64 examinees qualified for registration as Chemical Technicians

Seq. No. N a m e
1 ACEDO, MAE MARIEMORALDE
2 BALIGUAT, MICHELLEPARDO
3 BANIAGA, BEVERLY ANNNABEJET
4 BAQUIREL, SHAIRA MAEMACAS
5 BARROCA, FRANCIS DANCORTEZ
6 BARTOLOME, DANICA FAYELUNGAN
7 BAS, VANNA ESTHERBELLO
8 BASILIO, WYNONA GENESISGOPILAN
9 BERNAL, ANGELAFRANCISCO
10 BERNIL, JINKYAMPUSTA
11 BIGLAEN, JOYCEMAYAO
12 BRIOSO, HARJANEBONGON
13 BUAN, IVY JOYCEARENAS
14 BUGAYON, AIRISHIBAY
15 CHERREGUINE, JESSAMSUYO
16 DE GUZMAN, MYQUIE NICOLEREGLOS
17 DE SAGUN, MA THERESE ANGELADU
18 DUMAN-AG, SHIELA MAEQUISORA
19 ERISPE, FLORDELHYN CARELLELADE
20 EUSALA, GAYLE ANGELLIPALMA
21 FABELLON, KRISHA JEANFONTE
22 FAST, ENA RUTHLAYSICO
23 FLORES, RENEBELLE KRISTINELIÑAN
24 GAQUIT, JOCELYNOBORDO
25 GARCIA, JEFREYISIP
26 GENTOLIA, RANDYBENITEZ
27 GLOBIO, DANIEL JRATOY
28 IGNACIO, KEVINALMAZAN
29 KU, GWENNIE ANNYU
30 LANWANG, MARY GRACEMAGPAYO
31 LIMOSNERO, KRISHA FENAVARRA
32 LINDOG, ZENITHDIAZ
33 LUCENA, MA ANGELICALINAO
34 LUMAMBA, AL-JURYAVENIDO
35 MARIN, ALLEA REXCYBAHULAY
36 MATULLANO, SCARLET GEMMENDOZA
37 MEDRANO, MICHELLE ANNCASUCO
38 NICOLAS, ALDWINLORENZO
39 OFIMA, LEAH JANETABALBA
40 OLAN, CESSA JANECUARTERO
41 ONG, ARDVIN KESTERSY
42 ONG, STERWINSANTOS
43 PABUSTAN, REL MICAHTOLEDO
44 PALATTAO, DEVON ISAIAHLOMBOY
45 PANTOLLANO, ARNOLDPEREZ
46 PASION, BLESSA RANILYNROSALES
47 PATETICO, EUNICEQUIDES
48 PERESORES, JORGE JRGORRES
49 QUIAWAN, MARK JOHN
50 RAUT, RICHELLEBACULIO
51 REAL, MARY JOYSESE
52 REYES, JENNY ROSEBANCE
53 SOLIVEN, JAGORDA
54 TAN, KRIS KRISTOFFERSONTAN
55 TEJONES, ROSIEGUSTON
56 TERAN, MARKPORTILLANO
57 TOLENTINO, RHEMA SHAMMAHCAYETANO
58 UDANG, CHRISTENANACES
59 UMPA, RUFFAIDAHLUMAMBAS
60 VALENCIA, JARED IZAAKPLAZA
61 VASALLO, MAEZERRUDO
62 VILLAGONZALO, GINALYNPAEL
63 VILLANUEVA, KRISCELIAHAGUISAN
64 WABE, DARLENE JANEGALLENTES
NOTHING FOLLOWS ————————-