63 examinees pass Psychologist licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 63 out of 120 passed the Psychologist Licensure Examination given by the Board of Psychology in Manila last August 2016.
Seq. No. N a m e
1 ABRERA, ANNA MARIE CABUG
2 AGPASA, MARIA YLLEN GALABO
3 ALDECIMO, MARY LOUISE MIJARES
4 ANG, CHENG CHENG SANDY
5 ANG, DIANA ONG
6 AQUINO, SAMUEL JR HILARIO
7 ARIOLA, EXCELLA JAY UBANDO
8 ARIVE, DARIO JR DUNGO
9 AUSEJO, JANE MARIE CARRANZA
10 BALINGGAN, GENE TAMPOA
11 BELLO, AYLIN MENDOZA
12 BELTRAN, JUSTINE MARIE SALVINO
13 BORNASAL, RACHEL ANN PEQUE
14 DE GULAN, XY-ZA MARIE RAMOS
15 DE LEON, JEZAMINE REYES
16 DE SAGUN, AL RYANE BANCORO
17 DEALA, RONADORA EVARDO
18 DEL CASTILLO, MARIA LOURDES TRENAS
19 DELA CRUZ, KATHERINE UBALDO
20 DIAMLA, APSARY RIPUAN
21 DIAZ, FRITZIE CRISTINA BERANIA
22 DIAZ, JANZZINNI GRACE PACSON
23 DIZON, MARIA TEODORA SIMBULAN
24 DULAWAN, ADESTY PAWID
25 EVANGELISTA, VINCENT THOMAS
26 FAUSTINO, AGUEDO GONZALES
27 GALANG, GILDA YSOBEL GUTIERREZ
28 GARABILES, MELISSA REMOCAL
29 GATCHALIAN, EDERLYN MARIE DULNUAN
30 GO, JAIMEE FELICE CARINGAL
31 JAVATE, KRIZIA LAUREN PAMINTUAN
32 JUNTILO, MARIA RICA GASCON
33 LARA, MAUREEN JEAN BOLO
34 LO, CHERIE ANN TAM
35 LOPEZ, MARIAN JASMINE ALCANTARA
36 MAGLINTE, JURILEX APURADO
37 MANGALUS, ROGER SUBA
38 MAÑIBO, JOVIELYN SUNTO
39 MEDINA, MARIE GRACE DAEL
40 ORTIZ, JOCELYN CIAR
41 PABON, NOVEE MAE SALAMANCA
42 PAKINGAN, KARMIA ASUNCION
43 PAREDES, MARIA GLORIA ISABEL RIVERA
44 PINSON, MAXINE JOYCE TORRES
45 POLICARPIO, MONICA RENEE GERMAR
46 RAMOS, ANABELLE ORTEGA
47 RESURRECCION, KATRINA FERNANDO
48 SERRANO, KRISTA CAMILLE MANALO
49 SIMON, PATRICIA DEL PILAR
50 SOLIS, WYNETTE MARIE NOEL
51 TABO, CHANTAL ELLIS SALIGUMBA
52 TALADUA, MARIANNE ENRIQUEZ
53 TAN, SABRINA CHUA CAEDO
54 TENENAN, SERAFINA PADDUYAO
55 TUMAMBING, SHARA MAY CARANDANG
56 VALDEZ, AMY REA ANTONIO
57 VALLE, JOANNE RACHELLE DE LEON
58 VARDELEON, KAREN ROSE VALDERAMA
59 VELASQUEZ, POCHOLO ANDREW EUSTAQUIO
60 VICTOLERO, MARIE JOYCE PASCUA
61 VILLAFUERTE, FERDINAND II MERCADO
62 VILLASANTA, ANGELIQUE PEARL VIRTUE PECSON
63 YUJUICO, ISABELLE REGINA CANCIO
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