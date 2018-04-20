Friday, April 20, 2018
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    846 examinees pass the Midwife Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 846 out of 2,145 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Pharmacy in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2018.

    Seq. No. Name

    1 ABA, LIEZEL NEMEÑO
    2 ABA, SUNSHINE SARDALLA
    3 ABARIENTOS, ANGELICA RITCYL LAMPREA
    4 ABDILLAH, ESMAEL LOKES
    5 ABDULLA, MERFAUJA AMMANG
    6 ABDULLA, RAFIDA YUSOP
    7 ABDULLAH, NORSIDAH MACADATO
    8 ABDURAHMAN, NURHUDA SALI
    9 ABELLA, BIANCA CAMILLE LABOS
    10 ABETO, ALEX DARREN MAGAN
    11 ABREGANA, JESSA GORRES
    12 ACHAY, CATHYRINE MADOLARA
    13 ACOPIO, JESEBEL BELANGBELANG
    14 ACORDON, BRENDEL LYN TONELADA
    15 ADAM, BERHANA SAMPULNA
    16 ADJURAN, ALTISA HASSAN
    17 ADOK, RAYHAN PANANGGULON
    18 AGANAD, APPLE JOY TABULA
    19 AGONSAN, SHARMIN POSCARRO
    20 AGREDA, ANNAMARIE SILVA
    21 AGUILAR, JUNEVILLE RIO DUMAWA
    22 AGUIRRE, RUDELIZA SAPICO
    23 AHMAD, AYLEEN MUSA
    24 AINODEN, NADJMEAH BASIR
    25 AKMAD, ALMIRA NANDING
    26 ALAMO, EDEN MAY ABINAL
    27 ALARCON, CRISTY PANA
    28 ALBERTO, DANICA CARBONA
    29 ALCONCER, CHEENEE KARL MANSIBANG
    30 ALDOVINO, MARIA CONCEPCION GABA
    31 ALEGRE, ROSIEL VILLALUNA
    32 ALEJANDRO, CHONA DELOS SANTOS
    33 ALI, ANIE SALAM ONGAYO
    34 ALI, ASNIA PACALUNA
    35 ALI, RAKILA LATIP
    36 ALISDAN, EDITHA MELCHOR
    37 ALMASODA, ANGELICA NATAD
    38 ALONZO, LYZZA SILAYA
    39 ALQUIZAR, MAE SALIOT
    40 AMAN, CATHERINE CLAUDETTE
    41 AMAN, JENNIE ANN SIEMBRE
    42 AMANTIAD, ROBELYN QUEZON
    43 AMELON, SITTIE AIZA KANAPIA
    44 AMIKER, RAIHANA SAUMAY
    45 AMING, RHENRAINA JAIRULLA
    46 AMINOLA, MARY JANE MAMPAO
    47 AMORADO, GERALDINE MAURICIO
    48 AMPUAN, MOSMERA CABUGATAN
    49 ANDILAB, LIEZL LAGATA
    51 ANDOY, ZYRILLE JOY CATIPON
    52 ANDOYO, APRIL JOY COSTO
    53 ANDRES, MARIETER BANCOLO
    54 ANGKAL, MAYJHARA PAHM
    55 ANGNIE, JANIFAH MACARAMBON
    56 ANITO, JENELYN ARAYAN
    57 ANQUILLANO, JENNIFER FLORENTINO
    58 ANTIPOLO, WIMALYN TENORIO
    59 ANTONIO, JIMELYN TRESVALLES
    60 APOSTOL, GABRIECANE LOMBO
    61 AQUINO, FEMAR PAGAYON
    62 ARANJUEZ, CHRIS JOY ATONDUCAN
    63 ARATUC, SITTIE JOHAIRA MACALAWAN
    64 ARBOLEDA, GRACE TEJADA
    65 AREGLO, ALONA
    66 AREVALO, JAENY ANN MARISTELA
    67 ARIEM, MA KRISTINA DE LEON
    68 ARIP, NADIA TAMPALAN
    69 ARMENIO, JUDY ANN DIVINAGRACIA
    70 ARQUILLO, DEVORRAH MADAMBA
    71 ASDAIN, ALNALIZA ALIMUDDIN
    72 ASEBI, ROHANA TARETTE
    73 ASIM, JAINAB GUIMBA
    74 ASIM, MONALISA MUSA
    75 ASTRONOMO, PRINCESS MAGUYON
    76 ATITEO, BLESSIE GAY CONCEPCION
    77 ATURDIDO, DIANA PAUNEL
    78 AUNAL, SARWA GUMUNTUL
    79 AUSTRIA, ANGELICA LUISA DE GUZMAN
    80 AYAG, GENEVA INABIOGAN
    81 AYATE, RISA ALFORNON
    82 AYSON, GLENDA LAGULA
    83 AYUNAN, SAMRA SIRAD
    84 AZUCENA, ELIZA RICO
    85 BAAY, NECHEAL SIBONGA
    86 BABAO, MAIDA SALWANG
    87 BACALSO, MEANN RICO
    88 BACAN, ALONA SAPID
    89 BACAOCO, PRESCILA DE LA CRUZ
    90 BACHILLER, LIANNE JANE NIEVA
    91 BACOLOD, STEPHANE AGTE
    92 BACUS, HOLY TIFFANY SEGUNDINO
    93 BAGUIWAN, CHARLIE PILO
    94 BAIH, MUDZDALIFA JAMANON
    95 BAJADO, KIRSTY NICOLE MONTEJO
    96 BAJAO, JASMINE LYN ALONZO
    97 BALAMAL, SHIRLEY PEDTUKASAN
    98 BALANI, GINELYN VILLAROSA
    99 BALASABAS, HYANNAH ANDREA AM-IS
    100 BALAWAG, MARIVIC DUMILAM
    101 BALAYYA, SAWIE CHAOWAN
    102 BALEOS, MIA BARBARA RUBLICA
    103 BALISADO, EUSEBIA PAGTALUNAN
    104 BALISTA, JOY MIASIL VIER LAMOSTE
    105 BALMATERO, ANGELA LAURITA
    106 BALO, KIARA FERNANDEZ
    107 BALOLOY, PRINCESS COLEEN BOOK
    108 BALUNO, PAHANI SANTI
    109 BANAAG, MARY JANE ABION
    110 BANDE, REGIELYN GUMAGAY
    111 BANDOL, ALYSSA MARIE SANTOS
    112 BANDOLA, DARYL JAMES HAGOS
    113 BANGCARAY, LOIDA ABLETIS
    114 BANTAC, MARJIE ALMADIN
    115 BANTARASA, SHERLYN JAMIRUL
    116 BANTAS, MAHA ABING
    117 BANZON, ARZEL CHEREMIERE TAYONG
    118 BAON, ZEUS MERVIN SELLOTE
    119 BARAHAMA, VERONICA JARRAIN
    120 BARAUNTONG, NORMINA TAHA
    121 BARBUCO, DIANA MARIE MISTA
    122 BARDAJE, JONALYN CORDERO
    123 BARIBAR, REYNALYN POTOT
    124 BARIQUIT, MERY JOY PAÑARES
    125 BARODI, SAMSIA TAMBILAWAN
    126 BARQUILLA, ELLA LAGAS
    127 BARRA, ANDREA ALMAZAR
    128 BARUT, JANNELA GALAPON
    129 BARUZO, JAYNEVA BAGAYAO
    130 BASILAN, SHERAINIE ONG
    131 BASON, JOCELYN TII
    132 BAT-AO, VENA MICHELLE HUNIOG
    133 BATAWIG, JENNY LYN CORDOVA
    134 BATION, HANILYN CINCO
    135 BATUA-AN, SANAH RATABAN
    136 BATUCAN, WENGIE LYN TOÑACAO
    137 BAUTISTA, FAITH MONIQUE AGCAOILI
    138 BAYNOSA, KRIS JEAN LOPEZ
    139 BAÑAGA, MARIA TERESA MAESA
    140 BECAD, MARY JANE CAOILI
    141 BELAS, JENJIRLYN DESANTORES
    142 BELINO, MERRY ANN PALAGANAS
    143 BELLEZA, MARIE JOY PATAWARAN
    144 BELLORA, EUNICE SIOCO
    145 BELTRAN, EMELIE ANN
    146 BELUAN, MELINDA CALIGNER
    147 BENGARO, EVA RINGON
    148 BENITO, MAYRA NASIRIN
    149 BENOSA, JURIS FLORDELIZ
    150 BERBENZANA, RANYA DURON
    151 BERNADAS, XENIA GALVEZ
    152 BERSAMIN, REYZALIN NICOLAS
    153 BESORIO, BERNADETTE PABUAYA
    154 BILAGOT, RAQUEL GASMEN
    155 BILOCURA, ANNEL MIANO
    156 BINAS, JYNS JESSIL PERRERA
    157 BITOON, EDRALYN JOY MAMPARAIR
    158 BIYANG, MINA MALAO
    159 BOLINA, GIA PALERMO
    160 BONIFACIO, LUCILE MARIE YUMUL
    161 BONUAN, MARJORIE MARAGGON
    162 BOTAL, NOVELYN NANONG
    163 BOTE, FRANCIELLA VILLA DEL REY
    164 BRAZOS, JOANNA CLARITO
    165 BRETAÑA, JOANN REQUISO
    166 BRILLANTES, ABIGAIL LLANERA
    167 BRILLANTES, RACHEL ANGELIE CERENO
    168 BRIONES, MIRASOL ANNE PAUNIL
    169 BUCA, MAY CAPUYAN
    170 BUCOY, MARIAM MAY CUADRA
    171 BUENAVENTE, MARJORIE ILARDE
    172 BUGTONG, MARILA GANGA-EY
    173 BULA, AYLAH MONTIC
    174 BULAHAN, CHIZZANE FAITH LABAD-LABAD
    175 BULAHAN, ZYRA KAY SONUGAN
    176 BULLAG, CHRISTINE LANGI
    177 CABALLERO, RANNEL SIERRA
    178 CABANILLA, LESLY ANN ALARDE
    179 CABAÑA, NORJAINA SAYNO
    180 CABUGATAN, ASLIA MACARAMBON
    181 CACAYAN, CHRISTINE REBLEZA
    182 CAGUIOA, DIARY ARCAN
    183 CAL, AMABEL ABUGAN
    184 CALABANO, MARJORIE RAMOS
    185 CALAGUI, JULIETA SAGASAG
    186 CALANOGA, KATHERINE HERUELA
    187 CALASAGON, SUPIYA KANUHANG
    188 CALCAÑA, JENNY JARANILLA
    189 CAMARUDIN, ASNIA BALABAGAN
    190 CAMID, JOHARA MONDI
    191 CAMPILLA, JOHN ALLEN ESTRAÑERO
    192 CAMPOS, GEORGIE PONTILLO
    193 CANDAROMA, ALLAN JOSEPH SEVA
    194 CAPADA, NERISA LENTIJA
    195 CAPITO, MARY FE POROL
    196 CARAMBA, REALYN MANGIDUYOS
    197 CARLOBOS, JACQUELYN PAET
    198 CASAN, MAYA TRINIDAD
    199 CASINOVA, KIRNA
    200 CASPE, FLORIEL KRIS MUHI
    201 CASTILLET, CHARITY LACERNA
    202 CASTINO, JEZZEL CABASE
    203 CASUCO, SHERYLA CANCAIDA
    204 CATAMIN, GINAVIE PAGAYON
    205 CATIPAY, JEEZER BUENAVISTA
    206 CATORCE, THEMIS RUBILLOS
    207 CATURAS, HYZELLE MAE ACAJA
    208 CAYANAN, NIÑA BIANCA DE LEON
    209 CAYUBIT, PRIME ANN AMBASA
    210 CAÑETE, ESTER CABACABA
    211 CELLO, MERGIE TOM-EN
    212 CHANG, TARFALYN ISNANI
    213 CHOA, LOREBELLE GRABANZOR
    214 CIELO, MINDA FERNANDEZ
    215 CLANZA, ANGELICA MARASIGAN
    216 CLARIN, GERLYN
    217 CLEMENTE, MARK REYES
    218 CLEMENTE, VERNA LINA KINAO
    219 COGO, PRINCESS SHANINE RUBIO
    220 COLLERA, JULIE ANN BERMAS
    221 CONDINO, KRYSTAL MAE ABANILLA
    222 CONSTANTINO, GLENN JR REUBAL
    223 CORDERO, DAINE ALO
    224 CORPUS, RUBIE SOLO
    225 CORPUZ, MARICEL IYANA
    226 COSTA, ARNIE BENDAÑA
    227 CRESPO, SHEILA VALDEZ
    228 CRUZ, LEONORA VENASQUEZ
    229 CUACHIN, ALYSSAH REYES
    230 CUAÑO, MAYETH SANCHEZ
    231 CURAMMENG, JECEL BEDONIA
    232 CUTAMORA, MYRA MAE ANGCO
    233 DADANG, JOVENLUZ ACLAO
    234 DADURAL, MARYANN GALUTAN
    235 DAGOHOY, REYNALIN BANDA
    236 DAGSA, LYZA MAE GATCHITORENA
    237 DAIS, NURHIDA MARUJI
    238 DAJOYA, ZAIRA RODRIGO
    239 DALA, SHIELA KALAW
    240 DALINDING, SITTIE ZEENA TANGURAK
    241 DALOGDOG, DANIELA MARIE TOBIA
    242 DALUMPINES, PLENKY LARAYA
    243 DALUPERE, DIVINE GRACE BERDERA
    244 DANGI, ROSE ANGELICA GAYYAMAN
    245 DANIEL, MARILOU GAMBOC
    246 DAO-AYAN, JULIE-IRIFF BONGLAS
    247 DAUH, LIDJA RAMOS
    248 DAWAGAN, AIZA AWINGAN
    249 DAYAO, JAYA MAE PITLONGAY
    250 DAYO, DIANA ROSE TABAN
    251 DE ASIS, ANALIZA GUMAPAC
    252 DE CASTRO, ANDRO AMORES
    253 DE GUZMAN, BERNADETTE JACOB
    254 DE JESUS, JEAL ENGADA
    255 DE LA PEÑA, LIECA ANGELICA BACUS
    256 DE LO VIRGES, JHANICE PANIZAL
    257 DE LOS SANTOS, CINDY TUAZON
    258 DE OCAMPO, ROCCA LAURENTE
    259 DE VERA, JOSEL ESTEBAN
    260 DEL MONTE, ROSEMARIE TEJUME
    261 DELA CRUZ, CRISTIN QUEEN MADARCOS
    262 DELA CRUZ, LEILA LYN CABANES
    263 DELA CRUZ, MARY JANE BADURIA
    264 DELA CRUZ, ROSE ANN SANTARIN
    265 DELA ROSA, MOONYEN PILLAS
    266 DELEMA, JUVY SORIANO
    267 DELICANO, CHARLYN AMANTE
    268 DELMO, JAMAICAH MASINGER
    269 DESIERTO, ESCARLATTI JOY JUBILO
    270 DEYTO, ANGELICA LAGARDE
    271 DIAZ, SHEENA VIE BELEN
    272 DIEZMO, GIA MONIQUE CUATON
    273 DIMAO, NADIA SALIK
    274 DINSAY, NESSY MARCEL
    275 DISAWALEN, OMAIMA PANGAWILAN
    276 DISOMANGCOP, ROHAIDA LANTUD
    277 DIZON, LIEZL OBIACORO
    278 DIZON, QUEENY ROSE DANGANAN
    279 DOFITAS, ANGELA SUZANNE LASTIMOZA
    280 DOMINGO, SHERY BANGLOY
    281 DONATO, MARIA ROSARIO DELOS ANGELES BERNARDO
    282 DONDOYANO, ANABETH JUAGPAO
    283 DOROY, DANICA BAGUIO
    284 DU, LAYLA LECCIONES
    285 DUGANG, RIZA ARRIBE
    286 DULAWAN, AIZA WASINGAN
    287 DULAY, MHERY BUNUAN
    288 DUMANTAY, JULIE ANNE MAIKA TAMAYO
    289 DUMAUA, MARYFE TUMAMAO
    290 DUMDUM, MARESSE MONDRAGON
    291 DURA, MILDRED CESPON
    292 DURAN, ALREX JAMES SUMALPONG
    293 DURAN, JANINE ALLYSSA LOFRANDADO
    294 EBBAH, AIDA MOHAMMAD
    295 EBOJO, DESTINIE JOY TAMO
    296 EDDUBA, EVELYN
    297 EGAL, ALMERA SAIK
    298 EGOY, ANNIE DESOLOC
    299 EJARA, JOAN SIGLOS
    300 ELANO, ANGELICA SALALIMA
    301 ELIAS, NORHANNIAH MASARANGA
    302 ELLO, RIZIEL MAY PADAYHAG
    303 ELMIE, ADZTRELL TAN
    304 EMPAL, ARNA KUGA
    305 EMPIALES, MARIA CRISTINA CAÑADA
    306 ENDAILA, AYESHA ALLY ZANGCALA
    307 ENOMAR, FLORY-AN BACALING
    308 EPISTOLA, MARY JANE ALMIRANTE
    309 ESCALANTE, VARHIELYN MORES
    310 ESCOTE, COLEEN KEITH MENDOZA
    311 ESMAEL, NORAYA LINTONGAN
    312 ESMAEL, SAMRAH HASSAN
    313 ESMILLO, KHARLENE VENTOCILLA
    314 ESPARIZ, ROSY MER CONSTANTINO
    315 ESPINOSA, MARIA ELLA ABAYAN
    316 ESPIRITU, CHARLOTTE DIOSO
    317 ESQUIBEL, ALIESA CUENZA
    318 ESTRELLA, JOSE ANGELITO FENIS
    319 ESTUDILLO, EDLYN HILARIO
    320 EVARISTO, JEANETTE ALODIA CALIMAG
    321 EVASCO, MARILYN EMVERGA
    322 FABROS, JUBEVINA MAY MAGUIGAD
    323 FAJARDO, KATHLEEN PRINCESS BARACENA
    324 FELICES, MA KRISTINA JACULINA
    325 FERNANDEZ, ANGELICA TABACON
    326 FERNANDEZ, JUVY REYES
    327 FERRER, JAZMIN PALOMARES
    328 FERRER, JOAN EUNICE MUTUC
    329 FIEL, LADY DIANN EDILLO
    330 FLORES, ANALYN CAMU
    331 FLORES, EVELYN MARTIZANO
    332 FOLLOSCO, PAULA DENIZE RAFANAN
    333 FONTANILLA, AIZA ESTOESTA
    334 FORNAL, NOVA JANE DALISAY
    335 FRANCIA, CHERYBIE RAINE GARIPLAN
    336 FRANCISCO, EDELYN RAMOS
    337 FRANCISCO, ELIZABETH DALAO
    338 FRANCISCO, VEL JOHN ABRIGO
    339 FUCIO, DONNA MAE ENRERA
    340 FUENTESPINA, RIDAFLOR CASIM
    341 GABUCAN, LUOREHMAE AMPULLER
    342 GABUTAN, CHRISTIANE MAE CANO
    343 GADDI, APRIL GRACE PAULE
    344 GALACAN, GENE ROSE ROMANOS
    345 GALICIA, MERIE FRANCE ABAC
    346 GALINATO, BEVERLY GABON
    347 GALLA, EMALYN GALLARDO
    348 GALLEGO, SHIELA MAE SUALIBIOS
    349 GALUARDO, DAYANARA LOU BOLIN
    350 GALUCAN, JOYLYN MACALISANG
    351 GALVAN, MA IRISH SAMERAN
    352 GANAS, NIÑA DANIELA ABARCA
    353 GARCES, JANEEN MAE LAPAS
    354 GARCIA, JOLINA INONG
    355 GARCIA, ZEINA JEREVE REYES
    356 GARDON, ANA MARIE GARALDE
    357 GARDOSE, MARIA FRITZIE PEREZ
    358 GARFIL, CHRISHA CLAUDINE LOJERA
    359 GASCON, AIRIELLE MYKKO AGUSTIN
    360 GATAN, CRYSTELLE JANE ELNAR
    361 GAWONGNA, JEZEL NGAYAAN
    362 GAYAO, EVELYN VALEROSO
    363 GEDA, JAINIA MAE CARAMPOT
    364 GELACIO, CRIS ORCULLO
    365 GEMINIANO, DEMI LYKA ROMANO
    366 GENEZA, DIOSCORA LACABA
    367 GENIZA, JOSEFA RIZALINA CONTRERAS
    368 GEPULLANO, ARMEIN SURALTA
    369 GERALDE, MILANIE MAABA
    370 GERMO, JEZREEL CARLINE BAYRON
    371 GO, PAULA JANE DANGAT
    372 GOLLAYAN, FLORENCE CASAS
    373 GONZALES, ANGELICA HIPOLITO
    374 GONZALO, MARICEL DOÑA
    375 GOYENA, CHARMY MARAÑA
    376 GOYLAN, DIANNA ROSE HAPITAN
    377 GOZO, MARY MAE LOMAT
    378 GRIMALDO, KIMBERLY ROSE JUVIDA
    379 GUAZA, MIG MIG DESCALSO
    380 GUAZA, NANCY ABROGAR
    381 GUERRA, CHRISTINE RUTHER DONOSO
    382 GUERRERO, KRIS ANGELA CARANDANG
    383 GUIAMAD, BAI SHAIKA MASLAMAMA
    384 GUIAMALON, AISA MAGUID
    385 GUIAMAN, ZURAINE TOMA
    386 GUIANI, WARDAH LUMAGAN
    387 GUIAPLOS, WAHIDA HASSAN
    388 GUIBAS, JULYN DALANGCO
    389 GUILAY, ROHAIMA PANAYAMAN
    390 GUILOT, ALMA BELECARIO
    391 GUMAN, JANET ANGHAD
    392 GUMPAL, MARIBEL CARCELLER
    393 GUTIERREZ, KIM
    394 GUZMAN, JONA MARIZ MACARAEG
    395 H ABBAS, AKSA ISMAIL
    396 H AMER, SITTIE ASIA PANDA
    397 HADJI, ELBELYN MAITEM
    398 HADJI NAIM, JEHAN HADJI SAID
    399 HAGUISAN, SHYNE GAIL MARIE CATOLICO
    400 HANTING, NIRFAJEANNE TAPSI
    401 HAOHAO, LIZA MADERA
    402 HARESCO, MARY GRACE SCHNAKE
    403 HASAN, AISA GIOSOP
    404 HASSIM, ZENAIDA ABDULLATIP
    405 HAVERIA, GRACE AGRAVANTE
    406 HAWARI, FAHRA BANGSA
    407 HEN-OD, CAROLYN
    408 HERBAS, RENILYN SIMBAJON
    409 HILARIO, AIMEE ANGELU TONIO
    410 HILOT, MELANIE TUSOY
    411 HIPOLITO, JONALYN SASTRE
    412 HITOSIS, NOEME HABIJAN
    413 HIYAMAN, JE MAYKA ABEEJEN DUMAPIS
    414 HO, RAHIMA ABUBAKAR
    415 HORNILLA, EMELIE SEMIRA
    416 HUBERO, RECHEL VILLAMOR
    417 IBIAS, ANGELICA BALDOZA
    418 IGNACIO, KATHLEEN CASTILLONES
    419 INIT, CELVIELYN FEIY BENITEZ
    420 INOCENCIO, GEMMA VILLEGAS
    421 ISAHAC, HAZEL SAMIDDIN
    422 JABBAR, CARIMA ARUMPAC
    423 JABINES, SERGIO PELESCO
    424 JACINTO, JADE APPLE ALAYON
    425 JAKOSALEM, MARY JOY GENOSA
    426 JAMOTILLO, BERYL WONG
    427 JENISAN, RACHEL DUANAN
    428 JESTRE, ROGELINA GOJO
    429 JIMENEZ, ANGELLIKA VILLASEÑOR
    430 JISON, VANEZZA MORALES
    431 JOMUAD, SHARRAMAE ALMAZAR
    432 JUAN, SHAIRA NICOLE
    433 JULKANAIN, NURJAINA TAKIH
    434 JUNAIN, MERSAIDA ALIMUDDIN
    435 KALID, ASMAINIE MUSTAPHA
    436 KARIL, NORISA BASA
    437 KHAN, NURRINA SAHID
    438 KUSAIN, NORAISA MAMALANGKAS
    439 LAB-ONGEN, JOVELYN BISOY
    440 LABANTINO, CHRISTINE BERNABE
    441 LABASTIDA, LIGAYA BILLONES
    442 LABRADOR, DANICA PONTALBA
    443 LABUGUEN, JENIE LAPITAN
    444 LACHUWAN, JURINIA VICENTE
    445 LAGABAN, EMILY BINWIHAN
    446 LAGRIMAS, KHATE FLORES
    447 LAJIM, AINA SAHIRUL
    448 LAMBAYONG, VALERY DAYAG
    449 LAMBIGUIT, MARJELYN AGRIPO
    450 LAMPONI, AKRIMA ANDOY
    451 LANTA, MOHASRA TATO
    452 LAO, SHERRY MAY PONTEVEDRA
    453 LAPINIG, BEVERLY PALMAERA
    454 LATTOT, NELIE BALINGGAO
    455 LAVARES, AIZA CLAVERIA
    456 LAWAG, AINI MARIE ARANCANA
    457 LAYUGAN, KATRINA WACAL
    458 LEACHON, PRECIOUS ANNE VILLANUEVA
    459 LEAL, KEY ANN ATO
    460 LEVITA, ZANDRA MAE CABIGAS
    461 LIBRANDO, FEBELOU VIRTUCIO
    462 LIGSAY, GERLYN BUENO
    463 LIGUAN, CHARIE MAE GEDALANGA
    464 LIM, ANCHENN VEE CABALLERO
    465 LIMETA, MA MICHAELA TABIOS
    466 LITIGAN, SITTIE AHLEEN MANDAKAWAN
    467 LIWAN, GENEVIEVE ATTABAN
    468 LLANA, RHODA MAE MARTINEZ
    469 LLANETA, MIRA FLOR FUNELAS
    470 LLONA, MIKI LLANA
    471 LOFRANCO, EDEN VITOR
    472 LOLO, MADELYN DIAMANTE
    473 LOMENARIO, HONEY GRACE UBANTE
    474 LOPEGA, GRAZILIA ANGELICA OLIVEROS
    475 LOPEZ, BENGALINA VELASCO
    476 LOPEZ, SHIELA MAE BAUTISTA
    477 LOREJAS, MARICRIS ARAÑADOR
    478 LU, MICHELLE FERNANDEZ
    479 LUCIO, CHERRY MAY JACOBA
    480 LUMABAS, KREZZEL BA-A
    481 LUMAMBAS, HASMIA AYOB
    482 LUMAWIG, JAYSON PANAGSAGAN
    483 LUMINGKIT, KHYSSHA CLAIRE DOJINOG
    484 LUMIWAN, FLORA MAE BAYAONA
    485 LUMNA, FAISA TABTAB
    486 LUNASCO, SHENNA MAE SIBALA
    487 LUTANG, SHEILA MAE INGO
    488 MACABATO, HIDAYA DATU-IMAM
    489 MACANAS, JHESSA MAE VERGARA
    490 MACARAMPAT, NORAISA PAKINUGUN
    491 MACARIMBANG, OLINDANG URAY
    492 MACARIO, IRISH NORLYN BANATAO
    493 MACCOL, ANABEL CAWILAN
    494 MACMOD, NORIA DAGADAS
    495 MACUJA, JASMIN JOY ANDO
    496 MADILAT, FARRAH SHANE CHAMO
    497 MADLAHUDDIN, SITTI ALMA ALJAWAWI
    498 MAGALLANES, ANA MAE DELA JOTA
    499 MAGALLENA, HAZEL JOY NOBLE
    500 MAGBANUA, KATHERYN GRACE RODRIGUEZ
    501 MAGBANUA, ORLY JHON DEMOCRITO
    502 MAGLINTE, MICHELLE DIAZ
    503 MAGTULIS, SHELLA JEAN SAMILLANO
    504 MAHIMPIT, JONABEE RABUTAN
    505 MAHINAY, ROSHIL VISITACION
    506 MAING, NOR-IN PAWA
    507 MAING, NORHANA ASAH
    508 MAISO, FELICITA TAGUDIN
    509 MAKUDA, MIKEE HIKARI MALGAPO
    510 MALAGA, SHEILA MAE PACLIBAR
    511 MALANG, MARIA KRISTINA NAVARRO
    512 MALAYO, REBECA CABALLES
    513 MAMANAO, AMORY CODAMOS
    514 MAMATON, ASLEAH MOROG
    515 MANALO, JENNY ROSE BUENAVENTURA
    516 MANES, ZERRIS JOY OCENAR
    517 MANGADANG, ANISA DARANDA
    518 MANGADLAO, SHAIRA MARIZ ORTEGA
    519 MANGANSAKAN, AUBREY MASABPI
    520 MANGAO, KISSIE JOY TABAQUE
    521 MANGAWANG, DOLORES LAWAS
    522 MANGODA, NAELAH SARIP
    523 MANGOMPIG, JOHARA DUMACON
    524 MANGUTONG, NORMINA LINGCOB
    525 MANISAN, NURSAIDA MUNIB
    526 MANONSOL, RAYHANA SUMILALAO
    527 MANTILLA, REYMAR VETE
    528 MANUEL, JOHN FRANCIS LAGASCA
    529 MANUEL, LHEIRTHIA JHYANE GEROZAGA
    530 MANZANO, ROSE JANE CANOSA
    531 MARFIL, JOLLIBEE MILLAMENA
    532 MARGALLO, MAE RHEA JUNE GUATNO
    533 MARINO, ANNABELLE ROMANO
    534 MASAOAY, RHACEL GIFT AZURIN
    535 MASBON, RASMINA SAHIBAD
    536 MASCARIÑAS, JELHEN BILLANO
    537 MASILLAM, MELISA KAHAL
    538 MAT-AN, ZENAIDA AMOR MALICAY
    539 MATA, MARY FRANCE TAGALOG
    540 MATON, BAI REHANA DIOCOLANO
    541 MAÑIBO, SHERYL TORRIBIEL
    542 MEDRANO, MA CLARISSA QUINTIA
    543 MEDRANO, MARILYN COLIFLORES
    544 MENDOZA, CHELSEA FAITH MENDEZ
    545 MENDOZA, FLORENCIA ANTONIO
    546 MENDOZA, NESSA BARRO
    547 MENOS, JEFFERLYN SILOY
    548 MERCADO, RHEA JANE VILLACORTA
    549 MESEQUITA, JUNALYN GUMITON
    550 MICARSOS, AYREEH OBLEPIAS
    551 MIJARES, KATHERINE OCTUBRE
    552 MIJARES, MA VICTORIA BORJA
    553 MINA, LEONARDO BARGA
    554 MINAS, MICHELLE ALOSTE
    555 MINO, NORHANIE DIMALNA
    556 MIRO, ROHAINA LIDASAN
    557 MISARE, REA MAE ANTIQUE
    558 MOAMAR, RAHIMA PANGANDAMAN
    559 MOCSIR, NORSAIFAH SALIC
    560 MOHAMMAD, MARY CRIS DAWILA
    561 MOHARRAM, MAVINA ALI
    562 MOLINA, JESICA BUYET
    563 MONDEJAR, MA REMIE DEL ROSARIO
    564 MONTALES, EUNICE MAJADILLAS
    565 MONTEMAYORES, LEA BANQUIAO
    566 MORALES, ANA MARIE MANGALONZO
    567 MOSCOSA, CLAIRE BIANES
    568 MOSQUERA, CINDY DERUTA
    569 MOSQUETES, KAREN ANGELA GAMBONG
    570 MOTE, JASMIN GUINAL
    571 MURIO, EVELYN ALFARO
    572 MUSA, CHARMINE DE LUNA
    573 MUSA, NORHAYA ALI
    574 MUSALLA, BEBING LOMOTOM
    575 MUSAYYA, NERSALYN PAWAIH
    576 MUSNIT, SHIELA MAY PEÑARANDA
    577 MUSTAPHA, SAGUIRA GUIAPAL
    578 NACION, MA ELAINE PAULAR
    579 NAJ-CHUMAN, EVALYN NATANNONG
    580 NANOLAN, LUISA TUMANA
    581 NAVACILLA, CHRISTY JEAN DIAZ
    582 NAVAN, KYRANEL MAGYANO
    583 NAVARRO, GIRLIE BAROTA
    584 NAVARRO, LOVELY HONOR
    585 NAVARROZA, LESLIE ACAO
    586 NELMIDA, GRETCHEN VALDEZ
    587 NGAYAWON, HUMILYN DANGIN
    588 NICOLAS, CHARITO ALIBADBARIN
    589 NOCES, RINALYN CORTEZ
    590 NOPIA, SANDRA ARTIZUELA
    591 NUÑEZ, JESIE CAPADISO
    592 OBUSAN, JOYCE FATIMA HERNANDEZ
    593 OGONG, MARIBETH DANONG
    594 OLAJAY, CHARINA MAE LLENOS
    595 OMAL, ARNAIDA ADAM
    596 OMAMOS, JOHN KENNY QUEBEC
    597 OMAR, NORIA MONICO
    598 ONDI, SAIDA PENDATU
    599 ONIOT, ROSENE ALVAÑEZ
    600 ORTILE, REFREDA DACERA
    601 ORTIZ, CLARE MARIE JUNZALE OCHEA
    602 PACIO, DIANE FERNANDO
    603 PADCAYAN, KAREN MONGAO
    604 PADILLA, PAMELA PATAKSIL
    605 PADUGA, KISHA MAE FELIZARTE
    606 PAETE, JO ANN MAE CAGARA
    607 PAGDILAO, SHELLA MARY VALENZUELA
    608 PAHOYO, ELF JEDD NEGRITE
    609 PALABRICA, MARIE FRANCES BALDELOVAR
    610 PALADIN, ZYRA IMPAS
    611 PALEC, KIMVERLIE VILLA
    612 PALLAR, JEAN GANIA
    613 PALLAY, EDNA SIWAS
    614 PALMES, ANGELICA BAGUE
    615 PALO, MARY ANN BERMEJO
    616 PALOMAR, JOAHNE PAULINE ALMIRANTE
    617 PAMONAG, KIMBERLY MAGBANUA
    618 PAN, STEPHANIE MYRAH FLORES
    619 PANANGUILAN, SITTIE KASANDRA UY
    620 PANGASIAN, MARY ANN JIMELO
    621 PANIMBANGAN, ROCHELLE MANGOD
    622 PANIQUE, MARITES ACUPAN
    623 PARAGOSO, MARY JANE ENRICOSO
    624 PARAISO, CAMELA BRAVA
    625 PARAMO, ELGERELYN EJOS
    626 PARREÑO, ALYSSA BERCASIO
    627 PARROCHA, ANNA MAY WAYASEN
    628 PASCUA, MISCHELLE ANE SANCHEZ
    629 PASCUAL, KRISTEL JOY ARCILLAS
    630 PASCUAL, MAREJOY PREGILLANA
    631 PASTORAL, MICHAEL ANGELO NONALE
    632 PATOSA, JEAN PA-ALAN
    633 PAWAC, AMY LATTOT
    634 PAYANGGA, BABYROSE UGYAB
    635 PAYSA, MARINA CADISEL
    636 PELLAZO, MARY FATIMA GONZAGA
    637 PENCILO, JANITA ORLANI
    638 PEQUE, CHERRY JANE BAISAC
    639 PERALTA, CATHERINE BUCO
    640 PERALTA, JACKIELYN DUNGAO
    641 PERAREN, APRIL MAY ARNIDO
    642 PEREGRINO, LAURENCE GENOVIA
    643 PESA, JUNALYN DONAYRE
    644 PEÑA, THERESA ANNE MALIGAT
    645 PEÑARANDA, JESSA SALANDO
    646 PIGSA, GIRLY BILLIET
    647 PILIIN, YANILYN CANTOR
    648 PIMENTEL, BEBERLY TAMAYO
    649 PINEDA, CHARLOTTE GRACE
    650 PINKIHAN, JEANETTE PINDUG
    651 PLACIA, ENRIQUE JR CABARSE
    652 POBLETE, MA FLORABELLE TABILISMA
    653 POLANCOS, VIN-VIN VILLAR
    654 POLOC, DESIREE BACDANGAN
    655 POLVORIZA, KAREN SAN ANDRES
    656 PONCE, MICHELLE CAINDAY
    657 PORQUEDO, JESSA ONATO
    658 PORTIN, MARIA CRISTINA HUBILLA
    659 PRADO, JOANNE BACAY
    660 PREGONERO, KATHLEEN ANN GONZALES
    661 PUNGHAN, HEIDI JOY BUY-A
    662 PUSAYEN, FELISA ABAN
    663 PUSOD, GINA FRANCE MONTEBON
    664 PUYOH, NADIA ARQUIZA
    665 QUIANE, MARIVIC RENACIA
    666 QUIAPO, TRIXIE JO ARRANGUEZ
    667 QUIBOYEN, JOAN PAÑE
    668 QUIZA, LEA YOHANON
    669 RABOY, LEI ANTHONETTE RACSA
    670 RADOC, CHRISTINE MAE EGE
    671 RAGAY, ELLENE MAE TORRES
    672 RAGURO, JADE GERMAN
    673 RAMELB, JESSICA-JOY RAMELB
    674 RAMOS, ADRIAN HORT DUREMDES
    675 RAMOS, DIANA ROSE CAPISTRANO
    676 RAMOS, EDELYN GAOIRAN
    677 RANGASA, ANTERO CLARIDAD
    678 RANIS, ANAMAE MORATA
    679 RAÑISES, JENEE PROGOSO
    680 REAÑO, RENIA BETTY DUNLAO
    681 REBANZA, NORHANIE BAUNTO
    682 REBATO, DIANA ROSE BALMES
    683 REBUCIAS, JUNARACE ASILO
    684 REGAL, JELINA VI RIVERA
    685 REGALA, FEBBIE LYN
    686 REGALA, MARY ROSE BARCIAL
    687 REGINIO, MELANIE CAMENGAY
    688 REGINO, CHARLENE GRACE SUMALO
    689 REGUNTON, MARYJANE
    690 REYES, JESSA VEGA
    691 RICAFORT, KAREN JOY PEDREGOSA
    692 RICO, CECILIA BACALSO
    693 RIOBUYA, REBECCA DE ASIS
    694 RIVERA, CHERRY ANN CALMA
    695 RIVERA, DEVONARE DE LEON
    696 RIVERO, MARIROSE BALCUEVA
    697 ROALES, MARIALISA DURAN
    698 ROJAS, SHAIRA PASCUAL
    699 ROLA, MAUREEN BUONA
    700 ROLDAN, LOI GAMIER
    701 ROMAGOS, MAY DELA CRUZ
    702 ROMANO, SHAIRA MAE MALVAROSA
    703 RONABIO, PAMELA CALICOY
    704 ROSELLO, MA KATRINA BALUGO
    705 ROSIN, LORY VALLADOLID
    706 RUBILLOS, JAMELA LUMBA
    707 RULIOG, MARY ANGELIQUE
    708 RULONA, VIA BUGAS
    709 RUSIANA, MEAH BUREROS
    710 SABTARI, TADZ MAHAL JALAIDE
    711 SAGADRACA, RIENA GAYYAD
    712 SAGGOT, JOCELYN NGANIP
    713 SAKONG, BENIALOT MAENG
    714 SALANGUSTE, JOJI DAPILOS
    715 SALAZAR, IZA ALI
    716 SALDO, LOVELYN JOY TOBONGBANWA
    717 SALI, ADREINE MARIE RABINO
    718 SALIDO, JANIDA LEMBAK
    719 SALIK, SHAIMA AARON MUSTAPHA
    720 SALISE, MARY ANN PAGALAN
    721 SALVADOR, JESSA LARA
    722 SALVADOR, SHEILA BUGAYONG
    723 SALVAN, MARIA DEVEY POLANIO
    724 SALVAÑA, MARY JOY NERI
    725 SAMILLANO, ARLENE TICYO
    726 SAMON, CECILE JOY SALMORIN
    727 SAMONTE, GLYZZA MAY TUDLA
    728 SAMPANG, LAILA AMIL
    729 SAN DIEGO, PAULA CRISTINA TAN
    730 SAN PEDRO, GRACE JUMMEL TUMANGAN
    731 SANCHEZ, KRISTINE MAE ROM
    732 SANCHEZ, MARRIANEDY CAYUNDA
    733 SANDELIÑA, BAIMON CANDADO
    734 SANONG, SHEEN FORTUNA
    735 SANTIAGO, ANGELICA FORDAN
    736 SANTIAGO, EVELYN BOLIVAR
    737 SANTIAGO, PEARLY MARTE
    738 SANTOCIDAD, EFA MARIE BUSTINERA
    739 SANTOS, JARYL JADE ALBARAN
    740 SANTOS, KAREN GALAPON
    741 SANTOS, MARY GRACE PEÑA
    742 SAPAL, NORHANA BALDEK
    743 SARABOSING, EVA MAE EGOY
    744 SARICAL, LA COLA MAE CIRIACO
    745 SARIP, MUHAIMA ALAWI
    746 SARMIENTO, HAZZLE FRANZ BULAHAN
    747 SARVIDA, MAVREEN BALUSADA
    748 SASTRILLO, VIVIEN AVISO
    749 SAYARI, RIYANG PALA
    750 SECARRO, APRIL ROSE ISIANG
    751 SEGURITAN, MA JACLYN FE NAVARRO
    752 SEMBLANTE, RODALYN CAJES
    753 SERENIO, RUDILYN MACADANGDANG
    754 SESCON, BERLEN
    755 SEVELLEJO, JOCELYN APAWAN
    756 SILDO, ZENEBETH SERDONCILLO
    757 SININING, JUDY ANN PERALTA
    758 SINSUAT, JALILAH HADJI JAMAL
    759 SION, ESTHER SAVILLINA
    760 SIOSAN, MARSYL ENALPE
    761 SOGILLO, KRIZZA GARCIA
    762 SOLAYAO, MELISSA SALENTES
    763 SOLIS, VINA HELIS
    764 SOLLER, ABELARDO JR TUMANGUIL
    765 SOLOMON, CHARINNA MEI SORIANO
    766 SOLOMON, JEANZY AMIGO
    767 SORIANO, CHRISTLLY TIMBAL
    768 SORIAO, RHEA MAE TUSI
    769 SUCUANO, VANESSA SALAPUNEN
    770 SUDAYPAN, NYCA LUZ BOLINGET
    771 SUGAWA, EDALYN SHIN-I CHAN
    772 SUMAGAYSAY, JEZZA ALULOD
    773 SUMINGON, RHEA MALANNAG
    774 SUNIGA, VERONICA ALEXANDRIA CASCAYAN
    775 SURUIZ, CYNDI BENASA
    776 TABIOS, LALEINE BUCAG
    777 TABLIGAN, SHAIRA JONGCO
    778 TABORA, VENNE KEILAH MALDO
    779 TAGALICUD, LEIZEL BALANAY
    780 TAHUM, EMILY TABABA
    781 TAIÑO, MAYDIRENCE CARRASCAL
    782 TAJALLAIN, ANJELYN AGUILLO
    783 TALUPA, JANISA MAE RAGUAL
    784 TAMLES, MICHELL-ANN RECOPELASCION
    785 TAMPARAN, ASMARA MACASI
    786 TAN, JACKIE LOU FEIJOO
    787 TAN, ROMARIE GALLO
    788 TANYO, HARNITA IDANG
    789 TAPERE, ZOIE KRYSTINE DENSING
    790 TARADJI, JAHARA JAMMIH
    791 TAUH, NIELA HAMJA
    792 TAYAO, JOLINA JANE SUMABAT
    793 TENEBROSO, SHARON SEÑORON
    794 TESORO, LALAINE ZARAGOSA
    795 TIAM, MAY ROSE OYOD
    796 TOBIAS, MARIA ROXANNE AUSTRIA
    797 TOCAO, JULIE TIAGO
    798 TOLENTINO, BLISS PICARRA
    799 TRINIDAD, CHERRY MAE BENEDICTO
    800 TRIVIÑO, NORAFLOR BALDERAS
    801 TUBAT, LESLIE ORTEGA
    802 TUBOG, KAREEN ALIPIAN
    803 TUMBALI, AMEERA AMBAL
    804 TUNGCUL, JOYNALYN LAGUITAO
    805 TUNGUL, ANTHONY ROSE CUSIPAG
    806 UBANG, JOLINA AVANCE
    807 UNIDA, MARY JANE ENDRINO
    808 URBINA, MERSA CABUENAS
    809 USI, JOANA MARIE DE GUZMAN
    810 USMAN, JEHAN SOONG
    811 USMAN, SAGUIRA KAMSALI
    812 USMAN, SUJARTO ABUBAKAR
    813 USOP, CZARINA SATOL
    814 USSAM, FREYCIA KIMPA
    815 UYAG, ARBAYA BALATAMAY
    816 VALDEZ, FATIMA PACIS
    817 VALDEZ, SHIRLEY GALLANGI
    818 VALENZONA, OLIVIA FORTO
    819 VALIENTE, ROSHILE JANE GUIBAO
    820 VALONES, ETHEL CUBILAN
    821 VARGAS, MISHELLE ZAFE
    822 VEGA, ALIAH JOYCE LAO
    823 VELASCO, RICHENDA BERONILLA
    824 VELASQUEZ, CHERRY MAE PUREZA
    825 VENZON, ALEXIS DE LEON
    826 VERGARA, MARY GRACE SABORDO
    827 VIDAL, JEANETTE URZUA
    828 VIERNES, JONAFE LALANTAN
    829 VILLAFLOR, PRINCESS DAGDAG
    830 VILLAHERMOSA, STEPHANIE JEWEL VICERA
    831 VILLANUEVA, IVY DALIT
    832 VILLANUEVA, MA JELLEN MAMENG
    833 VILLANUEVA, RUTH MAE DAVIDE
    834 VILLAR, GERLYN SEBARIA
    835 VILLARENTE, IRISH HERNANDO
    836 VILLARINO, MARIA PAULETTE LLOREN
    837 VILLARMINO, JEAN NOYNAY
    838 VILLAS, LEONA FRANCISCO
    839 VILLENA, MITZILA ANGEL MEDRANO
    840 VIVERO, ANGELICA LACSON
    841 WAKAY, SALMAN DUNGAN
    842 YABO, GLEENSTINE ROLLEN
    843 YBAÑEZ, RICHELLE JEAN MUÑEZ
    844 ZAMUDIO, MA SHEENADEL BILBAO
    845 ZEQUERRA, DENNIS MICHAEL ESTEBAN
    846 ZUNIEGA, RONALYN GUERRERO

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