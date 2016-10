559 examinees pass the Chemist licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 559 out of 1,019 passed the Chemist Licensure Examination given by the Board of Chemistry in Manila, Cagayan De Oro and Cebu this October 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABA, ISIAH WALLACE AMARO

2 ABDULKADIR, ROBAIDAH MONGKAL

3 ABID, PRINCESS ALYSSA SUPERAL

4 ABNE, KLARENCE PEÑOLVO

5 ABORCA, CAMILLE BABATIO

6 ABUEG, JUSTER JOHN PEREA

7 AFICIAL, JAN MICHAEL MACANLALAY

8 AGLIAM, HAMSHA PEÑAFLOR

9 AGRAVANTE, LANCER PIMENTEL

10 AGUILAR, JEROME PETER LAUREL

11 ALAPAR, KRISTIAN SALANDO

12 ALDAY, KRISTEEN YAMBALLA

13 ALIM, ASMAT BASHIER

14 ALIMODEN, NORSHIDA TARATINGAN

15 ALLAS, MIKEL JASON DE GUZMAN

16 ALOY, DONALI RIZALADO

17 ALVARO, IRLEN MARK IAN RECAMARA

18 ALVINEZ, CHARMAINE GRACE CLAVERIAS

19 AMANDY, GRACE VILLACARLOS

20 ANG, GIO ALBERT TE

21 ANORICO, NOVA FE EGAR

22 APILO, EDISON PHILLIP IBAÑEZ

23 APLACADOR, LUIS BERNARD BRIOSO

24 ARBUIS, JHON PAUL ONYOT

25 ARCEO, FELIX JOSHUA LARIDA

26 ARCHE, PHILLIP DAMIEN ERANDIO

27 ARELLANO, JANETTE RAZO

28 ARGANIOZA, HANNAH MAE CAPANGPANGAN

29 ARIOLA, REBECCA TAYCO

30 ARMADA, CHARMIE DEANE BAYLARAN

31 ARMARIO, MARIAN BUENAOBRA

32 ARPON, MA CRESTINA LAZARRA

33 ATANACIO, GIAN FRANCO PAROLE

34 AUSTRIA, YVETTE CAROL TEJERO

35 AYANG, NOEL ANGELO LAZARO

36 AYROSO, TIMOTHY KENT FERNANDO

37 AÑASCO, JESSAH SALON

38 AÑORA, HENRY JR PAVO

39 BADLON, MARK CLIFFTON CALASANG

40 BADON, ISABEL WEN TUMALA

41 BAHIAN, ARNOLD SABANAL

42 BALAGUER, KIM ROSANTINA

43 BALANI, MARY JANE DACILLO

44 BALANO, ANTHONY RANAGAN

45 BALILO, MARY GRACE RAFIÑAN

46 BALTAZAR, GLEZA WAE DETICIO

47 BALTAZAR, JAMIEPRITZ DAGAMI

48 BANDA, MARYBETH HOPE TUQUERO

49 BANDALA, BEA ISABELLA PEÑARANDA

50 BANGA, MARIE JASMIN ANTONETTE CINCO

51 BANIAGA, JESSICA SAPAD

52 BANTILAN, EDRICK DATAYLO

53 BANZON, JANSSEN MARTON LANTONG

54 BARATETA, FATIMA MAE BEATO

55 BARCELLANO, ELJEZWYNE CLOMER GRANADO

56 BARRIOS, CLARENZ KENNEDY GUTIERREZ

57 BASTASA, IVAN CARIÑO

58 BAUTISTA, GLADYS ANN BUHAY

59 BAUTISTA, RAJANE FAITH TAGA

60 BAYONGAN, KRISTINE CLARISSE MASANGKAY

61 BELEN, JESSON BOREROS

62 BELEN, LOURRAINNE LABAY

63 BELLOSILLO, MELANIE CALICDAN

64 BEMBENUTO, CHERRYLEAN BERMAS

65 BENDIGOSA, CARINA DONOGA

66 BERNIDO, JULIDYN PURACAN

67 BESINGA, YVONNE GRACE MALAGA

68 BIARES, ANGELICA CONCEPCION

69 BIEN, RACHEL MELGAR

70 BIGORNIA, JEZZA MARVIE BUMATAY

71 BINGCO, MICHAEL GRANADA

72 BION, ABIGAIL GRACE HERNANDEZ

73 BITOON, JAN MARCO CABO

74 BONCODIN, SAMUEL MANGSAT

75 BONDOC, ERIN NULUD

76 BONTOYAN, IRIS ONGCUANGCO

77 BORJA, JHON CORDA

78 BORJA, JOCEL CARLO MARTINEZ

79 BOTOR, JOHN MICHAEL REYES

80 BRACINO, JUNELA ALBAO

81 BRAZA, MAC KEVIN ELLA

82 BRIONES, ALDWIN RALPH CARINGAL

83 BRITANIA, STEPHANIE HUBILLA

84 BUENAGUA, LEA GERMAN

85 BUENVIAJE, SALVADOR JR CRUZ

86 BULAONG, GENIE BELLE MACARASIG

87 BULATAO, ROXANNE MATEO

88 BULLECER, VANESSA JOHANNA ANDO

89 BUSTENERA, BRIAN FRANK DUKA

90 CABANSA, SAYVIL ANN ABESAMIS

91 CABANTAC, AGNIS PANTALEON

92 CABILLAR, HAROLD BALLESTEROS

93 CABOTAJE, PRINCESS ROSERY HARAPAN

94 CABRERA, GIL FELICISIMO SOTO

95 CABRERA, KRISTEL ANNE OCAMPO

96 CABRERA, MARY JOYCE FERNANDO

97 CABRILLOS, LARA MELIZZA SALINAS

98 CABUYAO, ZOHARA KANDALAYANG

99 CAC, CHARLENE DONAMAE PANGANIBAN

100 CADELINIA, SHEENA JOY CARREON

101 CAHUCOM, APRIL ROSE TILANDUCA

102 CALMA, ENRICO JR ACLE

103 CAMACHO, MICHAEL JOHN MANALILI

104 CANILAO, CHRISANTY MARION CLARIN

105 CANOY, MELVIN LEORAG

106 CANTILLO, FRANCIS CELESTIAL

107 CARLOS, APRIL LOID BAUTISTA

108 CASTRO, MA ROXANNE DE GUZMAN

109 CASTRO, SARLEEN GALLARDO

110 CATACUTAN, JESSA PAYE SABANAL

111 CAÑARES, ALDRIN LETADA

112 CAÑETE, ANNA JUNE SECRETO

113 CHAVEZ, POLLY ANN BIBERA

114 CHIONG, MELITON III ROMERO

115 CHUA, JASON CLYDE MANINGO

116 CHUA, JOHN ROSS NGO

117 CLAVECILLA, DANIEL NOEL FRANCISCO

118 CLAVIO, CASPER PEÑA

119 CLEMENTE, CHRISTIAN JOY GARCIA

120 CO, ALEXANDER DOMINIQUE BERNAS

121 COCAMAS, KARRA GRACE OGA

122 CONTINENTE, JOSE RYAN HIPONIA

123 CONTRERAS, JANELL MABUYO

124 CORDOVA, RACHELLE ANNE MERCOLINO

125 CORNELIO, NIZAM DELOTA

126 CORTEZ, DRINO CABAHUG

127 CRUZ, ANGELICA DELA CRUZ

128 CRUZ, CLAIREZELLE MACLAINE IBIS

129 CRUZ, DARELL CHRISTIAN DE VERA

130 CRUZ, DON THEON CRUZ

131 CRUZ, JANNELLE DIAZ

132 CRUZ, JUSTINE MAE AGPAWA

133 CRUZ, SHEENA MARIE BALMORE

134 CRUZ, SHEENA MARIE DE GUZMAN

135 CUEVA, JUAN PAOLO TUGANO

136 CUMBAO, JOY LINE TANGHAL

137 CURAMMENG, PRINCESS LEE UBALDO

138 DACUTAN, MARILOU TABURNAL

139 DAGATAN, BIANCA BONGGA

140 DAGONDON, ALYSSA ATROVEL JUMAWAN

141 DALANDANGAN, SHAHANI MATIMAN

142 DANGUPON, PAUL HAYDN DIMAYACYAC

143 DATAN, JAYSON MARK DE LA PEÑA

144 DATU, EUGENE OLANDIA

145 DAULONG, JELGEN FAITH VIRTUDAZO

146 DAVIS, KEVIN BOSSIE SANCHEZ

147 DAYOK, JHONDEL

148 DE ASIS, ANNALYN MUNLAWIN

149 DE GUZMAN, ANGELICA LOUISE DELA PEÑA

150 DE GUZMAN, MARK ANTHONY SANSANO

151 DE GUZMAN, MARK VINCENT ZARRAGA

152 DE LA CRUZ, KRIZZIA MICAH GARCIA

153 DE LA ROSA, LYKA BALACUIT

154 DE LEON, ANDRIAN RIVAS

155 DE TOMAS, XENA SAYNO

156 DEL ROSARIO, ROXANNE PERALTA

157 DELA CRUZ, JEFF DELOSO

158 DELA CRUZ, JOHN MARK CHRISTIAN MANGIO

159 DELFIN, AVICK ROZ ARCITA

160 DELOS REYES, ALYANA MENDOZA

161 DELOS SANTOS, MARVIN JEROME PANGAN

162 DETERA, MARGIE FLORESCA

163 DIAZ, MARK JEFFREY SAMBALILO

164 DIEZ, HANNA LOU BASILIO

165 DIGNADICE, ABEGAIL BORDEOS

166 DIMACULANGAN, ARIANNE MALINAY

167 DIMOL, VINZYL CLARISSE LIBADISOS

168 DINO, DOMINICA DIO

169 DIOSANA, ARTHUR CONRAD IV LIPAT

170 DISCAYA, JOERIS IAN CANAFE

171 DISTOR, NEDRICK TINSAY

172 DIZON, GIAN ERNEST DASIG

173 DIÑO, JOANNA MAE OBEJERO

174 DOFELIZ, JONI LADEA

175 DOLINO, LE GRANDE ONG

176 DOLOIRAS, MARY DOMINIQUE ARDALES

177 DOMINGO, DONNE JEN XEDRICK APOSTOL

178 DONATO, LUALHATI MARTINEZ

179 DONATO, MARICAR MARTINEZ

180 DULDULAO, DYANNE JANE CID

181 DUMAGAN, IVY ARANTE

182 DUPAGAN, ERWIN TURARAY

183 DY, JOHN VINCENT LLAMERA

184 DY, SHAIRA RAZON

185 ENCINARES, ARIEL CLYDE CARIAGA

186 ENDICO, VINCENT FONTANILLA

187 ERAN, SHENNA GRACE PRANTILLA

188 ERAÑA, CHRISTINE MAY DOCTOR

189 EREJE, REYMARK CEPEDA

190 ESCOBIA, AHMER GLENN MANLANGIT

191 ESPAÑOLA, JESSA MAE HERMAN

192 ESPEJO, JAEVEE WILLIAM TABUCAO

193 ESPEJO, JUDY-ANN AGGABAO

194 ESPERA, LEZA ANDREA ABELLA

195 ESPEÑO, BIANCA DREW MARIE MAIZO

196 ESPINA, APRIL-ROSS BUENA

197 ESPIRITU, WALTER ALJHON TUYOR

198 ESQUIVEL, JEREMY BABASA

199 ESTABILLO, JUSTINE OBINA

200 ESTANISLAO, KIM CORDORA

201 ESTARES, MERRY WAYNE ABEJO

202 EVANGELISTA, VON CARLO DE GUZMAN

203 FABIAN, ALLYSA MANUEL

204 FAJARDO, TRICIA JAN MARIE CORDERO

205 FAJICULAY, MAE CRISTE DACLAG

206 FALCASANTOS, JOHN ROGER BALAGON

207 FERMO, KELVENE BALDOVINO

208 FERNANDEZ, GERALDINE SALONGA

209 FIGUEROA, ROMMEL CAREL

210 FILIPINO, AILEEN CANUTO

211 FLORES, KIMBERLY MAY

212 FLOROGO, ARELLE ESPINOSA

213 FORCADELA, FREDERICK ALVARAN

214 FRANCISCO, JOHN ALFON PEREZ

215 FRAYNA, VENZ JULIAN DESPI

216 FRIGILLANA, MYKA ANGELIE GUIANG

217 GABUNADA, JANE CATHLEEN BELOSVERLAS

218 GACUSAN, MA THERESA GAJUNIA

219 GADONG, LEDA CHAVEZ

220 GALANG, LYRA DOMINGO

221 GALERA, VAN NICO MELON

222 GALGO, FAITH MAVEL ACAIN

223 GALLARDO, ALVIN KIER RAMIREZ

224 GALLENERO, MARISSA ELIZABETH CASIPLE

225 GARCIA, ERNESTO PAULO III MAGNO

226 GARCIA, KIMBERLY GACAYON

227 GARCIA, REGINA MAE CAPATI

228 GARCIA, VICTOR GREGORY JUDE DE JESUS

229 GATDULA, JOHN CARL VILLAFUERTE

230 GAYRAMARA, KENT REYNEL BOHOL

231 GAZMEN, JERRICA DOMINIQUE NAVARRO

232 GERONGAY, ASTRID GABUTERO

233 GERONIMO, HANNAH GRACE DEFEO

234 GERVACIO, KENT CAESAR CAMILLON

235 GICOLE, LOVELY JOY HECHANOVA

236 GIDOR, VRIANNE REY ABIQUE

237 GOMEZ, GILBERT VENZON

238 GOMEZ, LEAN FEL

239 GONZALEZ, KRISHA GAYLE SUAREZ

240 GREGORIO, MA LORRAINE MANABAT

241 GRIMALDO, MARY LOISSE FORTES

242 GUEVARRA, CHRISTLY JEAN RECABLANCA

243 GUIAO, ANDREA KEITE PADILLA

244 GUINITA, MICHAEL CENIZA

245 GURIMBAO, PAUL ANDRE ALEMANIA

246 GUTANG, BRAINARD JR JANE

247 GUTAY, JUWEE TEE

248 HAGUTIN, LEIZEL CARREON

249 HEATH, CATHERINE GERMEDIA

250 HERNANDEZ, JAYOH AMURAO

251 HERUELA, PATRICIA NYN LOMONGO

252 HINAMPAS, FELOMINO JR BAHIAN

253 HO, MA YSABELLE FRANCESCA TAMAYO

254 HULIGANGA, ROCHELLE CAMBIA

255 IBALE, JONATHAN REY ACABAL

256 IBAÑEZ, JERICA MARGARITA GALES

257 IBAÑEZ, KRISTELLE MARY ARAÑA

258 IBAÑEZ, WINNIE ADRIANNE SATUMBA

259 IGCALINOS, JEMBORN DINOLAN

260 IGNACIO, TROY JUSTINE LEDESMA

261 INDOC, CRISPULO WAR YANOC

262 INGENTE, RHEA MHAE BACALTOS

263 ISRAEL, JANINE FABIAN

264 JABONETA, ANTHONY LAUREANO

265 JALIJALI, ERIKA FAYE BAUTISTA

266 JAMERO, JOHN NICHOLI LOSEO

267 JARAULA, JORENA AGPULDO

268 JAZARENO, JINKIE SOLAR

269 JERUSALEM, ROD FLORENCE DIAZ

270 JIMENEZ, ALANNA JOYCE CANTIGA

271 JIMENEZ, DANTE III DUMAUA

272 JOAQUIN, MARY DENISE VILLAVICENCIO

273 JOPIA, HERSHEY YPIL

274 JUALO, JUNE CARLO BACALA

275 KISEO, KIMVERLY NEIS

276 LABONETE, GILLENE MAYE SAMAR

277 LABUSON, WILFRED LAURENCE CASTILLO

278 LACAR, ANGIELICA AGONOY

279 LACHICA, BAKHITA PEARL TAGALOG

280 LACHICA, MA LIRA MAY CASERO

281 LADRA, MA CARMINA JOYCE ALVIAR

282 LAGA, JENNY LYN HERNANDEZ

283 LAMIO, JACKIE LYN JUMOLA

284 LAQUINON, CAMELA GIN AMAN

285 LAQUIO, CHERRY ANN ASUNCION

286 LASOLA, LUZMINDA BLANCA

287 LAVILLA, ARIEL PAOLO MARIA RAMIREZ

288 LAVILLA, ERICSON SEDEL

289 LAYSON, FELIKA XAMANTHA AMPARADO

290 LAZO, ANGELO BRYAN RICAMARA

291 LEAL, ABIGAIL CASTILLO

292 LEBOSADA, RICHEMAE GRACE REYES

293 LEE, MARIE ANGELINE LORENZANA

294 LIBARDO, MARY JOY GUELA

295 LIBOT, ROWHELLE CHRISTIAN NARGATAN

296 LIM, HAPPY MARIEL UGDORACION

297 LIM, MARK ANTHONY PUNTAWI

298 LIM, PATRICIA ANNE AQUINO

299 LIM, RUDEL TOMAMPOC

300 LISCANO, KARISSA MAE VALLENTE

301 LIWAG, PATRICK JACOB LAXAMANA

302 LLAGAS, VIVIEN LUNA

303 LLARENAS, ROGELIO DEAN III TOMAS

304 LLERA, SHER ANNE MARIE

305 LOMONSOD, KRISTIANIE COLONIA

306 LONGORIA, FRANCIS MALTO

307 LOPEZ, JULIO JR DEBIL

308 LOPO, KAREN KRISTEL RABEJE

309 LORETO, GELIENE JEANNE MAZO

310 LOYOLA, JIMBER ABEN

311 LOZANO, JERICO ARIOLA

312 LUCAGBO, QUEENIE JYNE RATILLA

313 LUCAS, SANDRA TUESCA

314 LUCERNA, KIMBERLY GURA

315 LUCILA, MART CEDRICK OROLFO

316 LUGO, LORENZ MAE LIMAS

317 LUMABAN, SHERLY TELAN

318 LUNA, ANJELI HOPE TALAGA

319 MAAGHOP, KAREN ANNE RAMA

320 MACADANGDANG, KARA AMANDA CRUCES

321 MACARAEG, DAPHNE ANGELICA AMBROSIO

322 MACASAET, JOYSELYN BERANIA

323 MACASPAG, CARLO MONGOTE

324 MADRID, RHEALYN SANTA TANGONAN

325 MAESTRECAMPO, DARYL JAY DELLOSO

326 MAGALLANES, ALVIN CALICA

327 MAGISTRADO, ARIANNE MAE LUNA

328 MAGLASANG, GLENN MICHAEL JAMORAL

329 MAGLONZO, GLEN ANGELO DELA VEGA

330 MAGSALIN, JOHN DANIEL JASARENO

331 MAHILUM, ERVIN OGA

332 MAHILUM, JUXIE JOHN GERALDEZ

333 MALAZARTE, PAUL DOMINIC LUCENA

334 MALONES, KARYL DIA-UNA

335 MALSIN, ROGEL ROY JASMIN

336 MALTO, ZABRINA BERNICE LACUANAN

337 MANALILI, ALYSSA MARIE MILLANES

338 MANALO, RAFAEL VINCENT MERCADO

339 MANANSALA, CAMILLE COSTELO

340 MANDAMIENTO, RIZA MAE TADLE

341 MANDAP, RAKEL SUMULONG

342 MANGUIAT, MA THERESA GLENN BEA DREZ

343 MANGYAO, JESSA MAE MAGHARI

344 MANIEGO, JOHNESTER DELA VEGA

345 MANLANGIT, KENNETH JANE CATAYAS

346 MARIANO, HANS KRISTOFER LUKE SAN JUAN

347 MARIANO, JESSA JANE CUCAL

348 MARISCOTES, KAY CEE REY

349 MARTIN, ZAIDY TINA-E

350 MASANGYA, JONARD JOHN NUYDA

351 MASING, GRACE EVELYN II CABTALAN

352 MATANGUIHAN, DANICA ANNE PAHICULAY

353 MATEO, ALYSSA FAYE REYES

354 MEDINO, MARK EDISON NARIZ

355 MELLA, LIZETTE SANJE

356 MENDOZA, MARIA CAMILLE GALANG

357 MERIDOR, ELTON JHON MATAYOM

358 MILLANA, JELLY IAN MELLEJOR

359 MILLARE, LOVEJOY REALISAN

360 MILLEZA, DYANA ROSE TARIPE

361 MINGUEZ, KRIZ ANNE JOI LUCILLO

362 MIRASOL, CHRISTYLA ARCONADA

363 MONTE, PEÑAFRANCIA FLORES

364 MORALES, NADIA BENGULLO

365 MORALES, PATRICIA MAEGAN REATAZA

366 MOREN, JESSA MARIE OLAP

367 MUNCAL, GINA ESPLANA

368 MURILLO, CHRISTINE DANIELLE LIQUIGAN

369 MUÑEZ, KRIEL BERT MARIO

370 MUÑOZ, MOLI MAE CORPUS

371 NACAR, DAVID CHRISTY ANN TINAO

372 NAKANO, YUIICHI BORERO

373 NEGOSO, ROXANNE LOUISE SEVILLA

374 NETURA, RIZALYN GAYARES

375 NOGAL, STELLA MARIE CASADOR

376 NUCUM, ALBERT KAIZEN SANTOS

377 OBLIGADO, GEORGIA AILEEN NARITO

378 OCAMPO, KALEL LELAND MARIANO

379 OLALO, JOHN MARSHALL DIAZ

380 OLBES, MARYROSE ARGELA ESPECIAL

381 OLIS, ARIANNA MICHIKO UY

382 OLIVAREZ, HANNAH ANGELIE HERRERA

383 ONTING, FRANCES PAULINE UNGAB

384 OQUENDO, NOEL AGUILAR

385 ORTEGA, ROBERT JERVINE VALDEZ

386 PACAÑA, JINEBETH MACAHIS

387 PACO, JOHN BERNARD BADONG

388 PACON, ICEE BAGCATIN

389 PADDAYUMAN, JENISE ZETA

390 PADERNAL, MICHAEL PATRICK MALIGAD

391 PADILLA, MA MHELGIE ALVAREZ

392 PAGADUAN, JAMES NICOLAS MATIAS

393 PAGLINAWAN, GLADYS GALIMBA

394 PAIG, NESTEA SACIL

395 PALERO, MARY GRACE CACHERO

396 PALMA, ENRICO JESUS IGNACIO

397 PANDAN, ELLEN JOY PABON

398 PANGCOGA, KELVIN KIRAM JUMAO-AS

399 PANGILINAN, CLARISSE JULIAN ALFARO

400 PANGILINAN, JOLINA GRACE MANEJA

401 PANLAQUI, ANGELO ABSALON

402 PAPA, CHERYL GRAFIL

403 PARACHA, SHEKIRA FAITH LAAB

404 PARCUTELA, BEA JOYCE BESA

405 PARICO, ADDIE IRA BORJA

406 PASCUA, JANEEN ADELLE DELOS REYES

407 PATULILIC, MA CHONA SASAN

408 PEDROS, APRIL JOY LARITA

409 PEDROZA, RIKKO JEREMY CASTILLO

410 PERALTA, YASMIN AGUILA

411 PEREZ, JOSE NICKOLO ONG

412 PERICO, PAMELA DENISE REYES

413 PERONILLA, JURGIL CHRIS TUBANZA

414 PEÑA, KATHLYNNE HOPE FLORES

415 PILONGO, LYNDON LAGUE

416 PINEDA, MARY GRACE MIRANDA

417 PLUMO, KRIZZIA JOYCE ROXAS

418 POJAS, MARIELLE JOY VISITACION

419 POLE, VIVIAN NOTARTE

420 POMICPIC, JANRONEL CALOG

421 PONTANES, SYMPHONY ARIATE

422 PONTEMAYOR, CYRA LYNN CASING

423 PRAS, MARY CLAIRE ALYSSA ESPARTERO

424 PRIMERO, KARL EMERSON

425 PUGEDA, THERESE JANE TORRES

426 PURIFICACION, MARYNOLD VELASCO

427 QUIAMBAO, MARIE ANGELA CANLAS

428 QUILAR, MJ JOMAT MAPE

429 QUITORIANO, RAIA SAMPANG

430 QUIÑONEZ, ROSEMAE CORAY

431 RABE, CARLA TIBAYAN

432 RACKMAN, SITTIE SAMAIDAH BAZER

433 RAGMAC, KIMBERLY-JEAN CABILING

434 RAGO, ALFRED JUSTIN MENDOZA

435 RAJARATNAM, RAMONA MAE SUERTE

436 RAMOS, CIELO CHERRYLANE DALEON

437 RAMOS, ROSE ANNE GUAZON

438 RAPANUT, ROLAND ENERIO

439 RAVELO, ROILO LAVILLA

440 RAVINA, EVITA NACARIO

441 RAÑOLA, REGINA LOUISE SURIO

442 REAL, RANDY FLORES

443 REBUTICA, LORREN NARRA

444 RECENTES, JOSEL MARIE PATANGAN

445 REGALADO, CARMELA JOY PALLORINA

446 RELLIN, KLIDEL FAE BLAS

447 REMERATA, ROQUE JAY MANLANGIT

448 RENOVALLES, KRISTINE MAE AJEDO

449 REPOLLES, CRIZA MAE MAPE

450 REYES, CHARINA SANCHEZ

451 REYES, CHRISTINE JOY RABE

452 REYES, HAZZAR MOHAMMED

453 REYES, JOSHUA MIKHEL BELTRAN

454 REZAGA, BETHEL FAITH YANGA

455 RIANO, KERK AUGUSTINE CERBO

456 RICAFORT, CARL HOMBRE

457 RICARE, REA DENUYO

458 RIMOCAL, MELINDA BAYSA

459 RIVERA, ISABEL SANCHEZ

460 RODELAS, HANNAH MAE BEDONIA

461 RODRIGUEZ, JAN RAINNIEL BASCOGUIN

462 RODRIGUEZ, LARA MAE SANTONIA

463 ROMAGUERA, MARCO NHEL MAGTULOY

464 RONQUILLO, CHARMINE IBAÑEZ

465 RONQUILLO, JAN RYAN SARABILLO

466 ROSALES, QUINN AUBRICK TOMPONG

467 ROSARIO, MARILYN LAYACAN

468 ROXAS, DIANNE LEYSA

469 RUBI, ERICK CANAYONG

470 RUBIO, MAC MICHAEL MANTILE

471 SAAVEDRA, JOSEF CHRISTIEN

472 SABADO, JOHN RENZON OLARAN

473 SACDAL, ROSSELLE ELLSON

474 SALAS, KARYL CLARICE SORETA

475 SALAZAR, RODNEY CUENCA

476 SALDINO, MARY GRACE ZORITA

477 SALONGA, GIANNA FAITH LLESIS

478 SAMANO, JOMAERA ANGELIE ABANES

479 SAN JOSE, JOY CUENCA

480 SANCHEZ, ALESSANDRA CARBONILLA

481 SANQUI, EMMANUEL ENRIC MALOLOS

482 SANTOS, JUNE ALEXIS ARENAS

483 SANTOS, PATRICIA ANDREA GATPANDAN

484 SANTOS, WINDOL CHARLS CAPE

485 SANTUA, ELAIZA CHA

486 SARNO, MORMIE JOSEPH FELIPE

487 SARSAGAT, JIAN KRISTIN DOLOR

488 SAURE, KRIZZLE FAITH PASCUA

489 SAUZA, NADYA PATRICIA ELA

490 SECLON, JOMARIE LOGRONIO

491 SEDUCO, NORIEL ANTIVO

492 SERGOTE, JOHN JOSHUA LIM

493 SERRANO, ELISA VERONICA FERNANDEZ

494 SERREON, CAMILLE ROSE GONZALES

495 SIANO, MARCIALIZA SEDIGO

496 SIMBORIO, HOPE LOUISE TADEJA

497 SINAPUELAS, JOHN JACQUES BENEDICTO

498 SISICAN, KIM MARIE DEGAYO

499 SIVA, CHENILLE ROSE ESCALANTE

500 SORIANO, LORREANE JEM PUGAL

501 SORIANO, MYLENE MORATALLA

502 SUAREZ, ANGELICA FAITH LEGAYADA

503 SUGANO, RYAN DAVE CABANILLAS

504 SUMALDE, JAN MICHAEL CO

505 SUSANO, BERNADETTE DONATO

506 SY, ELAINE INSINAS

507 TABAGO, MARIA KRIZEL ANNE GARINO

508 TABALOC, LEOMAR DELALAMON

509 TABAMO, ANGELICA AMBELON

510 TABASA, JOHN ORLAND CASINILLO

511 TABLANTE, RACHEL BUÑAG

512 TACTACON, CHRISTIAN EDDIESON RIZADA

513 TAJODA, NOREEN JENN TIRO

514 TALAÑA, REAH VANNESSA YOBIDO

515 TAN, KEVIN NEIL GIDO

516 TAOPO, VLADIMIR ELI CUEVAS

517 TAPING, JERWIN JAY EGOS

518 TAVERA, MARY ANGELIQUE ABILLAR

519 TERO, BIANCA DIANE SENIEDO

520 TICZON, HANNA CIRERA

521 TIDALGO, MARRIZ ROLLORATA

522 TOMULTO, MA TERESA MAMARION

523 TOPACIO, KEENE LOUISE DE LEON

524 TORAL, AISAIA JAY BADIANG

525 TORRES, ARIANNE JANULGUE

526 TRADIO, MARCELINO JR DELA RAMA

527 TRINIDAD, MARK ERIC CRUZ

528 TULIN, EA KRISTINE CLARISSE BAUTISTA

529 TUMACDER, GESTYN CUENCA

530 UGALI, ADRIAN GARCIA

531 UHON, AL-HABSI SALIHUN

532 UNTALAN, MA MELODY TANGUILAN

533 URBONA, JONEL CORTEL

534 UY, RUEL JR SENCIL

535 UY, SARABETH JASMINE YU

536 VALDEZ, BENEDIQUE COMETA

537 VALDEZ, DAMSEL AYE ESCOSA

538 VARDELEON, CHARMAINE OCHOA

539 VELADO, IRENE BITOON

540 VELASQUEZ, ABIGAIL RUTH FERNANDO

541 VILLACARLOS, LOURDON BAQUIANO

542 VILLAMOR, MA KATRINA ALVAREZ

543 VILLANUEVA, DELIA CARMINA CADAG

544 VILLANUEVA, LEMUEL ATENCIA

545 VILLENA, CAMILLE JANE PARAOAN

546 VILLOCILLO, CAMILLE BACO

547 VINCE CRUZ, JONNIEL SISON

548 YANA, MA REGINA TAMPUS

549 YANZON, JUVY ANNE ATOS

550 YASAY, JERLYN ROSE CALAGO

551 YBAÑEZ, DANIE MAE DUNGOG

552 YEE, ROBERT BRYAN KALAW

553 YLARDE, BERNADETH VALENZUELA

554 YRA, HANNAH JOYCE PATRICIO

555 YUMANG, ROWELAIN MAE GUNDA

556 ZABATE, ADRIENNE MAE BARING

557 ZAPATA, JEROLD LANCE LIM

558 ZARAGOSA, ZYRA GRACE CABALO

559 ZERRUDO, STEPHANEE JOY BIANGCO

NOTHING FOLLOWS———————-