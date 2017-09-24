555 examinees pass the Real Estate Appraiser exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 555 out of 1,501 passed the Real Estate Appraiser Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban and Tuguegarao this September 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABDULMALIK, ABULHASSAN DIRAMPATUN
2 ABDULRAHMAN, ZHAMSODIN MACABALANG
3 ABELLANA, ALBRANDO ROMERO
4 ABION, RONALDO HERMOSILLA
5 ABLETES, VICTORIANO DOBLON
6 ABRASALDO, ROSELIE DIMO
7 ABRIZ, LORD BYRON ENRIQUEZ
8 ABSULIO, KENT MELVIN DAYO
9 ABUHON, LORLY LAREDE
10 ADOLFO, KRISTIAN JOY KUAN TIU
11 ADORNO, LEAH MAE MAGBANUA
12 ADULTA, ELBERTO RODEJO
13 ADUNA, EMMANUEL AMBOYA
14 ADVIENTO, REJANE BALCITA
15 ADVINCULA, MARILOU ANGUSTIA
16 AGDUYENG, REYNALDO JR DE LEON
17 AGGASID, AMOR MANGUBAT
18 AGPALO, MICHAEL ANGELO JOSON
19 AGUIRRE, ANTONIO LORENZO BERENGUER
20 AGUIRRE, ROLAND FLORES
21 AGUSTIN, APOLONIO JR CASANA
22 AL MANSOOR, CAMERON MILES JUMAMIL
23 ALAGENIO, ARNEL SUHAY
24 ALCANTARA, CAROLINE QUIAMBAO
25 ALGOSO, CONNIE LABAR
26 ALID, SHEILA MAY OAGDAN
27 ALLAREY, DONNA MAY EDADES
28 ALLESA, SHERWIN REYES
29 ALMEÑE, JASMINE LORENA
30 ALMOSARA, NOEL JR BARRUN
31 ALMUETE, ANTHONY SAGARIO
32 ALUBA, ANACLITO ABECIA
33 ALVARO, CARLSON VIRAY
34 AMANDURON, FERMIN JR ARGAWANON
35 AMAZONA, ED STEVEN ESTOYA
36 AMBOR, RANNIA BARAMBANGAN
37 AMPARO, REYNALDO DEL ROSARIO
38 AMURAO, OHMAR LEAL
39 ANGAS, IBN ARCHIE MOSON
40 ANGULO, IVY JOY DELA CRUZ
41 ANGULO, LUISA BALANI
42 ANTE, REYMUND ROMEO CALISIN
43 ANTONIO, RESTITUTO JR TAYAG
44 APSAY, ROGEN ENRIQUEZ
45 AQUINO, CARLO APOLONIO
46 AQUINO, ROSEMARIE LEE
47 ARELLANO, GEAR II GENEBLAZO
48 ARGOSO, SILCA RODRIGUEZ
49 ARGUELLES, JULIUS PEREZ
50 ARIÑO, CLAVER CABUNCAL
51 AROGANTE, GEMMA HUBILLA
52 ASPURIA, JOHN ANTHONY RUIZ
53 ASTRERA, IRENE DESEPEDA
54 ASUNCION, JASON RAFAEL
55 ATUTUBO, ROGELIO CEGUERRA
56 AUSTRIA, ALEXANDER MARCELINO
57 AVELLANA, ROBERTO SASPA
58 AVELLANO, MARICHU CALUBAYAN
59 AVENILLA, MELCHOR JR PRONTON
60 AWA, KRISTINE MINETTE PAGDONSOLAN
61 AYOS, LEONIDA UGAY
62 AÑGAS, AISSA SHELINY MOSON
63 BACANI, ROWENA REBOSA
64 BACOSA, BENITO JR ARTAZO
65 BACULO, KAMILLE FIDELINO
66 BACULO, RENATO OLIVAR
67 BAGARES, ROMEO JR REGALADO
68 BALAORO, FIDEL RAMOS
69 BALARES, REBECCA GAMOTAN
70 BALI, LAILANIE ENION
71 BALILI, JUVY GUINIT
72 BALLESTA, RITCHIE AUSAN
73 BALOCO, EMMA PADON
74 BALUGO, JEDAIA BLANCO
75 BANASAN, WALLY GALDONES
76 BANES, CHERRY CABIGAS
77 BANGSAIL, ALBERT JR MANGGEB
78 BANIQUED, JOHNNY VELASCO
79 BANTAS, LOVELY GAY BU-OC
80 BARONDA, DANILO MACOL
81 BARRETTO, RONA BALDERAS
82 BARRIL, JESSILYN SERAG
83 BARTE, ABDOL BRYAN LABAJO
84 BARTOLOME, DARWIN SANTOS
85 BASA, JURLY GENTICA
86 BASCO, MARIO CHILON BARNEDO
87 BENITEZ, RYIAN PAMAGAN
88 BERO, KIRSTIE BLYTHE ECLEO
89 BIEN, MILKYZEDECK GADUENA
90 BIENES, VENNA BARRIOS
91 BILLONES, JOSEPH RUFO
92 BLANCO, JOANA MARIE ABELLON
93 BOCO, FIDELINDO TOMAS FIGUEROA
94 BOLOTAOLO, CHARFEL GAWAT
95 BONIEL, GERALD VACALARES
96 BONIFACIO, JANE CORINA SAN JOSE
97 BONIFACIO, JEAN LORRAINE SAN JOSE
98 BONIFACIO, RAQUEL DABU
99 BONILLA, JANETH QUIMAT
100 BORRES, MICHELLE COCAMAS
101 BRACEROS, AIRON DILAO
102 BRIONES, BRAMIE JOHN SARIGUMBA
103 BUEN, RICHARD FAUSTINO
104 BULITIC, ARIANE GENOSO
105 BULNES, MARY FE GREGORIO
106 BUSCA, MELANIE CARDENAS
107 BUYCO, ANNA LOU BANUELOS
108 BUYUCAN, EUGENE DAGO
109 CABALUNA, DEVIE PALANAS
110 CABANA, JONARD GARCIA
111 CABANELA, CARLITO IBIS
112 CABILIN, REYNALDO RAYGON
113 CABUSAS, JOMAR MONDEJAR
114 CAGNA-AN, QUEENIE MARIE CABUYADAO
115 CAIRO, EARL MAX ABENASA
116 CALIGUIRAN, LINAFLOR MAGGAY
117 CALLAO, MA BELEN CASTRO
118 CALLEJA, ASUNCION VIÑAS
119 CALUPIG, MARK VENSON MENDOZA
120 CALUSCUSAN, ELMAR CALDAMO
121 CAMAING, JASON ROLAND
122 CAMERINO, ELMER LARA
123 CAMINO, CRISPO ADVINCULA
124 CAMPO, MANUEL III DORONGON
125 CANTELA, IRENE CANTUBA
126 CAOILE, NOEL GARCIA
127 CAPARROSO, MAILENE ALMEYDA
128 CAPILI, DINAH TABACO
129 CAPIÑANES, HERWIN ZAMORA
130 CARBONILLA, FE CUYNO
131 CARPIO, MARK ANTHONY DELA CRUZ
132 CASANO, JOSEF RYAN YANZON
133 CASIBANG, JAY-JAY AQUINO
134 CASTAÑEDA, JONATHAN EVANGELISTA
135 CASTAÑOS, AMOR OCLARIT
136 CASTILLO, AERIANE PEÑA
137 CASTOR, LOREGENE PAGUNTALAN
138 CAWIT, JEREMY MACAS
139 CAYADONG, LINDO MUGOT
140 CAÑESO, JESSIEJAYLE JOAQUIN
141 CELINO, MARIUS ERWIN DACLAN
142 CEREZO, APELLES AGSAOAY
143 CERIOLA, LORENZO CORONEL
144 CHAN, JIMMY PATRICK ISRAEL BAJAMUNDE
145 CHIN, JULIUS ADRIAN CIRUNAY
146 COMIA, MICHAEL LARUA
147 COMIQUE, MIKA ANGELA BURAY
148 CORNETA, LESLIE JONDONERO
149 CRISENES, JULIE ANN YUZON
150 CRISPIN, LINA SAGAYO
151 CUARTO, ANTHONY ALERIA
152 CUREG, OLIVIA TECSON
153 CUSTODIO, NELSON CORNEJO
154 DACIEGO, JACQUELINE ABELLA
155 DACIEGO, NERINO BLASE
156 DACUNO, MARLON ARROYO
157 DAYOT, JENNIFER PASCUAL
158 DE JESUS, JENNIE DY
159 DE LARA, DAYREEN UNTALAN
160 DE LEON, MARIA EMILIA SARMIENTO
161 DE LOS REYES, IMELDA ENOLPE
162 DE RAMOS, CHARLIE MORENO
163 DEAUNA, JAYSON LABINI
164 DEL PILAR, ARLENE CANILLAS
165 DELA CRUZ, FAEL LIGIE FERRER
166 DELA CRUZ, GERALD CAMBA
167 DELA CRUZ, GINO EDQUITAO
168 DELANTAR, MICHELLE BACUNAWA
169 DELIN, MERLITA REGENCIA
170 DELOS REYES, NORMAN DAVID FARISCAL
171 DEMILLO, DANILO GO
172 DERIT, GINA ACEDRE
173 DESTAJO, VIDA DIESTO
174 DIAMANTE, RONNIE AZUCENA
175 DIMAANO, REGIN TEMENA
176 DIMATERA, DARLEEN DARADAL
177 DIONIDO, APOLONIA COS
178 DOMILOD, ELVIS DAULAYAN
179 DOMINGO, TERESITA LAVILLA
180 DOROLIAT, VICTOR PRIMO
181 DOSPUEBLOS, JOEL ABONG
182 DUMALIANG, BRYAN TOM ARCALES
183 ECHEMINADA, EULAH JANELLE OKIT
184 ECUACION, ALBERTO AGUILAR
185 ELARMO, JOEL AMPO
186 ELNAS, LIBRADO TUBLE
187 EMBALSADO, LAURO CEDIÑO
188 EMIT, MARK VINCENT BAHAY
189 ENDI, YENTLE TULDAGUE
190 ESCARO, CHRISTIANNE JESSA QUIÑONES
191 ESMAEL, HARIZA DIBARATAN
192 ESPAÑA, JUVANIE CULLANTES
193 ESPAÑOL, ARLY MAY SIMBALA
194 ESPINO, ANGELO FUNG
195 ESPINOLA, ELISA BALI
196 ESPRECION, OLIVER CARPIO
197 ESTABILLO, ROY CAMACAM
198 ESTAL, JAYSON BITUN
199 ESTAÑO, ESTELA OBUT
200 ESTRELLA, IGMEDIO ABARCA
201 EUGENIO, LARRY ILIGAN
202 FABILA, CONSORCIA PABLEO
203 FADALLAN, ANGELITA BANAAG
204 FALCATAN, RIZELYN SAN AGUSTIN
205 FALCON, AMMER HEINZ DELGADO
206 FALGUERA, DIANA BUEN
207 FEROLIN, REYNALDO GOMEZ
208 FERRANCO, HAZEL MINETTE ZULUETA
209 FERREON, SUSAN KARYL DELA CUESTA
210 FERRER, ADAM JOMAR GARCIA
211 FLORENTINO, KATHRYN ANN FABELLO
212 FLORES, ELIZALDE PACHECO
213 FRANCA, LEZARDO PANGLILINGAN
214 FRANCISCO, MAY GARCIA
215 FRIAS, REXIE GALLEMASO
216 FRIAS, SHELA BACAOCO
217 FRUZA, ANNIELYN FEGURO
218 FUENTEBELLA, ROMULO SALVADOR JAVELLANA
219 FULAY, CINDY BORADO
220 GALATE, SAMUEL TOLIAN
221 GALON, ELLAH PANCHO
222 GALVEZ, MARK ANTHONY PEREZ
223 GAMALLO, IRWIN PENERA
224 GAMIAO, JAIME JR AGNGARAY
225 GARCIA, EDGARDO CORPUZ
226 GARCIA, JEREMY GUZMAN
227 GARCIA, JUVIRA CASSER
228 GARCIA, KRYSTLE ALEXIS MANALO
229 GARCIA, MARY MADONNA MALIGAYA
230 GARCIA, NOEL MATEO
231 GARRIEL, KRISTINE MARIE AGORDE
232 GAUANG, ARLENE LIBAN
233 GAVINO, GLENDA FEGIDERO
234 GAYAM, JENNIFER RUBIATO
235 GENITO, LIEZL DANGO
236 GEQUINTO, MARIANITO JR CALIWANAGAN
237 GERALDINO, DENNIS ELATICO
238 GERANCE, ARNOLD GARIBAY
239 GIPULAN, RAMIL GOROSPE
240 GOINGCO, ROSBY MANGILIT
241 GONGOB, RUNILA PABALAY
242 GONZAGA, CIELITO CAMBA
243 GONZALES, MARINA LAFORTEZA
244 GOPEZ, JOSELITO CARLOS
245 GORGONIO, JOHNMARK LONGOS
246 GOZALO, AGA MALONG
247 GUARDAYA, ZF ARAQUIL
248 GUECO, SINTA IRA BUMANLAG
249 GUERRERO, JOEL LOGRONIO
250 GUIANG, DARWIN AGDIPPA
251 GUILLEN, FEDERICO TRAPAL
252 GUILLERMO, MELVYN TUMANENG
253 GUINAR, NAWAL BASHER
254 GUSTILO, JOHN LESTER DE CHAVEZ
255 GUTIERREZ, KATHERINE JAVONILLO
256 GUTIERREZ, MARIELE VINES
257 GUYAGOY, JANELLE AGLUGOB
258 HABOC, LANILY ARROJADO
259 HALASAN, JULIO JR DAGAAS
260 HAMOR, NOEL BENZON
261 HILA, CRISNA LACDANG
262 HINLO, HARNIE CANLAS
263 IBARRA, JOIE ODVINA
264 IFURUNG, CHRISTOPHER ACEBO
265 INTING, OSCAR MONUNGOLH
266 IRIGAYEN, ANTHONY VILLAFLOR
267 IRONG, LOLITO CABAJAR
268 JACINTO, MARY JANE AMORADA
269 JADORMEO, AMEFIL CALION
270 JALUAG, RENEE ANGELA MAITIM
271 JAMEL, ANWERAH IMAM
272 JAO, LIEZEL LOZANO
273 JAVIER, ALJOHN ROVIRA
274 JAVIER, JOSEPHINE PADERES
275 JOHAN, FARIZA INDANAN
276 JORE, SHAHANI JOY GARCIA
277 JOSE, JEFFREY SALVADOR
278 JOVITA, MARLYN HINGPIT
279 JUCUTAN, SOFRONIO MARQUEZ
280 JULJANI, ALDRIN ABBAS
281 JUMAWID, JAYFRED TURALDE
282 JUNIO, CYREL CURAN
283 JUSON, ANTONIO CANILLAS
284 KANONGKONG, SELMA SAPKI
285 KATIGBAK, KENNETH MENDOZA
286 KIM, KARINA VIRGINIA PERPETUA CABAHUG
287 KRISHNAN, NATIVIDAD CORANEZ
288 KUIZON, THOR GALVEZ
289 LABARES, HELEN PARAGADOS
290 LABASANO, REY DASALLA
291 LABICANE, LORENZO JR IDA
292 LACBANES, LUCILYN TABAGO
293 LADION, DEO SANDRO ANDRADE
294 LAFORTEZA, MARICEL MANIPUD
295 LAGATA, RICCI JEANNE TABADA
296 LAPADA, LEONILA GAWILI
297 LARA, RAYMOND SORIAO
298 LASTIMOSA, RODERICK CAÑIZARES
299 LEANILLO, MYRA JOYCE JACINTO
300 LEGARTE, HILARION CUSTODIO
301 LEONARDO, JAYSON LAGAT
302 LEONOR, ROMAR PEDROSO
303 LIBO-ON, GINA BATISANAN
304 LICYAYO, PHERLYN JOY BALOG
305 LIM, BRYAN SY
306 LIM, CHERRIE MAY HAO
307 LIM, JANE SY
308 LIMCOLIOC, JOHN ROBERT GUERRERO
309 LISAMOS, FERDINAND PADEN
310 LIU, JUSTIN CARLO GASMIDO
311 LLABAN, ARVIN LOUIE DEQUILLA
312 LLANETA, MYRTHEL MATURGO
313 LODOVICA, CHIQUI LUNA
314 LOMBOY, PEDRO JR PACIS
315 LOPEZ, JUVILYN ABROGUEÑA
316 LOPEZ, LEAH MACULA
317 LOPEZ, MARVIC CRISOSTOMO
318 LOQUINTE, MARINA MATAFLORIDA
319 LOYOLA, PEDRO LUDWIG III REMIGIO
320 LUCMAN, ABDUL JABBAR DISOMIMBA
321 MACABEBE, EDWARD CAMARAO
322 MACALINAO, ROMEL EMBODO
323 MACANAN, ROY LO
324 MACARARANGA, MERLINA TUNGGALA
325 MACAS, GERARD MARK III DELA ROSA
326 MACASIL, FLORIEVE QUILBIO
327 MACMAC, MELODY DENSULA
328 MADKI, HASNIAH POTRESARAH
329 MAGEGUERID, MAELJEN CASTAÑARES
330 MAGLANGIT, EDUARDO JIMMY HINGO
331 MAGPALE, ROMNICK OMAWAS
332 MAGSADIA, JANETTE LUIS
333 MAHINAY, ARCELI BALAYO
334 MAHUSAY, MICHAEL GERSANIVA
335 MALLONGA, RALUCI DONNA GUERRA
336 MALOTA, CECILE SILABA
337 MAMAWAG, HAIDEE TULANG
338 MAMBUAY, NORHANIFAH MACABANDO
339 MANABAT, JOSE DEXTER ROSALES
340 MANAGASE, EMERLY OCAY
341 MANAHAN, JOHN CARLO CONCEPCION
342 MANALANSAN, EVANGELINE LAPUZ
343 MANALO, DONNAVELLE CANTOS
344 MANALO, WENDY MARQUEZ
345 MANANGO, AIZA CABAHUG
346 MANGONDAYA, ANISAH SARIGIDAN
347 MANLAWE, ARCHIE ESPENOSA
348 MANUEL, CESAR MEJILLA
349 MANUEL, CHARMAINE DELA CRUZ
350 MARASIGAN, PRINCESS CUEVAS
351 MARIBOJOC, LIZA BUCAR
352 MARISTELA, KURTH BRYAN PITONG
353 MARTINEZ, AMELYN QUINIO
354 MARTIRES, SEVERINO JR MARINO
355 MARZOL, DIONESIO GOMEZ
356 MASILLONES, CARLITO LIM
357 MASINAS, ANGERREYFIE CAMBA
358 MATA, FRANCIS CABAL
359 MATAMIS, EDITA UMIPIG
360 MAYET-AN, GIDEON SADCUYAN
361 MEANA, DIONALDO PALMERO
362 MELGO, KAREN DUTOSME
363 MENDOZA, ARVIN CAPERLAC
364 MENDOZA, CATHRYN KAY VENTURA
365 MENDOZA, MARILYN PINEDA
366 MERCADO, CARISSA TANJUAKIO
367 MERCADO, JAIME PLATON
368 MIGUE, ANTHONY BACUYONG
369 MIGUEL, JERAHMIA CARLOS
370 MIGUEL, RAMILO DE LEON
371 MINERVA, MARIE IRIS MAGDALENE TAYO
372 MIRAFLOR, RUSSEL COMIA
373 MIRANDILLA, MA CRISTINA VELUZ
374 MISOLA, ARIS ELACION
375 MIÑAO, JOSE JR ALUMBRO
376 MONSANTO, LANE CABATINGAN
377 MONTERO, ULYSSES TAN
378 MONTIERO, JOSEPH BARTOLOME
379 MORALES, HERMINIA VERA ALITA ALFARO
380 MORILAO, SILVERIO MIEL
381 NARANJO, RICHARD INDANAO
382 NARTE, EDWIN CAPISTRANO
383 NAZ, ALTHEA NIPA
384 NEGRO, REYNALDO SABRIDO
385 NG, REYNALDO JR EVANGELIO
386 NILLO, HENER CALDERON
387 NOBLE, JAIME JR ESCOSIO
388 OCHONDRA, VINCENT LOUIE PALMA
389 OLAY, JEFFREY MARZAN
390 ONIA, EAN NECESITO
391 ORAA, MYZA TEMPLANZA
392 ORDOÑA, KAREEN ABANGAN
393 ORTEGA, RODEL HERNANDEZ
394 ORTIGOSA, EDGAR ESPAYOS
395 OTICAL, FAHMIE MANALOCON
396 PACMA, ALIANAH ALONTO
397 PACOT, IRENEO ORDISTA
398 PADASAS, CHARLITO JR ARBOLEDA
399 PADAWIL, BERNABE KEDAWEN
400 PAESTE, CRYSTAL AVE
401 PAGCALIWANGAN, CHRISTIAN JAVIER
402 PAGNAS, JACQUELINE LAMSIS
403 PAGTALUNAN, LUISITO JR IBARRETA
404 PALERACIO, REBECK ESQUIVEL
405 PANG-UE, LAWRENCE POMANGDOL
406 PANGILINAN, PATRICK JOHN CANLAS
407 PANOY, MICHELLE DINO
408 PANTOJAS, JESON BANNESTER
409 PAR, RYAN ARNEL OBUSAN
410 PARAYNO, JESUS DACANAY
411 PARAYNO, RODEN NEAL GECALE
412 PARAYO, REMA AGRAMON
413 PASCO, RAYMOND AMURAO
414 PASCUA, ROMAR VIUYA
415 PASCUAL, HONEY VANESSA SALVADOR
416 PAYO, DIONICO JR OROG
417 PEJOLES, ROSARIO MAGALLANES
418 PELONES, MARIVIC ZURBITO
419 PENULIAR, JONATHAN MOSADA
420 PEPITO, SHERWIN TAYONG
421 PESCASIOSA, RAP REINHARD BRIONES
422 PESIDAS, EVELYN AMOMONPON
423 PEÑAROYA, MERCY IDOL
424 PILOLA, PHILIP GENE BORJA
425 PINACATE, MARLO TAPEL
426 PINION, RONALD LANZA
427 PINSON, MYSHEL SUBIA
428 PLEÑA, VANESSA CLAIRE TERO
429 POGOY, MICHAEL VERGARA
430 PORNOBI, MARY ANN PAPASIN
431 PUCCAO, MICHAEL ANGELO MANUDOM
432 PUMARADA, JOHN MARCO SOL
433 QUABO, JUFEB BRIAN BRIGOLE
434 QUE, WILLIAM DE LUNA
435 QUINDOZA, DANNICCA DIAZ
436 QUINICIO, MARIA ELLEN RUDITHA ACERO
437 QUIRANTE, MARIA GLORIA NUEZ
438 QUIZA, NEIL DALINA
439 RAFAL, DON KENNETH PINEDA
440 RAJAL, LEVITA UNSON
441 RAMALAN, MALIKHA JANISAH LANTO
442 RAMIREZ, REBIECOR BONIFACIO
443 RAMOS, NERIZZA ACOSTA
444 RAMOS, ROCKY BAONGOT
445 RANARIO, LEONILA VALES
446 REAL, RICO CONDE
447 RENON, DENMARK GARCIA
448 REODIQUE, BRET MICHAEL TANTOY
449 REY LARA, BENJAMIN JR VALERA
450 REYES, BELPER OPERAÑA
451 REYES, JACQUELINE GASCON
452 RICO, EDMARIZ FELINA
453 RICO, GEORGE POLIGRATIS
454 RODIL, GIL RAMOS
455 RODRIGUEZ, DELANIE LADO
456 ROJO, GENEVIEVE GUTIERREZ
457 RONDERO, WILFRED PONGOT
458 ROQUE, ROMMEL DINDO FLORES
459 ROSARIO, CHARRY LYN MUSA
460 ROSARIO, PEDRO JR TOLEDO
461 RUBINA, PAULA FATIMA SAN ANTONIO
462 SABA, KRIS MAE RELATORRES
463 SABES, CHARLOTTE MAE PAMA
464 SABUTAN, JAY BATTAD
465 SACAY, SERAPIO JR TAJARROS
466 SAEZ, ANTHONY JOHN SALES
467 SALAO, STEPHEN GIAKAW
468 SALIENDRA, ANGELICO CABUYAO
469 SALUD, VOLTAIRE BORJA
470 SAMANIEGO, ROMHEL RAMOS
471 SAMBO, CHRISTIAN CASIDSID
472 SANCHEZ, ROLANDO PENDON
473 SANORIA, CARLITO CAMANOCAN
474 SANTANDER, LILIBETH CABREROS
475 SANTIAGO, JC BOLDIOS
476 SANTOS, WEILY SY
477 SAPALLEDA, BELEN ARRANGUEZ
478 SARAOS, GENEROSA BENILAN
479 SARIP, AL-RASHID PAPANDAYAN
480 SEALANA, RAY RALOTA
481 SEARES, SEAN BRIAN MONTES
482 SEGUERRA, NOLI JOSE MOJADO
483 SEGUNDO, EMELAINE RENTE CRUZ
484 SEGURA, NIRMA FULLO
485 SENECA, MARCO DE VEYRA
486 SERACARPIO, GABRIELLE PASTOR
487 SERRAN, MARY GRACE PETROLA
488 SEVILLA, MARC EVAN VIRAY
489 SIHAGAN, CELESTE PICAR
490 SIHAGAN, LALAINE DIAZ
491 SINGCO, OLIVO TACNA
492 SIOSON, MARTIN JIMENEZ
493 SISON, GIOVANNI PATARAY
494 SO, MARILYN ANCHETA
495 SOBERANO, PEPITO ROBINIOL
496 SOFLA, JUBEL TOMAS
497 SOLIVA, GEORGE JR NARZABAL
498 SORO, RAFAEL MUEVA
499 SOTELO, WILLIAM GRAJO
500 SU-AY, REHAN CEAZAR TOLOSA
501 SUMAGKA, GUADALUPE MONTE DE RAMOS
502 SUMILANG, RHODORA DE RAMA
503 TAAY, PAUL FREDERICK BURGOS
504 TABIMINA, ELEANOR NIÑA OBED
505 TABINGA, MA CRISELDA JOYA
506 TABLADILLO, JAMES KERWIN DACANAY
507 TACADENA, AMALIA TELLES
508 TALINGTING, REYNALDO JR HAYAG
509 TAN, ALLEN DARCY LORENZO
510 TAN, EDITHA KENNETH ZOLETA
511 TAN, GERALDINE TABANGAY
512 TAN, REYNALDO CABE
513 TAN, ROBERTO MIRANDA
514 TANEO, JANILBERT LUCERO
515 TANSIONGCO, JANETO RACASA
516 TAPERLA, ANNIBETH UGAY
517 TEJANO, NIKKI MADARIMOT
518 TENDENCIA, ROGELIO TANO
519 TERCENIO, ARNOLD LACANDULA
520 TIMBOL, ADRIAN LORENZO TOMAS
521 TOLOSA, RICO FRANCHE
522 TORRES, ADONIS AMOR UNARCIE
523 TORRES, LEANDRO SUYAT
524 TRAVEÑA, KENNETH DEBUYAN
525 TRIA, JOSE ERWIN ALFARO
526 TUAZON, NONA CARDENTE
527 TUBBAN, CARMELA LAWANI
528 TUBO, JOY BANTAY
529 TUBORO, EUGENE PAUL MARQUEZ
530 URBANO, RUDITO JR QUIAZON
531 URBANOZO, LARA MELLIZA CANANGHAN
532 URBANOZO, LARA MONICA CANANGHAN
533 URIARTE, REBECCA PABUHOT
534 URRIQUIA, FE CORONADO
535 UYVICO, ARLENE DECIO
536 VALDEZ, ALEX NAUNGAYAN
537 VALENCIA, JO RAMIR PALMES
538 VALENZUELA, VIENSOR DIAZ
539 VALLENA, DAWN GAVIOLA
540 VARGAS, ROY VISTAS
541 VELARDE, MARIA LOURDES DONADILLO
542 VELASCO, MYRNA ABOGADIE
543 VILLAFUERTE, KRISTINE JARAVATA
544 VILLAGRACIA, AMABLE JR OCOL
545 VILLAMOREL, SYLVIA CANCHELA
546 VILLANADA, ROY DE OVAL
547 VILLAROSA, NORINA BELTRAN
548 VILLAS, GROMYCO DILAY
549 VIRAY, MELCHOR MANUEL
550 YAO, GRACE UY 551 YAP, RHEGINA JASMINE TENG
552 YNION, FRED CAEZAR SUIZO
553 YUSOPH, HAMDIE DIPATUAN
554 ZACARIAS, JOWIL CANCINO
555 ZAMORA, BENJAMIN JR GO
NOTHING FOLLOWS———————-
Please follow our commenting guidelines.