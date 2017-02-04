Saturday, February 4, 2017
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    919 examinees pass the Architect Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 919 out of 1,595 passed the Architect Licensure Examination (ALE) given by the Board of Architecture headed by its Chairman, Arch. Robert S. Sac with two other members, Arch. Fidel Jose R. Siapno and Arch. Robert M. Mirafuente. The examination was held in Manila, Baguio, Cebu, Davao and Legazpi last January 27 and 29, 2017.

    Seq. No.     N a m e

    1. ABABON, FELICIANO III SARABIA
    2. ABAD, ANGELICA SANDOVAL
    3. ABALOS, JOE BOY PARULI
    4. ABAYON, MARK DESON ORTEGO
    5. ABEJERO, JUNREL ESTREBA
    6. ABELA, MIA MENESES
    7. ABLAZA, JAYMOUR MERCADO
    8. ABON, SERRY ANN GRACE BALCORTA
    9. ABRIGO, THERESA VIVIENE PILI
    10. ABRIL, CHRISTIAN VICTOR PALOMAR
    11. ABRIL, MA CRISTINA VICTORIA PALOMAR
    12. ABRIOL, GESSA MAE EVANGELISTA
    13. ABUID, MANUEL JR URTEZUELA
    14. ACABO, ADONIS COMBISTA
    15. ACBANG, JEFFRY GOYAL
    16. ACEDILLO, NEIL FRANCO DECIERDO
    17. ACHA, ABEGAIL TIBURAN
    18. ACLAN, ANGELICA SORIANO
    19. ACLAN, BON JIA CELEMIN
    20. ACOSTA, DANTE PENEYRA
    21. ACOSTA, STEPHANIE DIANNE SAVELLANO
    22. ADALIG, MARK BRYAN BARIUAD
    23. ADEL, RUBY TRONGCOSO
    24. ADLAWAN, ADRIAN LEO GUTIERREZ
    25. ADORABLE, JUSTINE DE GUZMAN
    26. AFAN, MERVIN BALAJADIA
    27. AFRICA, JOEY NAVARRO
    28. AGBAYANI, JULIUS MAURICE SURA
    29. AGGABAO, GERALD GACUTAN
    30. AGUANTA, AL TESIORNA
    31. AGUAS, KATRINA BIANCA DE SANTOS
    32. AGUAS, RASHEED KEVIN LLAMES
    33. AGUILAR, JOHN RAY NARAL
    34. ALANO, FREDERIC PASCUAL
    35. ALCABAZA, MICHAEL ARGEL SEÑO
    36. ALCANTARA, EDUARDO SANTOS
    37. ALCARAZ, JUSTIN ANGELO REYES
    38. ALCEDO, IRIS BEATRIX MOJICA
    39. ALFONSO, MARK NIKKO MANLUTAC
    40. ALIANAN, ARMAND LOUIE ANG
    41. ALIVIO, GUANE MARIE ANTONETTE GELLA
    42. ALIÑO, LLOYD VINCENT JR SULIT
    43. ALMARIO, SARAHBETH BALBERONA
    44. ALONZO, JOSIAH SAMORO
    45. ALPUERTO, CATHERINE BACUS
    46. ALTUNA, KRISTONI TANDOC
    47. ALVAREZ, JOSHUA JAMES CUYUGAN
    48. AMAGSILA, IRENE RUBY REYES
    49. AMARILLE, PHILBEN BONOTAN
    50. AMOR, RAY-AN GEROME VIRAY
    51. ANABLON, JUDY BUMOHYA
    52. ANCHETA, MICAELA DOMINGO
    53. ANCOG, ROXANNE FLORES
    54. ANDRES, ROBERT NIFAS
    55. ANDUHOL, YASSER PADILLA
    56. ANO-OS, EDZEL JAY OBINA
    57. ANTONIO, JOHN NICOLE REYES
    58. APODACA, WAYLLON HANK ALZAGA
    59. APURA, DAILYN SATO
    60. AQUINO, FRANCIS DANIEL PELAYO
    61. AQUINO, MA CATHERINA MANCERA
    62. AQUINO, MANNY OMOLIDA
    63. AQUINO, MIA NUÑEZ
    64. AQUINO, RALPH ROUIS JUSTIN CASTAÑARES
    65. ARANA, FLOYD PANES
    66. ARANAS, RODOLFO III DANDUAN
    67. ARANTE, ARBY CIMAFRANCA
    68. ARAYAN, RONALD TANTIE ARAGO
    69. ARCEO, JESSICA ANGELINE DUEÑAS
    70. ARCILLA, JERWIN MERCADO
    71. ARCILLA, JOEY AILEN CATANEO
    72. ARCILLA, SHEENA LOUISE SAPINOSO
    73. AREJA, CANDY ABIGAIL JIMENEZ
    74. ARESGADO, MARK JOSEPH SARMIENTO
    75. ARGUILLES, CHRISTOPHER BORDAS
    76. ARIAS, STEPHANIE ROSE ANN VITAN
    77. ARROZAL, PAUL DANIEL DELFIN
    78. ASISTIDO, AARON JOSHUA DE PERALTA
    79. ASUNCION, JULIUS OMAR BONDOC
    80. ATIBAGOS, ADRIAN VILLARIÑA
    81. AWARAYAN, DAN PAUL FABRICANTE
    82. AYCARDO, JAN DARYL BULAWAN
    83. AYONG, SAMANTHA YSABELLE BARTOLOME
    84. AYROSO, GLENN BAUTISTA
    85. AZACHEE, BLANCHE ELAINE MARIE ALVAREZ
    86. AZARCON, MARLON DANDUAN
    87. BAANG, CHRISTINE JOY CONDEZA
    88. BABAS, BRYLLE JOSEPH JUAN
    89. BACABIS, KEVIN OVILLE
    90. BADERE, MELANIE MARAMBA
    91. BAETIONG, MELBA ABEDES
    92. BAISA, DARRELL FONTE
    93. BAJA, FILMAE DOLOR FLORES
    94. BAJAO, MA RITA AMOTO
    95. BALAGUER, MARIE BERNADETTE BALITA
    96. BALDE, MA JOY ANTONETTE ACOSTA
    97. BALDELOVAR, JOERELYN DOROMAL
    98. BALIN, JULIUS ANTHONY BALETE
    99. BALLAD, MICHAEL JAY PARADO
    100. BALUETA, KAREN CARLA BRAGA
    101. BANAL, MIGUEL MAPUA
    102. BANDOLA, JEROME CARLO DELA CRUZ
    103. BANGUILAN, CHEZKA CABAUATAN
    104. BANNAWE, AUBREY KEREN JILL BANDIWAN
    105. BARCENAS, JAMES KEVIN CALDERON
    106. BARCIA, MARGARITA INEZ GANCAYCO
    107. BARRATO, KIM IVAN METRO
    108. BARRETTO, IAN PATRICK MONTEMAYOR
    109. BARROGA, ZIA DENIECE ALYSSA VALENCIA
    110. BASILIO, EUSEMAR BAGUINGEY
    111. BASISTER, ARNOLD ROXAS
    112. BATARAO, MARJORIE ANN GAFFUD
    113. BATHAN, ROMEO MEDINA
    114. BAUTISTA, ALIANA BEATRIZ MERCADO
    115. BAUTISTA, EUNICE LONTOC
    116. BAUTISTA, MARTHA ISABEL NEPOMUCENO
    117. BAUTISTA, RHEIZELLYN CARLUEN
    118. BAÑAS, JOYCE ANNE PANAMBITAN
    119. BEATO, ANNA RUTH GONZALES
    120. BEBELONE, ELLEN MARIE RAVIDAS
    121. BELEN, FRIAN PATRICK ALCANTARA
    122. BELEN, NEIL EDMAR LLANETA
    123. BELTRAN, MARK ANDREW NARAL
    124. BERMACHEA, OMAR DELA CRUZ
    125. BERMIDO, GERALD DIMACULANGAN
    126. BERNAL, PRINCE KEVIN DIASANTA
    127. BERNALES, LORVEN BORJA
    128. BERNALES, PAUL BENJIE BASQUEZ
    129. BERNARDINO, GENARD REYES
    130. BERNASOR, KARL KEVIN BIONGAN
    131. BERNESTO, PAUL ALBERT ESPANTO
    132. BETONIO, ANN MARGARET BALANGKIG
    133. BIEN, RONALDO RUIVIVAR
    134. BIGORNIA, ALIBERT LARIES MEDINA
    135. BINAY-O, OSCAR JR GAW-NA
    136. BINBINON, DEVIS BUYAYO
    137. BISCO, JIREH CAPULI
    138. BITOL, ALBERT JUNIOR CHAPDIAN
    139. BLAS, PHOEBE GRACE THERESE BULORON
    140. BOCALIG, CRISDALE MERCADO
    141. BOCO, JOHN REIMONDO BALDAGO
    142. BOLINA, RODREM BENEDICT CAPULSO
    143. BONCODIN, KEVIN MATTHEW CELZO
    144. BONIFACIO, ERICSON JASMIN
    145. BORGOÑOS, DEBRA SUDARIA
    146. BOTENES, RONNEL MALLORCA
    147. BRUBIO, RUSTIE JHON NAELGA
    148. BULAGA, JOHN MIKHAEL BERMAS
    149. BULAON, JOYCE ANNE LACHO
    150. BUSTALIÑO, ELEACEL JEANETTE GARGAR
    151. CABALLERO, GLENN DELORIA
    152. CABANGON, GERAUD CHRISTOPHE PEREGRIN
    153. CABANTING, RAMBO GUETTAP
    154. CABUQUIT, ELSON ABANTAO
    155. CACHO, PETER JR LOPEZ
    156. CADUCO, JHON RICK MANALO
    157. CAHAYAG, NOWIE DING MORAD
    158. CAHULOGAN, GILBERT JAMES GUNDA
    159. CALICDAN, FERDINAND RODRIGO TABANGAY
    160. CALLEJA, JOSELL ANDREI ESGUERRA
    161. CALMA, MARK ADRIAN MANALO
    162. CALO, JUNDYL ADONA
    163. CALONZO, JOSELITO SALAMAT
    164. CALONZO, KATRINA MAE LIM
    165. CALUMA, NIKKI FERNANDO
    166. CALUYA, PAOLA MARIE GAFFUD
    167. CAMILO, HIZEL JANE BONGOCAN
    168. CANDOR, JULIE ANNE JOY UMALI
    169. CANILANG, ROMINA BULATAO
    170. CANLAS, AARON JOSHUA PALANCA
    171. CAO, MARIA KHRISTINA FABIA
    172. CAPAL, ANNABELLE SINOGBA
    173. CAPALA, HAZELYN PIJANO
    174. CAPALOS, CATHERINE NATIVIDAD
    175. CAPARAS, KING EDWARD VALENZUELA
    176. CAPRI, MART KRISTER CANTABACO
    177. CAPULONG, HAROLD JAMES DELOS SANTOS
    178. CARAG, MARK CHUA
    179. CARAMOAN, GERWIN KYLE GERONIMO
    180. CARANDANG, JOHN CARLO HERRADURA
    181. CARANDANG, JOSE RAFAEL ILAGAN
    182. CARANTES, SHARMANE ERASMO
    183. CARINGAL, REDEN ANTIG
    184. CARLOS, ANGELICA SAMANTHA BASCUG
    185. CARVAJAL, ARVIN MISHAEL CARRILLO
    186. CASING, MELISSA MAY LIMPANGOG
    187. CASIÑO, JONATHAN JR CONCEPCION
    188. CASTAÑEDA, BERNICE CLIMACO
    189. CASTAÑEDA, HONIELYN MANANSALA
    190. CASTAÑEDA, WILJOREL RESQUER
    191. CASTILLO, JERWIN RESURRECCION
    192. CASTILLO, RON MICHAEL DELA CRUZ
    193. CASTRO, JERIC ARNOLD DE TORRES
    194. CASTRO, ORLAN JAMES
    195. CASTRO, STEPHEN TOLENTINO
    196. CASUPANAN, RAX MENDEZ
    197. CATALAN, JAN FRANCIS CUSTODIO
    198. CATANGHAL, JOHN ACE BAUTISTA
    199. CATUBAO, MA LYN OGALE
    200. CAYETANO, MA CONCEPCION TAN
    201. CELIS, AEDRIANE GUANZON
    202. CENABRE, ANA BIANCA BALATICO
    203. CHAVEZ, SHIELA HERNANDEZ
    204. CHENG, ROWENA HU
    205. CHIONG, MONIQUE LOISE YAP
    206. CHONG, ACE BENEDICT CO
    207. CHY, JOHN OLIVER POZON
    208. CIMENI, CARLO VIC CABEL
    209. CIUDADANO, KIM BRIAN SARGENTO
    210. CODILLA, RHEA FAYE POTENTE
    211. COLMO, JAN VINCENT YAP
    212. COMBALICER, JAY MI-OT
    213. CONCON, JAKE CYRILL FAJARDO
    214. CONTI, LESLIE PATAYON
    215. COPAG, JUPITER PECANTE
    216. COQUIA, JEROME CABURNAY
    217. CORPUZ, NORMAN PAULO BUENAVENTURA
    218. CORPUZ, RODRIGO AGPAOA
    219. COSARE, RAP PILANTE
    220. COSIPAG, RAM VINCENT BALDOMAR
    221. COSTOY, JOHN REXEL ESTOQUE
    222. CRESPO, GLEN BENJAMIN
    223. CRISOL, VEENA ANGELA CONSULTA
    224. CRUZ, FLORA MAE TAYO
    225. CRUZ, MARIA ELENA MANGALIMAN
    226. CRUZ, PATRICK WILSON DELA CRUZ
    227. CRUZ, SEAN CHARLES MAGLAYA
    228. CRUZ, SOLOMON III DE VERA
    229. CRUZ, VINCENT LOUIE RIVERA
    230. CRUZA, CRISPIN BOBIER
    231. CRUZAT, JAYSON PEDRAZA
    232. CUETO, KAREN PASCUA
    233. CUEVAS, CAMILE JICELLE LACSAMANA
    234. CUIZON, GENESIS GAMO
    235. CULASTE, MARCEYNE JAGUPIT
    236. CUYOPAN, LAILANIE OSNGAL
    237. CUYUGAN, MARK ANGELO SECRETO
    238. CUÑADO, ZIRIH YPIL
    239. DACANAY, DHAN JON AGNGARAYNGAY
    240. DACUMOS, VANESSA CALDERON
    241. DAEL, LARAH MELENDRES
    242. DANIELS, DE CARLO DEAN
    243. DAPITANON, MARA KRISTEL TABOTABO
    244. DAUZ, KATRINA MARIA ISABELLE ARCENIO
    245. DAVID, ARES DICHOSO
    246. DAVID, PATRICK JIM MASANQUE
    247. DAYALO, CHRISTINE ARBOLERAS
    248. DAYDAY, MICHELLE PARINA
    249. DAYRIT, KHARLA GABATO
    250. DE CASTRO, AMOR II MANGUYAB
    251. DE CASTRO, NEIL PATRICK EGUILLOS
    252. DE CASTRO, VIRNA CONSIGO
    253. DE GUZMAN, ALBERT DE GUZMAN
    254. DE GUZMAN, GIO NEIL CATAQUIAN
    255. DE GUZMAN, JONDALAR CORTEZ
    256. DE GUZMAN, JOVIMON KOICHIRO TANGALIN
    257. DE JESUS, ANJELICA MAE CABANTOG
    258. DE LA CRUZ, NELSON FIGUEROA
    259. DE LA CRUZ, PATRICK DEO GONZALVO
    260. DE LA TORRE, JOHN MICHAEL DIZON
    261. DE LEON, ABIGAIL JOYCE LOSINIO
    262. DE LEON, MEG TORRELINO
    263. DE LEON, RENO AMAR
    264. DE LEON, REYNOLD PONCE
    265. DE MESA, SHEILA MARIE ZARASPE
    266. DE VERA, HANNAH ZEN ESPERANZA
    267. DE VILLA, SHERINA LOVERIEL OBEÑA
    268. DEGUIT, DAVE SALVACION
    269. DEL CASTILLO, ELIZA GARCIA
    270. DEL MUNDO, JESTER JORREN DIAZ
    271. DEL PRADO, MEVELEA CHARIE MAE IBON
    272. DEL ROSARIO, LOLITO JR QUIJANO
    273. DEL ROSARIO, MAJA GINEL CAHANDING
    274. DEL ROSARIO, ROMMER CRUZ
    275. DEL VILLAR, KRISTINE CLAIRE SERDEÑA
    276. DELA CRUZ, JOHN HARRISH PONCE
    277. DELA CRUZ, MARVIN DELA CRUZ
    278. DELA PEÑA, JEAVELYN CABILINO
    279. DELA VICTORIA, JOHN ROMULO ZAPANTA
    280. DELFIN, MARK GELLA
    281. DELFINO, CHARLU PERILLO
    282. DELINGON, BIANCA FRANCESCA CORDON
    283. DELOS REYES, JYAN MONTEMAYOR
    284. DELOS SANTOS, MERIAM FATE ARELLANO
    285. DEMA-ALA, CELSO RENZ BALTAZAR
    286. DEMAISIP, RYU AIDIE SIM
    287. DEMONTAÑO, JIMELYN PACIFICO
    288. DETABALI, REGINA LORAINE
    289. DETALLA, ED JEFFERSON TAN
    290. DIANA, SEAN MAXWELL CABRERA
    291. DIAZ, ANTHONY TAMO
    292. DIAZ, JAKE RABI
    293. DIAZ, LARRY JR TALAG
    294. DIAZ, PAUL ALDEN GUSI
    295. DICIPULO, JON EDWARD SENERES
    296. DIMAILIG, JOSEPH ERVIN GALLETO
    297. DIMALALUAN, LEX ARVIN GOMEZ
    298. DIMAPELIS, LIANE MAE VILLEGAS
    299. DIN, TEODY GRACIAS OLARTE
    300. DINGLASAN, CHRISTIAN JAMES ALTEZA
    301. DIOKNO, KRISTINA OLASE
    302. DIONGZON, GINO VINCENT MANALO
    303. DIONISIO, GRAZIELO RYAN BERNARDO
    304. DIVINO, RANIE MARCIAL
    305. DIZON, KATHLEEN-MAE LAMPITOK
    306. DIZON, MARJORIE CRISTEL LIBU
    307. DIZON, MARK BANTILAN
    308. DOMINGO, CESAR FLORENTINO
    309. DONASCO, ALEXIE REI DE LEON
    310. DORIA, SHAIRA MAE SAGUBAN
    311. DU, RIZZA MAE RELOVA
    312. DUCLAYAN, MARILOU CAUNTIC
    313. DULALAS, KIMJAY BABUYO
    314. DUNGCA, JULIUS DAMPIL
    315. DUNGO, JERNA CANONO
    316. DURA, KRISHA MARIE BRAVO
    317. DURAN, WENDELL FRIOLO
    318. DUY, MARK ANGELO CAMARILLO
    319. DY, LOUIE ANGELO VALENCIA
    320. EBORA, KLEAVER JONATHAN ANDRES
    321. ECHAVIA, HOWELL JAY GENABE
    322. ELCIARIO, ANGELO TORMON
    323. ELENTO, GRACE CASTRO
    324. EMBALZADO, ENRIQUE REY BALONGCAS
    325. ENANO, LEO RAPIZ
    326. ENCARNACION, ALPINIANO ACALA
    327. ENCIO, VICMAR VIDANES
    328. ENDRINA, EVANGELINE ANTING
    329. ENRIQUEZ, MICAH ANDREA TONGOL
    330. ESCAMILLAS, ERVIN VILLANUEVA
    331. ESGUERRA, FRANKLIN MERCADO
    332. ESPINA, GEORGE ROLAND BENCIO
    333. ESPINA, RODOLFO JR SISON
    334. ESPREGANTE, ROWEN MAY QUIJANO
    335. ESTEVES, SHARLEEN MAE MALTU
    336. ESTRADA, FREIDRICK JOSEPH OLIVA
    337. EUSEBIO, MIKHAIL SOTARIDONA
    338. EVANGELISTA, AIZEL ANN RAZA
    339. EVANGELISTA, JILLIAN ROSE PASCUAL
    340. FABIOSA, CHRISTOPHER GONTIÑAS
    341. FACTOR, JEILO DEOCAMPO
    342. FAGELA, GERARDO JR VELASCO
    343. FAJARDO, RAYMART MARCELINO
    344. FAJARDO, RONEL CHRISTOPHER DE GUZMAN
    345. FAJILAN, MERYLL JOY FRUELDA
    346. FALGUERA, FILOMENO JR GANATA
    347. FALSARIO, GLENDON FLAUTA
    348. FELIPE, SONIA AGUSTIN
    349. FERAER, JAY PEE ESCALANTE
    350. FERNANDEZ, ALDRIN HAW
    351. FERNANDEZ, ARLAN RABARA
    352. FERNANDEZ, ERNESTO JR BAZAN
    353. FERNANDEZ, RUBEN SILAO
    354. FERRER, ARIANNE IGNACIO
    355. FERRER, RICHAMAR BUÑAG
    356. FIGUERREZ, AARON BELTRAN
    357. FIGURACION, CLINT VILLACARLOS
    358. FILARMEO, BRYAN SAGUINSIN
    359. FLORES, RENEDECAR FRUELDA
    360. FLORES, ROCHELLE IZON
    361. FONTELARA, PRUDENCE JULIUS DEOCALES
    362. FRANCISCO, LAURENCE JAVIER
    363. GAA, MARY ROSE JOYCE AXALAN
    364. GABIOLA, JANELLE AMYL ARENA
    365. GAGAN, JOANNE GINA JOYCE WONG
    366. GALANG, DAVE RICAFORT
    367. GALANG, LORGEN CATAN
    368. GALGO, GABRIELLE NEAH MAGDALENO
    369. GALLEGO, MIRELLA ISABEL BORROMEO
    370. GALLEGO, PATRICK RAMOS
    371. GALLENTES, JONARD ALIPAYO
    372. GALLO, RON IVAN MIARAL
    373. GALVEZ, EROL JESTER MAGAT
    374. GAMAD, FRANCIS ROSS OCANA
    375. GAMAYO, RINALDI RENIEDO
    376. GAMBOA, JEROME SANTELICES
    377. GAMINO, MARK ANTHONY PASCUAL
    378. GAN, MICHAEL ILARDE
    379. GARALDE, ARIS GARCERA
    380. GARCES, HUXLEY CAMOTES
    381. GARCIA, AL DEMIR CARILLAGA
    382. GARCIA, ANTONIO JR BAUTISTA
    383. GARCIA, AZEL MICA HERNANDEZ
    384. GARCIA, CARLO NOWELL CLIMACOSA
    385. GARCIA, DIONNE ALFRED GEMPESAO
    386. GARCIA, FREDEMEL JOHN DALIPOSA
    387. GARCIA, JEREMY VILLAMARZO
    388. GARCIA, JERVYN HYWEL CERDAN
    389. GARCIA, MARCO NICOLO CAISIP
    390. GARCIA, MARIA BELEN CADUHAY
    391. GARNIEL, BIEN-ALBERT BANI
    392. GARUPA, ALVIN ESCARPE
    393. GASANG, KHADIJA GABULE
    394. GATUS, RAFAEL YAPYUCO
    395. GAURANO, JOSIAH BALABA
    396. GAVAN, MIKEAL GABAT
    397. GAVICA, RYAN LAPUZ
    398. GAZMEN, DANIEL BAYOT
    399. GELITO, ROBERT JOHN JISON
    400. GEMINA, ADONIS VILLAESTER
    401. GERIANE, KHIMBERLY ANNE TALACAN
    402. GIMENEZ, LORIZA ARENAS
    403. GO, CALEB ELIJAH TAÑEGA
    404. GO, LLOYD JEFFERSON DE JESUS
    405. GO, MARK IVANN LIBAO
    406. GO, STEFFI SIOUX DY
    407. GOCO, WILFREDO ALCARIA
    408. GOJOL, EILONNE MIZZI NIEVES
    409. GOMEZ, JILLIANNE RAE MANAHAN
    410. GONZALES, CHRISTIAN VIDALLON
    411. GONZALES, RENE LABANA
    412. GOZUM, JOHN PAUL SOTTO
    413. GRONA, COLLEEN DOGILLO
    414. GUANZON, PAOLO MANUEL JOAQUIN
    415. GUERRERO, JUNIE VANZUELA
    416. GUEVARRA, GIENAH MEDINA
    417. GUEVARRA, JOSE MIGUEL ELEPAÑO
    418. GUIAB, JUSTIN XAVER DY
    419. GUTIERREZ, JUAN MIGUEL GUERRA
    420. GUTIERREZ, MARLIN NOAH PASCUA
    421. GUYADA, LESTER GERARD ESCALA
    422. HABOC, JOHN ROW ILUSTRE
    423. HABOC, SIMEON II TEPANERO
    424. HAYO, MARDY LAINE GANUB
    425. HEILMANN, KRISTY MAE PATOC
    426. HERNANDEZ, ALWIN DIGO
    427. HEYROSA, CHRISLIN LARIDE
    428. HINAGDANAN, CHESTER SCOTT FLORES
    429. HIPE, GABRIEL GERONIMO
    430. HIPONA, PRIMALYN GARCIA
    431. HIZON, VAN ANTHONY RAMOS
    432. HUALDE, LHYNEAL GULMAYO
    433. IBASCO, REGINE ALVARO
    434. IBAÑEZ, ROBIN ROYCE YU
    435. IGAR, ERICH ESCOLANO
    436. ILAGAN, EMIL JOHN ABAWAG
    437. ILAGAN, JUBERENE ANN BAUTISTA
    438. ILAO, JOHN CYRUS MACALINTAL
    439. IMPERIAL, DENNIS BUENDIA
    440. IMPERIAL, FELIX EMMANUEL ROVIRA
    441. IMSON, MARGARITTA ADRALES
    442. INALVEZ, REY REDGGIE NUCOM
    443. INDOC, DARLENE YANOC
    444. INGAN-ENG, DUSTIN CONGSON
    445. IRAWA, RAMSEY ITULID
    446. JABINAL, ALTHEA ZYRAE RODRIGUEZ
    447. JALINAO, CHRISTIAN BACOR
    448. JARANILLA, CLINT ADMERSON ARANGO
    449. JARQUIO, JOHN GABRIELLE RABIA
    450. JATICO, FRANCISCO JR CINEZA
    451. JAVIER, JAIME LUCAS FELIMON CADAG
    452. JAVIER, LUISITO CATANGHAL
    453. JESTRE, EVELYN TOMEO
    454. JUAN, MICHELLE NAKAR
    455. JUBELAG, MICH LOURENCE CARDOZA
    456. JUICO, REY SAN JOSE
    457. JULIAN, JOHN MICHAEL MAULAWIN
    458. JUSAYAN, NICOMARI VERANO
    459. KAHULUGAN, CYRA ARYAN MUGA
    460. KATIGBAK, MARIELLE LOUISE ROSARIO
    461. KHO, JULIAN III DURAN
    462. KHO, RAYMOND JEFFERSON CARMELO
    463. LABRO, RYAN FITZ RADAM
    464. LACANILAO, CHRISTIAN AMURAO
    465. LACHICA, MA FRANCHESKA PAGALA
    466. LAGALA, ANNA MAE BAYRON
    467. LAGRIA, DANICA LOU GULTIANO
    468. LAGRIMAS, FELIX JHON AGUILLON
    469. LAGUDAS, MARIE ANN LEONES
    470. LAGUDAS, RALENE DINGDING
    471. LANTIN, IVAN TOLENTINO
    472. LAPA, ADRIAN LEO VENTURANZA
    473. LAPITAN, JOHN LEE BAUTISTA
    474. LARGA, CARREN JOY NAVELA
    475. LARIRIT, JONA LYN MENOR
    476. LAROYA, KORINA DUMLING
    477. LASAC, ALLAN LLOYD LLAMAS
    478. LASTIMOSO, MARK HOMER DINDIN
    479. LAURIO, ARNEL JULIUS CLARABAL
    480. LAVADIA, KEVIN LOUIE CEDRO
    481. LAVISTE, MICHAEL JOHN AMANGO
    482. LAZARES, ALEX JOHN ILAGAN
    483. LEE, REYHAN JACOB ANG
    484. LEGARDA, ILAYA SCARLET SOLLANO
    485. LEOCARIO, JEFFREY PETOGO
    486. LEYVA, MA ANNA JANELLA INGCO
    487. LIBASTE, BHERLIE JOE TOPENIO
    488. LIM, ADRIEL DENZEL CHIU
    489. LIM, ALLAN CHRISTOPHER CRUZ
    490. LIM, ALVIN ALVAREZ
    491. LIM, CHERYL DONABEL CHUA
    492. LIM, KESHIA STEPHANIE LIM
    493. LING, JENI ALYS MANGALINO
    494. LIRAY, JASON CUBAROL
    495. LISAY, SAMANTHA KAY LEYCO
    496. LLAMAS, ALJON DOFELIZ
    497. LLANERAS, MARK JONES MINDORO
    498. LLANETA, NICO HALOOT
    499. LLENARES, DIOMEL NISNISAN
    500. LLENARES, PATRICK LYNJON SOMOBAY
    501. LLOBRERA, ASEA REY GARCIA
    502. LLORIN, EFREN JUN ROMERO
    503. LLOSA, APPLE LANTAJO
    504. LOCSIN, MA AGNES DAMASO
    505. LOPEZ, ANDREY REGINE MANALANSAN
    506. LOPEZ, JORGE JR RAFOLS
    507. LORENZO, RODERICK JACINTO
    508. LOREZCA, IMELDA ROJAS
    509. LOSAÑES, JEROME TY
    510. LOYA, ANTONIO RUFINO REYES
    511. LUCHE, JAMIE JOHN TENCHAVEZ
    512. LUGTU, CARMELLE SHANE BERNABE
    513. LUKBAN, JOAN MICHELLE AZARCON
    514. LUSTRIA, KRISTELAINE VALLERIE DAGOHOY
    515. MACALALAG, KEVIN JOHN LIM
    516. MACARAIG, JOYCE ZENDI TEE
    517. MACASIO, IRINEA SALAS
    518. MACIAS, JEREMY IAN SOLIS
    519. MADARANG, FRANCIS CHRISTOPHER EDRADA
    520. MADDARA, MARVIN DE GOLLO
    521. MADRID, ELI JAIRUS REYES
    522. MADUENO, EDUARDO JR ANDRES
    523. MAG-UYON, STELLA MARIE TUMANDAY
    524. MAGALLONES, STEPHANIE KRISHIA BRAGADO
    525. MAGAT, BRIAN SAM CONSUNJI
    526. MAGAT, REYMARK MANANSALA
    527. MAGBANUA, ANGELO MITCHAO
    528. MAGHANOY, ALEXIS RASONABLE
    529. MAGLAHUS, MARK GLENN GAITAN
    530. MAGLAQUI, RAY DONN GACO
    531. MAGNO, JIK MORATALLA
    532. MAGPALE, AERON JOHN CARILLO
    533. MAGTOTO, MARK CHASSER REYES
    534. MAGUNDAYAO, JOHN REUBEN DERPO
    535. MAHALAIL, ABDULMANNAN ROJAS
    536. MALABANAN, JOSEPH ANTHONY ATIENZA
    537. MALINAWAN, MARTIN GLENN GRUEZO
    538. MALIT, ROSHEILLA MAY SAQUILAYAN
    539. MALLAPRE, JOHN REY LAVADO
    540. MALNA, NIÑO BERDIN
    541. MALUNHAO, RODRIGO MARLO SANTOS
    542. MANABES, MAYLINE PARIENTE
    543. MANALESE, ANNA CZARINAH QUINIQUINI
    544. MANALO, JESSICA MARIE SALGADO
    545. MANDILAG, EVENETTE LAINE AQUINO
    546. MANGALINDAN, TIFFANY KATHLEEN MARQUEZ
    547. MANIEBO, LEO LEE YACO
    548. MANIEGO, ARLYN LINTAG
    549. MANILAG, GERALDINE SANCHEZ
    550. MANIO, JACKIE LOREN PANGAN
    551. MANLANGIT, ANGELICA CASTELO
    552. MANLIGUIS, CHONA MAE MALIMBAN
    553. MANOGURA, MONICA BLASABAS
    554. MANONGDO, RALPH REMORERAS
    555. MANUEL, JEOFFREY DANAO
    556. MARASIGAN, BRYAN GAYTANO
    557. MARASIGAN, SYDNEY CALANGI
    558. MARIANO, MICHELLE AQUINO
    559. MARTIN, CORENNE GONZALES
    560. MARTINEZ, EMMANUEL SENDON
    561. MASALIHIT, KIRSTIN IRISH ORESCA
    562. MATALOG, ARTHUR ALIBUDBUD
    563. MATULAC, KEMJEE PASAN
    564. MAYORES, PAUL ANGELO EVANGELISTA
    565. MAÑEZ, CHARLES BORIS MANUEL
    566. MEDINA, JERICHO WENDELL MISAYAH
    567. MELGAR, MARK ANGELO PUNAY
    568. MENDEVIL, ANGELICA CORNEJO
    569. MENDOZA, MARJORIE AXALAN
    570. MEPICO, KENNETH JOHN ROCACORBA
    571. MERCADO, RON JUNE ARGUELLES
    572. MILLAN, JOSE LORENZO NEBRES
    573. MILLARE, ROGER IAN MERCED
    574. MIRAFLOR, KRISTETA SUMERA
    575. MIRAFLORES, ANDREW UY
    576. MIRASOL, JOHN OLIVER MONARES
    577. MOKA, ALBIN YSMAEL ABU
    578. MOLATE, DAVIE AGUILERA
    579. MOLINA, ASTLEY JAYNE PALATTAO
    580. MONTANIEL, RHEA NEPOMUCENO
    581. MONTERDE, MARY ANN NALDA
    582. MONTESA, RAY ARVIN VIDANES
    583. MORALES, RACHEL RONELLE ANONUEVO
    584. MORENO, HENRY KARLFRED ZABARTE
    585. MORFE, ARIEL RIVERA
    586. MORFE, INGRIA SHEAN TEJONES
    587. MOSCARE, JESUS JR AVILA
    588. MUGOT, KEVIN REBOLLIDO
    589. NACARIO, NICANOR JR BORAZON
    590. NACARIO, REUBEN JAMES LOMOD
    591. NAPOLITANO, AIVIE DIANNE DE CHAVEZ
    592. NARRA, JANETH DEMIN
    593. NEGAPATAN, MILJO NIÑO GILLAMAC
    594. NELVIS, JON ISRAEL TOLEDO
    595. NERVIOL, GAY ANN NAUTAN
    596. NG, MATTHEW HILARY
    597. NICER, DESIDERIO III LAJOLA
    598. NICO, MARIA LOURETTA ROMAN
    599. NICOLAS, ELVIRA DIANE REYES
    600. NICOLAS, ERIC KLAUS AGAMANOS
    601. NIEVES, RACHELLE ANGELINE ABELEDA
    602. NOGRALES, KRISTEL MAE JESWANI
    603. NONOL, PRECIOUS EDZIL VELORIA
    604. NUCUP, CORINA VENTENILLA
    605. NUESTRO, MARK KEVIN BENGO
    606. NUÑEZ, JANEN RAZON
    607. NUÑEZ, LANIELYN BALDOVINO
    608. NUÑEZ, LORNA BAKING
    609. O, WINSON SEVILLA
    610. OCAMPO, ANGELO NIKKO ALPORHA
    611. OCAMPO, NINA ROTZEN TAÑEDO
    612. OCAMPO, REGINA GARCIA
    613. OCATE, ROANN GARNICA
    614. OCLEANA, MARICAR DATO
    615. OCRAY, JAPETH ROGER TULOD
    616. OCTAVA, JOE ALLYN DE LA PENA
    617. OLMOGUEZ, MARY ANTHONETTE ARDINA
    618. OMALAY, MELVIN SOLIVERES
    619. OMAMOS, JHUNAL MALONZO
    620. OMEGA, RAMEL AYADE
    621. ONANAD, JUDEL MAALA
    622. ONG, GRITZIE PORNEL
    623. OQUINDO, MARY JANE GILBUELA
    624. ORDINARIO, OMAR PANELO
    625. ORINGO, MARIA RITA ALA
    626. ORQUE, MARK ANTHONY TAGLE
    627. ORTEA, LEONARDO
    628. OSIO, EDGAR JR CRUZ
    629. OZAETA, RUFFA DETICIO
    630. PAALA, ROSE ANNE MENDOZA
    631. PABUA, RENEBELLE GUTIERREZ
    632. PACAANAS, CIELO ANN REYES
    633. PACAY, ROMA AMOR ANDRADE
    634. PACHECO, MYRELLE SHANE PRAGATA
    635. PACIENTE, KEVIN MICHAEL ALCANTARA
    636. PADILLA, ORESTES TORRES
    637. PADILLA, PATRISHA ANNA JALIPA
    638. PADIOS, RENZ CHRISTIAN TAYTAYON
    639. PADUA, JAVIER REBADAVIA
    640. PADUA, MARSON CABILI
    641. PAEZ, MARY JANE MONTES
    642. PAGADOR, RHETT JOHN GINGOYON
    643. PAGARA, PRINCESS DIANNE MANGUBAT
    644. PAGTACONAN, ZARAH LUNA
    645. PALACI, ARCHIEMOORE ENTE
    646. PALAJE, CAROLINE JULIA SARMIENTO
    647. PALANCA, BERNADETTE DELA CRUZ
    648. PALIS, DAVID RALPH CATANA
    649. PALMES, EMMANUEL BASIYA
    650. PANGILINAN, ALYSSA ASHLEY SICAT
    651. PANGILINAN, ARVIN CARLO GUEVARRA
    652. PANGILINAN, KELVIN MERCADO
    653. PANGILINAN, RENATO GALAN
    654. PANGILINAN, ROBERT JEMEUEL PALMA
    655. PANTON, REINA MANSANADE
    656. PAPA, FELIX KENNY JAY ORQUIA
    657. PAPASIN, NIA NERRIZA MARCIAL
    658. PARALE, JULIO BULAN
    659. PARIS, RAYMOND DOMASIG
    660. PASANA, EDVIN KURT LINAREZ
    661. PASCUAL, JONATHAN MACLANG
    662. PASCUAL, KENRICH BONSONG
    663. PASCUAL, KEVIN BUDUAN
    664. PASCUAL, RONALDO CATORCE
    665. PASQUIL, RALF ACE MACATANGAY
    666. PASTORFIDE, JONARD PEREZ
    667. PAULINO, RONELLE FAJARDO
    668. PAYABYAB, JOHN PAUL ENRIQUEZ
    669. PERDIGUERRA, MARK JOSEPH CASALME
    670. PEREZ, GERRYMAE ANNE RUMBAOA
    671. PEREZ, MYRALLENE PUNZALAN
    672. PERFECTO, ANA ROSE DELA PENA
    673. PERPETUA, JERMAINE MARIS QUIRANTE
    674. PHI, BIANCA ANGELA CHUA
    675. PILLEJERA, MARK ROYO
    676. PIMIENTA, CRISTOPHER ARLEGUI
    677. PINEDA, CHRISTIAN DAVID AQUINO
    678. PINILI, REYNALDO JR CUADERES
    679. PISUEÑA, RACHEL ROSE DERECHO
    680. PLETE, MIKHAELA PAULA ILAGAN
    681. PO, REYA CHRISTY ELIZE JAVELLANA
    682. POLO, ROMY BONGON
    683. POMASIN, ROWIE CAMACHO
    684. PONDOC, ANTHONY ORVILLE RUALES
    685. PONTILLAS, MARK ANGELO VALSOTE
    686. PORQUERIÑO, ANA TERESA LIM
    687. PORTENTO, ESTER JOY RELAO
    688. PORTOZA, DAVE BRYAN BENEDICT BALCE
    689. POSADAS, ARVIN REX MIER
    690. POTENTE, LUFREY BASOL
    691. PUA, MACKY LOZADA
    692. PULI, ALFRED DE LARA
    693. QUETUA, CHARITO DE GUZMAN
    694. QUIMOYOG, TIMOTHY JUDE NIDOY
    695. QUINTERO, MISCHELE RAFOL
    696. QUIRAY, JONAVI RAISA BERNAS
    697. RABAGO, MERBE YBIERNAS
    698. RABANAL, LORD DANLY MENDEZ
    699. RADAN, APRIL ANNE AMODIA
    700. RAFADA, JAMES AGBAYANI
    701. RAMIREZ, GLENN SAN MATEO
    702. RAMIREZ, ZARAH ROSE DE TORRES
    703. RAMOS, FELY RAMOLETE
    704. RAMOS, JOHN NEIL ZALUN
    705. RAMOS, LOWELA MOREÑO
    706. RAMOS, RYAN JAMES FRANCISCO
    707. RAQUEL, NICOLE KATRINA ESPEJO
    708. RAZON, LOURDS JOY CORTEZ
    709. RAÑA, RALPH PHILIP OLIVER
    710. RAÑESES, JESSICA OLAYTA
    711. REABAD, MARVIN ZANDRO RASAY
    712. REAÑO, WYNNE MAY SARMIENTO
    713. REBLORA, NOMAR ANGEL VENTAJAR
    714. REBUYA, ALFRED LORENZ PAMADA
    715. RECTO, JAIME MIGUEL CLAUDIO
    716. REDOÑA, JAY LITO MORON
    717. REGALA, KELVIN JOHN MALLARI
    718. REGATUNA, JAMES RYAN DURANO
    719. RELENTE, RODEL ZELIS CAYANONG
    720. RELLORA, GEBER RUGA
    721. RESMA, JEANIFER PLAZA
    722. REVILLA, JESSA MARIE CASIAO
    723. REYES, AJIELAN JOY MENDOZA
    724. REYES, DOLAN KIM CAMARA
    725. REYES, FRANCES DIANNE MOZUELA
    726. REYES, FREDERICK ATIENZA
    727. REYES, JOHN GABRIEL ALFONSO
    728. REYES, MARIA CECILIA CO
    729. REYES, STEVEN ARVIN CANUTO
    730. REYNANTE, JOHN AQUINO
    731. RIBO, RENAN VILLEGAS
    732. RICARDEL, EKER RECABO
    733. RICARIO, KATHLEEN NIKKA REVILLA
    734. RILLO, SARAH KATRINA ALVAREZ
    735. RIOS, ARIEN AMODIA
    736. RIVERA, JERICA RUTH FERRER
    737. RIVERA, PRIEZEL ANN BILLONES
    738. ROCAMORA, SCYLLA SYDNEY MIGUE
    739. RODRIGUEZ, ALLY KIRSTIE NEGRILLO
    740. RODRIGUEZ, RAFAEL FERNANDEZ
    741. ROLLAN, ZARAH MAY BARBOZA
    742. ROMERO, JOWALD MATIC
    743. ROMERO, URIEL JOAQUIN MADRID
    744. ROQUE, DONKING OBDIN
    745. ROQUE, RAQUEL JOY ROMERO
    746. ROQUE, RISHNNEY ALLEIN GOMEZ
    747. ROSALES, JOSE DANIEL SUZARA
    748. ROSANA, LEONIE VALENCIANO
    749. ROSARIO, BERNADETTE ESPINOSA
    750. ROTONI, JANDY BOY MORTEL
    751. ROXAS, ARNOLD MANALO
    752. RUBIO, VANESSA NICOLE BILLONES
    753. SACCUAN, MAYO VICENTE CABALONGA
    754. SAGA, RON ASKIER PEREZ
    755. SALARDA, JULIE CARR HINAYON
    756. SALAS, JERICO SAMSON
    757. SALAZAR, SHARLEEN JAE TANGLAO
    758. SALCEDO, VINCENT JUNDY SOON
    759. SALES, CINDY MAUREEN ARIATE
    760. SALES, JOURLEY MARK HOMEREZ
    761. SALEY, SEDRIC BALITTE
    762. SALOMES, CHEERILY GOMONIT
    763. SALVADOR, MARK BONIN ADRIOSULA
    764. SALVATERA, BONO ARENS TARZONA
    765. SAMONTE, GEROM CATAMBAY
    766. SAMONTE, NICA NESMIN FABELLA
    767. SAMPAN, NICO SAN DIEGO
    768. SAMPANG, RODEL BALUYUT
    769. SAMSON, KATHLEEN CELINE DELA TORRE
    770. SAN DIEGO, ISAIAS JR CASTILLO
    771. SANTAMARINA, RAPHAEL RYAN BARCELO
    772. SANTES, JUSTINE ANNE BARQUIN
    773. SANTIAGO, JESSA DAY ARTICULO
    774. SANTOS, ALLEYNE ERIKA CRUZ
    775. SANTOS, CATRINE MARIE GISELLE AZARCON
    776. SANTOS, CHRYSTELE QUINTAYO
    777. SANTOS, DIANA FERRER
    778. SANTOS, EDEN LEONEN
    779. SANTOS, LEMUEL FLORES
    780. SANTOS, MARK ANGELICO CONDE
    781. SANTOS, MICHAEL UMALI
    782. SANTOS, RAYMART GOROSPE
    783. SANTUYO, APRIL BAÑAGA
    784. SANZ, ABIGAIL TULIAO
    785. SAPAD, MELODIE DOMINGO
    786. SAQUILABON, HANNAH LIZA APLAON
    787. SARGAN, PAMELA APRIL LAGUIO
    788. SARILE, MARY JANE AGTONG
    789. SARMIENTO, MARVIN MARCELO
    790. SAUSA, ELNA GRAGERA
    791. SECRETARIO, RAYMOND RIPARIP
    792. SECULLES, FRANCE MARIE ABES
    793. SEE, KRISTIN ABIGAIL PIMENTEL
    794. SENINING, JEVIE JUGO
    795. SEQUITO, YVONNE MARI CORDERO
    796. SERDEÑA, ALLEN JAY CRUZ
    797. SERRANO, AURORA VICK ARMAYAN
    798. SERRANO, MICHAEL BRYLLE RODRIGUEZ
    799. SEÑA, DANIEL FRANCO BALONZO
    800. SIA, LIZA PATRICIA DEE
    801. SIBAYAN, ROJAYNE QUINTO
    802. SICAT, REX JR BULAON
    803. SILANG, LUIZ MARKO PANTUA
    804. SILVA, JUNAR TIRO
    805. SIMBULAN, ANGELICA SAMBO
    806. SIOSON, ALEXANDER RODRIGUEZ
    807. SISON, MELBA MIÑANO
    808. SOLANO, JOEMEL PALSIMON
    809. SOLEDAD, JESSA KRISTIA FABELLA
    810. SORIANO, BRYAN RAY CAOILE
    811. SORIANO, KIEL CHRISTIAN FABIA
    812. SORIANO, PRINCE ARIZ SOLDEVILLA
    813. SORIANO, SAMUEL JR BULATAO
    814. SOTTO, EDINEL KAYE BAYONA
    815. SUALOG, ALFONSO JR REYES
    816. SUMBRANA, JESSA ESPARAGUERA
    817. SUVA, TRISHIA MAE MANALASTAS
    818. TAAY, FRANCESS AYA SANTIAGO
    819. TABLIAGO, GEMMA MIKAELA LORENZO
    820. TAGUINOD, SAMUEL MALLILLIN
    821. TALINGTING, NICOLE PAOLA LIVA
    822. TAMAKEN, DAN ABEDNEGO RINDON
    823. TAMAYO, EDWARD CALIMLIM
    824. TAMAYO, IVY ROXANNE SALENGA
    825. TAMOR, ELENITA ABOGADO
    826. TAN, JOEMARD OGENA
    827. TAN, JOEY VILLAGRACIA
    828. TAN, JOVILYN MASA
    829. TAN, JUSTIN DAVID NATIVIDAD
    830. TAN, RENALINDA ANGKUAN
    831. TANCHICO, AYRA CAMILLE SISON
    832. TANDE, MARICAR AGANAN
    833. TANDOC, ALDAWN JASPHER BOQUIREN
    834. TAPANAN, JANELLE MARIS BERNAL
    835. TAPAYAN, ALCHOR RAYON
    836. TAPPA, PATRICK ELLERA
    837. TAPUYAO, JANELL SOLIS
    838. TARROQUIN, CHARIE MAE ELAMPARO
    839. TAYAG, DAYANARA SANTIAGO
    840. TAYLO, MARK PAUL ADRIANO
    841. TEJADA, ERWIN JOHN YONGCO
    842. TEVES, ROCEL MAE MADRIÑAN
    843. TIGLAO, DARYL KEVIN VALENCIA
    844. TOLENTINO, MELANIE NARITO
    845. TOLOMIA, MAY CHRISTINE MAGNO
    846. TOMAS, PRINCESS TIFFANY BALANAY
    847. TORIBIO, ANDRE DOMINIC PORRAS
    848. TORIBIO, JESANE CORPUZ
    849. TORREFRANCA, GLECS AMIEL RAMIREZ
    850. TORRES, EFREN ORACOY
    851. TORRES, KINGPEE REYES
    852. TRINIDAD, MAE ANNE TAMBILOC
    853. TUAZON, JAPHET AGRA
    854. TUGANO, ROMEO JR CABALLERO
    855. TUIZA, GILBERT DE LOS SANTOS
    856. TULANG, DANIEL PAOLO DIAZ
    857. TUMONONG, DELFINO GERZON
    858. TUNGUL, SHERRY HERRADURA
    859. UDANG, FLORENT KENN RUPPWEEL FIGURACION
    860. UDTOHAN, MIEL ADONIS LEDON
    861. UGALDE, JESTON RAY SILVINO
    862. UMIPIG, DANIEL OCAN
    863. UNTALAN, CHRISTIAN GUTIERREZ
    864. URBINA, JEROME FABILA
    865. URSAL, KATE GERONE GLORIA
    866. USAL, NIKITA EUFE PALOMAR
    867. UY, JOHN KEVIN VALDERAMA
    868. UYPUANCO, ANTONIO CARLOS MAPESO
    869. VAILOCES, JADE KATHERINE DINGLASA
    870. VALDEZ, MURIELLE AIRA ACOSTA
    871. VALENCIA, CHARMAINE ZOILO
    872. VALENCIA, ERWIN PEREZ
    873. VALENZUELA, ABIGAIL HERNANDEZ
    874. VALINO, CHARMAGNE BROGADA
    875. VALLANGCA, KATHLEYA ARQUERO
    876. VARGAS, RAISA MARGARITA TANTUICO
    877. VARGAS, ROCHESTER MACALINTAL
    878. VELASCO, ALBRIGHT DONCILLO
    879. VENDERO, NOREEN VIVIEN FRANCISCO
    880. VERCIDE, PHOENICIA ILAGAN
    881. VERGARA, CHERRY SIERRA
    882. VERTIDO, AUDREY ANNE PALAFOX
    883. VERZOSA, JEROME GODOY
    884. VERZUELA, JOHN CRISTOPHER BAÑADERA
    885. VICENCIO, MARIA EMELYN LAZARO
    886. VICTORINO, MICHAEL RAFAEL TIAMZON
    887. VILLACERAN, GARY MILLANO
    888. VILLADOLID, IDA MAY CABANAO
    889. VILLAFAÑE, MICHELLANGELO MAGISTRADO
    890. VILLAGRACIA, JOHN CARLO SORIO
    891. VILLALUZ, ALDEN DUMLAO
    892. VILLANUEVA, CELINE BUAN
    893. VILLARBA, JASON FROILAN MORALES
    894. VILLARTA, ALDREN BAUTISTA
    895. VILLAS, MARIA THERESA CASIANO
    896. VILLEGAS, MARK ANTHONY PINEDA
    897. VILLODRES, ISAGANI JR ABAMO
    898. VINLUAN, MA FATIMA GOTGOTAO
    899. VINOYA, ALVIN JOHN OLIPANI
    900. VIRREY, ALESSANDRA BALBA
    901. VIRTUDES, JOHN KENNETH DAVID
    902. VITTO, KEREN HAPPUCH MANINANG
    903. VIZMONTE, ROSITA LAURA ISABEL OROSA
    904. YABUT, CLAUDINE DELORIA
    905. YABUT, JANETH OLARTE
    906. YAMANE, FRANCES CAMILLE TINIO
    907. YANES, YESAN JUAN
    908. YANGCO, MARK LIM
    909. YAP, FLOYD ENAO
    910. YBAÑEZ, ERYL KIM PERNITO
    911. YI, MARK MAO TAO TALABOC
    912. YMSON, MA THERESE FAYTAREN
    913. YONGKOL, VIVIAN AXALAN
    914. YUMUL, ALJOHN MACALINO
    915. YUMUL, SYLMAR DIONE ADRADA
    916. ZAMORA, DEAN ALBERT HERNANDO
    917. ZAMPAGA, RAYE GABRIEL GARCIA
    918. ZARAGOZA, DARWIN TOLENTINO
    919. ZURITA, ROMEO JR RADA

    NOTHING FOLLOWS———————-

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