Friday, March 17, 2017
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    813 examinees pass the Physician Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 813 out of 1,317 passed the Physician Licensure Examination given by the Board of Medicine in the cities of Manila, Baguio, Cebu and Zamboanga this March 2017.

    Seq. No.  N a m e

    1 ABANIL, DANILEE MAY FLOR  VINOYA
    2 ABASTAR, KATHRINA  SANA
    3 ABDULRACHMAN, NAIMAH  MOALAM
    4 ABDURAHMAN, KENERHAM  MOHAMMAD HASIM
    5 ABELLA, JED MCLEE  GONZALES
    6 ABENDAN, RAYNA  KARIYA
    7 ABIQUI, KRIS DAVID  BAQUIRAN
    8 ABUEL, JEREMIAH NEAL  HEBRON
    9 ACERO, MONALISA  EBUENGA
    10 ACUESTA, MARITESS  BALHIN
    11 ACUÑA, GRACHELE CHARM  ASUNCION
    12 ADLAON, LANCE ALDWIN  SINGCO
    13 ADRIAS, ANGEL GLO  BALDONADO
    14 AGNA, PAOLO RENATO  OIDA
    15 AGONCILLO, MARIA ANGELICA  CALLANTA
    16 AGPALO, BORIS MIKHAIL  DIMACALE
    17 AGUILA, JULIE ANN DIANNE  MANAIG
    18 AGUILAR, GRETCHEL  SUAREZ
    19 AKAS, GUIAHOD  MANILI
    20 ALBITE, ANGELA SALOME  LLENA
    21 ALCANTARA, ANNE KRISTINE  BAYANI
    22 ALCANTARA, LARA MONIQUE  SAN PASCUAL
    23 ALCAYDE, DESIREE LAPIDEZ
    24 ALDANA, ANGELA GLADYS  PALMES
    25 ALFECHE, SANDRA JANE  SY
    26 ALGABRE, ERNEST JOHN  DIMLA
    27 ALI, AHMED-NHAWAF  AHMAD
    28 ALICER, DIANA DAME  PALMA
    29 ALIPONTO, ANNAJILLAH  MACARADI
    30 ALMAZAN, JOHN ERIC  GUMNAD
    31 ALMEIDA, CARMELO ADRIAN  BENDANILLO
    32 ALMODOVAR, KATERINA MARIA THERESA  CORTES
    33 ALOBBA, HYDEE CLAIRE  DALIT
    34 ALON, RYAN KRISTOFFER  TOBIAS
    35 ALONZO, KAREN ASHLEY  PASCUA
    36 ALVAREZ, AEVON TRICHE  GREGORIO
    37 ALVAREZ, CHARISSE  TOLEDO
    38 ALVAREZ, LUIGINIO BRYAN  YU
    39 ALVERIO, TESSIE VENUS  ONG
    40 AMADA, AJE FRED  GALLEGO
    41 AMADOR, MA BERNADETTE  TABARES
    42 AMANTE, CARL ANGELO  ONG
    43 AMBROSIO, DENICE MARI  REYES
    44 AMPARADO, LLOYD  BERRO
    45 ANCHETA, KEVIN LAWRENCE  MODESTO
    46 ANDRADE, LIWAYWAY  REMEGIAS
    47 ANDRES, EILEEN  YAP
    48 ANDRES, RHYS  DEL PRADO
    49 ANDUTAN, RAUL MARTIN BRIEN  CAYABYAB
    50 ANGELES, MARK  BACAY
    51 ANTIQUINA, PHOEBE  VILLARIN
    52 ANUNCIACION, KRISTEL MARIE  PINE
    53 APACIBLE, MARIE JEANNE THERESE  MOSCOSO
    54 APEPE, SINBAD ALFONSO  APDUJAN
    55 AQUINO, IRENE ANASTACIA  TRILLANA
    56 AQUINO, JAM  GALLARDO
    57 AQUINO, PATRICIA CLAUDIA  SORIANO
    58 ARAMBURO, JETHRO  NAVAL
    59 ARAO, KEVIN  AGUSTIN
    60 ARAÑADOR, IRISH MAE  PEDROSO
    61 ARCILLA, AISA MARIE  TABLIZO
    62 ARCILLA, MICHAEL JOSE  TORRES
    63 ARELLANO, IRENE  LLORIN
    64 ARRIOLA, IDA MARIONNE  QUILANG
    65 ASOY, ELNARDZ HARVEY  VASQUEZ
    66 ATIENZA, CHRISTINE JOY  CARANDANG
    67 AUSTRIA, DAWN MARIE  SACRAMENTO
    68 AUXILLOS, ALYZZA  GUARDIAN
    69 AVANCEÑA, ARMAN FRANCIS  VENIDA
    70 AVILES, MAUREEN CHLOE  CABELLO
    71 AZIS, KHADIJAH  BALBON
    72 BACAY, GWYN  REMOTO
    73 BADILLES, JASON  TEDOR
    74 BAES, LEZZIE  FAJANILAN
    75 BAGAFORO, MYRIANNE JADE  SIÑEL
    76 BAJO, JOSE ANTONIO  MICABALO
    77 BALBAREZ, VENCY LAURENT  ESCOBIN
    78 BALUYOT, DAVID JOSEPH  MERCADO
    79 BANIOLA, DECEGYL  AGUISANDO
    80 BANIQUED, ALEX  CORREA
    81 BANZON, JOSE GIAN LORENZO  AZARRAGA
    82 BARBOSA, JUSTYNE  FIRMALINO
    83 BARONDA, KAREN MAE  REYES
    84 BAROQUE, GABRIEL ALEJANDRO  BANTUG
    85 BARQUILLA, LEEZ VANESSA  NAMION
    86 BARRION, JOHN PAUL  MALINAY
    87 BARTOLOME, RUTHLYN  TAMBAUAN
    88 BARZO, MORIEJON  MANCHETE
    89 BASILIO, RHEALYN  GUARDIANO
    90 BASTIGUE, SHERWIN ROE  PAGENTE
    91 BATOBALONOS, RUBY ANNE  DUMOSMOG
    92 BATONGBAKAL, KRISTINE KAYE  SANTOS
    93 BEATRIZ, PRISTINE KAE  EMATA
    94 BELEN, MANUELITO  LEYCO
    95 BELJERA, RENCEL  HOFILEÑA
    96 BELMONTE, CARMELLI PILAR  VERDE
    97 BERDIN, ALZYN  BULANADI
    98 BERINGUEL, PSYCHE  RONQUILLO
    99 BERMUDEZ, KRISTINE CHERYLL  MEDIANO
    100 BERMUDEZ, MAEVIR  PAJARILLO
    101 BERNAL, ROMEO MANUEL III  ESQUIVEL
    102 BERNARDES, MAE CHARISSE  ADOBO
    103 BESINGA, HERLENE  BECAMON
    104 BIGALBAL, JOBELLE ANN  DELA CRUZ
    105 BILIRAN, ISIDORE  AMILA
    106 BLAQUERA, GENE KELLY  PEREZ
    107 BODIONGAN, ERWIN  GARCES
    108 BOGLOSA, CHRISTINE JADE  TACLIN
    109 BONDOC, HIDELISA  ENDAYA
    110 BONITA, MARIANE TRIA  LEE
    111 BORDA, CARLEONE  LUTAOS
    112 BORDALLO, ZAYR  MENDOZA
    113 BORJA, MARK KEVIN  DAVID
    114 BORRES, ELIANE  PEPITO
    115 BRAVO, VINCENT MARTIN  ESPINOSA
    116 BRIÑEZ, MICHAEL ANGELO  OLIVERIA
    117 BROZO, TONI-ROSE  ALEJANDRINO
    118 BUATIS, PATRICK NANZ  OCAÑADA
    119 BUGNA, MARVIN JINO  SALAZAR
    120 BUGNAY, VINAH LYN  PATONG
    121 CABANELA, CARYL ANNE  SANTUYO
    122 CABANTAC, KATHERINE RHEA  DIGA
    123 CABATAN, GABRIEL SEBASTIAN  DE LA CRUZ
    124 CABAWATAN, LIZ DANIELLE  PEREZ
    125 CABORNAY, AILEEN JAE  CRUZ
    126 CABUNILAS, MARIA ANDREA  MARQUEZ
    127 CAGUITLA, RAOUL NIÑO  JURADO
    128 CAINGLET, YVES  MENDOZA
    129 CAJITA-VALDEMAR, MYRENE THERESE  PECTOR
    130 CALANDADA, RUFAIDAH  LALIA
    131 CALBAY, DANIEL JAMES  VICTORIO
    132 CALIBAG, MARIA KRISTINA KARIZZA  BARLAO
    133 CALUB, PAUL AMBROSE  CAPATI
    134 CALUBAN, HERLEUS  BALDOMERO
    135 CALUMBA, MARK EPHRAIM  ACERON
    136 CALUPIG, TIFFANY GRACE  CORAPAN
    137 CALUSCUSIN, IGAN ROLLAN  CANTOS
    138 CALUSCUSIN, IVAN ROMMEL  CANTOS
    139 CALVELO, FLANZ ROVEN  DEVOTA
    140 CAMACHO, HANS ROBERT  CARLOS
    141 CAMAYMAYAN, GLENN  MILAG
    142 CAMMAYO, DANA CELINE  BAYLON
    143 CANDELARIO, SHIERYL JANE  RAFER
    144 CANLAS, KATHERINE MAE  SONZA
    145 CANO, CATHERINE  UY
    146 CANOY, JEANETTE ANNE  MALACAD
    147 CAPARAS, ANGELI JOY  CABANBAN
    148 CAPARRAS, ANNALIZ  REYES
    149 CAPUYAN, JAMIE JOY  LAWAGAN
    150 CARIÑO, MINA LIZA  DALUYEN
    151 CASIMIRO, FRANCES MARGARET  LAMES
    152 CASINTAHAN, MARK ERNEST  ABAD
    153 CASTILLO, APRIL JODY  HEJE
    154 CASTILLO, PAOLO EUGENIO  BELTRAN
    155 CASTRO, KAREN  RUELAN
    156 CASTRO, LESLIE ANN  RICASA
    157 CATALAN, LEA PAULA  PEDUCHE
    158 CATIGAN, XYRA ALYSSA  UY
    159 CAÑADA, NOTY  CONDA
    160 CAÑETE, AILEEN  FORNOLES
    161 CERVANIA, BIANCA NICOLE  FRONDOSO
    162 CERVATOS, LUANNE MARIE  INAC
    163 CHEN, CYDRIK NIMROD  BAYLON
    164 CHEN, RACHEL  CARRASCOSO
    165 CHEUNG, TERENCE  DYCHAUCO
    166 CHIO, JUNE CHRISTINE  BIONG
    167 CHUA, CHRISTIANNE BERNADINE  SY
    168 CHUA, HEDLEY GHIZEL  LAXAMANA
    169 CHUA, LIZA CARMELLI  ABIAD
    170 CHUA, MARIA KRISTINA  LEGASPI
    171 CHUA, PATRICK IVAN  ALCARAZ
    172 CHUA-PASCUAL, ANGELIE  GO
    173 CLEMENTE, ALYSSA MARIE  RECINTO
    174 CO, JIAN MERYL  CORPUZ
    175 COCOS, CHRISTINE CAMILLE  SORIANO
    176 CODIZAL, ANNA SOPHIA  AQUINO
    177 COLLANTES, JAYBY  MARCHADESCH
    178 COLORADO, IMY ROSE  ALBERTO
    179 COLORADO, YIMYR  GATCHALIAN
    180 COMAHIG, LUIGIE  TIU
    181 CONCEPCION, KRISTEL ANNE  DELA CRUZ
    182 CONTILLO, MARK LEE  CLORES
    183 CORDOVA, CARLSON  TAN
    184 CORPUZ, JAMIE  ROMANES
    185 CORPUZ, KARL ALVIN  ALIPIO
    186 CORSAME, LESTER JAY  TAGALOGON
    187 CORSIGA, KEIZA RUTH  MODINA
    188 CORTEZ, ALEXANDER  DANTES
    189 COSEP, CYNTHIA  ORTEGA
    190 COSTE, BEVERLY GRACE  SALVADOR
    191 CRUZ, ABRAHAM  ENRIQUEZ
    192 CRUZ, ARCTURUS  EVANGELISTA
    193 CRUZ, ERIKA MARIE  VENTURINA
    194 CRUZ, JANA MAY MARIE  BALDERRAMA
    195 CRUZ, JOEL JASON  MERCADO
    196 CRUZ, LARA LUISA  BARCELONA
    197 CRUZ, REGINA MELISSA  QUIOCHO
    198 CUA-LIM, JACQUELINE  TIAMZON
    199 CUADRA, PURA-ANN MARIE  ALCAZAREN
    200 CUBIL, PHYLISS EMMANUELLE  CAÑAS
    201 CUENCA, ANNA CRISTINA  LOZADA
    202 CUNANAN, MARA ANGELICA  BAYAUA
    203 CUNANAN, NIGEL GEROME  CASTRO
    204 CUNTAPAY, IVY MARISSE  MEDINACELI
    205 DADURAL, CYLIN TEHANI  FARINAS
    206 DAGADAG, GUIA GRACE  PUYAO
    207 DAKAY, DARYL  ROSALITA
    208 DANAO, CLARISSE JEAN  NICOLAS
    209 DAQUIOAG, JACKSON  VELASCO
    210 DATOR, MA MEDY ZENA  UY
    211 DAULAT, RICHARD VICTOR  ATOS
    212 DAVILA, BRIAN  KIM
    213 DAVILLO, ERICA TANIA
    214 DAYO, PAUL JOSEPH  CAÑIZARES
    215 DAYOHA, MA JOSEPHINE  ALTARES
    216 DE GUZMAN, JIRAH JOY  ROSAS
    217 DE JESUS, MARIAN  FACTORA
    218 DE LA PAZ, MA SAMANTHA  ROCHA
    219 DE LA SERNA, ROSS ANNE  MEDIO
    220 DE LA TORRE, JUSETTE  MARAON
    221 DE LEON, LUCKIE DIANE  NAVARRO
    222 DE LOS REYES, ELISHA CHARLET  CERDEÑA
    223 DE MESA, MARK BRIAN  ROMERO
    224 DE PERIO, JEANNE THEA  CELI
    225 DE VILLA, MA KATRINA  NABONG
    226 DE VILLA, SHERRILYN MAY  LASTIMOSO
    227 DEDACE, MA FLORICEL  HERNANDEZ
    228 DEL ROSARIO, HENRY  VALDEZCO
    229 DELA CRUZ, KORINA WEANGILOU  BONTIA
    230 DELA CRUZ, MA KENNETH  SALVADOR
    231 DELA CRUZ, SEMPRONIANO  BANDIOLA
    232 DELA CRUZ, SEYCHELLE  SOLARAN
    233 DELA PAZ, NOEL  PAZ
    234 DELATADO, KARL MERVIN  RAFAELA
    235 DELOS SANTOS, JANINA MARIE  VILLARIN
    236 DELOS SANTOS, JANUAREE  EMOCLING
    237 DEMAFILES, WILBUR JAN ROBERT  ANCHETA
    238 DENILA, MARY ALEXANDRA  MABUNAY
    239 DEPANO, VERA MAY  CAPITULO
    240 DIAMANTE, DANIEL KEN  DIOPOL
    241 DIANO, ADRIENNE BIANCA  DIMATAGA
    242 DIANO, MARK WILLIAM  DIMATAGA
    243 DIAO, LUCILYN SHYNE  MANAGBANAG
    244 DIAZ, IKE JEREMY  BALLESTEROS
    245 DIAZ, JOAN KRISTINA  OMICTIN
    246 DIAZ, SHEELA MAE  CRUZ
    247 DICKPUS, REICHA JAN  OLBA
    248 DIGAL, JENNIFER  GAMALINDA
    249 DIGMAN, KATRINA  MARQUEZ
    250 DIJAMCO, GABRIELLE DOMINIQUE  SARMIENTO
    251 DILODILO, MELAND ROSELL  CAPULONG
    252 DIMAANO, PETER BOB  ZAMONTE
    253 DIMATATAC, CHERRY MAY  SISIT
    254 DINAPO, MARI  ARBOLERAS
    255 DISOMANGCOP, MOHAMMAD FAIZ  DISOMANGCOP
    256 DIVINO, JOANNALYN  REGACHO
    257 DIZON, DARLENE  MEDRANO
    258 DIZON, JENNIFER  LAGMAN
    259 DOMAGAS, CLAIRE ANGELI  VILLENA
    260 DOMINGO, MARIA ALEXIS JOY  SANTOS
    261 DOMINGO, PORTIA BERNICE  DELA CRUZ
    262 DOMINGO, XZY SHANE  RIGAT
    263 DOMINGUEZ, MADISON  MORILLO
    264 DOMINGUEZ, REYMAN  ESTRELLA
    265 DOMINGUEZ, RIZYL  SURATOS
    266 DONATO, JENNIFER  FERRY
    267 DU, KHRISTINE  CUBILLAS
    268 DUBLIN, RAYMOND PHIL  BACLAY
    269 DUJALI, PETER PAUL JOSE  RIMANDO
    270 DURO, GIEZELLE MARIE  ARCEGA
    271 DY, MARK ANTHONY KIM  LIM
    272 DYCOCO, RAJ JERAD  RAFAEL
    273 EBERO, RICHARD ED  AGUILA
    274 EDORA, JESSICA LARAINE  SALAZAR
    275 EDULAG, ELAINE LOUISE  OBANI
    276 EKE, JOHN JR  ABALON
    277 EMBESTRO, ANGELA  AGNAS
    278 EMETERIO, NIGELLO  RAMIREZ
    279 EMILA, JOSE CELESTINO III  DIZON
    280 ENCARNACION, ANABELLIE  BALBACAL
    281 ERECRE, CHRISTOPER  JABAGAT
    282 ESCOBER, PATRICIA GAIL  TESORO
    283 ESCURIL, GHIA  INDINO
    284 ESGUERRA, WINSTON  LANDICHO
    285 ESLAO, JESSICA  CABILATAZAN
    286 ESMERIS, VICTOR MARCO  HUALDA
    287 ESQUIVEL, AIZA MARIE  SALONGA
    288 ESTA, FRANCIS JOAN  RIVERA
    289 ESTELLA, SUGAR EMILY  LONGAZA
    290 ESTERON, RAIZEL ANN  TOSE
    291 EUFRACIO, MA CHRISTINE ANGELA  DUCUT
    292 EVANGELISTA, JESUSA  TEMPLANZA
    293 EVANGELISTA, ZYRIL PRINCESS  MONDALA
    294 FABELLON, LOWEL  FABITO
    295 FABUNAN, MONICA MARIE  GALLARDO
    296 FACINABAO, VINA  DUATIN
    297 FACTOR, DARYLOWIE  ARIÑO
    298 FALGUI, ALRIN  FLORES
    299 FARSHID MEHR, NINA  SANTOS
    300 FAUSTINO, MINVEE  GUILLERMO
    301 FELICIANO, MARK ANTHONY  GUEVARA
    302 FERNANDEZ, ANDREA  VILLAPANDO
    303 FERNANDEZ, GRAZELLE ANNE  REGODOS
    304 FERNANDEZ, MARTIN LOUIS  MANIO
    305 FERNANDO, ANGELA LAUREN  DIZON
    306 FERNANDO, DAWN MARGARITA  BORJA
    307 FERNANDO, JOAN GRACE  BRASILEÑO
    308 FERRAREN, JHUFEL  LERIOS
    309 FERRER, JOSEDITH  DOMINGO
    310 FESALBON, KAREN  SARIGAN
    311 FLAVIANO, CLAIRE ABEGAIL  QUIMPO
    312 FLORENDO, FLORA LAINE  LUGOD
    313 FLORES, FRANCIS EUGENE  AGUILAN
    314 FLORES, MARK JORREL  FRIAS
    315 FLORES, RALPH JOHANN  OVIEDO
    316 FORNOLLES, ROXANNE JEEN  LARGADO
    317 FORTEZ, FIEL RONAN LEO  RESMUNDO
    318 FRANCISCO, HANZEL  DIÑO
    319 FRANCISCO, LESTER RYAN  MARIANO
    320 FRANCISCO, NOAHDEL HALLEL  CAJEGAS
    321 FRANDO, JAN PETER  MENDIZABAL
    322 FRIAS, ALYA MARIE LOURDES  ROA
    323 FULO, JOHN BENEDICT  TITO
    324 GABRIEL, MARIA REGINA  CASTRO
    325 GABUCO, MARK RENFRED  TABERNILLA
    326 GACAYAN, WILKINSON  BINOYA
    327 GACULA, SEAN IRA  GUARIN
    328 GAHID, IRISH  BUYOG
    329 GALDO, MADELYN  SANTOS
    330 GALLARDO, JANDALE  ALEDIA
    331 GALLEGO, PAULO ANGELO  TORRECAMPO
    332 GALVAN, ENRICO RAY  CHUA
    333 GANDEZA, SIGFRED  UY
    334 GANDIA, MAJA GRACIELA  AGUILAR
    335 GANIR, ESTEL JOYCE  BENITEZ
    336 GANIR, MARK RONDALE  AGODON
    337 GANNABAN, FRANCIS  GUMARO
    338 GARBANZOS, CLINT CHRISTIAN  TAN
    339 GARCIA, ANDREY CHRISTOPHER  BONGOLAN
    340 GARCIA, DON  GONZALES
    341 GARCIA, KATHERINE SUZANNE  JURISPRUDENCIA
    342 GARCIA, LEA PATRICIA  ANCHETA
    343 GARCIA, MELVIN  MANIMTIM
    344 GARDE, GERONA MAE  MAQUIRANG
    345 GARIBAY, MAY FLORENCE  CHU
    346 GATCHALIAN, SARAH DANIELLE  TEODORO
    347 GATERA, JAD PAULO  CATAPANG
    348 GAYOLA, MARY STEIZEL  FASIOLAN
    349 GENERAO, ART LESTER  ALCID
    350 GENTAPANAN, RONEL RAY  CABRERA
    351 GERMONES, KAREN  MUÑOZ
    352 GIBRALTAR, FRIN CHEEN  GERSAVA
    353 GO, CAMILLE CELESTE  APOLINARIO
    354 GO, JOHN ANTOLIN  TAN SANCHEZ
    355 GO, RIZZA JENIELLE  CUA
    356 GO, SHAYNE JANELLE  RUBIO
    357 GO, SIR LAWRENCE  BUNAG
    358 GOLAMCO, GELYN  GUERRERO
    359 GOLONG, CATHERINE  HORTELANO
    360 GONEO, JEN MAE  GARCERA
    361 GONZALES, JOAHN GODFREY  UREÑA
    362 GONZALES, VON ELDON  ROXAS
    363 GRATIL, CATHERINE  REBUSTILLO
    364 GUBATAYAO, HANSEL  SORONGON
    365 GUCE, JHEFF  GEORGE
    366 GUIANG, KIMBERLY ANNE  MULLIKEN
    367 GUILLERMO, GINALYN  SISON
    368 GUINGONA, MONSERRAT  MURGA
    369 GUINID, BERNADETTE  CHOCYAGAN
    370 GUMAPON, CHRISTIAN KARL  BADANA
    371 GUMASING, BEVERLY ANNE  MARAMBA
    372 GUZMAN, ANGELO JAIME  PUZON
    373 GUZMAN, HAIZEL  CARAG
    374 GUZMAN, JED PAUL  GEREZ
    375 HABALUYAS, CHRISTOPH ANTON  TOBILLO
    376 HABAN, RENDREI  DEL ROSARIO
    377 HABEL, CHRISTINE JOY  NAVAL
    378 HACHUELA, MICHELLE KATHRYN  PAGUNTALAN
    379 HADJULA, MUKRAMEL  MAADIL
    380 HERNAL, CRISELITA  SANSAIT
    381 HERNANDEZ, CHRISTOPHER JR  RAFA
    382 HERNANDEZ, REGGIE  TRUFIL
    383 HERRERA, ANGELO  VELASCO
    384 HIBIONADA, DIANE  CARUMBA
    385 HILARIO, ANDREW JASON  FORTUNO
    386 HIZON, GERARD JOSEPH  SANTIAGO
    387 HOCSON, ANDREI  ILUMIN
    388 HONG, MAE PEARL  ELAJAS
    389 HUBAHIB, RIC WILLIAM  ESPINOSA
    390 HUERTO, CHRYSMEISIS  DEL ROSARIO
    391 IBAÑEZ, MA HAIDEE  LATONIO
    392 IDIA, JHOANNA GRACE  MALAPIT
    393 ILAGAN, MAY  DE CASTRO
    394 ILAYAT, NAGIE  MIRANDA
    395 IMBONG, SARAH JANE  BIENES
    396 IMPERIAL, CINDY RUTH  ABAD
    397 IMPERIO, EMMA PILAR  GUE
    398 INGKING, MAE LIZA  MANLAWE
    399 ISIDRO, DENELYN MARICE  DE GUZMAN
    400 ISIDRO, KRISTY MARIE  CORPUZ
    401 JABARANI, JEHAN  AJIBON
    402 JABOLA, PIA  TORRES
    403 JAVELLANA, SARRAH JANE  ANDAYA
    404 JAVELONA, ANGELICA  KILAYKO
    405 JAWADIL, CHRISTIAN DIORJ NIKOLAI  NADALA
    406 JILOCA, MARY BEAL AURORA  MENDOZA
    407 JOSUE, IVAN  DE JESUS
    408 JOVES, PHILIP JOHN  MARQUESES
    409 JULAO, CARL KEVIN  LUMALANG
    410 JUMAWAN, JOHONEY BE  LAGUD
    411 KANNI, JARRHUMA  PEÑAFLOR
    412 KHO, BEATRIZ BARBARA  ALINDOGAN
    413 KHO, KRISTINE MAE  BANDALAN
    414 KNAIK, ARIANE BRYLLAINE  TADUS
    415 KOOK, MIN KI  KIM
    416 LACIA, APRIL SHILA  MARATAS
    417 LACUIN, DESIREE JANE  CARRIAGA
    418 LAGAJINO, EDZEL JOY  ESCAME
    419 LAGAN, BEVERLY LOURDES  MACALALAD
    420 LAGANSON, CHALIZ ANNE ROUCHEL  GONZALES
    421 LAGON, CINDY TASHANA  SEVALLA
    422 LAHORRA, ANGELITE WEYNE  MATEO
    423 LAMBIO, NONA TERESA  LESCANO
    424 LANCERO, DANREB  PONCE
    425 LAPADA, KAREN  CHIO
    426 LAPE, STACY  VENTURA
    427 LAUS, ABIGAIL  MAYLED
    428 LAW, JOHN JOSHUA  LUI
    429 LAZO, HOSSANAH HARRIET  MANGA
    430 LEDESMA, JAMES AL  BANZALI
    431 LEDRES, GLADYS KRYSTABELLE  ISRAEL
    432 LEE, JIN HEE
    433 LEE, JULIE ANNE MERIEL  FABILA
    434 LEGASPI, ROBERTO JR  TAN
    435 LIBONGCOGON, RAYMOND  GURA
    436 LICUP, KARL SEDFREY  GOMEZ
    437 LIGO, AISZEL ANGELI  PEPITO
    438 LIM, AIZEL JANE  CHUA
    439 LIM, ALEXIS  REYES
    440 LIMBAÑA, THERESE ANNE  TAYONG
    441 LINGAN, PAUL ARIES  CATABAY
    442 LINGAT, KRISTEL JOYCE  ASEGURADO
    443 LIRIO, ALVIN  ELAGO
    444 LIU, FRANCESCA DEBBIE  LEE
    445 LIU, JISELLE MARIE  ALABATA
    446 LLAMZON, PATRICIA MARIE  HERNANDEZ
    447 LLANOS, FITZ GERALD  MAHIPUS
    448 LOCARA, JULIUS NOEL  POTENTE
    449 LOCQUIAO, JIMSY GALE  OPADA
    450 LOMBRIO, JULIE FAITH  VIÑAS
    451 LOMUNTAD, MERRY GINIS  INOPERIO
    452 LOYOLA, CHRISTIAN  ALMORO
    453 LUARDO, KIM  TUBOG
    454 LUBAG, JOHN CARLO  ZAPANTA
    455 LUCENTE, JEFEL  FARIOLEN
    456 LUCERO, VENUS CRYSTAL  LAURON
    457 LUCERO-BILIRAN, ANNA LISA  AVECILLA
    458 LUCMONG, JOSANE  DECIERDO
    459 LUDOVICE, MARIA THERESA KRISTINA  MARONILLA
    460 LUKBAN, IRENE KRISTINE  BELLEN
    461 LUKBAN, MARIA CHRISTINA ANGELA  LAGUMEN
    462 LUMA-AD, MARIA AURORA  DELA FUENTE
    463 LUMAPAT, GENELIZA  ORDANEZA
    464 LUNAS, MANUEL EDUARDO II  SANDIQUE
    465 MA, MAYFORD  YEE
    466 MABANGLO, PAOLO MIGUEL  SERRANO
    467 MACA-AYAN, AL-ANBARI  AGUAM
    468 MACABITAS, JEFF VICTOR  FRIGILLANA
    469 MACASAET, TRINA  ORIJOLA
    470 MADRID, ANN MARGRETTE  ANTIOQUIA
    471 MADRIDONDO, LEOMER  CAMANCHE
    472 MAGALLANES, JOMAR  CABAYAO
    473 MAGALONG, JAN MARVINS  BIBAT
    474 MAGALONG, LERMA  SANGUEZA
    475 MAGANITO, SANDY  CHIONG
    476 MAGBITANG, ROMMELYN  VALENZUELA
    477 MAGKASI, KAREN JOAN  BANTAY
    478 MAGNO, FRENZ DALE  LEGUA
    479 MAILIG, FELIMON JR  PANDAOG
    480 MAKIL, JURAYYA  PASAGI
    481 MALCAMPO, JOHANNA  ELARDO
    482 MALLARI, CHRISTIAN  DIZON
    483 MALONDA, JOSE RAFAEL  GRIARTE
    484 MALQUISTO, DANIEL KEILL  OJEDA
    485 MAMAROBA, KHAIRIA  PANGARUNGAN
    486 MANALANG, KERWIN LOUIS  LIM
    487 MANALASTAS, CELINA FAYE  CAPUNO
    488 MANALO, JINGLE  LAGARZA
    489 MANAPAT, ALLEN  MONTEAGUDO
    490 MANASAN, MARC ERNEST  SANTOS
    491 MANCOL, JOYCE LINDSAY  DIGAL
    492 MANGABA, LENDYLL  AGUILAR
    493 MANGIO, VALERIE  AUSTRIA
    494 MANGUIAT-MARTIN, MALYN KATHRYN  MARCELO
    495 MANLAPAZ, JOANNA CHRISTIE  ABECINA
    496 MANUEL, REUBEN MITCHELL  MANALO
    497 MANUMBAS, JOSEPHINE KATRINA  LIM
    498 MANZO, GERARDO JUAN LUIS  BAROA
    499 MAQUIRAN, NEWEL CASSIUS  BELZA
    500 MARAAT, OLIVE JANE  PALOMAR
    501 MARAVILLA, RACHELLE DIANE  BAUTISTA
    502 MARAÑAN, ANNA MARIES  CAGATAN
    503 MARCOS, NEIL RYAN  APELUDDIN
    504 MARIBAO, SHANNA KATHLEEN  GAMBOA
    505 MARIBBAY, MARIA CRISTINA  VALDEZ
    506 MARQUESES, ANGEL  ARNALDO
    507 MARQUEZ, ALEXANDRA  FELIPE
    508 MARTIN, JUVAL SHANE  BIGORNIA
    509 MARTIN, KRISTINA  VICENTE
    510 MARZAN, MARC  BAGO-OD
    511 MEDALLA, IVY MAE  CAHINDE
    512 MEDINA, MARVIN THOMAS  RAMIREZ
    513 MENCHAVEZ, RACHELLE LOURDES  VILLACAMPA
    514 MENDIOLA, PERICLES  LOPEZ
    515 MERCADER, KARL EMMANUEL  CUEVA
    516 MERCADO, ZUCHI  CALINAYA
    517 MERLE, MARY DIANNE BROOKLYN  MUNGCAL
    518 MERMAL, MEHETABEL  MAGANG-AN
    519 MIGALLOS, VANESSA  PEÑAVERDE
    520 MIL, MA SELENE  BALBUENA
    521 MILITANTE, HAZEL MARIE GERMAINE  TUJAN
    522 MINGLANA, JUAN TESORO  VILLON
    523 MIRASOL, JOSE PAOLO IV  ONA
    524 MOLINA, JESS STANLEY  MARTIZANO
    525 MOLINTAS, HAZELINE  LUIS
    526 MONES, JOSCLE ACHILLES  COME
    527 MONES, JOSEPH ANTHONY  COME
    528 MONTALLANA, KEEYES MAE  NOROMBABA
    529 MONTANA, JUSTINE ERIKA  TAN
    530 MONTEJO, ALYSSA MARIZ  MARTINEZ
    531 MONTERO, KAREN  BORJA
    532 MONZON, CARMINA JANNA  MANIGBAS
    533 MORALES, LEANNE JEANNE  ROL
    534 MORANCIL, LUTHER KING  CASTRO
    535 MORANO, AL KEVIN  ROSELL
    536 MORDENO, QUEEN GESA  TAMAYO
    537 MUKARAM, SHERNALYN  ADDALINO
    538 MULA, KEZIAH NISSI  BALOLONG
    539 MULDONG, CHONA MARIE  RABANG
    540 MUSANIP, HISSAM  TAMPUGAO
    541 MUÑOZ, ARIANNE  ESMINO
    542 NADALA, FRANCIS ADRIAN  JAMERLAN
    543 NAGUIAT, ANJELICA  SUAREZ
    544 NARAG, ANDREA LUZ  BERNARDO
    545 NARBARTE, MARIA LUCILA  TANA
    546 NASAYAO-LATIDO, IVY RUTH  ZAMORA
    547 NAVAL, CATHERENE  TEJANO
    548 NAVALES, JON KYLE  OLIVERIO
    549 NAVARRA, MAECHELLE ANNE  DELOS SANTOS
    550 NIFAS, MICHELLE  ABELLA
    551 NOCOM, GERARD NOEL  DE CASTRO
    552 OANDASAN, ART CONSTANTINE  UJANO
    553 OANDASAN, LARAE AVONNA  DAGURO
    554 OBALLO-SANCHEZ, MICHELLE LYNN  RODRIGO
    555 OCOMEN, KEITEL LARRAINE  FERRER
    556 ODONES, EUNICE  RENIDO
    557 OJANO, JOSE KARLO  RAGRAGIO
    558 OLANDAG, ROGER JAMES  BERIOSO
    559 OLGADO, JULIAN JOSE ALEJANDRO  CRUZ
    560 OLLER, RANDOLF LEONEL  ESQUEJO
    561 OMANDAC, ROMINA FRANCHESCA  DIONG
    562 ONG, MARIA EMMAROSE  CUENCO
    563 ONG, NIÑA FRANCESCA  AGAPITO
    564 ONG, ROCHELLE JANE  IBAN
    565 ORAA, MIKHAIL JOREX  BATICA
    566 ORDOÑEZ, MELVIN TROY  LOPEZ
    567 OREL, HANNAH MAE  POMBO
    568 ORTEGA, ANDRIE LORENZO  FIDEL
    569 ORTEGA, ARIEL  MEJIA
    570 ORTEGA, CARL MARTIN  ACOSTA
    571 ORTEGA, CARMINA  VALDEZ
    572 ORTEGA, REINA  LUY
    573 PABER, FARHANA  ISIP
    574 PABILA, RYUJI NICHOL  KUDEKEN
    575 PABLICO, CLINT  BONITA
    576 PACHANO, JEANETTE  DEL ROSARIO
    577 PACUNAYEN, JONATHAN  CASTILLO
    578 PADLAN, ROSE ANNE  ONG
    579 PADULLO, MARK ISIDORE  MONTES
    580 PAGAL, QUEEN KAREN  UGALDE
    581 PAGULAYAN, JOWANA LYN  SANTIAGO
    582 PALACIOS, MARIA ISABELA
    583 PALANCA, LOU ANDREW  RIEGO DE DIOS
    584 PANABANG, KATHLEEN  MIRA
    585 PANAGLIMA, KARLEEN MAE  CHUA
    586 PANANGUI, JOANNE MARIE  TALAUE
    587 PANG, NICOLE GIRLYN  TAN
    588 PANGA, RUTH ELIZABETH  SE
    589 PANGAN, GHIYLL EVANNIE  GULTIANO
    590 PANGARUNGAN, ROJEMA  ALI
    591 PANILAGAO, RHEA KARLA  PADILLA
    592 PAPANDAYAN, ZAINODIN  GALAPON
    593 PAPORO, NORHABIB  PANTARAN
    594 PARAGAS, JANELINNE  GOMEZ
    595 PARAISO, WILLIAM REGIL  CAÑA
    596 PARAN, MARK JOSEPH  GARCIA
    597 PARAYNO, JELISSA MAE  GANIBE
    598 PARCON, JEFFREY  DIESTRO
    599 PASCUAL, CAREN ANGELIE  BARIT
    600 PATRON, IVAN ROY  ALPASAN
    601 PAULINO, LOUIE GRAY  MARQUEZ
    602 PAZ-CARREON, ANNE MARGARETTE  CABANILLA
    603 PELAYO, NIKKI ANNE  ALONZO
    604 PELIA, DOMINIQUE ANN  ANDAMAN
    605 PELLICER, RYAN  FRANCIS
    606 PENADOS, LOIS RENIEL  PRECIADO
    607 PERLAS, JESSIE JAKE  MILLAMENA
    608 PESONS, CHRISTIAN HARRY  VILO
    609 PEÑA, RISA MARIA LOURDES  OPOLENCIA
    610 PIANO, JOHN REGINALD  DOMAGAS
    611 PICHAY, HENREIN CRIZEL  SIBAYAN
    612 PILAPIL, CHARISMA  CANUA
    613 PIMENTEL, MARC ALADIN  SOLA
    614 PINEDA, RALPH THADDEUS  ADIONG
    615 PLASABAS-MALLARI, CLEOFE  VILLAMOR
    616 POSADAS, FELINA JOYCE  LLAMADO
    617 PRUDENCIO, DEBBIE JANE  JAVIER
    618 PULIDO, DENZEL ANNE  RAM
    619 PUMA, ELDBERT JED  DUMARAOS
    620 PUNZALAN, KRISTOFFER KING  CAÑEZAL
    621 PURAL, KEVIN BRAYNEL  MAGO
    622 QUANICO, CELINE  DYCOCO
    623 QUEJA, YILDEZ  SORIANO
    624 QUEJADAS, KATHYREN JOYCE  CASULLA
    625 QUINDIPAN, DINNE  GENTOZALA
    626 QUINIT, VANESSA CRYSTAL  AMISCARAY
    627 QUITIQUIT, MARIE  LORICA
    628 QUIZON, SAMUELE ANTON  EDMILAO
    629 RADA, CHRISTIANE YVES LLOYD  ENGAÑO
    630 RALLOS, GLADYS NYLE  LEE
    631 RAMAJO, KEVIN CARLO  AGDIGOS
    632 RAMIREZ, FRANK LOUIE  MARANGA
    633 RAMOS, BEVERLY GIL  SIDIANGCO
    634 RANCES, CATHERINE  TUY
    635 RARA-BUÑO, WINSOME CHLOE  MOSO
    636 RASPADO, CLIFFORD  RATUM
    637 RAVANILLA, SOCORRO ANGELINE  TAN
    638 REBLANDO, GEORMAE ANNE  KOH
    639 REGALA, JEYEFF XOGIE  RODRIGO
    640 REGIS, JERROLD  PINEDA
    641 REMOTIGUE, JOSE LOUIE  DELA CERNA
    642 RENDON, NICARDO  LEONARDO
    643 REOTUTAR, JAFET IAN  BALLESTEROS
    644 REQUILME, VICENTE II  BERNAL
    645 RESOL, CLYDE  BRETAÑA
    646 REYES, CARLA THERESE  MUSNI
    647 REYES, IVAN GERALD  LANGUIDO
    648 REYES, JOSEPH IAN  ADLAWAN
    649 REYES, MA SHASTINE  TABURAZA
    650 REYES, MARIE ELEANOR  RIVERAL
    651 RICABLANCA, GIBRAN  OBOSA
    652 RICALDE, NICCOLO MARTYN  ADRICULA
    653 RIDULME, PAULO CALVIN JAY  LALAS
    654 RIEGO DE DIOS, GRACIELOU  ARCEO
    655 RIEZA, HUEY  BACOLOD
    656 RISONAR, STEPHANIE ALVA  GALANG
    657 RIVERA, ELLA MAE  UY
    658 RIVERA, TANIA MARICE  PAVINO
    659 RIVERA, TESS CORGETTE  ALABAR
    660 ROBLES, KHRISTINE MAYE  PASCUA
    661 ROJAS, MARVIN  SOSA
    662 ROLDAN, KAYE ABIGAEL  DANGANAN
    663 ROMAN, DAVID ARVIN  PUATU
    664 ROMERO, KRISTINE JOY  VISTAN
    665 ROMULO, RAYMOND CARL  VALEROSO
    666 ROSALES, PAULINE ANGELA  SIMANGAN
    667 ROSALES, ROSS JACOB  ANG
    668 ROSAURA, FRANZ  DIAZ
    669 ROSILLO, ARANI FENELA  REYES
    670 ROSIT, JAN JESSICA  IYANA
    671 ROXAS, MELVIC MAE  MANIO
    672 RUBARES, JERMAE  CAMPANER
    673 SAAVEDRA, MARTHA VERONICA ANNE  JUNTILLA
    674 SABADAO, MARC  DOMINGO
    675 SABEROLA, LYL ASYLL  LA SAGE
    676 SALAS, REYCA NIÑA  ENTERO
    677 SALAZAR-PARAS, DIANNE KATHERINE  RODRIGUEZ
    678 SALES, KEVIN MATTHEW
    679 SALOMA, ARVIN JUN  GENERALAO
    680 SALVADOR, MARIA JORQUIZA  SABAYLE
    681 SALVANTE, IAN RAY  LANDAZABAL
    682 SAMILEY, SYLVIA PAMELA  JUAN
    683 SAMSON, JOYCE FAYE  ALTAMIRA
    684 SAN ANDRES, JERROX REY  BOMBITA
    685 SAN PEDRO, DIANA MARIE  TAN
    686 SANCHEZ, ELENE MAY  VILA
    687 SANCHEZ, NICOLE  MANGAOANG
    688 SANCHO, STEPHEN ERNEST  PADRON
    689 SANDICO, OPHEL YVETTE MARIE  CABANBAN
    690 SANIATAN, INOCENCIA  DOMINGO
    691 SANTIANO, EDLYN  SEBASTIAN
    692 SANTOS, GIOVANNI  GALERA
    693 SANTOS, JUSTIN  ESCOBAR
    694 SARAJAN, ALDILYN  JULAMBRI
    695 SARMIENTO, APRIL MADELINE  CASTILLO
    696 SARMIENTO, MEA JANELLE  FAJARDO
    697 SAWIT, MARCELLE JAN  TAGUBA
    698 SAYO, MARIANNE ISABEL  ABOLA
    699 SERATO, MARY JOY  DACULLO
    700 SERRANO, JILLIAN  OLIVAR
    701 SEVERINO, JOHN VINCENT  LOYOLA
    702 SHARMA, JANOO  TRILOK
    703 SI, EDWARD BRYAN  SORIANO
    704 SILADAN, KAREN LOUISE BETHANY  VALLECER
    705 SILAN, RAPHAEL  PAMPOLAN
    706 SINFUEGO, VIELLE  DELA PEÑA
    707 SOBRETODO, JIPRELE IKE  SAPIAN
    708 SOLIDEO, SIENALYN  ALAM
    709 SOLIMAN, JOHN KING  CORCEGA
    710 SOLIS, RONDA KLAIR  GESTA
    711 SOLIVAS, JOCELYN SHARMAINE CYDA  TABABA
    712 SOLIVEN, MARIA MONIQUE THERESITA  MERCADO
    713 SONGCO, CARMINA  GOZUN
    714 SORIA, ZAIRA MAE  OMIPLE
    715 SORIANO, KATHLEEN DENISE  SAN JUAN
    716 SORONGON, MARNELLI ANN  MONTECILLO
    717 SORRA, MARC GREGORY  SOSITO
    718 STA LUCIA, APRILEE  AZAULA
    719 STA LUCIA, LEVANGEL  CARA
    720 STA MARIA, GENIEVIEVE MARCHESSA  VALENCIA
    721 SUBA, MAEBEL ALLANA  VANGUARDIA
    722 SUBELDIA, KRISTINE MAE  FUSINGAN
    723 SUBOL, CHERRIE NIÑA  CORREA
    724 SUERO, LAURA PAULINE  SEGUI
    725 SULIT, ALEXIS ANGELO  LOMOTAC
    726 SUMAGAYSAY, KREEM YZRA  BAÑEZ
    727 SUPERFICIAL, ALENA  VILLARETE
    728 TABARES, RITA ABIGAIL  BANAY
    729 TABIGUE, MAUDE  SANG-AN
    730 TABUGA, HANNAH MAE  LARROZA
    731 TACCAYAN, JOYANNE MAE  GO
    732 TAGAYUNA, CRISELDA  ALLAS
    733 TAGHAVI, SAYED MOHAMMAD HOSSEIN  DE JESUS
    734 TAGORDA, RALPH LAWRENCE  RUIZ
    735 TALO, FARYN  DUMALUAN
    736 TAMPARIA, DARWIN  ROMA
    737 TAN, BRYAN CHRISTIAN  CASCO
    738 TAN, DEBBYLENE  SANTOS
    739 TAN, JAMIE LYNND  DY
    740 TAN, JEMBURT  TAN
    741 TAN, JERIC ALLAN  BENIGAY
    742 TAN, JESSA MAE  DE PAZ
    743 TAN, JOSEPH IVAN  BIZON
    744 TAN-GUZMAN, HONEYVEE  RODRIGUEZ
    745 TANCHULING, RYAN  VILLANUEVA
    746 TANGHAL, ROEMER  DIZON
    747 TANTAMCO, MA CHARIZA  DIZON
    748 TANTINGCO, MARICELL  JAVATE
    749 TAPALES, SOL LOREN  APUADA
    750 TARADJI, ADEL  JAMMIH
    751 TARDO, BIEN  SINDIONG
    752 TAYAG, EMERIE FRANCESCA HENEDINA  LORENZO
    753 TAYCO, JOAN MARIE  DELA CRUZ
    754 TEJADA, TYRONE THEODORE  ALEGRE
    755 TEMPLO, JANA MARIZ  CARINGAL
    756 TEO, CRISTAL JOYCE  SHIA
    757 TIBI, ZENLIN  FLORES
    758 TINIO, IVAN JAE  DOMINGO
    759 TIU, CLIFFORD  TAN
    760 TIU, EARL JANSSEN  CHUAHU
    761 TIU, MARTIN  PEMPEÑA
    762 TOLEDANO, CARLO EMMANUEL  BAGO-OD
    763 TOMAMPOS, DOMINIQUE ARIEL  BINGCANG
    764 TORCUATOR, GENESSIE APRILLE  BETITO
    765 TORRECAMPO, JUAN ANTONIO  SANTOS
    766 TORRES, KRISTIN AVERIL  JIMENEZ
    767 TRISTE, MA JESSICA JEAN  ESTRADA
    768 TULAWIE, PRECIOUS NARIMAE  BAIRD
    769 TUMACMOL, MARIO JR  TOLENTINO
    770 TUMBALI, MA FE  MACAWILI
    771 TUMIGUING, JESSWARD  PIHAYON
    772 TUY, MELISSA ERIKA  SANDIL
    773 UCAB, CHRISTINE VALERIE  VICERRA
    774 UNTALAN, APPLE ROSE  PEREZ
    775 URMATAM, EMILIO ELTRES III  JURADO
    776 UY, ARVIN MARTIN  SAMONTE
    777 UY, MIKO MARIEL  ONG
    778 VALDEZ, ELMOR  CAMPOMANES
    779 VALENZUELA, APRIL ABIGAIL  AZURIN
    780 VALLEJERA, MARY JOY  OROS
    781 VALLES-MACAPIL, LOREDANA APRILE  LUNA
    782 VALMONTE, DAPHNE JO  SAMSON
    783 VAZQUEZ, PAULA  DEE
    784 VELASCO, MARIA VERONICA  NONA
    785 VENIEGAS, VANIA  DE LUNA
    786 VERGARA, ANNA DOMINIQUE  VILLAVICENCIO
    787 VERGARA, DARLEY  ROA
    788 VERGARA, MARA RAISEL  PEREZ
    789 VERZOSA, ACE TAJASHI  NAVARRETE
    790 VIBAR, MARY ARIANNE  HERNANDEZ
    791 VIDALLO, ALEXANDRA PAOLA MARTINA  AGUSTIN
    792 VIGAFRIA, MARY ROSE  CEDEÑO
    793 VILLANO, FRANCIS MARTIN  DEL FIERRO
    794 VILLANUEVA, EDWARD PHILIP  IGLE
    795 VILLANUEVA, GENEL  ILAGAN
    796 VILLANUEVA, KRIZELLE-ANN  UTTOH
    797 VILLARINA, MELINDA  OTAGAN
    798 VILLAS, ALVIN LESTER  SAMSON
    799 VINOYA, GRETEL BEAU  LISWEG
    800 VIRAY, MARIENESSA  ZACARIAS
    801 VITTO, AL KENNETH  GAVENIA
    802 VITUG, PETER JAMES  BAYARON
    803 WASIL, AVERY GAIL  CLEMENTE
    804 WONG, MARY AIMEE  COSING
    805 YAP, RAQUEL TANEE  LAMELA
    806 YAÑEZ, GEOFFREY REUEL  QUINAQUIN
    807 YECYECAN, CHRISTIAN  VIRAY
    808 YU, CHRISTINE JOY  MISPEÑAS
    809 YU, VINCEN GREGORY  YU
    810 YUAGA, JESICA  CASTAÑEDA
    811 YUMANG, LORRAINE ANNE  PANSOY
    812 ZARAGOZA, GIAN CARLO  BAYACAL
    813 ZARATE, MARIA MARGARITA  REYES

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