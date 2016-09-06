Tuesday, September 6, 2016
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    63 examinees pass Psychologist licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 63 out of 120 passed the Psychologist Licensure Examination given by the Board of Psychology in Manila last August 2016.

    Seq. No.      N a m e

    1 ABRERA, ANNA MARIE  CABUG
    2 AGPASA, MARIA YLLEN  GALABO
    3 ALDECIMO, MARY LOUISE  MIJARES
    4 ANG, CHENG CHENG SANDY
    5 ANG, DIANA  ONG
    6 AQUINO, SAMUEL JR  HILARIO
    7 ARIOLA, EXCELLA JAY  UBANDO
    8 ARIVE, DARIO JR  DUNGO
    9 AUSEJO, JANE MARIE  CARRANZA
    10 BALINGGAN, GENE  TAMPOA
    11 BELLO, AYLIN  MENDOZA
    12 BELTRAN, JUSTINE MARIE  SALVINO
    13 BORNASAL, RACHEL ANN  PEQUE
    14 DE GULAN, XY-ZA MARIE  RAMOS
    15 DE LEON, JEZAMINE  REYES
    16 DE SAGUN, AL RYANE  BANCORO
    17 DEALA, RONADORA  EVARDO
    18 DEL CASTILLO, MARIA LOURDES  TRENAS
    19 DELA CRUZ, KATHERINE  UBALDO
    20 DIAMLA, APSARY  RIPUAN
    21 DIAZ, FRITZIE CRISTINA  BERANIA
    22 DIAZ, JANZZINNI GRACE  PACSON
    23 DIZON, MARIA TEODORA  SIMBULAN
    24 DULAWAN, ADESTY  PAWID
    25 EVANGELISTA, VINCENT THOMAS
    26 FAUSTINO, AGUEDO  GONZALES
    27 GALANG, GILDA YSOBEL  GUTIERREZ
    28 GARABILES, MELISSA  REMOCAL
    29 GATCHALIAN, EDERLYN MARIE  DULNUAN
    30 GO, JAIMEE FELICE  CARINGAL
    31 JAVATE, KRIZIA LAUREN  PAMINTUAN
    32 JUNTILO, MARIA RICA  GASCON
    33 LARA, MAUREEN JEAN  BOLO
    34 LO, CHERIE ANN  TAM
    35 LOPEZ, MARIAN JASMINE  ALCANTARA
    36 MAGLINTE, JURILEX  APURADO
    37 MANGALUS, ROGER  SUBA
    38 MAÑIBO, JOVIELYN  SUNTO
    39 MEDINA, MARIE GRACE  DAEL
    40 ORTIZ, JOCELYN  CIAR
    41 PABON, NOVEE MAE  SALAMANCA
    42 PAKINGAN, KARMIA  ASUNCION
    43 PAREDES, MARIA GLORIA ISABEL  RIVERA
    44 PINSON, MAXINE JOYCE  TORRES
    45 POLICARPIO, MONICA RENEE  GERMAR
    46 RAMOS, ANABELLE  ORTEGA
    47 RESURRECCION, KATRINA  FERNANDO
    48 SERRANO, KRISTA CAMILLE  MANALO
    49 SIMON, PATRICIA  DEL PILAR
    50 SOLIS, WYNETTE MARIE NOEL
    51 TABO, CHANTAL ELLIS  SALIGUMBA
    52 TALADUA, MARIANNE  ENRIQUEZ
    53 TAN, SABRINA  CHUA CAEDO
    54 TENENAN, SERAFINA  PADDUYAO
    55 TUMAMBING, SHARA MAY  CARANDANG
    56 VALDEZ, AMY REA  ANTONIO
    57 VALLE, JOANNE RACHELLE  DE LEON
    58 VARDELEON, KAREN ROSE  VALDERAMA
    59 VELASQUEZ, POCHOLO ANDREW  EUSTAQUIO
    60 VICTOLERO, MARIE JOYCE  PASCUA
    61 VILLAFUERTE, FERDINAND II  MERCADO
    62 VILLASANTA, ANGELIQUE PEARL VIRTUE  PECSON
    63 YUJUICO, ISABELLE REGINA  CANCIO

    NOTHING FOLLOWS———————-  

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