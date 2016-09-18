Sunday, September 18, 2016
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    633 examinees pass the Forester licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 633 out of 1,370 passed the Forester Licensure Examination given by the Board for Foresters in the cities of Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Davao, Legazpi, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2016.

     Seq. No.         Name
     
    1 ABAD, LORDWIN BAZAR
    2 ABALLE, ANNA JEAN ELORDE
    3 ABANCE, ANDREW ALAGUEY
    4 ABAO, ROSIE GEM BASADRE
    5 ABARCA, ANGELYN GACULA
    6 ABAYAN, TITO
    7 ABDUL, JUBAIR MAUNTE
    8 ABDULLAH, ABDUL HALIM AMBOLA
    9 ABDULLAH, JOHARY SASIL
    10 ABEL, HANNAH IVY REGONDOLA
    11 ABELLERA, JERIC CALES
    12 ABRAHAM, JORDAN CORARATON
    13 ACIDO, JELYN CELOCIA
    14 ACLADEL, ASMYN TASIL
    15 ACOB, ESTELITO ALMAZAN
    16 ADA-OL, MARVIN GINNAP
    17 ADAO, ALFIE LIWANA
    18 ADORABLE, JANELLE MAE BRAÑA
    19 AGSUNOD, MARIGEL GAOR
    20 AGUINALDO, EUNICE LYN DAIGO
    21 AGUNAT, METES BAYO
    22 AL-AG, GAREX CHRISTIAN CAERMARE
    23 ALABAN, ROLDAN YADAN
    24 ALBANO, ANNIE ROSE GONZAGA
    25 ALBANO, ARWINA GONZAGA
    26 ALBISO, CISELO CARRILLO
    27 ALBISO, RYAN CARRILLO
    28 ALBORIDA, LORIE MAMIIT
    29 ALER, ALFREDO JR LOMTAO
    30 ALERA, JOHN CARLO BALDADO
    31 ALFONSO, GERRYC PA-AT
    32 ALI, GINALYN LALISAN
    33 ALI, SALAHUDIN RIVERA
    34 ALIGAO, RENNIE AMIYAN
    35 ALMUETE, ALBERT EATON
    36 ALUPAY, MARITES ATET-ENG
    37 AMADO, IRISH SARINAS
    38 AMAL, AL-YASSEN GUMAGA
    39 AMANTE, CHRISTIAN REBONG
    40 AMARGO, ELMER JR AGULLANA
    41 AMOLO, RICHARD BERINDES
    42 AMORES, APRIL DINGAYAN
    43 AMPUAN, ALDONIE PUNDOGAR
    44 ANACAN, JEANYLYN SOLVERO
    45 ANCHETA, DECEREE HIDALGO
    46 ANDOY, ESABINA FENIS
    47 ANDRES, PAUL PATARAS
    48 ANGELES, JERIC IBEC
    49 ANGWAY, JOHN DENNIS DOMEPNAS
    50 ANSON, MAIDAS LANDISAN
    51 ANTERO, MARDEL CARIÑO
    52 ANTONIO, RITCHELLE ALFECHE
    53 APDUHAN, CHARLES GEMIDA
    54 APILADO, ALI KHAN MANZALAY
    55 APILAS, JERICK MARCOS
    56 APON, JOHN MICHAEL RODILLAS
    57 AQUIMBA, CHRISTIAN JUSTO
    58 AQUINO, CYRYL DAWN PULLOS
    59 ARAYAN, JOHNNEL BAGA
    60 ARCILLAS, ERISA JOY CANTILLANO
    61 ARDAIS, MARIDOL JR MAGBANUA
    62 ARGAMOSA, JORDANA MARIE LABADISOS
    63 ARIMADO, LENN APRIL GONZALES
    64 ARREZA, TONY ROSE CRISZALDO
    65 ASPILLAGA, LUCIANO JR
    66 ASTOVEZA, SHARA MAY VALENZUELA
    67 ATIENZA, CATHERINE OBEÑA
    68 AUGUIS, MA ANELI AUXTERO
    69 AUSTRIA, ANGELES TEROL
    70 AYING, SEAN JOHN COMANDA
    71 AYNERA, JOHN MAR PELINGON
    72 AZURIN, MENARD MANUEL
    73 BACAN, SHERYL CUENCA
    74 BACCAY, MA LEONORA VALIENTE
    75 BACTAO, IVY WACLIN
    76 BAGO, SHUAHMED HADJIRULLA
    77 BAGUL, DATU INO MACAPALAO
    78 BAGUNDOL, LEY MARK FRANCIS DUPAL
    79 BAJAO, JAY HONEY APATAN
    80 BAL-UT, RIO SUGUITAN
    81 BALACIO, CLAYTON PANGKAS
    82 BALAORO, CHRISTOPHER ARPA
    83 BALDADO, DANDY SOREÑO
    84 BALDEO, ADISON VERANO
    85 BALINSAT, ANALIZA BA-AWA
    86 BALITE, JOMERLYN PAJE
    87 BALLOGAN, DAVIS CHUNANON
    88 BALMONTE, ROSEANN RAMOS
    89 BALURAN, JUNIFER ACUPAN
    90 BANAO, ROMELIA BEGGAN
    91 BANGCOD, GLYDEL OLLANG
    92 BANGGUIYAO, MARLOU CADATAL
    93 BANTUG, MARK RYAN MACNA
    94 BAQUIRQUIR, ANNIE MAE BALASABAS
    95 BARCELONA, NOEMIE DUARTE
    96 BARGUE, ME-AN SANCHEZ
    97 BARRERA, JANICA ROSE JIMENO
    98 BARRIO, RONALD MALQUISTO
    99 BARROS, LEO DONATO
    100 BAS, JEANETTE
    101 BATTIW, LEHEN DENAMLING
    102 BAUTISTA, JAN ORVILLE PIMENTEL
    103 BAUTISTA, LARIZA ANN ABUEL
    104 BAUTISTA, RODERICK PAGUIGAN
    105 BAWINGAN, NARDY ABLOD
    106 BAYANGOS, ALDRIN DEL CARPIO
    107 BAÑADOS, HERBERT JR GABRIELA
    108 BEGAWAN, SABENA SUY-A
    109 BEJERANO, STEPHANIE JUMALON
    110 BENANING, JOHN REYMART PARREÑAS
    111 BENEDICTOS, MELIZA LARA MARIE MORALES
    112 BENITO, REMELYN CLAUDIO
    113 BERMUNDO, RACHEL ANGELA QUITCO
    114 BERNARDINO, DANIEL III VALDEZ
    115 BIH-AGON, MARTHA HOGNAD
    116 BIHASA, ABIGAIL MAGNO
    117 BINATARA, JUHAIRA COBLA
    118 BINAYAT, RAQUEL FRANCIS
    119 BITGAN, JEVERSON VALLEJO
    120 BITONG, JESSICA DERECHO
    121 BITONG, KIMBERLY ANN DERECHO
    122 BLANCO, ARNOLD BALWOG
    123 BLASE, RODEL SANCHEZ
    124 BOCALES, VIENEZ MAE DANGPA
    125 BOLANTE, JACKIELYN NARBONITA
    126 BONGANAY, PRECIOUS CORNEL
    127 BONGORNGOR, SHAYNA PAO-ITON
    128 BONILLA, REGINE ALVARADO
    129 BONITA, AZOR RUELO
    130 BOONGALING, JESSA ABILA
    131 BORJA, MELVIN NAVARRO
    132 BRAVIO, ALEXANDRA JANE GEMENTIZA
    133 BUAGAS, JOY MARK DOLLESIN
    134 BUDAS, WILMA MENDOZA
    135 BUDENG, BONIE ANCHETA
    136 BUDUAN, ROMELIO II ASWIT
    137 BUGTONG, GENEVIVE HAGGGIBAT
    138 BUHI-AN, RAMEL GUMACAT
    139 BULACOY, NEHEMIAH CREDO
    140 BULANGEN, JOHN BARRY BAGGO
    141 BUTIC, REGINETH BANDAO
    142 BUTT, SYRINE ALVIOR
    143 CABELTES, MA DEAN AMOTO
    144 CABERTE, DONARD
    145 CABRAL, MARGARET ARIZALA
    146 CADULLO, MA PAMELA GADOR
    147 CAGBABANUA, LEA JOY REGENCIA
    148 CALANG, NELIA ALFORQUE
    149 CALIAS, ARNEL WESLEY
    150 CALIAS, JOMAR WESLEY
    151 CALIJA, GLORY ANN NICOLAS
    152 CALIXTRO, JANETH BARUA
    153 CALPASI, PETER JR BALANGOY
    154 CAMEROS, CRESLIN ALBARANDO
    155 CANDA, CHRISTYN ABEIRA
    156 CANICOSA, RANDELLE RALPH GARCIA
    157 CANTA, JENNY CEL MALACAPO
    158 CANTALEJO, MA CRISTINA LOGROSA
    159 CANTILA, JOVELIE CHAVEZ
    160 CANTOS, JOBELLE MABULAY
    161 CANTOS, MELODY CASTILLO
    162 CAPINO, JOEL ZAMOSA
    163 CARADA, CARL EARVIN DIMAYUGA
    164 CARANDANG, JOHN CARLO SALIVA
    165 CARBON, CATHERINE JUMAHALI
    166 CARDENAS, NANDY CAPON
    167 CARDENTE, WINSTON RAY PESCADERO
    168 CARDOZA, GARRY BONCAD
    169 CARIÑO, MA PIA SULIT
    170 CAROLINO, ANNE PATRICIA DUERME
    171 CASILAC, CORNELIO JR SACQUIAP
    172 CASTAÑERAS, LOVELY ANN GEMARINO
    173 CASTRO, RIO DAO-WAN
    174 CATALINO, ROXANE PAYANDO
    175 CATAPTE, RUSSEL CRUZADA
    176 CATIPON, ANNE ROSE MORENO
    177 CATIPON, BOB ROBIN ORDINARIO
    178 CAUYAO, SHYREL JOY ACOSTA
    179 CAYA, DENNIS ANDOY
    180 CAYAT, FREDIE BUGTONG
    181 CAYAT, RAYMUNDO JR BITAYA
    182 CAYATOC, NIKKIE MASING
    183 CEDRO, FRANCO CONDE
    184 CELIS, LEMUELLE CAPIROSO
    185 CERNIAS, ROSENDO III ORAIZ
    186 CERVANTES, FELICITA NARCISA BEATO
    187 CHARONGYAP, ANACEL GAYUCHAN
    188 CHATO, KAREN CRISTY MARIE ARISTAN
    189 CHAVEZ, SHERLYN SARMIENTO
    190 CIANO, JESSILYN MABISA
    191 CINCONIEGUE, IVY MAYORMITA
    192 CONTES, JERNACY CABATAN
    193 CORNEL, JULIET DOLLOSO
    194 CORPUZ, JOCELYN NARIDO
    195 CORPUZ, KEVIN LAURETA
    196 CUBILLAS, CLAUDIUS JAN TARAGUA
    197 CUIDNO, FIDEL CHIAPDAN
    198 CURITANA, PRINCESS AMATORIO
    199 CUSTORIO, BEA GALLANO
    200 CUTAY, MARIE KRIS QUEBEC
    201 CUYO, CHRISTIAN OSUMO
    202 DACON, REGINA OXIMA
    203 DAMADAM, RUEL COYOB
    204 DANIEL, DYANARA ISRAEL
    205 DAODAOEN, CARLITO JR MOLINA
    206 DARIT, RECHEL VITOR
    207 DE GUZMAN, WINSTON ATIENZA
    208 DE LA CERNA, GELLO VICARIATO
    209 DE LEON, MEI ANNE JOY CALIMLIM
    210 DE VERA, MARY ROSE MAGA
    211 DECUZAR, JENNILYN ATIENZA
    212 DEJOS, LORY JANE JORQUIA
    213 DEL MUNDO, VINCE KENNETH MOLINA
    214 DEL ROSARIO, JERIC PAGUIRIGAN
    215 DELA CRUZ, EDNORIWIN TRASPORTO
    216 DELA CRUZ, ZAREX PASCUAL
    217 DELA PEÑA, CHRISTINE ANN MODELO
    218 DELA TORRE, JAZZYL KELESTE
    219 DELA TORRE, MARILYN FAJARDO
    220 DELANTE, FERNALYN KOH
    221 DELIMA, HILBERT SIALANA
    222 DETABLAN, JONATHAN DOFITAS
    223 DIAZ, AIRENE MEDRANO
    224 DIAZ, JUAN PAOLO MISOLAS
    225 DIMANGANDAM, ASNAWI MACAOMBANG
    226 DIMATINGCAL, SITTIE HAFSA DIDA-AGUN
    227 DINULAWAN, RODERICK PAIT
    228 DIO-AS, JIMRY MADTES
    229 DIONSON, ESTELLA MARIE SIMBAYA
    230 DIVINA, ALDRIN ARELLANO
    231 DOMANEO, JAY MARK WADWADAN
    232 DOMINGO, JOHN MARK GENERALAO
    233 DUASO, APRIL JANELLA DELOS REYES
    234 DUGAYSAN, BEVERLY DUMANGAN
    235 DULNUAN, HEIDE DULNUAN
    236 DUMAPIS, DENVER BENTICAN
    237 DUMAS, CZARINA MAE IGCALINOS
    238 EBORA, BEBERLY ROMERO
    239 ECO, MARK DARIUS CARONAN
    240 EDUARTE, GERALD TOCA
    241 ENDOZO, CLAUDETT MONTES
    242 ENGALGADO, RECSON BADIANG
    243 ENGALLA, SUCHAPOWER HOJILLA
    244 ENRIQUEZ, ELPEDIO II BOISER
    245 EQUILA, WILFREDO JR ABAD
    246 EQUIZ, MAYA MANZANO
    247 ESPANTO, ROEL TUMBAGA
    248 ESPELIMBURGO, MARA HANDIG
    249 ESPINOSA, KRISTELLE CAYETANO
    250 ESPINOSA, LUDWIG VAN ALTERADO
    251 ESPIÑO, JENNIFER COSTELO
    252 ESTAY, DENNIS JON GAMAS
    253 ESTEVES, ANGIELLY CORPUZ
    254 ETULLE, MA ISABEL MARQUEZ
    255 EUGENIO, MARK SESCON
    256 EVANGELISTA, JASON LOZANO
    257 FAJARDO, ALEXANDER JR GABREZA
    258 FAUSTINO, DARWIN KIONG
    259 FELICIA, MADEL BALMEZ
    260 FERNANDEZ, HEROSIYA ANTIGUA
    261 FERNANDEZ, JANELLE BIANCA CUENO
    262 FERNANDEZ, REGINE ANNE MARIE FADRIQUELA
    263 FILOSOFO, CHRISTELLE JAYNE ONGCOY
    264 FLORES, CLIFFORD TAGATAG
    265 FLORES, IVANREY DIVINAGRACIA
    266 FUENTES, KRIZNAH PEPITO
    267 GABASA, JESSA GALLEGO
    268 GACANG, VANESSA GABALEO
    269 GADELA, ELLIANE JADE PRESAS
    270 GALANG, ALYANNA AIVI MAGPANTAY
    271 GALAPON, MICAH MARIE FLORES
    272 GALIA, MELANIO VISTE
    273 GALIAN, KENWAL KYLE COSME
    274 GALINDON, JOHN MICHAEL MAMAUAG
    275 GALMAK, DARWIN MADALIDAY
    276 GALUPO, CRISANIEL ALIMOCON
    277 GARCIA, DIONE FUENTES
    278 GARCIA, KIMBERLY BERNARDINO
    279 GARCIA, YARAH VILLAREAL
    280 GARCITOS, JUNMARK LAPECIROS
    281 GARDUCE, GINA CAMIGUING
    282 GARGANZA, YVETTE SANGILAN
    283 GARSON, ELKY LUMAPAY
    284 GAT-EB, ERMINIA CANISI
    285 GAUDICOS, MARINO JR RULIDA
    286 GAYA, SAYRHA FE ALINGAWAD
    287 GAYOD, REX WACNANG
    288 GAÑA, REBEKAH RUTH BITANA
    289 GEAN, GIBSON GUDAYAN
    290 GELLADO, GILBERT MARIANO
    291 GERARDO, ROYLAN TADEFA
    292 GERMINO, RYAN ESCOBIA
    293 GERONES, KENNIE CAMPOSANO
    294 GIL, LEOWIL ENLOGADA
    295 GILSANO, JOHN BRIGHT RAÑOLA
    296 GLORIA, COLEEN KAY MONTEHERMOSO
    297 GONZALES, MANILYN ENCINAS
    298 GRANADA, RAY-AN ZURITA
    299 GUIHODNA, JEMIMA HAPCHAYAN
    300 GUINGAB, MARITES BUCAG
    301 GUISOBEN, DENNIS TAWAO
    302 GUMPAD, JEROME BISOY
    303 GUNO, ARVIN BUENDIA
    304 GUTIERREZ, JERICK NAVEROS
    305 GUZMAN, CRISTY GARCIA
    306 HADJI ALI, LUCMAN GUIMAN
    307 HADJI MALIC, AMILHAIR AMINA
    308 HALAPIO, OSCAR BALLUYAN
    309 HALASAN, LIZA MAE RAMAN
    310 HASBI, HASER ESPARAGUIRA
    311 HAVANA, RAQUEL COGUIT
    312 HERNANDEZ, JONATHAN OGAYON
    313 HERNANDEZ, RAYMUND ROCHA
    314 HITA, JELOMY CASTILLO
    315 HIVA, ALDIANO JR SAYSON
    316 HOSNIE, AL-AZMIE BALT
    317 HUDIEREZ, ARCHIE ABINES
    318 HUERTA, LUCIL DAÑAS
    319 HUERVAS, REINO RELOJAS
    320 IBAÑEZ, MARY CRIS ABADINES
    321 IMPERIAL, VLADEMIR VERDADERO
    322 INTERIOR, IRISH DANIELLE
    323 ISMAEL, ANZAR CABOVERDE
    324 JABONERO, JOHN HARVEY DEMONGUITAN
    325 JAFFAR, RAIHANA ARARAIN
    326 JAVIER, ALVIN SABADO
    327 JAWANI, ADZWINA MANSUL
    328 JOSEPH, BEVERLY DIAP
    329 JUAGPAO, FLORIE MEI UBANAN
    330 JUAN, MARK RUEL GARVIDA
    331 JUMAGBAS, GODOFREDO JR ABULOG
    332 JUMALON, GIL JAKE GILAGA
    333 JUMAWAN, ANA MARIE SALAC
    334 JUMAWID, ERNECLIFF PEQUIRO
    335 KAMDI, KIMRA SAIDANI
    336 KIDSOLAN, SHAMER TATAONEC
    337 KIMPAOY, JOHNNY BILIT
    338 KUTAT, LIM BRYAN MAUSA
    339 LA ROSA, PAULA CAMILLE TORRES
    340 LABASAN, LARRY VILLAROZ
    341 LABITA, MHABEL LACORTE
    342 LAGO, MARJORIE TAGAOD
    343 LAGUERTA, LINDSY MARIE BALAORO
    344 LALISAN, RHEA BONIEVE ANINO
    345 LAMADURA, EMELINDA CUGAL
    346 LAMPINES, RODEL SUMBO
    347 LAMPREA, ANALIZA LIBATON
    348 LAMSIS, SHANEA LYN DOLTEO
    349 LANACA, AIMEE ROSE BORROMEO
    350 LANGAM, ROSELLER JR SUGUE
    351 LANGAWAN, ROWENA CASUGA
    352 LANUGAN, DIANNE AREVALO
    353 LANUZA, MARVEN SOLIVEN
    354 LAPITAN, LEONALYN ESCOSURA
    355 LAPITAN, MARIA KRISTINA ABIGAIL SANTOS
    356 LAPIZ, MARIA CHARIS GALAGAR
    357 LAPRESCA, ALEXIS LAVIÑA
    358 LAPRESCA, LLOYD LESTER LAVIÑA
    359 LAPURA, DENNIS BAJAO
    360 LASANGEN, MARCES CAYATOC
    361 LAURENTE, JOEL AYUD
    362 LAURENTE, MARC SIMON CORTUNA
    363 LAURIO, EDUARDO III BELAGUIN
    364 LAZARTE, CAMILO GONZALES
    365 LAÑADA, JOVI AGREDA
    366 LEGAWEN, PHOEBE TEP-A
    367 LEON, MARILOU ESCO
    368 LIGNES, AUDREY AMOR PACA-ANAS
    369 LINA, ROSELYN SUGANOB
    370 LINGALING, KEVIN GUINGABAN
    371 LIRA, JAN REY JAVA
    372 LIRIO, CHARLOTTE ANNE PINEDA
    373 LIWANAG, EDENNIEL SALVANERA
    374 LLAIT, ANGEL OFALLA
    375 LLAMAS, NOBEH LORILLA
    376 LLAMOS, EARLA JADE NAIZA SENO
    377 LOBIGAN, JONNA HEROMI PAULAR
    378 LOMIBAO, JAYSON MUJAR
    379 LONTOC, MIRA MEI TUMAMBING
    380 LOPEZ, ALFRED SERATO
    381 LOPEZ, EDILYN LAMBINO
    382 LORENZO, GLORINA LACAYANGA
    383 LORENZO, JENNELYN VILORIA
    384 LORIAGA, HELEN SALAPI
    385 LOVENARIA, MARY GRACE CALUSA
    386 LOZADA, DEMUEL SANGKULA
    387 LUMACANG, JINKY ENTICO
    388 LUNA, REYMOND SALAYA
    389 LUSICA, JULIET CAHAPON
    390 LUSTRIA, MARY GRACE MOLETA
    391 MABELIN, LALYN EDPAN
    392 MABILANGAN, BLESSIE MAE SALIBA
    393 MACAD, MAE-ANN SACYAB
    394 MACADINE, MARIVIC ALAPAG
    395 MACALAGAY, MARIELLE DE GUIA
    396 MACALE, JOCEL ANN NAGA
    397 MADRAZO, DANIEL PANTOJA
    398 MADRID, JEFREY BUENCONSEJO
    399 MADRIDEO, HARRIET XAVIERA MIRANDA
    400 MAGALLON, NIKKO IVAN QUILAB
    401 MAGAYANES, JORDAN DE VERA
    402 MAGLASANG, SUZITH GARBO
    403 MAGNAYE, TIMOTEO JR BALASA
    404 MALANNAG, ZENNIE GAMONGAN
    405 MALARAN, MARK ANTHONY BORJA
    406 MALIGTA, MARIPOE BARIT
    407 MALVAR, JOHN ARIS GODWYN LORICA
    408 MAMA, MUHAYMIN POSDAN
    409 MAMUAD, JENALYN TANDANG
    410 MAMUNTOS, MYRNA DEL ROSARIO
    411 MANACDOL, MANUEL BONGTAYON
    412 MANAGBANAG, CLYDE BIHAG
    413 MANAGUELOD, JOJO
    414 MANALANSAN, JESSEBEL INID
    415 MANARIN, FAITH ANNE AQUINO
    416 MANGABAT, CHERRY MAE PASCUA
    417 MANGASER, ANN JILLIAN CONSIGO
    418 MANGUERA, MARIO PEDRO
    419 MANIQUIZ, MARY GRACE PRINCIPE
    420 MANLANGIT, GENIELOU DAYAGANON
    421 MANUEL, JONATHAN SAMUEL TIBURCIO
    422 MAPULA, PRINCESS MARIE ADELLE RECIO
    423 MAREGMEN, DAVE ALOAG
    424 MARIANO, FRANKLIN WASING
    425 MASIG, SHIELA MASUNGARI
    426 MAXIMO, MARLON LUMIDAO
    427 MEDIANA, CRISELO JR PAGUIRIGAN
    428 MENDINA, CRISANTO MALLE
    429 MENDOZA, MITOS MERLYN MOLINA
    430 MERCADO, CHRISTINE LUNA
    431 MERCADO, DON GIBSON DAGOS
    432 MIBULOS, RAFAEL AMOLO
    433 MICIANO, MA CHARMAINE DE JOYA
    434 MIJARES, PAUL BRIAN DE MESA
    435 MILAR, JEZREELYN LIKWONG
    436 MINDAÑA, FRANCIS NIÑO WAFER
    437 MIRANDA, GREGELYN VERDADERO
    438 MIRAS, KRISTY ANN MOISES
    439 MOCOY, MARVIN NAVARRO
    440 MODESTANO, CECIL PERDIGONES
    441 MOHAMMAD ALI, SHERIP TAN
    442 MOJADO, VEVERLY VERGARA
    443 MONCANO, JESTONI VALIENTE
    444 MONILLA, DARWIN NIMO
    445 MONSANTO, GENESIS CONSILBA
    446 MONTECILLO, MA ERICHA VIVAS
    447 MONTIMAN, CRISTOPHER ABOY
    448 MORADA, MARIBETH REYNON
    449 MORENO, SEPTIANNE ROSE PASAYLO
    450 NACIONALES, JOSE ADONIS NARIDA
    451 NARIDO, JENEFA MEI MOJICA
    452 NARON, IVY KRISTEL DAÑOSO
    453 NAVARRO, MARICLAIRE VERANO
    454 NGADE, MICHELLE TALAWA
    455 NILLES, DEX LAPERA
    456 NOBLEFRANCA, HARVEY LLAGAS
    457 NUÑEZ, WINCEL MONARES
    458 OBERO, CHRISTINE JANE MAMON
    459 OJARIO, RICHELLE CALIXTRO
    460 OLAER, MARY FLOR PLEÑOS
    461 OMAY, LOIDA ESTRADA
    462 ONGUDA, THEREZA PALMONES
    463 ORAA, CHARLENE VILLASANTA
    464 ORAÑO, EDRALIN MANGANOP
    465 ORELLA, JOEL BRIZ
    466 ORIGENES, MARNE GA
    467 ORIOQUE, ELMER MIRAS
    468 OROSCO, AARON JAMES RONCESVALLES
    469 ORTIGAS, JUDY JOY SILAYA
    470 OSLAO, CESAR GUNDING
    471 OWANES, FRANCISCO PONSOY
    472 OYARDO, NELLY ALEJANDRO
    473 PA-UT, MATIAS ALUNDAY
    474 PABIA, JAY AR ARIOLA
    475 PABIO, ALBERTO GINDOY
    476 PADILLO, GILBERT CALANG-AD
    477 PADIO, FENTON SEGUNDO
    478 PAGATPATAN, ALAINE GARIBAY
    479 PAKINSON, SITTIENOR PANDA
    480 PAKURAO, WILLIARD PADIANGAN
    481 PALO, RUPERTO JR RAMIREZ
    482 PAMINTUAN, DIANA MANALOTO
    483 PANGAN, SHAINA JANE BENDICIO
    484 PARANDIT, EFREN MANGALAO
    485 PASTOR, CHRISTIAN PEÑA
    486 PATACSIL, VANESSA MAE TOLENTINO
    487 PAURILLO, KEVIN PULTA
    488 PAYOT, JOYCEE CANABE
    489 PAYUAN, JERIEL SIABABA
    490 PENUELA, ANGELICA OMAL
    491 PETIN, CRESILITA TOCONG
    492 PEYRA, KRISTEL FAYE MALVAR
    493 PEÑAFLOR, KEN CARLO JR JAMON
    494 PEÑARANDA, EDWARD BUCASAN
    495 PIAD, FRANKLIN JR SALORIA
    496 PIEDRAROJA, ALVIN JR PAÑA
    497 PITICAN, JOLAND BOTIWAY
    498 PLAZA, MAURICE DUA
    499 POLEA, YOLISES OQUIAS
    500 POLISTICO, CRISELDA ASPILLAGA
    501 PORMENTO, MARIA CHARINA LYN ARGOTA
    502 PORTILLO, JENNY MALINAO
    503 PORTRIAS, BELCHIE RYAN TAGBAC
    504 QUIDES, JOMAR DE LA FUENTE
    505 QUIJANO, GLADYS MAE CALMA
    506 QUINTOS, JUNIOR LOPEZ
    507 RABO, SUSIT RUADO
    508 RABULAN, AICA AÑONUEVO
    509 RAGAS, CHRISTINE RAFAEL
    510 RAMA, REX IAN PEÑALOSA
    511 RAMIREZ, MA ARMIE JANICA PASAHOL
    512 RAMONES, APOLINARIO PANTALEON
    513 RAMOS, GAUDENCIO III HITOSIS
    514 RAMOS, JENNA MAE PELEGRINA
    515 RAMOS, JOEL LABIJO
    516 RAMOS, SAMSON REYES
    517 RAQUEL, KRYSHLAINE TADIOSA
    518 RAZON, SABINA BONGHANOY
    519 REBULTAN, FERNANDO ARELLANO
    520 REGODO, JONATHAN PAA
    521 REMOTIGUE, JESSIEBELL GABOY
    522 RENTUCAN, RONILO ALCUIREZ
    523 REPONOYA, MIGUEL
    524 REVECHE, CRISTINA ACAS
    525 REYES, FORTUNATO JR DALOGDOG
    526 REYES, JANS NEXUS IGLESIA
    527 RITUAL, PAUL OLILA
    528 RIVERA, RHEA LOU
    529 RIÑA, HUBERT DALE ORQUIA
    530 ROBLE, ROCELO BATING
    531 ROBLES, MARY GRACE CRISTOBAL
    532 RODRIGUEZ, KHEIL BAUTISTA
    533 ROGALES, APRELLE GUTIERREZ
    534 ROJAS, MELANIE PAVIA
    535 ROMANO, ROMEL SILAPAN
    536 ROPERO, LENNY ROSAS
    537 ROSAL, CESAR IAN PEÑA
    538 ROSQUITES, REYNAN MANDEN
    539 ROYO, JAKE CEDRICK MABILANGAN
    540 RUTAQUIO, LYKA PEÑAMORA
    541 SABANDO, DEXTER IAN CALIENTE
    542 SABO, MARIA ISABEL EBARQUEZ
    543 SACORUM, NEANDRAH DENISE SUAYBAGUIO
    544 SAIDAR, ANA MILAH MAUNTE
    545 SAJUL, MA KRISTINA JANORAS
    546 SALAZAR, RAYMART EVANGELISTA
    547 SALAZAR, SHAIRA FHAYE AGUILA
    548 SALIBAD, MARK ANTHONY SALVA
    549 SALVADOR, GEROME GREGORIO
    550 SALVALOZA, GRETCHEN MEÑORIA
    551 SAMBLASINIO, NELVIN GATAO
    552 SAN JUAN, JANELLE RUEDA
    553 SAN MIGUEL, MARC JACOB PALOMARES
    554 SANCHO, LYNBERT BA-AY
    555 SARASPE, HERMIELITO ACLON
    556 SARIF, MIKHAEL OMAR
    557 SAYTO, JOVELYN ESID
    558 SERADOY, SIENA PAJE
    559 SEREÑO, CAMELLE
    560 SERQUIÑA, JOMAR BARBOSA
    561 SERRA, AILEEN MIXDON
    562 SERVIANO, MA JESSA LOMARDA
    563 SIASON, JENIE ATILANO
    564 SICSIC, JENNIFER URMENETA
    565 SILAB, JONELYN ROSE CANONOY
    566 SIMAN, XENDRA MAE ABRIS
    567 SIRUMA, KRISHA FERNANDEZ
    568 SOLANO, VAL JEASON DAMPIOS
    569 SON, MAELAN ROMELLE MEDIANA
    570 SORIANO, NERVIN RAMIREZ
    571 SOTING, GLEMA LIMPAYOS
    572 SUAREZ, ERICSON RESUEÑO
    573 SULTAN, MEL JEFFORD CASTILLO
    574 SUMICAD, RYAN OMAMBAC
    575 SUZON, ROLAND MUÑOZ
    576 TABENAS, RICHARD MEDINO
    577 TACIO, MARIBEL LAB-ISA
    578 TACLA, JAVER PACRIS
    579 TACLOB, SENILYN BACANG
    580 TACYO, CRISTINA ESTRELLA
    581 TAGUD, ALFE MAROLLANO
    582 TAGUIC, MARIE CLAIRE TABAT
    583 TALISAY, BRYAN ALLAN MENDOZA
    584 TAMPON, JACKYLOU
    585 TANACIO, MAY ANN SORIANO
    586 TANDAY, RAMIL MARQUEZ
    587 TANGSON, MEBELYN LATUGA
    588 TANJAY, JULIET EJOC
    589 TASANI, NEHIMIAH DURUIN
    590 TATONG, EVELYN AM-IS
    591 TAUG, MUSLIMA GADI
    592 TEVES, RENATO REBUENO
    593 TICAR, MARK ELTON SANQUINA
    594 TILLANO, NENITA DIANA
    595 TOBIAS, ADRIANE BUENO
    596 TOLAWAN, ERFINIA BUCASAN
    597 TOLEDO, CHARIE TOLOSA
    598 TOLENTINO, MIKHAIL ASACTA
    599 TOMAYAN, DALIA SORIANO
    600 TONGED, MYSOR ALMASIN
    601 TORCULAS, BENJAMIN JR CABARUBIAS
    602 TORRE, BABY MAY MORA
    603 TORREGOSA, LAIJANNY SIMBORIO
    604 TUBAL, RODEL OLIDA
    605 TUBALLAS, LIEUVAL LUTAO
    606 TUBLAN, EILEEN JILL LANGGAO
    607 TUBLE, ROSE ANN DOMINGO
    608 TUCONG, CHAMILLE ANDRIN
    609 TUGAS, MARCING UNGKAY
    610 TUMARAO, MAY BALANAY
    611 TUNGCALING, ABDUL HAKIEM INDOL
    612 URMENETA, ADONA JOANA SOLOMON
    613 URSAL, DESIREE FE TABUADA
    614 VALDEZ, MARIA CAREL ELOISA BACERA
    615 VALENTE, JASON JOHN VILLADELGADO
    616 VALENZONA, POTENCIANO JR ERMITA
    617 VALIENTE, JANA MORIEL AMORADA
    618 VALINO, LYJOY ESTEVES
    619 VELARDE, ZARAH MAE GOYALA
    620 VENTURA, SHERYL PACLET
    621 VERGARA, LORIE MAE FILOSOFO
    622 VICENCIO, CLARIE MAE ENOYA
    623 VICTORIO, RANIA RAMOS
    624 VILLA, ARVEN MANLIGAS
    625 VILLAFRANCA, NICE ROSE CERONA
    626 VILLALON, EDLYN BITOS
    627 VILLAREAL, JAYRIC FUENTES
    628 VILLEJO, NIÑA UTRERA
    629 VIRREY, KEVIN LOY SINDAC
    630 VISMANOS, ROSEMARY
    631 WABE, RENERIO JALAGAT
    632 YABES, MILBRENNE DEL-AMEN
    633 YAHYA, AMER HASSAN MACARAYA

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