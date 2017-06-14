Wednesday, June 14, 2017
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    739 examinees pass the Environmental Planner Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 739 out of 1,739 passed the Environmental Planner Licensure Examination given by the Board of Environmental Planning in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian and Tacloban this June 2017.

    Seq. No. N a m e
    1 ABAD, SAMUEL ACASIO
    2 ABALUS, MARIETTA FERNANDO
    3 ABARQUEZ, LAGRIMAS DELFIN
    4 ABAS, FERDINAND ESPIRITU
    5 ABELADO, KING LLOYD BANDILAO
    6 ABLAN, LORRAINE ANGELICA CO SAM
    7 ABOGADO, ELIZABETH LIGAYA
    8 ABOY, RAYNITA AMBIDA
    9 ABULENCIA, FELIPE II PINLAC
    10 ACEDERA, BENJAMIN LAGAR
    11 ACEPCION, LEOVILYN ALAIR
    12 ACERO, NOLITA LABERINTO
    13 ACOSTA, JARICK ABARIENTOS
    14 ADOLFO, REYNALDO CAMILO
    15 ADRIANO, JEROME MAYLAD
    16 AGBAYANI, MA LUZ VILLAREAL
    17 AGERO, ERWINBOYD CALARANAN
    18 AGSUNOD, RONILO GAPUZAN
    19 AGUANA, JOS ALBERT CRESPILLO
    20 AGUDO, MEDARDO LOUIE CASTANO
    21 AGUILAR, DONNA BELLA FIGUERAS
    22 AGUIT, LENY RENITA LONOY
    23 AGUSTIN, JULIET PACALIOGA
    24 AKBAR, MARIA CHRISTINA ALOMBRO
    25 ALAPAG, JEANETTE SANICO
    26 ALARCON, ARNOLD JR BERBAÑO
    27 ALBERTO, LENNIE BAUTISTA
    28 ALCARAZ, ALPER JOHN GARCIA
    29 ALCUIZAR, VANESSA TORNITO
    30 ALDE, JULIO TUGONON
    31 ALDEA, JOSEPHINE ORENDEZ
    32 ALERTA, RENO VALENCIA
    33 ALONTE, MA CRISCIA DOLOM
    34 ALTEA, JAZTIN ROBERT DE JESUS
    35 ALTO, LUZVIMINDA CLAMOR
    36 ALYA-ON, AILLEEN MELODY ENGUERRA
    37 AMBAGAN, AMI MILLENDEZ
    38 AMOROSO, ANNA MARIE PADRON
    39 ANCHETA, MAY ROSE DELOS REYES
    40 ANDAL, RON KAREL NACIONAL
    41 ANDALLO, JANICE GAPOL
    42 ANDEA, DANIEL BULA
    43 ANDINO, DIANA BASIT
    44 ANDOWAG, WILFRED BATOY
    45 ANDRES, RIZZA TRUMATA
    46 APALE, MARVIN FRANCIS UGAT
    47 APURADA, LOUELLA MAY LIM
    48 AQUIATAN, REY BENEDICT DOCOR
    49 ARIAS, ALVIRA LAMPONG
    50 ARRANGUEZ, GENARO QUEZON
    51 ASINGUA, ALVIN ALONZO
    52 ASUAR, BRYAN JERICK LAVILLA
    53 ASUNCION, ROMEO AGTINA
    54 AUSTRIA, MILDRED GONZALES
    55 AVENIDO, MARIA CRISTINA CAGURANGAN
    56 AVILA, JESSIE BIONG
    57 AYO, REINO STEPHEN AGBAY
    58 BABAN, MARIA LUISA BASQUIAL
    59 BACUÑO, DONNA PAGADUAN
    60 BADON, FELIX JR TRIVILEGIO
    61 BALABA, AMIELA SINGCO
    62 BALABA, CANDIDO JR BALAGOT
    63 BALACUA, ALICIA ASIONG
    64 BALAHAY, ROJEH JAMES TUMLOS
    65 BALANAK, HECTOR MICHAEL BABIERA
    66 BALAYAN, LYDIA MELANIE CASELA
    67 BALBA, GINNO FLORENCIO CALLAO
    68 BALBIN, TIRSO JASMA
    69 BALLESTEROS, BENITO JR QUINTO
    70 BALQUIN, RAMIR MABAYLAN
    71 BALURAN, JEFFY ALMAQUER
    72 BANCORO, CANDIDO ALFRED II AZARES
    73 BANDOL, JOBERT JOHN BROÑOLA
    74 BARAIRO, ANA MARI VIOLETA LABORDE
    75 BARIZO, JOSE ALFONSO VILLAFUERTE
    76 BARLAM, ARACELI GAHI
    77 BARREDO, NELIA TISMO
    78 BASBACIO, RAMILITO REMO
    79 BASBAS, SUSAN BALASTA
    80 BASQUEZ, LEONEL AMANONCE
    81 BATAGA, MA TERESA VILLANO
    82 BATAN, KIRBY JOSEPH MACANIP
    83 BAUTISTA, BRIDGETTE LORRAINE ESTRADA
    84 BAUTISTA, CARMENCITA BENE
    85 BAUTISTA, EDITO JR MABOLO
    86 BAUTISTA, JAMES CHRISTIAN TEJOME
    87 BAUTISTA, JOSELITO ROJAS
    88 BAUTISTA, QUEENNIE PANELO
    89 BAUTISTA, ROSALIA TORRES
    90 BAYAUA, MICHELLE HERNANDEZ
    91 BEJO, DEOVELYN AMOTO
    92 BEKE, EVANGELINE UNDALOS
    93 BELARDO, RAPHY BASQUIÑAS
    94 BENGUA, DOMINIQUE UY
    95 BENITEZ, ROGELIO TALAMAYAN
    96 BERECIARTE, MARY DAPHNE GIL
    97 BERGONIO, EMERSON LACSON
    98 BERMUDEZ, VIVIEN SOLIZA
    99 BERNARDO, RODRIGO FERRER
    100 BETIA, CHRISTIROSE JIREH REOLA
    101 BETQUE, AUREL RAYMUND PALINGE
    102 BICALDO, ROLLIE CHRISTIAN MAGO
    103 BICLAR, SALIM BERNALES
    104 BIENES, RIZZA LEAH DELORIA
    105 BIGOY, JOVEN SALMORIN
    106 BILIBLI, ARNEL DULNUAN
    107 BITANTOS, BRYAN LAGURA
    108 BITCO, MARIA KATHERINE LOPEZ
    109 BOCHORNO, AMELIA ANFONE
    110 BONIFACIO, MARY FLOR BLANCO
    111 BORATA, FILEMON JR REPOL
    112 BORBON, LOIDA LISBO
    113 BORJA, ARIES CRISOSTOMO
    114 BRANDINO, WENDELYN ALABA
    115 BUENAFLOR, FRANKLYN RONDAEL
    116 BUETA, MILLIE CASAUL
    117 BUNO, MICHAEL BENEDICTO
    118 BUSQUE, J B TOMAS IV HAPITAN
    119 BUSTAMANTE, JAYSON DANAG
    120 BUSTO, DON VINCENT BAUTISTA
    121 BUTEL, SONNY ARNEDO
    122 CABAHUG, JANE JAROPOJOP
    123 CABAOBAO, LYSSA MAE GUYOT
    124 CABIAS, RODULFO MALQUISTO
    125 CADAME, MARIA FRANCISCA BINGAY
    126 CADWISING, GRACE SAYSAYEN
    127 CAGUIMBAL, PAZ COLLANTES
    128 CAHILOG, ALBERTO JR CORTES
    129 CAJITA, ANNABELLE GUERRA
    130 CALARA, ROSANNA SANGALANG
    131 CALDERON, KIM DYAN ABENOJA
    132 CALLEDO, CLIENT MACARAEG
    133 CALUDUCAN, HENRY BORROMEO
    134 CAM, RAOUL ENRIQUEZ
    135 CAMBRONERO, GIL MAGHANOY
    136 CAMEÑA, KEITH DELGADO
    137 CAMPOSANO, KRISTINE BRUCELO
    138 CANTA, JANIS CLAIRE SALVACION
    139 CANTAY, JASON CABALONA
    140 CAPARAS, AARON SAGE REYES
    141 CAPATI, RENATO MANIAGO
    142 CARAS, MA IVY PELAGIO
    143 CARLOS-MANUEL, JANE ANNE GENOVA
    144 CARPIO, LEA BARAQUEL
    145 CARTEN, ESTHER LABAJO
    146 CARTOJANO, MARJORIE BANDOLON
    147 CARTOJANO, REY DUNGOG
    148 CASALEM, SUSANA MACHAN
    149 CASILAC, MIKE MENESES
    150 CASINTO, MADANIA MALANG
    151 CASTELAR, CICELIA AUSTRIA
    152 CASTILLO, ARIEL DENDEN
    153 CASTILLO, ARNOLD BATALAO
    154 CASTILLO, JOVELL ILAGAN
    155 CASTILLO, MARLON DACUMOS
    156 CASTILLO, MARY JANE SERRANO
    157 CASTILLO, RELLY ESCONDE
    158 CASTILLON, JULIBERT BABOR
    159 CASTOR, BERNARDO JR DIWARA
    160 CASTRO, EMMANUEL VICENTE
    161 CASTRO, JENNIFER HIZON
    162 CASTRO, KAREN JOY PABLICO
    163 CASTRO, LYCA SANDREA GONZALES
    164 CASTRO, RICARTE MANAGUELOD
    165 CASTRO, VICENTE RAMON ALCARAZ
    166 CATALAN, EUGENE RETITA
    167 CATAPANG, DECELYN BERNADOS
    168 CAÑOSO, PETER VILLA
    169 CELEMIN, BELINDA PALAS
    170 CELESTE, ROMEO BONILLA
    171 CELESTE, SANDY BARCARSE
    172 CELSO, FILIPINA ENCILA
    173 CERTIFICO, MAMERTO JR DUMDUM
    174 CHAN, SO JR ARCEGA
    175 CHEE, JAYSAN RAY NGUJO
    176 CHICA, CRISTETA CONRADO
    177 CHUA, LUCILLE HIZON
    178 CHUA, MANGELICA AVES
    179 CHUA, SERGE JR TAN
    180 CIEGO, AURORA CASTRO
    181 CLAUD, ASIL SABAR
    182 CLAUD, JAYLORD PONCE
    183 CLAVE, JOSEPH DIDIUS LEONICO
    184 CLEMENTE, EMILIANO GATBONTON
    185 COLINA, TRIFON AVE GENEROSO
    186 COLLADO, GWYNETH GRACE BENZONAN
    187 CORPUZ, JOY MARVIN CAYANAN
    188 CORTES, CARMEN BAYLON
    189 CORTEZ, AGNES DEL ROSARIO
    190 COSEP, JAMES CARANTES
    191 CREAYLA, MERALUNA AROCHA
    192 CRISOSTOMO, JONALYN ISUELA
    193 CRISTOBAL, REYNALDO JR MACLANG
    194 CRUSPERO, NAEL JOSEPH DEVELLERES
    195 CRUZ, GLORIA TIAMZON
    196 CRUZ, JEFFERSON GADIA
    197 CRUZ, RUSTICO NOLI DOMALAON
    198 CUA, JOSE ALFONSO MARIA CARLOS
    199 CUARTERO, NOEL CAHILOG
    200 CUASAY, JO ANNE LUMANGLAS
    201 CUILAN, ALBERTO JR BINAY-AN
    202 CUNANAN, EARVENE JARED SARMIENTO
    203 CUYCO, RODEL CANALES
    204 CUZON, JHANN ANGEL SALVACION
    205 DABLO, EMERSON CANAMA
    206 DACASIN, JOSEPH ABUEL
    207 DAIRO, JANETTE PANIZALES
    208 DALIGDIG, JORGE CATUBIG
    209 DANGPAS, IRENE ANTERO
    210 DANNANG, CLODELIA TICANGAN
    211 DAQUIGAN, JOHN ADAM ORTEGA
    212 DARANGINA, ANGELIE JOY GONZAGA
    213 DARAUAY, ROSABEL SUYU
    214 DARLE, KATE CONLU
    215 DATOR, MA CLAUDINE-ROS SAJOR
    216 DAUD, AMBROJOE MAHAMUD
    217 DE ASIS, JOSE JR JO
    218 DE CASTRO, ROUENNE CAMILLE GREGORIO
    219 DE GOROSTIZA, GERALDINE MARIE CINCHES
    220 DE GUZMAN, ROMMEL CONDE
    221 DE JESUS, ANNE MARIE MENDOZA
    222 DE LA CRUZ, PATRICIA MAE DEQUILLA
    223 DE LOS SANTOS, LORAINE MEI TEJIDA
    224 DE MESA, MARIA THERESA ESTORNINO
    225 DE NICOLAS, EDWIN VILLEGAS
    226 DE VERA, FREDEL JUBILO
    227 DE VERA, MISAEL JAPONES
    228 DECOY, SALVADOR OMERO
    229 DEJUCOS, JERESSA LOTIVIO
    230 DELA CRUZ, ADELINE PURISIMA
    231 DELA CRUZ, EDELSON CAFIRMA
    232 DELA CRUZ, HERSHEY TAPIA
    233 DELA CRUZ, JUSTIN VICTOR NISPEROS
    234 DELA PEÑA, PHILIP DARWIN SUIZO
    235 DELLOSA, MARVIS GARCIA
    236 DELORIA, JULIUS CAEZAR GALAN
    237 DELOS ANGELES, ALDO JUSTINO SALVADOR
    238 DELOS REYES, FRANZ JULIAN PUIG
    239 DESOASIDO, EDWINA DULANG
    240 DESPALO, OFELIA ARANETA
    241 DIGAY, KAY LEGRAND RAMOS
    242 DIJAN, JOYCE FAITH MARANAN
    243 DIMAGIBA, LEMUEL TAGANAS
    244 DIN, MARY JASELLE MARQUIALA
    245 DINEROS, ARMINDA GOTIS
    246 DINUMLA, HANSI GUINILING
    247 DIONELA, LEONARIS DIOSO
    248 DIPUTADO, NIMFA CATALUNA
    249 DIZON, WILFREDO JR TACIPIT
    250 DOLOJAN, DENNIS AGOTE
    251 DOMINGUEZ, ELIZA YAGYAGAN
    252 DORIMON, MARITES ELOPRE
    253 DUHAYLUNGSOD, JONA ABELLANA
    254 DULAY, ANNIELYN DEVERO
    255 DULTRA, REY ROA
    256 DUMAN, MIGUEL ESTELEYDES
    257 DUMOGHO, HONEY LOU LUMAYAG
    258 EDEM, VICENTE ENRILITO TAMBIS
    259 ELIGUE, JOHN CEFFREY LIGERALDE
    260 ELVINIA, NOEMI CREDO
    261 ENABE, GIOVANNI TAN
    262 ENON, CRISOSTOMO JR YSEG
    263 ENRIQUEZ, ANNE RIZZA ALBAN
    264 ESCALONA, CARINA BALDOVINO
    265 ESPERO, FERNANDO GERARD III ORTIZ
    266 ESTANDIAN, EDUARD ZON SIMBAJON
    267 ESTANIEL, FERNANDO MERCADO
    268 ESTEVES, NEIL JOHN CLARENCE ECHAVEZ
    269 ESTOCE, YRISH MAE ARMAMENTO
    270 EUGENIO, ALBERT DELA PENA
    271 EVANGELIO, EVANGELINE MANALO
    272 EVANGELISTA, ANDREW ABREJAL
    273 EVIDENTE, ELTON PIERRE REYES
    274 FABILLAR, LADY ANN MORENO
    275 FABULA, RONAMAE GAMO
    276 FADRI, IVAN STEPHEN FETIZANAN
    277 FAJANEL, MARICEL FEDOC
    278 FAJARDO, DENNIS ALLAN YAP
    279 FAKAT, DEBORRAH FOMOCAO
    280 FAMILLARAN, NOEL CARRIEDO
    281 FARINAS, FLORENCIO JR FAELDO
    282 FARRALES, JEPP VIZCONDE
    283 FELIX, LESTER ASIADO
    284 FELIZARTA, JOSEPH DOMINIC SUMILE
    285 FENOL, JETRIEL LOUIE ALBAY
    286 FERAREZA, ALMA PASCUAL
    287 FERNANDEZ, ANTHONY ROSALIA
    288 FERNANDEZ, DANILO ORIENTE
    289 FERRE, ENRICO CHAN
    290 FESTIJO, EDGAR GUALBERTO
    291 FIESTA, MARIA ADELA ANTE
    292 FLORENDO, BEJAY MONSALUD
    293 FONOLLERA, ARNOLD BALAOEG
    294 FONSECA, BENILDA MUNAR
    295 FRANCISCO, AGNES JUARE
    296 FRANCISCO, FRANCO BACAYO
    297 FRANCISCO, JONAR PABRO
    298 FRANCISCO, NARCISO JULIAN
    299 FRANI, YESMEEN BARZAGA
    300 FRIAS, ELOISA DE GUZMAN
    301 FUDADERA, AILEEN SOLAMO
    302 FUDERANAN, JAIRUS DOMINISAC
    303 FUENTES, FROILYN TRAYVILLA
    304 FUENTES, RYAN TIBAYAN
    305 GABUMPA, ERNILO BENTILANON
    306 GAJASAN, NIÑO JACINTO DE DIOS
    307 GALLIETO, FERNANDO PASCUA
    308 GAMOS, REISSA LAROSA
    309 GAPASANGRA, ROBERTO JR CEJO
    310 GARCIA, JANICE VALDEVIESO
    311 GARCIA, KRISTIANE GONZALES
    312 GARCIA, MA FATIMA GERONIMO
    313 GARCIA, NILDA SALENGUA
    314 GARCIA, ROCHELLE ANNE ANASTACIO
    315 GARING, JOHN LANUZA
    316 GARRONITA, MICHAEL GREGORY
    317 GASPA, MELANIE CASIQUIN
    318 GASTALA, DAN ROMMEL TONQUIN
    319 GATANELA, ELIAS JR AMARO
    320 GAVIANA, RAMIL BAYLOSIS
    321 GAVILAN, VICKY MAE CAPITO
    322 GAYAGAY, ROCHELLE ESICAN
    323 GAYOTIN, TEACHIE ARCEO
    324 GEDUSPAN, LEILANIE GANEA
    325 GENIL, ARISTEO JOSEPH CALATA
    326 GENODIA, ROMEL FLAGNE
    327 GENTEROY, EDUARDO GUTIERREZ
    328 GERONIMO, JOSEPH RYAN VERANO
    329 GLORIA, RICHARD TIONGCO
    330 GO, JAN LUKE PATRICK NUÑEZ
    331 GO, MARIE ANGELIQUE CRUZ
    332 GO, MARY KAROL FE RAMIN
    333 GODOY, GILDA LASIN
    334 GODOY, JANUARIO BISCOCHO
    335 GODOY, MARIA CLARET AMUL
    336 GONZAGA, ROY NEIL ABELLANOSA
    337 GONZALES, AVA JOANNE MIGUEL
    338 GONZALES, KATHRINE AGUDA
    339 GONZALEZ, EMERITUS FERMO
    340 GOROSIN, MARISSA CODIÑERA
    341 GRANA, LEVITA BLORECIA
    342 GUIANG, C LOU BUTAY
    343 GUIAYA, ARGEAN SILO
    344 GUILLERMO, RAFAEL APUNGAN
    345 GUILLERMO, ROGER GALORPORT
    346 GUINTO, YNGRAN PRESCHELLE PILLE
    347 GULLE, GINA CAWAYAN
    348 GUMERA, AL DEXTER BROBO
    349 GUPIT, MARISA MANONGSONG
    350 GUTIERREZ, DONDON MAGNAYE
    351 HALAGO, IRVING DANILA
    352 HALASAN, FLORENCIO JR VIRADOR
    353 HALEY, JAMELA PANGILINAN
    354 HATAGUE, ROY BUGAHOD
    355 HERIA, MARICRIS RONGO
    356 HERNANDEZ, HONEY VELLE IGNACIO
    357 HERNANDEZ, JOSEPHINE GALVEZ
    358 HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN HEMEDES
    359 HIMALA, JONATHAN TEC
    360 HIZON, ANGELYN CAPITULO
    361 IBAÑEZ, CARLYN ANN GONZALES
    362 IGNACIO, ROWENA VICTORIO
    363 ISRAEL, JOSEPH ANDY PARUNGAO
    364 JAGO-ON, KAREN ANN BIANET
    365 JAGONIA, LETICIA ETCUBAÑAS
    366 JALOVER, CHERRY LYN SANGILAN
    367 JAMANDORES, LENLENINI UJANO
    368 JAMONIR, MANUEL TECSON
    369 JAO, JONEL NICOLE ANG
    370 JAVATE, JULIETA POCDO
    371 JIMENEZ, JUNEL JIG GARCIA
    372 JIMENEZ, MARIANNE DANETTE DORIA
    373 JOVITA, GRACE YU
    374 JUANITAS, EMMANUEL BENDITA
    375 JUMAQUIO, JAYSON SANTIAGO
    376 KILEY, MARICEL DALUPING
    377 KIMPO, ALBERTO HAMOY
    378 KIRAM, JUMDAIL MOHAMAD
    379 LABERGUE, JIGGER PRUDENTE
    380 LACDAN, ATHENA BEATRIX FERNANDEZ
    381 LACTAM, EDWARD SALVADOR
    382 LADIA, RONEL MIGUEL
    383 LADRIDO, ROSARIO LEDESMA
    384 LAGON, ABEL DIZON
    385 LAGUESMA, CATHERINE ARQUIZA
    386 LAGUIAB, KAMALUDIN JR KAMAONG
    387 LAGULA, ERNESTO JR CASILDO
    388 LAMANERO, MARIE ANDREA BUHAT
    389 LAMBAN, NEIL AGOR
    390 LANZADERAS, JANUARIO DALUZ
    391 LAO, DULCE AMOR EJE
    392 LAPINID, JESSIE CHRISTOPHER BELLO
    393 LAPUT, CHARLIE BAJALAN
    394 LARA, REY BARO
    395 LARON, FREDDIE CORNEL
    396 LAURIO, PEARL LIEZL CHING
    397 LAURON, AURORA MINESES
    398 LAURON, JOANNE MINESES
    399 LEGASPI, ELENA DOMINGO
    400 LEHITO, ROSITA PALLANAN
    401 LEJARDE, GODESIL GARCIA
    402 LENCIO, JASON ALEJANDRINO
    403 LEONAR, JUDD NICHOL LIM
    404 LEYCO, ROBERTO SAN JUAN
    405 LIKIGAN, DANIEL KULPO
    406 LIM, LILY MAY EVORA
    407 LIM, PATRICIA ERIKA MARIE LLANDER
    408 LIM, SHYJIE MEI SABANAL
    409 LIM TAMPOS, EMMANUEL ARBASA
    410 LINCALLO, WILLY PEÑARANDA
    411 LING, JESI ALEC MANGALINO
    412 LIPA-OD, BONIFACIO AMAYAG
    413 LIQUIDO, HELEN MELGAR
    414 LITERATUS, ROLAN FLOR
    415 LOFRANCO, FELOTEO JR DOCDOC
    416 LOGRONIO, FERLYN VILLAROYA
    417 LOPEZ, AMELIA MAGO
    418 LOPEZ, NORBERTO MARQUEZ
    419 LORAYES, ALEX AMADOR
    420 LORENZANA, JESUS ACERADO
    421 LOSBAÑES, VENUS ANIVERSARIO
    422 LUBGUBAN, APOLLO LORENZO ANDAM
    423 LUBGUBAN, NORIBEN JAY BUZARANG
    424 LUGO, AMOR ACENAS
    425 LUSAYA, VINCENT SUCALDITO
    426 MAANDIG, ABIGAIL BUSTAMANTE
    427 MABANING, YASSER PANGANDAMUN
    428 MACABALES, GAUDENCIO JR SALVAN
    429 MACALOS, EMMANUEL LOPEZ
    430 MACANA, PREXY PEARL CALVARIO
    431 MADEJA, LEONARDO JR VENERACION
    432 MADIN, GINA BONIFACIO
    433 MADO, DANILO CABANGANGAN
    434 MADRILEJOS, JESSICA FELIPE
    435 MAGASO, GRACE TOMARONG
    436 MAGDAONG, JASON NEBRES
    437 MAGHARI, ARMANDO JR CAGANDE
    438 MAGONCIA, JEDIDIAH ESTELA
    439 MAGSINO, EDUARDO MAGBANUA
    440 MAHUSAY, SYLVIA BERNARDO
    441 MAKI, DONESIA TELINO
    442 MALAGUEÑO, UZZIEL CESTINA
    443 MALDONADO, MARYANN MATANGUIHAN
    444 MALIXI, RASMIAH MAYO
    445 MALUYA, JONATHAN DEHAY
    446 MALVAR, MELANITA GALANG
    447 MANAGBANAG, HARVEY ABARQUEZ
    448 MANAGBANAG, ZYRA JOY ABARQUEZ
    449 MANAOG, MELANIE DAYAO
    450 MANGUBAT, JESREL BARBANIDA
    451 MANGUNLAY, MERCEDITA GULAY
    452 MANIGO, ARTURO JR BLANCO
    453 MANLABAO, WILYN JOY NANTES
    454 MANLULU, ARLYN OME
    455 MANNIX, PERLYNA ADOLFO
    456 MANOJO, GAZEL CORESIS
    457 MANUEL, CAROLINE GAUD
    458 MAQUILING, KARL SAM MATADOS
    459 MARBELLA, MARK ANDREW LABALAN
    460 MARCE, GERONIMO JR DEBLOIS
    461 MARCELINO, MA LINDA LENLEN GABBAC
    462 MARCELO, GERARD CASTRO
    463 MARFIL, ALMA GEREMIA
    464 MARIANO, MARLON GELLIDO
    465 MARIBBAY, DIMAS MALANA
    466 MARIFOSQUE, MARIA VILMA AMARILLA
    467 MARPURI, DANTE PENA
    468 MARQUEZ, NELLIE HIDALGO
    469 MARTEL, MARITES GONZAGA
    470 MARTIN, MINAROSE LAOANG
    471 MARTINEZ, RUTH CONDENO
    472 MARTY, JOEYLYN NATO
    473 MARZOL, DIONESIO GOMEZ
    474 MATALOG, LOURDES DELICA
    475 MATANGUIHAN, JOEL TAGALOG
    476 MAXIMO, JOHN-REY CASTRO
    477 MAYOR, AERON DONATO
    478 MAYOR, GUILLERMA DAYANDAYAN
    479 MAZON, SHIRLEY SILVA
    480 MAÑIBO, MAY CASTILLO
    481 MEDIDA, SIONY ANAC-ANAC
    482 MEDIODIA, NEIL LEMON BULAY-OG
    483 MEJILLANO, PRISCELLA BATOCTOY
    484 MELGAR, LYDIA MUÑECA SALCEDO
    485 MENDOZA, CEFERINA MENIA
    486 MENDOZA, CHRISTINE JOYCE BETIA
    487 MENDOZA, NOEL DELA CRUZ
    488 MENES, CHENLEE ORESCA
    489 MERCADO, HILDA PAMPLONA
    490 MILAN, EVA MORAN
    491 MILLEVO, DENY LOBRIDO
    492 MISA-QUINATADCAN, ALEJANDRINA REYES
    493 MISSION, JORGE MENDOZA
    494 MOLINA, MELMARIE ALCANTARA
    495 MONJARDIN, JUNILOU DE LEON
    496 MONTALES, MONITA NITRO
    497 MONTINO, ELMER TUDAYAN
    498 MORA, JENNIFER TOLENTINO
    499 MORALDE, ADJUTOR MAYOL
    500 MORES, LOVELY SEÑORIN
    501 MORGA, CONNIE BITUIN
    502 MORIT, MARY GRACE TENER
    503 MULLER, KATHERINE IONA SAMBILAY
    504 NAUNGAYAN, MARIANNE JANE ESPIQUE
    505 NAVARRA, ALEX TRAYVILLA
    506 NEBRIJA, JULIA CATHERINE BAUGNIET
    507 NERY, FLORIAN RHIZA RAMOS
    508 NIEVA, MELIZA NARVAEZ
    509 NUÑEZA, RONALD BAGASON
    510 OCAY, EARL DWIGHT LAGARE
    511 OCHOA, JOANNE GRACE REGALO
    512 OCLEASA, MARLO DAPITILLA
    513 OCTEZA, FRANCIA DESTURA
    514 ODTOHAN, ESMERALDO APOR
    515 OGOC, OLIVER SILLACAY
    516 OLAER, MARIA LEOFE PLEÑOS
    517 ONG, GONZALO JR GUATNO
    518 ONGKINGCO, ANGELICA CHRISTINE
    519 ONTINA, EUTEMIA BERNALES
    520 OPEÑA, ARTURO NARNE
    521 ORAT, KENN OLIMBA
    522 ORBITA, RONALD LOPEZON
    523 ORGEL, MARIO CARALOS
    524 ORION, MARIO JENNIFER ROSCO
    525 ORQUIOLA, SERAFIN DAPAL
    526 ORTILLA, JOAN GRACE NATURAL
    527 ORTIZ, MAE SANTOS
    528 OSIO, ARNULFO TIMBANG
    529 PAALISBO, ROLANDO SUMAYANG
    530 PAASA, EMELGAR CHRISTJOHN IV ELLO
    531 PABLEO, DONALI GEM MANALANG
    532 PACABIS, RYAN TEJADA
    533 PACINABAO, BEVERLYN PALOMARIA
    534 PADERANGA, BENITO CORPUZ
    535 PADILLA, MILAGROS JUGUILON
    536 PADIO, SUSANA LARUAN
    537 PADRONES, IMELDA LAPIDEZ
    538 PAGATPATAN, ABEGEL ASUNCION
    539 PAGUSARA, SHEMER LEV RAMA
    540 PALAO, ERICK JOHN MARAVER
    541 PALOMAR, NERLISA DETICIO
    542 PANGANIBAN, KIMBERLY JOY AGNAHE
    543 PANGCOGA, KROSCIEB ACUT
    544 PANTALEON, FRANCO GUISAO
    545 PARAS, JAMES ANDRE MANABAT
    546 PARCA, MARIE FELIPE BOBER
    547 PARDILLO, JOEL SUMABAN
    548 PAROJINOG, EVANGELINA PEREZ
    549 PASCUAL, AUGUSTUS BILAW
    550 PASCUAL, JOHN PATRICK MARQUEZ
    551 PASCUAL, LINNITO MESURADO
    552 PATARLAS, LEE MAGHINAY
    553 PATTAGUAN, JEZREEL MALAMUG
    554 PATTUNG, BONIFACIO CANCEJO
    555 PAULIN, SUNSHINE GABONADA
    556 PAYE, CONSTANCIO JR ALARVA
    557 PECASO, JERICK PALIMA
    558 PELAEZ, RODEL BARRIENTOS
    559 PELAYO, NOROLLAH BUAYAN
    560 PELIAS, DANNY GERONG
    561 PELPINOSAS, RICA JOY MABELIN
    562 PEREZ, VICENTE JR CARINO
    563 PERLAS, MARILYN ACHIVIDA
    564 PESIMO, LANY FROA
    565 PETALCORIN, PHOEBE BISAHAN
    566 PILANTE, LIEZEL MARTINEZ
    567 PIRAMIDE, JOIE DE CHAVEZ
    568 PLACA, VICKY SARMIENTO
    569 PO, RANDY HAMOR
    570 POLINAR, LUCRECIA LIMEN
    571 PORRAS, FIONA AIRIS PONCE DE LEON
    572 PORRAS, RONA KRISTIE COMPAS
    573 PRADO, ALMA BELLA MORTEGA
    574 PUERTO, ALLAN YAMID
    575 PUNZALAN, KENAZ CAMACHO
    576 QUIJANO, MAX LABAYEN
    577 QUIMADA, CHARLES DOUGLAS TANJAY
    578 QUINTOS, RAMONA TERESA DE LARA
    579 QUITALIG, ROSALINA SALAZAR
    580 QUIÑO, ROBIE PARADERO
    581 QUIÑONEZ, BABY NIEL DEGUITO
    582 RABANG, MARY JANE MENDOZA
    583 RABANOZ, JOSIE JEAN RUALES
    584 RAMOS, IRIS HOPE MAHIPUS
    585 RAMOS-BORLONGAN, RITTA DIANNE GONZALES
    586 RAUT, RAUL DEPALUBOS
    587 RAVELO, LACHELLE MARIE GONZALES
    588 RAVELO, ROTCHIE MAWALIC
    589 RAZON, MELANIE JOY ABID
    590 REALA, JEREMIAS GEONANGA
    591 REBENITO, RAQUEL ARQUISOLA
    592 REGALA, MARIA BENITA OCHOA
    593 REMEDIO, REMEGIO IDULSA
    594 REMETIO, JOSH STEPHEN CHIANG
    595 REMO, VINSON MANZANILLA
    596 RENDON, OSCAR BUREROS
    597 REY, RICARTE PORFIRIO ABAD
    598 REYES, GREGORIO SALAZAR
    599 REYES, JUVY BINGIL
    600 REYNADO, RACHEL LEE CERNA
    601 RICO, ADELIO DALUPIRIT
    602 RIGOR, JOSE FROILAN TRASPE
    603 RILLERA, CHERISH MENNAO
    604 RITARDO, JACINTO CABURATAN
    605 RITARDO, NELIDA CABANAG
    606 RIVERA, ALLAN VALENCIA
    607 RIVERA, REYNALDO CARLOS
    608 RIÑEN, JOHANNES LAWRENCE CENIT
    609 ROCA, VALMIKE FERNANDEZ
    610 RODRIGUEZ, VERONICA MANZANO
    611 ROJAS, MYRA VELANDRES
    612 ROMO, KENNETH CARL BALANI
    613 RONQUILLO, MA LOURDES CANON
    614 ROSARIA, MARIA RACHEL REFORMA
    615 ROSCAL, MARIPAZ BARTOLOME
    616 RUMINGQUET, CRISTINA BUA-AY
    617 SABITSANA, MICHELLE P MOCORRO
    618 SAGUN, JOVENEE CAWALING
    619 SAJO, MYRA LABADIA
    620 SALAS, LENNIE ESPINO
    621 SALENGA, GERALDINE DELA CRUZ
    622 SALGADO, JOSEPH ESPIRITU
    623 SALVAN, NOEL AGUILLON
    624 SAMIANA, SHAHADA MATALAM
    625 SAMILLANO, ROSANNA MACAILING
    626 SANCHEZ, ROLANDO PENDON
    627 SANCHEZ, ROSABELLE OZOA
    628 SANTIAGO, JANELLA BACANI
    629 SANTILLAN, MARJORY ADANO
    630 SANTOS, DIOSDADO JR REYES
    631 SANTOS, MICHELLE ANNE CRUZ
    632 SAPUGAY, ANNADEL FLORES
    633 SARABIA, SHERYLL BAIT
    634 SARMIENTO, CAMILA CRUZ
    635 SARMIENTO, EDWIN FARAON
    636 SASIL, MARCIAL JR ALFECHE
    637 SEBASTIAN, FELIX ESPIÑE
    638 SEGARRA, AMELITO JR LLAGAS
    639 SEIDEL, ALBERT REGGIE SANTOCILDES
    640 SEPE, RANULFO DAMALERIO
    641 SERACARPIO, ZANIE PANOREL
    642 SERO, ALBERTO JR PUIG
    643 SERRANO, RODOLFO JR TUBAL
    644 SERRANO, RUBY ABEGAIL CADELIÑA
    645 SESE, NANETTE BIGNAYAN
    646 SEVERA, MICHAELANGELO ROMANES
    647 SEVILLA, RAMON CAVADA
    648 SIAREZ, JHONEL SARMIENTO
    649 SIBUGAN, RIALYN PANAL
    650 SICAT, RODRIGO SAIPUDIN
    651 SILARDE, CARINA DEBAJA
    652 SIMBOL, ROBERT CERVANIA
    653 SINOY, ANTONIA EGE
    654 SIÑEL, NIÑO PAULO ANDRADE
    655 SODUSTA, HAROLD ESCALO
    656 SOMBELON, MA JASMINE POSTRANO
    657 SOMERA, CRISTINA BACCAY
    658 SONTILLANO, CONRAD EVANGELISTA
    659 SORIANO, MIGUEL BULATAO
    660 SULLANO, HENRY MALOLOY-ON
    661 SUNGA, LOURDES FADUL
    662 SUYMAN, IAN PIOLLO
    663 TABLAZON, JUDD PE
    664 TAGARINO, CHARLES IRVIN PRUDENCIO
    665 TAGUM, EDERLINA ABIVA
    666 TALAGA, MONINA LAO
    667 TALATTAD, AVINA TAGUNA
    668 TALATTAD, PERCIVAL BALLAD
    669 TALUBO, JOAN PAULINE PRESNO
    670 TAN, BEVERLY ANTE
    671 TAN, JOEY ALOTA
    672 TANJUSAY, ARNEL CHAVEZ
    673 TAPPA, NEILMAR LAVADIA
    674 TARCE, JEROME COSTILLAS
    675 TAUTHO, DIEGO BANGOY
    676 TEANIO, BERNARD PAUL CALO
    677 TEAÑO, JUDITH ACOSTA
    678 TEH, JO ANN CHRISTINE GARDUQUE
    679 TEJANO, RAYMOND REYES
    680 TENEBRO, MARIA CORAZON VALDEZ
    681 TERADO, JUNE ILYN CANAMA
    682 TERCERO, MARY ANN CAHILIG
    683 TICO, MA FE BLANDO
    684 TIJAMO, ELEONOR PAGHACIAN
    685 TIMOTEO, NICOLLE SANTIAGO
    686 TIOLO, RAMIL ROY DEE
    687 TIPAY, NEOPITO JR GENIO
    688 TIROL, AMMON DENIS REYES
    689 TOBIASO, RANDY CABATINGAN
    690 TOGNAON, REYNOLD HAGUY
    691 TOMARONG, JEFFY JOHN QUITORIANO
    692 TORRES, BILL JONES II ENJAMBRE
    693 TORRES, ERWIN ESPIRITU
    694 TOTANES, MACARIO BORROMEO
    695 TUMALIUAN, FERDINAND PELOVELLO
    696 TUMAOB, CATHERINE SADIASA
    697 TUPAS, JANICE MENDOZA
    698 TUYA, RODOLFO ARROYO
    699 ULAT, MARY ANN SARAH CRUZ
    700 UMALI, RAQUELITA MARASIGAN
    701 UMENGAN, ARTURO VILLEGAS
    702 URIAN, RODEL TUMABAO
    703 UYMATIAO, STEPHANIE JOYCE SYBICO
    704 VALDERIA, YVETTE GOTANCO
    705 VALDEZ, ELIZA SAN JUAN
    706 VALE, EDGAR ALLAN DAOHOG
    707 VALENZUELA, JUDE MICHAEL ANGELO REAL
    708 VALERA, CESAR PACUPIA
    709 VARELA, RUBY NOBLE
    710 VARGAS, MELISSA GABRIELLE HERNAN
    711 VARGAS, RIZALDO PONTING
    712 VELASCO, AUGEE LOPEZ
    713 VELASCO, STEPHEN MENDOZA
    714 VELETE, JESSIE CONSTANTINOLA
    715 VERGARA, MARTHA EDSEL GARCIA
    716 VICEDO, ERMINDA VILLAFLORES
    717 VICENTE, CYNTHIA AGUSTIN
    718 VICTORIA, GEORGETTE MELENDEZ
    719 VICTORIA, JOEL SARIT
    720 VILCHES, SHARLENE DAQUER
    721 VILLADOLID, PINKY ARANZAMENDEZ
    722 VILLAMOR, GILES ANTHONY LOFRANCO
    723 VILLANUEVA, EUGEL MA ARCE
    724 VILLANUEVA, MARLO BENEDICTO
    725 VILLEGAS, JASON JUDE PICKELL
    726 VILORIA, BEN HUR RONQUILLO
    727 VIRAY, ARIES IVAN GALANG
    728 VISTAL, PRINCESS LYN NABONG
    729 WALDE, ANTHONY XENON LUNA
    730 WINTERS, IDELLE MEDIJA
    731 WOO, RANDY BRANDO CAÑETE
    732 YAPAN, ELY ZABALLA
    733 YASAY, DIXON QUIBLAT
    734 YNION, FRED JR SUIZO
    735 YSON, NADINE HINAY
    736 ZAFRA, MARIA HAZEL CRIZALDO
    737 ZAVALLA, PEARLEE BAYBAY
    738 ZAYCO, JOVIL VILLANUEVA
    739 ZIGANAY, JONATHAN MINGMING

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