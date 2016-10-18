Tuesday, October 18, 2016
    • The Manila Times Online
    The Manila Times Online
    You are at:»»»57 examinees pass Respiratory Therapist licensure exams

    57 examinees pass Respiratory Therapist licensure exams

    0
    By on on The Latest News, Today's Breaking News

    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 57 out of 79 passed the Respiratory Therapist Licensure Examination given by the Board of Respiratory Therapy in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia and in Doha, Qatar last September 2016.

    Seq. No.        Name
    1 ABAD, JENNELINE CANTARA
    2 ALBIA, ROWENA LUICO
    3 ALVAREZ, ELIZABETH HULIPAS
    4 ANDINO, ALEJANDRO ARGUELLES
    5 ANTONIO, EURYN POL DAVID
    6 ASUNCION, LOVELLA CABARLES
    7 BELIZARIO, MICHELLE ALVAREZ
    8 BOLINAO, VERONICA ROYOL
    9 BURAGA, EDWARD JR BAUTISTA
    10 CABUTIN, JOJO PALO
    11 CALDERON, JOANNA SAMSON
    12 CALIGUIRAN, EDNA SARMIENTO
    13 CARDANO, MA JINNABETH ONASA
    14 CUEVA, MELANE DAULAT
    15 CUNANAN, CRISTINA ORATE
    16 DAYEGO, GIRLIE CONCEPCION
    17 DE LEON, ROSE ANN BARTE
    18 DE SILVA, HIYAS EISMA
    19 DELA CRUZ, MARISOL ULEP
    20 DELOS REYES, ROGIEBEL ELEAZAR
    21 DIA, MARY GRACE CUSTODIO
    22 ENRIQUEZ, CELINA CAÑARES
    23 FUNTE, ANNA LIZA CORRO
    24 GARGANTIEL, ALLEN MAY VILLAREAL
    25 GRANADA, ANNA LIZETTE MARINAS
    26 ISIDRO, MARIA LUISA ESPIRITU
    27 LACADIN, GLADYS CUISON
    28 LADJA, NUR-AIN ABDULA
    29 LAGUA, YASMIN CELES LAGARE
    30 LATOSQUIN, LERMA CORTES
    31 LOBO, CHRISTOPER FLORES
    32 MACALALAG, DARLEEN DE RAMOS
    33 MADELO, YUMIE BONAGUA
    34 MADET, JAN MURPHY ADI
    35 MAIGI, DIANA ALIBIO
    36 MAULA, FERWINA ARILUN
    37 NAGPALA, ROMANO BARORO
    38 NERI, SOPIA SORMIEDA
    39 NUÑEZ, ERIC FUMERA
    40 ONG, CARMELA DELA CRUZ
    41 PADUA, SABINO RAIO II BORJA
    42 PANGANIBAN, MARILOU LUCINA
    43 PARUNGAO, JOSEPH VICENCIO
    44 PERDON, RODERICK QUIBAEL
    45 PEREZ, JANICE BERNABE
    46 PERIA, MELVIN ANDRES
    47 QUEJADAS, MARIA FE SARMIENTO
    48 QUIAPO, MICHELLE CASAMA
    49 RIVERA, SHARON FULLO
    50 SABORNIDO, BRIAN JOY STA ANA
    51 SALVADOR, ROBINA MANESE
    52 SARANI, FATULLA NURUDDIN
    53 SIOSON, MARVIN LADERAS
    54 SOMINTAC, MELYVIC ROMERO
    55 VALDEZ, IMELDA OCASION
    56 VILLA, ROMMEL AYOS
    57 ZARA, XEREX LASAM

    NOTHING FOLLOWS———————-

    Share.
    loading...

    Leave A Reply