCHONDRA, VINCENT LOUIE PALMA
    389 OLAY, JEFFREY MARZAN
    390 ONIA, EAN NECESITO
    391 ORAA, MYZA TEMPLANZA
    392 ORDOÑA, KAREEN ABANGAN
    393 ORTEGA, RODEL HERNANDEZ
    394 ORTIGOSA, EDGAR ESPAYOS
    395 OTICAL, FAHMIE MANALOCON
    396 PACMA, ALIANAH ALONTO
    397 PACOT, IRENEO ORDISTA
    398 PADASAS, CHARLITO JR ARBOLEDA
    399 PADAWIL, BERNABE KEDAWEN
    400 PAESTE, CRYSTAL AVE
    401 PAGCALIWANGAN, CHRISTIAN JAVIER
    402 PAGNAS, JACQUELINE LAMSIS
    403 PAGTALUNAN, LUISITO JR IBARRETA
    404 PALERACIO, REBECK ESQUIVEL
    405 PANG-UE, LAWRENCE POMANGDOL
    406 PANGILINAN, PATRICK JOHN CANLAS
    407 PANOY, MICHELLE DINO
    408 PANTOJAS, JESON BANNESTER
    409 PAR, RYAN ARNEL OBUSAN
    410 PARAYNO, JESUS DACANAY
    411 PARAYNO, RODEN NEAL GECALE
    412 PARAYO, REMA AGRAMON
    413 PASCO, RAYMOND AMURAO
    414 PASCUA, ROMAR VIUYA
    415 PASCUAL, HONEY VANESSA SALVADOR
    416 PAYO, DIONICO JR OROG
    417 PEJOLES, ROSARIO MAGALLANES
    418 PELONES, MARIVIC ZURBITO
    419 PENULIAR, JONATHAN MOSADA
    420 PEPITO, SHERWIN TAYONG
    421 PESCASIOSA, RAP REINHARD BRIONES
    422 PESIDAS, EVELYN AMOMONPON
    423 PEÑAROYA, MERCY IDOL
    424 PILOLA, PHILIP GENE BORJA
    425 PINACATE, MARLO TAPEL
    426 PINION, RONALD LANZA
    427 PINSON, MYSHEL SUBIA
    428 PLEÑA, VANESSA CLAIRE TERO
    429 POGOY, MICHAEL VERGARA
    430 PORNOBI, MARY ANN PAPASIN
    431 PUCCAO, MICHAEL ANGELO MANUDOM
    432 PUMARADA, JOHN MARCO SOL
    433 QUABO, JUFEB BRIAN BRIGOLE
    434 QUE, WILLIAM DE LUNA
    435 QUINDOZA, DANNICCA DIAZ
    436 QUINICIO, MARIA ELLEN RUDITHA ACERO
    437 QUIRANTE, MARIA GLORIA NUEZ
    438 QUIZA, NEIL DALINA
    439 RAFAL, DON KENNETH PINEDA
    440 RAJAL, LEVITA UNSON
    441 RAMALAN, MALIKHA JANISAH LANTO
    442 RAMIREZ, REBIECOR BONIFACIO
    443 RAMOS, NERIZZA ACOSTA
    444 RAMOS, ROCKY BAONGOT
    445 RANARIO, LEONILA VALES
    446 REAL, RICO CONDE
    447 RENON, DENMARK GARCIA
    448 REODIQUE, BRET MICHAEL TANTOY
    449 REY LARA, BENJAMIN JR VALERA
    450 REYES, BELPER OPERAÑA
    451 REYES, JACQUELINE GASCON
    452 RICO, EDMARIZ FELINA
    453 RICO, GEORGE POLIGRATIS
    454 RODIL, GIL RAMOS
    455 RODRIGUEZ, DELANIE LADO
    456 ROJO, GENEVIEVE GUTIERREZ
    457 RONDERO, WILFRED PONGOT
    458 ROQUE, ROMMEL DINDO FLORES
    459 ROSARIO, CHARRY LYN MUSA
    460 ROSARIO, PEDRO JR TOLEDO
    461 RUBINA, PAULA FATIMA SAN ANTONIO
    462 SABA, KRIS MAE RELATORRES
    463 SABES, CHARLOTTE MAE PAMA
    464 SABUTAN, JAY BATTAD
    465 SACAY, SERAPIO JR TAJARROS
    466 SAEZ, ANTHONY JOHN SALES
    467 SALAO, STEPHEN GIAKAW
    468 SALIENDRA, ANGELICO CABUYAO
    469 SALUD, VOLTAIRE BORJA
    470 SAMANIEGO, ROMHEL RAMOS
    471 SAMBO, CHRISTIAN CASIDSID
    472 SANCHEZ, ROLANDO PENDON
    473 SANORIA, CARLITO CAMANOCAN
    474 SANTANDER, LILIBETH CABREROS
    475 SANTIAGO, JC BOLDIOS
    476 SANTOS, WEILY SY
    477 SAPALLEDA, BELEN ARRANGUEZ
    478 SARAOS, GENEROSA BENILAN
    479 SARIP, AL-RASHID PAPANDAYAN
    480 SEALANA, RAY RALOTA
    481 SEARES, SEAN BRIAN MONTES
    482 SEGUERRA, NOLI JOSE MOJADO
    483 SEGUNDO, EMELAINE RENTE CRUZ
    484 SEGURA, NIRMA FULLO
    485 SENECA, MARCO DE VEYRA
    486 SERACARPIO, GABRIELLE PASTOR
    487 SERRAN, MARY GRACE PETROLA
    488 SEVILLA, MARC EVAN VIRAY
    489 SIHAGAN, CELESTE PICAR
    490 SIHAGAN, LALAINE DIAZ
    491 SINGCO, OLIVO TACNA
    492 SIOSON, MARTIN JIMENEZ
    493 SISON, GIOVANNI PATARAY
    494 SO, MARILYN ANCHETA
    495 SOBERANO, PEPITO ROBINIOL
    496 SOFLA, JUBEL TOMAS
    497 SOLIVA, GEORGE JR NARZABAL
    498 SORO, RAFAEL MUEVA
    499 SOTELO, WILLIAM GRAJO
    500 SU-AY, REHAN CEAZAR TOLOSA
    501 SUMAGKA, GUADALUPE MONTE DE RAMOS
    502 SUMILANG, RHODORA DE RAMA
    503 TAAY, PAUL FREDERICK BURGOS
    504 TABIMINA, ELEANOR NIÑA OBED
    505 TABINGA, MA CRISELDA JOYA
    506 TABLADILLO, JAMES KERWIN DACANAY
    507 TACADENA, AMALIA TELLES
    508 TALINGTING, REYNALDO JR HAYAG
    509 TAN, ALLEN DARCY LORENZO
    510 TAN, EDITHA KENNETH ZOLETA
    511 TAN, GERALDINE TABANGAY
    512 TAN, REYNALDO CABE
    513 TAN, ROBERTO MIRANDA
    514 TANEO, JANILBERT LUCERO
    515 TANSIONGCO, JANETO RACASA
    516 TAPERLA, ANNIBETH UGAY
    517 TEJANO, NIKKI MADARIMOT
    518 TENDENCIA, ROGELIO TANO
    519 TERCENIO, ARNOLD LACANDULA
    520 TIMBOL, ADRIAN LORENZO TOMAS
    521 TOLOSA, RICO FRANCHE
    522 TORRES, ADONIS AMOR UNARCIE
    523 TORRES, LEANDRO SUYAT
    524 TRAVEÑA, KENNETH DEBUYAN
    525 TRIA, JOSE ERWIN ALFARO
    526 TUAZON, NONA CARDENTE
    527 TUBBAN, CARMELA LAWANI
    528 TUBO, JOY BANTAY
    529 TUBORO, EUGENE PAUL MARQUEZ
    530 URBANO, RUDITO JR QUIAZON
    531 URBANOZO, LARA MELLIZA CANANGHAN
    532 URBANOZO, LARA MONICA CANANGHAN
    533 URIARTE, REBECCA PABUHOT
    534 URRIQUIA, FE CORONADO
    535 UYVICO, ARLENE DECIO
    536 VALDEZ, ALEX NAUNGAYAN
    537 VALENCIA, JO RAMIR PALMES
    538 VALENZUELA, VIENSOR DIAZ
    539 VALLENA, DAWN GAVIOLA
    540 VARGAS, ROY VISTAS
    541 VELARDE, MARIA LOURDES DONADILLO
    542 VELASCO, MYRNA ABOGADIE
    543 VILLAFUERTE, KRISTINE JARAVATA
    544 VILLAGRACIA, AMABLE JR OCOL
    545 VILLAMOREL, SYLVIA CANCHELA
    546 VILLANADA, ROY DE OVAL
    547 VILLAROSA, NORINA BELTRAN
    548 VILLAS, GROMYCO DILAY
    549 VIRAY, MELCHOR MANUEL
    550 YAO, GRACE UY 551 YAP, RHEGINA JASMINE TENG
    552 YNION, FRED CAEZAR SUIZO
    553 YUSOPH, HAMDIE DIPATUAN
    554 ZACARIAS, JOWIL CANCINO
    555 ZAMORA, BENJAMIN JR GO

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