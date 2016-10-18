Tuesday, October 18, 2016
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    58 examinees pass the Metallurgical Engineer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 58 out of 71 passed the Metallurgical Engineer Licensure Examination given by the Board of Metallurgical Engineering in Manila and Davao this October 2016.

    Seq. No.   N a m e

    1  ADALIM, VINCENT LOIE  DESCALLAR
    2  AMBOLODE, AARON EXXON  CASTRO
    3  ANDAL, XYZA YZABEL  DAGOOC
    4  ANGOSTURA, THOMAS JAY  ECHAVARRIA
    5  APARECE, MARYROSE JOY  TORRES
    6  APOLONIO, JAMIE JANE  FAJICULAY
    7  ARGUILLAS, IVONNE  ILOGON
    8  ASIS, KENDELL  SALCEDO
    9  BACCAY, STELLE  CAWILAN
    10  BANCALE, ALFRED  ABACIAL
    11  BARCENA, FAITH JOY  AQUINO
    12  BARORO, APRIL VINE  BLANCO
    13  BRILATA, GELIAH ANNE  DAMPIOS
    14  BUCAO, VANESSA  RUIZ
    15  CABREROS, JHED MHERSON  TORRES
    16  CALANDA, ANNA MARIKO
    17  CANARIA, MICHELLE LENAIR  POCSIDIO
    18  CARAGAN, MARTEL JOSEPH  GONZALES
    19  CARREON, ALVIN CARL  ESTANISLAO
    20  CATEDRAL, JOHN ISRAEL  REDULA
    21  CLEOPE, MARK JAYSON  FAMISAN
    22  CRUZ, JOHN MONTE CARLO  RIVERA
    23  DAQUE, RAYMEROSE  QUIMNO
    24  DILAO, JONATHAN  BETONIO
    25  DIVINAGRACIA, MYRRH JADE  MIRANDA
    26  DOMINGO, AMIEL MARC  FAJARDO
    27  DY ECHO, TERENCE JUSTIN  FESTIN
    28  ESCALERA, XAVIER JUDE  DE TORRES
    29  ESPEJO, JO MARIE  LACERNA
    30  FACAL, CHARMAINE GRACE  PAJE
    31  GULTIA, GRACE  ORIAS
    32  LACABA, ANGEL LEAH  ORGA
    33  LASTAM, JERALDINE  PASAOL
    34  LOAYON, RODOLFO JR  FERNANDEZ
    35  LUIS, ERASHEEN  LAURON
    36  MAGHANOY, KINNETH MAE  ANTIOLA
    37  MAMALO, BENHAMIN  INDIN
    38  MANANTAN, PRINCE NICHOLE  LOPEZ
    39  MANRIQUE, LAURENZ EARL  MALABED
    40  MATILAC, LORENZO  MALLONGA
    41  MONTEZA, ARDRIEL MATTHEW  AYSON
    42  MORILLA, ARTRIC JEANO  VALDE
    43  MOSENDE, VANESSA CRISTINA  CABAJES
    44  NUÑEZ, MARK IANNE  LEDESMA
    45  OBGUIA, ELMAR JR  OLITA
    46  OMPAD, KRISTELLE LOU  GALICIA
    47  PAGATPAT, JEFFREY  CENA
    48  PAGLINAWAN, EASTER PHOEBE  DURIAS
    49  PEROCILLO, YVONNE KAYE  MAGALLANO
    50  PINTO, MA MANNA FARREL  BALBOA
    51  PRECLARO, NARCISO JR  RECELLA
    52  RAGANAS, MARIA THERESA  RESERVA
    53  RAMOS, JACKIE LOU  CHUA
    54  SALCES, ALIZA MARIE  PADILLA
    55  SANCHEZ, STEPHEN JOHN  JAMORA
    56  SAYSON, CHARLES MORGAN  RAYMUNDO
    57  SENEFROTA, VAL JESREEL  LABANDERO
    58  TAGHOY, MAR JOSEPH  QUICO

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