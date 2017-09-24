Sunday, September 24, 2017
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    721 examinees pass the Forester Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 721 out of 1,482 passed the Forester Licensure Examination given by the Board for Foresters in the cities of Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2017.

    Seq. No.             N a m e

    1 ABANILLA, MA JEANELLA ALEJANDRO
    2 ABANSI, NORGILLYNE TUBBAY
    3 ABATOL, LUTHER JAYNE CADIZ
    4 ABDUL HAMID, ABDUL RAHMAN ABEDIN
    5 ABDUL HAMID, YASSER COROBONG
    6 ABDULATIP, DAYANG PUTI
    7 ABDULLAH, AHMAD ABUBACAR
    8 ABDULNASSER, RAYHAN ABDULCARIM
    9 ABEL, CARISSA PARBO
    10 ABEN, WINHIELE GLADHELS FRIALDE
    11 ABIS, RIZZA CASTILLO
    12 ABUNDA, REYVIN LITOHON
    13 ACOS, GRYL PECYOT
    14 ACOSTA, REY FANUNCIO
    15 AGGASNA, MICHELLE PAGADDUT
    16 AGNO, SOTERO JR SAMBRANA
    17 AGO, WELMA AMIL
    18 AGO-AN, VIRGINIA PAWAY
    19 AGOJO, WENELYN BERONILLA
    20 AGONIA, MARINELLE REGALA
    21 AGUILA, JANIS JOPLIN LUSTERIO
    22 AGUILAR, RONELMAR GEROMO
    23 AGUILAR, SARAH JANE RIVERA
    24 AGUSTIN, JOHN CARLO LIMPIN
    25 AHMAD, NURHAYSA TOTOH
    26 ALCAIDE, ALEXIS PASCUA
    27 ALCAIN, JAKE ANTIPUESTO
    28 ALCANTARA, HAZEL JOYCE PAROT
    29 ALDOVER, EDIELYN OMANE
    30 ALDUCENTE, ANGELA MARIE SORIANO
    31 ALERIA, CARLO PABIA
    32 ALGABRE, IRIS ASHLEY CANTOS
    33 ALI, ZAINODIN ADAM
    34 ALIM, ALAN CONCEPCION
    35 ALIMA, JAMES MONTEZA
    36 ALLEN, GILBERT JARAVILA
    37 ALLESA, HANNAH JANE DEL ROSARIO
    38 ALMARIO, JERUSHA CELLAN
    39 ALMERIDA, MARY GRACE BUSLON
    40 ALMONIA, RENA HAMODIONG
    41 ALTIZO, ANGIE GUERTA
    42 AMARIO, GERALD MONTALBO
    43 AMAWAN, RENEBETH GUITANGNA
    44 AMPAS, SHERYL MINDEN
    45 AMPUNAN, KIRK PATRICK AMADA
    46 ANACIOCO, KAMAE PICARO
    47 ANDIPA, EUBIE DELGADO
    48 ANG, JUNIE-EM BITANGAN
    49 ANGCANAN, DANILO JR MONTAÑO
    50 ANGCO, GREGORIO JR SOLPOT
    51 ANGHAD, MARVIN MANDAPAT
    52 ANGYA-EN, RODELLA CAYANDAG
    53 ANTIPORTA, JADE HAROLD REMOLINO
    54 ANTONIO, CATHERINE ZAMORA
    55 ANTONIO, JOBELYN MONTALBO
    56 APDUHAN, APRIL KENT ANN GENRIDA
    57 APELADO, MARICHO BUCASAS
    58 APOSTADERO, ANNABETH SIOHAN
    59 ARAO, LHEAN SORIANO
    60 ARCAYNA, JONELYN JUAREZ
    61 ARELAS, KURT ZYV HUYABAN
    62 ARENGA, ARIEL LOREZO
    63 ARIRAYA, JOHAIVER MANUMBA
    64 ARMADA, CATHLYN HOPE GANON
    65 ARMAMENTO, ANNE BAYLON
    66 ARO, PATRICK STANLEY AGLANAO
    67 ASIADO, MAURICIO LLADONES
    68 ASID, ROWENO CABILOGAN
    69 ATOMPAG, GEROME CABSON
    70 ATTABAN, VALENTINA ABAYAO
    71 AUSTRIA, MICHAEL ANGELO MAGLAHOS
    72 AÑO, JOSHUA JOSEF MAASIN
    73 BACUAC, JEANETTE LEQUIDO
    74 BAGALAYOS, JERYL CRIS GROSPE
    75 BAGSANGI, DALYNE BAS-O
    76 BAHIAN, DAILEEN ALBARICO
    77 BALAGOT, DEXIE CABUS
    78 BALASSU, PRINCE GALAPON
    79 BALASSU, PRINCES GALAPON
    80 BALBERAN, GILLY JOY EVIDENTE
    81 BALDOS, ODELO BALEIN
    82 BALUT, BYRON MONAR
    83 BANIASEN, ODEZA PABLO
    84 BANTANOS, ELIZAR RAMA
    85 BANZIL, YUSRIAH MAINGGA
    86 BARBA, LESTHER ALUNIN
    87 BARIL, JOAQUIN ENRIQUE III GARCIA
    88 BARQUILLA, CARYL ANNE MACARAIG
    89 BARRERA, CHERRYLINE VERGARA
    90 BARRIENTOS, OLIVER CALDERON
    91 BARTOLOME, RIZALYN GOROSPE
    92 BASA, MA BERNADETTE
    93 BASCARA, RAIHAN S
    94 BASENSE, ELIEL CARZA
    95 BASILIO, BLESYN ARAÑO
    96 BASILIO, JERICK ARCEBUCHE
    97 BATAYO, ARMANDO JIMENEZ
    98 BATHAN, JILIAN PRINCESS PINGUL
    99 BAUTISTA, AQUINO DESABILLE
    100 BAUTISTA, NHEÑALYN BAÑO
    101 BAW-IL, ELVIS PENULLIAR
    102 BAW-IL, KOULENE GUIMBANGAN
    103 BAY-AN, BERNADETTE TAQUIO
    104 BAYOGUIÑA, NOVA JEAN CABASAG
    105 BAYUTAS, CHIQUI BADAO
    106 BAÑADOS, KEMBERLY POMBO
    107 BAÑAGA, RICHELLE MALLO
    108 BAÑGO, CHRISTINE JOY PAALAN
    109 BECHER, JOCELYN MUÑOZ
    110 BELAGUIN, MELONIE TANILON
    111 BENDADAN, FLOR DIVINA LAWAD
    112 BERNACER, AURELIA TANGKILAN
    113 BERNIL, FLORABEN MENDOZA
    114 BERUAL, HAMCIA EDRIS
    115 BERZUELA, MAILYN SULLANO
    116 BIMMOY, SHEILA TABCAO
    117 BIROL, CRISANTA BASINA
    118 BISQUERA, ANGELITO JR HERNANDEZ
    119 BITACURA, ALBERTO JR GASPAY
    120 BLANCO, FRANKLIN SILVESTRE
    121 BOJA, MICHAEL DAGAYLOAN
    122 BOJABE, JEAN CLADO
    123 BONOY, MARCYL TENIAS
    124 BOQUILA, CHARLIE POLESTICO
    125 BORATA, EDGAR CELADA
    126 BORDIOS, DARYL JANE CANTEROS
    127 BOTON, DAVID JR LARGADAS
    128 BOÑON, RICARDO CHAVEZ
    129 BRIGOLE, CHITO MIRAFLOR
    130 BRIONES, CHRISTINE JAN CABAL
    131 BRIZUELA, ADRIAN VIN MATEUM
    132 BUAG, DANIKKA OBLEA
    133 BUENASEDA, ROXANNE ARGUELLES
    134 BUENAVENTURA, MARIA CENA LORENA
    135 BUENCILLO, HAROLD DIONGLAY
    136 BUHANG, ERNESTO JR BUNHIAN
    137 BUHONG, NOVELYN DUGWE
    138 BUISING, JANYLE AGOJO
    139 BULAQUIÑA, GENEROSO JR DELA TORRE
    140 BULLAN, AGGIN BACALI
    141 BURCER, PAOLA ANDREA RAMOS
    142 BURGOS, DIMPLE BURGOS
    143 BUSANO, ALISSA MAE
    144 BUSLAY, DANTE GUMAD-ANG
    145 CABALLES, FERDINAND CARIÑO
    146 CABANGCA, JEMMA MAY LAVAREZ
    147 CABATBAT, ANNA MARIE SENG
    148 CABLINAN, LOISE GIE PADCHIN
    149 CABUSLAY, KAREN LUMASAC
    150 CACAYAN, JOSHUA ATIENZA
    151 CADAY, JOHN HOWELLE BAGONGAHASA
    152 CADUYAC, JAY DIGAMON
    153 CAGAS, ROVE BIRAD
    154 CAILING, CHARLYN RAMOS
    155 CAINDOY, CZRA MAE MORALDA
    156 CAIRODEN, AMINODEN RASUMAN
    157 CALASIAO, JOENELL PASCUAL
    158 CALAYON, JULIET DELIAN
    159 CALIAT, CHRISTINE MAE DELFIN
    160 CALIMPONG, JEAN GUIGUE
    161 CALINGAYAN, ERNING GUIMPATAN
    162 CAMACHO, RICKY LIBAG
    163 CAMPANIA, REYNALD SUGANOB
    164 CANADA, ANABEL CAGIGAS
    165 CANOY, MONIQUE FRANCES MARIE LAGURA
    166 CANUTO, JENNELYN VILLARUBIA
    167 CAOAGAS, NELMAR CALIMLIM
    168 CAOILE, FRANCIS AARON LEE
    169 CAPALE, MARIA CORAZON MEDINA
    170 CAPESIÑO, STEPHEN ECITO
    171 CAPILITAN, KATE CARPO
    172 CAPISTRANO, CINDY KAYE VASQUEZ
    173 CAPRICHO, ARIEZELLE ARBASTO
    174 CARIAS, ROSELLE SALINDO
    175 CARIÑO, NEIL NABUD
    176 CARIÑOZA, REYNALDO FAMULAGAN
    177 CASAL, JOHN JOSIE CIVIL
    178 CASIMERO, MARK LLOYD SUBA-AN
    179 CASTILLO, MIGUEL MORALES
    180 CASUGUDAN, EDU JR DAAMO
    181 CATELO, FELLICE GABRIELLE DE RAMOS
    182 CATUDIO, MA LOUIELLA ROSE ORTEGA
    183 CAWATIG, SHARMANE KILONGAN
    184 CAWIS, RHEA NARIO
    185 CAÑADA, ROYLINE MAE RETULLA
    186 CAÑAL, PAMELA LINAO
    187 CEBUANO, ARLETH BAUTISTA
    188 CELESTE, KEEJAY ALMIRANTE
    189 CENTENO, HAROLD BORLAZA
    190 CENTENO, JASMINE MARIE CANILAO
    191 CERALDE, JOZALD KAYE PULANCO
    192 CERNADILLA, DENNIS DELA CRUZ
    193 CESARIO, GREG JOHN ESPELIMBERGO
    194 CIPRIANO, KAREN KAY DUMAL-IS
    195 COLENDRA, JIELA MAE BIANEZA
    196 COLES, KEZIA LULUH ROZ
    197 COLLADO, REYMARK ALMEROL
    198 CONCIO, JUNIELLE LUMAYBAY
    199 CONCORDIA, ELMER ABECIA
    200 CORBITA, VICTOR LOBRIGAS
    201 CORIBA, ANGELIE PAMATIAN
    202 CORONADO, CLARISSE BIHAG
    203 CORPUZ, WILLIAM NOCHE
    204 CORTEJOS, LIEZEL ASUMBRADO
    205 COSME, JEENA RANIE JASMIN TRUGILLO
    206 CRAVAJALES, JAY MARATAS
    207 CRITICA, MA FATIMA INFANTE
    208 CUBANGBANG, JUDY SITDOGAN
    209 CUERPO, MARY GIE SINAHAN
    210 CUIZON, HELEN DAHAN
    211 CURADA, VON CATIPAY
    212 CURIBA, BRENDO DUSAL
    213 CUTAMORA, MERVIN TAMPUS
    214 CUYNO, SHARA MAE MALTO
    215 DACASIN, GARRY VENTINILLA
    216 DACLES, CAREN DACUTANAN
    217 DACUMOS, ARIEL VALDEZ
    218 DADULO, MARK DAVE BISNAR
    219 DALIMBANG, MANOR SUMAGKA
    220 DAMALERIO, ARIAN MEIER ELAGO
    221 DANGA, RAFAEL CHRISTIAN RAMORES
    222 DANGALAN, PETER JOHN LAREZA
    223 DANGILAN, WILLEN JAMES PANISOC
    224 DARAPIZA, DANIEL GLENN BRONCANO
    225 DAULAYAN, JOSEPHINE LUBINA
    226 DAYADAY, MARY GOLD ESPADON
    227 DAYAO, JULIUS CRIS ANGADOL
    228 DE GUZMAN, ANGELIKA MARIE CASTRO
    229 DE GUZMAN, EDSEL MENDOZA
    230 DE GUZMAN, JEZREEL LIZARTE
    231 DE MARUCUT, ANGEL DATU
    232 DE RAMA, JAMILLE FRITZ LUCES
    233 DEGAMO, YVETTE JULE MOSENABRE
    234 DEL MORO, MA DONNA JAVIER
    235 DEL PILAR, LENDY SENA
    236 DEL ROSARIO, ANNA PATRICIA COSTUMBRADO
    237 DEL ROSARIO, ANTON JOSHUA DELA CRUZ
    238 DELA CRUZ, KRISTEN MAE ANTOINETTE CIELO
    239 DELA CRUZ, LYRA REBOLLOS
    240 DELA CRUZ, MA LUISITA LHYN CIELO
    241 DELA CRUZ, SYDELI PACIS
    242 DELA PEÑA, AILYN MESIAS
    243 DELA PEÑA, JECHERILLE MESIAS
    244 DELADA, JOHN ALFRED MONTENEGRO
    245 DELBO, QUEENY ROSE BANDOY
    246 DELLIAS, JUDE CABLAYAN
    247 DELOS REYES, DANELYN TAMIS
    248 DELOS REYES, LEONARD SAHOLGA
    249 DELOTINA, LYN PALMOS
    250 DEVELLERES, JOHNGIE CALORING
    251 DIAZ, KATHREEN CRUZAT
    252 DIBAG, BONJIE MENCIO
    253 DICHE, LOUISE AIRA DOMINO
    254 DIEZ, ANALYN TOROBA
    255 DIGUINAT, WANDEG CAWAD
    256 DILABUAN, JEFFREY RAHIM PANDACOPAN
    257 DILIG, FRANCIS MIEL RUIZ
    258 DIMAS, REA SOLITA
    259 DIONALDO, APPLE ROSE ALBIOR
    260 DIPATUAN, AMIRUDDIN ABID
    261 DIPAY, AMIE ROSE FELICIO
    262 DIZON, MELDA NABE
    263 DOMINGUEZ, REIZEL RABAYA
    264 DOMOGOY, SARAH FERNANDEZ
    265 DONATO, JAY-R VEGA
    266 DUAZO, MA CASSANDRA CARIÑO
    267 DUERO, REGINE CHICHERITA
    268 DUGA, LOVELY GRACE COLLANTE
    269 DULAWAN, JOHN MICHAEL ADAJAR
    270 DULNUAN, FRANKLIN CALINGAYAN
    271 DUMAGAS, CLAUDELYN DUMAYAS
    272 DUMANGNGENG, JINNE BINUMNGA
    273 DUNAG, MARIZ GUZMAN
    274 DURANA, JUSTINE MENESES
    275 DUYAO, RODEL LABAN
    276 EBARITA, FLORE-ANN RAGING
    277 EBERO, ALVEN CALABIA
    278 EDEP, YOLANDO JR DANDAL
    279 ELBANBUENA, REYMOND EUFAN
    280 ELORTA, ROSEMARIE ALEGADO
    281 ELUDO, RONALDO JR LOPEZ
    282 ESCLANDA, ELLOIDA MARASIGAN
    283 ESMAS, CHARLENE DEL ROSARIO
    284 ESPADA, ELSA LOPEZ
    285 ESPINELI, ROSE ANN VIERNES
    286 ESPINOSA, MAYNARD RECTO
    287 ESPINOSA, NOEMI RESURECCION
    288 ESPIRITU, CHARLIE BULAHAO
    289 ESTANGKI, TYSON PORIN
    290 ESUAN, RONEL ESPADA
    291 EVARISTO, JON MANNY AVECILLA
    292 EVONA, ALVIN LAUDENCIA
    293 FAJARDO, ALEXIS JOHN TAHUM
    294 FALCUTILA, ELLYZA FAITH ESTUARIA
    295 FELICILDA, NOELE PACHEO
    296 FELICITAS, MARK VINCENT BAGNOL
    297 FELIPE, CHRIS JOHN PAULO NEQUINTO
    298 FELLER, LESLIE SOLOMON
    299 FELONIA, MANUEL JR VALDEZ
    300 FIGURA, ROSEMARIE KATE BOHOL
    301 FILIO, MANELYN POSADA
    302 FLORES, GLADYS BARTOLOME
    303 FLORES, HANNA MARI CARMELA MENDOZA
    304 FLORES, JOGIE LANAON
    305 FLORES, RAYSUN CAYLAN
    306 FORTU, BEA NATASHA RICABLANCA
    307 FRANCISCO, KIM JORIEL ABELLA
    308 FRONDA, MICHELLE DELA CRUZ
    309 FUENTES, RENIEL OLIVER MALAIBA
    310 GABRIEL, MARIE JESSICA CABASAL
    311 GABUCAN, MARIO FERNANDEZ
    312 GADIANO, FRANKLIN PADUL
    313 GADOY, NOEL GUIAD
    314 GAHISAN, NOERENE JOY BARRIOS
    315 GALAM, CATHY LYN ANDRES
    316 GALANG, JELA AGAMAO
    317 GALICHA, DARLYN JOY IBUYAN
    318 GALLANA, MARY JOY MADRIGAL
    319 GALLEGO, RIZZA BATISLA-ONG
    320 GALOPE, MAFEL CHEEN TIBAY
    321 GAMBET, JOYCE KRISTINE ABALOS
    322 GAMIL, JOEL SULLA
    323 GARCIA, MARK ANTHONY RINT
    324 GARDIOLA, NILMAR SUMAMPONG
    325 GARGOLES, FRENZ NALI ADLAO
    326 GASATAN, NERILYN PITAG
    327 GASCON, ZYREAL HOPE CUBA
    328 GASINGAN, LARRY EVASCO
    329 GENERAO, JUDY ANN TABUCOL
    330 GERALDO, JESSA DIAZ
    331 GERON, BEBERLY GARCELLANO
    332 GOLOSO, KIM ARLEE BAHINTING
    333 GOMEZ, JAZEL DIANNE CAMACHO
    334 GOMEZ, JOHN PAUL CHRISTIAN MALOLES
    335 GOMEZ, RACHEL GRACE IMPERIAL
    336 GOMEZ, ROBERLEEN TAMARES
    337 GONZAGA, GAY CABATINGAN
    338 GORDULA, RAFFY DIAMANTE
    339 GOZO, CHERRY FLOR
    340 GRATE, FATIMA GAMBOA
    341 GUDOY, ARIANE MAE BANTAWAN
    342 GUEVARRA, FLORDILES JANE COMIGHUD
    343 GUIA, JENIFER BICOY
    344 GUIAB, ALPHA BERNABE
    345 GUIDAOEN, JEREMIAH MIGUEL
    346 GUIMARE, MARIA ANGEL LEE ROLLON
    347 GUIN-OM, MINERVA BANGADON
    348 GUMAN-GAN, AGUSTINA KITINGAN
    349 GUMOK, BABY JANE LABISIG
    350 GUSI, JESSIE PANTURAS
    351 GUTIERREZ, JUDY ANNE HIDALGO
    352 GUZON, JANRELLE AÑASCO
    353 H IBRAHIM, MOHAMAD NOR YASSIN
    354 HADJI ABDULSAMAD, SALMAN HADJI ESMAIL
    355 HADJI HALIL, FATMA ASUM
    356 HANSOL, WILSON AMAMIO
    357 HERMANO, ELOISA GRACE LABRADOR
    358 HERNANDEZ, NOVELYN BAGUILOD
    359 HILIGAN, RIECEJOY SERINIAS
    360 HINAMPAS, ELENO SR BESINGA
    361 HINAYON, LOVELEN BALBARES
    362 HINGOSA, IVAN OFECIO
    363 HUERTE, JOHN MARK DUMAS
    364 HUERTO, AIRA OMAÑA
    365 HUMIWAT, SHIRLEY TUMAPANG
    366 IBARDOLAZA, ERVINE MERENO
    367 IBRAHIM, BAIPUTI MANTOK
    368 IBRAHIM, NOAIM AMPASO
    369 INGENIERO, ANGELYN GALLANO
    370 ISADA, IVY MAE LAGUMBAY
    371 ISIP, ELLEN MANALO
    372 JAGMIS, LENY MUED
    373 JAMIL, SHENA BATISTIS
    374 JIMENA, ARRIANE RAMILO
    375 JIMERA, HERA GRACE CABIAL
    376 JOSE, JIMMY AGUINDANG
    377 JOVEN, JHUN TRESOR SUBIA
    378 JUMALON, CARLA JAYVE DOMINGO
    379 KIMAYONG, WALTER GUMAWI
    380 LABALAN, MICHAEL CRISTOBAS
    381 LABATOS, MARIA CARMELA VARGAS
    382 LABOR, MICHAEL DANHONG
    383 LACAYANGA, SIXTO TOMAS
    384 LACERNA, LLOYD ASIS
    385 LAGOY-YO, DIANA ROSE BUTAG
    386 LAGRIMAS, FERNANDO RIGOR
    387 LAGUE, MIRASOL TIMOGAN
    388 LANUANG, DAYANARA RUBIALES
    389 LAPUT, EFREN JR TANAGA
    390 LARANJO, STEVEN EMER CAMAGAY
    391 LARIDA, LARYLL RECAMADAS
    392 LARROZA, ADALIA CASPILLO
    393 LASPIÑAS, MICHAEL RULONA
    394 LASTIMOSA, KENNETH REMONDE
    395 LAVILLA, MARCELYN DALAYGON
    396 LEDDA, FRANKLIN CANTOS
    397 LEGASPI, JESSA MAE FORTUN
    398 LENTIC, SMILEY GRACE REVIL
    399 LEPAÑA, JOHN PAUL GECOSO
    400 LERIOS, ALYSSA ALBAO
    401 LIBO-ON, JULIENE DAE ARAGONA
    402 LIBRES, THERESA MARGARETH AROCHA
    403 LIHOC, MYLENE PETLONGAY
    404 LIMBASAN, MARIA ELENA NUÑEZ
    405 LIMBONA, SAMSODEN MACAINDIG
    406 LINAO, GERTRUDES RELATADO
    407 LINAYAO, JACKLYN CARE ADVINCULA
    408 LINGANAY, APOLINARIO JR SILIACAY
    409 LINGGA, ISMAEL MAMA
    410 LINGON, MARLON GUTIEREZ
    411 LINO, ALERMA BAGAN
    412 LLANTERO, FLORENDO BULAHAO
    413 LLANTERO, GEORGE ESTEVES
    414 LLOREN, ARNEL JOSEPH GLORIOSO
    415 LOMANTONG, JALILAH MAGHANOY
    416 LONGCAYANA, JUNARD MAHINAY
    417 LOPEREZ, MARIA CHIN ANDOY
    418 LOPEZ, ANGELICA ROOT
    419 LOPEZ, GLADYS DORGAY
    420 LOREJO, CONCHITA MIJOS
    421 LORENZO, BENHUR CABIAO
    422 LOZANO, KRISTIEN ROSHA AUSEJO
    423 LUANSING, LAICA MAE SARMIENTO
    424 LUCAS, CHRISTIAN MARZO
    425 LUIS, JULIE ESPANTO
    426 LUMACANG, CLARENCE RAUT-RAUT
    427 LUMOCSO, DEVIDAZIE AGUALA
    428 LUTCHE, ELSIE SAROMINES
    429 MACALA, BENALI MACALAWAN
    430 MACAUMBOS, YASHIN ADIONG
    431 MADELO, PRIL DAINA TUTO
    432 MADERA, JESSA BERNAL
    433 MAGALLANES, MARIELLE VALENZONA
    434 MAGMAO, LEIGH FAWAS
    435 MAGNO, MARY ANGELA HOFILEÑA
    436 MAGUID, LOUELLA II BATION
    437 MAGUINDA, LORY JANE RIVAS
    438 MAITEM, JOVY ANN PAMPOLINA
    439 MALAYAO, LEARNIE CABALONGA
    440 MALAYAO, MICHAEL DABO
    441 MALLARI, THRISTAN PINEDA
    442 MAMA, NORHANIFA RATABAN
    443 MAMARINTA, MANSAWI SABDULLAH
    444 MANAGBANAG, MARVIN TUBALLAS
    445 MANAGUELOD, LITO
    446 MANALANG, JANE CONCEPCION YAP AIZON
    447 MANALO, MAEBEL PAJULAS
    448 MANANGAN, HYDELYN GENETA
    449 MANAYAN, CHRISTOPHER ED RELLANOS
    450 MANDABON, REEM ROJAS
    451 MANGA, ROWEN BIENES
    452 MANGILI, LEBRES MARVIN
    453 MANGOTARA, FATIMAH MANALOCON
    454 MANIPOL, MARJORIE MAGO
    455 MAPANGDOL, BRIX PEPE
    456 MARINAS, JENNILYN GENCIANOS
    457 MARTINEZ, CHRISTIAN EMMANUEL MONTEDERAMOS
    458 MARTINEZ, CRISTY YURONG
    459 MASADE, KIMBERLIE RAMBUYON
    460 MASESAR, ROSE ANN MORAL
    461 MASING, MICHAEL ALMOSA
    462 MASNAR, JAMAEL MAMENTA
    463 MATA, ROY CAMANIAN
    464 MATALINES, KERA HOPE MENDOZA
    465 MATURAN, MA CRISTINE BERNADETH SALUDES
    466 MAZO, KEAN ROE FELIPE
    467 MELECIO, JOE MARC VITOR
    468 MENDEZ, JUVAN CAPATE
    469 MERAS, RANETTE CABANG
    470 MERIDA, GLORIE DEAN
    471 MERTO, MARAH JANE ANOB
    472 MIANO, ROBERTO II IBASITAS
    473 MINGUITO, HAZEL BACALSO
    474 MINIANO, KELSIE CARABIT
    475 MOJICA, HAZEL LANAO
    476 MONTECALVO, JANE MARIEN BALSAMO
    477 MONTEROLA, JOVELYN UDAC
    478 MONTILLA, JAY MARK OLAIVAR
    479 MONTIMOR, JASON DENILA
    480 MORADO, ALESSANDRA NICOLE LAMAN
    481 MORALES, JEA-ANN APOLINARIO
    482 MORCOZO, JONATHAN BANTOG
    483 MORENO, JOHN MICHAEL SUMALO
    484 MORILLO, SALVADOR BALATONGAN
    485 MORO, KATE CINDI CRUZ
    486 MUGOL, ARIANE JOYCE LUTERIA
    487 MUNCHANG, NORMALYN PASCUAL
    488 MUNDIN, MARIO ANGELO MICOSA
    489 NABATILAN, JENNY LANNAC
    490 NABE, EDEN DECAYSO
    491 NACARIO, FELY ROSE BAUTISTA
    492 NACIONALES, NICOLE AMOROSO
    493 NAHIL, LIANE XENNIA DELLOSA
    494 NALAZON, RIENA SALAZAR
    495 NALUG, NOLNOLO TABON
    496 NAPOLITANO, DONALYN ALEJANDRO
    497 NATIVIDAD, AURENEIL COSIO
    498 NAVARRO, ANGELITO ALLADO
    499 NAVIDAD, JOHN RYAN LINAO
    500 NERI, JOSELITO JR DACULLO
    501 NGOA, CHERRY MAE NAPARAN
    502 NICOR, KENNETH JUNE TRIGUE
    503 NIEVES, GEROLD SANTA ANA
    504 NONAN, ISAAC ALAN BONZON
    505 NOOL, KRIZZLE ANNE CALAYAG
    506 NOVA, JOHN DENNER MARQUEZ
    507 NUNGULAT, LIZBETH YOGYOG
    508 OBO, JOHN LEMUEL GOLEZ
    509 OBUSA, SUNSHINE EDGAR IGOT
    510 OCLARIT, JAIRYL BRANZUELA
    511 OCLARIT, KENNETH JOY BAGASBAS
    512 OLAGET, FRANCIA MAXUIN
    513 OLVIDO, JEMARK INTONG
    514 OMANDAM, JILL BERNAT
    515 ONGODAN, NENELYN TAN
    516 OPACO, NELIDA LIMPIADO
    517 ORCULLO, MAYETTE BENZON
    518 ORIGENES, KATE LOUIS CASTILLO
    519 ORMILLA, REYMARK GALANTO
    520 ORTEGA, JONLE CEASAR ALIANZA
    521 ORTIZ, CARL PHILIP MACASERO
    522 PABALAN, INGRID JASMIN MAGPANTAY
    523 PADAO, ANTONIO LLOYD CUENCA
    524 PAED, JOSHUA CABBAN
    525 PAER, ALJOE TAOC
    526 PAGALAN, JULIET PAMOLAGAN
    527 PAGBUNOCAN, SIXTO JR TANTIADO
    528 PAGENTE, JOHN SIGFRED VILLEGAS
    529 PAGULAYAN, FRED TANGAN
    530 PAJARITO, JUANITO SALUD
    531 PAJE, CORNELIO JR ASEGURADO
    532 PALANGEO, LEA ELLEN LIGYASI
    533 PALER, CHARMAYNE CAÑETE
    534 PALICPIC, CIARALOU AGPALO
    535 PALISOC, WILLIAM GRAVINO
    536 PALO, JOHN SALVADOR ANSIBUD
    537 PALOMA, MARIAN MAY GAUDICOS
    538 PAMPOSA, JUSTEVE PANTON
    539 PAMULAKLAKIN, NICHOLE ANNE CENTENO
    540 PANGANIBAN, JOEMAR ESCOBIDO
    541 PANILO, RHEA JOY TID-ONG
    542 PANTILGONE, JECELYN LUSAY
    543 PANTOJA, CATHELENE KATIMPO
    544 PARAGUYA, JAN DAVE RELACION
    545 PARCON, MARY JEAN NAPATON
    546 PARDUCHO, MILKIE JOY LALAP
    547 PARISTA, ALFA PILAY
    548 PASION, GENITA LOPEZ
    549 PATIDUNGAN, MARY EDRALYN AVILA
    550 PATIL, ELENOR WAKAT
    551 PAULMITAN, ROLAND JR PEDRAGOZA
    552 PAYUMO, VIRGIL CHARLSTON PEREZ
    553 PECASIO, JONALYN DOMINGO
    554 PEDROSA, RHEA GUARINO
    555 PELAYO, ROGER DALE ABOGADA
    556 PENDALIDAY, NAZROLLAH DIMALEN
    557 PERDIGUERRA, JENNY ROSE CARAAN
    558 PEREIRA, GIAN SALVADOR
    559 PEREZ, KERSTIN LEI DE JESUS
    560 PEREZ, MYRAH BOTENG
    561 PEREZ, RICHARD DOTILLOS
    562 PERODES, MARK ANGELO PALERO
    563 PETONIO, JAMES GIAN
    564 PEÑAFLOR, KRYSTEL MAE JAMON
    565 PEÑAMANTE, LOVELIE JOY NAZAR
    566 PIJERA, JHEMALYN ARAWAG
    567 PILLODAR, FEJAYCRIS OVERO
    568 PIMENTEL, DARAH DAWN NUÑEZ
    569 PLASABAS, JELLY ANN BURGOS
    570 POCLIS, CINDY EYOP
    571 PONCE, GEA MAE BACUSMO
    572 PONCE DE LEON, SHEENA MAE GOH
    573 PONIPON, ANTHONY FABIAN
    574 PONTIMAYOR, SARAH JANE CASING
    575 POSTRERO, CHENANI DIAPANA
    576 POYOGAO, CERES LYN COLOGNOS
    577 PUJADAS, JOEL LAURON
    578 QUETULA, ROSEMARIE JOY ZUMEL
    579 QUINAL, JERIC LLOYD NAILES
    580 QUIZO, CIELO BEBS REGASAJO
    581 RABULAN, JAN WELLA MAÑAS
    582 RADAN, FAMELA JANE ANDO
    583 RAFAEL, DIVINA ALISOSO
    584 RAFOLS, PATRICIA MAE TEJADA
    585 RAMIREZ, LYNNE CAIRO
    586 RAMOS, JOIE BEJERANO
    587 RAMOS, MARK ANTHONY ENCARNACION
    588 RANGGA, JEANLY PATEÑO
    589 RAS, DENNIS EMBAY
    590 REBAÑO, KYNTH EDREL BARRERA
    591 REBOLLOS, IVY GLAZE TAN
    592 REBURIANO, CRISTINA ASTOR
    593 RECOPELACION, MANOLITO SAN ANTONIO
    594 RECTO, GABRIELE LOUISE DE PEDRO
    595 REGINIO, MAYLENE PITALCORIN
    596 RELLAMA, JAZMIN SACAYAN
    597 REQUIRON, MICHELLE CAGAMPANG
    598 RESUMA, SUSETTE FLORDELIZ
    599 RETULIN, JOLLY-ANN JIMERA
    600 REVILLEZA, KHRISTINE EVANGELISTA
    601 REYES, PAULINE ANGELA PORTUGAL
    602 REYES, ROSE ANN DE CASTRO
    603 RICO, SHENNA LOSITO
    604 RINGOR, JAY-AR SOTO
    605 RODANILLO, PATRICIA ANN BORGONIA
    606 RODULFA, EMIA MIAROS
    607 ROJO, JULIUS BERNALES
    608 ROLA, JANE IRIS IYO
    609 ROMERO, SARAH MAE CARPIO
    610 ROSAS, CHRISTINE JANE VISTAL
    611 ROXAS, RUTH RONCALES
    612 ROYO, EVA ALBONIDA
    613 RUBIO, KIM PRANDAS
    614 RUBIO, RONALDO BANDIBAS
    615 RUZOL, CHARIE SERRANO
    616 SABBAANI, CAROLYN COSME
    617 SACPA, SILVIA CHEGYEN
    618 SADIOA, ARNEL ACAS
    619 SAGUN, MARIA LYN ZAMORA
    620 SALAMAN, SATRINA JUMAANI
    621 SALAMAT, RONIANNE KRISTINE BASBAS
    622 SALAZAR, MART LAWRENCE ABESAMIS
    623 SALIMBOT, NELSA GAUGANO
    624 SALIVIA, PAULINE DE LUNA
    625 SALUDARES, KENT PAIS
    626 SALUDAREZ, MARLON URBAN
    627 SAMA, LEIZEL SERRANO
    628 SAMPILO, FRANK HERRY ONTIVEROS
    629 SANCHEZ, J C WEBSTER TABLANG
    630 SANCHEZ, PATRICK SOSAS
    631 SANDOVAL, MANOLITO VICTORINO CASTRO
    632 SANTIAGO, PRINCESS MAE ARGUELLES
    633 SANTIBAN, ARLYN NGANGAY
    634 SANTOS, JELINE LONGAYOG
    635 SAPIA-AN, TINA ROSE MANAGBANAG
    636 SARABIA, ALLYSA MAGTINGUHA
    637 SARI, DESIREE LIMBAGA
    638 SARIEGO, RICHEL LAMSON
    639 SARIPADA, AL RAJIB LUCMAN
    640 SARMIENTO, PAUL SIMON ADRIAN LEW MENOR
    641 SARUSAD, RUTH ASPA
    642 SASANA, JELLY DELANTAR
    643 SASI, ADRIAN PABLO VILLANUEVA
    644 SAWATE, DEXIE MANABENG
    645 SAYCON, HANNAH FAITH BABA
    646 SEGUNDO, JANICE ALBANO
    647 SEHOB, MARK LLOYD BENTUZAL
    648 SENON, RHEALYN CAYAT
    649 SILVA, DULCE LOQUILLANO
    650 SISON, GENESIS SANCHEZ
    651 SOBRIAGA, JENIE MAE GALAN
    652 SUAREZ, JEZREEL SALUDES
    653 SUBANG, SHIERLY GANZON
    654 SUELEN, RICHARD CABILTES
    655 SULLA, KRISTINE JOYCE BADION
    656 SUMALINOG, MELCHOR JR SOBIONO
    657 SUNIDO, CIELY DELOS SANTOS
    658 SUNIEGA, MARK JOHN ADLUZ
    659 SUSON, ANNIELYN MASINAHON
    660 TA-A, JOHN JAY AGAYO
    661 TABCAO, NEMIA WALIHON
    662 TABIGUE, BRYAN VERDEJO
    663 TAGUBA, HANA CELINA ESPINO
    664 TAJONERA, CHARLENE ALIGA
    665 TALORETE, MARK ANTHONY PAQUIG
    666 TAMBONG, LEVI CAMU
    667 TAMPUS, JASON TESALUNA
    668 TAN, ANA CECILIA ESPINOSA
    669 TANDANG, ALLAN PATRICIO QUILLOY
    670 TANDAYAG, JOANN LERTIDO
    671 TANEO, GWENDELVIC BILLY PAZ
    672 TANGOG, ALYIAH MARINELLA JUALO
    673 TAYABAN, KEVIN MARK HINUMLA
    674 TEJANO, ERIC MUYCO
    675 TENORIO, JARANILLA GUYANO
    676 TEOFILO, WINNIE BALAS
    677 TEOXON, ANGELI VIDUYA
    678 TERCEPONA, ANIETE PEÑA
    679 TEVES, JAYROME LADIERO
    680 TINAMBUNAN, MITCH DE GUZMAN
    681 TINDOY, RUSSEL JEAN LIGAD
    682 TIONGCO, JAENA NAEJAN EVANGELISTA
    683 TOCNIT, QUINE GUINAWANG
    684 TOLEDO, GIAN RENZO FABIAN
    685 TOLENTINO, GEORGE GRANADA
    686 TOLOSA, LEMUEL LIM
    687 TORIBIO, ELAIZA CRISTINA BUTARDO
    688 TORRE, ELYZZA MAE GAMBOA
    689 TUADLES, KELVIN KHAN PADERNAL
    690 TUBERA, DARLENE PAISTE
    691 TULABING, PETERJEAN SERAÑAS
    692 TUPAS, KIMBERLY ADA TOLENTINO
    693 UERA, JOANNIE RAMOS
    694 UERA, KRISTINE RAMOS
    695 UGAT, BETH ZAIDA HERNANDEZ
    696 VALDEZ, KENNEDY AGBANAY
    697 VEDRA, WARFY PUTOLAN
    698 VELASCO, MARIANNE ANGELICA CIRIACO
    699 VERGARA, GENEVIEVE ARANAS
    700 VERTUDAZO, REZA MAE ROSALES
    701 VICENTE, LEALYN LIBERTIES
    702 VICTORIA, KRISTEL SUIZA
    703 VIDAL, JOSIEMAY CASTAMADO
    704 VIERNES, MARY CHRIST DE GUZMAN
    705 VILLAMIL, FRANCIS HERNANDEZ
    706 VILLANUEVA, ANDREA DANAE HENSON
    707 VILLAPAZ, LUZVIE BALDO
    708 VILLAR, IAN JOSHUA AYALA
    709 VILLAREAL, JESNAR SAMONTINA
    710 VILOS, ARJEL BULINGOT
    711 VIRREY, JHINKEE LEONES
    712 VIRTUDAZO, ELMER ANTIPOLO
    713 VITUG, APPLE MARIE CAINAP
    714 WALANDA, CASAN HUSSIEN RAMONAL
    715 WANDAGA, VALERIANO JR MAYAPIT
    716 YACON, JENNY MARASIGAN
    717 YOGYOG, EVANGELINE TAYABAN
    718 YUCOR, CHERRY TRUMATA
    719 ZARAGOSA, CZARINA PERSEVERANDA
    720 ZOLETA, CHERRY LOU IDEA
    721 ZOLETA, SARAH JOY LABASAN

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