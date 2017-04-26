Wednesday, April 26, 2017
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    994 examinees pass the Registered Electrical Engineers Licensure exams

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    The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 994 out of 2,213 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tacloban this April 2017.

    Seq. No.       N a m e
    1  ABAIGAR, JOHN PAUL ANTHONY  VERDEFLOR
    2  ABAN, DENVER  OBONA
    3  ABAN, JOHN CHRISTOPHER  YULO
    4  ABANDO, NEIL RYAN  SOMORIA
    5  ABANTAO, ALLAINDAVE  CASBADILLO
    6  ABAQUITA, GILBERT  MANALO
    7  ABAR, GENNADY JESS  TABOR
    8  ABARA, JAYSON  IBAÑEZ
    9  ABARCAR, JOSE MARLON  FABRIAG
    10  ABBANG, JOHN ANDREW  MABINI
    11  ABEJAR, JAMIE-LYN  ABAD
    12  ABELITO, ILDRIAN  MARCAIDA
    13  ABENALIS, ANCHEL CLARK  BAGUS
    14  ABILA, BRIAN  AGUILAR
    15  ABJELINA, MARC DOMINIC  EDRA
    16  ABOBO, KIMBERLY  YBAÑEZ
    17  ABUY, CARL LUI  PEGOLLO
    18  ACALA, MANDY  PALACIO
    19  ACERA, RICHARD  ZIPAGAN
    20  ACOL, CHLORIZ LANE  VICENTE
    21  ACOMPAÑADO, CHRISTIAN  BACALSO
    22  ACUÑA, BOB ANTHONY  MAMAUAG
    23  ACUÑA, MAE ANTHONETTE  FLOTADO
    24  ADEL, SHERWIN JADEL  GUPO
    25  ADLAWAN, RHEYGENALD  AMISTAD
    26  ADONA, CHARLES LLOYD  OBREGOSO
    27  AGAD, JAKE  LIMOSNERO
    28  AGENA, JAYBER  SANDOVAL
    29  AGNO, MARIA LISETTE  ABRATIQUE
    30  AGULAN, ARIANNE LOUIS  ESPINOSA
    31  AGUPITAN, GIOFFREY  AMBROCIO
    32  AGURA, LEONARDE  QUIÑONEZ
    33  AGUSTIN, ALEXON KARLO  REYES
    34  AILES, MHARTONEE  CASA
    35  ALAJENIO, JAYLORD  MARAPO
    36  ALAMEDA, JANGO  ARCANGEL
    37  ALAPAY, MOHAMAD HANIEF  VEA
    38  ALAYU, JENE BAL  CAYANAN
    39  ALBELDA, JOHN MITCHELLE  ANDRADE
    40  ALCANTARA, KRYCHEL IRA  DELA CRUZ
    41  ALCANZARIN, JONATHAN  ALISNA
    42  ALCARAZ, KRISTIAN PAUL  RAGONOT
    43  ALCIDO, NIEPO  DAPIGRAN
    44  ALCURAN, JOSEPH  PANOPIO
    45  ALEJO, KARLO  SOLIS
    46  ALGE, ANTHONY MARK  DELA SANTA
    47  ALI-ALI, DANILO JR  RIVERA
    48  ALIA, LOUIE  TUÑACAO
    49  ALIB, DONDON MARK  ARGENTE
    50  ALILANO, HAROLD  CARCALLAS
    51  ALLEN, ROSS REX  BALUIS
    52  ALMIROL, KENNITH  FORNOLES
    53  ALO, JOHN VITTORIO  PABLEO
    54  ALON, KEITH CEDRIC  LAVARES
    55  ALPAJANDO, KIM  OCON
    56  ALVARADO, WENDELL  GIBO
    57  ALVAREZ, CHRISTIAN  OSEA
    58  ALVAREZ, ROGIELINE JOY  PURO
    59  ALZATE, MARCO  CASTILLO
    60  AMANCIO, JEROME JOSEPH  BACAYO
    61  AMANTE, EMHAR LUKE  PARTORIZA
    62  AMATIAGA, JUNREY  SUSON
    63  AMOGAWIN, RENEIR INNO  ENCARNACION
    64  AMOGUIS, PRINCE JAYSON  MOLDEZ
    65  AMPASO, SUHAILE  MASACAL
    66  ANDRES, ANN MARGARET  TAGUINES
    67  ANG, PETERSON  GUO
    68  ANGELES, AILYN  VISPO
    69  ANGELES, EDMUNDO JR  DIMEN
    70  ANNANG, MARK DAVID  LATORRE
    71  ANTIVO, RONALD  REDULOSA
    72  ANTONIO, IAN JOHN MARIE  JUMALON
    73  APATAN, MELCHOR  MAGARO
    74  APSAY, RONALD  SANCHO
    75  ARABIANA, JOSEPH  HONTIMARA
    76  ARANAS, BON ACE  LOPEZ
    77  ARANAS, PAULO  MACARO
    78  ARANZA, HILDEGARDO JR  SALOMIA
    79  ARAOJO, PAULA JANE  CAMA
    80  ARAZA, ARIES  NAVARRA
    81  ARCEGA, MARY ROSE  SALOMERO
    82  ARELLANO, JEZRIEL  ANURAN
    83  ARELLANO, KARL HARVEY  LUBATON
    84  AREVALO, ARVIN  JAPON
    85  ARINGO, EDUARDO JR  MUTIA
    86  ARIOLA, ROMEL  CONDINO
    87  ASAALI, JUVIC  DOLLENTE
    88  ASENTISTA, MYRNA  ENOT
    89  ASUGUI, JIMUEL  ROSALES
    90  ATAYLAR, REGINE  LABAYO
    91  ATIENZA, CHRISTIAN  MENDOZA
    92  AY-AD, REVI JAMES  DELIMAN
    93  AYADO, KATRINA MARIE  VALLADA
    94  AZECATE, CHRISTIAN  ARTETA
    95  AÑONUEVO, AMADOR  LECIAS
    96  AÑONUEVO, MARY GRACE  QUEROZ
    97  BABANTO, RENDELL  BACHANICHA
    98  BABATLA, JAROLD  DALIGON
    99  BACALANGCO, NOEL III  LARGO
    100  BACARON, PETER  EDULLANTES
    101  BACASNOT, MARK CAVIN  NOVABOS
    102  BACAY, ANNALYN  DE CHAVEZ
    103  BADELLES, REDEN LEON  LACIDA
    104  BADIDLES, JAYSON  JOMADIAO
    105  BAGUI, ROBERT JAIRUS  RAMOS
    106  BAGUIO, DENVER  EDILLO
    107  BAGUIWA, ALBERT JR  CUADLI
    108  BALASABAS, DYNNA ROSE  SABELINO
    109  BALINGUE, ALLEN MARK  RAMIREZ
    110  BALMORES, BRIAN  BALTAZAR
    111  BALTAZAR, NOEL  CABRADILLA
    112  BANAAG, CHRISTINE JOY  PAPIO
    113  BANATICLA, BRYAN EARL  RAYMUNDO
    114  BANGUG, JOSEPH  MACAPIA
    115  BANGUILAN, ADILJAN  JAO
    116  BANOG, NICOLE ANTHONY  NALUIS
    117  BANTUAS, ALI  YAHYA
    118  BANTUAS, SALAHODEN  BANTUAS
    119  BARANDA, MARA JESSA  FAMISARAN
    120  BARAQUIEL, MARICRIS  HILOTIN
    121  BARATITA, EGIE  PEREZ
    122  BARCINAL, JOVAL EARL  IBAÑEZ
    123  BARCO, BILLY BRYAN  SAUQUILLO
    124  BARRETTO, KENNETH  PAULASA
    125  BARRIO, KRISTIAN PAUL  VILLORENTE
    126  BARRO, ROBERTSON  ZABALA
    127  BASAS, NARMER  OMONES
    128  BASILIO, JAYSON  BISNAR
    129  BASUAN, COLLIN MAY  ONG
    130  BATAC, EDWARD LOUIS  TUAZON
    131  BATILES, MARK ANTHONY  GAON
    132  BATOON, CHRISTOPHER  MONTESA
    133  BAUGBOG, MARK DALE  JUBAHIB
    134  BAUTISTA, JULLIANNE RAISA  RECTO
    135  BAUTISTA, MERRILL MATEO  LIZARONDO
    136  BAYANIN, SUSHMITA  LANDICHO
    137  BAYLON, RYAN  CLAVE
    138  BAYONA, MARK ANTHONY  SOLDIVILLO
    139  BEFETEL, RONALDO JR  ABAD
    140  BELLENO, RUDY REY  MAGCANTA
    141  BELLO, ANALYN  MORADO
    142  BELLO, JUNE RONHEL  ORTIZ
    143  BELTRAN, EMANUEL  FERNANDEZ
    144  BENEDICTO, KAYZEL BIANCA  VILLAFUERTE
    145  BERBERABE, VERNON JESSE  LAT
    146  BERNABE, MARK DARYL  RAYOS DEL SOL
    147  BERNARDO, DON LENNARD  LAUREL
    148  BEÑOLA, ROSSLEE  PANES
    149  BIANZON, JOSHUA  MALCAT
    150  BILLONES, JERSON  PACION
    151  BIOSANO, MENJIE  REMOLISAN
    152  BISNAR, CEMY CLARK  ROXAS
    153  BLANCE, MARK BERNARD  BELTRAN
    154  BOBILES, VIC RIZENN ISIDORE  BOSQUE
    155  BOBIS, JOVIE EMMANUEL  JABINES
    156  BOCALA, EDMUND  DIAZ
    157  BOLASO, MICHAEL  PEREZ
    158  BOLIVAR, MERIDETH  CANO
    159  BOLONOS, REYNALD  SARUCAM
    160  BONAO, JEDRIC  MIER
    161  BONGAWIL, GLENNY  MALIONES
    162  BONITES, BON JOVI  VALBAREZ
    163  BORBON, MARK ANTHONY  ADRIANO
    164  BORDALLO, REI DANIEL KEVIN  LUMAYAG
    165  BORJA, RONALD IAN  TRIVIÑO
    166  BRAGANZA, JAY  CABRISTANTE
    167  BRAVO, GABRIEL  SEVILLA
    168  BRAVO, JAYSON  ORATE
    169  BRILLANTES, JOVY
    170  BRINGAS, ARNEL  MERANO
    171  BRIONES, CHARLENE  MARQUEZ
    172  BRIONES, GIL FRANCIS  POTOT
    173  BUCOL, ELIEZER  WALONDRE
    174  BUENAFLOR, MARC LOUISE  LAYA
    175  BUGAS, JOSHUA  ALCANO
    176  BULALACAO, CATHYRENE JEAN
    177  BULAN, ERNEST  SABADO
    178  BULANHAGUI, VAN ADRIANE  MAGBOJOS
    179  BULLECER, JAN BENEDICT  TORRES
    180  BUMANLAG, NEXXUS VON  DELA CRUZ
    181  BUNQUIN, ALBETH CRIS  BUNQUIN
    182  BUNQUIN, MARK RE-VIN  DE LA PEÑA
    183  BURDEOS, BRYAN JOSEPH  QUITO
    184  BUSLAYAN, LESLIE JOY  BANGSOYAO
    185  BUSTILLO, RAMONITO  MAGLASANG
    186  BUTCON, CALVIN  PAGDONSOLAN
    187  CAALAM, GERALD  RAMOS
    188  CAASI, JOHN KEVIN  LAPINIG
    189  CABADING, REVIN  ARIOLA
    190  CABAIS, JESUS  CRISPO
    191  CABANA, RYAN JOSHUA  CARREON
    192  CABANAS, DEGIE MARL  JUGO
    193  CABANG, WILSON  DUCUSIN
    194  CABARDO, HARRY II  SOMBRENO
    195  CABARDO, HARRYL  SOMBRENO
    196  CABASAG, IAN FLOYD  EDIOS
    197  CABER, NIKKO  VISTA
    198  CABILIN, DEAN CARLOU  OMAQUIN
    199  CABILIN, MICHAEL RENE  PACTOL
    200  CABONELAS, KIM  CALUNOD
    201  CABRA, JEFFREN  FALLADO
    202  CABRIGAS, RAYMARK  BAUTISTA
    203  CABUBAS, ARMINGOL IV  ROMANA
    204  CABUG, MARC RODOLF FRANCIS  MAGLENTE
    205  CABUGATAN, FAHAD  MONTILA
    206  CABUQUIT, KIM CEDRIX  ROSAS
    207  CABURNAY, CLIFFORD DHONNS  MINDARO
    208  CACALDA, NEIL PATRICK  AÑONUEVO
    209  CACDAC, ERIKA JOY  ORBISO
    210  CACUNDANGAN, EDWIN  ARELLANO
    211  CADELINIA, GIAN ERICO  RUIZ
    212  CADINGAN, JESSIE JAMES  TAD-AWAN
    213  CAFE, WENDELL GLENN  CADELIÑA
    214  CAGAY, WILMIL SON  BESA
    215  CAGUETE, KENNETH  ROVILLOS
    216  CAGUING, JULIUS CHRISTOPHER  JACOB
    217  CAINOY, MARC ANTHONY  ETA
    218  CALAGUIN, NELSON  LOZANO
    219  CALAPRE, JEFFREY  PODOT
    220  CALDERON, SHANICA ZANDRA  CASTILLO
    221  CALIB, LEHVAN  REQUILME
    222  CALIBARA, JOY  MANTUANO
    223  CALIMLIM, DEXTER  CULLA
    224  CALINISAN, GREGGY  OCAMPO
    225  CALIQUEZ, MELJAN  NARCA
    226  CALIXTRO, JHON JUDEL  DAMOCAY
    227  CALUBIRAN, ACE RIKKI  ORAIZ
    228  CAMAMA, ABDUL HAKIM  ESSAH
    229  CAMANSI, RONNEL  OPPUS
    230  CAMAÑO, FREDERICO JR  BITBIT
    231  CAMEROS, CHRISTIA MAE  TORCENO
    232  CAMPANG, CARLA VANESSA  VILLANUEVA
    233  CANAR, ARNEL  ARAÑA
    234  CANDELARIA, DAVE  SAN BUENAVENTURA
    235  CANINIT, DESAN  CAMPOS
    236  CANTORIA, MICHAEL ANGELO  TOLENTINO
    237  CANTOS, JAMES KEVIN  ATIENZA
    238  CANZANA, BERNADETTE IRAH  ABELLERA
    239  CAPARAS, JUSTIN ROGEL  OLFATO
    240  CAPARIDA, JOHN RYAN  RUEDAS
    241  CAPAROS, QUENNY  TEJERO
    242  CAPILLAN, JIKEE JAMES  RICABO
    243  CAPISTRANO, CLARK NIÑO  CALLADA
    244  CAPLAYA, JEO LOUIE  BERNAL
    245  CAPONDAG, NIKKI DAYYAN  HAMBALI
    246  CAPONPON, ADRIAN  MANALO
    247  CARACOL, LITO  RODRIGUEZ
    248  CARALDE, EMANUEL  CORIAS
    249  CARCUEVA, WENEFREDO III  CABALHIN
    250  CARDINAL, JONATHAN BRYLLE  FERRER
    251  CARIAGA, JAY-AR CHRIS  TADIOS
    252  CARIÑO, AARON  JALA
    253  CARMONA, ROMMEL  KATIGBAK
    254  CARNICER, WENELYN  ALVARADO
    255  CARPIO, KEVIN  BEATO
    256  CARVAJAL, VIRMAR  CAACBAY
    257  CASIMERO, GERALD  DEQUINTO
    258  CASTAÑARES, KANE PAUL  DULGUIME
    259  CASTILLO, MICHELLE EDERLIN  GULENG
    260  CASTILLO, RALPH RANO  ALIMAN
    261  CASTILLO, RICHARD  AGULTO
    262  CASURRA, JERALD JAMES  BACOMO
    263  CATACUTAN, EZRA XAVIER  JUMAMIL
    264  CATALUÑA, ALFIE  PUGALES
    265  CAYABYAB, KELVIN  CASILLAN
    266  CAYETANO, RALPH  GARCIA
    267  CAÑADA, TONIE FAITH  PLAZA
    268  CAÑERO, JERRY  MADRIAGA
    269  CAÑONEO, ALAINE  TAPAYA
    270  CEDEÑO, MARTIN ALFRED  ROSAUPAN
    271  CELAJES, ISRAEL  MANLANGIT
    272  CENIZA, STEVEN EDRIAN  ATIENZA
    273  CENTILLAS, MICHAEL  CASPE
    274  CHAVEZ, PAULIN CRIS  FAJANEL
    275  CHUA, JOHN  DE JESUS
    276  CINCO, JOSE LEONARD  KWONG
    277  CO, JOHN KENDRICKS  NORADA
    278  CODAL, BILL RICHARD  SEDIGO
    279  COLASITO, CHRISTIAN EDWARD  MAGHANOY
    280  COMIA, JOHN AARON  MANALO
    281  COMO, NIGEL BRETT  DINOROG
    282  CONDA, DONNIE  FERATERO
    283  CONDINO, REYNAN  VECINA
    284  CONSTANTINO, DIOSDADO JR  AGUILAR
    285  CONTRERAS, HARRIS JAY  TALUNDAS
    286  CORDERO, ALEXANDER  OLAER
    287  CORDOVA, CLYDE  ANHAO
    288  CORPUZ, CHRISTIAN  CORTEZ
    289  CORTES, CARL JAMES  CALAMBA
    290  CORTES, NATHANIEL  GALAY
    291  CORTON, GEORGIE MAR  BANDAL
    292  CREAYLA, MILLER  GANADEN
    293  CRUZ, JESSIE  GARCIA
    294  CRUZ, JONAH  CRUZ
    295  CRUZ, KENT JASPER  PANINGBATAN
    296  CRUZ, MARK JUNNE  REYES
    297  CRUZ, RICHARD  TAVERA
    298  CUA, CARL BENSON  MARTIN
    299  CUA, PAOLO  LONGGOS
    300  CUENCO, FRITZ GUY  GUISAGIS
    301  CULALA, RODENDONN  OLIVARES
    302  CUSI, RENDON  MANABAT
    303  DABALOS, KRISTIAN ALVI  ALEGADO
    304  DACANAY, AIRA  CAFIRMA
    305  DADIVAS, RICARDO JR  CABALLERO
    306  DAHAN, DIANE  CARDINAL
    307  DALES, JOHN MARK  BRIN
    308  DALISAY, AMADEO  GARINGO
    309  DAMGO, MICHAEL VINCENT  QUINA
    310  DATOR, FRANCIVAL  OAÑA
    311  DAVID, RJ  BAUTISTA
    312  DAÑEZ, GIZELLE ANTOINETTE  TOLENTINO
    313  DAÑGALAN, LIDA  BAILON
    314  DE GUZMAN, ART CHRISTOPHER  CHAVEZ
    315  DE GUZMAN, GERALD  SAN JOSE
    316  DE GUZMAN, KATRINA  TORRES
    317  DE GUZMAN, MARK PHILIP  SAGUN
    318  DE GUZMAN, MOSES PHILIP  MENDOZA
    319  DE GUZMAN, YOUSEF  TARANG
    320  DE LA CRUZ, GARRY  PALER
    321  DE LEON, ARMANDO JR  ULEP
    322  DE LEON, MARK KEVIN  MENDOZA
    323  DE LEON, MICHAEL  DANILA
    324  DE LOS REYES, JAYVEE  PASAHOL
    325  DE LOS REYES, JERIC  JANO
    326  DE MIGUEL, RONNEL  CANDIASAN
    327  DE VERA, MICHAEL ERICK  NIETO
    328  DEADA, NAZERINE  MINTU
    329  DECANO, JAY FREDDIE  FERRER
    330  DEL CASTILLO, BERNARD EM  GARCIA
    331  DELA CRUZ, ARNEL  CAÑERO
    332  DELA CRUZ, BJORN JERICHO  SINO CRUZ
    333  DELA CRUZ, FRANS ROQUE  SAN JOSE
    334  DELA CRUZ, JAN NIKKO  DE GULA
    335  DELA CRUZ, ROLANDO JR  SALARZA
    336  DELA CRUZ, RONOEL  ORIEL
    337  DELA CRUZ, SHERIDAN  TOLENTINO
    338  DELA CRUZ, VINSON  CORPUZ
    339  DELA MINEZ, DARREN ROY  ESGUERRA
    340  DELA ROCA, ARVIN  PALMA
    341  DELEN, MICHELLE  DELEN
    342  DELIMA, NOEL  DIANON
    343  DELOS REYES, JAMES ROYLE  GAVILANO
    344  DELOS REYES, NIGEL ANNE  CRISTOBAL
    345  DELOS SANTOS, JIMMY JR  GOROSIN
    346  DENOPOL, JOHN MART  BALWIT
    347  DEOMANO, ELVIN MATTHEW  ILO
    348  DESTACAMENTO, CLAIRE  JUSTINIANI
    349  DEVARAS, VENJO EDWARD  ESTRELLA
    350  DIACOR, JADE  SARSALE
    351  DIANON, RONALD  LAVISTE
    352  DIGMAN, JAY  CATAPANG
    353  DIGNOS, MONIQUE BIANCA  CALLEDO
    354  DIMASACAT, RUBEN CARLO  SAYCO
    355  DIMAYACYAC, VINCENT  HABIG
    356  DIMAYUGA, MC RENNO  BACULO
    357  DINGDING, NORGER JR  SISNEROS
    358  DIONG-AN, CHRIS JAY  DAGPIN
    359  DIONIO, RODOLF NEIL  CAÑAS
    360  DIOQUINO, KALYPH  PAHAMOTANG
    361  DIPASUPIL, AIRENE  HERNANDEZ
    362  DIRA, SEDRICK DAVE  FERNANDEZ
    363  DIRAIN, EDISON  SINAKSI
    364  DITUAL, AMERODIIN  CONDAY
    365  DIZON, MEYER JOSEPH  SEÑA
    366  DOBLE, JOCEL  DOLOT
    367  DOGOLDOGOL, CLARENCE  JUELE
    368  DOLLESIN, KRISTOFFER  MORA
    369  DOLOR, JERIECO  BAUTISTA
    370  DUASO, CHRYSDAVE  GIANGAN
    371  DUCUSIN, KEVIN ABE  ORDOÑEZ
    372  DUMARAN, FITZGERALD  ABELLANA
    373  DUREZA, RAHDJIV LEXTER  UY
    374  EBORA, KARLA PATRICIA  ALBOTRA
    375  EBORA, KRISTINE  PANGANIBAN
    376  EDNALAGA, RAMON  ECLEO
    377  EGUIA, ALBERT  DUMANDAN
    378  ELTANAL, ACHILLES JAE  ABUGAN
    379  ENCALLADO, ERWIN  ASI
    380  ENCANTO, MARLO  RUBIO
    381  ENCARNACION, AIDAN  DESTACAMENTO
    382  ENCINAS, REY MART  GREJALBO
    383  ENCISO, KEJIE  BUHAT
    384  ENRERA, VILO CRIS  PALLE
    385  ENRIQUEZ, MARI JOSEPHINE  COSMOD
    386  EREZO, MARK ANTHONY  ALBOPERA
    387  ERLANO, JED CHRIS  EMBILE
    388  ESCALA, ELVIN JOIE  FABULARE
    389  ESCALO, HELTON  BELARMINO
    390  ESCARLAN, RODRICK JOHN  BATHAN
    391  ESCAURIAGA, JAY-AR  CABUANG
    392  ESCOLANO, MARCELINO JR  TABANGCO
    393  ESCUETA, RALPH GERALD  VILLANUEVA
    394  ESGUERRA, NIÑO GABRIEL  LUSTERIO
    395  ESPIGOL, MOISES DON  JESTRE
    396  ESPINEDA, JOHN PAUL  FORTEO
    397  ESPINO, JOSEPH  ANASTASCIO
    398  ESPINO, RENZ PIERRE  ASPERIN
    399  ESPIRITU, ANGELICA LOISE  MEDINA
    400  ESPORNA, JERVIES  RONQUILLO
    401  ESTEBAN, JOANNA  CALANAYAN
    402  ESTIL, REY MARK  LADISA
    403  ESTRADA, FERDINAND  DE GUZMAN
    404  ESTUYE, PATRICK  LI
    405  ETOL, EUGENE  VILLAR
    406  EUROPA, GINA LYN  SAMPAN
    407  EVASCO, JOHN RYAN  HAPA
    408  EVIOTA, JESSIE DARRYL  LAPARAN
    409  EVORA, JIM ANIEL  OCAMPO
    410  FABILLAR, RENATO JR
    411  FABONAN, MERVIN  ORTEGA
    412  FABOR, ROBENSON
    413  FACTORAN, REYMER  FESTIJO
    414  FAELDEN, JERUS  LAGUMBAY
    415  FAJELAGUTAN, KENNETH NELSON  ABAN
    416  FANUNCIAL, SANDY  OSO
    417  FERMILAN, NICKO NASH  TELLO
    418  FERNANDEZ, DYVID  SAN JOSE
    419  FERNANDO, KENT LOUIE  MALIWAT
    420  FERNANDO, RALP JOSEPH  BETSAYDA
    421  FERNANDO, VINCENT JAY  LADIA
    422  FERRAREN, FELICIANO JR  BASILISCO
    423  FESTIN, JOHN DOLPH  NAOE
    424  FIDELINO, DALE  REGINIO
    425  FIGUERAS, MARK JORNAR  MONDELO
    426  FLAUTA, NICOLEVIN  OTLANG
    427  FLORENTINO, JASON SAM  ALFORO
    428  FLORES, DAVID  DELA CRUZ
    429  FLORES, EARL OLINSKI  BALMADRES
    430  FLORES, MON CHRIS REGIL  CASTRO
    431  FLORIDO, LUCKY JOHN  QUIDILIG
    432  FORMANES, JOMAR  GARDON
    433  FORMANES, TEODORICO  GAVARRA
    434  FRANCISCO, ANGELO  DONO
    435  FRANCISCO, KHEVIN ANNE  AUZA
    436  FRANZUELA, VICTORINO JR  SARASPI
    437  FREYRA, RALPH JAY  RAMOS
    438  FRIAS, SAREENA MARGRETE  PASCUAL
    439  FUENTES, BRYAN  ASISTER
    440  FUENTES, JOMER JOHN  MANALO
    441  FURIO, NORVIN  JAMISOLA
    442  GABALES, SYDREL  BLASE
    443  GABIANA, BERNARD  CLAROS
    444  GABOT, RAMON JR  LLAMIDO
    445  GALILA, GALGEN  BORJA
    446  GALLARDO, JAMES  OCZON
    447  GALMAN, ERROL  NICOLAS
    448  GAMOTLONG, DARIEN  BELINO
    449  GAN, PATRICK  CONSULTA
    450  GANACIAS, RICHARD JUSTIN  SUSON
    451  GARAY, IVY  MILLAN
    452  GARCIA, BON DAVID  MENDOZA
    453  GARCIA, CEZAR RAFAEL  PACOLOR
    454  GARCIA, JOHN JHASTIN  MAYA
    455  GARCIA, LYN  VALENZUELA
    456  GATCHALIAN, ELFREN ANTONIO JR  DE LA CRUZ
    457  GAVINA, RIGEL  MARQUEZ
    458  GAYTA, RYLAND  GAVITO
    459  GECARAYA, CLARENZ  DEL ROSARIO
    460  GEDA, VINCENT  ORMO
    461  GENERAL, DAVEREY JUNE  SUMINGUIT
    462  GETOLLE, JIENNETTE  VASQUEZ
    463  GETUBIG, DONELL JOSEPH  TOLENTINO
    464  GINGOYON, PRINCE JYMS  CLARIN
    465  GOCHUICO, JOEMARIE  SALAPANTE
    466  GONATO, MARNEIL  SOCO
    467  GONZAGA, JUSTINE  MANSET
    468  GOTO, TOSHIKAZU  CARLONGAN
    469  GRANCIOSO, RAFAEL  ALCOR
    470  GRANIL, LYN  LIBADOR
    471  GRAY, JANRIC MICAH  VERGARA
    472  GREGANA, ERYL JANSEN  DATU
    473  GREGORIO, JOCEL MARI  VICMUDO
    474  GRENIO, KIERAN  VILLARMINO
    475  GRUTA, JOHN PAUL  TAN
    476  GUARDACASA, JAY KLIEN  VILLAFLOR
    477  GUARIN, JOSE MARIE  ENRIQUEZ
    478  GUBATANA, RAYJIE  MENDEZ
    479  GUCOR, JASON  JUSTOL
    480  GUELOS, JOHN PATRICK  PRECILLA
    481  GUERRERO, ROGER JR  BUENAOBRA
    482  GUISANDO, NEILBEN REY  PORTEZA
    483  GUMAL-IN, ANGEL FAITH  NAVARRO
    484  GUTIERREZ, EMMANUEL  BLAZA
    485  GUTIERREZ, GERONIMO ELIAS  LEANDICHO
    486  GUTIERREZ, JEROME  GUPIT
    487  GUTIERREZ, NORMAN  MAGTIBAY
    488  GUTIERREZ, TROJAN  IBONG
    489  HALOC, JUDAHGAIL  FELICES
    490  HAYAG, JAMES  CABUSAS
    491  HAYAGAN, JENNEN  BONOS
    492  HERNAEZ, RUBENSTIEN  ALCONTIN
    493  HERNANDEZ, JEROME  CELESTINO
    494  HERNANDEZ, LEZLIE  BLAY
    495  HERNANDEZ, MARK KEMUEL  CATAQUIZ
    496  HERRERA, AERIEL JOHN  RAMOS
    497  HICARTE, SARAH  SANTOS
    498  HIPOLITO, JUNE  SANTOS
    499  HUBILLA, ROCKY  CABALLERA
    500  HUSMILLO, ARJAY  ABEL
    501  IBRAHIM, JAMEL  CAUNTONGAN
    502  IGLESIA, JOANNE PHOEBE  SADILE
    503  IGNACIO, HAROLD  MAT-AN
    504  ILAGAN, CLEMENTE JR  ABALLE
    505  INFANTADO, JOHN BRYAN  JIMENEZ
    506  INGKING, AL OSIRIS  FERNANDEZ
    507  INTAL, ANJOE  MAGTOTO
    508  IRASUSTA, JETRO  PASAMBA
    509  IRAY, FRITZ  TABIGNE
    510  ISMAEL, JOHN MARWIN  ZARAGOZA
    511  ITURIAGA, MARK  DELA CRUZ
    512  JABONERO, KEITH RONALD  TUASON
    513  JACINTO, ALFIE TIJAY  TAYAO
    514  JACINTO, JOYCE ANNE SYRA  TEODORO
    515  JACOB, AUSTIN LOUIE  DELA CRUZ
    516  JACOB, WARREN  NACIONAL
    517  JALA, ERWIN  LANCILA
    518  JARANDILLA, JAKE  MARTERIOR
    519  JAVIER, DON JERELSON  MONTECLARO
    520  JAYMALIN, JAYSON  ESPIGOL
    521  JERRERA, JORICK  GERUBEN
    522  JIMENEZ, KEITH VINCENT  ARCELONA
    523  JIMENO, DAVID PAOLO  MAMARIL
    524  JOSE, MANUEL III  GARCES
    525  JUANITE, RALPH  VENANCIO
    526  JUGNO, CHRISTIAN ERICK  TEMPORAZA
    527  JUGO, JEFFREY  JAVIER
    528  LABADAN, JESTONI  TADIFA
    529  LABIO, CARLA CAMILLE  SANCHEZ
    530  LABISTE, EDGARDO JR  MALINAO
    531  LACBAYAN, GESTHER ROD  TABERNA
    532  LACERNA, ANGELICA JOY  ANDAL
    533  LACSAMANA, RACHIE RENZ  LIBOON
    534  LAGUNDAON, RANDOLF  MAGLASANG
    535  LAJARA, CHRIS LLOYD  RAYNOZA
    536  LAMORENA, PAUL CHRISTIAN  GALLARDE
    537  LANDICHO, LAUREN  GREFAL
    538  LAQUIORES, ALLAN  ARANGUSTE
    539  LAUREANO, SAMUEL JR  CORREA
    540  LAURELES, MICHAEL  CARANTO
    541  LAURENTE, GIL JR  PEREZ
    542  LAURON, MIKE DARWIN  KINTANAR
    543  LAYUG, DON MARK ANTHONY  LEDDA
    544  LEE TAN BE, LEAN  TABIANO
    545  LEGASPI, JOEL  VILA
    546  LEGASPI, KIMBERLY NICOLE  DAYON
    547  LENDIO, JAYVER  VILLAMOR
    548  LENDIO, REYLAN  VALENCIA
    549  LEPALEM, AL  LAYOG
    550  LIMBO, MLJOHN  VILELA
    551  LINA, LINDSAY CZARINA  VILLAPANDO
    552  LINGCORAN, KEZIA HOPE  BAUL
    553  LISONDRA, NEIL MERVYN  ACENAS
    554  LLAMES, DWIGHT  GORIT
    555  LLANITA, FRANCISCO JR  ABAWAG
    556  LOCSON, VIKTORIA MARIAE  VARGAS
    557  LOMAAD, FRANCIS GEORGE  TAGANAHAN
    558  LOMAAD, JOHANNA GWENN  TAGANAHAN
    559  LOPEZ, ADRIAN NONI  PAYOYO
    560  LORIA, RAJYL  PACIS
    561  LOSAÑEZ, IRA JANE  TATEL
    562  LOZADA, ER  HARDINAN
    563  LUBE, RHUSELL ANN  TITULAR
    564  LUBGUBAN, KIRK NIÑO  SILAGAN
    565  LUCES, JASON  BUCO
    566  LUMANGLAS, JV NEL  MIRAS
    567  LUMANOG, KIM  BENOLIRAO
    568  LUMAWAG, JOHN RAYMOND  BOCTUANON
    569  LUMBRES, JUSTIN  ADRIANO
    570  LUYUN, ORLANDO JR  ROXAS
    571  LUZANO, JAN CHRISTOPHER  DE GUZMAN
    572  MABULAC, MELVIN JOHN KARLO  BISCOCHO
    573  MACAPUGAY, ROSEMARIE  VIZARRA
    574  MACAULANG, ABDULRAHMAN  KASSAN
    575  MADARIMOT, JASPE JR  TORREGOSA
    576  MAGANGAT, EPHRAIM  CORAPAN
    577  MAGBALOT, REYMARK  PALAFOX
    578  MAGBUO, KENNETH  DEL MUNDO
    579  MAGLINTE, KITZ BRYAN  EVANGELIO
    580  MAGNO, LAZARUS  ITO
    581  MAGUNOT, MARVIN PHILIP  CALEJA
    582  MALACA, JUNIEL  ILAGAN
    583  MALALUAN, FAMELA MAY  AUSTRIA
    584  MALIBIRAN, NOREN  PIOL
    585  MALLARI, RON LESTER  CARREON
    586  MALOBAGO, JOJIE  NASA
    587  MALTO, LOWELL  MIRASOL
    588  MAMAY, MARY GRACE  PEREZ
    589  MAMITES, MARK JUN  GALLO
    590  MANALO, CHRISTIAN JAY  ARANAS
    591  MANALO, IAN CHRISTIAN  LASALA
    592  MANALO, NONETTE  GARCIA
    593  MANANGO, GARY  VERACES
    594  MANANTAN, JOEL  BAUTISTA
    595  MANAYTAY, JOHN CHRISTIAN  TAYONA
    596  MANGUBAT, JOHN DAVIS  MALABANAN
    597  MANGUERA, DARRELL  BENDAÑA
    598  MANLAPAZ, ABITO III  ABADA
    599  MANLAPAZ, JOHN RONNIEL  PINGOL
    600  MANONGDO, MICHAEL JOHN  MALLARE
    601  MANZON, MARK JOSEPH  CABANSAG
    602  MARAGAY, ODALYN  HARI
    603  MARAJAL, MARJAN  MALIK
    604  MARASIGAN, JHONLEE  PLATA
    605  MARASIGAN, JOHN LESTER  CASTROVERDE
    606  MARASIGAN, RJ NECOLE  DE VERA
    607  MARATA, RUTHERFORD  OPIANA
    608  MARCELINO, SHERWIN  PLAZA
    609  MARCOS, EARL FRANCIS  VALLADORES
    610  MARIANO, CHARMAGNE ROLEX  BAUTISTA
    611  MARIANO, VERONICA  AGUILAR
    612  MARIBONG, EDUEL  AXALAN
    613  MARIQUIT, JULIUS IRVEN  ICASIAM
    614  MARQUEZ, JHON JORDAN  MENDOZA
    615  MARTEL, ROCHIEL EDRIN  CASTILLO
    616  MARTIN, KEITH MICHAEL  DELA CRUZ
    617  MARTINEZ, LORVIN  DIVINO
    618  MARTINEZ, ROY  BULLAG
    619  MARTIREZ, WILBUR  BORJA
    620  MASACAYAN, JESSE  DIMAYUGA
    621  MASALAY, SHELA MARIE  CABILLAN
    622  MASLOG, JEREMY ARIS  RIVERA
    623  MASONG, MARK BRIAN  GELIG
    624  MATA, ALEXANDER  ARCANGEL
    625  MATAWARAN, JACKIELYN  GAPUZ
    626  MATEO, JUNREY  BARAUD
    627  MAURILLO, JULMAR
    628  MAYOR, BENJIE  RUFIN
    629  MAÑGUNE, SABRINA ISABEL  BARSAGA
    630  MEDIL, WILFRED  TORRALBA
    631  MEDINA, DYAN LOID  CELESTIAL
    632  MENDOZA, KYLE XHERKXHEZ  CASTOR
    633  MENDOZA, RICHARD  BOBAY
    634  MENDOZA, RODGIE LOU  POLICARPIO
    635  MENDOZA, RYAN  MESA
    636  MENGULLO, BONN PATRICK  LANCISO
    637  MENION, WHEMAR  TABANG
    638  MERCADO, JAMES KENNETH  GARCIA
    639  MERCADO, JEFFERSON  DE MESA
    640  MERCADO, MAYENNA  SOLOMON
    641  MERCADO, REGGAE  RAMOS
    642  MERCURIO, ARVIN  ZETA
    643  MINGOY, HERMIN  MANLAPAS
    644  MIOMIO, MERBOUNNE  BEJARASCO
    645  MIRAMBIL, JAYLOR  MARCIANO
    646  MIRANDA, NEIL PATRICK GIO  BALUYOT
    647  MIRAS, GRACE  MILLIONES
    648  MISA, RHEY  MACALINTAL
    649  MISSION, MELVIN  JASA
    650  MOAÑA, DINDO  TUANDO
    651  MOLDE, DEHNN MARK  YRAY
    652  MONTAYRE, JEFFERSON  MAGDAEL
    653  MONTEALTO, DENNIS VINCE  ESMALLA
    654  MONTECILLO, RHOXERLAN  CANAMA
    655  MONTEROLA, JUNRY  TATOY
    656  MONTOYA, RONALD  ESTACA
    657  MORALES, JINKY  AQUE
    658  MORALES, LANCE JOSEPH  LABRADOR
    659  MORALES, RUBY MAE  OCBINA
    660  MORENO, CHRISTIAN  HERNANDEZ
    661  MORTEGA, JHOEBERT JAY  PORCALLA
    662  MOSQUEDA, DIENO  PALANG
    663  MUTI, MOHAMMAD YUSOPH  MARADIAL
    664  NACIONAL, AIVAN PAUL  MOJANA
    665  NADELA, MARK GLENN  CUBA
    666  NAPOLES, GHEAN CARLO  DURO
    667  NARCISO, MARNELLE  LIMSON
    668  NATANAUAN, JERICKSON  AUSTRIA
    669  NAVARRA, ERNESTO JR  NAVARRO
    670  NAVARRA, NELVIN  QUISABA
    671  NAVARRETE, HAROLD GIL  SINGSON
    672  NAVARRO, CHARLMAGNE  SAMIS
    673  NEGRANA, RONALD  DE GUZMAN
    674  NEPOMUCENO, ABBY ROSE  TORRES
    675  NIGOS, ANGELO  DELEJOS
    676  NILLASCA, FREDERICK IAN  PENCALIN
    677  NOBLEZA, JOSE II  DEMATA
    678  NOLSOL, CHRISTIAN  DOMINISINA
    679  NOTA, VINCENT ALLAN  MEDRANO
    680  NOVEDA, MARK CARLO  SORIANO
    681  NUÑEZ, JOHN ERIC  PAPA
    682  OBINA, RENEYET  ALOC
    683  OBLIGADO, GERBERT LAURENCE  TOPE
    684  OBOD, JESSIE  CESAR
    685  OCAMPO, JOSHUA ANGELO  MACANDOG
    686  OCULAM, LINDON BOY  LAWAS
    687  OFRECIO, REX JEON  CANO
    688  OGAÑA, CHARLIE  MASAGANDA
    689  OJASCASTRO, OSHIN  SERAPION
    690  OLAN, ESMAEL  OLANO
    691  OLILA, DEAN ALBERT  REYES
    692  OLIVERA, CAREN  BORROMEO
    693  OLLER, JOEY PATRICK  EMIA
    694  OLMOGUEZ, JOHN GILBERT  CARANGUIT
    695  OMAÑA, JOPET  YU
    696  OMEGA, EDBERT  DENZO
    697  ONDOY, JOHN JONEL  MARCIAL
    698  ONG, JERECHO  FIGUEROA
    699  ONG, JOHN VINCENT  MIRANDA
    700  OPERIANO, ROSNADEN  AMAHAN
    701  OPOLENTISIMA, JAMEWEIL  GALORIO
    702  OPOLENTISIMA, JEROME  LOPEZ
    703  ORAIZ, VENMAR  RAMOS
    704  ORCULLO, GRANT TEDD JASPER  MANGUBAT
    705  ORENSE, KRISTINE  CA-AY
    706  ORIANZA, TONY  MICLAT
    707  ORILLA, KARL VINCENT  PACIA
    708  ORTEGA, RADZYN VAN  YUZON
    709  ORTIZ, JOANA  ABREJES
    710  OTABLE, KRIS  NAPE
    711  OTERO, ERVIN  PILONES
    712  PAGARAN, ANNIE GRACE  GARAYANALA
    713  PAGUIRIGAN, AXLE  TEJADA
    714  PAISTE, LORRAINE  SARIBAY
    715  PAIT, ANGELO  BUTAD
    716  PAKYO, JEFFREY  TALAY
    717  PALABAY, GAREDDO  ABAD
    718  PALACAY, KEVIN  ANTONIO
    719  PALAGANAS, JERVIN PAUL  ARELLANO
    720  PALARION, RICARDO III  MONTILLA
    721  PALIMA, ANNIE DEL  NACIONAL
    722  PALLEGA, BRYAN LLOYD  CUECO
    723  PALMA, CARLO  LOPEZ
    724  PALMES, JOEL  BAYLON
    725  PALOMARES, MARK JOSEPH  NUDALO
    726  PAMA, KAISER REX  NAHIAL
    727  PANAL, MARK JAMES  LAURETE
    728  PANALIGAN, MARICON  CORDOVA
    729  PANER, LANCE EZEKIEL  REMO
    730  PANER, MARCON  ROFLO
    731  PANES, LAIZA YHEN  BALDEVIESO
    732  PANGHULAN, EDSEL  LAT
    733  PANIS, JAY LOUIE  BRECIO
    734  PANORIL, RAFFY  DOBLAS
    735  PARCON, ELLA MARIE  EBATE
    736  PARING, RON JOHNSAN  DELICA
    737  PASCUA, MARK  GUIEB
    738  PASCUAL, DOMENICK  REBALLOS
    739  PASCUAL, JAMAICAH  SULIT
    740  PASCUAL, PATRICIO JR  NACION
    741  PATALINGHUG, MARK NEIL  AMORES
    742  PATAYON, JERALPH  BOMBEO
    743  PATOS, GEROME  LAKILAK
    744  PATUN-OG, FRANCIS GIAN
    745  PELIGRO, DIOSDADO JR  SALES
    746  PEPITO, ROBERT  CATALAN
    747  PERALTA, ANTHONY IRVIN  VALDEZ
    748  PERALTA, JEREMIAH  BASILIO
    749  PEREDO, AXL ROSS  SADIARIN
    750  PEREZ, NEIL PATRICK  FLORA
    751  PEREZ, PETER PAUL  RENDON
    752  PERILE, JAMES ELMERSON  PASCUAL
    753  PERIODICA, ROMEL  MAGPANTAY
    754  PERMANTE, JAYSON  PALLER
    755  PEÑA, JEFFERSON  ESPINOSA
    756  PEÑAFLOR, ANGEL BHERT  MANTO
    757  PICAÑA, CHRISTIAN  PLANA
    758  PINOTES, JERICK KHIM  KIUNISALA
    759  PINTO, CHESTER ALAN  CANTO
    760  PLANTA, VERMONT  GAMOS
    761  PLAZA, KRISTOFFER ALJUD CED  ISRAEL
    762  POBLADOR, REY MARK  SAGAYNO
    763  POLANCOS, LLOYD JANDEB  CANDOL
    764  POLINAR, JOHN REYNALD  PALMITOS
    765  PONCE, JOSEPH  DE LA CRUZ
    766  PONGPONG, MARK DOFE  PAMADA
    767  PORNASDORO, CRYSTEL KARL  AGUILAR
    768  POZON, PATRICK DANIELLE  MANGABAN
    769  PRADO, JORIL JOSEPH  GARCIA
    770  PRADO, JULIUS REN
    771  PRESTO, EDWARD JOSEPH  GARCIA
    772  PRONDO, JAYSON  PATRONA
    773  PRUNA, CARLO PAULO  SORIANO
    774  PULANCO, JOSEPHINE  ABECIA
    775  PULMONES, DANIEL  RECIPROCO
    776  PULUTAN, FERNAND KRISTOPHER  ABRIL
    777  PUNO, JAPETH CHRYSS  DIANSEN
    778  PUNZAL, JON RABI  PERA
    779  QUINTAB, REYANNE  TIMAJO
    780  QUIOGUE, REUEL  FEVIDAL
    781  QUIRIMIT, GERROM  MALANUM
    782  RABANAL, JOE REYNIEL  SINGSON
    783  RAFOLS, SOFRONIO JR  HABAY
    784  RAMILLANO, FEHL FRANZ  SAAVEDRA
    785  RAMIREZ, NEDAN JOHN  VALDEZ
    786  RAMIREZ, RICKY  TATEL
    787  RAMIREZ, SYLVESTER FERN  CINCO
    788  RAMONES, JOHN MARCO  ALMEDA
    789  RAMOS, JAY-AR  MARCELO
    790  RAMOS, JAYVIE  ANY
    791  RAMOS, SONNY BOY  VALMEO
    792  RAPOSAS, MARCO CHINO  QUIRANTE
    793  RAZON, PAULYN  TEODORO
    794  RAZOS, MARK JOEL  INOCENTE
    795  REBATO, CHARLES  ZALDIVIA
    796  RELATADO, SAMLOUEL  CULIS
    797  REPOLLO, JENNY ROSE  VERGARA
    798  REPOLLO, JORWIN  ROJAS
    799  RESMA, PEDRO JR  PALICPIC
    800  REVILLA, ARNIEL  ROSALES
    801  REYES, CHRISTIAN  ISIDRO
    802  REYES, DENNIS  DICHOSO
    803  REYES, FREDERICK  ESTEPA
    804  REYES, JOHN EPHRAIM MARI  CADANG
    805  REYES, KENATH PAUL  CASTILLO
    806  REYES, KEVIN MART  PEDRO
    807  REYES, MARVIC LORENZ  NAMBIO
    808  REYES, REDON  BOHOL
    809  REYNANTE, JOHN ALEXIS  LORA
    810  RIMANO, KIM MARTIN
    811  RIOS, GEOVANNY  IRINCO
    812  RIRAO, EDCEL  GALICIA
    813  RIVAS, GREGORIO III  COLOT
    814  RIVERA, DENN LOUISE  MENDOZA
    815  RIVERA, IRISH JOY  NUECA
    816  ROA, MARNI CHINO  TAN
    817  ROBLES, MARIA FE  DELA TORRE
    818  ROCO, DAVE AARON BRYLLE  MARIN
    819  RODRIGO, JOLANZ  ANGELES
    820  RODRIGUEZ, JERRY JEROME  VIVERO
    821  RODRIGUEZ, MARK VINCENT  BUCCAT
    822  ROGAYAN, NEIL ALDRINE  PEREZ
    823  ROJAS, XYDIA MAE  ARMENDAREZ
    824  ROJO, ROIEN CARL  CASANI
    825  ROLLUQUI, CHRISTOPHER LAWRENCE  CARITATIVO
    826  ROMANO, MA JASMINE  NAYRE
    827  RONQUILLO, RICHARD  MANDIGMA
    828  ROSALDA, ERNESTO III  MALAPAYA
    829  ROSALES, ANAMAE  CABANGON
    830  ROSALES, ROMARITO  BANZON
    831  ROSARIO, PETER JOHN  TAPDASAN
    832  ROSERO, JEMALYN  PANGAN
    833  ROSOS, THEONY  MAQUINTO
    834  RUPAL, RAYMON  AVISO
    835  SABALBARO, CARLO  PASCUAL
    836  SABELLANO, DARYL  EMPACES
    837  SABERON, GILBY CLARK  QUISAGAN
    838  SABRIDO, GIANCARLO  ORTIZ
    839  SABUETO, PAOLO  CANAYON
    840  SACAMAY, JONEL  LABITAD
    841  SACAY, RICHELL JAN  CAPAHI
    842  SAGAYAP, ANDY LEONARD  QUITASOL
    843  SALANG, HAROLD  DIAZ
    844  SALANGSANG, JOHN ERIC  VALLADORES
    845  SALAZAR, ADRIAN PAOLO  ISIP
    846  SALAZAR, ARNEL  BALBUENA
    847  SALAZAR, EUGENE  HERNANDEZ
    848  SALAZAR, REN KIMUEL  AYSON
    849  SALAZAR, RONALD  JIMENEZ
    850  SALCOR, KENNETH  MENESES
    851  SALDUA, MERILET  REYES
    852  SALES, JOHN RHEY  PONCE DE LEON
    853  SALIGUMBA, EDSEL  MANALO
    854  SALINDONG, RIO  GREGORIO
    855  SALISE, JESSE JOE  GALLENTES
    856  SALMAN, MUSTAPHA  MUKSAN
    857  SALTING, ALDRIN  JESALVA
    858  SALUNA, STEWARD JOHN  BIONG
    859  SALVADOR, SHARA MAICA  SINCIOCO
    860  SALVADOR, THERIC  PONCEJA
    861  SAMARANOS, KENT MEYLER  MALONES
    862  SAMILLANO, OSCAR GLENN  FERNANDEZ
    863  SAMONTE, PATRICIA AMOR  ARAGON
    864  SAMPANG, BRIAN RHEZ  RAVAGO
    865  SAN GABRIEL, GODCENT CRIS NIÑO  MANALO
    866  SANCHO, NELSON JR  YBUT
    867  SANGCOPAN, RAJIHE  HAKIM
    868  SANTIAGO, CHRISTIAN RAFAEL  CABARON
    869  SANTILLAN, NIFFI ANN  SEBUERA
    870  SANTOS, ANTHONY JOHN  BORJA
    871  SANTOS, CARLOS BENEDICT  JURADO
    872  SARABIA, ELISEO JR  ALINSOLORIN
    873  SARAZA, JANZ PATRICK  RIVERA
    874  SASI, BRIAN JOHN  CALIT
    875  SAUMAT, MURPHY  TABADA
    876  SAZON, JOHN ISRAEL  DOROMAL
    877  SELUDO, FERDINAND JR  CATAPANG
    878  SENABRE, FRANCISCO JR  FLORES
    879  SERIOSO, VALERIO  ALIPON
    880  SERRANO, JOHN DANIELLE  VALENZUELA
    881  SESE, ELMOR JR  MANANGAT
    882  SINANGOTE, MARK DANIEL  QUIMOD
    883  SINDAY, GREGORIO JR  CAGALITAN
    884  SISANTE, LUZINIA  DE LEON
    885  SISON, ELIHU MEYRICK  SIA
    886  SOLATORIO, DARYLL KRISTIAN  MALAZARTE
    887  SOLLANO, ROMMEL  QUILATAN
    888  SORIANO, AL CLINTON  MALICDEM
    889  SORIANO, ANTHONY OLIVER  GARCIA
    890  SORIANO, JACOB  QUOJIAL
    891  SORIANO, JHON RHOLIN  ARCILLA
    892  SORIANO, KRISTIAN LORD EVAN  KANOY
    893  SOY, MA KRISTINA  BALANGKIG
    894  STA ANA, ARJAY  MIRANDA
    895  SUA-AN, CHARLES VINCENT  TAMDANG
    896  SUALOG, MYCO  LUMANTAS
    897  SUAREZ, PAOLO  SILVA
    898  SUAREZ, ROIJIN  GALAURAN
    899  SUBILLAGA, JUNDEL  MERMONDE
    900  SUCALDITO, LOUIE RENZ  ASUNCION
    901  SUGUITAN, REYBART  MADRIAGA
    902  SUICO, ANGELICA  TALATALA
    903  SUSON, JULIUS  AMONGGO
    904  TABOTABO, MARIJADE  ANCOG
    905  TABUADA, JETT  BELANDRES
    906  TABUNAN, JHON DAVID  HONREJAS
    907  TABUTON, JOSE EMMANUEL  CAPISTRANO
    908  TADURAN, JAMES BYRON  PULGA
    909  TAGUIAM, MELVIN  ELCHICO
    910  TALABOC, JADE MARK  JAO
    911  TALAY, MICHAEL  DALUNGAN
    912  TAN, DESIREE ANNE  HADJULA
    913  TAN, HERNAN  ANTIBO
    914  TANDINGAN, RICHARD  DECILES
    915  TANGAYAN, JONICO  MABUNAY
    916  TANGONAN, NEIL  MARCELINO
    917  TARNATE, LINDON  GARIDO
    918  TEJADA, ALEXZA VERONICA  SONEJA
    919  TELEBANGCO, DAVE  TURTOSA
    920  TELLANO, MICHAEL  MACONDING
    921  TENORIO, JERWIN  CORNEJO
    922  TEOXON, EARL ANTHONY  CAPUETA
    923  TEQUILLO, ROMEL  BUYAN
    924  TERRADO, JUDE CARLO  GESLANI
    925  TIAMZON, RUTH  SANTIAGO
    926  TIAN, REMO  MALINAO
    927  TIANGSON, MARIO JR  MISLANG
    928  TIDALGO, LEOFER SAM  COYNO
    929  TINO, MA CHARIZE  ASPE
    930  TISCA, JASON  UMALI
    931  TIU, JUWIREX  TO
    932  TOLENTINO, AMIEL  VARGAS
    933  TOLENTINO, MARK DENNIS  CRUZ
    934  TOMACAS, DELORDE JR  LOMINOQUE
    935  TOMO, CHARLES A C MEZOVAL  CASANDRA
    936  TORREON, JAMES SHOBIE  TORREJOS
    937  TORTOLA, JAZZ ACE GEORGE  ESTAÑOL
    938  TRANGIA, IJAY BRAY JR  VILLAROSA
    939  TRECE, HAZZIEL  LLACUNA
    940  TRIBACO, EROL JAY  RULLAN
    941  TRINIDAD, JHONNA  SUAYAN
    942  TUA, RICKY  AUSEJO
    943  TUAZON, EMMANUELLE  ANTONIO
    944  TUAZON, RAPHAEL ERNESTO  MERCADO
    945  TUBAN, CHRISTELLE MAE  VIEJO
    946  TULIAO, RICHARD JAY  COMETA
    947  TUMANENG, HENZEL HERO JR  DEL ROSARIO
    948  TUNOD, JOHN RAFFY  TIGSON
    949  TUPAS, MICHAEL IAN  UMALI
    950  UAL, JOSIAH  CORTEZ
    951  UBALDE, JESSA CLARISSE  SALAMATIN
    952  UMALI, DARYL SHANE  BATACLAN
    953  UMALI, EZEKIEL  VIRAY
    954  UMLAS, ROMEO JR  MERCADO
    955  UNGAB, REHVIEN  OBIAL
    956  URSULUM, OGIE  DE LEON
    957  UY, CHRISLYN VIC  GRANADA
    958  VALENCIA, MARK JONEL  LATIZA
    959  VALENCIANO, JOSEPH RYAN  ADAMI
    960  VALENZUELA, PATRICK CRIS  CUNTAPAY
    961  VALERIO, VANETTE  CRISOSTOMO
    962  VALEÑA, GIO  DE VERA
    963  VALIENTE, ARJENLY  MARIANO
    964  VALMONTE, TIMOTHY JAMES  ANOS
    965  VARIAS, BRIAN  JIMENO
    966  VARNAL, ADEN ELIZER  DELA CRUZ
    967  VELASCO, CHRISTIAN MADISON  FIDEL
    968  VENTURA, NAZARENO  DOLENDO
    969  VENTURA, RICKY  QUIRIT
    970  VERDADERO, MIGUEL  VALDEZ
    971  VERGARA, LHEO RHOME  DELOS SANTOS
    972  VERGARA, VENJIE  NICOLAS
    973  VERZOSA, RICKY  COSTUNA
    974  VILLA, ADRIAN KING  ATIS
    975  VILLACARLOS, ORLE  MAHINAY
    976  VILLAFLOR, MARVIN  CASTILLO
    977  VILLAFUERTE, GERARDO JR  CATAM-ISAN
    978  VILLAMOR, CHRISTIAN LOUIE  MONZON
    979  VILLAR, MYLENE  PARMISANA
    980  VILLARINO, KRENZ KARL  EDNAVE
    981  VINLUAN, JOMAR  MENDOZA
    982  VIRAY, MARIO JR  VALDEZ
    983  VIRTUDAZO, JASON  ETA
    984  VIVAS, RANIER PETER  MADRIGAL
    985  VOSOTROS, KYLE  UY
    986  WARD, ANDERSON JOHN  GARRIDO
    987  YAP, JUSTINE CARLO  AGUILAR
    988  YAP, MICHAEL EMMANUEL  RAYMUNDO
    989  YAP, PRINCE ALBERT  OBISPO
    990  YNOT, DARWIN  OLASIMAN
    991  YU, ALFREDO  PATRICIO
    992  YUSON, JIMMY  GARBO
    993  ZALDIVAR, NATHANIEL  GRIVA
    994  ZURBITO, ALEXANDER JR  TUMBAGA

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