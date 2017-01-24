65 examinees pass the Sanitary Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 62 out of 95 passed the Sanitary Engineer Licensure Examination given by the Board of Sanitary Engineering in Manila this January 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABEN, BERNADETTE LUBAS
2 ALARCON, ARJAY RIMANDO
3 ANDAL, EDRELI SARMIENTO
4 ANICAS, ANGELICA MEJIA
5 AQUINO, JOHN JEFFERSON DIMAPAWI
6 ARACIEL, JESSICA AIZEL GARING
7 ARELLANO, DAVE JONSON BLAY
8 AVILA, JOSHUA BISNAR
9 BAY, MARINETH JILLAH PALLO
10 BERINGUELA, MA CECELIA BARRANDA
11 BLANCO, JAYCEL DELMORO
12 BRAVO, ROMEO JR ANTONIO
13 BUMUGHAWI, LILY MAE TIMMANGO
14 CALLEJA, CHERRY ELAINE VIÑAS
15 CINCO, ADRIAN HOBY GIMOTEA
16 CULALA, ALLENA MAE TIQUIS
17 DELOS REYES, ALIZA MARIE PEREZ
18 DULNUAN, REYNALD IMMOLIAP
19 DUMANIW, MARVIN DINANGWATAN
20 DUMLAO, MAY ANGELIE BAUTISTA
21 EDNALAGUIM, ZARAH ELAYDA
22 ELOSO, JAYREYMAE GAMIL
23 ENRIQUEZ, ROSEBEN COLIGADO
24 ESPIRITU, GENALYN BALANAY
25 EÑOSA, SHERAMAE PASASALA
26 FELIPE, MIKE BANGIT
27 FERRANCO, EDUARD ARATAN
28 FLORES, ROZELLE ELISEO
29 GADIN, EARL CLARENCE BUSTAMANTE
30 GARZA, RUEL MOLINA
31 GUMBA, JORDAN PAUL DEL ROSARIO
32 HAMTIG, JAYSON VILLANTES
33 INSAS, REYMORE ALFREDO
34 KATALBAS, KARL TADEO
35 LUCENA, KENNETH CALICDAN
36 LUCENIO, MICAH PALALEO
37 MANGLAPUS, HAZEL PALCUNGAN
38 MATINING, JHOANNA MARQUEZ
39 MELITON, CHARMAINE MARIE CAM
40 MERCADO, EARL JASPER LANCE PUBLICO
41 MIRABUENO, ALFRED HUGO
42 MORAL, JASON VERGARA
43 MORENO, ANNE JADEITE GERTOS
44 MOSATALLA, FREDDIE MAYHAY
45 OPLAY, GENEDINE BANGGOY
46 ORENDAIN, MARY CAMILLE PATOLOT
47 ORILLO, AIKIKO MARI SABOCO
48 PANGANIBAN, GLECY GUIZZAGAN
49 REYES, ANGELICA VIDAL
50 RUIZ, HAZEL MAY ANN MENDOZA
51 SABADO, MARK ANGELO FERMIN
52 SANDOVAL, LEXTER BACAY
53 SANTOS, IAN YPOL
54 SERRANO, DEAN DURAN
55 TOLIBAS, JOHN CARLO LABONG
56 TONIO, HEZZEL SABADO
57 TUAZON, PRECIOUS JESICA GATCHALIAN
58 UMALI, BHOBOY ANDAL
59 UMOQUIT, EDISON BASILIO
60 VENTURA, LURI JAISE BALANTAC
61 VIJAR, FLORDELIZ ALDOVINO
62 VIÑAS, ARTHUR LOPEZ
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