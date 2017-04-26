994 examinees pass the Registered Electrical Engineers Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 994 out of 2,213 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tacloban this April 2017.
Seq. No. N a m e
1 ABAIGAR, JOHN PAUL ANTHONY VERDEFLOR
2 ABAN, DENVER OBONA
3 ABAN, JOHN CHRISTOPHER YULO
4 ABANDO, NEIL RYAN SOMORIA
5 ABANTAO, ALLAINDAVE CASBADILLO
6 ABAQUITA, GILBERT MANALO
7 ABAR, GENNADY JESS TABOR
8 ABARA, JAYSON IBAÑEZ
9 ABARCAR, JOSE MARLON FABRIAG
10 ABBANG, JOHN ANDREW MABINI
11 ABEJAR, JAMIE-LYN ABAD
12 ABELITO, ILDRIAN MARCAIDA
13 ABENALIS, ANCHEL CLARK BAGUS
14 ABILA, BRIAN AGUILAR
15 ABJELINA, MARC DOMINIC EDRA
16 ABOBO, KIMBERLY YBAÑEZ
17 ABUY, CARL LUI PEGOLLO
18 ACALA, MANDY PALACIO
19 ACERA, RICHARD ZIPAGAN
20 ACOL, CHLORIZ LANE VICENTE
21 ACOMPAÑADO, CHRISTIAN BACALSO
22 ACUÑA, BOB ANTHONY MAMAUAG
23 ACUÑA, MAE ANTHONETTE FLOTADO
24 ADEL, SHERWIN JADEL GUPO
25 ADLAWAN, RHEYGENALD AMISTAD
26 ADONA, CHARLES LLOYD OBREGOSO
27 AGAD, JAKE LIMOSNERO
28 AGENA, JAYBER SANDOVAL
29 AGNO, MARIA LISETTE ABRATIQUE
30 AGULAN, ARIANNE LOUIS ESPINOSA
31 AGUPITAN, GIOFFREY AMBROCIO
32 AGURA, LEONARDE QUIÑONEZ
33 AGUSTIN, ALEXON KARLO REYES
34 AILES, MHARTONEE CASA
35 ALAJENIO, JAYLORD MARAPO
36 ALAMEDA, JANGO ARCANGEL
37 ALAPAY, MOHAMAD HANIEF VEA
38 ALAYU, JENE BAL CAYANAN
39 ALBELDA, JOHN MITCHELLE ANDRADE
40 ALCANTARA, KRYCHEL IRA DELA CRUZ
41 ALCANZARIN, JONATHAN ALISNA
42 ALCARAZ, KRISTIAN PAUL RAGONOT
43 ALCIDO, NIEPO DAPIGRAN
44 ALCURAN, JOSEPH PANOPIO
45 ALEJO, KARLO SOLIS
46 ALGE, ANTHONY MARK DELA SANTA
47 ALI-ALI, DANILO JR RIVERA
48 ALIA, LOUIE TUÑACAO
49 ALIB, DONDON MARK ARGENTE
50 ALILANO, HAROLD CARCALLAS
51 ALLEN, ROSS REX BALUIS
52 ALMIROL, KENNITH FORNOLES
53 ALO, JOHN VITTORIO PABLEO
54 ALON, KEITH CEDRIC LAVARES
55 ALPAJANDO, KIM OCON
56 ALVARADO, WENDELL GIBO
57 ALVAREZ, CHRISTIAN OSEA
58 ALVAREZ, ROGIELINE JOY PURO
59 ALZATE, MARCO CASTILLO
60 AMANCIO, JEROME JOSEPH BACAYO
61 AMANTE, EMHAR LUKE PARTORIZA
62 AMATIAGA, JUNREY SUSON
63 AMOGAWIN, RENEIR INNO ENCARNACION
64 AMOGUIS, PRINCE JAYSON MOLDEZ
65 AMPASO, SUHAILE MASACAL
66 ANDRES, ANN MARGARET TAGUINES
67 ANG, PETERSON GUO
68 ANGELES, AILYN VISPO
69 ANGELES, EDMUNDO JR DIMEN
70 ANNANG, MARK DAVID LATORRE
71 ANTIVO, RONALD REDULOSA
72 ANTONIO, IAN JOHN MARIE JUMALON
73 APATAN, MELCHOR MAGARO
74 APSAY, RONALD SANCHO
75 ARABIANA, JOSEPH HONTIMARA
76 ARANAS, BON ACE LOPEZ
77 ARANAS, PAULO MACARO
78 ARANZA, HILDEGARDO JR SALOMIA
79 ARAOJO, PAULA JANE CAMA
80 ARAZA, ARIES NAVARRA
81 ARCEGA, MARY ROSE SALOMERO
82 ARELLANO, JEZRIEL ANURAN
83 ARELLANO, KARL HARVEY LUBATON
84 AREVALO, ARVIN JAPON
85 ARINGO, EDUARDO JR MUTIA
86 ARIOLA, ROMEL CONDINO
87 ASAALI, JUVIC DOLLENTE
88 ASENTISTA, MYRNA ENOT
89 ASUGUI, JIMUEL ROSALES
90 ATAYLAR, REGINE LABAYO
91 ATIENZA, CHRISTIAN MENDOZA
92 AY-AD, REVI JAMES DELIMAN
93 AYADO, KATRINA MARIE VALLADA
94 AZECATE, CHRISTIAN ARTETA
95 AÑONUEVO, AMADOR LECIAS
96 AÑONUEVO, MARY GRACE QUEROZ
97 BABANTO, RENDELL BACHANICHA
98 BABATLA, JAROLD DALIGON
99 BACALANGCO, NOEL III LARGO
100 BACARON, PETER EDULLANTES
101 BACASNOT, MARK CAVIN NOVABOS
102 BACAY, ANNALYN DE CHAVEZ
103 BADELLES, REDEN LEON LACIDA
104 BADIDLES, JAYSON JOMADIAO
105 BAGUI, ROBERT JAIRUS RAMOS
106 BAGUIO, DENVER EDILLO
107 BAGUIWA, ALBERT JR CUADLI
108 BALASABAS, DYNNA ROSE SABELINO
109 BALINGUE, ALLEN MARK RAMIREZ
110 BALMORES, BRIAN BALTAZAR
111 BALTAZAR, NOEL CABRADILLA
112 BANAAG, CHRISTINE JOY PAPIO
113 BANATICLA, BRYAN EARL RAYMUNDO
114 BANGUG, JOSEPH MACAPIA
115 BANGUILAN, ADILJAN JAO
116 BANOG, NICOLE ANTHONY NALUIS
117 BANTUAS, ALI YAHYA
118 BANTUAS, SALAHODEN BANTUAS
119 BARANDA, MARA JESSA FAMISARAN
120 BARAQUIEL, MARICRIS HILOTIN
121 BARATITA, EGIE PEREZ
122 BARCINAL, JOVAL EARL IBAÑEZ
123 BARCO, BILLY BRYAN SAUQUILLO
124 BARRETTO, KENNETH PAULASA
125 BARRIO, KRISTIAN PAUL VILLORENTE
126 BARRO, ROBERTSON ZABALA
127 BASAS, NARMER OMONES
128 BASILIO, JAYSON BISNAR
129 BASUAN, COLLIN MAY ONG
130 BATAC, EDWARD LOUIS TUAZON
131 BATILES, MARK ANTHONY GAON
132 BATOON, CHRISTOPHER MONTESA
133 BAUGBOG, MARK DALE JUBAHIB
134 BAUTISTA, JULLIANNE RAISA RECTO
135 BAUTISTA, MERRILL MATEO LIZARONDO
136 BAYANIN, SUSHMITA LANDICHO
137 BAYLON, RYAN CLAVE
138 BAYONA, MARK ANTHONY SOLDIVILLO
139 BEFETEL, RONALDO JR ABAD
140 BELLENO, RUDY REY MAGCANTA
141 BELLO, ANALYN MORADO
142 BELLO, JUNE RONHEL ORTIZ
143 BELTRAN, EMANUEL FERNANDEZ
144 BENEDICTO, KAYZEL BIANCA VILLAFUERTE
145 BERBERABE, VERNON JESSE LAT
146 BERNABE, MARK DARYL RAYOS DEL SOL
147 BERNARDO, DON LENNARD LAUREL
148 BEÑOLA, ROSSLEE PANES
149 BIANZON, JOSHUA MALCAT
150 BILLONES, JERSON PACION
151 BIOSANO, MENJIE REMOLISAN
152 BISNAR, CEMY CLARK ROXAS
153 BLANCE, MARK BERNARD BELTRAN
154 BOBILES, VIC RIZENN ISIDORE BOSQUE
155 BOBIS, JOVIE EMMANUEL JABINES
156 BOCALA, EDMUND DIAZ
157 BOLASO, MICHAEL PEREZ
158 BOLIVAR, MERIDETH CANO
159 BOLONOS, REYNALD SARUCAM
160 BONAO, JEDRIC MIER
161 BONGAWIL, GLENNY MALIONES
162 BONITES, BON JOVI VALBAREZ
163 BORBON, MARK ANTHONY ADRIANO
164 BORDALLO, REI DANIEL KEVIN LUMAYAG
165 BORJA, RONALD IAN TRIVIÑO
166 BRAGANZA, JAY CABRISTANTE
167 BRAVO, GABRIEL SEVILLA
168 BRAVO, JAYSON ORATE
169 BRILLANTES, JOVY
170 BRINGAS, ARNEL MERANO
171 BRIONES, CHARLENE MARQUEZ
172 BRIONES, GIL FRANCIS POTOT
173 BUCOL, ELIEZER WALONDRE
174 BUENAFLOR, MARC LOUISE LAYA
175 BUGAS, JOSHUA ALCANO
176 BULALACAO, CATHYRENE JEAN
177 BULAN, ERNEST SABADO
178 BULANHAGUI, VAN ADRIANE MAGBOJOS
179 BULLECER, JAN BENEDICT TORRES
180 BUMANLAG, NEXXUS VON DELA CRUZ
181 BUNQUIN, ALBETH CRIS BUNQUIN
182 BUNQUIN, MARK RE-VIN DE LA PEÑA
183 BURDEOS, BRYAN JOSEPH QUITO
184 BUSLAYAN, LESLIE JOY BANGSOYAO
185 BUSTILLO, RAMONITO MAGLASANG
186 BUTCON, CALVIN PAGDONSOLAN
187 CAALAM, GERALD RAMOS
188 CAASI, JOHN KEVIN LAPINIG
189 CABADING, REVIN ARIOLA
190 CABAIS, JESUS CRISPO
191 CABANA, RYAN JOSHUA CARREON
192 CABANAS, DEGIE MARL JUGO
193 CABANG, WILSON DUCUSIN
194 CABARDO, HARRY II SOMBRENO
195 CABARDO, HARRYL SOMBRENO
196 CABASAG, IAN FLOYD EDIOS
197 CABER, NIKKO VISTA
198 CABILIN, DEAN CARLOU OMAQUIN
199 CABILIN, MICHAEL RENE PACTOL
200 CABONELAS, KIM CALUNOD
201 CABRA, JEFFREN FALLADO
202 CABRIGAS, RAYMARK BAUTISTA
203 CABUBAS, ARMINGOL IV ROMANA
204 CABUG, MARC RODOLF FRANCIS MAGLENTE
205 CABUGATAN, FAHAD MONTILA
206 CABUQUIT, KIM CEDRIX ROSAS
207 CABURNAY, CLIFFORD DHONNS MINDARO
208 CACALDA, NEIL PATRICK AÑONUEVO
209 CACDAC, ERIKA JOY ORBISO
210 CACUNDANGAN, EDWIN ARELLANO
211 CADELINIA, GIAN ERICO RUIZ
212 CADINGAN, JESSIE JAMES TAD-AWAN
213 CAFE, WENDELL GLENN CADELIÑA
214 CAGAY, WILMIL SON BESA
215 CAGUETE, KENNETH ROVILLOS
216 CAGUING, JULIUS CHRISTOPHER JACOB
217 CAINOY, MARC ANTHONY ETA
218 CALAGUIN, NELSON LOZANO
219 CALAPRE, JEFFREY PODOT
220 CALDERON, SHANICA ZANDRA CASTILLO
221 CALIB, LEHVAN REQUILME
222 CALIBARA, JOY MANTUANO
223 CALIMLIM, DEXTER CULLA
224 CALINISAN, GREGGY OCAMPO
225 CALIQUEZ, MELJAN NARCA
226 CALIXTRO, JHON JUDEL DAMOCAY
227 CALUBIRAN, ACE RIKKI ORAIZ
228 CAMAMA, ABDUL HAKIM ESSAH
229 CAMANSI, RONNEL OPPUS
230 CAMAÑO, FREDERICO JR BITBIT
231 CAMEROS, CHRISTIA MAE TORCENO
232 CAMPANG, CARLA VANESSA VILLANUEVA
233 CANAR, ARNEL ARAÑA
234 CANDELARIA, DAVE SAN BUENAVENTURA
235 CANINIT, DESAN CAMPOS
236 CANTORIA, MICHAEL ANGELO TOLENTINO
237 CANTOS, JAMES KEVIN ATIENZA
238 CANZANA, BERNADETTE IRAH ABELLERA
239 CAPARAS, JUSTIN ROGEL OLFATO
240 CAPARIDA, JOHN RYAN RUEDAS
241 CAPAROS, QUENNY TEJERO
242 CAPILLAN, JIKEE JAMES RICABO
243 CAPISTRANO, CLARK NIÑO CALLADA
244 CAPLAYA, JEO LOUIE BERNAL
245 CAPONDAG, NIKKI DAYYAN HAMBALI
246 CAPONPON, ADRIAN MANALO
247 CARACOL, LITO RODRIGUEZ
248 CARALDE, EMANUEL CORIAS
249 CARCUEVA, WENEFREDO III CABALHIN
250 CARDINAL, JONATHAN BRYLLE FERRER
251 CARIAGA, JAY-AR CHRIS TADIOS
252 CARIÑO, AARON JALA
253 CARMONA, ROMMEL KATIGBAK
254 CARNICER, WENELYN ALVARADO
255 CARPIO, KEVIN BEATO
256 CARVAJAL, VIRMAR CAACBAY
257 CASIMERO, GERALD DEQUINTO
258 CASTAÑARES, KANE PAUL DULGUIME
259 CASTILLO, MICHELLE EDERLIN GULENG
260 CASTILLO, RALPH RANO ALIMAN
261 CASTILLO, RICHARD AGULTO
262 CASURRA, JERALD JAMES BACOMO
263 CATACUTAN, EZRA XAVIER JUMAMIL
264 CATALUÑA, ALFIE PUGALES
265 CAYABYAB, KELVIN CASILLAN
266 CAYETANO, RALPH GARCIA
267 CAÑADA, TONIE FAITH PLAZA
268 CAÑERO, JERRY MADRIAGA
269 CAÑONEO, ALAINE TAPAYA
270 CEDEÑO, MARTIN ALFRED ROSAUPAN
271 CELAJES, ISRAEL MANLANGIT
272 CENIZA, STEVEN EDRIAN ATIENZA
273 CENTILLAS, MICHAEL CASPE
274 CHAVEZ, PAULIN CRIS FAJANEL
275 CHUA, JOHN DE JESUS
276 CINCO, JOSE LEONARD KWONG
277 CO, JOHN KENDRICKS NORADA
278 CODAL, BILL RICHARD SEDIGO
279 COLASITO, CHRISTIAN EDWARD MAGHANOY
280 COMIA, JOHN AARON MANALO
281 COMO, NIGEL BRETT DINOROG
282 CONDA, DONNIE FERATERO
283 CONDINO, REYNAN VECINA
284 CONSTANTINO, DIOSDADO JR AGUILAR
285 CONTRERAS, HARRIS JAY TALUNDAS
286 CORDERO, ALEXANDER OLAER
287 CORDOVA, CLYDE ANHAO
288 CORPUZ, CHRISTIAN CORTEZ
289 CORTES, CARL JAMES CALAMBA
290 CORTES, NATHANIEL GALAY
291 CORTON, GEORGIE MAR BANDAL
292 CREAYLA, MILLER GANADEN
293 CRUZ, JESSIE GARCIA
294 CRUZ, JONAH CRUZ
295 CRUZ, KENT JASPER PANINGBATAN
296 CRUZ, MARK JUNNE REYES
297 CRUZ, RICHARD TAVERA
298 CUA, CARL BENSON MARTIN
299 CUA, PAOLO LONGGOS
300 CUENCO, FRITZ GUY GUISAGIS
301 CULALA, RODENDONN OLIVARES
302 CUSI, RENDON MANABAT
303 DABALOS, KRISTIAN ALVI ALEGADO
304 DACANAY, AIRA CAFIRMA
305 DADIVAS, RICARDO JR CABALLERO
306 DAHAN, DIANE CARDINAL
307 DALES, JOHN MARK BRIN
308 DALISAY, AMADEO GARINGO
309 DAMGO, MICHAEL VINCENT QUINA
310 DATOR, FRANCIVAL OAÑA
311 DAVID, RJ BAUTISTA
312 DAÑEZ, GIZELLE ANTOINETTE TOLENTINO
313 DAÑGALAN, LIDA BAILON
314 DE GUZMAN, ART CHRISTOPHER CHAVEZ
315 DE GUZMAN, GERALD SAN JOSE
316 DE GUZMAN, KATRINA TORRES
317 DE GUZMAN, MARK PHILIP SAGUN
318 DE GUZMAN, MOSES PHILIP MENDOZA
319 DE GUZMAN, YOUSEF TARANG
320 DE LA CRUZ, GARRY PALER
321 DE LEON, ARMANDO JR ULEP
322 DE LEON, MARK KEVIN MENDOZA
323 DE LEON, MICHAEL DANILA
324 DE LOS REYES, JAYVEE PASAHOL
325 DE LOS REYES, JERIC JANO
326 DE MIGUEL, RONNEL CANDIASAN
327 DE VERA, MICHAEL ERICK NIETO
328 DEADA, NAZERINE MINTU
329 DECANO, JAY FREDDIE FERRER
330 DEL CASTILLO, BERNARD EM GARCIA
331 DELA CRUZ, ARNEL CAÑERO
332 DELA CRUZ, BJORN JERICHO SINO CRUZ
333 DELA CRUZ, FRANS ROQUE SAN JOSE
334 DELA CRUZ, JAN NIKKO DE GULA
335 DELA CRUZ, ROLANDO JR SALARZA
336 DELA CRUZ, RONOEL ORIEL
337 DELA CRUZ, SHERIDAN TOLENTINO
338 DELA CRUZ, VINSON CORPUZ
339 DELA MINEZ, DARREN ROY ESGUERRA
340 DELA ROCA, ARVIN PALMA
341 DELEN, MICHELLE DELEN
342 DELIMA, NOEL DIANON
343 DELOS REYES, JAMES ROYLE GAVILANO
344 DELOS REYES, NIGEL ANNE CRISTOBAL
345 DELOS SANTOS, JIMMY JR GOROSIN
346 DENOPOL, JOHN MART BALWIT
347 DEOMANO, ELVIN MATTHEW ILO
348 DESTACAMENTO, CLAIRE JUSTINIANI
349 DEVARAS, VENJO EDWARD ESTRELLA
350 DIACOR, JADE SARSALE
351 DIANON, RONALD LAVISTE
352 DIGMAN, JAY CATAPANG
353 DIGNOS, MONIQUE BIANCA CALLEDO
354 DIMASACAT, RUBEN CARLO SAYCO
355 DIMAYACYAC, VINCENT HABIG
356 DIMAYUGA, MC RENNO BACULO
357 DINGDING, NORGER JR SISNEROS
358 DIONG-AN, CHRIS JAY DAGPIN
359 DIONIO, RODOLF NEIL CAÑAS
360 DIOQUINO, KALYPH PAHAMOTANG
361 DIPASUPIL, AIRENE HERNANDEZ
362 DIRA, SEDRICK DAVE FERNANDEZ
363 DIRAIN, EDISON SINAKSI
364 DITUAL, AMERODIIN CONDAY
365 DIZON, MEYER JOSEPH SEÑA
366 DOBLE, JOCEL DOLOT
367 DOGOLDOGOL, CLARENCE JUELE
368 DOLLESIN, KRISTOFFER MORA
369 DOLOR, JERIECO BAUTISTA
370 DUASO, CHRYSDAVE GIANGAN
371 DUCUSIN, KEVIN ABE ORDOÑEZ
372 DUMARAN, FITZGERALD ABELLANA
373 DUREZA, RAHDJIV LEXTER UY
374 EBORA, KARLA PATRICIA ALBOTRA
375 EBORA, KRISTINE PANGANIBAN
376 EDNALAGA, RAMON ECLEO
377 EGUIA, ALBERT DUMANDAN
378 ELTANAL, ACHILLES JAE ABUGAN
379 ENCALLADO, ERWIN ASI
380 ENCANTO, MARLO RUBIO
381 ENCARNACION, AIDAN DESTACAMENTO
382 ENCINAS, REY MART GREJALBO
383 ENCISO, KEJIE BUHAT
384 ENRERA, VILO CRIS PALLE
385 ENRIQUEZ, MARI JOSEPHINE COSMOD
386 EREZO, MARK ANTHONY ALBOPERA
387 ERLANO, JED CHRIS EMBILE
388 ESCALA, ELVIN JOIE FABULARE
389 ESCALO, HELTON BELARMINO
390 ESCARLAN, RODRICK JOHN BATHAN
391 ESCAURIAGA, JAY-AR CABUANG
392 ESCOLANO, MARCELINO JR TABANGCO
393 ESCUETA, RALPH GERALD VILLANUEVA
394 ESGUERRA, NIÑO GABRIEL LUSTERIO
395 ESPIGOL, MOISES DON JESTRE
396 ESPINEDA, JOHN PAUL FORTEO
397 ESPINO, JOSEPH ANASTASCIO
398 ESPINO, RENZ PIERRE ASPERIN
399 ESPIRITU, ANGELICA LOISE MEDINA
400 ESPORNA, JERVIES RONQUILLO
401 ESTEBAN, JOANNA CALANAYAN
402 ESTIL, REY MARK LADISA
403 ESTRADA, FERDINAND DE GUZMAN
404 ESTUYE, PATRICK LI
405 ETOL, EUGENE VILLAR
406 EUROPA, GINA LYN SAMPAN
407 EVASCO, JOHN RYAN HAPA
408 EVIOTA, JESSIE DARRYL LAPARAN
409 EVORA, JIM ANIEL OCAMPO
410 FABILLAR, RENATO JR
411 FABONAN, MERVIN ORTEGA
412 FABOR, ROBENSON
413 FACTORAN, REYMER FESTIJO
414 FAELDEN, JERUS LAGUMBAY
415 FAJELAGUTAN, KENNETH NELSON ABAN
416 FANUNCIAL, SANDY OSO
417 FERMILAN, NICKO NASH TELLO
418 FERNANDEZ, DYVID SAN JOSE
419 FERNANDO, KENT LOUIE MALIWAT
420 FERNANDO, RALP JOSEPH BETSAYDA
421 FERNANDO, VINCENT JAY LADIA
422 FERRAREN, FELICIANO JR BASILISCO
423 FESTIN, JOHN DOLPH NAOE
424 FIDELINO, DALE REGINIO
425 FIGUERAS, MARK JORNAR MONDELO
426 FLAUTA, NICOLEVIN OTLANG
427 FLORENTINO, JASON SAM ALFORO
428 FLORES, DAVID DELA CRUZ
429 FLORES, EARL OLINSKI BALMADRES
430 FLORES, MON CHRIS REGIL CASTRO
431 FLORIDO, LUCKY JOHN QUIDILIG
432 FORMANES, JOMAR GARDON
433 FORMANES, TEODORICO GAVARRA
434 FRANCISCO, ANGELO DONO
435 FRANCISCO, KHEVIN ANNE AUZA
436 FRANZUELA, VICTORINO JR SARASPI
437 FREYRA, RALPH JAY RAMOS
438 FRIAS, SAREENA MARGRETE PASCUAL
439 FUENTES, BRYAN ASISTER
440 FUENTES, JOMER JOHN MANALO
441 FURIO, NORVIN JAMISOLA
442 GABALES, SYDREL BLASE
443 GABIANA, BERNARD CLAROS
444 GABOT, RAMON JR LLAMIDO
445 GALILA, GALGEN BORJA
446 GALLARDO, JAMES OCZON
447 GALMAN, ERROL NICOLAS
448 GAMOTLONG, DARIEN BELINO
449 GAN, PATRICK CONSULTA
450 GANACIAS, RICHARD JUSTIN SUSON
451 GARAY, IVY MILLAN
452 GARCIA, BON DAVID MENDOZA
453 GARCIA, CEZAR RAFAEL PACOLOR
454 GARCIA, JOHN JHASTIN MAYA
455 GARCIA, LYN VALENZUELA
456 GATCHALIAN, ELFREN ANTONIO JR DE LA CRUZ
457 GAVINA, RIGEL MARQUEZ
458 GAYTA, RYLAND GAVITO
459 GECARAYA, CLARENZ DEL ROSARIO
460 GEDA, VINCENT ORMO
461 GENERAL, DAVEREY JUNE SUMINGUIT
462 GETOLLE, JIENNETTE VASQUEZ
463 GETUBIG, DONELL JOSEPH TOLENTINO
464 GINGOYON, PRINCE JYMS CLARIN
465 GOCHUICO, JOEMARIE SALAPANTE
466 GONATO, MARNEIL SOCO
467 GONZAGA, JUSTINE MANSET
468 GOTO, TOSHIKAZU CARLONGAN
469 GRANCIOSO, RAFAEL ALCOR
470 GRANIL, LYN LIBADOR
471 GRAY, JANRIC MICAH VERGARA
472 GREGANA, ERYL JANSEN DATU
473 GREGORIO, JOCEL MARI VICMUDO
474 GRENIO, KIERAN VILLARMINO
475 GRUTA, JOHN PAUL TAN
476 GUARDACASA, JAY KLIEN VILLAFLOR
477 GUARIN, JOSE MARIE ENRIQUEZ
478 GUBATANA, RAYJIE MENDEZ
479 GUCOR, JASON JUSTOL
480 GUELOS, JOHN PATRICK PRECILLA
481 GUERRERO, ROGER JR BUENAOBRA
482 GUISANDO, NEILBEN REY PORTEZA
483 GUMAL-IN, ANGEL FAITH NAVARRO
484 GUTIERREZ, EMMANUEL BLAZA
485 GUTIERREZ, GERONIMO ELIAS LEANDICHO
486 GUTIERREZ, JEROME GUPIT
487 GUTIERREZ, NORMAN MAGTIBAY
488 GUTIERREZ, TROJAN IBONG
489 HALOC, JUDAHGAIL FELICES
490 HAYAG, JAMES CABUSAS
491 HAYAGAN, JENNEN BONOS
492 HERNAEZ, RUBENSTIEN ALCONTIN
493 HERNANDEZ, JEROME CELESTINO
494 HERNANDEZ, LEZLIE BLAY
495 HERNANDEZ, MARK KEMUEL CATAQUIZ
496 HERRERA, AERIEL JOHN RAMOS
497 HICARTE, SARAH SANTOS
498 HIPOLITO, JUNE SANTOS
499 HUBILLA, ROCKY CABALLERA
500 HUSMILLO, ARJAY ABEL
501 IBRAHIM, JAMEL CAUNTONGAN
502 IGLESIA, JOANNE PHOEBE SADILE
503 IGNACIO, HAROLD MAT-AN
504 ILAGAN, CLEMENTE JR ABALLE
505 INFANTADO, JOHN BRYAN JIMENEZ
506 INGKING, AL OSIRIS FERNANDEZ
507 INTAL, ANJOE MAGTOTO
508 IRASUSTA, JETRO PASAMBA
509 IRAY, FRITZ TABIGNE
510 ISMAEL, JOHN MARWIN ZARAGOZA
511 ITURIAGA, MARK DELA CRUZ
512 JABONERO, KEITH RONALD TUASON
513 JACINTO, ALFIE TIJAY TAYAO
514 JACINTO, JOYCE ANNE SYRA TEODORO
515 JACOB, AUSTIN LOUIE DELA CRUZ
516 JACOB, WARREN NACIONAL
517 JALA, ERWIN LANCILA
518 JARANDILLA, JAKE MARTERIOR
519 JAVIER, DON JERELSON MONTECLARO
520 JAYMALIN, JAYSON ESPIGOL
521 JERRERA, JORICK GERUBEN
522 JIMENEZ, KEITH VINCENT ARCELONA
523 JIMENO, DAVID PAOLO MAMARIL
524 JOSE, MANUEL III GARCES
525 JUANITE, RALPH VENANCIO
526 JUGNO, CHRISTIAN ERICK TEMPORAZA
527 JUGO, JEFFREY JAVIER
528 LABADAN, JESTONI TADIFA
529 LABIO, CARLA CAMILLE SANCHEZ
530 LABISTE, EDGARDO JR MALINAO
531 LACBAYAN, GESTHER ROD TABERNA
532 LACERNA, ANGELICA JOY ANDAL
533 LACSAMANA, RACHIE RENZ LIBOON
534 LAGUNDAON, RANDOLF MAGLASANG
535 LAJARA, CHRIS LLOYD RAYNOZA
536 LAMORENA, PAUL CHRISTIAN GALLARDE
537 LANDICHO, LAUREN GREFAL
538 LAQUIORES, ALLAN ARANGUSTE
539 LAUREANO, SAMUEL JR CORREA
540 LAURELES, MICHAEL CARANTO
541 LAURENTE, GIL JR PEREZ
542 LAURON, MIKE DARWIN KINTANAR
543 LAYUG, DON MARK ANTHONY LEDDA
544 LEE TAN BE, LEAN TABIANO
545 LEGASPI, JOEL VILA
546 LEGASPI, KIMBERLY NICOLE DAYON
547 LENDIO, JAYVER VILLAMOR
548 LENDIO, REYLAN VALENCIA
549 LEPALEM, AL LAYOG
550 LIMBO, MLJOHN VILELA
551 LINA, LINDSAY CZARINA VILLAPANDO
552 LINGCORAN, KEZIA HOPE BAUL
553 LISONDRA, NEIL MERVYN ACENAS
554 LLAMES, DWIGHT GORIT
555 LLANITA, FRANCISCO JR ABAWAG
556 LOCSON, VIKTORIA MARIAE VARGAS
557 LOMAAD, FRANCIS GEORGE TAGANAHAN
558 LOMAAD, JOHANNA GWENN TAGANAHAN
559 LOPEZ, ADRIAN NONI PAYOYO
560 LORIA, RAJYL PACIS
561 LOSAÑEZ, IRA JANE TATEL
562 LOZADA, ER HARDINAN
563 LUBE, RHUSELL ANN TITULAR
564 LUBGUBAN, KIRK NIÑO SILAGAN
565 LUCES, JASON BUCO
566 LUMANGLAS, JV NEL MIRAS
567 LUMANOG, KIM BENOLIRAO
568 LUMAWAG, JOHN RAYMOND BOCTUANON
569 LUMBRES, JUSTIN ADRIANO
570 LUYUN, ORLANDO JR ROXAS
571 LUZANO, JAN CHRISTOPHER DE GUZMAN
572 MABULAC, MELVIN JOHN KARLO BISCOCHO
573 MACAPUGAY, ROSEMARIE VIZARRA
574 MACAULANG, ABDULRAHMAN KASSAN
575 MADARIMOT, JASPE JR TORREGOSA
576 MAGANGAT, EPHRAIM CORAPAN
577 MAGBALOT, REYMARK PALAFOX
578 MAGBUO, KENNETH DEL MUNDO
579 MAGLINTE, KITZ BRYAN EVANGELIO
580 MAGNO, LAZARUS ITO
581 MAGUNOT, MARVIN PHILIP CALEJA
582 MALACA, JUNIEL ILAGAN
583 MALALUAN, FAMELA MAY AUSTRIA
584 MALIBIRAN, NOREN PIOL
585 MALLARI, RON LESTER CARREON
586 MALOBAGO, JOJIE NASA
587 MALTO, LOWELL MIRASOL
588 MAMAY, MARY GRACE PEREZ
589 MAMITES, MARK JUN GALLO
590 MANALO, CHRISTIAN JAY ARANAS
591 MANALO, IAN CHRISTIAN LASALA
592 MANALO, NONETTE GARCIA
593 MANANGO, GARY VERACES
594 MANANTAN, JOEL BAUTISTA
595 MANAYTAY, JOHN CHRISTIAN TAYONA
596 MANGUBAT, JOHN DAVIS MALABANAN
597 MANGUERA, DARRELL BENDAÑA
598 MANLAPAZ, ABITO III ABADA
599 MANLAPAZ, JOHN RONNIEL PINGOL
600 MANONGDO, MICHAEL JOHN MALLARE
601 MANZON, MARK JOSEPH CABANSAG
602 MARAGAY, ODALYN HARI
603 MARAJAL, MARJAN MALIK
604 MARASIGAN, JHONLEE PLATA
605 MARASIGAN, JOHN LESTER CASTROVERDE
606 MARASIGAN, RJ NECOLE DE VERA
607 MARATA, RUTHERFORD OPIANA
608 MARCELINO, SHERWIN PLAZA
609 MARCOS, EARL FRANCIS VALLADORES
610 MARIANO, CHARMAGNE ROLEX BAUTISTA
611 MARIANO, VERONICA AGUILAR
612 MARIBONG, EDUEL AXALAN
613 MARIQUIT, JULIUS IRVEN ICASIAM
614 MARQUEZ, JHON JORDAN MENDOZA
615 MARTEL, ROCHIEL EDRIN CASTILLO
616 MARTIN, KEITH MICHAEL DELA CRUZ
617 MARTINEZ, LORVIN DIVINO
618 MARTINEZ, ROY BULLAG
619 MARTIREZ, WILBUR BORJA
620 MASACAYAN, JESSE DIMAYUGA
621 MASALAY, SHELA MARIE CABILLAN
622 MASLOG, JEREMY ARIS RIVERA
623 MASONG, MARK BRIAN GELIG
624 MATA, ALEXANDER ARCANGEL
625 MATAWARAN, JACKIELYN GAPUZ
626 MATEO, JUNREY BARAUD
627 MAURILLO, JULMAR
628 MAYOR, BENJIE RUFIN
629 MAÑGUNE, SABRINA ISABEL BARSAGA
630 MEDIL, WILFRED TORRALBA
631 MEDINA, DYAN LOID CELESTIAL
632 MENDOZA, KYLE XHERKXHEZ CASTOR
633 MENDOZA, RICHARD BOBAY
634 MENDOZA, RODGIE LOU POLICARPIO
635 MENDOZA, RYAN MESA
636 MENGULLO, BONN PATRICK LANCISO
637 MENION, WHEMAR TABANG
638 MERCADO, JAMES KENNETH GARCIA
639 MERCADO, JEFFERSON DE MESA
640 MERCADO, MAYENNA SOLOMON
641 MERCADO, REGGAE RAMOS
642 MERCURIO, ARVIN ZETA
643 MINGOY, HERMIN MANLAPAS
644 MIOMIO, MERBOUNNE BEJARASCO
645 MIRAMBIL, JAYLOR MARCIANO
646 MIRANDA, NEIL PATRICK GIO BALUYOT
647 MIRAS, GRACE MILLIONES
648 MISA, RHEY MACALINTAL
649 MISSION, MELVIN JASA
650 MOAÑA, DINDO TUANDO
651 MOLDE, DEHNN MARK YRAY
652 MONTAYRE, JEFFERSON MAGDAEL
653 MONTEALTO, DENNIS VINCE ESMALLA
654 MONTECILLO, RHOXERLAN CANAMA
655 MONTEROLA, JUNRY TATOY
656 MONTOYA, RONALD ESTACA
657 MORALES, JINKY AQUE
658 MORALES, LANCE JOSEPH LABRADOR
659 MORALES, RUBY MAE OCBINA
660 MORENO, CHRISTIAN HERNANDEZ
661 MORTEGA, JHOEBERT JAY PORCALLA
662 MOSQUEDA, DIENO PALANG
663 MUTI, MOHAMMAD YUSOPH MARADIAL
664 NACIONAL, AIVAN PAUL MOJANA
665 NADELA, MARK GLENN CUBA
666 NAPOLES, GHEAN CARLO DURO
667 NARCISO, MARNELLE LIMSON
668 NATANAUAN, JERICKSON AUSTRIA
669 NAVARRA, ERNESTO JR NAVARRO
670 NAVARRA, NELVIN QUISABA
671 NAVARRETE, HAROLD GIL SINGSON
672 NAVARRO, CHARLMAGNE SAMIS
673 NEGRANA, RONALD DE GUZMAN
674 NEPOMUCENO, ABBY ROSE TORRES
675 NIGOS, ANGELO DELEJOS
676 NILLASCA, FREDERICK IAN PENCALIN
677 NOBLEZA, JOSE II DEMATA
678 NOLSOL, CHRISTIAN DOMINISINA
679 NOTA, VINCENT ALLAN MEDRANO
680 NOVEDA, MARK CARLO SORIANO
681 NUÑEZ, JOHN ERIC PAPA
682 OBINA, RENEYET ALOC
683 OBLIGADO, GERBERT LAURENCE TOPE
684 OBOD, JESSIE CESAR
685 OCAMPO, JOSHUA ANGELO MACANDOG
686 OCULAM, LINDON BOY LAWAS
687 OFRECIO, REX JEON CANO
688 OGAÑA, CHARLIE MASAGANDA
689 OJASCASTRO, OSHIN SERAPION
690 OLAN, ESMAEL OLANO
691 OLILA, DEAN ALBERT REYES
692 OLIVERA, CAREN BORROMEO
693 OLLER, JOEY PATRICK EMIA
694 OLMOGUEZ, JOHN GILBERT CARANGUIT
695 OMAÑA, JOPET YU
696 OMEGA, EDBERT DENZO
697 ONDOY, JOHN JONEL MARCIAL
698 ONG, JERECHO FIGUEROA
699 ONG, JOHN VINCENT MIRANDA
700 OPERIANO, ROSNADEN AMAHAN
701 OPOLENTISIMA, JAMEWEIL GALORIO
702 OPOLENTISIMA, JEROME LOPEZ
703 ORAIZ, VENMAR RAMOS
704 ORCULLO, GRANT TEDD JASPER MANGUBAT
705 ORENSE, KRISTINE CA-AY
706 ORIANZA, TONY MICLAT
707 ORILLA, KARL VINCENT PACIA
708 ORTEGA, RADZYN VAN YUZON
709 ORTIZ, JOANA ABREJES
710 OTABLE, KRIS NAPE
711 OTERO, ERVIN PILONES
712 PAGARAN, ANNIE GRACE GARAYANALA
713 PAGUIRIGAN, AXLE TEJADA
714 PAISTE, LORRAINE SARIBAY
715 PAIT, ANGELO BUTAD
716 PAKYO, JEFFREY TALAY
717 PALABAY, GAREDDO ABAD
718 PALACAY, KEVIN ANTONIO
719 PALAGANAS, JERVIN PAUL ARELLANO
720 PALARION, RICARDO III MONTILLA
721 PALIMA, ANNIE DEL NACIONAL
722 PALLEGA, BRYAN LLOYD CUECO
723 PALMA, CARLO LOPEZ
724 PALMES, JOEL BAYLON
725 PALOMARES, MARK JOSEPH NUDALO
726 PAMA, KAISER REX NAHIAL
727 PANAL, MARK JAMES LAURETE
728 PANALIGAN, MARICON CORDOVA
729 PANER, LANCE EZEKIEL REMO
730 PANER, MARCON ROFLO
731 PANES, LAIZA YHEN BALDEVIESO
732 PANGHULAN, EDSEL LAT
733 PANIS, JAY LOUIE BRECIO
734 PANORIL, RAFFY DOBLAS
735 PARCON, ELLA MARIE EBATE
736 PARING, RON JOHNSAN DELICA
737 PASCUA, MARK GUIEB
738 PASCUAL, DOMENICK REBALLOS
739 PASCUAL, JAMAICAH SULIT
740 PASCUAL, PATRICIO JR NACION
741 PATALINGHUG, MARK NEIL AMORES
742 PATAYON, JERALPH BOMBEO
743 PATOS, GEROME LAKILAK
744 PATUN-OG, FRANCIS GIAN
745 PELIGRO, DIOSDADO JR SALES
746 PEPITO, ROBERT CATALAN
747 PERALTA, ANTHONY IRVIN VALDEZ
748 PERALTA, JEREMIAH BASILIO
749 PEREDO, AXL ROSS SADIARIN
750 PEREZ, NEIL PATRICK FLORA
751 PEREZ, PETER PAUL RENDON
752 PERILE, JAMES ELMERSON PASCUAL
753 PERIODICA, ROMEL MAGPANTAY
754 PERMANTE, JAYSON PALLER
755 PEÑA, JEFFERSON ESPINOSA
756 PEÑAFLOR, ANGEL BHERT MANTO
757 PICAÑA, CHRISTIAN PLANA
758 PINOTES, JERICK KHIM KIUNISALA
759 PINTO, CHESTER ALAN CANTO
760 PLANTA, VERMONT GAMOS
761 PLAZA, KRISTOFFER ALJUD CED ISRAEL
762 POBLADOR, REY MARK SAGAYNO
763 POLANCOS, LLOYD JANDEB CANDOL
764 POLINAR, JOHN REYNALD PALMITOS
765 PONCE, JOSEPH DE LA CRUZ
766 PONGPONG, MARK DOFE PAMADA
767 PORNASDORO, CRYSTEL KARL AGUILAR
768 POZON, PATRICK DANIELLE MANGABAN
769 PRADO, JORIL JOSEPH GARCIA
770 PRADO, JULIUS REN
771 PRESTO, EDWARD JOSEPH GARCIA
772 PRONDO, JAYSON PATRONA
773 PRUNA, CARLO PAULO SORIANO
774 PULANCO, JOSEPHINE ABECIA
775 PULMONES, DANIEL RECIPROCO
776 PULUTAN, FERNAND KRISTOPHER ABRIL
777 PUNO, JAPETH CHRYSS DIANSEN
778 PUNZAL, JON RABI PERA
779 QUINTAB, REYANNE TIMAJO
780 QUIOGUE, REUEL FEVIDAL
781 QUIRIMIT, GERROM MALANUM
782 RABANAL, JOE REYNIEL SINGSON
783 RAFOLS, SOFRONIO JR HABAY
784 RAMILLANO, FEHL FRANZ SAAVEDRA
785 RAMIREZ, NEDAN JOHN VALDEZ
786 RAMIREZ, RICKY TATEL
787 RAMIREZ, SYLVESTER FERN CINCO
788 RAMONES, JOHN MARCO ALMEDA
789 RAMOS, JAY-AR MARCELO
790 RAMOS, JAYVIE ANY
791 RAMOS, SONNY BOY VALMEO
792 RAPOSAS, MARCO CHINO QUIRANTE
793 RAZON, PAULYN TEODORO
794 RAZOS, MARK JOEL INOCENTE
795 REBATO, CHARLES ZALDIVIA
796 RELATADO, SAMLOUEL CULIS
797 REPOLLO, JENNY ROSE VERGARA
798 REPOLLO, JORWIN ROJAS
799 RESMA, PEDRO JR PALICPIC
800 REVILLA, ARNIEL ROSALES
801 REYES, CHRISTIAN ISIDRO
802 REYES, DENNIS DICHOSO
803 REYES, FREDERICK ESTEPA
804 REYES, JOHN EPHRAIM MARI CADANG
805 REYES, KENATH PAUL CASTILLO
806 REYES, KEVIN MART PEDRO
807 REYES, MARVIC LORENZ NAMBIO
808 REYES, REDON BOHOL
809 REYNANTE, JOHN ALEXIS LORA
810 RIMANO, KIM MARTIN
811 RIOS, GEOVANNY IRINCO
812 RIRAO, EDCEL GALICIA
813 RIVAS, GREGORIO III COLOT
814 RIVERA, DENN LOUISE MENDOZA
815 RIVERA, IRISH JOY NUECA
816 ROA, MARNI CHINO TAN
817 ROBLES, MARIA FE DELA TORRE
818 ROCO, DAVE AARON BRYLLE MARIN
819 RODRIGO, JOLANZ ANGELES
820 RODRIGUEZ, JERRY JEROME VIVERO
821 RODRIGUEZ, MARK VINCENT BUCCAT
822 ROGAYAN, NEIL ALDRINE PEREZ
823 ROJAS, XYDIA MAE ARMENDAREZ
824 ROJO, ROIEN CARL CASANI
825 ROLLUQUI, CHRISTOPHER LAWRENCE CARITATIVO
826 ROMANO, MA JASMINE NAYRE
827 RONQUILLO, RICHARD MANDIGMA
828 ROSALDA, ERNESTO III MALAPAYA
829 ROSALES, ANAMAE CABANGON
830 ROSALES, ROMARITO BANZON
831 ROSARIO, PETER JOHN TAPDASAN
832 ROSERO, JEMALYN PANGAN
833 ROSOS, THEONY MAQUINTO
834 RUPAL, RAYMON AVISO
835 SABALBARO, CARLO PASCUAL
836 SABELLANO, DARYL EMPACES
837 SABERON, GILBY CLARK QUISAGAN
838 SABRIDO, GIANCARLO ORTIZ
839 SABUETO, PAOLO CANAYON
840 SACAMAY, JONEL LABITAD
841 SACAY, RICHELL JAN CAPAHI
842 SAGAYAP, ANDY LEONARD QUITASOL
843 SALANG, HAROLD DIAZ
844 SALANGSANG, JOHN ERIC VALLADORES
845 SALAZAR, ADRIAN PAOLO ISIP
846 SALAZAR, ARNEL BALBUENA
847 SALAZAR, EUGENE HERNANDEZ
848 SALAZAR, REN KIMUEL AYSON
849 SALAZAR, RONALD JIMENEZ
850 SALCOR, KENNETH MENESES
851 SALDUA, MERILET REYES
852 SALES, JOHN RHEY PONCE DE LEON
853 SALIGUMBA, EDSEL MANALO
854 SALINDONG, RIO GREGORIO
855 SALISE, JESSE JOE GALLENTES
856 SALMAN, MUSTAPHA MUKSAN
857 SALTING, ALDRIN JESALVA
858 SALUNA, STEWARD JOHN BIONG
859 SALVADOR, SHARA MAICA SINCIOCO
860 SALVADOR, THERIC PONCEJA
861 SAMARANOS, KENT MEYLER MALONES
862 SAMILLANO, OSCAR GLENN FERNANDEZ
863 SAMONTE, PATRICIA AMOR ARAGON
864 SAMPANG, BRIAN RHEZ RAVAGO
865 SAN GABRIEL, GODCENT CRIS NIÑO MANALO
866 SANCHO, NELSON JR YBUT
867 SANGCOPAN, RAJIHE HAKIM
868 SANTIAGO, CHRISTIAN RAFAEL CABARON
869 SANTILLAN, NIFFI ANN SEBUERA
870 SANTOS, ANTHONY JOHN BORJA
871 SANTOS, CARLOS BENEDICT JURADO
872 SARABIA, ELISEO JR ALINSOLORIN
873 SARAZA, JANZ PATRICK RIVERA
874 SASI, BRIAN JOHN CALIT
875 SAUMAT, MURPHY TABADA
876 SAZON, JOHN ISRAEL DOROMAL
877 SELUDO, FERDINAND JR CATAPANG
878 SENABRE, FRANCISCO JR FLORES
879 SERIOSO, VALERIO ALIPON
880 SERRANO, JOHN DANIELLE VALENZUELA
881 SESE, ELMOR JR MANANGAT
882 SINANGOTE, MARK DANIEL QUIMOD
883 SINDAY, GREGORIO JR CAGALITAN
884 SISANTE, LUZINIA DE LEON
885 SISON, ELIHU MEYRICK SIA
886 SOLATORIO, DARYLL KRISTIAN MALAZARTE
887 SOLLANO, ROMMEL QUILATAN
888 SORIANO, AL CLINTON MALICDEM
889 SORIANO, ANTHONY OLIVER GARCIA
890 SORIANO, JACOB QUOJIAL
891 SORIANO, JHON RHOLIN ARCILLA
892 SORIANO, KRISTIAN LORD EVAN KANOY
893 SOY, MA KRISTINA BALANGKIG
894 STA ANA, ARJAY MIRANDA
895 SUA-AN, CHARLES VINCENT TAMDANG
896 SUALOG, MYCO LUMANTAS
897 SUAREZ, PAOLO SILVA
898 SUAREZ, ROIJIN GALAURAN
899 SUBILLAGA, JUNDEL MERMONDE
900 SUCALDITO, LOUIE RENZ ASUNCION
901 SUGUITAN, REYBART MADRIAGA
902 SUICO, ANGELICA TALATALA
903 SUSON, JULIUS AMONGGO
904 TABOTABO, MARIJADE ANCOG
905 TABUADA, JETT BELANDRES
906 TABUNAN, JHON DAVID HONREJAS
907 TABUTON, JOSE EMMANUEL CAPISTRANO
908 TADURAN, JAMES BYRON PULGA
909 TAGUIAM, MELVIN ELCHICO
910 TALABOC, JADE MARK JAO
911 TALAY, MICHAEL DALUNGAN
912 TAN, DESIREE ANNE HADJULA
913 TAN, HERNAN ANTIBO
914 TANDINGAN, RICHARD DECILES
915 TANGAYAN, JONICO MABUNAY
916 TANGONAN, NEIL MARCELINO
917 TARNATE, LINDON GARIDO
918 TEJADA, ALEXZA VERONICA SONEJA
919 TELEBANGCO, DAVE TURTOSA
920 TELLANO, MICHAEL MACONDING
921 TENORIO, JERWIN CORNEJO
922 TEOXON, EARL ANTHONY CAPUETA
923 TEQUILLO, ROMEL BUYAN
924 TERRADO, JUDE CARLO GESLANI
925 TIAMZON, RUTH SANTIAGO
926 TIAN, REMO MALINAO
927 TIANGSON, MARIO JR MISLANG
928 TIDALGO, LEOFER SAM COYNO
929 TINO, MA CHARIZE ASPE
930 TISCA, JASON UMALI
931 TIU, JUWIREX TO
932 TOLENTINO, AMIEL VARGAS
933 TOLENTINO, MARK DENNIS CRUZ
934 TOMACAS, DELORDE JR LOMINOQUE
935 TOMO, CHARLES A C MEZOVAL CASANDRA
936 TORREON, JAMES SHOBIE TORREJOS
937 TORTOLA, JAZZ ACE GEORGE ESTAÑOL
938 TRANGIA, IJAY BRAY JR VILLAROSA
939 TRECE, HAZZIEL LLACUNA
940 TRIBACO, EROL JAY RULLAN
941 TRINIDAD, JHONNA SUAYAN
942 TUA, RICKY AUSEJO
943 TUAZON, EMMANUELLE ANTONIO
944 TUAZON, RAPHAEL ERNESTO MERCADO
945 TUBAN, CHRISTELLE MAE VIEJO
946 TULIAO, RICHARD JAY COMETA
947 TUMANENG, HENZEL HERO JR DEL ROSARIO
948 TUNOD, JOHN RAFFY TIGSON
949 TUPAS, MICHAEL IAN UMALI
950 UAL, JOSIAH CORTEZ
951 UBALDE, JESSA CLARISSE SALAMATIN
952 UMALI, DARYL SHANE BATACLAN
953 UMALI, EZEKIEL VIRAY
954 UMLAS, ROMEO JR MERCADO
955 UNGAB, REHVIEN OBIAL
956 URSULUM, OGIE DE LEON
957 UY, CHRISLYN VIC GRANADA
958 VALENCIA, MARK JONEL LATIZA
959 VALENCIANO, JOSEPH RYAN ADAMI
960 VALENZUELA, PATRICK CRIS CUNTAPAY
961 VALERIO, VANETTE CRISOSTOMO
962 VALEÑA, GIO DE VERA
963 VALIENTE, ARJENLY MARIANO
964 VALMONTE, TIMOTHY JAMES ANOS
965 VARIAS, BRIAN JIMENO
966 VARNAL, ADEN ELIZER DELA CRUZ
967 VELASCO, CHRISTIAN MADISON FIDEL
968 VENTURA, NAZARENO DOLENDO
969 VENTURA, RICKY QUIRIT
970 VERDADERO, MIGUEL VALDEZ
971 VERGARA, LHEO RHOME DELOS SANTOS
972 VERGARA, VENJIE NICOLAS
973 VERZOSA, RICKY COSTUNA
974 VILLA, ADRIAN KING ATIS
975 VILLACARLOS, ORLE MAHINAY
976 VILLAFLOR, MARVIN CASTILLO
977 VILLAFUERTE, GERARDO JR CATAM-ISAN
978 VILLAMOR, CHRISTIAN LOUIE MONZON
979 VILLAR, MYLENE PARMISANA
980 VILLARINO, KRENZ KARL EDNAVE
981 VINLUAN, JOMAR MENDOZA
982 VIRAY, MARIO JR VALDEZ
983 VIRTUDAZO, JASON ETA
984 VIVAS, RANIER PETER MADRIGAL
985 VOSOTROS, KYLE UY
986 WARD, ANDERSON JOHN GARRIDO
987 YAP, JUSTINE CARLO AGUILAR
988 YAP, MICHAEL EMMANUEL RAYMUNDO
989 YAP, PRINCE ALBERT OBISPO
990 YNOT, DARWIN OLASIMAN
991 YU, ALFREDO PATRICIO
992 YUSON, JIMMY GARBO
993 ZALDIVAR, NATHANIEL GRIVA
994 ZURBITO, ALEXANDER JR TUMBAGA
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