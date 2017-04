994 examinees pass the Registered Electrical Engineers Licensure exams

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 994 out of 2,213 Registered Electrical Engineers successfully passed the Electrical Engineer Licensure Examinations given by the Board of Electrical Engineering in Manila, Baguio, Cagayan De Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena and Tacloban this April 2017.

Seq. No. N a m e

1 ABAIGAR, JOHN PAUL ANTHONY VERDEFLOR

2 ABAN, DENVER OBONA

3 ABAN, JOHN CHRISTOPHER YULO

4 ABANDO, NEIL RYAN SOMORIA

5 ABANTAO, ALLAINDAVE CASBADILLO

6 ABAQUITA, GILBERT MANALO

7 ABAR, GENNADY JESS TABOR

8 ABARA, JAYSON IBAÑEZ

9 ABARCAR, JOSE MARLON FABRIAG

10 ABBANG, JOHN ANDREW MABINI

11 ABEJAR, JAMIE-LYN ABAD

12 ABELITO, ILDRIAN MARCAIDA

13 ABENALIS, ANCHEL CLARK BAGUS

14 ABILA, BRIAN AGUILAR

15 ABJELINA, MARC DOMINIC EDRA

16 ABOBO, KIMBERLY YBAÑEZ

17 ABUY, CARL LUI PEGOLLO

18 ACALA, MANDY PALACIO

19 ACERA, RICHARD ZIPAGAN

20 ACOL, CHLORIZ LANE VICENTE

21 ACOMPAÑADO, CHRISTIAN BACALSO

22 ACUÑA, BOB ANTHONY MAMAUAG

23 ACUÑA, MAE ANTHONETTE FLOTADO

24 ADEL, SHERWIN JADEL GUPO

25 ADLAWAN, RHEYGENALD AMISTAD

26 ADONA, CHARLES LLOYD OBREGOSO

27 AGAD, JAKE LIMOSNERO

28 AGENA, JAYBER SANDOVAL

29 AGNO, MARIA LISETTE ABRATIQUE

30 AGULAN, ARIANNE LOUIS ESPINOSA

31 AGUPITAN, GIOFFREY AMBROCIO

32 AGURA, LEONARDE QUIÑONEZ

33 AGUSTIN, ALEXON KARLO REYES

34 AILES, MHARTONEE CASA

35 ALAJENIO, JAYLORD MARAPO

36 ALAMEDA, JANGO ARCANGEL

37 ALAPAY, MOHAMAD HANIEF VEA

38 ALAYU, JENE BAL CAYANAN

39 ALBELDA, JOHN MITCHELLE ANDRADE

40 ALCANTARA, KRYCHEL IRA DELA CRUZ

41 ALCANZARIN, JONATHAN ALISNA

42 ALCARAZ, KRISTIAN PAUL RAGONOT

43 ALCIDO, NIEPO DAPIGRAN

44 ALCURAN, JOSEPH PANOPIO

45 ALEJO, KARLO SOLIS

46 ALGE, ANTHONY MARK DELA SANTA

47 ALI-ALI, DANILO JR RIVERA

48 ALIA, LOUIE TUÑACAO

49 ALIB, DONDON MARK ARGENTE

50 ALILANO, HAROLD CARCALLAS

51 ALLEN, ROSS REX BALUIS

52 ALMIROL, KENNITH FORNOLES

53 ALO, JOHN VITTORIO PABLEO

54 ALON, KEITH CEDRIC LAVARES

55 ALPAJANDO, KIM OCON

56 ALVARADO, WENDELL GIBO

57 ALVAREZ, CHRISTIAN OSEA

58 ALVAREZ, ROGIELINE JOY PURO

59 ALZATE, MARCO CASTILLO

60 AMANCIO, JEROME JOSEPH BACAYO

61 AMANTE, EMHAR LUKE PARTORIZA

62 AMATIAGA, JUNREY SUSON

63 AMOGAWIN, RENEIR INNO ENCARNACION

64 AMOGUIS, PRINCE JAYSON MOLDEZ

65 AMPASO, SUHAILE MASACAL

66 ANDRES, ANN MARGARET TAGUINES

67 ANG, PETERSON GUO

68 ANGELES, AILYN VISPO

69 ANGELES, EDMUNDO JR DIMEN

70 ANNANG, MARK DAVID LATORRE

71 ANTIVO, RONALD REDULOSA

72 ANTONIO, IAN JOHN MARIE JUMALON

73 APATAN, MELCHOR MAGARO

74 APSAY, RONALD SANCHO

75 ARABIANA, JOSEPH HONTIMARA

76 ARANAS, BON ACE LOPEZ

77 ARANAS, PAULO MACARO

78 ARANZA, HILDEGARDO JR SALOMIA

79 ARAOJO, PAULA JANE CAMA

80 ARAZA, ARIES NAVARRA

81 ARCEGA, MARY ROSE SALOMERO

82 ARELLANO, JEZRIEL ANURAN

83 ARELLANO, KARL HARVEY LUBATON

84 AREVALO, ARVIN JAPON

85 ARINGO, EDUARDO JR MUTIA

86 ARIOLA, ROMEL CONDINO

87 ASAALI, JUVIC DOLLENTE

88 ASENTISTA, MYRNA ENOT

89 ASUGUI, JIMUEL ROSALES

90 ATAYLAR, REGINE LABAYO

91 ATIENZA, CHRISTIAN MENDOZA

92 AY-AD, REVI JAMES DELIMAN

93 AYADO, KATRINA MARIE VALLADA

94 AZECATE, CHRISTIAN ARTETA

95 AÑONUEVO, AMADOR LECIAS

96 AÑONUEVO, MARY GRACE QUEROZ

97 BABANTO, RENDELL BACHANICHA

98 BABATLA, JAROLD DALIGON

99 BACALANGCO, NOEL III LARGO

100 BACARON, PETER EDULLANTES

101 BACASNOT, MARK CAVIN NOVABOS

102 BACAY, ANNALYN DE CHAVEZ

103 BADELLES, REDEN LEON LACIDA

104 BADIDLES, JAYSON JOMADIAO

105 BAGUI, ROBERT JAIRUS RAMOS

106 BAGUIO, DENVER EDILLO

107 BAGUIWA, ALBERT JR CUADLI

108 BALASABAS, DYNNA ROSE SABELINO

109 BALINGUE, ALLEN MARK RAMIREZ

110 BALMORES, BRIAN BALTAZAR

111 BALTAZAR, NOEL CABRADILLA

112 BANAAG, CHRISTINE JOY PAPIO

113 BANATICLA, BRYAN EARL RAYMUNDO

114 BANGUG, JOSEPH MACAPIA

115 BANGUILAN, ADILJAN JAO

116 BANOG, NICOLE ANTHONY NALUIS

117 BANTUAS, ALI YAHYA

118 BANTUAS, SALAHODEN BANTUAS

119 BARANDA, MARA JESSA FAMISARAN

120 BARAQUIEL, MARICRIS HILOTIN

121 BARATITA, EGIE PEREZ

122 BARCINAL, JOVAL EARL IBAÑEZ

123 BARCO, BILLY BRYAN SAUQUILLO

124 BARRETTO, KENNETH PAULASA

125 BARRIO, KRISTIAN PAUL VILLORENTE

126 BARRO, ROBERTSON ZABALA

127 BASAS, NARMER OMONES

128 BASILIO, JAYSON BISNAR

129 BASUAN, COLLIN MAY ONG

130 BATAC, EDWARD LOUIS TUAZON

131 BATILES, MARK ANTHONY GAON

132 BATOON, CHRISTOPHER MONTESA

133 BAUGBOG, MARK DALE JUBAHIB

134 BAUTISTA, JULLIANNE RAISA RECTO

135 BAUTISTA, MERRILL MATEO LIZARONDO

136 BAYANIN, SUSHMITA LANDICHO

137 BAYLON, RYAN CLAVE

138 BAYONA, MARK ANTHONY SOLDIVILLO

139 BEFETEL, RONALDO JR ABAD

140 BELLENO, RUDY REY MAGCANTA

141 BELLO, ANALYN MORADO

142 BELLO, JUNE RONHEL ORTIZ

143 BELTRAN, EMANUEL FERNANDEZ

144 BENEDICTO, KAYZEL BIANCA VILLAFUERTE

145 BERBERABE, VERNON JESSE LAT

146 BERNABE, MARK DARYL RAYOS DEL SOL

147 BERNARDO, DON LENNARD LAUREL

148 BEÑOLA, ROSSLEE PANES

149 BIANZON, JOSHUA MALCAT

150 BILLONES, JERSON PACION

151 BIOSANO, MENJIE REMOLISAN

152 BISNAR, CEMY CLARK ROXAS

153 BLANCE, MARK BERNARD BELTRAN

154 BOBILES, VIC RIZENN ISIDORE BOSQUE

155 BOBIS, JOVIE EMMANUEL JABINES

156 BOCALA, EDMUND DIAZ

157 BOLASO, MICHAEL PEREZ

158 BOLIVAR, MERIDETH CANO

159 BOLONOS, REYNALD SARUCAM

160 BONAO, JEDRIC MIER

161 BONGAWIL, GLENNY MALIONES

162 BONITES, BON JOVI VALBAREZ

163 BORBON, MARK ANTHONY ADRIANO

164 BORDALLO, REI DANIEL KEVIN LUMAYAG

165 BORJA, RONALD IAN TRIVIÑO

166 BRAGANZA, JAY CABRISTANTE

167 BRAVO, GABRIEL SEVILLA

168 BRAVO, JAYSON ORATE

169 BRILLANTES, JOVY

170 BRINGAS, ARNEL MERANO

171 BRIONES, CHARLENE MARQUEZ

172 BRIONES, GIL FRANCIS POTOT

173 BUCOL, ELIEZER WALONDRE

174 BUENAFLOR, MARC LOUISE LAYA

175 BUGAS, JOSHUA ALCANO

176 BULALACAO, CATHYRENE JEAN

177 BULAN, ERNEST SABADO

178 BULANHAGUI, VAN ADRIANE MAGBOJOS

179 BULLECER, JAN BENEDICT TORRES

180 BUMANLAG, NEXXUS VON DELA CRUZ

181 BUNQUIN, ALBETH CRIS BUNQUIN

182 BUNQUIN, MARK RE-VIN DE LA PEÑA

183 BURDEOS, BRYAN JOSEPH QUITO

184 BUSLAYAN, LESLIE JOY BANGSOYAO

185 BUSTILLO, RAMONITO MAGLASANG

186 BUTCON, CALVIN PAGDONSOLAN

187 CAALAM, GERALD RAMOS

188 CAASI, JOHN KEVIN LAPINIG

189 CABADING, REVIN ARIOLA

190 CABAIS, JESUS CRISPO

191 CABANA, RYAN JOSHUA CARREON

192 CABANAS, DEGIE MARL JUGO

193 CABANG, WILSON DUCUSIN

194 CABARDO, HARRY II SOMBRENO

195 CABARDO, HARRYL SOMBRENO

196 CABASAG, IAN FLOYD EDIOS

197 CABER, NIKKO VISTA

198 CABILIN, DEAN CARLOU OMAQUIN

199 CABILIN, MICHAEL RENE PACTOL

200 CABONELAS, KIM CALUNOD

201 CABRA, JEFFREN FALLADO

202 CABRIGAS, RAYMARK BAUTISTA

203 CABUBAS, ARMINGOL IV ROMANA

204 CABUG, MARC RODOLF FRANCIS MAGLENTE

205 CABUGATAN, FAHAD MONTILA

206 CABUQUIT, KIM CEDRIX ROSAS

207 CABURNAY, CLIFFORD DHONNS MINDARO

208 CACALDA, NEIL PATRICK AÑONUEVO

209 CACDAC, ERIKA JOY ORBISO

210 CACUNDANGAN, EDWIN ARELLANO

211 CADELINIA, GIAN ERICO RUIZ

212 CADINGAN, JESSIE JAMES TAD-AWAN

213 CAFE, WENDELL GLENN CADELIÑA

214 CAGAY, WILMIL SON BESA

215 CAGUETE, KENNETH ROVILLOS

216 CAGUING, JULIUS CHRISTOPHER JACOB

217 CAINOY, MARC ANTHONY ETA

218 CALAGUIN, NELSON LOZANO

219 CALAPRE, JEFFREY PODOT

220 CALDERON, SHANICA ZANDRA CASTILLO

221 CALIB, LEHVAN REQUILME

222 CALIBARA, JOY MANTUANO

223 CALIMLIM, DEXTER CULLA

224 CALINISAN, GREGGY OCAMPO

225 CALIQUEZ, MELJAN NARCA

226 CALIXTRO, JHON JUDEL DAMOCAY

227 CALUBIRAN, ACE RIKKI ORAIZ

228 CAMAMA, ABDUL HAKIM ESSAH

229 CAMANSI, RONNEL OPPUS

230 CAMAÑO, FREDERICO JR BITBIT

231 CAMEROS, CHRISTIA MAE TORCENO

232 CAMPANG, CARLA VANESSA VILLANUEVA

233 CANAR, ARNEL ARAÑA

234 CANDELARIA, DAVE SAN BUENAVENTURA

235 CANINIT, DESAN CAMPOS

236 CANTORIA, MICHAEL ANGELO TOLENTINO

237 CANTOS, JAMES KEVIN ATIENZA

238 CANZANA, BERNADETTE IRAH ABELLERA

239 CAPARAS, JUSTIN ROGEL OLFATO

240 CAPARIDA, JOHN RYAN RUEDAS

241 CAPAROS, QUENNY TEJERO

242 CAPILLAN, JIKEE JAMES RICABO

243 CAPISTRANO, CLARK NIÑO CALLADA

244 CAPLAYA, JEO LOUIE BERNAL

245 CAPONDAG, NIKKI DAYYAN HAMBALI

246 CAPONPON, ADRIAN MANALO

247 CARACOL, LITO RODRIGUEZ

248 CARALDE, EMANUEL CORIAS

249 CARCUEVA, WENEFREDO III CABALHIN

250 CARDINAL, JONATHAN BRYLLE FERRER

251 CARIAGA, JAY-AR CHRIS TADIOS

252 CARIÑO, AARON JALA

253 CARMONA, ROMMEL KATIGBAK

254 CARNICER, WENELYN ALVARADO

255 CARPIO, KEVIN BEATO

256 CARVAJAL, VIRMAR CAACBAY

257 CASIMERO, GERALD DEQUINTO

258 CASTAÑARES, KANE PAUL DULGUIME

259 CASTILLO, MICHELLE EDERLIN GULENG

260 CASTILLO, RALPH RANO ALIMAN

261 CASTILLO, RICHARD AGULTO

262 CASURRA, JERALD JAMES BACOMO

263 CATACUTAN, EZRA XAVIER JUMAMIL

264 CATALUÑA, ALFIE PUGALES

265 CAYABYAB, KELVIN CASILLAN

266 CAYETANO, RALPH GARCIA

267 CAÑADA, TONIE FAITH PLAZA

268 CAÑERO, JERRY MADRIAGA

269 CAÑONEO, ALAINE TAPAYA

270 CEDEÑO, MARTIN ALFRED ROSAUPAN

271 CELAJES, ISRAEL MANLANGIT

272 CENIZA, STEVEN EDRIAN ATIENZA

273 CENTILLAS, MICHAEL CASPE

274 CHAVEZ, PAULIN CRIS FAJANEL

275 CHUA, JOHN DE JESUS

276 CINCO, JOSE LEONARD KWONG

277 CO, JOHN KENDRICKS NORADA

278 CODAL, BILL RICHARD SEDIGO

279 COLASITO, CHRISTIAN EDWARD MAGHANOY

280 COMIA, JOHN AARON MANALO

281 COMO, NIGEL BRETT DINOROG

282 CONDA, DONNIE FERATERO

283 CONDINO, REYNAN VECINA

284 CONSTANTINO, DIOSDADO JR AGUILAR

285 CONTRERAS, HARRIS JAY TALUNDAS

286 CORDERO, ALEXANDER OLAER

287 CORDOVA, CLYDE ANHAO

288 CORPUZ, CHRISTIAN CORTEZ

289 CORTES, CARL JAMES CALAMBA

290 CORTES, NATHANIEL GALAY

291 CORTON, GEORGIE MAR BANDAL

292 CREAYLA, MILLER GANADEN

293 CRUZ, JESSIE GARCIA

294 CRUZ, JONAH CRUZ

295 CRUZ, KENT JASPER PANINGBATAN

296 CRUZ, MARK JUNNE REYES

297 CRUZ, RICHARD TAVERA

298 CUA, CARL BENSON MARTIN

299 CUA, PAOLO LONGGOS

300 CUENCO, FRITZ GUY GUISAGIS

301 CULALA, RODENDONN OLIVARES

302 CUSI, RENDON MANABAT

303 DABALOS, KRISTIAN ALVI ALEGADO

304 DACANAY, AIRA CAFIRMA

305 DADIVAS, RICARDO JR CABALLERO

306 DAHAN, DIANE CARDINAL

307 DALES, JOHN MARK BRIN

308 DALISAY, AMADEO GARINGO

309 DAMGO, MICHAEL VINCENT QUINA

310 DATOR, FRANCIVAL OAÑA

311 DAVID, RJ BAUTISTA

312 DAÑEZ, GIZELLE ANTOINETTE TOLENTINO

313 DAÑGALAN, LIDA BAILON

314 DE GUZMAN, ART CHRISTOPHER CHAVEZ

315 DE GUZMAN, GERALD SAN JOSE

316 DE GUZMAN, KATRINA TORRES

317 DE GUZMAN, MARK PHILIP SAGUN

318 DE GUZMAN, MOSES PHILIP MENDOZA

319 DE GUZMAN, YOUSEF TARANG

320 DE LA CRUZ, GARRY PALER

321 DE LEON, ARMANDO JR ULEP

322 DE LEON, MARK KEVIN MENDOZA

323 DE LEON, MICHAEL DANILA

324 DE LOS REYES, JAYVEE PASAHOL

325 DE LOS REYES, JERIC JANO

326 DE MIGUEL, RONNEL CANDIASAN

327 DE VERA, MICHAEL ERICK NIETO

328 DEADA, NAZERINE MINTU

329 DECANO, JAY FREDDIE FERRER

330 DEL CASTILLO, BERNARD EM GARCIA

331 DELA CRUZ, ARNEL CAÑERO

332 DELA CRUZ, BJORN JERICHO SINO CRUZ

333 DELA CRUZ, FRANS ROQUE SAN JOSE

334 DELA CRUZ, JAN NIKKO DE GULA

335 DELA CRUZ, ROLANDO JR SALARZA

336 DELA CRUZ, RONOEL ORIEL

337 DELA CRUZ, SHERIDAN TOLENTINO

338 DELA CRUZ, VINSON CORPUZ

339 DELA MINEZ, DARREN ROY ESGUERRA

340 DELA ROCA, ARVIN PALMA

341 DELEN, MICHELLE DELEN

342 DELIMA, NOEL DIANON

343 DELOS REYES, JAMES ROYLE GAVILANO

344 DELOS REYES, NIGEL ANNE CRISTOBAL

345 DELOS SANTOS, JIMMY JR GOROSIN

346 DENOPOL, JOHN MART BALWIT

347 DEOMANO, ELVIN MATTHEW ILO

348 DESTACAMENTO, CLAIRE JUSTINIANI

349 DEVARAS, VENJO EDWARD ESTRELLA

350 DIACOR, JADE SARSALE

351 DIANON, RONALD LAVISTE

352 DIGMAN, JAY CATAPANG

353 DIGNOS, MONIQUE BIANCA CALLEDO

354 DIMASACAT, RUBEN CARLO SAYCO

355 DIMAYACYAC, VINCENT HABIG

356 DIMAYUGA, MC RENNO BACULO

357 DINGDING, NORGER JR SISNEROS

358 DIONG-AN, CHRIS JAY DAGPIN

359 DIONIO, RODOLF NEIL CAÑAS

360 DIOQUINO, KALYPH PAHAMOTANG

361 DIPASUPIL, AIRENE HERNANDEZ

362 DIRA, SEDRICK DAVE FERNANDEZ

363 DIRAIN, EDISON SINAKSI

364 DITUAL, AMERODIIN CONDAY

365 DIZON, MEYER JOSEPH SEÑA

366 DOBLE, JOCEL DOLOT

367 DOGOLDOGOL, CLARENCE JUELE

368 DOLLESIN, KRISTOFFER MORA

369 DOLOR, JERIECO BAUTISTA

370 DUASO, CHRYSDAVE GIANGAN

371 DUCUSIN, KEVIN ABE ORDOÑEZ

372 DUMARAN, FITZGERALD ABELLANA

373 DUREZA, RAHDJIV LEXTER UY

374 EBORA, KARLA PATRICIA ALBOTRA

375 EBORA, KRISTINE PANGANIBAN

376 EDNALAGA, RAMON ECLEO

377 EGUIA, ALBERT DUMANDAN

378 ELTANAL, ACHILLES JAE ABUGAN

379 ENCALLADO, ERWIN ASI

380 ENCANTO, MARLO RUBIO

381 ENCARNACION, AIDAN DESTACAMENTO

382 ENCINAS, REY MART GREJALBO

383 ENCISO, KEJIE BUHAT

384 ENRERA, VILO CRIS PALLE

385 ENRIQUEZ, MARI JOSEPHINE COSMOD

386 EREZO, MARK ANTHONY ALBOPERA

387 ERLANO, JED CHRIS EMBILE

388 ESCALA, ELVIN JOIE FABULARE

389 ESCALO, HELTON BELARMINO

390 ESCARLAN, RODRICK JOHN BATHAN

391 ESCAURIAGA, JAY-AR CABUANG

392 ESCOLANO, MARCELINO JR TABANGCO

393 ESCUETA, RALPH GERALD VILLANUEVA

394 ESGUERRA, NIÑO GABRIEL LUSTERIO

395 ESPIGOL, MOISES DON JESTRE

396 ESPINEDA, JOHN PAUL FORTEO

397 ESPINO, JOSEPH ANASTASCIO

398 ESPINO, RENZ PIERRE ASPERIN

399 ESPIRITU, ANGELICA LOISE MEDINA

400 ESPORNA, JERVIES RONQUILLO

401 ESTEBAN, JOANNA CALANAYAN

402 ESTIL, REY MARK LADISA

403 ESTRADA, FERDINAND DE GUZMAN

404 ESTUYE, PATRICK LI

405 ETOL, EUGENE VILLAR

406 EUROPA, GINA LYN SAMPAN

407 EVASCO, JOHN RYAN HAPA

408 EVIOTA, JESSIE DARRYL LAPARAN

409 EVORA, JIM ANIEL OCAMPO

410 FABILLAR, RENATO JR

411 FABONAN, MERVIN ORTEGA

412 FABOR, ROBENSON

413 FACTORAN, REYMER FESTIJO

414 FAELDEN, JERUS LAGUMBAY

415 FAJELAGUTAN, KENNETH NELSON ABAN

416 FANUNCIAL, SANDY OSO

417 FERMILAN, NICKO NASH TELLO

418 FERNANDEZ, DYVID SAN JOSE

419 FERNANDO, KENT LOUIE MALIWAT

420 FERNANDO, RALP JOSEPH BETSAYDA

421 FERNANDO, VINCENT JAY LADIA

422 FERRAREN, FELICIANO JR BASILISCO

423 FESTIN, JOHN DOLPH NAOE

424 FIDELINO, DALE REGINIO

425 FIGUERAS, MARK JORNAR MONDELO

426 FLAUTA, NICOLEVIN OTLANG

427 FLORENTINO, JASON SAM ALFORO

428 FLORES, DAVID DELA CRUZ

429 FLORES, EARL OLINSKI BALMADRES

430 FLORES, MON CHRIS REGIL CASTRO

431 FLORIDO, LUCKY JOHN QUIDILIG

432 FORMANES, JOMAR GARDON

433 FORMANES, TEODORICO GAVARRA

434 FRANCISCO, ANGELO DONO

435 FRANCISCO, KHEVIN ANNE AUZA

436 FRANZUELA, VICTORINO JR SARASPI

437 FREYRA, RALPH JAY RAMOS

438 FRIAS, SAREENA MARGRETE PASCUAL

439 FUENTES, BRYAN ASISTER

440 FUENTES, JOMER JOHN MANALO

441 FURIO, NORVIN JAMISOLA

442 GABALES, SYDREL BLASE

443 GABIANA, BERNARD CLAROS

444 GABOT, RAMON JR LLAMIDO

445 GALILA, GALGEN BORJA

446 GALLARDO, JAMES OCZON

447 GALMAN, ERROL NICOLAS

448 GAMOTLONG, DARIEN BELINO

449 GAN, PATRICK CONSULTA

450 GANACIAS, RICHARD JUSTIN SUSON

451 GARAY, IVY MILLAN

452 GARCIA, BON DAVID MENDOZA

453 GARCIA, CEZAR RAFAEL PACOLOR

454 GARCIA, JOHN JHASTIN MAYA

455 GARCIA, LYN VALENZUELA

456 GATCHALIAN, ELFREN ANTONIO JR DE LA CRUZ

457 GAVINA, RIGEL MARQUEZ

458 GAYTA, RYLAND GAVITO

459 GECARAYA, CLARENZ DEL ROSARIO

460 GEDA, VINCENT ORMO

461 GENERAL, DAVEREY JUNE SUMINGUIT

462 GETOLLE, JIENNETTE VASQUEZ

463 GETUBIG, DONELL JOSEPH TOLENTINO

464 GINGOYON, PRINCE JYMS CLARIN

465 GOCHUICO, JOEMARIE SALAPANTE

466 GONATO, MARNEIL SOCO

467 GONZAGA, JUSTINE MANSET

468 GOTO, TOSHIKAZU CARLONGAN

469 GRANCIOSO, RAFAEL ALCOR

470 GRANIL, LYN LIBADOR

471 GRAY, JANRIC MICAH VERGARA

472 GREGANA, ERYL JANSEN DATU

473 GREGORIO, JOCEL MARI VICMUDO

474 GRENIO, KIERAN VILLARMINO

475 GRUTA, JOHN PAUL TAN

476 GUARDACASA, JAY KLIEN VILLAFLOR

477 GUARIN, JOSE MARIE ENRIQUEZ

478 GUBATANA, RAYJIE MENDEZ

479 GUCOR, JASON JUSTOL

480 GUELOS, JOHN PATRICK PRECILLA

481 GUERRERO, ROGER JR BUENAOBRA

482 GUISANDO, NEILBEN REY PORTEZA

483 GUMAL-IN, ANGEL FAITH NAVARRO

484 GUTIERREZ, EMMANUEL BLAZA

485 GUTIERREZ, GERONIMO ELIAS LEANDICHO

486 GUTIERREZ, JEROME GUPIT

487 GUTIERREZ, NORMAN MAGTIBAY

488 GUTIERREZ, TROJAN IBONG

489 HALOC, JUDAHGAIL FELICES

490 HAYAG, JAMES CABUSAS

491 HAYAGAN, JENNEN BONOS

492 HERNAEZ, RUBENSTIEN ALCONTIN

493 HERNANDEZ, JEROME CELESTINO

494 HERNANDEZ, LEZLIE BLAY

495 HERNANDEZ, MARK KEMUEL CATAQUIZ

496 HERRERA, AERIEL JOHN RAMOS

497 HICARTE, SARAH SANTOS

498 HIPOLITO, JUNE SANTOS

499 HUBILLA, ROCKY CABALLERA

500 HUSMILLO, ARJAY ABEL

501 IBRAHIM, JAMEL CAUNTONGAN

502 IGLESIA, JOANNE PHOEBE SADILE

503 IGNACIO, HAROLD MAT-AN

504 ILAGAN, CLEMENTE JR ABALLE

505 INFANTADO, JOHN BRYAN JIMENEZ

506 INGKING, AL OSIRIS FERNANDEZ

507 INTAL, ANJOE MAGTOTO

508 IRASUSTA, JETRO PASAMBA

509 IRAY, FRITZ TABIGNE

510 ISMAEL, JOHN MARWIN ZARAGOZA

511 ITURIAGA, MARK DELA CRUZ

512 JABONERO, KEITH RONALD TUASON

513 JACINTO, ALFIE TIJAY TAYAO

514 JACINTO, JOYCE ANNE SYRA TEODORO

515 JACOB, AUSTIN LOUIE DELA CRUZ

516 JACOB, WARREN NACIONAL

517 JALA, ERWIN LANCILA

518 JARANDILLA, JAKE MARTERIOR

519 JAVIER, DON JERELSON MONTECLARO

520 JAYMALIN, JAYSON ESPIGOL

521 JERRERA, JORICK GERUBEN

522 JIMENEZ, KEITH VINCENT ARCELONA

523 JIMENO, DAVID PAOLO MAMARIL

524 JOSE, MANUEL III GARCES

525 JUANITE, RALPH VENANCIO

526 JUGNO, CHRISTIAN ERICK TEMPORAZA

527 JUGO, JEFFREY JAVIER

528 LABADAN, JESTONI TADIFA

529 LABIO, CARLA CAMILLE SANCHEZ

530 LABISTE, EDGARDO JR MALINAO

531 LACBAYAN, GESTHER ROD TABERNA

532 LACERNA, ANGELICA JOY ANDAL

533 LACSAMANA, RACHIE RENZ LIBOON

534 LAGUNDAON, RANDOLF MAGLASANG

535 LAJARA, CHRIS LLOYD RAYNOZA

536 LAMORENA, PAUL CHRISTIAN GALLARDE

537 LANDICHO, LAUREN GREFAL

538 LAQUIORES, ALLAN ARANGUSTE

539 LAUREANO, SAMUEL JR CORREA

540 LAURELES, MICHAEL CARANTO

541 LAURENTE, GIL JR PEREZ

542 LAURON, MIKE DARWIN KINTANAR

543 LAYUG, DON MARK ANTHONY LEDDA

544 LEE TAN BE, LEAN TABIANO

545 LEGASPI, JOEL VILA

546 LEGASPI, KIMBERLY NICOLE DAYON

547 LENDIO, JAYVER VILLAMOR

548 LENDIO, REYLAN VALENCIA

549 LEPALEM, AL LAYOG

550 LIMBO, MLJOHN VILELA

551 LINA, LINDSAY CZARINA VILLAPANDO

552 LINGCORAN, KEZIA HOPE BAUL

553 LISONDRA, NEIL MERVYN ACENAS

554 LLAMES, DWIGHT GORIT

555 LLANITA, FRANCISCO JR ABAWAG

556 LOCSON, VIKTORIA MARIAE VARGAS

557 LOMAAD, FRANCIS GEORGE TAGANAHAN

558 LOMAAD, JOHANNA GWENN TAGANAHAN

559 LOPEZ, ADRIAN NONI PAYOYO

560 LORIA, RAJYL PACIS

561 LOSAÑEZ, IRA JANE TATEL

562 LOZADA, ER HARDINAN

563 LUBE, RHUSELL ANN TITULAR

564 LUBGUBAN, KIRK NIÑO SILAGAN

565 LUCES, JASON BUCO

566 LUMANGLAS, JV NEL MIRAS

567 LUMANOG, KIM BENOLIRAO

568 LUMAWAG, JOHN RAYMOND BOCTUANON

569 LUMBRES, JUSTIN ADRIANO

570 LUYUN, ORLANDO JR ROXAS

571 LUZANO, JAN CHRISTOPHER DE GUZMAN

572 MABULAC, MELVIN JOHN KARLO BISCOCHO

573 MACAPUGAY, ROSEMARIE VIZARRA

574 MACAULANG, ABDULRAHMAN KASSAN

575 MADARIMOT, JASPE JR TORREGOSA

576 MAGANGAT, EPHRAIM CORAPAN

577 MAGBALOT, REYMARK PALAFOX

578 MAGBUO, KENNETH DEL MUNDO

579 MAGLINTE, KITZ BRYAN EVANGELIO

580 MAGNO, LAZARUS ITO

581 MAGUNOT, MARVIN PHILIP CALEJA

582 MALACA, JUNIEL ILAGAN

583 MALALUAN, FAMELA MAY AUSTRIA

584 MALIBIRAN, NOREN PIOL

585 MALLARI, RON LESTER CARREON

586 MALOBAGO, JOJIE NASA

587 MALTO, LOWELL MIRASOL

588 MAMAY, MARY GRACE PEREZ

589 MAMITES, MARK JUN GALLO

590 MANALO, CHRISTIAN JAY ARANAS

591 MANALO, IAN CHRISTIAN LASALA

592 MANALO, NONETTE GARCIA

593 MANANGO, GARY VERACES

594 MANANTAN, JOEL BAUTISTA

595 MANAYTAY, JOHN CHRISTIAN TAYONA

596 MANGUBAT, JOHN DAVIS MALABANAN

597 MANGUERA, DARRELL BENDAÑA

598 MANLAPAZ, ABITO III ABADA

599 MANLAPAZ, JOHN RONNIEL PINGOL

600 MANONGDO, MICHAEL JOHN MALLARE

601 MANZON, MARK JOSEPH CABANSAG

602 MARAGAY, ODALYN HARI

603 MARAJAL, MARJAN MALIK

604 MARASIGAN, JHONLEE PLATA

605 MARASIGAN, JOHN LESTER CASTROVERDE

606 MARASIGAN, RJ NECOLE DE VERA

607 MARATA, RUTHERFORD OPIANA

608 MARCELINO, SHERWIN PLAZA

609 MARCOS, EARL FRANCIS VALLADORES

610 MARIANO, CHARMAGNE ROLEX BAUTISTA

611 MARIANO, VERONICA AGUILAR

612 MARIBONG, EDUEL AXALAN

613 MARIQUIT, JULIUS IRVEN ICASIAM

614 MARQUEZ, JHON JORDAN MENDOZA

615 MARTEL, ROCHIEL EDRIN CASTILLO

616 MARTIN, KEITH MICHAEL DELA CRUZ

617 MARTINEZ, LORVIN DIVINO

618 MARTINEZ, ROY BULLAG

619 MARTIREZ, WILBUR BORJA

620 MASACAYAN, JESSE DIMAYUGA

621 MASALAY, SHELA MARIE CABILLAN

622 MASLOG, JEREMY ARIS RIVERA

623 MASONG, MARK BRIAN GELIG

624 MATA, ALEXANDER ARCANGEL

625 MATAWARAN, JACKIELYN GAPUZ

626 MATEO, JUNREY BARAUD

627 MAURILLO, JULMAR

628 MAYOR, BENJIE RUFIN

629 MAÑGUNE, SABRINA ISABEL BARSAGA

630 MEDIL, WILFRED TORRALBA

631 MEDINA, DYAN LOID CELESTIAL

632 MENDOZA, KYLE XHERKXHEZ CASTOR

633 MENDOZA, RICHARD BOBAY

634 MENDOZA, RODGIE LOU POLICARPIO

635 MENDOZA, RYAN MESA

636 MENGULLO, BONN PATRICK LANCISO

637 MENION, WHEMAR TABANG

638 MERCADO, JAMES KENNETH GARCIA

639 MERCADO, JEFFERSON DE MESA

640 MERCADO, MAYENNA SOLOMON

641 MERCADO, REGGAE RAMOS

642 MERCURIO, ARVIN ZETA

643 MINGOY, HERMIN MANLAPAS

644 MIOMIO, MERBOUNNE BEJARASCO

645 MIRAMBIL, JAYLOR MARCIANO

646 MIRANDA, NEIL PATRICK GIO BALUYOT

647 MIRAS, GRACE MILLIONES

648 MISA, RHEY MACALINTAL

649 MISSION, MELVIN JASA

650 MOAÑA, DINDO TUANDO

651 MOLDE, DEHNN MARK YRAY

652 MONTAYRE, JEFFERSON MAGDAEL

653 MONTEALTO, DENNIS VINCE ESMALLA

654 MONTECILLO, RHOXERLAN CANAMA

655 MONTEROLA, JUNRY TATOY

656 MONTOYA, RONALD ESTACA

657 MORALES, JINKY AQUE

658 MORALES, LANCE JOSEPH LABRADOR

659 MORALES, RUBY MAE OCBINA

660 MORENO, CHRISTIAN HERNANDEZ

661 MORTEGA, JHOEBERT JAY PORCALLA

662 MOSQUEDA, DIENO PALANG

663 MUTI, MOHAMMAD YUSOPH MARADIAL

664 NACIONAL, AIVAN PAUL MOJANA

665 NADELA, MARK GLENN CUBA

666 NAPOLES, GHEAN CARLO DURO

667 NARCISO, MARNELLE LIMSON

668 NATANAUAN, JERICKSON AUSTRIA

669 NAVARRA, ERNESTO JR NAVARRO

670 NAVARRA, NELVIN QUISABA

671 NAVARRETE, HAROLD GIL SINGSON

672 NAVARRO, CHARLMAGNE SAMIS

673 NEGRANA, RONALD DE GUZMAN

674 NEPOMUCENO, ABBY ROSE TORRES

675 NIGOS, ANGELO DELEJOS

676 NILLASCA, FREDERICK IAN PENCALIN

677 NOBLEZA, JOSE II DEMATA

678 NOLSOL, CHRISTIAN DOMINISINA

679 NOTA, VINCENT ALLAN MEDRANO

680 NOVEDA, MARK CARLO SORIANO

681 NUÑEZ, JOHN ERIC PAPA

682 OBINA, RENEYET ALOC

683 OBLIGADO, GERBERT LAURENCE TOPE

684 OBOD, JESSIE CESAR

685 OCAMPO, JOSHUA ANGELO MACANDOG

686 OCULAM, LINDON BOY LAWAS

687 OFRECIO, REX JEON CANO

688 OGAÑA, CHARLIE MASAGANDA

689 OJASCASTRO, OSHIN SERAPION

690 OLAN, ESMAEL OLANO

691 OLILA, DEAN ALBERT REYES

692 OLIVERA, CAREN BORROMEO

693 OLLER, JOEY PATRICK EMIA

694 OLMOGUEZ, JOHN GILBERT CARANGUIT

695 OMAÑA, JOPET YU

696 OMEGA, EDBERT DENZO

697 ONDOY, JOHN JONEL MARCIAL

698 ONG, JERECHO FIGUEROA

699 ONG, JOHN VINCENT MIRANDA

700 OPERIANO, ROSNADEN AMAHAN

701 OPOLENTISIMA, JAMEWEIL GALORIO

702 OPOLENTISIMA, JEROME LOPEZ

703 ORAIZ, VENMAR RAMOS

704 ORCULLO, GRANT TEDD JASPER MANGUBAT

705 ORENSE, KRISTINE CA-AY

706 ORIANZA, TONY MICLAT

707 ORILLA, KARL VINCENT PACIA

708 ORTEGA, RADZYN VAN YUZON

709 ORTIZ, JOANA ABREJES

710 OTABLE, KRIS NAPE

711 OTERO, ERVIN PILONES

712 PAGARAN, ANNIE GRACE GARAYANALA

713 PAGUIRIGAN, AXLE TEJADA

714 PAISTE, LORRAINE SARIBAY

715 PAIT, ANGELO BUTAD

716 PAKYO, JEFFREY TALAY

717 PALABAY, GAREDDO ABAD

718 PALACAY, KEVIN ANTONIO

719 PALAGANAS, JERVIN PAUL ARELLANO

720 PALARION, RICARDO III MONTILLA

721 PALIMA, ANNIE DEL NACIONAL

722 PALLEGA, BRYAN LLOYD CUECO

723 PALMA, CARLO LOPEZ

724 PALMES, JOEL BAYLON

725 PALOMARES, MARK JOSEPH NUDALO

726 PAMA, KAISER REX NAHIAL

727 PANAL, MARK JAMES LAURETE

728 PANALIGAN, MARICON CORDOVA

729 PANER, LANCE EZEKIEL REMO

730 PANER, MARCON ROFLO

731 PANES, LAIZA YHEN BALDEVIESO

732 PANGHULAN, EDSEL LAT

733 PANIS, JAY LOUIE BRECIO

734 PANORIL, RAFFY DOBLAS

735 PARCON, ELLA MARIE EBATE

736 PARING, RON JOHNSAN DELICA

737 PASCUA, MARK GUIEB

738 PASCUAL, DOMENICK REBALLOS

739 PASCUAL, JAMAICAH SULIT

740 PASCUAL, PATRICIO JR NACION

741 PATALINGHUG, MARK NEIL AMORES

742 PATAYON, JERALPH BOMBEO

743 PATOS, GEROME LAKILAK

744 PATUN-OG, FRANCIS GIAN

745 PELIGRO, DIOSDADO JR SALES

746 PEPITO, ROBERT CATALAN

747 PERALTA, ANTHONY IRVIN VALDEZ

748 PERALTA, JEREMIAH BASILIO

749 PEREDO, AXL ROSS SADIARIN

750 PEREZ, NEIL PATRICK FLORA

751 PEREZ, PETER PAUL RENDON

752 PERILE, JAMES ELMERSON PASCUAL

753 PERIODICA, ROMEL MAGPANTAY

754 PERMANTE, JAYSON PALLER

755 PEÑA, JEFFERSON ESPINOSA

756 PEÑAFLOR, ANGEL BHERT MANTO

757 PICAÑA, CHRISTIAN PLANA

758 PINOTES, JERICK KHIM KIUNISALA

759 PINTO, CHESTER ALAN CANTO

760 PLANTA, VERMONT GAMOS

761 PLAZA, KRISTOFFER ALJUD CED ISRAEL

762 POBLADOR, REY MARK SAGAYNO

763 POLANCOS, LLOYD JANDEB CANDOL

764 POLINAR, JOHN REYNALD PALMITOS

765 PONCE, JOSEPH DE LA CRUZ

766 PONGPONG, MARK DOFE PAMADA

767 PORNASDORO, CRYSTEL KARL AGUILAR

768 POZON, PATRICK DANIELLE MANGABAN

769 PRADO, JORIL JOSEPH GARCIA

770 PRADO, JULIUS REN

771 PRESTO, EDWARD JOSEPH GARCIA

772 PRONDO, JAYSON PATRONA

773 PRUNA, CARLO PAULO SORIANO

774 PULANCO, JOSEPHINE ABECIA

775 PULMONES, DANIEL RECIPROCO

776 PULUTAN, FERNAND KRISTOPHER ABRIL

777 PUNO, JAPETH CHRYSS DIANSEN

778 PUNZAL, JON RABI PERA

779 QUINTAB, REYANNE TIMAJO

780 QUIOGUE, REUEL FEVIDAL

781 QUIRIMIT, GERROM MALANUM

782 RABANAL, JOE REYNIEL SINGSON

783 RAFOLS, SOFRONIO JR HABAY

784 RAMILLANO, FEHL FRANZ SAAVEDRA

785 RAMIREZ, NEDAN JOHN VALDEZ

786 RAMIREZ, RICKY TATEL

787 RAMIREZ, SYLVESTER FERN CINCO

788 RAMONES, JOHN MARCO ALMEDA

789 RAMOS, JAY-AR MARCELO

790 RAMOS, JAYVIE ANY

791 RAMOS, SONNY BOY VALMEO

792 RAPOSAS, MARCO CHINO QUIRANTE

793 RAZON, PAULYN TEODORO

794 RAZOS, MARK JOEL INOCENTE

795 REBATO, CHARLES ZALDIVIA

796 RELATADO, SAMLOUEL CULIS

797 REPOLLO, JENNY ROSE VERGARA

798 REPOLLO, JORWIN ROJAS

799 RESMA, PEDRO JR PALICPIC

800 REVILLA, ARNIEL ROSALES

801 REYES, CHRISTIAN ISIDRO

802 REYES, DENNIS DICHOSO

803 REYES, FREDERICK ESTEPA

804 REYES, JOHN EPHRAIM MARI CADANG

805 REYES, KENATH PAUL CASTILLO

806 REYES, KEVIN MART PEDRO

807 REYES, MARVIC LORENZ NAMBIO

808 REYES, REDON BOHOL

809 REYNANTE, JOHN ALEXIS LORA

810 RIMANO, KIM MARTIN

811 RIOS, GEOVANNY IRINCO

812 RIRAO, EDCEL GALICIA

813 RIVAS, GREGORIO III COLOT

814 RIVERA, DENN LOUISE MENDOZA

815 RIVERA, IRISH JOY NUECA

816 ROA, MARNI CHINO TAN

817 ROBLES, MARIA FE DELA TORRE

818 ROCO, DAVE AARON BRYLLE MARIN

819 RODRIGO, JOLANZ ANGELES

820 RODRIGUEZ, JERRY JEROME VIVERO

821 RODRIGUEZ, MARK VINCENT BUCCAT

822 ROGAYAN, NEIL ALDRINE PEREZ

823 ROJAS, XYDIA MAE ARMENDAREZ

824 ROJO, ROIEN CARL CASANI

825 ROLLUQUI, CHRISTOPHER LAWRENCE CARITATIVO

826 ROMANO, MA JASMINE NAYRE

827 RONQUILLO, RICHARD MANDIGMA

828 ROSALDA, ERNESTO III MALAPAYA

829 ROSALES, ANAMAE CABANGON

830 ROSALES, ROMARITO BANZON

831 ROSARIO, PETER JOHN TAPDASAN

832 ROSERO, JEMALYN PANGAN

833 ROSOS, THEONY MAQUINTO

834 RUPAL, RAYMON AVISO

835 SABALBARO, CARLO PASCUAL

836 SABELLANO, DARYL EMPACES

837 SABERON, GILBY CLARK QUISAGAN

838 SABRIDO, GIANCARLO ORTIZ

839 SABUETO, PAOLO CANAYON

840 SACAMAY, JONEL LABITAD

841 SACAY, RICHELL JAN CAPAHI

842 SAGAYAP, ANDY LEONARD QUITASOL

843 SALANG, HAROLD DIAZ

844 SALANGSANG, JOHN ERIC VALLADORES

845 SALAZAR, ADRIAN PAOLO ISIP

846 SALAZAR, ARNEL BALBUENA

847 SALAZAR, EUGENE HERNANDEZ

848 SALAZAR, REN KIMUEL AYSON

849 SALAZAR, RONALD JIMENEZ

850 SALCOR, KENNETH MENESES

851 SALDUA, MERILET REYES

852 SALES, JOHN RHEY PONCE DE LEON

853 SALIGUMBA, EDSEL MANALO

854 SALINDONG, RIO GREGORIO

855 SALISE, JESSE JOE GALLENTES

856 SALMAN, MUSTAPHA MUKSAN

857 SALTING, ALDRIN JESALVA

858 SALUNA, STEWARD JOHN BIONG

859 SALVADOR, SHARA MAICA SINCIOCO

860 SALVADOR, THERIC PONCEJA

861 SAMARANOS, KENT MEYLER MALONES

862 SAMILLANO, OSCAR GLENN FERNANDEZ

863 SAMONTE, PATRICIA AMOR ARAGON

864 SAMPANG, BRIAN RHEZ RAVAGO

865 SAN GABRIEL, GODCENT CRIS NIÑO MANALO

866 SANCHO, NELSON JR YBUT

867 SANGCOPAN, RAJIHE HAKIM

868 SANTIAGO, CHRISTIAN RAFAEL CABARON

869 SANTILLAN, NIFFI ANN SEBUERA

870 SANTOS, ANTHONY JOHN BORJA

871 SANTOS, CARLOS BENEDICT JURADO

872 SARABIA, ELISEO JR ALINSOLORIN

873 SARAZA, JANZ PATRICK RIVERA

874 SASI, BRIAN JOHN CALIT

875 SAUMAT, MURPHY TABADA

876 SAZON, JOHN ISRAEL DOROMAL

877 SELUDO, FERDINAND JR CATAPANG

878 SENABRE, FRANCISCO JR FLORES

879 SERIOSO, VALERIO ALIPON

880 SERRANO, JOHN DANIELLE VALENZUELA

881 SESE, ELMOR JR MANANGAT

882 SINANGOTE, MARK DANIEL QUIMOD

883 SINDAY, GREGORIO JR CAGALITAN

884 SISANTE, LUZINIA DE LEON

885 SISON, ELIHU MEYRICK SIA

886 SOLATORIO, DARYLL KRISTIAN MALAZARTE

887 SOLLANO, ROMMEL QUILATAN

888 SORIANO, AL CLINTON MALICDEM

889 SORIANO, ANTHONY OLIVER GARCIA

890 SORIANO, JACOB QUOJIAL

891 SORIANO, JHON RHOLIN ARCILLA

892 SORIANO, KRISTIAN LORD EVAN KANOY

893 SOY, MA KRISTINA BALANGKIG

894 STA ANA, ARJAY MIRANDA

895 SUA-AN, CHARLES VINCENT TAMDANG

896 SUALOG, MYCO LUMANTAS

897 SUAREZ, PAOLO SILVA

898 SUAREZ, ROIJIN GALAURAN

899 SUBILLAGA, JUNDEL MERMONDE

900 SUCALDITO, LOUIE RENZ ASUNCION

901 SUGUITAN, REYBART MADRIAGA

902 SUICO, ANGELICA TALATALA

903 SUSON, JULIUS AMONGGO

904 TABOTABO, MARIJADE ANCOG

905 TABUADA, JETT BELANDRES

906 TABUNAN, JHON DAVID HONREJAS

907 TABUTON, JOSE EMMANUEL CAPISTRANO

908 TADURAN, JAMES BYRON PULGA

909 TAGUIAM, MELVIN ELCHICO

910 TALABOC, JADE MARK JAO

911 TALAY, MICHAEL DALUNGAN

912 TAN, DESIREE ANNE HADJULA

913 TAN, HERNAN ANTIBO

914 TANDINGAN, RICHARD DECILES

915 TANGAYAN, JONICO MABUNAY

916 TANGONAN, NEIL MARCELINO

917 TARNATE, LINDON GARIDO

918 TEJADA, ALEXZA VERONICA SONEJA

919 TELEBANGCO, DAVE TURTOSA

920 TELLANO, MICHAEL MACONDING

921 TENORIO, JERWIN CORNEJO

922 TEOXON, EARL ANTHONY CAPUETA

923 TEQUILLO, ROMEL BUYAN

924 TERRADO, JUDE CARLO GESLANI

925 TIAMZON, RUTH SANTIAGO

926 TIAN, REMO MALINAO

927 TIANGSON, MARIO JR MISLANG

928 TIDALGO, LEOFER SAM COYNO

929 TINO, MA CHARIZE ASPE

930 TISCA, JASON UMALI

931 TIU, JUWIREX TO

932 TOLENTINO, AMIEL VARGAS

933 TOLENTINO, MARK DENNIS CRUZ

934 TOMACAS, DELORDE JR LOMINOQUE

935 TOMO, CHARLES A C MEZOVAL CASANDRA

936 TORREON, JAMES SHOBIE TORREJOS

937 TORTOLA, JAZZ ACE GEORGE ESTAÑOL

938 TRANGIA, IJAY BRAY JR VILLAROSA

939 TRECE, HAZZIEL LLACUNA

940 TRIBACO, EROL JAY RULLAN

941 TRINIDAD, JHONNA SUAYAN

942 TUA, RICKY AUSEJO

943 TUAZON, EMMANUELLE ANTONIO

944 TUAZON, RAPHAEL ERNESTO MERCADO

945 TUBAN, CHRISTELLE MAE VIEJO

946 TULIAO, RICHARD JAY COMETA

947 TUMANENG, HENZEL HERO JR DEL ROSARIO

948 TUNOD, JOHN RAFFY TIGSON

949 TUPAS, MICHAEL IAN UMALI

950 UAL, JOSIAH CORTEZ

951 UBALDE, JESSA CLARISSE SALAMATIN

952 UMALI, DARYL SHANE BATACLAN

953 UMALI, EZEKIEL VIRAY

954 UMLAS, ROMEO JR MERCADO

955 UNGAB, REHVIEN OBIAL

956 URSULUM, OGIE DE LEON

957 UY, CHRISLYN VIC GRANADA

958 VALENCIA, MARK JONEL LATIZA

959 VALENCIANO, JOSEPH RYAN ADAMI

960 VALENZUELA, PATRICK CRIS CUNTAPAY

961 VALERIO, VANETTE CRISOSTOMO

962 VALEÑA, GIO DE VERA

963 VALIENTE, ARJENLY MARIANO

964 VALMONTE, TIMOTHY JAMES ANOS

965 VARIAS, BRIAN JIMENO

966 VARNAL, ADEN ELIZER DELA CRUZ

967 VELASCO, CHRISTIAN MADISON FIDEL

968 VENTURA, NAZARENO DOLENDO

969 VENTURA, RICKY QUIRIT

970 VERDADERO, MIGUEL VALDEZ

971 VERGARA, LHEO RHOME DELOS SANTOS

972 VERGARA, VENJIE NICOLAS

973 VERZOSA, RICKY COSTUNA

974 VILLA, ADRIAN KING ATIS

975 VILLACARLOS, ORLE MAHINAY

976 VILLAFLOR, MARVIN CASTILLO

977 VILLAFUERTE, GERARDO JR CATAM-ISAN

978 VILLAMOR, CHRISTIAN LOUIE MONZON

979 VILLAR, MYLENE PARMISANA

980 VILLARINO, KRENZ KARL EDNAVE

981 VINLUAN, JOMAR MENDOZA

982 VIRAY, MARIO JR VALDEZ

983 VIRTUDAZO, JASON ETA

984 VIVAS, RANIER PETER MADRIGAL

985 VOSOTROS, KYLE UY

986 WARD, ANDERSON JOHN GARRIDO

987 YAP, JUSTINE CARLO AGUILAR

988 YAP, MICHAEL EMMANUEL RAYMUNDO

989 YAP, PRINCE ALBERT OBISPO

990 YNOT, DARWIN OLASIMAN

991 YU, ALFREDO PATRICIO

992 YUSON, JIMMY GARBO

993 ZALDIVAR, NATHANIEL GRIVA

994 ZURBITO, ALEXANDER JR TUMBAGA

NOTHING FOLLOWS———————-