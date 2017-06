739 examinees pass the Environmental Planner Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 739 out of 1,739 passed the Environmental Planner Licensure Examination given by the Board of Environmental Planning in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian and Tacloban this June 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABAD, SAMUEL ACASIO

2 ABALUS, MARIETTA FERNANDO

3 ABARQUEZ, LAGRIMAS DELFIN

4 ABAS, FERDINAND ESPIRITU

5 ABELADO, KING LLOYD BANDILAO

6 ABLAN, LORRAINE ANGELICA CO SAM

7 ABOGADO, ELIZABETH LIGAYA

8 ABOY, RAYNITA AMBIDA

9 ABULENCIA, FELIPE II PINLAC

10 ACEDERA, BENJAMIN LAGAR

11 ACEPCION, LEOVILYN ALAIR

12 ACERO, NOLITA LABERINTO

13 ACOSTA, JARICK ABARIENTOS

14 ADOLFO, REYNALDO CAMILO

15 ADRIANO, JEROME MAYLAD

16 AGBAYANI, MA LUZ VILLAREAL

17 AGERO, ERWINBOYD CALARANAN

18 AGSUNOD, RONILO GAPUZAN

19 AGUANA, JOS ALBERT CRESPILLO

20 AGUDO, MEDARDO LOUIE CASTANO

21 AGUILAR, DONNA BELLA FIGUERAS

22 AGUIT, LENY RENITA LONOY

23 AGUSTIN, JULIET PACALIOGA

24 AKBAR, MARIA CHRISTINA ALOMBRO

25 ALAPAG, JEANETTE SANICO

26 ALARCON, ARNOLD JR BERBAÑO

27 ALBERTO, LENNIE BAUTISTA

28 ALCARAZ, ALPER JOHN GARCIA

29 ALCUIZAR, VANESSA TORNITO

30 ALDE, JULIO TUGONON

31 ALDEA, JOSEPHINE ORENDEZ

32 ALERTA, RENO VALENCIA

33 ALONTE, MA CRISCIA DOLOM

34 ALTEA, JAZTIN ROBERT DE JESUS

35 ALTO, LUZVIMINDA CLAMOR

36 ALYA-ON, AILLEEN MELODY ENGUERRA

37 AMBAGAN, AMI MILLENDEZ

38 AMOROSO, ANNA MARIE PADRON

39 ANCHETA, MAY ROSE DELOS REYES

40 ANDAL, RON KAREL NACIONAL

41 ANDALLO, JANICE GAPOL

42 ANDEA, DANIEL BULA

43 ANDINO, DIANA BASIT

44 ANDOWAG, WILFRED BATOY

45 ANDRES, RIZZA TRUMATA

46 APALE, MARVIN FRANCIS UGAT

47 APURADA, LOUELLA MAY LIM

48 AQUIATAN, REY BENEDICT DOCOR

49 ARIAS, ALVIRA LAMPONG

50 ARRANGUEZ, GENARO QUEZON

51 ASINGUA, ALVIN ALONZO

52 ASUAR, BRYAN JERICK LAVILLA

53 ASUNCION, ROMEO AGTINA

54 AUSTRIA, MILDRED GONZALES

55 AVENIDO, MARIA CRISTINA CAGURANGAN

56 AVILA, JESSIE BIONG

57 AYO, REINO STEPHEN AGBAY

58 BABAN, MARIA LUISA BASQUIAL

59 BACUÑO, DONNA PAGADUAN

60 BADON, FELIX JR TRIVILEGIO

61 BALABA, AMIELA SINGCO

62 BALABA, CANDIDO JR BALAGOT

63 BALACUA, ALICIA ASIONG

64 BALAHAY, ROJEH JAMES TUMLOS

65 BALANAK, HECTOR MICHAEL BABIERA

66 BALAYAN, LYDIA MELANIE CASELA

67 BALBA, GINNO FLORENCIO CALLAO

68 BALBIN, TIRSO JASMA

69 BALLESTEROS, BENITO JR QUINTO

70 BALQUIN, RAMIR MABAYLAN

71 BALURAN, JEFFY ALMAQUER

72 BANCORO, CANDIDO ALFRED II AZARES

73 BANDOL, JOBERT JOHN BROÑOLA

74 BARAIRO, ANA MARI VIOLETA LABORDE

75 BARIZO, JOSE ALFONSO VILLAFUERTE

76 BARLAM, ARACELI GAHI

77 BARREDO, NELIA TISMO

78 BASBACIO, RAMILITO REMO

79 BASBAS, SUSAN BALASTA

80 BASQUEZ, LEONEL AMANONCE

81 BATAGA, MA TERESA VILLANO

82 BATAN, KIRBY JOSEPH MACANIP

83 BAUTISTA, BRIDGETTE LORRAINE ESTRADA

84 BAUTISTA, CARMENCITA BENE

85 BAUTISTA, EDITO JR MABOLO

86 BAUTISTA, JAMES CHRISTIAN TEJOME

87 BAUTISTA, JOSELITO ROJAS

88 BAUTISTA, QUEENNIE PANELO

89 BAUTISTA, ROSALIA TORRES

90 BAYAUA, MICHELLE HERNANDEZ

91 BEJO, DEOVELYN AMOTO

92 BEKE, EVANGELINE UNDALOS

93 BELARDO, RAPHY BASQUIÑAS

94 BENGUA, DOMINIQUE UY

95 BENITEZ, ROGELIO TALAMAYAN

96 BERECIARTE, MARY DAPHNE GIL

97 BERGONIO, EMERSON LACSON

98 BERMUDEZ, VIVIEN SOLIZA

99 BERNARDO, RODRIGO FERRER

100 BETIA, CHRISTIROSE JIREH REOLA

101 BETQUE, AUREL RAYMUND PALINGE

102 BICALDO, ROLLIE CHRISTIAN MAGO

103 BICLAR, SALIM BERNALES

104 BIENES, RIZZA LEAH DELORIA

105 BIGOY, JOVEN SALMORIN

106 BILIBLI, ARNEL DULNUAN

107 BITANTOS, BRYAN LAGURA

108 BITCO, MARIA KATHERINE LOPEZ

109 BOCHORNO, AMELIA ANFONE

110 BONIFACIO, MARY FLOR BLANCO

111 BORATA, FILEMON JR REPOL

112 BORBON, LOIDA LISBO

113 BORJA, ARIES CRISOSTOMO

114 BRANDINO, WENDELYN ALABA

115 BUENAFLOR, FRANKLYN RONDAEL

116 BUETA, MILLIE CASAUL

117 BUNO, MICHAEL BENEDICTO

118 BUSQUE, J B TOMAS IV HAPITAN

119 BUSTAMANTE, JAYSON DANAG

120 BUSTO, DON VINCENT BAUTISTA

121 BUTEL, SONNY ARNEDO

122 CABAHUG, JANE JAROPOJOP

123 CABAOBAO, LYSSA MAE GUYOT

124 CABIAS, RODULFO MALQUISTO

125 CADAME, MARIA FRANCISCA BINGAY

126 CADWISING, GRACE SAYSAYEN

127 CAGUIMBAL, PAZ COLLANTES

128 CAHILOG, ALBERTO JR CORTES

129 CAJITA, ANNABELLE GUERRA

130 CALARA, ROSANNA SANGALANG

131 CALDERON, KIM DYAN ABENOJA

132 CALLEDO, CLIENT MACARAEG

133 CALUDUCAN, HENRY BORROMEO

134 CAM, RAOUL ENRIQUEZ

135 CAMBRONERO, GIL MAGHANOY

136 CAMEÑA, KEITH DELGADO

137 CAMPOSANO, KRISTINE BRUCELO

138 CANTA, JANIS CLAIRE SALVACION

139 CANTAY, JASON CABALONA

140 CAPARAS, AARON SAGE REYES

141 CAPATI, RENATO MANIAGO

142 CARAS, MA IVY PELAGIO

143 CARLOS-MANUEL, JANE ANNE GENOVA

144 CARPIO, LEA BARAQUEL

145 CARTEN, ESTHER LABAJO

146 CARTOJANO, MARJORIE BANDOLON

147 CARTOJANO, REY DUNGOG

148 CASALEM, SUSANA MACHAN

149 CASILAC, MIKE MENESES

150 CASINTO, MADANIA MALANG

151 CASTELAR, CICELIA AUSTRIA

152 CASTILLO, ARIEL DENDEN

153 CASTILLO, ARNOLD BATALAO

154 CASTILLO, JOVELL ILAGAN

155 CASTILLO, MARLON DACUMOS

156 CASTILLO, MARY JANE SERRANO

157 CASTILLO, RELLY ESCONDE

158 CASTILLON, JULIBERT BABOR

159 CASTOR, BERNARDO JR DIWARA

160 CASTRO, EMMANUEL VICENTE

161 CASTRO, JENNIFER HIZON

162 CASTRO, KAREN JOY PABLICO

163 CASTRO, LYCA SANDREA GONZALES

164 CASTRO, RICARTE MANAGUELOD

165 CASTRO, VICENTE RAMON ALCARAZ

166 CATALAN, EUGENE RETITA

167 CATAPANG, DECELYN BERNADOS

168 CAÑOSO, PETER VILLA

169 CELEMIN, BELINDA PALAS

170 CELESTE, ROMEO BONILLA

171 CELESTE, SANDY BARCARSE

172 CELSO, FILIPINA ENCILA

173 CERTIFICO, MAMERTO JR DUMDUM

174 CHAN, SO JR ARCEGA

175 CHEE, JAYSAN RAY NGUJO

176 CHICA, CRISTETA CONRADO

177 CHUA, LUCILLE HIZON

178 CHUA, MANGELICA AVES

179 CHUA, SERGE JR TAN

180 CIEGO, AURORA CASTRO

181 CLAUD, ASIL SABAR

182 CLAUD, JAYLORD PONCE

183 CLAVE, JOSEPH DIDIUS LEONICO

184 CLEMENTE, EMILIANO GATBONTON

185 COLINA, TRIFON AVE GENEROSO

186 COLLADO, GWYNETH GRACE BENZONAN

187 CORPUZ, JOY MARVIN CAYANAN

188 CORTES, CARMEN BAYLON

189 CORTEZ, AGNES DEL ROSARIO

190 COSEP, JAMES CARANTES

191 CREAYLA, MERALUNA AROCHA

192 CRISOSTOMO, JONALYN ISUELA

193 CRISTOBAL, REYNALDO JR MACLANG

194 CRUSPERO, NAEL JOSEPH DEVELLERES

195 CRUZ, GLORIA TIAMZON

196 CRUZ, JEFFERSON GADIA

197 CRUZ, RUSTICO NOLI DOMALAON

198 CUA, JOSE ALFONSO MARIA CARLOS

199 CUARTERO, NOEL CAHILOG

200 CUASAY, JO ANNE LUMANGLAS

201 CUILAN, ALBERTO JR BINAY-AN

202 CUNANAN, EARVENE JARED SARMIENTO

203 CUYCO, RODEL CANALES

204 CUZON, JHANN ANGEL SALVACION

205 DABLO, EMERSON CANAMA

206 DACASIN, JOSEPH ABUEL

207 DAIRO, JANETTE PANIZALES

208 DALIGDIG, JORGE CATUBIG

209 DANGPAS, IRENE ANTERO

210 DANNANG, CLODELIA TICANGAN

211 DAQUIGAN, JOHN ADAM ORTEGA

212 DARANGINA, ANGELIE JOY GONZAGA

213 DARAUAY, ROSABEL SUYU

214 DARLE, KATE CONLU

215 DATOR, MA CLAUDINE-ROS SAJOR

216 DAUD, AMBROJOE MAHAMUD

217 DE ASIS, JOSE JR JO

218 DE CASTRO, ROUENNE CAMILLE GREGORIO

219 DE GOROSTIZA, GERALDINE MARIE CINCHES

220 DE GUZMAN, ROMMEL CONDE

221 DE JESUS, ANNE MARIE MENDOZA

222 DE LA CRUZ, PATRICIA MAE DEQUILLA

223 DE LOS SANTOS, LORAINE MEI TEJIDA

224 DE MESA, MARIA THERESA ESTORNINO

225 DE NICOLAS, EDWIN VILLEGAS

226 DE VERA, FREDEL JUBILO

227 DE VERA, MISAEL JAPONES

228 DECOY, SALVADOR OMERO

229 DEJUCOS, JERESSA LOTIVIO

230 DELA CRUZ, ADELINE PURISIMA

231 DELA CRUZ, EDELSON CAFIRMA

232 DELA CRUZ, HERSHEY TAPIA

233 DELA CRUZ, JUSTIN VICTOR NISPEROS

234 DELA PEÑA, PHILIP DARWIN SUIZO

235 DELLOSA, MARVIS GARCIA

236 DELORIA, JULIUS CAEZAR GALAN

237 DELOS ANGELES, ALDO JUSTINO SALVADOR

238 DELOS REYES, FRANZ JULIAN PUIG

239 DESOASIDO, EDWINA DULANG

240 DESPALO, OFELIA ARANETA

241 DIGAY, KAY LEGRAND RAMOS

242 DIJAN, JOYCE FAITH MARANAN

243 DIMAGIBA, LEMUEL TAGANAS

244 DIN, MARY JASELLE MARQUIALA

245 DINEROS, ARMINDA GOTIS

246 DINUMLA, HANSI GUINILING

247 DIONELA, LEONARIS DIOSO

248 DIPUTADO, NIMFA CATALUNA

249 DIZON, WILFREDO JR TACIPIT

250 DOLOJAN, DENNIS AGOTE

251 DOMINGUEZ, ELIZA YAGYAGAN

252 DORIMON, MARITES ELOPRE

253 DUHAYLUNGSOD, JONA ABELLANA

254 DULAY, ANNIELYN DEVERO

255 DULTRA, REY ROA

256 DUMAN, MIGUEL ESTELEYDES

257 DUMOGHO, HONEY LOU LUMAYAG

258 EDEM, VICENTE ENRILITO TAMBIS

259 ELIGUE, JOHN CEFFREY LIGERALDE

260 ELVINIA, NOEMI CREDO

261 ENABE, GIOVANNI TAN

262 ENON, CRISOSTOMO JR YSEG

263 ENRIQUEZ, ANNE RIZZA ALBAN

264 ESCALONA, CARINA BALDOVINO

265 ESPERO, FERNANDO GERARD III ORTIZ

266 ESTANDIAN, EDUARD ZON SIMBAJON

267 ESTANIEL, FERNANDO MERCADO

268 ESTEVES, NEIL JOHN CLARENCE ECHAVEZ

269 ESTOCE, YRISH MAE ARMAMENTO

270 EUGENIO, ALBERT DELA PENA

271 EVANGELIO, EVANGELINE MANALO

272 EVANGELISTA, ANDREW ABREJAL

273 EVIDENTE, ELTON PIERRE REYES

274 FABILLAR, LADY ANN MORENO

275 FABULA, RONAMAE GAMO

276 FADRI, IVAN STEPHEN FETIZANAN

277 FAJANEL, MARICEL FEDOC

278 FAJARDO, DENNIS ALLAN YAP

279 FAKAT, DEBORRAH FOMOCAO

280 FAMILLARAN, NOEL CARRIEDO

281 FARINAS, FLORENCIO JR FAELDO

282 FARRALES, JEPP VIZCONDE

283 FELIX, LESTER ASIADO

284 FELIZARTA, JOSEPH DOMINIC SUMILE

285 FENOL, JETRIEL LOUIE ALBAY

286 FERAREZA, ALMA PASCUAL

287 FERNANDEZ, ANTHONY ROSALIA

288 FERNANDEZ, DANILO ORIENTE

289 FERRE, ENRICO CHAN

290 FESTIJO, EDGAR GUALBERTO

291 FIESTA, MARIA ADELA ANTE

292 FLORENDO, BEJAY MONSALUD

293 FONOLLERA, ARNOLD BALAOEG

294 FONSECA, BENILDA MUNAR

295 FRANCISCO, AGNES JUARE

296 FRANCISCO, FRANCO BACAYO

297 FRANCISCO, JONAR PABRO

298 FRANCISCO, NARCISO JULIAN

299 FRANI, YESMEEN BARZAGA

300 FRIAS, ELOISA DE GUZMAN

301 FUDADERA, AILEEN SOLAMO

302 FUDERANAN, JAIRUS DOMINISAC

303 FUENTES, FROILYN TRAYVILLA

304 FUENTES, RYAN TIBAYAN

305 GABUMPA, ERNILO BENTILANON

306 GAJASAN, NIÑO JACINTO DE DIOS

307 GALLIETO, FERNANDO PASCUA

308 GAMOS, REISSA LAROSA

309 GAPASANGRA, ROBERTO JR CEJO

310 GARCIA, JANICE VALDEVIESO

311 GARCIA, KRISTIANE GONZALES

312 GARCIA, MA FATIMA GERONIMO

313 GARCIA, NILDA SALENGUA

314 GARCIA, ROCHELLE ANNE ANASTACIO

315 GARING, JOHN LANUZA

316 GARRONITA, MICHAEL GREGORY

317 GASPA, MELANIE CASIQUIN

318 GASTALA, DAN ROMMEL TONQUIN

319 GATANELA, ELIAS JR AMARO

320 GAVIANA, RAMIL BAYLOSIS

321 GAVILAN, VICKY MAE CAPITO

322 GAYAGAY, ROCHELLE ESICAN

323 GAYOTIN, TEACHIE ARCEO

324 GEDUSPAN, LEILANIE GANEA

325 GENIL, ARISTEO JOSEPH CALATA

326 GENODIA, ROMEL FLAGNE

327 GENTEROY, EDUARDO GUTIERREZ

328 GERONIMO, JOSEPH RYAN VERANO

329 GLORIA, RICHARD TIONGCO

330 GO, JAN LUKE PATRICK NUÑEZ

331 GO, MARIE ANGELIQUE CRUZ

332 GO, MARY KAROL FE RAMIN

333 GODOY, GILDA LASIN

334 GODOY, JANUARIO BISCOCHO

335 GODOY, MARIA CLARET AMUL

336 GONZAGA, ROY NEIL ABELLANOSA

337 GONZALES, AVA JOANNE MIGUEL

338 GONZALES, KATHRINE AGUDA

339 GONZALEZ, EMERITUS FERMO

340 GOROSIN, MARISSA CODIÑERA

341 GRANA, LEVITA BLORECIA

342 GUIANG, C LOU BUTAY

343 GUIAYA, ARGEAN SILO

344 GUILLERMO, RAFAEL APUNGAN

345 GUILLERMO, ROGER GALORPORT

346 GUINTO, YNGRAN PRESCHELLE PILLE

347 GULLE, GINA CAWAYAN

348 GUMERA, AL DEXTER BROBO

349 GUPIT, MARISA MANONGSONG

350 GUTIERREZ, DONDON MAGNAYE

351 HALAGO, IRVING DANILA

352 HALASAN, FLORENCIO JR VIRADOR

353 HALEY, JAMELA PANGILINAN

354 HATAGUE, ROY BUGAHOD

355 HERIA, MARICRIS RONGO

356 HERNANDEZ, HONEY VELLE IGNACIO

357 HERNANDEZ, JOSEPHINE GALVEZ

358 HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN HEMEDES

359 HIMALA, JONATHAN TEC

360 HIZON, ANGELYN CAPITULO

361 IBAÑEZ, CARLYN ANN GONZALES

362 IGNACIO, ROWENA VICTORIO

363 ISRAEL, JOSEPH ANDY PARUNGAO

364 JAGO-ON, KAREN ANN BIANET

365 JAGONIA, LETICIA ETCUBAÑAS

366 JALOVER, CHERRY LYN SANGILAN

367 JAMANDORES, LENLENINI UJANO

368 JAMONIR, MANUEL TECSON

369 JAO, JONEL NICOLE ANG

370 JAVATE, JULIETA POCDO

371 JIMENEZ, JUNEL JIG GARCIA

372 JIMENEZ, MARIANNE DANETTE DORIA

373 JOVITA, GRACE YU

374 JUANITAS, EMMANUEL BENDITA

375 JUMAQUIO, JAYSON SANTIAGO

376 KILEY, MARICEL DALUPING

377 KIMPO, ALBERTO HAMOY

378 KIRAM, JUMDAIL MOHAMAD

379 LABERGUE, JIGGER PRUDENTE

380 LACDAN, ATHENA BEATRIX FERNANDEZ

381 LACTAM, EDWARD SALVADOR

382 LADIA, RONEL MIGUEL

383 LADRIDO, ROSARIO LEDESMA

384 LAGON, ABEL DIZON

385 LAGUESMA, CATHERINE ARQUIZA

386 LAGUIAB, KAMALUDIN JR KAMAONG

387 LAGULA, ERNESTO JR CASILDO

388 LAMANERO, MARIE ANDREA BUHAT

389 LAMBAN, NEIL AGOR

390 LANZADERAS, JANUARIO DALUZ

391 LAO, DULCE AMOR EJE

392 LAPINID, JESSIE CHRISTOPHER BELLO

393 LAPUT, CHARLIE BAJALAN

394 LARA, REY BARO

395 LARON, FREDDIE CORNEL

396 LAURIO, PEARL LIEZL CHING

397 LAURON, AURORA MINESES

398 LAURON, JOANNE MINESES

399 LEGASPI, ELENA DOMINGO

400 LEHITO, ROSITA PALLANAN

401 LEJARDE, GODESIL GARCIA

402 LENCIO, JASON ALEJANDRINO

403 LEONAR, JUDD NICHOL LIM

404 LEYCO, ROBERTO SAN JUAN

405 LIKIGAN, DANIEL KULPO

406 LIM, LILY MAY EVORA

407 LIM, PATRICIA ERIKA MARIE LLANDER

408 LIM, SHYJIE MEI SABANAL

409 LIM TAMPOS, EMMANUEL ARBASA

410 LINCALLO, WILLY PEÑARANDA

411 LING, JESI ALEC MANGALINO

412 LIPA-OD, BONIFACIO AMAYAG

413 LIQUIDO, HELEN MELGAR

414 LITERATUS, ROLAN FLOR

415 LOFRANCO, FELOTEO JR DOCDOC

416 LOGRONIO, FERLYN VILLAROYA

417 LOPEZ, AMELIA MAGO

418 LOPEZ, NORBERTO MARQUEZ

419 LORAYES, ALEX AMADOR

420 LORENZANA, JESUS ACERADO

421 LOSBAÑES, VENUS ANIVERSARIO

422 LUBGUBAN, APOLLO LORENZO ANDAM

423 LUBGUBAN, NORIBEN JAY BUZARANG

424 LUGO, AMOR ACENAS

425 LUSAYA, VINCENT SUCALDITO

426 MAANDIG, ABIGAIL BUSTAMANTE

427 MABANING, YASSER PANGANDAMUN

428 MACABALES, GAUDENCIO JR SALVAN

429 MACALOS, EMMANUEL LOPEZ

430 MACANA, PREXY PEARL CALVARIO

431 MADEJA, LEONARDO JR VENERACION

432 MADIN, GINA BONIFACIO

433 MADO, DANILO CABANGANGAN

434 MADRILEJOS, JESSICA FELIPE

435 MAGASO, GRACE TOMARONG

436 MAGDAONG, JASON NEBRES

437 MAGHARI, ARMANDO JR CAGANDE

438 MAGONCIA, JEDIDIAH ESTELA

439 MAGSINO, EDUARDO MAGBANUA

440 MAHUSAY, SYLVIA BERNARDO

441 MAKI, DONESIA TELINO

442 MALAGUEÑO, UZZIEL CESTINA

443 MALDONADO, MARYANN MATANGUIHAN

444 MALIXI, RASMIAH MAYO

445 MALUYA, JONATHAN DEHAY

446 MALVAR, MELANITA GALANG

447 MANAGBANAG, HARVEY ABARQUEZ

448 MANAGBANAG, ZYRA JOY ABARQUEZ

449 MANAOG, MELANIE DAYAO

450 MANGUBAT, JESREL BARBANIDA

451 MANGUNLAY, MERCEDITA GULAY

452 MANIGO, ARTURO JR BLANCO

453 MANLABAO, WILYN JOY NANTES

454 MANLULU, ARLYN OME

455 MANNIX, PERLYNA ADOLFO

456 MANOJO, GAZEL CORESIS

457 MANUEL, CAROLINE GAUD

458 MAQUILING, KARL SAM MATADOS

459 MARBELLA, MARK ANDREW LABALAN

460 MARCE, GERONIMO JR DEBLOIS

461 MARCELINO, MA LINDA LENLEN GABBAC

462 MARCELO, GERARD CASTRO

463 MARFIL, ALMA GEREMIA

464 MARIANO, MARLON GELLIDO

465 MARIBBAY, DIMAS MALANA

466 MARIFOSQUE, MARIA VILMA AMARILLA

467 MARPURI, DANTE PENA

468 MARQUEZ, NELLIE HIDALGO

469 MARTEL, MARITES GONZAGA

470 MARTIN, MINAROSE LAOANG

471 MARTINEZ, RUTH CONDENO

472 MARTY, JOEYLYN NATO

473 MARZOL, DIONESIO GOMEZ

474 MATALOG, LOURDES DELICA

475 MATANGUIHAN, JOEL TAGALOG

476 MAXIMO, JOHN-REY CASTRO

477 MAYOR, AERON DONATO

478 MAYOR, GUILLERMA DAYANDAYAN

479 MAZON, SHIRLEY SILVA

480 MAÑIBO, MAY CASTILLO

481 MEDIDA, SIONY ANAC-ANAC

482 MEDIODIA, NEIL LEMON BULAY-OG

483 MEJILLANO, PRISCELLA BATOCTOY

484 MELGAR, LYDIA MUÑECA SALCEDO

485 MENDOZA, CEFERINA MENIA

486 MENDOZA, CHRISTINE JOYCE BETIA

487 MENDOZA, NOEL DELA CRUZ

488 MENES, CHENLEE ORESCA

489 MERCADO, HILDA PAMPLONA

490 MILAN, EVA MORAN

491 MILLEVO, DENY LOBRIDO

492 MISA-QUINATADCAN, ALEJANDRINA REYES

493 MISSION, JORGE MENDOZA

494 MOLINA, MELMARIE ALCANTARA

495 MONJARDIN, JUNILOU DE LEON

496 MONTALES, MONITA NITRO

497 MONTINO, ELMER TUDAYAN

498 MORA, JENNIFER TOLENTINO

499 MORALDE, ADJUTOR MAYOL

500 MORES, LOVELY SEÑORIN

501 MORGA, CONNIE BITUIN

502 MORIT, MARY GRACE TENER

503 MULLER, KATHERINE IONA SAMBILAY

504 NAUNGAYAN, MARIANNE JANE ESPIQUE

505 NAVARRA, ALEX TRAYVILLA

506 NEBRIJA, JULIA CATHERINE BAUGNIET

507 NERY, FLORIAN RHIZA RAMOS

508 NIEVA, MELIZA NARVAEZ

509 NUÑEZA, RONALD BAGASON

510 OCAY, EARL DWIGHT LAGARE

511 OCHOA, JOANNE GRACE REGALO

512 OCLEASA, MARLO DAPITILLA

513 OCTEZA, FRANCIA DESTURA

514 ODTOHAN, ESMERALDO APOR

515 OGOC, OLIVER SILLACAY

516 OLAER, MARIA LEOFE PLEÑOS

517 ONG, GONZALO JR GUATNO

518 ONGKINGCO, ANGELICA CHRISTINE

519 ONTINA, EUTEMIA BERNALES

520 OPEÑA, ARTURO NARNE

521 ORAT, KENN OLIMBA

522 ORBITA, RONALD LOPEZON

523 ORGEL, MARIO CARALOS

524 ORION, MARIO JENNIFER ROSCO

525 ORQUIOLA, SERAFIN DAPAL

526 ORTILLA, JOAN GRACE NATURAL

527 ORTIZ, MAE SANTOS

528 OSIO, ARNULFO TIMBANG

529 PAALISBO, ROLANDO SUMAYANG

530 PAASA, EMELGAR CHRISTJOHN IV ELLO

531 PABLEO, DONALI GEM MANALANG

532 PACABIS, RYAN TEJADA

533 PACINABAO, BEVERLYN PALOMARIA

534 PADERANGA, BENITO CORPUZ

535 PADILLA, MILAGROS JUGUILON

536 PADIO, SUSANA LARUAN

537 PADRONES, IMELDA LAPIDEZ

538 PAGATPATAN, ABEGEL ASUNCION

539 PAGUSARA, SHEMER LEV RAMA

540 PALAO, ERICK JOHN MARAVER

541 PALOMAR, NERLISA DETICIO

542 PANGANIBAN, KIMBERLY JOY AGNAHE

543 PANGCOGA, KROSCIEB ACUT

544 PANTALEON, FRANCO GUISAO

545 PARAS, JAMES ANDRE MANABAT

546 PARCA, MARIE FELIPE BOBER

547 PARDILLO, JOEL SUMABAN

548 PAROJINOG, EVANGELINA PEREZ

549 PASCUAL, AUGUSTUS BILAW

550 PASCUAL, JOHN PATRICK MARQUEZ

551 PASCUAL, LINNITO MESURADO

552 PATARLAS, LEE MAGHINAY

553 PATTAGUAN, JEZREEL MALAMUG

554 PATTUNG, BONIFACIO CANCEJO

555 PAULIN, SUNSHINE GABONADA

556 PAYE, CONSTANCIO JR ALARVA

557 PECASO, JERICK PALIMA

558 PELAEZ, RODEL BARRIENTOS

559 PELAYO, NOROLLAH BUAYAN

560 PELIAS, DANNY GERONG

561 PELPINOSAS, RICA JOY MABELIN

562 PEREZ, VICENTE JR CARINO

563 PERLAS, MARILYN ACHIVIDA

564 PESIMO, LANY FROA

565 PETALCORIN, PHOEBE BISAHAN

566 PILANTE, LIEZEL MARTINEZ

567 PIRAMIDE, JOIE DE CHAVEZ

568 PLACA, VICKY SARMIENTO

569 PO, RANDY HAMOR

570 POLINAR, LUCRECIA LIMEN

571 PORRAS, FIONA AIRIS PONCE DE LEON

572 PORRAS, RONA KRISTIE COMPAS

573 PRADO, ALMA BELLA MORTEGA

574 PUERTO, ALLAN YAMID

575 PUNZALAN, KENAZ CAMACHO

576 QUIJANO, MAX LABAYEN

577 QUIMADA, CHARLES DOUGLAS TANJAY

578 QUINTOS, RAMONA TERESA DE LARA

579 QUITALIG, ROSALINA SALAZAR

580 QUIÑO, ROBIE PARADERO

581 QUIÑONEZ, BABY NIEL DEGUITO

582 RABANG, MARY JANE MENDOZA

583 RABANOZ, JOSIE JEAN RUALES

584 RAMOS, IRIS HOPE MAHIPUS

585 RAMOS-BORLONGAN, RITTA DIANNE GONZALES

586 RAUT, RAUL DEPALUBOS

587 RAVELO, LACHELLE MARIE GONZALES

588 RAVELO, ROTCHIE MAWALIC

589 RAZON, MELANIE JOY ABID

590 REALA, JEREMIAS GEONANGA

591 REBENITO, RAQUEL ARQUISOLA

592 REGALA, MARIA BENITA OCHOA

593 REMEDIO, REMEGIO IDULSA

594 REMETIO, JOSH STEPHEN CHIANG

595 REMO, VINSON MANZANILLA

596 RENDON, OSCAR BUREROS

597 REY, RICARTE PORFIRIO ABAD

598 REYES, GREGORIO SALAZAR

599 REYES, JUVY BINGIL

600 REYNADO, RACHEL LEE CERNA

601 RICO, ADELIO DALUPIRIT

602 RIGOR, JOSE FROILAN TRASPE

603 RILLERA, CHERISH MENNAO

604 RITARDO, JACINTO CABURATAN

605 RITARDO, NELIDA CABANAG

606 RIVERA, ALLAN VALENCIA

607 RIVERA, REYNALDO CARLOS

608 RIÑEN, JOHANNES LAWRENCE CENIT

609 ROCA, VALMIKE FERNANDEZ

610 RODRIGUEZ, VERONICA MANZANO

611 ROJAS, MYRA VELANDRES

612 ROMO, KENNETH CARL BALANI

613 RONQUILLO, MA LOURDES CANON

614 ROSARIA, MARIA RACHEL REFORMA

615 ROSCAL, MARIPAZ BARTOLOME

616 RUMINGQUET, CRISTINA BUA-AY

617 SABITSANA, MICHELLE P MOCORRO

618 SAGUN, JOVENEE CAWALING

619 SAJO, MYRA LABADIA

620 SALAS, LENNIE ESPINO

621 SALENGA, GERALDINE DELA CRUZ

622 SALGADO, JOSEPH ESPIRITU

623 SALVAN, NOEL AGUILLON

624 SAMIANA, SHAHADA MATALAM

625 SAMILLANO, ROSANNA MACAILING

626 SANCHEZ, ROLANDO PENDON

627 SANCHEZ, ROSABELLE OZOA

628 SANTIAGO, JANELLA BACANI

629 SANTILLAN, MARJORY ADANO

630 SANTOS, DIOSDADO JR REYES

631 SANTOS, MICHELLE ANNE CRUZ

632 SAPUGAY, ANNADEL FLORES

633 SARABIA, SHERYLL BAIT

634 SARMIENTO, CAMILA CRUZ

635 SARMIENTO, EDWIN FARAON

636 SASIL, MARCIAL JR ALFECHE

637 SEBASTIAN, FELIX ESPIÑE

638 SEGARRA, AMELITO JR LLAGAS

639 SEIDEL, ALBERT REGGIE SANTOCILDES

640 SEPE, RANULFO DAMALERIO

641 SERACARPIO, ZANIE PANOREL

642 SERO, ALBERTO JR PUIG

643 SERRANO, RODOLFO JR TUBAL

644 SERRANO, RUBY ABEGAIL CADELIÑA

645 SESE, NANETTE BIGNAYAN

646 SEVERA, MICHAELANGELO ROMANES

647 SEVILLA, RAMON CAVADA

648 SIAREZ, JHONEL SARMIENTO

649 SIBUGAN, RIALYN PANAL

650 SICAT, RODRIGO SAIPUDIN

651 SILARDE, CARINA DEBAJA

652 SIMBOL, ROBERT CERVANIA

653 SINOY, ANTONIA EGE

654 SIÑEL, NIÑO PAULO ANDRADE

655 SODUSTA, HAROLD ESCALO

656 SOMBELON, MA JASMINE POSTRANO

657 SOMERA, CRISTINA BACCAY

658 SONTILLANO, CONRAD EVANGELISTA

659 SORIANO, MIGUEL BULATAO

660 SULLANO, HENRY MALOLOY-ON

661 SUNGA, LOURDES FADUL

662 SUYMAN, IAN PIOLLO

663 TABLAZON, JUDD PE

664 TAGARINO, CHARLES IRVIN PRUDENCIO

665 TAGUM, EDERLINA ABIVA

666 TALAGA, MONINA LAO

667 TALATTAD, AVINA TAGUNA

668 TALATTAD, PERCIVAL BALLAD

669 TALUBO, JOAN PAULINE PRESNO

670 TAN, BEVERLY ANTE

671 TAN, JOEY ALOTA

672 TANJUSAY, ARNEL CHAVEZ

673 TAPPA, NEILMAR LAVADIA

674 TARCE, JEROME COSTILLAS

675 TAUTHO, DIEGO BANGOY

676 TEANIO, BERNARD PAUL CALO

677 TEAÑO, JUDITH ACOSTA

678 TEH, JO ANN CHRISTINE GARDUQUE

679 TEJANO, RAYMOND REYES

680 TENEBRO, MARIA CORAZON VALDEZ

681 TERADO, JUNE ILYN CANAMA

682 TERCERO, MARY ANN CAHILIG

683 TICO, MA FE BLANDO

684 TIJAMO, ELEONOR PAGHACIAN

685 TIMOTEO, NICOLLE SANTIAGO

686 TIOLO, RAMIL ROY DEE

687 TIPAY, NEOPITO JR GENIO

688 TIROL, AMMON DENIS REYES

689 TOBIASO, RANDY CABATINGAN

690 TOGNAON, REYNOLD HAGUY

691 TOMARONG, JEFFY JOHN QUITORIANO

692 TORRES, BILL JONES II ENJAMBRE

693 TORRES, ERWIN ESPIRITU

694 TOTANES, MACARIO BORROMEO

695 TUMALIUAN, FERDINAND PELOVELLO

696 TUMAOB, CATHERINE SADIASA

697 TUPAS, JANICE MENDOZA

698 TUYA, RODOLFO ARROYO

699 ULAT, MARY ANN SARAH CRUZ

700 UMALI, RAQUELITA MARASIGAN

701 UMENGAN, ARTURO VILLEGAS

702 URIAN, RODEL TUMABAO

703 UYMATIAO, STEPHANIE JOYCE SYBICO

704 VALDERIA, YVETTE GOTANCO

705 VALDEZ, ELIZA SAN JUAN

706 VALE, EDGAR ALLAN DAOHOG

707 VALENZUELA, JUDE MICHAEL ANGELO REAL

708 VALERA, CESAR PACUPIA

709 VARELA, RUBY NOBLE

710 VARGAS, MELISSA GABRIELLE HERNAN

711 VARGAS, RIZALDO PONTING

712 VELASCO, AUGEE LOPEZ

713 VELASCO, STEPHEN MENDOZA

714 VELETE, JESSIE CONSTANTINOLA

715 VERGARA, MARTHA EDSEL GARCIA

716 VICEDO, ERMINDA VILLAFLORES

717 VICENTE, CYNTHIA AGUSTIN

718 VICTORIA, GEORGETTE MELENDEZ

719 VICTORIA, JOEL SARIT

720 VILCHES, SHARLENE DAQUER

721 VILLADOLID, PINKY ARANZAMENDEZ

722 VILLAMOR, GILES ANTHONY LOFRANCO

723 VILLANUEVA, EUGEL MA ARCE

724 VILLANUEVA, MARLO BENEDICTO

725 VILLEGAS, JASON JUDE PICKELL

726 VILORIA, BEN HUR RONQUILLO

727 VIRAY, ARIES IVAN GALANG

728 VISTAL, PRINCESS LYN NABONG

729 WALDE, ANTHONY XENON LUNA

730 WINTERS, IDELLE MEDIJA

731 WOO, RANDY BRANDO CAÑETE

732 YAPAN, ELY ZABALLA

733 YASAY, DIXON QUIBLAT

734 YNION, FRED JR SUIZO

735 YSON, NADINE HINAY

736 ZAFRA, MARIA HAZEL CRIZALDO

737 ZAVALLA, PEARLEE BAYBAY

738 ZAYCO, JOVIL VILLANUEVA

739 ZIGANAY, JONATHAN MINGMING

NOTHING FOLLOWS———————-