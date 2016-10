72 examinees pass the upgrading as Professional Electronics Engineer licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 72 passed the technical evaluation for the upgrading as Professional Electronics Engineer given by the Board of Electronics Engineering in Manila and Bahrain this October 2016.

Seq. No. N a m e

1 ABAS, ANTONIO NORBERTO BAUTISTA

2 ABIVA, DANIEL MARTINEZ

3 ALCANTARA, MICHAEL VINCENT AGUILAR

4 ANACAN, ROMMEL MANALO

5 ANTOLIN, VICTOR GLENN CABASAL

6 ARCEGA, EVANGEL VALENCIA

7 AZARES, ARNIL BARRERA

8 BALDOS, ARMANDO RAMOS

9 BALOLONG, RODERICK OCTAVO

10 BERNADEZ, CARMELITO JR VILLAHERMOSA

11 CALUNA, FROEBEL LAPINIG

12 CASTILLO, JOHN WAYNE GESITE

13 CENTENO, GRACE BAAL

14 CERDAN, EMMANUEL SANZ

15 CERVANIA, ARTURO BAUTISTA

16 CHENG, EDUARD TAN

17 CONCISO, JEFFREY ANDAL

18 CONDE, ERWIN MANAOG

19 CORTEZ, CEZAR DALANGIN

20 DAVID, ROMEO JR BANDALES

21 DE GUZMAN, PHILIP AGUSTIN

22 DELFIN, AQUILINO JR DORMIDO

23 DORADO, JOHN PLANILLO

24 ESGUERRA, RONALD MAGBITANG

25 FAJARDO, CHRISTIAN SERAFIN

26 FELICIANO, MICHAEL PALMOS

27 FORTALIZA, JAIME GACIS

28 FUNA, JOEFEL SEPUESCA

29 GALANG, RICHARD PERICO

30 GOLEZ, DOLORES LUMBA

31 GOMEZ, MACMILLAN ESPINOLA

32 GUEVARRA, SOLOMON QUIAMBAO

33 KWAN, PERRY LIM

34 LACESTE, IRENEO JR GRACIAS

35 LAJADA, RODEL DECANO

36 LANZUELA, MARIA TERESA PAGULAYAN

37 LAPADA, LEMUEL CASPE

38 LENON, JOSEPH ESGUERRA

39 LUBUGUIN, FRANCIS MANUNTAG

40 MAGLASANG, EUSEBIO YAUN

41 MALIKSI, LOUIE MEL CAYMAN

42 MAPILE, JONAS KRISCO CRUZ

43 MEJIA, DIONIMAR ROMERO

44 MENDOZA, LEONARDO GARRERO

45 MINAS, MARIO MORETE

46 MORA, BELINDA MENDOZA

47 MORTEL, NOEL ROJALES

48 NAVARRO, CHERRY ANN PINEDA

49 NAVARRO, NELSON MONTELLANO

50 NAVIS, CARLOS JR MENDOZA

51 NOBLEZA, DENNIS ABUSTAN

52 ONDONA, LLOYD ALLEN MONTERO

53 PABICO, JONNEL KATIGBAK

54 PANGILINAN, JOCELYN CORONEL

55 PAPA, CHRISTOPHER GLORIANI

56 PAUYA, RODEL PADERNAL

57 PELAYO, RIGEL QUIJADA

58 PINEDA, MHARNELL ANTHONY DIVINO GUIEB

59 QUINES, RICHARD DELA CRUZ

60 RAMOS, LEO MALLARI

61 RICAFLANCA, SHERWIN CAMO

62 RICOHERMOSO, EDWIN ZULUETA

63 SAKIWAT, NELSON ANG-AYAN

64 SALCEDO, ARNOLD SILVESTRE CALIG

65 SEPE, ANDREW DAGANGON

66 SORIANO, RICO MONTOYA

67 TOLEDO, FERDIE NAÑASCA

68 TOLENTINO, JONATHAN ANDREI GUEVARRA

69 TURIANO, CHRISTIAN PINTO

70 VIDAL, ANNABEL LONGOS

71 VILLAS, LYLE ANTHONY JOWILL GONZALES

72 YANGLAY, ALVIN REGLOS

NOTHING FOLLOWS———————-