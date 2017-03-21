755 examinees pass the Nutritionist-Dietitian Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 755 out of 1,047 passed the Nutritionist-Dietitian Licensure Examination given by the Board of Nutrition and Dietetics in Manila, Baguio, Cebu, Davao and Zamboanga this March 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABAD, JAMAICA LORRAINE UGAY
2 ABALOS, VIO EUNICE CEREZO
3 ABAPO, EMMANUEL RAYMUNDO
4 ABARRO, SHAULA HERNANDEZ
5 ABDUHADI, RADZMINA KALAYAKAN
6 ABDULAJID, BAHJA MUSSIN
7 ABLAO, CARL JOSEPH NAPEÑAS
8 ABLAZA, BIANCA LOUISSE JUAN
9 ABLAZA, VINCENT PAUL PELAYO
10 ABUEG, JESSELYN FERAER
11 ACAYEN, VALERIE CONMIGO
12 ADANTE, RHEANNA JOY RUELO
13 ADDURU, MARY BANAL
14 ADONA, DANICA APRIL SERRANO
15 ADRIGADO, ALJHOY LASMARIAS
16 AGADER, DIANNE LEA MARJADAS
17 AGAID, TIMOTHY EDER
18 AGCAOILI, DIANA CESUMISSION
19 AGRAVANTE, WENNA SHEENW SABANG
20 AGUANAN, SHIELA MAE OSING
21 AGUDA, ANGELITA UNTIVEROS
22 AKBAR, SHARHA INTONG
23 AKMAD, NURICEL KONG
24 ALANO, FLORENCE GALE MARCELO
25 ALARCON, GRACE JOCSON
26 ALAWAS, ESMIN MARIE NGAOA
27 ALBA, MA CHARIANA KAYNA PALCONITE
28 ALCANTARA, ARIANNE JOY VELASCO
29 ALCANTARA, CHRISTINE URIARTE
30 ALCAZAR, SHAIRA MAE CALUBID
31 ALI, SITTIE MARYAM KINUDALAN
32 ALIS, ABELARDO JR CORUNO
33 AMANTE, CATHERINE THERESE CATALAN
34 AMBAT, MA ANGELIKA MANGAWANG
35 AMBE, ABIGAIL QUEZON
36 AMILASSAN, SITTI AMINA NAWADIL
37 AMMUYUTAN, MARIA ALEXANDRIA BURAGA
38 AMOSCO, MA QUEENIE ROSE GABO
39 AMPIT, APPLE MICAH ABAO
40 ANAM, RUFAIDA PIMENTEL
41 ANDAL, NOREEN FAITH BAGON
42 ANDES, CRISCELE DIMACULANGAN
43 ANDOY, MICHELLE PERDESO
44 ANG, KRIZIA IRIS ARTILLAGA
45 ANLAP, HANNAH GRACE CABIGON
46 ANONUEVO, ARRIANE JOY TROPICALES
47 ANSIONG, EDELYN PINGAPING
48 ANTOLIN, EMILISA PATRICIA ROQUE
49 AQUILIZAN, MAAN RIA RIVERA
50 ARAC, DANICA JOY PACARRO
51 ARANAS, YULEKA APRILLE BUTALID
52 AREVALO, APRIL ROSE LLANILLO
53 ARICHETA, MARIELLE CALUAG
54 AROZA, CARIZSA LLOBEL ARTECHE
55 ASANI, FERDAUSIA HAMDIN
56 ASCAÑO, ALYSSA LOUIZE BALAGOT
57 ASISTIN, MARLET ESPENIDA
58 ASMAWIL, NIZZAH ARAD
59 ASUMBRADO, MARY MARGARET BULANDRES
60 ASUNCION, ISABEL MARIA MARGARITA ARNAEZ
61 ATIENZA, ANGELICA CAGUINGIN
62 ATIENZA, KRISTINE JANE SALONGA
63 ATON, MARY ANNE LOIS MAGALLANO
64 AUDIE, RAIZA MAE HASINUN
65 AUSTRIA, JAN SIRRON BALBUENA
66 AWING, SHEILA MAE ROJO
67 BACLAYO, LORRAINE MARIE ALMONTE
68 BADILLES, LORRY JEAN LANIPA
69 BAGSICAN, LIEZEL PERONG
70 BAGUIO, JORJOE ALAG
71 BAGUNU, ASHA KAMILLE MANALANG
72 BALAJADIA, LYNNETH SUMICAD
73 BALANO, ROLLAYNE MAE QUINTO
74 BALAYONG, JANNAH BESSY JO APOLINARIO
75 BALBUENA, DAISY CANASTRA
76 BALDEVARONA, LAARNI COMBONG
77 BALDOMAR, ROWENA CATAN
78 BALIO, MA GLORIA TRINIDAD TEVES
79 BALLESTERO, PATRICIA MAGNAYE
80 BAMBA, JAILAH VILLANUEVA
81 BANAS, JO PRISTINE MALINAB
82 BANDONG, DOREEN RIVERA
83 BANGAHON, CHRISLY LIANPEE ARCENAS
84 BANTACULO, JUNAHZEL PAZ
85 BANZUELA, LIEZL ELYKA VILLANUEVA
86 BARRANDA, CHERUBIM CAUZON
87 BARTOLAZO, WENZ MAY MALABED
88 BARTOLOME, JASPER ESTRADA
89 BASA, SHAIRA JAEL AGUILAR
90 BASIAO, PRINCESS JEANNE EMNACIN
91 BASO, ELOISA MARIE AMAYAG
92 BATAS, JESSAMINE GRACE MADERAZO
93 BATUON, DANA GALAPON
94 BAUTISTA, CAMILLE JENARY PASCUA
95 BAUTISTA, DONNA MAY RAMIREZ
96 BAUTISTA, HANNAH ABEGAIL JUMADIAO
97 BAUTISTA, LOUISE FRANCHEZKA DELA CRUZ
98 BAUTISTA, LOURISSE BROSAS
99 BAUTISTA, PRINCESS JEREME TOLENTINO
100 BAYA, OLSEN SENCIO
101 BAYALAS, CHRISTELLE LOIS TOLENTINO
102 BAYBAY, ARRAH JUNE ESPINOSA
103 BAYLON, GIELIANE MARIE DESEPIDA
104 BAYRO, XHIARIWEN JAANI
105 BEDAÑO, NOVA ROSE PUIG
106 BELANO, JETHRO IAN GABON
107 BELLEZA, DIAN JOY LOPEZ
108 BELO, SHERNESS ANN GARCIA
109 BENABESE, DANICA THESS MINADAÑA
110 BENAVIDEZ, CHESTER GO
111 BENITO, LADY ARIEN CAPISTRANO
112 BENSAN, STEPHANIE ARCINAS
113 BENWIC, AISHELLE JOY LICYAYO
114 BERMAS, LOURDES LAARNI JANE LALAP
115 BERNABE, JOSA ANABIANCA PASCUA
116 BERNAL, NICOLE BRIAR TAPIA
117 BERNALDEZ, SARAH JANE BALAGUER
118 BERNARDO, ARVILYN MARTINEZ
119 BERNARTE, CHRISTIANNA LOU VALE
120 BERTOL, TREESHA BEATRICE ESTANOL
121 BESTRE, MARY FLOR ACDANG
122 BETANA, HANNAH GRACE LACBANES
123 BIHAG, RIC MATTHEW CEJANE
124 BISDA, JONA
125 BOLAÑO, KEANDRA RAE ARANETA
126 BOLEYLEY, ADELAIDA BOGUITE
127 BONDAD, DENISE JANELLE CHAN
128 BONIFACIO, ANGELA BETINA PARAISO
129 BONIFACIO, MARIE ROSE AMPIS
130 BOTE, JAN PAULA PALADIN
131 BOTIGAN, DIVINA MANABENG
132 BOTONA, ZARAH MAE AUSTRIA
133 BRAVO, KEITH DARRYL SALES
134 BRUCE, NINA FRITZIE PESA
135 BUCA, MARIA PAMELA JOYCE NAZARIO
136 BUENO, CARMELA TALLER
137 BUMANGLAG, CAMILLE ANNE PARVIAN
138 BUNAG, REBEKKAH ANN FRANCISCO
139 BUNDALIAN, AREN KIRSTEN CALINGASAN
140 BURAC, GHIA CANO
141 BUSTAMANTE, MAYVEL MARTINEZ
142 BUSTAMANTE, MERRY QUEEN BALANSAG
143 BUSTILLO, CHRISTOPHER ESTRADA
144 CABALLERO, EIKA JONAH UNTALASCO
145 CABANGON, EURYALE CELIN SOLANO
146 CABAÑERO, RUSSELL JAMES MABANTA
147 CABLINDA, YLLEN LAW SACAY
148 CABRERA, KAREN TAN
149 CABRERA, SHEELA ROSE VILLAMOR
150 CABUGATAN, SEIHIENAIDAH ABDUL
151 CABUNILAS, JAN MICAH SEMACIO
152 CADAYDAY, DAN MAR MAQUIRANG
153 CAJOCSON, JUDE FAUSTINO
154 CALAGO, RACQUEL ANNE AUTENTICO
155 CALAMBA, JENNIFER CAIBAN
156 CALIBO, XAVIER ALEXANDER TADY
157 CALICA, JHOANNE ROSE INFANTE
158 CALIMBAHIN, CARLO MARTIN FOJAS
159 CALINGACION, JEZER ZOILO
160 CALINGASAN, PATRICIA MA JELLA REYES
161 CALUANG, SHARIFA KIZZRA LUDOVICO
162 CALUBAQUIB, LANIE LAYNE KUB-ARON
163 CAMACHO, JENNY TINDUGAN
164 CANILLAS, DIVINA MARCELA CALAGUIAN
165 CANLAS, ANGELA LOREN DAVID
166 CANLUBO, ARIANNE MAGDA
167 CANUTO, JOMYLES DOMINGUEZ
168 CARDIÑO, ROCELLE CAMILLE CRUZ
169 CARIM, ANIESARAH SANI
170 CARINGAL, JIAN MYRIZ TANDANG
171 CARIÑO, JEMARIE TORIANO
172 CARLOS, ROSETTE LORAINE BARIRING
173 CARTAGENA, CHARMAINE ROSE PAROCHELIN
174 CASABAR, CAMILLE EBREO
175 CASIPIT, MAIVELYN AQUINO
176 CASTILLO, LARA MARIELLE LAZARO
177 CASTILLO, SHEELA MARIE MATUNDAN
178 CASTRENCE, MARGARET JANE TABUENA
179 CASTRO, AYANAH CASTRO
180 CASUMPANG, ALLEN RICA REGAÑON
181 CATINGUEL, CLARIBEL SALCEDO
182 CAY-OHEN, PERLYNETTE NAMULNGO
183 CAYETANO, ANN CARRIEDO
184 CENTINA, REFANNIE GALINDO
185 CEREZO, CHRISTINE BEL TABLAC
186 CERIO, ROSELYN BENES
187 CHAN, ZAMAIRA MAREEN SOCO
188 CHAVEZ, JONAFE BARCELON
189 CHEN, MARIA CAMILLE LOUISE CORONEL
190 CHIN, MARLA GARCIA
191 CHIQUITO, MOHAMEL JOY ASTANG
192 CHUA, JORNALIZA BARTIQUEL
193 CLEMENTE, PRINCESS MAIANE ALCANTARA
194 CO, MADELENE JEZER TAN
195 CO, MARIA VANESSA RAMOS
196 COLDAYON, JOEMARI ESPIRITU
197 COLLADO, MELINDA ISABEL GREGORIO
198 COLONGAN, PRECIOUS BAÑARES
199 COMIN, FATIMA BIANCA SOLAYAO
200 CONCEPCION, TRIZIA JHEMIL DE GUZMAN
201 CONCIO, MICHELLA OBOZA
202 CORDERO, LILY DOVE LIZA
203 CORESIS, KRYSTYL ALMARIE ALCANTARA
204 CORNEL, MARY ROSE RHODALE MERCADO
205 CORPUZ, MEGAN ARBITRARIO
206 CORRE, SHY NAAH SULPOT
207 CORTEZ, JAMES PAOLO TIQUIA
208 CORTEZ, PATRICIA ANN PEDRIALVA
209 CRUZ, ANTHONY MYRONE MIGUEL CRUZ
210 CRUZ, JUNICA FAYE MAGNO
211 CRUZ, LORIE MABEL TUMANDAO
212 CRUZ, NICASIO III PASCUAL
213 CRUZ, PAULINE ROSALES
214 CUADRA, ALMIRA KAYE FERNANDEZ
215 CUATON, RACHEL OBAGA
216 CUEVAS, JOHN LESTER MAGNO
217 CULASTE, GELYN RAGAS
218 CUTIN, JENNIFER CAJOTE
219 CUYOS, THERESA MARIE CACANOG
220 DACANAY, CHATRINA ELEN PAGDANGANAN
221 DADUYA, RITZEL JOY LAUREA
222 DALISAY, SHAYNE TORRES
223 DALMINO, KRIZELLE BONDOC
224 DAO-INES, VELANIE MIGUEL
225 DAÑO, MICHELLE ANN GOMEZ
226 DE ALBAN, LEA ANGELICA PIANO
227 DE BORJA, CLAIRE JASMIN LAZARTIGUE
228 DE CADIZ, KRISTAL CASTILLO
229 DE CHAVEZ, KRISSA DE JESUS
230 DE GRANO, KREESHA ELAIN INCIONG
231 DE GUZMAN, ABEGAIL ARMEÑA
232 DE JESUS, CLARISSE JOYCE VELASQUEZ
233 DE LA TORRE, MARGIE TANTANO
234 DE LEON, AERIEL
235 DE LEON, ELIZA GRACE LIWANAG
236 DE LEON, KEAN LYELL ERNI
237 DE LEON, KRIZZIA CAMILLE BIÑAS
238 DE LEON, MARK LORENZ VILLAGRACIA
239 DE LOS REYES, DIANNE BARADE
240 DE LUNA, LANILENE CABATUANDO
241 DE MESA, ZOMITHA ROJALES
242 DE QUIROS, NIKA DANNIELE TRINIDAD
243 DEATA, JODANNAH FAYE HERNANE
244 DECENA, MARICAR ALMONTE
245 DEL PILAR, LOLITO JR TIRO
246 DEL RIO, MARY ROSE ENRIQUEZ
247 DEL ROSARIO, CHRISTINE ERA SANTOYO
248 DELA CRUZ, CRISTELLE MARIE LEONOR
249 DELA CRUZ, JUOANA PENNY ESCRUPOLO
250 DELA CRUZ, SARAH JANE GRAN
251 DELA PAZ, KYLA LOUISSE
252 DELA TORRE, JEUL DANIEL CAMPOSAGRADO
253 DELICA, REGGIE DOTE
254 DELIGUER, CHRISTELLE MAE FESTIN
255 DEMASUAY, KLYNE LAURIZ SUYCANO
256 DEMETILLO, ALENE ROSE MAGPALE
257 DEPONIO, DISNEY DEZYL DEGSI
258 DETERA, MARY JOY REYES
259 DIAZ, ROSEMARIE SABINORIO
260 DIESTRO, JEREMAE OBEN
261 DIEZMO, ROCHELLE YLLANA LURO
262 DIMAANO, ASHLEY GAYLE CONCEPCION ONA
263 DIMAANO, JOY MATTHEW TURIJA
264 DOMEN, BLESSILDA HACHERO
265 DOMINGO, ANN JAHNELLA TAN
266 DOMINGO, ETHEL MAE PAHAPAY
267 DOMINGO, MARY GRACE OLIDAN
268 DRAPETE, KINGSLEY PINTADO
269 DUEÑAS, REGINA MARIE MARCIANO
270 DUJALE, JULIE ANGELINE DURENDES
271 DUMAPIAS, PRECILLA KEO TABAMO
272 DURAN, ARZEL JUVY MACANSANTOS
273 EDAÑO, JAYNE CLAUDETTE ARNESTO
274 EGARGUE, MARIA BLAIR RANA
275 EIJANSANTOS, CLARINOR
276 ELARCOSA, MA RHEZEL GANADILLO
277 ENDRIGA, MARY CYRILLE CASAÑADA
278 ENRIQUEZ, JENNITES MORALES
279 EROLES, LEO MIGUEL GONZALES
280 ESCARTIN, CLAUDINE ROMAGUIRA
281 ESCOBIA, ANGELA BINUYA
282 ESCOPALAO, JOEL MARFIL
283 ESCOTE, JOELEAN ZEPHANIE ECLEO
284 ESGUERRA, CORLEEN ANGELA CO
285 ESGUERRA, REESHA GAYLE HERRERA
286 ESPARTERO, JANNA SHAMAE AGUSTIN
287 ESPARTERO, RACHEL NACHOR
288 ESPAÑOLA, MARCHIE SUAREZ
289 ESPINOSA, KRISTINE KAYE ZARAGOZA
290 ESPIRITU, LEE ANNE ROSE PANGANIBAN
291 ESPIRITU, MARTIN CLARENCE EUSTAQUIO
292 ESTANISLAO, MARRIAM LITTAUA
293 ESTILLES, KIMBERLY ANTES
294 ESTRELLA, BIANCA LOUISE VERONICA MEDRANO
295 ESTUDILLO, MARK BASILIO ELEFANTE
296 EUSEBIO, CHARLENE MAE OLESCO
297 FABRONERO, KIMBERLY ANN FRIAS
298 FABURADA, KAREN CLAIRE MARTINEZ
299 FACULTAD, REMINA AMOR TANGO
300 FACURIB, MA ALLYSSA ALVIOLA
301 FAIDAL, RUFAIDA HASSAN
302 FAINA, ABNER DULCE
303 FAJARDO, NICHOLAS CUIZON
304 FANTONE, JEMMA RHYSS ANTONIO
305 FARNE, JENNYVEV CRUZ
306 FAUSTINO, ARIELLE ENNA BEATRICE ILAGAN
307 FERNANDEZ, CAMILLE BARRIOS
308 FERNANDEZ, KIM NICOLE GARCIA
309 FERRER, RUBYLYN CABICO
310 FERRERA, MELQUI JOY FADRIGON
311 FIGURACION, DENELLE JOYCE LAGULOS
312 FIRAZA, ALMIRA JOY TABORA
313 FLORES, CYRILLE JEANNE ZAMBRA
314 FLORES, JANELLE PAGUIO
315 FRANCHE, FRELLYN HITOSIS
316 GABIETA, SAM MICAH SUPEÑA
317 GABO, ROWIE JANE FAITH TUBUHAN
318 GABRIEL, PETRONILLO PALEYAN
319 GACITA, JENIFER MANGUDI
320 GALANG, CHARISSA MAE ANTONIO
321 GALIEGA, ARGIELYN BENTADAN
322 GALOLO, MARY JOY AZARCON
323 GAMARA, DARYL MAE ENRIQUEZ
324 GAMBOA, JONAS LAGUADOR
325 GARCIA, ABEGAIL DEL MUNDO
326 GARCIA, ANNA BARBARA LARIOZA
327 GARCIA, MARIELLE MANUEL
328 GARCIA, MARK ANTHONY ABIARO
329 GELISANGA, SPICA MAE RAMOS
330 GEMIRA, ERMENGARD CUEVAS
331 GERONIMO, MA ERIKA BARTOLOME
332 GIMOTO, JUDEL JAY FRUYLAN
333 GOCE, CHARBIN GUEVARRA
334 GOLEZ, LADY DAWN MAY SARENO
335 GONZALES, ANNE JUDITH PINPIN
336 GONZALES, JASPER MILLY DEL CASTILLO
337 GOPEZ, ARIANNA YSABELLE ONG
338 GOZON, MICA REUEL SABINO
339 GRANADO, NOELLYN ANN RAMIREZ
340 GUADAYO, GRACELA FRANCISCO
341 GUCOR, JOSEPHINE ELLEN PELIGRINO
342 GUIANG, DARREN PAZ
343 GUILLERMO, ELLANIE CORPUZ
344 GUINDANG, RHEA BATALLANG
345 GUINGUING, MARIA CECILLE ANNE TUBIANOSA
346 GUMABAO, MARVIE ANN MANALO
347 HADJAIL, CARMINA QUILLO
348 HALIBAS, KATRINA PACALDO
349 HARI, MARIA CAMILLE ANDREA LEONARDO
350 HENRY, SHENZHEN DE VERA
351 HERNANDEZ, JESSICA ARIATE
352 HERNANDEZ, JEWEL CASILLA
353 HERNANDEZ, YVONNE FIRMANTE
354 HERRERA, MARYLOU MANABAT
355 HIPOLITO, ROXANNE MAE BATRINA
356 HORLADOR, MAJESTY PORRAS
357 HUANG, MICHELLE MARI PASCUAL
358 IBASCO, GABRIEL MAGAT
359 IBRAHEM, RAIHANY TUGO
360 IBRAHIM, SITTI RAYIAM HADJIRUL
361 IDIO, CARISSA BIANCA LUBO
362 IDJI, JAMAICA JULKANAIN
363 IGNACIO, REIZELLE MAE ROQUE
364 ILUSTRE, PATRICIA ANNE MITRA
365 INOCENTES, FHARIS MELOCOTONES
366 IRANZO, JAN KATHRYN AVENIO
367 JABAGAT, LYNNE ANGELIE LABIO
368 JACINTO, HELYN GARGANTILLA
369 JAMIN, TRICYLYN ENCABO
370 JAMISON, JOHN BRYAN ORACION
371 JAMMA, FATIMATUS-SARAH IBRAHIM
372 JAPAY, JOMARK BAYRON
373 JARANILLA, JUBILLIE SANTIAGO
374 JAUDIAN, KRISTELLE ARCEO
375 JAVIER, ELLAINE IMPERIAL
376 JAVIER, MICHELLE ANNE CANO
377 JIMENEZ, PAOLA MAE FAJARDO
378 JULIAN, JONALYN CASTILLO
379 JULVE, PAMELA DAWN LIMGUANGCO
380 KATIGBAK, ROZIELLE MARJOLIEN APIN
381 LABASTIDA, SHAIRA CAMILLE TAMARRA
382 LABAYANE, KIMBERLY JEAN REGALARIO
383 LADJAANANG, FARHANA ALEJO
384 LAGARIZA, JILL ROSA
385 LAIDIA, CYNDI GRACE ARELLANO
386 LALAP, MICHAELA JOYCE OBILLO
387 LANDICHO, ANNA JAINE COLONA
388 LANDICHO, JUSTIN SARCO
389 LAPITAN, JONA MAE CHAVEZ
390 LAREDO, KATREEN PEARL POSO
391 LAWAS, KRISTINE BERNADETTE MANINGAS
392 LEE, JOYCE KATHLENE CHAVEZ
393 LEGASPI, KAY DIZON
394 LEYEZA, MIGUEL ALFONSO SANCHEZ
395 LIBANAN, CELINE YANN BAULA
396 LIBIRAN, CLARISSE GOTICO
397 LICAYAN, JULINCHEL HECHANOVA
398 LIM, HANNAH FAITH MOMONGAN
399 LINGALING, JENILYN LIW-AN
400 LIRAG, JIMMAE DE LUNA
401 LISONDRA, CHERRY PINA ENDRINA
402 LITUAÑAS, NOELA FAYE CANIOS
403 LIVARA, REBSOL PERVI BERNARDO
404 LIZARDO, REINA LEMI
405 LLENA, ZABRINA ANN HERNANDEZ
406 LLOBRERA, MARY RUTH SILVANO
407 LLOREN, DEANNE RITZ BERRO
408 LO, SONIA TANTEO
409 LOMIWES, REJOY DICAM
410 LOPEZ, DANIELLIE FELICE
411 LOPEZ, LESLIE MARCIAL
412 LOPEZ, SHARLAINE ZURITA
413 LOZANO, STEFFANNY GRACE MILLARES
414 LUCAS, KIMBERLY GUARTE
415 LUCENAS, CHESKA SARIGUMBA
416 LUCERO, KRISTINE JOY BRUCELO
417 LUCERO, RIKKIE MAE BALAGOT
418 LULU, SUNSHINE JOY TAN
419 LUMARAS, LEO JAY DELOS REYES
420 LUMBAG, KIEFFER SANTONG
421 LUMBRIA, MARY ANN APUNTAR
422 LUMPIAS, WYLIBETH NGIDAYAN
423 LUNZAGA, LOUDEIL BASAN
424 MABANG, QUEENCES TABARA
425 MABESA, ABBY JOYCE VILLAMIN
426 MACAPAGAL, CARMI BELESARIO
427 MADDELA, ANNA KATRINA MANGALILE
428 MADLANSACAY, MA CHRISTINE GARCIA
429 MAGASA, ZIRINA ANGCON
430 MAGBANUA, CAMILLE ABIÑO
431 MAGBUHOS, MIYA CASSANDRA MARAVILLA
432 MAGLONZO, KENDRA SHIELU LEGASPI
433 MAGPANTAY, ALEXANDRA MARIE
434 MAGPANTAY, GERALYN BUDOT
435 MAHILUM, DANIEL EDUARDO DOMER
436 MALACAT, JENNIFER MAGBOJOS
437 MALALUAN, ALEXUS JANE SALILAGUIA
438 MALINGAN, MARLEI YNNA APARECIO
439 MALLARI, KRISIA ROCERO
440 MALLARI, MARIA ATHENNA TABAN
441 MALLON, MA FERCA OLMEDO
442 MALONDRAS, ANGELO
443 MAMITES, KEIFELD JAN FRANCES TOLENTINO
444 MANALO, GEM VIKTORIA IGNACIO
445 MANALO, MARJEAN ANGELES
446 MANGOSAN, JEMELY BAKKANGAN
447 MANNING, CYRIL JEROME MAGO
448 MANONGDO, LHEARNIE MAGLAYA
449 MANRIQUE, KRISHNA CACHOLA
450 MANTUANO, DEANNE RACHELLE BASA
451 MANUEL, CHERYL PALAPAL
452 MANUEL, DANIEL TRINIDAD
453 MAQUILING, JERRY VON OLIVERIO
454 MARASIGAN, MARIKA BIANCA MORIOKA
455 MARAYA, TRIXIE GAYLE OMILA
456 MARAYAG, KATHRICE DOLL MEDINA
457 MARCELINO, MA ANTOINETTE CABUDOL
458 MARGARSE, KATHLEEN CLAIRE PENIZA
459 MARINDUQUE, ELEGIEN DINOY
460 MARQUEZ, LHEA EBRADA
461 MARTIN, PERLYNE QUIDNO
462 MASIBPAL, MUSLIMA SALIK
463 MATA, JOAN CLARE BAUTISTA
464 MATA, REYGINE REYES
465 MATAQUEL, RACHEL ANN BALTAZAR
466 MATAWARAN, TRACY ROMERO
467 MAUTING, SHANIL TIANZA
468 MAXIMO, MARIE THEA JOPHIEL CRUZ
469 MAÑOS, KATHERINE CARRIEDO
470 MEJIA, ANAVRIN FAYE BORJA
471 MELGAR, ANGELU LOUISE CORONADO
472 MENDIGORIN, VENER HUIDEM
473 MIEDES, ELLA MAY LOPEZ
474 MILALLOS, ADELAIDA REDONA
475 MILLANO, SCARLET PALO
476 MIRANDA, CLARIBEL SAPANHILA
477 MIRANDA, MIGUEL FRANCISCO PORTUNES
478 MISAJON, JOSEPH BRIANE GUILLER TABOTABO
479 MOLOD, JANINE RAYGON
480 MONREAL, CLEMENT VANRICH MASANGKAY
481 MONTECALVO, MARCHE DAWN RABINA
482 MONTERA, ALMA SAKILAN
483 MORADA, CONCEPCION MONTOJO
484 MORAGA, SCHARLENE MAY NUGUID
485 MORALES, ARIANE ROSE INSIGNE
486 MORENO, MARIA CHINKIE CUASAY
487 MOSES, MICHELLE TIMOGAN
488 MUMBING, MARY CATHERINE ENRIQUEZ
489 MUNSAYAC, JOLINA BERNARDO
490 MUZAR, LESLIE FAYE YABUT
491 NACARIO, BRIAN PEREZ
492 NACINO, JOYSE EMMANUELLE PERALTA
493 NAREDO, RIO-MARIE BAUTISTA
494 NATIVIDAD, NIÑA THERESE DIZON
495 NAVALLO, RHONA JEAN MOJARES
496 NECESARIO, ARRIAN SUNICO
497 NOBLEZA, MA LUISA CEZO
498 NONAN, GUIAN CLARE ALONZO
499 NOSDO, MARY KRISTEL JOYCE MUEGO
500 NOTARIO, XYLENE ANN BAGUYO
501 OCAÑA, RHEA MAE RENACIA
502 OLAN, ALEXANDRA MAE DACANAY
503 OLIVA, LOREN MAY ROSALES
504 OLIVERIA, CHARMAINE TIGAS
505 OLOSAN, JULIET SAMBAHON
506 ONAS, CHARLENE BRAVO
507 ONGCHANGCO, CHRISSIE ROCHELLE BUENSUCESO
508 ORCULLO, KIMBERLEY TATOY
509 ORDOÑEZ, ERLCY ONG
510 ORTEGA, DIANA ELIZABETH ALINGAS
511 ORTIZ, MICHAEL TIAMBENG
512 OSIA, MARY THERESE VILLASERAN
513 OSIANA, LEJANI ERES
514 OZOA, ANGELICA KRISTY ANNE SAGARIO
515 PABALAN, AYYA NICOLE MENDOZA
516 PACATANG, LOJEAN CASIA
517 PACIENTE, AILLINE MONTEFALCON
518 PACLOS, NORALYN ESTODO
519 PAGCALIWAGAN, HAZEL ANN ACUZAR
520 PAIMALAN, FLORIMAE ESPINOSA
521 PAJARILLO, CATHY JOY CORPUZ
522 PAJIRI, JACQUELYN HIPOLANI
523 PALAD, CHRISTINE JOY RONDILLA
524 PALADA, FLIRTON JUAN
525 PALATICAN, REBECCA GALNAWAN
526 PALGUE, MELINDA BANASEN
527 PALLONES, BERNARD DADULA
528 PALOMATA, CHRISTIAN DAVE CADORNA
529 PAMEROYAN, KARLA VEGA
530 PAMILOZA, MARIA EUNIQUE MADEJA
531 PANGAN, PAMELA LOUISE SINTO
532 PANGANIBAN, APRIL MORILLA
533 PANGANIBAN, MEDINA ALJAS
534 PANINGBATAN, CLARISSE PONCE
535 PANTE, ANABEL IBARDALOZA
536 PANTI, DANNEZA KAREN JOSON
537 PAPA, MICHAEL YUEYA
538 PARANTAR, JANETTE BIBERA
539 PARAS, CARYLE MAE ANDES
540 PASCUAL, JOHN LINCOLN RAMALES
541 PASTORIN, JULIE ANN INOCENCIO
542 PATRIARCA, ACE VAN EARL TAMONDONG
543 PELITAN, JENNYMIER ABLUYAN
544 PEPINO, LUVI JOI ONG
545 PEREZ, ELAINE PEDRAZA
546 PEREZ, JANINE MACALALAD
547 PERNIA, PATRICK LOUISSE MERANA
548 PICO, MARIETONI BAUTISTA
549 PINEDA, SIGRID BERNADINE ELEFANE
550 PINLAC, HILLARY LIBAG
551 PIO, RANA ASSI
552 PIOCNACIA, KYRA GAED SAMONTINA
553 PITAS, JEANELLE BUNA
554 POBLETE, JUSTINE FAITH SAPIT
555 POLON, APRIL EMBONG
556 PORRAS, KIMBERLY DACONES
557 POSAS, SMILEH PERJON
558 PRADAS, CHARLENE MAE OCAMPO
559 PRADO, JHONELYN DANGLA
560 PRAMO, FRITZIE COLEEN DEMETILLO
561 PRIAS, MA CRISTINA JHOY AGUINALDO
562 PROTACIO, KIM IRVIN TORRES
563 PROVIDO, SOPHIA MARGARITA ARANILLO
564 PUCIO, JEMIMAH HIPOLITO
565 PUEBLO, REX LOIS JR PEREZ
566 QUEZON, MARGIE ESIC
567 QUIDATO, MATTHEW RAUL JR CORDOVA
568 QUINSAAT, DENISE BLANCO
569 RACCA, EVORY BALMONTE
570 RAGANAS, DELFIE VON ARRIOLA
571 RAGMA, RIZALYN DELA PEÑA
572 RALLOS, ELIJAH MIDGE MALLARI
573 RAMOS, CLYSLY CELINE ROTEA
574 RAMOS, JESS DENVER ABAD
575 RAMOS, LIZZETTE ANN LEGASPI
576 RAMOS, ROBERT GERARD CASTRO
577 RAMOS, SHANNEN NICOLE
578 RARELA, DONNA KATLEEN CABRERA
579 RAVAGO, KATHRINA FAYE CARRANCEJA
580 RAYNALDO, RIZZA MATULLANO
581 REALES, ARMIDA MALAUDDIN
582 REGIDOR, CHATELAINE MACQUARIE
583 REGIS, ADRIANA ARRIBE
584 REGONDOLA, MARITES CANSON
585 REJAS, ROCELYN DECRITO
586 REOMERO, PAULENE NORIE MASILANG
587 REQUE, RODOLFO PAUL TRILLANA
588 RESTIFICAR, GENEVA PELENDENGUE
589 RESURRECCION, ROSE ANN PEÑALOSA
590 REYES, CARLO RAMOS
591 REYES, DIANA ROSE QUEBRAL
592 REYES, JOHN VENTURES
593 REYES, MALAYA ILASIN
594 REYES, MARIE ANGELEE PENALOZA
595 REYES, MARY CHARLEMAINE LIMOSINERO
596 REYES, MIGUEL IÑIGO STEFANO MADUCDOC
597 RICARDO, LANCE DOMINIC DORONGON
598 RICO, ANGELICA SHANE GALANG
599 RICO, MARY JEEAN CRYSTEL FAJANIL
600 RIGO, JEROME BUENAVENTURA
601 RIVERA, ANGELINE MAE DORIA
602 RIVERA, NIKKA COLEEN DABU
603 RIVERA, ROSEMARIE BERMEJO
604 RIVERA, SHARMAINE BABE BURDEOS
605 ROALES, JANINE JOY SALUNA
606 ROCHA, BEULAH MAY MATIRA
607 RODRIGUEZ, MARIA SHANNEN SOTOMAYOR
608 ROGERO, MARIBETH ASUBE
609 ROJALES, HANNAH COLEEN ROSALES
610 ROJAS, CHERRY JOY GAWAT
611 ROJO, KIMBERLY DAWEY
612 ROJO, NOEL DANIELLE PABITO
613 ROMARAOG, ROCHELE SACUEZA
614 ROMERO, KENNETH PAPA
615 ROMERO, ROBERT TERRANZ BAHIA
616 RONCESVALLES, JOYCE ANGELIE BONGANAY
617 RUBIO, MARGARITA BUITIZON
618 RUDA, CARMELA MONIQUE SOLIDUM
619 RUIZ, MARIA KRISTELLE SUAREZ
620 SABANAL, KATRINA ISABELLE RODRIGUEZ
621 SADDUL, OLIVIA ISAGUIRRE
622 SAED, DARWISA CANACAN
623 SAGAYSAY, ERIC RUIZ
624 SAGUINDAN, VANESSA FRANCE ESCABARTE
625 SALACUP, ROMAR GUZMAN
626 SALADO, SUZETTE JADE MANGAPIS
627 SALANDANAN, BRENT DELA CRUZ
628 SALAZAR, GLADY GRACE ROLDAN
629 SALAZAR, VERONICA VIANCA COLOMA
630 SALCEPUEDES, JENNY ROSE JACULO
631 SALES, DIVINE JOY ALCANTARA
632 SALONGA, JONA LAIZA CRUZ
633 SALVADOR, CAMILLE JANE MACLID
634 SALZMANN, MILCA KRISTELLE NEO
635 SAMANIEGO, ALYSSA JUSTINE OLIVA
636 SAMSON, PAULA MARI SORIANO
637 SAN DIEGO, YNATALIA VELASQUEZ
638 SAN JOSE, HANNAH LEE BOLANTE
639 SAN JUAN, ANJELA KRIZTIA SANTOS
640 SANTIAGO, FRANCESCA KAE CIRINEO
641 SANTIAGO, MARK NICOLE AGDIPA
642 SANTOS, ENRICO ICO MANGULABNAN
643 SANTOS, ISA TERESE DOCTORA
644 SANTOS, TINY ROSE LUISTRO
645 SAPIDA, CHAREENA LOU DELA CRUZ
646 SARMIENTO, KHARYL LYN DELA ROSA
647 SARO, ROSLYN CHIANG
648 SAYO, BIANCA LOUISE GAIL MOULIC
649 SAÑO, LORRAINE PUERTAS
650 SEBASTIAN, GEM NEPACINA
651 SECRETO, CHIEBERLY PALATTAO
652 SERATUBIAS, JOHN FRANCISCO
653 SERRANO, YASMIN JANINA ALVARAN
654 SERVA, FLORA PEARL SUSTIGUER
655 SIAOTONG, BERNARDO III REYES
656 SIDIANGCO, JOIE CAMILLE TARDECILLA
657 SIMON, ADARA LOURDES SENOLOS
658 SISON, ANN NICOLE ALCABASA
659 SISON, FRANCES MARIEL TUMAMAO
660 SISON, JEANETTE ANNE MALIT
661 SISON, QUEENCY PADERNAL
662 SOCIAS, CARINE MAI LINARES
663 SOJOR, JEN CLARIZE ALABATA
664 SOLDIVILLO, CHELLE NIKA PEÑA
665 SOLOMON, CHARLEENE NOBUO
666 SOLOMON, LOU MARION CANTOS
667 SOMBONG, DAISY GRACE TONOGBANUA
668 SOMBRANO, MATT CHESTER SANTOS
669 SONZA, DIANA PRINCESS YANGA
670 SORIA, RAD RYAN VILLANUEVA
671 SORIANO, PATRICIA CANLAS
672 SOVERANO, RONAH BEI LOGMAO
673 SUAN, ARABELLE QUITOBERA
674 SUCALIT, GABE HENRIEL PEROLINO
675 SUSI, JOHN CASEY NAGUIT
676 SY, ANNALYN ADVENTO
677 TAAN, MA CHARLENE ESCABARTE
678 TABABA, MARJORI ANN SALATAN
679 TABLIZO, CECILLE VARGAS
680 TABORDA, LORRAINE GABRIELLE GALINATO
681 TACIO, JOMAR PACIO
682 TAGUIAD, MITCHELYN LAURE
683 TALARAN, PRINCESS BONGALOS
684 TAN, HANNAH JANE CAPISPISAN
685 TANGCORA, SUSHMITA SEN PALOMAR
686 TANTENGCO, OURLASS ALEINA GADDI
687 TAPIA, JAMILY PACATANG
688 TAPULADO, LEA THERESSE SANDOVAL
689 TAYAMORA, SALLY JOY TESORERO
690 TAÑECA, MARVELYN BARGADO
691 TECSON, ANGELA ERICKA SANTOS
692 TEJON, KARLA MAE LORICO
693 TEOXON, TIFFANY ABIAS
694 TINAY, ERNIELYN BANTILAN
695 TOBIAS, KATHLEEN MOSELLE DE LEON
696 TOLENTINO, SWEETY ANN BARELLANO
697 TOLOSA, PAULA LYNN FERMA
698 TONIO, JOHN PAUL PINEDA
699 TOPINIO, HANNAH ANTOQUE
700 TRISTE, HEATHER ABAS
701 TUAZON, ALYSSA PORTO
702 TUGOB, TIFFANY GIU’LEANA MAGDARAOG
703 TUPAS, YEHLEN OMADTO
704 TUQUERO, SHYRAMIE OMADTO
705 UBAC, BIANCA JOY BUDAY
706 ULIDAN, MILA MUSTAPHA
707 UMAL, SITTIE NURIZAN ASIM
708 UMALI, CATHLEEN MAY TUBILLO
709 UMALI, CHRISTINA ROCHELLE JUAT
710 UTOEGLIS, ELIBEL SAHILADJA
711 UY, JOSE MIGUEL JUNSAY
712 VALDEABELLA, MARY ANNE MARANCA
713 VALDEZ, WINNIE OPIAZA
714 VALENCIA, MA JOHNNA VER SALMORIN
715 VALENCIA, MICHAEL FRANZ BALUYOT
716 VALENZUELA, MANILYN TORRIRIT
717 VALLE, MARY ROSE DELA CRUZ
718 VASQUEZ, KHRISTOPHER JORGE NAVARRO
719 VAÑO, KRISTINE PADEL
720 VEGA, PAM ELLA SUMERA
721 VELASCO, ARIANNE JOAN BALMEDINA
722 VENERACION, PATRICIA JAVIER
723 VERGARA, DOVIE DAWN AGBAYANI
724 VICENCIO, EUNICE BARDILLON
725 VIDANES, MARITETH ANIEVAS
726 VILLA, ASHLY
727 VILLAGANAS, ADRIAN TAMAYO
728 VILLAMAYOR, RACHELLE ANNE SANTOS
729 VILLANOSA, CRIZEL SAURA
730 VILLANUEVA, AERIEL MALLARI
731 VILLANUEVA, JERRICA ANDOLERO
732 VILLANUEVA, MARIE ANGELIE TAMON
733 VILLAREAL, CHARLENE MAE TATAD
734 VILLAREAL, JISELLE ADRIANO
735 VILLARIBA, CHRISTINE ANNE FALLER
736 VILLARICO, JOANA MARIE LEAÑO
737 VILORIA, CHRISTY AMOR ANDRES
738 VISITACION, VALERIE KAYE ANDRES
739 VIZCARRA, PAULINE CATRINA MACABUAG
740 WAHID, MARDIYA UNSANG
741 WALO, GEOZEL VIVIENNE ERENO
742 YABUT, JORALEEN DION GUEVARRA
743 YABUT, LUCIA LULU
744 YANUARIO, JEREMIAH ASUNCION
745 YAO, JAY LEE MAE ABLING
746 YAP, NATASHA JULIETTE CHIU
747 YBAÑEZ, DOREEN MIANO
748 YLAGAN, KRISTINE MARIE ZAMORANOS
749 YLAGAN, SIGRID ANN CALMA
750 YONGA-AN, ANNIE GRACE BAGLAN
751 YRINGCO, ALEXA MAJINI
752 ZACARIAS, FELMARIE CANCINO
753 ZAFE, QUEENIE TIMAJO
754 ZAPANTA, DANIELLE GONZALES
755 ZAULDA, SDARCY ESTO
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