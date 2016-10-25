86 examinees pass the Master Plumber licensure exams – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 86 out of 175 passed the Master Plumber Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.
Seq. No. N a m e
1 AGNAS, MARVIN ANICAL
2 ALFARAZ, DONN BUENAVENTURA
3 AMORA, RUBIN JOAQUIN III SAEZ
4 ANTARAN, NIÑO EROJO
5 ARCHIVAL, JAYSON NAINGI
6 ATAYDE, RONALD TANGPUS
7 BALBASTRO, RONALD CONTI
8 BANGCOT, JAIME CORDOVA
9 BANZUELA, JAN ANDREW AMARANTO
10 BAS, JOHN HENRY SALVADORA
11 BASILAN, RHODNEY PADRIQUE
12 BAUTISTA, DAKILA ITURRALDE
13 BELIR, ARNOLD BALEDA
14 BELLINGAN, RICHARD CUERPO
15 BERIAWEL, ARNOLD TUICO
16 BERONQUE, JESUS EUGENIO JR ESPERANZA
17 BOCO, NICHOLAS YAPE
18 BOYANO, EDGAR IMPERIAL
19 BULUSAN, JAYMAR BAUA
20 CABACABA, DOMINGO LACANARIA
21 CABARDO, JONATHAN DE JESUS
22 CANILLAS, RIO COTIN
23 CAPUTLI, SANTOS JR SALAZAR
24 COLLADO, DOMINADOR JR SOLIVEN
25 DAVID, EMMANUEL CARREON
26 DE VERA, RICARDO CARANTO
27 DELLOSO, JUAN ROBERTO NANIT
28 DEVERAS, RAYMOND MARQUEZ
29 DIWA, MICHAEL MAGISTRADO
30 DIZON, BERNARDITO DIAZ
31 DOCOT, RODEL BUENA
32 DOCTOR, RAUL PURA
33 ERMAC, FREDELITO CLEMENTE
34 GANDECILA, ZARDY DIAZ
35 GEMENTIZA, JAYSON FORTUN
36 GENEROSO, IRENEO CHAVEZ
37 GEPITULAN, LIMUEL YGAY
38 GILE, MA GRAPES MULA
39 GUARDAPIES, ARNOLD LAGO
40 GUETA, LOUWELL BAHOY
41 JOVEN, ROBERT CIDOL
42 KAMIR, AMIR-HUSSEIN SINSUAT
43 LACABA, ROQUE LOWELL BADUYA
44 LASQUITES, MELVIN ECHAVEZ
45 LEDA, RODEL LAVILLA
46 LEYVA, ROMMEL ROGUEL
47 LLARINA, MICHAEL SOTTO
48 LOPEZ, HOWELL CERVAS
49 LUCAS, JOHERTO GAJETE
50 MAGCALAS, RAFAEL CHRIS SOLANO
51 MAMON, CHARLIE DEANO
52 MANANGAN, ALAIN GUTIERREZ
53 MANLAPAO, ANGEL BOBIS
54 MARQUEZ, GERRY GARABILES
55 MARTINEZ, JERRY BUENAFLOR
56 MARTINEZ, MARLON PORTUGAL
57 MENOR, RODEL ROMANO
58 MERANO, BONIFACIO JR SARABIA
59 MERCADO, JERWIN CABIGAO
60 NACAR, ROMYR PERALTA
61 ONOD, JASPER HUSAIN
62 PAGLICAWAN, JO ANN CAMO
63 PALLON, JOHN LEO ALIPAT
64 PEREZ, RIOLANDO VILLANUEVA
65 PETALCORIN, ROLENDOL CANAPE
66 PIMENTEL, DENNIS UYTICO
67 QUINDARA, RICKY VILLA
68 ROLDAN, JEFFERSON LALUAN
69 RUBIO, JAY MACION
70 SALAVIA, RICKY SORIANO
71 SANCHEZ, ROGELIO JR RAMOS
72 SERING, ALEX MEDRANO
73 SIBONGA, HAYZON JOHN SALES
74 SINAG, CARMELITO AMISOLA
75 SOL, KAY LENZ BUIZON
76 SOLIS, LIBRADO JR SABANA
77 SORIANO, RONALDO FRANCISCO
78 SUAN, ROLDAN ACASO
79 TALAGON, RANDY BALOCO
80 TAMAYO, KENN BARRY NAVARETTE
81 TANJUTCO, EMMANUEL DELA CRUZ
82 TESORIO, RICHARD ARZAGA
83 TUMALA, BENEDICTO JR CABANGON
84 UNTALAN, GERRYCO MAGALANG
85 VELASQUEZ, ROBERTO AVILA
86 VILLAVER, JUANITO JR GONZALES
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