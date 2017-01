605 examinees pass the Dentist licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 605 out of 1,150 passed the December 2016 Dentist Licensure Examination (Written Phase) and 609 out of 613 passed the Dentist Licensure Examination (Practical Phase) given by the Board of Dentistry in Manila this January 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABALOS, AILYN MORANDANTE

2 ABALOS, ARMIE CATE SUAREZ

3 ABARQUEZ, MICHAEL ENAD

4 ABEJO, JOANA MAY MOSTRALES

5 ABELLA, SARA PAMELA THERESE LAGON

6 ABO, ANGEL VIC BUENAVENTURA

7 ABRENICA, MARIA ERENICA ARASULA

8 ABUCEJO, JOANNA LUCILLE SALARDA

9 ACHARON, GWENBELLE ABARQUEZ

10 ACUB, MARK CAMERON JABILE

11 ADRIANO, GUILLIAN ARBIE SANTOS

12 AGAPITO, LORIEL JEFFERSON MENDOZA

13 AGBISIT, SHARI LEI DOMINGO

14 AGDA, MIKHAELA DIANNE MAGPANTAY

15 AGUILA, ALYANA JULIET MENDOZA

16 AGUILA, JOSHUA TITULAR

17 AGUSTIN, AGATHA MAE PINEDA

18 AKIA, NICO PAOLO AFRICA

19 ALABAN, MARK JUDE DURON

20 ALAVAR, BRYAN BANTAYAN

21 ALBITOS, ELEIZEL ABILLADA

22 ALBUNAG, ANNE MELVINE AVILA

23 ALCACHUPAS, KATHRINA BUTON

24 ALCANTARA, FITZ JERARD EMMANUEL CAÑA

25 ALCARAZ, MELODY ANN RIÑOS

26 ALCARIA, CHARMAINE

27 ALDAY, JERICHO LUGTU

28 ALGABRE, EZEKIEL UBANDO

29 ALIPIO, SHEILA MAY QUINIT

30 ALMIROL, VIRDEN MIA BONTONG

31 ALMONTE, EILENE JOYCE ALENZUELA

32 ALONDAY, EMMA ALELI DIZON

33 ALVAÑEZ, ROLAND PANTALEON

34 AMANTE, AUBREY ARADA

35 AMBAS, IRIS HAZEL NACUA

36 AMPANG, ILYSSA DELA FUENTE

37 AMPARO, KLAUDINE ARROGANTE

38 AMUL, GRESHA ELINA BLAY

39 ANASTACIO, LEANA MAE AUSTRIA

40 ANG, CHELSEA MARIE GARCIA

41 APACIBLE, IANNA REBECCA POBLETE

42 APOLINAR, AYNA RUADO

43 AQUINO, KATRINA ANNE RIVERA

44 AQUINO, KIMBERLY DALUPE

45 ARBOLEDA, MARIANNE MANUEL

46 ARCALAS, MA ZEINA ANGELA ZARATE

47 ARE, RALPH MATHEW ENERLAN

48 ARRIOLA, SHARMAINE PRINCESA

49 ASOY, CHARIZ TRINIDAD

50 ASTUDILLO, VERONA MICA DANGOY

51 ATAYAN, APPLE LYAN LABORDE

52 ATIZADO, SAM DAVID

53 AURELIO, NATHANIEL GODFREY CATABIJAN

54 AVENDAÑO, SONNY BOY RICABO

55 AVES, VIRGILIO JR SALVADOR

56 AYAPANA, REAROSA EVANGELISTA

57 BACHILLER, RICHENA MARIE SANTOS

58 BACOLOD, ROSE ANNE PONTILLAS

59 BACOS, MAE LYN SANTIAGO

60 BADONG, KRISTINE ANN GAITE

61 BAGUIO, IA SHANE MONIQUE NACALABAN

62 BALABBO, MAEDELYN LANIOG

63 BALBOA, ELEANOR LAUS

64 BALOYO, KERSTINE ZAEL CORDERO

65 BALOYO, SHARMAINE ANNE MEDIAVILLA

66 BALTAZAR, JOHN CEDRIC MARCELO

67 BAN, LESLIE AN UBAL

68 BANDELARIA, MARY FE MEDALLADA

69 BANIEL, LORENZ CHRISTIAN PADILLA

70 BARAPON, MA HERMIE CULEEN FLORES

71 BARBA, FRANZ ZERLEEN VIVERO

72 BARCEL, MA TRACEY CAMILLE SALANDANAN

73 BARE, JOECYL LLOREN

74 BARRIOS, JESSAR LYNNE BALOYO

75 BARROSA, CARL JUDE SEMOLAVA

76 BARROSO, EDWARD LOUIE MONTANEZ

77 BARTE, ESTHER JULIE DULFO

78 BARTOLOME, JANNEL ELLANE NIERRA

79 BASUIL, EDGAR BRANDAL JERVIN DIANG

80 BATALLONES, CARMILLE PEREZ

81 BATHAN, FRANNIE PASAO

82 BAUTISTA, LOUIS CLYDE CRUZ

83 BAUTISTA, YVES MICHELSEN RAMOS

84 BELLINGAN, EDMAR DELA CRUZ

85 BERING, VALERIE ANN FIDELLAGA

86 BERNAL, ANGELO OSWALD UBANDO

87 BERNALES, FREDMAR VILLEGAS

88 BERNARDO, ANNE MARIE KRISTINE RIVERA

89 BIACO, RHONA JOY QUITON

90 BIANA, VERONICA ANNE NAJERA

91 BICOL, SHARMAINE MARIE GAMIT

92 BIRUNG, HERALD ROMERO

93 BOHOLST, STEFFI ANN LICAYAN

94 BOJARE, ESTRELLA MARIE BACARRO

95 BONAOBRA, KRISTINE MAE BORLADO

96 BONAYAO, SUNSHINE COPASAN

97 BONDOC, ELORA NIKITA JAVIER

98 BONDOC, JOANNE PAGCU

99 BONZO, LIANTONETTE CASTILLON

100 BOSCH, BLOSSOM LOPEZ

101 BRIONES, JOHN NELSON LUGAY

102 BRODIE, JENNIFER MASANGCAY

103 BUBAN, TRACY DANIELLE SAN BUENAVENTURA

104 BUCAD, SHELDON GALFO

105 BUENAVISTA, KRISTEL YAMOMO

106 BUENDICHO, CHARLES BRENT MARIANO

107 BUENO, JANELLE BEATRICE

108 BUGAY, MA EVAN GRACE MENDOZA

109 BUÑO, ANGELO MARQUEZ

110 CABALLERO, LEAH FLOR MACABEBE

111 CABANATUAN, REGIE CALAUNAN

112 CABARRUBIAS, ALYSSA LINYL GILAMON

113 CABAYU, APRILLE DUMON

114 CABERTO, IAN JOEL DIEL

115 CABREROS, MARIAH ANGELA CARREON

116 CACDAC, MA SHEENYL VENANCIO

117 CADAYONA, NYKA LUNA

118 CALAMAAN, ANGELICA CHRISTINE CAR

119 CALAMAAN, WHALTER JHON AGORDE

120 CALANG, MANESSA AMOUR ZERDA

121 CALAUOR, CAREY MORALIDA

122 CALDINO, JAN RENZI SERRANO

123 CALVES, DANIELLE ANN CLARO

124 CAMPO, KENNELYN PANTAL

125 CAMPOS, JAN DAVID ORIÑA

126 CAMUA, KRISTINE JOY MALOMA

127 CAMUNGOL, ALLAN FRED GARCIA

128 CANADA, LIEZA MAE BARGAMENTO

129 CANCINO, KRISLY DELA CRUZ

130 CANCIO, DANIELLE DELA CRUZ

131 CANONO, MA CATHERINE GRACE CAMUA

132 CARAAN, KRISTINE JOY MAYUGA

133 CARIÑO, JANICA CLAIRE TOMBOC

134 CARMELO, PRIJ ALPHONZ CASPE

135 CARMONA, MA CAMILLE PARRENO

136 CARMONA, RONNA FAUSTINO

137 CASANOVA, RALPH CHARLIE BAUTISTA

138 CASIPIT, JOSEPH LOPEZ

139 CASTILLO, ARACELLI PACO

140 CASTILLO, ARIANNE MARIE ALEXANDRA BENESA

141 CASTRO, BARTY BACACAO

142 CASUPANAN, MARY GRACE BOBIS

143 CATANIAG, ROEL DELOS REYES

144 CAVAN, MARIA CHRISTINA JAPITANA

145 CAYCO, MARIA CONSOLACION BELDOA

146 CEBEDO, PATRICK MARC ESTRELLA

147 CEPE, MA ROSELYN TO-ONG

148 CEQUIÑA, SUSAN GAY DEIPARINE

149 CERDEÑA, BIANCA MAE ALFONSO

150 CHAVENIA, JAMIE LYN TEOLOGO

151 CHUA, CLAIRE EVANGELINE DE VERA

152 CLARITO, CLARICE VIDAL

153 CLAVEL, AUN CLARICE TEJADO

154 CLUTARIO, ALLYSSA CAMU

155 CO, KARINA ISABEL FERNANDEZ

156 COLA, SUMMER JOY JALEM

157 CONCEPCION, NIÑO JONATHAN CONZ LEGARTE

158 CONCEPCION, PATRICIA MAE VEGA

159 CONOPIO, CRAIG PATRICK CRUZ

160 CORACHEA, MARIE ANTONETTE SANTIAGO

161 CORPUZ, JO ANNE MARIE CALABBUN

162 CORTEZ, TAMERLANE JOY EVANGELISTA

163 COSTALES, GIORGIO PEREGRINO USAL

164 CRISTOBAL, AIZEL NICA CHAN

165 CRUZ, MARY GUMAPOS

166 CRUZ, MICHAEL ALAN ANDAL

167 CUA, MATTHEW LAWRENZ TAN

168 CUIZON, CHARLENE RIZA CONDES

169 CUYAG, JOREPE BERNABE

170 DADIVAS, JO HANNAH AÑES

171 DAMASCO, BENJAMIN FOLLANTE

172 DANGANAN, LANI PULUMBARIT

173 DANGATAN, ROGELYN BAIGUEN

174 DAQUIZ, AIRHA GAY BAUTO

175 DATUIN, MARY PRECIOUS JASMIN ESPALDON

176 DAYO, KAREL IAN LIMJUCO

177 DE CASTRO, CHERIE LOU MARTINEZ

178 DE GUZMAN, DANIELLA FRANZIA PASCUAL

179 DE JESUS, JERRMOND EMMANUEL GANTUANGCO

180 DE JESUS, LAURENCE CLEIDON ABORDO

181 DE JESUS, MARGARET MARIE BERNARDO

182 DE JESUS, NICODEMUS LIWAG

183 DE LEON, JOY JENEENE BAYSANTOS

184 DE LEON, REDJOAN BADUA

185 DE LOS REYES, ROCHELLE GONZALES

186 DE LUNA, MAX CEASAR NOVELOSO

187 DE MESA, LUCILLE ANNE ARCA

188 DE NIEVA, THERESSA NOELYN MANLONGAT

189 DE TAZA, KAIZETTE MIEJE LUDOVICE

190 DEL ROSARIO, JERMAINE VICTORIA GUICO

191 DEL ROSARIO, MA-ANNE QUIAMBAO

192 DELA CRUZ, DANA MICHELLE LIM

193 DELA CRUZ, ERNESTINE ANDREA ANZA

194 DELA CRUZ, HANSELLINE ESPIRITU

195 DELA DINGCO, CRISTINA ANGELA EDRADA

196 DELA ROSA, RABBY LYNN BAUTISTA

197 DELOS REYES, CAMILLE BUSTAMANTE

198 DELOS REYES, RICHELLE JOICE DUMAGPI

199 DELOS SANTOS, JANINE DATOC

200 DEMOL, MAYLORD GRAVADOR

201 DIAZ, IVANA GABRIELLE BRANA

202 DIEGO, ALEXIS LOUISE VICENTE

203 DILAY, KAYE JUSTINE BAJAS

204 DIMATULAC, MA LORESA MENDERICO

205 DIOSO, LIRRA BAYLEN

206 DIVINAGRACIA, ALYSSA ASHLEY JERUTA

207 DIZON, KARL LESTER BALDERAS

208 DIÑO, KATHERINE CASSAMELIO

209 DOMINGO, ARIANNE UCOL

210 DOMINGO, MARIA ANGELICA YADAO

211 DOMINGO, RODALYN UMALI

212 DONESA, ALEJANDRO JR HADAP

213 DUMAGUIN, HECTOR ANDREW ARCELO

214 DUMAGUIN, MARIA KHALINA QUINTO

215 DUTERTE, MARIA MARGARITA DOMINGO

216 ECHEGOYEN, TRISHA EIKO MORALES

217 EDEROSAS, JAMIE ROSE GAPASIN

218 EGAR, CHERIEL VIE ORTEGA

219 EGBALIC, RENNEL JIN BANGAY

220 ENCARNACION, DANA VERONICA JIMENEZ

221 ENCINAS, MA FENADEE DIMAANO

222 ENDAYA, MAZIE MARJORIE ESCUETA

223 ENDOZO, GERALDINE LINDO

224 EPONDULAN, MELL LAGUMBAY

225 ESCABALON, HYNDIE CLUADE EFENIO

226 ESCALONA, MA NOREEN LANDAZABAL

227 ESCOBAR, KATHLEEN ANNE SALES

228 ESPENILLA, NICOLAS ROY HERNANDEZ

229 ESPINELI, SHERMANE OLARTE

230 ESQUELA, MA LEILANI ESTHER ANTONIA PACRES

231 ESTARIJA, ANGELI MA LOURDES ANGEL

232 ESTRELLA, LYZZA DIANNE MORDENO

233 ESTREMERA, SUZANNE ABRINA

234 EVANGELISTA, MICHELLE HOPE RAMADA

235 EVARISTO, MARJORIE DORIA

236 FABRICANTE, CHARMAINE LEA PAISO

237 FANER, JAFFA DEA FABABAER

238 FERMANEZ, LOVELY ROSE IGNACIO

239 FERNANDEZ, LERMA ASUNCION

240 FLORES, KIMBERLY TAÑEDO

241 FLORES, MARIEMAY PICARDAL

242 FLORES, ROSE ANN CUEVAS

243 FOJAS, KATHERINE PEREA

244 FUENTES, VANEZA JOY MANZANO

245 GABALDON, VANESSA CELINE MARCELINO

246 GABUAT, HERMIE JOYCE MARQUEZ

247 GADIAZA, BRYAN JOHN GALUT

248 GALAN, JAMES KOJI TABUCANON

249 GALANG, DONNA LYNNE GUZMAN

250 GALEON, MARY JOY EMMANUELLE ROMEA

251 GALLARDO, JAN ZEBULUN PAGSUGUIRON

252 GALLARDO, ROBERT ROMMUEL WONG

253 GALLEMIT, THERESSA GUITARTE

254 GALLOS, GINO JR PAGTOLON-AN

255 GALLOS, PEARLY JILL LUNA

256 GALVADORES, VHELRON EBOL

257 GALVAN, MARC ANGELO SANTOS

258 GALVEZ, FLORANNE-DENISE BARTIDO

259 GAMAYO, KATHLEEN JOYCE SAMPANG

260 GAPUSAN, PRINCESS AVIGAIL SEVILLA

261 GARCIA, CZARINA ENDOZO

262 GARCIA, RANINA VENELLE SALUMBIDES

263 GARCIA, RUTH LYN IZON

264 GARCIA, VANESSA MONTERUBIO

265 GATAPIA, ROUZ JANINE AHIDA

266 GATCHALIAN, MELANIE GULAPA

267 GATDULA, EARL JIO AGONCILLO

268 GATDULA, KRISTINE ANNE DIAZ

269 GAVIETA, ERICK GEORGE SALVILLA

270 GAWIDAN, MICHELLE

271 GEMPESAO, JOZELLE AMOYAN

272 GENOVA, JENASHARA CHARIZZE SATURNO

273 GEPANAYAO, LEIZEL ANN LOREDO

274 GIANAN, FRANZ ANGELO DELINA

275 GILBUENA, FATIMA MAE DELIMA

276 GO, CHARMANNE LOVE JOY DE GUZMAN

277 GODOY, JOHN KENNETH ALCONTIN

278 GONZALES, JILLE ANN REGINE DEL ROSARIO

279 GONZALEZ, MARIA ANGELA MARTHA TINSAY

280 GOPENG, JUANCHO JOSHUA MORADO

281 GRIPAL, SHERRY KRIS CLEMENTE

282 GUEVARRA, ROSELLE ANN CLAUDIO

283 GUMBA, JAIZON BEE NECESITO

284 GUTIERREZ, LIZLY ANN TOLIAO

285 HALASAN, MONICA MAY GUBAT

286 HERNAEZ, CITI SARA MISA

287 HERNANDEZ, KATRINA ANOG

288 HEYRANA, MA KEA JAYNE DIZON

289 HIZON, KRISTINA MARIA MARTIN

290 HOUSTON, ADRIAN JAMAIL

291 HUGO, CHRISTOPHER BUOT

292 IBERA, MARIA ANGELINE GRACE MORADA

293 IDRIS, NASHEEMA ADIONG

294 IGNACIO, CHELSEA MAREE MORTEL

295 ILUSTRISIMO, MARIA ODESSA LINABAN

296 IMMOLIAP, BERYL DUNGAYA

297 INFANTE, ARIANA ELAYNE ISLETA

298 IPANAG, CHERRYLYN LUZ

299 IQUIÑA, GLEEZEL APPLE SATO

300 IRANI, MARJAN COLINA

301 ISIDRO, JUSTINE NICOLE LAGMAN

302 ISRAEL, MARJORIE ANNE OLIVERIO

303 JACUTAN, EHROME REI EVANGELISTA

304 JALLORINA, JASMINE GEPANAYAO

305 JANDIC, KHARL JOSEPH OSITA

306 JAVIER, JANINA RIO TEJANO

307 JAVIER, JOHN DAVE RAMOS

308 JAVIER, TIMOTHY JOSEF RAMOS

309 JOAQUIN, HERZON BENEDICT TALAG

310 JORGIO, MARGIELYN DANOLI

311 KALAW, ADRIENNE DOMINIQUE SARMIENTO

312 KARIMZADEH, SHIBA OTAYDE

313 KAW, FRANCIS CACERES

314 KELLY, JANIFER AMANDO

315 KHOSRAVIBABADI, HYKAL ROA

316 KUN, MARY LOVELY ANN ONG

317 LABUCAY, KRISHURMURTY ANN CASIL

318 LACEA, FELJIE LAURICE RULIDA

319 LAO, ALYSSA IGNO

320 LAO, MICHELLE KAYE GAMUNDOY

321 LAROYA, KHARENN MAE LAGUNDA

322 LASCANO, JOSHUA RUEL ASPIRAS

323 LASQUITE, ALDREA LACANILAO

324 LAVARIAS, GLAISA MAY CAGUIOA

325 LAYUG, GERARD EMMANUEL PECACHE

326 LAZO, KRISTIANNE GAVINA

327 LEE, YANG MYONG BAQUIRAN

328 LEGASPI, ALLENNA PENNY KIRONG

329 LEGASPI, ARCHELL FAITH PORRAS

330 LEGASPI, MC CYRIL BERGUNIO

331 LERA-OG, PAOLA TERESA JANCE

332 LESCANO, GELLIE JOY GUTIERREZ

333 LESMORAS, MARIA ALYSSA EVANGELISTA

334 LIANKO, FIDELIS MARIE MERCADO

335 LICTAG, JEZEBYL ALBINO

336 LIGON, PATRICIA DYAN LORENZO

337 LILAM, CAROLYN POLILLO

338 LIM, IYAN ANTHONY ANG

339 LINDRES, PATTRICE ANGELICA CONCEPCION

340 LING, SHIRLEY LU

341 LLAMADO, JIAH PE

342 LLENADO, CAROL MAY QUIAMBAO

343 LO, KIMBERLY BLESS BARIT

344 LOGRONIO, MARIA THERESA BANDADA

345 LONGOS, MARIE KARINA CEQUIÑA

346 LOPEZ, EILENE QUENE SASALUYA

347 LOQUE, JERIZA FATE RUNES

348 LUCERO, AIMEE GODOFREDA OLIVER

349 LUCIDO, MARILEA ALCANTARA

350 LUGARES, JANA MARIEL SALANGO

351 LUGAY, MARY JEMYLEE ANN RAZON

352 LUMALANG, JORDAN MADRIAGA

353 LUMBRES, MHIA DIANNE YANG

354 LUNETA, KRISELDA PAGUIO

355 LUTERO, VAINNA ROSE QUINTAR

356 MABUTAS, SALINA MARIE IBAMIT

357 MACALANGGAN, AMENAH FELIPE

358 MACAPAS, KATHLEEN MAE BICERA

359 MAGPAYO, MIRABELLE TRINOS

360 MAGTIBAY, JEAN CERES ARSOLA

361 MAKAHLEH, MIRA CAPOBRES

362 MALAYES, KEZIA CHRISPET VILLARTA

363 MAMARADLO, ARETHA SARAH FERNANDEZ

364 MAMARIL, ERINE DORADO

365 MAMON, LORETTA ANSELMO

366 MANABAT, KHARIS FAITH AGAPE TAN

367 MANABILANG, SORAYAH BARRIOS

368 MANALANG, RIKA LAIKA CID

369 MANALIGOD, MARY ANNALYNE AEIOU EUSEBIO

370 MANALO, ALEAH JEROSA ANI

371 MANANSAD, REA PILAR SINAJON

372 MANGUNE, PAULA ANDREA CHUA

373 MANTILLA, KENT ROQUE SAAVEDRA

374 MARAGUINOT, MELIZA NIÑA BAJAO

375 MARANAN, AIRA ANGELI GARCES

376 MARCELO, KAISYL CLEO DE GUZMAN

377 MAROTO, NIKKI JANE REALES

378 MARTIN, EZRA DIOLA

379 MARTINEZ, CARLA FE CAMACHO

380 MARTIRES, MARK BILANO

381 MASANGCAY, GERTRUDES TAMBADOC

382 MATABUENA, ANIANA MARGARETH VILLENO

383 MATIGA, MARIA CHRISTINA MARTIN

384 MAULLON, ALYSSA JOY BARANUELO

385 MEDINA, ARNO ERVEN SULIT

386 MELCHOR, KARREN ANNE GONZALES

387 MENDIOLA, JENNY ROSE RUBIO

388 MENDOZA, ANNA CHRISTINE DIZON

389 MENDOZA, CHIENETH BERNARDINO

390 MENDOZA, ERIKA BERNICE GRANDA

391 MENDOZA, RENEE MAE ALLYSON DUCAY

392 MENDOZA, TRISHA LIM

393 MENGUITO, MARIELLE SEVA

394 MERCED, MERCEDES MONIQUE NUIQUE

395 MESIA, KRISTINE SANCHEZ

396 MIRATE, BARBARA NICOLE SIMPAO

397 MOLINA, RANA BERMUDEZ

398 MONDRAGON, JESSE ALVIN SANTACERA

399 MONTANO, LAURENCE ANTAY

400 MONTAS, KARLA MAE LLANERA

401 MONTEGREJO, ARISTOTLE MARQUEZ

402 MONTERDE, VIEZEL GO

403 MORDENO, MA JUNICA STEFFANIE BANDA

404 MURILLO, MA CARMELA CONCEPCION

405 MUÑOZ, ROANNE GELLINE VERGARA

406 NADELA, RAYMUND STEPHEN ACAYLAR

407 NAIG, ALLAINE GRACE ALABADO

408 NAME, ANGELI ANNE RAMOS

409 NANTIN, CHRISTIAN ANGELO MACABASCO

410 NAPIGQUIT, JESSA LOU KASHFI BERGADO

411 NARCISO, IYKA MARYSE CAMACHO

412 NARON, MARIA CELINE ANDRADE

413 NATIVIDAD, STEPHANIE RAE DELA CRUZ

414 NAVA, CHRISTIAN LEE GELUZ

415 NAZARRO, CLAIRE ANTONETTE DE DIOS

416 NIEBRES, AGNES FLORES

417 NIEBRES, ARIANNE MENALYN CENETA

418 NOVICIO, JANINE VALERIANO

419 OASAY, LUCKY LYN ASIS

420 OBISPO, RAYMOND TIMOTHY REYES

421 OCOL, LOURDES FATIMA SAN GABRIEL

422 OCRETO, CHEALSEY SEMBRANO

423 ONODERA, JUNKO GAMBOA

424 OUANO, GLAIZA MAE REVADILLO

425 PAALISBO, NIÑA HYACINTH MAPUTI

426 PACULANANG, JESSA APOSTOL

427 PACURE, CHRISTY TALIDONG

428 PAGUNTALAN, JESSA RAE MAGDAYAO

429 PALCE, REIZL JOY LOSTE

430 PALERMO, MARIEL ABBA ANGELICA CORDERO

431 PAMA, FRANCIS SEBASTEAN SUMBANG

432 PAMINTUAN, JANINA CLAUDINE TANGKENGKO

433 PANDES, JAN MARIE OCTAVIANO

434 PANGAN, MAE ANNE LAPID

435 PANGANTIHON, GEOFIL PATARATA

436 PANGILINAN, JINKY ANGELES

437 PARAGAS, PAULINE MERCE CHIU

438 PARAISO, FRANCIS DOBLES

439 PARAYNO, ANGELA PAULA ARELLANO

440 PARK, JINHI

441 PARMAN, GLORENCE MUTUC

442 PARUNGAO, GILLIAN IRAH CONSTANTINO

443 PASAGUI, RENZ MARION ESPARES

444 PASILIAO, RENE ANTONIO GARDUÑO

445 PASION, MITZ HAZEL PANGILINAN

446 PASTOR, MARY HARRIET BELTRAN

447 PATRICIO, DENICE BERYL BULACLAC

448 PAÑARES, DAVID KING LUMANDAS

449 PEGENIA, JOSEPH GLENN ZARAGOZA

450 PELAEZ, DENEB GRACE MASANGYA

451 PELINGEN, KRISZHA BUGNOSEN

452 PELONIO, DUANE NELSON NERVA

453 PEPITO, JADE LAURON

454 PEREZ, CAMILLE ANNE PALLERA

455 PEÑERO, JOY ANGELI CAJANO

456 PIAGA, ARACELY SANGGOY

457 PIAMONTE, DONNEL REIGH VILLANUEVA

458 PIEDRA, PATRICIA BALUYUT

459 PINZON, ANNE KATLYN GARCIA

460 PONFERRADA, KENNIE JHIE TABOR

461 PUNO, JASMINE NICOLE SANTIAGO

462 PUZON, MICA ELLAINE MERCADO

463 QUEVEDO, MIGUEL ANGELO ENRIQUEZ

464 QUIJANO, ISABELLA JANE GUIRA

465 QUIJANO, JAIMEE PATAWARAN

466 QUINIQUINI, JOHN ERICK BENDAÑA

467 QUINTO, JASMINE REY

468 QUINTO, RUVINA ARA JYNE TALAVERA

469 RAMADA, RYAN VILLEJO

470 RAMBUYON, MICHAEL ALFRED APOLINARIO

471 RAMOS, APRIL LORRAINE YAP

472 RAMOS, DAISY FLORES

473 RAYOS, MARY KATHARINE MENCIAS

474 RAZON, GODWIN RIVERA

475 REFRAN, KRISCHEN MAE GARCIA

476 RENTILLO, JAZREEL ANNE

477 REYES, CHRISTINE ANNE YUSON

478 REYES, GIAN LUIGI CABILI

479 REYES, KRISTINE MARVI PEÑAFLOR

480 RILI, SARAH LOU RAYNOG

481 ROBLES, ANA BEATRIZ FAJARDO

482 ROBLES, BONNA LAIZA FAMOR

483 RODRIGUEZ, NIKKA KARLA MANGCO

484 ROLDAN, RAZEL LEN PEREZ

485 ROSALES, MARIE DOMINIQUE CARIÑO

486 ROSARIO, KRISTAL JADE MARTINEZ

487 ROSAS, JURINA FERNANDEZ

488 ROSAS, LOWELL YAP

489 ROXAS, JOWELA ELAINE EVANGELISTA

490 RUADAP, MARON

491 RUFFY, MARK ASHLEY HIDALGO

492 SALAYA, MARIA IRAH JANE TIÑA

493 SALAYOG, PRECIOUS SORIANO

494 SALAYSAY, JUDY PEARL SAMANIEGO

495 SALONGA, MILLIZENKEI SAMONTE

496 SAMONTE, MARIE LOUIE LACTAO

497 SAMSON, ANGELENE GALPAO

498 SAMSON, ERNESTO III CUNANAN

499 SAN DIEGO, JENNY ANN CATHERINE MARAJAS

500 SANCHEZ, JUSTINE ANN FORTUNA

501 SANCHEZ, THEA SIGRID

502 SANCHEZ, THOMAS IVAN ARCEGA

503 SANQUI, KRISHA LEI CERIA

504 SANTANDER, ROSSELLE ARCINUE

505 SANTIAGO, FRANCISCO JR GALINGANA

506 SANTOS, MARC RAPHAEL JOSE

507 SANTOS, PAULEEN ASHLEY RUBIO

508 SANTOS, SERINNA JOIE SELORIO

509 SARABIA, JULIANNE PAULA DAMAY

510 SARONG, KIWI OPULENTO

511 SARZA, DYMPHNA ABIGAIL JUMAPAO

512 SAÑADA, TIMOTHY JOHN LEGASPI

513 SEBASTIAN, ECCLESIATICA RAPOSAS

514 SEEBOK, JOYCE LYN LIM

515 SERRANO, MIGUEL DIZON

516 SICAT, CATHRINA FERNANDEZ

517 SILANGAN, BRENT STUART LIMBUANTONG

518 SISON, JADI RAE MARTINEZ

519 SISON, MARICAR JANE TUMAMAO

520 SO, HYOJU

521 SO, JACKY ANTHONY BONAYOG

522 SOHENTO, GEORGE JR ABOY

523 SOLITO, ANNE BERNADETTE CLARION

524 SOLOMON, CLARENCE ICEE MUÑOZ

525 SOMERA, MICHAEL JOHN EUSEBIO

526 SUBAAN, JUDDIE FRANCES CLAIRE BALBOA

527 SUGANOB, CHRYSLYNNE LOLA

528 SUMAYA, YNA LOUISE LIMJUCO

529 SY, CLAIRE DARREN LIM

530 SY, MA FRANCES INAH DE GUZMAN

531 SY, VIVIEN MAE CHUA

532 TABIOS, LARA FEI AMUDO

533 TADENA, MARK ALAIN MIÑOZA

534 TAMARAY, RUSSELL BRUCE

535 TAN, AEZEL JADE CAÑEDA

536 TAN, LARIEDEL RAYMUNDO

537 TAN, MARIA NICOLE KABAMALAN

538 TAN, RACHEL DIANE CALAYAG

539 TANO, DONNA HIDALGO

540 TATLONGHARI, KRISTINA LIA CANAVE

541 TEDOR, REA ANGELI TAPALES

542 TENORIO, ANNE MARGARET PENTINIO

543 TENORIO, MHERYLL AMATORIO

544 TEOPE, GLEE ANN GRIENZO

545 TEOPENGCO, JOSHUA CHRISTIAN ANGELES

546 TIOPES, LEONA CRISELDA REA

547 TIRO, MARK IGNATIUS GO

548 TOBISE, ZARYL MAY REBENQUE

549 TOLEDO, LORENZO CARLOS JABINES

550 TOLENTINO, ARVIEL DE CASTRO

551 TOLENTINO, GENOVESE MARIA AGALOOS

552 TOLENTINO, PHOEBE TADINA

553 TOMULAC, GIDEON ITHIEL ROSALES

554 TOQUE, TIMOTHY JOSEPH TORRES

555 TORIO, MARJORIE BARTOLAY

556 TRIAS, DYAN JANIÑA TIBUNSAY

557 TRINIDAD, JANICE BENEDITO

558 TULIAO, MARICHO COSTUNA

559 TULIAO, MELISSA ROSELLE SINGAYAN

560 TWAÑO, ROELINDY JADE BAYONA

561 UMAYAM, ROSE ANTOINETTE MANLUSOC

562 UNTALAN, LOVE VALENCIA

563 USERO, JONATHAN ANDRIE JAPZON

564 UY, CHARLON ESCUDERO

565 VALDEZ, ROCHEL MOÑUZ

566 VALDREZ, ROCHELLA MARIE ORTIZ

567 VALERA, CARLO JOSE RUBIAN

568 VARELA, VANESSA SOFIA PEREZ

569 VARGAS, DAVID CHRISTIAN SANCHEZ

570 VARGAS, EMMANUEL LOIS DELA TORRE

571 VEGA, RHEA JANE RASGO

572 VELASQUEZ, CARLYLE MIGUEL AQUINO

573 VELOSO, PHILIPPE JAIME NAVARRO

574 VERA CRUZ, CHRYSSA MAE BIADO

575 VERACRUZ, JOHANNA JIREH AQUINO

576 VIGIL, FERNAH MAE FANUGA

577 VILLA, ELTON SILLO

578 VILLAESTER, CHERRY ROSE GILLAMAC

579 VILLALON, MERRY GRACE MOLABOLA

580 VILLALUNA, JOHN MICHAEL CAHIMAT

581 VILLALUZ, JUNKO EMERY DEFENSOR

582 VILLARAMA, SHENEILLE PAGLINAWAN

583 VILLARREIZ, JOSEL EMERALD DOMINGUEZ

584 VILLAS, BERNISE FAYE REYES

585 VILLASIS, LIZ MICHAELLA APEROCHO

586 VILLEGAS, JOHN DANIEL NACARIO

587 VILLON, GRACE PADRONES

588 VIRTUCIO, VERONICA CAMILLE MANALASTAS

589 VISTAR, KIMBERLY MAGDADARO

590 WILLIS, MARIA ISABEL GALINDEZ

591 WILSON, EDITH FORTUNE GRACE DEDUMO

592 WONG, ALEXIS ANNE ARTIAGA

593 YABO, DECE III ACERDEN

594 YAP, IRIS KIRSTEN VALENOVA

595 YAP, JENNIFER VICTORIA TAGO

596 YASIN, JAMINA SARAH DIZON

597 YBAÑEZ, SHARMAINE YNOT

598 YTURRALDE, JOEM ADRIENNE

599 YU, HANNAH LORENZA DOMINGO

600 YUSON, ARMAN MIGUEL HANOPOL

601 ZALAMEDA, BLENEN YOSHABETH BOLOR

602 ZALAVARRIA, KAREN BUENAVENTURA

603 ZAMORA, DANA CANE TIA

604 ZAMORA, ROVINA MAE-ANN BALDIVAS

605 ZAPATA, CHARMAINE PORTUS

606 ZAPATA, KHAMILLE CARIAS

607 ZARA, PATRICIA MAE MABIOG

608 ZIEGON, RAINER JOHANNES ULRICH DONQUE

609 ZULUETA, MARK ANTHONY

NOTHING FOLLOWS———————-