Wednesday, April 19, 2017
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    965 examinees pass the Midwife Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 965 out of 2,194 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Midwifery in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2017.

       Seq. No.    N a m e

    1   ABABAO, MA AGNES THERESA QUILILAN
    2   ABACCO, CRISIAN MAR EISMA
    3   ABADEZA, KLARENZ HALLEY ACUÑA
    4   ABAÑO, PAULA ANDREA BAYANI
    5   ABBAS, AIDAH BATUGAN
    6   ABBAS, RAIHANAH LANGCAP
    7   ABDUL, ANISA BAGANDAY
    8   ABDUL LATIP, NAILA RIBO
    9   ABDULA, DAYANG EMBRAIDA SALI
    10   ABDULGAPOR, KALSUM HASSAN
    11   ABDULHAMID, SAHADA MANIBPEL
    12   ABDULLAH, NORAIMA GAPOR
    13   ABDULLAH, SURAIDA UNDI
    14   ABDULRAKMAN, RAYJANA KARIM
    15   ABEDIN, RHEA MAE RAJAHBUAYAN
    16   ABENGONA, MARK LAURENCE QUIBAN
    17   ABIRIN, SHARIFA NADZRA FERNANDEZ
    18   ABITAN, NIDA DOMAGSANG
    19   ABRIAM, GALEN BAIS
    20   ABUBAKAR, HUDA GADDUNG
    21   ABUBO, JANET DULAY
    22   ACENA, ALANIS ALIDO
    23   ACENA, PHOEVE MARIE DEL ROSARIO
    24   ACOB, BAILANIE SUDANG
    25   ACOSTA, APRIL ROSE TADAYCA
    26   ACOSTA, MARIE CHRIS LIBRE
    27   ACUZAR, JOHN VINCENT DE MATA
    28   ACUÑA, BRYAN PAUL DEJURAS
    29   ADAM, ROHAMINA SAMBOLAWAN
    30   ADLAON, ANN MARIE ROSAL ABIADO
    31   ADORACION, ROWENA YABA
    32   ADVINCULA, GERALDINE MAGPANTAY
    33   AFIF, NAZRA ABDULKADIL
    34   AGAMAS, CHARIE LOU MAGMOYAO
    35   AGCAOILI, KIMBERLEY DEHERIA
    36   AGLIPAY, JOANNE MAE SALAMAT
    37   AGUA, GIA HAYAG
    38   AGUILAR, KATHLEEN TRABALLO
    39   AGUIRRE, BEVERLY SAPICO
    40   AGUJETAS, MARCIBETH BANIEL
    41   AGULTO, CHRISSIEL PEÑA
    42   AHMAD, SANDRA INGGILAN
    43   AJOC, RIBIE ZANTUA
    44   AJOC, ROGEILYN ANUB
    45   ALACYANG, MARIA ANGELICA TABERAO
    46   ALAMADA, LAILANIE USOP
    47   ALANG, HYGEIA MANALINDING
    48   ALANO, ARAH MANGANSAKAN
    49   ALARDE, JANICE ABELLA
    50   ALBANI, SHUELYN MAHAMUD
    51   ALBIS, MA FRANCIA CRISTINA VILLANUEVA
    52   ALBISO, NENA BARROZA
    53   ALBUS, SHARMAINE ANNE DOROTHY JURIA
    54   ALDAVE, KATHRYN AVERY ANTONIO
    55   ALFARO, MHEL ROSE MALUBAY
    56   ALFELOR, JEFFREY LAYOSA
    57   ALFEREZ, GENEVIEVE GEOLLINA
    58   ALI, JANIDA LAGUILAY
    59   ALI, RACHAEL RAHIEMA OCSO
    60   ALIBIO, RENALOU LABRADOR
    61   ALIE, RAVIA AYNIE DULANDING
    62   ALIPIO, MAY EDRALIN
    63   ALJO, CHRISTINE JOY POBAR
    64   ALMODAL, MARY MICHELLE MAY CARMEN
    65   ALUNAN, JUVELYN BALANDAY
    66   ALVAREZ, ANNA LORAINE BALLONICO
    67   ALVAREZ, ARIANNE DEL PRADO
    68   ALVINEZ, ANGELICA JOY TAYOR
    69   AMANCIO, JARRMAEGNE ANGEL DE ASIS
    70   AMAWAN, JERILYN GANNABAN
    71   AMBALONG, HYACINTH MAE VIOS
    72   AMIRUL, NUR-AIMIE JULKARNAIN
    73   AMMAD, SHERMINA DIMAALA
    74   AMORA, TRISHA MAE PELIGRINO
    75   AMURAO, NICHELLE CHLOE DAYAO
    76   ANAGARAN, JHOANNA MAY UY
    77   ANDALIS, GERMAN III CERCENIA
    78   ANDOG, SAMRA MASANSANG
    79   ANDOHUYAN, MARIA JHENNY FE BADAJOS
    80   ANDRADE, NERISA GARRIDO
    81   ANDRES, STEPHANIE HASSAN
    82   ANDUG, SALIMA KALILANGAN
    83   ANGKI, ROWENA BUISAN
    84   ANGSA, MARHADUMA ALIUDDIN
    85   ANIÑON, ANEONIE CANOY
    86   ANJA, JUHANA PALGAN
    87   ANOBIA, MELONA BONGABONG
    88   ANSOL, RANIYA MIDTIMBANG
    89   ANTIVO, GERALDINE BUTAD
    90   ANTONIO, WYETH EDO
    91   APACQUED, NOVIE ANN DIPAYSA
    92   APARRI, DENNIE ERLINA DELA CRUZ
    93   APIAG, ROSELYN TATAD
    94   AQUINO, ERIKA KRISTINE GALANG
    95   AQUINO, ROSELYN GRACE TANGELON
    96   AQUISIO, RODELYN BATIYA
    97   ARABAIN, DIANA JALMAANI
    98   ARAGONCILLO, SNOOKY MESA
    99   ARAJAIN, SURAINI PUNUS
    100   ARAP, ADZRA AMILASAN
    101   ARCALA, VALENTINA GALLEGO
    102   ARENDAIN, CLARISSA MAE NUICA
    103   AREVALO, MARY ROSE GADO
    104   ARIPIN, ARNALIZA JALLAW
    105   ARIÑO, HAZIL MAE MOLLANEDA
    106   ARMENTA, MELODY VOLANTE
    107   ARNAIZ, DONNA DEL RIO
    108   ARNUZA, BEBERNE GUIRRE
    109   AROBE, ROHAYNIE IBRA
    110   AROLA, RAJINA LADJA
    111   ARROYO, AUDREY ANN ROBOSA
    112   ARTEZUELA, JESSA NATIVIDAD
    113   ASDALI, RINA HAJIRIE
    114   ASENJO, NIÑA LYNN GIDOMAN
    115   ATALLI, GLENDA AMONGAN
    116   AVILA, KATHLEN MORA
    117   AVILA, TRIXIE MYLA SANTOS
    118   AYUNAN, MYLAH KAMSA
    119   AZUELA, MARC ALBERT IBARRIENTOS
    120   AÑONUEVO, JAY AR MENDARO
    121   BABIANO, MICHAEL CANDAZA
    122   BABULA, MARIA CRIS ARUTA
    123   BAGALAWIS, ROSE DIZON
    124   BAGASALA, JAMAICA HUERTAS
    125   BAGAYAO, ARLENE KIAPAN
    126   BAGUIO, PRINCESS APPLE GERONES
    127   BAJARIAS, JUSTINE JANE AMABLE
    128   BAKAR, PAHIMA KARIM
    129   BALADING, JOBAISAH MOHAMMAD
    130   BALADING, SAHANIFAH HADJI ALI
    131   BALANSAG, CHRISTY MAY LETERAL
    132   BALBUENA, MIROSE RAMASASA
    133   BALCITA, CATHELYN VILLANUEVA
    134   BALDERAS, LALAINE RAMIREZ
    135   BALLA, ADRIAN GREGORIO
    136   BALLOGAN, LINDA CALINGAYAN
    137   BANAWAG, ROSALINDA ISICAN
    138   BANDADA, GENEVIEVE ANDONI
    139   BANDAL, ASLINAH DURADO
    140   BANG-AS, MARVY DUNOL
    141   BANGIAN, CRISTY JOY MELLARE
    142   BANHAN, DIANA BALIWANG
    143   BANSAL, DAISYME BASALO
    144   BANZUELA, JONATHAN CLARITO
    145   BAO-IDANG, CHARISSE LOU DOMINNO
    146   BAQUERO, RECHELLE SAPILAN
    147   BARANG, ALYSSA USOP
    148   BARANG, SHAREEFA LARA NASHRAH DAMAN
    149   BARDAGO, AMY GUINTO
    150   BARDAJE, MA CRISLYN SABUGAR
    151   BARENG, KAREN ROSE WAMERGA
    152   BARENO, ANNE MARJORIE CARNIYAN
    153   BARLISO, MARY ANN ONOYA
    154   BARRAMEDA, HEARTY MARIE BARCOMA
    155   BARSAGA, ELLA MAE BERUELA
    156   BASALLOTE, QUINCY TABAYAG
    157   BASCARA, JORMIAH URANGGAGA
    158   BASCON, JOY BAJIT
    159   BASILIO, MELBA NAPAL
    160   BASIRI, NOR-HAINA RUSIANA
    161   BASMAN, SARAHLYN SALSAL
    162   BASQUIÑAS, TIFFANY JOYCE CENETA
    163   BASQUIÑEZ, ELLAMAE AGUILAR
    164   BATAG, DIANA ROSE DUMON
    165   BATANGAN, DANICA RABANDABAN
    166   BATILLER, JEANIE ROSE CANIEL
    167   BATO, EUNICE SALIMBAGO
    168   BATUWA, RAMAYTHA RAKIM
    169   BAWAS, EUNICE BAGIW
    170   BAYAO, NORAIDA LAMALAN
    171   BAYAO, NORON LAMALAN
    172   BAYAUA, BENALYN GAZMEN
    173   BAYUDAN, GODFREY ORTEGA
    174   BAÑOC, ROSIELYN BANAYAG
    175   BEJARIN, EDNA RUTH DACNES
    176   BELGAR, ROSEMARIE BAUTISTA
    177   BELMONTE, MA GINA BELLEN
    178   BENAVIDEZ, ANGELICA SABIO
    179   BERMEJO, GINALYN LIGUTAN
    180   BERMIJISO, MONETTE VERGARA
    181   BERMILLO, MA GERMANE MORANTE
    182   BERNAL, ALBEN BRIZO
    183   BERNAL, BERNGEL LEE ANN GUINTAOS
    184   BERNAL, JANELLA MAE LUDOVICO
    185   BERNARDINO, EDELYN CASTRO
    186   BESAGRE, MARK BRYAN SIANO
    187   BESANA, KIMBERLY ROSE PACANAN
    188   BESAÑES, IRENE RETUYAN
    189   BETING, MORAIDA AMSAY
    190   BETITO, MA EBENNA CARDEL
    191   BIBAT, ELIZABETH BIESCAS
    192   BILAOS, JOLO QUILINGAN
    193   BILARO, KANE MARIO AYCARDO
    194   BILLONES, LORNA DARUNDAY
    195   BINASING, ABBEY ABDULLATIP
    196   BISOÑA, JEN COMETH BERMUDO
    197   BLASQUEZ, RAQUEL CAONG
    198   BLO, BAI SITTIE FATHEYA USMAN
    199   BLO, SITTIE FAHDA USMAN
    200   BOBIER, JESHUA VEN JOSEPH GUILLERMO
    201   BOBIS, MA CHESKA EVIAN VILLANUEVA
    202   BODINO, DANICA AVISO
    203   BOLAÑOS, RIZA CHAVEZ
    204   BOLIMA, JAMELA CRUZ
    205   BOLUSAN, NOREEN JOY MELCHOR
    206   BONAOBRA, ERRA TIMBAL
    207   BONCALES, HAIDEE ORIOQUE
    208   BONGAT, HYACINTH FAYE MARCAIDA
    209   BONGCALES, CHERRY ANN GUPITA
    210   BONGCAWIL, ROBREN PRINCESS BALAHAN
    211   BORERO, ANGELICA MANGAHAS
    212   BORRES, LILLIANNE VIANNEY ALMENDRALA
    213   BORSIGUE, KURT KELVIN BODOPOL
    214   BOYATAC, MADILYN CLAPERO
    215   BRAGAIS, IRENE MORALES
    216   BRAZIL, JESSALYN CANTAVIEJA
    217   BRINA, KEMBERLY MELGAR
    218   BRIONES, MARY GRACE CUADRA
    219   BUENA, RENELEE CARCOSIA
    220   BUENAFE, HEIMER ALMENDRAS
    221   BUENAVIDES, GENNEI ANN ATES
    222   BUENO, MARIE CLAIRE SEVILLA
    223   BUGTONG, JOVELYN EDEGAN
    224   BUISAN, WARDA UPAM
    225   BULEG, RAHIMA GUIAPAL
    226   BURADTONG, BAILANIE TOMAS
    227   BURALE, EMELINA CAMINOC
    228   BUTINGGANA, RHEA MAE LAURON
    229   BUTUAN, BAIWATA CABILANGAN
    230   CABAIS, ELYJAH AARON DE LEON
    231   CABALLERO, KAREEN IBARRA
    232   CABALQUINTO, MARY GRACE ALABASTRO
    233   CABANILLA, JESSA GAPPI
    234   CABATAÑA, KATE DAVID
    235   CABICO, ABEGAIL LAYUGAN
    236   CABRERA, ADIELHETT RHOMMA BURCE
    237   CABRIA, EUGENE RIVERA
    238   CABROBIAS, JUDITH LASCONIA
    239   CABUGATAN, ALMA MARUHOM
    240   CABUGUASON, SHAIRA ANGEL SALAMAT
    241   CABURAO, BREJETH PALER
    242   CAHUCOM, SHEILA CANDOLE
    243   CAJARO, NOVELYN MAPA
    244   CAJILLA, CHESSA DELOPERE
    245   CALACAR, CRISTINE HOMWAD
    246   CALDOSA, CONSUELO FALLER
    247   CALINA, ZYRANE ROMASANTA
    248   CALONIA, CHRISTINE
    249   CALUBAYAN, PRINCESS JOY OMEGA
    250   CAMID, NANCY CAPATAS
    251   CAMONGAY, LAISA DUGO-AN
    252   CAMPO, IVAN JOSHUA DOLLENTAS
    253   CANALE, MILDRED ALMOGUERA
    254   CANDELARIA, RICA MAY SALVO
    255   CANDREJO, REDELIZA ANGUB
    256   CANEJA, APRIL JANE GALLARDO
    257   CANONG, MAILANI GUMALAL
    258   CANTILLER, MARICRIS GUTIERREZ
    259   CANTORIA, MARIVIC MENDOZA
    260   CAPISTRANO, JOE ANN ANTEQUISA
    261   CARBONELL, RHODORA ANGGONG
    262   CARDENAS, MILKY BLANCA PASTURAN
    263   CARILLO, JULIE ANN BONGALBAL
    264   CARIZON, MONICA HAVERIA
    265   CARLON, CELESTE MAY PARDICO
    266   CARRASCAL, PINKY BRUCELO
    267   CASA, ERICA JANE MAGTABOG
    268   CASIN, JESSA
    269   CASITAS, JOY DE LOS REYES
    270   CASPILLO, RACEL JOY VILLARMIA
    271   CASTILLANO, FELMARK BOLIC
    272   CASTRENCE, LAYNARD ACOSTA
    273   CASTRO, ROMMUELLE ELOHIM ENOJAS
    274   CATABAY, HANNA GRACE PEDRIGOZA
    275   CATACUTAN, JENSHAN KEE
    276   CATALBAS, KAREN CHARLOTTE NACES
    277   CATOTO, DIVINA NARET
    278   CATUGAL, CIOTIE JUMAWAN
    279   CAUSING, NATASHIA YEE
    280   CAÑETE, MAYSANIE GETALADA
    281   CAÑIZARES, DARLENE ABLANIDO
    282   CECOGO, GRETCHEN ULTRA
    283   CERICA, AUBREY KATE TOLERO
    284   CESA, HONEY ROSE CARABUENA
    285   CHENTES, NIÑO ABITRIA
    286   CHEW, MA SHELAH MAE PAMORADA
    287   CHUA, VIKTORIA SHAINE MEYER
    288   CINCO, DUSTIN RAFAEL
    289   CLACIO, MICHELLE VELUZ
    290   CLAR, ARJE QUEZON
    291   CLUTARIO, JOMY CRES GACO
    292   COLANGGO, ANGELICA FAYE BARILLO
    293   COLASTE, JULIET PARI-AN
    294   COLINARES, RANELLA CORULLO
    295   COLLADO, GERALDINE SUAN
    296   COLOMA, ALVIN JOHN LUSTI
    297   CONCEPCION, YDEARLYN CORBILLA
    298   CONTRERAS, KATHLEEN JOY TUCIO
    299   CONVENTO, KATE LINDZEY AMAN
    300   COPINO, TERRIE MAE CARDANO
    301   COQUIA, MARICEL DE GUZMAN
    302   CORPUZ, SKYLET JOY ANORICO
    303   CORRAL, MARY COLYNNE PENINOY
    304   CORRALES, CHRISTIAN VALLEJO
    305   CORTEZ, JASTIN KHAYE DIMALANTA
    306   CRISOSTOMO, KRIS TUBICE
    307   CRISTOBAL, SHERYLL APOSTOL
    308   DAAG, ERWIN CHICO
    309   DAAG, SUNSHINE
    310   DACILLO, JENNIFER ORAO
    311   DACONES, GRACE MARCELLE PLACIDO
    312   DAGADAS, NAIMA NAMAL
    313   DAGUPLO, MARNIE ALGUNO
    314   DALANGPAN, CHUI TEE AQUILINO
    315   DALANON, CECIL-AN SALIVIO
    316   DALIDA, ROCEL FERNANDEZ
    317   DALUNDONG, NORHANA MACALNAS
    318   DATO, LOUISSE CARLA ONG
    319   DAUD, FAUJA SAUPI
    320   DAVID, LANIE ANCHETA
    321   DAVOCOL, KOSSIELYN JOY MEDINO
    322   DAWANG, AMELITA CAILO
    323   DAYADAY, NORALYN GARDONIA
    324   DAZA, ROXELLE CLEO MADRONIO
    325   DE GUZMAN, CHRISTIAN MARLO ECAL
    326   DE JESUS, GIAN CARLO PAMINTUAN
    327   DE LA BANDA, FAYE MARIE APUHIN
    328   DE LA CRUZ, CATHERINE BASALE
    329   DE LA CRUZ, EVANGELYN DERUEL
    330   DE LA RAMA, PATRICIA DANIELLE ROSALES
    331   DE LA TORRE, RHEIGNE COLEEN ANACIN
    332   DE LEON, BEVERLY JOY NEZA
    333   DE LUNA, KATHLEEN KAE ARCEGA
    334   DE VEYRA, CHRYZA FRANCIA SUMALINOG
    335   DECIERDO, AIREN ABUEVA
    336   DEFEO, ROSELYN CADA
    337   DEJAN, ROSIE BALANGA-AN
    338   DEJECACION, NIÑOROWIN DEOCAMPO
    339   DEL PILAR, MARY JOY GABATO
    340   DELA CRUZ, CARLY JOIE DEBUQUE
    341   DELA CRUZ, EDEN TORRES
    342   DELA CRUZ, GIRLIE ESTRADA
    343   DELA CRUZ, REMELYN MAGBANUA
    344   DELA FUENTE, JUDITH DIZON
    345   DELIMA, GENY SOLANTE
    346   DELOS REYES, KIE CABAILO
    347   DEMATA, ELENA LIM
    348   DENAMPO, MAY ANN IMPERIAL
    349   DESALISA, MYRA DELLOSA
    350   DEVEZA, LESTER MAÑUGO
    351   DIAZ, NADINE JANE ATUTUBO
    352   DIEZMOS, RENZ EILYNNE
    353   DIMALEN, NORAYA SANGIBAN
    354   DIMAUKOM, BAI TOLON SULAIMAN
    355   DINOPOL, NICEL CALUNSAG
    356   DIOCOLANO, FATIMA MANTO
    357   DIONISIO, SAMANTHA JOY AGCAOLI
    358   DISCONG, OZCHELLE BINAY-AN
    359   DIVINAGRACIA, JENNICA VISCAYNO
    360   DIVINAGRACIA, JOHN MARK DE LA CRUZ
    361   DIWAS, VANESSA GALBEY
    362   DOMANAIS, CRIS ALBERT DELIGERO
    363   DOMINGO, LALYN RAYMUNDO
    364   DRAPEZA, GRITCHEN PANTALEON
    365   DUCAY, ROXAN SERAD
    366   DUMA, MAHANIE BAKAR
    367   DUMAGUIT, RHEA
    368   DUMPAO, MARILYN LANNIP
    369   DUPILPIL, MINDA MARCOS
    370   DUPLA-AN, ROSALYN ALSAY
    371   DY, JOHN MARCO SAMBO
    372   EDAR, HEAVENLY KIONISALA
    373   EIGO, MARIA RIZA PIDO
    374   ELLO, LADY VETTE ABROGUEÑA
    375   EMOTIN, RENANTE DAGASDAS
    376   EMRALINO, MIRASOL BATUELO
    377   ENCARGUEZ, RACHELE MAGALSO
    378   ENCISO, MERRY JOY NERVEZ
    379   ENGLISA, ANABELLE CABEGUIZ
    380   ENOJARDO, EVELYN TANTAY
    381   ENRIQUEZ, ROSEMARIE JACINTO
    382   ENTORUM, MYLENE FE TAYONG
    383   ESCURO, CHERRY MAY TURALDE
    384   ESMAEL, SUMAIYA SIRAD
    385   ESMAIL, MAGUIDA ANTE
    386   ESMAQUILAN, MOLEJAH BOSTON
    387   ESPEDILLA, CHERRY JANE ALARE
    388   ESPIEL, JESSA CATHERINE ARNADO
    389   ESPINOSA, HOPEDAWN BIL
    390   ESPIRITU, AZENITH BIEN
    391   ESPISO, EARL JOHN
    392   ESTOCE, KRISTINE MAE RADAM
    393   ESTONANTO, MYLENE RELANES
    394   ESTRADA, KIMBERLY DIANNE MONGE
    395   ETO, SITTIE FATIMAH DELACRUZ
    396   EUSTAQUIO, JELLY EUSEBIO
    397   EVANGELISTA, ALIX
    398   EVANGELISTA, MYSIEL ARELLANO
    399   EYAS, MARY NHEL BULFA
    400   FABALE, LENEVY LAUD
    401   FABIAN, MAY-ANN GARCHITORENA
    402   FABOT, FERLYN JOY FERNANDEZ
    403   FAJARDO, OLIVIA BABASA
    404   FAMOR, JEMIMAH LEIGH TAGALA
    405   FANG, JANINE QUILATES
    406   FERBER, TERESITA SANTOS
    407   FERIA, ANNAMIE CABANILLAS
    408   FERNANDEZ, GRACE SHIELA ENGCO
    409   FEROLINO, KARL JACON MATIGA
    410   FERRANCO, KARA MAE FAMINI
    411   FERRAREN, MARY CLAIRE ROLLOQUE
    412   FERRER, ALLANA VIANNESSE AMISOLA
    413   FLORES, MARK JOEL LUMONTOD
    414   FLORES, PRINCESS DIANA SOBEJANA
    415   FLORESTA, ANNA THEA ROSERO
    416   FRENCILLO, JESSIEBEL VIVERO
    417   FRONDOZO, DIANE UY
    418   FUENTES, WENDLY ROSE SARDEÑOLA
    419   FUENTES, XCYLL BUHAT
    420   GA-AS, MARLYN CULTURA
    421   GABION, CAMILLE ANNE TABUZO
    422   GABRIEL, JENEBIE BALITO
    423   GADIA, JAN REY RAFANAN
    424   GALARPE, MARY GRACE CATUBLAS
    425   GALDONES, JOHNANNE SOLIVEN
    426   GALICIA, LOLITA LUBERIO
    427   GALOPE, YASMIN VIDAD
    428   GALUSONG, JOVELYN DEREQUITO
    429   GAN SEE, MARIA JESSA TRINIDAD
    430   GANNAC, ZENAIDA GAYUDAN
    431   GARAY, LYZIEL CONSIGNA
    432   GARCIA, JAN-JAN LABUCA
    433   GARCIA, PEVI YANGYANG
    434   GENTUGAO, MA FATIMA CYRAH ARAGON
    435   GIMENEZ, JANELLE LUMUNGSOD
    436   GIMENO, SHERIES OSTIA
    437   GO, DONNALYN ANN MANLANGIT
    438   GODDI, NOVY BANBAN
    439   GOMEZ, KARL JANE TURALLO
    440   GONZAGA, MARY JOY FAJAGUTANA
    441   GONZALES, APRIL JOY SEVERINO
    442   GONZALES, ELLA JOY ENTAC
    443   GONZALES, EUNICE FRANCISCO
    444   GONZALES, KRIS GORNES
    445   GONZALES, LENNY MAE CAGNA-AN
    446   GONZALES, SHERYLL BONGOLAN
    447   GOROBAT, MYCA SINFUEGO
    448   GRANADA, CIELO MAE CANTALEJO
    449   GROSPE, JONA ROSE CACANINDIN
    450   GROSPE, MARIMAE DACQUEL
    451   GUDUYO, JETHRA SHEILA PLAZA
    452   GUERRERO, MARY GRACE SARTE
    453   GUIAMAL, BAIRAIZA ALI
    454   GUILLERMO, DARYL PAUL DIAMOS
    455   GUILLERMO, KARMIL MAE ROBLE
    456   GUIRIBA, MATT ADRIAN ARINGO
    457   GUMBA, NURSINA SALAH
    458   GUTIERREZ, KIMBERLIEN
    459   GUTIERREZ, RHENAN OBSIOMA
    460   H ABDUL AZIS, NIHAYA MACALBI
    461   H SERAD, AMERAH ABDUL
    462   H SOLAIMAN, NASIFAH MANGODA
    463   HABIBON, MADZRA PONDEH
    464   HABOC, ANGELINE MABEZA
    465   HADJI SARAIL, RELYN KIBAD
    466   HADJIKAIN, MICHELLE FERRER
    467   HAGOS, GIRLIE HISITA
    468   HAJAN, FAIZA JUAINI
    469   HAJIM, SANDRALYNA BASALUDDIN
    470   HAMBURA, JOANA MARIE MALANA
    471   HAO, CLAIRE DENISSE RIVERA
    472   HARON, NURILMINA SALENDAB
    473   HATIMIL, NURAINIE HATIBON
    474   HEBRES, FRANCIS CARMINA LODRONIO
    475   HERDA, EFRELYN MEDAVILLO
    476   HEREDIA, CORNELIA RIVAS
    477   HERNAEZ, APHRODITE CARIÑO
    478   HERNANDO, AIREEN PALAHANG
    479   HIFARVA, MARIDEL EBUNDAS
    480   HILARIO, LHEOSHERELL CASTILLO
    481   HILARIO, RHENELYN PANGALINON
    482   HIMOR, LIANNE MAE CORINTH OBIAS
    483   HO-AG, JEMMA OGNOD
    484   HORNILLOS, CAROL
    485   HUGO, IVY DIANE OBRERO
    486   HUYATID, EMILY LACABE
    487   IBARRIENTOS, IRISH LEAH BAGALACSA
    488   IBAÑEZ, JUDY ANN SABALZA
    489   IMAM, SHAHARA PENDALIDAY
    490   IMPERIAL, DONNA MAE BRAGAIS
    491   INDANAN, SHAIRA MADJALUDDIN
    492   INGKAGAN, NURSAHAYA SERNIAS
    493   INSAIL, MOJA CALBI
    494   INSIANG, VIVIAN AMIL
    495   INSON, CHARLOTTE JOY ZAMBALE
    496   ISA, NORMININ IRAN
    497   ISMAEL, IBRAHIM PANDITA
    498   ISMAEL, NURSIMA PAKKAL
    499   ISMANI, FATIMA RIZZA PANGILAN
    500   ISNIRAJI, SAADA ARAJAN
    501   IZAR, MA THERESA VARIAS
    502   JAAMIL, RENDIZA SIRAJI
    503   JAILAN, HAMIMA BASSO
    504   JALE, ELVIE LAHAYLAHAY
    505   JAMAL, HADIYA SARILAMA
    506   JAMI, MARLHANA SEHAJI
    507   JAMISAL, JULIE DOCOT
    508   JARCIA, CARL ANGELO LORENZO DE LUNA
    509   JARDELEZA, RONILLA TAÑO
    510   JARITO, ELNA LOBOS
    511   JAVA, PATRICE MAY ANIR
    512   JAVIER, MA FRANCINE PAULA UY
    513   JENTALAN, JOE MARIE
    514   JILLUH, SHERMINA BAUDDIN
    515   JIMENA, JEAN MARIE MARAYA
    516   JIMENEZ, MARIA KRISLINE JANE MAGALLANO
    517   JOE, ALMIE ADANE
    518   JOLLOSO, IRIS JOY LARCE
    519   JOMOC, IDALYN BALITE
    520   JOTIS, MAE FLOR ESPERO
    521   JUEVES, ELSIE HAROY
    522   JULBARRI, PAIZA AMMAN
    523   KADIR, SURAYA SAPPAYANI
    524   KANAKAN, AISA SAPALON
    525   KANDA, NORHAYMIE KAMIL
    526   KANGLEON, ROGELIO BANTACULO
    527   KARA, JOMANA WAHAB
    528   KARIM, DARWISA SAHADAIN
    529   KARIM, HAYFA DUB
    530   KATUG, NORA MANIDTO
    531   KISSAIE, NEILSHA JANE INTO
    532   LABIAGA, RONA MAE CASTROMAYOR
    533   LABINI, PRECIOUS VIANNE AREVALO
    534   LACAP, HANNAH KRIZA BERNARDO
    535   LADROMA, IRISH AQUINO
    536   LAGUTIN, DIANA TRIX BLANCO
    537   LAKKIAN, ANIZA HAJAD
    538   LALLO, MARY JOANNA CERENO
    539   LANDICHO, NORIEL ANN REPOSAPOS
    540   LANG-AKAN, CHINOMA SAGAYO
    541   LANGAS, JAMILA GIL
    542   LAPITAN, ALMIRA ARASID
    543   LARANANG, IRA CAMILLE DE GUZMAN
    544   LASAC, JOVYNEL ADVINCULA
    545   LASPOBRES, LOURDES ORTEGA
    546   LAURIDO, TRIXIE LAPECIROS
    547   LAZAGA, ROSEMARIE LAGARE
    548   LAZAM, NORALYN PAGIE
    549   LEBARESOS, CHEENE RUIZ
    550   LEGASPI, MARJORIE CASTRO
    551   LEROG, QUEZON JR DEL ROSARIO
    552   LIBAN, PATRICIA SHARABELLE MACEDA
    553   LIBINGCAN, HIGHTINE MENION
    554   LIBRENO, IVORY GRACE LAZARTE
    555   LIBUTON, JUNA MAE TORDECILLAS
    556   LIM, MALOU BAYBAY
    557   LIMA, EIGEL CARREON
    558   LLABRES, MARJIE ARDALES
    559   LLARENAS, KRYXEL ATHENS TAGALA
    560   LLEVA, JEUZ YRL REYES
    561   LLIDO, JELIY BATLI
    562   LOPERA, MARCHIE SEDA
    563   LOPEZ, MANHATTAN ATOLE
    564   LOPO, ANALUNA DAVIN
    565   LORENZO, HONEY LORE
    566   LOZANO, DONALYN DE CASTRO
    567   LUAREZ, MARIA CHRISTINA SEVILLA
    568   LUCENA, ANTEROSE COSILE
    569   LUGUE, MARJORIE DAVID
    570   LUMACTOD, KISHA JANE NADONZA
    571   LUNAS, ANGELIKA LLAVE
    572   LUPAZ, AIREEN REAMBONANZA
    573   MABEZA, MARIA DESIREE LUMA
    574   MACALNAS, ALIBASHER DEREPOSUN
    575   MACAPANTON, SORAYAH KIBAD
    576   MACAPODI, NAJMA MALIC
    577   MACARAMBON, RASMIA OTTO
    578   MACARIMBANG, MORSIDA ALI
    579   MACEDA, NELIA VIDAYA
    580   MADERA, MARIVEN MANES
    581   MADSANDALAN, NORALYN SILO
    582   MAESTRADO, KATHLYN
    583   MAGASA, TASMIRA DAYAN
    584   MAGDADARO, MA LILIOSA ADOLFO
    585   MAGGONGOY, JONALYN AGYAO
    586   MAGNETICO, HERMINA FERNANDO
    587   MAGO, CENEN CAÑEGA
    588   MAGPAYO, CATHERINE TARNATE
    589   MAGPILI, REGINA RESCO
    590   MAGSANOC, CARMELA BOTE
    591   MAITEM, DATUTAYA SAGULANG
    592   MAJABA, SWEET ANGEL LAGARTO
    593   MALANGKIS, ASMAH KATOH
    594   MALAYA, JAN KATHLEEN SAYSON
    595   MALAYA, LUISA CUBANGBANG
    596   MALAYON, GENEVIEVE GANDAM
    597   MALIDAS, BAI KIM NERI
    598   MALIMOT, RHEA JANE PONGASE
    599   MALUGAYAK, ALIBAI LUMANGKA
    600   MALVAR, JANNA MAEVE FERRERA
    601   MAMA, SANIA RADZAK
    602   MAMA, ZAHARA KALADSOY
    603   MAMALUBA, MAISARA SINOMAGAN
    604   MAMALUBA, MARYJANE PALAWAN
    605   MAMARBA, ALMAIRA GAGA
    606   MAMASAGUILA, NORHAINA LAWA
    607   MANA-AY, AIZA DELORIA
    608   MANALO, MARIE AUBREY JACINTO
    609   MANATAD, JENNELYN REBIOTA
    610   MANDALUNES, AMY CATIMBANG
    611   MANDARA, ALIAH MANGANDOG
    612   MANGANSAKAN, BAINA BERNAN
    613   MANGLIWAN, SHEILA MAY DUGAYON
    614   MANINGAT, MICHELLE ALANO
    615   MANIS, JENELYN
    616   MANTALABA, JENNIELYN SABERON
    617   MANTILLA, DIOTHELMA RECLA
    618   MANTO, DONNA SHEMEN RAMA
    619   MANUEL, FRENELYN PALISPIS
    620   MANULAT, GRETCHEN ORE
    621   MARADIAL, ALISSA LOPE
    622   MARAYAG, KATHRINA MAE LUMANDAS
    623   MARAYAG, VIA ANDREA LUMANDAS
    624   MARCIANO, MICHELLE GELERA
    625   MARFIL, KRIZEL CABAYA
    626   MAROHOM, JUNAIDAH LIWALUG
    627   MAROHOM, SITTIE NAHARAH DELION
    628   MARTIN, JOCELYN GALATIS
    629   MARTINEZ, MA ROSARIO ESPINA
    630   MASCARINAS, ACEL PALOMARES
    631   MATEO, JINKY CANTOR
    632   MATLIH, SERALYN JADAN
    633   MATURAN, ULARA LAGBAS
    634   MATUROL, ARSAD RELIH
    635   MEDEL, JERAMAE ESTRERA
    636   MEJIA, DEXTER CAIDLANG
    637   MENDING, CHERRIFER LUMAWAN
    638   MENDONES, ARA BEATO
    639   MENDOZA, MARIA AIRA DE GRACIA
    640   MENDOZA, ZENEI GALANG
    641   MENIL, XUXA QUILARIO
    642   MENSI, ALEAH ASIM
    643   MERA, MONICA LOI BERMUDEZ
    644   MERCADO, JENNICAR RAMOS
    645   MERCADO, JONNA MAY SANDAGON
    646   MICALLER, ROXANNE SAN ANTONIO
    647   MIJARES, MARILET PANITERCE
    648   MIRANDA, NIÑA RICA MORAL
    649   MOHAMAD, BAIMON MOHIDDEN
    650   MOKAMAD, NORHAINA AMERIL
    651   MOKAMADALI, MOBINA SINARIMBO
    652   MONDALA, JESSEL MAE RAMIENTOS
    653   MONDANO, ROLITA PARENZO
    654   MONEDERO, NICO PAUL IBARRIENTOS
    655   MONGE, IVY ALARBA
    656   MONTA, SHIELA MAE GALOPE
    657   MONTALES, MICCA CABARLES
    658   MONTAÑO, CHRISTINE TEODORO
    659   MONTES, FERRY ANN BARIS
    660   MONTIMOR, HAZEL MIÑOZA
    661   MORALES, CAMILLE BIANCA TIGMO
    662   MORALES, MAY KATHLEEN VILLAFLORES
    663   MORCILLA, ARGEM
    664   MUNGKAY, NURSHIMA AWPING
    665   MURPHY, GERALDINE MAY PABLO
    666   MUSTAPHA, JOHARA ALI
    667   MUTUH, HANIRA MUHAMMAD
    668   MUÑOZ, ROSEMARIE CHAMOS
    669   NABBON, DAISY JOY MALABONG
    670   NABBON, MARY JANE MAGANGAT
    671   NACHON, SHERYL LIBRADO
    672   NACION, MICHELLE RIZ NERI
    673   NAGRAMPA, NATHANIEL BALDOZA
    674   NAGUNA, MARY MAY CLEOFE PARAIS
    675   NANING, HADZRIA ASLA
    676   NAPOTO, CINDY JOY ACOL
    677   NAVARRO, JONALYN NAZARETH
    678   NAÑEZ, RACHELLE EUNICE REFEREZA
    679   NAÑO, MA CRISTINA DANICA MANGAMPO
    680   NILAYAN, ARLENE LUARES
    681   NILLAMA, CHRISTINE TABAÑAG
    682   NILLAS, EVANEZA MARTINEZ
    683   NOLASCO, MARIA CRISTINA RODRIGUEZ
    684   NOPRE, JULIETA OXIANO
    685   NOVIO, STEPHANIE MAZO
    686   OANDASAN, APRIL URBIEN
    687   OBIS, JOHN PATRICK PRIELA
    688   OBRADAS, KIMBERLY PETILUNA
    689   OBREGON, MARVIN JAY BACLAAN
    690   OCBEÑA, CHARITY MAGTULES
    691   OCLARIT, MARICAR SIBLA
    692   OCULAM, ALMA LEONOR
    693   ODAVAR, ZYVILLE MAE PAYA
    694   OFILAN, EDELYN JOY SAYSON
    695   OLDINERO, JOICE QUISABA
    696   ONARSE, JEWELYN DELA CRUZ
    697   ONATO, MARY KEANS ASHLEY
    698   ONG, GLADYS TAYONG
    699   ONTING, DANIFER JE-AN AMPATIN
    700   ORDAN, MARNELA CELESTIAL
    701   ORDIALES, MERCE JEANNELLE
    702   ORINOCO, MA KARLA SHANE ESTILLER
    703   ORIS, JONATHAN BRIAN
    704   ORTEGA, ANGEL MARIE ZABATE
    705   ORTIZ, DE-ANN MICAH ARIATE
    706   ORTIZ, ROVIELMAE ABION
    707   PABELIÑA, FLOYD ANGELO RECEPCION
    708   PACULABA, MA GIEREEN FAJARDO
    709   PADDAM, MISHELDA SAHIPA
    710   PADILLO, JUDITH BANTELING
    711   PAGATPAT, SHIRLYN CORTUNA
    712   PAGNAS, JANICE DAGMAN
    713   PAGTOLON-AN, JAN MAHAL ELEN CABALLERO
    714   PAJE, SHANIA SHAREE RICAFORT
    715   PALENCIA, SALY ZYDNY ALMASCO
    716   PALIOTA, ANGELICA MANON-OG
    717   PALMA, CARMI SEVILLA
    718   PALMA, CHAIN BE PINGGO
    719   PALMADA, JELYN PURACAN
    720   PALMARES, JECELLE LIBRE
    721   PALO, ZEILKHEITH MAE APALLA
    722   PALOS, SHERYL CARDENAS
    723   PALOWA, BLESSY TICO
    724   PAMIKIRIN, SALAMA MAKARUHAS
    725   PAMPLONA, MARIA PERLITA VENTOZA
    726   PANAGUITON, SHAIREN KAMILLE PATAWARA
    727   PANANSARAN, ARAFAH SANADIN
    728   PANANTAON, HADIDIA QUIAMBAO
    729   PANES, JENNIFER BALUYOT
    730   PANGA, SETH ANNE DE VILLA
    731   PANGANDAG, FARHANA MAMA
    732   PANIOROTAN, LAIANNE ANDAN
    733   PARAID, ALEHA MANGACOP
    734   PARAO, MICHELLE VENUS
    735   PARAWAN, JENESA MACARAAN
    736   PAROME, MA LYKAYE GRIMALDO
    737   PASAWA, LIBERTY LAGRIMAS
    738   PATACPAN, LAGA LUMAMBAS
    739   PATERNO, MARITES BANHAN
    740   PATRIARCA, EDGAR PHILIP ROMANILLOS
    741   PATRICIO, KRISTINE JOY SORNITO
    742   PATRIMONIO, JERNALYN ADJAWIE
    743   PAYTAN, JHOSUA FERRANCULLO
    744   PE, FENNUCCI GALUPE
    745   PELONIO, RIO GRACE SALVACION
    746   PEPITO, LOVELYVI MERCADER
    747   PEÑAFLOR, REZAFLOR BREZA
    748   PEÑAVERDE, ANA CAREN SALIENTE
    749   PIAMONTE, RESTIE QUITORAS
    750   PILOT, ROHANA AHMAD
    751   POBLETE, ERWIN JAY TORRES
    752   PONIADO, ARLENE ROMERO
    753   PORNASDORO, ISABEL ETCUBAÑAS
    754   PUDADERA, IVY GRACE BANGHAL
    755   PUDOL, MERCEDES LAMIRE
    756   PULANCO, MARIA RENELLE MAGALLON
    757   PULOH, RASMA LAYAS
    758   QUESADA, PATRICIA GRACE PAGADDU
    759   QUIBOY, MARIA JANICE ELOISA BUNSAAN
    760   QUILATON, NOIME LUMARDA
    761   QUINIANO, RAE-ANNE CLAIRE MOYO
    762   QUIÑANO, DANICA FABAY
    763   QUIÑONES, KEISHA FERREZE ANN ANDOY
    764   QUIÑONES, SETHREV ALFAFARA
    765   RAJA, MORADIA YUSAH
    766   RAJAN, MARJIYA ABDULLAH
    767   RAMIREZ, KRISLYN INITAN
    768   RAMOS, CARLA SARMIENTO
    769   RANERA, DARLENE GRACE SABINOSA
    770   RAQUITICO, JESSICA SOL REYES
    771   RAVELO, PRINCESS MAE MEGARBIO
    772   RAÑA, MARICON SHEILA SABLUDEN
    773   RECON, CHARLENE CONDE
    774   REDUBLA, ANA JANE GUTIERREZ
    775   REGALADO, CHERRY ANN ELEPE
    776   REGALADO, HAZEL MAE ABALA
    777   RELOGERO, MAILYN ACOSTA
    778   RENDO, MARY HOPE FAITH AUSTRIA
    779   RENDON, BIENA CASSANDRA LUNA
    780   RENDURA, ROSALEYA GUBAT
    781   REQUINA, JEY ANN GELDORE
    782   RESTUM, MA KATRINA LOLO
    783   REYES, MICHELLE VITUG
    784   RIANO, REILEEN PADIOS
    785   RICAFRANCA, MERI ANGELI TUCIO
    786   RICO, KIMBERLY DEGUMA
    787   RIOTOC, KRISTINE DYNETTE REDUCA
    788   RIPALDA, FELLY MAE REDOÑA
    789   RIVAS, JACKIE LASTIMA
    790   RIVERA, JOANNE NICOLE MONTANO
    791   RODRIGUEZ, RAZIL SU-IP
    792   RODRIGUEZ, RICKA DAYANARA AMIL
    793   ROJO, BERLY OCOP
    794   ROMANO, KIMBERLY CLAIRE GONZAGA
    795   ROMOBIO, KRIZHA MAE SAMAR
    796   ROMUALDO, KHANNA LYDLLE APALLA
    797   RONDEZ, JOLINA PURISIMA
    798   RONDINA, VENUS JANE BORMATE
    799   ROQUE, BRIGETTE ODTUJAN
    800   ROQUID, DWIGHT RENE LANUZO
    801   ROSALDO, VANESSA ANTOC
    802   ROSALES, REGINE YBAÑEZ
    803   ROSELADA, JASMINE ROSE ABILA
    804   RUBIAS, NICOLE ANDREA DE PABLO
    805   RUELAN, ESTER DRILON
    806   RULIDA, DIANA ROSE CAPILI
    807   RULIDA, JENALYN CAPILI
    808   SABADDIN, PRINCESS MANSUL
    809   SABAO, RIO GERANCO
    810   SABIDO, DAISY
    811   SABLANA, ROHANA KENDATU
    812   SADIRI, MARICON GRACE LAGAT
    813   SAGAYA, MA ANGELINE ARAYA
    814   SAHABI, CHRISTINE ONTONG
    815   SAHIDUL, RUBIYA DAMMANG
    816   SAID, NASUMA HAMID
    817   SAING, NORMINA INNASA
    818   SAINZ, PHOEBE ROMERO
    819   SAKANDAL, JANNATULWALDA ABDULHAMID
    820   SALABAO, ANALYN ALE
    821   SALALIMA, JUDY ANN LATO
    822   SALAMAT, MICHELLE SANDIGAN
    823   SALAS, THRIZIA GERVACIO
    824   SALASAY, TASMIRA AMALAN
    825   SALAZAR, DIONAMEL TONOY
    826   SALAZAR, EDZEL ROSARIO
    827   SALCEDA, CELESTE LAUDETTE YAMBAO
    828   SALCEDO, MERY ANTONETTE DEL RIO
    829   SALI, RIYADA ABDURASID
    830   SALIM, HARIJA JAMIL
    831   SALLEH, NORINA MAHING
    832   SALUMBIDES, MARI FRANCE LANE VILLAMATER
    833   SALVADOR, PAULINE OGAO
    834   SAMANIEGO, AINA SHANE SALVANTE
    835   SAMANIEGO, MARY JANE AMOT
    836   SAMAON, NORHADA AKIL
    837   SAMARITA, MARTIE ABELLA
    838   SAMBILAN, NORHAYA UMING
    839   SAMLING, FRANCIS SANDIGO
    840   SAMPULNA, RAIDA UGALINGAN
    841   SAMSODEN, JUNAIRA ALI
    842   SAMULA, ANISAH BAGO
    843   SAN DIEGO, VENUS SORIA
    844   SAN PEDRO, MEGA ANN TRANCO
    845   SANDIGIO, JAMAE OLLET
    846   SANDIKAL, NORHANIE KAMID
    847   SANIH, SHERALYN MANUEL
    848   SANTIAGO, CZARINAH ALVIAR
    849   SANTIAGO, SALVE REGINE BADILLA
    850   SANTOS, IRISH NICOLE SUNDIAM
    851   SANTOS, JULES ISRAEL BARREDO
    852   SANTOS, KATREENA COLEEN CABAGUIO
    853   SANTOS, MA ALONICA MAE LEONINO
    854   SAPINOSO, RISA HANES BELORO
    855   SARIO, LADY CHIN AÑORA
    856   SASAPAN, ANALYN GUMBAHALI
    857   SENDAD, AZISA KAMILON
    858   SENDON, ALMIRA RELLAMA
    859   SEQUITIN, ARIEL JONUEL SISON
    860   SEÑADAN, JACKILYN TALAGTAG
    861   SIMPAL, ARLINDA DAWAN
    862   SIMPAL, PEARL JOY FACINABAO
    863   SINARIMBO, EDEN ALONZO
    864   SINSUAT, BAI MIEYA HARKISHAYNE VALIOS
    865   SIOSON, EDEN AIDELLE JERAO
    866   SISON, CHARLYN SULATAN
    867   SOLAYAO, NERISSA DOMALAON
    868   SOLOMON, REXIS EUNILYN GARCIA
    869   SOMBILLO, STEPHANIE AQUINO
    870   SOMCIO, ERICA EINAL SANTILLAN
    871   SORIAO, JOHN NICHOLAS ANTON CHAVEZ
    872   SOURIBIO, CATHERINE MARQUEZ
    873   STA ANA, MA CZARINA GAMAYON
    874   SUAIFAN, ROFAN ROSACHANY IGLESIAS
    875   SUBALDO, MHARIEL SARIAS
    876   SUCION, MA AIMEE GOMEZ
    877   SULAYMAN, PUTLI PERDANA SAIKALA
    878   SULTAN, JANIMA MARIANO
    879   SUMAGKA, HAZEL ABANILLA
    880   SUMAPAL, MELONIA PANGILAYAN
    881   SUMILE, MARJORIE MICUTWAN
    882   SUNGA, ANGEL QUEEN MEDIODIA
    883   TAABIL, SHALEE-MAE UTOH-AMBOH
    884   TACATA, ANGELYN FAISAN
    885   TACLENDO, SHARMAINE JOY REGALADO
    886   TAGAL, ZAHRA USMAN
    887   TAGAPAN, JUDELYN CARLOS
    888   TAGUAN, LAGA GANDAO
    889   TAHA, FAUDSIA LUMENA
    890   TALARAN, ANGELICA JOYCE BASINIO
    891   TALIB, SHURAINA BAGAN
    892   TAMAYO, LUZ ANGELICA YEPEZ
    893   TAMAYO, MARGOTTE SAMPAGA
    894   TAMOS, JULITA LIABAN
    895   TANBELDA, JEFF MARQUEZ
    896   TANDER, HANIFA ABDULLAH
    897   TANGELON, JANE BORELA
    898   TANOJA, VANESSA PASCUAL
    899   TAPEL, CLARICEL CAMA
    900   TATEL, MARK DANIEL ESTAVILLO
    901   TATO, BAINOT KARON
    902   TESORO, JOYCE GRACE TORRE
    903   THOMAS, NORHUDA GUAY
    904   TIBOMBO, HALIMA BLAH
    905   TIMAJO, DAN ALBERT TEVES
    906   TIMBANG, NORNITA JOY CONDE
    907   TIMPINA, ROSEMARIE CABALSI
    908   TINDUGAN, FLORIE MAY LAGA
    909   TINGARAAN, RENAIDA SARIPADA
    910   TOMAS, JOYDA LICNACHAN
    911   TONOG, DAILYN TEOPINTO
    912   TORALDE, FLORENCE JOSHUA LEE
    913   TORRADO, BABY EDEN SINGUN
    914   TORREFRANCA, LOVELY LOREN ASPE
    915   TORRES, MA CARMELA HUERTA
    916   TORREÑA, TRICIA ANNE BUENAFLOR
    917   TRASFIERO, RYAN AMAHAN
    918   TUBO, DALE TORENO
    919   TUCO, MARINA OSDUN
    920   TULTOG, CAMILLE BELLEN
    921   TUMULAK, DANILO HIBOLINGO
    922   TUPA, JENIA TRABALLO
    923   TUQUERO, HELEN GRACE VARIACION
    924   TURIANO, CATHY HUGO
    925   UBANAN, JERIENE LARIOSA
    926   ULAMA, NORMINA IBRAHIM
    927   UMOQUIT, ANABELLE MORACA
    928   UNDING, ALMIRA ANDONG
    929   UNGON, ANDREA BAUTRO
    930   USMAN, JAMILA SULAYMAN
    931   UY, JUDY ANN LAGO
    932   VALDEZ, EMALYN VELASCO
    933   VELACRUZ, MARVIN ULTRA
    934   VENTURA, KLIEN BERNARD LANCELOT
    935   VERGARA, ASSUMTHA FAITH CABALLES
    936   VERRA, MELODY DEGORIO
    937   VERZOSA, MILLARD GERSIN
    938   VIACRUCIS, PAUL HERNANE LAO
    939   VIDAL, ROBERT MANGITNGIT
    940   VIEJO, MARY JOY JORE
    941   VILLACERAN, CHERRYL LAURON
    942   VILLAFLOR, JOAN GONZAGA
    943   VILLALADA, RIZZA MAMMA
    944   VILLAMOR, ANGELICA BERNAL
    945   VILLAMOR, CLAUDINE CORNEL
    946   VILLAMOR, RUEL JR BERNAL
    947   VILLAMUCHO, KRISTEL NICA REYES
    948   VILLANUEVA, SHIELA TAGBAR
    949   VILLAR, GERALD BESIN
    950   VILLARAZA, CHRISTIAN ABUNDO
    951   VILLARAZA, RICA GRACE NILAYAN
    952   VILLEGAS, IMELDA BARBOSA
    953   VILLON, RITA ROSE SALAZAR
    954   VILUAN, PRINCESS LOBETANIA
    955   VIRTUDAZO, GLENN RANIS
    956   VITTO, APRIL JOY BADAYOS
    957   VITUALLA, JUDITH MILLAPEZ
    958   WAKAT, JERRA VERONIA
    959   WARD, ANGELICA ANDAYA
    960   WARID, NURSIBA ATARA
    961   YAMO, CHERRELYN YAMADO
    962   YONGCO, NIMFA OLIVEROS
    963   YU, ALYSSA MAE MERIN
    964   ZAMAN, NAIDA LINTANG
    965   ZORILLA, DARYN YAGO

    NOTHING FOLLOWS———————-  

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