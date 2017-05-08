927 examinees pass the Agriculturist Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 927 out of 2,938 passed the Agriculturist Licensure Examination given by the Board of Agriculture in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga last April 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABAD, SHARWIN DELFIN
2 ABALAHIN, MICHELLE PAGADUAN
3 ABAO, JHON MARK BULAN
4 ABARCA, MARDOQUEO PASAYLOON
5 ABAYON, LYKA CABRERA
6 ABDUL GAFOUR, SANIA MAURAC
7 ABDULPATTA, ALI AKBAR MANSUL
8 ABELLA, VANESSA REYES
9 ABENA, ANTHONY
10 ABENOJA, VANEZA DINANGWATAN
11 ABLING, ROBERTO ROVAL
12 ABUAN, MILDRED BATAAN
13 ABULENCIA, ARTURO III BASILIO
14 ABULENCIA, MIGUEL FRANCISCO BASILIO
15 ACOSTA, ALDIN JAY PUGAT
16 ACYANGAN, JANE APALIAS
17 ADEL, DEVEN BAGUNDOL
18 ADUCA, PRINCESS DIANE SEGURITAN
19 AGACETA, ROY MENDOZA
20 AGAMAS, MARICEL COL-ITENG
21 AGAYAM, LOIDA BAGANO
22 AGSUNOD, GILBEYS ENRIQUEZ
23 AGUDONG, EUGENE EUGENIO
24 AGUILAR, GENESIS DARLWIN PINEDA
25 AGUSTIN, BERGO GUINSOD
26 AGUSTIN, CHINKEE AGCAOILI
27 AGUSTIN, VANESA BINGAYAN
28 ALAN, RODEL BAUTISTA
29 ALBURO, JIM LOUI PALABRICA
30 ALCALA, TOMMY CADIGAL
31 ALCOREZA, VANESSA EUNICE TAGATAC
32 ALEJANDRO, STEPHANIE REKHA FERNANDEZ
33 ALIBANIA, JOHN MHAR CORTEZ
34 ALLUNAM, ALJON BARRANTES
35 ALLUNAM, LISA SABULAO
36 ALOTAYA, RAMIL REBUSA
37 ALTAKI, MARY-AN JUAN
38 ALVARAN, CHERRY ANNE POBLETE
39 ALVAREZ, JOASH DAGOC
40 AMADO, JULIET TAGUIBOS
41 AMANDRA, RHUEZAN MALLARE
42 AMARAN, CARLA BARROS
43 AMATONG, JASRINNE MONIQUE AMAN
44 AMMAD, SHARNALYN KAIRAN
45 ANCHETA, ARACELI ANCHETA
46 ANCHETA, PAULINO III DULLAS
47 ANDIDEW, JERICA BRUTAS
48 ANDRADA, ALCRISLYN CALUBAQUIB
49 ANDRES, HEHERSON RAMOS
50 ANDRES, JOSHUA COMINGA
51 ANGEL, JEROME BANIAGA
52 ANTONIO, MARIKA ANNE VILLANUEVA
53 ANZURES, HAJIE ROTES AMELIO
54 APALET, JENNIFFER ACOSTA
55 APAO, RHEA CELESTE DAYATA
56 APILADO, RONNEL FERNANDEZ
57 APOLONIO, KELVIN ESMIN
58 APUDA, BEJAY PARBA
59 AQUINO, BILLY ROY ANTHONY GAZZINGAN
60 ARAFAG, GERALDINE YOGCAYOG
61 ARATA, JEFFERSON MANIQUIZ
62 ARELLANO, ARSENIO JR LAGASCA
63 ARIOLA, ROZELLE KRISTINE ESPIQUE
64 ARLALEJO, MARK AUGUSTINE ARREZA
65 ARMADA, FREDDIE 2ND BANTILES
66 ATTIWAN, OREA MACARIO
67 AYUSTE, LHEMAN VILLASANA
68 BACAY, PETER PAUL
69 BACSA, QUEEN MARGARETTE SANTIAGO
70 BADIVAL, GENALYN SAYTO
71 BAGUNU, GEMMA GAZZINGAN
72 BAIRAN, MARY SHEANE RUBIO
73 BALAGBIS, GLEN ANTHONY CADALIN
74 BALAH, ALIMEN AGIALE
75 BALAJO, JERACHEL CHUMALAN
76 BALANG, ANNIE SAGADA
77 BALANG, GEMMA DOPITSO
78 BALANON, MATET CALICA
79 BALARIDO, MARY JANE MAJAN
80 BALATIBAT, ABRAM NOELLE CRUZ
81 BALDAPAN, CHRISTY BRASILIÑO
82 BALDERUEDA, BENNY HEPTE
83 BALDOVE, JERIEL CAMPOS
84 BALDOVI, CRYSTAL JOY GALANO
85 BALGOS, WILMA DINGLE
86 BALISBIS, MARQUEZ ITONG
87 BALLESTEROS, JOSEPH PAREJA
88 BALLOYAN, SARAH PANGESBAN
89 BALMADRES, JUHAINIE JARLATA
90 BALOIS, REAMAN SALAZAR
91 BALOT, WENDELL LABASAN
92 BALUALUA, BENJIE RASOS
93 BALUBAL, JAMES CORDOBA
94 BAMBICO, JAN-JAN PADILLA
95 BANATAO, WENDY MAE ALMAZAN
96 BANDOLA, EMMANUEL HAGOS
97 BANDOY, VON ERIC TIAD
98 BANIAGA, ISABEL OSSOG
99 BANIQUED, RONA BRUNO
100 BANTILES, JEFFERSON EBERO
101 BANTO, CEFERINA GALAMBAS
102 BANYA-AO, JULIUS BUYAGAN
103 BAO, ERICKSON TORRES
104 BAOAYAN, KYRIE ELOISON CULANNAY
105 BAQUIRAN, ARJIE BARTOLOME
106 BARANDON, NORMAN BORELA
107 BARBASA, JAYSON RYAN ABAT
108 BARBO, NORMAN DAYGO
109 BARCEL, NECY CAYABYAB
110 BARCELO, LEO ANGELO VILLAJUAN
111 BARTIDO, EMERSON AGUSTIN
112 BASA, MARJORY LIPI
113 BASCO, JEROME NICOLE GABUYA
114 BASIO, RONNIE CABELLOY
115 BASSIR, MOJIB BUALE
116 BASTIERO, NILO MORCILLO
117 BAUTISTA, GERALDINE SALPID
118 BAUTISTA, JOAN LYN MANTUA
119 BAUTISTA, LEAN LEJAT
120 BAUTISTA, RICARDO JR JUNIO
121 BAUTISTA, SOFIA APRIL ESPENILLA
122 BAYAN, KRISSA KAYE BAUTISTA
123 BAYONGAWAN, MAUI GAWIDAN
124 BAYSA, MARIZELLE MANZANO
125 BAYUBAY, MAURINE PAMITTAN
126 BELARDE, CLAUDINE GAE ALOAG
127 BELINO, SATCHEIL ALIMBA
128 BENITO, ANJANETTE EVANGELISTA
129 BERSALONA, MARIVIC DE LA CRUZ
130 BETAYAN, MIANA SICUAN
131 BIAGTAN, SEAN ROMERO
132 BIANDO, SHINA TUMAGAN
133 BIGO, EROLL POLANO
134 BILALAY, DANILO JR BUTIC
135 BILANGDAL, JANICE RUDAS
136 BILAYON, COUGAR GUIMBAWAN
137 BIMMULOG, GLORY ANN KIMMAYONG
138 BINARAO, JENNELYN RAMOS
139 BINONSAD, JIMSON HABANON
140 BLANQUISCO, ELSA SANTONIA
141 BOADO, MARIA TERESA SAMPAGA
142 BOBILES, EUGENE BLANCAFLOR
143 BOGUEN, ANGELYN DUMIGSI
144 BOMBARDA, MARVIN VICENTE
145 BOSI, NORBIN ESTRADA
146 BOSTON, APRIL TINETTE BAJILIDAD
147 BOSTON, BENJAMIN JR CONSOLACION
148 BOTE, SARALENE FAITH AQUINO
149 BRIONES, JULIUS RABARA
150 BRUNO, JOBELLE SANTIAGO
151 BUCAG, ROCHELLE FERRERA
152 BUGTONG, RITA PAYANGDO
153 BULANGEN, DONA LAOANA
154 BULI, RHEALYN VISCA
155 BUNDOC, EMIL MINA
156 BUNGABONG, JAYDE MANGLAY
157 BUQUIS, IRWIN REBUSADA
158 BURGOS, ELEAZAR DEPNAG
159 BUSIGUIT, SHILDON DANGLA
160 BUSTAMANTE, RAMIL RACCA
161 BUTAY, WINELYN ARSALEM
162 BUYACO, GRETHEL PANHON
163 CAAMOAN, NERISSA CAACBAY
164 CABALIDA, EDELBERT SAGUBAN
165 CABALQUINTO, BERNIE REGUINDIN
166 CABANTAC, FERDINAND VEDANIA
167 CABARLES, GIBSON JAMES LAVILLA
168 CABARLES, RACHEL VENTURA
169 CABAT, JUDICA GAMSAWEN
170 CABAUATAN, STEPHANIE ANNE TAGUBA
171 CACAL, DARWIN MARZAN
172 CACAL, MICHELE BAGCAL
173 CADAYONA, ALLSCELIT SUMATRA
174 CAGUIMBAGA, FELIPE III FLORES
175 CAGUMBAY, ROBELIZA GOMEZ
176 CAHIMTONG, MADYLENE OCIER
177 CAIPAN, SHAYNE FLORENTINO
178 CALCALIGONG, CRISTY DADCOES
179 CALDERON, RAYMARK ALMERON
180 CALIG-A, ALPHA BANTE
181 CALISE, JEANETTE DAG-UMAN
182 CALPI, MARCELYN TAULI
183 CALVO, LLOYD MOSQUIDA
184 CAMACHO, JENNEL CORNELIO
185 CAMILO, JEFFERSON PAOAY
186 CAMPOL, JOVA RIZA GUHEP
187 CANCEJO, MARY GRACE MARCOS
188 CANDRO, CRISTINA CODLAS
189 CANITE, JOSEPHINE SELINO
190 CANOR, JAYVEE PUNGAYAN
191 CAPDOS, KARYLLE BAUCAS
192 CAPILI, AIRA JOY EUGENIO
193 CAPIS, MAGDALENA BOTIGAN
194 CAPUSLANAN, ROWELL PUSING
195 CARBUNGCO, MANUEHL TOLENTINO
196 CARCILLER, AMOR BUENAFLOR
197 CARDONA, GRACE BETWAG
198 CARDONA, KARLA MAY ESTIMADA
199 CARIAGA, GEMMA GENOVE
200 CARIAZO, HERSHEY MATEO
201 CARIDO, AMY BELLO
202 CARIÑO, EDERLINA IBUS
203 CARIÑO, JONALYN SABADO
204 CARREON, ELIZABETH CALIMAG
205 CARRERA, CHRISMYN PANEDA
206 CASAMIS, JEREMY BACOLOR
207 CASAS, GENE TERI GEVILA
208 CASIL, NELIZA SECONG
209 CASIW, JAYNALINE BUENO
210 CASTILLO, CARLA ANDAL
211 CASTILLO, FELIMON BUENO
212 CASTILLO, FRAULINE BARRERA
213 CASTILLO, KRIZIA SANGOYO
214 CASTILLO, MARICEL DIÑOSO
215 CASTILLO, PERLITA AYSON
216 CASTILLO, WILLIAM JR PADILLON
217 CASTILLON, PAULA FE SUMANDA
218 CASTOR, FERNAN GONZAGA
219 CASTRO, JEREMIE ACOYMO
220 CASTRO, JERLYN ACOYMO
221 CASTRO, WILSON MALICDEM
222 CASTRODES, BERNADINE EMELY LARIOSA
223 CATACUTAN, EDGAR ZABAT
224 CATAGUE, JEAM DELGADO
225 CATANG, HARRIS POLKERO
226 CATUNGAL, LESLIE MATA
227 CAYETANO, CHRISTINE JADE JIMENEZ
228 CAYPUNO, JIMALDREIN DOMINGO
229 CAYTAP, GERALDINE KATANO
230 CENIZA, RYAN PONSECA
231 CHANG-IT, JOHNNY LAGASI
232 CHICO, MARICRIS VELASCO
233 CHOY-AWON, JESSA LACUTTA
234 CHUG-E, RONALD DIODOT
235 CIRIACO, JENECY ROSARIO
236 CLAUDIO, ALVER WANGDALI
237 CLAVERON, ANNA LIZA SEROMA
238 CO, LEONARDO JR VISCA
239 CODIO, JAIME BENTRES
240 COLACION, BEN JOVI LUCERO
241 COMPE, SARAH MAE TORREBLANCA
242 CONEJOS, JONATHAN ALBIOS
243 CORALAT, ANGILEE LUZADA
244 CORPUZ, ARIEL BACALA
245 CORPUZ, HEIDELYN VALENCIA
246 CORPUZ, PAMELA JAY JORDUELA
247 CORREA, KLETHY JANE ARCANGEL
248 CORVERA, RAYMOND WEIL CALINISAN
249 COSME, RONALD LINGBAWAN
250 COSTALES, ARVIN MANANGAN
251 CRISTOBAL, REIGN HURD SAMBRANO
252 CRUZ, CHARLENE BALDOVINO
253 CUARTEROS, AIRA DE GUZMAN
254 CUBEBE, MARVELYN SAGAYO
255 DACANAY, ALVIN VISTE
256 DACONES, RONNEL CABURAO
257 DACUMOS, JOANNE CABINGAO
258 DADOFALZA, IRIS AMOR ALFECHE
259 DADOLI, LEAH ASTROLOGO
260 DAHILIG, MICHAEL JHON PASCUA
261 DALUPING, JOCEL DONA-AL
262 DALUT, MENARD TON SIMBAJON
263 DANAO, ADONIS JR RAFOL
264 DANILA, JULIE DAGOHOY
265 DAQUIOAG, RHEAMAY ZUNAJO
266 DAQUIOAG, RYAN ALMAZAN
267 DAROY, GEORGE TUARIO
268 DAVID, ROCHELLE NATHALIE PARONABLE
269 DAYACUS, EUGENIO NERONA
270 DE GRACIA, PAULA MARIE GUERRERO
271 DE GUZMAN, HELEN GRACE CASTAÑEDA
272 DE GUZMAN, KRISTEL HELENA DOMINGO
273 DE GUZMAN, RONEL SARMIENTO
274 DE LA CRUZ, BRANDON RAMOS
275 DE LA ROSA, LEANDER RIVERA
276 DE LEON, JOHN MICHAEL GARCIA
277 DE OCAMPO, ARGIE SERRANO
278 DEL PILAR, ELAINE PASIAN
279 DELA CRUZ, DARLET PARUNGAO
280 DELA CRUZ, GLADIZ CALIBOSO
281 DELA CRUZ, GRAZELLE SINGSON
282 DELA CRUZ, JERICKSON MANUEL
283 DELA CRUZ, JULIET CARANGUIAN
284 DELA CRUZ, JULITA FLORES
285 DELA CRUZ, KIM JUSTINE VILLAMAR
286 DELA CRUZ, MARICAR ERUM
287 DELA CRUZ, MIETCH GUMANGAN
288 DELA PAZ, DENNIS CABRAL
289 DELA RAMA, SUZETTE DIN
290 DELA ROSA, CATHLENE JOY BALLESTEROS
291 DELA ROSA, IVAN CARL JOSON
292 DELOS REYES, JOMARI BADILLO
293 DELOS SANTOS, BELMOR ALCOSERO
294 DELOS SANTOS, CATHRINA CELESTINO
295 DELOS SANTOS, LEA OCLOG
296 DELOS SANTOS, REYNALD ROBIN
297 DELOSO, EVELYN CAONG
298 DERADA, ROXAN FIESTA
299 DIANA, DAINA RODULFA
300 DIESTA, JESSECA RUTH DELA CRUZ
301 DILLA, BERNADETTE GUIRAO
302 DIMAANO, KARLO FRIEDRICK VENTUROZO
303 DIMAPILIS, CRISTOPHER BRIONES
304 DIO, FRANCO NERO IGNACIO
305 DISCION, DOMINADOR JR RODRIGUEZ
306 DITUAL, BAIMONA CANDAC
307 DIZON, ELEANOR CANSINO
308 DOCTOR, RHODORA TINIO
309 DOMANOG, EVELYN MACOROL
310 DOMINE, ANGELITA LACASANDILE
311 DOMINGO, EILSEL MAE MELAD
312 DOMINGO, MARIJUNE PRADO
313 DOMINGO, MONA GARVIDA
314 DOMINGO, PERCIVAL LANGAY
315 DONG-ON, CLAIRE BALINGWAY
316 DORADO, JOMAR ARDIZA
317 DOTIMAS, RONALYN AGPAWA
318 DUBLAS, GIZEL JADE PLANA
319 DUCULAN, ARLYN FABRO
320 DULATRE, NIKAH QUERO
321 DULAYBA, NELSON LARONG
322 DULNUAN, NOEL DOPYAWON
323 DUMAYAG, ANTONETTE CORPUZ
324 DUNAWAY, FAYE PALMA
325 DUNG-AO, JOY LYN PUWOC
326 DUQUE, SAMUEL JR CASTILLO
327 DURAN, MARK ANTHONY HERMOGINO
328 DURANGO, CAXANDRA PEUSCA
329 EBUEN, ALYSSA BAJA
330 EDNALAGUIM, AUSTIN REYES
331 ELENTERIO, CHESA ALVIA
332 ENCARNACION, ERWIN DELA CRUZ
333 ERCILLA, EMILIANA RABAGO
334 ESCOBAR, IVY DELOS SANTOS
335 ESLAO, JOEY FORTUNA
336 ESMEJARDA, LEAN ARIANNA COLEENE ALEGADO
337 ESPEJO, VINCENT CIELOS
338 ESTABILLO, WILLY SABADO
339 ESTALILLA, CHARLIE PULMANO
340 ESTANISLAO, JHOANA MARIE MARIANO
341 ESTEBAN, MARK ALEXIS FAUSTINO
342 ESTILLORE, JODELL DENURA
343 ESTOESTA, MARY JANE BOTANES
344 EUSTAQUIO, LIZA LORENA ESPRAGOSA
345 EVANGELISTA, ERICKA ESTRELLADO
346 EVANGELISTA, JAYPEE DELEON
347 EVASCO, NORA HILL GALUBA
348 FABRO, LIZYL VILLANUEVA
349 FACUN, GERRY SABADO
350 FAJARDO, JHON JAY PAOLO CABRERA
351 FALCESO, EDGEMALYN LAMBIGUIT
352 FARODEN, ROBERTO JR DOMALSIN
353 FAUSTINO, GEM PASCUA
354 FAYRE, MARY EVANGELINE DOMINGO
355 FELICIANO, MARK ANTHONY MANIQUIZ
356 FELICIANO, MELIZA IBARRA
357 FELIPE, RHENLEY SETOZA
358 FELIX, SALVE CUARIO
359 FERNANDO, CINDY GUILLERMO
360 FERNANDO, ZEUS VER SALAMANCA
361 FIESTA, ALAN JOY BERNARDO
362 FLANDEZ, ALMA MANTUA
363 FLORES, GIZEL ENIMEDEZ
364 FLORES, JULIUS MARK LESTER LACASANDILE
365 FLORES, KRISTINE MARIE GARCIA
366 FONTANILLA, IAN DURAN
367 FONTANILLA, LEANN RAMONES
368 FORTIN, JENNY JOY BUDOMO
369 FOTTEA, JERLYN KIMBUNGAN
370 FRANCISCO, CHILLY BARRAMEDA
371 FRANCISCO, VINCENT ROCO
372 FRASDILLA, JOCELYN CAMMAYO
373 FRIAS, ARMANDO JARAMILLA
374 FULGENCIO, ROSALYN VILLA
375 FURUC, EDISON AQUINO
376 GABRIEL, DIANNE ABERGAS
377 GABRIEL, LENETTE FRIAZ
378 GABRIEL, RAYMOND NICOLAS
379 GAGNI, VILMA CARAMAT
380 GALANG, ELSON IAN NYL EBREO
381 GALLARDO, MARRY JANE CUSTODIO
382 GALLEVO, ALDUANE VILLASANA
383 GALVEZ, MICHAEL JOHN IRANG
384 GAMBOL, NORBERTO JR ABAD
385 GAMITIN, FRANCISCO VALIENTE
386 GAMMAD, JOSE CHRISTIAN DAVID
387 GANDIA, RODA AGUSTIN
388 GANNABAN, GRETCHEN BANGANAN
389 GAOR, JENNY DANCEL
390 GAPASIN, JETRO NEIL BELTING
391 GARAGARA, MARIVIC HIMULATAN
392 GARCIA, ANGELVEE GASPAR
393 GARCIA, ERIC MENDEZ
394 GARCIA, KRISTEL MAE AQUINO
395 GARCIA, MARTIN WANAWAN
396 GARCIA, RICHARD REYES
397 GARLEJO, REMA ROSE GOYA
398 GASMEN, KATHLYN QUERO
399 GAUIRAN, CRISTEL CABUGAO
400 GAVINO, FRANCES JANE TAGACA
401 GAYANA, MARIVIC GAHATE
402 GECA, REIZEL COLUMBRES
403 GEMENTIZA, MICHELLE AGUS
404 GERARDO, JENNIE LOU BULUSAN
405 GIBE, MELVIC BINOYA
406 GIGANTO, HYACINTH MAY ZABAT
407 GIL, GLEN MOLINA
408 GINEZ, NOEMI BULAUITAN
409 GINGO, JUDY FLORIDA
410 GODOY, FREDERICK RODOLFO
411 GOMEZ, OLIVE GARCIA
412 GONZAGA, NELDA RUBA
413 GONZALES, ELDRIE JOSEPH BITOON
414 GONZALES, LHYZA TOLENTINO
415 GORGONIO, DONALD ORPILLA
416 GOTGOTAO, GRACE TALAN
417 GRANTOZA, OLIVER JOSEPH
418 GREGORIO, MICAH BENIZE SAMSAM
419 GROSPE, AERON JOHN GABRIEL
420 GROSPE, VIENNA KRISTEL ANTOLIN
421 GUALINGCO, JAY PEE GARCIA
422 GUARIN, KEITH MARIELLE BATAC
423 GUERRERO, CHRISTIAN SUDOY
424 GUIBONG, JESSICA CARAME
425 GUILLERMO, APRIL JOY CONCEJA
426 GUILLERMO, CHARLY CABAHUG
427 GUINAYEN, VICKY MAY LAMMAGAN
428 GUIRREN, MARK CHESTER CADORNA
429 GUITTAP, JOANA MARIE CABALSE
430 GUMILA, JANE MARDE CUDOG
431 GUMPOD, LOVE JOY BAS-ILAN
432 GUSTO, CHRISTIAN RAY CARIAGA
433 GUZMAN, RAYMART PASION
434 HABERVO, PAULO CORPUZ
435 HALOG, REYMART QUIBAN
436 HAMOR, NOEL BENZON
437 HERBAS, JEMARIE CEPEDA
438 HERMOSO, JUSTINA MARIA SARAH PULIDO
439 HIPOL, JAYSON LAROZA
440 HIPOLITO, ESVETLANA GALVEZ
441 HORTILANO, DEUALLY PANES
442 HORTIZUELA, RICHARD HADOC
443 HUAGON, VALENTINO BELINGON
444 HUBILLA, KAREN ROSE AROSO
445 HULAY, WINNIE AMLOS
446 IGAR, JESSIE EARL GOMEZ
447 IGNACIO, ALVIN FRIAS
448 IGNACIO, URIEL MARIANO
449 INDONGSAN, NIDA ACQUIADAN
450 INDUCIL, MARISS DE OCAMPO
451 INIEGO, ARNEL LORENZANA
452 INOVEJAS, ERIC LINDBERGH CABACUNGAN
453 IRANG, ANNA MARIE SANTOS
454 ISIP, MIGUELITO FAJARDO
455 ISRAEL, VANESSA FERNANDEZ
456 JACOB, BRENDA ALOLOSAN
457 JACUSALEM, IVY RICADELLE REYES
458 JAMILLA, GLORIANNE EXCELSIS CHAVEZ
459 JAMIS, ELMER JR GAYANGAN
460 JANDOG, JENNELYN LOBINO
461 JANSALIN, MARK VINCENT ELEO
462 JARAVATA, JAYNIE GA-AY
463 JAZMIN, EURIEZ ANDRADA
464 JIMENEZ, MARK ALESTER JON HALASAN
465 JOAQUIN, CARLO PAZ
466 JORNADAL, ANNA FRIA ARANIEGO
467 JOSE, NOMER LOPEZ
468 JUAN, ANDRES JR ALLAM
469 JUICO, QUEEN JERIMAE PERIA
470 JULIAN, BENJAMIN II STA INES
471 JUMAWAN, SARA PAALISBO
472 KAHAR, PAROK HUSAIN
473 KAMID, JOEFFRY LINGAS
474 KANAKAN, SITTIE ALMINA LAILAH KAGUI
475 KAYAMA, SITTIEJANE NUÑEZ
476 KUB-AO, JEZEBEL MASSAGAN
477 LAB-OYAN, ALBERT JAY MAXIMINO
478 LABASTIDA, ROLANDO RAY ROSALIN
479 LABII, JEROLD MENOR
480 LABINTAN, MECHIEL LATUS
481 LACAMORA, MAE ANGELA UBASA
482 LACANILAO, GISELLE SANTOS
483 LADAGA, CHERYL ARMIL
484 LADU-AN, LEAH LINIASAN
485 LAGASCA, KAREN JOY DE LEON
486 LAGLIVA, AIRA JOY ANCHETA
487 LAGRA, CARINA PADILLO
488 LAGUA, DEO CALLO
489 LAGULAO, RICHEL LAGUMBAY
490 LAJUM, SCARLETT GARCIA
491 LALLABBAN, KOHLIN MABBORANG
492 LALUGAR, CASIMIRO JR CACAYAN
493 LAMMAGAN, RYAN ALFRED PALAGHICON
494 LAMPA, APPLE HABOS
495 LANGCUYAN, JOEHARRY ABRAZADO
496 LAO-YAN, FLORITA AGCIO
497 LAOAG, JEROME CAMIWET
498 LAPIDES, GEOMEL TANTIADO
499 LAPLANA, DIONARIE JR JUYAD
500 LARAÑO, GLEVEN JAY VALDE
501 LASMARIAS, JEAN HARLEY MAGLIA
502 LAUNICO, MAUREEN FRANCIA
503 LAURA, MARLITA MADIN
504 LAUSA, JOSEPH JR LABIS
505 LAVADO, GERALD BAJADO
506 LAWANA, SUSAN SIC-OPEN
507 LAYOS, JOHN KING NUÑEZ
508 LAYUGAN, MARK RYAN FLORES
509 LAZARO, CATHRINA ASIERTO
510 LAZO, PETER PAUL LORICA
511 LAÑOJAN, WILSON JR OBEROS
512 LEE, LLOYD MICHAEL BUDONG
513 LEODONES, JUNINA LOU BUENAOBRA
514 LEONZON, ELOISA CARIAGA
515 LEONZON, JOYCE ANN RIGOR
516 LERIDA, RICHARD BABALCON
517 LERONA, LOUIE VILLE ORO
518 LIBERATO, RAYMARK PASCUA
519 LIBOT, ZALDY DAO
520 LIBRES, LEINEFE BUAL
521 LIBUNAO, CHERISSE MAY SUPSUP
522 LICUPA, NOEL ALLAGA
523 LINA, JOHN PAUL TOMAS
524 LINIASAN, JOEL SAQUITO
525 LISONDRA, ARNIEL BAYON
526 LISTA, LUCKY CACAL
527 LIWANAGAN, BERNALIZA MALAPAD
528 LLABAN, HANCELVON DINGLASA
529 LOAYON, JESSIE BANGUIS
530 LODIA, MICHAEL SUGUITAN
531 LONGGA, JENNIPIN SAPUAY
532 LOPEZ, MAY-ANNE BERNARDO
533 LORENZO, ROLDAN LUMBOY
534 LOVITOS, RUSSEL BARCELONA
535 LUCERO, WINNIE ANN ASUNCION
536 LUCYAO, JEROME SICUAN
537 LUIS, CARMELA GUIMMAY
538 LUMATAC, CONNIE SALACUP
539 LUNARIO, JESSALYN TYQUICO
540 LUSADAN, MEDORI ACONG
541 LUTCHE, EMMANUEL BELLEZA
542 MAAS, TAHARUDIN MABAYANG
543 MABOLO, ROBEN COLINA
544 MACABALLUG, RICHARD ISAYAS
545 MACADATO, NASIBAH BAYABAO
546 MACASINAG, JESTONI ROLLADO
547 MACYON, DANNY JR TALLIKAB
548 MADELO, ELENA PEPITO
549 MADJOS, PERLYN ACEVEDO
550 MADRAZO, MARNEL VILLANUEVA
551 MADRIAGA, LY-AN GRACE LEONES
552 MAG-ASO, JONATHAN DELA CERNA
553 MAGADIA, LORRY ANN DAWEY
554 MAGANG-AN, MAIET ODALIO
555 MAGASTINO, MAE BEL TAYABAN
556 MAGBANUA, ROY CABALLERO
557 MAGNO, MERIE JOIE NABLE
558 MALIONES, BRYAN ESTEBAN
559 MAMALUBA, BONG DATUWATA
560 MAMARIL, HAZEL JOY ULEP
561 MAMARION, MARLYN PAMPLONA
562 MANALIGOD, KRISTINA
563 MANALO, EDHISON AMATORIO
564 MANANGAN, JOHN MARK AFAN
565 MANAOIS, ENRIQUE JR JUNIO
566 MANCIA, THYNA BACARA
567 MANDA, NORHANIDA ADIM
568 MANGOBA, MALOU DINGIL
569 MANGUBAT, SHARA CLAIRE LAVILLA
570 MANGUNE, VERONICA PERALTA
571 MANINGCARA, MUHAMMAD FAISAL BALAWA
572 MANLOD, HANNAH CAMILLE NAVARRO
573 MANNA, SYDNEY ASPILI
574 MANTABUTE, BONIE PIOLLO
575 MANUEL, MARK DANIEL ALAGAO
576 MAPANO, GIBIEN DASCA
577 MARAVILLA, ANA MIKAELA BUENDIA
578 MARAVILLA, CHERRY ANN GUIMMAYEN
579 MARCELINO, HAROLD-JHON HERNAEZ
580 MARCELO, DANILO JR BILAGOT
581 MARCELO, RENZ CANDELARIA
582 MARCIA, MARLAN LANDA
583 MARCONI, JEROME SANDOY
584 MARCOS, GREZALY OLANGEY
585 MARCOS, JESUS SALACNIB RASAY
586 MARCOS, ROMEL BUTIAL
587 MARIANO, CLARIZEL RAQUIPO
588 MARIANO, JONATHAN CUA-AT
589 MARIANO, MARWIN ACIERTO
590 MARIN, ERAÑO PINEDA
591 MARIÑAS, KATRINA CORPUZ
592 MAROHOM, OMAIRA ALTAO
593 MARTINEZ, JANDY FABILLARAN
594 MARTINEZ, MARESHAH DUCUSIN
595 MARTINEZ, ROWENA TADEO
596 MATBAGON, ROSIE DELEÑA
597 MATEO, JUDITH UMUNA
598 MATEO, NEL OLIVER BAUTISTA
599 MATIAS, KHRIZZA MATEO
600 MATILLANO, ALLAN DICAR
601 MATUNO, MELTER SAB-IT
602 MAYLEM, KEESH SANTOS
603 MECATE, JAN ALVIN CALLAO
604 MEJOS, LENY EBUEN
605 MENDOZA, SEDFREY ORDOÑEZ
606 MERCULIO, ANN DURAN
607 MERLA, JIMMY DE BARRAS
608 MIANA, QUINNIE LEE ANN GANITUEN
609 MIGUEL, RICHIE DALIVA
610 MINA, JAY BENAVIDEZ
611 MINA, MA JAMEELA AYROSO
612 MOLITAS, RIZZY JALLE TO-ANEN
613 MON, NIÑO ANGELO CACHICHO
614 MONASTERIAL, SAELENS GENEVIEVE BRONDIAL
615 MONJE, LOVELY LET SARMIENTO
616 MONTA, JONATHAN GAFFUD
617 MONTALBAN, MARY TANGAL
618 MONTALBO, JOSEPHINE MATEO
619 MONTEFALCON, ANALYN CASTRO
620 MONTERO, JEFREY MAGLASANG
621 MORADO, GLADYS SACULLES
622 MORALES, JUDITH MALOOM
623 MORFE, RONALD NOLLEN
624 MUEGUE, CHRISTOPHER BRAGANZA
625 NABOL, MARICHELLE BALANZA
626 NABUNAT, JAKIELOU IGNACIO
627 NADUMA, ORLAND MAAMO
628 NAGTALON, BENGIE BACARRA
629 NAPOLEON, ZARINA UDAN
630 NARAG, EDUARDO CALLE
631 NARAG, ODEZZA RAMOS
632 NATIVIDAD, ALVIN LAWRENCE RARAS
633 NATUNO, PHOENIX HAROLD EISEN HEART PUGONG
634 NAVARRO, MABEL BULANADI
635 NERA, JOANNE MARIE FRANCISCO
636 NGATIYON, ESTRELITA KIMAYONG
637 NGISLAWAN, GERALD ANNANGA
638 NIDUAZA, JUDY ANN VALDEZ
639 NISPEROS, ERWIN BAUTISTA
640 NOBLE, CHRISTIANNE ALLIZON BLAIRE GAVINA
641 NOMBRERE, JOSE MARI ZABALA
642 NONAN, LARRY JR GUTIERREZ
643 OAL, HYWEL CHRIS BRYAN AGRIDA
644 OBIANO, VICTORIA ANTONIO
645 OBILLO, GINALYN MENDOZA
646 OBLIGACION, CARLA MILLANES
647 OBRA, SHEILLA FRONDA
648 OCAMPO, PRINCESS PALALAY
649 OCARIZA, ISTIL JOUDRIE ANTIPUESTO
650 ODANGGA, MARLENE FANAKAN SIBAYAN
651 OLAGUER, KATRINA MAE VALDEPEÑAS
652 OLAYRES, NIÑO JAVIER
653 OLE, DIANA VELWAN
654 OLLET, CHRISTIAN RAMOS
655 OMAPAS, MERIAM BERMEJO
656 OMO, JOHN GENESSON CABARLES
657 ONDRAS, RACHEL ABRILLO
658 OPEÑA, GERILYN TACLOY
659 ORAA, JELAICA BANAYADO
660 ORBISTA, GEORLENE PALENTINOS
661 ORCULLO, OLIVIA LINDSAY DELA RAMA
662 ORDENIZA, ROMNICK DAMASO
663 ORIAS, NIÑO NUÑEZ
664 ORPERIA, ROLAND SUGUITAN
665 ORPILLA, KLARIZE MANUEL
666 ORTEZA, ROLDAN ALABON
667 ORTIZ, DENNIESE DEBB ULTRA
668 PABIA, CESAR JR DE GRACIA
669 PABLO, KIMBERLY LANDINGIN
670 PACITENG, DAVID CALIXTO
671 PADILAN, WINCY CLEMENTE
672 PADIW, MARGARET GUINTODAN
673 PADOR, DANESZONE BOYORO
674 PADRE, MARIEL BATALLONES
675 PADUA, BERNADETTE AGUINALDO
676 PAGAL, LAURENCE JOHN SANTIAGO
677 PAGAYAWAN, NOAILA PAGAYAWAN
678 PAGBILAO, EMMYLOU GATIWAN
679 PAGDANGANAN, ARGIE MAGCALAS
680 PAGUIBITAN, PRINCESS JOY AGUSTIN
681 PAING, MARICRIS DAMUYAN
682 PAITAN, JUNJIE LUSARTE
683 PAL, GRACIANO JOSE BERMAS
684 PALAPUZ, ROWENA BUGARIN
685 PALER, ALMA OLBOC
686 PALILENG, MARILOU ABALOS
687 PALLORINA, WILBERT RAFFY CABIAO
688 PALMA, DAISY REY BALINTOGO
689 PALMA, JEPEE AGUILARIO
690 PALMA, MICHEAL BRENSTONE GALVEZ
691 PALMA, REYMARK DULAY
692 PAMA, ANGEL LOVELY
693 PAMPO, KAIZHEL BALOALOA
694 PANGILINAN, DAN CHARLIE JOY CAMARA
695 PANTALLA, JELAN BANASTAO
696 PARADA, JONNIE BOLIMA
697 PARADO, MARILOU
698 PARAY, JESCEE JULIAN
699 PAREL, JOHANNES PAGADOR
700 PARVIAN, ODOROFELO JR SALUDARES
701 PASANG, MARY RANZELLE ASIN
702 PASCASIO, MICHAEL BAYANGOS
703 PASCUA, APRIL JEAN DAGUIO
704 PASCUA, DALIE FE FERRER
705 PASCUA, EARL KEVEN GINES
706 PASCUA, GERALDINE VALIENTE
707 PASCUAL, JOEY ARELLANO
708 PATAWEG, AARON JUSTIN DOMAGAS
709 PATTONG, JAYSON RAMIREZ
710 PATTUNG, SHIRLYFLOR CACHOLA
711 PE, OLIVER SEGUNDO
712 PED, JOMAR TOLENTINO
713 PEDRO, MICHAEL PRUDZ AGLASI
714 PEDROCHE, NORDALYN BAUTISTA
715 PEPITO, JAN RIALESTHER SUMALINOG
716 PEREZ, MAC ERDY PANEDA
717 PHILIP, AIZA ALFREDO
718 PIANO, BRYAN DAVE SADIA
719 PIAYAS, RUFINO SIN-ED
720 PICART, ROGELIO JR RIVERA
721 PICAZO, JEANITH GUNDRAN
722 PIDO, ZENAIDA LUMAMBAS
723 PILAS, DAISYBELLE KET-ENG
724 PILIYEN, DIANA ARAKYANG
725 PIMENTEL, MARIDELL COLLADO
726 PINEDA, MICHAEL SERNADILLA
727 PINEDA, NORMAN PATAWARAN
728 PINOS-AN, ADRINA BIGWIL
729 PINOS-AN, ASHER BALILIS
730 PINTOR, RENEL CACHOLA
731 PIRANTE, JULIET ALA
732 POLITUD, ERIC RANDY REYES
733 PORTUGAL, MARLO ABEL HERRERA
734 PREGUA, SANNY BOY SOLITE
735 PUGAL, GARRY ESTRADA
736 PUMARES, JONNEL VILLAROQUE
737 PUNASEN, FAUSTINO MANUEL
738 PUNGTILAN, BRYAN SILOS
739 PUNGTILAN, CHRISTIAN SOTOZA
740 PUNZALAN, WILMER ESPINO
741 QUINDAY, JESSAMIN OLALO
742 QUINIO, REBECCA TAN
743 QUIRIQUIRI, JOSEFINA SABUNDO
744 QUITOYAN, JANICE INIGUID
745 RAGAY, CYRIL SILORIO
746 RAGMAC, PRINCESS DIRECTO
747 RAIZ, JOY MARZAN
748 RALA, MARK JOSEPH BARIT
749 RALUSTIAN, NORBERT LUCAS
750 RAMIREZ, NESTOR JR AQUINO
751 RAMIREZ, SHELAH MALSI
752 RAMOS, GERALD ESCOBAR
753 RAMOS, JONATHAN ERPELO
754 RAMOS, KHAY ANN JAURIGUE
755 RAMOS, ROMERO ARTIENDA
756 RAQUIDAN, MARIEL DULLON
757 RAROGAL, HONEY LEA RAMOS
758 RAS, KIMBO FONSECA
759 RAYEL, GINA PASCUAL
760 RED, MARY GRACE MAQUILING
761 REFUERZO, KENN ALAXES CAJIGAS
762 REGALARIO, JANE BELARA
763 RELAMPAGOS, REX ENRIQUEZ
764 REMENTILLA, JOSE JR RECANA
765 RESPICIO, KARYL DIVINE REMIGIO
766 REVOCAL, GRACIELE SERA
767 REYNOSO, DON SERVILLE DEL ROSARIO
768 RIOMALOS, CHARMAINE ANGEL LLOREN
769 RODRIGO, MARICAR VIZCARRA
770 ROMBAOA, JUDY ANN FERNANDEZ
771 ROMOROSA, SHARICA SEBASTIAN
772 RONQUILLO, MARY FLORENCE VIERNES
773 ROSAGA, ARISTON JASMIN
774 ROSALES, EMMIE MARIE ESCAÑA
775 ROXAS, DEICHELLE FRANCISCO
776 ROXAS, JAY MAR DE GUIA
777 RUBIN, DON MARCO YERRO
778 RUBRICA, ALMINDA JOY AGUILLON
779 RUEDAS, ANACLITO IÑOLA
780 RUELOS, RIO JEAN PALAGANAS
781 RUFLO, HONIE SAROL
782 RULLODA, SOCORRO LIGAT
783 SAB-IT, JILL SAD-AYAN
784 SABARES, JOHN CARLO ORTEGA
785 SABATIN, CUPIDO JR CARIG
786 SABAWAY, CHARITY DAO-AYAN
787 SACAY, RODA BASILIO
788 SACLA, ELLAINE BAKISAN
789 SACPA, MARVELOUS DAYAO
790 SACUPASO, CHRISTOPHER TAN
791 SADDOY, ANA LOIDA JIMENEZ
792 SAGUINDAN, JECEL JR ALON
793 SAGUN, ALLAN ROSS CABATIC
794 SALAGUINTO, FREDERICK MOLINA
795 SALAS, JONATHAN MANZANO
796 SALGA, JESSON BUTAC
797 SALUDARES, SHERWIN GALAPIA
798 SALVADO, JHOWIE VIOLA
799 SAMATRA, ISRAEL JEROME VALDEZ
800 SAMBAOA, ROWELL CADAGDAG
801 SANCHEZ, IVAN JOHN MORGIA
802 SANO, JANICE SUAYAN
803 SANTIAGO, KIER GUMANGAN
804 SANTOS, VENICE ANN SECOLLES
805 SANTOWEN, VERA FE TIYOK
806 SARAMOSING, MILLISA ECONAR
807 SAYUCOP, RANOL ALODA
808 SERRANO, DONALYN ALCANTARA
809 SI, ALLAN TANIEGRA
810 SIBA-EN, MARIBEL JANE DAO-INES
811 SIBIO, MORENA SELGA
812 SIC-OPEN, MICHELLE BUGTONG
813 SIDA, GERALD BETO
814 SIENDA, VENZEN PAUL CONSTANTINO
815 SIMON, CINDY SIGRID SIMENE
816 SIMON, KAREN KAY AGUILAN
817 SINISIN, LOYD ANTON
818 SITOY, CRISTINE BONGGO
819 SOLIVEN, JIMMY JR TINED
820 SOLIVEN, TRECHELLE JOY MADAYAG
821 SOLOMON, JOY CARLO AUSTRIA
822 SOMBILON, JOEMARIE HICALDE
823 SORIA, DENVER GUASI
824 SORIA, SHERYL MAE ADLAON
825 SORIANO, MARK JAYVIE PALATTAO
826 SORIANO, OLIVE PALTIC
827 SORIANO, RANDY TULAO
828 SORIAO, JUAN PAULO VERGARA
829 SOROYSOROY, BARZOINEE BATAUSA
830 SOVERANO, JENALYN APIGO
831 SUAREZ, CRISTINE CABUGA
832 SUAREZ, LEIRA MAE MONDIDO
833 SUCOR, FARZANA ALONTO
834 SUGUITAN, MICHAEL PASCUAL
835 SUKAW, ROMEO JR JACINTO
836 SUNG-AG, GERALYN SORIANO
837 SURATOS, RIOZEL JOY SABADO
838 SUYAT, LIZA SABADO
839 SUYO, MICHELLE PINAPIN
840 TABACO, RODJERY PANEDA
841 TABIN, IRVIN BATANG-OY
842 TABUAC, MYLENE GRACE CORPUZ
843 TAGACA, MICHELLE VALDEZ
844 TAGKITAG, APPLE JOY AMPONGOL
845 TAGUIBA, NORMAN BRAVO
846 TALAUE, VILMAIRE UBONGEN
847 TALINGTING, LINDSAY CAGAS
848 TALON, RAMEL SORIANO
849 TAMANG, HOR TEWENG
850 TAMAYAO, JOAN SOLIS
851 TAN, DAN JASPER MACARATE
852 TAN, ELMYR JHUN CAINDOC
853 TANEO, YENG VALDEZ
854 TANGALAN, KRISTINE DUCUSIN
855 TANQUE, MA ELENA TABIEROS
856 TAPACION, KRISTAL JANE CAINONG
857 TAPAYAN, CHARMAE BATINGAL
858 TEMPLA, ARLYN PAMELAON
859 TEODOSIO, ERICK JOHN PANOGAO
860 TERSO, NOEMI BUGTONG
861 TESIO, CELSO SAGA
862 TIBANGAY, LEO MENZI
863 TINAMBACAN, ALVIN ROMA
864 TIU, EDMUND GASMEN
865 TIU, RODRIGO ANDRES
866 TIW-AN, FLORINDA CAGAS
867 TIZON, JENNIFER ALBA
868 TOLENTINO, JHON CRISTIAN MARCHAN
869 TOMIN, JORDAN ANGEL
870 TORRES, NIKKI DUASO
871 TRES REYES, DOROTEO JR JOAQUIN
872 TRES REYES, JC MAY DELCARMEN
873 TUBID, JULIETA GEDALANGA
874 TUGANO, NYLVYN TIO
875 TUGGUIN, ANGIE GRACE NABBUD
876 TULIO, ARIEL CARESMA
877 TURQUEZA, KIMBERLY ALLUAD
878 TUTOP, ARVEL ANCHETA
879 TUYOR, YVONIE TIN-AO
880 UERA, JULIUZAR TORRERO
881 ULANDAY, ALVIN RAY BONGCARAS
882 UMALI, AIRIESON TAPANG
883 UNGSON, JOHN ALBERT BRANZUELA
884 UNTAL, REVELIN RESUENTO
885 UNTUA, RESH EPHRAIM ADESAS
886 URMA, MARK ANGELO INOT
887 UTANES, GARY NGAYAN
888 VALDEZ, CLIFFORD JAN
889 VALDEZ, NERISSA VERONILLA
890 VALDEZ, SETH VINCENT MATIAS
891 VALENZUELA, DIANA FONTANILLA
892 VARONA, ARVIN DECHOSA
893 VASQUEZ, JEFFREY PUBLICO
894 VELASCO, ERWIN BOAC
895 VELASQUEZ, LARIZ ANN SERMONIA
896 VELO, MAYNILYN DELA CRUZ
897 VENTURA, CHLARENCE JUDE DAGUIWEN
898 VERA, KEVIN FAEDDIE SANCHEZ
899 VERA, RENALYNN SALUM
900 VICENTE, KEN GUILLER ARTIEDA
901 VICERRA, RUBY ANN BATARA
902 VICTORIO, JOSEPH SEBASTIAN
903 VIGILIA, EDMAR BALMES
904 VIGILIA, GINA LEE ASPREC
905 VILLACOBA, MARIGEN VALINO
906 VILLAFLOR, JERICA PATRICIA IBARRA
907 VILLAMOR, JANET DE LEON
908 VILLARAMA, DARALYN DELA PEÑA
909 VILLARENO, REZEKIELYN RUIZ
910 VILLARTA, JEROME PORTACION
911 VILLARUEL, MARILOU DE GALA
912 VILLAS, ANA MAE MATIAS
913 VILLAVER, VENUS QUEZADA
914 VINCULADO, EDITHO JR CONSTANTINO
915 VIRAY, MICHAEL SADURAL
916 VITERBO, JULIE ANN LICTAWA
917 WAHAB, NORHID OMAR
918 WIGAN, VANESSA UMAGUING
919 YADAO, KRISTEL MAE SAVELLA
920 YAGYAGAN, EXCEL GARALDE
921 YATE, RIA CALACAL
922 YAYEN, JACRIESANTO TABARANGAO
923 YBAÑEZ, CIRILO BUENAFLOR
924 YUSOPH, RAISODDEN ALAUYA
925 ZAMORA, PELAGIA TANIONGON
926 ZAMORA, ZIEGFREID VILLAR
927 ZAMUCO, CHARMAINE TORRES
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