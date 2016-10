74 examinees pass the Licensure Examination for Teachers (L.E.T./Secondary) – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) and the Board for Professional Teachers (BPT) announces that 74 secondary teachers out of 200 examinees (37.00%) successfully passed the Licensure Examination for Teachers (L.E.T.) given last September 16, 2016 in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait.

Seq. No. N a m e

1 ABILON, EMILIO AQUINO

2 AGUILAR, RUZELL FORBES

3 ALCANTARA, DINA CAINTIC

4 ANCHETA, MARINEL GARA

5 ANDANAR, SHERYL REGALA

6 ATOLE, ROMEO RODRIGUEZ

7 BATAAN, MA ANTONETTE LARA

8 BAYNO, JOCELYN CABATO

9 BOLANTE, RANEL BRIONES

10 BUNSOY, BEATRIZ QUIYAN

11 CAYABYAB, LYRICS ABONG

12 COLUMBRES, ELYZEE STA MARIA

13 COSCA, ANGELICA ROSE CORTEZ

14 DE GUIA, MARGARITA JO ANNE ESPINOSA

15 DELFIN, JANICE HONORIO

16 DIMAUNAHAN, ANNALYN HERNANDEZ

17 DOMASIAN, ESTER ONA

18 ELEGUIR, BENSUARDO JR CALONIA

19 ESCONDE, JERIEN AQUINO

20 ESMA, EGIE PEPITO

21 ESPINOSA, FELIZARDO JR LEONIS

22 ESTRADA, KEITH NICHIE TAN

23 ETABAG, EMELYN ERMOSO

24 FERNANDEZ, ERIC ALCUEZAR

25 FIGUES, REVANEE CELO

26 FRUCTOUSO, NOVA FERMALINO

27 FUENTES, JERAMIE SEARES

28 FULLEROS, VINCENT FULO

29 FUNDANERA, OLIVE FLORA

30 GASPACHO, DOROTHY JOY PEREZ

31 GAYON, REGINALDO PADAGDAG

32 H COSAIN, HAMDANI PANIOROTAN

33 KUMAYOG, MOHIDIN MOHAMAD

34 LABADAN, TERRY ANN SAGURAN

35 LAGAZO, BERNADETH DULAOGON

36 LAJARA, ANGELINE RIBOROSO

37 LAMPIAN, HEIZLE SANDIEGO

38 LANANTE, JAN RAE NAPICO

39 LAPUZ, RITCHE SARCOL

40 LAURICIO, MAIKA ANDREA CARENA

41 LAZO, RONALD CABRERA

42 LINGA, JEFFREY MALUBAG

43 MABATAN, JOCELYN MIMMING

44 MABINI, GERMAN SOLAYAO

45 MACADATO, ALIBAIR DIAMLA

46 MAGLATANG, ERNESTO MANUEL

47 MANINGGI, EDRALIN ABDULPATTA

48 MASCARDO, MONICA TORRES

49 MENDOZA, SEGRID PADUA

50 MUTIA, ROSALIE CAMANIA

51 NADER, VERONICA NANALES

52 NOBLE, RUBYLEN EFONDO

53 PADIT, ANUNCIACION LAGRIMAS

54 PANGANGAAN, ARIEL MARANAN

55 PERALTA, MARIETTA PACLIPAN

56 PERALTA, TEODORO JR BONGAO

57 RABACA, MARIA TORRES

58 RUIZ, JONH REY GAJELES

59 SABLAS, CECELIA CALMA

60 SACABON, MA ANGELICA ROXAS

61 SANTIAGO, MARILOU MAURICIO

62 SIBAYAN, IMELDA RODRIGUEZ

63 SIMBRAN, RICKY MEDRANO

64 SOLMERON, JOEMARI SUNQUIT

65 SORIO, ERIK HANS LAMSEN

66 SYED, MARILYN CABUGAWAN

67 TAAN, JONIE SABADO

68 TALABUCON, JEZER CASTAÑEDA

69 TOMAS, BENJAMIN JR SABORNIDO

70 TUGADE, GEMMA SABADO

71 TUYADANG, NARCING PEDINGAN

72 VALDEMOR, ROSEMARIE LOPEZ

73 VICTORIA, MARIBEL MANUEL

74 YUMOL, MARIA GWENDALYN JACOB

