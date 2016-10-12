Wednesday, October 12, 2016
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    71 examinees pass the Civil Engineer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 71 out of 296 passed the Civil Engineer Licensure Examination given by the Board of Civil Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABENES, AIRINE   MARTINEZ
    2 ABENES, CHRISTOPER   ORQUITA
    3 ABEÑO, IRENE   BACATAN
    4 ANGELES, PETER FREDERICK   TORRES
    5 ARMAMENTO, ANDY   JAYSON
    6 ARNANTE, DARWIN   ALABIN
    7 BAGTAS, GLENN   ALONZO
    8 BANAL, ROGEL   BARTOLO
    9 BARCELON, RIGIL IAN   SANTISTEBAN
    10 BAUTISTA, OLAINE BERNET   SANCHEZ
    11 BAUTISTA, RUFINO   FAJARDO
    12 BERMUDEZ, JANICE JOY   ANINO
    13 BIONG, ARDIE   GAYOSO
    14 CAGASAN, GENE PHILLIPS   BATINO
    15 CANDA, EDDIE   QUIJADA
    16 CANDELARIA, BINNA LUZILLE   SANTIAGO
    17 CAPARIÑO, JOSE MARI   OPINIANO
    18 CAPIAN, JOEL   MARASIGAN
    19 CAPILI, ABECHAEL   YANGCO
    20 CARIG, ANGELICA   CARGO
    21 CONCEPCION, ROLANDO   APOLONIO
    22 CORDOVEZ, JENNY   TUGADE
    23 DANTES, REYMUNDO   SAMPANG
    24 DE SAGUN, JOSEPH   VERUNQUE
    25 DE VERA, BERNARD   YLANAN
    26 DELLOVA, JASON SALVADOR   AYAAY
    27 DIOLAN, CELSO   TEMEÑIA
    28 DUCA, ARNOLD   ESTRADA
    29 EBARLE, ANGELLIZ   ISIP
    30 ENGRACIA, JEANETTE   RUIZ
    31 FAJILAGO, JETHRO   DANGANAN
    32 FAVORITO, BERNIE   NOCHE
    33 FRANCO, CHARLTON   BUCUD
    34 GABRIEL, JERRICK   PAMINTUAN
    35 GARCIA, RODEL JR   GARDUCE
    36 GAVINO, ARLENE   ARAGON
    37 HERMOSO, LITO GLENN   MONTESCLAROS
    38 JUNTILLA, ACE   AVILA
    39 KIDKID, JAN ZEOUS   SABADO
    40 KUNDING, JULMIN   ADJALIN
    41 LIMBAGO, HECTOR   LOMONSOD
    42 MACALANDA, MARTIN CARLO   DE GUZMAN
    43 MADAMBA, KRISTIAN   ROOT
    44 MAGLANGIT, ALEX   NERI
    45 MANGLICMOT, GERRY   ARCALA
    46 MARIANO, ROGELIO   PEREZ
    47 MARIBAO, DEMETRIO JR   REQUILME
    48 MENDOZA, REYMOND   BULAON
    49 MORADO, SHERWIN   BUENSOCESO
    50 NICDAO, MELVIN KIETH   DIZON
    51 OLAER, RAMON   ABALOLOY
    52 OLAR, KELVIN JAKE   GREGORIO
    53 PIMENTEL, LINO   QUINOLA
    54 PINGOL, JOHN JOWEL   GONZALES
    55 QUITALIG, OMAR   LAREZA
    56 RAMIREZ, JHOMER   GARCIA
    57 ROQUERO, CALVIN   EGARAN
    58 ROSAL, JOSEPH PATRICK   FERNANDEZ
    59 SANCHEZ, JOHNSON   ALBERTO
    60 SANTOS, GARRY JAY   MANGAYA
    61 SESE, DETIVA   YUMUL
    62 SISON, JOENALD   DE VERA
    63 TABING, NAPOLEON   NICOR
    64 TUBAÑA, ARLENE   ALCALDE
    65 TUMACDER, TECHIE MAE   ROBISO
    66 TUTAAN, SEDFREY   MAMAED
    67 UERA, FRED ANTHONY   ALFARO
    68 VICTORIO, PAUL   DANCEL
    69 VILLALOBOS, MARLITO   SALANGSANG
    70 YALUNG, JUDD MARION   MALIG
    71 ZEMBRANO, JUNCEL NIÑO   DORMITORIO

    NOTHING FOLLOWS———————-

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