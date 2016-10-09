Sunday, October 9, 2016
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    559 examinees pass the Chemist licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 559 out of 1,019 passed the Chemist Licensure Examination given by the Board of Chemistry in Manila, Cagayan De Oro and Cebu this October 2016.

    Seq. No.   N a m e

    1  ABA, ISIAH WALLACE  AMARO
    2  ABDULKADIR, ROBAIDAH  MONGKAL
    3  ABID, PRINCESS ALYSSA  SUPERAL
    4  ABNE, KLARENCE  PEÑOLVO
    5  ABORCA, CAMILLE  BABATIO
    6  ABUEG, JUSTER JOHN  PEREA
    7  AFICIAL, JAN MICHAEL  MACANLALAY
    8  AGLIAM, HAMSHA  PEÑAFLOR
    9  AGRAVANTE, LANCER  PIMENTEL
    10  AGUILAR, JEROME PETER  LAUREL
    11  ALAPAR, KRISTIAN  SALANDO
    12  ALDAY, KRISTEEN  YAMBALLA
    13  ALIM, ASMAT  BASHIER
    14  ALIMODEN, NORSHIDA  TARATINGAN
    15  ALLAS, MIKEL JASON  DE GUZMAN
    16  ALOY, DONALI  RIZALADO
    17  ALVARO, IRLEN MARK IAN  RECAMARA
    18  ALVINEZ, CHARMAINE GRACE  CLAVERIAS
    19  AMANDY, GRACE  VILLACARLOS
    20  ANG, GIO ALBERT  TE
    21  ANORICO, NOVA FE  EGAR
    22  APILO, EDISON PHILLIP  IBAÑEZ
    23  APLACADOR, LUIS BERNARD  BRIOSO
    24  ARBUIS, JHON PAUL  ONYOT
    25  ARCEO, FELIX JOSHUA  LARIDA
    26  ARCHE, PHILLIP DAMIEN  ERANDIO
    27  ARELLANO, JANETTE  RAZO
    28  ARGANIOZA, HANNAH MAE  CAPANGPANGAN
    29  ARIOLA, REBECCA  TAYCO
    30  ARMADA, CHARMIE DEANE  BAYLARAN
    31  ARMARIO, MARIAN  BUENAOBRA
    32  ARPON, MA CRESTINA  LAZARRA
    33  ATANACIO, GIAN FRANCO  PAROLE
    34  AUSTRIA, YVETTE CAROL  TEJERO
    35  AYANG, NOEL ANGELO  LAZARO
    36  AYROSO, TIMOTHY KENT  FERNANDO
    37  AÑASCO, JESSAH  SALON
    38  AÑORA, HENRY JR  PAVO
    39  BADLON, MARK CLIFFTON  CALASANG
    40  BADON, ISABEL WEN  TUMALA
    41  BAHIAN, ARNOLD  SABANAL
    42  BALAGUER, KIM  ROSANTINA
    43  BALANI, MARY JANE  DACILLO
    44  BALANO, ANTHONY  RANAGAN
    45  BALILO, MARY GRACE  RAFIÑAN
    46  BALTAZAR, GLEZA WAE  DETICIO
    47  BALTAZAR, JAMIEPRITZ  DAGAMI
    48  BANDA, MARYBETH HOPE  TUQUERO
    49  BANDALA, BEA ISABELLA  PEÑARANDA
    50  BANGA, MARIE JASMIN ANTONETTE CINCO
    51  BANIAGA, JESSICA  SAPAD
    52  BANTILAN, EDRICK  DATAYLO
    53  BANZON, JANSSEN MARTON  LANTONG
    54  BARATETA, FATIMA MAE  BEATO
    55  BARCELLANO, ELJEZWYNE CLOMER  GRANADO
    56  BARRIOS, CLARENZ KENNEDY  GUTIERREZ
    57  BASTASA, IVAN  CARIÑO
    58  BAUTISTA, GLADYS ANN  BUHAY
    59  BAUTISTA, RAJANE FAITH  TAGA
    60  BAYONGAN, KRISTINE CLARISSE  MASANGKAY
    61  BELEN, JESSON  BOREROS
    62  BELEN, LOURRAINNE  LABAY
    63  BELLOSILLO, MELANIE  CALICDAN
    64  BEMBENUTO, CHERRYLEAN  BERMAS
    65  BENDIGOSA, CARINA  DONOGA
    66  BERNIDO, JULIDYN  PURACAN
    67  BESINGA, YVONNE GRACE  MALAGA
    68  BIARES, ANGELICA  CONCEPCION
    69  BIEN, RACHEL  MELGAR
    70  BIGORNIA, JEZZA MARVIE  BUMATAY
    71  BINGCO, MICHAEL  GRANADA
    72  BION, ABIGAIL GRACE  HERNANDEZ
    73  BITOON, JAN MARCO  CABO
    74  BONCODIN, SAMUEL  MANGSAT
    75  BONDOC, ERIN  NULUD
    76  BONTOYAN, IRIS  ONGCUANGCO
    77  BORJA, JHON  CORDA
    78  BORJA, JOCEL CARLO  MARTINEZ
    79  BOTOR, JOHN MICHAEL  REYES
    80  BRACINO, JUNELA  ALBAO
    81  BRAZA, MAC KEVIN  ELLA
    82  BRIONES, ALDWIN RALPH  CARINGAL
    83  BRITANIA, STEPHANIE  HUBILLA
    84  BUENAGUA, LEA  GERMAN
    85  BUENVIAJE, SALVADOR JR  CRUZ
    86  BULAONG, GENIE BELLE  MACARASIG
    87  BULATAO, ROXANNE  MATEO
    88  BULLECER, VANESSA JOHANNA  ANDO
    89  BUSTENERA, BRIAN FRANK  DUKA
    90  CABANSA, SAYVIL ANN  ABESAMIS
    91  CABANTAC, AGNIS  PANTALEON
    92  CABILLAR, HAROLD  BALLESTEROS
    93  CABOTAJE, PRINCESS ROSERY  HARAPAN
    94  CABRERA, GIL FELICISIMO  SOTO
    95  CABRERA, KRISTEL ANNE  OCAMPO
    96  CABRERA, MARY JOYCE  FERNANDO
    97  CABRILLOS, LARA MELIZZA  SALINAS
    98  CABUYAO, ZOHARA  KANDALAYANG
    99  CAC, CHARLENE DONAMAE  PANGANIBAN
    100  CADELINIA, SHEENA JOY  CARREON
    101  CAHUCOM, APRIL ROSE  TILANDUCA
    102  CALMA, ENRICO JR  ACLE
    103  CAMACHO, MICHAEL JOHN  MANALILI
    104  CANILAO, CHRISANTY MARION  CLARIN
    105  CANOY, MELVIN  LEORAG
    106  CANTILLO, FRANCIS  CELESTIAL
    107  CARLOS, APRIL LOID  BAUTISTA
    108  CASTRO, MA ROXANNE  DE GUZMAN
    109  CASTRO, SARLEEN  GALLARDO
    110  CATACUTAN, JESSA PAYE  SABANAL
    111  CAÑARES, ALDRIN  LETADA
    112  CAÑETE, ANNA JUNE  SECRETO
    113  CHAVEZ, POLLY ANN  BIBERA
    114  CHIONG, MELITON III  ROMERO
    115  CHUA, JASON CLYDE  MANINGO
    116  CHUA, JOHN ROSS  NGO
    117  CLAVECILLA, DANIEL NOEL  FRANCISCO
    118  CLAVIO, CASPER  PEÑA
    119  CLEMENTE, CHRISTIAN JOY  GARCIA
    120  CO, ALEXANDER DOMINIQUE  BERNAS
    121  COCAMAS, KARRA GRACE  OGA
    122  CONTINENTE, JOSE RYAN  HIPONIA
    123  CONTRERAS, JANELL  MABUYO
    124  CORDOVA, RACHELLE ANNE  MERCOLINO
    125  CORNELIO, NIZAM  DELOTA
    126  CORTEZ, DRINO  CABAHUG
    127  CRUZ, ANGELICA  DELA CRUZ
    128  CRUZ, CLAIREZELLE MACLAINE  IBIS
    129  CRUZ, DARELL CHRISTIAN  DE VERA
    130  CRUZ, DON THEON  CRUZ
    131  CRUZ, JANNELLE  DIAZ
    132  CRUZ, JUSTINE MAE  AGPAWA
    133  CRUZ, SHEENA MARIE  BALMORE
    134  CRUZ, SHEENA MARIE  DE GUZMAN
    135  CUEVA, JUAN PAOLO  TUGANO
    136  CUMBAO, JOY LINE  TANGHAL
    137  CURAMMENG, PRINCESS LEE  UBALDO
    138  DACUTAN, MARILOU  TABURNAL
    139  DAGATAN, BIANCA  BONGGA
    140  DAGONDON, ALYSSA ATROVEL  JUMAWAN
    141  DALANDANGAN, SHAHANI  MATIMAN
    142  DANGUPON, PAUL HAYDN  DIMAYACYAC
    143  DATAN, JAYSON MARK  DE LA PEÑA
    144  DATU, EUGENE  OLANDIA
    145  DAULONG, JELGEN FAITH  VIRTUDAZO
    146  DAVIS, KEVIN BOSSIE  SANCHEZ
    147  DAYOK, JHONDEL
    148  DE ASIS, ANNALYN  MUNLAWIN
    149  DE GUZMAN, ANGELICA LOUISE  DELA PEÑA
    150  DE GUZMAN, MARK ANTHONY  SANSANO
    151  DE GUZMAN, MARK VINCENT  ZARRAGA
    152  DE LA CRUZ, KRIZZIA MICAH  GARCIA
    153  DE LA ROSA, LYKA  BALACUIT
    154  DE LEON, ANDRIAN  RIVAS
    155  DE TOMAS, XENA  SAYNO
    156  DEL ROSARIO, ROXANNE  PERALTA
    157  DELA CRUZ, JEFF  DELOSO
    158  DELA CRUZ, JOHN MARK CHRISTIAN  MANGIO
    159  DELFIN, AVICK ROZ  ARCITA
    160  DELOS REYES, ALYANA  MENDOZA
    161  DELOS SANTOS, MARVIN JEROME  PANGAN
    162  DETERA, MARGIE  FLORESCA
    163  DIAZ, MARK JEFFREY  SAMBALILO
    164  DIEZ, HANNA LOU  BASILIO
    165  DIGNADICE, ABEGAIL  BORDEOS
    166  DIMACULANGAN, ARIANNE  MALINAY
    167  DIMOL, VINZYL CLARISSE  LIBADISOS
    168  DINO, DOMINICA  DIO
    169  DIOSANA, ARTHUR CONRAD IV  LIPAT
    170  DISCAYA, JOERIS IAN  CANAFE
    171  DISTOR, NEDRICK  TINSAY
    172  DIZON, GIAN ERNEST  DASIG
    173  DIÑO, JOANNA MAE  OBEJERO
    174  DOFELIZ, JONI  LADEA
    175  DOLINO, LE GRANDE  ONG
    176  DOLOIRAS, MARY DOMINIQUE  ARDALES
    177  DOMINGO, DONNE JEN XEDRICK  APOSTOL
    178  DONATO, LUALHATI  MARTINEZ
    179  DONATO, MARICAR  MARTINEZ
    180  DULDULAO, DYANNE JANE  CID
    181  DUMAGAN, IVY  ARANTE
    182  DUPAGAN, ERWIN  TURARAY
    183  DY, JOHN VINCENT  LLAMERA
    184  DY, SHAIRA  RAZON
    185  ENCINARES, ARIEL CLYDE  CARIAGA
    186  ENDICO, VINCENT  FONTANILLA
    187  ERAN, SHENNA GRACE  PRANTILLA
    188  ERAÑA, CHRISTINE MAY  DOCTOR
    189  EREJE, REYMARK  CEPEDA
    190  ESCOBIA, AHMER GLENN  MANLANGIT
    191  ESPAÑOLA, JESSA MAE  HERMAN
    192  ESPEJO, JAEVEE WILLIAM  TABUCAO
    193  ESPEJO, JUDY-ANN  AGGABAO
    194  ESPERA, LEZA ANDREA  ABELLA
    195  ESPEÑO, BIANCA DREW MARIE  MAIZO
    196  ESPINA, APRIL-ROSS  BUENA
    197  ESPIRITU, WALTER ALJHON  TUYOR
    198  ESQUIVEL, JEREMY  BABASA
    199  ESTABILLO, JUSTINE  OBINA
    200  ESTANISLAO, KIM  CORDORA

    201  ESTARES, MERRY WAYNE  ABEJO
    202  EVANGELISTA, VON CARLO  DE GUZMAN
    203  FABIAN, ALLYSA  MANUEL
    204  FAJARDO, TRICIA JAN MARIE  CORDERO
    205  FAJICULAY, MAE CRISTE  DACLAG
    206  FALCASANTOS, JOHN ROGER  BALAGON
    207  FERMO, KELVENE  BALDOVINO
    208  FERNANDEZ, GERALDINE  SALONGA
    209  FIGUEROA, ROMMEL  CAREL
    210  FILIPINO, AILEEN  CANUTO
    211  FLORES, KIMBERLY MAY
    212  FLOROGO, ARELLE  ESPINOSA
    213  FORCADELA, FREDERICK  ALVARAN
    214  FRANCISCO, JOHN ALFON  PEREZ
    215  FRAYNA, VENZ JULIAN  DESPI
    216  FRIGILLANA, MYKA ANGELIE  GUIANG
    217  GABUNADA, JANE CATHLEEN  BELOSVERLAS
    218  GACUSAN, MA THERESA  GAJUNIA
    219  GADONG, LEDA  CHAVEZ
    220  GALANG, LYRA  DOMINGO
    221  GALERA, VAN NICO  MELON
    222  GALGO, FAITH MAVEL  ACAIN
    223  GALLARDO, ALVIN KIER  RAMIREZ
    224  GALLENERO, MARISSA ELIZABETH  CASIPLE
    225  GARCIA, ERNESTO PAULO III  MAGNO
    226  GARCIA, KIMBERLY  GACAYON
    227  GARCIA, REGINA MAE  CAPATI
    228  GARCIA, VICTOR GREGORY JUDE  DE JESUS
    229  GATDULA, JOHN CARL  VILLAFUERTE
    230  GAYRAMARA, KENT REYNEL  BOHOL
    231  GAZMEN, JERRICA DOMINIQUE  NAVARRO
    232  GERONGAY, ASTRID  GABUTERO
    233  GERONIMO, HANNAH GRACE  DEFEO
    234  GERVACIO, KENT CAESAR  CAMILLON
    235  GICOLE, LOVELY JOY  HECHANOVA
    236  GIDOR, VRIANNE REY  ABIQUE
    237  GOMEZ, GILBERT  VENZON
    238  GOMEZ, LEAN FEL
    239  GONZALEZ, KRISHA GAYLE  SUAREZ
    240  GREGORIO, MA LORRAINE  MANABAT
    241  GRIMALDO, MARY LOISSE  FORTES
    242  GUEVARRA, CHRISTLY JEAN  RECABLANCA
    243  GUIAO, ANDREA KEITE  PADILLA
    244  GUINITA, MICHAEL  CENIZA
    245  GURIMBAO, PAUL ANDRE  ALEMANIA
    246  GUTANG, BRAINARD JR  JANE
    247  GUTAY, JUWEE  TEE
    248  HAGUTIN, LEIZEL  CARREON
    249  HEATH, CATHERINE  GERMEDIA
    250  HERNANDEZ, JAYOH  AMURAO
    251  HERUELA, PATRICIA NYN  LOMONGO
    252  HINAMPAS, FELOMINO JR  BAHIAN
    253  HO, MA YSABELLE FRANCESCA  TAMAYO
    254  HULIGANGA, ROCHELLE  CAMBIA
    255  IBALE, JONATHAN REY  ACABAL
    256  IBAÑEZ, JERICA MARGARITA  GALES
    257  IBAÑEZ, KRISTELLE MARY  ARAÑA
    258  IBAÑEZ, WINNIE ADRIANNE  SATUMBA
    259  IGCALINOS, JEMBORN  DINOLAN
    260  IGNACIO, TROY JUSTINE  LEDESMA
    261  INDOC, CRISPULO WAR  YANOC
    262  INGENTE, RHEA MHAE  BACALTOS
    263  ISRAEL, JANINE  FABIAN
    264  JABONETA, ANTHONY  LAUREANO
    265  JALIJALI, ERIKA FAYE  BAUTISTA
    266  JAMERO, JOHN NICHOLI  LOSEO
    267  JARAULA, JORENA  AGPULDO
    268  JAZARENO, JINKIE  SOLAR
    269  JERUSALEM, ROD FLORENCE  DIAZ
    270  JIMENEZ, ALANNA JOYCE  CANTIGA
    271  JIMENEZ, DANTE III  DUMAUA
    272  JOAQUIN, MARY DENISE  VILLAVICENCIO
    273  JOPIA, HERSHEY  YPIL
    274  JUALO, JUNE CARLO  BACALA
    275  KISEO, KIMVERLY  NEIS
    276  LABONETE, GILLENE MAYE  SAMAR
    277  LABUSON, WILFRED LAURENCE  CASTILLO
    278  LACAR, ANGIELICA  AGONOY
    279  LACHICA, BAKHITA PEARL  TAGALOG
    280  LACHICA, MA LIRA MAY  CASERO
    281  LADRA, MA CARMINA JOYCE  ALVIAR
    282  LAGA, JENNY LYN  HERNANDEZ
    283  LAMIO, JACKIE LYN  JUMOLA
    284  LAQUINON, CAMELA GIN  AMAN
    285  LAQUIO, CHERRY ANN  ASUNCION
    286  LASOLA, LUZMINDA  BLANCA
    287  LAVILLA, ARIEL PAOLO MARIA  RAMIREZ
    288  LAVILLA, ERICSON  SEDEL
    289  LAYSON, FELIKA XAMANTHA  AMPARADO
    290  LAZO, ANGELO BRYAN  RICAMARA
    291  LEAL, ABIGAIL  CASTILLO
    292  LEBOSADA, RICHEMAE GRACE  REYES
    293  LEE, MARIE ANGELINE  LORENZANA
    294  LIBARDO, MARY JOY  GUELA
    295  LIBOT, ROWHELLE CHRISTIAN  NARGATAN
    296  LIM, HAPPY MARIEL  UGDORACION
    297  LIM, MARK ANTHONY  PUNTAWI
    298  LIM, PATRICIA ANNE  AQUINO
    299  LIM, RUDEL  TOMAMPOC
    300  LISCANO, KARISSA MAE  VALLENTE
    301  LIWAG, PATRICK JACOB  LAXAMANA
    302  LLAGAS, VIVIEN  LUNA
    303  LLARENAS, ROGELIO DEAN III  TOMAS
    304  LLERA, SHER ANNE MARIE
    305  LOMONSOD, KRISTIANIE  COLONIA
    306  LONGORIA, FRANCIS  MALTO
    307  LOPEZ, JULIO JR  DEBIL
    308  LOPO, KAREN KRISTEL  RABEJE
    309  LORETO, GELIENE JEANNE  MAZO
    310  LOYOLA, JIMBER  ABEN
    311  LOZANO, JERICO  ARIOLA
    312  LUCAGBO, QUEENIE JYNE  RATILLA
    313  LUCAS, SANDRA  TUESCA
    314  LUCERNA, KIMBERLY  GURA
    315  LUCILA, MART CEDRICK  OROLFO
    316  LUGO, LORENZ MAE  LIMAS
    317  LUMABAN, SHERLY  TELAN
    318  LUNA, ANJELI HOPE  TALAGA
    319  MAAGHOP, KAREN ANNE  RAMA
    320  MACADANGDANG, KARA AMANDA  CRUCES
    321  MACARAEG, DAPHNE ANGELICA  AMBROSIO
    322  MACASAET, JOYSELYN  BERANIA
    323  MACASPAG, CARLO  MONGOTE
    324  MADRID, RHEALYN SANTA  TANGONAN
    325  MAESTRECAMPO, DARYL JAY  DELLOSO
    326  MAGALLANES, ALVIN  CALICA
    327  MAGISTRADO, ARIANNE MAE  LUNA
    328  MAGLASANG, GLENN MICHAEL  JAMORAL
    329  MAGLONZO, GLEN ANGELO  DELA VEGA
    330  MAGSALIN, JOHN DANIEL  JASARENO
    331  MAHILUM, ERVIN  OGA
    332  MAHILUM, JUXIE JOHN  GERALDEZ
    333  MALAZARTE, PAUL DOMINIC  LUCENA
    334  MALONES, KARYL  DIA-UNA
    335  MALSIN, ROGEL ROY  JASMIN
    336  MALTO, ZABRINA BERNICE  LACUANAN
    337  MANALILI, ALYSSA MARIE  MILLANES
    338  MANALO, RAFAEL VINCENT  MERCADO
    339  MANANSALA, CAMILLE  COSTELO
    340  MANDAMIENTO, RIZA MAE  TADLE
    341  MANDAP, RAKEL  SUMULONG
    342  MANGUIAT, MA THERESA GLENN BEA  DREZ
    343  MANGYAO, JESSA MAE  MAGHARI
    344  MANIEGO, JOHNESTER  DELA VEGA
    345  MANLANGIT, KENNETH JANE  CATAYAS
    346  MARIANO, HANS KRISTOFER LUKE  SAN JUAN
    347  MARIANO, JESSA JANE  CUCAL
    348  MARISCOTES, KAY CEE  REY
    349  MARTIN, ZAIDY  TINA-E
    350  MASANGYA, JONARD JOHN  NUYDA
    351  MASING, GRACE EVELYN II  CABTALAN
    352  MATANGUIHAN, DANICA ANNE  PAHICULAY
    353  MATEO, ALYSSA FAYE  REYES
    354  MEDINO, MARK EDISON  NARIZ
    355  MELLA, LIZETTE  SANJE
    356  MENDOZA, MARIA CAMILLE  GALANG
    357  MERIDOR, ELTON JHON  MATAYOM
    358  MILLANA, JELLY IAN  MELLEJOR
    359  MILLARE, LOVEJOY  REALISAN
    360  MILLEZA, DYANA ROSE  TARIPE
    361  MINGUEZ, KRIZ ANNE JOI  LUCILLO
    362  MIRASOL, CHRISTYLA  ARCONADA
    363  MONTE, PEÑAFRANCIA  FLORES
    364  MORALES, NADIA  BENGULLO
    365  MORALES, PATRICIA MAEGAN  REATAZA
    366  MOREN, JESSA MARIE  OLAP
    367  MUNCAL, GINA  ESPLANA
    368  MURILLO, CHRISTINE DANIELLE  LIQUIGAN
    369  MUÑEZ, KRIEL BERT  MARIO
    370  MUÑOZ, MOLI MAE  CORPUS
    371  NACAR, DAVID CHRISTY ANN  TINAO
    372  NAKANO, YUIICHI  BORERO
    373  NEGOSO, ROXANNE LOUISE  SEVILLA
    374  NETURA, RIZALYN  GAYARES
    375  NOGAL, STELLA MARIE  CASADOR
    376  NUCUM, ALBERT KAIZEN  SANTOS
    377  OBLIGADO, GEORGIA AILEEN  NARITO
    378  OCAMPO, KALEL LELAND  MARIANO
    379  OLALO, JOHN MARSHALL  DIAZ
    380  OLBES, MARYROSE ARGELA  ESPECIAL
    381  OLIS, ARIANNA MICHIKO  UY
    382  OLIVAREZ, HANNAH ANGELIE  HERRERA
    383  ONTING, FRANCES PAULINE  UNGAB
    384  OQUENDO, NOEL  AGUILAR
    385  ORTEGA, ROBERT JERVINE  VALDEZ
    386  PACAÑA, JINEBETH  MACAHIS
    387  PACO, JOHN BERNARD  BADONG
    388  PACON, ICEE  BAGCATIN
    389  PADDAYUMAN, JENISE  ZETA
    390  PADERNAL, MICHAEL PATRICK  MALIGAD
    391  PADILLA, MA MHELGIE  ALVAREZ
    392  PAGADUAN, JAMES NICOLAS  MATIAS
    393  PAGLINAWAN, GLADYS  GALIMBA
    394  PAIG, NESTEA  SACIL
    395  PALERO, MARY GRACE  CACHERO
    396  PALMA, ENRICO JESUS  IGNACIO
    397  PANDAN, ELLEN JOY  PABON
    398  PANGCOGA, KELVIN KIRAM  JUMAO-AS
    399  PANGILINAN, CLARISSE JULIAN  ALFARO
    400  PANGILINAN, JOLINA GRACE  MANEJA
    401  PANLAQUI, ANGELO  ABSALON
    402  PAPA, CHERYL  GRAFIL
    403  PARACHA, SHEKIRA FAITH  LAAB
    404  PARCUTELA, BEA JOYCE  BESA
    405  PARICO, ADDIE IRA  BORJA
    406  PASCUA, JANEEN ADELLE  DELOS REYES
    407  PATULILIC, MA CHONA  SASAN
    408  PEDROS, APRIL JOY  LARITA
    409  PEDROZA, RIKKO JEREMY  CASTILLO
    410  PERALTA, YASMIN  AGUILA
    411  PEREZ, JOSE NICKOLO  ONG
    412  PERICO, PAMELA DENISE  REYES
    413  PERONILLA, JURGIL CHRIS  TUBANZA
    414  PEÑA, KATHLYNNE HOPE  FLORES
    415  PILONGO, LYNDON  LAGUE
    416  PINEDA, MARY GRACE  MIRANDA
    417  PLUMO, KRIZZIA JOYCE  ROXAS
    418  POJAS, MARIELLE JOY  VISITACION
    419  POLE, VIVIAN  NOTARTE
    420  POMICPIC, JANRONEL  CALOG
    421  PONTANES, SYMPHONY  ARIATE
    422  PONTEMAYOR, CYRA LYNN  CASING
    423  PRAS, MARY CLAIRE ALYSSA  ESPARTERO
    424  PRIMERO, KARL EMERSON
    425  PUGEDA, THERESE JANE  TORRES
    426  PURIFICACION, MARYNOLD  VELASCO
    427  QUIAMBAO, MARIE ANGELA  CANLAS
    428  QUILAR, MJ JOMAT  MAPE
    429  QUITORIANO, RAIA  SAMPANG
    430  QUIÑONEZ, ROSEMAE  CORAY
    431  RABE, CARLA  TIBAYAN
    432  RACKMAN, SITTIE SAMAIDAH  BAZER
    433  RAGMAC, KIMBERLY-JEAN  CABILING
    434  RAGO, ALFRED JUSTIN  MENDOZA
    435  RAJARATNAM, RAMONA MAE  SUERTE
    436  RAMOS, CIELO CHERRYLANE  DALEON
    437  RAMOS, ROSE ANNE  GUAZON
    438  RAPANUT, ROLAND  ENERIO
    439  RAVELO, ROILO  LAVILLA
    440  RAVINA, EVITA  NACARIO
    441  RAÑOLA, REGINA LOUISE  SURIO
    442  REAL, RANDY  FLORES
    443  REBUTICA, LORREN  NARRA
    444  RECENTES, JOSEL MARIE  PATANGAN
    445  REGALADO, CARMELA JOY  PALLORINA
    446  RELLIN, KLIDEL FAE  BLAS
    447  REMERATA, ROQUE JAY  MANLANGIT
    448  RENOVALLES, KRISTINE MAE  AJEDO
    449  REPOLLES, CRIZA MAE  MAPE
    450  REYES, CHARINA  SANCHEZ
    451  REYES, CHRISTINE JOY  RABE
    452  REYES, HAZZAR MOHAMMED
    453  REYES, JOSHUA MIKHEL  BELTRAN
    454  REZAGA, BETHEL FAITH  YANGA
    455  RIANO, KERK AUGUSTINE  CERBO
    456  RICAFORT, CARL  HOMBRE
    457  RICARE, REA  DENUYO
    458  RIMOCAL, MELINDA  BAYSA
    459  RIVERA, ISABEL  SANCHEZ
    460  RODELAS, HANNAH MAE  BEDONIA
    461  RODRIGUEZ, JAN RAINNIEL  BASCOGUIN
    462  RODRIGUEZ, LARA MAE  SANTONIA
    463  ROMAGUERA, MARCO NHEL  MAGTULOY
    464  RONQUILLO, CHARMINE  IBAÑEZ
    465  RONQUILLO, JAN RYAN  SARABILLO
    466  ROSALES, QUINN AUBRICK  TOMPONG
    467  ROSARIO, MARILYN  LAYACAN
    468  ROXAS, DIANNE  LEYSA
    469  RUBI, ERICK  CANAYONG
    470  RUBIO, MAC MICHAEL  MANTILE
    471  SAAVEDRA, JOSEF CHRISTIEN
    472  SABADO, JOHN RENZON  OLARAN
    473  SACDAL, ROSSELLE  ELLSON
    474  SALAS, KARYL CLARICE  SORETA
    475  SALAZAR, RODNEY  CUENCA
    476  SALDINO, MARY GRACE  ZORITA
    477  SALONGA, GIANNA FAITH  LLESIS
    478  SAMANO, JOMAERA ANGELIE  ABANES
    479  SAN JOSE, JOY  CUENCA
    480  SANCHEZ, ALESSANDRA  CARBONILLA
    481  SANQUI, EMMANUEL ENRIC  MALOLOS
    482  SANTOS, JUNE ALEXIS  ARENAS
    483  SANTOS, PATRICIA ANDREA  GATPANDAN
    484  SANTOS, WINDOL CHARLS  CAPE
    485  SANTUA, ELAIZA  CHA
    486  SARNO, MORMIE JOSEPH  FELIPE
    487  SARSAGAT, JIAN KRISTIN  DOLOR
    488  SAURE, KRIZZLE FAITH  PASCUA
    489  SAUZA, NADYA PATRICIA  ELA
    490  SECLON, JOMARIE  LOGRONIO
    491  SEDUCO, NORIEL  ANTIVO
    492  SERGOTE, JOHN JOSHUA  LIM
    493  SERRANO, ELISA VERONICA  FERNANDEZ
    494  SERREON, CAMILLE ROSE  GONZALES
    495  SIANO, MARCIALIZA  SEDIGO
    496  SIMBORIO, HOPE LOUISE  TADEJA
    497  SINAPUELAS, JOHN JACQUES  BENEDICTO
    498  SISICAN, KIM MARIE  DEGAYO
    499  SIVA, CHENILLE ROSE  ESCALANTE
    500  SORIANO, LORREANE JEM  PUGAL

    501  SORIANO, MYLENE  MORATALLA
    502  SUAREZ, ANGELICA FAITH  LEGAYADA
    503  SUGANO, RYAN DAVE  CABANILLAS
    504  SUMALDE, JAN MICHAEL  CO
    505  SUSANO, BERNADETTE  DONATO
    506  SY, ELAINE  INSINAS
    507  TABAGO, MARIA KRIZEL ANNE  GARINO
    508  TABALOC, LEOMAR  DELALAMON
    509  TABAMO, ANGELICA  AMBELON
    510  TABASA, JOHN ORLAND  CASINILLO
    511  TABLANTE, RACHEL  BUÑAG
    512  TACTACON, CHRISTIAN EDDIESON  RIZADA
    513  TAJODA, NOREEN JENN  TIRO
    514  TALAÑA, REAH VANNESSA  YOBIDO
    515  TAN, KEVIN NEIL  GIDO
    516  TAOPO, VLADIMIR ELI  CUEVAS
    517  TAPING, JERWIN JAY  EGOS
    518  TAVERA, MARY ANGELIQUE  ABILLAR
    519  TERO, BIANCA DIANE  SENIEDO
    520  TICZON, HANNA  CIRERA
    521  TIDALGO, MARRIZ  ROLLORATA
    522  TOMULTO, MA TERESA  MAMARION
    523  TOPACIO, KEENE LOUISE  DE LEON
    524  TORAL, AISAIA JAY  BADIANG
    525  TORRES, ARIANNE  JANULGUE
    526  TRADIO, MARCELINO JR  DELA RAMA
    527  TRINIDAD, MARK ERIC  CRUZ
    528  TULIN, EA KRISTINE CLARISSE  BAUTISTA
    529  TUMACDER, GESTYN  CUENCA
    530  UGALI, ADRIAN  GARCIA
    531  UHON, AL-HABSI  SALIHUN
    532  UNTALAN, MA MELODY  TANGUILAN
    533  URBONA, JONEL  CORTEL
    534  UY, RUEL JR  SENCIL
    535  UY, SARABETH JASMINE  YU
    536  VALDEZ, BENEDIQUE  COMETA
    537  VALDEZ, DAMSEL AYE  ESCOSA
    538  VARDELEON, CHARMAINE  OCHOA
    539  VELADO, IRENE  BITOON
    540  VELASQUEZ, ABIGAIL RUTH  FERNANDO
    541  VILLACARLOS, LOURDON  BAQUIANO
    542  VILLAMOR, MA KATRINA  ALVAREZ
    543  VILLANUEVA, DELIA CARMINA  CADAG
    544  VILLANUEVA, LEMUEL  ATENCIA
    545  VILLENA, CAMILLE JANE  PARAOAN
    546  VILLOCILLO, CAMILLE  BACO
    547  VINCE CRUZ, JONNIEL  SISON
    548  YANA, MA REGINA  TAMPUS
    549  YANZON, JUVY ANNE  ATOS
    550  YASAY, JERLYN ROSE  CALAGO
    551  YBAÑEZ, DANIE MAE  DUNGOG
    552  YEE, ROBERT BRYAN  KALAW
    553  YLARDE, BERNADETH  VALENZUELA
    554  YRA, HANNAH JOYCE  PATRICIO
    555  YUMANG, ROWELAIN MAE  GUNDA
    556  ZABATE, ADRIENNE MAE  BARING
    557  ZAPATA, JEROLD LANCE  LIM
    558  ZARAGOSA, ZYRA GRACE  CABALO
    559  ZERRUDO, STEPHANEE JOY  BIANGCO

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