Thursday, April 26, 2018
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    86 examinees pass the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 86 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this April 2018.  .

    Seq. No. Name

    1 AGOSILA, FRYTZ OSMOND GAVAN
    2 ALBERBA, FERNANDO FERNANDO
    3 ANDRES, NELSON SOCIAS
    4 ANZURES, VINCENT JAY LUCERNAS
    5 AQUINO, JONATHAN BERNARTE
    6 ARRO, JEFRED ANTIGUA
    7 ATAM, LEONARD LICOBEN
    8 AVILA, JOSELITO PONTILLO
    9 BAPTISMA, ZALDY EVIOTA
    10 BASCOS, MICHAEL DE GUZMAN
    11 BATUCAN, FELIX JR BEJONA
    12 BENIG, NONELON JR BRITO
    13 BORJA, KERWIN LAWRENCE SUGUITAN
    14 BORLAZA, DENNIS AGUILAR
    15 CABALTICAN, ALADIN BALDONADO
    16 CABASA, DANIEL GALANO
    17 CABILLOS, GILBERTO DALINA
    18 CANDICHOY, RONALD ALIPIO
    19 CANOY, JOHN LEX JAMES MENDEZ
    20 CATALAN, NELSON JR TOLEDO
    21 CHAMEN, KENNETH CHARLES VILLAMOR
    22 CUENTA, BERNARDO QUIBUYEN
    23 DELA CRUZ, SHERWIN JACINTO
    24 DUCOS, JOHN LOUIS LLAMERA
    25 ENRIQUEZ, NELSON DAHINO
    26 ESCOPETE, IÑIGO JR VITALICIO
    27 ESPIRITU, LIMUEL SALUTE
    28 ESTOPEREZ, NOEL REGIS
    29 FULGENCIO, ALFREDO JR DUQUESA
    30 GALINEA, FERNANDO SUSON
    31 GAYMEN, GERALD CABAY
    32 GO, JONALYN VILLAPANDO
    33 GONZAL, JON JAY AGUIRRE
    34 GONZALES, YVES INFANTA
    35 HERMOSA, EDWARD BANTAYAN
    36 HILARIO, DENNIS JARAMILLO
    37 JABILLES, PRIMO II RESTOR
    38 JANDUSAY, LEIZEL PADUA
    39 JOSOL, DANIEL SIOCON
    40 LACAMPUENGA, RONNEL BUENVIAJE
    41 LANIBA, JOANNE MAE SO
    42 LAYA, JESSIE GUERRERO
    43 LIBATON, JOSE JR CASTILLO
    44 LIM, DANILO BADAJOS
    45 LUCTU, CONRADO JR SANTOS
    46 MADRID, ISAGANI OBILLO
    47 MAGLA-OY, FELGIE COLORITO
    48 MALABANAN, DANIEL RAYO
    49 MANTALABA, ERIC JOHN BORJA
    50 MARANAN, MARK LESTER SANGGALANG
    51 MASONGSONG, JAMES ALBERT CORNEJO
    52 MONJE, WILMA VALERIO
    53 MONTAÑA, MARLON DE LEON
    54 MORILLO, CLARENCE EMMANUEL PARAGAS
    55 MUTYA, CHRISTIAN MENES
    56 NAPATA, LARRY NADAL
    57 NAPEÑAS, STEPHEN ESPIRITU
    58 NOBLE, REYNAN SEMILLANO
    59 OLESCO, JASON BANDOLA
    60 ORO, REY GAMUTAN
    61 ORTIZ, EMELITO CAYONA
    62 PAGILAGAN, EDMON SALES
    63 PALIANGAYAN, JOEL PALACIO
    64 PANOTES, ANGELO RIBERTA
    65 PEÑONES, AURIE VON PARMA
    66 PINATACAN, LOPELINO LAGANG
    67 PITO, JUNJIE GAMOTIN
    68 PORCINA, ROGELIO MANANQUIL
    69 PORTEZ, HILLARIO NUQUI
    70 PUJEDA, BELMOR GALINADA
    71 REDITO, JAN MICHAEL FANGO
    72 RODRIGUEZ, DANIEL SISON
    73 SALACUP, JULIUS ORTIZ
    74 SANCHEZ, SIEGMUND MONJARDIN
    75 SANTOS, CHRIS OLIVER RONQUILLO
    76 SANTOS, WILBERT AQUINO
    77 SEGUBAN, GLOBBE MACASO
    78 SILAO-FUERTES, MARIE SANITA GUILLAR
    79 SINGSON, CHARLES LUCENA
    80 SUPSUP, REINERIO CACDAC
    81 TAGUILASO, NIMROD VILLANUEVA
    82 TORRES, NELSON PABILONA
    83 URRIZA, CLIFFORD CALO
    84 VELASCO, ALBERT CHAN
    85 VILLANOZA, JAYSON RAMOS
    86 YNCIERTO, GRESITO PARAMON CUTAY

    NOTHING FOLLOWS———————-


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