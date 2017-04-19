965 examinees pass the Midwife Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 965 out of 2,194 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Midwifery in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABABAO, MA AGNES THERESA QUILILAN
2 ABACCO, CRISIAN MAR EISMA
3 ABADEZA, KLARENZ HALLEY ACUÑA
4 ABAÑO, PAULA ANDREA BAYANI
5 ABBAS, AIDAH BATUGAN
6 ABBAS, RAIHANAH LANGCAP
7 ABDUL, ANISA BAGANDAY
8 ABDUL LATIP, NAILA RIBO
9 ABDULA, DAYANG EMBRAIDA SALI
10 ABDULGAPOR, KALSUM HASSAN
11 ABDULHAMID, SAHADA MANIBPEL
12 ABDULLAH, NORAIMA GAPOR
13 ABDULLAH, SURAIDA UNDI
14 ABDULRAKMAN, RAYJANA KARIM
15 ABEDIN, RHEA MAE RAJAHBUAYAN
16 ABENGONA, MARK LAURENCE QUIBAN
17 ABIRIN, SHARIFA NADZRA FERNANDEZ
18 ABITAN, NIDA DOMAGSANG
19 ABRIAM, GALEN BAIS
20 ABUBAKAR, HUDA GADDUNG
21 ABUBO, JANET DULAY
22 ACENA, ALANIS ALIDO
23 ACENA, PHOEVE MARIE DEL ROSARIO
24 ACOB, BAILANIE SUDANG
25 ACOSTA, APRIL ROSE TADAYCA
26 ACOSTA, MARIE CHRIS LIBRE
27 ACUZAR, JOHN VINCENT DE MATA
28 ACUÑA, BRYAN PAUL DEJURAS
29 ADAM, ROHAMINA SAMBOLAWAN
30 ADLAON, ANN MARIE ROSAL ABIADO
31 ADORACION, ROWENA YABA
32 ADVINCULA, GERALDINE MAGPANTAY
33 AFIF, NAZRA ABDULKADIL
34 AGAMAS, CHARIE LOU MAGMOYAO
35 AGCAOILI, KIMBERLEY DEHERIA
36 AGLIPAY, JOANNE MAE SALAMAT
37 AGUA, GIA HAYAG
38 AGUILAR, KATHLEEN TRABALLO
39 AGUIRRE, BEVERLY SAPICO
40 AGUJETAS, MARCIBETH BANIEL
41 AGULTO, CHRISSIEL PEÑA
42 AHMAD, SANDRA INGGILAN
43 AJOC, RIBIE ZANTUA
44 AJOC, ROGEILYN ANUB
45 ALACYANG, MARIA ANGELICA TABERAO
46 ALAMADA, LAILANIE USOP
47 ALANG, HYGEIA MANALINDING
48 ALANO, ARAH MANGANSAKAN
49 ALARDE, JANICE ABELLA
50 ALBANI, SHUELYN MAHAMUD
51 ALBIS, MA FRANCIA CRISTINA VILLANUEVA
52 ALBISO, NENA BARROZA
53 ALBUS, SHARMAINE ANNE DOROTHY JURIA
54 ALDAVE, KATHRYN AVERY ANTONIO
55 ALFARO, MHEL ROSE MALUBAY
56 ALFELOR, JEFFREY LAYOSA
57 ALFEREZ, GENEVIEVE GEOLLINA
58 ALI, JANIDA LAGUILAY
59 ALI, RACHAEL RAHIEMA OCSO
60 ALIBIO, RENALOU LABRADOR
61 ALIE, RAVIA AYNIE DULANDING
62 ALIPIO, MAY EDRALIN
63 ALJO, CHRISTINE JOY POBAR
64 ALMODAL, MARY MICHELLE MAY CARMEN
65 ALUNAN, JUVELYN BALANDAY
66 ALVAREZ, ANNA LORAINE BALLONICO
67 ALVAREZ, ARIANNE DEL PRADO
68 ALVINEZ, ANGELICA JOY TAYOR
69 AMANCIO, JARRMAEGNE ANGEL DE ASIS
70 AMAWAN, JERILYN GANNABAN
71 AMBALONG, HYACINTH MAE VIOS
72 AMIRUL, NUR-AIMIE JULKARNAIN
73 AMMAD, SHERMINA DIMAALA
74 AMORA, TRISHA MAE PELIGRINO
75 AMURAO, NICHELLE CHLOE DAYAO
76 ANAGARAN, JHOANNA MAY UY
77 ANDALIS, GERMAN III CERCENIA
78 ANDOG, SAMRA MASANSANG
79 ANDOHUYAN, MARIA JHENNY FE BADAJOS
80 ANDRADE, NERISA GARRIDO
81 ANDRES, STEPHANIE HASSAN
82 ANDUG, SALIMA KALILANGAN
83 ANGKI, ROWENA BUISAN
84 ANGSA, MARHADUMA ALIUDDIN
85 ANIÑON, ANEONIE CANOY
86 ANJA, JUHANA PALGAN
87 ANOBIA, MELONA BONGABONG
88 ANSOL, RANIYA MIDTIMBANG
89 ANTIVO, GERALDINE BUTAD
90 ANTONIO, WYETH EDO
91 APACQUED, NOVIE ANN DIPAYSA
92 APARRI, DENNIE ERLINA DELA CRUZ
93 APIAG, ROSELYN TATAD
94 AQUINO, ERIKA KRISTINE GALANG
95 AQUINO, ROSELYN GRACE TANGELON
96 AQUISIO, RODELYN BATIYA
97 ARABAIN, DIANA JALMAANI
98 ARAGONCILLO, SNOOKY MESA
99 ARAJAIN, SURAINI PUNUS
100 ARAP, ADZRA AMILASAN
101 ARCALA, VALENTINA GALLEGO
102 ARENDAIN, CLARISSA MAE NUICA
103 AREVALO, MARY ROSE GADO
104 ARIPIN, ARNALIZA JALLAW
105 ARIÑO, HAZIL MAE MOLLANEDA
106 ARMENTA, MELODY VOLANTE
107 ARNAIZ, DONNA DEL RIO
108 ARNUZA, BEBERNE GUIRRE
109 AROBE, ROHAYNIE IBRA
110 AROLA, RAJINA LADJA
111 ARROYO, AUDREY ANN ROBOSA
112 ARTEZUELA, JESSA NATIVIDAD
113 ASDALI, RINA HAJIRIE
114 ASENJO, NIÑA LYNN GIDOMAN
115 ATALLI, GLENDA AMONGAN
116 AVILA, KATHLEN MORA
117 AVILA, TRIXIE MYLA SANTOS
118 AYUNAN, MYLAH KAMSA
119 AZUELA, MARC ALBERT IBARRIENTOS
120 AÑONUEVO, JAY AR MENDARO
121 BABIANO, MICHAEL CANDAZA
122 BABULA, MARIA CRIS ARUTA
123 BAGALAWIS, ROSE DIZON
124 BAGASALA, JAMAICA HUERTAS
125 BAGAYAO, ARLENE KIAPAN
126 BAGUIO, PRINCESS APPLE GERONES
127 BAJARIAS, JUSTINE JANE AMABLE
128 BAKAR, PAHIMA KARIM
129 BALADING, JOBAISAH MOHAMMAD
130 BALADING, SAHANIFAH HADJI ALI
131 BALANSAG, CHRISTY MAY LETERAL
132 BALBUENA, MIROSE RAMASASA
133 BALCITA, CATHELYN VILLANUEVA
134 BALDERAS, LALAINE RAMIREZ
135 BALLA, ADRIAN GREGORIO
136 BALLOGAN, LINDA CALINGAYAN
137 BANAWAG, ROSALINDA ISICAN
138 BANDADA, GENEVIEVE ANDONI
139 BANDAL, ASLINAH DURADO
140 BANG-AS, MARVY DUNOL
141 BANGIAN, CRISTY JOY MELLARE
142 BANHAN, DIANA BALIWANG
143 BANSAL, DAISYME BASALO
144 BANZUELA, JONATHAN CLARITO
145 BAO-IDANG, CHARISSE LOU DOMINNO
146 BAQUERO, RECHELLE SAPILAN
147 BARANG, ALYSSA USOP
148 BARANG, SHAREEFA LARA NASHRAH DAMAN
149 BARDAGO, AMY GUINTO
150 BARDAJE, MA CRISLYN SABUGAR
151 BARENG, KAREN ROSE WAMERGA
152 BARENO, ANNE MARJORIE CARNIYAN
153 BARLISO, MARY ANN ONOYA
154 BARRAMEDA, HEARTY MARIE BARCOMA
155 BARSAGA, ELLA MAE BERUELA
156 BASALLOTE, QUINCY TABAYAG
157 BASCARA, JORMIAH URANGGAGA
158 BASCON, JOY BAJIT
159 BASILIO, MELBA NAPAL
160 BASIRI, NOR-HAINA RUSIANA
161 BASMAN, SARAHLYN SALSAL
162 BASQUIÑAS, TIFFANY JOYCE CENETA
163 BASQUIÑEZ, ELLAMAE AGUILAR
164 BATAG, DIANA ROSE DUMON
165 BATANGAN, DANICA RABANDABAN
166 BATILLER, JEANIE ROSE CANIEL
167 BATO, EUNICE SALIMBAGO
168 BATUWA, RAMAYTHA RAKIM
169 BAWAS, EUNICE BAGIW
170 BAYAO, NORAIDA LAMALAN
171 BAYAO, NORON LAMALAN
172 BAYAUA, BENALYN GAZMEN
173 BAYUDAN, GODFREY ORTEGA
174 BAÑOC, ROSIELYN BANAYAG
175 BEJARIN, EDNA RUTH DACNES
176 BELGAR, ROSEMARIE BAUTISTA
177 BELMONTE, MA GINA BELLEN
178 BENAVIDEZ, ANGELICA SABIO
179 BERMEJO, GINALYN LIGUTAN
180 BERMIJISO, MONETTE VERGARA
181 BERMILLO, MA GERMANE MORANTE
182 BERNAL, ALBEN BRIZO
183 BERNAL, BERNGEL LEE ANN GUINTAOS
184 BERNAL, JANELLA MAE LUDOVICO
185 BERNARDINO, EDELYN CASTRO
186 BESAGRE, MARK BRYAN SIANO
187 BESANA, KIMBERLY ROSE PACANAN
188 BESAÑES, IRENE RETUYAN
189 BETING, MORAIDA AMSAY
190 BETITO, MA EBENNA CARDEL
191 BIBAT, ELIZABETH BIESCAS
192 BILAOS, JOLO QUILINGAN
193 BILARO, KANE MARIO AYCARDO
194 BILLONES, LORNA DARUNDAY
195 BINASING, ABBEY ABDULLATIP
196 BISOÑA, JEN COMETH BERMUDO
197 BLASQUEZ, RAQUEL CAONG
198 BLO, BAI SITTIE FATHEYA USMAN
199 BLO, SITTIE FAHDA USMAN
200 BOBIER, JESHUA VEN JOSEPH GUILLERMO
201 BOBIS, MA CHESKA EVIAN VILLANUEVA
202 BODINO, DANICA AVISO
203 BOLAÑOS, RIZA CHAVEZ
204 BOLIMA, JAMELA CRUZ
205 BOLUSAN, NOREEN JOY MELCHOR
206 BONAOBRA, ERRA TIMBAL
207 BONCALES, HAIDEE ORIOQUE
208 BONGAT, HYACINTH FAYE MARCAIDA
209 BONGCALES, CHERRY ANN GUPITA
210 BONGCAWIL, ROBREN PRINCESS BALAHAN
211 BORERO, ANGELICA MANGAHAS
212 BORRES, LILLIANNE VIANNEY ALMENDRALA
213 BORSIGUE, KURT KELVIN BODOPOL
214 BOYATAC, MADILYN CLAPERO
215 BRAGAIS, IRENE MORALES
216 BRAZIL, JESSALYN CANTAVIEJA
217 BRINA, KEMBERLY MELGAR
218 BRIONES, MARY GRACE CUADRA
219 BUENA, RENELEE CARCOSIA
220 BUENAFE, HEIMER ALMENDRAS
221 BUENAVIDES, GENNEI ANN ATES
222 BUENO, MARIE CLAIRE SEVILLA
223 BUGTONG, JOVELYN EDEGAN
224 BUISAN, WARDA UPAM
225 BULEG, RAHIMA GUIAPAL
226 BURADTONG, BAILANIE TOMAS
227 BURALE, EMELINA CAMINOC
228 BUTINGGANA, RHEA MAE LAURON
229 BUTUAN, BAIWATA CABILANGAN
230 CABAIS, ELYJAH AARON DE LEON
231 CABALLERO, KAREEN IBARRA
232 CABALQUINTO, MARY GRACE ALABASTRO
233 CABANILLA, JESSA GAPPI
234 CABATAÑA, KATE DAVID
235 CABICO, ABEGAIL LAYUGAN
236 CABRERA, ADIELHETT RHOMMA BURCE
237 CABRIA, EUGENE RIVERA
238 CABROBIAS, JUDITH LASCONIA
239 CABUGATAN, ALMA MARUHOM
240 CABUGUASON, SHAIRA ANGEL SALAMAT
241 CABURAO, BREJETH PALER
242 CAHUCOM, SHEILA CANDOLE
243 CAJARO, NOVELYN MAPA
244 CAJILLA, CHESSA DELOPERE
245 CALACAR, CRISTINE HOMWAD
246 CALDOSA, CONSUELO FALLER
247 CALINA, ZYRANE ROMASANTA
248 CALONIA, CHRISTINE
249 CALUBAYAN, PRINCESS JOY OMEGA
250 CAMID, NANCY CAPATAS
251 CAMONGAY, LAISA DUGO-AN
252 CAMPO, IVAN JOSHUA DOLLENTAS
253 CANALE, MILDRED ALMOGUERA
254 CANDELARIA, RICA MAY SALVO
255 CANDREJO, REDELIZA ANGUB
256 CANEJA, APRIL JANE GALLARDO
257 CANONG, MAILANI GUMALAL
258 CANTILLER, MARICRIS GUTIERREZ
259 CANTORIA, MARIVIC MENDOZA
260 CAPISTRANO, JOE ANN ANTEQUISA
261 CARBONELL, RHODORA ANGGONG
262 CARDENAS, MILKY BLANCA PASTURAN
263 CARILLO, JULIE ANN BONGALBAL
264 CARIZON, MONICA HAVERIA
265 CARLON, CELESTE MAY PARDICO
266 CARRASCAL, PINKY BRUCELO
267 CASA, ERICA JANE MAGTABOG
268 CASIN, JESSA
269 CASITAS, JOY DE LOS REYES
270 CASPILLO, RACEL JOY VILLARMIA
271 CASTILLANO, FELMARK BOLIC
272 CASTRENCE, LAYNARD ACOSTA
273 CASTRO, ROMMUELLE ELOHIM ENOJAS
274 CATABAY, HANNA GRACE PEDRIGOZA
275 CATACUTAN, JENSHAN KEE
276 CATALBAS, KAREN CHARLOTTE NACES
277 CATOTO, DIVINA NARET
278 CATUGAL, CIOTIE JUMAWAN
279 CAUSING, NATASHIA YEE
280 CAÑETE, MAYSANIE GETALADA
281 CAÑIZARES, DARLENE ABLANIDO
282 CECOGO, GRETCHEN ULTRA
283 CERICA, AUBREY KATE TOLERO
284 CESA, HONEY ROSE CARABUENA
285 CHENTES, NIÑO ABITRIA
286 CHEW, MA SHELAH MAE PAMORADA
287 CHUA, VIKTORIA SHAINE MEYER
288 CINCO, DUSTIN RAFAEL
289 CLACIO, MICHELLE VELUZ
290 CLAR, ARJE QUEZON
291 CLUTARIO, JOMY CRES GACO
292 COLANGGO, ANGELICA FAYE BARILLO
293 COLASTE, JULIET PARI-AN
294 COLINARES, RANELLA CORULLO
295 COLLADO, GERALDINE SUAN
296 COLOMA, ALVIN JOHN LUSTI
297 CONCEPCION, YDEARLYN CORBILLA
298 CONTRERAS, KATHLEEN JOY TUCIO
299 CONVENTO, KATE LINDZEY AMAN
300 COPINO, TERRIE MAE CARDANO
301 COQUIA, MARICEL DE GUZMAN
302 CORPUZ, SKYLET JOY ANORICO
303 CORRAL, MARY COLYNNE PENINOY
304 CORRALES, CHRISTIAN VALLEJO
305 CORTEZ, JASTIN KHAYE DIMALANTA
306 CRISOSTOMO, KRIS TUBICE
307 CRISTOBAL, SHERYLL APOSTOL
308 DAAG, ERWIN CHICO
309 DAAG, SUNSHINE
310 DACILLO, JENNIFER ORAO
311 DACONES, GRACE MARCELLE PLACIDO
312 DAGADAS, NAIMA NAMAL
313 DAGUPLO, MARNIE ALGUNO
314 DALANGPAN, CHUI TEE AQUILINO
315 DALANON, CECIL-AN SALIVIO
316 DALIDA, ROCEL FERNANDEZ
317 DALUNDONG, NORHANA MACALNAS
318 DATO, LOUISSE CARLA ONG
319 DAUD, FAUJA SAUPI
320 DAVID, LANIE ANCHETA
321 DAVOCOL, KOSSIELYN JOY MEDINO
322 DAWANG, AMELITA CAILO
323 DAYADAY, NORALYN GARDONIA
324 DAZA, ROXELLE CLEO MADRONIO
325 DE GUZMAN, CHRISTIAN MARLO ECAL
326 DE JESUS, GIAN CARLO PAMINTUAN
327 DE LA BANDA, FAYE MARIE APUHIN
328 DE LA CRUZ, CATHERINE BASALE
329 DE LA CRUZ, EVANGELYN DERUEL
330 DE LA RAMA, PATRICIA DANIELLE ROSALES
331 DE LA TORRE, RHEIGNE COLEEN ANACIN
332 DE LEON, BEVERLY JOY NEZA
333 DE LUNA, KATHLEEN KAE ARCEGA
334 DE VEYRA, CHRYZA FRANCIA SUMALINOG
335 DECIERDO, AIREN ABUEVA
336 DEFEO, ROSELYN CADA
337 DEJAN, ROSIE BALANGA-AN
338 DEJECACION, NIÑOROWIN DEOCAMPO
339 DEL PILAR, MARY JOY GABATO
340 DELA CRUZ, CARLY JOIE DEBUQUE
341 DELA CRUZ, EDEN TORRES
342 DELA CRUZ, GIRLIE ESTRADA
343 DELA CRUZ, REMELYN MAGBANUA
344 DELA FUENTE, JUDITH DIZON
345 DELIMA, GENY SOLANTE
346 DELOS REYES, KIE CABAILO
347 DEMATA, ELENA LIM
348 DENAMPO, MAY ANN IMPERIAL
349 DESALISA, MYRA DELLOSA
350 DEVEZA, LESTER MAÑUGO
351 DIAZ, NADINE JANE ATUTUBO
352 DIEZMOS, RENZ EILYNNE
353 DIMALEN, NORAYA SANGIBAN
354 DIMAUKOM, BAI TOLON SULAIMAN
355 DINOPOL, NICEL CALUNSAG
356 DIOCOLANO, FATIMA MANTO
357 DIONISIO, SAMANTHA JOY AGCAOLI
358 DISCONG, OZCHELLE BINAY-AN
359 DIVINAGRACIA, JENNICA VISCAYNO
360 DIVINAGRACIA, JOHN MARK DE LA CRUZ
361 DIWAS, VANESSA GALBEY
362 DOMANAIS, CRIS ALBERT DELIGERO
363 DOMINGO, LALYN RAYMUNDO
364 DRAPEZA, GRITCHEN PANTALEON
365 DUCAY, ROXAN SERAD
366 DUMA, MAHANIE BAKAR
367 DUMAGUIT, RHEA
368 DUMPAO, MARILYN LANNIP
369 DUPILPIL, MINDA MARCOS
370 DUPLA-AN, ROSALYN ALSAY
371 DY, JOHN MARCO SAMBO
372 EDAR, HEAVENLY KIONISALA
373 EIGO, MARIA RIZA PIDO
374 ELLO, LADY VETTE ABROGUEÑA
375 EMOTIN, RENANTE DAGASDAS
376 EMRALINO, MIRASOL BATUELO
377 ENCARGUEZ, RACHELE MAGALSO
378 ENCISO, MERRY JOY NERVEZ
379 ENGLISA, ANABELLE CABEGUIZ
380 ENOJARDO, EVELYN TANTAY
381 ENRIQUEZ, ROSEMARIE JACINTO
382 ENTORUM, MYLENE FE TAYONG
383 ESCURO, CHERRY MAY TURALDE
384 ESMAEL, SUMAIYA SIRAD
385 ESMAIL, MAGUIDA ANTE
386 ESMAQUILAN, MOLEJAH BOSTON
387 ESPEDILLA, CHERRY JANE ALARE
388 ESPIEL, JESSA CATHERINE ARNADO
389 ESPINOSA, HOPEDAWN BIL
390 ESPIRITU, AZENITH BIEN
391 ESPISO, EARL JOHN
392 ESTOCE, KRISTINE MAE RADAM
393 ESTONANTO, MYLENE RELANES
394 ESTRADA, KIMBERLY DIANNE MONGE
395 ETO, SITTIE FATIMAH DELACRUZ
396 EUSTAQUIO, JELLY EUSEBIO
397 EVANGELISTA, ALIX
398 EVANGELISTA, MYSIEL ARELLANO
399 EYAS, MARY NHEL BULFA
400 FABALE, LENEVY LAUD
401 FABIAN, MAY-ANN GARCHITORENA
402 FABOT, FERLYN JOY FERNANDEZ
403 FAJARDO, OLIVIA BABASA
404 FAMOR, JEMIMAH LEIGH TAGALA
405 FANG, JANINE QUILATES
406 FERBER, TERESITA SANTOS
407 FERIA, ANNAMIE CABANILLAS
408 FERNANDEZ, GRACE SHIELA ENGCO
409 FEROLINO, KARL JACON MATIGA
410 FERRANCO, KARA MAE FAMINI
411 FERRAREN, MARY CLAIRE ROLLOQUE
412 FERRER, ALLANA VIANNESSE AMISOLA
413 FLORES, MARK JOEL LUMONTOD
414 FLORES, PRINCESS DIANA SOBEJANA
415 FLORESTA, ANNA THEA ROSERO
416 FRENCILLO, JESSIEBEL VIVERO
417 FRONDOZO, DIANE UY
418 FUENTES, WENDLY ROSE SARDEÑOLA
419 FUENTES, XCYLL BUHAT
420 GA-AS, MARLYN CULTURA
421 GABION, CAMILLE ANNE TABUZO
422 GABRIEL, JENEBIE BALITO
423 GADIA, JAN REY RAFANAN
424 GALARPE, MARY GRACE CATUBLAS
425 GALDONES, JOHNANNE SOLIVEN
426 GALICIA, LOLITA LUBERIO
427 GALOPE, YASMIN VIDAD
428 GALUSONG, JOVELYN DEREQUITO
429 GAN SEE, MARIA JESSA TRINIDAD
430 GANNAC, ZENAIDA GAYUDAN
431 GARAY, LYZIEL CONSIGNA
432 GARCIA, JAN-JAN LABUCA
433 GARCIA, PEVI YANGYANG
434 GENTUGAO, MA FATIMA CYRAH ARAGON
435 GIMENEZ, JANELLE LUMUNGSOD
436 GIMENO, SHERIES OSTIA
437 GO, DONNALYN ANN MANLANGIT
438 GODDI, NOVY BANBAN
439 GOMEZ, KARL JANE TURALLO
440 GONZAGA, MARY JOY FAJAGUTANA
441 GONZALES, APRIL JOY SEVERINO
442 GONZALES, ELLA JOY ENTAC
443 GONZALES, EUNICE FRANCISCO
444 GONZALES, KRIS GORNES
445 GONZALES, LENNY MAE CAGNA-AN
446 GONZALES, SHERYLL BONGOLAN
447 GOROBAT, MYCA SINFUEGO
448 GRANADA, CIELO MAE CANTALEJO
449 GROSPE, JONA ROSE CACANINDIN
450 GROSPE, MARIMAE DACQUEL
451 GUDUYO, JETHRA SHEILA PLAZA
452 GUERRERO, MARY GRACE SARTE
453 GUIAMAL, BAIRAIZA ALI
454 GUILLERMO, DARYL PAUL DIAMOS
455 GUILLERMO, KARMIL MAE ROBLE
456 GUIRIBA, MATT ADRIAN ARINGO
457 GUMBA, NURSINA SALAH
458 GUTIERREZ, KIMBERLIEN
459 GUTIERREZ, RHENAN OBSIOMA
460 H ABDUL AZIS, NIHAYA MACALBI
461 H SERAD, AMERAH ABDUL
462 H SOLAIMAN, NASIFAH MANGODA
463 HABIBON, MADZRA PONDEH
464 HABOC, ANGELINE MABEZA
465 HADJI SARAIL, RELYN KIBAD
466 HADJIKAIN, MICHELLE FERRER
467 HAGOS, GIRLIE HISITA
468 HAJAN, FAIZA JUAINI
469 HAJIM, SANDRALYNA BASALUDDIN
470 HAMBURA, JOANA MARIE MALANA
471 HAO, CLAIRE DENISSE RIVERA
472 HARON, NURILMINA SALENDAB
473 HATIMIL, NURAINIE HATIBON
474 HEBRES, FRANCIS CARMINA LODRONIO
475 HERDA, EFRELYN MEDAVILLO
476 HEREDIA, CORNELIA RIVAS
477 HERNAEZ, APHRODITE CARIÑO
478 HERNANDO, AIREEN PALAHANG
479 HIFARVA, MARIDEL EBUNDAS
480 HILARIO, LHEOSHERELL CASTILLO
481 HILARIO, RHENELYN PANGALINON
482 HIMOR, LIANNE MAE CORINTH OBIAS
483 HO-AG, JEMMA OGNOD
484 HORNILLOS, CAROL
485 HUGO, IVY DIANE OBRERO
486 HUYATID, EMILY LACABE
487 IBARRIENTOS, IRISH LEAH BAGALACSA
488 IBAÑEZ, JUDY ANN SABALZA
489 IMAM, SHAHARA PENDALIDAY
490 IMPERIAL, DONNA MAE BRAGAIS
491 INDANAN, SHAIRA MADJALUDDIN
492 INGKAGAN, NURSAHAYA SERNIAS
493 INSAIL, MOJA CALBI
494 INSIANG, VIVIAN AMIL
495 INSON, CHARLOTTE JOY ZAMBALE
496 ISA, NORMININ IRAN
497 ISMAEL, IBRAHIM PANDITA
498 ISMAEL, NURSIMA PAKKAL
499 ISMANI, FATIMA RIZZA PANGILAN
500 ISNIRAJI, SAADA ARAJAN
501 IZAR, MA THERESA VARIAS
502 JAAMIL, RENDIZA SIRAJI
503 JAILAN, HAMIMA BASSO
504 JALE, ELVIE LAHAYLAHAY
505 JAMAL, HADIYA SARILAMA
506 JAMI, MARLHANA SEHAJI
507 JAMISAL, JULIE DOCOT
508 JARCIA, CARL ANGELO LORENZO DE LUNA
509 JARDELEZA, RONILLA TAÑO
510 JARITO, ELNA LOBOS
511 JAVA, PATRICE MAY ANIR
512 JAVIER, MA FRANCINE PAULA UY
513 JENTALAN, JOE MARIE
514 JILLUH, SHERMINA BAUDDIN
515 JIMENA, JEAN MARIE MARAYA
516 JIMENEZ, MARIA KRISLINE JANE MAGALLANO
517 JOE, ALMIE ADANE
518 JOLLOSO, IRIS JOY LARCE
519 JOMOC, IDALYN BALITE
520 JOTIS, MAE FLOR ESPERO
521 JUEVES, ELSIE HAROY
522 JULBARRI, PAIZA AMMAN
523 KADIR, SURAYA SAPPAYANI
524 KANAKAN, AISA SAPALON
525 KANDA, NORHAYMIE KAMIL
526 KANGLEON, ROGELIO BANTACULO
527 KARA, JOMANA WAHAB
528 KARIM, DARWISA SAHADAIN
529 KARIM, HAYFA DUB
530 KATUG, NORA MANIDTO
531 KISSAIE, NEILSHA JANE INTO
532 LABIAGA, RONA MAE CASTROMAYOR
533 LABINI, PRECIOUS VIANNE AREVALO
534 LACAP, HANNAH KRIZA BERNARDO
535 LADROMA, IRISH AQUINO
536 LAGUTIN, DIANA TRIX BLANCO
537 LAKKIAN, ANIZA HAJAD
538 LALLO, MARY JOANNA CERENO
539 LANDICHO, NORIEL ANN REPOSAPOS
540 LANG-AKAN, CHINOMA SAGAYO
541 LANGAS, JAMILA GIL
542 LAPITAN, ALMIRA ARASID
543 LARANANG, IRA CAMILLE DE GUZMAN
544 LASAC, JOVYNEL ADVINCULA
545 LASPOBRES, LOURDES ORTEGA
546 LAURIDO, TRIXIE LAPECIROS
547 LAZAGA, ROSEMARIE LAGARE
548 LAZAM, NORALYN PAGIE
549 LEBARESOS, CHEENE RUIZ
550 LEGASPI, MARJORIE CASTRO
551 LEROG, QUEZON JR DEL ROSARIO
552 LIBAN, PATRICIA SHARABELLE MACEDA
553 LIBINGCAN, HIGHTINE MENION
554 LIBRENO, IVORY GRACE LAZARTE
555 LIBUTON, JUNA MAE TORDECILLAS
556 LIM, MALOU BAYBAY
557 LIMA, EIGEL CARREON
558 LLABRES, MARJIE ARDALES
559 LLARENAS, KRYXEL ATHENS TAGALA
560 LLEVA, JEUZ YRL REYES
561 LLIDO, JELIY BATLI
562 LOPERA, MARCHIE SEDA
563 LOPEZ, MANHATTAN ATOLE
564 LOPO, ANALUNA DAVIN
565 LORENZO, HONEY LORE
566 LOZANO, DONALYN DE CASTRO
567 LUAREZ, MARIA CHRISTINA SEVILLA
568 LUCENA, ANTEROSE COSILE
569 LUGUE, MARJORIE DAVID
570 LUMACTOD, KISHA JANE NADONZA
571 LUNAS, ANGELIKA LLAVE
572 LUPAZ, AIREEN REAMBONANZA
573 MABEZA, MARIA DESIREE LUMA
574 MACALNAS, ALIBASHER DEREPOSUN
575 MACAPANTON, SORAYAH KIBAD
576 MACAPODI, NAJMA MALIC
577 MACARAMBON, RASMIA OTTO
578 MACARIMBANG, MORSIDA ALI
579 MACEDA, NELIA VIDAYA
580 MADERA, MARIVEN MANES
581 MADSANDALAN, NORALYN SILO
582 MAESTRADO, KATHLYN
583 MAGASA, TASMIRA DAYAN
584 MAGDADARO, MA LILIOSA ADOLFO
585 MAGGONGOY, JONALYN AGYAO
586 MAGNETICO, HERMINA FERNANDO
587 MAGO, CENEN CAÑEGA
588 MAGPAYO, CATHERINE TARNATE
589 MAGPILI, REGINA RESCO
590 MAGSANOC, CARMELA BOTE
591 MAITEM, DATUTAYA SAGULANG
592 MAJABA, SWEET ANGEL LAGARTO
593 MALANGKIS, ASMAH KATOH
594 MALAYA, JAN KATHLEEN SAYSON
595 MALAYA, LUISA CUBANGBANG
596 MALAYON, GENEVIEVE GANDAM
597 MALIDAS, BAI KIM NERI
598 MALIMOT, RHEA JANE PONGASE
599 MALUGAYAK, ALIBAI LUMANGKA
600 MALVAR, JANNA MAEVE FERRERA
601 MAMA, SANIA RADZAK
602 MAMA, ZAHARA KALADSOY
603 MAMALUBA, MAISARA SINOMAGAN
604 MAMALUBA, MARYJANE PALAWAN
605 MAMARBA, ALMAIRA GAGA
606 MAMASAGUILA, NORHAINA LAWA
607 MANA-AY, AIZA DELORIA
608 MANALO, MARIE AUBREY JACINTO
609 MANATAD, JENNELYN REBIOTA
610 MANDALUNES, AMY CATIMBANG
611 MANDARA, ALIAH MANGANDOG
612 MANGANSAKAN, BAINA BERNAN
613 MANGLIWAN, SHEILA MAY DUGAYON
614 MANINGAT, MICHELLE ALANO
615 MANIS, JENELYN
616 MANTALABA, JENNIELYN SABERON
617 MANTILLA, DIOTHELMA RECLA
618 MANTO, DONNA SHEMEN RAMA
619 MANUEL, FRENELYN PALISPIS
620 MANULAT, GRETCHEN ORE
621 MARADIAL, ALISSA LOPE
622 MARAYAG, KATHRINA MAE LUMANDAS
623 MARAYAG, VIA ANDREA LUMANDAS
624 MARCIANO, MICHELLE GELERA
625 MARFIL, KRIZEL CABAYA
626 MAROHOM, JUNAIDAH LIWALUG
627 MAROHOM, SITTIE NAHARAH DELION
628 MARTIN, JOCELYN GALATIS
629 MARTINEZ, MA ROSARIO ESPINA
630 MASCARINAS, ACEL PALOMARES
631 MATEO, JINKY CANTOR
632 MATLIH, SERALYN JADAN
633 MATURAN, ULARA LAGBAS
634 MATUROL, ARSAD RELIH
635 MEDEL, JERAMAE ESTRERA
636 MEJIA, DEXTER CAIDLANG
637 MENDING, CHERRIFER LUMAWAN
638 MENDONES, ARA BEATO
639 MENDOZA, MARIA AIRA DE GRACIA
640 MENDOZA, ZENEI GALANG
641 MENIL, XUXA QUILARIO
642 MENSI, ALEAH ASIM
643 MERA, MONICA LOI BERMUDEZ
644 MERCADO, JENNICAR RAMOS
645 MERCADO, JONNA MAY SANDAGON
646 MICALLER, ROXANNE SAN ANTONIO
647 MIJARES, MARILET PANITERCE
648 MIRANDA, NIÑA RICA MORAL
649 MOHAMAD, BAIMON MOHIDDEN
650 MOKAMAD, NORHAINA AMERIL
651 MOKAMADALI, MOBINA SINARIMBO
652 MONDALA, JESSEL MAE RAMIENTOS
653 MONDANO, ROLITA PARENZO
654 MONEDERO, NICO PAUL IBARRIENTOS
655 MONGE, IVY ALARBA
656 MONTA, SHIELA MAE GALOPE
657 MONTALES, MICCA CABARLES
658 MONTAÑO, CHRISTINE TEODORO
659 MONTES, FERRY ANN BARIS
660 MONTIMOR, HAZEL MIÑOZA
661 MORALES, CAMILLE BIANCA TIGMO
662 MORALES, MAY KATHLEEN VILLAFLORES
663 MORCILLA, ARGEM
664 MUNGKAY, NURSHIMA AWPING
665 MURPHY, GERALDINE MAY PABLO
666 MUSTAPHA, JOHARA ALI
667 MUTUH, HANIRA MUHAMMAD
668 MUÑOZ, ROSEMARIE CHAMOS
669 NABBON, DAISY JOY MALABONG
670 NABBON, MARY JANE MAGANGAT
671 NACHON, SHERYL LIBRADO
672 NACION, MICHELLE RIZ NERI
673 NAGRAMPA, NATHANIEL BALDOZA
674 NAGUNA, MARY MAY CLEOFE PARAIS
675 NANING, HADZRIA ASLA
676 NAPOTO, CINDY JOY ACOL
677 NAVARRO, JONALYN NAZARETH
678 NAÑEZ, RACHELLE EUNICE REFEREZA
679 NAÑO, MA CRISTINA DANICA MANGAMPO
680 NILAYAN, ARLENE LUARES
681 NILLAMA, CHRISTINE TABAÑAG
682 NILLAS, EVANEZA MARTINEZ
683 NOLASCO, MARIA CRISTINA RODRIGUEZ
684 NOPRE, JULIETA OXIANO
685 NOVIO, STEPHANIE MAZO
686 OANDASAN, APRIL URBIEN
687 OBIS, JOHN PATRICK PRIELA
688 OBRADAS, KIMBERLY PETILUNA
689 OBREGON, MARVIN JAY BACLAAN
690 OCBEÑA, CHARITY MAGTULES
691 OCLARIT, MARICAR SIBLA
692 OCULAM, ALMA LEONOR
693 ODAVAR, ZYVILLE MAE PAYA
694 OFILAN, EDELYN JOY SAYSON
695 OLDINERO, JOICE QUISABA
696 ONARSE, JEWELYN DELA CRUZ
697 ONATO, MARY KEANS ASHLEY
698 ONG, GLADYS TAYONG
699 ONTING, DANIFER JE-AN AMPATIN
700 ORDAN, MARNELA CELESTIAL
701 ORDIALES, MERCE JEANNELLE
702 ORINOCO, MA KARLA SHANE ESTILLER
703 ORIS, JONATHAN BRIAN
704 ORTEGA, ANGEL MARIE ZABATE
705 ORTIZ, DE-ANN MICAH ARIATE
706 ORTIZ, ROVIELMAE ABION
707 PABELIÑA, FLOYD ANGELO RECEPCION
708 PACULABA, MA GIEREEN FAJARDO
709 PADDAM, MISHELDA SAHIPA
710 PADILLO, JUDITH BANTELING
711 PAGATPAT, SHIRLYN CORTUNA
712 PAGNAS, JANICE DAGMAN
713 PAGTOLON-AN, JAN MAHAL ELEN CABALLERO
714 PAJE, SHANIA SHAREE RICAFORT
715 PALENCIA, SALY ZYDNY ALMASCO
716 PALIOTA, ANGELICA MANON-OG
717 PALMA, CARMI SEVILLA
718 PALMA, CHAIN BE PINGGO
719 PALMADA, JELYN PURACAN
720 PALMARES, JECELLE LIBRE
721 PALO, ZEILKHEITH MAE APALLA
722 PALOS, SHERYL CARDENAS
723 PALOWA, BLESSY TICO
724 PAMIKIRIN, SALAMA MAKARUHAS
725 PAMPLONA, MARIA PERLITA VENTOZA
726 PANAGUITON, SHAIREN KAMILLE PATAWARA
727 PANANSARAN, ARAFAH SANADIN
728 PANANTAON, HADIDIA QUIAMBAO
729 PANES, JENNIFER BALUYOT
730 PANGA, SETH ANNE DE VILLA
731 PANGANDAG, FARHANA MAMA
732 PANIOROTAN, LAIANNE ANDAN
733 PARAID, ALEHA MANGACOP
734 PARAO, MICHELLE VENUS
735 PARAWAN, JENESA MACARAAN
736 PAROME, MA LYKAYE GRIMALDO
737 PASAWA, LIBERTY LAGRIMAS
738 PATACPAN, LAGA LUMAMBAS
739 PATERNO, MARITES BANHAN
740 PATRIARCA, EDGAR PHILIP ROMANILLOS
741 PATRICIO, KRISTINE JOY SORNITO
742 PATRIMONIO, JERNALYN ADJAWIE
743 PAYTAN, JHOSUA FERRANCULLO
744 PE, FENNUCCI GALUPE
745 PELONIO, RIO GRACE SALVACION
746 PEPITO, LOVELYVI MERCADER
747 PEÑAFLOR, REZAFLOR BREZA
748 PEÑAVERDE, ANA CAREN SALIENTE
749 PIAMONTE, RESTIE QUITORAS
750 PILOT, ROHANA AHMAD
751 POBLETE, ERWIN JAY TORRES
752 PONIADO, ARLENE ROMERO
753 PORNASDORO, ISABEL ETCUBAÑAS
754 PUDADERA, IVY GRACE BANGHAL
755 PUDOL, MERCEDES LAMIRE
756 PULANCO, MARIA RENELLE MAGALLON
757 PULOH, RASMA LAYAS
758 QUESADA, PATRICIA GRACE PAGADDU
759 QUIBOY, MARIA JANICE ELOISA BUNSAAN
760 QUILATON, NOIME LUMARDA
761 QUINIANO, RAE-ANNE CLAIRE MOYO
762 QUIÑANO, DANICA FABAY
763 QUIÑONES, KEISHA FERREZE ANN ANDOY
764 QUIÑONES, SETHREV ALFAFARA
765 RAJA, MORADIA YUSAH
766 RAJAN, MARJIYA ABDULLAH
767 RAMIREZ, KRISLYN INITAN
768 RAMOS, CARLA SARMIENTO
769 RANERA, DARLENE GRACE SABINOSA
770 RAQUITICO, JESSICA SOL REYES
771 RAVELO, PRINCESS MAE MEGARBIO
772 RAÑA, MARICON SHEILA SABLUDEN
773 RECON, CHARLENE CONDE
774 REDUBLA, ANA JANE GUTIERREZ
775 REGALADO, CHERRY ANN ELEPE
776 REGALADO, HAZEL MAE ABALA
777 RELOGERO, MAILYN ACOSTA
778 RENDO, MARY HOPE FAITH AUSTRIA
779 RENDON, BIENA CASSANDRA LUNA
780 RENDURA, ROSALEYA GUBAT
781 REQUINA, JEY ANN GELDORE
782 RESTUM, MA KATRINA LOLO
783 REYES, MICHELLE VITUG
784 RIANO, REILEEN PADIOS
785 RICAFRANCA, MERI ANGELI TUCIO
786 RICO, KIMBERLY DEGUMA
787 RIOTOC, KRISTINE DYNETTE REDUCA
788 RIPALDA, FELLY MAE REDOÑA
789 RIVAS, JACKIE LASTIMA
790 RIVERA, JOANNE NICOLE MONTANO
791 RODRIGUEZ, RAZIL SU-IP
792 RODRIGUEZ, RICKA DAYANARA AMIL
793 ROJO, BERLY OCOP
794 ROMANO, KIMBERLY CLAIRE GONZAGA
795 ROMOBIO, KRIZHA MAE SAMAR
796 ROMUALDO, KHANNA LYDLLE APALLA
797 RONDEZ, JOLINA PURISIMA
798 RONDINA, VENUS JANE BORMATE
799 ROQUE, BRIGETTE ODTUJAN
800 ROQUID, DWIGHT RENE LANUZO
801 ROSALDO, VANESSA ANTOC
802 ROSALES, REGINE YBAÑEZ
803 ROSELADA, JASMINE ROSE ABILA
804 RUBIAS, NICOLE ANDREA DE PABLO
805 RUELAN, ESTER DRILON
806 RULIDA, DIANA ROSE CAPILI
807 RULIDA, JENALYN CAPILI
808 SABADDIN, PRINCESS MANSUL
809 SABAO, RIO GERANCO
810 SABIDO, DAISY
811 SABLANA, ROHANA KENDATU
812 SADIRI, MARICON GRACE LAGAT
813 SAGAYA, MA ANGELINE ARAYA
814 SAHABI, CHRISTINE ONTONG
815 SAHIDUL, RUBIYA DAMMANG
816 SAID, NASUMA HAMID
817 SAING, NORMINA INNASA
818 SAINZ, PHOEBE ROMERO
819 SAKANDAL, JANNATULWALDA ABDULHAMID
820 SALABAO, ANALYN ALE
821 SALALIMA, JUDY ANN LATO
822 SALAMAT, MICHELLE SANDIGAN
823 SALAS, THRIZIA GERVACIO
824 SALASAY, TASMIRA AMALAN
825 SALAZAR, DIONAMEL TONOY
826 SALAZAR, EDZEL ROSARIO
827 SALCEDA, CELESTE LAUDETTE YAMBAO
828 SALCEDO, MERY ANTONETTE DEL RIO
829 SALI, RIYADA ABDURASID
830 SALIM, HARIJA JAMIL
831 SALLEH, NORINA MAHING
832 SALUMBIDES, MARI FRANCE LANE VILLAMATER
833 SALVADOR, PAULINE OGAO
834 SAMANIEGO, AINA SHANE SALVANTE
835 SAMANIEGO, MARY JANE AMOT
836 SAMAON, NORHADA AKIL
837 SAMARITA, MARTIE ABELLA
838 SAMBILAN, NORHAYA UMING
839 SAMLING, FRANCIS SANDIGO
840 SAMPULNA, RAIDA UGALINGAN
841 SAMSODEN, JUNAIRA ALI
842 SAMULA, ANISAH BAGO
843 SAN DIEGO, VENUS SORIA
844 SAN PEDRO, MEGA ANN TRANCO
845 SANDIGIO, JAMAE OLLET
846 SANDIKAL, NORHANIE KAMID
847 SANIH, SHERALYN MANUEL
848 SANTIAGO, CZARINAH ALVIAR
849 SANTIAGO, SALVE REGINE BADILLA
850 SANTOS, IRISH NICOLE SUNDIAM
851 SANTOS, JULES ISRAEL BARREDO
852 SANTOS, KATREENA COLEEN CABAGUIO
853 SANTOS, MA ALONICA MAE LEONINO
854 SAPINOSO, RISA HANES BELORO
855 SARIO, LADY CHIN AÑORA
856 SASAPAN, ANALYN GUMBAHALI
857 SENDAD, AZISA KAMILON
858 SENDON, ALMIRA RELLAMA
859 SEQUITIN, ARIEL JONUEL SISON
860 SEÑADAN, JACKILYN TALAGTAG
861 SIMPAL, ARLINDA DAWAN
862 SIMPAL, PEARL JOY FACINABAO
863 SINARIMBO, EDEN ALONZO
864 SINSUAT, BAI MIEYA HARKISHAYNE VALIOS
865 SIOSON, EDEN AIDELLE JERAO
866 SISON, CHARLYN SULATAN
867 SOLAYAO, NERISSA DOMALAON
868 SOLOMON, REXIS EUNILYN GARCIA
869 SOMBILLO, STEPHANIE AQUINO
870 SOMCIO, ERICA EINAL SANTILLAN
871 SORIAO, JOHN NICHOLAS ANTON CHAVEZ
872 SOURIBIO, CATHERINE MARQUEZ
873 STA ANA, MA CZARINA GAMAYON
874 SUAIFAN, ROFAN ROSACHANY IGLESIAS
875 SUBALDO, MHARIEL SARIAS
876 SUCION, MA AIMEE GOMEZ
877 SULAYMAN, PUTLI PERDANA SAIKALA
878 SULTAN, JANIMA MARIANO
879 SUMAGKA, HAZEL ABANILLA
880 SUMAPAL, MELONIA PANGILAYAN
881 SUMILE, MARJORIE MICUTWAN
882 SUNGA, ANGEL QUEEN MEDIODIA
883 TAABIL, SHALEE-MAE UTOH-AMBOH
884 TACATA, ANGELYN FAISAN
885 TACLENDO, SHARMAINE JOY REGALADO
886 TAGAL, ZAHRA USMAN
887 TAGAPAN, JUDELYN CARLOS
888 TAGUAN, LAGA GANDAO
889 TAHA, FAUDSIA LUMENA
890 TALARAN, ANGELICA JOYCE BASINIO
891 TALIB, SHURAINA BAGAN
892 TAMAYO, LUZ ANGELICA YEPEZ
893 TAMAYO, MARGOTTE SAMPAGA
894 TAMOS, JULITA LIABAN
895 TANBELDA, JEFF MARQUEZ
896 TANDER, HANIFA ABDULLAH
897 TANGELON, JANE BORELA
898 TANOJA, VANESSA PASCUAL
899 TAPEL, CLARICEL CAMA
900 TATEL, MARK DANIEL ESTAVILLO
901 TATO, BAINOT KARON
902 TESORO, JOYCE GRACE TORRE
903 THOMAS, NORHUDA GUAY
904 TIBOMBO, HALIMA BLAH
905 TIMAJO, DAN ALBERT TEVES
906 TIMBANG, NORNITA JOY CONDE
907 TIMPINA, ROSEMARIE CABALSI
908 TINDUGAN, FLORIE MAY LAGA
909 TINGARAAN, RENAIDA SARIPADA
910 TOMAS, JOYDA LICNACHAN
911 TONOG, DAILYN TEOPINTO
912 TORALDE, FLORENCE JOSHUA LEE
913 TORRADO, BABY EDEN SINGUN
914 TORREFRANCA, LOVELY LOREN ASPE
915 TORRES, MA CARMELA HUERTA
916 TORREÑA, TRICIA ANNE BUENAFLOR
917 TRASFIERO, RYAN AMAHAN
918 TUBO, DALE TORENO
919 TUCO, MARINA OSDUN
920 TULTOG, CAMILLE BELLEN
921 TUMULAK, DANILO HIBOLINGO
922 TUPA, JENIA TRABALLO
923 TUQUERO, HELEN GRACE VARIACION
924 TURIANO, CATHY HUGO
925 UBANAN, JERIENE LARIOSA
926 ULAMA, NORMINA IBRAHIM
927 UMOQUIT, ANABELLE MORACA
928 UNDING, ALMIRA ANDONG
929 UNGON, ANDREA BAUTRO
930 USMAN, JAMILA SULAYMAN
931 UY, JUDY ANN LAGO
932 VALDEZ, EMALYN VELASCO
933 VELACRUZ, MARVIN ULTRA
934 VENTURA, KLIEN BERNARD LANCELOT
935 VERGARA, ASSUMTHA FAITH CABALLES
936 VERRA, MELODY DEGORIO
937 VERZOSA, MILLARD GERSIN
938 VIACRUCIS, PAUL HERNANE LAO
939 VIDAL, ROBERT MANGITNGIT
940 VIEJO, MARY JOY JORE
941 VILLACERAN, CHERRYL LAURON
942 VILLAFLOR, JOAN GONZAGA
943 VILLALADA, RIZZA MAMMA
944 VILLAMOR, ANGELICA BERNAL
945 VILLAMOR, CLAUDINE CORNEL
946 VILLAMOR, RUEL JR BERNAL
947 VILLAMUCHO, KRISTEL NICA REYES
948 VILLANUEVA, SHIELA TAGBAR
949 VILLAR, GERALD BESIN
950 VILLARAZA, CHRISTIAN ABUNDO
951 VILLARAZA, RICA GRACE NILAYAN
952 VILLEGAS, IMELDA BARBOSA
953 VILLON, RITA ROSE SALAZAR
954 VILUAN, PRINCESS LOBETANIA
955 VIRTUDAZO, GLENN RANIS
956 VITTO, APRIL JOY BADAYOS
957 VITUALLA, JUDITH MILLAPEZ
958 WAKAT, JERRA VERONIA
959 WARD, ANGELICA ANDAYA
960 WARID, NURSIBA ATARA
961 YAMO, CHERRELYN YAMADO
962 YONGCO, NIMFA OLIVEROS
963 YU, ALYSSA MAE MERIN
964 ZAMAN, NAIDA LINTANG
965 ZORILLA, DARYN YAGO
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