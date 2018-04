846 examinees pass the Midwife Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 846 out of 2,145 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Pharmacy in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2018.

Seq. No. Name

1 ABA, LIEZEL NEMEÑO

2 ABA, SUNSHINE SARDALLA

3 ABARIENTOS, ANGELICA RITCYL LAMPREA

4 ABDILLAH, ESMAEL LOKES

5 ABDULLA, MERFAUJA AMMANG

6 ABDULLA, RAFIDA YUSOP

7 ABDULLAH, NORSIDAH MACADATO

8 ABDURAHMAN, NURHUDA SALI

9 ABELLA, BIANCA CAMILLE LABOS

10 ABETO, ALEX DARREN MAGAN

11 ABREGANA, JESSA GORRES

12 ACHAY, CATHYRINE MADOLARA

13 ACOPIO, JESEBEL BELANGBELANG

14 ACORDON, BRENDEL LYN TONELADA

15 ADAM, BERHANA SAMPULNA

16 ADJURAN, ALTISA HASSAN

17 ADOK, RAYHAN PANANGGULON

18 AGANAD, APPLE JOY TABULA

19 AGONSAN, SHARMIN POSCARRO

20 AGREDA, ANNAMARIE SILVA

21 AGUILAR, JUNEVILLE RIO DUMAWA

22 AGUIRRE, RUDELIZA SAPICO

23 AHMAD, AYLEEN MUSA

24 AINODEN, NADJMEAH BASIR

25 AKMAD, ALMIRA NANDING

26 ALAMO, EDEN MAY ABINAL

27 ALARCON, CRISTY PANA

28 ALBERTO, DANICA CARBONA

29 ALCONCER, CHEENEE KARL MANSIBANG

30 ALDOVINO, MARIA CONCEPCION GABA

31 ALEGRE, ROSIEL VILLALUNA

32 ALEJANDRO, CHONA DELOS SANTOS

33 ALI, ANIE SALAM ONGAYO

34 ALI, ASNIA PACALUNA

35 ALI, RAKILA LATIP

36 ALISDAN, EDITHA MELCHOR

37 ALMASODA, ANGELICA NATAD

38 ALONZO, LYZZA SILAYA

39 ALQUIZAR, MAE SALIOT

40 AMAN, CATHERINE CLAUDETTE

41 AMAN, JENNIE ANN SIEMBRE

42 AMANTIAD, ROBELYN QUEZON

43 AMELON, SITTIE AIZA KANAPIA

44 AMIKER, RAIHANA SAUMAY

45 AMING, RHENRAINA JAIRULLA

46 AMINOLA, MARY JANE MAMPAO

47 AMORADO, GERALDINE MAURICIO

48 AMPUAN, MOSMERA CABUGATAN

49 ANDILAB, LIEZL LAGATA

51 ANDOY, ZYRILLE JOY CATIPON

52 ANDOYO, APRIL JOY COSTO

53 ANDRES, MARIETER BANCOLO

54 ANGKAL, MAYJHARA PAHM

55 ANGNIE, JANIFAH MACARAMBON

56 ANITO, JENELYN ARAYAN

57 ANQUILLANO, JENNIFER FLORENTINO

58 ANTIPOLO, WIMALYN TENORIO

59 ANTONIO, JIMELYN TRESVALLES

60 APOSTOL, GABRIECANE LOMBO

61 AQUINO, FEMAR PAGAYON

62 ARANJUEZ, CHRIS JOY ATONDUCAN

63 ARATUC, SITTIE JOHAIRA MACALAWAN

64 ARBOLEDA, GRACE TEJADA

65 AREGLO, ALONA

66 AREVALO, JAENY ANN MARISTELA

67 ARIEM, MA KRISTINA DE LEON

68 ARIP, NADIA TAMPALAN

69 ARMENIO, JUDY ANN DIVINAGRACIA

70 ARQUILLO, DEVORRAH MADAMBA

71 ASDAIN, ALNALIZA ALIMUDDIN

72 ASEBI, ROHANA TARETTE

73 ASIM, JAINAB GUIMBA

74 ASIM, MONALISA MUSA

75 ASTRONOMO, PRINCESS MAGUYON

76 ATITEO, BLESSIE GAY CONCEPCION

77 ATURDIDO, DIANA PAUNEL

78 AUNAL, SARWA GUMUNTUL

79 AUSTRIA, ANGELICA LUISA DE GUZMAN

80 AYAG, GENEVA INABIOGAN

81 AYATE, RISA ALFORNON

82 AYSON, GLENDA LAGULA

83 AYUNAN, SAMRA SIRAD

84 AZUCENA, ELIZA RICO

85 BAAY, NECHEAL SIBONGA

86 BABAO, MAIDA SALWANG

87 BACALSO, MEANN RICO

88 BACAN, ALONA SAPID

89 BACAOCO, PRESCILA DE LA CRUZ

90 BACHILLER, LIANNE JANE NIEVA

91 BACOLOD, STEPHANE AGTE

92 BACUS, HOLY TIFFANY SEGUNDINO

93 BAGUIWAN, CHARLIE PILO

94 BAIH, MUDZDALIFA JAMANON

95 BAJADO, KIRSTY NICOLE MONTEJO

96 BAJAO, JASMINE LYN ALONZO

97 BALAMAL, SHIRLEY PEDTUKASAN

98 BALANI, GINELYN VILLAROSA

99 BALASABAS, HYANNAH ANDREA AM-IS

100 BALAWAG, MARIVIC DUMILAM

101 BALAYYA, SAWIE CHAOWAN

102 BALEOS, MIA BARBARA RUBLICA

103 BALISADO, EUSEBIA PAGTALUNAN

104 BALISTA, JOY MIASIL VIER LAMOSTE

105 BALMATERO, ANGELA LAURITA

106 BALO, KIARA FERNANDEZ

107 BALOLOY, PRINCESS COLEEN BOOK

108 BALUNO, PAHANI SANTI

109 BANAAG, MARY JANE ABION

110 BANDE, REGIELYN GUMAGAY

111 BANDOL, ALYSSA MARIE SANTOS

112 BANDOLA, DARYL JAMES HAGOS

113 BANGCARAY, LOIDA ABLETIS

114 BANTAC, MARJIE ALMADIN

115 BANTARASA, SHERLYN JAMIRUL

116 BANTAS, MAHA ABING

117 BANZON, ARZEL CHEREMIERE TAYONG

118 BAON, ZEUS MERVIN SELLOTE

119 BARAHAMA, VERONICA JARRAIN

120 BARAUNTONG, NORMINA TAHA

121 BARBUCO, DIANA MARIE MISTA

122 BARDAJE, JONALYN CORDERO

123 BARIBAR, REYNALYN POTOT

124 BARIQUIT, MERY JOY PAÑARES

125 BARODI, SAMSIA TAMBILAWAN

126 BARQUILLA, ELLA LAGAS

127 BARRA, ANDREA ALMAZAR

128 BARUT, JANNELA GALAPON

129 BARUZO, JAYNEVA BAGAYAO

130 BASILAN, SHERAINIE ONG

131 BASON, JOCELYN TII

132 BAT-AO, VENA MICHELLE HUNIOG

133 BATAWIG, JENNY LYN CORDOVA

134 BATION, HANILYN CINCO

135 BATUA-AN, SANAH RATABAN

136 BATUCAN, WENGIE LYN TOÑACAO

137 BAUTISTA, FAITH MONIQUE AGCAOILI

138 BAYNOSA, KRIS JEAN LOPEZ

139 BAÑAGA, MARIA TERESA MAESA

140 BECAD, MARY JANE CAOILI

141 BELAS, JENJIRLYN DESANTORES

142 BELINO, MERRY ANN PALAGANAS

143 BELLEZA, MARIE JOY PATAWARAN

144 BELLORA, EUNICE SIOCO

145 BELTRAN, EMELIE ANN

146 BELUAN, MELINDA CALIGNER

147 BENGARO, EVA RINGON

148 BENITO, MAYRA NASIRIN

149 BENOSA, JURIS FLORDELIZ

150 BERBENZANA, RANYA DURON

151 BERNADAS, XENIA GALVEZ

152 BERSAMIN, REYZALIN NICOLAS

153 BESORIO, BERNADETTE PABUAYA

154 BILAGOT, RAQUEL GASMEN

155 BILOCURA, ANNEL MIANO

156 BINAS, JYNS JESSIL PERRERA

157 BITOON, EDRALYN JOY MAMPARAIR

158 BIYANG, MINA MALAO

159 BOLINA, GIA PALERMO

160 BONIFACIO, LUCILE MARIE YUMUL

161 BONUAN, MARJORIE MARAGGON

162 BOTAL, NOVELYN NANONG

163 BOTE, FRANCIELLA VILLA DEL REY

164 BRAZOS, JOANNA CLARITO

165 BRETAÑA, JOANN REQUISO

166 BRILLANTES, ABIGAIL LLANERA

167 BRILLANTES, RACHEL ANGELIE CERENO

168 BRIONES, MIRASOL ANNE PAUNIL

169 BUCA, MAY CAPUYAN

170 BUCOY, MARIAM MAY CUADRA

171 BUENAVENTE, MARJORIE ILARDE

172 BUGTONG, MARILA GANGA-EY

173 BULA, AYLAH MONTIC

174 BULAHAN, CHIZZANE FAITH LABAD-LABAD

175 BULAHAN, ZYRA KAY SONUGAN

176 BULLAG, CHRISTINE LANGI

177 CABALLERO, RANNEL SIERRA

178 CABANILLA, LESLY ANN ALARDE

179 CABAÑA, NORJAINA SAYNO

180 CABUGATAN, ASLIA MACARAMBON

181 CACAYAN, CHRISTINE REBLEZA

182 CAGUIOA, DIARY ARCAN

183 CAL, AMABEL ABUGAN

184 CALABANO, MARJORIE RAMOS

185 CALAGUI, JULIETA SAGASAG

186 CALANOGA, KATHERINE HERUELA

187 CALASAGON, SUPIYA KANUHANG

188 CALCAÑA, JENNY JARANILLA

189 CAMARUDIN, ASNIA BALABAGAN

190 CAMID, JOHARA MONDI

191 CAMPILLA, JOHN ALLEN ESTRAÑERO

192 CAMPOS, GEORGIE PONTILLO

193 CANDAROMA, ALLAN JOSEPH SEVA

194 CAPADA, NERISA LENTIJA

195 CAPITO, MARY FE POROL

196 CARAMBA, REALYN MANGIDUYOS

197 CARLOBOS, JACQUELYN PAET

198 CASAN, MAYA TRINIDAD

199 CASINOVA, KIRNA

200 CASPE, FLORIEL KRIS MUHI

201 CASTILLET, CHARITY LACERNA

202 CASTINO, JEZZEL CABASE

203 CASUCO, SHERYLA CANCAIDA

204 CATAMIN, GINAVIE PAGAYON

205 CATIPAY, JEEZER BUENAVISTA

206 CATORCE, THEMIS RUBILLOS

207 CATURAS, HYZELLE MAE ACAJA

208 CAYANAN, NIÑA BIANCA DE LEON

209 CAYUBIT, PRIME ANN AMBASA

210 CAÑETE, ESTER CABACABA

211 CELLO, MERGIE TOM-EN

212 CHANG, TARFALYN ISNANI

213 CHOA, LOREBELLE GRABANZOR

214 CIELO, MINDA FERNANDEZ

215 CLANZA, ANGELICA MARASIGAN

216 CLARIN, GERLYN

217 CLEMENTE, MARK REYES

218 CLEMENTE, VERNA LINA KINAO

219 COGO, PRINCESS SHANINE RUBIO

220 COLLERA, JULIE ANN BERMAS

221 CONDINO, KRYSTAL MAE ABANILLA

222 CONSTANTINO, GLENN JR REUBAL

223 CORDERO, DAINE ALO

224 CORPUS, RUBIE SOLO

225 CORPUZ, MARICEL IYANA

226 COSTA, ARNIE BENDAÑA

227 CRESPO, SHEILA VALDEZ

228 CRUZ, LEONORA VENASQUEZ

229 CUACHIN, ALYSSAH REYES

230 CUAÑO, MAYETH SANCHEZ

231 CURAMMENG, JECEL BEDONIA

232 CUTAMORA, MYRA MAE ANGCO

233 DADANG, JOVENLUZ ACLAO

234 DADURAL, MARYANN GALUTAN

235 DAGOHOY, REYNALIN BANDA

236 DAGSA, LYZA MAE GATCHITORENA

237 DAIS, NURHIDA MARUJI

238 DAJOYA, ZAIRA RODRIGO

239 DALA, SHIELA KALAW

240 DALINDING, SITTIE ZEENA TANGURAK

241 DALOGDOG, DANIELA MARIE TOBIA

242 DALUMPINES, PLENKY LARAYA

243 DALUPERE, DIVINE GRACE BERDERA

244 DANGI, ROSE ANGELICA GAYYAMAN

245 DANIEL, MARILOU GAMBOC

246 DAO-AYAN, JULIE-IRIFF BONGLAS

247 DAUH, LIDJA RAMOS

248 DAWAGAN, AIZA AWINGAN

249 DAYAO, JAYA MAE PITLONGAY

250 DAYO, DIANA ROSE TABAN

251 DE ASIS, ANALIZA GUMAPAC

252 DE CASTRO, ANDRO AMORES

253 DE GUZMAN, BERNADETTE JACOB

254 DE JESUS, JEAL ENGADA

255 DE LA PEÑA, LIECA ANGELICA BACUS

256 DE LO VIRGES, JHANICE PANIZAL

257 DE LOS SANTOS, CINDY TUAZON

258 DE OCAMPO, ROCCA LAURENTE

259 DE VERA, JOSEL ESTEBAN

260 DEL MONTE, ROSEMARIE TEJUME

261 DELA CRUZ, CRISTIN QUEEN MADARCOS

262 DELA CRUZ, LEILA LYN CABANES

263 DELA CRUZ, MARY JANE BADURIA

264 DELA CRUZ, ROSE ANN SANTARIN

265 DELA ROSA, MOONYEN PILLAS

266 DELEMA, JUVY SORIANO

267 DELICANO, CHARLYN AMANTE

268 DELMO, JAMAICAH MASINGER

269 DESIERTO, ESCARLATTI JOY JUBILO

270 DEYTO, ANGELICA LAGARDE

271 DIAZ, SHEENA VIE BELEN

272 DIEZMO, GIA MONIQUE CUATON

273 DIMAO, NADIA SALIK

274 DINSAY, NESSY MARCEL

275 DISAWALEN, OMAIMA PANGAWILAN

276 DISOMANGCOP, ROHAIDA LANTUD

277 DIZON, LIEZL OBIACORO

278 DIZON, QUEENY ROSE DANGANAN

279 DOFITAS, ANGELA SUZANNE LASTIMOZA

280 DOMINGO, SHERY BANGLOY

281 DONATO, MARIA ROSARIO DELOS ANGELES BERNARDO

282 DONDOYANO, ANABETH JUAGPAO

283 DOROY, DANICA BAGUIO

284 DU, LAYLA LECCIONES

285 DUGANG, RIZA ARRIBE

286 DULAWAN, AIZA WASINGAN

287 DULAY, MHERY BUNUAN

288 DUMANTAY, JULIE ANNE MAIKA TAMAYO

289 DUMAUA, MARYFE TUMAMAO

290 DUMDUM, MARESSE MONDRAGON

291 DURA, MILDRED CESPON

292 DURAN, ALREX JAMES SUMALPONG

293 DURAN, JANINE ALLYSSA LOFRANDADO

294 EBBAH, AIDA MOHAMMAD

295 EBOJO, DESTINIE JOY TAMO

296 EDDUBA, EVELYN

297 EGAL, ALMERA SAIK

298 EGOY, ANNIE DESOLOC

299 EJARA, JOAN SIGLOS

300 ELANO, ANGELICA SALALIMA

301 ELIAS, NORHANNIAH MASARANGA

302 ELLO, RIZIEL MAY PADAYHAG

303 ELMIE, ADZTRELL TAN

304 EMPAL, ARNA KUGA

305 EMPIALES, MARIA CRISTINA CAÑADA

306 ENDAILA, AYESHA ALLY ZANGCALA

307 ENOMAR, FLORY-AN BACALING

308 EPISTOLA, MARY JANE ALMIRANTE

309 ESCALANTE, VARHIELYN MORES

310 ESCOTE, COLEEN KEITH MENDOZA

311 ESMAEL, NORAYA LINTONGAN

312 ESMAEL, SAMRAH HASSAN

313 ESMILLO, KHARLENE VENTOCILLA

314 ESPARIZ, ROSY MER CONSTANTINO

315 ESPINOSA, MARIA ELLA ABAYAN

316 ESPIRITU, CHARLOTTE DIOSO

317 ESQUIBEL, ALIESA CUENZA

318 ESTRELLA, JOSE ANGELITO FENIS

319 ESTUDILLO, EDLYN HILARIO

320 EVARISTO, JEANETTE ALODIA CALIMAG

321 EVASCO, MARILYN EMVERGA

322 FABROS, JUBEVINA MAY MAGUIGAD

323 FAJARDO, KATHLEEN PRINCESS BARACENA

324 FELICES, MA KRISTINA JACULINA

325 FERNANDEZ, ANGELICA TABACON

326 FERNANDEZ, JUVY REYES

327 FERRER, JAZMIN PALOMARES

328 FERRER, JOAN EUNICE MUTUC

329 FIEL, LADY DIANN EDILLO

330 FLORES, ANALYN CAMU

331 FLORES, EVELYN MARTIZANO

332 FOLLOSCO, PAULA DENIZE RAFANAN

333 FONTANILLA, AIZA ESTOESTA

334 FORNAL, NOVA JANE DALISAY

335 FRANCIA, CHERYBIE RAINE GARIPLAN

336 FRANCISCO, EDELYN RAMOS

337 FRANCISCO, ELIZABETH DALAO

338 FRANCISCO, VEL JOHN ABRIGO

339 FUCIO, DONNA MAE ENRERA

340 FUENTESPINA, RIDAFLOR CASIM

341 GABUCAN, LUOREHMAE AMPULLER

342 GABUTAN, CHRISTIANE MAE CANO

343 GADDI, APRIL GRACE PAULE

344 GALACAN, GENE ROSE ROMANOS

345 GALICIA, MERIE FRANCE ABAC

346 GALINATO, BEVERLY GABON

347 GALLA, EMALYN GALLARDO

348 GALLEGO, SHIELA MAE SUALIBIOS

349 GALUARDO, DAYANARA LOU BOLIN

350 GALUCAN, JOYLYN MACALISANG

351 GALVAN, MA IRISH SAMERAN

352 GANAS, NIÑA DANIELA ABARCA

353 GARCES, JANEEN MAE LAPAS

354 GARCIA, JOLINA INONG

355 GARCIA, ZEINA JEREVE REYES

356 GARDON, ANA MARIE GARALDE

357 GARDOSE, MARIA FRITZIE PEREZ

358 GARFIL, CHRISHA CLAUDINE LOJERA

359 GASCON, AIRIELLE MYKKO AGUSTIN

360 GATAN, CRYSTELLE JANE ELNAR

361 GAWONGNA, JEZEL NGAYAAN

362 GAYAO, EVELYN VALEROSO

363 GEDA, JAINIA MAE CARAMPOT

364 GELACIO, CRIS ORCULLO

365 GEMINIANO, DEMI LYKA ROMANO

366 GENEZA, DIOSCORA LACABA

367 GENIZA, JOSEFA RIZALINA CONTRERAS

368 GEPULLANO, ARMEIN SURALTA

369 GERALDE, MILANIE MAABA

370 GERMO, JEZREEL CARLINE BAYRON

371 GO, PAULA JANE DANGAT

372 GOLLAYAN, FLORENCE CASAS

373 GONZALES, ANGELICA HIPOLITO

374 GONZALO, MARICEL DOÑA

375 GOYENA, CHARMY MARAÑA

376 GOYLAN, DIANNA ROSE HAPITAN

377 GOZO, MARY MAE LOMAT

378 GRIMALDO, KIMBERLY ROSE JUVIDA

379 GUAZA, MIG MIG DESCALSO

380 GUAZA, NANCY ABROGAR

381 GUERRA, CHRISTINE RUTHER DONOSO

382 GUERRERO, KRIS ANGELA CARANDANG

383 GUIAMAD, BAI SHAIKA MASLAMAMA

384 GUIAMALON, AISA MAGUID

385 GUIAMAN, ZURAINE TOMA

386 GUIANI, WARDAH LUMAGAN

387 GUIAPLOS, WAHIDA HASSAN

388 GUIBAS, JULYN DALANGCO

389 GUILAY, ROHAIMA PANAYAMAN

390 GUILOT, ALMA BELECARIO

391 GUMAN, JANET ANGHAD

392 GUMPAL, MARIBEL CARCELLER

393 GUTIERREZ, KIM

394 GUZMAN, JONA MARIZ MACARAEG

395 H ABBAS, AKSA ISMAIL

396 H AMER, SITTIE ASIA PANDA

397 HADJI, ELBELYN MAITEM

398 HADJI NAIM, JEHAN HADJI SAID

399 HAGUISAN, SHYNE GAIL MARIE CATOLICO

400 HANTING, NIRFAJEANNE TAPSI

401 HAOHAO, LIZA MADERA

402 HARESCO, MARY GRACE SCHNAKE

403 HASAN, AISA GIOSOP

404 HASSIM, ZENAIDA ABDULLATIP

405 HAVERIA, GRACE AGRAVANTE

406 HAWARI, FAHRA BANGSA

407 HEN-OD, CAROLYN

408 HERBAS, RENILYN SIMBAJON

409 HILARIO, AIMEE ANGELU TONIO

410 HILOT, MELANIE TUSOY

411 HIPOLITO, JONALYN SASTRE

412 HITOSIS, NOEME HABIJAN

413 HIYAMAN, JE MAYKA ABEEJEN DUMAPIS

414 HO, RAHIMA ABUBAKAR

415 HORNILLA, EMELIE SEMIRA

416 HUBERO, RECHEL VILLAMOR

417 IBIAS, ANGELICA BALDOZA

418 IGNACIO, KATHLEEN CASTILLONES

419 INIT, CELVIELYN FEIY BENITEZ

420 INOCENCIO, GEMMA VILLEGAS

421 ISAHAC, HAZEL SAMIDDIN

422 JABBAR, CARIMA ARUMPAC

423 JABINES, SERGIO PELESCO

424 JACINTO, JADE APPLE ALAYON

425 JAKOSALEM, MARY JOY GENOSA

426 JAMOTILLO, BERYL WONG

427 JENISAN, RACHEL DUANAN

428 JESTRE, ROGELINA GOJO

429 JIMENEZ, ANGELLIKA VILLASEÑOR

430 JISON, VANEZZA MORALES

431 JOMUAD, SHARRAMAE ALMAZAR

432 JUAN, SHAIRA NICOLE

433 JULKANAIN, NURJAINA TAKIH

434 JUNAIN, MERSAIDA ALIMUDDIN

435 KALID, ASMAINIE MUSTAPHA

436 KARIL, NORISA BASA

437 KHAN, NURRINA SAHID

438 KUSAIN, NORAISA MAMALANGKAS

439 LAB-ONGEN, JOVELYN BISOY

440 LABANTINO, CHRISTINE BERNABE

441 LABASTIDA, LIGAYA BILLONES

442 LABRADOR, DANICA PONTALBA

443 LABUGUEN, JENIE LAPITAN

444 LACHUWAN, JURINIA VICENTE

445 LAGABAN, EMILY BINWIHAN

446 LAGRIMAS, KHATE FLORES

447 LAJIM, AINA SAHIRUL

448 LAMBAYONG, VALERY DAYAG

449 LAMBIGUIT, MARJELYN AGRIPO

450 LAMPONI, AKRIMA ANDOY

451 LANTA, MOHASRA TATO

452 LAO, SHERRY MAY PONTEVEDRA

453 LAPINIG, BEVERLY PALMAERA

454 LATTOT, NELIE BALINGGAO

455 LAVARES, AIZA CLAVERIA

456 LAWAG, AINI MARIE ARANCANA

457 LAYUGAN, KATRINA WACAL

458 LEACHON, PRECIOUS ANNE VILLANUEVA

459 LEAL, KEY ANN ATO

460 LEVITA, ZANDRA MAE CABIGAS

461 LIBRANDO, FEBELOU VIRTUCIO

462 LIGSAY, GERLYN BUENO

463 LIGUAN, CHARIE MAE GEDALANGA

464 LIM, ANCHENN VEE CABALLERO

465 LIMETA, MA MICHAELA TABIOS

466 LITIGAN, SITTIE AHLEEN MANDAKAWAN

467 LIWAN, GENEVIEVE ATTABAN

468 LLANA, RHODA MAE MARTINEZ

469 LLANETA, MIRA FLOR FUNELAS

470 LLONA, MIKI LLANA

471 LOFRANCO, EDEN VITOR

472 LOLO, MADELYN DIAMANTE

473 LOMENARIO, HONEY GRACE UBANTE

474 LOPEGA, GRAZILIA ANGELICA OLIVEROS

475 LOPEZ, BENGALINA VELASCO

476 LOPEZ, SHIELA MAE BAUTISTA

477 LOREJAS, MARICRIS ARAÑADOR

478 LU, MICHELLE FERNANDEZ

479 LUCIO, CHERRY MAY JACOBA

480 LUMABAS, KREZZEL BA-A

481 LUMAMBAS, HASMIA AYOB

482 LUMAWIG, JAYSON PANAGSAGAN

483 LUMINGKIT, KHYSSHA CLAIRE DOJINOG

484 LUMIWAN, FLORA MAE BAYAONA

485 LUMNA, FAISA TABTAB

486 LUNASCO, SHENNA MAE SIBALA

487 LUTANG, SHEILA MAE INGO

488 MACABATO, HIDAYA DATU-IMAM

489 MACANAS, JHESSA MAE VERGARA

490 MACARAMPAT, NORAISA PAKINUGUN

491 MACARIMBANG, OLINDANG URAY

492 MACARIO, IRISH NORLYN BANATAO

493 MACCOL, ANABEL CAWILAN

494 MACMOD, NORIA DAGADAS

495 MACUJA, JASMIN JOY ANDO

496 MADILAT, FARRAH SHANE CHAMO

497 MADLAHUDDIN, SITTI ALMA ALJAWAWI

498 MAGALLANES, ANA MAE DELA JOTA

499 MAGALLENA, HAZEL JOY NOBLE

500 MAGBANUA, KATHERYN GRACE RODRIGUEZ

501 MAGBANUA, ORLY JHON DEMOCRITO

502 MAGLINTE, MICHELLE DIAZ

503 MAGTULIS, SHELLA JEAN SAMILLANO

504 MAHIMPIT, JONABEE RABUTAN

505 MAHINAY, ROSHIL VISITACION

506 MAING, NOR-IN PAWA

507 MAING, NORHANA ASAH

508 MAISO, FELICITA TAGUDIN

509 MAKUDA, MIKEE HIKARI MALGAPO

510 MALAGA, SHEILA MAE PACLIBAR

511 MALANG, MARIA KRISTINA NAVARRO

512 MALAYO, REBECA CABALLES

513 MAMANAO, AMORY CODAMOS

514 MAMATON, ASLEAH MOROG

515 MANALO, JENNY ROSE BUENAVENTURA

516 MANES, ZERRIS JOY OCENAR

517 MANGADANG, ANISA DARANDA

518 MANGADLAO, SHAIRA MARIZ ORTEGA

519 MANGANSAKAN, AUBREY MASABPI

520 MANGAO, KISSIE JOY TABAQUE

521 MANGAWANG, DOLORES LAWAS

522 MANGODA, NAELAH SARIP

523 MANGOMPIG, JOHARA DUMACON

524 MANGUTONG, NORMINA LINGCOB

525 MANISAN, NURSAIDA MUNIB

526 MANONSOL, RAYHANA SUMILALAO

527 MANTILLA, REYMAR VETE

528 MANUEL, JOHN FRANCIS LAGASCA

529 MANUEL, LHEIRTHIA JHYANE GEROZAGA

530 MANZANO, ROSE JANE CANOSA

531 MARFIL, JOLLIBEE MILLAMENA

532 MARGALLO, MAE RHEA JUNE GUATNO

533 MARINO, ANNABELLE ROMANO

534 MASAOAY, RHACEL GIFT AZURIN

535 MASBON, RASMINA SAHIBAD

536 MASCARIÑAS, JELHEN BILLANO

537 MASILLAM, MELISA KAHAL

538 MAT-AN, ZENAIDA AMOR MALICAY

539 MATA, MARY FRANCE TAGALOG

540 MATON, BAI REHANA DIOCOLANO

541 MAÑIBO, SHERYL TORRIBIEL

542 MEDRANO, MA CLARISSA QUINTIA

543 MEDRANO, MARILYN COLIFLORES

544 MENDOZA, CHELSEA FAITH MENDEZ

545 MENDOZA, FLORENCIA ANTONIO

546 MENDOZA, NESSA BARRO

547 MENOS, JEFFERLYN SILOY

548 MERCADO, RHEA JANE VILLACORTA

549 MESEQUITA, JUNALYN GUMITON

550 MICARSOS, AYREEH OBLEPIAS

551 MIJARES, KATHERINE OCTUBRE

552 MIJARES, MA VICTORIA BORJA

553 MINA, LEONARDO BARGA

554 MINAS, MICHELLE ALOSTE

555 MINO, NORHANIE DIMALNA

556 MIRO, ROHAINA LIDASAN

557 MISARE, REA MAE ANTIQUE

558 MOAMAR, RAHIMA PANGANDAMAN

559 MOCSIR, NORSAIFAH SALIC

560 MOHAMMAD, MARY CRIS DAWILA

561 MOHARRAM, MAVINA ALI

562 MOLINA, JESICA BUYET

563 MONDEJAR, MA REMIE DEL ROSARIO

564 MONTALES, EUNICE MAJADILLAS

565 MONTEMAYORES, LEA BANQUIAO

566 MORALES, ANA MARIE MANGALONZO

567 MOSCOSA, CLAIRE BIANES

568 MOSQUERA, CINDY DERUTA

569 MOSQUETES, KAREN ANGELA GAMBONG

570 MOTE, JASMIN GUINAL

571 MURIO, EVELYN ALFARO

572 MUSA, CHARMINE DE LUNA

573 MUSA, NORHAYA ALI

574 MUSALLA, BEBING LOMOTOM

575 MUSAYYA, NERSALYN PAWAIH

576 MUSNIT, SHIELA MAY PEÑARANDA

577 MUSTAPHA, SAGUIRA GUIAPAL

578 NACION, MA ELAINE PAULAR

579 NAJ-CHUMAN, EVALYN NATANNONG

580 NANOLAN, LUISA TUMANA

581 NAVACILLA, CHRISTY JEAN DIAZ

582 NAVAN, KYRANEL MAGYANO

583 NAVARRO, GIRLIE BAROTA

584 NAVARRO, LOVELY HONOR

585 NAVARROZA, LESLIE ACAO

586 NELMIDA, GRETCHEN VALDEZ

587 NGAYAWON, HUMILYN DANGIN

588 NICOLAS, CHARITO ALIBADBARIN

589 NOCES, RINALYN CORTEZ

590 NOPIA, SANDRA ARTIZUELA

591 NUÑEZ, JESIE CAPADISO

592 OBUSAN, JOYCE FATIMA HERNANDEZ

593 OGONG, MARIBETH DANONG

594 OLAJAY, CHARINA MAE LLENOS

595 OMAL, ARNAIDA ADAM

596 OMAMOS, JOHN KENNY QUEBEC

597 OMAR, NORIA MONICO

598 ONDI, SAIDA PENDATU

599 ONIOT, ROSENE ALVAÑEZ

600 ORTILE, REFREDA DACERA

601 ORTIZ, CLARE MARIE JUNZALE OCHEA

602 PACIO, DIANE FERNANDO

603 PADCAYAN, KAREN MONGAO

604 PADILLA, PAMELA PATAKSIL

605 PADUGA, KISHA MAE FELIZARTE

606 PAETE, JO ANN MAE CAGARA

607 PAGDILAO, SHELLA MARY VALENZUELA

608 PAHOYO, ELF JEDD NEGRITE

609 PALABRICA, MARIE FRANCES BALDELOVAR

610 PALADIN, ZYRA IMPAS

611 PALEC, KIMVERLIE VILLA

612 PALLAR, JEAN GANIA

613 PALLAY, EDNA SIWAS

614 PALMES, ANGELICA BAGUE

615 PALO, MARY ANN BERMEJO

616 PALOMAR, JOAHNE PAULINE ALMIRANTE

617 PAMONAG, KIMBERLY MAGBANUA

618 PAN, STEPHANIE MYRAH FLORES

619 PANANGUILAN, SITTIE KASANDRA UY

620 PANGASIAN, MARY ANN JIMELO

621 PANIMBANGAN, ROCHELLE MANGOD

622 PANIQUE, MARITES ACUPAN

623 PARAGOSO, MARY JANE ENRICOSO

624 PARAISO, CAMELA BRAVA

625 PARAMO, ELGERELYN EJOS

626 PARREÑO, ALYSSA BERCASIO

627 PARROCHA, ANNA MAY WAYASEN

628 PASCUA, MISCHELLE ANE SANCHEZ

629 PASCUAL, KRISTEL JOY ARCILLAS

630 PASCUAL, MAREJOY PREGILLANA

631 PASTORAL, MICHAEL ANGELO NONALE

632 PATOSA, JEAN PA-ALAN

633 PAWAC, AMY LATTOT

634 PAYANGGA, BABYROSE UGYAB

635 PAYSA, MARINA CADISEL

636 PELLAZO, MARY FATIMA GONZAGA

637 PENCILO, JANITA ORLANI

638 PEQUE, CHERRY JANE BAISAC

639 PERALTA, CATHERINE BUCO

640 PERALTA, JACKIELYN DUNGAO

641 PERAREN, APRIL MAY ARNIDO

642 PEREGRINO, LAURENCE GENOVIA

643 PESA, JUNALYN DONAYRE

644 PEÑA, THERESA ANNE MALIGAT

645 PEÑARANDA, JESSA SALANDO

646 PIGSA, GIRLY BILLIET

647 PILIIN, YANILYN CANTOR

648 PIMENTEL, BEBERLY TAMAYO

649 PINEDA, CHARLOTTE GRACE

650 PINKIHAN, JEANETTE PINDUG

651 PLACIA, ENRIQUE JR CABARSE

652 POBLETE, MA FLORABELLE TABILISMA

653 POLANCOS, VIN-VIN VILLAR

654 POLOC, DESIREE BACDANGAN

655 POLVORIZA, KAREN SAN ANDRES

656 PONCE, MICHELLE CAINDAY

657 PORQUEDO, JESSA ONATO

658 PORTIN, MARIA CRISTINA HUBILLA

659 PRADO, JOANNE BACAY

660 PREGONERO, KATHLEEN ANN GONZALES

661 PUNGHAN, HEIDI JOY BUY-A

662 PUSAYEN, FELISA ABAN

663 PUSOD, GINA FRANCE MONTEBON

664 PUYOH, NADIA ARQUIZA

665 QUIANE, MARIVIC RENACIA

666 QUIAPO, TRIXIE JO ARRANGUEZ

667 QUIBOYEN, JOAN PAÑE

668 QUIZA, LEA YOHANON

669 RABOY, LEI ANTHONETTE RACSA

670 RADOC, CHRISTINE MAE EGE

671 RAGAY, ELLENE MAE TORRES

672 RAGURO, JADE GERMAN

673 RAMELB, JESSICA-JOY RAMELB

674 RAMOS, ADRIAN HORT DUREMDES

675 RAMOS, DIANA ROSE CAPISTRANO

676 RAMOS, EDELYN GAOIRAN

677 RANGASA, ANTERO CLARIDAD

678 RANIS, ANAMAE MORATA

679 RAÑISES, JENEE PROGOSO

680 REAÑO, RENIA BETTY DUNLAO

681 REBANZA, NORHANIE BAUNTO

682 REBATO, DIANA ROSE BALMES

683 REBUCIAS, JUNARACE ASILO

684 REGAL, JELINA VI RIVERA

685 REGALA, FEBBIE LYN

686 REGALA, MARY ROSE BARCIAL

687 REGINIO, MELANIE CAMENGAY

688 REGINO, CHARLENE GRACE SUMALO

689 REGUNTON, MARYJANE

690 REYES, JESSA VEGA

691 RICAFORT, KAREN JOY PEDREGOSA

692 RICO, CECILIA BACALSO

693 RIOBUYA, REBECCA DE ASIS

694 RIVERA, CHERRY ANN CALMA

695 RIVERA, DEVONARE DE LEON

696 RIVERO, MARIROSE BALCUEVA

697 ROALES, MARIALISA DURAN

698 ROJAS, SHAIRA PASCUAL

699 ROLA, MAUREEN BUONA

700 ROLDAN, LOI GAMIER

701 ROMAGOS, MAY DELA CRUZ

702 ROMANO, SHAIRA MAE MALVAROSA

703 RONABIO, PAMELA CALICOY

704 ROSELLO, MA KATRINA BALUGO

705 ROSIN, LORY VALLADOLID

706 RUBILLOS, JAMELA LUMBA

707 RULIOG, MARY ANGELIQUE

708 RULONA, VIA BUGAS

709 RUSIANA, MEAH BUREROS

710 SABTARI, TADZ MAHAL JALAIDE

711 SAGADRACA, RIENA GAYYAD

712 SAGGOT, JOCELYN NGANIP

713 SAKONG, BENIALOT MAENG

714 SALANGUSTE, JOJI DAPILOS

715 SALAZAR, IZA ALI

716 SALDO, LOVELYN JOY TOBONGBANWA

717 SALI, ADREINE MARIE RABINO

718 SALIDO, JANIDA LEMBAK

719 SALIK, SHAIMA AARON MUSTAPHA

720 SALISE, MARY ANN PAGALAN

721 SALVADOR, JESSA LARA

722 SALVADOR, SHEILA BUGAYONG

723 SALVAN, MARIA DEVEY POLANIO

724 SALVAÑA, MARY JOY NERI

725 SAMILLANO, ARLENE TICYO

726 SAMON, CECILE JOY SALMORIN

727 SAMONTE, GLYZZA MAY TUDLA

728 SAMPANG, LAILA AMIL

729 SAN DIEGO, PAULA CRISTINA TAN

730 SAN PEDRO, GRACE JUMMEL TUMANGAN

731 SANCHEZ, KRISTINE MAE ROM

732 SANCHEZ, MARRIANEDY CAYUNDA

733 SANDELIÑA, BAIMON CANDADO

734 SANONG, SHEEN FORTUNA

735 SANTIAGO, ANGELICA FORDAN

736 SANTIAGO, EVELYN BOLIVAR

737 SANTIAGO, PEARLY MARTE

738 SANTOCIDAD, EFA MARIE BUSTINERA

739 SANTOS, JARYL JADE ALBARAN

740 SANTOS, KAREN GALAPON

741 SANTOS, MARY GRACE PEÑA

742 SAPAL, NORHANA BALDEK

743 SARABOSING, EVA MAE EGOY

744 SARICAL, LA COLA MAE CIRIACO

745 SARIP, MUHAIMA ALAWI

746 SARMIENTO, HAZZLE FRANZ BULAHAN

747 SARVIDA, MAVREEN BALUSADA

748 SASTRILLO, VIVIEN AVISO

749 SAYARI, RIYANG PALA

750 SECARRO, APRIL ROSE ISIANG

751 SEGURITAN, MA JACLYN FE NAVARRO

752 SEMBLANTE, RODALYN CAJES

753 SERENIO, RUDILYN MACADANGDANG

754 SESCON, BERLEN

755 SEVELLEJO, JOCELYN APAWAN

756 SILDO, ZENEBETH SERDONCILLO

757 SININING, JUDY ANN PERALTA

758 SINSUAT, JALILAH HADJI JAMAL

759 SION, ESTHER SAVILLINA

760 SIOSAN, MARSYL ENALPE

761 SOGILLO, KRIZZA GARCIA

762 SOLAYAO, MELISSA SALENTES

763 SOLIS, VINA HELIS

764 SOLLER, ABELARDO JR TUMANGUIL

765 SOLOMON, CHARINNA MEI SORIANO

766 SOLOMON, JEANZY AMIGO

767 SORIANO, CHRISTLLY TIMBAL

768 SORIAO, RHEA MAE TUSI

769 SUCUANO, VANESSA SALAPUNEN

770 SUDAYPAN, NYCA LUZ BOLINGET

771 SUGAWA, EDALYN SHIN-I CHAN

772 SUMAGAYSAY, JEZZA ALULOD

773 SUMINGON, RHEA MALANNAG

774 SUNIGA, VERONICA ALEXANDRIA CASCAYAN

775 SURUIZ, CYNDI BENASA

776 TABIOS, LALEINE BUCAG

777 TABLIGAN, SHAIRA JONGCO

778 TABORA, VENNE KEILAH MALDO

779 TAGALICUD, LEIZEL BALANAY

780 TAHUM, EMILY TABABA

781 TAIÑO, MAYDIRENCE CARRASCAL

782 TAJALLAIN, ANJELYN AGUILLO

783 TALUPA, JANISA MAE RAGUAL

784 TAMLES, MICHELL-ANN RECOPELASCION

785 TAMPARAN, ASMARA MACASI

786 TAN, JACKIE LOU FEIJOO

787 TAN, ROMARIE GALLO

788 TANYO, HARNITA IDANG

789 TAPERE, ZOIE KRYSTINE DENSING

790 TARADJI, JAHARA JAMMIH

791 TAUH, NIELA HAMJA

792 TAYAO, JOLINA JANE SUMABAT

793 TENEBROSO, SHARON SEÑORON

794 TESORO, LALAINE ZARAGOSA

795 TIAM, MAY ROSE OYOD

796 TOBIAS, MARIA ROXANNE AUSTRIA

797 TOCAO, JULIE TIAGO

798 TOLENTINO, BLISS PICARRA

799 TRINIDAD, CHERRY MAE BENEDICTO

800 TRIVIÑO, NORAFLOR BALDERAS

801 TUBAT, LESLIE ORTEGA

802 TUBOG, KAREEN ALIPIAN

803 TUMBALI, AMEERA AMBAL

804 TUNGCUL, JOYNALYN LAGUITAO

805 TUNGUL, ANTHONY ROSE CUSIPAG

806 UBANG, JOLINA AVANCE

807 UNIDA, MARY JANE ENDRINO

808 URBINA, MERSA CABUENAS

809 USI, JOANA MARIE DE GUZMAN

810 USMAN, JEHAN SOONG

811 USMAN, SAGUIRA KAMSALI

812 USMAN, SUJARTO ABUBAKAR

813 USOP, CZARINA SATOL

814 USSAM, FREYCIA KIMPA

815 UYAG, ARBAYA BALATAMAY

816 VALDEZ, FATIMA PACIS

817 VALDEZ, SHIRLEY GALLANGI

818 VALENZONA, OLIVIA FORTO

819 VALIENTE, ROSHILE JANE GUIBAO

820 VALONES, ETHEL CUBILAN

821 VARGAS, MISHELLE ZAFE

822 VEGA, ALIAH JOYCE LAO

823 VELASCO, RICHENDA BERONILLA

824 VELASQUEZ, CHERRY MAE PUREZA

825 VENZON, ALEXIS DE LEON

826 VERGARA, MARY GRACE SABORDO

827 VIDAL, JEANETTE URZUA

828 VIERNES, JONAFE LALANTAN

829 VILLAFLOR, PRINCESS DAGDAG

830 VILLAHERMOSA, STEPHANIE JEWEL VICERA

831 VILLANUEVA, IVY DALIT

832 VILLANUEVA, MA JELLEN MAMENG

833 VILLANUEVA, RUTH MAE DAVIDE

834 VILLAR, GERLYN SEBARIA

835 VILLARENTE, IRISH HERNANDO

836 VILLARINO, MARIA PAULETTE LLOREN

837 VILLARMINO, JEAN NOYNAY

838 VILLAS, LEONA FRANCISCO

839 VILLENA, MITZILA ANGEL MEDRANO

840 VIVERO, ANGELICA LACSON

841 WAKAY, SALMAN DUNGAN

842 YABO, GLEENSTINE ROLLEN

843 YBAÑEZ, RICHELLE JEAN MUÑEZ

844 ZAMUDIO, MA SHEENADEL BILBAO

845 ZEQUERRA, DENNIS MICHAEL ESTEBAN

846 ZUNIEGA, RONALYN GUERRERO

