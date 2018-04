86 examinees pass the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 86 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this April 2018. .

Seq. No. Name

1 AGOSILA, FRYTZ OSMOND GAVAN

2 ALBERBA, FERNANDO FERNANDO

3 ANDRES, NELSON SOCIAS

4 ANZURES, VINCENT JAY LUCERNAS

5 AQUINO, JONATHAN BERNARTE

6 ARRO, JEFRED ANTIGUA

7 ATAM, LEONARD LICOBEN

8 AVILA, JOSELITO PONTILLO

9 BAPTISMA, ZALDY EVIOTA

10 BASCOS, MICHAEL DE GUZMAN

11 BATUCAN, FELIX JR BEJONA

12 BENIG, NONELON JR BRITO

13 BORJA, KERWIN LAWRENCE SUGUITAN

14 BORLAZA, DENNIS AGUILAR

15 CABALTICAN, ALADIN BALDONADO

16 CABASA, DANIEL GALANO

17 CABILLOS, GILBERTO DALINA

18 CANDICHOY, RONALD ALIPIO

19 CANOY, JOHN LEX JAMES MENDEZ

20 CATALAN, NELSON JR TOLEDO

21 CHAMEN, KENNETH CHARLES VILLAMOR

22 CUENTA, BERNARDO QUIBUYEN

23 DELA CRUZ, SHERWIN JACINTO

24 DUCOS, JOHN LOUIS LLAMERA

25 ENRIQUEZ, NELSON DAHINO

26 ESCOPETE, IÑIGO JR VITALICIO

27 ESPIRITU, LIMUEL SALUTE

28 ESTOPEREZ, NOEL REGIS

29 FULGENCIO, ALFREDO JR DUQUESA

30 GALINEA, FERNANDO SUSON

31 GAYMEN, GERALD CABAY

32 GO, JONALYN VILLAPANDO

33 GONZAL, JON JAY AGUIRRE

34 GONZALES, YVES INFANTA

35 HERMOSA, EDWARD BANTAYAN

36 HILARIO, DENNIS JARAMILLO

37 JABILLES, PRIMO II RESTOR

38 JANDUSAY, LEIZEL PADUA

39 JOSOL, DANIEL SIOCON

40 LACAMPUENGA, RONNEL BUENVIAJE

41 LANIBA, JOANNE MAE SO

42 LAYA, JESSIE GUERRERO

43 LIBATON, JOSE JR CASTILLO

44 LIM, DANILO BADAJOS

45 LUCTU, CONRADO JR SANTOS

46 MADRID, ISAGANI OBILLO

47 MAGLA-OY, FELGIE COLORITO

48 MALABANAN, DANIEL RAYO

49 MANTALABA, ERIC JOHN BORJA

50 MARANAN, MARK LESTER SANGGALANG

51 MASONGSONG, JAMES ALBERT CORNEJO

52 MONJE, WILMA VALERIO

53 MONTAÑA, MARLON DE LEON

54 MORILLO, CLARENCE EMMANUEL PARAGAS

55 MUTYA, CHRISTIAN MENES

56 NAPATA, LARRY NADAL

57 NAPEÑAS, STEPHEN ESPIRITU

58 NOBLE, REYNAN SEMILLANO

59 OLESCO, JASON BANDOLA

60 ORO, REY GAMUTAN

61 ORTIZ, EMELITO CAYONA

62 PAGILAGAN, EDMON SALES

63 PALIANGAYAN, JOEL PALACIO

64 PANOTES, ANGELO RIBERTA

65 PEÑONES, AURIE VON PARMA

66 PINATACAN, LOPELINO LAGANG

67 PITO, JUNJIE GAMOTIN

68 PORCINA, ROGELIO MANANQUIL

69 PORTEZ, HILLARIO NUQUI

70 PUJEDA, BELMOR GALINADA

71 REDITO, JAN MICHAEL FANGO

72 RODRIGUEZ, DANIEL SISON

73 SALACUP, JULIUS ORTIZ

74 SANCHEZ, SIEGMUND MONJARDIN

75 SANTOS, CHRIS OLIVER RONQUILLO

76 SANTOS, WILBERT AQUINO

77 SEGUBAN, GLOBBE MACASO

78 SILAO-FUERTES, MARIE SANITA GUILLAR

79 SINGSON, CHARLES LUCENA

80 SUPSUP, REINERIO CACDAC

81 TAGUILASO, NIMROD VILLANUEVA

82 TORRES, NELSON PABILONA

83 URRIZA, CLIFFORD CALO

84 VELASCO, ALBERT CHAN

85 VILLANOZA, JAYSON RAMOS

86 YNCIERTO, GRESITO PARAMON CUTAY

NOTHING FOLLOWS———————-