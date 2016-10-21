72 examinees pass the upgrading as Professional Electronics Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 72 passed the technical evaluation for the upgrading as Professional Electronics Engineer given by the Board of Electronics Engineering in Manila and Bahrain this October 2016.
Seq. No. N a m e
1 ABAS, ANTONIO NORBERTO BAUTISTA
2 ABIVA, DANIEL MARTINEZ
3 ALCANTARA, MICHAEL VINCENT AGUILAR
4 ANACAN, ROMMEL MANALO
5 ANTOLIN, VICTOR GLENN CABASAL
6 ARCEGA, EVANGEL VALENCIA
7 AZARES, ARNIL BARRERA
8 BALDOS, ARMANDO RAMOS
9 BALOLONG, RODERICK OCTAVO
10 BERNADEZ, CARMELITO JR VILLAHERMOSA
11 CALUNA, FROEBEL LAPINIG
12 CASTILLO, JOHN WAYNE GESITE
13 CENTENO, GRACE BAAL
14 CERDAN, EMMANUEL SANZ
15 CERVANIA, ARTURO BAUTISTA
16 CHENG, EDUARD TAN
17 CONCISO, JEFFREY ANDAL
18 CONDE, ERWIN MANAOG
19 CORTEZ, CEZAR DALANGIN
20 DAVID, ROMEO JR BANDALES
21 DE GUZMAN, PHILIP AGUSTIN
22 DELFIN, AQUILINO JR DORMIDO
23 DORADO, JOHN PLANILLO
24 ESGUERRA, RONALD MAGBITANG
25 FAJARDO, CHRISTIAN SERAFIN
26 FELICIANO, MICHAEL PALMOS
27 FORTALIZA, JAIME GACIS
28 FUNA, JOEFEL SEPUESCA
29 GALANG, RICHARD PERICO
30 GOLEZ, DOLORES LUMBA
31 GOMEZ, MACMILLAN ESPINOLA
32 GUEVARRA, SOLOMON QUIAMBAO
33 KWAN, PERRY LIM
34 LACESTE, IRENEO JR GRACIAS
35 LAJADA, RODEL DECANO
36 LANZUELA, MARIA TERESA PAGULAYAN
37 LAPADA, LEMUEL CASPE
38 LENON, JOSEPH ESGUERRA
39 LUBUGUIN, FRANCIS MANUNTAG
40 MAGLASANG, EUSEBIO YAUN
41 MALIKSI, LOUIE MEL CAYMAN
42 MAPILE, JONAS KRISCO CRUZ
43 MEJIA, DIONIMAR ROMERO
44 MENDOZA, LEONARDO GARRERO
45 MINAS, MARIO MORETE
46 MORA, BELINDA MENDOZA
47 MORTEL, NOEL ROJALES
48 NAVARRO, CHERRY ANN PINEDA
49 NAVARRO, NELSON MONTELLANO
50 NAVIS, CARLOS JR MENDOZA
51 NOBLEZA, DENNIS ABUSTAN
52 ONDONA, LLOYD ALLEN MONTERO
53 PABICO, JONNEL KATIGBAK
54 PANGILINAN, JOCELYN CORONEL
55 PAPA, CHRISTOPHER GLORIANI
56 PAUYA, RODEL PADERNAL
57 PELAYO, RIGEL QUIJADA
58 PINEDA, MHARNELL ANTHONY DIVINO GUIEB
59 QUINES, RICHARD DELA CRUZ
60 RAMOS, LEO MALLARI
61 RICAFLANCA, SHERWIN CAMO
62 RICOHERMOSO, EDWIN ZULUETA
63 SAKIWAT, NELSON ANG-AYAN
64 SALCEDO, ARNOLD SILVESTRE CALIG
65 SEPE, ANDREW DAGANGON
66 SORIANO, RICO MONTOYA
67 TOLEDO, FERDIE NAÑASCA
68 TOLENTINO, JONATHAN ANDREI GUEVARRA
69 TURIANO, CHRISTIAN PINTO
70 VIDAL, ANNABEL LONGOS
71 VILLAS, LYLE ANTHONY JOWILL GONZALES
72 YANGLAY, ALVIN REGLOS
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