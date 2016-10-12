71 examinees pass the Civil Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 71 out of 296 passed the Civil Engineer Licensure Examination given by the Board of Civil Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.
Seq. No. N a m e
1 ABENES, AIRINE MARTINEZ
2 ABENES, CHRISTOPER ORQUITA
3 ABEÑO, IRENE BACATAN
4 ANGELES, PETER FREDERICK TORRES
5 ARMAMENTO, ANDY JAYSON
6 ARNANTE, DARWIN ALABIN
7 BAGTAS, GLENN ALONZO
8 BANAL, ROGEL BARTOLO
9 BARCELON, RIGIL IAN SANTISTEBAN
10 BAUTISTA, OLAINE BERNET SANCHEZ
11 BAUTISTA, RUFINO FAJARDO
12 BERMUDEZ, JANICE JOY ANINO
13 BIONG, ARDIE GAYOSO
14 CAGASAN, GENE PHILLIPS BATINO
15 CANDA, EDDIE QUIJADA
16 CANDELARIA, BINNA LUZILLE SANTIAGO
17 CAPARIÑO, JOSE MARI OPINIANO
18 CAPIAN, JOEL MARASIGAN
19 CAPILI, ABECHAEL YANGCO
20 CARIG, ANGELICA CARGO
21 CONCEPCION, ROLANDO APOLONIO
22 CORDOVEZ, JENNY TUGADE
23 DANTES, REYMUNDO SAMPANG
24 DE SAGUN, JOSEPH VERUNQUE
25 DE VERA, BERNARD YLANAN
26 DELLOVA, JASON SALVADOR AYAAY
27 DIOLAN, CELSO TEMEÑIA
28 DUCA, ARNOLD ESTRADA
29 EBARLE, ANGELLIZ ISIP
30 ENGRACIA, JEANETTE RUIZ
31 FAJILAGO, JETHRO DANGANAN
32 FAVORITO, BERNIE NOCHE
33 FRANCO, CHARLTON BUCUD
34 GABRIEL, JERRICK PAMINTUAN
35 GARCIA, RODEL JR GARDUCE
36 GAVINO, ARLENE ARAGON
37 HERMOSO, LITO GLENN MONTESCLAROS
38 JUNTILLA, ACE AVILA
39 KIDKID, JAN ZEOUS SABADO
40 KUNDING, JULMIN ADJALIN
41 LIMBAGO, HECTOR LOMONSOD
42 MACALANDA, MARTIN CARLO DE GUZMAN
43 MADAMBA, KRISTIAN ROOT
44 MAGLANGIT, ALEX NERI
45 MANGLICMOT, GERRY ARCALA
46 MARIANO, ROGELIO PEREZ
47 MARIBAO, DEMETRIO JR REQUILME
48 MENDOZA, REYMOND BULAON
49 MORADO, SHERWIN BUENSOCESO
50 NICDAO, MELVIN KIETH DIZON
51 OLAER, RAMON ABALOLOY
52 OLAR, KELVIN JAKE GREGORIO
53 PIMENTEL, LINO QUINOLA
54 PINGOL, JOHN JOWEL GONZALES
55 QUITALIG, OMAR LAREZA
56 RAMIREZ, JHOMER GARCIA
57 ROQUERO, CALVIN EGARAN
58 ROSAL, JOSEPH PATRICK FERNANDEZ
59 SANCHEZ, JOHNSON ALBERTO
60 SANTOS, GARRY JAY MANGAYA
61 SESE, DETIVA YUMUL
62 SISON, JOENALD DE VERA
63 TABING, NAPOLEON NICOR
64 TUBAÑA, ARLENE ALCALDE
65 TUMACDER, TECHIE MAE ROBISO
66 TUTAAN, SEDFREY MAMAED
67 UERA, FRED ANTHONY ALFARO
68 VICTORIO, PAUL DANCEL
69 VILLALOBOS, MARLITO SALANGSANG
70 YALUNG, JUDD MARION MALIG
71 ZEMBRANO, JUNCEL NIÑO DORMITORIO
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