74 examinees pass the Licensure Examination for Teachers (L.E.T./Secondary) – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) and the Board for Professional Teachers (BPT) announces that 74 secondary teachers out of 200 examinees (37.00%) successfully passed the Licensure Examination for Teachers (L.E.T.) given last September 16, 2016 in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait.
Seq. No. N a m e
1 ABILON, EMILIO AQUINO
2 AGUILAR, RUZELL FORBES
3 ALCANTARA, DINA CAINTIC
4 ANCHETA, MARINEL GARA
5 ANDANAR, SHERYL REGALA
6 ATOLE, ROMEO RODRIGUEZ
7 BATAAN, MA ANTONETTE LARA
8 BAYNO, JOCELYN CABATO
9 BOLANTE, RANEL BRIONES
10 BUNSOY, BEATRIZ QUIYAN
11 CAYABYAB, LYRICS ABONG
12 COLUMBRES, ELYZEE STA MARIA
13 COSCA, ANGELICA ROSE CORTEZ
14 DE GUIA, MARGARITA JO ANNE ESPINOSA
15 DELFIN, JANICE HONORIO
16 DIMAUNAHAN, ANNALYN HERNANDEZ
17 DOMASIAN, ESTER ONA
18 ELEGUIR, BENSUARDO JR CALONIA
19 ESCONDE, JERIEN AQUINO
20 ESMA, EGIE PEPITO
21 ESPINOSA, FELIZARDO JR LEONIS
22 ESTRADA, KEITH NICHIE TAN
23 ETABAG, EMELYN ERMOSO
24 FERNANDEZ, ERIC ALCUEZAR
25 FIGUES, REVANEE CELO
26 FRUCTOUSO, NOVA FERMALINO
27 FUENTES, JERAMIE SEARES
28 FULLEROS, VINCENT FULO
29 FUNDANERA, OLIVE FLORA
30 GASPACHO, DOROTHY JOY PEREZ
31 GAYON, REGINALDO PADAGDAG
32 H COSAIN, HAMDANI PANIOROTAN
33 KUMAYOG, MOHIDIN MOHAMAD
34 LABADAN, TERRY ANN SAGURAN
35 LAGAZO, BERNADETH DULAOGON
36 LAJARA, ANGELINE RIBOROSO
37 LAMPIAN, HEIZLE SANDIEGO
38 LANANTE, JAN RAE NAPICO
39 LAPUZ, RITCHE SARCOL
40 LAURICIO, MAIKA ANDREA CARENA
41 LAZO, RONALD CABRERA
42 LINGA, JEFFREY MALUBAG
43 MABATAN, JOCELYN MIMMING
44 MABINI, GERMAN SOLAYAO
45 MACADATO, ALIBAIR DIAMLA
46 MAGLATANG, ERNESTO MANUEL
47 MANINGGI, EDRALIN ABDULPATTA
48 MASCARDO, MONICA TORRES
49 MENDOZA, SEGRID PADUA
50 MUTIA, ROSALIE CAMANIA
51 NADER, VERONICA NANALES
52 NOBLE, RUBYLEN EFONDO
53 PADIT, ANUNCIACION LAGRIMAS
54 PANGANGAAN, ARIEL MARANAN
55 PERALTA, MARIETTA PACLIPAN
56 PERALTA, TEODORO JR BONGAO
57 RABACA, MARIA TORRES
58 RUIZ, JONH REY GAJELES
59 SABLAS, CECELIA CALMA
60 SACABON, MA ANGELICA ROXAS
61 SANTIAGO, MARILOU MAURICIO
62 SIBAYAN, IMELDA RODRIGUEZ
63 SIMBRAN, RICKY MEDRANO
64 SOLMERON, JOEMARI SUNQUIT
65 SORIO, ERIK HANS LAMSEN
66 SYED, MARILYN CABUGAWAN
67 TAAN, JONIE SABADO
68 TALABUCON, JEZER CASTAÑEDA
69 TOMAS, BENJAMIN JR SABORNIDO
70 TUGADE, GEMMA SABADO
71 TUYADANG, NARCING PEDINGAN
72 VALDEMOR, ROSEMARIE LOPEZ
73 VICTORIA, MARIBEL MANUEL
74 YUMOL, MARIA GWENDALYN JACOB
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