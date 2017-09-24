721 examinees pass the Forester Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 721 out of 1,482 passed the Forester Licensure Examination given by the Board for Foresters in the cities of Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this September 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABANILLA, MA JEANELLA ALEJANDRO
2 ABANSI, NORGILLYNE TUBBAY
3 ABATOL, LUTHER JAYNE CADIZ
4 ABDUL HAMID, ABDUL RAHMAN ABEDIN
5 ABDUL HAMID, YASSER COROBONG
6 ABDULATIP, DAYANG PUTI
7 ABDULLAH, AHMAD ABUBACAR
8 ABDULNASSER, RAYHAN ABDULCARIM
9 ABEL, CARISSA PARBO
10 ABEN, WINHIELE GLADHELS FRIALDE
11 ABIS, RIZZA CASTILLO
12 ABUNDA, REYVIN LITOHON
13 ACOS, GRYL PECYOT
14 ACOSTA, REY FANUNCIO
15 AGGASNA, MICHELLE PAGADDUT
16 AGNO, SOTERO JR SAMBRANA
17 AGO, WELMA AMIL
18 AGO-AN, VIRGINIA PAWAY
19 AGOJO, WENELYN BERONILLA
20 AGONIA, MARINELLE REGALA
21 AGUILA, JANIS JOPLIN LUSTERIO
22 AGUILAR, RONELMAR GEROMO
23 AGUILAR, SARAH JANE RIVERA
24 AGUSTIN, JOHN CARLO LIMPIN
25 AHMAD, NURHAYSA TOTOH
26 ALCAIDE, ALEXIS PASCUA
27 ALCAIN, JAKE ANTIPUESTO
28 ALCANTARA, HAZEL JOYCE PAROT
29 ALDOVER, EDIELYN OMANE
30 ALDUCENTE, ANGELA MARIE SORIANO
31 ALERIA, CARLO PABIA
32 ALGABRE, IRIS ASHLEY CANTOS
33 ALI, ZAINODIN ADAM
34 ALIM, ALAN CONCEPCION
35 ALIMA, JAMES MONTEZA
36 ALLEN, GILBERT JARAVILA
37 ALLESA, HANNAH JANE DEL ROSARIO
38 ALMARIO, JERUSHA CELLAN
39 ALMERIDA, MARY GRACE BUSLON
40 ALMONIA, RENA HAMODIONG
41 ALTIZO, ANGIE GUERTA
42 AMARIO, GERALD MONTALBO
43 AMAWAN, RENEBETH GUITANGNA
44 AMPAS, SHERYL MINDEN
45 AMPUNAN, KIRK PATRICK AMADA
46 ANACIOCO, KAMAE PICARO
47 ANDIPA, EUBIE DELGADO
48 ANG, JUNIE-EM BITANGAN
49 ANGCANAN, DANILO JR MONTAÑO
50 ANGCO, GREGORIO JR SOLPOT
51 ANGHAD, MARVIN MANDAPAT
52 ANGYA-EN, RODELLA CAYANDAG
53 ANTIPORTA, JADE HAROLD REMOLINO
54 ANTONIO, CATHERINE ZAMORA
55 ANTONIO, JOBELYN MONTALBO
56 APDUHAN, APRIL KENT ANN GENRIDA
57 APELADO, MARICHO BUCASAS
58 APOSTADERO, ANNABETH SIOHAN
59 ARAO, LHEAN SORIANO
60 ARCAYNA, JONELYN JUAREZ
61 ARELAS, KURT ZYV HUYABAN
62 ARENGA, ARIEL LOREZO
63 ARIRAYA, JOHAIVER MANUMBA
64 ARMADA, CATHLYN HOPE GANON
65 ARMAMENTO, ANNE BAYLON
66 ARO, PATRICK STANLEY AGLANAO
67 ASIADO, MAURICIO LLADONES
68 ASID, ROWENO CABILOGAN
69 ATOMPAG, GEROME CABSON
70 ATTABAN, VALENTINA ABAYAO
71 AUSTRIA, MICHAEL ANGELO MAGLAHOS
72 AÑO, JOSHUA JOSEF MAASIN
73 BACUAC, JEANETTE LEQUIDO
74 BAGALAYOS, JERYL CRIS GROSPE
75 BAGSANGI, DALYNE BAS-O
76 BAHIAN, DAILEEN ALBARICO
77 BALAGOT, DEXIE CABUS
78 BALASSU, PRINCE GALAPON
79 BALASSU, PRINCES GALAPON
80 BALBERAN, GILLY JOY EVIDENTE
81 BALDOS, ODELO BALEIN
82 BALUT, BYRON MONAR
83 BANIASEN, ODEZA PABLO
84 BANTANOS, ELIZAR RAMA
85 BANZIL, YUSRIAH MAINGGA
86 BARBA, LESTHER ALUNIN
87 BARIL, JOAQUIN ENRIQUE III GARCIA
88 BARQUILLA, CARYL ANNE MACARAIG
89 BARRERA, CHERRYLINE VERGARA
90 BARRIENTOS, OLIVER CALDERON
91 BARTOLOME, RIZALYN GOROSPE
92 BASA, MA BERNADETTE
93 BASCARA, RAIHAN S
94 BASENSE, ELIEL CARZA
95 BASILIO, BLESYN ARAÑO
96 BASILIO, JERICK ARCEBUCHE
97 BATAYO, ARMANDO JIMENEZ
98 BATHAN, JILIAN PRINCESS PINGUL
99 BAUTISTA, AQUINO DESABILLE
100 BAUTISTA, NHEÑALYN BAÑO
101 BAW-IL, ELVIS PENULLIAR
102 BAW-IL, KOULENE GUIMBANGAN
103 BAY-AN, BERNADETTE TAQUIO
104 BAYOGUIÑA, NOVA JEAN CABASAG
105 BAYUTAS, CHIQUI BADAO
106 BAÑADOS, KEMBERLY POMBO
107 BAÑAGA, RICHELLE MALLO
108 BAÑGO, CHRISTINE JOY PAALAN
109 BECHER, JOCELYN MUÑOZ
110 BELAGUIN, MELONIE TANILON
111 BENDADAN, FLOR DIVINA LAWAD
112 BERNACER, AURELIA TANGKILAN
113 BERNIL, FLORABEN MENDOZA
114 BERUAL, HAMCIA EDRIS
115 BERZUELA, MAILYN SULLANO
116 BIMMOY, SHEILA TABCAO
117 BIROL, CRISANTA BASINA
118 BISQUERA, ANGELITO JR HERNANDEZ
119 BITACURA, ALBERTO JR GASPAY
120 BLANCO, FRANKLIN SILVESTRE
121 BOJA, MICHAEL DAGAYLOAN
122 BOJABE, JEAN CLADO
123 BONOY, MARCYL TENIAS
124 BOQUILA, CHARLIE POLESTICO
125 BORATA, EDGAR CELADA
126 BORDIOS, DARYL JANE CANTEROS
127 BOTON, DAVID JR LARGADAS
128 BOÑON, RICARDO CHAVEZ
129 BRIGOLE, CHITO MIRAFLOR
130 BRIONES, CHRISTINE JAN CABAL
131 BRIZUELA, ADRIAN VIN MATEUM
132 BUAG, DANIKKA OBLEA
133 BUENASEDA, ROXANNE ARGUELLES
134 BUENAVENTURA, MARIA CENA LORENA
135 BUENCILLO, HAROLD DIONGLAY
136 BUHANG, ERNESTO JR BUNHIAN
137 BUHONG, NOVELYN DUGWE
138 BUISING, JANYLE AGOJO
139 BULAQUIÑA, GENEROSO JR DELA TORRE
140 BULLAN, AGGIN BACALI
141 BURCER, PAOLA ANDREA RAMOS
142 BURGOS, DIMPLE BURGOS
143 BUSANO, ALISSA MAE
144 BUSLAY, DANTE GUMAD-ANG
145 CABALLES, FERDINAND CARIÑO
146 CABANGCA, JEMMA MAY LAVAREZ
147 CABATBAT, ANNA MARIE SENG
148 CABLINAN, LOISE GIE PADCHIN
149 CABUSLAY, KAREN LUMASAC
150 CACAYAN, JOSHUA ATIENZA
151 CADAY, JOHN HOWELLE BAGONGAHASA
152 CADUYAC, JAY DIGAMON
153 CAGAS, ROVE BIRAD
154 CAILING, CHARLYN RAMOS
155 CAINDOY, CZRA MAE MORALDA
156 CAIRODEN, AMINODEN RASUMAN
157 CALASIAO, JOENELL PASCUAL
158 CALAYON, JULIET DELIAN
159 CALIAT, CHRISTINE MAE DELFIN
160 CALIMPONG, JEAN GUIGUE
161 CALINGAYAN, ERNING GUIMPATAN
162 CAMACHO, RICKY LIBAG
163 CAMPANIA, REYNALD SUGANOB
164 CANADA, ANABEL CAGIGAS
165 CANOY, MONIQUE FRANCES MARIE LAGURA
166 CANUTO, JENNELYN VILLARUBIA
167 CAOAGAS, NELMAR CALIMLIM
168 CAOILE, FRANCIS AARON LEE
169 CAPALE, MARIA CORAZON MEDINA
170 CAPESIÑO, STEPHEN ECITO
171 CAPILITAN, KATE CARPO
172 CAPISTRANO, CINDY KAYE VASQUEZ
173 CAPRICHO, ARIEZELLE ARBASTO
174 CARIAS, ROSELLE SALINDO
175 CARIÑO, NEIL NABUD
176 CARIÑOZA, REYNALDO FAMULAGAN
177 CASAL, JOHN JOSIE CIVIL
178 CASIMERO, MARK LLOYD SUBA-AN
179 CASTILLO, MIGUEL MORALES
180 CASUGUDAN, EDU JR DAAMO
181 CATELO, FELLICE GABRIELLE DE RAMOS
182 CATUDIO, MA LOUIELLA ROSE ORTEGA
183 CAWATIG, SHARMANE KILONGAN
184 CAWIS, RHEA NARIO
185 CAÑADA, ROYLINE MAE RETULLA
186 CAÑAL, PAMELA LINAO
187 CEBUANO, ARLETH BAUTISTA
188 CELESTE, KEEJAY ALMIRANTE
189 CENTENO, HAROLD BORLAZA
190 CENTENO, JASMINE MARIE CANILAO
191 CERALDE, JOZALD KAYE PULANCO
192 CERNADILLA, DENNIS DELA CRUZ
193 CESARIO, GREG JOHN ESPELIMBERGO
194 CIPRIANO, KAREN KAY DUMAL-IS
195 COLENDRA, JIELA MAE BIANEZA
196 COLES, KEZIA LULUH ROZ
197 COLLADO, REYMARK ALMEROL
198 CONCIO, JUNIELLE LUMAYBAY
199 CONCORDIA, ELMER ABECIA
200 CORBITA, VICTOR LOBRIGAS
201 CORIBA, ANGELIE PAMATIAN
202 CORONADO, CLARISSE BIHAG
203 CORPUZ, WILLIAM NOCHE
204 CORTEJOS, LIEZEL ASUMBRADO
205 COSME, JEENA RANIE JASMIN TRUGILLO
206 CRAVAJALES, JAY MARATAS
207 CRITICA, MA FATIMA INFANTE
208 CUBANGBANG, JUDY SITDOGAN
209 CUERPO, MARY GIE SINAHAN
210 CUIZON, HELEN DAHAN
211 CURADA, VON CATIPAY
212 CURIBA, BRENDO DUSAL
213 CUTAMORA, MERVIN TAMPUS
214 CUYNO, SHARA MAE MALTO
215 DACASIN, GARRY VENTINILLA
216 DACLES, CAREN DACUTANAN
217 DACUMOS, ARIEL VALDEZ
218 DADULO, MARK DAVE BISNAR
219 DALIMBANG, MANOR SUMAGKA
220 DAMALERIO, ARIAN MEIER ELAGO
221 DANGA, RAFAEL CHRISTIAN RAMORES
222 DANGALAN, PETER JOHN LAREZA
223 DANGILAN, WILLEN JAMES PANISOC
224 DARAPIZA, DANIEL GLENN BRONCANO
225 DAULAYAN, JOSEPHINE LUBINA
226 DAYADAY, MARY GOLD ESPADON
227 DAYAO, JULIUS CRIS ANGADOL
228 DE GUZMAN, ANGELIKA MARIE CASTRO
229 DE GUZMAN, EDSEL MENDOZA
230 DE GUZMAN, JEZREEL LIZARTE
231 DE MARUCUT, ANGEL DATU
232 DE RAMA, JAMILLE FRITZ LUCES
233 DEGAMO, YVETTE JULE MOSENABRE
234 DEL MORO, MA DONNA JAVIER
235 DEL PILAR, LENDY SENA
236 DEL ROSARIO, ANNA PATRICIA COSTUMBRADO
237 DEL ROSARIO, ANTON JOSHUA DELA CRUZ
238 DELA CRUZ, KRISTEN MAE ANTOINETTE CIELO
239 DELA CRUZ, LYRA REBOLLOS
240 DELA CRUZ, MA LUISITA LHYN CIELO
241 DELA CRUZ, SYDELI PACIS
242 DELA PEÑA, AILYN MESIAS
243 DELA PEÑA, JECHERILLE MESIAS
244 DELADA, JOHN ALFRED MONTENEGRO
245 DELBO, QUEENY ROSE BANDOY
246 DELLIAS, JUDE CABLAYAN
247 DELOS REYES, DANELYN TAMIS
248 DELOS REYES, LEONARD SAHOLGA
249 DELOTINA, LYN PALMOS
250 DEVELLERES, JOHNGIE CALORING
251 DIAZ, KATHREEN CRUZAT
252 DIBAG, BONJIE MENCIO
253 DICHE, LOUISE AIRA DOMINO
254 DIEZ, ANALYN TOROBA
255 DIGUINAT, WANDEG CAWAD
256 DILABUAN, JEFFREY RAHIM PANDACOPAN
257 DILIG, FRANCIS MIEL RUIZ
258 DIMAS, REA SOLITA
259 DIONALDO, APPLE ROSE ALBIOR
260 DIPATUAN, AMIRUDDIN ABID
261 DIPAY, AMIE ROSE FELICIO
262 DIZON, MELDA NABE
263 DOMINGUEZ, REIZEL RABAYA
264 DOMOGOY, SARAH FERNANDEZ
265 DONATO, JAY-R VEGA
266 DUAZO, MA CASSANDRA CARIÑO
267 DUERO, REGINE CHICHERITA
268 DUGA, LOVELY GRACE COLLANTE
269 DULAWAN, JOHN MICHAEL ADAJAR
270 DULNUAN, FRANKLIN CALINGAYAN
271 DUMAGAS, CLAUDELYN DUMAYAS
272 DUMANGNGENG, JINNE BINUMNGA
273 DUNAG, MARIZ GUZMAN
274 DURANA, JUSTINE MENESES
275 DUYAO, RODEL LABAN
276 EBARITA, FLORE-ANN RAGING
277 EBERO, ALVEN CALABIA
278 EDEP, YOLANDO JR DANDAL
279 ELBANBUENA, REYMOND EUFAN
280 ELORTA, ROSEMARIE ALEGADO
281 ELUDO, RONALDO JR LOPEZ
282 ESCLANDA, ELLOIDA MARASIGAN
283 ESMAS, CHARLENE DEL ROSARIO
284 ESPADA, ELSA LOPEZ
285 ESPINELI, ROSE ANN VIERNES
286 ESPINOSA, MAYNARD RECTO
287 ESPINOSA, NOEMI RESURECCION
288 ESPIRITU, CHARLIE BULAHAO
289 ESTANGKI, TYSON PORIN
290 ESUAN, RONEL ESPADA
291 EVARISTO, JON MANNY AVECILLA
292 EVONA, ALVIN LAUDENCIA
293 FAJARDO, ALEXIS JOHN TAHUM
294 FALCUTILA, ELLYZA FAITH ESTUARIA
295 FELICILDA, NOELE PACHEO
296 FELICITAS, MARK VINCENT BAGNOL
297 FELIPE, CHRIS JOHN PAULO NEQUINTO
298 FELLER, LESLIE SOLOMON
299 FELONIA, MANUEL JR VALDEZ
300 FIGURA, ROSEMARIE KATE BOHOL
301 FILIO, MANELYN POSADA
302 FLORES, GLADYS BARTOLOME
303 FLORES, HANNA MARI CARMELA MENDOZA
304 FLORES, JOGIE LANAON
305 FLORES, RAYSUN CAYLAN
306 FORTU, BEA NATASHA RICABLANCA
307 FRANCISCO, KIM JORIEL ABELLA
308 FRONDA, MICHELLE DELA CRUZ
309 FUENTES, RENIEL OLIVER MALAIBA
310 GABRIEL, MARIE JESSICA CABASAL
311 GABUCAN, MARIO FERNANDEZ
312 GADIANO, FRANKLIN PADUL
313 GADOY, NOEL GUIAD
314 GAHISAN, NOERENE JOY BARRIOS
315 GALAM, CATHY LYN ANDRES
316 GALANG, JELA AGAMAO
317 GALICHA, DARLYN JOY IBUYAN
318 GALLANA, MARY JOY MADRIGAL
319 GALLEGO, RIZZA BATISLA-ONG
320 GALOPE, MAFEL CHEEN TIBAY
321 GAMBET, JOYCE KRISTINE ABALOS
322 GAMIL, JOEL SULLA
323 GARCIA, MARK ANTHONY RINT
324 GARDIOLA, NILMAR SUMAMPONG
325 GARGOLES, FRENZ NALI ADLAO
326 GASATAN, NERILYN PITAG
327 GASCON, ZYREAL HOPE CUBA
328 GASINGAN, LARRY EVASCO
329 GENERAO, JUDY ANN TABUCOL
330 GERALDO, JESSA DIAZ
331 GERON, BEBERLY GARCELLANO
332 GOLOSO, KIM ARLEE BAHINTING
333 GOMEZ, JAZEL DIANNE CAMACHO
334 GOMEZ, JOHN PAUL CHRISTIAN MALOLES
335 GOMEZ, RACHEL GRACE IMPERIAL
336 GOMEZ, ROBERLEEN TAMARES
337 GONZAGA, GAY CABATINGAN
338 GORDULA, RAFFY DIAMANTE
339 GOZO, CHERRY FLOR
340 GRATE, FATIMA GAMBOA
341 GUDOY, ARIANE MAE BANTAWAN
342 GUEVARRA, FLORDILES JANE COMIGHUD
343 GUIA, JENIFER BICOY
344 GUIAB, ALPHA BERNABE
345 GUIDAOEN, JEREMIAH MIGUEL
346 GUIMARE, MARIA ANGEL LEE ROLLON
347 GUIN-OM, MINERVA BANGADON
348 GUMAN-GAN, AGUSTINA KITINGAN
349 GUMOK, BABY JANE LABISIG
350 GUSI, JESSIE PANTURAS
351 GUTIERREZ, JUDY ANNE HIDALGO
352 GUZON, JANRELLE AÑASCO
353 H IBRAHIM, MOHAMAD NOR YASSIN
354 HADJI ABDULSAMAD, SALMAN HADJI ESMAIL
355 HADJI HALIL, FATMA ASUM
356 HANSOL, WILSON AMAMIO
357 HERMANO, ELOISA GRACE LABRADOR
358 HERNANDEZ, NOVELYN BAGUILOD
359 HILIGAN, RIECEJOY SERINIAS
360 HINAMPAS, ELENO SR BESINGA
361 HINAYON, LOVELEN BALBARES
362 HINGOSA, IVAN OFECIO
363 HUERTE, JOHN MARK DUMAS
364 HUERTO, AIRA OMAÑA
365 HUMIWAT, SHIRLEY TUMAPANG
366 IBARDOLAZA, ERVINE MERENO
367 IBRAHIM, BAIPUTI MANTOK
368 IBRAHIM, NOAIM AMPASO
369 INGENIERO, ANGELYN GALLANO
370 ISADA, IVY MAE LAGUMBAY
371 ISIP, ELLEN MANALO
372 JAGMIS, LENY MUED
373 JAMIL, SHENA BATISTIS
374 JIMENA, ARRIANE RAMILO
375 JIMERA, HERA GRACE CABIAL
376 JOSE, JIMMY AGUINDANG
377 JOVEN, JHUN TRESOR SUBIA
378 JUMALON, CARLA JAYVE DOMINGO
379 KIMAYONG, WALTER GUMAWI
380 LABALAN, MICHAEL CRISTOBAS
381 LABATOS, MARIA CARMELA VARGAS
382 LABOR, MICHAEL DANHONG
383 LACAYANGA, SIXTO TOMAS
384 LACERNA, LLOYD ASIS
385 LAGOY-YO, DIANA ROSE BUTAG
386 LAGRIMAS, FERNANDO RIGOR
387 LAGUE, MIRASOL TIMOGAN
388 LANUANG, DAYANARA RUBIALES
389 LAPUT, EFREN JR TANAGA
390 LARANJO, STEVEN EMER CAMAGAY
391 LARIDA, LARYLL RECAMADAS
392 LARROZA, ADALIA CASPILLO
393 LASPIÑAS, MICHAEL RULONA
394 LASTIMOSA, KENNETH REMONDE
395 LAVILLA, MARCELYN DALAYGON
396 LEDDA, FRANKLIN CANTOS
397 LEGASPI, JESSA MAE FORTUN
398 LENTIC, SMILEY GRACE REVIL
399 LEPAÑA, JOHN PAUL GECOSO
400 LERIOS, ALYSSA ALBAO
401 LIBO-ON, JULIENE DAE ARAGONA
402 LIBRES, THERESA MARGARETH AROCHA
403 LIHOC, MYLENE PETLONGAY
404 LIMBASAN, MARIA ELENA NUÑEZ
405 LIMBONA, SAMSODEN MACAINDIG
406 LINAO, GERTRUDES RELATADO
407 LINAYAO, JACKLYN CARE ADVINCULA
408 LINGANAY, APOLINARIO JR SILIACAY
409 LINGGA, ISMAEL MAMA
410 LINGON, MARLON GUTIEREZ
411 LINO, ALERMA BAGAN
412 LLANTERO, FLORENDO BULAHAO
413 LLANTERO, GEORGE ESTEVES
414 LLOREN, ARNEL JOSEPH GLORIOSO
415 LOMANTONG, JALILAH MAGHANOY
416 LONGCAYANA, JUNARD MAHINAY
417 LOPEREZ, MARIA CHIN ANDOY
418 LOPEZ, ANGELICA ROOT
419 LOPEZ, GLADYS DORGAY
420 LOREJO, CONCHITA MIJOS
421 LORENZO, BENHUR CABIAO
422 LOZANO, KRISTIEN ROSHA AUSEJO
423 LUANSING, LAICA MAE SARMIENTO
424 LUCAS, CHRISTIAN MARZO
425 LUIS, JULIE ESPANTO
426 LUMACANG, CLARENCE RAUT-RAUT
427 LUMOCSO, DEVIDAZIE AGUALA
428 LUTCHE, ELSIE SAROMINES
429 MACALA, BENALI MACALAWAN
430 MACAUMBOS, YASHIN ADIONG
431 MADELO, PRIL DAINA TUTO
432 MADERA, JESSA BERNAL
433 MAGALLANES, MARIELLE VALENZONA
434 MAGMAO, LEIGH FAWAS
435 MAGNO, MARY ANGELA HOFILEÑA
436 MAGUID, LOUELLA II BATION
437 MAGUINDA, LORY JANE RIVAS
438 MAITEM, JOVY ANN PAMPOLINA
439 MALAYAO, LEARNIE CABALONGA
440 MALAYAO, MICHAEL DABO
441 MALLARI, THRISTAN PINEDA
442 MAMA, NORHANIFA RATABAN
443 MAMARINTA, MANSAWI SABDULLAH
444 MANAGBANAG, MARVIN TUBALLAS
445 MANAGUELOD, LITO
446 MANALANG, JANE CONCEPCION YAP AIZON
447 MANALO, MAEBEL PAJULAS
448 MANANGAN, HYDELYN GENETA
449 MANAYAN, CHRISTOPHER ED RELLANOS
450 MANDABON, REEM ROJAS
451 MANGA, ROWEN BIENES
452 MANGILI, LEBRES MARVIN
453 MANGOTARA, FATIMAH MANALOCON
454 MANIPOL, MARJORIE MAGO
455 MAPANGDOL, BRIX PEPE
456 MARINAS, JENNILYN GENCIANOS
457 MARTINEZ, CHRISTIAN EMMANUEL MONTEDERAMOS
458 MARTINEZ, CRISTY YURONG
459 MASADE, KIMBERLIE RAMBUYON
460 MASESAR, ROSE ANN MORAL
461 MASING, MICHAEL ALMOSA
462 MASNAR, JAMAEL MAMENTA
463 MATA, ROY CAMANIAN
464 MATALINES, KERA HOPE MENDOZA
465 MATURAN, MA CRISTINE BERNADETH SALUDES
466 MAZO, KEAN ROE FELIPE
467 MELECIO, JOE MARC VITOR
468 MENDEZ, JUVAN CAPATE
469 MERAS, RANETTE CABANG
470 MERIDA, GLORIE DEAN
471 MERTO, MARAH JANE ANOB
472 MIANO, ROBERTO II IBASITAS
473 MINGUITO, HAZEL BACALSO
474 MINIANO, KELSIE CARABIT
475 MOJICA, HAZEL LANAO
476 MONTECALVO, JANE MARIEN BALSAMO
477 MONTEROLA, JOVELYN UDAC
478 MONTILLA, JAY MARK OLAIVAR
479 MONTIMOR, JASON DENILA
480 MORADO, ALESSANDRA NICOLE LAMAN
481 MORALES, JEA-ANN APOLINARIO
482 MORCOZO, JONATHAN BANTOG
483 MORENO, JOHN MICHAEL SUMALO
484 MORILLO, SALVADOR BALATONGAN
485 MORO, KATE CINDI CRUZ
486 MUGOL, ARIANE JOYCE LUTERIA
487 MUNCHANG, NORMALYN PASCUAL
488 MUNDIN, MARIO ANGELO MICOSA
489 NABATILAN, JENNY LANNAC
490 NABE, EDEN DECAYSO
491 NACARIO, FELY ROSE BAUTISTA
492 NACIONALES, NICOLE AMOROSO
493 NAHIL, LIANE XENNIA DELLOSA
494 NALAZON, RIENA SALAZAR
495 NALUG, NOLNOLO TABON
496 NAPOLITANO, DONALYN ALEJANDRO
497 NATIVIDAD, AURENEIL COSIO
498 NAVARRO, ANGELITO ALLADO
499 NAVIDAD, JOHN RYAN LINAO
500 NERI, JOSELITO JR DACULLO
501 NGOA, CHERRY MAE NAPARAN
502 NICOR, KENNETH JUNE TRIGUE
503 NIEVES, GEROLD SANTA ANA
504 NONAN, ISAAC ALAN BONZON
505 NOOL, KRIZZLE ANNE CALAYAG
506 NOVA, JOHN DENNER MARQUEZ
507 NUNGULAT, LIZBETH YOGYOG
508 OBO, JOHN LEMUEL GOLEZ
509 OBUSA, SUNSHINE EDGAR IGOT
510 OCLARIT, JAIRYL BRANZUELA
511 OCLARIT, KENNETH JOY BAGASBAS
512 OLAGET, FRANCIA MAXUIN
513 OLVIDO, JEMARK INTONG
514 OMANDAM, JILL BERNAT
515 ONGODAN, NENELYN TAN
516 OPACO, NELIDA LIMPIADO
517 ORCULLO, MAYETTE BENZON
518 ORIGENES, KATE LOUIS CASTILLO
519 ORMILLA, REYMARK GALANTO
520 ORTEGA, JONLE CEASAR ALIANZA
521 ORTIZ, CARL PHILIP MACASERO
522 PABALAN, INGRID JASMIN MAGPANTAY
523 PADAO, ANTONIO LLOYD CUENCA
524 PAED, JOSHUA CABBAN
525 PAER, ALJOE TAOC
526 PAGALAN, JULIET PAMOLAGAN
527 PAGBUNOCAN, SIXTO JR TANTIADO
528 PAGENTE, JOHN SIGFRED VILLEGAS
529 PAGULAYAN, FRED TANGAN
530 PAJARITO, JUANITO SALUD
531 PAJE, CORNELIO JR ASEGURADO
532 PALANGEO, LEA ELLEN LIGYASI
533 PALER, CHARMAYNE CAÑETE
534 PALICPIC, CIARALOU AGPALO
535 PALISOC, WILLIAM GRAVINO
536 PALO, JOHN SALVADOR ANSIBUD
537 PALOMA, MARIAN MAY GAUDICOS
538 PAMPOSA, JUSTEVE PANTON
539 PAMULAKLAKIN, NICHOLE ANNE CENTENO
540 PANGANIBAN, JOEMAR ESCOBIDO
541 PANILO, RHEA JOY TID-ONG
542 PANTILGONE, JECELYN LUSAY
543 PANTOJA, CATHELENE KATIMPO
544 PARAGUYA, JAN DAVE RELACION
545 PARCON, MARY JEAN NAPATON
546 PARDUCHO, MILKIE JOY LALAP
547 PARISTA, ALFA PILAY
548 PASION, GENITA LOPEZ
549 PATIDUNGAN, MARY EDRALYN AVILA
550 PATIL, ELENOR WAKAT
551 PAULMITAN, ROLAND JR PEDRAGOZA
552 PAYUMO, VIRGIL CHARLSTON PEREZ
553 PECASIO, JONALYN DOMINGO
554 PEDROSA, RHEA GUARINO
555 PELAYO, ROGER DALE ABOGADA
556 PENDALIDAY, NAZROLLAH DIMALEN
557 PERDIGUERRA, JENNY ROSE CARAAN
558 PEREIRA, GIAN SALVADOR
559 PEREZ, KERSTIN LEI DE JESUS
560 PEREZ, MYRAH BOTENG
561 PEREZ, RICHARD DOTILLOS
562 PERODES, MARK ANGELO PALERO
563 PETONIO, JAMES GIAN
564 PEÑAFLOR, KRYSTEL MAE JAMON
565 PEÑAMANTE, LOVELIE JOY NAZAR
566 PIJERA, JHEMALYN ARAWAG
567 PILLODAR, FEJAYCRIS OVERO
568 PIMENTEL, DARAH DAWN NUÑEZ
569 PLASABAS, JELLY ANN BURGOS
570 POCLIS, CINDY EYOP
571 PONCE, GEA MAE BACUSMO
572 PONCE DE LEON, SHEENA MAE GOH
573 PONIPON, ANTHONY FABIAN
574 PONTIMAYOR, SARAH JANE CASING
575 POSTRERO, CHENANI DIAPANA
576 POYOGAO, CERES LYN COLOGNOS
577 PUJADAS, JOEL LAURON
578 QUETULA, ROSEMARIE JOY ZUMEL
579 QUINAL, JERIC LLOYD NAILES
580 QUIZO, CIELO BEBS REGASAJO
581 RABULAN, JAN WELLA MAÑAS
582 RADAN, FAMELA JANE ANDO
583 RAFAEL, DIVINA ALISOSO
584 RAFOLS, PATRICIA MAE TEJADA
585 RAMIREZ, LYNNE CAIRO
586 RAMOS, JOIE BEJERANO
587 RAMOS, MARK ANTHONY ENCARNACION
588 RANGGA, JEANLY PATEÑO
589 RAS, DENNIS EMBAY
590 REBAÑO, KYNTH EDREL BARRERA
591 REBOLLOS, IVY GLAZE TAN
592 REBURIANO, CRISTINA ASTOR
593 RECOPELACION, MANOLITO SAN ANTONIO
594 RECTO, GABRIELE LOUISE DE PEDRO
595 REGINIO, MAYLENE PITALCORIN
596 RELLAMA, JAZMIN SACAYAN
597 REQUIRON, MICHELLE CAGAMPANG
598 RESUMA, SUSETTE FLORDELIZ
599 RETULIN, JOLLY-ANN JIMERA
600 REVILLEZA, KHRISTINE EVANGELISTA
601 REYES, PAULINE ANGELA PORTUGAL
602 REYES, ROSE ANN DE CASTRO
603 RICO, SHENNA LOSITO
604 RINGOR, JAY-AR SOTO
605 RODANILLO, PATRICIA ANN BORGONIA
606 RODULFA, EMIA MIAROS
607 ROJO, JULIUS BERNALES
608 ROLA, JANE IRIS IYO
609 ROMERO, SARAH MAE CARPIO
610 ROSAS, CHRISTINE JANE VISTAL
611 ROXAS, RUTH RONCALES
612 ROYO, EVA ALBONIDA
613 RUBIO, KIM PRANDAS
614 RUBIO, RONALDO BANDIBAS
615 RUZOL, CHARIE SERRANO
616 SABBAANI, CAROLYN COSME
617 SACPA, SILVIA CHEGYEN
618 SADIOA, ARNEL ACAS
619 SAGUN, MARIA LYN ZAMORA
620 SALAMAN, SATRINA JUMAANI
621 SALAMAT, RONIANNE KRISTINE BASBAS
622 SALAZAR, MART LAWRENCE ABESAMIS
623 SALIMBOT, NELSA GAUGANO
624 SALIVIA, PAULINE DE LUNA
625 SALUDARES, KENT PAIS
626 SALUDAREZ, MARLON URBAN
627 SAMA, LEIZEL SERRANO
628 SAMPILO, FRANK HERRY ONTIVEROS
629 SANCHEZ, J C WEBSTER TABLANG
630 SANCHEZ, PATRICK SOSAS
631 SANDOVAL, MANOLITO VICTORINO CASTRO
632 SANTIAGO, PRINCESS MAE ARGUELLES
633 SANTIBAN, ARLYN NGANGAY
634 SANTOS, JELINE LONGAYOG
635 SAPIA-AN, TINA ROSE MANAGBANAG
636 SARABIA, ALLYSA MAGTINGUHA
637 SARI, DESIREE LIMBAGA
638 SARIEGO, RICHEL LAMSON
639 SARIPADA, AL RAJIB LUCMAN
640 SARMIENTO, PAUL SIMON ADRIAN LEW MENOR
641 SARUSAD, RUTH ASPA
642 SASANA, JELLY DELANTAR
643 SASI, ADRIAN PABLO VILLANUEVA
644 SAWATE, DEXIE MANABENG
645 SAYCON, HANNAH FAITH BABA
646 SEGUNDO, JANICE ALBANO
647 SEHOB, MARK LLOYD BENTUZAL
648 SENON, RHEALYN CAYAT
649 SILVA, DULCE LOQUILLANO
650 SISON, GENESIS SANCHEZ
651 SOBRIAGA, JENIE MAE GALAN
652 SUAREZ, JEZREEL SALUDES
653 SUBANG, SHIERLY GANZON
654 SUELEN, RICHARD CABILTES
655 SULLA, KRISTINE JOYCE BADION
656 SUMALINOG, MELCHOR JR SOBIONO
657 SUNIDO, CIELY DELOS SANTOS
658 SUNIEGA, MARK JOHN ADLUZ
659 SUSON, ANNIELYN MASINAHON
660 TA-A, JOHN JAY AGAYO
661 TABCAO, NEMIA WALIHON
662 TABIGUE, BRYAN VERDEJO
663 TAGUBA, HANA CELINA ESPINO
664 TAJONERA, CHARLENE ALIGA
665 TALORETE, MARK ANTHONY PAQUIG
666 TAMBONG, LEVI CAMU
667 TAMPUS, JASON TESALUNA
668 TAN, ANA CECILIA ESPINOSA
669 TANDANG, ALLAN PATRICIO QUILLOY
670 TANDAYAG, JOANN LERTIDO
671 TANEO, GWENDELVIC BILLY PAZ
672 TANGOG, ALYIAH MARINELLA JUALO
673 TAYABAN, KEVIN MARK HINUMLA
674 TEJANO, ERIC MUYCO
675 TENORIO, JARANILLA GUYANO
676 TEOFILO, WINNIE BALAS
677 TEOXON, ANGELI VIDUYA
678 TERCEPONA, ANIETE PEÑA
679 TEVES, JAYROME LADIERO
680 TINAMBUNAN, MITCH DE GUZMAN
681 TINDOY, RUSSEL JEAN LIGAD
682 TIONGCO, JAENA NAEJAN EVANGELISTA
683 TOCNIT, QUINE GUINAWANG
684 TOLEDO, GIAN RENZO FABIAN
685 TOLENTINO, GEORGE GRANADA
686 TOLOSA, LEMUEL LIM
687 TORIBIO, ELAIZA CRISTINA BUTARDO
688 TORRE, ELYZZA MAE GAMBOA
689 TUADLES, KELVIN KHAN PADERNAL
690 TUBERA, DARLENE PAISTE
691 TULABING, PETERJEAN SERAÑAS
692 TUPAS, KIMBERLY ADA TOLENTINO
693 UERA, JOANNIE RAMOS
694 UERA, KRISTINE RAMOS
695 UGAT, BETH ZAIDA HERNANDEZ
696 VALDEZ, KENNEDY AGBANAY
697 VEDRA, WARFY PUTOLAN
698 VELASCO, MARIANNE ANGELICA CIRIACO
699 VERGARA, GENEVIEVE ARANAS
700 VERTUDAZO, REZA MAE ROSALES
701 VICENTE, LEALYN LIBERTIES
702 VICTORIA, KRISTEL SUIZA
703 VIDAL, JOSIEMAY CASTAMADO
704 VIERNES, MARY CHRIST DE GUZMAN
705 VILLAMIL, FRANCIS HERNANDEZ
706 VILLANUEVA, ANDREA DANAE HENSON
707 VILLAPAZ, LUZVIE BALDO
708 VILLAR, IAN JOSHUA AYALA
709 VILLAREAL, JESNAR SAMONTINA
710 VILOS, ARJEL BULINGOT
711 VIRREY, JHINKEE LEONES
712 VIRTUDAZO, ELMER ANTIPOLO
713 VITUG, APPLE MARIE CAINAP
714 WALANDA, CASAN HUSSIEN RAMONAL
715 WANDAGA, VALERIANO JR MAYAPIT
716 YACON, JENNY MARASIGAN
717 YOGYOG, EVANGELINE TAYABAN
718 YUCOR, CHERRY TRUMATA
719 ZARAGOSA, CZARINA PERSEVERANDA
720 ZOLETA, CHERRY LOU IDEA
721 ZOLETA, SARAH JOY LABASAN
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