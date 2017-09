Ang Mga Tatsulok ni Susubero

(Ikatlong Bahagi)

Pagdating namin sa palaruan sa plaza, sabay kaming umakyat sa taas ng lambaras. Kahit hindi sabihin ni Tupe, kagaya ko din siyang nag-aabang sa pagdating ni Susubero.

Maya-maya, naaninag namin ang isang lalaking naninilaw ang puting kamiseta. Nakamaong na pantalon at nakayapak. Putok man ang ilalim ng labi nito, gumuguhit ang hintuturo nito sa langit. Maliliit na tatsulok at malalaking tatsulok. Bubulong-bulong na nagbibilang at gumuguhit nang sabay.

Bumaba si Tupe sa taas ng lambaras. Inabot nito kay Susubero ang monay na nasa loob ng bulsa nito. Kinuha ito ni Susubero at agad na kinain.

“Salamat, Bero.Patawarin mo din ako.” ang sabi ni Tupe.Nakatalikod man siya sa akin, alam kong umiiyak siya.

Bumaba din ako sa lambaras at nagpasalamat kay Bero. Kung hindi dahil sa kanya, malamang may masamang nangyari na sa amin. Hindi man namin alam ni Tupe kung ano ang nasa isip ni Bero, alam naming may mabuti itong kalooban. Paalis na kami nang tumigil si Bero sa pagnguya at hinarap kami ng pinsan ko. Nakangiting itinaas ang daliri nito at dahan-dahang gumuhit ng malaking tatsulok sa harapan namin. Wakas …