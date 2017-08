798 examinees pass the Master Plumber Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 798 out of 3,141 passed the Master Plumber Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi and Tacloban this July 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABALOS, EUNICE SARADAT

2 ABANDO, CARL LOUIE DEL ROSARIO

3 ABANGAN, ASHLEY VILLARICO

4 ABANGAN, JADE FRANZ TIBOR

5 ABAS, JOHAMIN MAMASALABO

6 ABELLO, PABLO FETALCURIN

7 ABERGAS, MARK GUILLER SALVADOR

8 ABRERA, MARCELO JR TANGPUZ

9 ABROGINA, PATRICIA YSABELLE ESPORLAS

10 ACANTILADO, DENNIS CLYDE GAMIAO

11 ACIDO, TERENCIO JR LOPEZ

12 ACLAN, ANGELICA SORIANO

13 ACOSTA, HENRY OLAYRES

14 ACUÑA, ANNA TRICIA LEE

15 ADAN, MEA ADELINE DIMAALA

16 ADLAO, JEREMIAH CYRUS SOLEDAD

17 ADVINCULA, LIONEL GARCIA

18 AGCOPRA, JONATHAN PAGARAN

19 AGGASID, ANGELICO MANGUBAT

20 AGLANAO, REINALYN MEJIA

21 AGOJO, MARK DAVE BOA

22 AGUSTIN, JEROME MANAHAN

23 AKUTSU, AINYR FERNANDEZ

24 ALEJANDRO, GERARD SILVESTRE

25 ALESNA, HEALTHENE JOY FAMILARA

26 ALFANTE, KENT CAÑADA

27 ALFONSO, FERNANDO DOMINIC CUNANAN

28 ALIB, RENZ DOMINIC CLAVERIA

29 ALIGORA, JEFFREY MACATANGAY

30 ALMENDRAL, FELIX FRANCISCO POTENCIANO

31 ALVAREZ, JOHN CEEDEE MORONG

32 ALVAREZ, KLINT PAUL CAGOMOC

33 ALVARO, TIM JOSEPH DAVID

34 ALZAGA, AARON MARICUELO

35 AMADOR, ADRIAN AQUINO

36 AMANTILLO, OLIVER POCDOL

37 AMBROY, RIO JAIRUS FERNANDEZ

38 ANDIANO, ROMUALDO LIMBASAN

39 ANDRADE, FERDINAND DELGADO

40 ANDRES, JANINE JOY FERNANDEZ

41 ANGELES, ALYSSA ROSE SOLIS

42 ANONUEVO, ERNESTINE JOB REYES

43 ANTIPUESTO, MARISTER RAMIREZ

44 APIGO, ANGELICA FELIZ DE ALVA

45 APUSEN, SHEILA MAE CAMANO

46 AQUINO, KENNETH JOHN ANCHETA

47 AQUINO, MARVIN BUENO

48 AQUINO, MICKO ANGELO RAMIREZ

49 AQUINO, MON ALDRIN ESPIRITU

50 AQUINO, SARAH CHELL AGUAS

51 AQUINO, STEFFANIE NOGRALES

52 ARADA, JOAO ANTONIO HUERTAS

53 ARADO, CARL SHERWIN LICAYAN

54 ARANAS, RODOLFO III DANDUAN

55 ARANDIA, ERWIN VALENCIA

56 ARBUTANTE, JASPER JESS RAMIL

57 ARDIENTE, FRANCIS IAN MAÑUS

58 ARELLANO, ALYSSA ASHRA REA

59 ARELLANO, FRANCIS AGUEDAN

60 ARGANA, MARK EDWARD BALEDA

61 ARMENIO, RANDELL CASTRENCE

62 ARZADON, MARK JOSEPH LANUZA

63 ASEDILLO, KIM BERNADETH TADIQUE

64 ASON, LOUISE MICHELLINE GILLE

65 ATAJAR, LORENZ MAGALLANES

66 ATANACIO, NORMAN JR FUNTALBA

67 ATIAN, LYSA JANE DOCOT

68 ATIVO, CRIS CEZAR PABILONA

69 AUSTRIA, JERIC TORIO

70 AUSTRIA, MARVIN JAY DELA CRUZ

71 AVANCEÑA, AUGUSTO ALANO

72 AVILA, KEITH DOMINICK ARAÑAS

73 AYSON, JANNE KEVIN PANGILINAN

74 BACANI, MARK JHON LLOYD III BUENAOBRA

75 BACQUEL, AMERODDIN ISIK

76 BAGAY, JURIEVE ROSLIN

77 BAGNOL, RAQUEL ANGELICA RESURRECCION

78 BAGUIO, MARY FAITH BLANCO

79 BALANE, RALPH EMMERSON BUENSALIDA

80 BALANQUIT, JULIA NICOLE PANGANIBAN

81 BALCE, RICKY DASCO

82 BALIOLA, DONNA VIDA JUMAWID

83 BALIQUIA, JEREME DUQUE

84 BALMACEDA, REY TUAZON

85 BALUYOT, JUAN CARLO RABINO

86 BAMBICO, PAOLO RICCI RANAY

87 BANAC, JAYFLORD ABUCAY

88 BANDIGAN, ALJID MAGDOBOY

89 BANGOY, JAYLOR ANZURES

90 BARBOSA, NOVAE SHEEN PELONGCO

91 BARCENA, CHARLES GATAN

92 BARDON, ORLANDO BURO

93 BARLISO, LORETO JR LANGOMEZ

94 BARREDO, MICHELLE ANTHEA CORTEZ

95 BARRION, PATRICIA ROWENDA DE LA ROSA

96 BASAN, ROEL JOHN EDRICK TORRICO

97 BATINGAL, MARIANNE LIGAN

98 BATUAMPAR, SOMAYYAH SARIGIDAN

99 BAUTISTA, ALEXANDER JORDAN DORIA

100 BAUTISTA, JOHN RAPH LUIGI SABIDURIA

101 BAUTISTA, ULYSSES DAKILA MABALOT

102 BAYOGO, JULIVEN TIGLEY

103 BAÑAGA, MICHAEL HERNANDEZ

104 BEBANCO, JEMAR BORJA

105 BEBANIA, MARK ANTHONY BAUTISTA

106 BEHIK, ARIS SUNGA

107 BELEN, PAUL ZYMON SABATER

108 BELMES, ERNESTO BEJARIN

109 BELOTINDOS, ALDEAH MAE BULAONG

110 BELOY, RENIE JAY SANCHEZ

111 BELTRAN, JULIUS CEASAR GULANG

112 BENEDICTO, MARTIN YMANOL GRANT RICAFRENTE

113 BENITO, EMEL KEN DY

114 BENTULAN, KIMWEL JOHN HURBODA

115 BERNAL, ROLANDO JR RECALDE

116 BERNIL, EMMAN RUEL CASAS

117 BIEN, KRIZEL CASTELO

118 BIGTAS, MATTHEW ADAWAG

119 BINGABING, LAURICE ANN OBUSAN

120 BISNAR, WILFREDO NUEVAS

121 BONA, DANIEL NEPOMUCENO

122 BONGOLAN, MICHAEL LOUIS LABAGNOY

123 BONZA, ERRYL ALAY

124 BRILLANTE, RALPH KENNETH VILLANUEVA

125 BRILLANTES, MARK LYNDON DERLA

126 BRIOL, RICARTE BOLON

127 BRITO, MARY JOYCE ONG

128 BUCAG, MARIA VERONICA ISMA

129 BUENAAGUA, JUAN PAULO PONAYA

130 BUKAS, SANUEL QUEJANO

131 BUNOLNA, SENEN BUHWILON

132 BURIGSAY, NELSON JR CRISTOBAL

133 BUSAL, MITRA AGGAL

134 BUSTAMANTE, NATHAN PAUL UMIPIG

135 CAADAN, MOISES JR BAZARTE

136 CAAYON, ALEX ORNOPIA

137 CABAHUG, LYNDON JOHN BALDERAMA

138 CABALLERO, MA STEPHANIE BUARAO

139 CABALLERO, VINCENT ARDNIE BACUS

140 CABALQUINTO, RAS ASLIY CAMPOSANO

141 CABANGANGAN, JOWELL TORONON

142 CABANILLA, ROGELIO TOMAS

143 CABERO, PAUL VINCY ANTONIO

144 CABIGON, FROILAN ALQUEZA

145 CABILLANES, ROGER PAÑA

146 CABORNAY, AARON CHRISTIAN BUCUD

147 CABRAS, ADONIS CABRERA

148 CABUGOS, JULIE FE ADVINCULA

149 CACHO, MARC FERDINAND JABONETE

150 CADELINIA, LUKE DONALD GARCIA

151 CADIGAL, JOVITO ANNE V YAP

152 CADUNGOG, NIEL CADILIG

153 CAGUIOA, MARK ANTHONY GUIRALDO

154 CAHANAP, NEIL PARATE

155 CAHATIAN, JOSEPH JOHN ORODIO

156 CAINGCOY, ALEXANDER PINILI

157 CAJA, HIPOLITO ERICSON YULO

158 CAJAYON, EMMALYN FORNOLES

159 CALANOG, JOHN LEX ORDEZ

160 CALINAWAN, ALDRICH BATOMALAQUE

161 CALOZA, JOHN CARLO SALIVIO

162 CALSIYAO, FAITHE SAD-ANG

163 CAMINO, RAYMART ANOS

164 CAMORA, SEAN VICTOR GLOBIO

165 CAMPANO, JESRIEL ABAD

166 CANAPI, CHRISTOPHER LANCE ESPINOSA

167 CANCINO, JEFFERSON MONDERO

168 CANDELARIA, RACHELL ANN

169 CANOPIN, KEVIN GERARD CUBOL

170 CANOVAS, JONNEL DAVID ESTEBAN

171 CANTILA, KENNY BACARA

172 CANULLAS, ENRICO BAES

173 CAONG, KLAUS NIKO BARBARONA

174 CAPAL, ANNABELLE SINOGBA

175 CAPUYO, MICHAEL DUMANGENG

176 CARBONILLA, MARK EZEKIEL SUPATAN

177 CARODAN, JONNEL TORREMILLANO

178 CARPIO, PRUDY LYN PRESBITERO

179 CARUDIN, AR-RASHID CLEVEN DADOR

180 CASALME, JESSE LANDAGAN

181 CASEÑAS, JORGE RANA

182 CASTAÑEDA, RICA JALYSSA GOMEZ

183 CASTAÑEDA, WILJOREL RESQUER

184 CASTILLO, AGNES EVASCO

185 CASTILLO, ALLEAH DEL ROSARIO

186 CASTILLO, EMMANUEL SELICIA

187 CASTILLO, MELCHOR ALMORADIE

188 CASTILLON, BONIFACIO JR FUENTES

189 CASTILLON, GLODIL MAAMBONG

190 CASTRO, JAN CARLO MARCELO

191 CASTRO, PATRICK JAZE QUIAMBAO

192 CASULLA, KRIZZEL FAITH MORADA

193 CASULLA, RALFE CEDRIC GUAZON

194 CATALAN, EVAN UNDALOK

195 CATAMA, JOSE JR PADLAN

196 CATANGHAL, JOHN ACE BAUTISTA

197 CATARAJA, JIMBO TAUTOAN

198 CATUBAG, JEE GUILLER BADILLA

199 CELIS, MATTHEW LOUISE CALALANG

200 CELIZ, JOHN CHRISTIAN REY FABOR

201 CEREZO, IVAN JUDE ELLA

202 CHACON, VHAN ALLAN LARGO

203 CHAVEZ, JERVIC CHRISTOPHER AYA-AY

204 CHUA, CRIS CHRISTOPHERSON UY

205 CIRIACO, DENNIS LLENA

206 CLARK, MEE MARIE TAVERA

207 CODON, DAVE ALDRIN MENDOZA

208 COLARDO, JABES JAMES DUNGCA

209 COLLADO, JOSHUA AMBROSIO MANALANG

210 COLUMNA, SUSAN GUZMAN

211 COMANDAO, CHARMAINE ANNE LACAP

212 COMISO, REBIE VILLANUEVA

213 CORDOVA, RANILE ESPINA

214 CORPUZ, ANGELIQUE CORTEZ

215 CORPUZ, MONIQUE CORTEZ

216 CORTEZ, JADE BENEDICTO

217 CRISOSTOMO, BRYAN TRINIDAD

218 CRISTOBAL, ERNESTO JR MIGUEL

219 CRITICA, JOHN CARLOS MORALIDAD

220 CRUZ, FLORA MAE TAYO

221 CRUZ, RUPERT RUSSELL SAN PEDRO

222 CRUZAT, JULIUS BRYAN OXALES

223 CRUZEM, JAZEL FORTEZA

224 CUADRILLERO, JURIES SUMINGUIT

225 CUÑADO, JOYMEE ROSE SINOGBA

226 DADIA, LAUREEN YSABEL BIÑAS

227 DAGOTDOT, JUNIL AURE

228 DALANGIN, APRIL MAE DEL MUNDO

229 DAMPIOS, BUNNY LAPINID

230 DANILA, MARK REY BAYOCBOC

231 DANSILAY, TESSA UGAY

232 DATANAGAN, JAYDEE

233 DAVE, FRANCISCO JR LERIAS

234 DAVID, CHRISTINE DE LA CRUZ

235 DAVID, JAKE MARK PIGA

236 DAVID, KRIZZEL OCAMPO

237 DAVID, VINZON PAUL SAPLALA

238 DE GUZMAN, CLYDE LOUIE BEREÑA

239 DE GUZMAN, ELINOEL VILLANUEVA

240 DE GUZMAN, JONATHAN TAMAYO

241 DE GUZMAN, ROVIEL SANTIAGO

242 DE JESUS, JIM ALDWIN LARA

243 DE LA ROSA, EDUARDO JR CIMACIO

244 DE LEON, REY MARK ALFARO

245 DE LOS REYES, KATE MARCELYNE ELTAGUNDE

246 DE PALMA, KATHERINE DIO

247 DE PERALTA, RONEL DOCTOLERO

248 DE SAN JOSE, JENZEL RAY BALANI

249 DE VILLA, GINA DUMDUM

250 DE VILLA, MARC ANTHONY BICO

251 DECIN, JOHN CEDRIC GRULLA

252 DECINAL, MARK ELMER LUMICAY

253 DEDORO, SHAIRA MAE BARTIDO

254 DEJELO, ARVIN GERON DE SAN ANDRES

255 DEL ROSARIO, JONATHAN GAZMIN

256 DELA CERNA, MALOU NIPAYA

257 DELA CRUZ, ASER JAVATE

258 DELA CRUZ, MELANIE TURIAGA

259 DELA CRUZ, PRINCESS JAVIER

260 DELA CRUZ, RALP JUSTIN CORTEZ

261 DELA CRUZ, ROMULO JR LABUTAP

262 DELA SERNA, GILBERT II MEDIO

263 DELGADO, RENZ ERICK REVECHE

264 DELOS SANTOS, MICHAEL JOHN SADE

265 DENILA, MARK PHILIP NOLASCO

266 DENOFRA, CYRIL REGALA

267 DEOPANTE, JOYMEE LAODINIO

268 DEPAO, GLENN CATALINO

269 DEPOSO, JOHN MARC BACOMO

270 DEQUIÑA, NICOLAS JHON CASTILLANO

271 DERILO, REGINE MAE DEMATERA

272 DEXIMO, REGINE JOYCE LAVILLA

273 DIAZ, KATHRINE JOYCE ANCIADO

274 DILAO, JOEMAR LIBA

275 DIMALANTA, BRICK DIVINA

276 DINGLAS, JEHOSHUA GENOTIVA

277 DIONISIO, JOHN ALVIN MARASIGAN

278 DISING, MAUREEN JOY

279 DIZON, KIMBERLY ANNE MUDLONG

280 DOCENA, JESSE RASONABLE

281 DOCOT, MA ELLA SARZA

282 DOLORES, KEVIN SAN JOSE

283 DOMINGO, CESAR FLORENTINO

284 DOMINGO, GEL ALDWIN SAN PEDRO

285 DOMINGO, LAURENCE BRYAN CRISPIN

286 DOMINGO, WILFREDO CERVANTES

287 DORAO, DONNA ONA

288 DORIA, MITCHELLE IAN COLON

289 DOROMAL, CHARLIE DE LOS REYES

290 DUAZO, EDWIN FURAQUE

291 DULALAS, KIMJAY BABUYO

292 DULAY, GEOVANI SEBALDA

293 DULAY, JESSICA PAULA MENDOZA

294 DUMALABA, REY PANOGALINOG

295 DUMARAN, JAYBERT VARGA

296 DUMAUG, GEBE PADING

297 DUQUE, JOREZZA DIAZ

298 EBANGA, PABLITO JR OLANGO

299 EBINA, JONATHAN COMEDERO

300 ECHALAS, ACERON NONESA

301 ECHIPARE, DANIEL ALIPOPO

302 EIMAN, MAR DIONALD NALAZON

303 ELAMPARO, ADRIAN PEREZ

304 ELENTO, GRACE CASTRO

305 EMBALZADO, ENRIQUE REY BALONGCAS

306 ENALES, MARY ANGELICA SANCHEZ

307 ENCORPORADO, KATHLEEN CANLAS

308 ENO, JOHN NICOLO LICMOAN

309 ERRY, ISHMAEL JR ANDO

310 ESCLAMADO, DONNA DUNGOG

311 ESGANA, QUIMHEN RELANES

312 ESPINA, HARRISON MANZANO

313 ESTAN, RAIL PATRICK ENCABO

314 ESTARES, LOUIE ANTHONY PETINGCO

315 ESTEPA, LEANDRO MIGUEL MUNGCAL

316 ESTEVES, LOUIE MEL PETILLA

317 ESTRABO, NIEVEN JACOB

318 ESTRADA, JOEL FRIANEZA

319 EUPEÑA, RICKY BOY GUERRA

320 EUSTAQUIO, SONNY DELA CRUZ

321 EVANGELISTA, NATHANIEL LUMPAS

322 EVE, ROBERTO JR ESTRELLADO

323 FABAY, JOHN MARK CARANTO

324 FABILANE, JOMAR GADING

325 FACUN, GLEN SABADO

326 FADROGANE, RODELO LLABORE

327 FAJARDO, NOEL ESPINEDA

328 FALLURIN, JASON YAP

329 FAN, JOHN CARLO PAGAR

330 FANTIN, SHEBA MARIE ORCULLO

331 FAUSTINO, AARON GLENN CARGO

332 FEBRA, MARC LEO ARGAYOSO

333 FELIX, ARMANDO RAFAEL CRUZ

334 FENOMENO, BETTINA MONIQUE DY

335 FERMO, LYNDON JR ABARQUEZ

336 FERMO, MARK ANTHONY ADLAWAN

337 FERNANDEZ, JAYSON SANTOS

338 FERNANDEZ, ROSE ANN CABATINGAN

339 FERRANCO, JAPHET BRYLLE MINGO

340 FERRER, JOHN PAUL DE VERA

341 FLORENCIO, KEN ANDREW ALIMON

342 FONTANILLA, MICHAEL BULAGAO

343 FORTU, FREDY MAGRACIA

344 FRANCISCO, FRENZIE RENSAELLER RIVERA

345 FRUELDA, JUDITH ANNE MARIE DEL PRADO

346 FUENSALIDA, NELSON JOHN SAMSON

347 GADIANA, SARAH ANDREA FABRESIS

348 GALANG, DAVE RICAFORT

349 GALIMA, SHERWYL ULYZZES ELIMANCO

350 GALIT, KEVIN JOHN VALDEZ

351 GALLESTRE, JAZMYNE NICOLE MARQUEZ

352 GALOLO, RYAN ONEIL TIMARIO

353 GALOS, MIKE ULYSSES TELEN

354 GALUPO, ARVIN JOHN POQUITA

355 GALVEZ, JOHN POL ADECIR

356 GANACIA, JEMICA GEROLAGA

357 GANGCUANGCO, DAVE JOSEPH VALENCIA

358 GAPPI, KIEL ISIP

359 GARCELAZO, ROSALINDA DELA CRUZ

360 GARCIA, ARNOLD CATARATA

361 GARCIA, CAMILLE ANGELICA PANGILINAN

362 GARCIA, CARLO NOWELL CLIMACOSA

363 GARCIA, DAVID ABREA

364 GARCIA, KRIS KERNEL FLORES

365 GARCIA, NICOLE AIKA ARRUBIO

366 GARCIA, PAULINE GAILE DE LEON

367 GARCIA, RICHARD SAN LUIS

368 GARCIANO, JOSEPH IAN COJAMCO

369 GASTONES, JAY MARK MANCHA

370 GATBONTON, ATHENA BASCOS

371 GATCHALIAN, DYANN ESMAEL

372 GATUS, ROME MARK PUNZALAN

373 GAY, NIÑA KATRINA MONSALUD

374 GAYAO, HARRIET CONG-O

375 GEORPE, JAN VINCENT ALQUISALAS

376 GERNALE, RONELIO ENTERA

377 GILAPON, ROBELIE MAY

378 GIME, MELANIE CRISOSTOMO

379 GODORNES, MARK ALJON HERMOSO

380 GOMEZ, ISAIAH AMORIN

381 GONGON, BERNARDINO MENDOZA

382 GONZALES, CARL JOSEPH

383 GONZALES, JOHN MARK GUIFAYA

384 GONZALES, LLOYD MARION TAN

385 GONZALES, MARK EDMINE RAGO

386 GONZALES, RUENA MAHINAY

387 GRAGANTA, JOHN CHRISTIAN CLART CARLOS

388 GUEVARRA, ABNER JR MAGTOTO

389 GUINGAB, HARLEY VINARAO

390 GUINTO, MARK LOUIE VINUYA

391 GUINTU, GOMEL HAMILTON SANTIAGO

392 GUMPIC, DARYL JOY PADUA

393 GUZMAN, DONALYN VILLAFLORES

394 GUZMAN, JOMARI PATRICK MEÑOZA

395 HERNANDEZ, ADRIEL CASTILLO

396 HILARIO, ORLANDO JR PUNZALAN

397 HILVANO, RAUL SABERON

398 HINAMPAS, DIOCRIS MARLON CUPAL

399 IBARRA, TONNI ANNE PEREZ

400 IBO, BRYAN ABAÑO

401 IGNA, ALDRIANE GILBERT DELA CRUZ

402 IGROS, JANREY CARLO ARAGONES

403 IRAL, JENNIFER BENEDICTO

404 ISON, EDGARDO GALANG

405 JABINES, ALPHA ORIOQUE

406 JACOB, ALFRED GENE ANCENO

407 JACOB, VANESSA MAE SOMCIO

408 JAGAPE, ROWEL ENGLATERA

409 JAGNA, NATHALIE ROSE SERAFIN

410 JALIMAO, JOHN PRIMO JEREZ

411 JARILLO, DARWIN JAY TUAZON

412 JATICO, JERVIS SAGAYNO

413 JAVIER, TED MICHAEL VELEZ

414 JAYME, NELSON JR TEJANO

415 JIMENEZ, JUSTINIEL KRIS ORTIZ

416 JUANICO, ANDREW MAYOL

417 JUANILLO, RODAVIC GUAPE

418 JUESNA, PAOLO SAYSON

419 JUSI, CHESTER LENNARD GONDA

420 KHAN, KIM SHOGEL SANTIZAS

421 KOO, CHARLES JANSSEN YAP

422 KRIEG, BRYAN CALVIN BARCESA

423 LABESORES, JIO AMOR DIGAUM

424 LABRADOR, HAZELLE ANN DICE

425 LABUCA, ARIEL GARCIA

426 LACAMBRA, RUEL ELIZAN

427 LACHICA, NEIL HUMPHREY FAR

428 LAGASCA, JOSHUA EDWARD RAMOS

429 LAILO, JAYVEE ELARDO

430 LAJARA, SULPICIO VERGARA

431 LALUSIS, JOHN VINCENT MERCADO

432 LAMBERTE, CAMILLE CORDOVA

433 LANTACA, JHON RHOY BAYHON

434 LANUZA, GARY ARATIA

435 LAODENIO, DENIEL SANCHEZ

436 LAPIRA, ANNA DOMINIQUE MOSLARES

437 LAPITAN, DONN ALDREN LASIG

438 LAPUS, RUSTY VILLADOLID

439 LAPUT, JAYWARD TEOLOGO

440 LAROYA, REYVIN GABATIN

441 LAUDE, DON EMMANUEL BINAY

442 LAWAGAN, VINCENT JOEL FIYAO

443 LAYNO, CRISVEN DALE VENEZUELA

444 LAYNO, KENNETH VALLEJO

445 LAYUGAN, IRENEO JR PALIGAN

446 LEA, MARK VINCENT BALBUENA

447 LEGASPI, ALVIN JOHN MOJICA

448 LEJARSO, FRITZ ABEJAR

449 LEONOR, JASMINE ELLA DELIGENTE

450 LESIGUES, REDANTE JR TERENCIO

451 LIBRES, LEONARDO PALMIS

452 LIM, EDWARD JANZEN PO

453 LIMBOY, MICHAEL SISON

454 LINGAD, RECRISTINE PADERON

455 LINGAD, RHYS RYAN PLANAS

456 LLAMAS, MICHAEL LOUIS CALPOTURA

457 LLANDA, MYTHYL ROSE BAÑARIA

458 LLANOS, LEONARDO JR MUNINIO

459 LOBRIO, VINCENT RENZ GOZUM

460 LOGRONIO, REX ROXAS

461 LOLO, JEFREY JUANITE

462 LOMIBAO, MICHAEL ERVIN CARIÑO

463 LOPEZ, ALEJANDRO GRAYSON JR BOWAT

464 LOPEZ, HOMER DACANAY

465 LOPEZ, JOHN PAUL GUILAS

466 LOPEZ, KRISTIAN WILLI DEL ROSARIO

467 LUCERO, ELMER APDAL

468 LUCERO, KATREENA LUZ ZERRUDO

469 LUCHAVEZ, LUCH FORMENTERA

470 LUCINDO, ALLYSON ANG

471 LUMANTA, ALLEN OLIVER AMANONCE

472 MACABUDBUD, ALBERTO JR BALAGTAS

473 MACADAT, REGINE NUÑEZ

474 MACATULA, EMMANUEL CRUZ

475 MADRIAGA, REYMIL CALIMLIM

476 MAGAOAY, MICHAEL CAFIRMA

477 MAGDAEL, CESAR RYAN CALMA

478 MAGDAY, BRYAN CAMPOS

479 MAGHINANG, MARVIN VERGARA

480 MAGISTRADO, ALVIN OGAYON

481 MAIGUE, MARICRIS RAGILES

482 MALIT, JASON NAVA

483 MALLARI, JOSHUA MONTEMAYOR

484 MAMBULAO, GILBERT JR GONO

485 MANALANSAN, ABIGAEL SANTOS

486 MANALILI, JOSE JESSON VALLEDOR

487 MANALO, ROJEN RICK ABANILLA

488 MANALOTO, ERWIN DE GUZMAN

489 MANIPON, JONATHAN BALAGTAS

490 MANLICLIC, FROILYNE MARIA SACRAMENTO

491 MANUEL, NICOLE JOHN LERON

492 MARASIGAN, MELVIN MATIENZO

493 MARAVILLAS, VINCE ILAGAN

494 MARQUEZ, KIMBERLY SAYAGO

495 MARTINEZ, MARVIN DALIVA

496 MARTINEZ, TEODY REMOQUILLO

497 MASULA, GERARD TENORIO

498 MATALA, GENEVIEVE MAE

499 MATANGUIHAN, JOYCE DIMAANO

500 MATEO, CARLO MUSNI

501 MATURAN, RUTCHIE GOC-ONG

502 MAYO, JOHN RHEYNOR MATEO

503 MAZAREDO, REDHEL CALIBO

504 MEDES, LYNDON MONTEJO

505 MEJIA, ADOR JR CLAVIS

506 MEJIA, HANZEL NAVAL

507 MEJIA, JERICO LUDO

508 MEJIA, KIM ALDRIN SARRA

509 MEJIAS, RYAN MIGUEL DELA TORRE

510 MELENDEZ, JOHN ISRAEL VARIAS

511 MENDIZABAL, JUSTIN CARL RECAÑA

512 MENDOZA, ALLEN DALE AGUSTIN

513 MENDOZA, ALVIN ESPAÑOL

514 MENDOZA, ARGLE DULFO

515 MENDOZA, JOEM ADIAN

516 MERACAP, PAT JASON LEONES

517 MERAFUENTES, BLESSING CABEROS

518 MERCADO, JEREMY ANNE CARASIG

519 MERCADO, JOHN MICHAEL ATAAT

520 MERCADO, JOHN PAUL SALINGA

521 MERCADO, PAULO JAMES TONGOL

522 MERCULLO, JOHN MICHAEL UDJAJI

523 MERENCILLO, JENNY BABE MINGUILLAN

524 METIN, HARNIEL CRUZADO

525 MILAN, ELFREDO TOBOSO

526 MIRANDA, CLARK LENARD SARCOS

527 MISTULA, JUDEL MONDARES

528 MOLANO, LOU ADRIAN TUAZON

529 MONTAJES, JOEMARK TYMICO

530 MONTALBAN, JOSEPH TANGAL

531 MONTES, JHUN DIEGO JOSE

532 MORTA, LARRY RODRIGUEZ

533 MOSATALLA, FREDDIE MAYHAY

534 MOSQUERA, RIZAL MANIBA

535 MOSTOLES, ENRICO LAYOSA

536 MOTEA, JOHN ALBERT BERINA

537 MUERTIGUE, GRACE CABALONGA

538 MUGOT, GEM ERIKA TUMANDA

539 MUSA, MOHAMAD SHAIDE ESPADILA

540 MUTOC, COLLEEN VYNE OBARRA

541 NABOR, MIGUEL NIÑO TALEON

542 NACAYTUNA, ALFRED JR LOGRONIO

543 NAGAS, RODEL EVALE

544 NANTIZA, JESSA PANGANIBAN

545 NARAG, FRANCISCO JR BASSIG

546 NATIONAL, DENNIS MAANAD

547 NAVARRO, ERVYNE HENRIKSON DY

548 NAVIDAD, PHILIP CEZAR FAJARDO

549 NEGRETE, JERRYSON SANTOS

550 NEGUS, DAMIE HERRERA

551 NERI, AIME CLAUDINE AMPLOQUIO

552 NILLO, KING RAYMUND VELARDE

553 NOBLE, CHRISTOPHER AGUILAR

554 NOBLEZA, PAOLO ANTONIO SINOY

555 NONOL, PRECIOUS EDZIL VELORIA

556 NOSTRATIS, JOHNRY LOPEZ

557 NUÑEZ, JUNEL GULTIANO

558 OBEJA, ROQUE NAVAJA

559 OBORDO, JHON EDUARD CAMILION

560 OCAMPO, MAEANDRA PALADIN

561 OCAMPO, RICKY ACOSTA

562 OGBAC, VERNON JOHN SALVADOR

563 OLIANO, DEVEREUX KHYLE HEINRICH ABALOS

564 OLIVAS, ANA CLAUDINNE EPISCOPE

565 OLMILLO, HUBERT ENRIQUEZ

566 OLPINDO, IGEM PANDOYOS

567 OMAQUE, VINCE DOMINIQUE MAIT

568 OPILAS, WILLIAM GALO

569 OROFINO, ARCHER RIOCA

570 ORRO, JEREMIAH CHRISTOPHER ABUYUAN

571 OSIAS, SHAWNAMEH BALIERBARE

572 OSORIO, EZRA DAASIN

573 PAALA, ROWENA CASANDRA GUTIERREZ

574 PACHO, MARIE ABIGAIL CRISTOBAL

575 PADILLA, JAYRON SOSA

576 PADILLA, RENATO JR PIÑERO

577 PADIT, ANA FATIMA DIAZ

578 PADULLA, MARK ANDREW TABIEROS

579 PAJUAYAN, PETER PALLES

580 PALABRICA, PATRICK URIEL BROZO

581 PALIMA, ARNEL TOBEO

582 PALMARES, MARICRIS BORROMEO

583 PALMON, SHEILA MARIE ALMIRANTE

584 PANGANIBAN, JAMES MCHENRY BATIQUIN

585 PANGILINAN, JEMUEL BAES

586 PANIBIO, LARRY ANTHONY SORIANO

587 PANISALES, TEODORO POSTRADO

588 PANTINOPLE, JOSEPH ALLAN ABELLA

589 PANTON, MIELVIC ALBOR

590 PARAMBITA, ANTONIO ODULLO

591 PARANAS, JOSEPH TAJOLOSA

592 PARANGUE, EMILYN KRISTIA JUAN

593 PARAS, LAREDO ANGELO JR DILLERA

594 PARAYNO, SHERDAN PRADO

595 PASCASIO, JAN KEVIN DELMO

596 PASCUAL, JONATHAN MACLANG

597 PASCULADO, JUDAN BALDEVINO

598 PASICOLAN, JOHN FRANCIS ACEBEDO

599 PASTOR, VAN MANUCDUC

600 PATALINGHUG, JOHN ANTHONY DOLORES

601 PATENIO, JESRELLE ANIÑON

602 PATINDOL, SIASKA MAE ACEBEDO

603 PECSON, GERALD GUMANGAN

604 PENAVERDE, ABIGAIL RECAIDO

605 PEREZ, JAMAICA CHRISTINE AQUINO

606 PEREZ, JUN JAY CENABRE

607 PEÑA, MORRIS HALOG

608 PEÑOSA, ROGIE MAE GUDACA

609 PILONGO, JAYSON GONZAGA

610 PILONGO, MARK LOGAUS

611 PINPIN, GILBERT NACAR

612 PITLO, MARILOU AMANDORON

613 PLETADO, JOEJUSTINPETER OCCIANO

614 PO, MA GLEIZA SANCHEZ

615 PONCE, TIMOTHY JAMES BELAMIDE

616 PORTEM, AUGUSTUS IMPERIAL

617 POSTRADO, JEANNARD TUTANES

618 PRADIA, ROLANDO JR BITOON

619 PRING, KRISTUFFER DARCYTH TAN

620 PUBLICO, AARON ROY MARZAN

621 QUI, MARY ANNE GERVACIO

622 QUIAMBAO, ELDRIN COSTES

623 QUIJANO, REXVHILLE GENAYAS

624 QUIRANTE, RONALD RENON SOLIS

625 RABE, FERLAND MARQUEZ

626 RABE, STEPHEN DOMINIC RIVA

627 RADAM, RANDY RULF GACAYAN

628 RAFER, ALAN SAMAN

629 RAGUDO, CARL CHESTER QUINTO

630 RAMEL, LAURENCE RESURECCION

631 RAMOS, BRYAN JASPER VILLANUEVA

632 RAMOS, MARK ANTHONY DE BORJA

633 RAMOS, PRINCE JAMES SANGALANG

634 RANCHEZ, SHARMAINE QUIRANTE

635 RAVAGO, JEROD BARIQUIT

636 RAZON, LLOYD BRYAN BUTRON

637 REA, JOHN EMMANUEL PASCUAL

638 REGALA, WENDY ANGELA LOPE

639 REGIDOR, JANELLENE ABAINZA

640 REGINO, JOEL MONTEJO

641 RESIDE, XAVIERYVHAN ALIGUYON

642 REYES, EUNICE KARINA REYES

643 REYES, FATIMA JOAN ROMERO

644 REYES, JAN KARLO EYA

645 REYES, KENNETH IAN BRUTAS

646 REYES, MARIEL CACHO

647 REYES, RANDY-BRYAN CAMBA

648 REYES, SHAIRA EGUALADA

649 REYNALES, JOHN KEVIN DADIVAS

650 REÑOSA, ROSHEINA EJIANE GLORIA

651 RIBLEZA, JULIUS BRYAN RABE

652 RICO, REGIE ANTONIO

653 ROCAFORT, JOEL VILLANUEVA

654 RODRIGUEZ, KENNETH SALVADOR

655 RODRIGUEZ, MA BEATRIZ GARZOTA

656 RODRIGUEZ, ROBIN MANZANO

657 ROMERO, ALVIN JOHN MARCELO

658 ROMERO, GILBERT SANTOS

659 ROMERO, HARBIE DELA ROSA

660 ROMERO, KARLO SANTELICES

661 ROMERO, RALPH MANALO

662 ROSALES, RANNIE BOY ROSALES

663 ROY, JAN MICHAEL ROSARIO

664 RUELAN, MITCHELLE JANE ESPINA

665 RULIDA, LUIGI CANO

666 SAAVEDRA, RALPH ANGELO PIOL

667 SALAMATIN, AARON HARVEY ITARALDE

668 SALAZAR, HARRIE JAMES PENOL

669 SALAZAR, RENATO LISAY

670 SALES, JOHN CHRISTIAN PALOMA

671 SALINANA, JOHNNY REY GEOLAGON

672 SALONGA, PATRICH JOHN GUTIEREZ

673 SALVADOR, JOHN CHRISTOPHER PINEDA

674 SAMAR, LAUREANO JR RAMIREZ

675 SAMSON, RAYMUND ALMEDA

676 SAN ANTONIO, MARFRED CARL ANCHETA

677 SAN JUAN, SHERYL SAN LORENZO

678 SANCHEZ, ANA CHELSI HANOPOL

679 SANDRINO, JERCIE AVELINO

680 SANGA, KRIS EMMANUEL TORRES

681 SANTOS, ALDRIN HERNANDEZ

682 SANTOS, ALEXANDER JR FRANCISCO

683 SANTOS, ALLEYNE ERIKA CRUZ

684 SANTOS, MOTTIE IDASANKA PROLLAMANTE

685 SAPINOSO, MARVY ALABASTRO

686 SAPONGAY, MARIO JR GATUS

687 SARMIENTO, MARVIN MARCELO

688 SAYNO, CHARLES YVES MONDIDO

689 SEGARRA, LEO-ANGELO BORROMEO

690 SERIA, HENRY VICTORIANO

691 SERRANILLA, MARVIN REYEG

692 SERRANO, AURORA VICK ARMAYAN

693 SERVO, DANILO JR TORRES

694 SESCON, DANNA APAO

695 SEWANE, ADAM SAING

696 SIANQUITA, RHYAN JOE DAVE

697 SIBUCAO, ALEX PINA GREGOR AVERIA

698 SIMEON, CAMILLE GRACE BOLAG

699 SIMON, ALDRIN JOHN ELEAZAR

700 SOLANO, ALBE CANTOR

701 SOLQUILLO, GERTELL DALE BORNALES

702 SOMOZA, JAY AR BENSI

703 SOON, ANDREA KANE PALMARES

704 SOTTO, DAVE LAWRENCE BUAN

705 STA ANA, CHRIS HANSEL DIAZ

706 SUBIJANO, MARY JANE CASTILLO

707 SUGUE, KELVIN RAE ESTEBAN

708 SUICO, DEXY JOHN CENIZA

709 SUMAOANG, JOHN DARREL IBARRA

710 SURIL, WILVEN SIMBRE

711 SY, JANN PAOLO GAW

712 TABINGA, DANTE CORTON

713 TADEO, MICHAEL RAYE MISLOS

714 TAGAYA, VICTOR NAZARENE LAGROSA

715 TALENTO, ALBERT CASIMIRO

716 TAN, JERICO DURA

717 TANDA, JODDESON CAYABYAB

718 TANGALIN, ERICA JOYCE GARCIA

719 TANGPOS, MEO AMARILA

720 TARROZA, JIM MARK MANIPON

721 TARUC, JANICE ELAIRON

722 TATEL, ROGIENA VILLARALBO

723 TATING, JAHONRI JAWILI

724 TAYAG, CHARLES JOHN SIONGCO

725 TAYAG, KRISCHELLE SANTOS

726 TAYO, ELJOHN CATALUÑA

727 TE, KATHLEEN JADE SULTAN

728 TEGUIHANON, JOEL BACATO

729 TEJADA, IMMA VIANKA BORJA

730 TELLANO, GENESIS CARLO ALEGRIA

731 TENORIO, SHERELYN DOCTOR

732 TENORIO, SHIMRI JANE COLOT

733 TEOFILO, JULY DELA CRUZ

734 TESALONA, MAEREN CASTILLO

735 TIO, ALSTIN KYLE TORRANO

736 TOLENTINO, ANDREW ALIMAGNO

737 TOLENTINO, RODEL BALGUA

738 TOLENTINO, SAMUEL PAULUS DARILAG

739 TOMALE, JOMER JERUSALEM

740 TONDE, JOE NARD FAJARDO

741 TORRES, ROLANDO JR JOSUE

742 TRACENA, RUBY SALCEDA

743 TRINIDAD, JOSEPHINE MARIE BUENO

744 TRIVIÑO, MARGARITO VENZON

745 TRIÑANES, VON VENUS

746 TUASON, RICHEE GENESIS BALDEO

747 TUAZON, BRIAN JUMAQUIO

748 TUAZON, JOMAR GALANG

749 TUGUINAY, MARLON KIMMAYONG

750 UDANI, FERDINAND DELA CRUZ

751 UDTOHAN, MIEL ADONIS LEDON

752 UGHOC, JULIUS CAEZAR BAYANGAT

753 UMALI, SILVER IAN AGUILAR

754 UMBAO, ARNOLD JOSEF HERNANI

755 UMPA, ABRAHAM MARIK SISON

756 URBANO, RUDITO JR QUIAZON

757 URIAN, ALLAN JAY ALCORIZA

758 VALDEZ, CHRISELLE BEATRIZ DELA PEÑA

759 VALENCIA, RODELIO PESIMO

760 VALENCIA, RONIELEE ARANA

761 VALENTON, GENER DALISAY

762 VALENTOS, MANFRED VALENCIA

763 VALENZUELA, NEPTUNE MIEN

764 VALKENBURGH, JEAN-PHILIPPE MAYNARD OROPILLA

765 VALLEJOS, KROI ANGELO MALABAYABAS

766 VARGAS, GARY VILLARE

767 VARGAS, JELICCA ANN RIEZA

768 VELASQUEZ, JALEN SERAFICA

769 VELASQUEZ, LUZMARIE

770 VELEZ, UDIELH CABALUNA

771 VENTURINA, NIÑO RAMON ESPINO

772 VERIDIANO, KATRINE AIRA ARGOSINO

773 VICTORIA, REYMAR ANGELO RAVINA

774 VICTORIANO, NADINE ATAD

775 VILLA, ALGIE BALBON

776 VILLA, MIRASOL PAREDES

777 VILLAHERMOSA, NIÑA SHIELA PANOPIO

778 VILLAPOL, RAYMOND ALLAN CARRANCEJA

779 VILLAREAL, LANIE MAE FERNANDEZ

780 VILLAREAL, MATHEW LOGNASIN

781 VILLAREN, SHELLEY MAE DANO

782 VILLASAN, ALFREDO DE PAZ

783 VILLENO, RUFFA MAY AVILA

784 VILLOCILLO, KIRVY REGZ BACO

785 VINLUAN, MA FATIMA GOTGOTAO

786 VIOS, MYRA BEAU PIOQUINTO

787 VIOS, NICOLE ALEXIS KWAN

788 VIRTUDES, JOHN KENNETH DAVID

789 VISMONTE, KAREN JOY SAN JOSE

790 VIÑAS, ARTHUR LOPEZ

791 YANCHA, MARC OTIVAR

792 YANGA, ALBERT TURLA

793 YAP, JOSE ARIS BATOCAEL

794 YEE, KATHERINE SHAYNE DUMAPIAS

795 ZAMORA, HAROLD MARBELLA

796 ZAMORA, ZEUS OROC

797 ZANTUA, APOLLO PABLO UY

798 ZURETA, FRANCIS LAGUNDINO

