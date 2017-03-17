813 examinees pass the Physician Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 813 out of 1,317 passed the Physician Licensure Examination given by the Board of Medicine in the cities of Manila, Baguio, Cebu and Zamboanga this March 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABANIL, DANILEE MAY FLOR VINOYA
2 ABASTAR, KATHRINA SANA
3 ABDULRACHMAN, NAIMAH MOALAM
4 ABDURAHMAN, KENERHAM MOHAMMAD HASIM
5 ABELLA, JED MCLEE GONZALES
6 ABENDAN, RAYNA KARIYA
7 ABIQUI, KRIS DAVID BAQUIRAN
8 ABUEL, JEREMIAH NEAL HEBRON
9 ACERO, MONALISA EBUENGA
10 ACUESTA, MARITESS BALHIN
11 ACUÑA, GRACHELE CHARM ASUNCION
12 ADLAON, LANCE ALDWIN SINGCO
13 ADRIAS, ANGEL GLO BALDONADO
14 AGNA, PAOLO RENATO OIDA
15 AGONCILLO, MARIA ANGELICA CALLANTA
16 AGPALO, BORIS MIKHAIL DIMACALE
17 AGUILA, JULIE ANN DIANNE MANAIG
18 AGUILAR, GRETCHEL SUAREZ
19 AKAS, GUIAHOD MANILI
20 ALBITE, ANGELA SALOME LLENA
21 ALCANTARA, ANNE KRISTINE BAYANI
22 ALCANTARA, LARA MONIQUE SAN PASCUAL
23 ALCAYDE, DESIREE LAPIDEZ
24 ALDANA, ANGELA GLADYS PALMES
25 ALFECHE, SANDRA JANE SY
26 ALGABRE, ERNEST JOHN DIMLA
27 ALI, AHMED-NHAWAF AHMAD
28 ALICER, DIANA DAME PALMA
29 ALIPONTO, ANNAJILLAH MACARADI
30 ALMAZAN, JOHN ERIC GUMNAD
31 ALMEIDA, CARMELO ADRIAN BENDANILLO
32 ALMODOVAR, KATERINA MARIA THERESA CORTES
33 ALOBBA, HYDEE CLAIRE DALIT
34 ALON, RYAN KRISTOFFER TOBIAS
35 ALONZO, KAREN ASHLEY PASCUA
36 ALVAREZ, AEVON TRICHE GREGORIO
37 ALVAREZ, CHARISSE TOLEDO
38 ALVAREZ, LUIGINIO BRYAN YU
39 ALVERIO, TESSIE VENUS ONG
40 AMADA, AJE FRED GALLEGO
41 AMADOR, MA BERNADETTE TABARES
42 AMANTE, CARL ANGELO ONG
43 AMBROSIO, DENICE MARI REYES
44 AMPARADO, LLOYD BERRO
45 ANCHETA, KEVIN LAWRENCE MODESTO
46 ANDRADE, LIWAYWAY REMEGIAS
47 ANDRES, EILEEN YAP
48 ANDRES, RHYS DEL PRADO
49 ANDUTAN, RAUL MARTIN BRIEN CAYABYAB
50 ANGELES, MARK BACAY
51 ANTIQUINA, PHOEBE VILLARIN
52 ANUNCIACION, KRISTEL MARIE PINE
53 APACIBLE, MARIE JEANNE THERESE MOSCOSO
54 APEPE, SINBAD ALFONSO APDUJAN
55 AQUINO, IRENE ANASTACIA TRILLANA
56 AQUINO, JAM GALLARDO
57 AQUINO, PATRICIA CLAUDIA SORIANO
58 ARAMBURO, JETHRO NAVAL
59 ARAO, KEVIN AGUSTIN
60 ARAÑADOR, IRISH MAE PEDROSO
61 ARCILLA, AISA MARIE TABLIZO
62 ARCILLA, MICHAEL JOSE TORRES
63 ARELLANO, IRENE LLORIN
64 ARRIOLA, IDA MARIONNE QUILANG
65 ASOY, ELNARDZ HARVEY VASQUEZ
66 ATIENZA, CHRISTINE JOY CARANDANG
67 AUSTRIA, DAWN MARIE SACRAMENTO
68 AUXILLOS, ALYZZA GUARDIAN
69 AVANCEÑA, ARMAN FRANCIS VENIDA
70 AVILES, MAUREEN CHLOE CABELLO
71 AZIS, KHADIJAH BALBON
72 BACAY, GWYN REMOTO
73 BADILLES, JASON TEDOR
74 BAES, LEZZIE FAJANILAN
75 BAGAFORO, MYRIANNE JADE SIÑEL
76 BAJO, JOSE ANTONIO MICABALO
77 BALBAREZ, VENCY LAURENT ESCOBIN
78 BALUYOT, DAVID JOSEPH MERCADO
79 BANIOLA, DECEGYL AGUISANDO
80 BANIQUED, ALEX CORREA
81 BANZON, JOSE GIAN LORENZO AZARRAGA
82 BARBOSA, JUSTYNE FIRMALINO
83 BARONDA, KAREN MAE REYES
84 BAROQUE, GABRIEL ALEJANDRO BANTUG
85 BARQUILLA, LEEZ VANESSA NAMION
86 BARRION, JOHN PAUL MALINAY
87 BARTOLOME, RUTHLYN TAMBAUAN
88 BARZO, MORIEJON MANCHETE
89 BASILIO, RHEALYN GUARDIANO
90 BASTIGUE, SHERWIN ROE PAGENTE
91 BATOBALONOS, RUBY ANNE DUMOSMOG
92 BATONGBAKAL, KRISTINE KAYE SANTOS
93 BEATRIZ, PRISTINE KAE EMATA
94 BELEN, MANUELITO LEYCO
95 BELJERA, RENCEL HOFILEÑA
96 BELMONTE, CARMELLI PILAR VERDE
97 BERDIN, ALZYN BULANADI
98 BERINGUEL, PSYCHE RONQUILLO
99 BERMUDEZ, KRISTINE CHERYLL MEDIANO
100 BERMUDEZ, MAEVIR PAJARILLO
101 BERNAL, ROMEO MANUEL III ESQUIVEL
102 BERNARDES, MAE CHARISSE ADOBO
103 BESINGA, HERLENE BECAMON
104 BIGALBAL, JOBELLE ANN DELA CRUZ
105 BILIRAN, ISIDORE AMILA
106 BLAQUERA, GENE KELLY PEREZ
107 BODIONGAN, ERWIN GARCES
108 BOGLOSA, CHRISTINE JADE TACLIN
109 BONDOC, HIDELISA ENDAYA
110 BONITA, MARIANE TRIA LEE
111 BORDA, CARLEONE LUTAOS
112 BORDALLO, ZAYR MENDOZA
113 BORJA, MARK KEVIN DAVID
114 BORRES, ELIANE PEPITO
115 BRAVO, VINCENT MARTIN ESPINOSA
116 BRIÑEZ, MICHAEL ANGELO OLIVERIA
117 BROZO, TONI-ROSE ALEJANDRINO
118 BUATIS, PATRICK NANZ OCAÑADA
119 BUGNA, MARVIN JINO SALAZAR
120 BUGNAY, VINAH LYN PATONG
121 CABANELA, CARYL ANNE SANTUYO
122 CABANTAC, KATHERINE RHEA DIGA
123 CABATAN, GABRIEL SEBASTIAN DE LA CRUZ
124 CABAWATAN, LIZ DANIELLE PEREZ
125 CABORNAY, AILEEN JAE CRUZ
126 CABUNILAS, MARIA ANDREA MARQUEZ
127 CAGUITLA, RAOUL NIÑO JURADO
128 CAINGLET, YVES MENDOZA
129 CAJITA-VALDEMAR, MYRENE THERESE PECTOR
130 CALANDADA, RUFAIDAH LALIA
131 CALBAY, DANIEL JAMES VICTORIO
132 CALIBAG, MARIA KRISTINA KARIZZA BARLAO
133 CALUB, PAUL AMBROSE CAPATI
134 CALUBAN, HERLEUS BALDOMERO
135 CALUMBA, MARK EPHRAIM ACERON
136 CALUPIG, TIFFANY GRACE CORAPAN
137 CALUSCUSIN, IGAN ROLLAN CANTOS
138 CALUSCUSIN, IVAN ROMMEL CANTOS
139 CALVELO, FLANZ ROVEN DEVOTA
140 CAMACHO, HANS ROBERT CARLOS
141 CAMAYMAYAN, GLENN MILAG
142 CAMMAYO, DANA CELINE BAYLON
143 CANDELARIO, SHIERYL JANE RAFER
144 CANLAS, KATHERINE MAE SONZA
145 CANO, CATHERINE UY
146 CANOY, JEANETTE ANNE MALACAD
147 CAPARAS, ANGELI JOY CABANBAN
148 CAPARRAS, ANNALIZ REYES
149 CAPUYAN, JAMIE JOY LAWAGAN
150 CARIÑO, MINA LIZA DALUYEN
151 CASIMIRO, FRANCES MARGARET LAMES
152 CASINTAHAN, MARK ERNEST ABAD
153 CASTILLO, APRIL JODY HEJE
154 CASTILLO, PAOLO EUGENIO BELTRAN
155 CASTRO, KAREN RUELAN
156 CASTRO, LESLIE ANN RICASA
157 CATALAN, LEA PAULA PEDUCHE
158 CATIGAN, XYRA ALYSSA UY
159 CAÑADA, NOTY CONDA
160 CAÑETE, AILEEN FORNOLES
161 CERVANIA, BIANCA NICOLE FRONDOSO
162 CERVATOS, LUANNE MARIE INAC
163 CHEN, CYDRIK NIMROD BAYLON
164 CHEN, RACHEL CARRASCOSO
165 CHEUNG, TERENCE DYCHAUCO
166 CHIO, JUNE CHRISTINE BIONG
167 CHUA, CHRISTIANNE BERNADINE SY
168 CHUA, HEDLEY GHIZEL LAXAMANA
169 CHUA, LIZA CARMELLI ABIAD
170 CHUA, MARIA KRISTINA LEGASPI
171 CHUA, PATRICK IVAN ALCARAZ
172 CHUA-PASCUAL, ANGELIE GO
173 CLEMENTE, ALYSSA MARIE RECINTO
174 CO, JIAN MERYL CORPUZ
175 COCOS, CHRISTINE CAMILLE SORIANO
176 CODIZAL, ANNA SOPHIA AQUINO
177 COLLANTES, JAYBY MARCHADESCH
178 COLORADO, IMY ROSE ALBERTO
179 COLORADO, YIMYR GATCHALIAN
180 COMAHIG, LUIGIE TIU
181 CONCEPCION, KRISTEL ANNE DELA CRUZ
182 CONTILLO, MARK LEE CLORES
183 CORDOVA, CARLSON TAN
184 CORPUZ, JAMIE ROMANES
185 CORPUZ, KARL ALVIN ALIPIO
186 CORSAME, LESTER JAY TAGALOGON
187 CORSIGA, KEIZA RUTH MODINA
188 CORTEZ, ALEXANDER DANTES
189 COSEP, CYNTHIA ORTEGA
190 COSTE, BEVERLY GRACE SALVADOR
191 CRUZ, ABRAHAM ENRIQUEZ
192 CRUZ, ARCTURUS EVANGELISTA
193 CRUZ, ERIKA MARIE VENTURINA
194 CRUZ, JANA MAY MARIE BALDERRAMA
195 CRUZ, JOEL JASON MERCADO
196 CRUZ, LARA LUISA BARCELONA
197 CRUZ, REGINA MELISSA QUIOCHO
198 CUA-LIM, JACQUELINE TIAMZON
199 CUADRA, PURA-ANN MARIE ALCAZAREN
200 CUBIL, PHYLISS EMMANUELLE CAÑAS
201 CUENCA, ANNA CRISTINA LOZADA
202 CUNANAN, MARA ANGELICA BAYAUA
203 CUNANAN, NIGEL GEROME CASTRO
204 CUNTAPAY, IVY MARISSE MEDINACELI
205 DADURAL, CYLIN TEHANI FARINAS
206 DAGADAG, GUIA GRACE PUYAO
207 DAKAY, DARYL ROSALITA
208 DANAO, CLARISSE JEAN NICOLAS
209 DAQUIOAG, JACKSON VELASCO
210 DATOR, MA MEDY ZENA UY
211 DAULAT, RICHARD VICTOR ATOS
212 DAVILA, BRIAN KIM
213 DAVILLO, ERICA TANIA
214 DAYO, PAUL JOSEPH CAÑIZARES
215 DAYOHA, MA JOSEPHINE ALTARES
216 DE GUZMAN, JIRAH JOY ROSAS
217 DE JESUS, MARIAN FACTORA
218 DE LA PAZ, MA SAMANTHA ROCHA
219 DE LA SERNA, ROSS ANNE MEDIO
220 DE LA TORRE, JUSETTE MARAON
221 DE LEON, LUCKIE DIANE NAVARRO
222 DE LOS REYES, ELISHA CHARLET CERDEÑA
223 DE MESA, MARK BRIAN ROMERO
224 DE PERIO, JEANNE THEA CELI
225 DE VILLA, MA KATRINA NABONG
226 DE VILLA, SHERRILYN MAY LASTIMOSO
227 DEDACE, MA FLORICEL HERNANDEZ
228 DEL ROSARIO, HENRY VALDEZCO
229 DELA CRUZ, KORINA WEANGILOU BONTIA
230 DELA CRUZ, MA KENNETH SALVADOR
231 DELA CRUZ, SEMPRONIANO BANDIOLA
232 DELA CRUZ, SEYCHELLE SOLARAN
233 DELA PAZ, NOEL PAZ
234 DELATADO, KARL MERVIN RAFAELA
235 DELOS SANTOS, JANINA MARIE VILLARIN
236 DELOS SANTOS, JANUAREE EMOCLING
237 DEMAFILES, WILBUR JAN ROBERT ANCHETA
238 DENILA, MARY ALEXANDRA MABUNAY
239 DEPANO, VERA MAY CAPITULO
240 DIAMANTE, DANIEL KEN DIOPOL
241 DIANO, ADRIENNE BIANCA DIMATAGA
242 DIANO, MARK WILLIAM DIMATAGA
243 DIAO, LUCILYN SHYNE MANAGBANAG
244 DIAZ, IKE JEREMY BALLESTEROS
245 DIAZ, JOAN KRISTINA OMICTIN
246 DIAZ, SHEELA MAE CRUZ
247 DICKPUS, REICHA JAN OLBA
248 DIGAL, JENNIFER GAMALINDA
249 DIGMAN, KATRINA MARQUEZ
250 DIJAMCO, GABRIELLE DOMINIQUE SARMIENTO
251 DILODILO, MELAND ROSELL CAPULONG
252 DIMAANO, PETER BOB ZAMONTE
253 DIMATATAC, CHERRY MAY SISIT
254 DINAPO, MARI ARBOLERAS
255 DISOMANGCOP, MOHAMMAD FAIZ DISOMANGCOP
256 DIVINO, JOANNALYN REGACHO
257 DIZON, DARLENE MEDRANO
258 DIZON, JENNIFER LAGMAN
259 DOMAGAS, CLAIRE ANGELI VILLENA
260 DOMINGO, MARIA ALEXIS JOY SANTOS
261 DOMINGO, PORTIA BERNICE DELA CRUZ
262 DOMINGO, XZY SHANE RIGAT
263 DOMINGUEZ, MADISON MORILLO
264 DOMINGUEZ, REYMAN ESTRELLA
265 DOMINGUEZ, RIZYL SURATOS
266 DONATO, JENNIFER FERRY
267 DU, KHRISTINE CUBILLAS
268 DUBLIN, RAYMOND PHIL BACLAY
269 DUJALI, PETER PAUL JOSE RIMANDO
270 DURO, GIEZELLE MARIE ARCEGA
271 DY, MARK ANTHONY KIM LIM
272 DYCOCO, RAJ JERAD RAFAEL
273 EBERO, RICHARD ED AGUILA
274 EDORA, JESSICA LARAINE SALAZAR
275 EDULAG, ELAINE LOUISE OBANI
276 EKE, JOHN JR ABALON
277 EMBESTRO, ANGELA AGNAS
278 EMETERIO, NIGELLO RAMIREZ
279 EMILA, JOSE CELESTINO III DIZON
280 ENCARNACION, ANABELLIE BALBACAL
281 ERECRE, CHRISTOPER JABAGAT
282 ESCOBER, PATRICIA GAIL TESORO
283 ESCURIL, GHIA INDINO
284 ESGUERRA, WINSTON LANDICHO
285 ESLAO, JESSICA CABILATAZAN
286 ESMERIS, VICTOR MARCO HUALDA
287 ESQUIVEL, AIZA MARIE SALONGA
288 ESTA, FRANCIS JOAN RIVERA
289 ESTELLA, SUGAR EMILY LONGAZA
290 ESTERON, RAIZEL ANN TOSE
291 EUFRACIO, MA CHRISTINE ANGELA DUCUT
292 EVANGELISTA, JESUSA TEMPLANZA
293 EVANGELISTA, ZYRIL PRINCESS MONDALA
294 FABELLON, LOWEL FABITO
295 FABUNAN, MONICA MARIE GALLARDO
296 FACINABAO, VINA DUATIN
297 FACTOR, DARYLOWIE ARIÑO
298 FALGUI, ALRIN FLORES
299 FARSHID MEHR, NINA SANTOS
300 FAUSTINO, MINVEE GUILLERMO
301 FELICIANO, MARK ANTHONY GUEVARA
302 FERNANDEZ, ANDREA VILLAPANDO
303 FERNANDEZ, GRAZELLE ANNE REGODOS
304 FERNANDEZ, MARTIN LOUIS MANIO
305 FERNANDO, ANGELA LAUREN DIZON
306 FERNANDO, DAWN MARGARITA BORJA
307 FERNANDO, JOAN GRACE BRASILEÑO
308 FERRAREN, JHUFEL LERIOS
309 FERRER, JOSEDITH DOMINGO
310 FESALBON, KAREN SARIGAN
311 FLAVIANO, CLAIRE ABEGAIL QUIMPO
312 FLORENDO, FLORA LAINE LUGOD
313 FLORES, FRANCIS EUGENE AGUILAN
314 FLORES, MARK JORREL FRIAS
315 FLORES, RALPH JOHANN OVIEDO
316 FORNOLLES, ROXANNE JEEN LARGADO
317 FORTEZ, FIEL RONAN LEO RESMUNDO
318 FRANCISCO, HANZEL DIÑO
319 FRANCISCO, LESTER RYAN MARIANO
320 FRANCISCO, NOAHDEL HALLEL CAJEGAS
321 FRANDO, JAN PETER MENDIZABAL
322 FRIAS, ALYA MARIE LOURDES ROA
323 FULO, JOHN BENEDICT TITO
324 GABRIEL, MARIA REGINA CASTRO
325 GABUCO, MARK RENFRED TABERNILLA
326 GACAYAN, WILKINSON BINOYA
327 GACULA, SEAN IRA GUARIN
328 GAHID, IRISH BUYOG
329 GALDO, MADELYN SANTOS
330 GALLARDO, JANDALE ALEDIA
331 GALLEGO, PAULO ANGELO TORRECAMPO
332 GALVAN, ENRICO RAY CHUA
333 GANDEZA, SIGFRED UY
334 GANDIA, MAJA GRACIELA AGUILAR
335 GANIR, ESTEL JOYCE BENITEZ
336 GANIR, MARK RONDALE AGODON
337 GANNABAN, FRANCIS GUMARO
338 GARBANZOS, CLINT CHRISTIAN TAN
339 GARCIA, ANDREY CHRISTOPHER BONGOLAN
340 GARCIA, DON GONZALES
341 GARCIA, KATHERINE SUZANNE JURISPRUDENCIA
342 GARCIA, LEA PATRICIA ANCHETA
343 GARCIA, MELVIN MANIMTIM
344 GARDE, GERONA MAE MAQUIRANG
345 GARIBAY, MAY FLORENCE CHU
346 GATCHALIAN, SARAH DANIELLE TEODORO
347 GATERA, JAD PAULO CATAPANG
348 GAYOLA, MARY STEIZEL FASIOLAN
349 GENERAO, ART LESTER ALCID
350 GENTAPANAN, RONEL RAY CABRERA
351 GERMONES, KAREN MUÑOZ
352 GIBRALTAR, FRIN CHEEN GERSAVA
353 GO, CAMILLE CELESTE APOLINARIO
354 GO, JOHN ANTOLIN TAN SANCHEZ
355 GO, RIZZA JENIELLE CUA
356 GO, SHAYNE JANELLE RUBIO
357 GO, SIR LAWRENCE BUNAG
358 GOLAMCO, GELYN GUERRERO
359 GOLONG, CATHERINE HORTELANO
360 GONEO, JEN MAE GARCERA
361 GONZALES, JOAHN GODFREY UREÑA
362 GONZALES, VON ELDON ROXAS
363 GRATIL, CATHERINE REBUSTILLO
364 GUBATAYAO, HANSEL SORONGON
365 GUCE, JHEFF GEORGE
366 GUIANG, KIMBERLY ANNE MULLIKEN
367 GUILLERMO, GINALYN SISON
368 GUINGONA, MONSERRAT MURGA
369 GUINID, BERNADETTE CHOCYAGAN
370 GUMAPON, CHRISTIAN KARL BADANA
371 GUMASING, BEVERLY ANNE MARAMBA
372 GUZMAN, ANGELO JAIME PUZON
373 GUZMAN, HAIZEL CARAG
374 GUZMAN, JED PAUL GEREZ
375 HABALUYAS, CHRISTOPH ANTON TOBILLO
376 HABAN, RENDREI DEL ROSARIO
377 HABEL, CHRISTINE JOY NAVAL
378 HACHUELA, MICHELLE KATHRYN PAGUNTALAN
379 HADJULA, MUKRAMEL MAADIL
380 HERNAL, CRISELITA SANSAIT
381 HERNANDEZ, CHRISTOPHER JR RAFA
382 HERNANDEZ, REGGIE TRUFIL
383 HERRERA, ANGELO VELASCO
384 HIBIONADA, DIANE CARUMBA
385 HILARIO, ANDREW JASON FORTUNO
386 HIZON, GERARD JOSEPH SANTIAGO
387 HOCSON, ANDREI ILUMIN
388 HONG, MAE PEARL ELAJAS
389 HUBAHIB, RIC WILLIAM ESPINOSA
390 HUERTO, CHRYSMEISIS DEL ROSARIO
391 IBAÑEZ, MA HAIDEE LATONIO
392 IDIA, JHOANNA GRACE MALAPIT
393 ILAGAN, MAY DE CASTRO
394 ILAYAT, NAGIE MIRANDA
395 IMBONG, SARAH JANE BIENES
396 IMPERIAL, CINDY RUTH ABAD
397 IMPERIO, EMMA PILAR GUE
398 INGKING, MAE LIZA MANLAWE
399 ISIDRO, DENELYN MARICE DE GUZMAN
400 ISIDRO, KRISTY MARIE CORPUZ
401 JABARANI, JEHAN AJIBON
402 JABOLA, PIA TORRES
403 JAVELLANA, SARRAH JANE ANDAYA
404 JAVELONA, ANGELICA KILAYKO
405 JAWADIL, CHRISTIAN DIORJ NIKOLAI NADALA
406 JILOCA, MARY BEAL AURORA MENDOZA
407 JOSUE, IVAN DE JESUS
408 JOVES, PHILIP JOHN MARQUESES
409 JULAO, CARL KEVIN LUMALANG
410 JUMAWAN, JOHONEY BE LAGUD
411 KANNI, JARRHUMA PEÑAFLOR
412 KHO, BEATRIZ BARBARA ALINDOGAN
413 KHO, KRISTINE MAE BANDALAN
414 KNAIK, ARIANE BRYLLAINE TADUS
415 KOOK, MIN KI KIM
416 LACIA, APRIL SHILA MARATAS
417 LACUIN, DESIREE JANE CARRIAGA
418 LAGAJINO, EDZEL JOY ESCAME
419 LAGAN, BEVERLY LOURDES MACALALAD
420 LAGANSON, CHALIZ ANNE ROUCHEL GONZALES
421 LAGON, CINDY TASHANA SEVALLA
422 LAHORRA, ANGELITE WEYNE MATEO
423 LAMBIO, NONA TERESA LESCANO
424 LANCERO, DANREB PONCE
425 LAPADA, KAREN CHIO
426 LAPE, STACY VENTURA
427 LAUS, ABIGAIL MAYLED
428 LAW, JOHN JOSHUA LUI
429 LAZO, HOSSANAH HARRIET MANGA
430 LEDESMA, JAMES AL BANZALI
431 LEDRES, GLADYS KRYSTABELLE ISRAEL
432 LEE, JIN HEE
433 LEE, JULIE ANNE MERIEL FABILA
434 LEGASPI, ROBERTO JR TAN
435 LIBONGCOGON, RAYMOND GURA
436 LICUP, KARL SEDFREY GOMEZ
437 LIGO, AISZEL ANGELI PEPITO
438 LIM, AIZEL JANE CHUA
439 LIM, ALEXIS REYES
440 LIMBAÑA, THERESE ANNE TAYONG
441 LINGAN, PAUL ARIES CATABAY
442 LINGAT, KRISTEL JOYCE ASEGURADO
443 LIRIO, ALVIN ELAGO
444 LIU, FRANCESCA DEBBIE LEE
445 LIU, JISELLE MARIE ALABATA
446 LLAMZON, PATRICIA MARIE HERNANDEZ
447 LLANOS, FITZ GERALD MAHIPUS
448 LOCARA, JULIUS NOEL POTENTE
449 LOCQUIAO, JIMSY GALE OPADA
450 LOMBRIO, JULIE FAITH VIÑAS
451 LOMUNTAD, MERRY GINIS INOPERIO
452 LOYOLA, CHRISTIAN ALMORO
453 LUARDO, KIM TUBOG
454 LUBAG, JOHN CARLO ZAPANTA
455 LUCENTE, JEFEL FARIOLEN
456 LUCERO, VENUS CRYSTAL LAURON
457 LUCERO-BILIRAN, ANNA LISA AVECILLA
458 LUCMONG, JOSANE DECIERDO
459 LUDOVICE, MARIA THERESA KRISTINA MARONILLA
460 LUKBAN, IRENE KRISTINE BELLEN
461 LUKBAN, MARIA CHRISTINA ANGELA LAGUMEN
462 LUMA-AD, MARIA AURORA DELA FUENTE
463 LUMAPAT, GENELIZA ORDANEZA
464 LUNAS, MANUEL EDUARDO II SANDIQUE
465 MA, MAYFORD YEE
466 MABANGLO, PAOLO MIGUEL SERRANO
467 MACA-AYAN, AL-ANBARI AGUAM
468 MACABITAS, JEFF VICTOR FRIGILLANA
469 MACASAET, TRINA ORIJOLA
470 MADRID, ANN MARGRETTE ANTIOQUIA
471 MADRIDONDO, LEOMER CAMANCHE
472 MAGALLANES, JOMAR CABAYAO
473 MAGALONG, JAN MARVINS BIBAT
474 MAGALONG, LERMA SANGUEZA
475 MAGANITO, SANDY CHIONG
476 MAGBITANG, ROMMELYN VALENZUELA
477 MAGKASI, KAREN JOAN BANTAY
478 MAGNO, FRENZ DALE LEGUA
479 MAILIG, FELIMON JR PANDAOG
480 MAKIL, JURAYYA PASAGI
481 MALCAMPO, JOHANNA ELARDO
482 MALLARI, CHRISTIAN DIZON
483 MALONDA, JOSE RAFAEL GRIARTE
484 MALQUISTO, DANIEL KEILL OJEDA
485 MAMAROBA, KHAIRIA PANGARUNGAN
486 MANALANG, KERWIN LOUIS LIM
487 MANALASTAS, CELINA FAYE CAPUNO
488 MANALO, JINGLE LAGARZA
489 MANAPAT, ALLEN MONTEAGUDO
490 MANASAN, MARC ERNEST SANTOS
491 MANCOL, JOYCE LINDSAY DIGAL
492 MANGABA, LENDYLL AGUILAR
493 MANGIO, VALERIE AUSTRIA
494 MANGUIAT-MARTIN, MALYN KATHRYN MARCELO
495 MANLAPAZ, JOANNA CHRISTIE ABECINA
496 MANUEL, REUBEN MITCHELL MANALO
497 MANUMBAS, JOSEPHINE KATRINA LIM
498 MANZO, GERARDO JUAN LUIS BAROA
499 MAQUIRAN, NEWEL CASSIUS BELZA
500 MARAAT, OLIVE JANE PALOMAR
501 MARAVILLA, RACHELLE DIANE BAUTISTA
502 MARAÑAN, ANNA MARIES CAGATAN
503 MARCOS, NEIL RYAN APELUDDIN
504 MARIBAO, SHANNA KATHLEEN GAMBOA
505 MARIBBAY, MARIA CRISTINA VALDEZ
506 MARQUESES, ANGEL ARNALDO
507 MARQUEZ, ALEXANDRA FELIPE
508 MARTIN, JUVAL SHANE BIGORNIA
509 MARTIN, KRISTINA VICENTE
510 MARZAN, MARC BAGO-OD
511 MEDALLA, IVY MAE CAHINDE
512 MEDINA, MARVIN THOMAS RAMIREZ
513 MENCHAVEZ, RACHELLE LOURDES VILLACAMPA
514 MENDIOLA, PERICLES LOPEZ
515 MERCADER, KARL EMMANUEL CUEVA
516 MERCADO, ZUCHI CALINAYA
517 MERLE, MARY DIANNE BROOKLYN MUNGCAL
518 MERMAL, MEHETABEL MAGANG-AN
519 MIGALLOS, VANESSA PEÑAVERDE
520 MIL, MA SELENE BALBUENA
521 MILITANTE, HAZEL MARIE GERMAINE TUJAN
522 MINGLANA, JUAN TESORO VILLON
523 MIRASOL, JOSE PAOLO IV ONA
524 MOLINA, JESS STANLEY MARTIZANO
525 MOLINTAS, HAZELINE LUIS
526 MONES, JOSCLE ACHILLES COME
527 MONES, JOSEPH ANTHONY COME
528 MONTALLANA, KEEYES MAE NOROMBABA
529 MONTANA, JUSTINE ERIKA TAN
530 MONTEJO, ALYSSA MARIZ MARTINEZ
531 MONTERO, KAREN BORJA
532 MONZON, CARMINA JANNA MANIGBAS
533 MORALES, LEANNE JEANNE ROL
534 MORANCIL, LUTHER KING CASTRO
535 MORANO, AL KEVIN ROSELL
536 MORDENO, QUEEN GESA TAMAYO
537 MUKARAM, SHERNALYN ADDALINO
538 MULA, KEZIAH NISSI BALOLONG
539 MULDONG, CHONA MARIE RABANG
540 MUSANIP, HISSAM TAMPUGAO
541 MUÑOZ, ARIANNE ESMINO
542 NADALA, FRANCIS ADRIAN JAMERLAN
543 NAGUIAT, ANJELICA SUAREZ
544 NARAG, ANDREA LUZ BERNARDO
545 NARBARTE, MARIA LUCILA TANA
546 NASAYAO-LATIDO, IVY RUTH ZAMORA
547 NAVAL, CATHERENE TEJANO
548 NAVALES, JON KYLE OLIVERIO
549 NAVARRA, MAECHELLE ANNE DELOS SANTOS
550 NIFAS, MICHELLE ABELLA
551 NOCOM, GERARD NOEL DE CASTRO
552 OANDASAN, ART CONSTANTINE UJANO
553 OANDASAN, LARAE AVONNA DAGURO
554 OBALLO-SANCHEZ, MICHELLE LYNN RODRIGO
555 OCOMEN, KEITEL LARRAINE FERRER
556 ODONES, EUNICE RENIDO
557 OJANO, JOSE KARLO RAGRAGIO
558 OLANDAG, ROGER JAMES BERIOSO
559 OLGADO, JULIAN JOSE ALEJANDRO CRUZ
560 OLLER, RANDOLF LEONEL ESQUEJO
561 OMANDAC, ROMINA FRANCHESCA DIONG
562 ONG, MARIA EMMAROSE CUENCO
563 ONG, NIÑA FRANCESCA AGAPITO
564 ONG, ROCHELLE JANE IBAN
565 ORAA, MIKHAIL JOREX BATICA
566 ORDOÑEZ, MELVIN TROY LOPEZ
567 OREL, HANNAH MAE POMBO
568 ORTEGA, ANDRIE LORENZO FIDEL
569 ORTEGA, ARIEL MEJIA
570 ORTEGA, CARL MARTIN ACOSTA
571 ORTEGA, CARMINA VALDEZ
572 ORTEGA, REINA LUY
573 PABER, FARHANA ISIP
574 PABILA, RYUJI NICHOL KUDEKEN
575 PABLICO, CLINT BONITA
576 PACHANO, JEANETTE DEL ROSARIO
577 PACUNAYEN, JONATHAN CASTILLO
578 PADLAN, ROSE ANNE ONG
579 PADULLO, MARK ISIDORE MONTES
580 PAGAL, QUEEN KAREN UGALDE
581 PAGULAYAN, JOWANA LYN SANTIAGO
582 PALACIOS, MARIA ISABELA
583 PALANCA, LOU ANDREW RIEGO DE DIOS
584 PANABANG, KATHLEEN MIRA
585 PANAGLIMA, KARLEEN MAE CHUA
586 PANANGUI, JOANNE MARIE TALAUE
587 PANG, NICOLE GIRLYN TAN
588 PANGA, RUTH ELIZABETH SE
589 PANGAN, GHIYLL EVANNIE GULTIANO
590 PANGARUNGAN, ROJEMA ALI
591 PANILAGAO, RHEA KARLA PADILLA
592 PAPANDAYAN, ZAINODIN GALAPON
593 PAPORO, NORHABIB PANTARAN
594 PARAGAS, JANELINNE GOMEZ
595 PARAISO, WILLIAM REGIL CAÑA
596 PARAN, MARK JOSEPH GARCIA
597 PARAYNO, JELISSA MAE GANIBE
598 PARCON, JEFFREY DIESTRO
599 PASCUAL, CAREN ANGELIE BARIT
600 PATRON, IVAN ROY ALPASAN
601 PAULINO, LOUIE GRAY MARQUEZ
602 PAZ-CARREON, ANNE MARGARETTE CABANILLA
603 PELAYO, NIKKI ANNE ALONZO
604 PELIA, DOMINIQUE ANN ANDAMAN
605 PELLICER, RYAN FRANCIS
606 PENADOS, LOIS RENIEL PRECIADO
607 PERLAS, JESSIE JAKE MILLAMENA
608 PESONS, CHRISTIAN HARRY VILO
609 PEÑA, RISA MARIA LOURDES OPOLENCIA
610 PIANO, JOHN REGINALD DOMAGAS
611 PICHAY, HENREIN CRIZEL SIBAYAN
612 PILAPIL, CHARISMA CANUA
613 PIMENTEL, MARC ALADIN SOLA
614 PINEDA, RALPH THADDEUS ADIONG
615 PLASABAS-MALLARI, CLEOFE VILLAMOR
616 POSADAS, FELINA JOYCE LLAMADO
617 PRUDENCIO, DEBBIE JANE JAVIER
618 PULIDO, DENZEL ANNE RAM
619 PUMA, ELDBERT JED DUMARAOS
620 PUNZALAN, KRISTOFFER KING CAÑEZAL
621 PURAL, KEVIN BRAYNEL MAGO
622 QUANICO, CELINE DYCOCO
623 QUEJA, YILDEZ SORIANO
624 QUEJADAS, KATHYREN JOYCE CASULLA
625 QUINDIPAN, DINNE GENTOZALA
626 QUINIT, VANESSA CRYSTAL AMISCARAY
627 QUITIQUIT, MARIE LORICA
628 QUIZON, SAMUELE ANTON EDMILAO
629 RADA, CHRISTIANE YVES LLOYD ENGAÑO
630 RALLOS, GLADYS NYLE LEE
631 RAMAJO, KEVIN CARLO AGDIGOS
632 RAMIREZ, FRANK LOUIE MARANGA
633 RAMOS, BEVERLY GIL SIDIANGCO
634 RANCES, CATHERINE TUY
635 RARA-BUÑO, WINSOME CHLOE MOSO
636 RASPADO, CLIFFORD RATUM
637 RAVANILLA, SOCORRO ANGELINE TAN
638 REBLANDO, GEORMAE ANNE KOH
639 REGALA, JEYEFF XOGIE RODRIGO
640 REGIS, JERROLD PINEDA
641 REMOTIGUE, JOSE LOUIE DELA CERNA
642 RENDON, NICARDO LEONARDO
643 REOTUTAR, JAFET IAN BALLESTEROS
644 REQUILME, VICENTE II BERNAL
645 RESOL, CLYDE BRETAÑA
646 REYES, CARLA THERESE MUSNI
647 REYES, IVAN GERALD LANGUIDO
648 REYES, JOSEPH IAN ADLAWAN
649 REYES, MA SHASTINE TABURAZA
650 REYES, MARIE ELEANOR RIVERAL
651 RICABLANCA, GIBRAN OBOSA
652 RICALDE, NICCOLO MARTYN ADRICULA
653 RIDULME, PAULO CALVIN JAY LALAS
654 RIEGO DE DIOS, GRACIELOU ARCEO
655 RIEZA, HUEY BACOLOD
656 RISONAR, STEPHANIE ALVA GALANG
657 RIVERA, ELLA MAE UY
658 RIVERA, TANIA MARICE PAVINO
659 RIVERA, TESS CORGETTE ALABAR
660 ROBLES, KHRISTINE MAYE PASCUA
661 ROJAS, MARVIN SOSA
662 ROLDAN, KAYE ABIGAEL DANGANAN
663 ROMAN, DAVID ARVIN PUATU
664 ROMERO, KRISTINE JOY VISTAN
665 ROMULO, RAYMOND CARL VALEROSO
666 ROSALES, PAULINE ANGELA SIMANGAN
667 ROSALES, ROSS JACOB ANG
668 ROSAURA, FRANZ DIAZ
669 ROSILLO, ARANI FENELA REYES
670 ROSIT, JAN JESSICA IYANA
671 ROXAS, MELVIC MAE MANIO
672 RUBARES, JERMAE CAMPANER
673 SAAVEDRA, MARTHA VERONICA ANNE JUNTILLA
674 SABADAO, MARC DOMINGO
675 SABEROLA, LYL ASYLL LA SAGE
676 SALAS, REYCA NIÑA ENTERO
677 SALAZAR-PARAS, DIANNE KATHERINE RODRIGUEZ
678 SALES, KEVIN MATTHEW
679 SALOMA, ARVIN JUN GENERALAO
680 SALVADOR, MARIA JORQUIZA SABAYLE
681 SALVANTE, IAN RAY LANDAZABAL
682 SAMILEY, SYLVIA PAMELA JUAN
683 SAMSON, JOYCE FAYE ALTAMIRA
684 SAN ANDRES, JERROX REY BOMBITA
685 SAN PEDRO, DIANA MARIE TAN
686 SANCHEZ, ELENE MAY VILA
687 SANCHEZ, NICOLE MANGAOANG
688 SANCHO, STEPHEN ERNEST PADRON
689 SANDICO, OPHEL YVETTE MARIE CABANBAN
690 SANIATAN, INOCENCIA DOMINGO
691 SANTIANO, EDLYN SEBASTIAN
692 SANTOS, GIOVANNI GALERA
693 SANTOS, JUSTIN ESCOBAR
694 SARAJAN, ALDILYN JULAMBRI
695 SARMIENTO, APRIL MADELINE CASTILLO
696 SARMIENTO, MEA JANELLE FAJARDO
697 SAWIT, MARCELLE JAN TAGUBA
698 SAYO, MARIANNE ISABEL ABOLA
699 SERATO, MARY JOY DACULLO
700 SERRANO, JILLIAN OLIVAR
701 SEVERINO, JOHN VINCENT LOYOLA
702 SHARMA, JANOO TRILOK
703 SI, EDWARD BRYAN SORIANO
704 SILADAN, KAREN LOUISE BETHANY VALLECER
705 SILAN, RAPHAEL PAMPOLAN
706 SINFUEGO, VIELLE DELA PEÑA
707 SOBRETODO, JIPRELE IKE SAPIAN
708 SOLIDEO, SIENALYN ALAM
709 SOLIMAN, JOHN KING CORCEGA
710 SOLIS, RONDA KLAIR GESTA
711 SOLIVAS, JOCELYN SHARMAINE CYDA TABABA
712 SOLIVEN, MARIA MONIQUE THERESITA MERCADO
713 SONGCO, CARMINA GOZUN
714 SORIA, ZAIRA MAE OMIPLE
715 SORIANO, KATHLEEN DENISE SAN JUAN
716 SORONGON, MARNELLI ANN MONTECILLO
717 SORRA, MARC GREGORY SOSITO
718 STA LUCIA, APRILEE AZAULA
719 STA LUCIA, LEVANGEL CARA
720 STA MARIA, GENIEVIEVE MARCHESSA VALENCIA
721 SUBA, MAEBEL ALLANA VANGUARDIA
722 SUBELDIA, KRISTINE MAE FUSINGAN
723 SUBOL, CHERRIE NIÑA CORREA
724 SUERO, LAURA PAULINE SEGUI
725 SULIT, ALEXIS ANGELO LOMOTAC
726 SUMAGAYSAY, KREEM YZRA BAÑEZ
727 SUPERFICIAL, ALENA VILLARETE
728 TABARES, RITA ABIGAIL BANAY
729 TABIGUE, MAUDE SANG-AN
730 TABUGA, HANNAH MAE LARROZA
731 TACCAYAN, JOYANNE MAE GO
732 TAGAYUNA, CRISELDA ALLAS
733 TAGHAVI, SAYED MOHAMMAD HOSSEIN DE JESUS
734 TAGORDA, RALPH LAWRENCE RUIZ
735 TALO, FARYN DUMALUAN
736 TAMPARIA, DARWIN ROMA
737 TAN, BRYAN CHRISTIAN CASCO
738 TAN, DEBBYLENE SANTOS
739 TAN, JAMIE LYNND DY
740 TAN, JEMBURT TAN
741 TAN, JERIC ALLAN BENIGAY
742 TAN, JESSA MAE DE PAZ
743 TAN, JOSEPH IVAN BIZON
744 TAN-GUZMAN, HONEYVEE RODRIGUEZ
745 TANCHULING, RYAN VILLANUEVA
746 TANGHAL, ROEMER DIZON
747 TANTAMCO, MA CHARIZA DIZON
748 TANTINGCO, MARICELL JAVATE
749 TAPALES, SOL LOREN APUADA
750 TARADJI, ADEL JAMMIH
751 TARDO, BIEN SINDIONG
752 TAYAG, EMERIE FRANCESCA HENEDINA LORENZO
753 TAYCO, JOAN MARIE DELA CRUZ
754 TEJADA, TYRONE THEODORE ALEGRE
755 TEMPLO, JANA MARIZ CARINGAL
756 TEO, CRISTAL JOYCE SHIA
757 TIBI, ZENLIN FLORES
758 TINIO, IVAN JAE DOMINGO
759 TIU, CLIFFORD TAN
760 TIU, EARL JANSSEN CHUAHU
761 TIU, MARTIN PEMPEÑA
762 TOLEDANO, CARLO EMMANUEL BAGO-OD
763 TOMAMPOS, DOMINIQUE ARIEL BINGCANG
764 TORCUATOR, GENESSIE APRILLE BETITO
765 TORRECAMPO, JUAN ANTONIO SANTOS
766 TORRES, KRISTIN AVERIL JIMENEZ
767 TRISTE, MA JESSICA JEAN ESTRADA
768 TULAWIE, PRECIOUS NARIMAE BAIRD
769 TUMACMOL, MARIO JR TOLENTINO
770 TUMBALI, MA FE MACAWILI
771 TUMIGUING, JESSWARD PIHAYON
772 TUY, MELISSA ERIKA SANDIL
773 UCAB, CHRISTINE VALERIE VICERRA
774 UNTALAN, APPLE ROSE PEREZ
775 URMATAM, EMILIO ELTRES III JURADO
776 UY, ARVIN MARTIN SAMONTE
777 UY, MIKO MARIEL ONG
778 VALDEZ, ELMOR CAMPOMANES
779 VALENZUELA, APRIL ABIGAIL AZURIN
780 VALLEJERA, MARY JOY OROS
781 VALLES-MACAPIL, LOREDANA APRILE LUNA
782 VALMONTE, DAPHNE JO SAMSON
783 VAZQUEZ, PAULA DEE
784 VELASCO, MARIA VERONICA NONA
785 VENIEGAS, VANIA DE LUNA
786 VERGARA, ANNA DOMINIQUE VILLAVICENCIO
787 VERGARA, DARLEY ROA
788 VERGARA, MARA RAISEL PEREZ
789 VERZOSA, ACE TAJASHI NAVARRETE
790 VIBAR, MARY ARIANNE HERNANDEZ
791 VIDALLO, ALEXANDRA PAOLA MARTINA AGUSTIN
792 VIGAFRIA, MARY ROSE CEDEÑO
793 VILLANO, FRANCIS MARTIN DEL FIERRO
794 VILLANUEVA, EDWARD PHILIP IGLE
795 VILLANUEVA, GENEL ILAGAN
796 VILLANUEVA, KRIZELLE-ANN UTTOH
797 VILLARINA, MELINDA OTAGAN
798 VILLAS, ALVIN LESTER SAMSON
799 VINOYA, GRETEL BEAU LISWEG
800 VIRAY, MARIENESSA ZACARIAS
801 VITTO, AL KENNETH GAVENIA
802 VITUG, PETER JAMES BAYARON
803 WASIL, AVERY GAIL CLEMENTE
804 WONG, MARY AIMEE COSING
805 YAP, RAQUEL TANEE LAMELA
806 YAÑEZ, GEOFFREY REUEL QUINAQUIN
807 YECYECAN, CHRISTIAN VIRAY
808 YU, CHRISTINE JOY MISPEÑAS
809 YU, VINCEN GREGORY YU
810 YUAGA, JESICA CASTAÑEDA
811 YUMANG, LORRAINE ANNE PANSOY
812 ZARAGOZA, GIAN CARLO BAYACAL
813 ZARATE, MARIA MARGARITA REYES
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