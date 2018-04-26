86 examinees pass the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 86 passed the Technical Evaluation for the Upgrading as Professional Electrical Engineers given by the Board of Electrical Engineering in Manila this April 2018. .
Seq. No. Name
1 AGOSILA, FRYTZ OSMOND GAVAN
2 ALBERBA, FERNANDO FERNANDO
3 ANDRES, NELSON SOCIAS
4 ANZURES, VINCENT JAY LUCERNAS
5 AQUINO, JONATHAN BERNARTE
6 ARRO, JEFRED ANTIGUA
7 ATAM, LEONARD LICOBEN
8 AVILA, JOSELITO PONTILLO
9 BAPTISMA, ZALDY EVIOTA
10 BASCOS, MICHAEL DE GUZMAN
11 BATUCAN, FELIX JR BEJONA
12 BENIG, NONELON JR BRITO
13 BORJA, KERWIN LAWRENCE SUGUITAN
14 BORLAZA, DENNIS AGUILAR
15 CABALTICAN, ALADIN BALDONADO
16 CABASA, DANIEL GALANO
17 CABILLOS, GILBERTO DALINA
18 CANDICHOY, RONALD ALIPIO
19 CANOY, JOHN LEX JAMES MENDEZ
20 CATALAN, NELSON JR TOLEDO
21 CHAMEN, KENNETH CHARLES VILLAMOR
22 CUENTA, BERNARDO QUIBUYEN
23 DELA CRUZ, SHERWIN JACINTO
24 DUCOS, JOHN LOUIS LLAMERA
25 ENRIQUEZ, NELSON DAHINO
26 ESCOPETE, IÑIGO JR VITALICIO
27 ESPIRITU, LIMUEL SALUTE
28 ESTOPEREZ, NOEL REGIS
29 FULGENCIO, ALFREDO JR DUQUESA
30 GALINEA, FERNANDO SUSON
31 GAYMEN, GERALD CABAY
32 GO, JONALYN VILLAPANDO
33 GONZAL, JON JAY AGUIRRE
34 GONZALES, YVES INFANTA
35 HERMOSA, EDWARD BANTAYAN
36 HILARIO, DENNIS JARAMILLO
37 JABILLES, PRIMO II RESTOR
38 JANDUSAY, LEIZEL PADUA
39 JOSOL, DANIEL SIOCON
40 LACAMPUENGA, RONNEL BUENVIAJE
41 LANIBA, JOANNE MAE SO
42 LAYA, JESSIE GUERRERO
43 LIBATON, JOSE JR CASTILLO
44 LIM, DANILO BADAJOS
45 LUCTU, CONRADO JR SANTOS
46 MADRID, ISAGANI OBILLO
47 MAGLA-OY, FELGIE COLORITO
48 MALABANAN, DANIEL RAYO
49 MANTALABA, ERIC JOHN BORJA
50 MARANAN, MARK LESTER SANGGALANG
51 MASONGSONG, JAMES ALBERT CORNEJO
52 MONJE, WILMA VALERIO
53 MONTAÑA, MARLON DE LEON
54 MORILLO, CLARENCE EMMANUEL PARAGAS
55 MUTYA, CHRISTIAN MENES
56 NAPATA, LARRY NADAL
57 NAPEÑAS, STEPHEN ESPIRITU
58 NOBLE, REYNAN SEMILLANO
59 OLESCO, JASON BANDOLA
60 ORO, REY GAMUTAN
61 ORTIZ, EMELITO CAYONA
62 PAGILAGAN, EDMON SALES
63 PALIANGAYAN, JOEL PALACIO
64 PANOTES, ANGELO RIBERTA
65 PEÑONES, AURIE VON PARMA
66 PINATACAN, LOPELINO LAGANG
67 PITO, JUNJIE GAMOTIN
68 PORCINA, ROGELIO MANANQUIL
69 PORTEZ, HILLARIO NUQUI
70 PUJEDA, BELMOR GALINADA
71 REDITO, JAN MICHAEL FANGO
72 RODRIGUEZ, DANIEL SISON
73 SALACUP, JULIUS ORTIZ
74 SANCHEZ, SIEGMUND MONJARDIN
75 SANTOS, CHRIS OLIVER RONQUILLO
76 SANTOS, WILBERT AQUINO
77 SEGUBAN, GLOBBE MACASO
78 SILAO-FUERTES, MARIE SANITA GUILLAR
79 SINGSON, CHARLES LUCENA
80 SUPSUP, REINERIO CACDAC
81 TAGUILASO, NIMROD VILLANUEVA
82 TORRES, NELSON PABILONA
83 URRIZA, CLIFFORD CALO
84 VELASCO, ALBERT CHAN
85 VILLANOZA, JAYSON RAMOS
86 YNCIERTO, GRESITO PARAMON CUTAY
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