846 examinees pass the Midwife Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 846 out of 2,145 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Pharmacy in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2018.
Seq. No. Name
1 ABA, LIEZEL NEMEÑO
2 ABA, SUNSHINE SARDALLA
3 ABARIENTOS, ANGELICA RITCYL LAMPREA
4 ABDILLAH, ESMAEL LOKES
5 ABDULLA, MERFAUJA AMMANG
6 ABDULLA, RAFIDA YUSOP
7 ABDULLAH, NORSIDAH MACADATO
8 ABDURAHMAN, NURHUDA SALI
9 ABELLA, BIANCA CAMILLE LABOS
10 ABETO, ALEX DARREN MAGAN
11 ABREGANA, JESSA GORRES
12 ACHAY, CATHYRINE MADOLARA
13 ACOPIO, JESEBEL BELANGBELANG
14 ACORDON, BRENDEL LYN TONELADA
15 ADAM, BERHANA SAMPULNA
16 ADJURAN, ALTISA HASSAN
17 ADOK, RAYHAN PANANGGULON
18 AGANAD, APPLE JOY TABULA
19 AGONSAN, SHARMIN POSCARRO
20 AGREDA, ANNAMARIE SILVA
21 AGUILAR, JUNEVILLE RIO DUMAWA
22 AGUIRRE, RUDELIZA SAPICO
23 AHMAD, AYLEEN MUSA
24 AINODEN, NADJMEAH BASIR
25 AKMAD, ALMIRA NANDING
26 ALAMO, EDEN MAY ABINAL
27 ALARCON, CRISTY PANA
28 ALBERTO, DANICA CARBONA
29 ALCONCER, CHEENEE KARL MANSIBANG
30 ALDOVINO, MARIA CONCEPCION GABA
31 ALEGRE, ROSIEL VILLALUNA
32 ALEJANDRO, CHONA DELOS SANTOS
33 ALI, ANIE SALAM ONGAYO
34 ALI, ASNIA PACALUNA
35 ALI, RAKILA LATIP
36 ALISDAN, EDITHA MELCHOR
37 ALMASODA, ANGELICA NATAD
38 ALONZO, LYZZA SILAYA
39 ALQUIZAR, MAE SALIOT
40 AMAN, CATHERINE CLAUDETTE
41 AMAN, JENNIE ANN SIEMBRE
42 AMANTIAD, ROBELYN QUEZON
43 AMELON, SITTIE AIZA KANAPIA
44 AMIKER, RAIHANA SAUMAY
45 AMING, RHENRAINA JAIRULLA
46 AMINOLA, MARY JANE MAMPAO
47 AMORADO, GERALDINE MAURICIO
48 AMPUAN, MOSMERA CABUGATAN
49 ANDILAB, LIEZL LAGATA
51 ANDOY, ZYRILLE JOY CATIPON
52 ANDOYO, APRIL JOY COSTO
53 ANDRES, MARIETER BANCOLO
54 ANGKAL, MAYJHARA PAHM
55 ANGNIE, JANIFAH MACARAMBON
56 ANITO, JENELYN ARAYAN
57 ANQUILLANO, JENNIFER FLORENTINO
58 ANTIPOLO, WIMALYN TENORIO
59 ANTONIO, JIMELYN TRESVALLES
60 APOSTOL, GABRIECANE LOMBO
61 AQUINO, FEMAR PAGAYON
62 ARANJUEZ, CHRIS JOY ATONDUCAN
63 ARATUC, SITTIE JOHAIRA MACALAWAN
64 ARBOLEDA, GRACE TEJADA
65 AREGLO, ALONA
66 AREVALO, JAENY ANN MARISTELA
67 ARIEM, MA KRISTINA DE LEON
68 ARIP, NADIA TAMPALAN
69 ARMENIO, JUDY ANN DIVINAGRACIA
70 ARQUILLO, DEVORRAH MADAMBA
71 ASDAIN, ALNALIZA ALIMUDDIN
72 ASEBI, ROHANA TARETTE
73 ASIM, JAINAB GUIMBA
74 ASIM, MONALISA MUSA
75 ASTRONOMO, PRINCESS MAGUYON
76 ATITEO, BLESSIE GAY CONCEPCION
77 ATURDIDO, DIANA PAUNEL
78 AUNAL, SARWA GUMUNTUL
79 AUSTRIA, ANGELICA LUISA DE GUZMAN
80 AYAG, GENEVA INABIOGAN
81 AYATE, RISA ALFORNON
82 AYSON, GLENDA LAGULA
83 AYUNAN, SAMRA SIRAD
84 AZUCENA, ELIZA RICO
85 BAAY, NECHEAL SIBONGA
86 BABAO, MAIDA SALWANG
87 BACALSO, MEANN RICO
88 BACAN, ALONA SAPID
89 BACAOCO, PRESCILA DE LA CRUZ
90 BACHILLER, LIANNE JANE NIEVA
91 BACOLOD, STEPHANE AGTE
92 BACUS, HOLY TIFFANY SEGUNDINO
93 BAGUIWAN, CHARLIE PILO
94 BAIH, MUDZDALIFA JAMANON
95 BAJADO, KIRSTY NICOLE MONTEJO
96 BAJAO, JASMINE LYN ALONZO
97 BALAMAL, SHIRLEY PEDTUKASAN
98 BALANI, GINELYN VILLAROSA
99 BALASABAS, HYANNAH ANDREA AM-IS
100 BALAWAG, MARIVIC DUMILAM
101 BALAYYA, SAWIE CHAOWAN
102 BALEOS, MIA BARBARA RUBLICA
103 BALISADO, EUSEBIA PAGTALUNAN
104 BALISTA, JOY MIASIL VIER LAMOSTE
105 BALMATERO, ANGELA LAURITA
106 BALO, KIARA FERNANDEZ
107 BALOLOY, PRINCESS COLEEN BOOK
108 BALUNO, PAHANI SANTI
109 BANAAG, MARY JANE ABION
110 BANDE, REGIELYN GUMAGAY
111 BANDOL, ALYSSA MARIE SANTOS
112 BANDOLA, DARYL JAMES HAGOS
113 BANGCARAY, LOIDA ABLETIS
114 BANTAC, MARJIE ALMADIN
115 BANTARASA, SHERLYN JAMIRUL
116 BANTAS, MAHA ABING
117 BANZON, ARZEL CHEREMIERE TAYONG
118 BAON, ZEUS MERVIN SELLOTE
119 BARAHAMA, VERONICA JARRAIN
120 BARAUNTONG, NORMINA TAHA
121 BARBUCO, DIANA MARIE MISTA
122 BARDAJE, JONALYN CORDERO
123 BARIBAR, REYNALYN POTOT
124 BARIQUIT, MERY JOY PAÑARES
125 BARODI, SAMSIA TAMBILAWAN
126 BARQUILLA, ELLA LAGAS
127 BARRA, ANDREA ALMAZAR
128 BARUT, JANNELA GALAPON
129 BARUZO, JAYNEVA BAGAYAO
130 BASILAN, SHERAINIE ONG
131 BASON, JOCELYN TII
132 BAT-AO, VENA MICHELLE HUNIOG
133 BATAWIG, JENNY LYN CORDOVA
134 BATION, HANILYN CINCO
135 BATUA-AN, SANAH RATABAN
136 BATUCAN, WENGIE LYN TOÑACAO
137 BAUTISTA, FAITH MONIQUE AGCAOILI
138 BAYNOSA, KRIS JEAN LOPEZ
139 BAÑAGA, MARIA TERESA MAESA
140 BECAD, MARY JANE CAOILI
141 BELAS, JENJIRLYN DESANTORES
142 BELINO, MERRY ANN PALAGANAS
143 BELLEZA, MARIE JOY PATAWARAN
144 BELLORA, EUNICE SIOCO
145 BELTRAN, EMELIE ANN
146 BELUAN, MELINDA CALIGNER
147 BENGARO, EVA RINGON
148 BENITO, MAYRA NASIRIN
149 BENOSA, JURIS FLORDELIZ
150 BERBENZANA, RANYA DURON
151 BERNADAS, XENIA GALVEZ
152 BERSAMIN, REYZALIN NICOLAS
153 BESORIO, BERNADETTE PABUAYA
154 BILAGOT, RAQUEL GASMEN
155 BILOCURA, ANNEL MIANO
156 BINAS, JYNS JESSIL PERRERA
157 BITOON, EDRALYN JOY MAMPARAIR
158 BIYANG, MINA MALAO
159 BOLINA, GIA PALERMO
160 BONIFACIO, LUCILE MARIE YUMUL
161 BONUAN, MARJORIE MARAGGON
162 BOTAL, NOVELYN NANONG
163 BOTE, FRANCIELLA VILLA DEL REY
164 BRAZOS, JOANNA CLARITO
165 BRETAÑA, JOANN REQUISO
166 BRILLANTES, ABIGAIL LLANERA
167 BRILLANTES, RACHEL ANGELIE CERENO
168 BRIONES, MIRASOL ANNE PAUNIL
169 BUCA, MAY CAPUYAN
170 BUCOY, MARIAM MAY CUADRA
171 BUENAVENTE, MARJORIE ILARDE
172 BUGTONG, MARILA GANGA-EY
173 BULA, AYLAH MONTIC
174 BULAHAN, CHIZZANE FAITH LABAD-LABAD
175 BULAHAN, ZYRA KAY SONUGAN
176 BULLAG, CHRISTINE LANGI
177 CABALLERO, RANNEL SIERRA
178 CABANILLA, LESLY ANN ALARDE
179 CABAÑA, NORJAINA SAYNO
180 CABUGATAN, ASLIA MACARAMBON
181 CACAYAN, CHRISTINE REBLEZA
182 CAGUIOA, DIARY ARCAN
183 CAL, AMABEL ABUGAN
184 CALABANO, MARJORIE RAMOS
185 CALAGUI, JULIETA SAGASAG
186 CALANOGA, KATHERINE HERUELA
187 CALASAGON, SUPIYA KANUHANG
188 CALCAÑA, JENNY JARANILLA
189 CAMARUDIN, ASNIA BALABAGAN
190 CAMID, JOHARA MONDI
191 CAMPILLA, JOHN ALLEN ESTRAÑERO
192 CAMPOS, GEORGIE PONTILLO
193 CANDAROMA, ALLAN JOSEPH SEVA
194 CAPADA, NERISA LENTIJA
195 CAPITO, MARY FE POROL
196 CARAMBA, REALYN MANGIDUYOS
197 CARLOBOS, JACQUELYN PAET
198 CASAN, MAYA TRINIDAD
199 CASINOVA, KIRNA
200 CASPE, FLORIEL KRIS MUHI
201 CASTILLET, CHARITY LACERNA
202 CASTINO, JEZZEL CABASE
203 CASUCO, SHERYLA CANCAIDA
204 CATAMIN, GINAVIE PAGAYON
205 CATIPAY, JEEZER BUENAVISTA
206 CATORCE, THEMIS RUBILLOS
207 CATURAS, HYZELLE MAE ACAJA
208 CAYANAN, NIÑA BIANCA DE LEON
209 CAYUBIT, PRIME ANN AMBASA
210 CAÑETE, ESTER CABACABA
211 CELLO, MERGIE TOM-EN
212 CHANG, TARFALYN ISNANI
213 CHOA, LOREBELLE GRABANZOR
214 CIELO, MINDA FERNANDEZ
215 CLANZA, ANGELICA MARASIGAN
216 CLARIN, GERLYN
217 CLEMENTE, MARK REYES
218 CLEMENTE, VERNA LINA KINAO
219 COGO, PRINCESS SHANINE RUBIO
220 COLLERA, JULIE ANN BERMAS
221 CONDINO, KRYSTAL MAE ABANILLA
222 CONSTANTINO, GLENN JR REUBAL
223 CORDERO, DAINE ALO
224 CORPUS, RUBIE SOLO
225 CORPUZ, MARICEL IYANA
226 COSTA, ARNIE BENDAÑA
227 CRESPO, SHEILA VALDEZ
228 CRUZ, LEONORA VENASQUEZ
229 CUACHIN, ALYSSAH REYES
230 CUAÑO, MAYETH SANCHEZ
231 CURAMMENG, JECEL BEDONIA
232 CUTAMORA, MYRA MAE ANGCO
233 DADANG, JOVENLUZ ACLAO
234 DADURAL, MARYANN GALUTAN
235 DAGOHOY, REYNALIN BANDA
236 DAGSA, LYZA MAE GATCHITORENA
237 DAIS, NURHIDA MARUJI
238 DAJOYA, ZAIRA RODRIGO
239 DALA, SHIELA KALAW
240 DALINDING, SITTIE ZEENA TANGURAK
241 DALOGDOG, DANIELA MARIE TOBIA
242 DALUMPINES, PLENKY LARAYA
243 DALUPERE, DIVINE GRACE BERDERA
244 DANGI, ROSE ANGELICA GAYYAMAN
245 DANIEL, MARILOU GAMBOC
246 DAO-AYAN, JULIE-IRIFF BONGLAS
247 DAUH, LIDJA RAMOS
248 DAWAGAN, AIZA AWINGAN
249 DAYAO, JAYA MAE PITLONGAY
250 DAYO, DIANA ROSE TABAN
251 DE ASIS, ANALIZA GUMAPAC
252 DE CASTRO, ANDRO AMORES
253 DE GUZMAN, BERNADETTE JACOB
254 DE JESUS, JEAL ENGADA
255 DE LA PEÑA, LIECA ANGELICA BACUS
256 DE LO VIRGES, JHANICE PANIZAL
257 DE LOS SANTOS, CINDY TUAZON
258 DE OCAMPO, ROCCA LAURENTE
259 DE VERA, JOSEL ESTEBAN
260 DEL MONTE, ROSEMARIE TEJUME
261 DELA CRUZ, CRISTIN QUEEN MADARCOS
262 DELA CRUZ, LEILA LYN CABANES
263 DELA CRUZ, MARY JANE BADURIA
264 DELA CRUZ, ROSE ANN SANTARIN
265 DELA ROSA, MOONYEN PILLAS
266 DELEMA, JUVY SORIANO
267 DELICANO, CHARLYN AMANTE
268 DELMO, JAMAICAH MASINGER
269 DESIERTO, ESCARLATTI JOY JUBILO
270 DEYTO, ANGELICA LAGARDE
271 DIAZ, SHEENA VIE BELEN
272 DIEZMO, GIA MONIQUE CUATON
273 DIMAO, NADIA SALIK
274 DINSAY, NESSY MARCEL
275 DISAWALEN, OMAIMA PANGAWILAN
276 DISOMANGCOP, ROHAIDA LANTUD
277 DIZON, LIEZL OBIACORO
278 DIZON, QUEENY ROSE DANGANAN
279 DOFITAS, ANGELA SUZANNE LASTIMOZA
280 DOMINGO, SHERY BANGLOY
281 DONATO, MARIA ROSARIO DELOS ANGELES BERNARDO
282 DONDOYANO, ANABETH JUAGPAO
283 DOROY, DANICA BAGUIO
284 DU, LAYLA LECCIONES
285 DUGANG, RIZA ARRIBE
286 DULAWAN, AIZA WASINGAN
287 DULAY, MHERY BUNUAN
288 DUMANTAY, JULIE ANNE MAIKA TAMAYO
289 DUMAUA, MARYFE TUMAMAO
290 DUMDUM, MARESSE MONDRAGON
291 DURA, MILDRED CESPON
292 DURAN, ALREX JAMES SUMALPONG
293 DURAN, JANINE ALLYSSA LOFRANDADO
294 EBBAH, AIDA MOHAMMAD
295 EBOJO, DESTINIE JOY TAMO
296 EDDUBA, EVELYN
297 EGAL, ALMERA SAIK
298 EGOY, ANNIE DESOLOC
299 EJARA, JOAN SIGLOS
300 ELANO, ANGELICA SALALIMA
301 ELIAS, NORHANNIAH MASARANGA
302 ELLO, RIZIEL MAY PADAYHAG
303 ELMIE, ADZTRELL TAN
304 EMPAL, ARNA KUGA
305 EMPIALES, MARIA CRISTINA CAÑADA
306 ENDAILA, AYESHA ALLY ZANGCALA
307 ENOMAR, FLORY-AN BACALING
308 EPISTOLA, MARY JANE ALMIRANTE
309 ESCALANTE, VARHIELYN MORES
310 ESCOTE, COLEEN KEITH MENDOZA
311 ESMAEL, NORAYA LINTONGAN
312 ESMAEL, SAMRAH HASSAN
313 ESMILLO, KHARLENE VENTOCILLA
314 ESPARIZ, ROSY MER CONSTANTINO
315 ESPINOSA, MARIA ELLA ABAYAN
316 ESPIRITU, CHARLOTTE DIOSO
317 ESQUIBEL, ALIESA CUENZA
318 ESTRELLA, JOSE ANGELITO FENIS
319 ESTUDILLO, EDLYN HILARIO
320 EVARISTO, JEANETTE ALODIA CALIMAG
321 EVASCO, MARILYN EMVERGA
322 FABROS, JUBEVINA MAY MAGUIGAD
323 FAJARDO, KATHLEEN PRINCESS BARACENA
324 FELICES, MA KRISTINA JACULINA
325 FERNANDEZ, ANGELICA TABACON
326 FERNANDEZ, JUVY REYES
327 FERRER, JAZMIN PALOMARES
328 FERRER, JOAN EUNICE MUTUC
329 FIEL, LADY DIANN EDILLO
330 FLORES, ANALYN CAMU
331 FLORES, EVELYN MARTIZANO
332 FOLLOSCO, PAULA DENIZE RAFANAN
333 FONTANILLA, AIZA ESTOESTA
334 FORNAL, NOVA JANE DALISAY
335 FRANCIA, CHERYBIE RAINE GARIPLAN
336 FRANCISCO, EDELYN RAMOS
337 FRANCISCO, ELIZABETH DALAO
338 FRANCISCO, VEL JOHN ABRIGO
339 FUCIO, DONNA MAE ENRERA
340 FUENTESPINA, RIDAFLOR CASIM
341 GABUCAN, LUOREHMAE AMPULLER
342 GABUTAN, CHRISTIANE MAE CANO
343 GADDI, APRIL GRACE PAULE
344 GALACAN, GENE ROSE ROMANOS
345 GALICIA, MERIE FRANCE ABAC
346 GALINATO, BEVERLY GABON
347 GALLA, EMALYN GALLARDO
348 GALLEGO, SHIELA MAE SUALIBIOS
349 GALUARDO, DAYANARA LOU BOLIN
350 GALUCAN, JOYLYN MACALISANG
351 GALVAN, MA IRISH SAMERAN
352 GANAS, NIÑA DANIELA ABARCA
353 GARCES, JANEEN MAE LAPAS
354 GARCIA, JOLINA INONG
355 GARCIA, ZEINA JEREVE REYES
356 GARDON, ANA MARIE GARALDE
357 GARDOSE, MARIA FRITZIE PEREZ
358 GARFIL, CHRISHA CLAUDINE LOJERA
359 GASCON, AIRIELLE MYKKO AGUSTIN
360 GATAN, CRYSTELLE JANE ELNAR
361 GAWONGNA, JEZEL NGAYAAN
362 GAYAO, EVELYN VALEROSO
363 GEDA, JAINIA MAE CARAMPOT
364 GELACIO, CRIS ORCULLO
365 GEMINIANO, DEMI LYKA ROMANO
366 GENEZA, DIOSCORA LACABA
367 GENIZA, JOSEFA RIZALINA CONTRERAS
368 GEPULLANO, ARMEIN SURALTA
369 GERALDE, MILANIE MAABA
370 GERMO, JEZREEL CARLINE BAYRON
371 GO, PAULA JANE DANGAT
372 GOLLAYAN, FLORENCE CASAS
373 GONZALES, ANGELICA HIPOLITO
374 GONZALO, MARICEL DOÑA
375 GOYENA, CHARMY MARAÑA
376 GOYLAN, DIANNA ROSE HAPITAN
377 GOZO, MARY MAE LOMAT
378 GRIMALDO, KIMBERLY ROSE JUVIDA
379 GUAZA, MIG MIG DESCALSO
380 GUAZA, NANCY ABROGAR
381 GUERRA, CHRISTINE RUTHER DONOSO
382 GUERRERO, KRIS ANGELA CARANDANG
383 GUIAMAD, BAI SHAIKA MASLAMAMA
384 GUIAMALON, AISA MAGUID
385 GUIAMAN, ZURAINE TOMA
386 GUIANI, WARDAH LUMAGAN
387 GUIAPLOS, WAHIDA HASSAN
388 GUIBAS, JULYN DALANGCO
389 GUILAY, ROHAIMA PANAYAMAN
390 GUILOT, ALMA BELECARIO
391 GUMAN, JANET ANGHAD
392 GUMPAL, MARIBEL CARCELLER
393 GUTIERREZ, KIM
394 GUZMAN, JONA MARIZ MACARAEG
395 H ABBAS, AKSA ISMAIL
396 H AMER, SITTIE ASIA PANDA
397 HADJI, ELBELYN MAITEM
398 HADJI NAIM, JEHAN HADJI SAID
399 HAGUISAN, SHYNE GAIL MARIE CATOLICO
400 HANTING, NIRFAJEANNE TAPSI
401 HAOHAO, LIZA MADERA
402 HARESCO, MARY GRACE SCHNAKE
403 HASAN, AISA GIOSOP
404 HASSIM, ZENAIDA ABDULLATIP
405 HAVERIA, GRACE AGRAVANTE
406 HAWARI, FAHRA BANGSA
407 HEN-OD, CAROLYN
408 HERBAS, RENILYN SIMBAJON
409 HILARIO, AIMEE ANGELU TONIO
410 HILOT, MELANIE TUSOY
411 HIPOLITO, JONALYN SASTRE
412 HITOSIS, NOEME HABIJAN
413 HIYAMAN, JE MAYKA ABEEJEN DUMAPIS
414 HO, RAHIMA ABUBAKAR
415 HORNILLA, EMELIE SEMIRA
416 HUBERO, RECHEL VILLAMOR
417 IBIAS, ANGELICA BALDOZA
418 IGNACIO, KATHLEEN CASTILLONES
419 INIT, CELVIELYN FEIY BENITEZ
420 INOCENCIO, GEMMA VILLEGAS
421 ISAHAC, HAZEL SAMIDDIN
422 JABBAR, CARIMA ARUMPAC
423 JABINES, SERGIO PELESCO
424 JACINTO, JADE APPLE ALAYON
425 JAKOSALEM, MARY JOY GENOSA
426 JAMOTILLO, BERYL WONG
427 JENISAN, RACHEL DUANAN
428 JESTRE, ROGELINA GOJO
429 JIMENEZ, ANGELLIKA VILLASEÑOR
430 JISON, VANEZZA MORALES
431 JOMUAD, SHARRAMAE ALMAZAR
432 JUAN, SHAIRA NICOLE
433 JULKANAIN, NURJAINA TAKIH
434 JUNAIN, MERSAIDA ALIMUDDIN
435 KALID, ASMAINIE MUSTAPHA
436 KARIL, NORISA BASA
437 KHAN, NURRINA SAHID
438 KUSAIN, NORAISA MAMALANGKAS
439 LAB-ONGEN, JOVELYN BISOY
440 LABANTINO, CHRISTINE BERNABE
441 LABASTIDA, LIGAYA BILLONES
442 LABRADOR, DANICA PONTALBA
443 LABUGUEN, JENIE LAPITAN
444 LACHUWAN, JURINIA VICENTE
445 LAGABAN, EMILY BINWIHAN
446 LAGRIMAS, KHATE FLORES
447 LAJIM, AINA SAHIRUL
448 LAMBAYONG, VALERY DAYAG
449 LAMBIGUIT, MARJELYN AGRIPO
450 LAMPONI, AKRIMA ANDOY
451 LANTA, MOHASRA TATO
452 LAO, SHERRY MAY PONTEVEDRA
453 LAPINIG, BEVERLY PALMAERA
454 LATTOT, NELIE BALINGGAO
455 LAVARES, AIZA CLAVERIA
456 LAWAG, AINI MARIE ARANCANA
457 LAYUGAN, KATRINA WACAL
458 LEACHON, PRECIOUS ANNE VILLANUEVA
459 LEAL, KEY ANN ATO
460 LEVITA, ZANDRA MAE CABIGAS
461 LIBRANDO, FEBELOU VIRTUCIO
462 LIGSAY, GERLYN BUENO
463 LIGUAN, CHARIE MAE GEDALANGA
464 LIM, ANCHENN VEE CABALLERO
465 LIMETA, MA MICHAELA TABIOS
466 LITIGAN, SITTIE AHLEEN MANDAKAWAN
467 LIWAN, GENEVIEVE ATTABAN
468 LLANA, RHODA MAE MARTINEZ
469 LLANETA, MIRA FLOR FUNELAS
470 LLONA, MIKI LLANA
471 LOFRANCO, EDEN VITOR
472 LOLO, MADELYN DIAMANTE
473 LOMENARIO, HONEY GRACE UBANTE
474 LOPEGA, GRAZILIA ANGELICA OLIVEROS
475 LOPEZ, BENGALINA VELASCO
476 LOPEZ, SHIELA MAE BAUTISTA
477 LOREJAS, MARICRIS ARAÑADOR
478 LU, MICHELLE FERNANDEZ
479 LUCIO, CHERRY MAY JACOBA
480 LUMABAS, KREZZEL BA-A
481 LUMAMBAS, HASMIA AYOB
482 LUMAWIG, JAYSON PANAGSAGAN
483 LUMINGKIT, KHYSSHA CLAIRE DOJINOG
484 LUMIWAN, FLORA MAE BAYAONA
485 LUMNA, FAISA TABTAB
486 LUNASCO, SHENNA MAE SIBALA
487 LUTANG, SHEILA MAE INGO
488 MACABATO, HIDAYA DATU-IMAM
489 MACANAS, JHESSA MAE VERGARA
490 MACARAMPAT, NORAISA PAKINUGUN
491 MACARIMBANG, OLINDANG URAY
492 MACARIO, IRISH NORLYN BANATAO
493 MACCOL, ANABEL CAWILAN
494 MACMOD, NORIA DAGADAS
495 MACUJA, JASMIN JOY ANDO
496 MADILAT, FARRAH SHANE CHAMO
497 MADLAHUDDIN, SITTI ALMA ALJAWAWI
498 MAGALLANES, ANA MAE DELA JOTA
499 MAGALLENA, HAZEL JOY NOBLE
500 MAGBANUA, KATHERYN GRACE RODRIGUEZ
501 MAGBANUA, ORLY JHON DEMOCRITO
502 MAGLINTE, MICHELLE DIAZ
503 MAGTULIS, SHELLA JEAN SAMILLANO
504 MAHIMPIT, JONABEE RABUTAN
505 MAHINAY, ROSHIL VISITACION
506 MAING, NOR-IN PAWA
507 MAING, NORHANA ASAH
508 MAISO, FELICITA TAGUDIN
509 MAKUDA, MIKEE HIKARI MALGAPO
510 MALAGA, SHEILA MAE PACLIBAR
511 MALANG, MARIA KRISTINA NAVARRO
512 MALAYO, REBECA CABALLES
513 MAMANAO, AMORY CODAMOS
514 MAMATON, ASLEAH MOROG
515 MANALO, JENNY ROSE BUENAVENTURA
516 MANES, ZERRIS JOY OCENAR
517 MANGADANG, ANISA DARANDA
518 MANGADLAO, SHAIRA MARIZ ORTEGA
519 MANGANSAKAN, AUBREY MASABPI
520 MANGAO, KISSIE JOY TABAQUE
521 MANGAWANG, DOLORES LAWAS
522 MANGODA, NAELAH SARIP
523 MANGOMPIG, JOHARA DUMACON
524 MANGUTONG, NORMINA LINGCOB
525 MANISAN, NURSAIDA MUNIB
526 MANONSOL, RAYHANA SUMILALAO
527 MANTILLA, REYMAR VETE
528 MANUEL, JOHN FRANCIS LAGASCA
529 MANUEL, LHEIRTHIA JHYANE GEROZAGA
530 MANZANO, ROSE JANE CANOSA
531 MARFIL, JOLLIBEE MILLAMENA
532 MARGALLO, MAE RHEA JUNE GUATNO
533 MARINO, ANNABELLE ROMANO
534 MASAOAY, RHACEL GIFT AZURIN
535 MASBON, RASMINA SAHIBAD
536 MASCARIÑAS, JELHEN BILLANO
537 MASILLAM, MELISA KAHAL
538 MAT-AN, ZENAIDA AMOR MALICAY
539 MATA, MARY FRANCE TAGALOG
540 MATON, BAI REHANA DIOCOLANO
541 MAÑIBO, SHERYL TORRIBIEL
542 MEDRANO, MA CLARISSA QUINTIA
543 MEDRANO, MARILYN COLIFLORES
544 MENDOZA, CHELSEA FAITH MENDEZ
545 MENDOZA, FLORENCIA ANTONIO
546 MENDOZA, NESSA BARRO
547 MENOS, JEFFERLYN SILOY
548 MERCADO, RHEA JANE VILLACORTA
549 MESEQUITA, JUNALYN GUMITON
550 MICARSOS, AYREEH OBLEPIAS
551 MIJARES, KATHERINE OCTUBRE
552 MIJARES, MA VICTORIA BORJA
553 MINA, LEONARDO BARGA
554 MINAS, MICHELLE ALOSTE
555 MINO, NORHANIE DIMALNA
556 MIRO, ROHAINA LIDASAN
557 MISARE, REA MAE ANTIQUE
558 MOAMAR, RAHIMA PANGANDAMAN
559 MOCSIR, NORSAIFAH SALIC
560 MOHAMMAD, MARY CRIS DAWILA
561 MOHARRAM, MAVINA ALI
562 MOLINA, JESICA BUYET
563 MONDEJAR, MA REMIE DEL ROSARIO
564 MONTALES, EUNICE MAJADILLAS
565 MONTEMAYORES, LEA BANQUIAO
566 MORALES, ANA MARIE MANGALONZO
567 MOSCOSA, CLAIRE BIANES
568 MOSQUERA, CINDY DERUTA
569 MOSQUETES, KAREN ANGELA GAMBONG
570 MOTE, JASMIN GUINAL
571 MURIO, EVELYN ALFARO
572 MUSA, CHARMINE DE LUNA
573 MUSA, NORHAYA ALI
574 MUSALLA, BEBING LOMOTOM
575 MUSAYYA, NERSALYN PAWAIH
576 MUSNIT, SHIELA MAY PEÑARANDA
577 MUSTAPHA, SAGUIRA GUIAPAL
578 NACION, MA ELAINE PAULAR
579 NAJ-CHUMAN, EVALYN NATANNONG
580 NANOLAN, LUISA TUMANA
581 NAVACILLA, CHRISTY JEAN DIAZ
582 NAVAN, KYRANEL MAGYANO
583 NAVARRO, GIRLIE BAROTA
584 NAVARRO, LOVELY HONOR
585 NAVARROZA, LESLIE ACAO
586 NELMIDA, GRETCHEN VALDEZ
587 NGAYAWON, HUMILYN DANGIN
588 NICOLAS, CHARITO ALIBADBARIN
589 NOCES, RINALYN CORTEZ
590 NOPIA, SANDRA ARTIZUELA
591 NUÑEZ, JESIE CAPADISO
592 OBUSAN, JOYCE FATIMA HERNANDEZ
593 OGONG, MARIBETH DANONG
594 OLAJAY, CHARINA MAE LLENOS
595 OMAL, ARNAIDA ADAM
596 OMAMOS, JOHN KENNY QUEBEC
597 OMAR, NORIA MONICO
598 ONDI, SAIDA PENDATU
599 ONIOT, ROSENE ALVAÑEZ
600 ORTILE, REFREDA DACERA
601 ORTIZ, CLARE MARIE JUNZALE OCHEA
602 PACIO, DIANE FERNANDO
603 PADCAYAN, KAREN MONGAO
604 PADILLA, PAMELA PATAKSIL
605 PADUGA, KISHA MAE FELIZARTE
606 PAETE, JO ANN MAE CAGARA
607 PAGDILAO, SHELLA MARY VALENZUELA
608 PAHOYO, ELF JEDD NEGRITE
609 PALABRICA, MARIE FRANCES BALDELOVAR
610 PALADIN, ZYRA IMPAS
611 PALEC, KIMVERLIE VILLA
612 PALLAR, JEAN GANIA
613 PALLAY, EDNA SIWAS
614 PALMES, ANGELICA BAGUE
615 PALO, MARY ANN BERMEJO
616 PALOMAR, JOAHNE PAULINE ALMIRANTE
617 PAMONAG, KIMBERLY MAGBANUA
618 PAN, STEPHANIE MYRAH FLORES
619 PANANGUILAN, SITTIE KASANDRA UY
620 PANGASIAN, MARY ANN JIMELO
621 PANIMBANGAN, ROCHELLE MANGOD
622 PANIQUE, MARITES ACUPAN
623 PARAGOSO, MARY JANE ENRICOSO
624 PARAISO, CAMELA BRAVA
625 PARAMO, ELGERELYN EJOS
626 PARREÑO, ALYSSA BERCASIO
627 PARROCHA, ANNA MAY WAYASEN
628 PASCUA, MISCHELLE ANE SANCHEZ
629 PASCUAL, KRISTEL JOY ARCILLAS
630 PASCUAL, MAREJOY PREGILLANA
631 PASTORAL, MICHAEL ANGELO NONALE
632 PATOSA, JEAN PA-ALAN
633 PAWAC, AMY LATTOT
634 PAYANGGA, BABYROSE UGYAB
635 PAYSA, MARINA CADISEL
636 PELLAZO, MARY FATIMA GONZAGA
637 PENCILO, JANITA ORLANI
638 PEQUE, CHERRY JANE BAISAC
639 PERALTA, CATHERINE BUCO
640 PERALTA, JACKIELYN DUNGAO
641 PERAREN, APRIL MAY ARNIDO
642 PEREGRINO, LAURENCE GENOVIA
643 PESA, JUNALYN DONAYRE
644 PEÑA, THERESA ANNE MALIGAT
645 PEÑARANDA, JESSA SALANDO
646 PIGSA, GIRLY BILLIET
647 PILIIN, YANILYN CANTOR
648 PIMENTEL, BEBERLY TAMAYO
649 PINEDA, CHARLOTTE GRACE
650 PINKIHAN, JEANETTE PINDUG
651 PLACIA, ENRIQUE JR CABARSE
652 POBLETE, MA FLORABELLE TABILISMA
653 POLANCOS, VIN-VIN VILLAR
654 POLOC, DESIREE BACDANGAN
655 POLVORIZA, KAREN SAN ANDRES
656 PONCE, MICHELLE CAINDAY
657 PORQUEDO, JESSA ONATO
658 PORTIN, MARIA CRISTINA HUBILLA
659 PRADO, JOANNE BACAY
660 PREGONERO, KATHLEEN ANN GONZALES
661 PUNGHAN, HEIDI JOY BUY-A
662 PUSAYEN, FELISA ABAN
663 PUSOD, GINA FRANCE MONTEBON
664 PUYOH, NADIA ARQUIZA
665 QUIANE, MARIVIC RENACIA
666 QUIAPO, TRIXIE JO ARRANGUEZ
667 QUIBOYEN, JOAN PAÑE
668 QUIZA, LEA YOHANON
669 RABOY, LEI ANTHONETTE RACSA
670 RADOC, CHRISTINE MAE EGE
671 RAGAY, ELLENE MAE TORRES
672 RAGURO, JADE GERMAN
673 RAMELB, JESSICA-JOY RAMELB
674 RAMOS, ADRIAN HORT DUREMDES
675 RAMOS, DIANA ROSE CAPISTRANO
676 RAMOS, EDELYN GAOIRAN
677 RANGASA, ANTERO CLARIDAD
678 RANIS, ANAMAE MORATA
679 RAÑISES, JENEE PROGOSO
680 REAÑO, RENIA BETTY DUNLAO
681 REBANZA, NORHANIE BAUNTO
682 REBATO, DIANA ROSE BALMES
683 REBUCIAS, JUNARACE ASILO
684 REGAL, JELINA VI RIVERA
685 REGALA, FEBBIE LYN
686 REGALA, MARY ROSE BARCIAL
687 REGINIO, MELANIE CAMENGAY
688 REGINO, CHARLENE GRACE SUMALO
689 REGUNTON, MARYJANE
690 REYES, JESSA VEGA
691 RICAFORT, KAREN JOY PEDREGOSA
692 RICO, CECILIA BACALSO
693 RIOBUYA, REBECCA DE ASIS
694 RIVERA, CHERRY ANN CALMA
695 RIVERA, DEVONARE DE LEON
696 RIVERO, MARIROSE BALCUEVA
697 ROALES, MARIALISA DURAN
698 ROJAS, SHAIRA PASCUAL
699 ROLA, MAUREEN BUONA
700 ROLDAN, LOI GAMIER
701 ROMAGOS, MAY DELA CRUZ
702 ROMANO, SHAIRA MAE MALVAROSA
703 RONABIO, PAMELA CALICOY
704 ROSELLO, MA KATRINA BALUGO
705 ROSIN, LORY VALLADOLID
706 RUBILLOS, JAMELA LUMBA
707 RULIOG, MARY ANGELIQUE
708 RULONA, VIA BUGAS
709 RUSIANA, MEAH BUREROS
710 SABTARI, TADZ MAHAL JALAIDE
711 SAGADRACA, RIENA GAYYAD
712 SAGGOT, JOCELYN NGANIP
713 SAKONG, BENIALOT MAENG
714 SALANGUSTE, JOJI DAPILOS
715 SALAZAR, IZA ALI
716 SALDO, LOVELYN JOY TOBONGBANWA
717 SALI, ADREINE MARIE RABINO
718 SALIDO, JANIDA LEMBAK
719 SALIK, SHAIMA AARON MUSTAPHA
720 SALISE, MARY ANN PAGALAN
721 SALVADOR, JESSA LARA
722 SALVADOR, SHEILA BUGAYONG
723 SALVAN, MARIA DEVEY POLANIO
724 SALVAÑA, MARY JOY NERI
725 SAMILLANO, ARLENE TICYO
726 SAMON, CECILE JOY SALMORIN
727 SAMONTE, GLYZZA MAY TUDLA
728 SAMPANG, LAILA AMIL
729 SAN DIEGO, PAULA CRISTINA TAN
730 SAN PEDRO, GRACE JUMMEL TUMANGAN
731 SANCHEZ, KRISTINE MAE ROM
732 SANCHEZ, MARRIANEDY CAYUNDA
733 SANDELIÑA, BAIMON CANDADO
734 SANONG, SHEEN FORTUNA
735 SANTIAGO, ANGELICA FORDAN
736 SANTIAGO, EVELYN BOLIVAR
737 SANTIAGO, PEARLY MARTE
738 SANTOCIDAD, EFA MARIE BUSTINERA
739 SANTOS, JARYL JADE ALBARAN
740 SANTOS, KAREN GALAPON
741 SANTOS, MARY GRACE PEÑA
742 SAPAL, NORHANA BALDEK
743 SARABOSING, EVA MAE EGOY
744 SARICAL, LA COLA MAE CIRIACO
745 SARIP, MUHAIMA ALAWI
746 SARMIENTO, HAZZLE FRANZ BULAHAN
747 SARVIDA, MAVREEN BALUSADA
748 SASTRILLO, VIVIEN AVISO
749 SAYARI, RIYANG PALA
750 SECARRO, APRIL ROSE ISIANG
751 SEGURITAN, MA JACLYN FE NAVARRO
752 SEMBLANTE, RODALYN CAJES
753 SERENIO, RUDILYN MACADANGDANG
754 SESCON, BERLEN
755 SEVELLEJO, JOCELYN APAWAN
756 SILDO, ZENEBETH SERDONCILLO
757 SININING, JUDY ANN PERALTA
758 SINSUAT, JALILAH HADJI JAMAL
759 SION, ESTHER SAVILLINA
760 SIOSAN, MARSYL ENALPE
761 SOGILLO, KRIZZA GARCIA
762 SOLAYAO, MELISSA SALENTES
763 SOLIS, VINA HELIS
764 SOLLER, ABELARDO JR TUMANGUIL
765 SOLOMON, CHARINNA MEI SORIANO
766 SOLOMON, JEANZY AMIGO
767 SORIANO, CHRISTLLY TIMBAL
768 SORIAO, RHEA MAE TUSI
769 SUCUANO, VANESSA SALAPUNEN
770 SUDAYPAN, NYCA LUZ BOLINGET
771 SUGAWA, EDALYN SHIN-I CHAN
772 SUMAGAYSAY, JEZZA ALULOD
773 SUMINGON, RHEA MALANNAG
774 SUNIGA, VERONICA ALEXANDRIA CASCAYAN
775 SURUIZ, CYNDI BENASA
776 TABIOS, LALEINE BUCAG
777 TABLIGAN, SHAIRA JONGCO
778 TABORA, VENNE KEILAH MALDO
779 TAGALICUD, LEIZEL BALANAY
780 TAHUM, EMILY TABABA
781 TAIÑO, MAYDIRENCE CARRASCAL
782 TAJALLAIN, ANJELYN AGUILLO
783 TALUPA, JANISA MAE RAGUAL
784 TAMLES, MICHELL-ANN RECOPELASCION
785 TAMPARAN, ASMARA MACASI
786 TAN, JACKIE LOU FEIJOO
787 TAN, ROMARIE GALLO
788 TANYO, HARNITA IDANG
789 TAPERE, ZOIE KRYSTINE DENSING
790 TARADJI, JAHARA JAMMIH
791 TAUH, NIELA HAMJA
792 TAYAO, JOLINA JANE SUMABAT
793 TENEBROSO, SHARON SEÑORON
794 TESORO, LALAINE ZARAGOSA
795 TIAM, MAY ROSE OYOD
796 TOBIAS, MARIA ROXANNE AUSTRIA
797 TOCAO, JULIE TIAGO
798 TOLENTINO, BLISS PICARRA
799 TRINIDAD, CHERRY MAE BENEDICTO
800 TRIVIÑO, NORAFLOR BALDERAS
801 TUBAT, LESLIE ORTEGA
802 TUBOG, KAREEN ALIPIAN
803 TUMBALI, AMEERA AMBAL
804 TUNGCUL, JOYNALYN LAGUITAO
805 TUNGUL, ANTHONY ROSE CUSIPAG
806 UBANG, JOLINA AVANCE
807 UNIDA, MARY JANE ENDRINO
808 URBINA, MERSA CABUENAS
809 USI, JOANA MARIE DE GUZMAN
810 USMAN, JEHAN SOONG
811 USMAN, SAGUIRA KAMSALI
812 USMAN, SUJARTO ABUBAKAR
813 USOP, CZARINA SATOL
814 USSAM, FREYCIA KIMPA
815 UYAG, ARBAYA BALATAMAY
816 VALDEZ, FATIMA PACIS
817 VALDEZ, SHIRLEY GALLANGI
818 VALENZONA, OLIVIA FORTO
819 VALIENTE, ROSHILE JANE GUIBAO
820 VALONES, ETHEL CUBILAN
821 VARGAS, MISHELLE ZAFE
822 VEGA, ALIAH JOYCE LAO
823 VELASCO, RICHENDA BERONILLA
824 VELASQUEZ, CHERRY MAE PUREZA
825 VENZON, ALEXIS DE LEON
826 VERGARA, MARY GRACE SABORDO
827 VIDAL, JEANETTE URZUA
828 VIERNES, JONAFE LALANTAN
829 VILLAFLOR, PRINCESS DAGDAG
830 VILLAHERMOSA, STEPHANIE JEWEL VICERA
831 VILLANUEVA, IVY DALIT
832 VILLANUEVA, MA JELLEN MAMENG
833 VILLANUEVA, RUTH MAE DAVIDE
834 VILLAR, GERLYN SEBARIA
835 VILLARENTE, IRISH HERNANDO
836 VILLARINO, MARIA PAULETTE LLOREN
837 VILLARMINO, JEAN NOYNAY
838 VILLAS, LEONA FRANCISCO
839 VILLENA, MITZILA ANGEL MEDRANO
840 VIVERO, ANGELICA LACSON
841 WAKAY, SALMAN DUNGAN
842 YABO, GLEENSTINE ROLLEN
843 YBAÑEZ, RICHELLE JEAN MUÑEZ
844 ZAMUDIO, MA SHEENADEL BILBAO
845 ZEQUERRA, DENNIS MICHAEL ESTEBAN
846 ZUNIEGA, RONALYN GUERRERO
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