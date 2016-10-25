Tuesday, October 25, 2016
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    74 examinees pass the Licensure Examination for Teachers (L.E.T./Secondary) – Middle East

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    The Professional Regulation Commission (PRC) and the Board for Professional Teachers (BPT) announces that 74 secondary teachers out of 200 examinees (37.00%) successfully passed the Licensure Examination for Teachers (L.E.T.) given last September 16, 2016 in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABILON, EMILIO  AQUINO
    2 AGUILAR, RUZELL  FORBES
    3 ALCANTARA, DINA  CAINTIC
    4 ANCHETA, MARINEL  GARA
    5 ANDANAR, SHERYL  REGALA
    6 ATOLE, ROMEO  RODRIGUEZ
    7 BATAAN, MA ANTONETTE  LARA
    8 BAYNO, JOCELYN  CABATO
    9 BOLANTE, RANEL  BRIONES
    10 BUNSOY, BEATRIZ  QUIYAN
    11 CAYABYAB, LYRICS  ABONG
    12 COLUMBRES, ELYZEE  STA MARIA
    13 COSCA, ANGELICA ROSE  CORTEZ
    14 DE GUIA, MARGARITA JO ANNE  ESPINOSA
    15 DELFIN, JANICE  HONORIO
    16 DIMAUNAHAN, ANNALYN  HERNANDEZ
    17 DOMASIAN, ESTER  ONA
    18 ELEGUIR, BENSUARDO JR  CALONIA
    19 ESCONDE, JERIEN  AQUINO
    20 ESMA, EGIE  PEPITO
    21 ESPINOSA, FELIZARDO JR  LEONIS
    22 ESTRADA, KEITH NICHIE  TAN
    23 ETABAG, EMELYN  ERMOSO
    24 FERNANDEZ, ERIC  ALCUEZAR
    25 FIGUES, REVANEE  CELO
    26 FRUCTOUSO, NOVA  FERMALINO
    27 FUENTES, JERAMIE  SEARES
    28 FULLEROS, VINCENT  FULO
    29 FUNDANERA, OLIVE  FLORA
    30 GASPACHO, DOROTHY JOY  PEREZ
    31 GAYON, REGINALDO  PADAGDAG
    32 H COSAIN, HAMDANI  PANIOROTAN
    33 KUMAYOG, MOHIDIN  MOHAMAD
    34 LABADAN, TERRY ANN  SAGURAN
    35 LAGAZO, BERNADETH  DULAOGON
    36 LAJARA, ANGELINE  RIBOROSO
    37 LAMPIAN, HEIZLE  SANDIEGO
    38 LANANTE, JAN RAE  NAPICO
    39 LAPUZ, RITCHE  SARCOL
    40 LAURICIO, MAIKA ANDREA  CARENA
    41 LAZO, RONALD  CABRERA
    42 LINGA, JEFFREY  MALUBAG
    43 MABATAN, JOCELYN  MIMMING
    44 MABINI, GERMAN  SOLAYAO
    45 MACADATO, ALIBAIR  DIAMLA
    46 MAGLATANG, ERNESTO  MANUEL
    47 MANINGGI, EDRALIN  ABDULPATTA
    48 MASCARDO, MONICA  TORRES
    49 MENDOZA, SEGRID  PADUA
    50 MUTIA, ROSALIE  CAMANIA
    51 NADER, VERONICA  NANALES
    52 NOBLE, RUBYLEN  EFONDO
    53 PADIT, ANUNCIACION  LAGRIMAS
    54 PANGANGAAN, ARIEL  MARANAN
    55 PERALTA, MARIETTA  PACLIPAN
    56 PERALTA, TEODORO JR  BONGAO
    57 RABACA, MARIA  TORRES
    58 RUIZ, JONH REY  GAJELES
    59 SABLAS, CECELIA  CALMA
    60 SACABON, MA ANGELICA  ROXAS
    61 SANTIAGO, MARILOU  MAURICIO
    62 SIBAYAN, IMELDA  RODRIGUEZ
    63 SIMBRAN, RICKY  MEDRANO
    64 SOLMERON, JOEMARI  SUNQUIT
    65 SORIO, ERIK HANS  LAMSEN
    66 SYED, MARILYN  CABUGAWAN
    67 TAAN, JONIE  SABADO
    68 TALABUCON, JEZER  CASTAÑEDA
    69 TOMAS, BENJAMIN JR  SABORNIDO
    70 TUGADE, GEMMA  SABADO
    71 TUYADANG, NARCING  PEDINGAN
    72 VALDEMOR, ROSEMARIE  LOPEZ
    73 VICTORIA, MARIBEL  MANUEL
    74 YUMOL, MARIA GWENDALYN  JACOB

    NOTHING FOLLOWS———————-

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