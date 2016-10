71 examinees pass the Civil Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 71 out of 296 passed the Civil Engineer Licensure Examination given by the Board of Civil Engineering in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABENES, AIRINE MARTINEZ

2 ABENES, CHRISTOPER ORQUITA

3 ABEÑO, IRENE BACATAN

4 ANGELES, PETER FREDERICK TORRES

5 ARMAMENTO, ANDY JAYSON

6 ARNANTE, DARWIN ALABIN

7 BAGTAS, GLENN ALONZO

8 BANAL, ROGEL BARTOLO

9 BARCELON, RIGIL IAN SANTISTEBAN

10 BAUTISTA, OLAINE BERNET SANCHEZ

11 BAUTISTA, RUFINO FAJARDO

12 BERMUDEZ, JANICE JOY ANINO

13 BIONG, ARDIE GAYOSO

14 CAGASAN, GENE PHILLIPS BATINO

15 CANDA, EDDIE QUIJADA

16 CANDELARIA, BINNA LUZILLE SANTIAGO

17 CAPARIÑO, JOSE MARI OPINIANO

18 CAPIAN, JOEL MARASIGAN

19 CAPILI, ABECHAEL YANGCO

20 CARIG, ANGELICA CARGO

21 CONCEPCION, ROLANDO APOLONIO

22 CORDOVEZ, JENNY TUGADE

23 DANTES, REYMUNDO SAMPANG

24 DE SAGUN, JOSEPH VERUNQUE

25 DE VERA, BERNARD YLANAN

26 DELLOVA, JASON SALVADOR AYAAY

27 DIOLAN, CELSO TEMEÑIA

28 DUCA, ARNOLD ESTRADA

29 EBARLE, ANGELLIZ ISIP

30 ENGRACIA, JEANETTE RUIZ

31 FAJILAGO, JETHRO DANGANAN

32 FAVORITO, BERNIE NOCHE

33 FRANCO, CHARLTON BUCUD

34 GABRIEL, JERRICK PAMINTUAN

35 GARCIA, RODEL JR GARDUCE

36 GAVINO, ARLENE ARAGON

37 HERMOSO, LITO GLENN MONTESCLAROS

38 JUNTILLA, ACE AVILA

39 KIDKID, JAN ZEOUS SABADO

40 KUNDING, JULMIN ADJALIN

41 LIMBAGO, HECTOR LOMONSOD

42 MACALANDA, MARTIN CARLO DE GUZMAN

43 MADAMBA, KRISTIAN ROOT

44 MAGLANGIT, ALEX NERI

45 MANGLICMOT, GERRY ARCALA

46 MARIANO, ROGELIO PEREZ

47 MARIBAO, DEMETRIO JR REQUILME

48 MENDOZA, REYMOND BULAON

49 MORADO, SHERWIN BUENSOCESO

50 NICDAO, MELVIN KIETH DIZON

51 OLAER, RAMON ABALOLOY

52 OLAR, KELVIN JAKE GREGORIO

53 PIMENTEL, LINO QUINOLA

54 PINGOL, JOHN JOWEL GONZALES

55 QUITALIG, OMAR LAREZA

56 RAMIREZ, JHOMER GARCIA

57 ROQUERO, CALVIN EGARAN

58 ROSAL, JOSEPH PATRICK FERNANDEZ

59 SANCHEZ, JOHNSON ALBERTO

60 SANTOS, GARRY JAY MANGAYA

61 SESE, DETIVA YUMUL

62 SISON, JOENALD DE VERA

63 TABING, NAPOLEON NICOR

64 TUBAÑA, ARLENE ALCALDE

65 TUMACDER, TECHIE MAE ROBISO

66 TUTAAN, SEDFREY MAMAED

67 UERA, FRED ANTHONY ALFARO

68 VICTORIO, PAUL DANCEL

69 VILLALOBOS, MARLITO SALANGSANG

70 YALUNG, JUDD MARION MALIG

71 ZEMBRANO, JUNCEL NIÑO DORMITORIO

NOTHING FOLLOWS———————-