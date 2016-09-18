633 examinees pass the Forester licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 633 out of 1,370 passed the Forester Licensure Examination given by the Board for Foresters in the cities of Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Davao, Legazpi, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2016.
Seq. No. Name
1 ABAD, LORDWIN BAZAR
2 ABALLE, ANNA JEAN ELORDE
3 ABANCE, ANDREW ALAGUEY
4 ABAO, ROSIE GEM BASADRE
5 ABARCA, ANGELYN GACULA
6 ABAYAN, TITO
7 ABDUL, JUBAIR MAUNTE
8 ABDULLAH, ABDUL HALIM AMBOLA
9 ABDULLAH, JOHARY SASIL
10 ABEL, HANNAH IVY REGONDOLA
11 ABELLERA, JERIC CALES
12 ABRAHAM, JORDAN CORARATON
13 ACIDO, JELYN CELOCIA
14 ACLADEL, ASMYN TASIL
15 ACOB, ESTELITO ALMAZAN
16 ADA-OL, MARVIN GINNAP
17 ADAO, ALFIE LIWANA
18 ADORABLE, JANELLE MAE BRAÑA
19 AGSUNOD, MARIGEL GAOR
20 AGUINALDO, EUNICE LYN DAIGO
21 AGUNAT, METES BAYO
22 AL-AG, GAREX CHRISTIAN CAERMARE
23 ALABAN, ROLDAN YADAN
24 ALBANO, ANNIE ROSE GONZAGA
25 ALBANO, ARWINA GONZAGA
26 ALBISO, CISELO CARRILLO
27 ALBISO, RYAN CARRILLO
28 ALBORIDA, LORIE MAMIIT
29 ALER, ALFREDO JR LOMTAO
30 ALERA, JOHN CARLO BALDADO
31 ALFONSO, GERRYC PA-AT
32 ALI, GINALYN LALISAN
33 ALI, SALAHUDIN RIVERA
34 ALIGAO, RENNIE AMIYAN
35 ALMUETE, ALBERT EATON
36 ALUPAY, MARITES ATET-ENG
37 AMADO, IRISH SARINAS
38 AMAL, AL-YASSEN GUMAGA
39 AMANTE, CHRISTIAN REBONG
40 AMARGO, ELMER JR AGULLANA
41 AMOLO, RICHARD BERINDES
42 AMORES, APRIL DINGAYAN
43 AMPUAN, ALDONIE PUNDOGAR
44 ANACAN, JEANYLYN SOLVERO
45 ANCHETA, DECEREE HIDALGO
46 ANDOY, ESABINA FENIS
47 ANDRES, PAUL PATARAS
48 ANGELES, JERIC IBEC
49 ANGWAY, JOHN DENNIS DOMEPNAS
50 ANSON, MAIDAS LANDISAN
51 ANTERO, MARDEL CARIÑO
52 ANTONIO, RITCHELLE ALFECHE
53 APDUHAN, CHARLES GEMIDA
54 APILADO, ALI KHAN MANZALAY
55 APILAS, JERICK MARCOS
56 APON, JOHN MICHAEL RODILLAS
57 AQUIMBA, CHRISTIAN JUSTO
58 AQUINO, CYRYL DAWN PULLOS
59 ARAYAN, JOHNNEL BAGA
60 ARCILLAS, ERISA JOY CANTILLANO
61 ARDAIS, MARIDOL JR MAGBANUA
62 ARGAMOSA, JORDANA MARIE LABADISOS
63 ARIMADO, LENN APRIL GONZALES
64 ARREZA, TONY ROSE CRISZALDO
65 ASPILLAGA, LUCIANO JR
66 ASTOVEZA, SHARA MAY VALENZUELA
67 ATIENZA, CATHERINE OBEÑA
68 AUGUIS, MA ANELI AUXTERO
69 AUSTRIA, ANGELES TEROL
70 AYING, SEAN JOHN COMANDA
71 AYNERA, JOHN MAR PELINGON
72 AZURIN, MENARD MANUEL
73 BACAN, SHERYL CUENCA
74 BACCAY, MA LEONORA VALIENTE
75 BACTAO, IVY WACLIN
76 BAGO, SHUAHMED HADJIRULLA
77 BAGUL, DATU INO MACAPALAO
78 BAGUNDOL, LEY MARK FRANCIS DUPAL
79 BAJAO, JAY HONEY APATAN
80 BAL-UT, RIO SUGUITAN
81 BALACIO, CLAYTON PANGKAS
82 BALAORO, CHRISTOPHER ARPA
83 BALDADO, DANDY SOREÑO
84 BALDEO, ADISON VERANO
85 BALINSAT, ANALIZA BA-AWA
86 BALITE, JOMERLYN PAJE
87 BALLOGAN, DAVIS CHUNANON
88 BALMONTE, ROSEANN RAMOS
89 BALURAN, JUNIFER ACUPAN
90 BANAO, ROMELIA BEGGAN
91 BANGCOD, GLYDEL OLLANG
92 BANGGUIYAO, MARLOU CADATAL
93 BANTUG, MARK RYAN MACNA
94 BAQUIRQUIR, ANNIE MAE BALASABAS
95 BARCELONA, NOEMIE DUARTE
96 BARGUE, ME-AN SANCHEZ
97 BARRERA, JANICA ROSE JIMENO
98 BARRIO, RONALD MALQUISTO
99 BARROS, LEO DONATO
100 BAS, JEANETTE
101 BATTIW, LEHEN DENAMLING
102 BAUTISTA, JAN ORVILLE PIMENTEL
103 BAUTISTA, LARIZA ANN ABUEL
104 BAUTISTA, RODERICK PAGUIGAN
105 BAWINGAN, NARDY ABLOD
106 BAYANGOS, ALDRIN DEL CARPIO
107 BAÑADOS, HERBERT JR GABRIELA
108 BEGAWAN, SABENA SUY-A
109 BEJERANO, STEPHANIE JUMALON
110 BENANING, JOHN REYMART PARREÑAS
111 BENEDICTOS, MELIZA LARA MARIE MORALES
112 BENITO, REMELYN CLAUDIO
113 BERMUNDO, RACHEL ANGELA QUITCO
114 BERNARDINO, DANIEL III VALDEZ
115 BIH-AGON, MARTHA HOGNAD
116 BIHASA, ABIGAIL MAGNO
117 BINATARA, JUHAIRA COBLA
118 BINAYAT, RAQUEL FRANCIS
119 BITGAN, JEVERSON VALLEJO
120 BITONG, JESSICA DERECHO
121 BITONG, KIMBERLY ANN DERECHO
122 BLANCO, ARNOLD BALWOG
123 BLASE, RODEL SANCHEZ
124 BOCALES, VIENEZ MAE DANGPA
125 BOLANTE, JACKIELYN NARBONITA
126 BONGANAY, PRECIOUS CORNEL
127 BONGORNGOR, SHAYNA PAO-ITON
128 BONILLA, REGINE ALVARADO
129 BONITA, AZOR RUELO
130 BOONGALING, JESSA ABILA
131 BORJA, MELVIN NAVARRO
132 BRAVIO, ALEXANDRA JANE GEMENTIZA
133 BUAGAS, JOY MARK DOLLESIN
134 BUDAS, WILMA MENDOZA
135 BUDENG, BONIE ANCHETA
136 BUDUAN, ROMELIO II ASWIT
137 BUGTONG, GENEVIVE HAGGGIBAT
138 BUHI-AN, RAMEL GUMACAT
139 BULACOY, NEHEMIAH CREDO
140 BULANGEN, JOHN BARRY BAGGO
141 BUTIC, REGINETH BANDAO
142 BUTT, SYRINE ALVIOR
143 CABELTES, MA DEAN AMOTO
144 CABERTE, DONARD
145 CABRAL, MARGARET ARIZALA
146 CADULLO, MA PAMELA GADOR
147 CAGBABANUA, LEA JOY REGENCIA
148 CALANG, NELIA ALFORQUE
149 CALIAS, ARNEL WESLEY
150 CALIAS, JOMAR WESLEY
151 CALIJA, GLORY ANN NICOLAS
152 CALIXTRO, JANETH BARUA
153 CALPASI, PETER JR BALANGOY
154 CAMEROS, CRESLIN ALBARANDO
155 CANDA, CHRISTYN ABEIRA
156 CANICOSA, RANDELLE RALPH GARCIA
157 CANTA, JENNY CEL MALACAPO
158 CANTALEJO, MA CRISTINA LOGROSA
159 CANTILA, JOVELIE CHAVEZ
160 CANTOS, JOBELLE MABULAY
161 CANTOS, MELODY CASTILLO
162 CAPINO, JOEL ZAMOSA
163 CARADA, CARL EARVIN DIMAYUGA
164 CARANDANG, JOHN CARLO SALIVA
165 CARBON, CATHERINE JUMAHALI
166 CARDENAS, NANDY CAPON
167 CARDENTE, WINSTON RAY PESCADERO
168 CARDOZA, GARRY BONCAD
169 CARIÑO, MA PIA SULIT
170 CAROLINO, ANNE PATRICIA DUERME
171 CASILAC, CORNELIO JR SACQUIAP
172 CASTAÑERAS, LOVELY ANN GEMARINO
173 CASTRO, RIO DAO-WAN
174 CATALINO, ROXANE PAYANDO
175 CATAPTE, RUSSEL CRUZADA
176 CATIPON, ANNE ROSE MORENO
177 CATIPON, BOB ROBIN ORDINARIO
178 CAUYAO, SHYREL JOY ACOSTA
179 CAYA, DENNIS ANDOY
180 CAYAT, FREDIE BUGTONG
181 CAYAT, RAYMUNDO JR BITAYA
182 CAYATOC, NIKKIE MASING
183 CEDRO, FRANCO CONDE
184 CELIS, LEMUELLE CAPIROSO
185 CERNIAS, ROSENDO III ORAIZ
186 CERVANTES, FELICITA NARCISA BEATO
187 CHARONGYAP, ANACEL GAYUCHAN
188 CHATO, KAREN CRISTY MARIE ARISTAN
189 CHAVEZ, SHERLYN SARMIENTO
190 CIANO, JESSILYN MABISA
191 CINCONIEGUE, IVY MAYORMITA
192 CONTES, JERNACY CABATAN
193 CORNEL, JULIET DOLLOSO
194 CORPUZ, JOCELYN NARIDO
195 CORPUZ, KEVIN LAURETA
196 CUBILLAS, CLAUDIUS JAN TARAGUA
197 CUIDNO, FIDEL CHIAPDAN
198 CURITANA, PRINCESS AMATORIO
199 CUSTORIO, BEA GALLANO
200 CUTAY, MARIE KRIS QUEBEC
201 CUYO, CHRISTIAN OSUMO
202 DACON, REGINA OXIMA
203 DAMADAM, RUEL COYOB
204 DANIEL, DYANARA ISRAEL
205 DAODAOEN, CARLITO JR MOLINA
206 DARIT, RECHEL VITOR
207 DE GUZMAN, WINSTON ATIENZA
208 DE LA CERNA, GELLO VICARIATO
209 DE LEON, MEI ANNE JOY CALIMLIM
210 DE VERA, MARY ROSE MAGA
211 DECUZAR, JENNILYN ATIENZA
212 DEJOS, LORY JANE JORQUIA
213 DEL MUNDO, VINCE KENNETH MOLINA
214 DEL ROSARIO, JERIC PAGUIRIGAN
215 DELA CRUZ, EDNORIWIN TRASPORTO
216 DELA CRUZ, ZAREX PASCUAL
217 DELA PEÑA, CHRISTINE ANN MODELO
218 DELA TORRE, JAZZYL KELESTE
219 DELA TORRE, MARILYN FAJARDO
220 DELANTE, FERNALYN KOH
221 DELIMA, HILBERT SIALANA
222 DETABLAN, JONATHAN DOFITAS
223 DIAZ, AIRENE MEDRANO
224 DIAZ, JUAN PAOLO MISOLAS
225 DIMANGANDAM, ASNAWI MACAOMBANG
226 DIMATINGCAL, SITTIE HAFSA DIDA-AGUN
227 DINULAWAN, RODERICK PAIT
228 DIO-AS, JIMRY MADTES
229 DIONSON, ESTELLA MARIE SIMBAYA
230 DIVINA, ALDRIN ARELLANO
231 DOMANEO, JAY MARK WADWADAN
232 DOMINGO, JOHN MARK GENERALAO
233 DUASO, APRIL JANELLA DELOS REYES
234 DUGAYSAN, BEVERLY DUMANGAN
235 DULNUAN, HEIDE DULNUAN
236 DUMAPIS, DENVER BENTICAN
237 DUMAS, CZARINA MAE IGCALINOS
238 EBORA, BEBERLY ROMERO
239 ECO, MARK DARIUS CARONAN
240 EDUARTE, GERALD TOCA
241 ENDOZO, CLAUDETT MONTES
242 ENGALGADO, RECSON BADIANG
243 ENGALLA, SUCHAPOWER HOJILLA
244 ENRIQUEZ, ELPEDIO II BOISER
245 EQUILA, WILFREDO JR ABAD
246 EQUIZ, MAYA MANZANO
247 ESPANTO, ROEL TUMBAGA
248 ESPELIMBURGO, MARA HANDIG
249 ESPINOSA, KRISTELLE CAYETANO
250 ESPINOSA, LUDWIG VAN ALTERADO
251 ESPIÑO, JENNIFER COSTELO
252 ESTAY, DENNIS JON GAMAS
253 ESTEVES, ANGIELLY CORPUZ
254 ETULLE, MA ISABEL MARQUEZ
255 EUGENIO, MARK SESCON
256 EVANGELISTA, JASON LOZANO
257 FAJARDO, ALEXANDER JR GABREZA
258 FAUSTINO, DARWIN KIONG
259 FELICIA, MADEL BALMEZ
260 FERNANDEZ, HEROSIYA ANTIGUA
261 FERNANDEZ, JANELLE BIANCA CUENO
262 FERNANDEZ, REGINE ANNE MARIE FADRIQUELA
263 FILOSOFO, CHRISTELLE JAYNE ONGCOY
264 FLORES, CLIFFORD TAGATAG
265 FLORES, IVANREY DIVINAGRACIA
266 FUENTES, KRIZNAH PEPITO
267 GABASA, JESSA GALLEGO
268 GACANG, VANESSA GABALEO
269 GADELA, ELLIANE JADE PRESAS
270 GALANG, ALYANNA AIVI MAGPANTAY
271 GALAPON, MICAH MARIE FLORES
272 GALIA, MELANIO VISTE
273 GALIAN, KENWAL KYLE COSME
274 GALINDON, JOHN MICHAEL MAMAUAG
275 GALMAK, DARWIN MADALIDAY
276 GALUPO, CRISANIEL ALIMOCON
277 GARCIA, DIONE FUENTES
278 GARCIA, KIMBERLY BERNARDINO
279 GARCIA, YARAH VILLAREAL
280 GARCITOS, JUNMARK LAPECIROS
281 GARDUCE, GINA CAMIGUING
282 GARGANZA, YVETTE SANGILAN
283 GARSON, ELKY LUMAPAY
284 GAT-EB, ERMINIA CANISI
285 GAUDICOS, MARINO JR RULIDA
286 GAYA, SAYRHA FE ALINGAWAD
287 GAYOD, REX WACNANG
288 GAÑA, REBEKAH RUTH BITANA
289 GEAN, GIBSON GUDAYAN
290 GELLADO, GILBERT MARIANO
291 GERARDO, ROYLAN TADEFA
292 GERMINO, RYAN ESCOBIA
293 GERONES, KENNIE CAMPOSANO
294 GIL, LEOWIL ENLOGADA
295 GILSANO, JOHN BRIGHT RAÑOLA
296 GLORIA, COLEEN KAY MONTEHERMOSO
297 GONZALES, MANILYN ENCINAS
298 GRANADA, RAY-AN ZURITA
299 GUIHODNA, JEMIMA HAPCHAYAN
300 GUINGAB, MARITES BUCAG
301 GUISOBEN, DENNIS TAWAO
302 GUMPAD, JEROME BISOY
303 GUNO, ARVIN BUENDIA
304 GUTIERREZ, JERICK NAVEROS
305 GUZMAN, CRISTY GARCIA
306 HADJI ALI, LUCMAN GUIMAN
307 HADJI MALIC, AMILHAIR AMINA
308 HALAPIO, OSCAR BALLUYAN
309 HALASAN, LIZA MAE RAMAN
310 HASBI, HASER ESPARAGUIRA
311 HAVANA, RAQUEL COGUIT
312 HERNANDEZ, JONATHAN OGAYON
313 HERNANDEZ, RAYMUND ROCHA
314 HITA, JELOMY CASTILLO
315 HIVA, ALDIANO JR SAYSON
316 HOSNIE, AL-AZMIE BALT
317 HUDIEREZ, ARCHIE ABINES
318 HUERTA, LUCIL DAÑAS
319 HUERVAS, REINO RELOJAS
320 IBAÑEZ, MARY CRIS ABADINES
321 IMPERIAL, VLADEMIR VERDADERO
322 INTERIOR, IRISH DANIELLE
323 ISMAEL, ANZAR CABOVERDE
324 JABONERO, JOHN HARVEY DEMONGUITAN
325 JAFFAR, RAIHANA ARARAIN
326 JAVIER, ALVIN SABADO
327 JAWANI, ADZWINA MANSUL
328 JOSEPH, BEVERLY DIAP
329 JUAGPAO, FLORIE MEI UBANAN
330 JUAN, MARK RUEL GARVIDA
331 JUMAGBAS, GODOFREDO JR ABULOG
332 JUMALON, GIL JAKE GILAGA
333 JUMAWAN, ANA MARIE SALAC
334 JUMAWID, ERNECLIFF PEQUIRO
335 KAMDI, KIMRA SAIDANI
336 KIDSOLAN, SHAMER TATAONEC
337 KIMPAOY, JOHNNY BILIT
338 KUTAT, LIM BRYAN MAUSA
339 LA ROSA, PAULA CAMILLE TORRES
340 LABASAN, LARRY VILLAROZ
341 LABITA, MHABEL LACORTE
342 LAGO, MARJORIE TAGAOD
343 LAGUERTA, LINDSY MARIE BALAORO
344 LALISAN, RHEA BONIEVE ANINO
345 LAMADURA, EMELINDA CUGAL
346 LAMPINES, RODEL SUMBO
347 LAMPREA, ANALIZA LIBATON
348 LAMSIS, SHANEA LYN DOLTEO
349 LANACA, AIMEE ROSE BORROMEO
350 LANGAM, ROSELLER JR SUGUE
351 LANGAWAN, ROWENA CASUGA
352 LANUGAN, DIANNE AREVALO
353 LANUZA, MARVEN SOLIVEN
354 LAPITAN, LEONALYN ESCOSURA
355 LAPITAN, MARIA KRISTINA ABIGAIL SANTOS
356 LAPIZ, MARIA CHARIS GALAGAR
357 LAPRESCA, ALEXIS LAVIÑA
358 LAPRESCA, LLOYD LESTER LAVIÑA
359 LAPURA, DENNIS BAJAO
360 LASANGEN, MARCES CAYATOC
361 LAURENTE, JOEL AYUD
362 LAURENTE, MARC SIMON CORTUNA
363 LAURIO, EDUARDO III BELAGUIN
364 LAZARTE, CAMILO GONZALES
365 LAÑADA, JOVI AGREDA
366 LEGAWEN, PHOEBE TEP-A
367 LEON, MARILOU ESCO
368 LIGNES, AUDREY AMOR PACA-ANAS
369 LINA, ROSELYN SUGANOB
370 LINGALING, KEVIN GUINGABAN
371 LIRA, JAN REY JAVA
372 LIRIO, CHARLOTTE ANNE PINEDA
373 LIWANAG, EDENNIEL SALVANERA
374 LLAIT, ANGEL OFALLA
375 LLAMAS, NOBEH LORILLA
376 LLAMOS, EARLA JADE NAIZA SENO
377 LOBIGAN, JONNA HEROMI PAULAR
378 LOMIBAO, JAYSON MUJAR
379 LONTOC, MIRA MEI TUMAMBING
380 LOPEZ, ALFRED SERATO
381 LOPEZ, EDILYN LAMBINO
382 LORENZO, GLORINA LACAYANGA
383 LORENZO, JENNELYN VILORIA
384 LORIAGA, HELEN SALAPI
385 LOVENARIA, MARY GRACE CALUSA
386 LOZADA, DEMUEL SANGKULA
387 LUMACANG, JINKY ENTICO
388 LUNA, REYMOND SALAYA
389 LUSICA, JULIET CAHAPON
390 LUSTRIA, MARY GRACE MOLETA
391 MABELIN, LALYN EDPAN
392 MABILANGAN, BLESSIE MAE SALIBA
393 MACAD, MAE-ANN SACYAB
394 MACADINE, MARIVIC ALAPAG
395 MACALAGAY, MARIELLE DE GUIA
396 MACALE, JOCEL ANN NAGA
397 MADRAZO, DANIEL PANTOJA
398 MADRID, JEFREY BUENCONSEJO
399 MADRIDEO, HARRIET XAVIERA MIRANDA
400 MAGALLON, NIKKO IVAN QUILAB
401 MAGAYANES, JORDAN DE VERA
402 MAGLASANG, SUZITH GARBO
403 MAGNAYE, TIMOTEO JR BALASA
404 MALANNAG, ZENNIE GAMONGAN
405 MALARAN, MARK ANTHONY BORJA
406 MALIGTA, MARIPOE BARIT
407 MALVAR, JOHN ARIS GODWYN LORICA
408 MAMA, MUHAYMIN POSDAN
409 MAMUAD, JENALYN TANDANG
410 MAMUNTOS, MYRNA DEL ROSARIO
411 MANACDOL, MANUEL BONGTAYON
412 MANAGBANAG, CLYDE BIHAG
413 MANAGUELOD, JOJO
414 MANALANSAN, JESSEBEL INID
415 MANARIN, FAITH ANNE AQUINO
416 MANGABAT, CHERRY MAE PASCUA
417 MANGASER, ANN JILLIAN CONSIGO
418 MANGUERA, MARIO PEDRO
419 MANIQUIZ, MARY GRACE PRINCIPE
420 MANLANGIT, GENIELOU DAYAGANON
421 MANUEL, JONATHAN SAMUEL TIBURCIO
422 MAPULA, PRINCESS MARIE ADELLE RECIO
423 MAREGMEN, DAVE ALOAG
424 MARIANO, FRANKLIN WASING
425 MASIG, SHIELA MASUNGARI
426 MAXIMO, MARLON LUMIDAO
427 MEDIANA, CRISELO JR PAGUIRIGAN
428 MENDINA, CRISANTO MALLE
429 MENDOZA, MITOS MERLYN MOLINA
430 MERCADO, CHRISTINE LUNA
431 MERCADO, DON GIBSON DAGOS
432 MIBULOS, RAFAEL AMOLO
433 MICIANO, MA CHARMAINE DE JOYA
434 MIJARES, PAUL BRIAN DE MESA
435 MILAR, JEZREELYN LIKWONG
436 MINDAÑA, FRANCIS NIÑO WAFER
437 MIRANDA, GREGELYN VERDADERO
438 MIRAS, KRISTY ANN MOISES
439 MOCOY, MARVIN NAVARRO
440 MODESTANO, CECIL PERDIGONES
441 MOHAMMAD ALI, SHERIP TAN
442 MOJADO, VEVERLY VERGARA
443 MONCANO, JESTONI VALIENTE
444 MONILLA, DARWIN NIMO
445 MONSANTO, GENESIS CONSILBA
446 MONTECILLO, MA ERICHA VIVAS
447 MONTIMAN, CRISTOPHER ABOY
448 MORADA, MARIBETH REYNON
449 MORENO, SEPTIANNE ROSE PASAYLO
450 NACIONALES, JOSE ADONIS NARIDA
451 NARIDO, JENEFA MEI MOJICA
452 NARON, IVY KRISTEL DAÑOSO
453 NAVARRO, MARICLAIRE VERANO
454 NGADE, MICHELLE TALAWA
455 NILLES, DEX LAPERA
456 NOBLEFRANCA, HARVEY LLAGAS
457 NUÑEZ, WINCEL MONARES
458 OBERO, CHRISTINE JANE MAMON
459 OJARIO, RICHELLE CALIXTRO
460 OLAER, MARY FLOR PLEÑOS
461 OMAY, LOIDA ESTRADA
462 ONGUDA, THEREZA PALMONES
463 ORAA, CHARLENE VILLASANTA
464 ORAÑO, EDRALIN MANGANOP
465 ORELLA, JOEL BRIZ
466 ORIGENES, MARNE GA
467 ORIOQUE, ELMER MIRAS
468 OROSCO, AARON JAMES RONCESVALLES
469 ORTIGAS, JUDY JOY SILAYA
470 OSLAO, CESAR GUNDING
471 OWANES, FRANCISCO PONSOY
472 OYARDO, NELLY ALEJANDRO
473 PA-UT, MATIAS ALUNDAY
474 PABIA, JAY AR ARIOLA
475 PABIO, ALBERTO GINDOY
476 PADILLO, GILBERT CALANG-AD
477 PADIO, FENTON SEGUNDO
478 PAGATPATAN, ALAINE GARIBAY
479 PAKINSON, SITTIENOR PANDA
480 PAKURAO, WILLIARD PADIANGAN
481 PALO, RUPERTO JR RAMIREZ
482 PAMINTUAN, DIANA MANALOTO
483 PANGAN, SHAINA JANE BENDICIO
484 PARANDIT, EFREN MANGALAO
485 PASTOR, CHRISTIAN PEÑA
486 PATACSIL, VANESSA MAE TOLENTINO
487 PAURILLO, KEVIN PULTA
488 PAYOT, JOYCEE CANABE
489 PAYUAN, JERIEL SIABABA
490 PENUELA, ANGELICA OMAL
491 PETIN, CRESILITA TOCONG
492 PEYRA, KRISTEL FAYE MALVAR
493 PEÑAFLOR, KEN CARLO JR JAMON
494 PEÑARANDA, EDWARD BUCASAN
495 PIAD, FRANKLIN JR SALORIA
496 PIEDRAROJA, ALVIN JR PAÑA
497 PITICAN, JOLAND BOTIWAY
498 PLAZA, MAURICE DUA
499 POLEA, YOLISES OQUIAS
500 POLISTICO, CRISELDA ASPILLAGA
501 PORMENTO, MARIA CHARINA LYN ARGOTA
502 PORTILLO, JENNY MALINAO
503 PORTRIAS, BELCHIE RYAN TAGBAC
504 QUIDES, JOMAR DE LA FUENTE
505 QUIJANO, GLADYS MAE CALMA
506 QUINTOS, JUNIOR LOPEZ
507 RABO, SUSIT RUADO
508 RABULAN, AICA AÑONUEVO
509 RAGAS, CHRISTINE RAFAEL
510 RAMA, REX IAN PEÑALOSA
511 RAMIREZ, MA ARMIE JANICA PASAHOL
512 RAMONES, APOLINARIO PANTALEON
513 RAMOS, GAUDENCIO III HITOSIS
514 RAMOS, JENNA MAE PELEGRINA
515 RAMOS, JOEL LABIJO
516 RAMOS, SAMSON REYES
517 RAQUEL, KRYSHLAINE TADIOSA
518 RAZON, SABINA BONGHANOY
519 REBULTAN, FERNANDO ARELLANO
520 REGODO, JONATHAN PAA
521 REMOTIGUE, JESSIEBELL GABOY
522 RENTUCAN, RONILO ALCUIREZ
523 REPONOYA, MIGUEL
524 REVECHE, CRISTINA ACAS
525 REYES, FORTUNATO JR DALOGDOG
526 REYES, JANS NEXUS IGLESIA
527 RITUAL, PAUL OLILA
528 RIVERA, RHEA LOU
529 RIÑA, HUBERT DALE ORQUIA
530 ROBLE, ROCELO BATING
531 ROBLES, MARY GRACE CRISTOBAL
532 RODRIGUEZ, KHEIL BAUTISTA
533 ROGALES, APRELLE GUTIERREZ
534 ROJAS, MELANIE PAVIA
535 ROMANO, ROMEL SILAPAN
536 ROPERO, LENNY ROSAS
537 ROSAL, CESAR IAN PEÑA
538 ROSQUITES, REYNAN MANDEN
539 ROYO, JAKE CEDRICK MABILANGAN
540 RUTAQUIO, LYKA PEÑAMORA
541 SABANDO, DEXTER IAN CALIENTE
542 SABO, MARIA ISABEL EBARQUEZ
543 SACORUM, NEANDRAH DENISE SUAYBAGUIO
544 SAIDAR, ANA MILAH MAUNTE
545 SAJUL, MA KRISTINA JANORAS
546 SALAZAR, RAYMART EVANGELISTA
547 SALAZAR, SHAIRA FHAYE AGUILA
548 SALIBAD, MARK ANTHONY SALVA
549 SALVADOR, GEROME GREGORIO
550 SALVALOZA, GRETCHEN MEÑORIA
551 SAMBLASINIO, NELVIN GATAO
552 SAN JUAN, JANELLE RUEDA
553 SAN MIGUEL, MARC JACOB PALOMARES
554 SANCHO, LYNBERT BA-AY
555 SARASPE, HERMIELITO ACLON
556 SARIF, MIKHAEL OMAR
557 SAYTO, JOVELYN ESID
558 SERADOY, SIENA PAJE
559 SEREÑO, CAMELLE
560 SERQUIÑA, JOMAR BARBOSA
561 SERRA, AILEEN MIXDON
562 SERVIANO, MA JESSA LOMARDA
563 SIASON, JENIE ATILANO
564 SICSIC, JENNIFER URMENETA
565 SILAB, JONELYN ROSE CANONOY
566 SIMAN, XENDRA MAE ABRIS
567 SIRUMA, KRISHA FERNANDEZ
568 SOLANO, VAL JEASON DAMPIOS
569 SON, MAELAN ROMELLE MEDIANA
570 SORIANO, NERVIN RAMIREZ
571 SOTING, GLEMA LIMPAYOS
572 SUAREZ, ERICSON RESUEÑO
573 SULTAN, MEL JEFFORD CASTILLO
574 SUMICAD, RYAN OMAMBAC
575 SUZON, ROLAND MUÑOZ
576 TABENAS, RICHARD MEDINO
577 TACIO, MARIBEL LAB-ISA
578 TACLA, JAVER PACRIS
579 TACLOB, SENILYN BACANG
580 TACYO, CRISTINA ESTRELLA
581 TAGUD, ALFE MAROLLANO
582 TAGUIC, MARIE CLAIRE TABAT
583 TALISAY, BRYAN ALLAN MENDOZA
584 TAMPON, JACKYLOU
585 TANACIO, MAY ANN SORIANO
586 TANDAY, RAMIL MARQUEZ
587 TANGSON, MEBELYN LATUGA
588 TANJAY, JULIET EJOC
589 TASANI, NEHIMIAH DURUIN
590 TATONG, EVELYN AM-IS
591 TAUG, MUSLIMA GADI
592 TEVES, RENATO REBUENO
593 TICAR, MARK ELTON SANQUINA
594 TILLANO, NENITA DIANA
595 TOBIAS, ADRIANE BUENO
596 TOLAWAN, ERFINIA BUCASAN
597 TOLEDO, CHARIE TOLOSA
598 TOLENTINO, MIKHAIL ASACTA
599 TOMAYAN, DALIA SORIANO
600 TONGED, MYSOR ALMASIN
601 TORCULAS, BENJAMIN JR CABARUBIAS
602 TORRE, BABY MAY MORA
603 TORREGOSA, LAIJANNY SIMBORIO
604 TUBAL, RODEL OLIDA
605 TUBALLAS, LIEUVAL LUTAO
606 TUBLAN, EILEEN JILL LANGGAO
607 TUBLE, ROSE ANN DOMINGO
608 TUCONG, CHAMILLE ANDRIN
609 TUGAS, MARCING UNGKAY
610 TUMARAO, MAY BALANAY
611 TUNGCALING, ABDUL HAKIEM INDOL
612 URMENETA, ADONA JOANA SOLOMON
613 URSAL, DESIREE FE TABUADA
614 VALDEZ, MARIA CAREL ELOISA BACERA
615 VALENTE, JASON JOHN VILLADELGADO
616 VALENZONA, POTENCIANO JR ERMITA
617 VALIENTE, JANA MORIEL AMORADA
618 VALINO, LYJOY ESTEVES
619 VELARDE, ZARAH MAE GOYALA
620 VENTURA, SHERYL PACLET
621 VERGARA, LORIE MAE FILOSOFO
622 VICENCIO, CLARIE MAE ENOYA
623 VICTORIO, RANIA RAMOS
624 VILLA, ARVEN MANLIGAS
625 VILLAFRANCA, NICE ROSE CERONA
626 VILLALON, EDLYN BITOS
627 VILLAREAL, JAYRIC FUENTES
628 VILLEJO, NIÑA UTRERA
629 VIRREY, KEVIN LOY SINDAC
630 VISMANOS, ROSEMARY
631 WABE, RENERIO JALAGAT
632 YABES, MILBRENNE DEL-AMEN
633 YAHYA, AMER HASSAN MACARAYA
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