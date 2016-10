86 examinees pass the Master Plumber licensure exams – Middle East

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 86 out of 175 passed the Master Plumber Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar and in Kuwait last September 2016.

Seq. No. N a m e

1 AGNAS, MARVIN ANICAL

2 ALFARAZ, DONN BUENAVENTURA

3 AMORA, RUBIN JOAQUIN III SAEZ

4 ANTARAN, NIÑO EROJO

5 ARCHIVAL, JAYSON NAINGI

6 ATAYDE, RONALD TANGPUS

7 BALBASTRO, RONALD CONTI

8 BANGCOT, JAIME CORDOVA

9 BANZUELA, JAN ANDREW AMARANTO

10 BAS, JOHN HENRY SALVADORA

11 BASILAN, RHODNEY PADRIQUE

12 BAUTISTA, DAKILA ITURRALDE

13 BELIR, ARNOLD BALEDA

14 BELLINGAN, RICHARD CUERPO

15 BERIAWEL, ARNOLD TUICO

16 BERONQUE, JESUS EUGENIO JR ESPERANZA

17 BOCO, NICHOLAS YAPE

18 BOYANO, EDGAR IMPERIAL

19 BULUSAN, JAYMAR BAUA

20 CABACABA, DOMINGO LACANARIA

21 CABARDO, JONATHAN DE JESUS

22 CANILLAS, RIO COTIN

23 CAPUTLI, SANTOS JR SALAZAR

24 COLLADO, DOMINADOR JR SOLIVEN

25 DAVID, EMMANUEL CARREON

26 DE VERA, RICARDO CARANTO

27 DELLOSO, JUAN ROBERTO NANIT

28 DEVERAS, RAYMOND MARQUEZ

29 DIWA, MICHAEL MAGISTRADO

30 DIZON, BERNARDITO DIAZ

31 DOCOT, RODEL BUENA

32 DOCTOR, RAUL PURA

33 ERMAC, FREDELITO CLEMENTE

34 GANDECILA, ZARDY DIAZ

35 GEMENTIZA, JAYSON FORTUN

36 GENEROSO, IRENEO CHAVEZ

37 GEPITULAN, LIMUEL YGAY

38 GILE, MA GRAPES MULA

39 GUARDAPIES, ARNOLD LAGO

40 GUETA, LOUWELL BAHOY

41 JOVEN, ROBERT CIDOL

42 KAMIR, AMIR-HUSSEIN SINSUAT

43 LACABA, ROQUE LOWELL BADUYA

44 LASQUITES, MELVIN ECHAVEZ

45 LEDA, RODEL LAVILLA

46 LEYVA, ROMMEL ROGUEL

47 LLARINA, MICHAEL SOTTO

48 LOPEZ, HOWELL CERVAS

49 LUCAS, JOHERTO GAJETE

50 MAGCALAS, RAFAEL CHRIS SOLANO

51 MAMON, CHARLIE DEANO

52 MANANGAN, ALAIN GUTIERREZ

53 MANLAPAO, ANGEL BOBIS

54 MARQUEZ, GERRY GARABILES

55 MARTINEZ, JERRY BUENAFLOR

56 MARTINEZ, MARLON PORTUGAL

57 MENOR, RODEL ROMANO

58 MERANO, BONIFACIO JR SARABIA

59 MERCADO, JERWIN CABIGAO

60 NACAR, ROMYR PERALTA

61 ONOD, JASPER HUSAIN

62 PAGLICAWAN, JO ANN CAMO

63 PALLON, JOHN LEO ALIPAT

64 PEREZ, RIOLANDO VILLANUEVA

65 PETALCORIN, ROLENDOL CANAPE

66 PIMENTEL, DENNIS UYTICO

67 QUINDARA, RICKY VILLA

68 ROLDAN, JEFFERSON LALUAN

69 RUBIO, JAY MACION

70 SALAVIA, RICKY SORIANO

71 SANCHEZ, ROGELIO JR RAMOS

72 SERING, ALEX MEDRANO

73 SIBONGA, HAYZON JOHN SALES

74 SINAG, CARMELITO AMISOLA

75 SOL, KAY LENZ BUIZON

76 SOLIS, LIBRADO JR SABANA

77 SORIANO, RONALDO FRANCISCO

78 SUAN, ROLDAN ACASO

79 TALAGON, RANDY BALOCO

80 TAMAYO, KENN BARRY NAVARETTE

81 TANJUTCO, EMMANUEL DELA CRUZ

82 TESORIO, RICHARD ARZAGA

83 TUMALA, BENEDICTO JR CABANGON

84 UNTALAN, GERRYCO MAGALANG

85 VELASQUEZ, ROBERTO AVILA

86 VILLAVER, JUANITO JR GONZALES

NOTHING FOLLOWS———————-