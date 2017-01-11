605 examinees pass the Dentist licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 605 out of 1,150 passed the December 2016 Dentist Licensure Examination (Written Phase) and 609 out of 613 passed the Dentist Licensure Examination (Practical Phase) given by the Board of Dentistry in Manila this January 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABALOS, AILYN MORANDANTE
2 ABALOS, ARMIE CATE SUAREZ
3 ABARQUEZ, MICHAEL ENAD
4 ABEJO, JOANA MAY MOSTRALES
5 ABELLA, SARA PAMELA THERESE LAGON
6 ABO, ANGEL VIC BUENAVENTURA
7 ABRENICA, MARIA ERENICA ARASULA
8 ABUCEJO, JOANNA LUCILLE SALARDA
9 ACHARON, GWENBELLE ABARQUEZ
10 ACUB, MARK CAMERON JABILE
11 ADRIANO, GUILLIAN ARBIE SANTOS
12 AGAPITO, LORIEL JEFFERSON MENDOZA
13 AGBISIT, SHARI LEI DOMINGO
14 AGDA, MIKHAELA DIANNE MAGPANTAY
15 AGUILA, ALYANA JULIET MENDOZA
16 AGUILA, JOSHUA TITULAR
17 AGUSTIN, AGATHA MAE PINEDA
18 AKIA, NICO PAOLO AFRICA
19 ALABAN, MARK JUDE DURON
20 ALAVAR, BRYAN BANTAYAN
21 ALBITOS, ELEIZEL ABILLADA
22 ALBUNAG, ANNE MELVINE AVILA
23 ALCACHUPAS, KATHRINA BUTON
24 ALCANTARA, FITZ JERARD EMMANUEL CAÑA
25 ALCARAZ, MELODY ANN RIÑOS
26 ALCARIA, CHARMAINE
27 ALDAY, JERICHO LUGTU
28 ALGABRE, EZEKIEL UBANDO
29 ALIPIO, SHEILA MAY QUINIT
30 ALMIROL, VIRDEN MIA BONTONG
31 ALMONTE, EILENE JOYCE ALENZUELA
32 ALONDAY, EMMA ALELI DIZON
33 ALVAÑEZ, ROLAND PANTALEON
34 AMANTE, AUBREY ARADA
35 AMBAS, IRIS HAZEL NACUA
36 AMPANG, ILYSSA DELA FUENTE
37 AMPARO, KLAUDINE ARROGANTE
38 AMUL, GRESHA ELINA BLAY
39 ANASTACIO, LEANA MAE AUSTRIA
40 ANG, CHELSEA MARIE GARCIA
41 APACIBLE, IANNA REBECCA POBLETE
42 APOLINAR, AYNA RUADO
43 AQUINO, KATRINA ANNE RIVERA
44 AQUINO, KIMBERLY DALUPE
45 ARBOLEDA, MARIANNE MANUEL
46 ARCALAS, MA ZEINA ANGELA ZARATE
47 ARE, RALPH MATHEW ENERLAN
48 ARRIOLA, SHARMAINE PRINCESA
49 ASOY, CHARIZ TRINIDAD
50 ASTUDILLO, VERONA MICA DANGOY
51 ATAYAN, APPLE LYAN LABORDE
52 ATIZADO, SAM DAVID
53 AURELIO, NATHANIEL GODFREY CATABIJAN
54 AVENDAÑO, SONNY BOY RICABO
55 AVES, VIRGILIO JR SALVADOR
56 AYAPANA, REAROSA EVANGELISTA
57 BACHILLER, RICHENA MARIE SANTOS
58 BACOLOD, ROSE ANNE PONTILLAS
59 BACOS, MAE LYN SANTIAGO
60 BADONG, KRISTINE ANN GAITE
61 BAGUIO, IA SHANE MONIQUE NACALABAN
62 BALABBO, MAEDELYN LANIOG
63 BALBOA, ELEANOR LAUS
64 BALOYO, KERSTINE ZAEL CORDERO
65 BALOYO, SHARMAINE ANNE MEDIAVILLA
66 BALTAZAR, JOHN CEDRIC MARCELO
67 BAN, LESLIE AN UBAL
68 BANDELARIA, MARY FE MEDALLADA
69 BANIEL, LORENZ CHRISTIAN PADILLA
70 BARAPON, MA HERMIE CULEEN FLORES
71 BARBA, FRANZ ZERLEEN VIVERO
72 BARCEL, MA TRACEY CAMILLE SALANDANAN
73 BARE, JOECYL LLOREN
74 BARRIOS, JESSAR LYNNE BALOYO
75 BARROSA, CARL JUDE SEMOLAVA
76 BARROSO, EDWARD LOUIE MONTANEZ
77 BARTE, ESTHER JULIE DULFO
78 BARTOLOME, JANNEL ELLANE NIERRA
79 BASUIL, EDGAR BRANDAL JERVIN DIANG
80 BATALLONES, CARMILLE PEREZ
81 BATHAN, FRANNIE PASAO
82 BAUTISTA, LOUIS CLYDE CRUZ
83 BAUTISTA, YVES MICHELSEN RAMOS
84 BELLINGAN, EDMAR DELA CRUZ
85 BERING, VALERIE ANN FIDELLAGA
86 BERNAL, ANGELO OSWALD UBANDO
87 BERNALES, FREDMAR VILLEGAS
88 BERNARDO, ANNE MARIE KRISTINE RIVERA
89 BIACO, RHONA JOY QUITON
90 BIANA, VERONICA ANNE NAJERA
91 BICOL, SHARMAINE MARIE GAMIT
92 BIRUNG, HERALD ROMERO
93 BOHOLST, STEFFI ANN LICAYAN
94 BOJARE, ESTRELLA MARIE BACARRO
95 BONAOBRA, KRISTINE MAE BORLADO
96 BONAYAO, SUNSHINE COPASAN
97 BONDOC, ELORA NIKITA JAVIER
98 BONDOC, JOANNE PAGCU
99 BONZO, LIANTONETTE CASTILLON
100 BOSCH, BLOSSOM LOPEZ
101 BRIONES, JOHN NELSON LUGAY
102 BRODIE, JENNIFER MASANGCAY
103 BUBAN, TRACY DANIELLE SAN BUENAVENTURA
104 BUCAD, SHELDON GALFO
105 BUENAVISTA, KRISTEL YAMOMO
106 BUENDICHO, CHARLES BRENT MARIANO
107 BUENO, JANELLE BEATRICE
108 BUGAY, MA EVAN GRACE MENDOZA
109 BUÑO, ANGELO MARQUEZ
110 CABALLERO, LEAH FLOR MACABEBE
111 CABANATUAN, REGIE CALAUNAN
112 CABARRUBIAS, ALYSSA LINYL GILAMON
113 CABAYU, APRILLE DUMON
114 CABERTO, IAN JOEL DIEL
115 CABREROS, MARIAH ANGELA CARREON
116 CACDAC, MA SHEENYL VENANCIO
117 CADAYONA, NYKA LUNA
118 CALAMAAN, ANGELICA CHRISTINE CAR
119 CALAMAAN, WHALTER JHON AGORDE
120 CALANG, MANESSA AMOUR ZERDA
121 CALAUOR, CAREY MORALIDA
122 CALDINO, JAN RENZI SERRANO
123 CALVES, DANIELLE ANN CLARO
124 CAMPO, KENNELYN PANTAL
125 CAMPOS, JAN DAVID ORIÑA
126 CAMUA, KRISTINE JOY MALOMA
127 CAMUNGOL, ALLAN FRED GARCIA
128 CANADA, LIEZA MAE BARGAMENTO
129 CANCINO, KRISLY DELA CRUZ
130 CANCIO, DANIELLE DELA CRUZ
131 CANONO, MA CATHERINE GRACE CAMUA
132 CARAAN, KRISTINE JOY MAYUGA
133 CARIÑO, JANICA CLAIRE TOMBOC
134 CARMELO, PRIJ ALPHONZ CASPE
135 CARMONA, MA CAMILLE PARRENO
136 CARMONA, RONNA FAUSTINO
137 CASANOVA, RALPH CHARLIE BAUTISTA
138 CASIPIT, JOSEPH LOPEZ
139 CASTILLO, ARACELLI PACO
140 CASTILLO, ARIANNE MARIE ALEXANDRA BENESA
141 CASTRO, BARTY BACACAO
142 CASUPANAN, MARY GRACE BOBIS
143 CATANIAG, ROEL DELOS REYES
144 CAVAN, MARIA CHRISTINA JAPITANA
145 CAYCO, MARIA CONSOLACION BELDOA
146 CEBEDO, PATRICK MARC ESTRELLA
147 CEPE, MA ROSELYN TO-ONG
148 CEQUIÑA, SUSAN GAY DEIPARINE
149 CERDEÑA, BIANCA MAE ALFONSO
150 CHAVENIA, JAMIE LYN TEOLOGO
151 CHUA, CLAIRE EVANGELINE DE VERA
152 CLARITO, CLARICE VIDAL
153 CLAVEL, AUN CLARICE TEJADO
154 CLUTARIO, ALLYSSA CAMU
155 CO, KARINA ISABEL FERNANDEZ
156 COLA, SUMMER JOY JALEM
157 CONCEPCION, NIÑO JONATHAN CONZ LEGARTE
158 CONCEPCION, PATRICIA MAE VEGA
159 CONOPIO, CRAIG PATRICK CRUZ
160 CORACHEA, MARIE ANTONETTE SANTIAGO
161 CORPUZ, JO ANNE MARIE CALABBUN
162 CORTEZ, TAMERLANE JOY EVANGELISTA
163 COSTALES, GIORGIO PEREGRINO USAL
164 CRISTOBAL, AIZEL NICA CHAN
165 CRUZ, MARY GUMAPOS
166 CRUZ, MICHAEL ALAN ANDAL
167 CUA, MATTHEW LAWRENZ TAN
168 CUIZON, CHARLENE RIZA CONDES
169 CUYAG, JOREPE BERNABE
170 DADIVAS, JO HANNAH AÑES
171 DAMASCO, BENJAMIN FOLLANTE
172 DANGANAN, LANI PULUMBARIT
173 DANGATAN, ROGELYN BAIGUEN
174 DAQUIZ, AIRHA GAY BAUTO
175 DATUIN, MARY PRECIOUS JASMIN ESPALDON
176 DAYO, KAREL IAN LIMJUCO
177 DE CASTRO, CHERIE LOU MARTINEZ
178 DE GUZMAN, DANIELLA FRANZIA PASCUAL
179 DE JESUS, JERRMOND EMMANUEL GANTUANGCO
180 DE JESUS, LAURENCE CLEIDON ABORDO
181 DE JESUS, MARGARET MARIE BERNARDO
182 DE JESUS, NICODEMUS LIWAG
183 DE LEON, JOY JENEENE BAYSANTOS
184 DE LEON, REDJOAN BADUA
185 DE LOS REYES, ROCHELLE GONZALES
186 DE LUNA, MAX CEASAR NOVELOSO
187 DE MESA, LUCILLE ANNE ARCA
188 DE NIEVA, THERESSA NOELYN MANLONGAT
189 DE TAZA, KAIZETTE MIEJE LUDOVICE
190 DEL ROSARIO, JERMAINE VICTORIA GUICO
191 DEL ROSARIO, MA-ANNE QUIAMBAO
192 DELA CRUZ, DANA MICHELLE LIM
193 DELA CRUZ, ERNESTINE ANDREA ANZA
194 DELA CRUZ, HANSELLINE ESPIRITU
195 DELA DINGCO, CRISTINA ANGELA EDRADA
196 DELA ROSA, RABBY LYNN BAUTISTA
197 DELOS REYES, CAMILLE BUSTAMANTE
198 DELOS REYES, RICHELLE JOICE DUMAGPI
199 DELOS SANTOS, JANINE DATOC
200 DEMOL, MAYLORD GRAVADOR
201 DIAZ, IVANA GABRIELLE BRANA
202 DIEGO, ALEXIS LOUISE VICENTE
203 DILAY, KAYE JUSTINE BAJAS
204 DIMATULAC, MA LORESA MENDERICO
205 DIOSO, LIRRA BAYLEN
206 DIVINAGRACIA, ALYSSA ASHLEY JERUTA
207 DIZON, KARL LESTER BALDERAS
208 DIÑO, KATHERINE CASSAMELIO
209 DOMINGO, ARIANNE UCOL
210 DOMINGO, MARIA ANGELICA YADAO
211 DOMINGO, RODALYN UMALI
212 DONESA, ALEJANDRO JR HADAP
213 DUMAGUIN, HECTOR ANDREW ARCELO
214 DUMAGUIN, MARIA KHALINA QUINTO
215 DUTERTE, MARIA MARGARITA DOMINGO
216 ECHEGOYEN, TRISHA EIKO MORALES
217 EDEROSAS, JAMIE ROSE GAPASIN
218 EGAR, CHERIEL VIE ORTEGA
219 EGBALIC, RENNEL JIN BANGAY
220 ENCARNACION, DANA VERONICA JIMENEZ
221 ENCINAS, MA FENADEE DIMAANO
222 ENDAYA, MAZIE MARJORIE ESCUETA
223 ENDOZO, GERALDINE LINDO
224 EPONDULAN, MELL LAGUMBAY
225 ESCABALON, HYNDIE CLUADE EFENIO
226 ESCALONA, MA NOREEN LANDAZABAL
227 ESCOBAR, KATHLEEN ANNE SALES
228 ESPENILLA, NICOLAS ROY HERNANDEZ
229 ESPINELI, SHERMANE OLARTE
230 ESQUELA, MA LEILANI ESTHER ANTONIA PACRES
231 ESTARIJA, ANGELI MA LOURDES ANGEL
232 ESTRELLA, LYZZA DIANNE MORDENO
233 ESTREMERA, SUZANNE ABRINA
234 EVANGELISTA, MICHELLE HOPE RAMADA
235 EVARISTO, MARJORIE DORIA
236 FABRICANTE, CHARMAINE LEA PAISO
237 FANER, JAFFA DEA FABABAER
238 FERMANEZ, LOVELY ROSE IGNACIO
239 FERNANDEZ, LERMA ASUNCION
240 FLORES, KIMBERLY TAÑEDO
241 FLORES, MARIEMAY PICARDAL
242 FLORES, ROSE ANN CUEVAS
243 FOJAS, KATHERINE PEREA
244 FUENTES, VANEZA JOY MANZANO
245 GABALDON, VANESSA CELINE MARCELINO
246 GABUAT, HERMIE JOYCE MARQUEZ
247 GADIAZA, BRYAN JOHN GALUT
248 GALAN, JAMES KOJI TABUCANON
249 GALANG, DONNA LYNNE GUZMAN
250 GALEON, MARY JOY EMMANUELLE ROMEA
251 GALLARDO, JAN ZEBULUN PAGSUGUIRON
252 GALLARDO, ROBERT ROMMUEL WONG
253 GALLEMIT, THERESSA GUITARTE
254 GALLOS, GINO JR PAGTOLON-AN
255 GALLOS, PEARLY JILL LUNA
256 GALVADORES, VHELRON EBOL
257 GALVAN, MARC ANGELO SANTOS
258 GALVEZ, FLORANNE-DENISE BARTIDO
259 GAMAYO, KATHLEEN JOYCE SAMPANG
260 GAPUSAN, PRINCESS AVIGAIL SEVILLA
261 GARCIA, CZARINA ENDOZO
262 GARCIA, RANINA VENELLE SALUMBIDES
263 GARCIA, RUTH LYN IZON
264 GARCIA, VANESSA MONTERUBIO
265 GATAPIA, ROUZ JANINE AHIDA
266 GATCHALIAN, MELANIE GULAPA
267 GATDULA, EARL JIO AGONCILLO
268 GATDULA, KRISTINE ANNE DIAZ
269 GAVIETA, ERICK GEORGE SALVILLA
270 GAWIDAN, MICHELLE
271 GEMPESAO, JOZELLE AMOYAN
272 GENOVA, JENASHARA CHARIZZE SATURNO
273 GEPANAYAO, LEIZEL ANN LOREDO
274 GIANAN, FRANZ ANGELO DELINA
275 GILBUENA, FATIMA MAE DELIMA
276 GO, CHARMANNE LOVE JOY DE GUZMAN
277 GODOY, JOHN KENNETH ALCONTIN
278 GONZALES, JILLE ANN REGINE DEL ROSARIO
279 GONZALEZ, MARIA ANGELA MARTHA TINSAY
280 GOPENG, JUANCHO JOSHUA MORADO
281 GRIPAL, SHERRY KRIS CLEMENTE
282 GUEVARRA, ROSELLE ANN CLAUDIO
283 GUMBA, JAIZON BEE NECESITO
284 GUTIERREZ, LIZLY ANN TOLIAO
285 HALASAN, MONICA MAY GUBAT
286 HERNAEZ, CITI SARA MISA
287 HERNANDEZ, KATRINA ANOG
288 HEYRANA, MA KEA JAYNE DIZON
289 HIZON, KRISTINA MARIA MARTIN
290 HOUSTON, ADRIAN JAMAIL
291 HUGO, CHRISTOPHER BUOT
292 IBERA, MARIA ANGELINE GRACE MORADA
293 IDRIS, NASHEEMA ADIONG
294 IGNACIO, CHELSEA MAREE MORTEL
295 ILUSTRISIMO, MARIA ODESSA LINABAN
296 IMMOLIAP, BERYL DUNGAYA
297 INFANTE, ARIANA ELAYNE ISLETA
298 IPANAG, CHERRYLYN LUZ
299 IQUIÑA, GLEEZEL APPLE SATO
300 IRANI, MARJAN COLINA
301 ISIDRO, JUSTINE NICOLE LAGMAN
302 ISRAEL, MARJORIE ANNE OLIVERIO
303 JACUTAN, EHROME REI EVANGELISTA
304 JALLORINA, JASMINE GEPANAYAO
305 JANDIC, KHARL JOSEPH OSITA
306 JAVIER, JANINA RIO TEJANO
307 JAVIER, JOHN DAVE RAMOS
308 JAVIER, TIMOTHY JOSEF RAMOS
309 JOAQUIN, HERZON BENEDICT TALAG
310 JORGIO, MARGIELYN DANOLI
311 KALAW, ADRIENNE DOMINIQUE SARMIENTO
312 KARIMZADEH, SHIBA OTAYDE
313 KAW, FRANCIS CACERES
314 KELLY, JANIFER AMANDO
315 KHOSRAVIBABADI, HYKAL ROA
316 KUN, MARY LOVELY ANN ONG
317 LABUCAY, KRISHURMURTY ANN CASIL
318 LACEA, FELJIE LAURICE RULIDA
319 LAO, ALYSSA IGNO
320 LAO, MICHELLE KAYE GAMUNDOY
321 LAROYA, KHARENN MAE LAGUNDA
322 LASCANO, JOSHUA RUEL ASPIRAS
323 LASQUITE, ALDREA LACANILAO
324 LAVARIAS, GLAISA MAY CAGUIOA
325 LAYUG, GERARD EMMANUEL PECACHE
326 LAZO, KRISTIANNE GAVINA
327 LEE, YANG MYONG BAQUIRAN
328 LEGASPI, ALLENNA PENNY KIRONG
329 LEGASPI, ARCHELL FAITH PORRAS
330 LEGASPI, MC CYRIL BERGUNIO
331 LERA-OG, PAOLA TERESA JANCE
332 LESCANO, GELLIE JOY GUTIERREZ
333 LESMORAS, MARIA ALYSSA EVANGELISTA
334 LIANKO, FIDELIS MARIE MERCADO
335 LICTAG, JEZEBYL ALBINO
336 LIGON, PATRICIA DYAN LORENZO
337 LILAM, CAROLYN POLILLO
338 LIM, IYAN ANTHONY ANG
339 LINDRES, PATTRICE ANGELICA CONCEPCION
340 LING, SHIRLEY LU
341 LLAMADO, JIAH PE
342 LLENADO, CAROL MAY QUIAMBAO
343 LO, KIMBERLY BLESS BARIT
344 LOGRONIO, MARIA THERESA BANDADA
345 LONGOS, MARIE KARINA CEQUIÑA
346 LOPEZ, EILENE QUENE SASALUYA
347 LOQUE, JERIZA FATE RUNES
348 LUCERO, AIMEE GODOFREDA OLIVER
349 LUCIDO, MARILEA ALCANTARA
350 LUGARES, JANA MARIEL SALANGO
351 LUGAY, MARY JEMYLEE ANN RAZON
352 LUMALANG, JORDAN MADRIAGA
353 LUMBRES, MHIA DIANNE YANG
354 LUNETA, KRISELDA PAGUIO
355 LUTERO, VAINNA ROSE QUINTAR
356 MABUTAS, SALINA MARIE IBAMIT
357 MACALANGGAN, AMENAH FELIPE
358 MACAPAS, KATHLEEN MAE BICERA
359 MAGPAYO, MIRABELLE TRINOS
360 MAGTIBAY, JEAN CERES ARSOLA
361 MAKAHLEH, MIRA CAPOBRES
362 MALAYES, KEZIA CHRISPET VILLARTA
363 MAMARADLO, ARETHA SARAH FERNANDEZ
364 MAMARIL, ERINE DORADO
365 MAMON, LORETTA ANSELMO
366 MANABAT, KHARIS FAITH AGAPE TAN
367 MANABILANG, SORAYAH BARRIOS
368 MANALANG, RIKA LAIKA CID
369 MANALIGOD, MARY ANNALYNE AEIOU EUSEBIO
370 MANALO, ALEAH JEROSA ANI
371 MANANSAD, REA PILAR SINAJON
372 MANGUNE, PAULA ANDREA CHUA
373 MANTILLA, KENT ROQUE SAAVEDRA
374 MARAGUINOT, MELIZA NIÑA BAJAO
375 MARANAN, AIRA ANGELI GARCES
376 MARCELO, KAISYL CLEO DE GUZMAN
377 MAROTO, NIKKI JANE REALES
378 MARTIN, EZRA DIOLA
379 MARTINEZ, CARLA FE CAMACHO
380 MARTIRES, MARK BILANO
381 MASANGCAY, GERTRUDES TAMBADOC
382 MATABUENA, ANIANA MARGARETH VILLENO
383 MATIGA, MARIA CHRISTINA MARTIN
384 MAULLON, ALYSSA JOY BARANUELO
385 MEDINA, ARNO ERVEN SULIT
386 MELCHOR, KARREN ANNE GONZALES
387 MENDIOLA, JENNY ROSE RUBIO
388 MENDOZA, ANNA CHRISTINE DIZON
389 MENDOZA, CHIENETH BERNARDINO
390 MENDOZA, ERIKA BERNICE GRANDA
391 MENDOZA, RENEE MAE ALLYSON DUCAY
392 MENDOZA, TRISHA LIM
393 MENGUITO, MARIELLE SEVA
394 MERCED, MERCEDES MONIQUE NUIQUE
395 MESIA, KRISTINE SANCHEZ
396 MIRATE, BARBARA NICOLE SIMPAO
397 MOLINA, RANA BERMUDEZ
398 MONDRAGON, JESSE ALVIN SANTACERA
399 MONTANO, LAURENCE ANTAY
400 MONTAS, KARLA MAE LLANERA
401 MONTEGREJO, ARISTOTLE MARQUEZ
402 MONTERDE, VIEZEL GO
403 MORDENO, MA JUNICA STEFFANIE BANDA
404 MURILLO, MA CARMELA CONCEPCION
405 MUÑOZ, ROANNE GELLINE VERGARA
406 NADELA, RAYMUND STEPHEN ACAYLAR
407 NAIG, ALLAINE GRACE ALABADO
408 NAME, ANGELI ANNE RAMOS
409 NANTIN, CHRISTIAN ANGELO MACABASCO
410 NAPIGQUIT, JESSA LOU KASHFI BERGADO
411 NARCISO, IYKA MARYSE CAMACHO
412 NARON, MARIA CELINE ANDRADE
413 NATIVIDAD, STEPHANIE RAE DELA CRUZ
414 NAVA, CHRISTIAN LEE GELUZ
415 NAZARRO, CLAIRE ANTONETTE DE DIOS
416 NIEBRES, AGNES FLORES
417 NIEBRES, ARIANNE MENALYN CENETA
418 NOVICIO, JANINE VALERIANO
419 OASAY, LUCKY LYN ASIS
420 OBISPO, RAYMOND TIMOTHY REYES
421 OCOL, LOURDES FATIMA SAN GABRIEL
422 OCRETO, CHEALSEY SEMBRANO
423 ONODERA, JUNKO GAMBOA
424 OUANO, GLAIZA MAE REVADILLO
425 PAALISBO, NIÑA HYACINTH MAPUTI
426 PACULANANG, JESSA APOSTOL
427 PACURE, CHRISTY TALIDONG
428 PAGUNTALAN, JESSA RAE MAGDAYAO
429 PALCE, REIZL JOY LOSTE
430 PALERMO, MARIEL ABBA ANGELICA CORDERO
431 PAMA, FRANCIS SEBASTEAN SUMBANG
432 PAMINTUAN, JANINA CLAUDINE TANGKENGKO
433 PANDES, JAN MARIE OCTAVIANO
434 PANGAN, MAE ANNE LAPID
435 PANGANTIHON, GEOFIL PATARATA
436 PANGILINAN, JINKY ANGELES
437 PARAGAS, PAULINE MERCE CHIU
438 PARAISO, FRANCIS DOBLES
439 PARAYNO, ANGELA PAULA ARELLANO
440 PARK, JINHI
441 PARMAN, GLORENCE MUTUC
442 PARUNGAO, GILLIAN IRAH CONSTANTINO
443 PASAGUI, RENZ MARION ESPARES
444 PASILIAO, RENE ANTONIO GARDUÑO
445 PASION, MITZ HAZEL PANGILINAN
446 PASTOR, MARY HARRIET BELTRAN
447 PATRICIO, DENICE BERYL BULACLAC
448 PAÑARES, DAVID KING LUMANDAS
449 PEGENIA, JOSEPH GLENN ZARAGOZA
450 PELAEZ, DENEB GRACE MASANGYA
451 PELINGEN, KRISZHA BUGNOSEN
452 PELONIO, DUANE NELSON NERVA
453 PEPITO, JADE LAURON
454 PEREZ, CAMILLE ANNE PALLERA
455 PEÑERO, JOY ANGELI CAJANO
456 PIAGA, ARACELY SANGGOY
457 PIAMONTE, DONNEL REIGH VILLANUEVA
458 PIEDRA, PATRICIA BALUYUT
459 PINZON, ANNE KATLYN GARCIA
460 PONFERRADA, KENNIE JHIE TABOR
461 PUNO, JASMINE NICOLE SANTIAGO
462 PUZON, MICA ELLAINE MERCADO
463 QUEVEDO, MIGUEL ANGELO ENRIQUEZ
464 QUIJANO, ISABELLA JANE GUIRA
465 QUIJANO, JAIMEE PATAWARAN
466 QUINIQUINI, JOHN ERICK BENDAÑA
467 QUINTO, JASMINE REY
468 QUINTO, RUVINA ARA JYNE TALAVERA
469 RAMADA, RYAN VILLEJO
470 RAMBUYON, MICHAEL ALFRED APOLINARIO
471 RAMOS, APRIL LORRAINE YAP
472 RAMOS, DAISY FLORES
473 RAYOS, MARY KATHARINE MENCIAS
474 RAZON, GODWIN RIVERA
475 REFRAN, KRISCHEN MAE GARCIA
476 RENTILLO, JAZREEL ANNE
477 REYES, CHRISTINE ANNE YUSON
478 REYES, GIAN LUIGI CABILI
479 REYES, KRISTINE MARVI PEÑAFLOR
480 RILI, SARAH LOU RAYNOG
481 ROBLES, ANA BEATRIZ FAJARDO
482 ROBLES, BONNA LAIZA FAMOR
483 RODRIGUEZ, NIKKA KARLA MANGCO
484 ROLDAN, RAZEL LEN PEREZ
485 ROSALES, MARIE DOMINIQUE CARIÑO
486 ROSARIO, KRISTAL JADE MARTINEZ
487 ROSAS, JURINA FERNANDEZ
488 ROSAS, LOWELL YAP
489 ROXAS, JOWELA ELAINE EVANGELISTA
490 RUADAP, MARON
491 RUFFY, MARK ASHLEY HIDALGO
492 SALAYA, MARIA IRAH JANE TIÑA
493 SALAYOG, PRECIOUS SORIANO
494 SALAYSAY, JUDY PEARL SAMANIEGO
495 SALONGA, MILLIZENKEI SAMONTE
496 SAMONTE, MARIE LOUIE LACTAO
497 SAMSON, ANGELENE GALPAO
498 SAMSON, ERNESTO III CUNANAN
499 SAN DIEGO, JENNY ANN CATHERINE MARAJAS
500 SANCHEZ, JUSTINE ANN FORTUNA
501 SANCHEZ, THEA SIGRID
502 SANCHEZ, THOMAS IVAN ARCEGA
503 SANQUI, KRISHA LEI CERIA
504 SANTANDER, ROSSELLE ARCINUE
505 SANTIAGO, FRANCISCO JR GALINGANA
506 SANTOS, MARC RAPHAEL JOSE
507 SANTOS, PAULEEN ASHLEY RUBIO
508 SANTOS, SERINNA JOIE SELORIO
509 SARABIA, JULIANNE PAULA DAMAY
510 SARONG, KIWI OPULENTO
511 SARZA, DYMPHNA ABIGAIL JUMAPAO
512 SAÑADA, TIMOTHY JOHN LEGASPI
513 SEBASTIAN, ECCLESIATICA RAPOSAS
514 SEEBOK, JOYCE LYN LIM
515 SERRANO, MIGUEL DIZON
516 SICAT, CATHRINA FERNANDEZ
517 SILANGAN, BRENT STUART LIMBUANTONG
518 SISON, JADI RAE MARTINEZ
519 SISON, MARICAR JANE TUMAMAO
520 SO, HYOJU
521 SO, JACKY ANTHONY BONAYOG
522 SOHENTO, GEORGE JR ABOY
523 SOLITO, ANNE BERNADETTE CLARION
524 SOLOMON, CLARENCE ICEE MUÑOZ
525 SOMERA, MICHAEL JOHN EUSEBIO
526 SUBAAN, JUDDIE FRANCES CLAIRE BALBOA
527 SUGANOB, CHRYSLYNNE LOLA
528 SUMAYA, YNA LOUISE LIMJUCO
529 SY, CLAIRE DARREN LIM
530 SY, MA FRANCES INAH DE GUZMAN
531 SY, VIVIEN MAE CHUA
532 TABIOS, LARA FEI AMUDO
533 TADENA, MARK ALAIN MIÑOZA
534 TAMARAY, RUSSELL BRUCE
535 TAN, AEZEL JADE CAÑEDA
536 TAN, LARIEDEL RAYMUNDO
537 TAN, MARIA NICOLE KABAMALAN
538 TAN, RACHEL DIANE CALAYAG
539 TANO, DONNA HIDALGO
540 TATLONGHARI, KRISTINA LIA CANAVE
541 TEDOR, REA ANGELI TAPALES
542 TENORIO, ANNE MARGARET PENTINIO
543 TENORIO, MHERYLL AMATORIO
544 TEOPE, GLEE ANN GRIENZO
545 TEOPENGCO, JOSHUA CHRISTIAN ANGELES
546 TIOPES, LEONA CRISELDA REA
547 TIRO, MARK IGNATIUS GO
548 TOBISE, ZARYL MAY REBENQUE
549 TOLEDO, LORENZO CARLOS JABINES
550 TOLENTINO, ARVIEL DE CASTRO
551 TOLENTINO, GENOVESE MARIA AGALOOS
552 TOLENTINO, PHOEBE TADINA
553 TOMULAC, GIDEON ITHIEL ROSALES
554 TOQUE, TIMOTHY JOSEPH TORRES
555 TORIO, MARJORIE BARTOLAY
556 TRIAS, DYAN JANIÑA TIBUNSAY
557 TRINIDAD, JANICE BENEDITO
558 TULIAO, MARICHO COSTUNA
559 TULIAO, MELISSA ROSELLE SINGAYAN
560 TWAÑO, ROELINDY JADE BAYONA
561 UMAYAM, ROSE ANTOINETTE MANLUSOC
562 UNTALAN, LOVE VALENCIA
563 USERO, JONATHAN ANDRIE JAPZON
564 UY, CHARLON ESCUDERO
565 VALDEZ, ROCHEL MOÑUZ
566 VALDREZ, ROCHELLA MARIE ORTIZ
567 VALERA, CARLO JOSE RUBIAN
568 VARELA, VANESSA SOFIA PEREZ
569 VARGAS, DAVID CHRISTIAN SANCHEZ
570 VARGAS, EMMANUEL LOIS DELA TORRE
571 VEGA, RHEA JANE RASGO
572 VELASQUEZ, CARLYLE MIGUEL AQUINO
573 VELOSO, PHILIPPE JAIME NAVARRO
574 VERA CRUZ, CHRYSSA MAE BIADO
575 VERACRUZ, JOHANNA JIREH AQUINO
576 VIGIL, FERNAH MAE FANUGA
577 VILLA, ELTON SILLO
578 VILLAESTER, CHERRY ROSE GILLAMAC
579 VILLALON, MERRY GRACE MOLABOLA
580 VILLALUNA, JOHN MICHAEL CAHIMAT
581 VILLALUZ, JUNKO EMERY DEFENSOR
582 VILLARAMA, SHENEILLE PAGLINAWAN
583 VILLARREIZ, JOSEL EMERALD DOMINGUEZ
584 VILLAS, BERNISE FAYE REYES
585 VILLASIS, LIZ MICHAELLA APEROCHO
586 VILLEGAS, JOHN DANIEL NACARIO
587 VILLON, GRACE PADRONES
588 VIRTUCIO, VERONICA CAMILLE MANALASTAS
589 VISTAR, KIMBERLY MAGDADARO
590 WILLIS, MARIA ISABEL GALINDEZ
591 WILSON, EDITH FORTUNE GRACE DEDUMO
592 WONG, ALEXIS ANNE ARTIAGA
593 YABO, DECE III ACERDEN
594 YAP, IRIS KIRSTEN VALENOVA
595 YAP, JENNIFER VICTORIA TAGO
596 YASIN, JAMINA SARAH DIZON
597 YBAÑEZ, SHARMAINE YNOT
598 YTURRALDE, JOEM ADRIENNE
599 YU, HANNAH LORENZA DOMINGO
600 YUSON, ARMAN MIGUEL HANOPOL
601 ZALAMEDA, BLENEN YOSHABETH BOLOR
602 ZALAVARRIA, KAREN BUENAVENTURA
603 ZAMORA, DANA CANE TIA
604 ZAMORA, ROVINA MAE-ANN BALDIVAS
605 ZAPATA, CHARMAINE PORTUS
606 ZAPATA, KHAMILLE CARIAS
607 ZARA, PATRICIA MAE MABIOG
608 ZIEGON, RAINER JOHANNES ULRICH DONQUE
609 ZULUETA, MARK ANTHONY
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