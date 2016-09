63 examinees pass Psychologist licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 63 out of 120 passed the Psychologist Licensure Examination given by the Board of Psychology in Manila last August 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABRERA, ANNA MARIE CABUG

2 AGPASA, MARIA YLLEN GALABO

3 ALDECIMO, MARY LOUISE MIJARES

4 ANG, CHENG CHENG SANDY

5 ANG, DIANA ONG

6 AQUINO, SAMUEL JR HILARIO

7 ARIOLA, EXCELLA JAY UBANDO

8 ARIVE, DARIO JR DUNGO

9 AUSEJO, JANE MARIE CARRANZA

10 BALINGGAN, GENE TAMPOA

11 BELLO, AYLIN MENDOZA

12 BELTRAN, JUSTINE MARIE SALVINO

13 BORNASAL, RACHEL ANN PEQUE

14 DE GULAN, XY-ZA MARIE RAMOS

15 DE LEON, JEZAMINE REYES

16 DE SAGUN, AL RYANE BANCORO

17 DEALA, RONADORA EVARDO

18 DEL CASTILLO, MARIA LOURDES TRENAS

19 DELA CRUZ, KATHERINE UBALDO

20 DIAMLA, APSARY RIPUAN

21 DIAZ, FRITZIE CRISTINA BERANIA

22 DIAZ, JANZZINNI GRACE PACSON

23 DIZON, MARIA TEODORA SIMBULAN

24 DULAWAN, ADESTY PAWID

25 EVANGELISTA, VINCENT THOMAS

26 FAUSTINO, AGUEDO GONZALES

27 GALANG, GILDA YSOBEL GUTIERREZ

28 GARABILES, MELISSA REMOCAL

29 GATCHALIAN, EDERLYN MARIE DULNUAN

30 GO, JAIMEE FELICE CARINGAL

31 JAVATE, KRIZIA LAUREN PAMINTUAN

32 JUNTILO, MARIA RICA GASCON

33 LARA, MAUREEN JEAN BOLO

34 LO, CHERIE ANN TAM

35 LOPEZ, MARIAN JASMINE ALCANTARA

36 MAGLINTE, JURILEX APURADO

37 MANGALUS, ROGER SUBA

38 MAÑIBO, JOVIELYN SUNTO

39 MEDINA, MARIE GRACE DAEL

40 ORTIZ, JOCELYN CIAR

41 PABON, NOVEE MAE SALAMANCA

42 PAKINGAN, KARMIA ASUNCION

43 PAREDES, MARIA GLORIA ISABEL RIVERA

44 PINSON, MAXINE JOYCE TORRES

45 POLICARPIO, MONICA RENEE GERMAR

46 RAMOS, ANABELLE ORTEGA

47 RESURRECCION, KATRINA FERNANDO

48 SERRANO, KRISTA CAMILLE MANALO

49 SIMON, PATRICIA DEL PILAR

50 SOLIS, WYNETTE MARIE NOEL

51 TABO, CHANTAL ELLIS SALIGUMBA

52 TALADUA, MARIANNE ENRIQUEZ

53 TAN, SABRINA CHUA CAEDO

54 TENENAN, SERAFINA PADDUYAO

55 TUMAMBING, SHARA MAY CARANDANG

56 VALDEZ, AMY REA ANTONIO

57 VALLE, JOANNE RACHELLE DE LEON

58 VARDELEON, KAREN ROSE VALDERAMA

59 VELASQUEZ, POCHOLO ANDREW EUSTAQUIO

60 VICTOLERO, MARIE JOYCE PASCUA

61 VILLAFUERTE, FERDINAND II MERCADO

62 VILLASANTA, ANGELIQUE PEARL VIRTUE PECSON

63 YUJUICO, ISABELLE REGINA CANCIO

NOTHING FOLLOWS———————-