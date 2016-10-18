57 examinees pass Respiratory Therapist licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 57 out of 79 passed the Respiratory Therapist Licensure Examination given by the Board of Respiratory Therapy in Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia and in Doha, Qatar last September 2016.
Seq. No. Name
1 ABAD, JENNELINE CANTARA
2 ALBIA, ROWENA LUICO
3 ALVAREZ, ELIZABETH HULIPAS
4 ANDINO, ALEJANDRO ARGUELLES
5 ANTONIO, EURYN POL DAVID
6 ASUNCION, LOVELLA CABARLES
7 BELIZARIO, MICHELLE ALVAREZ
8 BOLINAO, VERONICA ROYOL
9 BURAGA, EDWARD JR BAUTISTA
10 CABUTIN, JOJO PALO
11 CALDERON, JOANNA SAMSON
12 CALIGUIRAN, EDNA SARMIENTO
13 CARDANO, MA JINNABETH ONASA
14 CUEVA, MELANE DAULAT
15 CUNANAN, CRISTINA ORATE
16 DAYEGO, GIRLIE CONCEPCION
17 DE LEON, ROSE ANN BARTE
18 DE SILVA, HIYAS EISMA
19 DELA CRUZ, MARISOL ULEP
20 DELOS REYES, ROGIEBEL ELEAZAR
21 DIA, MARY GRACE CUSTODIO
22 ENRIQUEZ, CELINA CAÑARES
23 FUNTE, ANNA LIZA CORRO
24 GARGANTIEL, ALLEN MAY VILLAREAL
25 GRANADA, ANNA LIZETTE MARINAS
26 ISIDRO, MARIA LUISA ESPIRITU
27 LACADIN, GLADYS CUISON
28 LADJA, NUR-AIN ABDULA
29 LAGUA, YASMIN CELES LAGARE
30 LATOSQUIN, LERMA CORTES
31 LOBO, CHRISTOPER FLORES
32 MACALALAG, DARLEEN DE RAMOS
33 MADELO, YUMIE BONAGUA
34 MADET, JAN MURPHY ADI
35 MAIGI, DIANA ALIBIO
36 MAULA, FERWINA ARILUN
37 NAGPALA, ROMANO BARORO
38 NERI, SOPIA SORMIEDA
39 NUÑEZ, ERIC FUMERA
40 ONG, CARMELA DELA CRUZ
41 PADUA, SABINO RAIO II BORJA
42 PANGANIBAN, MARILOU LUCINA
43 PARUNGAO, JOSEPH VICENCIO
44 PERDON, RODERICK QUIBAEL
45 PEREZ, JANICE BERNABE
46 PERIA, MELVIN ANDRES
47 QUEJADAS, MARIA FE SARMIENTO
48 QUIAPO, MICHELLE CASAMA
49 RIVERA, SHARON FULLO
50 SABORNIDO, BRIAN JOY STA ANA
51 SALVADOR, ROBINA MANESE
52 SARANI, FATULLA NURUDDIN
53 SIOSON, MARVIN LADERAS
54 SOMINTAC, MELYVIC ROMERO
55 VALDEZ, IMELDA OCASION
56 VILLA, ROMMEL AYOS
57 ZARA, XEREX LASAM
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