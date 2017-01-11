Wednesday, January 11, 2017
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    605 examinees pass the Dentist licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 605 out of 1,150 passed the December 2016 Dentist Licensure Examination (Written Phase) and 609 out of 613 passed the Dentist Licensure Examination (Practical Phase) given by the Board of Dentistry in Manila this January 2017.

    Seq. No.              N a m e

    1 ABALOS, AILYN  MORANDANTE
    2 ABALOS, ARMIE CATE  SUAREZ
    3 ABARQUEZ, MICHAEL  ENAD
    4 ABEJO, JOANA MAY  MOSTRALES
    5 ABELLA, SARA PAMELA THERESE  LAGON
    6 ABO, ANGEL VIC  BUENAVENTURA
    7 ABRENICA, MARIA ERENICA  ARASULA
    8 ABUCEJO, JOANNA LUCILLE  SALARDA
    9 ACHARON, GWENBELLE  ABARQUEZ
    10 ACUB, MARK CAMERON  JABILE
    11 ADRIANO, GUILLIAN ARBIE  SANTOS
    12 AGAPITO, LORIEL JEFFERSON  MENDOZA
    13 AGBISIT, SHARI LEI  DOMINGO
    14 AGDA, MIKHAELA DIANNE  MAGPANTAY
    15 AGUILA, ALYANA JULIET  MENDOZA
    16 AGUILA, JOSHUA  TITULAR
    17 AGUSTIN, AGATHA MAE  PINEDA
    18 AKIA, NICO PAOLO  AFRICA
    19 ALABAN, MARK JUDE  DURON
    20 ALAVAR, BRYAN  BANTAYAN
    21 ALBITOS, ELEIZEL  ABILLADA
    22 ALBUNAG, ANNE MELVINE  AVILA
    23 ALCACHUPAS, KATHRINA  BUTON
    24 ALCANTARA, FITZ JERARD EMMANUEL  CAÑA
    25 ALCARAZ, MELODY ANN  RIÑOS
    26 ALCARIA, CHARMAINE
    27 ALDAY, JERICHO  LUGTU
    28 ALGABRE, EZEKIEL  UBANDO
    29 ALIPIO, SHEILA MAY  QUINIT
    30 ALMIROL, VIRDEN MIA  BONTONG
    31 ALMONTE, EILENE JOYCE  ALENZUELA
    32 ALONDAY, EMMA ALELI  DIZON
    33 ALVAÑEZ, ROLAND  PANTALEON
    34 AMANTE, AUBREY  ARADA
    35 AMBAS, IRIS HAZEL  NACUA
    36 AMPANG, ILYSSA  DELA FUENTE
    37 AMPARO, KLAUDINE  ARROGANTE
    38 AMUL, GRESHA ELINA  BLAY
    39 ANASTACIO, LEANA MAE  AUSTRIA
    40 ANG, CHELSEA MARIE  GARCIA
    41 APACIBLE, IANNA REBECCA  POBLETE
    42 APOLINAR, AYNA  RUADO
    43 AQUINO, KATRINA ANNE  RIVERA
    44 AQUINO, KIMBERLY  DALUPE
    45 ARBOLEDA, MARIANNE  MANUEL
    46 ARCALAS, MA ZEINA ANGELA  ZARATE
    47 ARE, RALPH MATHEW  ENERLAN
    48 ARRIOLA, SHARMAINE  PRINCESA
    49 ASOY, CHARIZ  TRINIDAD
    50 ASTUDILLO, VERONA MICA  DANGOY
    51 ATAYAN, APPLE LYAN  LABORDE
    52 ATIZADO, SAM  DAVID
    53 AURELIO, NATHANIEL GODFREY  CATABIJAN
    54 AVENDAÑO, SONNY BOY  RICABO
    55 AVES, VIRGILIO JR  SALVADOR
    56 AYAPANA, REAROSA  EVANGELISTA
    57 BACHILLER, RICHENA MARIE  SANTOS
    58 BACOLOD, ROSE ANNE  PONTILLAS
    59 BACOS, MAE LYN  SANTIAGO
    60 BADONG, KRISTINE ANN  GAITE
    61 BAGUIO, IA SHANE MONIQUE  NACALABAN
    62 BALABBO, MAEDELYN  LANIOG
    63 BALBOA, ELEANOR  LAUS
    64 BALOYO, KERSTINE ZAEL  CORDERO
    65 BALOYO, SHARMAINE ANNE  MEDIAVILLA
    66 BALTAZAR, JOHN CEDRIC  MARCELO
    67 BAN, LESLIE AN  UBAL
    68 BANDELARIA, MARY FE  MEDALLADA
    69 BANIEL, LORENZ CHRISTIAN  PADILLA
    70 BARAPON, MA HERMIE CULEEN  FLORES
    71 BARBA, FRANZ ZERLEEN  VIVERO
    72 BARCEL, MA TRACEY CAMILLE  SALANDANAN
    73 BARE, JOECYL  LLOREN
    74 BARRIOS, JESSAR LYNNE  BALOYO
    75 BARROSA, CARL JUDE  SEMOLAVA
    76 BARROSO, EDWARD LOUIE  MONTANEZ
    77 BARTE, ESTHER JULIE  DULFO
    78 BARTOLOME, JANNEL ELLANE  NIERRA
    79 BASUIL, EDGAR BRANDAL JERVIN  DIANG
    80 BATALLONES, CARMILLE  PEREZ
    81 BATHAN, FRANNIE  PASAO
    82 BAUTISTA, LOUIS CLYDE  CRUZ
    83 BAUTISTA, YVES MICHELSEN  RAMOS
    84 BELLINGAN, EDMAR  DELA CRUZ
    85 BERING, VALERIE ANN  FIDELLAGA
    86 BERNAL, ANGELO OSWALD  UBANDO
    87 BERNALES, FREDMAR  VILLEGAS
    88 BERNARDO, ANNE MARIE KRISTINE  RIVERA
    89 BIACO, RHONA JOY  QUITON
    90 BIANA, VERONICA ANNE  NAJERA
    91 BICOL, SHARMAINE MARIE  GAMIT
    92 BIRUNG, HERALD  ROMERO
    93 BOHOLST, STEFFI ANN  LICAYAN
    94 BOJARE, ESTRELLA MARIE  BACARRO
    95 BONAOBRA, KRISTINE MAE  BORLADO
    96 BONAYAO, SUNSHINE  COPASAN
    97 BONDOC, ELORA NIKITA  JAVIER
    98 BONDOC, JOANNE  PAGCU
    99 BONZO, LIANTONETTE  CASTILLON
    100 BOSCH, BLOSSOM  LOPEZ
    101 BRIONES, JOHN NELSON  LUGAY
    102 BRODIE, JENNIFER  MASANGCAY
    103 BUBAN, TRACY DANIELLE  SAN BUENAVENTURA
    104 BUCAD, SHELDON  GALFO
    105 BUENAVISTA, KRISTEL  YAMOMO
    106 BUENDICHO, CHARLES BRENT  MARIANO
    107 BUENO, JANELLE BEATRICE
    108 BUGAY, MA EVAN GRACE  MENDOZA
    109 BUÑO, ANGELO  MARQUEZ
    110 CABALLERO, LEAH FLOR  MACABEBE
    111 CABANATUAN, REGIE  CALAUNAN
    112 CABARRUBIAS, ALYSSA LINYL  GILAMON
    113 CABAYU, APRILLE  DUMON
    114 CABERTO, IAN JOEL  DIEL
    115 CABREROS, MARIAH ANGELA  CARREON
    116 CACDAC, MA SHEENYL  VENANCIO
    117 CADAYONA, NYKA  LUNA
    118 CALAMAAN, ANGELICA CHRISTINE  CAR
    119 CALAMAAN, WHALTER JHON  AGORDE
    120 CALANG, MANESSA AMOUR  ZERDA
    121 CALAUOR, CAREY  MORALIDA
    122 CALDINO, JAN RENZI  SERRANO
    123 CALVES, DANIELLE ANN  CLARO
    124 CAMPO, KENNELYN  PANTAL
    125 CAMPOS, JAN DAVID  ORIÑA
    126 CAMUA, KRISTINE JOY  MALOMA
    127 CAMUNGOL, ALLAN FRED  GARCIA
    128 CANADA, LIEZA MAE  BARGAMENTO
    129 CANCINO, KRISLY  DELA CRUZ
    130 CANCIO, DANIELLE  DELA CRUZ
    131 CANONO, MA CATHERINE GRACE  CAMUA
    132 CARAAN, KRISTINE JOY  MAYUGA
    133 CARIÑO, JANICA CLAIRE  TOMBOC
    134 CARMELO, PRIJ ALPHONZ  CASPE
    135 CARMONA, MA CAMILLE  PARRENO
    136 CARMONA, RONNA  FAUSTINO
    137 CASANOVA, RALPH CHARLIE  BAUTISTA
    138 CASIPIT, JOSEPH  LOPEZ
    139 CASTILLO, ARACELLI  PACO
    140 CASTILLO, ARIANNE MARIE ALEXANDRA  BENESA
    141 CASTRO, BARTY  BACACAO
    142 CASUPANAN, MARY GRACE  BOBIS
    143 CATANIAG, ROEL  DELOS REYES
    144 CAVAN, MARIA CHRISTINA  JAPITANA
    145 CAYCO, MARIA CONSOLACION  BELDOA
    146 CEBEDO, PATRICK MARC  ESTRELLA
    147 CEPE, MA ROSELYN  TO-ONG
    148 CEQUIÑA, SUSAN GAY  DEIPARINE
    149 CERDEÑA, BIANCA MAE  ALFONSO
    150 CHAVENIA, JAMIE LYN  TEOLOGO
    151 CHUA, CLAIRE EVANGELINE  DE VERA
    152 CLARITO, CLARICE  VIDAL
    153 CLAVEL, AUN CLARICE  TEJADO
    154 CLUTARIO, ALLYSSA  CAMU
    155 CO, KARINA ISABEL  FERNANDEZ
    156 COLA, SUMMER JOY  JALEM
    157 CONCEPCION, NIÑO JONATHAN CONZ  LEGARTE
    158 CONCEPCION, PATRICIA MAE  VEGA
    159 CONOPIO, CRAIG PATRICK  CRUZ
    160 CORACHEA, MARIE ANTONETTE  SANTIAGO
    161 CORPUZ, JO ANNE MARIE  CALABBUN
    162 CORTEZ, TAMERLANE JOY  EVANGELISTA
    163 COSTALES, GIORGIO PEREGRINO  USAL
    164 CRISTOBAL, AIZEL NICA  CHAN
    165 CRUZ, MARY  GUMAPOS
    166 CRUZ, MICHAEL ALAN  ANDAL
    167 CUA, MATTHEW LAWRENZ  TAN
    168 CUIZON, CHARLENE RIZA  CONDES
    169 CUYAG, JOREPE  BERNABE
    170 DADIVAS, JO HANNAH  AÑES
    171 DAMASCO, BENJAMIN  FOLLANTE
    172 DANGANAN, LANI  PULUMBARIT
    173 DANGATAN, ROGELYN  BAIGUEN
    174 DAQUIZ, AIRHA GAY  BAUTO
    175 DATUIN, MARY PRECIOUS JASMIN  ESPALDON
    176 DAYO, KAREL IAN  LIMJUCO
    177 DE CASTRO, CHERIE LOU  MARTINEZ
    178 DE GUZMAN, DANIELLA FRANZIA  PASCUAL
    179 DE JESUS, JERRMOND EMMANUEL  GANTUANGCO
    180 DE JESUS, LAURENCE CLEIDON  ABORDO
    181 DE JESUS, MARGARET MARIE  BERNARDO
    182 DE JESUS, NICODEMUS  LIWAG
    183 DE LEON, JOY JENEENE  BAYSANTOS
    184 DE LEON, REDJOAN  BADUA
    185 DE LOS REYES, ROCHELLE  GONZALES
    186 DE LUNA, MAX CEASAR  NOVELOSO
    187 DE MESA, LUCILLE ANNE  ARCA
    188 DE NIEVA, THERESSA NOELYN  MANLONGAT
    189 DE TAZA, KAIZETTE MIEJE  LUDOVICE
    190 DEL ROSARIO, JERMAINE VICTORIA  GUICO
    191 DEL ROSARIO, MA-ANNE  QUIAMBAO
    192 DELA CRUZ, DANA MICHELLE  LIM
    193 DELA CRUZ, ERNESTINE ANDREA  ANZA
    194 DELA CRUZ, HANSELLINE  ESPIRITU
    195 DELA DINGCO, CRISTINA ANGELA  EDRADA
    196 DELA ROSA, RABBY LYNN  BAUTISTA
    197 DELOS REYES, CAMILLE  BUSTAMANTE
    198 DELOS REYES, RICHELLE JOICE  DUMAGPI
    199 DELOS SANTOS, JANINE  DATOC
    200 DEMOL, MAYLORD  GRAVADOR
    201 DIAZ, IVANA GABRIELLE  BRANA
    202 DIEGO, ALEXIS LOUISE  VICENTE
    203 DILAY, KAYE JUSTINE  BAJAS
    204 DIMATULAC, MA LORESA  MENDERICO
    205 DIOSO, LIRRA  BAYLEN
    206 DIVINAGRACIA, ALYSSA ASHLEY  JERUTA
    207 DIZON, KARL LESTER  BALDERAS
    208 DIÑO, KATHERINE  CASSAMELIO
    209 DOMINGO, ARIANNE  UCOL
    210 DOMINGO, MARIA ANGELICA  YADAO
    211 DOMINGO, RODALYN  UMALI
    212 DONESA, ALEJANDRO JR  HADAP
    213 DUMAGUIN, HECTOR ANDREW  ARCELO
    214 DUMAGUIN, MARIA KHALINA  QUINTO
    215 DUTERTE, MARIA MARGARITA  DOMINGO
    216 ECHEGOYEN, TRISHA EIKO  MORALES
    217 EDEROSAS, JAMIE ROSE  GAPASIN
    218 EGAR, CHERIEL VIE  ORTEGA
    219 EGBALIC, RENNEL JIN  BANGAY
    220 ENCARNACION, DANA VERONICA  JIMENEZ
    221 ENCINAS, MA FENADEE  DIMAANO
    222 ENDAYA, MAZIE MARJORIE  ESCUETA
    223 ENDOZO, GERALDINE  LINDO
    224 EPONDULAN, MELL  LAGUMBAY
    225 ESCABALON, HYNDIE CLUADE  EFENIO
    226 ESCALONA, MA NOREEN  LANDAZABAL
    227 ESCOBAR, KATHLEEN ANNE  SALES
    228 ESPENILLA, NICOLAS ROY  HERNANDEZ
    229 ESPINELI, SHERMANE  OLARTE
    230 ESQUELA, MA LEILANI ESTHER ANTONIA  PACRES
    231 ESTARIJA, ANGELI MA LOURDES  ANGEL
    232 ESTRELLA, LYZZA DIANNE  MORDENO
    233 ESTREMERA, SUZANNE  ABRINA
    234 EVANGELISTA, MICHELLE HOPE  RAMADA
    235 EVARISTO, MARJORIE  DORIA
    236 FABRICANTE, CHARMAINE LEA  PAISO
    237 FANER, JAFFA DEA  FABABAER
    238 FERMANEZ, LOVELY ROSE  IGNACIO
    239 FERNANDEZ, LERMA  ASUNCION
    240 FLORES, KIMBERLY  TAÑEDO
    241 FLORES, MARIEMAY  PICARDAL
    242 FLORES, ROSE ANN  CUEVAS
    243 FOJAS, KATHERINE  PEREA
    244 FUENTES, VANEZA JOY  MANZANO
    245 GABALDON, VANESSA CELINE  MARCELINO
    246 GABUAT, HERMIE JOYCE  MARQUEZ
    247 GADIAZA, BRYAN JOHN  GALUT
    248 GALAN, JAMES KOJI  TABUCANON
    249 GALANG, DONNA LYNNE  GUZMAN
    250 GALEON, MARY JOY EMMANUELLE  ROMEA
    251 GALLARDO, JAN ZEBULUN  PAGSUGUIRON
    252 GALLARDO, ROBERT ROMMUEL  WONG
    253 GALLEMIT, THERESSA  GUITARTE
    254 GALLOS, GINO JR  PAGTOLON-AN
    255 GALLOS, PEARLY JILL  LUNA
    256 GALVADORES, VHELRON  EBOL
    257 GALVAN, MARC ANGELO  SANTOS
    258 GALVEZ, FLORANNE-DENISE  BARTIDO
    259 GAMAYO, KATHLEEN JOYCE  SAMPANG
    260 GAPUSAN, PRINCESS AVIGAIL  SEVILLA
    261 GARCIA, CZARINA  ENDOZO
    262 GARCIA, RANINA VENELLE  SALUMBIDES
    263 GARCIA, RUTH LYN  IZON
    264 GARCIA, VANESSA  MONTERUBIO
    265 GATAPIA, ROUZ JANINE  AHIDA
    266 GATCHALIAN, MELANIE  GULAPA
    267 GATDULA, EARL JIO  AGONCILLO
    268 GATDULA, KRISTINE ANNE  DIAZ
    269 GAVIETA, ERICK GEORGE  SALVILLA
    270 GAWIDAN, MICHELLE
    271 GEMPESAO, JOZELLE  AMOYAN
    272 GENOVA, JENASHARA CHARIZZE  SATURNO
    273 GEPANAYAO, LEIZEL ANN  LOREDO
    274 GIANAN, FRANZ ANGELO  DELINA
    275 GILBUENA, FATIMA MAE  DELIMA
    276 GO, CHARMANNE LOVE JOY  DE GUZMAN
    277 GODOY, JOHN KENNETH  ALCONTIN
    278 GONZALES, JILLE ANN REGINE  DEL ROSARIO
    279 GONZALEZ, MARIA ANGELA MARTHA  TINSAY
    280 GOPENG, JUANCHO JOSHUA  MORADO
    281 GRIPAL, SHERRY KRIS  CLEMENTE
    282 GUEVARRA, ROSELLE ANN  CLAUDIO
    283 GUMBA, JAIZON BEE  NECESITO
    284 GUTIERREZ, LIZLY ANN  TOLIAO
    285 HALASAN, MONICA MAY  GUBAT
    286 HERNAEZ, CITI SARA  MISA
    287 HERNANDEZ, KATRINA  ANOG
    288 HEYRANA, MA KEA JAYNE  DIZON
    289 HIZON, KRISTINA MARIA  MARTIN
    290 HOUSTON, ADRIAN JAMAIL
    291 HUGO, CHRISTOPHER  BUOT
    292 IBERA, MARIA ANGELINE GRACE  MORADA
    293 IDRIS, NASHEEMA  ADIONG
    294 IGNACIO, CHELSEA MAREE  MORTEL
    295 ILUSTRISIMO, MARIA ODESSA  LINABAN
    296 IMMOLIAP, BERYL  DUNGAYA
    297 INFANTE, ARIANA ELAYNE  ISLETA
    298 IPANAG, CHERRYLYN  LUZ
    299 IQUIÑA, GLEEZEL APPLE  SATO
    300 IRANI, MARJAN  COLINA
    301 ISIDRO, JUSTINE NICOLE  LAGMAN
    302 ISRAEL, MARJORIE ANNE  OLIVERIO
    303 JACUTAN, EHROME REI  EVANGELISTA
    304 JALLORINA, JASMINE  GEPANAYAO
    305 JANDIC, KHARL JOSEPH  OSITA
    306 JAVIER, JANINA RIO  TEJANO
    307 JAVIER, JOHN DAVE  RAMOS
    308 JAVIER, TIMOTHY JOSEF  RAMOS
    309 JOAQUIN, HERZON BENEDICT  TALAG
    310 JORGIO, MARGIELYN  DANOLI
    311 KALAW, ADRIENNE DOMINIQUE  SARMIENTO
    312 KARIMZADEH, SHIBA  OTAYDE
    313 KAW, FRANCIS  CACERES
    314 KELLY, JANIFER  AMANDO
    315 KHOSRAVIBABADI, HYKAL  ROA
    316 KUN, MARY LOVELY ANN  ONG
    317 LABUCAY, KRISHURMURTY ANN  CASIL
    318 LACEA, FELJIE LAURICE  RULIDA
    319 LAO, ALYSSA  IGNO
    320 LAO, MICHELLE KAYE  GAMUNDOY
    321 LAROYA, KHARENN MAE  LAGUNDA
    322 LASCANO, JOSHUA RUEL  ASPIRAS
    323 LASQUITE, ALDREA  LACANILAO
    324 LAVARIAS, GLAISA MAY  CAGUIOA
    325 LAYUG, GERARD EMMANUEL  PECACHE
    326 LAZO, KRISTIANNE  GAVINA
    327 LEE, YANG MYONG  BAQUIRAN
    328 LEGASPI, ALLENNA PENNY  KIRONG
    329 LEGASPI, ARCHELL FAITH  PORRAS
    330 LEGASPI, MC CYRIL  BERGUNIO
    331 LERA-OG, PAOLA TERESA  JANCE
    332 LESCANO, GELLIE JOY  GUTIERREZ
    333 LESMORAS, MARIA ALYSSA  EVANGELISTA
    334 LIANKO, FIDELIS MARIE  MERCADO
    335 LICTAG, JEZEBYL  ALBINO
    336 LIGON, PATRICIA DYAN  LORENZO
    337 LILAM, CAROLYN  POLILLO
    338 LIM, IYAN ANTHONY  ANG
    339 LINDRES, PATTRICE ANGELICA  CONCEPCION
    340 LING, SHIRLEY  LU
    341 LLAMADO, JIAH  PE
    342 LLENADO, CAROL MAY  QUIAMBAO
    343 LO, KIMBERLY BLESS  BARIT
    344 LOGRONIO, MARIA THERESA  BANDADA
    345 LONGOS, MARIE KARINA  CEQUIÑA
    346 LOPEZ, EILENE QUENE  SASALUYA
    347 LOQUE, JERIZA FATE  RUNES
    348 LUCERO, AIMEE GODOFREDA  OLIVER
    349 LUCIDO, MARILEA  ALCANTARA
    350 LUGARES, JANA MARIEL  SALANGO
    351 LUGAY, MARY JEMYLEE ANN  RAZON
    352 LUMALANG, JORDAN  MADRIAGA
    353 LUMBRES, MHIA DIANNE  YANG
    354 LUNETA, KRISELDA  PAGUIO
    355 LUTERO, VAINNA ROSE  QUINTAR
    356 MABUTAS, SALINA MARIE  IBAMIT
    357 MACALANGGAN, AMENAH  FELIPE
    358 MACAPAS, KATHLEEN MAE  BICERA
    359 MAGPAYO, MIRABELLE  TRINOS
    360 MAGTIBAY, JEAN CERES  ARSOLA
    361 MAKAHLEH, MIRA  CAPOBRES
    362 MALAYES, KEZIA CHRISPET  VILLARTA
    363 MAMARADLO, ARETHA SARAH  FERNANDEZ
    364 MAMARIL, ERINE  DORADO
    365 MAMON, LORETTA  ANSELMO
    366 MANABAT, KHARIS FAITH AGAPE  TAN
    367 MANABILANG, SORAYAH  BARRIOS
    368 MANALANG, RIKA LAIKA  CID
    369 MANALIGOD, MARY ANNALYNE AEIOU  EUSEBIO
    370 MANALO, ALEAH JEROSA  ANI
    371 MANANSAD, REA PILAR  SINAJON
    372 MANGUNE, PAULA ANDREA  CHUA
    373 MANTILLA, KENT ROQUE  SAAVEDRA
    374 MARAGUINOT, MELIZA NIÑA  BAJAO
    375 MARANAN, AIRA ANGELI  GARCES
    376 MARCELO, KAISYL CLEO  DE GUZMAN
    377 MAROTO, NIKKI JANE  REALES
    378 MARTIN, EZRA  DIOLA
    379 MARTINEZ, CARLA FE  CAMACHO
    380 MARTIRES, MARK  BILANO
    381 MASANGCAY, GERTRUDES  TAMBADOC
    382 MATABUENA, ANIANA MARGARETH  VILLENO
    383 MATIGA, MARIA CHRISTINA  MARTIN
    384 MAULLON, ALYSSA JOY  BARANUELO
    385 MEDINA, ARNO ERVEN  SULIT
    386 MELCHOR, KARREN ANNE  GONZALES
    387 MENDIOLA, JENNY ROSE  RUBIO
    388 MENDOZA, ANNA CHRISTINE  DIZON
    389 MENDOZA, CHIENETH  BERNARDINO
    390 MENDOZA, ERIKA BERNICE  GRANDA
    391 MENDOZA, RENEE MAE ALLYSON  DUCAY
    392 MENDOZA, TRISHA  LIM
    393 MENGUITO, MARIELLE  SEVA
    394 MERCED, MERCEDES MONIQUE  NUIQUE
    395 MESIA, KRISTINE  SANCHEZ
    396 MIRATE, BARBARA NICOLE  SIMPAO
    397 MOLINA, RANA  BERMUDEZ
    398 MONDRAGON, JESSE ALVIN  SANTACERA
    399 MONTANO, LAURENCE  ANTAY
    400 MONTAS, KARLA MAE  LLANERA
    401 MONTEGREJO, ARISTOTLE  MARQUEZ
    402 MONTERDE, VIEZEL  GO
    403 MORDENO, MA JUNICA STEFFANIE  BANDA
    404 MURILLO, MA CARMELA  CONCEPCION
    405 MUÑOZ, ROANNE GELLINE  VERGARA
    406 NADELA, RAYMUND STEPHEN  ACAYLAR
    407 NAIG, ALLAINE GRACE  ALABADO
    408 NAME, ANGELI ANNE  RAMOS
    409 NANTIN, CHRISTIAN ANGELO  MACABASCO
    410 NAPIGQUIT, JESSA LOU KASHFI  BERGADO
    411 NARCISO, IYKA MARYSE  CAMACHO
    412 NARON, MARIA CELINE  ANDRADE
    413 NATIVIDAD, STEPHANIE RAE  DELA CRUZ
    414 NAVA, CHRISTIAN LEE  GELUZ
    415 NAZARRO, CLAIRE ANTONETTE  DE DIOS
    416 NIEBRES, AGNES  FLORES
    417 NIEBRES, ARIANNE MENALYN  CENETA
    418 NOVICIO, JANINE  VALERIANO
    419 OASAY, LUCKY LYN  ASIS
    420 OBISPO, RAYMOND TIMOTHY  REYES
    421 OCOL, LOURDES FATIMA  SAN GABRIEL
    422 OCRETO, CHEALSEY  SEMBRANO
    423 ONODERA, JUNKO  GAMBOA
    424 OUANO, GLAIZA MAE  REVADILLO
    425 PAALISBO, NIÑA HYACINTH  MAPUTI
    426 PACULANANG, JESSA  APOSTOL
    427 PACURE, CHRISTY  TALIDONG
    428 PAGUNTALAN, JESSA RAE  MAGDAYAO
    429 PALCE, REIZL JOY  LOSTE
    430 PALERMO, MARIEL ABBA ANGELICA  CORDERO
    431 PAMA, FRANCIS SEBASTEAN  SUMBANG
    432 PAMINTUAN, JANINA CLAUDINE  TANGKENGKO
    433 PANDES, JAN MARIE  OCTAVIANO
    434 PANGAN, MAE ANNE  LAPID
    435 PANGANTIHON, GEOFIL  PATARATA
    436 PANGILINAN, JINKY  ANGELES
    437 PARAGAS, PAULINE MERCE  CHIU
    438 PARAISO, FRANCIS  DOBLES
    439 PARAYNO, ANGELA PAULA  ARELLANO
    440 PARK, JINHI
    441 PARMAN, GLORENCE  MUTUC
    442 PARUNGAO, GILLIAN IRAH  CONSTANTINO
    443 PASAGUI, RENZ MARION  ESPARES
    444 PASILIAO, RENE ANTONIO  GARDUÑO
    445 PASION, MITZ HAZEL  PANGILINAN
    446 PASTOR, MARY HARRIET  BELTRAN
    447 PATRICIO, DENICE BERYL  BULACLAC
    448 PAÑARES, DAVID KING  LUMANDAS
    449 PEGENIA, JOSEPH GLENN  ZARAGOZA
    450 PELAEZ, DENEB GRACE  MASANGYA
    451 PELINGEN, KRISZHA  BUGNOSEN
    452 PELONIO, DUANE NELSON  NERVA
    453 PEPITO, JADE  LAURON
    454 PEREZ, CAMILLE ANNE  PALLERA
    455 PEÑERO, JOY ANGELI  CAJANO
    456 PIAGA, ARACELY  SANGGOY
    457 PIAMONTE, DONNEL REIGH  VILLANUEVA
    458 PIEDRA, PATRICIA  BALUYUT
    459 PINZON, ANNE KATLYN  GARCIA
    460 PONFERRADA, KENNIE JHIE  TABOR
    461 PUNO, JASMINE NICOLE  SANTIAGO
    462 PUZON, MICA ELLAINE  MERCADO
    463 QUEVEDO, MIGUEL ANGELO  ENRIQUEZ
    464 QUIJANO, ISABELLA JANE  GUIRA
    465 QUIJANO, JAIMEE  PATAWARAN
    466 QUINIQUINI, JOHN ERICK  BENDAÑA
    467 QUINTO, JASMINE  REY
    468 QUINTO, RUVINA ARA JYNE  TALAVERA
    469 RAMADA, RYAN  VILLEJO
    470 RAMBUYON, MICHAEL ALFRED  APOLINARIO
    471 RAMOS, APRIL LORRAINE  YAP
    472 RAMOS, DAISY  FLORES
    473 RAYOS, MARY KATHARINE  MENCIAS
    474 RAZON, GODWIN  RIVERA
    475 REFRAN, KRISCHEN MAE  GARCIA
    476 RENTILLO, JAZREEL ANNE
    477 REYES, CHRISTINE ANNE  YUSON
    478 REYES, GIAN LUIGI  CABILI
    479 REYES, KRISTINE MARVI  PEÑAFLOR
    480 RILI, SARAH LOU  RAYNOG
    481 ROBLES, ANA BEATRIZ  FAJARDO
    482 ROBLES, BONNA LAIZA  FAMOR
    483 RODRIGUEZ, NIKKA KARLA  MANGCO
    484 ROLDAN, RAZEL LEN  PEREZ
    485 ROSALES, MARIE DOMINIQUE  CARIÑO
    486 ROSARIO, KRISTAL JADE  MARTINEZ
    487 ROSAS, JURINA  FERNANDEZ
    488 ROSAS, LOWELL  YAP
    489 ROXAS, JOWELA ELAINE  EVANGELISTA
    490 RUADAP, MARON
    491 RUFFY, MARK ASHLEY  HIDALGO
    492 SALAYA, MARIA IRAH JANE  TIÑA
    493 SALAYOG, PRECIOUS  SORIANO
    494 SALAYSAY, JUDY PEARL  SAMANIEGO
    495 SALONGA, MILLIZENKEI  SAMONTE
    496 SAMONTE, MARIE LOUIE  LACTAO
    497 SAMSON, ANGELENE  GALPAO
    498 SAMSON, ERNESTO III  CUNANAN
    499 SAN DIEGO, JENNY ANN CATHERINE  MARAJAS
    500 SANCHEZ, JUSTINE ANN  FORTUNA
    501 SANCHEZ, THEA SIGRID
    502 SANCHEZ, THOMAS IVAN  ARCEGA
    503 SANQUI, KRISHA LEI  CERIA
    504 SANTANDER, ROSSELLE  ARCINUE
    505 SANTIAGO, FRANCISCO JR  GALINGANA
    506 SANTOS, MARC RAPHAEL  JOSE
    507 SANTOS, PAULEEN ASHLEY  RUBIO
    508 SANTOS, SERINNA JOIE  SELORIO
    509 SARABIA, JULIANNE PAULA  DAMAY
    510 SARONG, KIWI  OPULENTO
    511 SARZA, DYMPHNA ABIGAIL  JUMAPAO
    512 SAÑADA, TIMOTHY JOHN  LEGASPI
    513 SEBASTIAN, ECCLESIATICA  RAPOSAS
    514 SEEBOK, JOYCE LYN  LIM
    515 SERRANO, MIGUEL  DIZON
    516 SICAT, CATHRINA  FERNANDEZ
    517 SILANGAN, BRENT STUART  LIMBUANTONG
    518 SISON, JADI RAE  MARTINEZ
    519 SISON, MARICAR JANE  TUMAMAO
    520 SO, HYOJU
    521 SO, JACKY ANTHONY  BONAYOG
    522 SOHENTO, GEORGE JR  ABOY
    523 SOLITO, ANNE BERNADETTE  CLARION
    524 SOLOMON, CLARENCE ICEE  MUÑOZ
    525 SOMERA, MICHAEL JOHN  EUSEBIO
    526 SUBAAN, JUDDIE FRANCES CLAIRE  BALBOA
    527 SUGANOB, CHRYSLYNNE  LOLA
    528 SUMAYA, YNA LOUISE  LIMJUCO
    529 SY, CLAIRE DARREN  LIM
    530 SY, MA FRANCES INAH  DE GUZMAN
    531 SY, VIVIEN MAE  CHUA
    532 TABIOS, LARA FEI  AMUDO
    533 TADENA, MARK ALAIN  MIÑOZA
    534 TAMARAY, RUSSELL BRUCE
    535 TAN, AEZEL JADE  CAÑEDA
    536 TAN, LARIEDEL  RAYMUNDO
    537 TAN, MARIA NICOLE  KABAMALAN
    538 TAN, RACHEL DIANE  CALAYAG
    539 TANO, DONNA  HIDALGO
    540 TATLONGHARI, KRISTINA LIA  CANAVE
    541 TEDOR, REA ANGELI  TAPALES
    542 TENORIO, ANNE MARGARET  PENTINIO
    543 TENORIO, MHERYLL  AMATORIO
    544 TEOPE, GLEE ANN  GRIENZO
    545 TEOPENGCO, JOSHUA CHRISTIAN  ANGELES
    546 TIOPES, LEONA CRISELDA  REA
    547 TIRO, MARK IGNATIUS  GO
    548 TOBISE, ZARYL MAY  REBENQUE
    549 TOLEDO, LORENZO CARLOS  JABINES
    550 TOLENTINO, ARVIEL  DE CASTRO
    551 TOLENTINO, GENOVESE MARIA  AGALOOS
    552 TOLENTINO, PHOEBE  TADINA
    553 TOMULAC, GIDEON ITHIEL  ROSALES
    554 TOQUE, TIMOTHY JOSEPH  TORRES
    555 TORIO, MARJORIE  BARTOLAY
    556 TRIAS, DYAN JANIÑA  TIBUNSAY
    557 TRINIDAD, JANICE  BENEDITO
    558 TULIAO, MARICHO  COSTUNA
    559 TULIAO, MELISSA ROSELLE  SINGAYAN
    560 TWAÑO, ROELINDY JADE  BAYONA
    561 UMAYAM, ROSE ANTOINETTE  MANLUSOC
    562 UNTALAN, LOVE  VALENCIA
    563 USERO, JONATHAN ANDRIE  JAPZON
    564 UY, CHARLON  ESCUDERO
    565 VALDEZ, ROCHEL  MOÑUZ
    566 VALDREZ, ROCHELLA MARIE  ORTIZ
    567 VALERA, CARLO JOSE  RUBIAN
    568 VARELA, VANESSA SOFIA  PEREZ
    569 VARGAS, DAVID CHRISTIAN  SANCHEZ
    570 VARGAS, EMMANUEL LOIS  DELA TORRE
    571 VEGA, RHEA JANE  RASGO
    572 VELASQUEZ, CARLYLE MIGUEL  AQUINO
    573 VELOSO, PHILIPPE JAIME  NAVARRO
    574 VERA CRUZ, CHRYSSA MAE  BIADO
    575 VERACRUZ, JOHANNA JIREH  AQUINO
    576 VIGIL, FERNAH MAE  FANUGA
    577 VILLA, ELTON  SILLO
    578 VILLAESTER, CHERRY ROSE  GILLAMAC
    579 VILLALON, MERRY GRACE  MOLABOLA
    580 VILLALUNA, JOHN MICHAEL  CAHIMAT
    581 VILLALUZ, JUNKO EMERY  DEFENSOR
    582 VILLARAMA, SHENEILLE  PAGLINAWAN
    583 VILLARREIZ, JOSEL EMERALD  DOMINGUEZ
    584 VILLAS, BERNISE FAYE  REYES
    585 VILLASIS, LIZ MICHAELLA  APEROCHO
    586 VILLEGAS, JOHN DANIEL  NACARIO
    587 VILLON, GRACE  PADRONES
    588 VIRTUCIO, VERONICA CAMILLE  MANALASTAS
    589 VISTAR, KIMBERLY  MAGDADARO
    590 WILLIS, MARIA ISABEL  GALINDEZ
    591 WILSON, EDITH FORTUNE GRACE  DEDUMO
    592 WONG, ALEXIS ANNE  ARTIAGA
    593 YABO, DECE III  ACERDEN
    594 YAP, IRIS KIRSTEN  VALENOVA
    595 YAP, JENNIFER VICTORIA  TAGO
    596 YASIN, JAMINA SARAH  DIZON
    597 YBAÑEZ, SHARMAINE  YNOT
    598 YTURRALDE, JOEM ADRIENNE
    599 YU, HANNAH LORENZA  DOMINGO
    600 YUSON, ARMAN MIGUEL  HANOPOL
    601 ZALAMEDA, BLENEN YOSHABETH  BOLOR
    602 ZALAVARRIA, KAREN  BUENAVENTURA
    603 ZAMORA, DANA CANE  TIA
    604 ZAMORA, ROVINA MAE-ANN  BALDIVAS
    605 ZAPATA, CHARMAINE  PORTUS
    606 ZAPATA, KHAMILLE  CARIAS
    607 ZARA, PATRICIA MAE  MABIOG
    608 ZIEGON, RAINER JOHANNES ULRICH  DONQUE
    609 ZULUETA, MARK ANTHONY

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