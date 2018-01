Australian Open women’s champions

MELBOURNE: This century’s women’s singles champions at the Australian Open, the first Grand Slam of the season, after the 2018 final on Saturday:

2018 – Caroline Wozniacki (DEN)

2017 – Serena Williams (USA)

2016 – Angelique Kerber (GER)

2015 – Serena Williams (USA)

2014 – Li Na (CHN)

2013 – Victoria Azarenka (BLR)

2012 – Victoria Azarenka (BLR)

2011 – Kim Clijsters (BEL)

2010 – Serena Williams (USA)

2009 – Serena Williams (USA)

2008 – Maria Sharapova (RUS)

2007 – Serena Williams (USA)

2006 – Amelie Mauresmo (FRA)

2005 – Serena Williams (USA)

2004 – Justine Henin (BEL)

2003 – Serena Williams (USA)

2002 – Jennifer Capriati (USA)

2001 – Jennifer Capriati (USA)

2000 – Lindsay Davenport (USA)