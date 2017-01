65 examinees pass the Sanitary Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 62 out of 95 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila this January 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABEN, BERNADETTE LUBAS

2 ALARCON, ARJAY RIMANDO

3 ANDAL, EDRELI SARMIENTO

4 ANICAS, ANGELICA MEJIA

5 AQUINO, JOHN JEFFERSON DIMAPAWI

6 ARACIEL, JESSICA AIZEL GARING

7 ARELLANO, DAVE JONSON BLAY

8 AVILA, JOSHUA BISNAR

9 BAY, MARINETH JILLAH PALLO

10 BERINGUELA, MA CECELIA BARRANDA

11 BLANCO, JAYCEL DELMORO

12 BRAVO, ROMEO JR ANTONIO

13 BUMUGHAWI, LILY MAE TIMMANGO

14 CALLEJA, CHERRY ELAINE VIÑAS

15 CINCO, ADRIAN HOBY GIMOTEA

16 CULALA, ALLENA MAE TIQUIS

17 DELOS REYES, ALIZA MARIE PEREZ

18 DULNUAN, REYNALD IMMOLIAP

19 DUMANIW, MARVIN DINANGWATAN

20 DUMLAO, MAY ANGELIE BAUTISTA

21 EDNALAGUIM, ZARAH ELAYDA

22 ELOSO, JAYREYMAE GAMIL

23 ENRIQUEZ, ROSEBEN COLIGADO

24 ESPIRITU, GENALYN BALANAY

25 EÑOSA, SHERAMAE PASASALA

26 FELIPE, MIKE BANGIT

27 FERRANCO, EDUARD ARATAN

28 FLORES, ROZELLE ELISEO

29 GADIN, EARL CLARENCE BUSTAMANTE

30 GARZA, RUEL MOLINA

31 GUMBA, JORDAN PAUL DEL ROSARIO

32 HAMTIG, JAYSON VILLANTES

33 INSAS, REYMORE ALFREDO

34 KATALBAS, KARL TADEO

35 LUCENA, KENNETH CALICDAN

36 LUCENIO, MICAH PALALEO

37 MANGLAPUS, HAZEL PALCUNGAN

38 MATINING, JHOANNA MARQUEZ

39 MELITON, CHARMAINE MARIE CAM

40 MERCADO, EARL JASPER LANCE PUBLICO

41 MIRABUENO, ALFRED HUGO

42 MORAL, JASON VERGARA

43 MORENO, ANNE JADEITE GERTOS

44 MOSATALLA, FREDDIE MAYHAY

45 OPLAY, GENEDINE BANGGOY

46 ORENDAIN, MARY CAMILLE PATOLOT

47 ORILLO, AIKIKO MARI SABOCO

48 PANGANIBAN, GLECY GUIZZAGAN

49 REYES, ANGELICA VIDAL

50 RUIZ, HAZEL MAY ANN MENDOZA

51 SABADO, MARK ANGELO FERMIN

52 SANDOVAL, LEXTER BACAY

53 SANTOS, IAN YPOL

54 SERRANO, DEAN DURAN

55 TOLIBAS, JOHN CARLO LABONG

56 TONIO, HEZZEL SABADO

57 TUAZON, PRECIOUS JESICA GATCHALIAN

58 UMALI, BHOBOY ANDAL

59 UMOQUIT, EDISON BASILIO

60 VENTURA, LURI JAISE BALANTAC

61 VIJAR, FLORDELIZ ALDOVINO

62 VIÑAS, ARTHUR LOPEZ

