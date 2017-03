755 examinees pass the Nutritionist-Dietitian Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 755 out of 1,047 passed the Nutritionist-Dietitian Licensure Examination given by the Board of Nutrition and Dietetics in Manila, Baguio, Cebu, Davao and Zamboanga this March 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABAD, JAMAICA LORRAINE UGAY

2 ABALOS, VIO EUNICE CEREZO

3 ABAPO, EMMANUEL RAYMUNDO

4 ABARRO, SHAULA HERNANDEZ

5 ABDUHADI, RADZMINA KALAYAKAN

6 ABDULAJID, BAHJA MUSSIN

7 ABLAO, CARL JOSEPH NAPEÑAS

8 ABLAZA, BIANCA LOUISSE JUAN

9 ABLAZA, VINCENT PAUL PELAYO

10 ABUEG, JESSELYN FERAER

11 ACAYEN, VALERIE CONMIGO

12 ADANTE, RHEANNA JOY RUELO

13 ADDURU, MARY BANAL

14 ADONA, DANICA APRIL SERRANO

15 ADRIGADO, ALJHOY LASMARIAS

16 AGADER, DIANNE LEA MARJADAS

17 AGAID, TIMOTHY EDER

18 AGCAOILI, DIANA CESUMISSION

19 AGRAVANTE, WENNA SHEENW SABANG

20 AGUANAN, SHIELA MAE OSING

21 AGUDA, ANGELITA UNTIVEROS

22 AKBAR, SHARHA INTONG

23 AKMAD, NURICEL KONG

24 ALANO, FLORENCE GALE MARCELO

25 ALARCON, GRACE JOCSON

26 ALAWAS, ESMIN MARIE NGAOA

27 ALBA, MA CHARIANA KAYNA PALCONITE

28 ALCANTARA, ARIANNE JOY VELASCO

29 ALCANTARA, CHRISTINE URIARTE

30 ALCAZAR, SHAIRA MAE CALUBID

31 ALI, SITTIE MARYAM KINUDALAN

32 ALIS, ABELARDO JR CORUNO

33 AMANTE, CATHERINE THERESE CATALAN

34 AMBAT, MA ANGELIKA MANGAWANG

35 AMBE, ABIGAIL QUEZON

36 AMILASSAN, SITTI AMINA NAWADIL

37 AMMUYUTAN, MARIA ALEXANDRIA BURAGA

38 AMOSCO, MA QUEENIE ROSE GABO

39 AMPIT, APPLE MICAH ABAO

40 ANAM, RUFAIDA PIMENTEL

41 ANDAL, NOREEN FAITH BAGON

42 ANDES, CRISCELE DIMACULANGAN

43 ANDOY, MICHELLE PERDESO

44 ANG, KRIZIA IRIS ARTILLAGA

45 ANLAP, HANNAH GRACE CABIGON

46 ANONUEVO, ARRIANE JOY TROPICALES

47 ANSIONG, EDELYN PINGAPING

48 ANTOLIN, EMILISA PATRICIA ROQUE

49 AQUILIZAN, MAAN RIA RIVERA

50 ARAC, DANICA JOY PACARRO

51 ARANAS, YULEKA APRILLE BUTALID

52 AREVALO, APRIL ROSE LLANILLO

53 ARICHETA, MARIELLE CALUAG

54 AROZA, CARIZSA LLOBEL ARTECHE

55 ASANI, FERDAUSIA HAMDIN

56 ASCAÑO, ALYSSA LOUIZE BALAGOT

57 ASISTIN, MARLET ESPENIDA

58 ASMAWIL, NIZZAH ARAD

59 ASUMBRADO, MARY MARGARET BULANDRES

60 ASUNCION, ISABEL MARIA MARGARITA ARNAEZ

61 ATIENZA, ANGELICA CAGUINGIN

62 ATIENZA, KRISTINE JANE SALONGA

63 ATON, MARY ANNE LOIS MAGALLANO

64 AUDIE, RAIZA MAE HASINUN

65 AUSTRIA, JAN SIRRON BALBUENA

66 AWING, SHEILA MAE ROJO

67 BACLAYO, LORRAINE MARIE ALMONTE

68 BADILLES, LORRY JEAN LANIPA

69 BAGSICAN, LIEZEL PERONG

70 BAGUIO, JORJOE ALAG

71 BAGUNU, ASHA KAMILLE MANALANG

72 BALAJADIA, LYNNETH SUMICAD

73 BALANO, ROLLAYNE MAE QUINTO

74 BALAYONG, JANNAH BESSY JO APOLINARIO

75 BALBUENA, DAISY CANASTRA

76 BALDEVARONA, LAARNI COMBONG

77 BALDOMAR, ROWENA CATAN

78 BALIO, MA GLORIA TRINIDAD TEVES

79 BALLESTERO, PATRICIA MAGNAYE

80 BAMBA, JAILAH VILLANUEVA

81 BANAS, JO PRISTINE MALINAB

82 BANDONG, DOREEN RIVERA

83 BANGAHON, CHRISLY LIANPEE ARCENAS

84 BANTACULO, JUNAHZEL PAZ

85 BANZUELA, LIEZL ELYKA VILLANUEVA

86 BARRANDA, CHERUBIM CAUZON

87 BARTOLAZO, WENZ MAY MALABED

88 BARTOLOME, JASPER ESTRADA

89 BASA, SHAIRA JAEL AGUILAR

90 BASIAO, PRINCESS JEANNE EMNACIN

91 BASO, ELOISA MARIE AMAYAG

92 BATAS, JESSAMINE GRACE MADERAZO

93 BATUON, DANA GALAPON

94 BAUTISTA, CAMILLE JENARY PASCUA

95 BAUTISTA, DONNA MAY RAMIREZ

96 BAUTISTA, HANNAH ABEGAIL JUMADIAO

97 BAUTISTA, LOUISE FRANCHEZKA DELA CRUZ

98 BAUTISTA, LOURISSE BROSAS

99 BAUTISTA, PRINCESS JEREME TOLENTINO

100 BAYA, OLSEN SENCIO

101 BAYALAS, CHRISTELLE LOIS TOLENTINO

102 BAYBAY, ARRAH JUNE ESPINOSA

103 BAYLON, GIELIANE MARIE DESEPIDA

104 BAYRO, XHIARIWEN JAANI

105 BEDAÑO, NOVA ROSE PUIG

106 BELANO, JETHRO IAN GABON

107 BELLEZA, DIAN JOY LOPEZ

108 BELO, SHERNESS ANN GARCIA

109 BENABESE, DANICA THESS MINADAÑA

110 BENAVIDEZ, CHESTER GO

111 BENITO, LADY ARIEN CAPISTRANO

112 BENSAN, STEPHANIE ARCINAS

113 BENWIC, AISHELLE JOY LICYAYO

114 BERMAS, LOURDES LAARNI JANE LALAP

115 BERNABE, JOSA ANABIANCA PASCUA

116 BERNAL, NICOLE BRIAR TAPIA

117 BERNALDEZ, SARAH JANE BALAGUER

118 BERNARDO, ARVILYN MARTINEZ

119 BERNARTE, CHRISTIANNA LOU VALE

120 BERTOL, TREESHA BEATRICE ESTANOL

121 BESTRE, MARY FLOR ACDANG

122 BETANA, HANNAH GRACE LACBANES

123 BIHAG, RIC MATTHEW CEJANE

124 BISDA, JONA

125 BOLAÑO, KEANDRA RAE ARANETA

126 BOLEYLEY, ADELAIDA BOGUITE

127 BONDAD, DENISE JANELLE CHAN

128 BONIFACIO, ANGELA BETINA PARAISO

129 BONIFACIO, MARIE ROSE AMPIS

130 BOTE, JAN PAULA PALADIN

131 BOTIGAN, DIVINA MANABENG

132 BOTONA, ZARAH MAE AUSTRIA

133 BRAVO, KEITH DARRYL SALES

134 BRUCE, NINA FRITZIE PESA

135 BUCA, MARIA PAMELA JOYCE NAZARIO

136 BUENO, CARMELA TALLER

137 BUMANGLAG, CAMILLE ANNE PARVIAN

138 BUNAG, REBEKKAH ANN FRANCISCO

139 BUNDALIAN, AREN KIRSTEN CALINGASAN

140 BURAC, GHIA CANO

141 BUSTAMANTE, MAYVEL MARTINEZ

142 BUSTAMANTE, MERRY QUEEN BALANSAG

143 BUSTILLO, CHRISTOPHER ESTRADA

144 CABALLERO, EIKA JONAH UNTALASCO

145 CABANGON, EURYALE CELIN SOLANO

146 CABAÑERO, RUSSELL JAMES MABANTA

147 CABLINDA, YLLEN LAW SACAY

148 CABRERA, KAREN TAN

149 CABRERA, SHEELA ROSE VILLAMOR

150 CABUGATAN, SEIHIENAIDAH ABDUL

151 CABUNILAS, JAN MICAH SEMACIO

152 CADAYDAY, DAN MAR MAQUIRANG

153 CAJOCSON, JUDE FAUSTINO

154 CALAGO, RACQUEL ANNE AUTENTICO

155 CALAMBA, JENNIFER CAIBAN

156 CALIBO, XAVIER ALEXANDER TADY

157 CALICA, JHOANNE ROSE INFANTE

158 CALIMBAHIN, CARLO MARTIN FOJAS

159 CALINGACION, JEZER ZOILO

160 CALINGASAN, PATRICIA MA JELLA REYES

161 CALUANG, SHARIFA KIZZRA LUDOVICO

162 CALUBAQUIB, LANIE LAYNE KUB-ARON

163 CAMACHO, JENNY TINDUGAN

164 CANILLAS, DIVINA MARCELA CALAGUIAN

165 CANLAS, ANGELA LOREN DAVID

166 CANLUBO, ARIANNE MAGDA

167 CANUTO, JOMYLES DOMINGUEZ

168 CARDIÑO, ROCELLE CAMILLE CRUZ

169 CARIM, ANIESARAH SANI

170 CARINGAL, JIAN MYRIZ TANDANG

171 CARIÑO, JEMARIE TORIANO

172 CARLOS, ROSETTE LORAINE BARIRING

173 CARTAGENA, CHARMAINE ROSE PAROCHELIN

174 CASABAR, CAMILLE EBREO

175 CASIPIT, MAIVELYN AQUINO

176 CASTILLO, LARA MARIELLE LAZARO

177 CASTILLO, SHEELA MARIE MATUNDAN

178 CASTRENCE, MARGARET JANE TABUENA

179 CASTRO, AYANAH CASTRO

180 CASUMPANG, ALLEN RICA REGAÑON

181 CATINGUEL, CLARIBEL SALCEDO

182 CAY-OHEN, PERLYNETTE NAMULNGO

183 CAYETANO, ANN CARRIEDO

184 CENTINA, REFANNIE GALINDO

185 CEREZO, CHRISTINE BEL TABLAC

186 CERIO, ROSELYN BENES

187 CHAN, ZAMAIRA MAREEN SOCO

188 CHAVEZ, JONAFE BARCELON

189 CHEN, MARIA CAMILLE LOUISE CORONEL

190 CHIN, MARLA GARCIA

191 CHIQUITO, MOHAMEL JOY ASTANG

192 CHUA, JORNALIZA BARTIQUEL

193 CLEMENTE, PRINCESS MAIANE ALCANTARA

194 CO, MADELENE JEZER TAN

195 CO, MARIA VANESSA RAMOS

196 COLDAYON, JOEMARI ESPIRITU

197 COLLADO, MELINDA ISABEL GREGORIO

198 COLONGAN, PRECIOUS BAÑARES

199 COMIN, FATIMA BIANCA SOLAYAO

200 CONCEPCION, TRIZIA JHEMIL DE GUZMAN

201 CONCIO, MICHELLA OBOZA

202 CORDERO, LILY DOVE LIZA

203 CORESIS, KRYSTYL ALMARIE ALCANTARA

204 CORNEL, MARY ROSE RHODALE MERCADO

205 CORPUZ, MEGAN ARBITRARIO

206 CORRE, SHY NAAH SULPOT

207 CORTEZ, JAMES PAOLO TIQUIA

208 CORTEZ, PATRICIA ANN PEDRIALVA

209 CRUZ, ANTHONY MYRONE MIGUEL CRUZ

210 CRUZ, JUNICA FAYE MAGNO

211 CRUZ, LORIE MABEL TUMANDAO

212 CRUZ, NICASIO III PASCUAL

213 CRUZ, PAULINE ROSALES

214 CUADRA, ALMIRA KAYE FERNANDEZ

215 CUATON, RACHEL OBAGA

216 CUEVAS, JOHN LESTER MAGNO

217 CULASTE, GELYN RAGAS

218 CUTIN, JENNIFER CAJOTE

219 CUYOS, THERESA MARIE CACANOG

220 DACANAY, CHATRINA ELEN PAGDANGANAN

221 DADUYA, RITZEL JOY LAUREA

222 DALISAY, SHAYNE TORRES

223 DALMINO, KRIZELLE BONDOC

224 DAO-INES, VELANIE MIGUEL

225 DAÑO, MICHELLE ANN GOMEZ

226 DE ALBAN, LEA ANGELICA PIANO

227 DE BORJA, CLAIRE JASMIN LAZARTIGUE

228 DE CADIZ, KRISTAL CASTILLO

229 DE CHAVEZ, KRISSA DE JESUS

230 DE GRANO, KREESHA ELAIN INCIONG

231 DE GUZMAN, ABEGAIL ARMEÑA

232 DE JESUS, CLARISSE JOYCE VELASQUEZ

233 DE LA TORRE, MARGIE TANTANO

234 DE LEON, AERIEL

235 DE LEON, ELIZA GRACE LIWANAG

236 DE LEON, KEAN LYELL ERNI

237 DE LEON, KRIZZIA CAMILLE BIÑAS

238 DE LEON, MARK LORENZ VILLAGRACIA

239 DE LOS REYES, DIANNE BARADE

240 DE LUNA, LANILENE CABATUANDO

241 DE MESA, ZOMITHA ROJALES

242 DE QUIROS, NIKA DANNIELE TRINIDAD

243 DEATA, JODANNAH FAYE HERNANE

244 DECENA, MARICAR ALMONTE

245 DEL PILAR, LOLITO JR TIRO

246 DEL RIO, MARY ROSE ENRIQUEZ

247 DEL ROSARIO, CHRISTINE ERA SANTOYO

248 DELA CRUZ, CRISTELLE MARIE LEONOR

249 DELA CRUZ, JUOANA PENNY ESCRUPOLO

250 DELA CRUZ, SARAH JANE GRAN

251 DELA PAZ, KYLA LOUISSE

252 DELA TORRE, JEUL DANIEL CAMPOSAGRADO

253 DELICA, REGGIE DOTE

254 DELIGUER, CHRISTELLE MAE FESTIN

255 DEMASUAY, KLYNE LAURIZ SUYCANO

256 DEMETILLO, ALENE ROSE MAGPALE

257 DEPONIO, DISNEY DEZYL DEGSI

258 DETERA, MARY JOY REYES

259 DIAZ, ROSEMARIE SABINORIO

260 DIESTRO, JEREMAE OBEN

261 DIEZMO, ROCHELLE YLLANA LURO

262 DIMAANO, ASHLEY GAYLE CONCEPCION ONA

263 DIMAANO, JOY MATTHEW TURIJA

264 DOMEN, BLESSILDA HACHERO

265 DOMINGO, ANN JAHNELLA TAN

266 DOMINGO, ETHEL MAE PAHAPAY

267 DOMINGO, MARY GRACE OLIDAN

268 DRAPETE, KINGSLEY PINTADO

269 DUEÑAS, REGINA MARIE MARCIANO

270 DUJALE, JULIE ANGELINE DURENDES

271 DUMAPIAS, PRECILLA KEO TABAMO

272 DURAN, ARZEL JUVY MACANSANTOS

273 EDAÑO, JAYNE CLAUDETTE ARNESTO

274 EGARGUE, MARIA BLAIR RANA

275 EIJANSANTOS, CLARINOR

276 ELARCOSA, MA RHEZEL GANADILLO

277 ENDRIGA, MARY CYRILLE CASAÑADA

278 ENRIQUEZ, JENNITES MORALES

279 EROLES, LEO MIGUEL GONZALES

280 ESCARTIN, CLAUDINE ROMAGUIRA

281 ESCOBIA, ANGELA BINUYA

282 ESCOPALAO, JOEL MARFIL

283 ESCOTE, JOELEAN ZEPHANIE ECLEO

284 ESGUERRA, CORLEEN ANGELA CO

285 ESGUERRA, REESHA GAYLE HERRERA

286 ESPARTERO, JANNA SHAMAE AGUSTIN

287 ESPARTERO, RACHEL NACHOR

288 ESPAÑOLA, MARCHIE SUAREZ

289 ESPINOSA, KRISTINE KAYE ZARAGOZA

290 ESPIRITU, LEE ANNE ROSE PANGANIBAN

291 ESPIRITU, MARTIN CLARENCE EUSTAQUIO

292 ESTANISLAO, MARRIAM LITTAUA

293 ESTILLES, KIMBERLY ANTES

294 ESTRELLA, BIANCA LOUISE VERONICA MEDRANO

295 ESTUDILLO, MARK BASILIO ELEFANTE

296 EUSEBIO, CHARLENE MAE OLESCO

297 FABRONERO, KIMBERLY ANN FRIAS

298 FABURADA, KAREN CLAIRE MARTINEZ

299 FACULTAD, REMINA AMOR TANGO

300 FACURIB, MA ALLYSSA ALVIOLA

301 FAIDAL, RUFAIDA HASSAN

302 FAINA, ABNER DULCE

303 FAJARDO, NICHOLAS CUIZON

304 FANTONE, JEMMA RHYSS ANTONIO

305 FARNE, JENNYVEV CRUZ

306 FAUSTINO, ARIELLE ENNA BEATRICE ILAGAN

307 FERNANDEZ, CAMILLE BARRIOS

308 FERNANDEZ, KIM NICOLE GARCIA

309 FERRER, RUBYLYN CABICO

310 FERRERA, MELQUI JOY FADRIGON

311 FIGURACION, DENELLE JOYCE LAGULOS

312 FIRAZA, ALMIRA JOY TABORA

313 FLORES, CYRILLE JEANNE ZAMBRA

314 FLORES, JANELLE PAGUIO

315 FRANCHE, FRELLYN HITOSIS

316 GABIETA, SAM MICAH SUPEÑA

317 GABO, ROWIE JANE FAITH TUBUHAN

318 GABRIEL, PETRONILLO PALEYAN

319 GACITA, JENIFER MANGUDI

320 GALANG, CHARISSA MAE ANTONIO

321 GALIEGA, ARGIELYN BENTADAN

322 GALOLO, MARY JOY AZARCON

323 GAMARA, DARYL MAE ENRIQUEZ

324 GAMBOA, JONAS LAGUADOR

325 GARCIA, ABEGAIL DEL MUNDO

326 GARCIA, ANNA BARBARA LARIOZA

327 GARCIA, MARIELLE MANUEL

328 GARCIA, MARK ANTHONY ABIARO

329 GELISANGA, SPICA MAE RAMOS

330 GEMIRA, ERMENGARD CUEVAS

331 GERONIMO, MA ERIKA BARTOLOME

332 GIMOTO, JUDEL JAY FRUYLAN

333 GOCE, CHARBIN GUEVARRA

334 GOLEZ, LADY DAWN MAY SARENO

335 GONZALES, ANNE JUDITH PINPIN

336 GONZALES, JASPER MILLY DEL CASTILLO

337 GOPEZ, ARIANNA YSABELLE ONG

338 GOZON, MICA REUEL SABINO

339 GRANADO, NOELLYN ANN RAMIREZ

340 GUADAYO, GRACELA FRANCISCO

341 GUCOR, JOSEPHINE ELLEN PELIGRINO

342 GUIANG, DARREN PAZ

343 GUILLERMO, ELLANIE CORPUZ

344 GUINDANG, RHEA BATALLANG

345 GUINGUING, MARIA CECILLE ANNE TUBIANOSA

346 GUMABAO, MARVIE ANN MANALO

347 HADJAIL, CARMINA QUILLO

348 HALIBAS, KATRINA PACALDO

349 HARI, MARIA CAMILLE ANDREA LEONARDO

350 HENRY, SHENZHEN DE VERA

351 HERNANDEZ, JESSICA ARIATE

352 HERNANDEZ, JEWEL CASILLA

353 HERNANDEZ, YVONNE FIRMANTE

354 HERRERA, MARYLOU MANABAT

355 HIPOLITO, ROXANNE MAE BATRINA

356 HORLADOR, MAJESTY PORRAS

357 HUANG, MICHELLE MARI PASCUAL

358 IBASCO, GABRIEL MAGAT

359 IBRAHEM, RAIHANY TUGO

360 IBRAHIM, SITTI RAYIAM HADJIRUL

361 IDIO, CARISSA BIANCA LUBO

362 IDJI, JAMAICA JULKANAIN

363 IGNACIO, REIZELLE MAE ROQUE

364 ILUSTRE, PATRICIA ANNE MITRA

365 INOCENTES, FHARIS MELOCOTONES

366 IRANZO, JAN KATHRYN AVENIO

367 JABAGAT, LYNNE ANGELIE LABIO

368 JACINTO, HELYN GARGANTILLA

369 JAMIN, TRICYLYN ENCABO

370 JAMISON, JOHN BRYAN ORACION

371 JAMMA, FATIMATUS-SARAH IBRAHIM

372 JAPAY, JOMARK BAYRON

373 JARANILLA, JUBILLIE SANTIAGO

374 JAUDIAN, KRISTELLE ARCEO

375 JAVIER, ELLAINE IMPERIAL

376 JAVIER, MICHELLE ANNE CANO

377 JIMENEZ, PAOLA MAE FAJARDO

378 JULIAN, JONALYN CASTILLO

379 JULVE, PAMELA DAWN LIMGUANGCO

380 KATIGBAK, ROZIELLE MARJOLIEN APIN

381 LABASTIDA, SHAIRA CAMILLE TAMARRA

382 LABAYANE, KIMBERLY JEAN REGALARIO

383 LADJAANANG, FARHANA ALEJO

384 LAGARIZA, JILL ROSA

385 LAIDIA, CYNDI GRACE ARELLANO

386 LALAP, MICHAELA JOYCE OBILLO

387 LANDICHO, ANNA JAINE COLONA

388 LANDICHO, JUSTIN SARCO

389 LAPITAN, JONA MAE CHAVEZ

390 LAREDO, KATREEN PEARL POSO

391 LAWAS, KRISTINE BERNADETTE MANINGAS

392 LEE, JOYCE KATHLENE CHAVEZ

393 LEGASPI, KAY DIZON

394 LEYEZA, MIGUEL ALFONSO SANCHEZ

395 LIBANAN, CELINE YANN BAULA

396 LIBIRAN, CLARISSE GOTICO

397 LICAYAN, JULINCHEL HECHANOVA

398 LIM, HANNAH FAITH MOMONGAN

399 LINGALING, JENILYN LIW-AN

400 LIRAG, JIMMAE DE LUNA

401 LISONDRA, CHERRY PINA ENDRINA

402 LITUAÑAS, NOELA FAYE CANIOS

403 LIVARA, REBSOL PERVI BERNARDO

404 LIZARDO, REINA LEMI

405 LLENA, ZABRINA ANN HERNANDEZ

406 LLOBRERA, MARY RUTH SILVANO

407 LLOREN, DEANNE RITZ BERRO

408 LO, SONIA TANTEO

409 LOMIWES, REJOY DICAM

410 LOPEZ, DANIELLIE FELICE

411 LOPEZ, LESLIE MARCIAL

412 LOPEZ, SHARLAINE ZURITA

413 LOZANO, STEFFANNY GRACE MILLARES

414 LUCAS, KIMBERLY GUARTE

415 LUCENAS, CHESKA SARIGUMBA

416 LUCERO, KRISTINE JOY BRUCELO

417 LUCERO, RIKKIE MAE BALAGOT

418 LULU, SUNSHINE JOY TAN

419 LUMARAS, LEO JAY DELOS REYES

420 LUMBAG, KIEFFER SANTONG

421 LUMBRIA, MARY ANN APUNTAR

422 LUMPIAS, WYLIBETH NGIDAYAN

423 LUNZAGA, LOUDEIL BASAN

424 MABANG, QUEENCES TABARA

425 MABESA, ABBY JOYCE VILLAMIN

426 MACAPAGAL, CARMI BELESARIO

427 MADDELA, ANNA KATRINA MANGALILE

428 MADLANSACAY, MA CHRISTINE GARCIA

429 MAGASA, ZIRINA ANGCON

430 MAGBANUA, CAMILLE ABIÑO

431 MAGBUHOS, MIYA CASSANDRA MARAVILLA

432 MAGLONZO, KENDRA SHIELU LEGASPI

433 MAGPANTAY, ALEXANDRA MARIE

434 MAGPANTAY, GERALYN BUDOT

435 MAHILUM, DANIEL EDUARDO DOMER

436 MALACAT, JENNIFER MAGBOJOS

437 MALALUAN, ALEXUS JANE SALILAGUIA

438 MALINGAN, MARLEI YNNA APARECIO

439 MALLARI, KRISIA ROCERO

440 MALLARI, MARIA ATHENNA TABAN

441 MALLON, MA FERCA OLMEDO

442 MALONDRAS, ANGELO

443 MAMITES, KEIFELD JAN FRANCES TOLENTINO

444 MANALO, GEM VIKTORIA IGNACIO

445 MANALO, MARJEAN ANGELES

446 MANGOSAN, JEMELY BAKKANGAN

447 MANNING, CYRIL JEROME MAGO

448 MANONGDO, LHEARNIE MAGLAYA

449 MANRIQUE, KRISHNA CACHOLA

450 MANTUANO, DEANNE RACHELLE BASA

451 MANUEL, CHERYL PALAPAL

452 MANUEL, DANIEL TRINIDAD

453 MAQUILING, JERRY VON OLIVERIO

454 MARASIGAN, MARIKA BIANCA MORIOKA

455 MARAYA, TRIXIE GAYLE OMILA

456 MARAYAG, KATHRICE DOLL MEDINA

457 MARCELINO, MA ANTOINETTE CABUDOL

458 MARGARSE, KATHLEEN CLAIRE PENIZA

459 MARINDUQUE, ELEGIEN DINOY

460 MARQUEZ, LHEA EBRADA

461 MARTIN, PERLYNE QUIDNO

462 MASIBPAL, MUSLIMA SALIK

463 MATA, JOAN CLARE BAUTISTA

464 MATA, REYGINE REYES

465 MATAQUEL, RACHEL ANN BALTAZAR

466 MATAWARAN, TRACY ROMERO

467 MAUTING, SHANIL TIANZA

468 MAXIMO, MARIE THEA JOPHIEL CRUZ

469 MAÑOS, KATHERINE CARRIEDO

470 MEJIA, ANAVRIN FAYE BORJA

471 MELGAR, ANGELU LOUISE CORONADO

472 MENDIGORIN, VENER HUIDEM

473 MIEDES, ELLA MAY LOPEZ

474 MILALLOS, ADELAIDA REDONA

475 MILLANO, SCARLET PALO

476 MIRANDA, CLARIBEL SAPANHILA

477 MIRANDA, MIGUEL FRANCISCO PORTUNES

478 MISAJON, JOSEPH BRIANE GUILLER TABOTABO

479 MOLOD, JANINE RAYGON

480 MONREAL, CLEMENT VANRICH MASANGKAY

481 MONTECALVO, MARCHE DAWN RABINA

482 MONTERA, ALMA SAKILAN

483 MORADA, CONCEPCION MONTOJO

484 MORAGA, SCHARLENE MAY NUGUID

485 MORALES, ARIANE ROSE INSIGNE

486 MORENO, MARIA CHINKIE CUASAY

487 MOSES, MICHELLE TIMOGAN

488 MUMBING, MARY CATHERINE ENRIQUEZ

489 MUNSAYAC, JOLINA BERNARDO

490 MUZAR, LESLIE FAYE YABUT

491 NACARIO, BRIAN PEREZ

492 NACINO, JOYSE EMMANUELLE PERALTA

493 NAREDO, RIO-MARIE BAUTISTA

494 NATIVIDAD, NIÑA THERESE DIZON

495 NAVALLO, RHONA JEAN MOJARES

496 NECESARIO, ARRIAN SUNICO

497 NOBLEZA, MA LUISA CEZO

498 NONAN, GUIAN CLARE ALONZO

499 NOSDO, MARY KRISTEL JOYCE MUEGO

500 NOTARIO, XYLENE ANN BAGUYO

501 OCAÑA, RHEA MAE RENACIA

502 OLAN, ALEXANDRA MAE DACANAY

503 OLIVA, LOREN MAY ROSALES

504 OLIVERIA, CHARMAINE TIGAS

505 OLOSAN, JULIET SAMBAHON

506 ONAS, CHARLENE BRAVO

507 ONGCHANGCO, CHRISSIE ROCHELLE BUENSUCESO

508 ORCULLO, KIMBERLEY TATOY

509 ORDOÑEZ, ERLCY ONG

510 ORTEGA, DIANA ELIZABETH ALINGAS

511 ORTIZ, MICHAEL TIAMBENG

512 OSIA, MARY THERESE VILLASERAN

513 OSIANA, LEJANI ERES

514 OZOA, ANGELICA KRISTY ANNE SAGARIO

515 PABALAN, AYYA NICOLE MENDOZA

516 PACATANG, LOJEAN CASIA

517 PACIENTE, AILLINE MONTEFALCON

518 PACLOS, NORALYN ESTODO

519 PAGCALIWAGAN, HAZEL ANN ACUZAR

520 PAIMALAN, FLORIMAE ESPINOSA

521 PAJARILLO, CATHY JOY CORPUZ

522 PAJIRI, JACQUELYN HIPOLANI

523 PALAD, CHRISTINE JOY RONDILLA

524 PALADA, FLIRTON JUAN

525 PALATICAN, REBECCA GALNAWAN

526 PALGUE, MELINDA BANASEN

527 PALLONES, BERNARD DADULA

528 PALOMATA, CHRISTIAN DAVE CADORNA

529 PAMEROYAN, KARLA VEGA

530 PAMILOZA, MARIA EUNIQUE MADEJA

531 PANGAN, PAMELA LOUISE SINTO

532 PANGANIBAN, APRIL MORILLA

533 PANGANIBAN, MEDINA ALJAS

534 PANINGBATAN, CLARISSE PONCE

535 PANTE, ANABEL IBARDALOZA

536 PANTI, DANNEZA KAREN JOSON

537 PAPA, MICHAEL YUEYA

538 PARANTAR, JANETTE BIBERA

539 PARAS, CARYLE MAE ANDES

540 PASCUAL, JOHN LINCOLN RAMALES

541 PASTORIN, JULIE ANN INOCENCIO

542 PATRIARCA, ACE VAN EARL TAMONDONG

543 PELITAN, JENNYMIER ABLUYAN

544 PEPINO, LUVI JOI ONG

545 PEREZ, ELAINE PEDRAZA

546 PEREZ, JANINE MACALALAD

547 PERNIA, PATRICK LOUISSE MERANA

548 PICO, MARIETONI BAUTISTA

549 PINEDA, SIGRID BERNADINE ELEFANE

550 PINLAC, HILLARY LIBAG

551 PIO, RANA ASSI

552 PIOCNACIA, KYRA GAED SAMONTINA

553 PITAS, JEANELLE BUNA

554 POBLETE, JUSTINE FAITH SAPIT

555 POLON, APRIL EMBONG

556 PORRAS, KIMBERLY DACONES

557 POSAS, SMILEH PERJON

558 PRADAS, CHARLENE MAE OCAMPO

559 PRADO, JHONELYN DANGLA

560 PRAMO, FRITZIE COLEEN DEMETILLO

561 PRIAS, MA CRISTINA JHOY AGUINALDO

562 PROTACIO, KIM IRVIN TORRES

563 PROVIDO, SOPHIA MARGARITA ARANILLO

564 PUCIO, JEMIMAH HIPOLITO

565 PUEBLO, REX LOIS JR PEREZ

566 QUEZON, MARGIE ESIC

567 QUIDATO, MATTHEW RAUL JR CORDOVA

568 QUINSAAT, DENISE BLANCO

569 RACCA, EVORY BALMONTE

570 RAGANAS, DELFIE VON ARRIOLA

571 RAGMA, RIZALYN DELA PEÑA

572 RALLOS, ELIJAH MIDGE MALLARI

573 RAMOS, CLYSLY CELINE ROTEA

574 RAMOS, JESS DENVER ABAD

575 RAMOS, LIZZETTE ANN LEGASPI

576 RAMOS, ROBERT GERARD CASTRO

577 RAMOS, SHANNEN NICOLE

578 RARELA, DONNA KATLEEN CABRERA

579 RAVAGO, KATHRINA FAYE CARRANCEJA

580 RAYNALDO, RIZZA MATULLANO

581 REALES, ARMIDA MALAUDDIN

582 REGIDOR, CHATELAINE MACQUARIE

583 REGIS, ADRIANA ARRIBE

584 REGONDOLA, MARITES CANSON

585 REJAS, ROCELYN DECRITO

586 REOMERO, PAULENE NORIE MASILANG

587 REQUE, RODOLFO PAUL TRILLANA

588 RESTIFICAR, GENEVA PELENDENGUE

589 RESURRECCION, ROSE ANN PEÑALOSA

590 REYES, CARLO RAMOS

591 REYES, DIANA ROSE QUEBRAL

592 REYES, JOHN VENTURES

593 REYES, MALAYA ILASIN

594 REYES, MARIE ANGELEE PENALOZA

595 REYES, MARY CHARLEMAINE LIMOSINERO

596 REYES, MIGUEL IÑIGO STEFANO MADUCDOC

597 RICARDO, LANCE DOMINIC DORONGON

598 RICO, ANGELICA SHANE GALANG

599 RICO, MARY JEEAN CRYSTEL FAJANIL

600 RIGO, JEROME BUENAVENTURA

601 RIVERA, ANGELINE MAE DORIA

602 RIVERA, NIKKA COLEEN DABU

603 RIVERA, ROSEMARIE BERMEJO

604 RIVERA, SHARMAINE BABE BURDEOS

605 ROALES, JANINE JOY SALUNA

606 ROCHA, BEULAH MAY MATIRA

607 RODRIGUEZ, MARIA SHANNEN SOTOMAYOR

608 ROGERO, MARIBETH ASUBE

609 ROJALES, HANNAH COLEEN ROSALES

610 ROJAS, CHERRY JOY GAWAT

611 ROJO, KIMBERLY DAWEY

612 ROJO, NOEL DANIELLE PABITO

613 ROMARAOG, ROCHELE SACUEZA

614 ROMERO, KENNETH PAPA

615 ROMERO, ROBERT TERRANZ BAHIA

616 RONCESVALLES, JOYCE ANGELIE BONGANAY

617 RUBIO, MARGARITA BUITIZON

618 RUDA, CARMELA MONIQUE SOLIDUM

619 RUIZ, MARIA KRISTELLE SUAREZ

620 SABANAL, KATRINA ISABELLE RODRIGUEZ

621 SADDUL, OLIVIA ISAGUIRRE

622 SAED, DARWISA CANACAN

623 SAGAYSAY, ERIC RUIZ

624 SAGUINDAN, VANESSA FRANCE ESCABARTE

625 SALACUP, ROMAR GUZMAN

626 SALADO, SUZETTE JADE MANGAPIS

627 SALANDANAN, BRENT DELA CRUZ

628 SALAZAR, GLADY GRACE ROLDAN

629 SALAZAR, VERONICA VIANCA COLOMA

630 SALCEPUEDES, JENNY ROSE JACULO

631 SALES, DIVINE JOY ALCANTARA

632 SALONGA, JONA LAIZA CRUZ

633 SALVADOR, CAMILLE JANE MACLID

634 SALZMANN, MILCA KRISTELLE NEO

635 SAMANIEGO, ALYSSA JUSTINE OLIVA

636 SAMSON, PAULA MARI SORIANO

637 SAN DIEGO, YNATALIA VELASQUEZ

638 SAN JOSE, HANNAH LEE BOLANTE

639 SAN JUAN, ANJELA KRIZTIA SANTOS

640 SANTIAGO, FRANCESCA KAE CIRINEO

641 SANTIAGO, MARK NICOLE AGDIPA

642 SANTOS, ENRICO ICO MANGULABNAN

643 SANTOS, ISA TERESE DOCTORA

644 SANTOS, TINY ROSE LUISTRO

645 SAPIDA, CHAREENA LOU DELA CRUZ

646 SARMIENTO, KHARYL LYN DELA ROSA

647 SARO, ROSLYN CHIANG

648 SAYO, BIANCA LOUISE GAIL MOULIC

649 SAÑO, LORRAINE PUERTAS

650 SEBASTIAN, GEM NEPACINA

651 SECRETO, CHIEBERLY PALATTAO

652 SERATUBIAS, JOHN FRANCISCO

653 SERRANO, YASMIN JANINA ALVARAN

654 SERVA, FLORA PEARL SUSTIGUER

655 SIAOTONG, BERNARDO III REYES

656 SIDIANGCO, JOIE CAMILLE TARDECILLA

657 SIMON, ADARA LOURDES SENOLOS

658 SISON, ANN NICOLE ALCABASA

659 SISON, FRANCES MARIEL TUMAMAO

660 SISON, JEANETTE ANNE MALIT

661 SISON, QUEENCY PADERNAL

662 SOCIAS, CARINE MAI LINARES

663 SOJOR, JEN CLARIZE ALABATA

664 SOLDIVILLO, CHELLE NIKA PEÑA

665 SOLOMON, CHARLEENE NOBUO

666 SOLOMON, LOU MARION CANTOS

667 SOMBONG, DAISY GRACE TONOGBANUA

668 SOMBRANO, MATT CHESTER SANTOS

669 SONZA, DIANA PRINCESS YANGA

670 SORIA, RAD RYAN VILLANUEVA

671 SORIANO, PATRICIA CANLAS

672 SOVERANO, RONAH BEI LOGMAO

673 SUAN, ARABELLE QUITOBERA

674 SUCALIT, GABE HENRIEL PEROLINO

675 SUSI, JOHN CASEY NAGUIT

676 SY, ANNALYN ADVENTO

677 TAAN, MA CHARLENE ESCABARTE

678 TABABA, MARJORI ANN SALATAN

679 TABLIZO, CECILLE VARGAS

680 TABORDA, LORRAINE GABRIELLE GALINATO

681 TACIO, JOMAR PACIO

682 TAGUIAD, MITCHELYN LAURE

683 TALARAN, PRINCESS BONGALOS

684 TAN, HANNAH JANE CAPISPISAN

685 TANGCORA, SUSHMITA SEN PALOMAR

686 TANTENGCO, OURLASS ALEINA GADDI

687 TAPIA, JAMILY PACATANG

688 TAPULADO, LEA THERESSE SANDOVAL

689 TAYAMORA, SALLY JOY TESORERO

690 TAÑECA, MARVELYN BARGADO

691 TECSON, ANGELA ERICKA SANTOS

692 TEJON, KARLA MAE LORICO

693 TEOXON, TIFFANY ABIAS

694 TINAY, ERNIELYN BANTILAN

695 TOBIAS, KATHLEEN MOSELLE DE LEON

696 TOLENTINO, SWEETY ANN BARELLANO

697 TOLOSA, PAULA LYNN FERMA

698 TONIO, JOHN PAUL PINEDA

699 TOPINIO, HANNAH ANTOQUE

700 TRISTE, HEATHER ABAS

701 TUAZON, ALYSSA PORTO

702 TUGOB, TIFFANY GIU’LEANA MAGDARAOG

703 TUPAS, YEHLEN OMADTO

704 TUQUERO, SHYRAMIE OMADTO

705 UBAC, BIANCA JOY BUDAY

706 ULIDAN, MILA MUSTAPHA

707 UMAL, SITTIE NURIZAN ASIM

708 UMALI, CATHLEEN MAY TUBILLO

709 UMALI, CHRISTINA ROCHELLE JUAT

710 UTOEGLIS, ELIBEL SAHILADJA

711 UY, JOSE MIGUEL JUNSAY

712 VALDEABELLA, MARY ANNE MARANCA

713 VALDEZ, WINNIE OPIAZA

714 VALENCIA, MA JOHNNA VER SALMORIN

715 VALENCIA, MICHAEL FRANZ BALUYOT

716 VALENZUELA, MANILYN TORRIRIT

717 VALLE, MARY ROSE DELA CRUZ

718 VASQUEZ, KHRISTOPHER JORGE NAVARRO

719 VAÑO, KRISTINE PADEL

720 VEGA, PAM ELLA SUMERA

721 VELASCO, ARIANNE JOAN BALMEDINA

722 VENERACION, PATRICIA JAVIER

723 VERGARA, DOVIE DAWN AGBAYANI

724 VICENCIO, EUNICE BARDILLON

725 VIDANES, MARITETH ANIEVAS

726 VILLA, ASHLY

727 VILLAGANAS, ADRIAN TAMAYO

728 VILLAMAYOR, RACHELLE ANNE SANTOS

729 VILLANOSA, CRIZEL SAURA

730 VILLANUEVA, AERIEL MALLARI

731 VILLANUEVA, JERRICA ANDOLERO

732 VILLANUEVA, MARIE ANGELIE TAMON

733 VILLAREAL, CHARLENE MAE TATAD

734 VILLAREAL, JISELLE ADRIANO

735 VILLARIBA, CHRISTINE ANNE FALLER

736 VILLARICO, JOANA MARIE LEAÑO

737 VILORIA, CHRISTY AMOR ANDRES

738 VISITACION, VALERIE KAYE ANDRES

739 VIZCARRA, PAULINE CATRINA MACABUAG

740 WAHID, MARDIYA UNSANG

741 WALO, GEOZEL VIVIENNE ERENO

742 YABUT, JORALEEN DION GUEVARRA

743 YABUT, LUCIA LULU

744 YANUARIO, JEREMIAH ASUNCION

745 YAO, JAY LEE MAE ABLING

746 YAP, NATASHA JULIETTE CHIU

747 YBAÑEZ, DOREEN MIANO

748 YLAGAN, KRISTINE MARIE ZAMORANOS

749 YLAGAN, SIGRID ANN CALMA

750 YONGA-AN, ANNIE GRACE BAGLAN

751 YRINGCO, ALEXA MAJINI

752 ZACARIAS, FELMARIE CANCINO

753 ZAFE, QUEENIE TIMAJO

754 ZAPANTA, DANIELLE GONZALES

755 ZAULDA, SDARCY ESTO

NOTHING FOLLOWS ———————-