919 examinees pass the Architect Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 919 out of 1,595 passed the Architect Licensure Examination (ALE) given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Fidel Jose R. Siapno and Arch. Robert M. Mirafuente. The examination was held in Manila, Baguio, Cebu, Davao and Legazpi last January 27 and 29, 2017.
Seq. No. N a m e
1. ABABON, FELICIANO III SARABIA
2. ABAD, ANGELICA SANDOVAL
3. ABALOS, JOE BOY PARULI
4. ABAYON, MARK DESON ORTEGO
5. ABEJERO, JUNREL ESTREBA
6. ABELA, MIA MENESES
7. ABLAZA, JAYMOUR MERCADO
8. ABON, SERRY ANN GRACE BALCORTA
9. ABRIGO, THERESA VIVIENE PILI
10. ABRIL, CHRISTIAN VICTOR PALOMAR
11. ABRIL, MA CRISTINA VICTORIA PALOMAR
12. ABRIOL, GESSA MAE EVANGELISTA
13. ABUID, MANUEL JR URTEZUELA
14. ACABO, ADONIS COMBISTA
15. ACBANG, JEFFRY GOYAL
16. ACEDILLO, NEIL FRANCO DECIERDO
17. ACHA, ABEGAIL TIBURAN
18. ACLAN, ANGELICA SORIANO
19. ACLAN, BON JIA CELEMIN
20. ACOSTA, DANTE PENEYRA
21. ACOSTA, STEPHANIE DIANNE SAVELLANO
22. ADALIG, MARK BRYAN BARIUAD
23. ADEL, RUBY TRONGCOSO
24. ADLAWAN, ADRIAN LEO GUTIERREZ
25. ADORABLE, JUSTINE DE GUZMAN
26. AFAN, MERVIN BALAJADIA
27. AFRICA, JOEY NAVARRO
28. AGBAYANI, JULIUS MAURICE SURA
29. AGGABAO, GERALD GACUTAN
30. AGUANTA, AL TESIORNA
31. AGUAS, KATRINA BIANCA DE SANTOS
32. AGUAS, RASHEED KEVIN LLAMES
33. AGUILAR, JOHN RAY NARAL
34. ALANO, FREDERIC PASCUAL
35. ALCABAZA, MICHAEL ARGEL SEÑO
36. ALCANTARA, EDUARDO SANTOS
37. ALCARAZ, JUSTIN ANGELO REYES
38. ALCEDO, IRIS BEATRIX MOJICA
39. ALFONSO, MARK NIKKO MANLUTAC
40. ALIANAN, ARMAND LOUIE ANG
41. ALIVIO, GUANE MARIE ANTONETTE GELLA
42. ALIÑO, LLOYD VINCENT JR SULIT
43. ALMARIO, SARAHBETH BALBERONA
44. ALONZO, JOSIAH SAMORO
45. ALPUERTO, CATHERINE BACUS
46. ALTUNA, KRISTONI TANDOC
47. ALVAREZ, JOSHUA JAMES CUYUGAN
48. AMAGSILA, IRENE RUBY REYES
49. AMARILLE, PHILBEN BONOTAN
50. AMOR, RAY-AN GEROME VIRAY
51. ANABLON, JUDY BUMOHYA
52. ANCHETA, MICAELA DOMINGO
53. ANCOG, ROXANNE FLORES
54. ANDRES, ROBERT NIFAS
55. ANDUHOL, YASSER PADILLA
56. ANO-OS, EDZEL JAY OBINA
57. ANTONIO, JOHN NICOLE REYES
58. APODACA, WAYLLON HANK ALZAGA
59. APURA, DAILYN SATO
60. AQUINO, FRANCIS DANIEL PELAYO
61. AQUINO, MA CATHERINA MANCERA
62. AQUINO, MANNY OMOLIDA
63. AQUINO, MIA NUÑEZ
64. AQUINO, RALPH ROUIS JUSTIN CASTAÑARES
65. ARANA, FLOYD PANES
66. ARANAS, RODOLFO III DANDUAN
67. ARANTE, ARBY CIMAFRANCA
68. ARAYAN, RONALD TANTIE ARAGO
69. ARCEO, JESSICA ANGELINE DUEÑAS
70. ARCILLA, JERWIN MERCADO
71. ARCILLA, JOEY AILEN CATANEO
72. ARCILLA, SHEENA LOUISE SAPINOSO
73. AREJA, CANDY ABIGAIL JIMENEZ
74. ARESGADO, MARK JOSEPH SARMIENTO
75. ARGUILLES, CHRISTOPHER BORDAS
76. ARIAS, STEPHANIE ROSE ANN VITAN
77. ARROZAL, PAUL DANIEL DELFIN
78. ASISTIDO, AARON JOSHUA DE PERALTA
79. ASUNCION, JULIUS OMAR BONDOC
80. ATIBAGOS, ADRIAN VILLARIÑA
81. AWARAYAN, DAN PAUL FABRICANTE
82. AYCARDO, JAN DARYL BULAWAN
83. AYONG, SAMANTHA YSABELLE BARTOLOME
84. AYROSO, GLENN BAUTISTA
85. AZACHEE, BLANCHE ELAINE MARIE ALVAREZ
86. AZARCON, MARLON DANDUAN
87. BAANG, CHRISTINE JOY CONDEZA
88. BABAS, BRYLLE JOSEPH JUAN
89. BACABIS, KEVIN OVILLE
90. BADERE, MELANIE MARAMBA
91. BAETIONG, MELBA ABEDES
92. BAISA, DARRELL FONTE
93. BAJA, FILMAE DOLOR FLORES
94. BAJAO, MA RITA AMOTO
95. BALAGUER, MARIE BERNADETTE BALITA
96. BALDE, MA JOY ANTONETTE ACOSTA
97. BALDELOVAR, JOERELYN DOROMAL
98. BALIN, JULIUS ANTHONY BALETE
99. BALLAD, MICHAEL JAY PARADO
100. BALUETA, KAREN CARLA BRAGA
101. BANAL, MIGUEL MAPUA
102. BANDOLA, JEROME CARLO DELA CRUZ
103. BANGUILAN, CHEZKA CABAUATAN
104. BANNAWE, AUBREY KEREN JILL BANDIWAN
105. BARCENAS, JAMES KEVIN CALDERON
106. BARCIA, MARGARITA INEZ GANCAYCO
107. BARRATO, KIM IVAN METRO
108. BARRETTO, IAN PATRICK MONTEMAYOR
109. BARROGA, ZIA DENIECE ALYSSA VALENCIA
110. BASILIO, EUSEMAR BAGUINGEY
111. BASISTER, ARNOLD ROXAS
112. BATARAO, MARJORIE ANN GAFFUD
113. BATHAN, ROMEO MEDINA
114. BAUTISTA, ALIANA BEATRIZ MERCADO
115. BAUTISTA, EUNICE LONTOC
116. BAUTISTA, MARTHA ISABEL NEPOMUCENO
117. BAUTISTA, RHEIZELLYN CARLUEN
118. BAÑAS, JOYCE ANNE PANAMBITAN
119. BEATO, ANNA RUTH GONZALES
120. BEBELONE, ELLEN MARIE RAVIDAS
121. BELEN, FRIAN PATRICK ALCANTARA
122. BELEN, NEIL EDMAR LLANETA
123. BELTRAN, MARK ANDREW NARAL
124. BERMACHEA, OMAR DELA CRUZ
125. BERMIDO, GERALD DIMACULANGAN
126. BERNAL, PRINCE KEVIN DIASANTA
127. BERNALES, LORVEN BORJA
128. BERNALES, PAUL BENJIE BASQUEZ
129. BERNARDINO, GENARD REYES
130. BERNASOR, KARL KEVIN BIONGAN
131. BERNESTO, PAUL ALBERT ESPANTO
132. BETONIO, ANN MARGARET BALANGKIG
133. BIEN, RONALDO RUIVIVAR
134. BIGORNIA, ALIBERT LARIES MEDINA
135. BINAY-O, OSCAR JR GAW-NA
136. BINBINON, DEVIS BUYAYO
137. BISCO, JIREH CAPULI
138. BITOL, ALBERT JUNIOR CHAPDIAN
139. BLAS, PHOEBE GRACE THERESE BULORON
140. BOCALIG, CRISDALE MERCADO
141. BOCO, JOHN REIMONDO BALDAGO
142. BOLINA, RODREM BENEDICT CAPULSO
143. BONCODIN, KEVIN MATTHEW CELZO
144. BONIFACIO, ERICSON JASMIN
145. BORGOÑOS, DEBRA SUDARIA
146. BOTENES, RONNEL MALLORCA
147. BRUBIO, RUSTIE JHON NAELGA
148. BULAGA, JOHN MIKHAEL BERMAS
149. BULAON, JOYCE ANNE LACHO
150. BUSTALIÑO, ELEACEL JEANETTE GARGAR
151. CABALLERO, GLENN DELORIA
152. CABANGON, GERAUD CHRISTOPHE PEREGRIN
153. CABANTING, RAMBO GUETTAP
154. CABUQUIT, ELSON ABANTAO
155. CACHO, PETER JR LOPEZ
156. CADUCO, JHON RICK MANALO
157. CAHAYAG, NOWIE DING MORAD
158. CAHULOGAN, GILBERT JAMES GUNDA
159. CALICDAN, FERDINAND RODRIGO TABANGAY
160. CALLEJA, JOSELL ANDREI ESGUERRA
161. CALMA, MARK ADRIAN MANALO
162. CALO, JUNDYL ADONA
163. CALONZO, JOSELITO SALAMAT
164. CALONZO, KATRINA MAE LIM
165. CALUMA, NIKKI FERNANDO
166. CALUYA, PAOLA MARIE GAFFUD
167. CAMILO, HIZEL JANE BONGOCAN
168. CANDOR, JULIE ANNE JOY UMALI
169. CANILANG, ROMINA BULATAO
170. CANLAS, AARON JOSHUA PALANCA
171. CAO, MARIA KHRISTINA FABIA
172. CAPAL, ANNABELLE SINOGBA
173. CAPALA, HAZELYN PIJANO
174. CAPALOS, CATHERINE NATIVIDAD
175. CAPARAS, KING EDWARD VALENZUELA
176. CAPRI, MART KRISTER CANTABACO
177. CAPULONG, HAROLD JAMES DELOS SANTOS
178. CARAG, MARK CHUA
179. CARAMOAN, GERWIN KYLE GERONIMO
180. CARANDANG, JOHN CARLO HERRADURA
181. CARANDANG, JOSE RAFAEL ILAGAN
182. CARANTES, SHARMANE ERASMO
183. CARINGAL, REDEN ANTIG
184. CARLOS, ANGELICA SAMANTHA BASCUG
185. CARVAJAL, ARVIN MISHAEL CARRILLO
186. CASING, MELISSA MAY LIMPANGOG
187. CASIÑO, JONATHAN JR CONCEPCION
188. CASTAÑEDA, BERNICE CLIMACO
189. CASTAÑEDA, HONIELYN MANANSALA
190. CASTAÑEDA, WILJOREL RESQUER
191. CASTILLO, JERWIN RESURRECCION
192. CASTILLO, RON MICHAEL DELA CRUZ
193. CASTRO, JERIC ARNOLD DE TORRES
194. CASTRO, ORLAN JAMES
195. CASTRO, STEPHEN TOLENTINO
196. CASUPANAN, RAX MENDEZ
197. CATALAN, JAN FRANCIS CUSTODIO
198. CATANGHAL, JOHN ACE BAUTISTA
199. CATUBAO, MA LYN OGALE
200. CAYETANO, MA CONCEPCION TAN
201. CELIS, AEDRIANE GUANZON
202. CENABRE, ANA BIANCA BALATICO
203. CHAVEZ, SHIELA HERNANDEZ
204. CHENG, ROWENA HU
205. CHIONG, MONIQUE LOISE YAP
206. CHONG, ACE BENEDICT CO
207. CHY, JOHN OLIVER POZON
208. CIMENI, CARLO VIC CABEL
209. CIUDADANO, KIM BRIAN SARGENTO
210. CODILLA, RHEA FAYE POTENTE
211. COLMO, JAN VINCENT YAP
212. COMBALICER, JAY MI-OT
213. CONCON, JAKE CYRILL FAJARDO
214. CONTI, LESLIE PATAYON
215. COPAG, JUPITER PECANTE
216. COQUIA, JEROME CABURNAY
217. CORPUZ, NORMAN PAULO BUENAVENTURA
218. CORPUZ, RODRIGO AGPAOA
219. COSARE, RAP PILANTE
220. COSIPAG, RAM VINCENT BALDOMAR
221. COSTOY, JOHN REXEL ESTOQUE
222. CRESPO, GLEN BENJAMIN
223. CRISOL, VEENA ANGELA CONSULTA
224. CRUZ, FLORA MAE TAYO
225. CRUZ, MARIA ELENA MANGALIMAN
226. CRUZ, PATRICK WILSON DELA CRUZ
227. CRUZ, SEAN CHARLES MAGLAYA
228. CRUZ, SOLOMON III DE VERA
229. CRUZ, VINCENT LOUIE RIVERA
230. CRUZA, CRISPIN BOBIER
231. CRUZAT, JAYSON PEDRAZA
232. CUETO, KAREN PASCUA
233. CUEVAS, CAMILE JICELLE LACSAMANA
234. CUIZON, GENESIS GAMO
235. CULASTE, MARCEYNE JAGUPIT
236. CUYOPAN, LAILANIE OSNGAL
237. CUYUGAN, MARK ANGELO SECRETO
238. CUÑADO, ZIRIH YPIL
239. DACANAY, DHAN JON AGNGARAYNGAY
240. DACUMOS, VANESSA CALDERON
241. DAEL, LARAH MELENDRES
242. DANIELS, DE CARLO DEAN
243. DAPITANON, MARA KRISTEL TABOTABO
244. DAUZ, KATRINA MARIA ISABELLE ARCENIO
245. DAVID, ARES DICHOSO
246. DAVID, PATRICK JIM MASANQUE
247. DAYALO, CHRISTINE ARBOLERAS
248. DAYDAY, MICHELLE PARINA
249. DAYRIT, KHARLA GABATO
250. DE CASTRO, AMOR II MANGUYAB
251. DE CASTRO, NEIL PATRICK EGUILLOS
252. DE CASTRO, VIRNA CONSIGO
253. DE GUZMAN, ALBERT DE GUZMAN
254. DE GUZMAN, GIO NEIL CATAQUIAN
255. DE GUZMAN, JONDALAR CORTEZ
256. DE GUZMAN, JOVIMON KOICHIRO TANGALIN
257. DE JESUS, ANJELICA MAE CABANTOG
258. DE LA CRUZ, NELSON FIGUEROA
259. DE LA CRUZ, PATRICK DEO GONZALVO
260. DE LA TORRE, JOHN MICHAEL DIZON
261. DE LEON, ABIGAIL JOYCE LOSINIO
262. DE LEON, MEG TORRELINO
263. DE LEON, RENO AMAR
264. DE LEON, REYNOLD PONCE
265. DE MESA, SHEILA MARIE ZARASPE
266. DE VERA, HANNAH ZEN ESPERANZA
267. DE VILLA, SHERINA LOVERIEL OBEÑA
268. DEGUIT, DAVE SALVACION
269. DEL CASTILLO, ELIZA GARCIA
270. DEL MUNDO, JESTER JORREN DIAZ
271. DEL PRADO, MEVELEA CHARIE MAE IBON
272. DEL ROSARIO, LOLITO JR QUIJANO
273. DEL ROSARIO, MAJA GINEL CAHANDING
274. DEL ROSARIO, ROMMER CRUZ
275. DEL VILLAR, KRISTINE CLAIRE SERDEÑA
276. DELA CRUZ, JOHN HARRISH PONCE
277. DELA CRUZ, MARVIN DELA CRUZ
278. DELA PEÑA, JEAVELYN CABILINO
279. DELA VICTORIA, JOHN ROMULO ZAPANTA
280. DELFIN, MARK GELLA
281. DELFINO, CHARLU PERILLO
282. DELINGON, BIANCA FRANCESCA CORDON
283. DELOS REYES, JYAN MONTEMAYOR
284. DELOS SANTOS, MERIAM FATE ARELLANO
285. DEMA-ALA, CELSO RENZ BALTAZAR
286. DEMAISIP, RYU AIDIE SIM
287. DEMONTAÑO, JIMELYN PACIFICO
288. DETABALI, REGINA LORAINE
289. DETALLA, ED JEFFERSON TAN
290. DIANA, SEAN MAXWELL CABRERA
291. DIAZ, ANTHONY TAMO
292. DIAZ, JAKE RABI
293. DIAZ, LARRY JR TALAG
294. DIAZ, PAUL ALDEN GUSI
295. DICIPULO, JON EDWARD SENERES
296. DIMAILIG, JOSEPH ERVIN GALLETO
297. DIMALALUAN, LEX ARVIN GOMEZ
298. DIMAPELIS, LIANE MAE VILLEGAS
299. DIN, TEODY GRACIAS OLARTE
300. DINGLASAN, CHRISTIAN JAMES ALTEZA
301. DIOKNO, KRISTINA OLASE
302. DIONGZON, GINO VINCENT MANALO
303. DIONISIO, GRAZIELO RYAN BERNARDO
304. DIVINO, RANIE MARCIAL
305. DIZON, KATHLEEN-MAE LAMPITOK
306. DIZON, MARJORIE CRISTEL LIBU
307. DIZON, MARK BANTILAN
308. DOMINGO, CESAR FLORENTINO
309. DONASCO, ALEXIE REI DE LEON
310. DORIA, SHAIRA MAE SAGUBAN
311. DU, RIZZA MAE RELOVA
312. DUCLAYAN, MARILOU CAUNTIC
313. DULALAS, KIMJAY BABUYO
314. DUNGCA, JULIUS DAMPIL
315. DUNGO, JERNA CANONO
316. DURA, KRISHA MARIE BRAVO
317. DURAN, WENDELL FRIOLO
318. DUY, MARK ANGELO CAMARILLO
319. DY, LOUIE ANGELO VALENCIA
320. EBORA, KLEAVER JONATHAN ANDRES
321. ECHAVIA, HOWELL JAY GENABE
322. ELCIARIO, ANGELO TORMON
323. ELENTO, GRACE CASTRO
324. EMBALZADO, ENRIQUE REY BALONGCAS
325. ENANO, LEO RAPIZ
326. ENCARNACION, ALPINIANO ACALA
327. ENCIO, VICMAR VIDANES
328. ENDRINA, EVANGELINE ANTING
329. ENRIQUEZ, MICAH ANDREA TONGOL
330. ESCAMILLAS, ERVIN VILLANUEVA
331. ESGUERRA, FRANKLIN MERCADO
332. ESPINA, GEORGE ROLAND BENCIO
333. ESPINA, RODOLFO JR SISON
334. ESPREGANTE, ROWEN MAY QUIJANO
335. ESTEVES, SHARLEEN MAE MALTU
336. ESTRADA, FREIDRICK JOSEPH OLIVA
337. EUSEBIO, MIKHAIL SOTARIDONA
338. EVANGELISTA, AIZEL ANN RAZA
339. EVANGELISTA, JILLIAN ROSE PASCUAL
340. FABIOSA, CHRISTOPHER GONTIÑAS
341. FACTOR, JEILO DEOCAMPO
342. FAGELA, GERARDO JR VELASCO
343. FAJARDO, RAYMART MARCELINO
344. FAJARDO, RONEL CHRISTOPHER DE GUZMAN
345. FAJILAN, MERYLL JOY FRUELDA
346. FALGUERA, FILOMENO JR GANATA
347. FALSARIO, GLENDON FLAUTA
348. FELIPE, SONIA AGUSTIN
349. FERAER, JAY PEE ESCALANTE
350. FERNANDEZ, ALDRIN HAW
351. FERNANDEZ, ARLAN RABARA
352. FERNANDEZ, ERNESTO JR BAZAN
353. FERNANDEZ, RUBEN SILAO
354. FERRER, ARIANNE IGNACIO
355. FERRER, RICHAMAR BUÑAG
356. FIGUERREZ, AARON BELTRAN
357. FIGURACION, CLINT VILLACARLOS
358. FILARMEO, BRYAN SAGUINSIN
359. FLORES, RENEDECAR FRUELDA
360. FLORES, ROCHELLE IZON
361. FONTELARA, PRUDENCE JULIUS DEOCALES
362. FRANCISCO, LAURENCE JAVIER
363. GAA, MARY ROSE JOYCE AXALAN
364. GABIOLA, JANELLE AMYL ARENA
365. GAGAN, JOANNE GINA JOYCE WONG
366. GALANG, DAVE RICAFORT
367. GALANG, LORGEN CATAN
368. GALGO, GABRIELLE NEAH MAGDALENO
369. GALLEGO, MIRELLA ISABEL BORROMEO
370. GALLEGO, PATRICK RAMOS
371. GALLENTES, JONARD ALIPAYO
372. GALLO, RON IVAN MIARAL
373. GALVEZ, EROL JESTER MAGAT
374. GAMAD, FRANCIS ROSS OCANA
375. GAMAYO, RINALDI RENIEDO
376. GAMBOA, JEROME SANTELICES
377. GAMINO, MARK ANTHONY PASCUAL
378. GAN, MICHAEL ILARDE
379. GARALDE, ARIS GARCERA
380. GARCES, HUXLEY CAMOTES
381. GARCIA, AL DEMIR CARILLAGA
382. GARCIA, ANTONIO JR BAUTISTA
383. GARCIA, AZEL MICA HERNANDEZ
384. GARCIA, CARLO NOWELL CLIMACOSA
385. GARCIA, DIONNE ALFRED GEMPESAO
386. GARCIA, FREDEMEL JOHN DALIPOSA
387. GARCIA, JEREMY VILLAMARZO
388. GARCIA, JERVYN HYWEL CERDAN
389. GARCIA, MARCO NICOLO CAISIP
390. GARCIA, MARIA BELEN CADUHAY
391. GARNIEL, BIEN-ALBERT BANI
392. GARUPA, ALVIN ESCARPE
393. GASANG, KHADIJA GABULE
394. GATUS, RAFAEL YAPYUCO
395. GAURANO, JOSIAH BALABA
396. GAVAN, MIKEAL GABAT
397. GAVICA, RYAN LAPUZ
398. GAZMEN, DANIEL BAYOT
399. GELITO, ROBERT JOHN JISON
400. GEMINA, ADONIS VILLAESTER
401. GERIANE, KHIMBERLY ANNE TALACAN
402. GIMENEZ, LORIZA ARENAS
403. GO, CALEB ELIJAH TAÑEGA
404. GO, LLOYD JEFFERSON DE JESUS
405. GO, MARK IVANN LIBAO
406. GO, STEFFI SIOUX DY
407. GOCO, WILFREDO ALCARIA
408. GOJOL, EILONNE MIZZI NIEVES
409. GOMEZ, JILLIANNE RAE MANAHAN
410. GONZALES, CHRISTIAN VIDALLON
411. GONZALES, RENE LABANA
412. GOZUM, JOHN PAUL SOTTO
413. GRONA, COLLEEN DOGILLO
414. GUANZON, PAOLO MANUEL JOAQUIN
415. GUERRERO, JUNIE VANZUELA
416. GUEVARRA, GIENAH MEDINA
417. GUEVARRA, JOSE MIGUEL ELEPAÑO
418. GUIAB, JUSTIN XAVER DY
419. GUTIERREZ, JUAN MIGUEL GUERRA
420. GUTIERREZ, MARLIN NOAH PASCUA
421. GUYADA, LESTER GERARD ESCALA
422. HABOC, JOHN ROW ILUSTRE
423. HABOC, SIMEON II TEPANERO
424. HAYO, MARDY LAINE GANUB
425. HEILMANN, KRISTY MAE PATOC
426. HERNANDEZ, ALWIN DIGO
427. HEYROSA, CHRISLIN LARIDE
428. HINAGDANAN, CHESTER SCOTT FLORES
429. HIPE, GABRIEL GERONIMO
430. HIPONA, PRIMALYN GARCIA
431. HIZON, VAN ANTHONY RAMOS
432. HUALDE, LHYNEAL GULMAYO
433. IBASCO, REGINE ALVARO
434. IBAÑEZ, ROBIN ROYCE YU
435. IGAR, ERICH ESCOLANO
436. ILAGAN, EMIL JOHN ABAWAG
437. ILAGAN, JUBERENE ANN BAUTISTA
438. ILAO, JOHN CYRUS MACALINTAL
439. IMPERIAL, DENNIS BUENDIA
440. IMPERIAL, FELIX EMMANUEL ROVIRA
441. IMSON, MARGARITTA ADRALES
442. INALVEZ, REY REDGGIE NUCOM
443. INDOC, DARLENE YANOC
444. INGAN-ENG, DUSTIN CONGSON
445. IRAWA, RAMSEY ITULID
446. JABINAL, ALTHEA ZYRAE RODRIGUEZ
447. JALINAO, CHRISTIAN BACOR
448. JARANILLA, CLINT ADMERSON ARANGO
449. JARQUIO, JOHN GABRIELLE RABIA
450. JATICO, FRANCISCO JR CINEZA
451. JAVIER, JAIME LUCAS FELIMON CADAG
452. JAVIER, LUISITO CATANGHAL
453. JESTRE, EVELYN TOMEO
454. JUAN, MICHELLE NAKAR
455. JUBELAG, MICH LOURENCE CARDOZA
456. JUICO, REY SAN JOSE
457. JULIAN, JOHN MICHAEL MAULAWIN
458. JUSAYAN, NICOMARI VERANO
459. KAHULUGAN, CYRA ARYAN MUGA
460. KATIGBAK, MARIELLE LOUISE ROSARIO
461. KHO, JULIAN III DURAN
462. KHO, RAYMOND JEFFERSON CARMELO
463. LABRO, RYAN FITZ RADAM
464. LACANILAO, CHRISTIAN AMURAO
465. LACHICA, MA FRANCHESKA PAGALA
466. LAGALA, ANNA MAE BAYRON
467. LAGRIA, DANICA LOU GULTIANO
468. LAGRIMAS, FELIX JHON AGUILLON
469. LAGUDAS, MARIE ANN LEONES
470. LAGUDAS, RALENE DINGDING
471. LANTIN, IVAN TOLENTINO
472. LAPA, ADRIAN LEO VENTURANZA
473. LAPITAN, JOHN LEE BAUTISTA
474. LARGA, CARREN JOY NAVELA
475. LARIRIT, JONA LYN MENOR
476. LAROYA, KORINA DUMLING
477. LASAC, ALLAN LLOYD LLAMAS
478. LASTIMOSO, MARK HOMER DINDIN
479. LAURIO, ARNEL JULIUS CLARABAL
480. LAVADIA, KEVIN LOUIE CEDRO
481. LAVISTE, MICHAEL JOHN AMANGO
482. LAZARES, ALEX JOHN ILAGAN
483. LEE, REYHAN JACOB ANG
484. LEGARDA, ILAYA SCARLET SOLLANO
485. LEOCARIO, JEFFREY PETOGO
486. LEYVA, MA ANNA JANELLA INGCO
487. LIBASTE, BHERLIE JOE TOPENIO
488. LIM, ADRIEL DENZEL CHIU
489. LIM, ALLAN CHRISTOPHER CRUZ
490. LIM, ALVIN ALVAREZ
491. LIM, CHERYL DONABEL CHUA
492. LIM, KESHIA STEPHANIE LIM
493. LING, JENI ALYS MANGALINO
494. LIRAY, JASON CUBAROL
495. LISAY, SAMANTHA KAY LEYCO
496. LLAMAS, ALJON DOFELIZ
497. LLANERAS, MARK JONES MINDORO
498. LLANETA, NICO HALOOT
499. LLENARES, DIOMEL NISNISAN
500. LLENARES, PATRICK LYNJON SOMOBAY
501. LLOBRERA, ASEA REY GARCIA
502. LLORIN, EFREN JUN ROMERO
503. LLOSA, APPLE LANTAJO
504. LOCSIN, MA AGNES DAMASO
505. LOPEZ, ANDREY REGINE MANALANSAN
506. LOPEZ, JORGE JR RAFOLS
507. LORENZO, RODERICK JACINTO
508. LOREZCA, IMELDA ROJAS
509. LOSAÑES, JEROME TY
510. LOYA, ANTONIO RUFINO REYES
511. LUCHE, JAMIE JOHN TENCHAVEZ
512. LUGTU, CARMELLE SHANE BERNABE
513. LUKBAN, JOAN MICHELLE AZARCON
514. LUSTRIA, KRISTELAINE VALLERIE DAGOHOY
515. MACALALAG, KEVIN JOHN LIM
516. MACARAIG, JOYCE ZENDI TEE
517. MACASIO, IRINEA SALAS
518. MACIAS, JEREMY IAN SOLIS
519. MADARANG, FRANCIS CHRISTOPHER EDRADA
520. MADDARA, MARVIN DE GOLLO
521. MADRID, ELI JAIRUS REYES
522. MADUENO, EDUARDO JR ANDRES
523. MAG-UYON, STELLA MARIE TUMANDAY
524. MAGALLONES, STEPHANIE KRISHIA BRAGADO
525. MAGAT, BRIAN SAM CONSUNJI
526. MAGAT, REYMARK MANANSALA
527. MAGBANUA, ANGELO MITCHAO
528. MAGHANOY, ALEXIS RASONABLE
529. MAGLAHUS, MARK GLENN GAITAN
530. MAGLAQUI, RAY DONN GACO
531. MAGNO, JIK MORATALLA
532. MAGPALE, AERON JOHN CARILLO
533. MAGTOTO, MARK CHASSER REYES
534. MAGUNDAYAO, JOHN REUBEN DERPO
535. MAHALAIL, ABDULMANNAN ROJAS
536. MALABANAN, JOSEPH ANTHONY ATIENZA
537. MALINAWAN, MARTIN GLENN GRUEZO
538. MALIT, ROSHEILLA MAY SAQUILAYAN
539. MALLAPRE, JOHN REY LAVADO
540. MALNA, NIÑO BERDIN
541. MALUNHAO, RODRIGO MARLO SANTOS
542. MANABES, MAYLINE PARIENTE
543. MANALESE, ANNA CZARINAH QUINIQUINI
544. MANALO, JESSICA MARIE SALGADO
545. MANDILAG, EVENETTE LAINE AQUINO
546. MANGALINDAN, TIFFANY KATHLEEN MARQUEZ
547. MANIEBO, LEO LEE YACO
548. MANIEGO, ARLYN LINTAG
549. MANILAG, GERALDINE SANCHEZ
550. MANIO, JACKIE LOREN PANGAN
551. MANLANGIT, ANGELICA CASTELO
552. MANLIGUIS, CHONA MAE MALIMBAN
553. MANOGURA, MONICA BLASABAS
554. MANONGDO, RALPH REMORERAS
555. MANUEL, JEOFFREY DANAO
556. MARASIGAN, BRYAN GAYTANO
557. MARASIGAN, SYDNEY CALANGI
558. MARIANO, MICHELLE AQUINO
559. MARTIN, CORENNE GONZALES
560. MARTINEZ, EMMANUEL SENDON
561. MASALIHIT, KIRSTIN IRISH ORESCA
562. MATALOG, ARTHUR ALIBUDBUD
563. MATULAC, KEMJEE PASAN
564. MAYORES, PAUL ANGELO EVANGELISTA
565. MAÑEZ, CHARLES BORIS MANUEL
566. MEDINA, JERICHO WENDELL MISAYAH
567. MELGAR, MARK ANGELO PUNAY
568. MENDEVIL, ANGELICA CORNEJO
569. MENDOZA, MARJORIE AXALAN
570. MEPICO, KENNETH JOHN ROCACORBA
571. MERCADO, RON JUNE ARGUELLES
572. MILLAN, JOSE LORENZO NEBRES
573. MILLARE, ROGER IAN MERCED
574. MIRAFLOR, KRISTETA SUMERA
575. MIRAFLORES, ANDREW UY
576. MIRASOL, JOHN OLIVER MONARES
577. MOKA, ALBIN YSMAEL ABU
578. MOLATE, DAVIE AGUILERA
579. MOLINA, ASTLEY JAYNE PALATTAO
580. MONTANIEL, RHEA NEPOMUCENO
581. MONTERDE, MARY ANN NALDA
582. MONTESA, RAY ARVIN VIDANES
583. MORALES, RACHEL RONELLE ANONUEVO
584. MORENO, HENRY KARLFRED ZABARTE
585. MORFE, ARIEL RIVERA
586. MORFE, INGRIA SHEAN TEJONES
587. MOSCARE, JESUS JR AVILA
588. MUGOT, KEVIN REBOLLIDO
589. NACARIO, NICANOR JR BORAZON
590. NACARIO, REUBEN JAMES LOMOD
591. NAPOLITANO, AIVIE DIANNE DE CHAVEZ
592. NARRA, JANETH DEMIN
593. NEGAPATAN, MILJO NIÑO GILLAMAC
594. NELVIS, JON ISRAEL TOLEDO
595. NERVIOL, GAY ANN NAUTAN
596. NG, MATTHEW HILARY
597. NICER, DESIDERIO III LAJOLA
598. NICO, MARIA LOURETTA ROMAN
599. NICOLAS, ELVIRA DIANE REYES
600. NICOLAS, ERIC KLAUS AGAMANOS
601. NIEVES, RACHELLE ANGELINE ABELEDA
602. NOGRALES, KRISTEL MAE JESWANI
603. NONOL, PRECIOUS EDZIL VELORIA
604. NUCUP, CORINA VENTENILLA
605. NUESTRO, MARK KEVIN BENGO
606. NUÑEZ, JANEN RAZON
607. NUÑEZ, LANIELYN BALDOVINO
608. NUÑEZ, LORNA BAKING
609. O, WINSON SEVILLA
610. OCAMPO, ANGELO NIKKO ALPORHA
611. OCAMPO, NINA ROTZEN TAÑEDO
612. OCAMPO, REGINA GARCIA
613. OCATE, ROANN GARNICA
614. OCLEANA, MARICAR DATO
615. OCRAY, JAPETH ROGER TULOD
616. OCTAVA, JOE ALLYN DE LA PENA
617. OLMOGUEZ, MARY ANTHONETTE ARDINA
618. OMALAY, MELVIN SOLIVERES
619. OMAMOS, JHUNAL MALONZO
620. OMEGA, RAMEL AYADE
621. ONANAD, JUDEL MAALA
622. ONG, GRITZIE PORNEL
623. OQUINDO, MARY JANE GILBUELA
624. ORDINARIO, OMAR PANELO
625. ORINGO, MARIA RITA ALA
626. ORQUE, MARK ANTHONY TAGLE
627. ORTEA, LEONARDO
628. OSIO, EDGAR JR CRUZ
629. OZAETA, RUFFA DETICIO
630. PAALA, ROSE ANNE MENDOZA
631. PABUA, RENEBELLE GUTIERREZ
632. PACAANAS, CIELO ANN REYES
633. PACAY, ROMA AMOR ANDRADE
634. PACHECO, MYRELLE SHANE PRAGATA
635. PACIENTE, KEVIN MICHAEL ALCANTARA
636. PADILLA, ORESTES TORRES
637. PADILLA, PATRISHA ANNA JALIPA
638. PADIOS, RENZ CHRISTIAN TAYTAYON
639. PADUA, JAVIER REBADAVIA
640. PADUA, MARSON CABILI
641. PAEZ, MARY JANE MONTES
642. PAGADOR, RHETT JOHN GINGOYON
643. PAGARA, PRINCESS DIANNE MANGUBAT
644. PAGTACONAN, ZARAH LUNA
645. PALACI, ARCHIEMOORE ENTE
646. PALAJE, CAROLINE JULIA SARMIENTO
647. PALANCA, BERNADETTE DELA CRUZ
648. PALIS, DAVID RALPH CATANA
649. PALMES, EMMANUEL BASIYA
650. PANGILINAN, ALYSSA ASHLEY SICAT
651. PANGILINAN, ARVIN CARLO GUEVARRA
652. PANGILINAN, KELVIN MERCADO
653. PANGILINAN, RENATO GALAN
654. PANGILINAN, ROBERT JEMEUEL PALMA
655. PANTON, REINA MANSANADE
656. PAPA, FELIX KENNY JAY ORQUIA
657. PAPASIN, NIA NERRIZA MARCIAL
658. PARALE, JULIO BULAN
659. PARIS, RAYMOND DOMASIG
660. PASANA, EDVIN KURT LINAREZ
661. PASCUAL, JONATHAN MACLANG
662. PASCUAL, KENRICH BONSONG
663. PASCUAL, KEVIN BUDUAN
664. PASCUAL, RONALDO CATORCE
665. PASQUIL, RALF ACE MACATANGAY
666. PASTORFIDE, JONARD PEREZ
667. PAULINO, RONELLE FAJARDO
668. PAYABYAB, JOHN PAUL ENRIQUEZ
669. PERDIGUERRA, MARK JOSEPH CASALME
670. PEREZ, GERRYMAE ANNE RUMBAOA
671. PEREZ, MYRALLENE PUNZALAN
672. PERFECTO, ANA ROSE DELA PENA
673. PERPETUA, JERMAINE MARIS QUIRANTE
674. PHI, BIANCA ANGELA CHUA
675. PILLEJERA, MARK ROYO
676. PIMIENTA, CRISTOPHER ARLEGUI
677. PINEDA, CHRISTIAN DAVID AQUINO
678. PINILI, REYNALDO JR CUADERES
679. PISUEÑA, RACHEL ROSE DERECHO
680. PLETE, MIKHAELA PAULA ILAGAN
681. PO, REYA CHRISTY ELIZE JAVELLANA
682. POLO, ROMY BONGON
683. POMASIN, ROWIE CAMACHO
684. PONDOC, ANTHONY ORVILLE RUALES
685. PONTILLAS, MARK ANGELO VALSOTE
686. PORQUERIÑO, ANA TERESA LIM
687. PORTENTO, ESTER JOY RELAO
688. PORTOZA, DAVE BRYAN BENEDICT BALCE
689. POSADAS, ARVIN REX MIER
690. POTENTE, LUFREY BASOL
691. PUA, MACKY LOZADA
692. PULI, ALFRED DE LARA
693. QUETUA, CHARITO DE GUZMAN
694. QUIMOYOG, TIMOTHY JUDE NIDOY
695. QUINTERO, MISCHELE RAFOL
696. QUIRAY, JONAVI RAISA BERNAS
697. RABAGO, MERBE YBIERNAS
698. RABANAL, LORD DANLY MENDEZ
699. RADAN, APRIL ANNE AMODIA
700. RAFADA, JAMES AGBAYANI
701. RAMIREZ, GLENN SAN MATEO
702. RAMIREZ, ZARAH ROSE DE TORRES
703. RAMOS, FELY RAMOLETE
704. RAMOS, JOHN NEIL ZALUN
705. RAMOS, LOWELA MOREÑO
706. RAMOS, RYAN JAMES FRANCISCO
707. RAQUEL, NICOLE KATRINA ESPEJO
708. RAZON, LOURDS JOY CORTEZ
709. RAÑA, RALPH PHILIP OLIVER
710. RAÑESES, JESSICA OLAYTA
711. REABAD, MARVIN ZANDRO RASAY
712. REAÑO, WYNNE MAY SARMIENTO
713. REBLORA, NOMAR ANGEL VENTAJAR
714. REBUYA, ALFRED LORENZ PAMADA
715. RECTO, JAIME MIGUEL CLAUDIO
716. REDOÑA, JAY LITO MORON
717. REGALA, KELVIN JOHN MALLARI
718. REGATUNA, JAMES RYAN DURANO
719. RELENTE, RODEL ZELIS CAYANONG
720. RELLORA, GEBER RUGA
721. RESMA, JEANIFER PLAZA
722. REVILLA, JESSA MARIE CASIAO
723. REYES, AJIELAN JOY MENDOZA
724. REYES, DOLAN KIM CAMARA
725. REYES, FRANCES DIANNE MOZUELA
726. REYES, FREDERICK ATIENZA
727. REYES, JOHN GABRIEL ALFONSO
728. REYES, MARIA CECILIA CO
729. REYES, STEVEN ARVIN CANUTO
730. REYNANTE, JOHN AQUINO
731. RIBO, RENAN VILLEGAS
732. RICARDEL, EKER RECABO
733. RICARIO, KATHLEEN NIKKA REVILLA
734. RILLO, SARAH KATRINA ALVAREZ
735. RIOS, ARIEN AMODIA
736. RIVERA, JERICA RUTH FERRER
737. RIVERA, PRIEZEL ANN BILLONES
738. ROCAMORA, SCYLLA SYDNEY MIGUE
739. RODRIGUEZ, ALLY KIRSTIE NEGRILLO
740. RODRIGUEZ, RAFAEL FERNANDEZ
741. ROLLAN, ZARAH MAY BARBOZA
742. ROMERO, JOWALD MATIC
743. ROMERO, URIEL JOAQUIN MADRID
744. ROQUE, DONKING OBDIN
745. ROQUE, RAQUEL JOY ROMERO
746. ROQUE, RISHNNEY ALLEIN GOMEZ
747. ROSALES, JOSE DANIEL SUZARA
748. ROSANA, LEONIE VALENCIANO
749. ROSARIO, BERNADETTE ESPINOSA
750. ROTONI, JANDY BOY MORTEL
751. ROXAS, ARNOLD MANALO
752. RUBIO, VANESSA NICOLE BILLONES
753. SACCUAN, MAYO VICENTE CABALONGA
754. SAGA, RON ASKIER PEREZ
755. SALARDA, JULIE CARR HINAYON
756. SALAS, JERICO SAMSON
757. SALAZAR, SHARLEEN JAE TANGLAO
758. SALCEDO, VINCENT JUNDY SOON
759. SALES, CINDY MAUREEN ARIATE
760. SALES, JOURLEY MARK HOMEREZ
761. SALEY, SEDRIC BALITTE
762. SALOMES, CHEERILY GOMONIT
763. SALVADOR, MARK BONIN ADRIOSULA
764. SALVATERA, BONO ARENS TARZONA
765. SAMONTE, GEROM CATAMBAY
766. SAMONTE, NICA NESMIN FABELLA
767. SAMPAN, NICO SAN DIEGO
768. SAMPANG, RODEL BALUYUT
769. SAMSON, KATHLEEN CELINE DELA TORRE
770. SAN DIEGO, ISAIAS JR CASTILLO
771. SANTAMARINA, RAPHAEL RYAN BARCELO
772. SANTES, JUSTINE ANNE BARQUIN
773. SANTIAGO, JESSA DAY ARTICULO
774. SANTOS, ALLEYNE ERIKA CRUZ
775. SANTOS, CATRINE MARIE GISELLE AZARCON
776. SANTOS, CHRYSTELE QUINTAYO
777. SANTOS, DIANA FERRER
778. SANTOS, EDEN LEONEN
779. SANTOS, LEMUEL FLORES
780. SANTOS, MARK ANGELICO CONDE
781. SANTOS, MICHAEL UMALI
782. SANTOS, RAYMART GOROSPE
783. SANTUYO, APRIL BAÑAGA
784. SANZ, ABIGAIL TULIAO
785. SAPAD, MELODIE DOMINGO
786. SAQUILABON, HANNAH LIZA APLAON
787. SARGAN, PAMELA APRIL LAGUIO
788. SARILE, MARY JANE AGTONG
789. SARMIENTO, MARVIN MARCELO
790. SAUSA, ELNA GRAGERA
791. SECRETARIO, RAYMOND RIPARIP
792. SECULLES, FRANCE MARIE ABES
793. SEE, KRISTIN ABIGAIL PIMENTEL
794. SENINING, JEVIE JUGO
795. SEQUITO, YVONNE MARI CORDERO
796. SERDEÑA, ALLEN JAY CRUZ
797. SERRANO, AURORA VICK ARMAYAN
798. SERRANO, MICHAEL BRYLLE RODRIGUEZ
799. SEÑA, DANIEL FRANCO BALONZO
800. SIA, LIZA PATRICIA DEE
801. SIBAYAN, ROJAYNE QUINTO
802. SICAT, REX JR BULAON
803. SILANG, LUIZ MARKO PANTUA
804. SILVA, JUNAR TIRO
805. SIMBULAN, ANGELICA SAMBO
806. SIOSON, ALEXANDER RODRIGUEZ
807. SISON, MELBA MIÑANO
808. SOLANO, JOEMEL PALSIMON
809. SOLEDAD, JESSA KRISTIA FABELLA
810. SORIANO, BRYAN RAY CAOILE
811. SORIANO, KIEL CHRISTIAN FABIA
812. SORIANO, PRINCE ARIZ SOLDEVILLA
813. SORIANO, SAMUEL JR BULATAO
814. SOTTO, EDINEL KAYE BAYONA
815. SUALOG, ALFONSO JR REYES
816. SUMBRANA, JESSA ESPARAGUERA
817. SUVA, TRISHIA MAE MANALASTAS
818. TAAY, FRANCESS AYA SANTIAGO
819. TABLIAGO, GEMMA MIKAELA LORENZO
820. TAGUINOD, SAMUEL MALLILLIN
821. TALINGTING, NICOLE PAOLA LIVA
822. TAMAKEN, DAN ABEDNEGO RINDON
823. TAMAYO, EDWARD CALIMLIM
824. TAMAYO, IVY ROXANNE SALENGA
825. TAMOR, ELENITA ABOGADO
826. TAN, JOEMARD OGENA
827. TAN, JOEY VILLAGRACIA
828. TAN, JOVILYN MASA
829. TAN, JUSTIN DAVID NATIVIDAD
830. TAN, RENALINDA ANGKUAN
831. TANCHICO, AYRA CAMILLE SISON
832. TANDE, MARICAR AGANAN
833. TANDOC, ALDAWN JASPHER BOQUIREN
834. TAPANAN, JANELLE MARIS BERNAL
835. TAPAYAN, ALCHOR RAYON
836. TAPPA, PATRICK ELLERA
837. TAPUYAO, JANELL SOLIS
838. TARROQUIN, CHARIE MAE ELAMPARO
839. TAYAG, DAYANARA SANTIAGO
840. TAYLO, MARK PAUL ADRIANO
841. TEJADA, ERWIN JOHN YONGCO
842. TEVES, ROCEL MAE MADRIÑAN
843. TIGLAO, DARYL KEVIN VALENCIA
844. TOLENTINO, MELANIE NARITO
845. TOLOMIA, MAY CHRISTINE MAGNO
846. TOMAS, PRINCESS TIFFANY BALANAY
847. TORIBIO, ANDRE DOMINIC PORRAS
848. TORIBIO, JESANE CORPUZ
849. TORREFRANCA, GLECS AMIEL RAMIREZ
850. TORRES, EFREN ORACOY
851. TORRES, KINGPEE REYES
852. TRINIDAD, MAE ANNE TAMBILOC
853. TUAZON, JAPHET AGRA
854. TUGANO, ROMEO JR CABALLERO
855. TUIZA, GILBERT DE LOS SANTOS
856. TULANG, DANIEL PAOLO DIAZ
857. TUMONONG, DELFINO GERZON
858. TUNGUL, SHERRY HERRADURA
859. UDANG, FLORENT KENN RUPPWEEL FIGURACION
860. UDTOHAN, MIEL ADONIS LEDON
861. UGALDE, JESTON RAY SILVINO
862. UMIPIG, DANIEL OCAN
863. UNTALAN, CHRISTIAN GUTIERREZ
864. URBINA, JEROME FABILA
865. URSAL, KATE GERONE GLORIA
866. USAL, NIKITA EUFE PALOMAR
867. UY, JOHN KEVIN VALDERAMA
868. UYPUANCO, ANTONIO CARLOS MAPESO
869. VAILOCES, JADE KATHERINE DINGLASA
870. VALDEZ, MURIELLE AIRA ACOSTA
871. VALENCIA, CHARMAINE ZOILO
872. VALENCIA, ERWIN PEREZ
873. VALENZUELA, ABIGAIL HERNANDEZ
874. VALINO, CHARMAGNE BROGADA
875. VALLANGCA, KATHLEYA ARQUERO
876. VARGAS, RAISA MARGARITA TANTUICO
877. VARGAS, ROCHESTER MACALINTAL
878. VELASCO, ALBRIGHT DONCILLO
879. VENDERO, NOREEN VIVIEN FRANCISCO
880. VERCIDE, PHOENICIA ILAGAN
881. VERGARA, CHERRY SIERRA
882. VERTIDO, AUDREY ANNE PALAFOX
883. VERZOSA, JEROME GODOY
884. VERZUELA, JOHN CRISTOPHER BAÑADERA
885. VICENCIO, MARIA EMELYN LAZARO
886. VICTORINO, MICHAEL RAFAEL TIAMZON
887. VILLACERAN, GARY MILLANO
888. VILLADOLID, IDA MAY CABANAO
889. VILLAFAÑE, MICHELLANGELO MAGISTRADO
890. VILLAGRACIA, JOHN CARLO SORIO
891. VILLALUZ, ALDEN DUMLAO
892. VILLANUEVA, CELINE BUAN
893. VILLARBA, JASON FROILAN MORALES
894. VILLARTA, ALDREN BAUTISTA
895. VILLAS, MARIA THERESA CASIANO
896. VILLEGAS, MARK ANTHONY PINEDA
897. VILLODRES, ISAGANI JR ABAMO
898. VINLUAN, MA FATIMA GOTGOTAO
899. VINOYA, ALVIN JOHN OLIPANI
900. VIRREY, ALESSANDRA BALBA
901. VIRTUDES, JOHN KENNETH DAVID
902. VITTO, KEREN HAPPUCH MANINANG
903. VIZMONTE, ROSITA LAURA ISABEL OROSA
904. YABUT, CLAUDINE DELORIA
905. YABUT, JANETH OLARTE
906. YAMANE, FRANCES CAMILLE TINIO
907. YANES, YESAN JUAN
908. YANGCO, MARK LIM
909. YAP, FLOYD ENAO
910. YBAÑEZ, ERYL KIM PERNITO
911. YI, MARK MAO TAO TALABOC
912. YMSON, MA THERESE FAYTAREN
913. YONGKOL, VIVIAN AXALAN
914. YUMUL, ALJOHN MACALINO
915. YUMUL, SYLMAR DIONE ADRADA
916. ZAMORA, DEAN ALBERT HERNANDO
917. ZAMPAGA, RAYE GABRIEL GARCIA
918. ZARAGOZA, DARWIN TOLENTINO
919. ZURITA, ROMEO JR RADA
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