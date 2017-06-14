739 examinees pass the Environmental Planner Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 739 out of 1,739 passed the Environmental Planner Licensure Examination given by the Board of Environmental Planning in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian and Tacloban this June 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABAD, SAMUEL ACASIO
2 ABALUS, MARIETTA FERNANDO
3 ABARQUEZ, LAGRIMAS DELFIN
4 ABAS, FERDINAND ESPIRITU
5 ABELADO, KING LLOYD BANDILAO
6 ABLAN, LORRAINE ANGELICA CO SAM
7 ABOGADO, ELIZABETH LIGAYA
8 ABOY, RAYNITA AMBIDA
9 ABULENCIA, FELIPE II PINLAC
10 ACEDERA, BENJAMIN LAGAR
11 ACEPCION, LEOVILYN ALAIR
12 ACERO, NOLITA LABERINTO
13 ACOSTA, JARICK ABARIENTOS
14 ADOLFO, REYNALDO CAMILO
15 ADRIANO, JEROME MAYLAD
16 AGBAYANI, MA LUZ VILLAREAL
17 AGERO, ERWINBOYD CALARANAN
18 AGSUNOD, RONILO GAPUZAN
19 AGUANA, JOS ALBERT CRESPILLO
20 AGUDO, MEDARDO LOUIE CASTANO
21 AGUILAR, DONNA BELLA FIGUERAS
22 AGUIT, LENY RENITA LONOY
23 AGUSTIN, JULIET PACALIOGA
24 AKBAR, MARIA CHRISTINA ALOMBRO
25 ALAPAG, JEANETTE SANICO
26 ALARCON, ARNOLD JR BERBAÑO
27 ALBERTO, LENNIE BAUTISTA
28 ALCARAZ, ALPER JOHN GARCIA
29 ALCUIZAR, VANESSA TORNITO
30 ALDE, JULIO TUGONON
31 ALDEA, JOSEPHINE ORENDEZ
32 ALERTA, RENO VALENCIA
33 ALONTE, MA CRISCIA DOLOM
34 ALTEA, JAZTIN ROBERT DE JESUS
35 ALTO, LUZVIMINDA CLAMOR
36 ALYA-ON, AILLEEN MELODY ENGUERRA
37 AMBAGAN, AMI MILLENDEZ
38 AMOROSO, ANNA MARIE PADRON
39 ANCHETA, MAY ROSE DELOS REYES
40 ANDAL, RON KAREL NACIONAL
41 ANDALLO, JANICE GAPOL
42 ANDEA, DANIEL BULA
43 ANDINO, DIANA BASIT
44 ANDOWAG, WILFRED BATOY
45 ANDRES, RIZZA TRUMATA
46 APALE, MARVIN FRANCIS UGAT
47 APURADA, LOUELLA MAY LIM
48 AQUIATAN, REY BENEDICT DOCOR
49 ARIAS, ALVIRA LAMPONG
50 ARRANGUEZ, GENARO QUEZON
51 ASINGUA, ALVIN ALONZO
52 ASUAR, BRYAN JERICK LAVILLA
53 ASUNCION, ROMEO AGTINA
54 AUSTRIA, MILDRED GONZALES
55 AVENIDO, MARIA CRISTINA CAGURANGAN
56 AVILA, JESSIE BIONG
57 AYO, REINO STEPHEN AGBAY
58 BABAN, MARIA LUISA BASQUIAL
59 BACUÑO, DONNA PAGADUAN
60 BADON, FELIX JR TRIVILEGIO
61 BALABA, AMIELA SINGCO
62 BALABA, CANDIDO JR BALAGOT
63 BALACUA, ALICIA ASIONG
64 BALAHAY, ROJEH JAMES TUMLOS
65 BALANAK, HECTOR MICHAEL BABIERA
66 BALAYAN, LYDIA MELANIE CASELA
67 BALBA, GINNO FLORENCIO CALLAO
68 BALBIN, TIRSO JASMA
69 BALLESTEROS, BENITO JR QUINTO
70 BALQUIN, RAMIR MABAYLAN
71 BALURAN, JEFFY ALMAQUER
72 BANCORO, CANDIDO ALFRED II AZARES
73 BANDOL, JOBERT JOHN BROÑOLA
74 BARAIRO, ANA MARI VIOLETA LABORDE
75 BARIZO, JOSE ALFONSO VILLAFUERTE
76 BARLAM, ARACELI GAHI
77 BARREDO, NELIA TISMO
78 BASBACIO, RAMILITO REMO
79 BASBAS, SUSAN BALASTA
80 BASQUEZ, LEONEL AMANONCE
81 BATAGA, MA TERESA VILLANO
82 BATAN, KIRBY JOSEPH MACANIP
83 BAUTISTA, BRIDGETTE LORRAINE ESTRADA
84 BAUTISTA, CARMENCITA BENE
85 BAUTISTA, EDITO JR MABOLO
86 BAUTISTA, JAMES CHRISTIAN TEJOME
87 BAUTISTA, JOSELITO ROJAS
88 BAUTISTA, QUEENNIE PANELO
89 BAUTISTA, ROSALIA TORRES
90 BAYAUA, MICHELLE HERNANDEZ
91 BEJO, DEOVELYN AMOTO
92 BEKE, EVANGELINE UNDALOS
93 BELARDO, RAPHY BASQUIÑAS
94 BENGUA, DOMINIQUE UY
95 BENITEZ, ROGELIO TALAMAYAN
96 BERECIARTE, MARY DAPHNE GIL
97 BERGONIO, EMERSON LACSON
98 BERMUDEZ, VIVIEN SOLIZA
99 BERNARDO, RODRIGO FERRER
100 BETIA, CHRISTIROSE JIREH REOLA
101 BETQUE, AUREL RAYMUND PALINGE
102 BICALDO, ROLLIE CHRISTIAN MAGO
103 BICLAR, SALIM BERNALES
104 BIENES, RIZZA LEAH DELORIA
105 BIGOY, JOVEN SALMORIN
106 BILIBLI, ARNEL DULNUAN
107 BITANTOS, BRYAN LAGURA
108 BITCO, MARIA KATHERINE LOPEZ
109 BOCHORNO, AMELIA ANFONE
110 BONIFACIO, MARY FLOR BLANCO
111 BORATA, FILEMON JR REPOL
112 BORBON, LOIDA LISBO
113 BORJA, ARIES CRISOSTOMO
114 BRANDINO, WENDELYN ALABA
115 BUENAFLOR, FRANKLYN RONDAEL
116 BUETA, MILLIE CASAUL
117 BUNO, MICHAEL BENEDICTO
118 BUSQUE, J B TOMAS IV HAPITAN
119 BUSTAMANTE, JAYSON DANAG
120 BUSTO, DON VINCENT BAUTISTA
121 BUTEL, SONNY ARNEDO
122 CABAHUG, JANE JAROPOJOP
123 CABAOBAO, LYSSA MAE GUYOT
124 CABIAS, RODULFO MALQUISTO
125 CADAME, MARIA FRANCISCA BINGAY
126 CADWISING, GRACE SAYSAYEN
127 CAGUIMBAL, PAZ COLLANTES
128 CAHILOG, ALBERTO JR CORTES
129 CAJITA, ANNABELLE GUERRA
130 CALARA, ROSANNA SANGALANG
131 CALDERON, KIM DYAN ABENOJA
132 CALLEDO, CLIENT MACARAEG
133 CALUDUCAN, HENRY BORROMEO
134 CAM, RAOUL ENRIQUEZ
135 CAMBRONERO, GIL MAGHANOY
136 CAMEÑA, KEITH DELGADO
137 CAMPOSANO, KRISTINE BRUCELO
138 CANTA, JANIS CLAIRE SALVACION
139 CANTAY, JASON CABALONA
140 CAPARAS, AARON SAGE REYES
141 CAPATI, RENATO MANIAGO
142 CARAS, MA IVY PELAGIO
143 CARLOS-MANUEL, JANE ANNE GENOVA
144 CARPIO, LEA BARAQUEL
145 CARTEN, ESTHER LABAJO
146 CARTOJANO, MARJORIE BANDOLON
147 CARTOJANO, REY DUNGOG
148 CASALEM, SUSANA MACHAN
149 CASILAC, MIKE MENESES
150 CASINTO, MADANIA MALANG
151 CASTELAR, CICELIA AUSTRIA
152 CASTILLO, ARIEL DENDEN
153 CASTILLO, ARNOLD BATALAO
154 CASTILLO, JOVELL ILAGAN
155 CASTILLO, MARLON DACUMOS
156 CASTILLO, MARY JANE SERRANO
157 CASTILLO, RELLY ESCONDE
158 CASTILLON, JULIBERT BABOR
159 CASTOR, BERNARDO JR DIWARA
160 CASTRO, EMMANUEL VICENTE
161 CASTRO, JENNIFER HIZON
162 CASTRO, KAREN JOY PABLICO
163 CASTRO, LYCA SANDREA GONZALES
164 CASTRO, RICARTE MANAGUELOD
165 CASTRO, VICENTE RAMON ALCARAZ
166 CATALAN, EUGENE RETITA
167 CATAPANG, DECELYN BERNADOS
168 CAÑOSO, PETER VILLA
169 CELEMIN, BELINDA PALAS
170 CELESTE, ROMEO BONILLA
171 CELESTE, SANDY BARCARSE
172 CELSO, FILIPINA ENCILA
173 CERTIFICO, MAMERTO JR DUMDUM
174 CHAN, SO JR ARCEGA
175 CHEE, JAYSAN RAY NGUJO
176 CHICA, CRISTETA CONRADO
177 CHUA, LUCILLE HIZON
178 CHUA, MANGELICA AVES
179 CHUA, SERGE JR TAN
180 CIEGO, AURORA CASTRO
181 CLAUD, ASIL SABAR
182 CLAUD, JAYLORD PONCE
183 CLAVE, JOSEPH DIDIUS LEONICO
184 CLEMENTE, EMILIANO GATBONTON
185 COLINA, TRIFON AVE GENEROSO
186 COLLADO, GWYNETH GRACE BENZONAN
187 CORPUZ, JOY MARVIN CAYANAN
188 CORTES, CARMEN BAYLON
189 CORTEZ, AGNES DEL ROSARIO
190 COSEP, JAMES CARANTES
191 CREAYLA, MERALUNA AROCHA
192 CRISOSTOMO, JONALYN ISUELA
193 CRISTOBAL, REYNALDO JR MACLANG
194 CRUSPERO, NAEL JOSEPH DEVELLERES
195 CRUZ, GLORIA TIAMZON
196 CRUZ, JEFFERSON GADIA
197 CRUZ, RUSTICO NOLI DOMALAON
198 CUA, JOSE ALFONSO MARIA CARLOS
199 CUARTERO, NOEL CAHILOG
200 CUASAY, JO ANNE LUMANGLAS
201 CUILAN, ALBERTO JR BINAY-AN
202 CUNANAN, EARVENE JARED SARMIENTO
203 CUYCO, RODEL CANALES
204 CUZON, JHANN ANGEL SALVACION
205 DABLO, EMERSON CANAMA
206 DACASIN, JOSEPH ABUEL
207 DAIRO, JANETTE PANIZALES
208 DALIGDIG, JORGE CATUBIG
209 DANGPAS, IRENE ANTERO
210 DANNANG, CLODELIA TICANGAN
211 DAQUIGAN, JOHN ADAM ORTEGA
212 DARANGINA, ANGELIE JOY GONZAGA
213 DARAUAY, ROSABEL SUYU
214 DARLE, KATE CONLU
215 DATOR, MA CLAUDINE-ROS SAJOR
216 DAUD, AMBROJOE MAHAMUD
217 DE ASIS, JOSE JR JO
218 DE CASTRO, ROUENNE CAMILLE GREGORIO
219 DE GOROSTIZA, GERALDINE MARIE CINCHES
220 DE GUZMAN, ROMMEL CONDE
221 DE JESUS, ANNE MARIE MENDOZA
222 DE LA CRUZ, PATRICIA MAE DEQUILLA
223 DE LOS SANTOS, LORAINE MEI TEJIDA
224 DE MESA, MARIA THERESA ESTORNINO
225 DE NICOLAS, EDWIN VILLEGAS
226 DE VERA, FREDEL JUBILO
227 DE VERA, MISAEL JAPONES
228 DECOY, SALVADOR OMERO
229 DEJUCOS, JERESSA LOTIVIO
230 DELA CRUZ, ADELINE PURISIMA
231 DELA CRUZ, EDELSON CAFIRMA
232 DELA CRUZ, HERSHEY TAPIA
233 DELA CRUZ, JUSTIN VICTOR NISPEROS
234 DELA PEÑA, PHILIP DARWIN SUIZO
235 DELLOSA, MARVIS GARCIA
236 DELORIA, JULIUS CAEZAR GALAN
237 DELOS ANGELES, ALDO JUSTINO SALVADOR
238 DELOS REYES, FRANZ JULIAN PUIG
239 DESOASIDO, EDWINA DULANG
240 DESPALO, OFELIA ARANETA
241 DIGAY, KAY LEGRAND RAMOS
242 DIJAN, JOYCE FAITH MARANAN
243 DIMAGIBA, LEMUEL TAGANAS
244 DIN, MARY JASELLE MARQUIALA
245 DINEROS, ARMINDA GOTIS
246 DINUMLA, HANSI GUINILING
247 DIONELA, LEONARIS DIOSO
248 DIPUTADO, NIMFA CATALUNA
249 DIZON, WILFREDO JR TACIPIT
250 DOLOJAN, DENNIS AGOTE
251 DOMINGUEZ, ELIZA YAGYAGAN
252 DORIMON, MARITES ELOPRE
253 DUHAYLUNGSOD, JONA ABELLANA
254 DULAY, ANNIELYN DEVERO
255 DULTRA, REY ROA
256 DUMAN, MIGUEL ESTELEYDES
257 DUMOGHO, HONEY LOU LUMAYAG
258 EDEM, VICENTE ENRILITO TAMBIS
259 ELIGUE, JOHN CEFFREY LIGERALDE
260 ELVINIA, NOEMI CREDO
261 ENABE, GIOVANNI TAN
262 ENON, CRISOSTOMO JR YSEG
263 ENRIQUEZ, ANNE RIZZA ALBAN
264 ESCALONA, CARINA BALDOVINO
265 ESPERO, FERNANDO GERARD III ORTIZ
266 ESTANDIAN, EDUARD ZON SIMBAJON
267 ESTANIEL, FERNANDO MERCADO
268 ESTEVES, NEIL JOHN CLARENCE ECHAVEZ
269 ESTOCE, YRISH MAE ARMAMENTO
270 EUGENIO, ALBERT DELA PENA
271 EVANGELIO, EVANGELINE MANALO
272 EVANGELISTA, ANDREW ABREJAL
273 EVIDENTE, ELTON PIERRE REYES
274 FABILLAR, LADY ANN MORENO
275 FABULA, RONAMAE GAMO
276 FADRI, IVAN STEPHEN FETIZANAN
277 FAJANEL, MARICEL FEDOC
278 FAJARDO, DENNIS ALLAN YAP
279 FAKAT, DEBORRAH FOMOCAO
280 FAMILLARAN, NOEL CARRIEDO
281 FARINAS, FLORENCIO JR FAELDO
282 FARRALES, JEPP VIZCONDE
283 FELIX, LESTER ASIADO
284 FELIZARTA, JOSEPH DOMINIC SUMILE
285 FENOL, JETRIEL LOUIE ALBAY
286 FERAREZA, ALMA PASCUAL
287 FERNANDEZ, ANTHONY ROSALIA
288 FERNANDEZ, DANILO ORIENTE
289 FERRE, ENRICO CHAN
290 FESTIJO, EDGAR GUALBERTO
291 FIESTA, MARIA ADELA ANTE
292 FLORENDO, BEJAY MONSALUD
293 FONOLLERA, ARNOLD BALAOEG
294 FONSECA, BENILDA MUNAR
295 FRANCISCO, AGNES JUARE
296 FRANCISCO, FRANCO BACAYO
297 FRANCISCO, JONAR PABRO
298 FRANCISCO, NARCISO JULIAN
299 FRANI, YESMEEN BARZAGA
300 FRIAS, ELOISA DE GUZMAN
301 FUDADERA, AILEEN SOLAMO
302 FUDERANAN, JAIRUS DOMINISAC
303 FUENTES, FROILYN TRAYVILLA
304 FUENTES, RYAN TIBAYAN
305 GABUMPA, ERNILO BENTILANON
306 GAJASAN, NIÑO JACINTO DE DIOS
307 GALLIETO, FERNANDO PASCUA
308 GAMOS, REISSA LAROSA
309 GAPASANGRA, ROBERTO JR CEJO
310 GARCIA, JANICE VALDEVIESO
311 GARCIA, KRISTIANE GONZALES
312 GARCIA, MA FATIMA GERONIMO
313 GARCIA, NILDA SALENGUA
314 GARCIA, ROCHELLE ANNE ANASTACIO
315 GARING, JOHN LANUZA
316 GARRONITA, MICHAEL GREGORY
317 GASPA, MELANIE CASIQUIN
318 GASTALA, DAN ROMMEL TONQUIN
319 GATANELA, ELIAS JR AMARO
320 GAVIANA, RAMIL BAYLOSIS
321 GAVILAN, VICKY MAE CAPITO
322 GAYAGAY, ROCHELLE ESICAN
323 GAYOTIN, TEACHIE ARCEO
324 GEDUSPAN, LEILANIE GANEA
325 GENIL, ARISTEO JOSEPH CALATA
326 GENODIA, ROMEL FLAGNE
327 GENTEROY, EDUARDO GUTIERREZ
328 GERONIMO, JOSEPH RYAN VERANO
329 GLORIA, RICHARD TIONGCO
330 GO, JAN LUKE PATRICK NUÑEZ
331 GO, MARIE ANGELIQUE CRUZ
332 GO, MARY KAROL FE RAMIN
333 GODOY, GILDA LASIN
334 GODOY, JANUARIO BISCOCHO
335 GODOY, MARIA CLARET AMUL
336 GONZAGA, ROY NEIL ABELLANOSA
337 GONZALES, AVA JOANNE MIGUEL
338 GONZALES, KATHRINE AGUDA
339 GONZALEZ, EMERITUS FERMO
340 GOROSIN, MARISSA CODIÑERA
341 GRANA, LEVITA BLORECIA
342 GUIANG, C LOU BUTAY
343 GUIAYA, ARGEAN SILO
344 GUILLERMO, RAFAEL APUNGAN
345 GUILLERMO, ROGER GALORPORT
346 GUINTO, YNGRAN PRESCHELLE PILLE
347 GULLE, GINA CAWAYAN
348 GUMERA, AL DEXTER BROBO
349 GUPIT, MARISA MANONGSONG
350 GUTIERREZ, DONDON MAGNAYE
351 HALAGO, IRVING DANILA
352 HALASAN, FLORENCIO JR VIRADOR
353 HALEY, JAMELA PANGILINAN
354 HATAGUE, ROY BUGAHOD
355 HERIA, MARICRIS RONGO
356 HERNANDEZ, HONEY VELLE IGNACIO
357 HERNANDEZ, JOSEPHINE GALVEZ
358 HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN HEMEDES
359 HIMALA, JONATHAN TEC
360 HIZON, ANGELYN CAPITULO
361 IBAÑEZ, CARLYN ANN GONZALES
362 IGNACIO, ROWENA VICTORIO
363 ISRAEL, JOSEPH ANDY PARUNGAO
364 JAGO-ON, KAREN ANN BIANET
365 JAGONIA, LETICIA ETCUBAÑAS
366 JALOVER, CHERRY LYN SANGILAN
367 JAMANDORES, LENLENINI UJANO
368 JAMONIR, MANUEL TECSON
369 JAO, JONEL NICOLE ANG
370 JAVATE, JULIETA POCDO
371 JIMENEZ, JUNEL JIG GARCIA
372 JIMENEZ, MARIANNE DANETTE DORIA
373 JOVITA, GRACE YU
374 JUANITAS, EMMANUEL BENDITA
375 JUMAQUIO, JAYSON SANTIAGO
376 KILEY, MARICEL DALUPING
377 KIMPO, ALBERTO HAMOY
378 KIRAM, JUMDAIL MOHAMAD
379 LABERGUE, JIGGER PRUDENTE
380 LACDAN, ATHENA BEATRIX FERNANDEZ
381 LACTAM, EDWARD SALVADOR
382 LADIA, RONEL MIGUEL
383 LADRIDO, ROSARIO LEDESMA
384 LAGON, ABEL DIZON
385 LAGUESMA, CATHERINE ARQUIZA
386 LAGUIAB, KAMALUDIN JR KAMAONG
387 LAGULA, ERNESTO JR CASILDO
388 LAMANERO, MARIE ANDREA BUHAT
389 LAMBAN, NEIL AGOR
390 LANZADERAS, JANUARIO DALUZ
391 LAO, DULCE AMOR EJE
392 LAPINID, JESSIE CHRISTOPHER BELLO
393 LAPUT, CHARLIE BAJALAN
394 LARA, REY BARO
395 LARON, FREDDIE CORNEL
396 LAURIO, PEARL LIEZL CHING
397 LAURON, AURORA MINESES
398 LAURON, JOANNE MINESES
399 LEGASPI, ELENA DOMINGO
400 LEHITO, ROSITA PALLANAN
401 LEJARDE, GODESIL GARCIA
402 LENCIO, JASON ALEJANDRINO
403 LEONAR, JUDD NICHOL LIM
404 LEYCO, ROBERTO SAN JUAN
405 LIKIGAN, DANIEL KULPO
406 LIM, LILY MAY EVORA
407 LIM, PATRICIA ERIKA MARIE LLANDER
408 LIM, SHYJIE MEI SABANAL
409 LIM TAMPOS, EMMANUEL ARBASA
410 LINCALLO, WILLY PEÑARANDA
411 LING, JESI ALEC MANGALINO
412 LIPA-OD, BONIFACIO AMAYAG
413 LIQUIDO, HELEN MELGAR
414 LITERATUS, ROLAN FLOR
415 LOFRANCO, FELOTEO JR DOCDOC
416 LOGRONIO, FERLYN VILLAROYA
417 LOPEZ, AMELIA MAGO
418 LOPEZ, NORBERTO MARQUEZ
419 LORAYES, ALEX AMADOR
420 LORENZANA, JESUS ACERADO
421 LOSBAÑES, VENUS ANIVERSARIO
422 LUBGUBAN, APOLLO LORENZO ANDAM
423 LUBGUBAN, NORIBEN JAY BUZARANG
424 LUGO, AMOR ACENAS
425 LUSAYA, VINCENT SUCALDITO
426 MAANDIG, ABIGAIL BUSTAMANTE
427 MABANING, YASSER PANGANDAMUN
428 MACABALES, GAUDENCIO JR SALVAN
429 MACALOS, EMMANUEL LOPEZ
430 MACANA, PREXY PEARL CALVARIO
431 MADEJA, LEONARDO JR VENERACION
432 MADIN, GINA BONIFACIO
433 MADO, DANILO CABANGANGAN
434 MADRILEJOS, JESSICA FELIPE
435 MAGASO, GRACE TOMARONG
436 MAGDAONG, JASON NEBRES
437 MAGHARI, ARMANDO JR CAGANDE
438 MAGONCIA, JEDIDIAH ESTELA
439 MAGSINO, EDUARDO MAGBANUA
440 MAHUSAY, SYLVIA BERNARDO
441 MAKI, DONESIA TELINO
442 MALAGUEÑO, UZZIEL CESTINA
443 MALDONADO, MARYANN MATANGUIHAN
444 MALIXI, RASMIAH MAYO
445 MALUYA, JONATHAN DEHAY
446 MALVAR, MELANITA GALANG
447 MANAGBANAG, HARVEY ABARQUEZ
448 MANAGBANAG, ZYRA JOY ABARQUEZ
449 MANAOG, MELANIE DAYAO
450 MANGUBAT, JESREL BARBANIDA
451 MANGUNLAY, MERCEDITA GULAY
452 MANIGO, ARTURO JR BLANCO
453 MANLABAO, WILYN JOY NANTES
454 MANLULU, ARLYN OME
455 MANNIX, PERLYNA ADOLFO
456 MANOJO, GAZEL CORESIS
457 MANUEL, CAROLINE GAUD
458 MAQUILING, KARL SAM MATADOS
459 MARBELLA, MARK ANDREW LABALAN
460 MARCE, GERONIMO JR DEBLOIS
461 MARCELINO, MA LINDA LENLEN GABBAC
462 MARCELO, GERARD CASTRO
463 MARFIL, ALMA GEREMIA
464 MARIANO, MARLON GELLIDO
465 MARIBBAY, DIMAS MALANA
466 MARIFOSQUE, MARIA VILMA AMARILLA
467 MARPURI, DANTE PENA
468 MARQUEZ, NELLIE HIDALGO
469 MARTEL, MARITES GONZAGA
470 MARTIN, MINAROSE LAOANG
471 MARTINEZ, RUTH CONDENO
472 MARTY, JOEYLYN NATO
473 MARZOL, DIONESIO GOMEZ
474 MATALOG, LOURDES DELICA
475 MATANGUIHAN, JOEL TAGALOG
476 MAXIMO, JOHN-REY CASTRO
477 MAYOR, AERON DONATO
478 MAYOR, GUILLERMA DAYANDAYAN
479 MAZON, SHIRLEY SILVA
480 MAÑIBO, MAY CASTILLO
481 MEDIDA, SIONY ANAC-ANAC
482 MEDIODIA, NEIL LEMON BULAY-OG
483 MEJILLANO, PRISCELLA BATOCTOY
484 MELGAR, LYDIA MUÑECA SALCEDO
485 MENDOZA, CEFERINA MENIA
486 MENDOZA, CHRISTINE JOYCE BETIA
487 MENDOZA, NOEL DELA CRUZ
488 MENES, CHENLEE ORESCA
489 MERCADO, HILDA PAMPLONA
490 MILAN, EVA MORAN
491 MILLEVO, DENY LOBRIDO
492 MISA-QUINATADCAN, ALEJANDRINA REYES
493 MISSION, JORGE MENDOZA
494 MOLINA, MELMARIE ALCANTARA
495 MONJARDIN, JUNILOU DE LEON
496 MONTALES, MONITA NITRO
497 MONTINO, ELMER TUDAYAN
498 MORA, JENNIFER TOLENTINO
499 MORALDE, ADJUTOR MAYOL
500 MORES, LOVELY SEÑORIN
501 MORGA, CONNIE BITUIN
502 MORIT, MARY GRACE TENER
503 MULLER, KATHERINE IONA SAMBILAY
504 NAUNGAYAN, MARIANNE JANE ESPIQUE
505 NAVARRA, ALEX TRAYVILLA
506 NEBRIJA, JULIA CATHERINE BAUGNIET
507 NERY, FLORIAN RHIZA RAMOS
508 NIEVA, MELIZA NARVAEZ
509 NUÑEZA, RONALD BAGASON
510 OCAY, EARL DWIGHT LAGARE
511 OCHOA, JOANNE GRACE REGALO
512 OCLEASA, MARLO DAPITILLA
513 OCTEZA, FRANCIA DESTURA
514 ODTOHAN, ESMERALDO APOR
515 OGOC, OLIVER SILLACAY
516 OLAER, MARIA LEOFE PLEÑOS
517 ONG, GONZALO JR GUATNO
518 ONGKINGCO, ANGELICA CHRISTINE
519 ONTINA, EUTEMIA BERNALES
520 OPEÑA, ARTURO NARNE
521 ORAT, KENN OLIMBA
522 ORBITA, RONALD LOPEZON
523 ORGEL, MARIO CARALOS
524 ORION, MARIO JENNIFER ROSCO
525 ORQUIOLA, SERAFIN DAPAL
526 ORTILLA, JOAN GRACE NATURAL
527 ORTIZ, MAE SANTOS
528 OSIO, ARNULFO TIMBANG
529 PAALISBO, ROLANDO SUMAYANG
530 PAASA, EMELGAR CHRISTJOHN IV ELLO
531 PABLEO, DONALI GEM MANALANG
532 PACABIS, RYAN TEJADA
533 PACINABAO, BEVERLYN PALOMARIA
534 PADERANGA, BENITO CORPUZ
535 PADILLA, MILAGROS JUGUILON
536 PADIO, SUSANA LARUAN
537 PADRONES, IMELDA LAPIDEZ
538 PAGATPATAN, ABEGEL ASUNCION
539 PAGUSARA, SHEMER LEV RAMA
540 PALAO, ERICK JOHN MARAVER
541 PALOMAR, NERLISA DETICIO
542 PANGANIBAN, KIMBERLY JOY AGNAHE
543 PANGCOGA, KROSCIEB ACUT
544 PANTALEON, FRANCO GUISAO
545 PARAS, JAMES ANDRE MANABAT
546 PARCA, MARIE FELIPE BOBER
547 PARDILLO, JOEL SUMABAN
548 PAROJINOG, EVANGELINA PEREZ
549 PASCUAL, AUGUSTUS BILAW
550 PASCUAL, JOHN PATRICK MARQUEZ
551 PASCUAL, LINNITO MESURADO
552 PATARLAS, LEE MAGHINAY
553 PATTAGUAN, JEZREEL MALAMUG
554 PATTUNG, BONIFACIO CANCEJO
555 PAULIN, SUNSHINE GABONADA
556 PAYE, CONSTANCIO JR ALARVA
557 PECASO, JERICK PALIMA
558 PELAEZ, RODEL BARRIENTOS
559 PELAYO, NOROLLAH BUAYAN
560 PELIAS, DANNY GERONG
561 PELPINOSAS, RICA JOY MABELIN
562 PEREZ, VICENTE JR CARINO
563 PERLAS, MARILYN ACHIVIDA
564 PESIMO, LANY FROA
565 PETALCORIN, PHOEBE BISAHAN
566 PILANTE, LIEZEL MARTINEZ
567 PIRAMIDE, JOIE DE CHAVEZ
568 PLACA, VICKY SARMIENTO
569 PO, RANDY HAMOR
570 POLINAR, LUCRECIA LIMEN
571 PORRAS, FIONA AIRIS PONCE DE LEON
572 PORRAS, RONA KRISTIE COMPAS
573 PRADO, ALMA BELLA MORTEGA
574 PUERTO, ALLAN YAMID
575 PUNZALAN, KENAZ CAMACHO
576 QUIJANO, MAX LABAYEN
577 QUIMADA, CHARLES DOUGLAS TANJAY
578 QUINTOS, RAMONA TERESA DE LARA
579 QUITALIG, ROSALINA SALAZAR
580 QUIÑO, ROBIE PARADERO
581 QUIÑONEZ, BABY NIEL DEGUITO
582 RABANG, MARY JANE MENDOZA
583 RABANOZ, JOSIE JEAN RUALES
584 RAMOS, IRIS HOPE MAHIPUS
585 RAMOS-BORLONGAN, RITTA DIANNE GONZALES
586 RAUT, RAUL DEPALUBOS
587 RAVELO, LACHELLE MARIE GONZALES
588 RAVELO, ROTCHIE MAWALIC
589 RAZON, MELANIE JOY ABID
590 REALA, JEREMIAS GEONANGA
591 REBENITO, RAQUEL ARQUISOLA
592 REGALA, MARIA BENITA OCHOA
593 REMEDIO, REMEGIO IDULSA
594 REMETIO, JOSH STEPHEN CHIANG
595 REMO, VINSON MANZANILLA
596 RENDON, OSCAR BUREROS
597 REY, RICARTE PORFIRIO ABAD
598 REYES, GREGORIO SALAZAR
599 REYES, JUVY BINGIL
600 REYNADO, RACHEL LEE CERNA
601 RICO, ADELIO DALUPIRIT
602 RIGOR, JOSE FROILAN TRASPE
603 RILLERA, CHERISH MENNAO
604 RITARDO, JACINTO CABURATAN
605 RITARDO, NELIDA CABANAG
606 RIVERA, ALLAN VALENCIA
607 RIVERA, REYNALDO CARLOS
608 RIÑEN, JOHANNES LAWRENCE CENIT
609 ROCA, VALMIKE FERNANDEZ
610 RODRIGUEZ, VERONICA MANZANO
611 ROJAS, MYRA VELANDRES
612 ROMO, KENNETH CARL BALANI
613 RONQUILLO, MA LOURDES CANON
614 ROSARIA, MARIA RACHEL REFORMA
615 ROSCAL, MARIPAZ BARTOLOME
616 RUMINGQUET, CRISTINA BUA-AY
617 SABITSANA, MICHELLE P MOCORRO
618 SAGUN, JOVENEE CAWALING
619 SAJO, MYRA LABADIA
620 SALAS, LENNIE ESPINO
621 SALENGA, GERALDINE DELA CRUZ
622 SALGADO, JOSEPH ESPIRITU
623 SALVAN, NOEL AGUILLON
624 SAMIANA, SHAHADA MATALAM
625 SAMILLANO, ROSANNA MACAILING
626 SANCHEZ, ROLANDO PENDON
627 SANCHEZ, ROSABELLE OZOA
628 SANTIAGO, JANELLA BACANI
629 SANTILLAN, MARJORY ADANO
630 SANTOS, DIOSDADO JR REYES
631 SANTOS, MICHELLE ANNE CRUZ
632 SAPUGAY, ANNADEL FLORES
633 SARABIA, SHERYLL BAIT
634 SARMIENTO, CAMILA CRUZ
635 SARMIENTO, EDWIN FARAON
636 SASIL, MARCIAL JR ALFECHE
637 SEBASTIAN, FELIX ESPIÑE
638 SEGARRA, AMELITO JR LLAGAS
639 SEIDEL, ALBERT REGGIE SANTOCILDES
640 SEPE, RANULFO DAMALERIO
641 SERACARPIO, ZANIE PANOREL
642 SERO, ALBERTO JR PUIG
643 SERRANO, RODOLFO JR TUBAL
644 SERRANO, RUBY ABEGAIL CADELIÑA
645 SESE, NANETTE BIGNAYAN
646 SEVERA, MICHAELANGELO ROMANES
647 SEVILLA, RAMON CAVADA
648 SIAREZ, JHONEL SARMIENTO
649 SIBUGAN, RIALYN PANAL
650 SICAT, RODRIGO SAIPUDIN
651 SILARDE, CARINA DEBAJA
652 SIMBOL, ROBERT CERVANIA
653 SINOY, ANTONIA EGE
654 SIÑEL, NIÑO PAULO ANDRADE
655 SODUSTA, HAROLD ESCALO
656 SOMBELON, MA JASMINE POSTRANO
657 SOMERA, CRISTINA BACCAY
658 SONTILLANO, CONRAD EVANGELISTA
659 SORIANO, MIGUEL BULATAO
660 SULLANO, HENRY MALOLOY-ON
661 SUNGA, LOURDES FADUL
662 SUYMAN, IAN PIOLLO
663 TABLAZON, JUDD PE
664 TAGARINO, CHARLES IRVIN PRUDENCIO
665 TAGUM, EDERLINA ABIVA
666 TALAGA, MONINA LAO
667 TALATTAD, AVINA TAGUNA
668 TALATTAD, PERCIVAL BALLAD
669 TALUBO, JOAN PAULINE PRESNO
670 TAN, BEVERLY ANTE
671 TAN, JOEY ALOTA
672 TANJUSAY, ARNEL CHAVEZ
673 TAPPA, NEILMAR LAVADIA
674 TARCE, JEROME COSTILLAS
675 TAUTHO, DIEGO BANGOY
676 TEANIO, BERNARD PAUL CALO
677 TEAÑO, JUDITH ACOSTA
678 TEH, JO ANN CHRISTINE GARDUQUE
679 TEJANO, RAYMOND REYES
680 TENEBRO, MARIA CORAZON VALDEZ
681 TERADO, JUNE ILYN CANAMA
682 TERCERO, MARY ANN CAHILIG
683 TICO, MA FE BLANDO
684 TIJAMO, ELEONOR PAGHACIAN
685 TIMOTEO, NICOLLE SANTIAGO
686 TIOLO, RAMIL ROY DEE
687 TIPAY, NEOPITO JR GENIO
688 TIROL, AMMON DENIS REYES
689 TOBIASO, RANDY CABATINGAN
690 TOGNAON, REYNOLD HAGUY
691 TOMARONG, JEFFY JOHN QUITORIANO
692 TORRES, BILL JONES II ENJAMBRE
693 TORRES, ERWIN ESPIRITU
694 TOTANES, MACARIO BORROMEO
695 TUMALIUAN, FERDINAND PELOVELLO
696 TUMAOB, CATHERINE SADIASA
697 TUPAS, JANICE MENDOZA
698 TUYA, RODOLFO ARROYO
699 ULAT, MARY ANN SARAH CRUZ
700 UMALI, RAQUELITA MARASIGAN
701 UMENGAN, ARTURO VILLEGAS
702 URIAN, RODEL TUMABAO
703 UYMATIAO, STEPHANIE JOYCE SYBICO
704 VALDERIA, YVETTE GOTANCO
705 VALDEZ, ELIZA SAN JUAN
706 VALE, EDGAR ALLAN DAOHOG
707 VALENZUELA, JUDE MICHAEL ANGELO REAL
708 VALERA, CESAR PACUPIA
709 VARELA, RUBY NOBLE
710 VARGAS, MELISSA GABRIELLE HERNAN
711 VARGAS, RIZALDO PONTING
712 VELASCO, AUGEE LOPEZ
713 VELASCO, STEPHEN MENDOZA
714 VELETE, JESSIE CONSTANTINOLA
715 VERGARA, MARTHA EDSEL GARCIA
716 VICEDO, ERMINDA VILLAFLORES
717 VICENTE, CYNTHIA AGUSTIN
718 VICTORIA, GEORGETTE MELENDEZ
719 VICTORIA, JOEL SARIT
720 VILCHES, SHARLENE DAQUER
721 VILLADOLID, PINKY ARANZAMENDEZ
722 VILLAMOR, GILES ANTHONY LOFRANCO
723 VILLANUEVA, EUGEL MA ARCE
724 VILLANUEVA, MARLO BENEDICTO
725 VILLEGAS, JASON JUDE PICKELL
726 VILORIA, BEN HUR RONQUILLO
727 VIRAY, ARIES IVAN GALANG
728 VISTAL, PRINCESS LYN NABONG
729 WALDE, ANTHONY XENON LUNA
730 WINTERS, IDELLE MEDIJA
731 WOO, RANDY BRANDO CAÑETE
732 YAPAN, ELY ZABALLA
733 YASAY, DIXON QUIBLAT
734 YNION, FRED JR SUIZO
735 YSON, NADINE HINAY
736 ZAFRA, MARIA HAZEL CRIZALDO
737 ZAVALLA, PEARLEE BAYBAY
738 ZAYCO, JOVIL VILLANUEVA
739 ZIGANAY, JONATHAN MINGMING
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