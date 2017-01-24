Tuesday, January 24, 2017
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    65 examinees pass the Sanitary Engineer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 62 out of 95 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila this January 2017.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABEN, BERNADETTE  LUBAS
    2 ALARCON, ARJAY  RIMANDO
    3 ANDAL, EDRELI  SARMIENTO
    4 ANICAS, ANGELICA  MEJIA
    5 AQUINO, JOHN JEFFERSON  DIMAPAWI
    6 ARACIEL, JESSICA AIZEL  GARING
    7 ARELLANO, DAVE JONSON  BLAY
    8 AVILA, JOSHUA  BISNAR
    9 BAY, MARINETH JILLAH  PALLO
    10 BERINGUELA, MA CECELIA  BARRANDA
    11 BLANCO, JAYCEL  DELMORO
    12 BRAVO, ROMEO JR  ANTONIO
    13 BUMUGHAWI, LILY MAE  TIMMANGO
    14 CALLEJA, CHERRY ELAINE  VIÑAS
    15 CINCO, ADRIAN HOBY  GIMOTEA
    16 CULALA, ALLENA MAE  TIQUIS
    17 DELOS REYES, ALIZA MARIE  PEREZ
    18 DULNUAN, REYNALD  IMMOLIAP
    19 DUMANIW, MARVIN  DINANGWATAN
    20 DUMLAO, MAY ANGELIE  BAUTISTA
    21 EDNALAGUIM, ZARAH  ELAYDA
    22 ELOSO, JAYREYMAE  GAMIL
    23 ENRIQUEZ, ROSEBEN  COLIGADO
    24 ESPIRITU, GENALYN  BALANAY
    25 EÑOSA, SHERAMAE  PASASALA
    26 FELIPE, MIKE  BANGIT
    27 FERRANCO, EDUARD  ARATAN
    28 FLORES, ROZELLE  ELISEO
    29 GADIN, EARL CLARENCE  BUSTAMANTE
    30 GARZA, RUEL  MOLINA
    31 GUMBA, JORDAN PAUL  DEL ROSARIO
    32 HAMTIG, JAYSON  VILLANTES
    33 INSAS, REYMORE  ALFREDO
    34 KATALBAS, KARL  TADEO
    35 LUCENA, KENNETH  CALICDAN
    36 LUCENIO, MICAH  PALALEO
    37 MANGLAPUS, HAZEL  PALCUNGAN
    38 MATINING, JHOANNA  MARQUEZ
    39 MELITON, CHARMAINE MARIE  CAM
    40 MERCADO, EARL JASPER LANCE  PUBLICO
    41 MIRABUENO, ALFRED  HUGO
    42 MORAL, JASON  VERGARA
    43 MORENO, ANNE JADEITE  GERTOS
    44 MOSATALLA, FREDDIE  MAYHAY
    45 OPLAY, GENEDINE  BANGGOY
    46 ORENDAIN, MARY CAMILLE  PATOLOT
    47 ORILLO, AIKIKO MARI  SABOCO
    48 PANGANIBAN, GLECY  GUIZZAGAN
    49 REYES, ANGELICA  VIDAL
    50 RUIZ, HAZEL MAY ANN  MENDOZA
    51 SABADO, MARK ANGELO  FERMIN
    52 SANDOVAL, LEXTER  BACAY
    53 SANTOS, IAN  YPOL
    54 SERRANO, DEAN  DURAN
    55 TOLIBAS, JOHN CARLO  LABONG
    56 TONIO, HEZZEL  SABADO
    57 TUAZON, PRECIOUS JESICA  GATCHALIAN
    58 UMALI, BHOBOY  ANDAL
    59 UMOQUIT, EDISON  BASILIO
    60 VENTURA, LURI JAISE  BALANTAC
    61 VIJAR, FLORDELIZ  ALDOVINO
    62 VIÑAS, ARTHUR  LOPEZ

     NOTHING FOLLOWS———————-

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