Friday, October 21, 2016
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    72 examinees pass the upgrading as Professional Electronics Engineer licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 72 passed the technical evaluation for the upgrading as Professional Electronics Engineer given by the Board of Electronics Engineering in Manila and Bahrain this October 2016.

    Seq. No. N a m e

    1 ABAS, ANTONIO NORBERTO BAUTISTA
    2 ABIVA, DANIEL MARTINEZ
    3 ALCANTARA, MICHAEL VINCENT AGUILAR
    4 ANACAN, ROMMEL MANALO
    5 ANTOLIN, VICTOR GLENN CABASAL
    6 ARCEGA, EVANGEL VALENCIA
    7 AZARES, ARNIL BARRERA
    8 BALDOS, ARMANDO RAMOS
    9 BALOLONG, RODERICK OCTAVO
    10 BERNADEZ, CARMELITO JR VILLAHERMOSA
    11 CALUNA, FROEBEL LAPINIG
    12 CASTILLO, JOHN WAYNE GESITE
    13 CENTENO, GRACE BAAL
    14 CERDAN, EMMANUEL SANZ
    15 CERVANIA, ARTURO BAUTISTA
    16 CHENG, EDUARD TAN
    17 CONCISO, JEFFREY ANDAL
    18 CONDE, ERWIN MANAOG
    19 CORTEZ, CEZAR DALANGIN
    20 DAVID, ROMEO JR BANDALES
    21 DE GUZMAN, PHILIP AGUSTIN
    22 DELFIN, AQUILINO JR DORMIDO
    23 DORADO, JOHN PLANILLO
    24 ESGUERRA, RONALD MAGBITANG
    25 FAJARDO, CHRISTIAN SERAFIN
    26 FELICIANO, MICHAEL PALMOS
    27 FORTALIZA, JAIME GACIS
    28 FUNA, JOEFEL SEPUESCA
    29 GALANG, RICHARD PERICO
    30 GOLEZ, DOLORES LUMBA
    31 GOMEZ, MACMILLAN ESPINOLA
    32 GUEVARRA, SOLOMON QUIAMBAO
    33 KWAN, PERRY LIM
    34 LACESTE, IRENEO JR GRACIAS
    35 LAJADA, RODEL DECANO
    36 LANZUELA, MARIA TERESA PAGULAYAN
    37 LAPADA, LEMUEL CASPE
    38 LENON, JOSEPH ESGUERRA
    39 LUBUGUIN, FRANCIS MANUNTAG
    40 MAGLASANG, EUSEBIO YAUN
    41 MALIKSI, LOUIE MEL CAYMAN
    42 MAPILE, JONAS KRISCO CRUZ
    43 MEJIA, DIONIMAR ROMERO
    44 MENDOZA, LEONARDO GARRERO
    45 MINAS, MARIO MORETE
    46 MORA, BELINDA MENDOZA
    47 MORTEL, NOEL ROJALES
    48 NAVARRO, CHERRY ANN PINEDA
    49 NAVARRO, NELSON MONTELLANO
    50 NAVIS, CARLOS JR MENDOZA
    51 NOBLEZA, DENNIS ABUSTAN
    52 ONDONA, LLOYD ALLEN MONTERO
    53 PABICO, JONNEL KATIGBAK
    54 PANGILINAN, JOCELYN CORONEL
    55 PAPA, CHRISTOPHER GLORIANI
    56 PAUYA, RODEL PADERNAL
    57 PELAYO, RIGEL QUIJADA
    58 PINEDA, MHARNELL ANTHONY DIVINO GUIEB
    59 QUINES, RICHARD DELA CRUZ
    60 RAMOS, LEO MALLARI
    61 RICAFLANCA, SHERWIN CAMO
    62 RICOHERMOSO, EDWIN ZULUETA
    63 SAKIWAT, NELSON ANG-AYAN
    64 SALCEDO, ARNOLD SILVESTRE CALIG
    65 SEPE, ANDREW DAGANGON
    66 SORIANO, RICO MONTOYA
    67 TOLEDO, FERDIE NAÑASCA
    68 TOLENTINO, JONATHAN ANDREI GUEVARRA
    69 TURIANO, CHRISTIAN PINTO
    70 VIDAL, ANNABEL LONGOS
    71 VILLAS, LYLE ANTHONY JOWILL GONZALES
    72 YANGLAY, ALVIN REGLOS

    NOTHING FOLLOWS———————-

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