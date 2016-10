57 examinees pass Respiratory Therapist licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 57 out of 79 passed the Respiratory Therapist Licensure Examination given by the Board of Respiratory Therapy in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia and in Doha, Qatar last September 2016.

Seq. No. Name

1 ABAD, JENNELINE CANTARA

2 ALBIA, ROWENA LUICO

3 ALVAREZ, ELIZABETH HULIPAS

4 ANDINO, ALEJANDRO ARGUELLES

5 ANTONIO, EURYN POL DAVID

6 ASUNCION, LOVELLA CABARLES

7 BELIZARIO, MICHELLE ALVAREZ

8 BOLINAO, VERONICA ROYOL

9 BURAGA, EDWARD JR BAUTISTA

10 CABUTIN, JOJO PALO

11 CALDERON, JOANNA SAMSON

12 CALIGUIRAN, EDNA SARMIENTO

13 CARDANO, MA JINNABETH ONASA

14 CUEVA, MELANE DAULAT

15 CUNANAN, CRISTINA ORATE

16 DAYEGO, GIRLIE CONCEPCION

17 DE LEON, ROSE ANN BARTE

18 DE SILVA, HIYAS EISMA

19 DELA CRUZ, MARISOL ULEP

20 DELOS REYES, ROGIEBEL ELEAZAR

21 DIA, MARY GRACE CUSTODIO

22 ENRIQUEZ, CELINA CAÑARES

23 FUNTE, ANNA LIZA CORRO

24 GARGANTIEL, ALLEN MAY VILLAREAL

25 GRANADA, ANNA LIZETTE MARINAS

26 ISIDRO, MARIA LUISA ESPIRITU

27 LACADIN, GLADYS CUISON

28 LADJA, NUR-AIN ABDULA

29 LAGUA, YASMIN CELES LAGARE

30 LATOSQUIN, LERMA CORTES

31 LOBO, CHRISTOPER FLORES

32 MACALALAG, DARLEEN DE RAMOS

33 MADELO, YUMIE BONAGUA

34 MADET, JAN MURPHY ADI

35 MAIGI, DIANA ALIBIO

36 MAULA, FERWINA ARILUN

37 NAGPALA, ROMANO BARORO

38 NERI, SOPIA SORMIEDA

39 NUÑEZ, ERIC FUMERA

40 ONG, CARMELA DELA CRUZ

41 PADUA, SABINO RAIO II BORJA

42 PANGANIBAN, MARILOU LUCINA

43 PARUNGAO, JOSEPH VICENCIO

44 PERDON, RODERICK QUIBAEL

45 PEREZ, JANICE BERNABE

46 PERIA, MELVIN ANDRES

47 QUEJADAS, MARIA FE SARMIENTO

48 QUIAPO, MICHELLE CASAMA

49 RIVERA, SHARON FULLO

50 SABORNIDO, BRIAN JOY STA ANA

51 SALVADOR, ROBINA MANESE

52 SARANI, FATULLA NURUDDIN

53 SIOSON, MARVIN LADERAS

54 SOMINTAC, MELYVIC ROMERO

55 VALDEZ, IMELDA OCASION

56 VILLA, ROMMEL AYOS

57 ZARA, XEREX LASAM

NOTHING FOLLOWS———————-