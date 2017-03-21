Tuesday, March 21, 2017
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    755 examinees pass the Nutritionist-Dietitian Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 755 out of 1,047 passed the Nutritionist-Dietitian Licensure Examination given by the Board of Nutrition and Dietetics in Manila, Baguio, Cebu, Davao and Zamboanga this March 2017.

    Seq. No.     N a m e

    1 ABAD, JAMAICA LORRAINE  UGAY
    2 ABALOS, VIO EUNICE  CEREZO
    3 ABAPO, EMMANUEL  RAYMUNDO
    4 ABARRO, SHAULA  HERNANDEZ
    5 ABDUHADI, RADZMINA  KALAYAKAN
    6 ABDULAJID, BAHJA  MUSSIN
    7 ABLAO, CARL JOSEPH  NAPEÑAS
    8 ABLAZA, BIANCA LOUISSE  JUAN
    9 ABLAZA, VINCENT PAUL  PELAYO
    10 ABUEG, JESSELYN  FERAER
    11 ACAYEN, VALERIE  CONMIGO
    12 ADANTE, RHEANNA JOY  RUELO
    13 ADDURU, MARY  BANAL
    14 ADONA, DANICA APRIL  SERRANO
    15 ADRIGADO, ALJHOY  LASMARIAS
    16 AGADER, DIANNE LEA  MARJADAS
    17 AGAID, TIMOTHY  EDER
    18 AGCAOILI, DIANA  CESUMISSION
    19 AGRAVANTE, WENNA SHEENW  SABANG
    20 AGUANAN, SHIELA MAE  OSING
    21 AGUDA, ANGELITA  UNTIVEROS
    22 AKBAR, SHARHA  INTONG
    23 AKMAD, NURICEL  KONG
    24 ALANO, FLORENCE GALE  MARCELO
    25 ALARCON, GRACE  JOCSON
    26 ALAWAS, ESMIN MARIE  NGAOA
    27 ALBA, MA CHARIANA KAYNA  PALCONITE
    28 ALCANTARA, ARIANNE JOY  VELASCO
    29 ALCANTARA, CHRISTINE  URIARTE
    30 ALCAZAR, SHAIRA MAE  CALUBID
    31 ALI, SITTIE MARYAM  KINUDALAN
    32 ALIS, ABELARDO JR  CORUNO
    33 AMANTE, CATHERINE THERESE  CATALAN
    34 AMBAT, MA ANGELIKA  MANGAWANG
    35 AMBE, ABIGAIL  QUEZON
    36 AMILASSAN, SITTI AMINA  NAWADIL
    37 AMMUYUTAN, MARIA ALEXANDRIA  BURAGA
    38 AMOSCO, MA QUEENIE ROSE  GABO
    39 AMPIT, APPLE MICAH  ABAO
    40 ANAM, RUFAIDA  PIMENTEL
    41 ANDAL, NOREEN FAITH  BAGON
    42 ANDES, CRISCELE  DIMACULANGAN
    43 ANDOY, MICHELLE  PERDESO
    44 ANG, KRIZIA IRIS  ARTILLAGA
    45 ANLAP, HANNAH GRACE  CABIGON
    46 ANONUEVO, ARRIANE JOY  TROPICALES
    47 ANSIONG, EDELYN  PINGAPING
    48 ANTOLIN, EMILISA PATRICIA  ROQUE
    49 AQUILIZAN, MAAN RIA  RIVERA
    50 ARAC, DANICA JOY  PACARRO
    51 ARANAS, YULEKA APRILLE  BUTALID
    52 AREVALO, APRIL ROSE  LLANILLO
    53 ARICHETA, MARIELLE  CALUAG
    54 AROZA, CARIZSA LLOBEL  ARTECHE
    55 ASANI, FERDAUSIA  HAMDIN
    56 ASCAÑO, ALYSSA LOUIZE  BALAGOT
    57 ASISTIN, MARLET  ESPENIDA
    58 ASMAWIL, NIZZAH  ARAD
    59 ASUMBRADO, MARY MARGARET  BULANDRES
    60 ASUNCION, ISABEL MARIA MARGARITA  ARNAEZ
    61 ATIENZA, ANGELICA  CAGUINGIN
    62 ATIENZA, KRISTINE JANE  SALONGA
    63 ATON, MARY ANNE LOIS  MAGALLANO
    64 AUDIE, RAIZA MAE  HASINUN
    65 AUSTRIA, JAN SIRRON  BALBUENA
    66 AWING, SHEILA MAE  ROJO
    67 BACLAYO, LORRAINE MARIE  ALMONTE
    68 BADILLES, LORRY JEAN  LANIPA
    69 BAGSICAN, LIEZEL  PERONG
    70 BAGUIO, JORJOE  ALAG
    71 BAGUNU, ASHA KAMILLE  MANALANG
    72 BALAJADIA, LYNNETH  SUMICAD
    73 BALANO, ROLLAYNE MAE  QUINTO
    74 BALAYONG, JANNAH BESSY JO  APOLINARIO
    75 BALBUENA, DAISY  CANASTRA
    76 BALDEVARONA, LAARNI  COMBONG
    77 BALDOMAR, ROWENA  CATAN
    78 BALIO, MA GLORIA TRINIDAD  TEVES
    79 BALLESTERO, PATRICIA  MAGNAYE
    80 BAMBA, JAILAH  VILLANUEVA
    81 BANAS, JO PRISTINE  MALINAB
    82 BANDONG, DOREEN  RIVERA
    83 BANGAHON, CHRISLY LIANPEE  ARCENAS
    84 BANTACULO, JUNAHZEL  PAZ
    85 BANZUELA, LIEZL ELYKA  VILLANUEVA
    86 BARRANDA, CHERUBIM  CAUZON
    87 BARTOLAZO, WENZ MAY  MALABED
    88 BARTOLOME, JASPER  ESTRADA
    89 BASA, SHAIRA JAEL  AGUILAR
    90 BASIAO, PRINCESS JEANNE  EMNACIN
    91 BASO, ELOISA MARIE  AMAYAG
    92 BATAS, JESSAMINE GRACE  MADERAZO
    93 BATUON, DANA  GALAPON
    94 BAUTISTA, CAMILLE JENARY  PASCUA
    95 BAUTISTA, DONNA MAY  RAMIREZ
    96 BAUTISTA, HANNAH ABEGAIL  JUMADIAO
    97 BAUTISTA, LOUISE FRANCHEZKA  DELA CRUZ
    98 BAUTISTA, LOURISSE  BROSAS
    99 BAUTISTA, PRINCESS JEREME  TOLENTINO
    100 BAYA, OLSEN  SENCIO
    101 BAYALAS, CHRISTELLE LOIS  TOLENTINO
    102 BAYBAY, ARRAH JUNE  ESPINOSA
    103 BAYLON, GIELIANE MARIE  DESEPIDA
    104 BAYRO, XHIARIWEN  JAANI
    105 BEDAÑO, NOVA ROSE  PUIG
    106 BELANO, JETHRO IAN  GABON
    107 BELLEZA, DIAN JOY  LOPEZ
    108 BELO, SHERNESS ANN  GARCIA
    109 BENABESE, DANICA THESS  MINADAÑA
    110 BENAVIDEZ, CHESTER  GO
    111 BENITO, LADY ARIEN  CAPISTRANO
    112 BENSAN, STEPHANIE  ARCINAS
    113 BENWIC, AISHELLE JOY  LICYAYO
    114 BERMAS, LOURDES LAARNI JANE  LALAP
    115 BERNABE, JOSA ANABIANCA  PASCUA
    116 BERNAL, NICOLE BRIAR  TAPIA
    117 BERNALDEZ, SARAH JANE  BALAGUER
    118 BERNARDO, ARVILYN  MARTINEZ
    119 BERNARTE, CHRISTIANNA LOU  VALE
    120 BERTOL, TREESHA BEATRICE  ESTANOL
    121 BESTRE, MARY FLOR  ACDANG
    122 BETANA, HANNAH GRACE  LACBANES
    123 BIHAG, RIC MATTHEW  CEJANE
    124 BISDA, JONA
    125 BOLAÑO, KEANDRA RAE  ARANETA
    126 BOLEYLEY, ADELAIDA  BOGUITE
    127 BONDAD, DENISE JANELLE  CHAN
    128 BONIFACIO, ANGELA BETINA  PARAISO
    129 BONIFACIO, MARIE ROSE  AMPIS
    130 BOTE, JAN PAULA  PALADIN
    131 BOTIGAN, DIVINA  MANABENG
    132 BOTONA, ZARAH MAE  AUSTRIA
    133 BRAVO, KEITH DARRYL  SALES
    134 BRUCE, NINA FRITZIE  PESA
    135 BUCA, MARIA PAMELA JOYCE  NAZARIO
    136 BUENO, CARMELA  TALLER
    137 BUMANGLAG, CAMILLE ANNE  PARVIAN
    138 BUNAG, REBEKKAH ANN  FRANCISCO
    139 BUNDALIAN, AREN KIRSTEN  CALINGASAN
    140 BURAC, GHIA  CANO
    141 BUSTAMANTE, MAYVEL  MARTINEZ
    142 BUSTAMANTE, MERRY QUEEN  BALANSAG
    143 BUSTILLO, CHRISTOPHER  ESTRADA
    144 CABALLERO, EIKA JONAH  UNTALASCO
    145 CABANGON, EURYALE CELIN  SOLANO
    146 CABAÑERO, RUSSELL JAMES  MABANTA
    147 CABLINDA, YLLEN LAW  SACAY
    148 CABRERA, KAREN  TAN
    149 CABRERA, SHEELA ROSE  VILLAMOR
    150 CABUGATAN, SEIHIENAIDAH  ABDUL
    151 CABUNILAS, JAN MICAH  SEMACIO
    152 CADAYDAY, DAN MAR  MAQUIRANG
    153 CAJOCSON, JUDE  FAUSTINO
    154 CALAGO, RACQUEL ANNE  AUTENTICO
    155 CALAMBA, JENNIFER  CAIBAN
    156 CALIBO, XAVIER ALEXANDER  TADY
    157 CALICA, JHOANNE ROSE  INFANTE
    158 CALIMBAHIN, CARLO MARTIN  FOJAS
    159 CALINGACION, JEZER  ZOILO
    160 CALINGASAN, PATRICIA MA JELLA  REYES
    161 CALUANG, SHARIFA KIZZRA  LUDOVICO
    162 CALUBAQUIB, LANIE LAYNE  KUB-ARON
    163 CAMACHO, JENNY  TINDUGAN
    164 CANILLAS, DIVINA MARCELA  CALAGUIAN
    165 CANLAS, ANGELA LOREN  DAVID
    166 CANLUBO, ARIANNE  MAGDA
    167 CANUTO, JOMYLES  DOMINGUEZ
    168 CARDIÑO, ROCELLE CAMILLE  CRUZ
    169 CARIM, ANIESARAH  SANI
    170 CARINGAL, JIAN MYRIZ  TANDANG
    171 CARIÑO, JEMARIE  TORIANO
    172 CARLOS, ROSETTE LORAINE  BARIRING
    173 CARTAGENA, CHARMAINE ROSE  PAROCHELIN
    174 CASABAR, CAMILLE  EBREO
    175 CASIPIT, MAIVELYN  AQUINO
    176 CASTILLO, LARA MARIELLE  LAZARO
    177 CASTILLO, SHEELA MARIE  MATUNDAN
    178 CASTRENCE, MARGARET JANE  TABUENA
    179 CASTRO, AYANAH  CASTRO
    180 CASUMPANG, ALLEN RICA  REGAÑON
    181 CATINGUEL, CLARIBEL  SALCEDO
    182 CAY-OHEN, PERLYNETTE  NAMULNGO
    183 CAYETANO, ANN  CARRIEDO
    184 CENTINA, REFANNIE  GALINDO
    185 CEREZO, CHRISTINE BEL  TABLAC
    186 CERIO, ROSELYN  BENES
    187 CHAN, ZAMAIRA MAREEN  SOCO
    188 CHAVEZ, JONAFE  BARCELON
    189 CHEN, MARIA CAMILLE LOUISE  CORONEL
    190 CHIN, MARLA  GARCIA
    191 CHIQUITO, MOHAMEL JOY  ASTANG
    192 CHUA, JORNALIZA  BARTIQUEL
    193 CLEMENTE, PRINCESS MAIANE  ALCANTARA
    194 CO, MADELENE JEZER  TAN
    195 CO, MARIA VANESSA  RAMOS
    196 COLDAYON, JOEMARI  ESPIRITU
    197 COLLADO, MELINDA ISABEL  GREGORIO
    198 COLONGAN, PRECIOUS  BAÑARES
    199 COMIN, FATIMA BIANCA  SOLAYAO
    200 CONCEPCION, TRIZIA JHEMIL  DE GUZMAN
    201 CONCIO, MICHELLA  OBOZA
    202 CORDERO, LILY DOVE  LIZA
    203 CORESIS, KRYSTYL ALMARIE  ALCANTARA
    204 CORNEL, MARY ROSE RHODALE  MERCADO
    205 CORPUZ, MEGAN  ARBITRARIO
    206 CORRE, SHY NAAH  SULPOT
    207 CORTEZ, JAMES PAOLO  TIQUIA
    208 CORTEZ, PATRICIA ANN  PEDRIALVA
    209 CRUZ, ANTHONY MYRONE MIGUEL  CRUZ
    210 CRUZ, JUNICA FAYE  MAGNO
    211 CRUZ, LORIE MABEL  TUMANDAO
    212 CRUZ, NICASIO III  PASCUAL
    213 CRUZ, PAULINE  ROSALES
    214 CUADRA, ALMIRA KAYE  FERNANDEZ
    215 CUATON, RACHEL  OBAGA
    216 CUEVAS, JOHN LESTER  MAGNO
    217 CULASTE, GELYN  RAGAS
    218 CUTIN, JENNIFER  CAJOTE
    219 CUYOS, THERESA MARIE  CACANOG
    220 DACANAY, CHATRINA ELEN  PAGDANGANAN
    221 DADUYA, RITZEL JOY  LAUREA
    222 DALISAY, SHAYNE  TORRES
    223 DALMINO, KRIZELLE  BONDOC
    224 DAO-INES, VELANIE  MIGUEL
    225 DAÑO, MICHELLE ANN  GOMEZ
    226 DE ALBAN, LEA ANGELICA  PIANO
    227 DE BORJA, CLAIRE JASMIN  LAZARTIGUE
    228 DE CADIZ, KRISTAL  CASTILLO
    229 DE CHAVEZ, KRISSA  DE JESUS
    230 DE GRANO, KREESHA ELAIN  INCIONG
    231 DE GUZMAN, ABEGAIL  ARMEÑA
    232 DE JESUS, CLARISSE JOYCE  VELASQUEZ
    233 DE LA TORRE, MARGIE  TANTANO
    234 DE LEON, AERIEL
    235 DE LEON, ELIZA GRACE  LIWANAG
    236 DE LEON, KEAN LYELL  ERNI
    237 DE LEON, KRIZZIA CAMILLE  BIÑAS
    238 DE LEON, MARK LORENZ  VILLAGRACIA
    239 DE LOS REYES, DIANNE  BARADE
    240 DE LUNA, LANILENE  CABATUANDO
    241 DE MESA, ZOMITHA  ROJALES
    242 DE QUIROS, NIKA DANNIELE  TRINIDAD
    243 DEATA, JODANNAH FAYE  HERNANE
    244 DECENA, MARICAR  ALMONTE
    245 DEL PILAR, LOLITO JR  TIRO
    246 DEL RIO, MARY ROSE  ENRIQUEZ
    247 DEL ROSARIO, CHRISTINE ERA  SANTOYO
    248 DELA CRUZ, CRISTELLE MARIE  LEONOR
    249 DELA CRUZ, JUOANA PENNY  ESCRUPOLO
    250 DELA CRUZ, SARAH JANE  GRAN
    251 DELA PAZ, KYLA LOUISSE
    252 DELA TORRE, JEUL DANIEL  CAMPOSAGRADO
    253 DELICA, REGGIE  DOTE
    254 DELIGUER, CHRISTELLE MAE  FESTIN
    255 DEMASUAY, KLYNE LAURIZ  SUYCANO
    256 DEMETILLO, ALENE ROSE  MAGPALE
    257 DEPONIO, DISNEY DEZYL  DEGSI
    258 DETERA, MARY JOY  REYES
    259 DIAZ, ROSEMARIE  SABINORIO
    260 DIESTRO, JEREMAE  OBEN
    261 DIEZMO, ROCHELLE YLLANA  LURO
    262 DIMAANO, ASHLEY GAYLE CONCEPCION  ONA
    263 DIMAANO, JOY MATTHEW  TURIJA
    264 DOMEN, BLESSILDA  HACHERO
    265 DOMINGO, ANN JAHNELLA  TAN
    266 DOMINGO, ETHEL MAE  PAHAPAY
    267 DOMINGO, MARY GRACE  OLIDAN
    268 DRAPETE, KINGSLEY  PINTADO
    269 DUEÑAS, REGINA MARIE  MARCIANO
    270 DUJALE, JULIE ANGELINE  DURENDES
    271 DUMAPIAS, PRECILLA KEO  TABAMO
    272 DURAN, ARZEL JUVY  MACANSANTOS
    273 EDAÑO, JAYNE CLAUDETTE  ARNESTO
    274 EGARGUE, MARIA BLAIR  RANA
    275 EIJANSANTOS, CLARINOR
    276 ELARCOSA, MA RHEZEL  GANADILLO
    277 ENDRIGA, MARY CYRILLE  CASAÑADA
    278 ENRIQUEZ, JENNITES  MORALES
    279 EROLES, LEO MIGUEL  GONZALES
    280 ESCARTIN, CLAUDINE  ROMAGUIRA
    281 ESCOBIA, ANGELA  BINUYA
    282 ESCOPALAO, JOEL  MARFIL
    283 ESCOTE, JOELEAN ZEPHANIE  ECLEO
    284 ESGUERRA, CORLEEN ANGELA  CO
    285 ESGUERRA, REESHA GAYLE  HERRERA
    286 ESPARTERO, JANNA SHAMAE  AGUSTIN
    287 ESPARTERO, RACHEL  NACHOR
    288 ESPAÑOLA, MARCHIE  SUAREZ
    289 ESPINOSA, KRISTINE KAYE  ZARAGOZA
    290 ESPIRITU, LEE ANNE ROSE  PANGANIBAN
    291 ESPIRITU, MARTIN CLARENCE  EUSTAQUIO
    292 ESTANISLAO, MARRIAM  LITTAUA
    293 ESTILLES, KIMBERLY  ANTES
    294 ESTRELLA, BIANCA LOUISE VERONICA  MEDRANO
    295 ESTUDILLO, MARK BASILIO  ELEFANTE
    296 EUSEBIO, CHARLENE MAE  OLESCO
    297 FABRONERO, KIMBERLY ANN  FRIAS
    298 FABURADA, KAREN CLAIRE  MARTINEZ
    299 FACULTAD, REMINA AMOR  TANGO
    300 FACURIB, MA ALLYSSA  ALVIOLA
    301 FAIDAL, RUFAIDA  HASSAN
    302 FAINA, ABNER  DULCE
    303 FAJARDO, NICHOLAS  CUIZON
    304 FANTONE, JEMMA RHYSS  ANTONIO
    305 FARNE, JENNYVEV  CRUZ
    306 FAUSTINO, ARIELLE ENNA BEATRICE  ILAGAN
    307 FERNANDEZ, CAMILLE  BARRIOS
    308 FERNANDEZ, KIM NICOLE  GARCIA
    309 FERRER, RUBYLYN  CABICO
    310 FERRERA, MELQUI JOY  FADRIGON
    311 FIGURACION, DENELLE JOYCE  LAGULOS
    312 FIRAZA, ALMIRA JOY  TABORA
    313 FLORES, CYRILLE JEANNE  ZAMBRA
    314 FLORES, JANELLE  PAGUIO
    315 FRANCHE, FRELLYN  HITOSIS
    316 GABIETA, SAM MICAH  SUPEÑA
    317 GABO, ROWIE JANE FAITH  TUBUHAN
    318 GABRIEL, PETRONILLO  PALEYAN
    319 GACITA, JENIFER  MANGUDI
    320 GALANG, CHARISSA MAE  ANTONIO
    321 GALIEGA, ARGIELYN  BENTADAN
    322 GALOLO, MARY JOY  AZARCON
    323 GAMARA, DARYL MAE  ENRIQUEZ
    324 GAMBOA, JONAS  LAGUADOR
    325 GARCIA, ABEGAIL  DEL MUNDO
    326 GARCIA, ANNA BARBARA  LARIOZA
    327 GARCIA, MARIELLE  MANUEL
    328 GARCIA, MARK ANTHONY  ABIARO
    329 GELISANGA, SPICA MAE  RAMOS
    330 GEMIRA, ERMENGARD  CUEVAS
    331 GERONIMO, MA ERIKA  BARTOLOME
    332 GIMOTO, JUDEL JAY  FRUYLAN
    333 GOCE, CHARBIN  GUEVARRA
    334 GOLEZ, LADY DAWN MAY  SARENO
    335 GONZALES, ANNE JUDITH  PINPIN
    336 GONZALES, JASPER MILLY  DEL CASTILLO
    337 GOPEZ, ARIANNA YSABELLE  ONG
    338 GOZON, MICA REUEL  SABINO
    339 GRANADO, NOELLYN ANN  RAMIREZ
    340 GUADAYO, GRACELA  FRANCISCO
    341 GUCOR, JOSEPHINE ELLEN  PELIGRINO
    342 GUIANG, DARREN  PAZ
    343 GUILLERMO, ELLANIE  CORPUZ
    344 GUINDANG, RHEA  BATALLANG
    345 GUINGUING, MARIA CECILLE ANNE  TUBIANOSA
    346 GUMABAO, MARVIE ANN  MANALO
    347 HADJAIL, CARMINA  QUILLO
    348 HALIBAS, KATRINA  PACALDO
    349 HARI, MARIA CAMILLE ANDREA  LEONARDO
    350 HENRY, SHENZHEN  DE VERA
    351 HERNANDEZ, JESSICA  ARIATE
    352 HERNANDEZ, JEWEL  CASILLA
    353 HERNANDEZ, YVONNE  FIRMANTE
    354 HERRERA, MARYLOU  MANABAT
    355 HIPOLITO, ROXANNE MAE  BATRINA
    356 HORLADOR, MAJESTY  PORRAS
    357 HUANG, MICHELLE MARI  PASCUAL
    358 IBASCO, GABRIEL  MAGAT
    359 IBRAHEM, RAIHANY  TUGO
    360 IBRAHIM, SITTI RAYIAM  HADJIRUL
    361 IDIO, CARISSA BIANCA  LUBO
    362 IDJI, JAMAICA  JULKANAIN
    363 IGNACIO, REIZELLE MAE  ROQUE
    364 ILUSTRE, PATRICIA ANNE  MITRA
    365 INOCENTES, FHARIS  MELOCOTONES
    366 IRANZO, JAN KATHRYN  AVENIO
    367 JABAGAT, LYNNE ANGELIE  LABIO
    368 JACINTO, HELYN  GARGANTILLA
    369 JAMIN, TRICYLYN  ENCABO
    370 JAMISON, JOHN BRYAN  ORACION
    371 JAMMA, FATIMATUS-SARAH  IBRAHIM
    372 JAPAY, JOMARK  BAYRON
    373 JARANILLA, JUBILLIE  SANTIAGO
    374 JAUDIAN, KRISTELLE  ARCEO
    375 JAVIER, ELLAINE  IMPERIAL
    376 JAVIER, MICHELLE ANNE  CANO
    377 JIMENEZ, PAOLA MAE  FAJARDO
    378 JULIAN, JONALYN  CASTILLO
    379 JULVE, PAMELA DAWN  LIMGUANGCO
    380 KATIGBAK, ROZIELLE MARJOLIEN  APIN
    381 LABASTIDA, SHAIRA CAMILLE  TAMARRA
    382 LABAYANE, KIMBERLY JEAN  REGALARIO
    383 LADJAANANG, FARHANA  ALEJO
    384 LAGARIZA, JILL  ROSA
    385 LAIDIA, CYNDI GRACE  ARELLANO
    386 LALAP, MICHAELA JOYCE  OBILLO
    387 LANDICHO, ANNA JAINE  COLONA
    388 LANDICHO, JUSTIN  SARCO
    389 LAPITAN, JONA MAE  CHAVEZ
    390 LAREDO, KATREEN PEARL  POSO
    391 LAWAS, KRISTINE BERNADETTE  MANINGAS
    392 LEE, JOYCE KATHLENE  CHAVEZ
    393 LEGASPI, KAY  DIZON
    394 LEYEZA, MIGUEL ALFONSO  SANCHEZ
    395 LIBANAN, CELINE YANN  BAULA
    396 LIBIRAN, CLARISSE  GOTICO
    397 LICAYAN, JULINCHEL  HECHANOVA
    398 LIM, HANNAH FAITH  MOMONGAN
    399 LINGALING, JENILYN  LIW-AN
    400 LIRAG, JIMMAE  DE LUNA
    401 LISONDRA, CHERRY PINA  ENDRINA
    402 LITUAÑAS, NOELA FAYE  CANIOS
    403 LIVARA, REBSOL PERVI  BERNARDO
    404 LIZARDO, REINA  LEMI
    405 LLENA, ZABRINA ANN  HERNANDEZ
    406 LLOBRERA, MARY RUTH  SILVANO
    407 LLOREN, DEANNE RITZ  BERRO
    408 LO, SONIA  TANTEO
    409 LOMIWES, REJOY  DICAM
    410 LOPEZ, DANIELLIE FELICE
    411 LOPEZ, LESLIE  MARCIAL
    412 LOPEZ, SHARLAINE  ZURITA
    413 LOZANO, STEFFANNY GRACE  MILLARES
    414 LUCAS, KIMBERLY  GUARTE
    415 LUCENAS, CHESKA  SARIGUMBA
    416 LUCERO, KRISTINE JOY  BRUCELO
    417 LUCERO, RIKKIE MAE  BALAGOT
    418 LULU, SUNSHINE JOY  TAN
    419 LUMARAS, LEO JAY  DELOS REYES
    420 LUMBAG, KIEFFER  SANTONG
    421 LUMBRIA, MARY ANN  APUNTAR
    422 LUMPIAS, WYLIBETH  NGIDAYAN
    423 LUNZAGA, LOUDEIL  BASAN
    424 MABANG, QUEENCES  TABARA
    425 MABESA, ABBY JOYCE  VILLAMIN
    426 MACAPAGAL, CARMI  BELESARIO
    427 MADDELA, ANNA KATRINA  MANGALILE
    428 MADLANSACAY, MA CHRISTINE  GARCIA
    429 MAGASA, ZIRINA  ANGCON
    430 MAGBANUA, CAMILLE  ABIÑO
    431 MAGBUHOS, MIYA CASSANDRA  MARAVILLA
    432 MAGLONZO, KENDRA SHIELU  LEGASPI
    433 MAGPANTAY, ALEXANDRA MARIE
    434 MAGPANTAY, GERALYN  BUDOT
    435 MAHILUM, DANIEL EDUARDO  DOMER
    436 MALACAT, JENNIFER  MAGBOJOS
    437 MALALUAN, ALEXUS JANE  SALILAGUIA
    438 MALINGAN, MARLEI YNNA  APARECIO
    439 MALLARI, KRISIA  ROCERO
    440 MALLARI, MARIA ATHENNA  TABAN
    441 MALLON, MA FERCA  OLMEDO
    442 MALONDRAS, ANGELO
    443 MAMITES, KEIFELD JAN FRANCES  TOLENTINO
    444 MANALO, GEM VIKTORIA  IGNACIO
    445 MANALO, MARJEAN  ANGELES
    446 MANGOSAN, JEMELY  BAKKANGAN
    447 MANNING, CYRIL JEROME  MAGO
    448 MANONGDO, LHEARNIE  MAGLAYA
    449 MANRIQUE, KRISHNA  CACHOLA
    450 MANTUANO, DEANNE RACHELLE  BASA
    451 MANUEL, CHERYL  PALAPAL
    452 MANUEL, DANIEL  TRINIDAD
    453 MAQUILING, JERRY VON  OLIVERIO
    454 MARASIGAN, MARIKA BIANCA  MORIOKA
    455 MARAYA, TRIXIE GAYLE  OMILA
    456 MARAYAG, KATHRICE DOLL  MEDINA
    457 MARCELINO, MA ANTOINETTE  CABUDOL
    458 MARGARSE, KATHLEEN CLAIRE  PENIZA
    459 MARINDUQUE, ELEGIEN  DINOY
    460 MARQUEZ, LHEA  EBRADA
    461 MARTIN, PERLYNE  QUIDNO
    462 MASIBPAL, MUSLIMA  SALIK
    463 MATA, JOAN CLARE  BAUTISTA
    464 MATA, REYGINE  REYES
    465 MATAQUEL, RACHEL ANN  BALTAZAR
    466 MATAWARAN, TRACY  ROMERO
    467 MAUTING, SHANIL  TIANZA
    468 MAXIMO, MARIE THEA JOPHIEL  CRUZ
    469 MAÑOS, KATHERINE  CARRIEDO
    470 MEJIA, ANAVRIN FAYE  BORJA
    471 MELGAR, ANGELU LOUISE  CORONADO
    472 MENDIGORIN, VENER  HUIDEM
    473 MIEDES, ELLA MAY  LOPEZ
    474 MILALLOS, ADELAIDA  REDONA
    475 MILLANO, SCARLET  PALO
    476 MIRANDA, CLARIBEL  SAPANHILA
    477 MIRANDA, MIGUEL FRANCISCO  PORTUNES
    478 MISAJON, JOSEPH BRIANE GUILLER  TABOTABO
    479 MOLOD, JANINE  RAYGON
    480 MONREAL, CLEMENT VANRICH  MASANGKAY
    481 MONTECALVO, MARCHE DAWN  RABINA
    482 MONTERA, ALMA  SAKILAN
    483 MORADA, CONCEPCION  MONTOJO
    484 MORAGA, SCHARLENE MAY  NUGUID
    485 MORALES, ARIANE ROSE  INSIGNE
    486 MORENO, MARIA CHINKIE  CUASAY
    487 MOSES, MICHELLE  TIMOGAN
    488 MUMBING, MARY CATHERINE  ENRIQUEZ
    489 MUNSAYAC, JOLINA  BERNARDO
    490 MUZAR, LESLIE FAYE  YABUT
    491 NACARIO, BRIAN  PEREZ
    492 NACINO, JOYSE EMMANUELLE  PERALTA
    493 NAREDO, RIO-MARIE  BAUTISTA
    494 NATIVIDAD, NIÑA THERESE  DIZON
    495 NAVALLO, RHONA JEAN  MOJARES
    496 NECESARIO, ARRIAN  SUNICO
    497 NOBLEZA, MA LUISA  CEZO
    498 NONAN, GUIAN CLARE  ALONZO
    499 NOSDO, MARY KRISTEL JOYCE  MUEGO
    500 NOTARIO, XYLENE ANN  BAGUYO
    501 OCAÑA, RHEA MAE  RENACIA
    502 OLAN, ALEXANDRA MAE  DACANAY
    503 OLIVA, LOREN MAY  ROSALES
    504 OLIVERIA, CHARMAINE  TIGAS
    505 OLOSAN, JULIET  SAMBAHON
    506 ONAS, CHARLENE  BRAVO
    507 ONGCHANGCO, CHRISSIE ROCHELLE  BUENSUCESO
    508 ORCULLO, KIMBERLEY  TATOY
    509 ORDOÑEZ, ERLCY  ONG
    510 ORTEGA, DIANA ELIZABETH  ALINGAS
    511 ORTIZ, MICHAEL  TIAMBENG
    512 OSIA, MARY THERESE  VILLASERAN
    513 OSIANA, LEJANI  ERES
    514 OZOA, ANGELICA KRISTY ANNE  SAGARIO
    515 PABALAN, AYYA NICOLE  MENDOZA
    516 PACATANG, LOJEAN  CASIA
    517 PACIENTE, AILLINE  MONTEFALCON
    518 PACLOS, NORALYN  ESTODO
    519 PAGCALIWAGAN, HAZEL ANN  ACUZAR
    520 PAIMALAN, FLORIMAE  ESPINOSA
    521 PAJARILLO, CATHY JOY  CORPUZ
    522 PAJIRI, JACQUELYN  HIPOLANI
    523 PALAD, CHRISTINE JOY  RONDILLA
    524 PALADA, FLIRTON  JUAN
    525 PALATICAN, REBECCA  GALNAWAN
    526 PALGUE, MELINDA  BANASEN
    527 PALLONES, BERNARD  DADULA
    528 PALOMATA, CHRISTIAN DAVE  CADORNA
    529 PAMEROYAN, KARLA  VEGA
    530 PAMILOZA, MARIA EUNIQUE  MADEJA
    531 PANGAN, PAMELA LOUISE  SINTO
    532 PANGANIBAN, APRIL  MORILLA
    533 PANGANIBAN, MEDINA  ALJAS
    534 PANINGBATAN, CLARISSE  PONCE
    535 PANTE, ANABEL  IBARDALOZA
    536 PANTI, DANNEZA KAREN  JOSON
    537 PAPA, MICHAEL YUEYA
    538 PARANTAR, JANETTE  BIBERA
    539 PARAS, CARYLE MAE  ANDES
    540 PASCUAL, JOHN LINCOLN  RAMALES
    541 PASTORIN, JULIE ANN  INOCENCIO
    542 PATRIARCA, ACE VAN EARL  TAMONDONG
    543 PELITAN, JENNYMIER  ABLUYAN
    544 PEPINO, LUVI JOI  ONG
    545 PEREZ, ELAINE  PEDRAZA
    546 PEREZ, JANINE  MACALALAD
    547 PERNIA, PATRICK LOUISSE  MERANA
    548 PICO, MARIETONI  BAUTISTA
    549 PINEDA, SIGRID BERNADINE  ELEFANE
    550 PINLAC, HILLARY  LIBAG
    551 PIO, RANA  ASSI
    552 PIOCNACIA, KYRA GAED  SAMONTINA
    553 PITAS, JEANELLE  BUNA
    554 POBLETE, JUSTINE FAITH  SAPIT
    555 POLON, APRIL  EMBONG
    556 PORRAS, KIMBERLY  DACONES
    557 POSAS, SMILEH  PERJON
    558 PRADAS, CHARLENE MAE  OCAMPO
    559 PRADO, JHONELYN  DANGLA
    560 PRAMO, FRITZIE COLEEN  DEMETILLO
    561 PRIAS, MA CRISTINA JHOY  AGUINALDO
    562 PROTACIO, KIM IRVIN  TORRES
    563 PROVIDO, SOPHIA MARGARITA  ARANILLO
    564 PUCIO, JEMIMAH  HIPOLITO
    565 PUEBLO, REX LOIS JR  PEREZ
    566 QUEZON, MARGIE  ESIC
    567 QUIDATO, MATTHEW RAUL JR  CORDOVA
    568 QUINSAAT, DENISE  BLANCO
    569 RACCA, EVORY  BALMONTE
    570 RAGANAS, DELFIE VON  ARRIOLA
    571 RAGMA, RIZALYN  DELA PEÑA
    572 RALLOS, ELIJAH MIDGE  MALLARI
    573 RAMOS, CLYSLY CELINE  ROTEA
    574 RAMOS, JESS DENVER  ABAD
    575 RAMOS, LIZZETTE ANN  LEGASPI
    576 RAMOS, ROBERT GERARD  CASTRO
    577 RAMOS, SHANNEN NICOLE
    578 RARELA, DONNA KATLEEN  CABRERA
    579 RAVAGO, KATHRINA FAYE  CARRANCEJA
    580 RAYNALDO, RIZZA  MATULLANO
    581 REALES, ARMIDA  MALAUDDIN
    582 REGIDOR, CHATELAINE MACQUARIE
    583 REGIS, ADRIANA  ARRIBE
    584 REGONDOLA, MARITES  CANSON
    585 REJAS, ROCELYN  DECRITO
    586 REOMERO, PAULENE NORIE  MASILANG
    587 REQUE, RODOLFO PAUL  TRILLANA
    588 RESTIFICAR, GENEVA  PELENDENGUE
    589 RESURRECCION, ROSE ANN  PEÑALOSA
    590 REYES, CARLO  RAMOS
    591 REYES, DIANA ROSE  QUEBRAL
    592 REYES, JOHN  VENTURES
    593 REYES, MALAYA  ILASIN
    594 REYES, MARIE ANGELEE  PENALOZA
    595 REYES, MARY CHARLEMAINE  LIMOSINERO
    596 REYES, MIGUEL IÑIGO STEFANO  MADUCDOC
    597 RICARDO, LANCE DOMINIC  DORONGON
    598 RICO, ANGELICA SHANE  GALANG
    599 RICO, MARY JEEAN CRYSTEL  FAJANIL
    600 RIGO, JEROME  BUENAVENTURA
    601 RIVERA, ANGELINE MAE  DORIA
    602 RIVERA, NIKKA COLEEN  DABU
    603 RIVERA, ROSEMARIE  BERMEJO
    604 RIVERA, SHARMAINE BABE  BURDEOS
    605 ROALES, JANINE JOY  SALUNA
    606 ROCHA, BEULAH MAY  MATIRA
    607 RODRIGUEZ, MARIA SHANNEN  SOTOMAYOR
    608 ROGERO, MARIBETH  ASUBE
    609 ROJALES, HANNAH COLEEN  ROSALES
    610 ROJAS, CHERRY JOY  GAWAT
    611 ROJO, KIMBERLY  DAWEY
    612 ROJO, NOEL DANIELLE  PABITO
    613 ROMARAOG, ROCHELE  SACUEZA
    614 ROMERO, KENNETH  PAPA
    615 ROMERO, ROBERT TERRANZ  BAHIA
    616 RONCESVALLES, JOYCE ANGELIE  BONGANAY
    617 RUBIO, MARGARITA  BUITIZON
    618 RUDA, CARMELA MONIQUE  SOLIDUM
    619 RUIZ, MARIA KRISTELLE  SUAREZ
    620 SABANAL, KATRINA ISABELLE  RODRIGUEZ
    621 SADDUL, OLIVIA  ISAGUIRRE
    622 SAED, DARWISA  CANACAN
    623 SAGAYSAY, ERIC  RUIZ
    624 SAGUINDAN, VANESSA FRANCE  ESCABARTE
    625 SALACUP, ROMAR  GUZMAN
    626 SALADO, SUZETTE JADE  MANGAPIS
    627 SALANDANAN, BRENT  DELA CRUZ
    628 SALAZAR, GLADY GRACE  ROLDAN
    629 SALAZAR, VERONICA VIANCA  COLOMA
    630 SALCEPUEDES, JENNY ROSE  JACULO
    631 SALES, DIVINE JOY  ALCANTARA
    632 SALONGA, JONA LAIZA  CRUZ
    633 SALVADOR, CAMILLE JANE  MACLID
    634 SALZMANN, MILCA KRISTELLE  NEO
    635 SAMANIEGO, ALYSSA JUSTINE  OLIVA
    636 SAMSON, PAULA MARI  SORIANO
    637 SAN DIEGO, YNATALIA  VELASQUEZ
    638 SAN JOSE, HANNAH LEE  BOLANTE
    639 SAN JUAN, ANJELA KRIZTIA  SANTOS
    640 SANTIAGO, FRANCESCA KAE  CIRINEO
    641 SANTIAGO, MARK NICOLE  AGDIPA
    642 SANTOS, ENRICO ICO  MANGULABNAN
    643 SANTOS, ISA TERESE  DOCTORA
    644 SANTOS, TINY ROSE  LUISTRO
    645 SAPIDA, CHAREENA LOU  DELA CRUZ
    646 SARMIENTO, KHARYL LYN  DELA ROSA
    647 SARO, ROSLYN  CHIANG
    648 SAYO, BIANCA LOUISE GAIL  MOULIC
    649 SAÑO, LORRAINE  PUERTAS
    650 SEBASTIAN, GEM  NEPACINA
    651 SECRETO, CHIEBERLY  PALATTAO
    652 SERATUBIAS, JOHN  FRANCISCO
    653 SERRANO, YASMIN JANINA  ALVARAN
    654 SERVA, FLORA PEARL  SUSTIGUER
    655 SIAOTONG, BERNARDO III  REYES
    656 SIDIANGCO, JOIE CAMILLE  TARDECILLA
    657 SIMON, ADARA LOURDES  SENOLOS
    658 SISON, ANN NICOLE  ALCABASA
    659 SISON, FRANCES MARIEL  TUMAMAO
    660 SISON, JEANETTE ANNE  MALIT
    661 SISON, QUEENCY  PADERNAL
    662 SOCIAS, CARINE MAI  LINARES
    663 SOJOR, JEN CLARIZE  ALABATA
    664 SOLDIVILLO, CHELLE NIKA  PEÑA
    665 SOLOMON, CHARLEENE NOBUO
    666 SOLOMON, LOU MARION  CANTOS
    667 SOMBONG, DAISY GRACE  TONOGBANUA
    668 SOMBRANO, MATT CHESTER  SANTOS
    669 SONZA, DIANA PRINCESS  YANGA
    670 SORIA, RAD RYAN  VILLANUEVA
    671 SORIANO, PATRICIA  CANLAS
    672 SOVERANO, RONAH BEI  LOGMAO
    673 SUAN, ARABELLE  QUITOBERA
    674 SUCALIT, GABE HENRIEL  PEROLINO
    675 SUSI, JOHN CASEY  NAGUIT
    676 SY, ANNALYN  ADVENTO
    677 TAAN, MA CHARLENE  ESCABARTE
    678 TABABA, MARJORI ANN  SALATAN
    679 TABLIZO, CECILLE  VARGAS
    680 TABORDA, LORRAINE GABRIELLE  GALINATO
    681 TACIO, JOMAR  PACIO
    682 TAGUIAD, MITCHELYN  LAURE
    683 TALARAN, PRINCESS  BONGALOS
    684 TAN, HANNAH JANE  CAPISPISAN
    685 TANGCORA, SUSHMITA SEN  PALOMAR
    686 TANTENGCO, OURLASS ALEINA  GADDI
    687 TAPIA, JAMILY  PACATANG
    688 TAPULADO, LEA THERESSE  SANDOVAL
    689 TAYAMORA, SALLY JOY  TESORERO
    690 TAÑECA, MARVELYN  BARGADO
    691 TECSON, ANGELA ERICKA  SANTOS
    692 TEJON, KARLA MAE  LORICO
    693 TEOXON, TIFFANY  ABIAS
    694 TINAY, ERNIELYN  BANTILAN
    695 TOBIAS, KATHLEEN MOSELLE  DE LEON
    696 TOLENTINO, SWEETY ANN  BARELLANO
    697 TOLOSA, PAULA LYNN  FERMA
    698 TONIO, JOHN PAUL  PINEDA
    699 TOPINIO, HANNAH  ANTOQUE
    700 TRISTE, HEATHER  ABAS
    701 TUAZON, ALYSSA  PORTO
    702 TUGOB, TIFFANY GIU’LEANA  MAGDARAOG
    703 TUPAS, YEHLEN  OMADTO
    704 TUQUERO, SHYRAMIE  OMADTO
    705 UBAC, BIANCA JOY  BUDAY
    706 ULIDAN, MILA  MUSTAPHA
    707 UMAL, SITTIE NURIZAN  ASIM
    708 UMALI, CATHLEEN MAY  TUBILLO
    709 UMALI, CHRISTINA ROCHELLE  JUAT
    710 UTOEGLIS, ELIBEL  SAHILADJA
    711 UY, JOSE MIGUEL  JUNSAY
    712 VALDEABELLA, MARY ANNE  MARANCA
    713 VALDEZ, WINNIE  OPIAZA
    714 VALENCIA, MA JOHNNA VER  SALMORIN
    715 VALENCIA, MICHAEL FRANZ  BALUYOT
    716 VALENZUELA, MANILYN  TORRIRIT
    717 VALLE, MARY ROSE  DELA CRUZ
    718 VASQUEZ, KHRISTOPHER JORGE  NAVARRO
    719 VAÑO, KRISTINE  PADEL
    720 VEGA, PAM ELLA  SUMERA
    721 VELASCO, ARIANNE JOAN  BALMEDINA
    722 VENERACION, PATRICIA  JAVIER
    723 VERGARA, DOVIE DAWN  AGBAYANI
    724 VICENCIO, EUNICE  BARDILLON
    725 VIDANES, MARITETH  ANIEVAS
    726 VILLA, ASHLY
    727 VILLAGANAS, ADRIAN  TAMAYO
    728 VILLAMAYOR, RACHELLE ANNE  SANTOS
    729 VILLANOSA, CRIZEL  SAURA
    730 VILLANUEVA, AERIEL  MALLARI
    731 VILLANUEVA, JERRICA  ANDOLERO
    732 VILLANUEVA, MARIE ANGELIE  TAMON
    733 VILLAREAL, CHARLENE MAE  TATAD
    734 VILLAREAL, JISELLE  ADRIANO
    735 VILLARIBA, CHRISTINE ANNE  FALLER
    736 VILLARICO, JOANA MARIE  LEAÑO
    737 VILORIA, CHRISTY AMOR  ANDRES
    738 VISITACION, VALERIE KAYE  ANDRES
    739 VIZCARRA, PAULINE CATRINA  MACABUAG
    740 WAHID, MARDIYA  UNSANG
    741 WALO, GEOZEL VIVIENNE  ERENO
    742 YABUT, JORALEEN DION  GUEVARRA
    743 YABUT, LUCIA  LULU
    744 YANUARIO, JEREMIAH  ASUNCION
    745 YAO, JAY LEE MAE  ABLING
    746 YAP, NATASHA JULIETTE  CHIU
    747 YBAÑEZ, DOREEN  MIANO
    748 YLAGAN, KRISTINE MARIE  ZAMORANOS
    749 YLAGAN, SIGRID ANN  CALMA
    750 YONGA-AN, ANNIE GRACE  BAGLAN
    751 YRINGCO, ALEXA  MAJINI
    752 ZACARIAS, FELMARIE  CANCINO
    753 ZAFE, QUEENIE  TIMAJO
    754 ZAPANTA, DANIELLE  GONZALES
    755 ZAULDA, SDARCY  ESTO

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