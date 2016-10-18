58 examinees pass the Metallurgical Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 58 out of 71 passed the Metallurgical Engineer Licensure Examination given by the Board of Metallurgical Engineering in Manila and Davao this October 2016.
Seq. No. N a m e
1 ADALIM, VINCENT LOIE DESCALLAR
2 AMBOLODE, AARON EXXON CASTRO
3 ANDAL, XYZA YZABEL DAGOOC
4 ANGOSTURA, THOMAS JAY ECHAVARRIA
5 APARECE, MARYROSE JOY TORRES
6 APOLONIO, JAMIE JANE FAJICULAY
7 ARGUILLAS, IVONNE ILOGON
8 ASIS, KENDELL SALCEDO
9 BACCAY, STELLE CAWILAN
10 BANCALE, ALFRED ABACIAL
11 BARCENA, FAITH JOY AQUINO
12 BARORO, APRIL VINE BLANCO
13 BRILATA, GELIAH ANNE DAMPIOS
14 BUCAO, VANESSA RUIZ
15 CABREROS, JHED MHERSON TORRES
16 CALANDA, ANNA MARIKO
17 CANARIA, MICHELLE LENAIR POCSIDIO
18 CARAGAN, MARTEL JOSEPH GONZALES
19 CARREON, ALVIN CARL ESTANISLAO
20 CATEDRAL, JOHN ISRAEL REDULA
21 CLEOPE, MARK JAYSON FAMISAN
22 CRUZ, JOHN MONTE CARLO RIVERA
23 DAQUE, RAYMEROSE QUIMNO
24 DILAO, JONATHAN BETONIO
25 DIVINAGRACIA, MYRRH JADE MIRANDA
26 DOMINGO, AMIEL MARC FAJARDO
27 DY ECHO, TERENCE JUSTIN FESTIN
28 ESCALERA, XAVIER JUDE DE TORRES
29 ESPEJO, JO MARIE LACERNA
30 FACAL, CHARMAINE GRACE PAJE
31 GULTIA, GRACE ORIAS
32 LACABA, ANGEL LEAH ORGA
33 LASTAM, JERALDINE PASAOL
34 LOAYON, RODOLFO JR FERNANDEZ
35 LUIS, ERASHEEN LAURON
36 MAGHANOY, KINNETH MAE ANTIOLA
37 MAMALO, BENHAMIN INDIN
38 MANANTAN, PRINCE NICHOLE LOPEZ
39 MANRIQUE, LAURENZ EARL MALABED
40 MATILAC, LORENZO MALLONGA
41 MONTEZA, ARDRIEL MATTHEW AYSON
42 MORILLA, ARTRIC JEANO VALDE
43 MOSENDE, VANESSA CRISTINA CABAJES
44 NUÑEZ, MARK IANNE LEDESMA
45 OBGUIA, ELMAR JR OLITA
46 OMPAD, KRISTELLE LOU GALICIA
47 PAGATPAT, JEFFREY CENA
48 PAGLINAWAN, EASTER PHOEBE DURIAS
49 PEROCILLO, YVONNE KAYE MAGALLANO
50 PINTO, MA MANNA FARREL BALBOA
51 PRECLARO, NARCISO JR RECELLA
52 RAGANAS, MARIA THERESA RESERVA
53 RAMOS, JACKIE LOU CHUA
54 SALCES, ALIZA MARIE PADILLA
55 SANCHEZ, STEPHEN JOHN JAMORA
56 SAYSON, CHARLES MORGAN RAYMUNDO
57 SENEFROTA, VAL JESREEL LABANDERO
58 TAGHOY, MAR JOSEPH QUICO
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