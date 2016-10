58 examinees pass the Metallurgical Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 58 out of 71 passed the Metallurgical Engineer Licensure Examination given by the Board of Metallurgical Engineering in Manila and Davao this October 2016.

Seq. No. N a m e

1 ADALIM, VINCENT LOIE DESCALLAR

2 AMBOLODE, AARON EXXON CASTRO

3 ANDAL, XYZA YZABEL DAGOOC

4 ANGOSTURA, THOMAS JAY ECHAVARRIA

5 APARECE, MARYROSE JOY TORRES

6 APOLONIO, JAMIE JANE FAJICULAY

7 ARGUILLAS, IVONNE ILOGON

8 ASIS, KENDELL SALCEDO

9 BACCAY, STELLE CAWILAN

10 BANCALE, ALFRED ABACIAL

11 BARCENA, FAITH JOY AQUINO

12 BARORO, APRIL VINE BLANCO

13 BRILATA, GELIAH ANNE DAMPIOS

14 BUCAO, VANESSA RUIZ

15 CABREROS, JHED MHERSON TORRES

16 CALANDA, ANNA MARIKO

17 CANARIA, MICHELLE LENAIR POCSIDIO

18 CARAGAN, MARTEL JOSEPH GONZALES

19 CARREON, ALVIN CARL ESTANISLAO

20 CATEDRAL, JOHN ISRAEL REDULA

21 CLEOPE, MARK JAYSON FAMISAN

22 CRUZ, JOHN MONTE CARLO RIVERA

23 DAQUE, RAYMEROSE QUIMNO

24 DILAO, JONATHAN BETONIO

25 DIVINAGRACIA, MYRRH JADE MIRANDA

26 DOMINGO, AMIEL MARC FAJARDO

27 DY ECHO, TERENCE JUSTIN FESTIN

28 ESCALERA, XAVIER JUDE DE TORRES

29 ESPEJO, JO MARIE LACERNA

30 FACAL, CHARMAINE GRACE PAJE

31 GULTIA, GRACE ORIAS

32 LACABA, ANGEL LEAH ORGA

33 LASTAM, JERALDINE PASAOL

34 LOAYON, RODOLFO JR FERNANDEZ

35 LUIS, ERASHEEN LAURON

36 MAGHANOY, KINNETH MAE ANTIOLA

37 MAMALO, BENHAMIN INDIN

38 MANANTAN, PRINCE NICHOLE LOPEZ

39 MANRIQUE, LAURENZ EARL MALABED

40 MATILAC, LORENZO MALLONGA

41 MONTEZA, ARDRIEL MATTHEW AYSON

42 MORILLA, ARTRIC JEANO VALDE

43 MOSENDE, VANESSA CRISTINA CABAJES

44 NUÑEZ, MARK IANNE LEDESMA

45 OBGUIA, ELMAR JR OLITA

46 OMPAD, KRISTELLE LOU GALICIA

47 PAGATPAT, JEFFREY CENA

48 PAGLINAWAN, EASTER PHOEBE DURIAS

49 PEROCILLO, YVONNE KAYE MAGALLANO

50 PINTO, MA MANNA FARREL BALBOA

51 PRECLARO, NARCISO JR RECELLA

52 RAGANAS, MARIA THERESA RESERVA

53 RAMOS, JACKIE LOU CHUA

54 SALCES, ALIZA MARIE PADILLA

55 SANCHEZ, STEPHEN JOHN JAMORA

56 SAYSON, CHARLES MORGAN RAYMUNDO

57 SENEFROTA, VAL JESREEL LABANDERO

58 TAGHOY, MAR JOSEPH QUICO

NOTHING FOLLOWS———————-