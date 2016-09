633 examinees pass the Forester licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 633 out of 1,370 passed the Forester Licensure Examination given by the Board for Foresters in the cities of Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Davao, Legazpi, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2016.

Seq. No. Name



1 ABAD, LORDWIN BAZAR

2 ABALLE, ANNA JEAN ELORDE

3 ABANCE, ANDREW ALAGUEY

4 ABAO, ROSIE GEM BASADRE

5 ABARCA, ANGELYN GACULA

6 ABAYAN, TITO

7 ABDUL, JUBAIR MAUNTE

8 ABDULLAH, ABDUL HALIM AMBOLA

9 ABDULLAH, JOHARY SASIL

10 ABEL, HANNAH IVY REGONDOLA

11 ABELLERA, JERIC CALES

12 ABRAHAM, JORDAN CORARATON

13 ACIDO, JELYN CELOCIA

14 ACLADEL, ASMYN TASIL

15 ACOB, ESTELITO ALMAZAN

16 ADA-OL, MARVIN GINNAP

17 ADAO, ALFIE LIWANA

18 ADORABLE, JANELLE MAE BRAÑA

19 AGSUNOD, MARIGEL GAOR

20 AGUINALDO, EUNICE LYN DAIGO

21 AGUNAT, METES BAYO

22 AL-AG, GAREX CHRISTIAN CAERMARE

23 ALABAN, ROLDAN YADAN

24 ALBANO, ANNIE ROSE GONZAGA

25 ALBANO, ARWINA GONZAGA

26 ALBISO, CISELO CARRILLO

27 ALBISO, RYAN CARRILLO

28 ALBORIDA, LORIE MAMIIT

29 ALER, ALFREDO JR LOMTAO

30 ALERA, JOHN CARLO BALDADO

31 ALFONSO, GERRYC PA-AT

32 ALI, GINALYN LALISAN

33 ALI, SALAHUDIN RIVERA

34 ALIGAO, RENNIE AMIYAN

35 ALMUETE, ALBERT EATON

36 ALUPAY, MARITES ATET-ENG

37 AMADO, IRISH SARINAS

38 AMAL, AL-YASSEN GUMAGA

39 AMANTE, CHRISTIAN REBONG

40 AMARGO, ELMER JR AGULLANA

41 AMOLO, RICHARD BERINDES

42 AMORES, APRIL DINGAYAN

43 AMPUAN, ALDONIE PUNDOGAR

44 ANACAN, JEANYLYN SOLVERO

45 ANCHETA, DECEREE HIDALGO

46 ANDOY, ESABINA FENIS

47 ANDRES, PAUL PATARAS

48 ANGELES, JERIC IBEC

49 ANGWAY, JOHN DENNIS DOMEPNAS

50 ANSON, MAIDAS LANDISAN

51 ANTERO, MARDEL CARIÑO

52 ANTONIO, RITCHELLE ALFECHE

53 APDUHAN, CHARLES GEMIDA

54 APILADO, ALI KHAN MANZALAY

55 APILAS, JERICK MARCOS

56 APON, JOHN MICHAEL RODILLAS

57 AQUIMBA, CHRISTIAN JUSTO

58 AQUINO, CYRYL DAWN PULLOS

59 ARAYAN, JOHNNEL BAGA

60 ARCILLAS, ERISA JOY CANTILLANO

61 ARDAIS, MARIDOL JR MAGBANUA

62 ARGAMOSA, JORDANA MARIE LABADISOS

63 ARIMADO, LENN APRIL GONZALES

64 ARREZA, TONY ROSE CRISZALDO

65 ASPILLAGA, LUCIANO JR

66 ASTOVEZA, SHARA MAY VALENZUELA

67 ATIENZA, CATHERINE OBEÑA

68 AUGUIS, MA ANELI AUXTERO

69 AUSTRIA, ANGELES TEROL

70 AYING, SEAN JOHN COMANDA

71 AYNERA, JOHN MAR PELINGON

72 AZURIN, MENARD MANUEL

73 BACAN, SHERYL CUENCA

74 BACCAY, MA LEONORA VALIENTE

75 BACTAO, IVY WACLIN

76 BAGO, SHUAHMED HADJIRULLA

77 BAGUL, DATU INO MACAPALAO

78 BAGUNDOL, LEY MARK FRANCIS DUPAL

79 BAJAO, JAY HONEY APATAN

80 BAL-UT, RIO SUGUITAN

81 BALACIO, CLAYTON PANGKAS

82 BALAORO, CHRISTOPHER ARPA

83 BALDADO, DANDY SOREÑO

84 BALDEO, ADISON VERANO

85 BALINSAT, ANALIZA BA-AWA

86 BALITE, JOMERLYN PAJE

87 BALLOGAN, DAVIS CHUNANON

88 BALMONTE, ROSEANN RAMOS

89 BALURAN, JUNIFER ACUPAN

90 BANAO, ROMELIA BEGGAN

91 BANGCOD, GLYDEL OLLANG

92 BANGGUIYAO, MARLOU CADATAL

93 BANTUG, MARK RYAN MACNA

94 BAQUIRQUIR, ANNIE MAE BALASABAS

95 BARCELONA, NOEMIE DUARTE

96 BARGUE, ME-AN SANCHEZ

97 BARRERA, JANICA ROSE JIMENO

98 BARRIO, RONALD MALQUISTO

99 BARROS, LEO DONATO

100 BAS, JEANETTE

101 BATTIW, LEHEN DENAMLING

102 BAUTISTA, JAN ORVILLE PIMENTEL

103 BAUTISTA, LARIZA ANN ABUEL

104 BAUTISTA, RODERICK PAGUIGAN

105 BAWINGAN, NARDY ABLOD

106 BAYANGOS, ALDRIN DEL CARPIO

107 BAÑADOS, HERBERT JR GABRIELA

108 BEGAWAN, SABENA SUY-A

109 BEJERANO, STEPHANIE JUMALON

110 BENANING, JOHN REYMART PARREÑAS

111 BENEDICTOS, MELIZA LARA MARIE MORALES

112 BENITO, REMELYN CLAUDIO

113 BERMUNDO, RACHEL ANGELA QUITCO

114 BERNARDINO, DANIEL III VALDEZ

115 BIH-AGON, MARTHA HOGNAD

116 BIHASA, ABIGAIL MAGNO

117 BINATARA, JUHAIRA COBLA

118 BINAYAT, RAQUEL FRANCIS

119 BITGAN, JEVERSON VALLEJO

120 BITONG, JESSICA DERECHO

121 BITONG, KIMBERLY ANN DERECHO

122 BLANCO, ARNOLD BALWOG

123 BLASE, RODEL SANCHEZ

124 BOCALES, VIENEZ MAE DANGPA

125 BOLANTE, JACKIELYN NARBONITA

126 BONGANAY, PRECIOUS CORNEL

127 BONGORNGOR, SHAYNA PAO-ITON

128 BONILLA, REGINE ALVARADO

129 BONITA, AZOR RUELO

130 BOONGALING, JESSA ABILA

131 BORJA, MELVIN NAVARRO

132 BRAVIO, ALEXANDRA JANE GEMENTIZA

133 BUAGAS, JOY MARK DOLLESIN

134 BUDAS, WILMA MENDOZA

135 BUDENG, BONIE ANCHETA

136 BUDUAN, ROMELIO II ASWIT

137 BUGTONG, GENEVIVE HAGGGIBAT

138 BUHI-AN, RAMEL GUMACAT

139 BULACOY, NEHEMIAH CREDO

140 BULANGEN, JOHN BARRY BAGGO

141 BUTIC, REGINETH BANDAO

142 BUTT, SYRINE ALVIOR

143 CABELTES, MA DEAN AMOTO

144 CABERTE, DONARD

145 CABRAL, MARGARET ARIZALA

146 CADULLO, MA PAMELA GADOR

147 CAGBABANUA, LEA JOY REGENCIA

148 CALANG, NELIA ALFORQUE

149 CALIAS, ARNEL WESLEY

150 CALIAS, JOMAR WESLEY

151 CALIJA, GLORY ANN NICOLAS

152 CALIXTRO, JANETH BARUA

153 CALPASI, PETER JR BALANGOY

154 CAMEROS, CRESLIN ALBARANDO

155 CANDA, CHRISTYN ABEIRA

156 CANICOSA, RANDELLE RALPH GARCIA

157 CANTA, JENNY CEL MALACAPO

158 CANTALEJO, MA CRISTINA LOGROSA

159 CANTILA, JOVELIE CHAVEZ

160 CANTOS, JOBELLE MABULAY

161 CANTOS, MELODY CASTILLO

162 CAPINO, JOEL ZAMOSA

163 CARADA, CARL EARVIN DIMAYUGA

164 CARANDANG, JOHN CARLO SALIVA

165 CARBON, CATHERINE JUMAHALI

166 CARDENAS, NANDY CAPON

167 CARDENTE, WINSTON RAY PESCADERO

168 CARDOZA, GARRY BONCAD

169 CARIÑO, MA PIA SULIT

170 CAROLINO, ANNE PATRICIA DUERME

171 CASILAC, CORNELIO JR SACQUIAP

172 CASTAÑERAS, LOVELY ANN GEMARINO

173 CASTRO, RIO DAO-WAN

174 CATALINO, ROXANE PAYANDO

175 CATAPTE, RUSSEL CRUZADA

176 CATIPON, ANNE ROSE MORENO

177 CATIPON, BOB ROBIN ORDINARIO

178 CAUYAO, SHYREL JOY ACOSTA

179 CAYA, DENNIS ANDOY

180 CAYAT, FREDIE BUGTONG

181 CAYAT, RAYMUNDO JR BITAYA

182 CAYATOC, NIKKIE MASING

183 CEDRO, FRANCO CONDE

184 CELIS, LEMUELLE CAPIROSO

185 CERNIAS, ROSENDO III ORAIZ

186 CERVANTES, FELICITA NARCISA BEATO

187 CHARONGYAP, ANACEL GAYUCHAN

188 CHATO, KAREN CRISTY MARIE ARISTAN

189 CHAVEZ, SHERLYN SARMIENTO

190 CIANO, JESSILYN MABISA

191 CINCONIEGUE, IVY MAYORMITA

192 CONTES, JERNACY CABATAN

193 CORNEL, JULIET DOLLOSO

194 CORPUZ, JOCELYN NARIDO

195 CORPUZ, KEVIN LAURETA

196 CUBILLAS, CLAUDIUS JAN TARAGUA

197 CUIDNO, FIDEL CHIAPDAN

198 CURITANA, PRINCESS AMATORIO

199 CUSTORIO, BEA GALLANO

200 CUTAY, MARIE KRIS QUEBEC

201 CUYO, CHRISTIAN OSUMO

202 DACON, REGINA OXIMA

203 DAMADAM, RUEL COYOB

204 DANIEL, DYANARA ISRAEL

205 DAODAOEN, CARLITO JR MOLINA

206 DARIT, RECHEL VITOR

207 DE GUZMAN, WINSTON ATIENZA

208 DE LA CERNA, GELLO VICARIATO

209 DE LEON, MEI ANNE JOY CALIMLIM

210 DE VERA, MARY ROSE MAGA

211 DECUZAR, JENNILYN ATIENZA

212 DEJOS, LORY JANE JORQUIA

213 DEL MUNDO, VINCE KENNETH MOLINA

214 DEL ROSARIO, JERIC PAGUIRIGAN

215 DELA CRUZ, EDNORIWIN TRASPORTO

216 DELA CRUZ, ZAREX PASCUAL

217 DELA PEÑA, CHRISTINE ANN MODELO

218 DELA TORRE, JAZZYL KELESTE

219 DELA TORRE, MARILYN FAJARDO

220 DELANTE, FERNALYN KOH

221 DELIMA, HILBERT SIALANA

222 DETABLAN, JONATHAN DOFITAS

223 DIAZ, AIRENE MEDRANO

224 DIAZ, JUAN PAOLO MISOLAS

225 DIMANGANDAM, ASNAWI MACAOMBANG

226 DIMATINGCAL, SITTIE HAFSA DIDA-AGUN

227 DINULAWAN, RODERICK PAIT

228 DIO-AS, JIMRY MADTES

229 DIONSON, ESTELLA MARIE SIMBAYA

230 DIVINA, ALDRIN ARELLANO

231 DOMANEO, JAY MARK WADWADAN

232 DOMINGO, JOHN MARK GENERALAO

233 DUASO, APRIL JANELLA DELOS REYES

234 DUGAYSAN, BEVERLY DUMANGAN

235 DULNUAN, HEIDE DULNUAN

236 DUMAPIS, DENVER BENTICAN

237 DUMAS, CZARINA MAE IGCALINOS

238 EBORA, BEBERLY ROMERO

239 ECO, MARK DARIUS CARONAN

240 EDUARTE, GERALD TOCA

241 ENDOZO, CLAUDETT MONTES

242 ENGALGADO, RECSON BADIANG

243 ENGALLA, SUCHAPOWER HOJILLA

244 ENRIQUEZ, ELPEDIO II BOISER

245 EQUILA, WILFREDO JR ABAD

246 EQUIZ, MAYA MANZANO

247 ESPANTO, ROEL TUMBAGA

248 ESPELIMBURGO, MARA HANDIG

249 ESPINOSA, KRISTELLE CAYETANO

250 ESPINOSA, LUDWIG VAN ALTERADO

251 ESPIÑO, JENNIFER COSTELO

252 ESTAY, DENNIS JON GAMAS

253 ESTEVES, ANGIELLY CORPUZ

254 ETULLE, MA ISABEL MARQUEZ

255 EUGENIO, MARK SESCON

256 EVANGELISTA, JASON LOZANO

257 FAJARDO, ALEXANDER JR GABREZA

258 FAUSTINO, DARWIN KIONG

259 FELICIA, MADEL BALMEZ

260 FERNANDEZ, HEROSIYA ANTIGUA

261 FERNANDEZ, JANELLE BIANCA CUENO

262 FERNANDEZ, REGINE ANNE MARIE FADRIQUELA

263 FILOSOFO, CHRISTELLE JAYNE ONGCOY

264 FLORES, CLIFFORD TAGATAG

265 FLORES, IVANREY DIVINAGRACIA

266 FUENTES, KRIZNAH PEPITO

267 GABASA, JESSA GALLEGO

268 GACANG, VANESSA GABALEO

269 GADELA, ELLIANE JADE PRESAS

270 GALANG, ALYANNA AIVI MAGPANTAY

271 GALAPON, MICAH MARIE FLORES

272 GALIA, MELANIO VISTE

273 GALIAN, KENWAL KYLE COSME

274 GALINDON, JOHN MICHAEL MAMAUAG

275 GALMAK, DARWIN MADALIDAY

276 GALUPO, CRISANIEL ALIMOCON

277 GARCIA, DIONE FUENTES

278 GARCIA, KIMBERLY BERNARDINO

279 GARCIA, YARAH VILLAREAL

280 GARCITOS, JUNMARK LAPECIROS

281 GARDUCE, GINA CAMIGUING

282 GARGANZA, YVETTE SANGILAN

283 GARSON, ELKY LUMAPAY

284 GAT-EB, ERMINIA CANISI

285 GAUDICOS, MARINO JR RULIDA

286 GAYA, SAYRHA FE ALINGAWAD

287 GAYOD, REX WACNANG

288 GAÑA, REBEKAH RUTH BITANA

289 GEAN, GIBSON GUDAYAN

290 GELLADO, GILBERT MARIANO

291 GERARDO, ROYLAN TADEFA

292 GERMINO, RYAN ESCOBIA

293 GERONES, KENNIE CAMPOSANO

294 GIL, LEOWIL ENLOGADA

295 GILSANO, JOHN BRIGHT RAÑOLA

296 GLORIA, COLEEN KAY MONTEHERMOSO

297 GONZALES, MANILYN ENCINAS

298 GRANADA, RAY-AN ZURITA

299 GUIHODNA, JEMIMA HAPCHAYAN

300 GUINGAB, MARITES BUCAG

301 GUISOBEN, DENNIS TAWAO

302 GUMPAD, JEROME BISOY

303 GUNO, ARVIN BUENDIA

304 GUTIERREZ, JERICK NAVEROS

305 GUZMAN, CRISTY GARCIA

306 HADJI ALI, LUCMAN GUIMAN

307 HADJI MALIC, AMILHAIR AMINA

308 HALAPIO, OSCAR BALLUYAN

309 HALASAN, LIZA MAE RAMAN

310 HASBI, HASER ESPARAGUIRA

311 HAVANA, RAQUEL COGUIT

312 HERNANDEZ, JONATHAN OGAYON

313 HERNANDEZ, RAYMUND ROCHA

314 HITA, JELOMY CASTILLO

315 HIVA, ALDIANO JR SAYSON

316 HOSNIE, AL-AZMIE BALT

317 HUDIEREZ, ARCHIE ABINES

318 HUERTA, LUCIL DAÑAS

319 HUERVAS, REINO RELOJAS

320 IBAÑEZ, MARY CRIS ABADINES

321 IMPERIAL, VLADEMIR VERDADERO

322 INTERIOR, IRISH DANIELLE

323 ISMAEL, ANZAR CABOVERDE

324 JABONERO, JOHN HARVEY DEMONGUITAN

325 JAFFAR, RAIHANA ARARAIN

326 JAVIER, ALVIN SABADO

327 JAWANI, ADZWINA MANSUL

328 JOSEPH, BEVERLY DIAP

329 JUAGPAO, FLORIE MEI UBANAN

330 JUAN, MARK RUEL GARVIDA

331 JUMAGBAS, GODOFREDO JR ABULOG

332 JUMALON, GIL JAKE GILAGA

333 JUMAWAN, ANA MARIE SALAC

334 JUMAWID, ERNECLIFF PEQUIRO

335 KAMDI, KIMRA SAIDANI

336 KIDSOLAN, SHAMER TATAONEC

337 KIMPAOY, JOHNNY BILIT

338 KUTAT, LIM BRYAN MAUSA

339 LA ROSA, PAULA CAMILLE TORRES

340 LABASAN, LARRY VILLAROZ

341 LABITA, MHABEL LACORTE

342 LAGO, MARJORIE TAGAOD

343 LAGUERTA, LINDSY MARIE BALAORO

344 LALISAN, RHEA BONIEVE ANINO

345 LAMADURA, EMELINDA CUGAL

346 LAMPINES, RODEL SUMBO

347 LAMPREA, ANALIZA LIBATON

348 LAMSIS, SHANEA LYN DOLTEO

349 LANACA, AIMEE ROSE BORROMEO

350 LANGAM, ROSELLER JR SUGUE

351 LANGAWAN, ROWENA CASUGA

352 LANUGAN, DIANNE AREVALO

353 LANUZA, MARVEN SOLIVEN

354 LAPITAN, LEONALYN ESCOSURA

355 LAPITAN, MARIA KRISTINA ABIGAIL SANTOS

356 LAPIZ, MARIA CHARIS GALAGAR

357 LAPRESCA, ALEXIS LAVIÑA

358 LAPRESCA, LLOYD LESTER LAVIÑA

359 LAPURA, DENNIS BAJAO

360 LASANGEN, MARCES CAYATOC

361 LAURENTE, JOEL AYUD

362 LAURENTE, MARC SIMON CORTUNA

363 LAURIO, EDUARDO III BELAGUIN

364 LAZARTE, CAMILO GONZALES

365 LAÑADA, JOVI AGREDA

366 LEGAWEN, PHOEBE TEP-A

367 LEON, MARILOU ESCO

368 LIGNES, AUDREY AMOR PACA-ANAS

369 LINA, ROSELYN SUGANOB

370 LINGALING, KEVIN GUINGABAN

371 LIRA, JAN REY JAVA

372 LIRIO, CHARLOTTE ANNE PINEDA

373 LIWANAG, EDENNIEL SALVANERA

374 LLAIT, ANGEL OFALLA

375 LLAMAS, NOBEH LORILLA

376 LLAMOS, EARLA JADE NAIZA SENO

377 LOBIGAN, JONNA HEROMI PAULAR

378 LOMIBAO, JAYSON MUJAR

379 LONTOC, MIRA MEI TUMAMBING

380 LOPEZ, ALFRED SERATO

381 LOPEZ, EDILYN LAMBINO

382 LORENZO, GLORINA LACAYANGA

383 LORENZO, JENNELYN VILORIA

384 LORIAGA, HELEN SALAPI

385 LOVENARIA, MARY GRACE CALUSA

386 LOZADA, DEMUEL SANGKULA

387 LUMACANG, JINKY ENTICO

388 LUNA, REYMOND SALAYA

389 LUSICA, JULIET CAHAPON

390 LUSTRIA, MARY GRACE MOLETA

391 MABELIN, LALYN EDPAN

392 MABILANGAN, BLESSIE MAE SALIBA

393 MACAD, MAE-ANN SACYAB

394 MACADINE, MARIVIC ALAPAG

395 MACALAGAY, MARIELLE DE GUIA

396 MACALE, JOCEL ANN NAGA

397 MADRAZO, DANIEL PANTOJA

398 MADRID, JEFREY BUENCONSEJO

399 MADRIDEO, HARRIET XAVIERA MIRANDA

400 MAGALLON, NIKKO IVAN QUILAB

401 MAGAYANES, JORDAN DE VERA

402 MAGLASANG, SUZITH GARBO

403 MAGNAYE, TIMOTEO JR BALASA

404 MALANNAG, ZENNIE GAMONGAN

405 MALARAN, MARK ANTHONY BORJA

406 MALIGTA, MARIPOE BARIT

407 MALVAR, JOHN ARIS GODWYN LORICA

408 MAMA, MUHAYMIN POSDAN

409 MAMUAD, JENALYN TANDANG

410 MAMUNTOS, MYRNA DEL ROSARIO

411 MANACDOL, MANUEL BONGTAYON

412 MANAGBANAG, CLYDE BIHAG

413 MANAGUELOD, JOJO

414 MANALANSAN, JESSEBEL INID

415 MANARIN, FAITH ANNE AQUINO

416 MANGABAT, CHERRY MAE PASCUA

417 MANGASER, ANN JILLIAN CONSIGO

418 MANGUERA, MARIO PEDRO

419 MANIQUIZ, MARY GRACE PRINCIPE

420 MANLANGIT, GENIELOU DAYAGANON

421 MANUEL, JONATHAN SAMUEL TIBURCIO

422 MAPULA, PRINCESS MARIE ADELLE RECIO

423 MAREGMEN, DAVE ALOAG

424 MARIANO, FRANKLIN WASING

425 MASIG, SHIELA MASUNGARI

426 MAXIMO, MARLON LUMIDAO

427 MEDIANA, CRISELO JR PAGUIRIGAN

428 MENDINA, CRISANTO MALLE

429 MENDOZA, MITOS MERLYN MOLINA

430 MERCADO, CHRISTINE LUNA

431 MERCADO, DON GIBSON DAGOS

432 MIBULOS, RAFAEL AMOLO

433 MICIANO, MA CHARMAINE DE JOYA

434 MIJARES, PAUL BRIAN DE MESA

435 MILAR, JEZREELYN LIKWONG

436 MINDAÑA, FRANCIS NIÑO WAFER

437 MIRANDA, GREGELYN VERDADERO

438 MIRAS, KRISTY ANN MOISES

439 MOCOY, MARVIN NAVARRO

440 MODESTANO, CECIL PERDIGONES

441 MOHAMMAD ALI, SHERIP TAN

442 MOJADO, VEVERLY VERGARA

443 MONCANO, JESTONI VALIENTE

444 MONILLA, DARWIN NIMO

445 MONSANTO, GENESIS CONSILBA

446 MONTECILLO, MA ERICHA VIVAS

447 MONTIMAN, CRISTOPHER ABOY

448 MORADA, MARIBETH REYNON

449 MORENO, SEPTIANNE ROSE PASAYLO

450 NACIONALES, JOSE ADONIS NARIDA

451 NARIDO, JENEFA MEI MOJICA

452 NARON, IVY KRISTEL DAÑOSO

453 NAVARRO, MARICLAIRE VERANO

454 NGADE, MICHELLE TALAWA

455 NILLES, DEX LAPERA

456 NOBLEFRANCA, HARVEY LLAGAS

457 NUÑEZ, WINCEL MONARES

458 OBERO, CHRISTINE JANE MAMON

459 OJARIO, RICHELLE CALIXTRO

460 OLAER, MARY FLOR PLEÑOS

461 OMAY, LOIDA ESTRADA

462 ONGUDA, THEREZA PALMONES

463 ORAA, CHARLENE VILLASANTA

464 ORAÑO, EDRALIN MANGANOP

465 ORELLA, JOEL BRIZ

466 ORIGENES, MARNE GA

467 ORIOQUE, ELMER MIRAS

468 OROSCO, AARON JAMES RONCESVALLES

469 ORTIGAS, JUDY JOY SILAYA

470 OSLAO, CESAR GUNDING

471 OWANES, FRANCISCO PONSOY

472 OYARDO, NELLY ALEJANDRO

473 PA-UT, MATIAS ALUNDAY

474 PABIA, JAY AR ARIOLA

475 PABIO, ALBERTO GINDOY

476 PADILLO, GILBERT CALANG-AD

477 PADIO, FENTON SEGUNDO

478 PAGATPATAN, ALAINE GARIBAY

479 PAKINSON, SITTIENOR PANDA

480 PAKURAO, WILLIARD PADIANGAN

481 PALO, RUPERTO JR RAMIREZ

482 PAMINTUAN, DIANA MANALOTO

483 PANGAN, SHAINA JANE BENDICIO

484 PARANDIT, EFREN MANGALAO

485 PASTOR, CHRISTIAN PEÑA

486 PATACSIL, VANESSA MAE TOLENTINO

487 PAURILLO, KEVIN PULTA

488 PAYOT, JOYCEE CANABE

489 PAYUAN, JERIEL SIABABA

490 PENUELA, ANGELICA OMAL

491 PETIN, CRESILITA TOCONG

492 PEYRA, KRISTEL FAYE MALVAR

493 PEÑAFLOR, KEN CARLO JR JAMON

494 PEÑARANDA, EDWARD BUCASAN

495 PIAD, FRANKLIN JR SALORIA

496 PIEDRAROJA, ALVIN JR PAÑA

497 PITICAN, JOLAND BOTIWAY

498 PLAZA, MAURICE DUA

499 POLEA, YOLISES OQUIAS

500 POLISTICO, CRISELDA ASPILLAGA

501 PORMENTO, MARIA CHARINA LYN ARGOTA

502 PORTILLO, JENNY MALINAO

503 PORTRIAS, BELCHIE RYAN TAGBAC

504 QUIDES, JOMAR DE LA FUENTE

505 QUIJANO, GLADYS MAE CALMA

506 QUINTOS, JUNIOR LOPEZ

507 RABO, SUSIT RUADO

508 RABULAN, AICA AÑONUEVO

509 RAGAS, CHRISTINE RAFAEL

510 RAMA, REX IAN PEÑALOSA

511 RAMIREZ, MA ARMIE JANICA PASAHOL

512 RAMONES, APOLINARIO PANTALEON

513 RAMOS, GAUDENCIO III HITOSIS

514 RAMOS, JENNA MAE PELEGRINA

515 RAMOS, JOEL LABIJO

516 RAMOS, SAMSON REYES

517 RAQUEL, KRYSHLAINE TADIOSA

518 RAZON, SABINA BONGHANOY

519 REBULTAN, FERNANDO ARELLANO

520 REGODO, JONATHAN PAA

521 REMOTIGUE, JESSIEBELL GABOY

522 RENTUCAN, RONILO ALCUIREZ

523 REPONOYA, MIGUEL

524 REVECHE, CRISTINA ACAS

525 REYES, FORTUNATO JR DALOGDOG

526 REYES, JANS NEXUS IGLESIA

527 RITUAL, PAUL OLILA

528 RIVERA, RHEA LOU

529 RIÑA, HUBERT DALE ORQUIA

530 ROBLE, ROCELO BATING

531 ROBLES, MARY GRACE CRISTOBAL

532 RODRIGUEZ, KHEIL BAUTISTA

533 ROGALES, APRELLE GUTIERREZ

534 ROJAS, MELANIE PAVIA

535 ROMANO, ROMEL SILAPAN

536 ROPERO, LENNY ROSAS

537 ROSAL, CESAR IAN PEÑA

538 ROSQUITES, REYNAN MANDEN

539 ROYO, JAKE CEDRICK MABILANGAN

540 RUTAQUIO, LYKA PEÑAMORA

541 SABANDO, DEXTER IAN CALIENTE

542 SABO, MARIA ISABEL EBARQUEZ

543 SACORUM, NEANDRAH DENISE SUAYBAGUIO

544 SAIDAR, ANA MILAH MAUNTE

545 SAJUL, MA KRISTINA JANORAS

546 SALAZAR, RAYMART EVANGELISTA

547 SALAZAR, SHAIRA FHAYE AGUILA

548 SALIBAD, MARK ANTHONY SALVA

549 SALVADOR, GEROME GREGORIO

550 SALVALOZA, GRETCHEN MEÑORIA

551 SAMBLASINIO, NELVIN GATAO

552 SAN JUAN, JANELLE RUEDA

553 SAN MIGUEL, MARC JACOB PALOMARES

554 SANCHO, LYNBERT BA-AY

555 SARASPE, HERMIELITO ACLON

556 SARIF, MIKHAEL OMAR

557 SAYTO, JOVELYN ESID

558 SERADOY, SIENA PAJE

559 SEREÑO, CAMELLE

560 SERQUIÑA, JOMAR BARBOSA

561 SERRA, AILEEN MIXDON

562 SERVIANO, MA JESSA LOMARDA

563 SIASON, JENIE ATILANO

564 SICSIC, JENNIFER URMENETA

565 SILAB, JONELYN ROSE CANONOY

566 SIMAN, XENDRA MAE ABRIS

567 SIRUMA, KRISHA FERNANDEZ

568 SOLANO, VAL JEASON DAMPIOS

569 SON, MAELAN ROMELLE MEDIANA

570 SORIANO, NERVIN RAMIREZ

571 SOTING, GLEMA LIMPAYOS

572 SUAREZ, ERICSON RESUEÑO

573 SULTAN, MEL JEFFORD CASTILLO

574 SUMICAD, RYAN OMAMBAC

575 SUZON, ROLAND MUÑOZ

576 TABENAS, RICHARD MEDINO

577 TACIO, MARIBEL LAB-ISA

578 TACLA, JAVER PACRIS

579 TACLOB, SENILYN BACANG

580 TACYO, CRISTINA ESTRELLA

581 TAGUD, ALFE MAROLLANO

582 TAGUIC, MARIE CLAIRE TABAT

583 TALISAY, BRYAN ALLAN MENDOZA

584 TAMPON, JACKYLOU

585 TANACIO, MAY ANN SORIANO

586 TANDAY, RAMIL MARQUEZ

587 TANGSON, MEBELYN LATUGA

588 TANJAY, JULIET EJOC

589 TASANI, NEHIMIAH DURUIN

590 TATONG, EVELYN AM-IS

591 TAUG, MUSLIMA GADI

592 TEVES, RENATO REBUENO

593 TICAR, MARK ELTON SANQUINA

594 TILLANO, NENITA DIANA

595 TOBIAS, ADRIANE BUENO

596 TOLAWAN, ERFINIA BUCASAN

597 TOLEDO, CHARIE TOLOSA

598 TOLENTINO, MIKHAIL ASACTA

599 TOMAYAN, DALIA SORIANO

600 TONGED, MYSOR ALMASIN

601 TORCULAS, BENJAMIN JR CABARUBIAS

602 TORRE, BABY MAY MORA

603 TORREGOSA, LAIJANNY SIMBORIO

604 TUBAL, RODEL OLIDA

605 TUBALLAS, LIEUVAL LUTAO

606 TUBLAN, EILEEN JILL LANGGAO

607 TUBLE, ROSE ANN DOMINGO

608 TUCONG, CHAMILLE ANDRIN

609 TUGAS, MARCING UNGKAY

610 TUMARAO, MAY BALANAY

611 TUNGCALING, ABDUL HAKIEM INDOL

612 URMENETA, ADONA JOANA SOLOMON

613 URSAL, DESIREE FE TABUADA

614 VALDEZ, MARIA CAREL ELOISA BACERA

615 VALENTE, JASON JOHN VILLADELGADO

616 VALENZONA, POTENCIANO JR ERMITA

617 VALIENTE, JANA MORIEL AMORADA

618 VALINO, LYJOY ESTEVES

619 VELARDE, ZARAH MAE GOYALA

620 VENTURA, SHERYL PACLET

621 VERGARA, LORIE MAE FILOSOFO

622 VICENCIO, CLARIE MAE ENOYA

623 VICTORIO, RANIA RAMOS

624 VILLA, ARVEN MANLIGAS

625 VILLAFRANCA, NICE ROSE CERONA

626 VILLALON, EDLYN BITOS

627 VILLAREAL, JAYRIC FUENTES

628 VILLEJO, NIÑA UTRERA

629 VIRREY, KEVIN LOY SINDAC

630 VISMANOS, ROSEMARY

631 WABE, RENERIO JALAGAT

632 YABES, MILBRENNE DEL-AMEN

633 YAHYA, AMER HASSAN MACARAYA

NOTHING FOLLOWS———————-