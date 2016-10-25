Tuesday, October 25, 2016
    • The Manila Times Online
    The Manila Times Online
    You are at:»»»86 examinees pass the Master Plumber licensure exams – Middle East

    86 examinees pass the Master Plumber licensure exams – Middle East

    0
    By on on The Latest News, Today's Breaking News

    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 86 out of 175 passed the Master Plumber Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

    Seq. No.  N a m e

    1 AGNAS, MARVIN  ANICAL
    2 ALFARAZ, DONN  BUENAVENTURA
    3 AMORA, RUBIN JOAQUIN III  SAEZ
    4 ANTARAN, NIÑO  EROJO
    5 ARCHIVAL, JAYSON  NAINGI
    6 ATAYDE, RONALD  TANGPUS
    7 BALBASTRO, RONALD  CONTI
    8 BANGCOT, JAIME  CORDOVA
    9 BANZUELA, JAN ANDREW  AMARANTO
    10 BAS, JOHN HENRY  SALVADORA
    11 BASILAN, RHODNEY  PADRIQUE
    12 BAUTISTA, DAKILA  ITURRALDE
    13 BELIR, ARNOLD  BALEDA
    14 BELLINGAN, RICHARD  CUERPO
    15 BERIAWEL, ARNOLD  TUICO
    16 BERONQUE, JESUS EUGENIO JR  ESPERANZA
    17 BOCO, NICHOLAS  YAPE
    18 BOYANO, EDGAR  IMPERIAL
    19 BULUSAN, JAYMAR  BAUA
    20 CABACABA, DOMINGO  LACANARIA
    21 CABARDO, JONATHAN  DE JESUS
    22 CANILLAS, RIO  COTIN
    23 CAPUTLI, SANTOS JR  SALAZAR
    24 COLLADO, DOMINADOR JR  SOLIVEN
    25 DAVID, EMMANUEL  CARREON
    26 DE VERA, RICARDO  CARANTO
    27 DELLOSO, JUAN ROBERTO  NANIT
    28 DEVERAS, RAYMOND  MARQUEZ
    29 DIWA, MICHAEL  MAGISTRADO
    30 DIZON, BERNARDITO  DIAZ
    31 DOCOT, RODEL  BUENA
    32 DOCTOR, RAUL  PURA
    33 ERMAC, FREDELITO  CLEMENTE
    34 GANDECILA, ZARDY  DIAZ
    35 GEMENTIZA, JAYSON  FORTUN
    36 GENEROSO, IRENEO  CHAVEZ
    37 GEPITULAN, LIMUEL  YGAY
    38 GILE, MA GRAPES  MULA
    39 GUARDAPIES, ARNOLD  LAGO
    40 GUETA, LOUWELL  BAHOY
    41 JOVEN, ROBERT  CIDOL
    42 KAMIR, AMIR-HUSSEIN  SINSUAT
    43 LACABA, ROQUE LOWELL  BADUYA
    44 LASQUITES, MELVIN  ECHAVEZ
    45 LEDA, RODEL  LAVILLA
    46 LEYVA, ROMMEL  ROGUEL
    47 LLARINA, MICHAEL  SOTTO
    48 LOPEZ, HOWELL  CERVAS
    49 LUCAS, JOHERTO  GAJETE
    50 MAGCALAS, RAFAEL CHRIS  SOLANO
    51 MAMON, CHARLIE  DEANO
    52 MANANGAN, ALAIN  GUTIERREZ
    53 MANLAPAO, ANGEL  BOBIS
    54 MARQUEZ, GERRY  GARABILES
    55 MARTINEZ, JERRY  BUENAFLOR
    56 MARTINEZ, MARLON  PORTUGAL
    57 MENOR, RODEL  ROMANO
    58 MERANO, BONIFACIO JR  SARABIA
    59 MERCADO, JERWIN  CABIGAO
    60 NACAR, ROMYR  PERALTA
    61 ONOD, JASPER  HUSAIN
    62 PAGLICAWAN, JO ANN  CAMO
    63 PALLON, JOHN LEO  ALIPAT
    64 PEREZ, RIOLANDO  VILLANUEVA
    65 PETALCORIN, ROLENDOL  CANAPE
    66 PIMENTEL, DENNIS  UYTICO
    67 QUINDARA, RICKY  VILLA
    68 ROLDAN, JEFFERSON  LALUAN
    69 RUBIO, JAY  MACION
    70 SALAVIA, RICKY  SORIANO
    71 SANCHEZ, ROGELIO JR  RAMOS
    72 SERING, ALEX  MEDRANO
    73 SIBONGA, HAYZON JOHN  SALES
    74 SINAG, CARMELITO  AMISOLA
    75 SOL, KAY LENZ  BUIZON
    76 SOLIS, LIBRADO JR  SABANA
    77 SORIANO, RONALDO  FRANCISCO
    78 SUAN, ROLDAN  ACASO
    79 TALAGON, RANDY  BALOCO
    80 TAMAYO, KENN BARRY  NAVARETTE
    81 TANJUTCO, EMMANUEL  DELA CRUZ
    82 TESORIO, RICHARD  ARZAGA
    83 TUMALA, BENEDICTO JR  CABANGON
    84 UNTALAN, GERRYCO  MAGALANG
    85 VELASQUEZ, ROBERTO  AVILA
    86 VILLAVER, JUANITO JR  GONZALES

    NOTHING FOLLOWS———————-

    Share.
    loading...

    Leave A Reply