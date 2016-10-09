559 examinees pass the Chemist licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 559 out of 1,019 passed the Chemist Licensure Examination given by the Board of Chemistry in Manila, Cagayan De Oro and Cebu this October 2016.
Seq. No. N a m e
1 ABA, ISIAH WALLACE AMARO
2 ABDULKADIR, ROBAIDAH MONGKAL
3 ABID, PRINCESS ALYSSA SUPERAL
4 ABNE, KLARENCE PEÑOLVO
5 ABORCA, CAMILLE BABATIO
6 ABUEG, JUSTER JOHN PEREA
7 AFICIAL, JAN MICHAEL MACANLALAY
8 AGLIAM, HAMSHA PEÑAFLOR
9 AGRAVANTE, LANCER PIMENTEL
10 AGUILAR, JEROME PETER LAUREL
11 ALAPAR, KRISTIAN SALANDO
12 ALDAY, KRISTEEN YAMBALLA
13 ALIM, ASMAT BASHIER
14 ALIMODEN, NORSHIDA TARATINGAN
15 ALLAS, MIKEL JASON DE GUZMAN
16 ALOY, DONALI RIZALADO
17 ALVARO, IRLEN MARK IAN RECAMARA
18 ALVINEZ, CHARMAINE GRACE CLAVERIAS
19 AMANDY, GRACE VILLACARLOS
20 ANG, GIO ALBERT TE
21 ANORICO, NOVA FE EGAR
22 APILO, EDISON PHILLIP IBAÑEZ
23 APLACADOR, LUIS BERNARD BRIOSO
24 ARBUIS, JHON PAUL ONYOT
25 ARCEO, FELIX JOSHUA LARIDA
26 ARCHE, PHILLIP DAMIEN ERANDIO
27 ARELLANO, JANETTE RAZO
28 ARGANIOZA, HANNAH MAE CAPANGPANGAN
29 ARIOLA, REBECCA TAYCO
30 ARMADA, CHARMIE DEANE BAYLARAN
31 ARMARIO, MARIAN BUENAOBRA
32 ARPON, MA CRESTINA LAZARRA
33 ATANACIO, GIAN FRANCO PAROLE
34 AUSTRIA, YVETTE CAROL TEJERO
35 AYANG, NOEL ANGELO LAZARO
36 AYROSO, TIMOTHY KENT FERNANDO
37 AÑASCO, JESSAH SALON
38 AÑORA, HENRY JR PAVO
39 BADLON, MARK CLIFFTON CALASANG
40 BADON, ISABEL WEN TUMALA
41 BAHIAN, ARNOLD SABANAL
42 BALAGUER, KIM ROSANTINA
43 BALANI, MARY JANE DACILLO
44 BALANO, ANTHONY RANAGAN
45 BALILO, MARY GRACE RAFIÑAN
46 BALTAZAR, GLEZA WAE DETICIO
47 BALTAZAR, JAMIEPRITZ DAGAMI
48 BANDA, MARYBETH HOPE TUQUERO
49 BANDALA, BEA ISABELLA PEÑARANDA
50 BANGA, MARIE JASMIN ANTONETTE CINCO
51 BANIAGA, JESSICA SAPAD
52 BANTILAN, EDRICK DATAYLO
53 BANZON, JANSSEN MARTON LANTONG
54 BARATETA, FATIMA MAE BEATO
55 BARCELLANO, ELJEZWYNE CLOMER GRANADO
56 BARRIOS, CLARENZ KENNEDY GUTIERREZ
57 BASTASA, IVAN CARIÑO
58 BAUTISTA, GLADYS ANN BUHAY
59 BAUTISTA, RAJANE FAITH TAGA
60 BAYONGAN, KRISTINE CLARISSE MASANGKAY
61 BELEN, JESSON BOREROS
62 BELEN, LOURRAINNE LABAY
63 BELLOSILLO, MELANIE CALICDAN
64 BEMBENUTO, CHERRYLEAN BERMAS
65 BENDIGOSA, CARINA DONOGA
66 BERNIDO, JULIDYN PURACAN
67 BESINGA, YVONNE GRACE MALAGA
68 BIARES, ANGELICA CONCEPCION
69 BIEN, RACHEL MELGAR
70 BIGORNIA, JEZZA MARVIE BUMATAY
71 BINGCO, MICHAEL GRANADA
72 BION, ABIGAIL GRACE HERNANDEZ
73 BITOON, JAN MARCO CABO
74 BONCODIN, SAMUEL MANGSAT
75 BONDOC, ERIN NULUD
76 BONTOYAN, IRIS ONGCUANGCO
77 BORJA, JHON CORDA
78 BORJA, JOCEL CARLO MARTINEZ
79 BOTOR, JOHN MICHAEL REYES
80 BRACINO, JUNELA ALBAO
81 BRAZA, MAC KEVIN ELLA
82 BRIONES, ALDWIN RALPH CARINGAL
83 BRITANIA, STEPHANIE HUBILLA
84 BUENAGUA, LEA GERMAN
85 BUENVIAJE, SALVADOR JR CRUZ
86 BULAONG, GENIE BELLE MACARASIG
87 BULATAO, ROXANNE MATEO
88 BULLECER, VANESSA JOHANNA ANDO
89 BUSTENERA, BRIAN FRANK DUKA
90 CABANSA, SAYVIL ANN ABESAMIS
91 CABANTAC, AGNIS PANTALEON
92 CABILLAR, HAROLD BALLESTEROS
93 CABOTAJE, PRINCESS ROSERY HARAPAN
94 CABRERA, GIL FELICISIMO SOTO
95 CABRERA, KRISTEL ANNE OCAMPO
96 CABRERA, MARY JOYCE FERNANDO
97 CABRILLOS, LARA MELIZZA SALINAS
98 CABUYAO, ZOHARA KANDALAYANG
99 CAC, CHARLENE DONAMAE PANGANIBAN
100 CADELINIA, SHEENA JOY CARREON
101 CAHUCOM, APRIL ROSE TILANDUCA
102 CALMA, ENRICO JR ACLE
103 CAMACHO, MICHAEL JOHN MANALILI
104 CANILAO, CHRISANTY MARION CLARIN
105 CANOY, MELVIN LEORAG
106 CANTILLO, FRANCIS CELESTIAL
107 CARLOS, APRIL LOID BAUTISTA
108 CASTRO, MA ROXANNE DE GUZMAN
109 CASTRO, SARLEEN GALLARDO
110 CATACUTAN, JESSA PAYE SABANAL
111 CAÑARES, ALDRIN LETADA
112 CAÑETE, ANNA JUNE SECRETO
113 CHAVEZ, POLLY ANN BIBERA
114 CHIONG, MELITON III ROMERO
115 CHUA, JASON CLYDE MANINGO
116 CHUA, JOHN ROSS NGO
117 CLAVECILLA, DANIEL NOEL FRANCISCO
118 CLAVIO, CASPER PEÑA
119 CLEMENTE, CHRISTIAN JOY GARCIA
120 CO, ALEXANDER DOMINIQUE BERNAS
121 COCAMAS, KARRA GRACE OGA
122 CONTINENTE, JOSE RYAN HIPONIA
123 CONTRERAS, JANELL MABUYO
124 CORDOVA, RACHELLE ANNE MERCOLINO
125 CORNELIO, NIZAM DELOTA
126 CORTEZ, DRINO CABAHUG
127 CRUZ, ANGELICA DELA CRUZ
128 CRUZ, CLAIREZELLE MACLAINE IBIS
129 CRUZ, DARELL CHRISTIAN DE VERA
130 CRUZ, DON THEON CRUZ
131 CRUZ, JANNELLE DIAZ
132 CRUZ, JUSTINE MAE AGPAWA
133 CRUZ, SHEENA MARIE BALMORE
134 CRUZ, SHEENA MARIE DE GUZMAN
135 CUEVA, JUAN PAOLO TUGANO
136 CUMBAO, JOY LINE TANGHAL
137 CURAMMENG, PRINCESS LEE UBALDO
138 DACUTAN, MARILOU TABURNAL
139 DAGATAN, BIANCA BONGGA
140 DAGONDON, ALYSSA ATROVEL JUMAWAN
141 DALANDANGAN, SHAHANI MATIMAN
142 DANGUPON, PAUL HAYDN DIMAYACYAC
143 DATAN, JAYSON MARK DE LA PEÑA
144 DATU, EUGENE OLANDIA
145 DAULONG, JELGEN FAITH VIRTUDAZO
146 DAVIS, KEVIN BOSSIE SANCHEZ
147 DAYOK, JHONDEL
148 DE ASIS, ANNALYN MUNLAWIN
149 DE GUZMAN, ANGELICA LOUISE DELA PEÑA
150 DE GUZMAN, MARK ANTHONY SANSANO
151 DE GUZMAN, MARK VINCENT ZARRAGA
152 DE LA CRUZ, KRIZZIA MICAH GARCIA
153 DE LA ROSA, LYKA BALACUIT
154 DE LEON, ANDRIAN RIVAS
155 DE TOMAS, XENA SAYNO
156 DEL ROSARIO, ROXANNE PERALTA
157 DELA CRUZ, JEFF DELOSO
158 DELA CRUZ, JOHN MARK CHRISTIAN MANGIO
159 DELFIN, AVICK ROZ ARCITA
160 DELOS REYES, ALYANA MENDOZA
161 DELOS SANTOS, MARVIN JEROME PANGAN
162 DETERA, MARGIE FLORESCA
163 DIAZ, MARK JEFFREY SAMBALILO
164 DIEZ, HANNA LOU BASILIO
165 DIGNADICE, ABEGAIL BORDEOS
166 DIMACULANGAN, ARIANNE MALINAY
167 DIMOL, VINZYL CLARISSE LIBADISOS
168 DINO, DOMINICA DIO
169 DIOSANA, ARTHUR CONRAD IV LIPAT
170 DISCAYA, JOERIS IAN CANAFE
171 DISTOR, NEDRICK TINSAY
172 DIZON, GIAN ERNEST DASIG
173 DIÑO, JOANNA MAE OBEJERO
174 DOFELIZ, JONI LADEA
175 DOLINO, LE GRANDE ONG
176 DOLOIRAS, MARY DOMINIQUE ARDALES
177 DOMINGO, DONNE JEN XEDRICK APOSTOL
178 DONATO, LUALHATI MARTINEZ
179 DONATO, MARICAR MARTINEZ
180 DULDULAO, DYANNE JANE CID
181 DUMAGAN, IVY ARANTE
182 DUPAGAN, ERWIN TURARAY
183 DY, JOHN VINCENT LLAMERA
184 DY, SHAIRA RAZON
185 ENCINARES, ARIEL CLYDE CARIAGA
186 ENDICO, VINCENT FONTANILLA
187 ERAN, SHENNA GRACE PRANTILLA
188 ERAÑA, CHRISTINE MAY DOCTOR
189 EREJE, REYMARK CEPEDA
190 ESCOBIA, AHMER GLENN MANLANGIT
191 ESPAÑOLA, JESSA MAE HERMAN
192 ESPEJO, JAEVEE WILLIAM TABUCAO
193 ESPEJO, JUDY-ANN AGGABAO
194 ESPERA, LEZA ANDREA ABELLA
195 ESPEÑO, BIANCA DREW MARIE MAIZO
196 ESPINA, APRIL-ROSS BUENA
197 ESPIRITU, WALTER ALJHON TUYOR
198 ESQUIVEL, JEREMY BABASA
199 ESTABILLO, JUSTINE OBINA
200 ESTANISLAO, KIM CORDORA
201 ESTARES, MERRY WAYNE ABEJO
202 EVANGELISTA, VON CARLO DE GUZMAN
203 FABIAN, ALLYSA MANUEL
204 FAJARDO, TRICIA JAN MARIE CORDERO
205 FAJICULAY, MAE CRISTE DACLAG
206 FALCASANTOS, JOHN ROGER BALAGON
207 FERMO, KELVENE BALDOVINO
208 FERNANDEZ, GERALDINE SALONGA
209 FIGUEROA, ROMMEL CAREL
210 FILIPINO, AILEEN CANUTO
211 FLORES, KIMBERLY MAY
212 FLOROGO, ARELLE ESPINOSA
213 FORCADELA, FREDERICK ALVARAN
214 FRANCISCO, JOHN ALFON PEREZ
215 FRAYNA, VENZ JULIAN DESPI
216 FRIGILLANA, MYKA ANGELIE GUIANG
217 GABUNADA, JANE CATHLEEN BELOSVERLAS
218 GACUSAN, MA THERESA GAJUNIA
219 GADONG, LEDA CHAVEZ
220 GALANG, LYRA DOMINGO
221 GALERA, VAN NICO MELON
222 GALGO, FAITH MAVEL ACAIN
223 GALLARDO, ALVIN KIER RAMIREZ
224 GALLENERO, MARISSA ELIZABETH CASIPLE
225 GARCIA, ERNESTO PAULO III MAGNO
226 GARCIA, KIMBERLY GACAYON
227 GARCIA, REGINA MAE CAPATI
228 GARCIA, VICTOR GREGORY JUDE DE JESUS
229 GATDULA, JOHN CARL VILLAFUERTE
230 GAYRAMARA, KENT REYNEL BOHOL
231 GAZMEN, JERRICA DOMINIQUE NAVARRO
232 GERONGAY, ASTRID GABUTERO
233 GERONIMO, HANNAH GRACE DEFEO
234 GERVACIO, KENT CAESAR CAMILLON
235 GICOLE, LOVELY JOY HECHANOVA
236 GIDOR, VRIANNE REY ABIQUE
237 GOMEZ, GILBERT VENZON
238 GOMEZ, LEAN FEL
239 GONZALEZ, KRISHA GAYLE SUAREZ
240 GREGORIO, MA LORRAINE MANABAT
241 GRIMALDO, MARY LOISSE FORTES
242 GUEVARRA, CHRISTLY JEAN RECABLANCA
243 GUIAO, ANDREA KEITE PADILLA
244 GUINITA, MICHAEL CENIZA
245 GURIMBAO, PAUL ANDRE ALEMANIA
246 GUTANG, BRAINARD JR JANE
247 GUTAY, JUWEE TEE
248 HAGUTIN, LEIZEL CARREON
249 HEATH, CATHERINE GERMEDIA
250 HERNANDEZ, JAYOH AMURAO
251 HERUELA, PATRICIA NYN LOMONGO
252 HINAMPAS, FELOMINO JR BAHIAN
253 HO, MA YSABELLE FRANCESCA TAMAYO
254 HULIGANGA, ROCHELLE CAMBIA
255 IBALE, JONATHAN REY ACABAL
256 IBAÑEZ, JERICA MARGARITA GALES
257 IBAÑEZ, KRISTELLE MARY ARAÑA
258 IBAÑEZ, WINNIE ADRIANNE SATUMBA
259 IGCALINOS, JEMBORN DINOLAN
260 IGNACIO, TROY JUSTINE LEDESMA
261 INDOC, CRISPULO WAR YANOC
262 INGENTE, RHEA MHAE BACALTOS
263 ISRAEL, JANINE FABIAN
264 JABONETA, ANTHONY LAUREANO
265 JALIJALI, ERIKA FAYE BAUTISTA
266 JAMERO, JOHN NICHOLI LOSEO
267 JARAULA, JORENA AGPULDO
268 JAZARENO, JINKIE SOLAR
269 JERUSALEM, ROD FLORENCE DIAZ
270 JIMENEZ, ALANNA JOYCE CANTIGA
271 JIMENEZ, DANTE III DUMAUA
272 JOAQUIN, MARY DENISE VILLAVICENCIO
273 JOPIA, HERSHEY YPIL
274 JUALO, JUNE CARLO BACALA
275 KISEO, KIMVERLY NEIS
276 LABONETE, GILLENE MAYE SAMAR
277 LABUSON, WILFRED LAURENCE CASTILLO
278 LACAR, ANGIELICA AGONOY
279 LACHICA, BAKHITA PEARL TAGALOG
280 LACHICA, MA LIRA MAY CASERO
281 LADRA, MA CARMINA JOYCE ALVIAR
282 LAGA, JENNY LYN HERNANDEZ
283 LAMIO, JACKIE LYN JUMOLA
284 LAQUINON, CAMELA GIN AMAN
285 LAQUIO, CHERRY ANN ASUNCION
286 LASOLA, LUZMINDA BLANCA
287 LAVILLA, ARIEL PAOLO MARIA RAMIREZ
288 LAVILLA, ERICSON SEDEL
289 LAYSON, FELIKA XAMANTHA AMPARADO
290 LAZO, ANGELO BRYAN RICAMARA
291 LEAL, ABIGAIL CASTILLO
292 LEBOSADA, RICHEMAE GRACE REYES
293 LEE, MARIE ANGELINE LORENZANA
294 LIBARDO, MARY JOY GUELA
295 LIBOT, ROWHELLE CHRISTIAN NARGATAN
296 LIM, HAPPY MARIEL UGDORACION
297 LIM, MARK ANTHONY PUNTAWI
298 LIM, PATRICIA ANNE AQUINO
299 LIM, RUDEL TOMAMPOC
300 LISCANO, KARISSA MAE VALLENTE
301 LIWAG, PATRICK JACOB LAXAMANA
302 LLAGAS, VIVIEN LUNA
303 LLARENAS, ROGELIO DEAN III TOMAS
304 LLERA, SHER ANNE MARIE
305 LOMONSOD, KRISTIANIE COLONIA
306 LONGORIA, FRANCIS MALTO
307 LOPEZ, JULIO JR DEBIL
308 LOPO, KAREN KRISTEL RABEJE
309 LORETO, GELIENE JEANNE MAZO
310 LOYOLA, JIMBER ABEN
311 LOZANO, JERICO ARIOLA
312 LUCAGBO, QUEENIE JYNE RATILLA
313 LUCAS, SANDRA TUESCA
314 LUCERNA, KIMBERLY GURA
315 LUCILA, MART CEDRICK OROLFO
316 LUGO, LORENZ MAE LIMAS
317 LUMABAN, SHERLY TELAN
318 LUNA, ANJELI HOPE TALAGA
319 MAAGHOP, KAREN ANNE RAMA
320 MACADANGDANG, KARA AMANDA CRUCES
321 MACARAEG, DAPHNE ANGELICA AMBROSIO
322 MACASAET, JOYSELYN BERANIA
323 MACASPAG, CARLO MONGOTE
324 MADRID, RHEALYN SANTA TANGONAN
325 MAESTRECAMPO, DARYL JAY DELLOSO
326 MAGALLANES, ALVIN CALICA
327 MAGISTRADO, ARIANNE MAE LUNA
328 MAGLASANG, GLENN MICHAEL JAMORAL
329 MAGLONZO, GLEN ANGELO DELA VEGA
330 MAGSALIN, JOHN DANIEL JASARENO
331 MAHILUM, ERVIN OGA
332 MAHILUM, JUXIE JOHN GERALDEZ
333 MALAZARTE, PAUL DOMINIC LUCENA
334 MALONES, KARYL DIA-UNA
335 MALSIN, ROGEL ROY JASMIN
336 MALTO, ZABRINA BERNICE LACUANAN
337 MANALILI, ALYSSA MARIE MILLANES
338 MANALO, RAFAEL VINCENT MERCADO
339 MANANSALA, CAMILLE COSTELO
340 MANDAMIENTO, RIZA MAE TADLE
341 MANDAP, RAKEL SUMULONG
342 MANGUIAT, MA THERESA GLENN BEA DREZ
343 MANGYAO, JESSA MAE MAGHARI
344 MANIEGO, JOHNESTER DELA VEGA
345 MANLANGIT, KENNETH JANE CATAYAS
346 MARIANO, HANS KRISTOFER LUKE SAN JUAN
347 MARIANO, JESSA JANE CUCAL
348 MARISCOTES, KAY CEE REY
349 MARTIN, ZAIDY TINA-E
350 MASANGYA, JONARD JOHN NUYDA
351 MASING, GRACE EVELYN II CABTALAN
352 MATANGUIHAN, DANICA ANNE PAHICULAY
353 MATEO, ALYSSA FAYE REYES
354 MEDINO, MARK EDISON NARIZ
355 MELLA, LIZETTE SANJE
356 MENDOZA, MARIA CAMILLE GALANG
357 MERIDOR, ELTON JHON MATAYOM
358 MILLANA, JELLY IAN MELLEJOR
359 MILLARE, LOVEJOY REALISAN
360 MILLEZA, DYANA ROSE TARIPE
361 MINGUEZ, KRIZ ANNE JOI LUCILLO
362 MIRASOL, CHRISTYLA ARCONADA
363 MONTE, PEÑAFRANCIA FLORES
364 MORALES, NADIA BENGULLO
365 MORALES, PATRICIA MAEGAN REATAZA
366 MOREN, JESSA MARIE OLAP
367 MUNCAL, GINA ESPLANA
368 MURILLO, CHRISTINE DANIELLE LIQUIGAN
369 MUÑEZ, KRIEL BERT MARIO
370 MUÑOZ, MOLI MAE CORPUS
371 NACAR, DAVID CHRISTY ANN TINAO
372 NAKANO, YUIICHI BORERO
373 NEGOSO, ROXANNE LOUISE SEVILLA
374 NETURA, RIZALYN GAYARES
375 NOGAL, STELLA MARIE CASADOR
376 NUCUM, ALBERT KAIZEN SANTOS
377 OBLIGADO, GEORGIA AILEEN NARITO
378 OCAMPO, KALEL LELAND MARIANO
379 OLALO, JOHN MARSHALL DIAZ
380 OLBES, MARYROSE ARGELA ESPECIAL
381 OLIS, ARIANNA MICHIKO UY
382 OLIVAREZ, HANNAH ANGELIE HERRERA
383 ONTING, FRANCES PAULINE UNGAB
384 OQUENDO, NOEL AGUILAR
385 ORTEGA, ROBERT JERVINE VALDEZ
386 PACAÑA, JINEBETH MACAHIS
387 PACO, JOHN BERNARD BADONG
388 PACON, ICEE BAGCATIN
389 PADDAYUMAN, JENISE ZETA
390 PADERNAL, MICHAEL PATRICK MALIGAD
391 PADILLA, MA MHELGIE ALVAREZ
392 PAGADUAN, JAMES NICOLAS MATIAS
393 PAGLINAWAN, GLADYS GALIMBA
394 PAIG, NESTEA SACIL
395 PALERO, MARY GRACE CACHERO
396 PALMA, ENRICO JESUS IGNACIO
397 PANDAN, ELLEN JOY PABON
398 PANGCOGA, KELVIN KIRAM JUMAO-AS
399 PANGILINAN, CLARISSE JULIAN ALFARO
400 PANGILINAN, JOLINA GRACE MANEJA
401 PANLAQUI, ANGELO ABSALON
402 PAPA, CHERYL GRAFIL
403 PARACHA, SHEKIRA FAITH LAAB
404 PARCUTELA, BEA JOYCE BESA
405 PARICO, ADDIE IRA BORJA
406 PASCUA, JANEEN ADELLE DELOS REYES
407 PATULILIC, MA CHONA SASAN
408 PEDROS, APRIL JOY LARITA
409 PEDROZA, RIKKO JEREMY CASTILLO
410 PERALTA, YASMIN AGUILA
411 PEREZ, JOSE NICKOLO ONG
412 PERICO, PAMELA DENISE REYES
413 PERONILLA, JURGIL CHRIS TUBANZA
414 PEÑA, KATHLYNNE HOPE FLORES
415 PILONGO, LYNDON LAGUE
416 PINEDA, MARY GRACE MIRANDA
417 PLUMO, KRIZZIA JOYCE ROXAS
418 POJAS, MARIELLE JOY VISITACION
419 POLE, VIVIAN NOTARTE
420 POMICPIC, JANRONEL CALOG
421 PONTANES, SYMPHONY ARIATE
422 PONTEMAYOR, CYRA LYNN CASING
423 PRAS, MARY CLAIRE ALYSSA ESPARTERO
424 PRIMERO, KARL EMERSON
425 PUGEDA, THERESE JANE TORRES
426 PURIFICACION, MARYNOLD VELASCO
427 QUIAMBAO, MARIE ANGELA CANLAS
428 QUILAR, MJ JOMAT MAPE
429 QUITORIANO, RAIA SAMPANG
430 QUIÑONEZ, ROSEMAE CORAY
431 RABE, CARLA TIBAYAN
432 RACKMAN, SITTIE SAMAIDAH BAZER
433 RAGMAC, KIMBERLY-JEAN CABILING
434 RAGO, ALFRED JUSTIN MENDOZA
435 RAJARATNAM, RAMONA MAE SUERTE
436 RAMOS, CIELO CHERRYLANE DALEON
437 RAMOS, ROSE ANNE GUAZON
438 RAPANUT, ROLAND ENERIO
439 RAVELO, ROILO LAVILLA
440 RAVINA, EVITA NACARIO
441 RAÑOLA, REGINA LOUISE SURIO
442 REAL, RANDY FLORES
443 REBUTICA, LORREN NARRA
444 RECENTES, JOSEL MARIE PATANGAN
445 REGALADO, CARMELA JOY PALLORINA
446 RELLIN, KLIDEL FAE BLAS
447 REMERATA, ROQUE JAY MANLANGIT
448 RENOVALLES, KRISTINE MAE AJEDO
449 REPOLLES, CRIZA MAE MAPE
450 REYES, CHARINA SANCHEZ
451 REYES, CHRISTINE JOY RABE
452 REYES, HAZZAR MOHAMMED
453 REYES, JOSHUA MIKHEL BELTRAN
454 REZAGA, BETHEL FAITH YANGA
455 RIANO, KERK AUGUSTINE CERBO
456 RICAFORT, CARL HOMBRE
457 RICARE, REA DENUYO
458 RIMOCAL, MELINDA BAYSA
459 RIVERA, ISABEL SANCHEZ
460 RODELAS, HANNAH MAE BEDONIA
461 RODRIGUEZ, JAN RAINNIEL BASCOGUIN
462 RODRIGUEZ, LARA MAE SANTONIA
463 ROMAGUERA, MARCO NHEL MAGTULOY
464 RONQUILLO, CHARMINE IBAÑEZ
465 RONQUILLO, JAN RYAN SARABILLO
466 ROSALES, QUINN AUBRICK TOMPONG
467 ROSARIO, MARILYN LAYACAN
468 ROXAS, DIANNE LEYSA
469 RUBI, ERICK CANAYONG
470 RUBIO, MAC MICHAEL MANTILE
471 SAAVEDRA, JOSEF CHRISTIEN
472 SABADO, JOHN RENZON OLARAN
473 SACDAL, ROSSELLE ELLSON
474 SALAS, KARYL CLARICE SORETA
475 SALAZAR, RODNEY CUENCA
476 SALDINO, MARY GRACE ZORITA
477 SALONGA, GIANNA FAITH LLESIS
478 SAMANO, JOMAERA ANGELIE ABANES
479 SAN JOSE, JOY CUENCA
480 SANCHEZ, ALESSANDRA CARBONILLA
481 SANQUI, EMMANUEL ENRIC MALOLOS
482 SANTOS, JUNE ALEXIS ARENAS
483 SANTOS, PATRICIA ANDREA GATPANDAN
484 SANTOS, WINDOL CHARLS CAPE
485 SANTUA, ELAIZA CHA
486 SARNO, MORMIE JOSEPH FELIPE
487 SARSAGAT, JIAN KRISTIN DOLOR
488 SAURE, KRIZZLE FAITH PASCUA
489 SAUZA, NADYA PATRICIA ELA
490 SECLON, JOMARIE LOGRONIO
491 SEDUCO, NORIEL ANTIVO
492 SERGOTE, JOHN JOSHUA LIM
493 SERRANO, ELISA VERONICA FERNANDEZ
494 SERREON, CAMILLE ROSE GONZALES
495 SIANO, MARCIALIZA SEDIGO
496 SIMBORIO, HOPE LOUISE TADEJA
497 SINAPUELAS, JOHN JACQUES BENEDICTO
498 SISICAN, KIM MARIE DEGAYO
499 SIVA, CHENILLE ROSE ESCALANTE
500 SORIANO, LORREANE JEM PUGAL
501 SORIANO, MYLENE MORATALLA
502 SUAREZ, ANGELICA FAITH LEGAYADA
503 SUGANO, RYAN DAVE CABANILLAS
504 SUMALDE, JAN MICHAEL CO
505 SUSANO, BERNADETTE DONATO
506 SY, ELAINE INSINAS
507 TABAGO, MARIA KRIZEL ANNE GARINO
508 TABALOC, LEOMAR DELALAMON
509 TABAMO, ANGELICA AMBELON
510 TABASA, JOHN ORLAND CASINILLO
511 TABLANTE, RACHEL BUÑAG
512 TACTACON, CHRISTIAN EDDIESON RIZADA
513 TAJODA, NOREEN JENN TIRO
514 TALAÑA, REAH VANNESSA YOBIDO
515 TAN, KEVIN NEIL GIDO
516 TAOPO, VLADIMIR ELI CUEVAS
517 TAPING, JERWIN JAY EGOS
518 TAVERA, MARY ANGELIQUE ABILLAR
519 TERO, BIANCA DIANE SENIEDO
520 TICZON, HANNA CIRERA
521 TIDALGO, MARRIZ ROLLORATA
522 TOMULTO, MA TERESA MAMARION
523 TOPACIO, KEENE LOUISE DE LEON
524 TORAL, AISAIA JAY BADIANG
525 TORRES, ARIANNE JANULGUE
526 TRADIO, MARCELINO JR DELA RAMA
527 TRINIDAD, MARK ERIC CRUZ
528 TULIN, EA KRISTINE CLARISSE BAUTISTA
529 TUMACDER, GESTYN CUENCA
530 UGALI, ADRIAN GARCIA
531 UHON, AL-HABSI SALIHUN
532 UNTALAN, MA MELODY TANGUILAN
533 URBONA, JONEL CORTEL
534 UY, RUEL JR SENCIL
535 UY, SARABETH JASMINE YU
536 VALDEZ, BENEDIQUE COMETA
537 VALDEZ, DAMSEL AYE ESCOSA
538 VARDELEON, CHARMAINE OCHOA
539 VELADO, IRENE BITOON
540 VELASQUEZ, ABIGAIL RUTH FERNANDO
541 VILLACARLOS, LOURDON BAQUIANO
542 VILLAMOR, MA KATRINA ALVAREZ
543 VILLANUEVA, DELIA CARMINA CADAG
544 VILLANUEVA, LEMUEL ATENCIA
545 VILLENA, CAMILLE JANE PARAOAN
546 VILLOCILLO, CAMILLE BACO
547 VINCE CRUZ, JONNIEL SISON
548 YANA, MA REGINA TAMPUS
549 YANZON, JUVY ANNE ATOS
550 YASAY, JERLYN ROSE CALAGO
551 YBAÑEZ, DANIE MAE DUNGOG
552 YEE, ROBERT BRYAN KALAW
553 YLARDE, BERNADETH VALENZUELA
554 YRA, HANNAH JOYCE PATRICIO
555 YUMANG, ROWELAIN MAE GUNDA
556 ZABATE, ADRIENNE MAE BARING
557 ZAPATA, JEROLD LANCE LIM
558 ZARAGOSA, ZYRA GRACE CABALO
559 ZERRUDO, STEPHANEE JOY BIANGCO
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