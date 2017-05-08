Monday, May 8, 2017
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    927 examinees pass the Agriculturist Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 927 out of 2,938 passed the Agriculturist Licensure Examination given by the Board of Agriculture in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last April 2017.

    Seq. No.    N a m e

    1   ABAD, SHARWIN  DELFIN
    2   ABALAHIN, MICHELLE  PAGADUAN
    3   ABAO, JHON MARK  BULAN
    4   ABARCA, MARDOQUEO  PASAYLOON
    5   ABAYON, LYKA  CABRERA
    6   ABDUL GAFOUR, SANIA  MAURAC
    7   ABDULPATTA, ALI AKBAR  MANSUL
    8   ABELLA, VANESSA  REYES
    9   ABENA, ANTHONY
    10   ABENOJA, VANEZA  DINANGWATAN
    11   ABLING, ROBERTO  ROVAL
    12   ABUAN, MILDRED  BATAAN
    13   ABULENCIA, ARTURO III  BASILIO
    14   ABULENCIA, MIGUEL FRANCISCO  BASILIO
    15   ACOSTA, ALDIN JAY  PUGAT
    16   ACYANGAN, JANE  APALIAS
    17   ADEL, DEVEN  BAGUNDOL
    18   ADUCA, PRINCESS DIANE  SEGURITAN
    19   AGACETA, ROY  MENDOZA
    20   AGAMAS, MARICEL  COL-ITENG
    21   AGAYAM, LOIDA  BAGANO
    22   AGSUNOD, GILBEYS  ENRIQUEZ
    23   AGUDONG, EUGENE  EUGENIO
    24   AGUILAR, GENESIS DARLWIN  PINEDA
    25   AGUSTIN, BERGO  GUINSOD
    26   AGUSTIN, CHINKEE  AGCAOILI
    27   AGUSTIN, VANESA  BINGAYAN
    28   ALAN, RODEL  BAUTISTA
    29   ALBURO, JIM LOUI  PALABRICA
    30   ALCALA, TOMMY  CADIGAL
    31   ALCOREZA, VANESSA EUNICE  TAGATAC
    32   ALEJANDRO, STEPHANIE REKHA  FERNANDEZ
    33   ALIBANIA, JOHN MHAR  CORTEZ
    34   ALLUNAM, ALJON  BARRANTES
    35   ALLUNAM, LISA  SABULAO
    36   ALOTAYA, RAMIL  REBUSA
    37   ALTAKI, MARY-AN  JUAN
    38   ALVARAN, CHERRY ANNE  POBLETE
    39   ALVAREZ, JOASH  DAGOC
    40   AMADO, JULIET  TAGUIBOS
    41   AMANDRA, RHUEZAN  MALLARE
    42   AMARAN, CARLA  BARROS
    43   AMATONG, JASRINNE MONIQUE  AMAN
    44   AMMAD, SHARNALYN  KAIRAN
    45   ANCHETA, ARACELI  ANCHETA
    46   ANCHETA, PAULINO III  DULLAS
    47   ANDIDEW, JERICA  BRUTAS
    48   ANDRADA, ALCRISLYN  CALUBAQUIB
    49   ANDRES, HEHERSON  RAMOS
    50   ANDRES, JOSHUA  COMINGA
    51   ANGEL, JEROME  BANIAGA
    52   ANTONIO, MARIKA ANNE  VILLANUEVA
    53   ANZURES, HAJIE ROTES  AMELIO
    54   APALET, JENNIFFER  ACOSTA
    55   APAO, RHEA CELESTE  DAYATA
    56   APILADO, RONNEL  FERNANDEZ
    57   APOLONIO, KELVIN  ESMIN
    58   APUDA, BEJAY  PARBA
    59   AQUINO, BILLY ROY ANTHONY  GAZZINGAN
    60   ARAFAG, GERALDINE  YOGCAYOG
    61   ARATA, JEFFERSON  MANIQUIZ
    62   ARELLANO, ARSENIO JR  LAGASCA
    63   ARIOLA, ROZELLE KRISTINE  ESPIQUE
    64   ARLALEJO, MARK AUGUSTINE  ARREZA
    65   ARMADA, FREDDIE 2ND  BANTILES
    66   ATTIWAN, OREA  MACARIO
    67   AYUSTE, LHEMAN  VILLASANA
    68   BACAY, PETER PAUL
    69   BACSA, QUEEN MARGARETTE  SANTIAGO
    70   BADIVAL, GENALYN  SAYTO
    71   BAGUNU, GEMMA  GAZZINGAN
    72   BAIRAN, MARY SHEANE  RUBIO
    73   BALAGBIS, GLEN ANTHONY  CADALIN
    74   BALAH, ALIMEN  AGIALE
    75   BALAJO, JERACHEL  CHUMALAN
    76   BALANG, ANNIE  SAGADA
    77   BALANG, GEMMA  DOPITSO
    78   BALANON, MATET  CALICA
    79   BALARIDO, MARY JANE  MAJAN
    80   BALATIBAT, ABRAM NOELLE  CRUZ
    81   BALDAPAN, CHRISTY  BRASILIÑO
    82   BALDERUEDA, BENNY  HEPTE
    83   BALDOVE, JERIEL  CAMPOS
    84   BALDOVI, CRYSTAL JOY  GALANO
    85   BALGOS, WILMA  DINGLE
    86   BALISBIS, MARQUEZ  ITONG
    87   BALLESTEROS, JOSEPH  PAREJA
    88   BALLOYAN, SARAH  PANGESBAN
    89   BALMADRES, JUHAINIE  JARLATA
    90   BALOIS, REAMAN  SALAZAR
    91   BALOT, WENDELL  LABASAN
    92   BALUALUA, BENJIE  RASOS
    93   BALUBAL, JAMES  CORDOBA
    94   BAMBICO, JAN-JAN  PADILLA
    95   BANATAO, WENDY MAE  ALMAZAN
    96   BANDOLA, EMMANUEL  HAGOS
    97   BANDOY, VON ERIC  TIAD
    98   BANIAGA, ISABEL  OSSOG
    99   BANIQUED, RONA  BRUNO
    100   BANTILES, JEFFERSON  EBERO
    101   BANTO, CEFERINA  GALAMBAS
    102   BANYA-AO, JULIUS  BUYAGAN
    103   BAO, ERICKSON  TORRES
    104   BAOAYAN, KYRIE ELOISON  CULANNAY
    105   BAQUIRAN, ARJIE  BARTOLOME
    106   BARANDON, NORMAN  BORELA
    107   BARBASA, JAYSON RYAN  ABAT
    108   BARBO, NORMAN  DAYGO
    109   BARCEL, NECY  CAYABYAB
    110   BARCELO, LEO ANGELO  VILLAJUAN
    111   BARTIDO, EMERSON  AGUSTIN
    112   BASA, MARJORY  LIPI
    113   BASCO, JEROME NICOLE  GABUYA
    114   BASIO, RONNIE  CABELLOY
    115   BASSIR, MOJIB  BUALE
    116   BASTIERO, NILO  MORCILLO
    117   BAUTISTA, GERALDINE  SALPID
    118   BAUTISTA, JOAN LYN  MANTUA
    119   BAUTISTA, LEAN  LEJAT
    120   BAUTISTA, RICARDO JR  JUNIO
    121   BAUTISTA, SOFIA APRIL  ESPENILLA
    122   BAYAN, KRISSA KAYE  BAUTISTA
    123   BAYONGAWAN, MAUI  GAWIDAN
    124   BAYSA, MARIZELLE  MANZANO
    125   BAYUBAY, MAURINE  PAMITTAN
    126   BELARDE, CLAUDINE GAE  ALOAG
    127   BELINO, SATCHEIL  ALIMBA
    128   BENITO, ANJANETTE  EVANGELISTA
    129   BERSALONA, MARIVIC  DE LA CRUZ
    130   BETAYAN, MIANA  SICUAN
    131   BIAGTAN, SEAN  ROMERO
    132   BIANDO, SHINA  TUMAGAN
    133   BIGO, EROLL  POLANO
    134   BILALAY, DANILO JR  BUTIC
    135   BILANGDAL, JANICE  RUDAS
    136   BILAYON, COUGAR  GUIMBAWAN
    137   BIMMULOG, GLORY ANN  KIMMAYONG
    138   BINARAO, JENNELYN  RAMOS
    139   BINONSAD, JIMSON  HABANON
    140   BLANQUISCO, ELSA  SANTONIA
    141   BOADO, MARIA TERESA  SAMPAGA
    142   BOBILES, EUGENE  BLANCAFLOR
    143   BOGUEN, ANGELYN  DUMIGSI
    144   BOMBARDA, MARVIN  VICENTE
    145   BOSI, NORBIN  ESTRADA
    146   BOSTON, APRIL TINETTE  BAJILIDAD
    147   BOSTON, BENJAMIN JR  CONSOLACION
    148   BOTE, SARALENE FAITH  AQUINO
    149   BRIONES, JULIUS  RABARA
    150   BRUNO, JOBELLE  SANTIAGO
    151   BUCAG, ROCHELLE  FERRERA
    152   BUGTONG, RITA  PAYANGDO
    153   BULANGEN, DONA  LAOANA
    154   BULI, RHEALYN  VISCA
    155   BUNDOC, EMIL  MINA
    156   BUNGABONG, JAYDE  MANGLAY
    157   BUQUIS, IRWIN  REBUSADA
    158   BURGOS, ELEAZAR  DEPNAG
    159   BUSIGUIT, SHILDON  DANGLA
    160   BUSTAMANTE, RAMIL  RACCA
    161   BUTAY, WINELYN  ARSALEM
    162   BUYACO, GRETHEL  PANHON
    163   CAAMOAN, NERISSA  CAACBAY
    164   CABALIDA, EDELBERT  SAGUBAN
    165   CABALQUINTO, BERNIE  REGUINDIN
    166   CABANTAC, FERDINAND  VEDANIA
    167   CABARLES, GIBSON JAMES  LAVILLA
    168   CABARLES, RACHEL  VENTURA
    169   CABAT, JUDICA  GAMSAWEN
    170   CABAUATAN, STEPHANIE ANNE  TAGUBA
    171   CACAL, DARWIN  MARZAN
    172   CACAL, MICHELE  BAGCAL
    173   CADAYONA, ALLSCELIT  SUMATRA
    174   CAGUIMBAGA, FELIPE III  FLORES
    175   CAGUMBAY, ROBELIZA  GOMEZ
    176   CAHIMTONG, MADYLENE  OCIER
    177   CAIPAN, SHAYNE  FLORENTINO
    178   CALCALIGONG, CRISTY  DADCOES
    179   CALDERON, RAYMARK  ALMERON
    180   CALIG-A, ALPHA  BANTE
    181   CALISE, JEANETTE  DAG-UMAN
    182   CALPI, MARCELYN  TAULI
    183   CALVO, LLOYD  MOSQUIDA
    184   CAMACHO, JENNEL  CORNELIO
    185   CAMILO, JEFFERSON  PAOAY
    186   CAMPOL, JOVA RIZA  GUHEP
    187   CANCEJO, MARY GRACE  MARCOS
    188   CANDRO, CRISTINA  CODLAS
    189   CANITE, JOSEPHINE  SELINO
    190   CANOR, JAYVEE  PUNGAYAN
    191   CAPDOS, KARYLLE  BAUCAS
    192   CAPILI, AIRA JOY  EUGENIO
    193   CAPIS, MAGDALENA  BOTIGAN
    194   CAPUSLANAN, ROWELL  PUSING
    195   CARBUNGCO, MANUEHL  TOLENTINO
    196   CARCILLER, AMOR  BUENAFLOR
    197   CARDONA, GRACE  BETWAG
    198   CARDONA, KARLA MAY  ESTIMADA
    199   CARIAGA, GEMMA  GENOVE
    200   CARIAZO, HERSHEY  MATEO
    201   CARIDO, AMY  BELLO
    202   CARIÑO, EDERLINA  IBUS
    203   CARIÑO, JONALYN  SABADO
    204   CARREON, ELIZABETH  CALIMAG
    205   CARRERA, CHRISMYN  PANEDA
    206   CASAMIS, JEREMY  BACOLOR
    207   CASAS, GENE TERI  GEVILA
    208   CASIL, NELIZA  SECONG
    209   CASIW, JAYNALINE  BUENO
    210   CASTILLO, CARLA  ANDAL
    211   CASTILLO, FELIMON  BUENO
    212   CASTILLO, FRAULINE  BARRERA
    213   CASTILLO, KRIZIA  SANGOYO
    214   CASTILLO, MARICEL  DIÑOSO
    215   CASTILLO, PERLITA  AYSON
    216   CASTILLO, WILLIAM JR  PADILLON
    217   CASTILLON, PAULA FE  SUMANDA
    218   CASTOR, FERNAN  GONZAGA
    219   CASTRO, JEREMIE  ACOYMO
    220   CASTRO, JERLYN  ACOYMO
    221   CASTRO, WILSON  MALICDEM
    222   CASTRODES, BERNADINE EMELY  LARIOSA
    223   CATACUTAN, EDGAR  ZABAT
    224   CATAGUE, JEAM  DELGADO
    225   CATANG, HARRIS  POLKERO
    226   CATUNGAL, LESLIE  MATA
    227   CAYETANO, CHRISTINE JADE  JIMENEZ
    228   CAYPUNO, JIMALDREIN  DOMINGO
    229   CAYTAP, GERALDINE  KATANO
    230   CENIZA, RYAN  PONSECA
    231   CHANG-IT, JOHNNY  LAGASI
    232   CHICO, MARICRIS  VELASCO
    233   CHOY-AWON, JESSA  LACUTTA
    234   CHUG-E, RONALD  DIODOT
    235   CIRIACO, JENECY  ROSARIO
    236   CLAUDIO, ALVER  WANGDALI
    237   CLAVERON, ANNA LIZA  SEROMA
    238   CO, LEONARDO JR  VISCA
    239   CODIO, JAIME  BENTRES
    240   COLACION, BEN JOVI  LUCERO
    241   COMPE, SARAH MAE  TORREBLANCA
    242   CONEJOS, JONATHAN  ALBIOS
    243   CORALAT, ANGILEE  LUZADA
    244   CORPUZ, ARIEL  BACALA
    245   CORPUZ, HEIDELYN  VALENCIA
    246   CORPUZ, PAMELA JAY  JORDUELA
    247   CORREA, KLETHY JANE  ARCANGEL
    248   CORVERA, RAYMOND WEIL  CALINISAN
    249   COSME, RONALD  LINGBAWAN
    250   COSTALES, ARVIN  MANANGAN
    251   CRISTOBAL, REIGN HURD  SAMBRANO
    252   CRUZ, CHARLENE  BALDOVINO
    253   CUARTEROS, AIRA  DE GUZMAN
    254   CUBEBE, MARVELYN  SAGAYO
    255   DACANAY, ALVIN  VISTE
    256   DACONES, RONNEL  CABURAO
    257   DACUMOS, JOANNE  CABINGAO
    258   DADOFALZA, IRIS AMOR  ALFECHE
    259   DADOLI, LEAH  ASTROLOGO
    260   DAHILIG, MICHAEL JHON  PASCUA
    261   DALUPING, JOCEL  DONA-AL
    262   DALUT, MENARD TON  SIMBAJON
    263   DANAO, ADONIS JR  RAFOL
    264   DANILA, JULIE  DAGOHOY
    265   DAQUIOAG, RHEAMAY  ZUNAJO
    266   DAQUIOAG, RYAN  ALMAZAN
    267   DAROY, GEORGE  TUARIO
    268   DAVID, ROCHELLE NATHALIE  PARONABLE
    269   DAYACUS, EUGENIO  NERONA
    270   DE GRACIA, PAULA MARIE  GUERRERO
    271   DE GUZMAN, HELEN GRACE  CASTAÑEDA
    272   DE GUZMAN, KRISTEL HELENA  DOMINGO
    273   DE GUZMAN, RONEL  SARMIENTO
    274   DE LA CRUZ, BRANDON  RAMOS
    275   DE LA ROSA, LEANDER  RIVERA
    276   DE LEON, JOHN MICHAEL  GARCIA
    277   DE OCAMPO, ARGIE  SERRANO
    278   DEL PILAR, ELAINE  PASIAN
    279   DELA CRUZ, DARLET  PARUNGAO
    280   DELA CRUZ, GLADIZ  CALIBOSO
    281   DELA CRUZ, GRAZELLE  SINGSON
    282   DELA CRUZ, JERICKSON  MANUEL
    283   DELA CRUZ, JULIET  CARANGUIAN
    284   DELA CRUZ, JULITA  FLORES
    285   DELA CRUZ, KIM JUSTINE  VILLAMAR
    286   DELA CRUZ, MARICAR  ERUM
    287   DELA CRUZ, MIETCH  GUMANGAN
    288   DELA PAZ, DENNIS  CABRAL
    289   DELA RAMA, SUZETTE  DIN
    290   DELA ROSA, CATHLENE JOY  BALLESTEROS
    291   DELA ROSA, IVAN CARL  JOSON
    292   DELOS REYES, JOMARI  BADILLO
    293   DELOS SANTOS, BELMOR  ALCOSERO
    294   DELOS SANTOS, CATHRINA  CELESTINO
    295   DELOS SANTOS, LEA  OCLOG
    296   DELOS SANTOS, REYNALD  ROBIN
    297   DELOSO, EVELYN  CAONG
    298   DERADA, ROXAN  FIESTA
    299   DIANA, DAINA  RODULFA
    300   DIESTA, JESSECA RUTH  DELA CRUZ
    301   DILLA, BERNADETTE  GUIRAO
    302   DIMAANO, KARLO FRIEDRICK  VENTUROZO
    303   DIMAPILIS, CRISTOPHER  BRIONES
    304   DIO, FRANCO NERO  IGNACIO
    305   DISCION, DOMINADOR JR  RODRIGUEZ
    306   DITUAL, BAIMONA  CANDAC
    307   DIZON, ELEANOR  CANSINO
    308   DOCTOR, RHODORA  TINIO
    309   DOMANOG, EVELYN  MACOROL
    310   DOMINE, ANGELITA  LACASANDILE
    311   DOMINGO, EILSEL MAE  MELAD
    312   DOMINGO, MARIJUNE  PRADO
    313   DOMINGO, MONA  GARVIDA
    314   DOMINGO, PERCIVAL  LANGAY
    315   DONG-ON, CLAIRE  BALINGWAY
    316   DORADO, JOMAR  ARDIZA
    317   DOTIMAS, RONALYN  AGPAWA
    318   DUBLAS, GIZEL JADE  PLANA
    319   DUCULAN, ARLYN  FABRO
    320   DULATRE, NIKAH  QUERO
    321   DULAYBA, NELSON  LARONG
    322   DULNUAN, NOEL  DOPYAWON
    323   DUMAYAG, ANTONETTE  CORPUZ
    324   DUNAWAY, FAYE  PALMA
    325   DUNG-AO, JOY LYN  PUWOC
    326   DUQUE, SAMUEL JR  CASTILLO
    327   DURAN, MARK ANTHONY  HERMOGINO
    328   DURANGO, CAXANDRA  PEUSCA
    329   EBUEN, ALYSSA  BAJA
    330   EDNALAGUIM, AUSTIN  REYES
    331   ELENTERIO, CHESA  ALVIA
    332   ENCARNACION, ERWIN  DELA CRUZ
    333   ERCILLA, EMILIANA  RABAGO
    334   ESCOBAR, IVY  DELOS SANTOS
    335   ESLAO, JOEY  FORTUNA
    336   ESMEJARDA, LEAN ARIANNA COLEENE  ALEGADO
    337   ESPEJO, VINCENT  CIELOS
    338   ESTABILLO, WILLY  SABADO
    339   ESTALILLA, CHARLIE  PULMANO
    340   ESTANISLAO, JHOANA MARIE  MARIANO
    341   ESTEBAN, MARK ALEXIS  FAUSTINO
    342   ESTILLORE, JODELL  DENURA
    343   ESTOESTA, MARY JANE  BOTANES
    344   EUSTAQUIO, LIZA LORENA  ESPRAGOSA
    345   EVANGELISTA, ERICKA  ESTRELLADO
    346   EVANGELISTA, JAYPEE  DELEON
    347   EVASCO, NORA HILL  GALUBA
    348   FABRO, LIZYL  VILLANUEVA
    349   FACUN, GERRY  SABADO
    350   FAJARDO, JHON JAY PAOLO  CABRERA
    351   FALCESO, EDGEMALYN  LAMBIGUIT
    352   FARODEN, ROBERTO JR  DOMALSIN
    353   FAUSTINO, GEM  PASCUA
    354   FAYRE, MARY EVANGELINE  DOMINGO
    355   FELICIANO, MARK ANTHONY  MANIQUIZ
    356   FELICIANO, MELIZA  IBARRA
    357   FELIPE, RHENLEY  SETOZA
    358   FELIX, SALVE  CUARIO
    359   FERNANDO, CINDY  GUILLERMO
    360   FERNANDO, ZEUS VER  SALAMANCA
    361   FIESTA, ALAN JOY  BERNARDO
    362   FLANDEZ, ALMA  MANTUA
    363   FLORES, GIZEL  ENIMEDEZ
    364   FLORES, JULIUS MARK LESTER  LACASANDILE
    365   FLORES, KRISTINE MARIE  GARCIA
    366   FONTANILLA, IAN  DURAN
    367   FONTANILLA, LEANN  RAMONES
    368   FORTIN, JENNY JOY  BUDOMO
    369   FOTTEA, JERLYN  KIMBUNGAN
    370   FRANCISCO, CHILLY  BARRAMEDA
    371   FRANCISCO, VINCENT  ROCO
    372   FRASDILLA, JOCELYN  CAMMAYO
    373   FRIAS, ARMANDO  JARAMILLA
    374   FULGENCIO, ROSALYN  VILLA
    375   FURUC, EDISON  AQUINO
    376   GABRIEL, DIANNE  ABERGAS
    377   GABRIEL, LENETTE  FRIAZ
    378   GABRIEL, RAYMOND  NICOLAS
    379   GAGNI, VILMA  CARAMAT
    380   GALANG, ELSON IAN NYL  EBREO
    381   GALLARDO, MARRY JANE  CUSTODIO
    382   GALLEVO, ALDUANE  VILLASANA
    383   GALVEZ, MICHAEL JOHN  IRANG
    384   GAMBOL, NORBERTO JR  ABAD
    385   GAMITIN, FRANCISCO  VALIENTE
    386   GAMMAD, JOSE CHRISTIAN DAVID
    387   GANDIA, RODA  AGUSTIN
    388   GANNABAN, GRETCHEN  BANGANAN
    389   GAOR, JENNY  DANCEL
    390   GAPASIN, JETRO NEIL  BELTING
    391   GARAGARA, MARIVIC  HIMULATAN
    392   GARCIA, ANGELVEE  GASPAR
    393   GARCIA, ERIC  MENDEZ
    394   GARCIA, KRISTEL MAE  AQUINO
    395   GARCIA, MARTIN  WANAWAN
    396   GARCIA, RICHARD  REYES
    397   GARLEJO, REMA ROSE  GOYA
    398   GASMEN, KATHLYN  QUERO
    399   GAUIRAN, CRISTEL  CABUGAO
    400   GAVINO, FRANCES JANE  TAGACA
    401   GAYANA, MARIVIC  GAHATE
    402   GECA, REIZEL  COLUMBRES
    403   GEMENTIZA, MICHELLE  AGUS
    404   GERARDO, JENNIE LOU  BULUSAN
    405   GIBE, MELVIC  BINOYA
    406   GIGANTO, HYACINTH MAY  ZABAT
    407   GIL, GLEN  MOLINA
    408   GINEZ, NOEMI  BULAUITAN
    409   GINGO, JUDY  FLORIDA
    410   GODOY, FREDERICK  RODOLFO
    411   GOMEZ, OLIVE  GARCIA
    412   GONZAGA, NELDA  RUBA
    413   GONZALES, ELDRIE JOSEPH  BITOON
    414   GONZALES, LHYZA  TOLENTINO
    415   GORGONIO, DONALD  ORPILLA
    416   GOTGOTAO, GRACE  TALAN
    417   GRANTOZA, OLIVER  JOSEPH
    418   GREGORIO, MICAH BENIZE  SAMSAM
    419   GROSPE, AERON JOHN  GABRIEL
    420   GROSPE, VIENNA KRISTEL  ANTOLIN
    421   GUALINGCO, JAY PEE  GARCIA
    422   GUARIN, KEITH MARIELLE  BATAC
    423   GUERRERO, CHRISTIAN  SUDOY
    424   GUIBONG, JESSICA  CARAME
    425   GUILLERMO, APRIL JOY  CONCEJA
    426   GUILLERMO, CHARLY  CABAHUG
    427   GUINAYEN, VICKY MAY  LAMMAGAN
    428   GUIRREN, MARK CHESTER  CADORNA
    429   GUITTAP, JOANA MARIE  CABALSE
    430   GUMILA, JANE MARDE  CUDOG
    431   GUMPOD, LOVE JOY  BAS-ILAN
    432   GUSTO, CHRISTIAN RAY  CARIAGA
    433   GUZMAN, RAYMART  PASION
    434   HABERVO, PAULO  CORPUZ
    435   HALOG, REYMART  QUIBAN
    436   HAMOR, NOEL  BENZON
    437   HERBAS, JEMARIE  CEPEDA
    438   HERMOSO, JUSTINA MARIA SARAH  PULIDO
    439   HIPOL, JAYSON  LAROZA
    440   HIPOLITO, ESVETLANA  GALVEZ
    441   HORTILANO, DEUALLY  PANES
    442   HORTIZUELA, RICHARD  HADOC
    443   HUAGON, VALENTINO  BELINGON
    444   HUBILLA, KAREN ROSE  AROSO
    445   HULAY, WINNIE  AMLOS
    446   IGAR, JESSIE EARL  GOMEZ
    447   IGNACIO, ALVIN  FRIAS
    448   IGNACIO, URIEL  MARIANO
    449   INDONGSAN, NIDA  ACQUIADAN
    450   INDUCIL, MARISS  DE OCAMPO
    451   INIEGO, ARNEL  LORENZANA
    452   INOVEJAS, ERIC LINDBERGH  CABACUNGAN
    453   IRANG, ANNA MARIE  SANTOS
    454   ISIP, MIGUELITO  FAJARDO
    455   ISRAEL, VANESSA  FERNANDEZ
    456   JACOB, BRENDA  ALOLOSAN
    457   JACUSALEM, IVY RICADELLE  REYES
    458   JAMILLA, GLORIANNE EXCELSIS  CHAVEZ
    459   JAMIS, ELMER JR  GAYANGAN
    460   JANDOG, JENNELYN  LOBINO
    461   JANSALIN, MARK VINCENT  ELEO
    462   JARAVATA, JAYNIE  GA-AY
    463   JAZMIN, EURIEZ  ANDRADA
    464   JIMENEZ, MARK ALESTER JON  HALASAN
    465   JOAQUIN, CARLO PAZ
    466   JORNADAL, ANNA FRIA  ARANIEGO
    467   JOSE, NOMER  LOPEZ
    468   JUAN, ANDRES JR  ALLAM
    469   JUICO, QUEEN JERIMAE  PERIA
    470   JULIAN, BENJAMIN II  STA INES
    471   JUMAWAN, SARA  PAALISBO
    472   KAHAR, PAROK  HUSAIN
    473   KAMID, JOEFFRY  LINGAS
    474   KANAKAN, SITTIE ALMINA LAILAH  KAGUI
    475   KAYAMA, SITTIEJANE  NUÑEZ
    476   KUB-AO, JEZEBEL  MASSAGAN
    477   LAB-OYAN, ALBERT JAY  MAXIMINO
    478   LABASTIDA, ROLANDO RAY  ROSALIN
    479   LABII, JEROLD  MENOR
    480   LABINTAN, MECHIEL  LATUS
    481   LACAMORA, MAE ANGELA  UBASA
    482   LACANILAO, GISELLE  SANTOS
    483   LADAGA, CHERYL  ARMIL
    484   LADU-AN, LEAH  LINIASAN
    485   LAGASCA, KAREN JOY  DE LEON
    486   LAGLIVA, AIRA JOY  ANCHETA
    487   LAGRA, CARINA  PADILLO
    488   LAGUA, DEO  CALLO
    489   LAGULAO, RICHEL  LAGUMBAY
    490   LAJUM, SCARLETT  GARCIA
    491   LALLABBAN, KOHLIN  MABBORANG
    492   LALUGAR, CASIMIRO JR  CACAYAN
    493   LAMMAGAN, RYAN ALFRED  PALAGHICON
    494   LAMPA, APPLE  HABOS
    495   LANGCUYAN, JOEHARRY  ABRAZADO
    496   LAO-YAN, FLORITA  AGCIO
    497   LAOAG, JEROME  CAMIWET
    498   LAPIDES, GEOMEL  TANTIADO
    499   LAPLANA, DIONARIE JR  JUYAD
    500   LARAÑO, GLEVEN JAY  VALDE
    501   LASMARIAS, JEAN HARLEY  MAGLIA
    502   LAUNICO, MAUREEN  FRANCIA
    503   LAURA, MARLITA  MADIN
    504   LAUSA, JOSEPH JR  LABIS
    505   LAVADO, GERALD  BAJADO
    506   LAWANA, SUSAN  SIC-OPEN
    507   LAYOS, JOHN KING  NUÑEZ
    508   LAYUGAN, MARK RYAN  FLORES
    509   LAZARO, CATHRINA  ASIERTO
    510   LAZO, PETER PAUL  LORICA
    511   LAÑOJAN, WILSON JR  OBEROS
    512   LEE, LLOYD MICHAEL  BUDONG
    513   LEODONES, JUNINA LOU  BUENAOBRA
    514   LEONZON, ELOISA  CARIAGA
    515   LEONZON, JOYCE ANN  RIGOR
    516   LERIDA, RICHARD  BABALCON
    517   LERONA, LOUIE VILLE  ORO
    518   LIBERATO, RAYMARK  PASCUA
    519   LIBOT, ZALDY  DAO
    520   LIBRES, LEINEFE  BUAL
    521   LIBUNAO, CHERISSE MAY  SUPSUP
    522   LICUPA, NOEL  ALLAGA
    523   LINA, JOHN PAUL  TOMAS
    524   LINIASAN, JOEL  SAQUITO
    525   LISONDRA, ARNIEL  BAYON
    526   LISTA, LUCKY  CACAL
    527   LIWANAGAN, BERNALIZA  MALAPAD
    528   LLABAN, HANCELVON  DINGLASA
    529   LOAYON, JESSIE  BANGUIS
    530   LODIA, MICHAEL  SUGUITAN
    531   LONGGA, JENNIPIN  SAPUAY
    532   LOPEZ, MAY-ANNE  BERNARDO
    533   LORENZO, ROLDAN  LUMBOY
    534   LOVITOS, RUSSEL  BARCELONA
    535   LUCERO, WINNIE ANN  ASUNCION
    536   LUCYAO, JEROME  SICUAN
    537   LUIS, CARMELA  GUIMMAY
    538   LUMATAC, CONNIE  SALACUP
    539   LUNARIO, JESSALYN  TYQUICO
    540   LUSADAN, MEDORI  ACONG
    541   LUTCHE, EMMANUEL  BELLEZA
    542   MAAS, TAHARUDIN  MABAYANG
    543   MABOLO, ROBEN  COLINA
    544   MACABALLUG, RICHARD  ISAYAS
    545   MACADATO, NASIBAH  BAYABAO
    546   MACASINAG, JESTONI  ROLLADO
    547   MACYON, DANNY JR  TALLIKAB
    548   MADELO, ELENA  PEPITO
    549   MADJOS, PERLYN  ACEVEDO
    550   MADRAZO, MARNEL  VILLANUEVA
    551   MADRIAGA, LY-AN GRACE  LEONES
    552   MAG-ASO, JONATHAN  DELA CERNA
    553   MAGADIA, LORRY ANN  DAWEY
    554   MAGANG-AN, MAIET  ODALIO
    555   MAGASTINO, MAE BEL  TAYABAN
    556   MAGBANUA, ROY  CABALLERO
    557   MAGNO, MERIE JOIE  NABLE
    558   MALIONES, BRYAN  ESTEBAN
    559   MAMALUBA, BONG  DATUWATA
    560   MAMARIL, HAZEL JOY  ULEP
    561   MAMARION, MARLYN  PAMPLONA
    562   MANALIGOD, KRISTINA
    563   MANALO, EDHISON  AMATORIO
    564   MANANGAN, JOHN MARK  AFAN
    565   MANAOIS, ENRIQUE JR  JUNIO
    566   MANCIA, THYNA  BACARA
    567   MANDA, NORHANIDA  ADIM
    568   MANGOBA, MALOU  DINGIL
    569   MANGUBAT, SHARA CLAIRE  LAVILLA
    570   MANGUNE, VERONICA  PERALTA
    571   MANINGCARA, MUHAMMAD FAISAL  BALAWA
    572   MANLOD, HANNAH CAMILLE  NAVARRO
    573   MANNA, SYDNEY  ASPILI
    574   MANTABUTE, BONIE  PIOLLO
    575   MANUEL, MARK DANIEL  ALAGAO
    576   MAPANO, GIBIEN  DASCA
    577   MARAVILLA, ANA MIKAELA  BUENDIA
    578   MARAVILLA, CHERRY ANN  GUIMMAYEN
    579   MARCELINO, HAROLD-JHON  HERNAEZ
    580   MARCELO, DANILO JR  BILAGOT
    581   MARCELO, RENZ  CANDELARIA
    582   MARCIA, MARLAN  LANDA
    583   MARCONI, JEROME  SANDOY
    584   MARCOS, GREZALY  OLANGEY
    585   MARCOS, JESUS SALACNIB  RASAY
    586   MARCOS, ROMEL  BUTIAL
    587   MARIANO, CLARIZEL  RAQUIPO
    588   MARIANO, JONATHAN  CUA-AT
    589   MARIANO, MARWIN  ACIERTO
    590   MARIN, ERAÑO  PINEDA
    591   MARIÑAS, KATRINA  CORPUZ
    592   MAROHOM, OMAIRA  ALTAO
    593   MARTINEZ, JANDY  FABILLARAN
    594   MARTINEZ, MARESHAH  DUCUSIN
    595   MARTINEZ, ROWENA  TADEO
    596   MATBAGON, ROSIE  DELEÑA
    597   MATEO, JUDITH  UMUNA
    598   MATEO, NEL OLIVER  BAUTISTA
    599   MATIAS, KHRIZZA  MATEO
    600   MATILLANO, ALLAN  DICAR
    601   MATUNO, MELTER  SAB-IT
    602   MAYLEM, KEESH  SANTOS
    603   MECATE, JAN ALVIN  CALLAO
    604   MEJOS, LENY  EBUEN
    605   MENDOZA, SEDFREY  ORDOÑEZ
    606   MERCULIO, ANN  DURAN
    607   MERLA, JIMMY  DE BARRAS
    608   MIANA, QUINNIE LEE ANN  GANITUEN
    609   MIGUEL, RICHIE  DALIVA
    610   MINA, JAY  BENAVIDEZ
    611   MINA, MA JAMEELA  AYROSO
    612   MOLITAS, RIZZY JALLE  TO-ANEN
    613   MON, NIÑO ANGELO  CACHICHO
    614   MONASTERIAL, SAELENS GENEVIEVE  BRONDIAL
    615   MONJE, LOVELY LET  SARMIENTO
    616   MONTA, JONATHAN  GAFFUD
    617   MONTALBAN, MARY  TANGAL
    618   MONTALBO, JOSEPHINE  MATEO
    619   MONTEFALCON, ANALYN  CASTRO
    620   MONTERO, JEFREY  MAGLASANG
    621   MORADO, GLADYS  SACULLES
    622   MORALES, JUDITH  MALOOM
    623   MORFE, RONALD  NOLLEN
    624   MUEGUE, CHRISTOPHER  BRAGANZA
    625   NABOL, MARICHELLE  BALANZA
    626   NABUNAT, JAKIELOU  IGNACIO
    627   NADUMA, ORLAND  MAAMO
    628   NAGTALON, BENGIE  BACARRA
    629   NAPOLEON, ZARINA  UDAN
    630   NARAG, EDUARDO  CALLE
    631   NARAG, ODEZZA  RAMOS
    632   NATIVIDAD, ALVIN LAWRENCE  RARAS
    633   NATUNO, PHOENIX HAROLD EISEN HEART  PUGONG
    634   NAVARRO, MABEL  BULANADI
    635   NERA, JOANNE MARIE  FRANCISCO
    636   NGATIYON, ESTRELITA  KIMAYONG
    637   NGISLAWAN, GERALD  ANNANGA
    638   NIDUAZA, JUDY ANN  VALDEZ
    639   NISPEROS, ERWIN  BAUTISTA
    640   NOBLE, CHRISTIANNE ALLIZON BLAIRE  GAVINA
    641   NOMBRERE, JOSE MARI  ZABALA
    642   NONAN, LARRY JR  GUTIERREZ
    643   OAL, HYWEL CHRIS BRYAN  AGRIDA
    644   OBIANO, VICTORIA  ANTONIO
    645   OBILLO, GINALYN  MENDOZA
    646   OBLIGACION, CARLA  MILLANES
    647   OBRA, SHEILLA  FRONDA
    648   OCAMPO, PRINCESS  PALALAY
    649   OCARIZA, ISTIL JOUDRIE  ANTIPUESTO
    650   ODANGGA, MARLENE FANAKAN  SIBAYAN
    651   OLAGUER, KATRINA MAE  VALDEPEÑAS
    652   OLAYRES, NIÑO  JAVIER
    653   OLE, DIANA  VELWAN
    654   OLLET, CHRISTIAN  RAMOS
    655   OMAPAS, MERIAM  BERMEJO
    656   OMO, JOHN GENESSON  CABARLES
    657   ONDRAS, RACHEL  ABRILLO
    658   OPEÑA, GERILYN  TACLOY
    659   ORAA, JELAICA  BANAYADO
    660   ORBISTA, GEORLENE  PALENTINOS
    661   ORCULLO, OLIVIA LINDSAY  DELA RAMA
    662   ORDENIZA, ROMNICK  DAMASO
    663   ORIAS, NIÑO  NUÑEZ
    664   ORPERIA, ROLAND  SUGUITAN
    665   ORPILLA, KLARIZE  MANUEL
    666   ORTEZA, ROLDAN  ALABON
    667   ORTIZ, DENNIESE DEBB  ULTRA
    668   PABIA, CESAR JR  DE GRACIA
    669   PABLO, KIMBERLY  LANDINGIN
    670   PACITENG, DAVID  CALIXTO
    671   PADILAN, WINCY  CLEMENTE
    672   PADIW, MARGARET  GUINTODAN
    673   PADOR, DANESZONE  BOYORO
    674   PADRE, MARIEL  BATALLONES
    675   PADUA, BERNADETTE  AGUINALDO
    676   PAGAL, LAURENCE JOHN  SANTIAGO
    677   PAGAYAWAN, NOAILA  PAGAYAWAN
    678   PAGBILAO, EMMYLOU  GATIWAN
    679   PAGDANGANAN, ARGIE  MAGCALAS
    680   PAGUIBITAN, PRINCESS JOY  AGUSTIN
    681   PAING, MARICRIS  DAMUYAN
    682   PAITAN, JUNJIE  LUSARTE
    683   PAL, GRACIANO JOSE  BERMAS
    684   PALAPUZ, ROWENA  BUGARIN
    685   PALER, ALMA  OLBOC
    686   PALILENG, MARILOU  ABALOS
    687   PALLORINA, WILBERT RAFFY  CABIAO
    688   PALMA, DAISY REY  BALINTOGO
    689   PALMA, JEPEE  AGUILARIO
    690   PALMA, MICHEAL BRENSTONE  GALVEZ
    691   PALMA, REYMARK  DULAY
    692   PAMA, ANGEL LOVELY
    693   PAMPO, KAIZHEL  BALOALOA
    694   PANGILINAN, DAN CHARLIE JOY  CAMARA
    695   PANTALLA, JELAN  BANASTAO
    696   PARADA, JONNIE  BOLIMA
    697   PARADO, MARILOU
    698   PARAY, JESCEE  JULIAN
    699   PAREL, JOHANNES  PAGADOR
    700   PARVIAN, ODOROFELO JR  SALUDARES
    701   PASANG, MARY RANZELLE  ASIN
    702   PASCASIO, MICHAEL  BAYANGOS
    703   PASCUA, APRIL JEAN  DAGUIO
    704   PASCUA, DALIE FE  FERRER
    705   PASCUA, EARL KEVEN  GINES
    706   PASCUA, GERALDINE  VALIENTE
    707   PASCUAL, JOEY  ARELLANO
    708   PATAWEG, AARON JUSTIN  DOMAGAS
    709   PATTONG, JAYSON  RAMIREZ
    710   PATTUNG, SHIRLYFLOR  CACHOLA
    711   PE, OLIVER  SEGUNDO
    712   PED, JOMAR  TOLENTINO
    713   PEDRO, MICHAEL PRUDZ  AGLASI
    714   PEDROCHE, NORDALYN  BAUTISTA
    715   PEPITO, JAN RIALESTHER  SUMALINOG
    716   PEREZ, MAC ERDY  PANEDA
    717   PHILIP, AIZA  ALFREDO
    718   PIANO, BRYAN DAVE  SADIA
    719   PIAYAS, RUFINO  SIN-ED
    720   PICART, ROGELIO JR  RIVERA
    721   PICAZO, JEANITH  GUNDRAN
    722   PIDO, ZENAIDA  LUMAMBAS
    723   PILAS, DAISYBELLE  KET-ENG
    724   PILIYEN, DIANA  ARAKYANG
    725   PIMENTEL, MARIDELL  COLLADO
    726   PINEDA, MICHAEL  SERNADILLA
    727   PINEDA, NORMAN  PATAWARAN
    728   PINOS-AN, ADRINA  BIGWIL
    729   PINOS-AN, ASHER  BALILIS
    730   PINTOR, RENEL  CACHOLA
    731   PIRANTE, JULIET  ALA
    732   POLITUD, ERIC RANDY  REYES
    733   PORTUGAL, MARLO ABEL  HERRERA
    734   PREGUA, SANNY BOY  SOLITE
    735   PUGAL, GARRY  ESTRADA
    736   PUMARES, JONNEL  VILLAROQUE
    737   PUNASEN, FAUSTINO  MANUEL
    738   PUNGTILAN, BRYAN  SILOS
    739   PUNGTILAN, CHRISTIAN  SOTOZA
    740   PUNZALAN, WILMER  ESPINO
    741   QUINDAY, JESSAMIN  OLALO
    742   QUINIO, REBECCA  TAN
    743   QUIRIQUIRI, JOSEFINA  SABUNDO
    744   QUITOYAN, JANICE  INIGUID
    745   RAGAY, CYRIL  SILORIO
    746   RAGMAC, PRINCESS  DIRECTO
    747   RAIZ, JOY  MARZAN
    748   RALA, MARK JOSEPH  BARIT
    749   RALUSTIAN, NORBERT  LUCAS
    750   RAMIREZ, NESTOR JR  AQUINO
    751   RAMIREZ, SHELAH  MALSI
    752   RAMOS, GERALD  ESCOBAR
    753   RAMOS, JONATHAN  ERPELO
    754   RAMOS, KHAY ANN  JAURIGUE
    755   RAMOS, ROMERO  ARTIENDA
    756   RAQUIDAN, MARIEL  DULLON
    757   RAROGAL, HONEY LEA  RAMOS
    758   RAS, KIMBO  FONSECA
    759   RAYEL, GINA  PASCUAL
    760   RED, MARY GRACE  MAQUILING
    761   REFUERZO, KENN ALAXES  CAJIGAS
    762   REGALARIO, JANE  BELARA
    763   RELAMPAGOS, REX  ENRIQUEZ
    764   REMENTILLA, JOSE JR  RECANA
    765   RESPICIO, KARYL DIVINE  REMIGIO
    766   REVOCAL, GRACIELE  SERA
    767   REYNOSO, DON SERVILLE  DEL ROSARIO
    768   RIOMALOS, CHARMAINE ANGEL  LLOREN
    769   RODRIGO, MARICAR  VIZCARRA
    770   ROMBAOA, JUDY ANN  FERNANDEZ
    771   ROMOROSA, SHARICA  SEBASTIAN
    772   RONQUILLO, MARY FLORENCE  VIERNES
    773   ROSAGA, ARISTON  JASMIN
    774   ROSALES, EMMIE MARIE  ESCAÑA
    775   ROXAS, DEICHELLE  FRANCISCO
    776   ROXAS, JAY MAR  DE GUIA
    777   RUBIN, DON MARCO  YERRO
    778   RUBRICA, ALMINDA JOY  AGUILLON
    779   RUEDAS, ANACLITO  IÑOLA
    780   RUELOS, RIO JEAN  PALAGANAS
    781   RUFLO, HONIE  SAROL
    782   RULLODA, SOCORRO  LIGAT
    783   SAB-IT, JILL  SAD-AYAN
    784   SABARES, JOHN CARLO  ORTEGA
    785   SABATIN, CUPIDO JR  CARIG
    786   SABAWAY, CHARITY  DAO-AYAN
    787   SACAY, RODA  BASILIO
    788   SACLA, ELLAINE  BAKISAN
    789   SACPA, MARVELOUS  DAYAO
    790   SACUPASO, CHRISTOPHER  TAN
    791   SADDOY, ANA LOIDA  JIMENEZ
    792   SAGUINDAN, JECEL JR  ALON
    793   SAGUN, ALLAN ROSS  CABATIC
    794   SALAGUINTO, FREDERICK  MOLINA
    795   SALAS, JONATHAN  MANZANO
    796   SALGA, JESSON  BUTAC
    797   SALUDARES, SHERWIN  GALAPIA
    798   SALVADO, JHOWIE  VIOLA
    799   SAMATRA, ISRAEL JEROME  VALDEZ
    800   SAMBAOA, ROWELL  CADAGDAG
    801   SANCHEZ, IVAN JOHN  MORGIA
    802   SANO, JANICE  SUAYAN
    803   SANTIAGO, KIER  GUMANGAN
    804   SANTOS, VENICE ANN  SECOLLES
    805   SANTOWEN, VERA FE  TIYOK
    806   SARAMOSING, MILLISA  ECONAR
    807   SAYUCOP, RANOL  ALODA
    808   SERRANO, DONALYN  ALCANTARA
    809   SI, ALLAN  TANIEGRA
    810   SIBA-EN, MARIBEL JANE  DAO-INES
    811   SIBIO, MORENA  SELGA
    812   SIC-OPEN, MICHELLE  BUGTONG
    813   SIDA, GERALD  BETO
    814   SIENDA, VENZEN PAUL  CONSTANTINO
    815   SIMON, CINDY SIGRID  SIMENE
    816   SIMON, KAREN KAY  AGUILAN
    817   SINISIN, LOYD  ANTON
    818   SITOY, CRISTINE  BONGGO
    819   SOLIVEN, JIMMY JR  TINED
    820   SOLIVEN, TRECHELLE JOY  MADAYAG
    821   SOLOMON, JOY CARLO  AUSTRIA
    822   SOMBILON, JOEMARIE  HICALDE
    823   SORIA, DENVER  GUASI
    824   SORIA, SHERYL MAE  ADLAON
    825   SORIANO, MARK JAYVIE  PALATTAO
    826   SORIANO, OLIVE  PALTIC
    827   SORIANO, RANDY  TULAO
    828   SORIAO, JUAN PAULO  VERGARA
    829   SOROYSOROY, BARZOINEE  BATAUSA
    830   SOVERANO, JENALYN  APIGO
    831   SUAREZ, CRISTINE  CABUGA
    832   SUAREZ, LEIRA MAE  MONDIDO
    833   SUCOR, FARZANA  ALONTO
    834   SUGUITAN, MICHAEL  PASCUAL
    835   SUKAW, ROMEO JR  JACINTO
    836   SUNG-AG, GERALYN  SORIANO
    837   SURATOS, RIOZEL JOY  SABADO
    838   SUYAT, LIZA  SABADO
    839   SUYO, MICHELLE  PINAPIN
    840   TABACO, RODJERY  PANEDA
    841   TABIN, IRVIN  BATANG-OY
    842   TABUAC, MYLENE GRACE  CORPUZ
    843   TAGACA, MICHELLE  VALDEZ
    844   TAGKITAG, APPLE JOY  AMPONGOL
    845   TAGUIBA, NORMAN  BRAVO
    846   TALAUE, VILMAIRE  UBONGEN
    847   TALINGTING, LINDSAY  CAGAS
    848   TALON, RAMEL  SORIANO
    849   TAMANG, HOR  TEWENG
    850   TAMAYAO, JOAN  SOLIS
    851   TAN, DAN JASPER  MACARATE
    852   TAN, ELMYR JHUN  CAINDOC
    853   TANEO, YENG  VALDEZ
    854   TANGALAN, KRISTINE  DUCUSIN
    855   TANQUE, MA ELENA  TABIEROS
    856   TAPACION, KRISTAL JANE  CAINONG
    857   TAPAYAN, CHARMAE  BATINGAL
    858   TEMPLA, ARLYN  PAMELAON
    859   TEODOSIO, ERICK JOHN  PANOGAO
    860   TERSO, NOEMI  BUGTONG
    861   TESIO, CELSO  SAGA
    862   TIBANGAY, LEO  MENZI
    863   TINAMBACAN, ALVIN  ROMA
    864   TIU, EDMUND  GASMEN
    865   TIU, RODRIGO  ANDRES
    866   TIW-AN, FLORINDA  CAGAS
    867   TIZON, JENNIFER  ALBA
    868   TOLENTINO, JHON CRISTIAN  MARCHAN
    869   TOMIN, JORDAN  ANGEL
    870   TORRES, NIKKI  DUASO
    871   TRES REYES, DOROTEO JR  JOAQUIN
    872   TRES REYES, JC MAY  DELCARMEN
    873   TUBID, JULIETA  GEDALANGA
    874   TUGANO, NYLVYN  TIO
    875   TUGGUIN, ANGIE GRACE  NABBUD
    876   TULIO, ARIEL  CARESMA
    877   TURQUEZA, KIMBERLY  ALLUAD
    878   TUTOP, ARVEL  ANCHETA
    879   TUYOR, YVONIE  TIN-AO
    880   UERA, JULIUZAR  TORRERO
    881   ULANDAY, ALVIN RAY  BONGCARAS
    882   UMALI, AIRIESON  TAPANG
    883   UNGSON, JOHN ALBERT  BRANZUELA
    884   UNTAL, REVELIN  RESUENTO
    885   UNTUA, RESH EPHRAIM  ADESAS
    886   URMA, MARK ANGELO  INOT
    887   UTANES, GARY  NGAYAN
    888   VALDEZ, CLIFFORD JAN
    889   VALDEZ, NERISSA  VERONILLA
    890   VALDEZ, SETH VINCENT  MATIAS
    891   VALENZUELA, DIANA  FONTANILLA
    892   VARONA, ARVIN  DECHOSA
    893   VASQUEZ, JEFFREY  PUBLICO
    894   VELASCO, ERWIN  BOAC
    895   VELASQUEZ, LARIZ ANN  SERMONIA
    896   VELO, MAYNILYN  DELA CRUZ
    897   VENTURA, CHLARENCE JUDE  DAGUIWEN
    898   VERA, KEVIN FAEDDIE  SANCHEZ
    899   VERA, RENALYNN  SALUM
    900   VICENTE, KEN GUILLER  ARTIEDA
    901   VICERRA, RUBY ANN  BATARA
    902   VICTORIO, JOSEPH  SEBASTIAN
    903   VIGILIA, EDMAR  BALMES
    904   VIGILIA, GINA LEE  ASPREC
    905   VILLACOBA, MARIGEN  VALINO
    906   VILLAFLOR, JERICA PATRICIA  IBARRA
    907   VILLAMOR, JANET  DE LEON
    908   VILLARAMA, DARALYN  DELA PEÑA
    909   VILLARENO, REZEKIELYN  RUIZ
    910   VILLARTA, JEROME  PORTACION
    911   VILLARUEL, MARILOU  DE GALA
    912   VILLAS, ANA MAE  MATIAS
    913   VILLAVER, VENUS  QUEZADA
    914   VINCULADO, EDITHO JR  CONSTANTINO
    915   VIRAY, MICHAEL  SADURAL
    916   VITERBO, JULIE ANN  LICTAWA
    917   WAHAB, NORHID  OMAR
    918   WIGAN, VANESSA  UMAGUING
    919   YADAO, KRISTEL MAE  SAVELLA
    920   YAGYAGAN, EXCEL  GARALDE
    921   YATE, RIA  CALACAL
    922   YAYEN, JACRIESANTO  TABARANGAO
    923   YBAÑEZ, CIRILO  BUENAFLOR
    924   YUSOPH, RAISODDEN  ALAUYA
    925   ZAMORA, PELAGIA  TANIONGON
    926   ZAMORA, ZIEGFREID  VILLAR
    927   ZAMUCO, CHARMAINE  TORRES

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