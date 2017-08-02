Wednesday, August 2, 2017
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    798 examinees pass the Master Plumber Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 798 out of 3,141 passed the Master Plumber Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi and Tacloban this July 2017.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABALOS, EUNICE  SARADAT
    2 ABANDO, CARL LOUIE  DEL ROSARIO
    3 ABANGAN, ASHLEY  VILLARICO
    4 ABANGAN, JADE FRANZ  TIBOR
    5 ABAS, JOHAMIN  MAMASALABO
    6 ABELLO, PABLO  FETALCURIN
    7 ABERGAS, MARK GUILLER  SALVADOR
    8 ABRERA, MARCELO JR  TANGPUZ
    9 ABROGINA, PATRICIA YSABELLE  ESPORLAS
    10 ACANTILADO, DENNIS CLYDE  GAMIAO
    11 ACIDO, TERENCIO JR  LOPEZ
    12 ACLAN, ANGELICA  SORIANO
    13 ACOSTA, HENRY  OLAYRES
    14 ACUÑA, ANNA TRICIA  LEE
    15 ADAN, MEA ADELINE  DIMAALA
    16 ADLAO, JEREMIAH CYRUS  SOLEDAD
    17 ADVINCULA, LIONEL  GARCIA
    18 AGCOPRA, JONATHAN  PAGARAN
    19 AGGASID, ANGELICO  MANGUBAT
    20 AGLANAO, REINALYN  MEJIA
    21 AGOJO, MARK DAVE  BOA
    22 AGUSTIN, JEROME  MANAHAN
    23 AKUTSU, AINYR  FERNANDEZ
    24 ALEJANDRO, GERARD  SILVESTRE
    25 ALESNA, HEALTHENE JOY  FAMILARA
    26 ALFANTE, KENT  CAÑADA
    27 ALFONSO, FERNANDO DOMINIC  CUNANAN
    28 ALIB, RENZ DOMINIC  CLAVERIA
    29 ALIGORA, JEFFREY  MACATANGAY
    30 ALMENDRAL, FELIX FRANCISCO  POTENCIANO
    31 ALVAREZ, JOHN CEEDEE  MORONG
    32 ALVAREZ, KLINT PAUL  CAGOMOC
    33 ALVARO, TIM JOSEPH  DAVID
    34 ALZAGA, AARON  MARICUELO
    35 AMADOR, ADRIAN  AQUINO
    36 AMANTILLO, OLIVER  POCDOL
    37 AMBROY, RIO JAIRUS  FERNANDEZ
    38 ANDIANO, ROMUALDO  LIMBASAN
    39 ANDRADE, FERDINAND  DELGADO
    40 ANDRES, JANINE JOY  FERNANDEZ
    41 ANGELES, ALYSSA ROSE  SOLIS
    42 ANONUEVO, ERNESTINE JOB  REYES
    43 ANTIPUESTO, MARISTER  RAMIREZ
    44 APIGO, ANGELICA FELIZ  DE ALVA
    45 APUSEN, SHEILA MAE  CAMANO
    46 AQUINO, KENNETH JOHN  ANCHETA
    47 AQUINO, MARVIN  BUENO
    48 AQUINO, MICKO ANGELO  RAMIREZ
    49 AQUINO, MON ALDRIN  ESPIRITU
    50 AQUINO, SARAH CHELL  AGUAS
    51 AQUINO, STEFFANIE  NOGRALES
    52 ARADA, JOAO ANTONIO  HUERTAS
    53 ARADO, CARL SHERWIN  LICAYAN
    54 ARANAS, RODOLFO III  DANDUAN
    55 ARANDIA, ERWIN  VALENCIA
    56 ARBUTANTE, JASPER JESS  RAMIL
    57 ARDIENTE, FRANCIS IAN  MAÑUS
    58 ARELLANO, ALYSSA ASHRA  REA
    59 ARELLANO, FRANCIS  AGUEDAN
    60 ARGANA, MARK EDWARD  BALEDA
    61 ARMENIO, RANDELL  CASTRENCE
    62 ARZADON, MARK JOSEPH  LANUZA
    63 ASEDILLO, KIM BERNADETH  TADIQUE
    64 ASON, LOUISE MICHELLINE GILLE
    65 ATAJAR, LORENZ  MAGALLANES
    66 ATANACIO, NORMAN JR  FUNTALBA
    67 ATIAN, LYSA JANE  DOCOT
    68 ATIVO, CRIS CEZAR  PABILONA
    69 AUSTRIA, JERIC  TORIO
    70 AUSTRIA, MARVIN JAY  DELA CRUZ
    71 AVANCEÑA, AUGUSTO  ALANO
    72 AVILA, KEITH DOMINICK  ARAÑAS
    73 AYSON, JANNE KEVIN  PANGILINAN
    74 BACANI, MARK JHON LLOYD III  BUENAOBRA
    75 BACQUEL, AMERODDIN  ISIK
    76 BAGAY, JURIEVE  ROSLIN
    77 BAGNOL, RAQUEL ANGELICA  RESURRECCION
    78 BAGUIO, MARY FAITH  BLANCO
    79 BALANE, RALPH EMMERSON  BUENSALIDA
    80 BALANQUIT, JULIA NICOLE  PANGANIBAN
    81 BALCE, RICKY  DASCO
    82 BALIOLA, DONNA VIDA  JUMAWID
    83 BALIQUIA, JEREME  DUQUE
    84 BALMACEDA, REY  TUAZON
    85 BALUYOT, JUAN CARLO  RABINO
    86 BAMBICO, PAOLO RICCI  RANAY
    87 BANAC, JAYFLORD  ABUCAY
    88 BANDIGAN, ALJID  MAGDOBOY
    89 BANGOY, JAYLOR  ANZURES
    90 BARBOSA, NOVAE SHEEN  PELONGCO
    91 BARCENA, CHARLES  GATAN
    92 BARDON, ORLANDO  BURO
    93 BARLISO, LORETO JR  LANGOMEZ
    94 BARREDO, MICHELLE ANTHEA  CORTEZ
    95 BARRION, PATRICIA ROWENDA  DE LA ROSA
    96 BASAN, ROEL JOHN EDRICK  TORRICO
    97 BATINGAL, MARIANNE  LIGAN
    98 BATUAMPAR, SOMAYYAH  SARIGIDAN
    99 BAUTISTA, ALEXANDER JORDAN  DORIA
    100 BAUTISTA, JOHN RAPH LUIGI  SABIDURIA
    101 BAUTISTA, ULYSSES DAKILA  MABALOT
    102 BAYOGO, JULIVEN  TIGLEY
    103 BAÑAGA, MICHAEL  HERNANDEZ
    104 BEBANCO, JEMAR  BORJA
    105 BEBANIA, MARK ANTHONY  BAUTISTA
    106 BEHIK, ARIS  SUNGA
    107 BELEN, PAUL ZYMON  SABATER
    108 BELMES, ERNESTO  BEJARIN
    109 BELOTINDOS, ALDEAH MAE  BULAONG
    110 BELOY, RENIE JAY  SANCHEZ
    111 BELTRAN, JULIUS CEASAR  GULANG
    112 BENEDICTO, MARTIN YMANOL GRANT  RICAFRENTE
    113 BENITO, EMEL KEN  DY
    114 BENTULAN, KIMWEL JOHN  HURBODA
    115 BERNAL, ROLANDO JR  RECALDE
    116 BERNIL, EMMAN RUEL  CASAS
    117 BIEN, KRIZEL  CASTELO
    118 BIGTAS, MATTHEW  ADAWAG
    119 BINGABING, LAURICE ANN  OBUSAN
    120 BISNAR, WILFREDO  NUEVAS
    121 BONA, DANIEL  NEPOMUCENO
    122 BONGOLAN, MICHAEL LOUIS  LABAGNOY
    123 BONZA, ERRYL  ALAY
    124 BRILLANTE, RALPH KENNETH  VILLANUEVA
    125 BRILLANTES, MARK LYNDON  DERLA
    126 BRIOL, RICARTE  BOLON
    127 BRITO, MARY JOYCE  ONG
    128 BUCAG, MARIA VERONICA  ISMA
    129 BUENAAGUA, JUAN PAULO  PONAYA
    130 BUKAS, SANUEL  QUEJANO
    131 BUNOLNA, SENEN  BUHWILON
    132 BURIGSAY, NELSON JR  CRISTOBAL
    133 BUSAL, MITRA  AGGAL
    134 BUSTAMANTE, NATHAN PAUL  UMIPIG
    135 CAADAN, MOISES JR  BAZARTE
    136 CAAYON, ALEX  ORNOPIA
    137 CABAHUG, LYNDON JOHN  BALDERAMA
    138 CABALLERO, MA STEPHANIE  BUARAO
    139 CABALLERO, VINCENT ARDNIE  BACUS
    140 CABALQUINTO, RAS ASLIY  CAMPOSANO
    141 CABANGANGAN, JOWELL  TORONON
    142 CABANILLA, ROGELIO  TOMAS
    143 CABERO, PAUL VINCY  ANTONIO
    144 CABIGON, FROILAN  ALQUEZA
    145 CABILLANES, ROGER  PAÑA
    146 CABORNAY, AARON CHRISTIAN  BUCUD
    147 CABRAS, ADONIS  CABRERA
    148 CABUGOS, JULIE FE  ADVINCULA
    149 CACHO, MARC FERDINAND  JABONETE
    150 CADELINIA, LUKE DONALD  GARCIA
    151 CADIGAL, JOVITO ANNE V  YAP
    152 CADUNGOG, NIEL  CADILIG
    153 CAGUIOA, MARK ANTHONY  GUIRALDO
    154 CAHANAP, NEIL  PARATE
    155 CAHATIAN, JOSEPH JOHN  ORODIO
    156 CAINGCOY, ALEXANDER  PINILI
    157 CAJA, HIPOLITO ERICSON  YULO
    158 CAJAYON, EMMALYN  FORNOLES
    159 CALANOG, JOHN LEX  ORDEZ
    160 CALINAWAN, ALDRICH  BATOMALAQUE
    161 CALOZA, JOHN CARLO  SALIVIO
    162 CALSIYAO, FAITHE  SAD-ANG
    163 CAMINO, RAYMART  ANOS
    164 CAMORA, SEAN VICTOR  GLOBIO
    165 CAMPANO, JESRIEL  ABAD
    166 CANAPI, CHRISTOPHER LANCE  ESPINOSA
    167 CANCINO, JEFFERSON  MONDERO
    168 CANDELARIA, RACHELL ANN
    169 CANOPIN, KEVIN GERARD  CUBOL
    170 CANOVAS, JONNEL DAVID  ESTEBAN
    171 CANTILA, KENNY  BACARA
    172 CANULLAS, ENRICO  BAES
    173 CAONG, KLAUS NIKO  BARBARONA
    174 CAPAL, ANNABELLE  SINOGBA
    175 CAPUYO, MICHAEL  DUMANGENG
    176 CARBONILLA, MARK EZEKIEL  SUPATAN
    177 CARODAN, JONNEL  TORREMILLANO
    178 CARPIO, PRUDY LYN  PRESBITERO
    179 CARUDIN, AR-RASHID CLEVEN  DADOR
    180 CASALME, JESSE  LANDAGAN
    181 CASEÑAS, JORGE  RANA
    182 CASTAÑEDA, RICA JALYSSA  GOMEZ
    183 CASTAÑEDA, WILJOREL  RESQUER
    184 CASTILLO, AGNES  EVASCO
    185 CASTILLO, ALLEAH  DEL ROSARIO
    186 CASTILLO, EMMANUEL  SELICIA
    187 CASTILLO, MELCHOR  ALMORADIE
    188 CASTILLON, BONIFACIO JR  FUENTES
    189 CASTILLON, GLODIL  MAAMBONG
    190 CASTRO, JAN CARLO  MARCELO
    191 CASTRO, PATRICK JAZE  QUIAMBAO
    192 CASULLA, KRIZZEL FAITH  MORADA
    193 CASULLA, RALFE CEDRIC  GUAZON
    194 CATALAN, EVAN  UNDALOK
    195 CATAMA, JOSE JR  PADLAN
    196 CATANGHAL, JOHN ACE  BAUTISTA
    197 CATARAJA, JIMBO  TAUTOAN
    198 CATUBAG, JEE GUILLER  BADILLA
    199 CELIS, MATTHEW LOUISE  CALALANG
    200 CELIZ, JOHN CHRISTIAN REY  FABOR
    201 CEREZO, IVAN JUDE  ELLA
    202 CHACON, VHAN ALLAN  LARGO
    203 CHAVEZ, JERVIC CHRISTOPHER  AYA-AY
    204 CHUA, CRIS CHRISTOPHERSON  UY
    205 CIRIACO, DENNIS  LLENA
    206 CLARK, MEE MARIE  TAVERA
    207 CODON, DAVE ALDRIN  MENDOZA
    208 COLARDO, JABES JAMES  DUNGCA
    209 COLLADO, JOSHUA AMBROSIO  MANALANG
    210 COLUMNA, SUSAN  GUZMAN
    211 COMANDAO, CHARMAINE ANNE  LACAP
    212 COMISO, REBIE  VILLANUEVA
    213 CORDOVA, RANILE  ESPINA
    214 CORPUZ, ANGELIQUE  CORTEZ
    215 CORPUZ, MONIQUE  CORTEZ
    216 CORTEZ, JADE  BENEDICTO
    217 CRISOSTOMO, BRYAN  TRINIDAD
    218 CRISTOBAL, ERNESTO JR  MIGUEL
    219 CRITICA, JOHN CARLOS  MORALIDAD
    220 CRUZ, FLORA MAE  TAYO
    221 CRUZ, RUPERT RUSSELL  SAN PEDRO
    222 CRUZAT, JULIUS BRYAN  OXALES
    223 CRUZEM, JAZEL  FORTEZA
    224 CUADRILLERO, JURIES  SUMINGUIT
    225 CUÑADO, JOYMEE ROSE  SINOGBA
    226 DADIA, LAUREEN YSABEL  BIÑAS
    227 DAGOTDOT, JUNIL  AURE
    228 DALANGIN, APRIL MAE  DEL MUNDO
    229 DAMPIOS, BUNNY  LAPINID
    230 DANILA, MARK REY  BAYOCBOC
    231 DANSILAY, TESSA  UGAY
    232 DATANAGAN, JAYDEE
    233 DAVE, FRANCISCO JR  LERIAS
    234 DAVID, CHRISTINE  DE LA CRUZ
    235 DAVID, JAKE MARK  PIGA
    236 DAVID, KRIZZEL  OCAMPO
    237 DAVID, VINZON PAUL  SAPLALA
    238 DE GUZMAN, CLYDE LOUIE  BEREÑA
    239 DE GUZMAN, ELINOEL  VILLANUEVA
    240 DE GUZMAN, JONATHAN  TAMAYO
    241 DE GUZMAN, ROVIEL  SANTIAGO
    242 DE JESUS, JIM ALDWIN  LARA
    243 DE LA ROSA, EDUARDO JR  CIMACIO
    244 DE LEON, REY MARK  ALFARO
    245 DE LOS REYES, KATE MARCELYNE  ELTAGUNDE
    246 DE PALMA, KATHERINE  DIO
    247 DE PERALTA, RONEL  DOCTOLERO
    248 DE SAN JOSE, JENZEL RAY  BALANI
    249 DE VILLA, GINA  DUMDUM
    250 DE VILLA, MARC ANTHONY  BICO
    251 DECIN, JOHN CEDRIC  GRULLA
    252 DECINAL, MARK ELMER  LUMICAY
    253 DEDORO, SHAIRA MAE  BARTIDO
    254 DEJELO, ARVIN GERON  DE SAN ANDRES
    255 DEL ROSARIO, JONATHAN  GAZMIN
    256 DELA CERNA, MALOU  NIPAYA
    257 DELA CRUZ, ASER  JAVATE
    258 DELA CRUZ, MELANIE  TURIAGA
    259 DELA CRUZ, PRINCESS  JAVIER
    260 DELA CRUZ, RALP JUSTIN  CORTEZ
    261 DELA CRUZ, ROMULO JR  LABUTAP
    262 DELA SERNA, GILBERT II  MEDIO
    263 DELGADO, RENZ ERICK  REVECHE
    264 DELOS SANTOS, MICHAEL JOHN  SADE
    265 DENILA, MARK PHILIP  NOLASCO
    266 DENOFRA, CYRIL  REGALA
    267 DEOPANTE, JOYMEE  LAODINIO
    268 DEPAO, GLENN  CATALINO
    269 DEPOSO, JOHN MARC  BACOMO
    270 DEQUIÑA, NICOLAS JHON  CASTILLANO
    271 DERILO, REGINE MAE  DEMATERA
    272 DEXIMO, REGINE JOYCE  LAVILLA
    273 DIAZ, KATHRINE JOYCE  ANCIADO
    274 DILAO, JOEMAR  LIBA
    275 DIMALANTA, BRICK  DIVINA
    276 DINGLAS, JEHOSHUA  GENOTIVA
    277 DIONISIO, JOHN ALVIN  MARASIGAN
    278 DISING, MAUREEN JOY
    279 DIZON, KIMBERLY ANNE  MUDLONG
    280 DOCENA, JESSE  RASONABLE
    281 DOCOT, MA ELLA  SARZA
    282 DOLORES, KEVIN  SAN JOSE
    283 DOMINGO, CESAR  FLORENTINO
    284 DOMINGO, GEL ALDWIN  SAN PEDRO
    285 DOMINGO, LAURENCE BRYAN  CRISPIN
    286 DOMINGO, WILFREDO  CERVANTES
    287 DORAO, DONNA  ONA
    288 DORIA, MITCHELLE IAN  COLON
    289 DOROMAL, CHARLIE  DE LOS REYES
    290 DUAZO, EDWIN  FURAQUE
    291 DULALAS, KIMJAY  BABUYO
    292 DULAY, GEOVANI  SEBALDA
    293 DULAY, JESSICA PAULA  MENDOZA
    294 DUMALABA, REY  PANOGALINOG
    295 DUMARAN, JAYBERT  VARGA
    296 DUMAUG, GEBE  PADING
    297 DUQUE, JOREZZA  DIAZ
    298 EBANGA, PABLITO JR  OLANGO
    299 EBINA, JONATHAN  COMEDERO
    300 ECHALAS, ACERON  NONESA
    301 ECHIPARE, DANIEL  ALIPOPO
    302 EIMAN, MAR DIONALD  NALAZON
    303 ELAMPARO, ADRIAN  PEREZ
    304 ELENTO, GRACE  CASTRO
    305 EMBALZADO, ENRIQUE REY  BALONGCAS
    306 ENALES, MARY ANGELICA  SANCHEZ
    307 ENCORPORADO, KATHLEEN  CANLAS
    308 ENO, JOHN NICOLO  LICMOAN
    309 ERRY, ISHMAEL JR  ANDO
    310 ESCLAMADO, DONNA  DUNGOG
    311 ESGANA, QUIMHEN  RELANES
    312 ESPINA, HARRISON  MANZANO
    313 ESTAN, RAIL PATRICK  ENCABO
    314 ESTARES, LOUIE ANTHONY  PETINGCO
    315 ESTEPA, LEANDRO MIGUEL  MUNGCAL
    316 ESTEVES, LOUIE MEL  PETILLA
    317 ESTRABO, NIEVEN  JACOB
    318 ESTRADA, JOEL  FRIANEZA
    319 EUPEÑA, RICKY BOY  GUERRA
    320 EUSTAQUIO, SONNY  DELA CRUZ
    321 EVANGELISTA, NATHANIEL  LUMPAS
    322 EVE, ROBERTO JR  ESTRELLADO
    323 FABAY, JOHN MARK  CARANTO
    324 FABILANE, JOMAR  GADING
    325 FACUN, GLEN  SABADO
    326 FADROGANE, RODELO  LLABORE
    327 FAJARDO, NOEL  ESPINEDA
    328 FALLURIN, JASON  YAP
    329 FAN, JOHN CARLO  PAGAR
    330 FANTIN, SHEBA MARIE  ORCULLO
    331 FAUSTINO, AARON GLENN  CARGO
    332 FEBRA, MARC LEO  ARGAYOSO
    333 FELIX, ARMANDO RAFAEL  CRUZ
    334 FENOMENO, BETTINA MONIQUE  DY
    335 FERMO, LYNDON JR  ABARQUEZ
    336 FERMO, MARK ANTHONY  ADLAWAN
    337 FERNANDEZ, JAYSON  SANTOS
    338 FERNANDEZ, ROSE ANN  CABATINGAN
    339 FERRANCO, JAPHET BRYLLE  MINGO
    340 FERRER, JOHN PAUL  DE VERA
    341 FLORENCIO, KEN ANDREW  ALIMON
    342 FONTANILLA, MICHAEL  BULAGAO
    343 FORTU, FREDY  MAGRACIA
    344 FRANCISCO, FRENZIE RENSAELLER  RIVERA
    345 FRUELDA, JUDITH ANNE MARIE  DEL PRADO
    346 FUENSALIDA, NELSON JOHN  SAMSON
    347 GADIANA, SARAH ANDREA  FABRESIS
    348 GALANG, DAVE  RICAFORT
    349 GALIMA, SHERWYL ULYZZES  ELIMANCO
    350 GALIT, KEVIN JOHN  VALDEZ
    351 GALLESTRE, JAZMYNE NICOLE  MARQUEZ
    352 GALOLO, RYAN ONEIL  TIMARIO
    353 GALOS, MIKE ULYSSES  TELEN
    354 GALUPO, ARVIN JOHN  POQUITA
    355 GALVEZ, JOHN POL  ADECIR
    356 GANACIA, JEMICA  GEROLAGA
    357 GANGCUANGCO, DAVE JOSEPH  VALENCIA
    358 GAPPI, KIEL  ISIP
    359 GARCELAZO, ROSALINDA  DELA CRUZ
    360 GARCIA, ARNOLD  CATARATA
    361 GARCIA, CAMILLE ANGELICA  PANGILINAN
    362 GARCIA, CARLO NOWELL  CLIMACOSA
    363 GARCIA, DAVID  ABREA
    364 GARCIA, KRIS KERNEL  FLORES
    365 GARCIA, NICOLE AIKA  ARRUBIO
    366 GARCIA, PAULINE GAILE  DE LEON
    367 GARCIA, RICHARD  SAN LUIS
    368 GARCIANO, JOSEPH IAN  COJAMCO
    369 GASTONES, JAY MARK  MANCHA
    370 GATBONTON, ATHENA  BASCOS
    371 GATCHALIAN, DYANN  ESMAEL
    372 GATUS, ROME MARK  PUNZALAN
    373 GAY, NIÑA KATRINA  MONSALUD
    374 GAYAO, HARRIET  CONG-O
    375 GEORPE, JAN VINCENT  ALQUISALAS
    376 GERNALE, RONELIO  ENTERA
    377 GILAPON, ROBELIE MAY
    378 GIME, MELANIE  CRISOSTOMO
    379 GODORNES, MARK ALJON  HERMOSO
    380 GOMEZ, ISAIAH  AMORIN
    381 GONGON, BERNARDINO  MENDOZA
    382 GONZALES, CARL JOSEPH
    383 GONZALES, JOHN MARK  GUIFAYA
    384 GONZALES, LLOYD MARION  TAN
    385 GONZALES, MARK EDMINE  RAGO
    386 GONZALES, RUENA  MAHINAY
    387 GRAGANTA, JOHN CHRISTIAN CLART  CARLOS
    388 GUEVARRA, ABNER JR  MAGTOTO
    389 GUINGAB, HARLEY  VINARAO
    390 GUINTO, MARK LOUIE  VINUYA
    391 GUINTU, GOMEL HAMILTON  SANTIAGO
    392 GUMPIC, DARYL JOY  PADUA
    393 GUZMAN, DONALYN  VILLAFLORES
    394 GUZMAN, JOMARI PATRICK  MEÑOZA
    395 HERNANDEZ, ADRIEL  CASTILLO
    396 HILARIO, ORLANDO JR  PUNZALAN
    397 HILVANO, RAUL  SABERON
    398 HINAMPAS, DIOCRIS MARLON  CUPAL
    399 IBARRA, TONNI ANNE  PEREZ
    400 IBO, BRYAN  ABAÑO
    401 IGNA, ALDRIANE GILBERT  DELA CRUZ
    402 IGROS, JANREY CARLO  ARAGONES
    403 IRAL, JENNIFER  BENEDICTO
    404 ISON, EDGARDO  GALANG
    405 JABINES, ALPHA  ORIOQUE
    406 JACOB, ALFRED GENE  ANCENO
    407 JACOB, VANESSA MAE  SOMCIO
    408 JAGAPE, ROWEL  ENGLATERA
    409 JAGNA, NATHALIE ROSE  SERAFIN
    410 JALIMAO, JOHN PRIMO  JEREZ
    411 JARILLO, DARWIN JAY  TUAZON
    412 JATICO, JERVIS  SAGAYNO
    413 JAVIER, TED MICHAEL  VELEZ
    414 JAYME, NELSON JR  TEJANO
    415 JIMENEZ, JUSTINIEL KRIS  ORTIZ
    416 JUANICO, ANDREW  MAYOL
    417 JUANILLO, RODAVIC  GUAPE
    418 JUESNA, PAOLO  SAYSON
    419 JUSI, CHESTER LENNARD  GONDA
    420 KHAN, KIM SHOGEL  SANTIZAS
    421 KOO, CHARLES JANSSEN  YAP
    422 KRIEG, BRYAN CALVIN  BARCESA
    423 LABESORES, JIO AMOR  DIGAUM
    424 LABRADOR, HAZELLE ANN  DICE
    425 LABUCA, ARIEL  GARCIA
    426 LACAMBRA, RUEL  ELIZAN
    427 LACHICA, NEIL HUMPHREY  FAR
    428 LAGASCA, JOSHUA EDWARD  RAMOS
    429 LAILO, JAYVEE  ELARDO
    430 LAJARA, SULPICIO  VERGARA
    431 LALUSIS, JOHN VINCENT  MERCADO
    432 LAMBERTE, CAMILLE  CORDOVA
    433 LANTACA, JHON RHOY  BAYHON
    434 LANUZA, GARY  ARATIA
    435 LAODENIO, DENIEL  SANCHEZ
    436 LAPIRA, ANNA DOMINIQUE  MOSLARES
    437 LAPITAN, DONN ALDREN  LASIG
    438 LAPUS, RUSTY  VILLADOLID
    439 LAPUT, JAYWARD  TEOLOGO
    440 LAROYA, REYVIN  GABATIN
    441 LAUDE, DON EMMANUEL  BINAY
    442 LAWAGAN, VINCENT JOEL  FIYAO
    443 LAYNO, CRISVEN DALE  VENEZUELA
    444 LAYNO, KENNETH  VALLEJO
    445 LAYUGAN, IRENEO JR  PALIGAN
    446 LEA, MARK VINCENT  BALBUENA
    447 LEGASPI, ALVIN JOHN  MOJICA
    448 LEJARSO, FRITZ  ABEJAR
    449 LEONOR, JASMINE ELLA  DELIGENTE
    450 LESIGUES, REDANTE JR  TERENCIO
    451 LIBRES, LEONARDO  PALMIS
    452 LIM, EDWARD JANZEN  PO
    453 LIMBOY, MICHAEL  SISON
    454 LINGAD, RECRISTINE  PADERON
    455 LINGAD, RHYS RYAN  PLANAS
    456 LLAMAS, MICHAEL LOUIS  CALPOTURA
    457 LLANDA, MYTHYL ROSE  BAÑARIA
    458 LLANOS, LEONARDO JR  MUNINIO
    459 LOBRIO, VINCENT RENZ  GOZUM
    460 LOGRONIO, REX  ROXAS
    461 LOLO, JEFREY  JUANITE
    462 LOMIBAO, MICHAEL ERVIN  CARIÑO
    463 LOPEZ, ALEJANDRO GRAYSON JR  BOWAT
    464 LOPEZ, HOMER  DACANAY
    465 LOPEZ, JOHN PAUL  GUILAS
    466 LOPEZ, KRISTIAN WILLI  DEL ROSARIO
    467 LUCERO, ELMER  APDAL
    468 LUCERO, KATREENA LUZ  ZERRUDO
    469 LUCHAVEZ, LUCH  FORMENTERA
    470 LUCINDO, ALLYSON  ANG
    471 LUMANTA, ALLEN OLIVER  AMANONCE
    472 MACABUDBUD, ALBERTO JR  BALAGTAS
    473 MACADAT, REGINE  NUÑEZ
    474 MACATULA, EMMANUEL  CRUZ
    475 MADRIAGA, REYMIL  CALIMLIM
    476 MAGAOAY, MICHAEL  CAFIRMA
    477 MAGDAEL, CESAR RYAN  CALMA
    478 MAGDAY, BRYAN  CAMPOS
    479 MAGHINANG, MARVIN  VERGARA
    480 MAGISTRADO, ALVIN  OGAYON
    481 MAIGUE, MARICRIS  RAGILES
    482 MALIT, JASON  NAVA
    483 MALLARI, JOSHUA  MONTEMAYOR
    484 MAMBULAO, GILBERT JR  GONO
    485 MANALANSAN, ABIGAEL  SANTOS
    486 MANALILI, JOSE JESSON  VALLEDOR
    487 MANALO, ROJEN RICK  ABANILLA
    488 MANALOTO, ERWIN  DE GUZMAN
    489 MANIPON, JONATHAN  BALAGTAS
    490 MANLICLIC, FROILYNE MARIA  SACRAMENTO
    491 MANUEL, NICOLE JOHN  LERON
    492 MARASIGAN, MELVIN  MATIENZO
    493 MARAVILLAS, VINCE  ILAGAN
    494 MARQUEZ, KIMBERLY  SAYAGO
    495 MARTINEZ, MARVIN  DALIVA
    496 MARTINEZ, TEODY  REMOQUILLO
    497 MASULA, GERARD  TENORIO
    498 MATALA, GENEVIEVE MAE
    499 MATANGUIHAN, JOYCE  DIMAANO
    500 MATEO, CARLO  MUSNI
    501 MATURAN, RUTCHIE  GOC-ONG
    502 MAYO, JOHN RHEYNOR  MATEO
    503 MAZAREDO, REDHEL  CALIBO
    504 MEDES, LYNDON  MONTEJO
    505 MEJIA, ADOR JR  CLAVIS
    506 MEJIA, HANZEL  NAVAL
    507 MEJIA, JERICO  LUDO
    508 MEJIA, KIM ALDRIN  SARRA
    509 MEJIAS, RYAN MIGUEL  DELA TORRE
    510 MELENDEZ, JOHN ISRAEL  VARIAS
    511 MENDIZABAL, JUSTIN CARL  RECAÑA
    512 MENDOZA, ALLEN DALE  AGUSTIN
    513 MENDOZA, ALVIN  ESPAÑOL
    514 MENDOZA, ARGLE  DULFO
    515 MENDOZA, JOEM  ADIAN
    516 MERACAP, PAT JASON  LEONES
    517 MERAFUENTES, BLESSING  CABEROS
    518 MERCADO, JEREMY ANNE  CARASIG
    519 MERCADO, JOHN MICHAEL  ATAAT
    520 MERCADO, JOHN PAUL  SALINGA
    521 MERCADO, PAULO JAMES  TONGOL
    522 MERCULLO, JOHN MICHAEL  UDJAJI
    523 MERENCILLO, JENNY BABE  MINGUILLAN
    524 METIN, HARNIEL  CRUZADO
    525 MILAN, ELFREDO  TOBOSO
    526 MIRANDA, CLARK LENARD  SARCOS
    527 MISTULA, JUDEL  MONDARES
    528 MOLANO, LOU ADRIAN  TUAZON
    529 MONTAJES, JOEMARK  TYMICO
    530 MONTALBAN, JOSEPH  TANGAL
    531 MONTES, JHUN DIEGO  JOSE
    532 MORTA, LARRY  RODRIGUEZ
    533 MOSATALLA, FREDDIE  MAYHAY
    534 MOSQUERA, RIZAL  MANIBA
    535 MOSTOLES, ENRICO  LAYOSA
    536 MOTEA, JOHN ALBERT  BERINA
    537 MUERTIGUE, GRACE  CABALONGA
    538 MUGOT, GEM ERIKA  TUMANDA
    539 MUSA, MOHAMAD SHAIDE  ESPADILA
    540 MUTOC, COLLEEN VYNE  OBARRA
    541 NABOR, MIGUEL NIÑO  TALEON
    542 NACAYTUNA, ALFRED JR  LOGRONIO
    543 NAGAS, RODEL  EVALE
    544 NANTIZA, JESSA  PANGANIBAN
    545 NARAG, FRANCISCO JR  BASSIG
    546 NATIONAL, DENNIS  MAANAD
    547 NAVARRO, ERVYNE HENRIKSON  DY
    548 NAVIDAD, PHILIP CEZAR  FAJARDO
    549 NEGRETE, JERRYSON  SANTOS
    550 NEGUS, DAMIE  HERRERA
    551 NERI, AIME CLAUDINE  AMPLOQUIO
    552 NILLO, KING RAYMUND  VELARDE
    553 NOBLE, CHRISTOPHER  AGUILAR
    554 NOBLEZA, PAOLO ANTONIO  SINOY
    555 NONOL, PRECIOUS EDZIL  VELORIA
    556 NOSTRATIS, JOHNRY  LOPEZ
    557 NUÑEZ, JUNEL  GULTIANO
    558 OBEJA, ROQUE  NAVAJA
    559 OBORDO, JHON EDUARD  CAMILION
    560 OCAMPO, MAEANDRA  PALADIN
    561 OCAMPO, RICKY  ACOSTA
    562 OGBAC, VERNON JOHN  SALVADOR
    563 OLIANO, DEVEREUX KHYLE HEINRICH  ABALOS
    564 OLIVAS, ANA CLAUDINNE  EPISCOPE
    565 OLMILLO, HUBERT  ENRIQUEZ
    566 OLPINDO, IGEM  PANDOYOS
    567 OMAQUE, VINCE DOMINIQUE  MAIT
    568 OPILAS, WILLIAM  GALO
    569 OROFINO, ARCHER  RIOCA
    570 ORRO, JEREMIAH CHRISTOPHER  ABUYUAN
    571 OSIAS, SHAWNAMEH  BALIERBARE
    572 OSORIO, EZRA  DAASIN
    573 PAALA, ROWENA CASANDRA  GUTIERREZ
    574 PACHO, MARIE ABIGAIL  CRISTOBAL
    575 PADILLA, JAYRON  SOSA
    576 PADILLA, RENATO JR  PIÑERO
    577 PADIT, ANA FATIMA  DIAZ
    578 PADULLA, MARK ANDREW  TABIEROS
    579 PAJUAYAN, PETER  PALLES
    580 PALABRICA, PATRICK URIEL  BROZO
    581 PALIMA, ARNEL  TOBEO
    582 PALMARES, MARICRIS  BORROMEO
    583 PALMON, SHEILA MARIE  ALMIRANTE
    584 PANGANIBAN, JAMES MCHENRY  BATIQUIN
    585 PANGILINAN, JEMUEL  BAES
    586 PANIBIO, LARRY ANTHONY  SORIANO
    587 PANISALES, TEODORO  POSTRADO
    588 PANTINOPLE, JOSEPH ALLAN  ABELLA
    589 PANTON, MIELVIC  ALBOR
    590 PARAMBITA, ANTONIO  ODULLO
    591 PARANAS, JOSEPH  TAJOLOSA
    592 PARANGUE, EMILYN KRISTIA  JUAN
    593 PARAS, LAREDO ANGELO JR  DILLERA
    594 PARAYNO, SHERDAN  PRADO
    595 PASCASIO, JAN KEVIN  DELMO
    596 PASCUAL, JONATHAN  MACLANG
    597 PASCULADO, JUDAN  BALDEVINO
    598 PASICOLAN, JOHN FRANCIS  ACEBEDO
    599 PASTOR, VAN  MANUCDUC
    600 PATALINGHUG, JOHN ANTHONY  DOLORES
    601 PATENIO, JESRELLE  ANIÑON
    602 PATINDOL, SIASKA MAE  ACEBEDO
    603 PECSON, GERALD  GUMANGAN
    604 PENAVERDE, ABIGAIL  RECAIDO
    605 PEREZ, JAMAICA CHRISTINE  AQUINO
    606 PEREZ, JUN JAY  CENABRE
    607 PEÑA, MORRIS  HALOG
    608 PEÑOSA, ROGIE MAE  GUDACA
    609 PILONGO, JAYSON  GONZAGA
    610 PILONGO, MARK  LOGAUS
    611 PINPIN, GILBERT  NACAR
    612 PITLO, MARILOU  AMANDORON
    613 PLETADO, JOEJUSTINPETER  OCCIANO
    614 PO, MA GLEIZA  SANCHEZ
    615 PONCE, TIMOTHY JAMES  BELAMIDE
    616 PORTEM, AUGUSTUS  IMPERIAL
    617 POSTRADO, JEANNARD  TUTANES
    618 PRADIA, ROLANDO JR  BITOON
    619 PRING, KRISTUFFER DARCYTH  TAN
    620 PUBLICO, AARON ROY  MARZAN
    621 QUI, MARY ANNE  GERVACIO
    622 QUIAMBAO, ELDRIN  COSTES
    623 QUIJANO, REXVHILLE  GENAYAS
    624 QUIRANTE, RONALD RENON  SOLIS
    625 RABE, FERLAND  MARQUEZ
    626 RABE, STEPHEN DOMINIC  RIVA
    627 RADAM, RANDY RULF  GACAYAN
    628 RAFER, ALAN  SAMAN
    629 RAGUDO, CARL CHESTER  QUINTO
    630 RAMEL, LAURENCE  RESURECCION
    631 RAMOS, BRYAN JASPER  VILLANUEVA
    632 RAMOS, MARK ANTHONY  DE BORJA
    633 RAMOS, PRINCE JAMES  SANGALANG
    634 RANCHEZ, SHARMAINE  QUIRANTE
    635 RAVAGO, JEROD  BARIQUIT
    636 RAZON, LLOYD BRYAN  BUTRON
    637 REA, JOHN EMMANUEL  PASCUAL
    638 REGALA, WENDY ANGELA  LOPE
    639 REGIDOR, JANELLENE  ABAINZA
    640 REGINO, JOEL  MONTEJO
    641 RESIDE, XAVIERYVHAN  ALIGUYON
    642 REYES, EUNICE KARINA  REYES
    643 REYES, FATIMA JOAN  ROMERO
    644 REYES, JAN KARLO  EYA
    645 REYES, KENNETH IAN  BRUTAS
    646 REYES, MARIEL  CACHO
    647 REYES, RANDY-BRYAN  CAMBA
    648 REYES, SHAIRA  EGUALADA
    649 REYNALES, JOHN KEVIN  DADIVAS
    650 REÑOSA, ROSHEINA EJIANE  GLORIA
    651 RIBLEZA, JULIUS BRYAN  RABE
    652 RICO, REGIE  ANTONIO
    653 ROCAFORT, JOEL  VILLANUEVA
    654 RODRIGUEZ, KENNETH  SALVADOR
    655 RODRIGUEZ, MA BEATRIZ  GARZOTA
    656 RODRIGUEZ, ROBIN  MANZANO
    657 ROMERO, ALVIN JOHN  MARCELO
    658 ROMERO, GILBERT  SANTOS
    659 ROMERO, HARBIE  DELA ROSA
    660 ROMERO, KARLO  SANTELICES
    661 ROMERO, RALPH  MANALO
    662 ROSALES, RANNIE BOY  ROSALES
    663 ROY, JAN MICHAEL  ROSARIO
    664 RUELAN, MITCHELLE JANE  ESPINA
    665 RULIDA, LUIGI  CANO
    666 SAAVEDRA, RALPH ANGELO  PIOL
    667 SALAMATIN, AARON HARVEY  ITARALDE
    668 SALAZAR, HARRIE JAMES  PENOL
    669 SALAZAR, RENATO  LISAY
    670 SALES, JOHN CHRISTIAN  PALOMA
    671 SALINANA, JOHNNY REY  GEOLAGON
    672 SALONGA, PATRICH JOHN  GUTIEREZ
    673 SALVADOR, JOHN CHRISTOPHER  PINEDA
    674 SAMAR, LAUREANO JR  RAMIREZ
    675 SAMSON, RAYMUND  ALMEDA
    676 SAN ANTONIO, MARFRED CARL  ANCHETA
    677 SAN JUAN, SHERYL  SAN LORENZO
    678 SANCHEZ, ANA CHELSI  HANOPOL
    679 SANDRINO, JERCIE  AVELINO
    680 SANGA, KRIS EMMANUEL  TORRES
    681 SANTOS, ALDRIN  HERNANDEZ
    682 SANTOS, ALEXANDER JR  FRANCISCO
    683 SANTOS, ALLEYNE ERIKA  CRUZ
    684 SANTOS, MOTTIE IDASANKA  PROLLAMANTE
    685 SAPINOSO, MARVY  ALABASTRO
    686 SAPONGAY, MARIO JR  GATUS
    687 SARMIENTO, MARVIN  MARCELO
    688 SAYNO, CHARLES YVES  MONDIDO
    689 SEGARRA, LEO-ANGELO  BORROMEO
    690 SERIA, HENRY  VICTORIANO
    691 SERRANILLA, MARVIN  REYEG
    692 SERRANO, AURORA VICK  ARMAYAN
    693 SERVO, DANILO JR  TORRES
    694 SESCON, DANNA  APAO
    695 SEWANE, ADAM  SAING
    696 SIANQUITA, RHYAN JOE  DAVE
    697 SIBUCAO, ALEX PINA GREGOR  AVERIA
    698 SIMEON, CAMILLE GRACE  BOLAG
    699 SIMON, ALDRIN JOHN  ELEAZAR
    700 SOLANO, ALBE  CANTOR
    701 SOLQUILLO, GERTELL DALE  BORNALES
    702 SOMOZA, JAY AR  BENSI
    703 SOON, ANDREA KANE  PALMARES
    704 SOTTO, DAVE LAWRENCE  BUAN
    705 STA ANA, CHRIS HANSEL  DIAZ
    706 SUBIJANO, MARY JANE  CASTILLO
    707 SUGUE, KELVIN RAE  ESTEBAN
    708 SUICO, DEXY JOHN  CENIZA
    709 SUMAOANG, JOHN DARREL  IBARRA
    710 SURIL, WILVEN  SIMBRE
    711 SY, JANN PAOLO  GAW
    712 TABINGA, DANTE  CORTON
    713 TADEO, MICHAEL RAYE  MISLOS
    714 TAGAYA, VICTOR NAZARENE  LAGROSA
    715 TALENTO, ALBERT  CASIMIRO
    716 TAN, JERICO  DURA
    717 TANDA, JODDESON  CAYABYAB
    718 TANGALIN, ERICA JOYCE  GARCIA
    719 TANGPOS, MEO  AMARILA
    720 TARROZA, JIM MARK  MANIPON
    721 TARUC, JANICE  ELAIRON
    722 TATEL, ROGIENA  VILLARALBO
    723 TATING, JAHONRI  JAWILI
    724 TAYAG, CHARLES JOHN  SIONGCO
    725 TAYAG, KRISCHELLE  SANTOS
    726 TAYO, ELJOHN  CATALUÑA
    727 TE, KATHLEEN JADE  SULTAN
    728 TEGUIHANON, JOEL  BACATO
    729 TEJADA, IMMA VIANKA  BORJA
    730 TELLANO, GENESIS CARLO  ALEGRIA
    731 TENORIO, SHERELYN  DOCTOR
    732 TENORIO, SHIMRI JANE  COLOT
    733 TEOFILO, JULY  DELA CRUZ
    734 TESALONA, MAEREN  CASTILLO
    735 TIO, ALSTIN KYLE  TORRANO
    736 TOLENTINO, ANDREW  ALIMAGNO
    737 TOLENTINO, RODEL  BALGUA
    738 TOLENTINO, SAMUEL PAULUS  DARILAG
    739 TOMALE, JOMER  JERUSALEM
    740 TONDE, JOE NARD  FAJARDO
    741 TORRES, ROLANDO JR  JOSUE
    742 TRACENA, RUBY  SALCEDA
    743 TRINIDAD, JOSEPHINE MARIE  BUENO
    744 TRIVIÑO, MARGARITO  VENZON
    745 TRIÑANES, VON  VENUS
    746 TUASON, RICHEE GENESIS  BALDEO
    747 TUAZON, BRIAN  JUMAQUIO
    748 TUAZON, JOMAR  GALANG
    749 TUGUINAY, MARLON  KIMMAYONG
    750 UDANI, FERDINAND  DELA CRUZ
    751 UDTOHAN, MIEL ADONIS  LEDON
    752 UGHOC, JULIUS CAEZAR  BAYANGAT
    753 UMALI, SILVER IAN  AGUILAR
    754 UMBAO, ARNOLD JOSEF  HERNANI
    755 UMPA, ABRAHAM MARIK  SISON
    756 URBANO, RUDITO JR  QUIAZON
    757 URIAN, ALLAN JAY  ALCORIZA
    758 VALDEZ, CHRISELLE BEATRIZ  DELA PEÑA
    759 VALENCIA, RODELIO  PESIMO
    760 VALENCIA, RONIELEE  ARANA
    761 VALENTON, GENER  DALISAY
    762 VALENTOS, MANFRED  VALENCIA
    763 VALENZUELA, NEPTUNE  MIEN
    764 VALKENBURGH, JEAN-PHILIPPE MAYNARD  OROPILLA
    765 VALLEJOS, KROI ANGELO  MALABAYABAS
    766 VARGAS, GARY  VILLARE
    767 VARGAS, JELICCA ANN  RIEZA
    768 VELASQUEZ, JALEN  SERAFICA
    769 VELASQUEZ, LUZMARIE
    770 VELEZ, UDIELH  CABALUNA
    771 VENTURINA, NIÑO RAMON  ESPINO
    772 VERIDIANO, KATRINE AIRA  ARGOSINO
    773 VICTORIA, REYMAR ANGELO  RAVINA
    774 VICTORIANO, NADINE  ATAD
    775 VILLA, ALGIE  BALBON
    776 VILLA, MIRASOL  PAREDES
    777 VILLAHERMOSA, NIÑA SHIELA  PANOPIO
    778 VILLAPOL, RAYMOND ALLAN  CARRANCEJA
    779 VILLAREAL, LANIE MAE  FERNANDEZ
    780 VILLAREAL, MATHEW  LOGNASIN
    781 VILLAREN, SHELLEY MAE  DANO
    782 VILLASAN, ALFREDO  DE PAZ
    783 VILLENO, RUFFA MAY  AVILA
    784 VILLOCILLO, KIRVY REGZ  BACO
    785 VINLUAN, MA FATIMA  GOTGOTAO
    786 VIOS, MYRA BEAU  PIOQUINTO
    787 VIOS, NICOLE ALEXIS  KWAN
    788 VIRTUDES, JOHN KENNETH  DAVID
    789 VISMONTE, KAREN JOY  SAN JOSE
    790 VIÑAS, ARTHUR  LOPEZ
    791 YANCHA, MARC  OTIVAR
    792 YANGA, ALBERT  TURLA
    793 YAP, JOSE ARIS  BATOCAEL
    794 YEE, KATHERINE SHAYNE  DUMAPIAS
    795 ZAMORA, HAROLD  MARBELLA
    796 ZAMORA, ZEUS  OROC
    797 ZANTUA, APOLLO PABLO  UY
    798 ZURETA, FRANCIS  LAGUNDINO

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