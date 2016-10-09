Sunday, October 9, 2016
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    64 examinees qualified for registration as Chemical Technicians

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    Seq. No.    N a m e

    1 ACEDO, MAE MARIEMORALDE
    2 BALIGUAT, MICHELLEPARDO
    3 BANIAGA, BEVERLY ANNNABEJET
    4 BAQUIREL, SHAIRA MAEMACAS
    5 BARROCA, FRANCIS DANCORTEZ
    6 BARTOLOME, DANICA FAYELUNGAN
    7 BAS, VANNA ESTHERBELLO
    8 BASILIO, WYNONA GENESISGOPILAN
    9 BERNAL, ANGELAFRANCISCO
    10 BERNIL, JINKYAMPUSTA
    11 BIGLAEN, JOYCEMAYAO
    12 BRIOSO, HARJANEBONGON
    13 BUAN, IVY JOYCEARENAS
    14 BUGAYON, AIRISHIBAY
    15 CHERREGUINE, JESSAMSUYO
    16 DE GUZMAN, MYQUIE NICOLEREGLOS
    17 DE SAGUN, MA THERESE ANGELADU
    18 DUMAN-AG, SHIELA MAEQUISORA
    19 ERISPE, FLORDELHYN CARELLELADE
    20 EUSALA, GAYLE ANGELLIPALMA
    21 FABELLON, KRISHA JEANFONTE
    22 FAST, ENA RUTHLAYSICO
    23 FLORES, RENEBELLE KRISTINELIÑAN
    24 GAQUIT, JOCELYNOBORDO
    25 GARCIA, JEFREYISIP
    26 GENTOLIA, RANDYBENITEZ
    27 GLOBIO, DANIEL JRATOY
    28 IGNACIO, KEVINALMAZAN
    29 KU, GWENNIE ANNYU
    30 LANWANG, MARY GRACEMAGPAYO
    31 LIMOSNERO, KRISHA FENAVARRA
    32 LINDOG, ZENITHDIAZ
    33 LUCENA, MA ANGELICALINAO
    34 LUMAMBA, AL-JURYAVENIDO
    35 MARIN, ALLEA REXCYBAHULAY
    36 MATULLANO, SCARLET GEMMENDOZA
    37 MEDRANO, MICHELLE ANNCASUCO
    38 NICOLAS, ALDWINLORENZO
    39 OFIMA, LEAH JANETABALBA
    40 OLAN, CESSA JANECUARTERO
    41 ONG, ARDVIN KESTERSY
    42 ONG, STERWINSANTOS
    43 PABUSTAN, REL MICAHTOLEDO
    44 PALATTAO, DEVON ISAIAHLOMBOY
    45 PANTOLLANO, ARNOLDPEREZ
    46 PASION, BLESSA RANILYNROSALES
    47 PATETICO, EUNICEQUIDES
    48 PERESORES, JORGE JRGORRES
    49 QUIAWAN, MARK JOHN
    50 RAUT, RICHELLEBACULIO
    51 REAL, MARY JOYSESE
    52 REYES, JENNY ROSEBANCE
    53 SOLIVEN, JAGORDA
    54 TAN, KRIS KRISTOFFERSONTAN
    55 TEJONES, ROSIEGUSTON
    56 TERAN, MARKPORTILLANO
    57 TOLENTINO, RHEMA SHAMMAHCAYETANO
    58 UDANG, CHRISTENANACES
    59 UMPA, RUFFAIDAHLUMAMBAS
    60 VALENCIA, JARED IZAAKPLAZA
    61 VASALLO, MAEZERRUDO
    62 VILLAGONZALO, GINALYNPAEL
    63 VILLANUEVA, KRISCELIAHAGUISAN
    64 WABE, DARLENE JANEGALLENTES

    NOTHING FOLLOWS ————————-

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