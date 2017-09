555 examinees pass the Real Estate Appraiser exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 555 out of 1,501 passed the Real Estate Appraiser Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban and Tuguegarao this September 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABDULMALIK, ABULHASSAN DIRAMPATUN

2 ABDULRAHMAN, ZHAMSODIN MACABALANG

3 ABELLANA, ALBRANDO ROMERO

4 ABION, RONALDO HERMOSILLA

5 ABLETES, VICTORIANO DOBLON

6 ABRASALDO, ROSELIE DIMO

7 ABRIZ, LORD BYRON ENRIQUEZ

8 ABSULIO, KENT MELVIN DAYO

9 ABUHON, LORLY LAREDE

10 ADOLFO, KRISTIAN JOY KUAN TIU

11 ADORNO, LEAH MAE MAGBANUA

12 ADULTA, ELBERTO RODEJO

13 ADUNA, EMMANUEL AMBOYA

14 ADVIENTO, REJANE BALCITA

15 ADVINCULA, MARILOU ANGUSTIA

16 AGDUYENG, REYNALDO JR DE LEON

17 AGGASID, AMOR MANGUBAT

18 AGPALO, MICHAEL ANGELO JOSON

19 AGUIRRE, ANTONIO LORENZO BERENGUER

20 AGUIRRE, ROLAND FLORES

21 AGUSTIN, APOLONIO JR CASANA

22 AL MANSOOR, CAMERON MILES JUMAMIL

23 ALAGENIO, ARNEL SUHAY

24 ALCANTARA, CAROLINE QUIAMBAO

25 ALGOSO, CONNIE LABAR

26 ALID, SHEILA MAY OAGDAN

27 ALLAREY, DONNA MAY EDADES

28 ALLESA, SHERWIN REYES

29 ALMEÑE, JASMINE LORENA

30 ALMOSARA, NOEL JR BARRUN

31 ALMUETE, ANTHONY SAGARIO

32 ALUBA, ANACLITO ABECIA

33 ALVARO, CARLSON VIRAY

34 AMANDURON, FERMIN JR ARGAWANON

35 AMAZONA, ED STEVEN ESTOYA

36 AMBOR, RANNIA BARAMBANGAN

37 AMPARO, REYNALDO DEL ROSARIO

38 AMURAO, OHMAR LEAL

39 ANGAS, IBN ARCHIE MOSON

40 ANGULO, IVY JOY DELA CRUZ

41 ANGULO, LUISA BALANI

42 ANTE, REYMUND ROMEO CALISIN

43 ANTONIO, RESTITUTO JR TAYAG

44 APSAY, ROGEN ENRIQUEZ

45 AQUINO, CARLO APOLONIO

46 AQUINO, ROSEMARIE LEE

47 ARELLANO, GEAR II GENEBLAZO

48 ARGOSO, SILCA RODRIGUEZ

49 ARGUELLES, JULIUS PEREZ

50 ARIÑO, CLAVER CABUNCAL

51 AROGANTE, GEMMA HUBILLA

52 ASPURIA, JOHN ANTHONY RUIZ

53 ASTRERA, IRENE DESEPEDA

54 ASUNCION, JASON RAFAEL

55 ATUTUBO, ROGELIO CEGUERRA

56 AUSTRIA, ALEXANDER MARCELINO

57 AVELLANA, ROBERTO SASPA

58 AVELLANO, MARICHU CALUBAYAN

59 AVENILLA, MELCHOR JR PRONTON

60 AWA, KRISTINE MINETTE PAGDONSOLAN

61 AYOS, LEONIDA UGAY

62 AÑGAS, AISSA SHELINY MOSON

63 BACANI, ROWENA REBOSA

64 BACOSA, BENITO JR ARTAZO

65 BACULO, KAMILLE FIDELINO

66 BACULO, RENATO OLIVAR

67 BAGARES, ROMEO JR REGALADO

68 BALAORO, FIDEL RAMOS

69 BALARES, REBECCA GAMOTAN

70 BALI, LAILANIE ENION

71 BALILI, JUVY GUINIT

72 BALLESTA, RITCHIE AUSAN

73 BALOCO, EMMA PADON

74 BALUGO, JEDAIA BLANCO

75 BANASAN, WALLY GALDONES

76 BANES, CHERRY CABIGAS

77 BANGSAIL, ALBERT JR MANGGEB

78 BANIQUED, JOHNNY VELASCO

79 BANTAS, LOVELY GAY BU-OC

80 BARONDA, DANILO MACOL

81 BARRETTO, RONA BALDERAS

82 BARRIL, JESSILYN SERAG

83 BARTE, ABDOL BRYAN LABAJO

84 BARTOLOME, DARWIN SANTOS

85 BASA, JURLY GENTICA

86 BASCO, MARIO CHILON BARNEDO

87 BENITEZ, RYIAN PAMAGAN

88 BERO, KIRSTIE BLYTHE ECLEO

89 BIEN, MILKYZEDECK GADUENA

90 BIENES, VENNA BARRIOS

91 BILLONES, JOSEPH RUFO

92 BLANCO, JOANA MARIE ABELLON

93 BOCO, FIDELINDO TOMAS FIGUEROA

94 BOLOTAOLO, CHARFEL GAWAT

95 BONIEL, GERALD VACALARES

96 BONIFACIO, JANE CORINA SAN JOSE

97 BONIFACIO, JEAN LORRAINE SAN JOSE

98 BONIFACIO, RAQUEL DABU

99 BONILLA, JANETH QUIMAT

100 BORRES, MICHELLE COCAMAS

101 BRACEROS, AIRON DILAO

102 BRIONES, BRAMIE JOHN SARIGUMBA

103 BUEN, RICHARD FAUSTINO

104 BULITIC, ARIANE GENOSO

105 BULNES, MARY FE GREGORIO

106 BUSCA, MELANIE CARDENAS

107 BUYCO, ANNA LOU BANUELOS

108 BUYUCAN, EUGENE DAGO

109 CABALUNA, DEVIE PALANAS

110 CABANA, JONARD GARCIA

111 CABANELA, CARLITO IBIS

112 CABILIN, REYNALDO RAYGON

113 CABUSAS, JOMAR MONDEJAR

114 CAGNA-AN, QUEENIE MARIE CABUYADAO

115 CAIRO, EARL MAX ABENASA

116 CALIGUIRAN, LINAFLOR MAGGAY

117 CALLAO, MA BELEN CASTRO

118 CALLEJA, ASUNCION VIÑAS

119 CALUPIG, MARK VENSON MENDOZA

120 CALUSCUSAN, ELMAR CALDAMO

121 CAMAING, JASON ROLAND

122 CAMERINO, ELMER LARA

123 CAMINO, CRISPO ADVINCULA

124 CAMPO, MANUEL III DORONGON

125 CANTELA, IRENE CANTUBA

126 CAOILE, NOEL GARCIA

127 CAPARROSO, MAILENE ALMEYDA

128 CAPILI, DINAH TABACO

129 CAPIÑANES, HERWIN ZAMORA

130 CARBONILLA, FE CUYNO

131 CARPIO, MARK ANTHONY DELA CRUZ

132 CASANO, JOSEF RYAN YANZON

133 CASIBANG, JAY-JAY AQUINO

134 CASTAÑEDA, JONATHAN EVANGELISTA

135 CASTAÑOS, AMOR OCLARIT

136 CASTILLO, AERIANE PEÑA

137 CASTOR, LOREGENE PAGUNTALAN

138 CAWIT, JEREMY MACAS

139 CAYADONG, LINDO MUGOT

140 CAÑESO, JESSIEJAYLE JOAQUIN

141 CELINO, MARIUS ERWIN DACLAN

142 CEREZO, APELLES AGSAOAY

143 CERIOLA, LORENZO CORONEL

144 CHAN, JIMMY PATRICK ISRAEL BAJAMUNDE

145 CHIN, JULIUS ADRIAN CIRUNAY

146 COMIA, MICHAEL LARUA

147 COMIQUE, MIKA ANGELA BURAY

148 CORNETA, LESLIE JONDONERO

149 CRISENES, JULIE ANN YUZON

150 CRISPIN, LINA SAGAYO

151 CUARTO, ANTHONY ALERIA

152 CUREG, OLIVIA TECSON

153 CUSTODIO, NELSON CORNEJO

154 DACIEGO, JACQUELINE ABELLA

155 DACIEGO, NERINO BLASE

156 DACUNO, MARLON ARROYO

157 DAYOT, JENNIFER PASCUAL

158 DE JESUS, JENNIE DY

159 DE LARA, DAYREEN UNTALAN

160 DE LEON, MARIA EMILIA SARMIENTO

161 DE LOS REYES, IMELDA ENOLPE

162 DE RAMOS, CHARLIE MORENO

163 DEAUNA, JAYSON LABINI

164 DEL PILAR, ARLENE CANILLAS

165 DELA CRUZ, FAEL LIGIE FERRER

166 DELA CRUZ, GERALD CAMBA

167 DELA CRUZ, GINO EDQUITAO

168 DELANTAR, MICHELLE BACUNAWA

169 DELIN, MERLITA REGENCIA

170 DELOS REYES, NORMAN DAVID FARISCAL

171 DEMILLO, DANILO GO

172 DERIT, GINA ACEDRE

173 DESTAJO, VIDA DIESTO

174 DIAMANTE, RONNIE AZUCENA

175 DIMAANO, REGIN TEMENA

176 DIMATERA, DARLEEN DARADAL

177 DIONIDO, APOLONIA COS

178 DOMILOD, ELVIS DAULAYAN

179 DOMINGO, TERESITA LAVILLA

180 DOROLIAT, VICTOR PRIMO

181 DOSPUEBLOS, JOEL ABONG

182 DUMALIANG, BRYAN TOM ARCALES

183 ECHEMINADA, EULAH JANELLE OKIT

184 ECUACION, ALBERTO AGUILAR

185 ELARMO, JOEL AMPO

186 ELNAS, LIBRADO TUBLE

187 EMBALSADO, LAURO CEDIÑO

188 EMIT, MARK VINCENT BAHAY

189 ENDI, YENTLE TULDAGUE

190 ESCARO, CHRISTIANNE JESSA QUIÑONES

191 ESMAEL, HARIZA DIBARATAN

192 ESPAÑA, JUVANIE CULLANTES

193 ESPAÑOL, ARLY MAY SIMBALA

194 ESPINO, ANGELO FUNG

195 ESPINOLA, ELISA BALI

196 ESPRECION, OLIVER CARPIO

197 ESTABILLO, ROY CAMACAM

198 ESTAL, JAYSON BITUN

199 ESTAÑO, ESTELA OBUT

200 ESTRELLA, IGMEDIO ABARCA

201 EUGENIO, LARRY ILIGAN

202 FABILA, CONSORCIA PABLEO

203 FADALLAN, ANGELITA BANAAG

204 FALCATAN, RIZELYN SAN AGUSTIN

205 FALCON, AMMER HEINZ DELGADO

206 FALGUERA, DIANA BUEN

207 FEROLIN, REYNALDO GOMEZ

208 FERRANCO, HAZEL MINETTE ZULUETA

209 FERREON, SUSAN KARYL DELA CUESTA

210 FERRER, ADAM JOMAR GARCIA

211 FLORENTINO, KATHRYN ANN FABELLO

212 FLORES, ELIZALDE PACHECO

213 FRANCA, LEZARDO PANGLILINGAN

214 FRANCISCO, MAY GARCIA

215 FRIAS, REXIE GALLEMASO

216 FRIAS, SHELA BACAOCO

217 FRUZA, ANNIELYN FEGURO

218 FUENTEBELLA, ROMULO SALVADOR JAVELLANA

219 FULAY, CINDY BORADO

220 GALATE, SAMUEL TOLIAN

221 GALON, ELLAH PANCHO

222 GALVEZ, MARK ANTHONY PEREZ

223 GAMALLO, IRWIN PENERA

224 GAMIAO, JAIME JR AGNGARAY

225 GARCIA, EDGARDO CORPUZ

226 GARCIA, JEREMY GUZMAN

227 GARCIA, JUVIRA CASSER

228 GARCIA, KRYSTLE ALEXIS MANALO

229 GARCIA, MARY MADONNA MALIGAYA

230 GARCIA, NOEL MATEO

231 GARRIEL, KRISTINE MARIE AGORDE

232 GAUANG, ARLENE LIBAN

233 GAVINO, GLENDA FEGIDERO

234 GAYAM, JENNIFER RUBIATO

235 GENITO, LIEZL DANGO

236 GEQUINTO, MARIANITO JR CALIWANAGAN

237 GERALDINO, DENNIS ELATICO

238 GERANCE, ARNOLD GARIBAY

239 GIPULAN, RAMIL GOROSPE

240 GOINGCO, ROSBY MANGILIT

241 GONGOB, RUNILA PABALAY

242 GONZAGA, CIELITO CAMBA

243 GONZALES, MARINA LAFORTEZA

244 GOPEZ, JOSELITO CARLOS

245 GORGONIO, JOHNMARK LONGOS

246 GOZALO, AGA MALONG

247 GUARDAYA, ZF ARAQUIL

248 GUECO, SINTA IRA BUMANLAG

249 GUERRERO, JOEL LOGRONIO

250 GUIANG, DARWIN AGDIPPA

251 GUILLEN, FEDERICO TRAPAL

252 GUILLERMO, MELVYN TUMANENG

253 GUINAR, NAWAL BASHER

254 GUSTILO, JOHN LESTER DE CHAVEZ

255 GUTIERREZ, KATHERINE JAVONILLO

256 GUTIERREZ, MARIELE VINES

257 GUYAGOY, JANELLE AGLUGOB

258 HABOC, LANILY ARROJADO

259 HALASAN, JULIO JR DAGAAS

260 HAMOR, NOEL BENZON

261 HILA, CRISNA LACDANG

262 HINLO, HARNIE CANLAS

263 IBARRA, JOIE ODVINA

264 IFURUNG, CHRISTOPHER ACEBO

265 INTING, OSCAR MONUNGOLH

266 IRIGAYEN, ANTHONY VILLAFLOR

267 IRONG, LOLITO CABAJAR

268 JACINTO, MARY JANE AMORADA

269 JADORMEO, AMEFIL CALION

270 JALUAG, RENEE ANGELA MAITIM

271 JAMEL, ANWERAH IMAM

272 JAO, LIEZEL LOZANO

273 JAVIER, ALJOHN ROVIRA

274 JAVIER, JOSEPHINE PADERES

275 JOHAN, FARIZA INDANAN

276 JORE, SHAHANI JOY GARCIA

277 JOSE, JEFFREY SALVADOR

278 JOVITA, MARLYN HINGPIT

279 JUCUTAN, SOFRONIO MARQUEZ

280 JULJANI, ALDRIN ABBAS

281 JUMAWID, JAYFRED TURALDE

282 JUNIO, CYREL CURAN

283 JUSON, ANTONIO CANILLAS

284 KANONGKONG, SELMA SAPKI

285 KATIGBAK, KENNETH MENDOZA

286 KIM, KARINA VIRGINIA PERPETUA CABAHUG

287 KRISHNAN, NATIVIDAD CORANEZ

288 KUIZON, THOR GALVEZ

289 LABARES, HELEN PARAGADOS

290 LABASANO, REY DASALLA

291 LABICANE, LORENZO JR IDA

292 LACBANES, LUCILYN TABAGO

293 LADION, DEO SANDRO ANDRADE

294 LAFORTEZA, MARICEL MANIPUD

295 LAGATA, RICCI JEANNE TABADA

296 LAPADA, LEONILA GAWILI

297 LARA, RAYMOND SORIAO

298 LASTIMOSA, RODERICK CAÑIZARES

299 LEANILLO, MYRA JOYCE JACINTO

300 LEGARTE, HILARION CUSTODIO

301 LEONARDO, JAYSON LAGAT

302 LEONOR, ROMAR PEDROSO

303 LIBO-ON, GINA BATISANAN

304 LICYAYO, PHERLYN JOY BALOG

305 LIM, BRYAN SY

306 LIM, CHERRIE MAY HAO

307 LIM, JANE SY

308 LIMCOLIOC, JOHN ROBERT GUERRERO

309 LISAMOS, FERDINAND PADEN

310 LIU, JUSTIN CARLO GASMIDO

311 LLABAN, ARVIN LOUIE DEQUILLA

312 LLANETA, MYRTHEL MATURGO

313 LODOVICA, CHIQUI LUNA

314 LOMBOY, PEDRO JR PACIS

315 LOPEZ, JUVILYN ABROGUEÑA

316 LOPEZ, LEAH MACULA

317 LOPEZ, MARVIC CRISOSTOMO

318 LOQUINTE, MARINA MATAFLORIDA

319 LOYOLA, PEDRO LUDWIG III REMIGIO

320 LUCMAN, ABDUL JABBAR DISOMIMBA

321 MACABEBE, EDWARD CAMARAO

322 MACALINAO, ROMEL EMBODO

323 MACANAN, ROY LO

324 MACARARANGA, MERLINA TUNGGALA

325 MACAS, GERARD MARK III DELA ROSA

326 MACASIL, FLORIEVE QUILBIO

327 MACMAC, MELODY DENSULA

328 MADKI, HASNIAH POTRESARAH

329 MAGEGUERID, MAELJEN CASTAÑARES

330 MAGLANGIT, EDUARDO JIMMY HINGO

331 MAGPALE, ROMNICK OMAWAS

332 MAGSADIA, JANETTE LUIS

333 MAHINAY, ARCELI BALAYO

334 MAHUSAY, MICHAEL GERSANIVA

335 MALLONGA, RALUCI DONNA GUERRA

336 MALOTA, CECILE SILABA

337 MAMAWAG, HAIDEE TULANG

338 MAMBUAY, NORHANIFAH MACABANDO

339 MANABAT, JOSE DEXTER ROSALES

340 MANAGASE, EMERLY OCAY

341 MANAHAN, JOHN CARLO CONCEPCION

342 MANALANSAN, EVANGELINE LAPUZ

343 MANALO, DONNAVELLE CANTOS

344 MANALO, WENDY MARQUEZ

345 MANANGO, AIZA CABAHUG

346 MANGONDAYA, ANISAH SARIGIDAN

347 MANLAWE, ARCHIE ESPENOSA

348 MANUEL, CESAR MEJILLA

349 MANUEL, CHARMAINE DELA CRUZ

350 MARASIGAN, PRINCESS CUEVAS

351 MARIBOJOC, LIZA BUCAR

352 MARISTELA, KURTH BRYAN PITONG

353 MARTINEZ, AMELYN QUINIO

354 MARTIRES, SEVERINO JR MARINO

355 MARZOL, DIONESIO GOMEZ

356 MASILLONES, CARLITO LIM

357 MASINAS, ANGERREYFIE CAMBA

358 MATA, FRANCIS CABAL

359 MATAMIS, EDITA UMIPIG

360 MAYET-AN, GIDEON SADCUYAN

361 MEANA, DIONALDO PALMERO

362 MELGO, KAREN DUTOSME

363 MENDOZA, ARVIN CAPERLAC

364 MENDOZA, CATHRYN KAY VENTURA

365 MENDOZA, MARILYN PINEDA

366 MERCADO, CARISSA TANJUAKIO

367 MERCADO, JAIME PLATON

368 MIGUE, ANTHONY BACUYONG

369 MIGUEL, JERAHMIA CARLOS

370 MIGUEL, RAMILO DE LEON

371 MINERVA, MARIE IRIS MAGDALENE TAYO

372 MIRAFLOR, RUSSEL COMIA

373 MIRANDILLA, MA CRISTINA VELUZ

374 MISOLA, ARIS ELACION

375 MIÑAO, JOSE JR ALUMBRO

376 MONSANTO, LANE CABATINGAN

377 MONTERO, ULYSSES TAN

378 MONTIERO, JOSEPH BARTOLOME

379 MORALES, HERMINIA VERA ALITA ALFARO

380 MORILAO, SILVERIO MIEL

381 NARANJO, RICHARD INDANAO

382 NARTE, EDWIN CAPISTRANO

383 NAZ, ALTHEA NIPA

384 NEGRO, REYNALDO SABRIDO

385 NG, REYNALDO JR EVANGELIO

386 NILLO, HENER CALDERON

387 NOBLE, JAIME JR ESCOSIO

388 OCHONDRA, VINCENT LOUIE PALMA

389 OLAY, JEFFREY MARZAN

390 ONIA, EAN NECESITO

391 ORAA, MYZA TEMPLANZA

392 ORDOÑA, KAREEN ABANGAN

393 ORTEGA, RODEL HERNANDEZ

394 ORTIGOSA, EDGAR ESPAYOS

395 OTICAL, FAHMIE MANALOCON

396 PACMA, ALIANAH ALONTO

397 PACOT, IRENEO ORDISTA

398 PADASAS, CHARLITO JR ARBOLEDA

399 PADAWIL, BERNABE KEDAWEN

400 PAESTE, CRYSTAL AVE

401 PAGCALIWANGAN, CHRISTIAN JAVIER

402 PAGNAS, JACQUELINE LAMSIS

403 PAGTALUNAN, LUISITO JR IBARRETA

404 PALERACIO, REBECK ESQUIVEL

405 PANG-UE, LAWRENCE POMANGDOL

406 PANGILINAN, PATRICK JOHN CANLAS

407 PANOY, MICHELLE DINO

408 PANTOJAS, JESON BANNESTER

409 PAR, RYAN ARNEL OBUSAN

410 PARAYNO, JESUS DACANAY

411 PARAYNO, RODEN NEAL GECALE

412 PARAYO, REMA AGRAMON

413 PASCO, RAYMOND AMURAO

414 PASCUA, ROMAR VIUYA

415 PASCUAL, HONEY VANESSA SALVADOR

416 PAYO, DIONICO JR OROG

417 PEJOLES, ROSARIO MAGALLANES

418 PELONES, MARIVIC ZURBITO

419 PENULIAR, JONATHAN MOSADA

420 PEPITO, SHERWIN TAYONG

421 PESCASIOSA, RAP REINHARD BRIONES

422 PESIDAS, EVELYN AMOMONPON

423 PEÑAROYA, MERCY IDOL

424 PILOLA, PHILIP GENE BORJA

425 PINACATE, MARLO TAPEL

426 PINION, RONALD LANZA

427 PINSON, MYSHEL SUBIA

428 PLEÑA, VANESSA CLAIRE TERO

429 POGOY, MICHAEL VERGARA

430 PORNOBI, MARY ANN PAPASIN

431 PUCCAO, MICHAEL ANGELO MANUDOM

432 PUMARADA, JOHN MARCO SOL

433 QUABO, JUFEB BRIAN BRIGOLE

434 QUE, WILLIAM DE LUNA

435 QUINDOZA, DANNICCA DIAZ

436 QUINICIO, MARIA ELLEN RUDITHA ACERO

437 QUIRANTE, MARIA GLORIA NUEZ

438 QUIZA, NEIL DALINA

439 RAFAL, DON KENNETH PINEDA

440 RAJAL, LEVITA UNSON

441 RAMALAN, MALIKHA JANISAH LANTO

442 RAMIREZ, REBIECOR BONIFACIO

443 RAMOS, NERIZZA ACOSTA

444 RAMOS, ROCKY BAONGOT

445 RANARIO, LEONILA VALES

446 REAL, RICO CONDE

447 RENON, DENMARK GARCIA

448 REODIQUE, BRET MICHAEL TANTOY

449 REY LARA, BENJAMIN JR VALERA

450 REYES, BELPER OPERAÑA

451 REYES, JACQUELINE GASCON

452 RICO, EDMARIZ FELINA

453 RICO, GEORGE POLIGRATIS

454 RODIL, GIL RAMOS

455 RODRIGUEZ, DELANIE LADO

456 ROJO, GENEVIEVE GUTIERREZ

457 RONDERO, WILFRED PONGOT

458 ROQUE, ROMMEL DINDO FLORES

459 ROSARIO, CHARRY LYN MUSA

460 ROSARIO, PEDRO JR TOLEDO

461 RUBINA, PAULA FATIMA SAN ANTONIO

462 SABA, KRIS MAE RELATORRES

463 SABES, CHARLOTTE MAE PAMA

464 SABUTAN, JAY BATTAD

465 SACAY, SERAPIO JR TAJARROS

466 SAEZ, ANTHONY JOHN SALES

467 SALAO, STEPHEN GIAKAW

468 SALIENDRA, ANGELICO CABUYAO

469 SALUD, VOLTAIRE BORJA

470 SAMANIEGO, ROMHEL RAMOS

471 SAMBO, CHRISTIAN CASIDSID

472 SANCHEZ, ROLANDO PENDON

473 SANORIA, CARLITO CAMANOCAN

474 SANTANDER, LILIBETH CABREROS

475 SANTIAGO, JC BOLDIOS

476 SANTOS, WEILY SY

477 SAPALLEDA, BELEN ARRANGUEZ

478 SARAOS, GENEROSA BENILAN

479 SARIP, AL-RASHID PAPANDAYAN

480 SEALANA, RAY RALOTA

481 SEARES, SEAN BRIAN MONTES

482 SEGUERRA, NOLI JOSE MOJADO

483 SEGUNDO, EMELAINE RENTE CRUZ

484 SEGURA, NIRMA FULLO

485 SENECA, MARCO DE VEYRA

486 SERACARPIO, GABRIELLE PASTOR

487 SERRAN, MARY GRACE PETROLA

488 SEVILLA, MARC EVAN VIRAY

489 SIHAGAN, CELESTE PICAR

490 SIHAGAN, LALAINE DIAZ

491 SINGCO, OLIVO TACNA

492 SIOSON, MARTIN JIMENEZ

493 SISON, GIOVANNI PATARAY

494 SO, MARILYN ANCHETA

495 SOBERANO, PEPITO ROBINIOL

496 SOFLA, JUBEL TOMAS

497 SOLIVA, GEORGE JR NARZABAL

498 SORO, RAFAEL MUEVA

499 SOTELO, WILLIAM GRAJO

500 SU-AY, REHAN CEAZAR TOLOSA

501 SUMAGKA, GUADALUPE MONTE DE RAMOS

502 SUMILANG, RHODORA DE RAMA

503 TAAY, PAUL FREDERICK BURGOS

504 TABIMINA, ELEANOR NIÑA OBED

505 TABINGA, MA CRISELDA JOYA

506 TABLADILLO, JAMES KERWIN DACANAY

507 TACADENA, AMALIA TELLES

508 TALINGTING, REYNALDO JR HAYAG

509 TAN, ALLEN DARCY LORENZO

510 TAN, EDITHA KENNETH ZOLETA

511 TAN, GERALDINE TABANGAY

512 TAN, REYNALDO CABE

513 TAN, ROBERTO MIRANDA

514 TANEO, JANILBERT LUCERO

515 TANSIONGCO, JANETO RACASA

516 TAPERLA, ANNIBETH UGAY

517 TEJANO, NIKKI MADARIMOT

518 TENDENCIA, ROGELIO TANO

519 TERCENIO, ARNOLD LACANDULA

520 TIMBOL, ADRIAN LORENZO TOMAS

521 TOLOSA, RICO FRANCHE

522 TORRES, ADONIS AMOR UNARCIE

523 TORRES, LEANDRO SUYAT

524 TRAVEÑA, KENNETH DEBUYAN

525 TRIA, JOSE ERWIN ALFARO

526 TUAZON, NONA CARDENTE

527 TUBBAN, CARMELA LAWANI

528 TUBO, JOY BANTAY

529 TUBORO, EUGENE PAUL MARQUEZ

530 URBANO, RUDITO JR QUIAZON

531 URBANOZO, LARA MELLIZA CANANGHAN

532 URBANOZO, LARA MONICA CANANGHAN

533 URIARTE, REBECCA PABUHOT

534 URRIQUIA, FE CORONADO

535 UYVICO, ARLENE DECIO

536 VALDEZ, ALEX NAUNGAYAN

537 VALENCIA, JO RAMIR PALMES

538 VALENZUELA, VIENSOR DIAZ

539 VALLENA, DAWN GAVIOLA

540 VARGAS, ROY VISTAS

541 VELARDE, MARIA LOURDES DONADILLO

542 VELASCO, MYRNA ABOGADIE

543 VILLAFUERTE, KRISTINE JARAVATA

544 VILLAGRACIA, AMABLE JR OCOL

545 VILLAMOREL, SYLVIA CANCHELA

546 VILLANADA, ROY DE OVAL

547 VILLAROSA, NORINA BELTRAN

548 VILLAS, GROMYCO DILAY

549 VIRAY, MELCHOR MANUEL

550 YAO, GRACE UY 551 YAP, RHEGINA JASMINE TENG

552 YNION, FRED CAEZAR SUIZO

553 YUSOPH, HAMDIE DIPATUAN

554 ZACARIAS, JOWIL CANCINO

555 ZAMORA, BENJAMIN JR GO

NOTHING FOLLOWS———————-