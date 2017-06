Autotelic sa Martes ng Tanghaling Tapat

Pinindot niya ang shuffle sa Spotify playlist. Naalala niya ang sounds na paulit-ulit pinakikinggan nitong nakaraan: Laro (Papunta Pabalik). “Pagsasama natin ay tagu-taguan.” May pataksil na tunog ang nagbabalat-kayong kapanatagan.

Puwede pang pasukan ni Emman ang klase niya, half day. Pero nakahilata pa rin siya sa sofa bed, Martes ng tanghali habang iniisip niya kung anong idadahilan kay Dean Lynne sakaling tuluyan na siyang tamaring pumasok.

Masakit ang ulo? Gasgas na at halos ginagamit na nang lahat sa school para hindi mabawasan ang leave credits.

Masakit ang nagipin? Kakapalinis niya lang sa school dentist nitong isang linggo.

Masakit ang tiyan? Nagamit niya nang dahilan nang ayaw niyang umattend ng ManCom meeting noong isang araw.

Masakit ang dibdib? Ang batok? Tama, ito na lang, sa taba at lawit na bilbil niya, at sa madalas na paghingal, siguradong ito ang kapani-paniwala. Talaga namang inaatake na siya ng altapresyon sa edad na 28, pero hindi ngayon. Tinatamad lang siya ngayong araw.

Gusto niya lang humiga, humilata, gusto niyang damhin ang pakiramdam ng walang pasok, o kaya maglalaro na lang siya. Puwedeng roleta kasi papalapit na ang pasahan ng grades. Puwede ring tagu-taguan kasi naririyan na naman ang mga estudyanteng: “sir, pass po ba ko?” “sir, 4 na grade please,” o mas malala, “sir, bakit po ako F!”

Puwede rin naman siyang mag-billiard o darts sa 2nd floor, kahit mag-isa lang siya, tulad ng dati. Nang dating-dati pang masaya pa siyang nakapaglalaro.

Sa pitong taong pagtuturo niya sa pribadong kolehiyo, hindi naman siya umaabsent. Madalas nga lang, late. Sa bawat term sa isang academic year, pilit niyang hinahabol kahit ang pangalawa sa huli o panghuling klase niya sa bawat araw.

Nasa Vito Cruz sa Taft ang pinatuturuan niyang co-ed na kolehiyo samantalang nasa Tower C naman siya ng SM Jazz Residences nakatira kasama ang alaga niyang si Aso.

Wala pa siyang isang taong naka-move in dito pero pakiramdam niya, dito na talaga siya magtatagal. Malaki ang gym area na tamang-tama sa pagtatanggal niya ng dad bod. Malaki ang swimming pool na may nakahiwalay na para sa mga bata at matatanda, may videoke area rin. Mura din ang paupa sa kanya rito ni Dr. Lhai, propesor sa De La Salle sa Manila na unang beses lang itong pinaupahan. Siya ang unang tenant ng unit na 3 taong pinamamahayan ng alikabok, wala kasing nakatira. Kasama na sa pinaupa ang mga gamit na naririto: TV, ref, microwave, sofa, pati unan at kumot, at marami pang iba.

Madaling puntahan ang unit niya – 1301, tumbok ng elevators A to C. Kaso, ang balcony niya, facing the sun at facing din ang Manila South Cemetery. Nagtatayugang gusali sa taas, himlayan ng mga pagala-galang kaluluwa sa baba. Mga kaluluwang residente ng N. P. Garcia St., ng SM Jazz Mall, at ng SM Jazz Residences.

Your Uber driver is 3 minutes away.

Your Uber driver is arriving now.

Your Uber diver has arrived.

Your driver will wait up to 3 minutes before leaving. Enjoy your trip.

“Sir, d2 n po Uber sa lobby Ent. ng Jazz. AIA28611682. Christian”

“Sa UberPool ba ako nag-book? Ang alam ko sa GrabShare eh,” tanong ni Emman sa sarili niya. Chineck niya ang kanyang Grab: Failed to load booking. Sorry the Grab App is not available at the moment. Please try again later.

“Professor Emman, san na po kayo? D2 na po Uber. Mazda Silver, naka-hazard po.”

“Pababa na po.”

Habang papababa ng elevator, naisip ni Emman, paano nalaman ng driver na professor siya. Ni-load niya ang Uber app. Ayaw gumana kasi walang signal at turned off ang location settings.

Dali-dali palabas, nakilala siya ng lobby guard.

“Sir, kanina pa po riyan Uber ninyo.”

Nilagpasan niya ang guard at hindi na nasagot sa pagmamadali.

Nasa labas nga ang Uber niya. Hingal siyang sumakay. “Pasensiya na po kuya, ang tagal po ng elevator.”

“Okay lang sir, i-pick up ko na po kayo.”

Napaidlip siya habang nasa biyahe. Paggising niya, nasa Jones Bridge na sila papuntang Pier.

“Kuya, bakit tayo nandito? Vito Cruz sa Taft lang ang booking ko, ah!”

Hindi sumagot ang Uber driver.

“Kuya, ihinto mo, bababa na ako rito.”

Ngumisi lang ang driver. “Hindi pwede sir, Pier ang pinned location ninyo eh.”

Nagbago ang mukha ng driver mula maamo at naging nakakaloko.

Binuksan niya muli ang UberApp para i-check ang kanyang trip details at i-report ang driver, o at least i-cancel ang trip na ito. Isa, dalawa, tatlo, mag-load ka na.

Gulat na gulat siya pagkabukas ng Uber App. On-trip ang nakalagay sa account niya pero ang pick up at drop off points ay hindi SM Jazz to Pier kundi Malibay Plaza sa Pasay to SM Jazz. 8 minutes away to your drop off location batay sa map. Pagkatingin niya sa driver seat, wala na ang driver, naiwan siya sa loob ng sasakyan nan naka-child lock. Naka- park sa Sea Oil station, tanghaling tapat ng Martes. At nakita niya ang driver sa kabilang kanto, patawid sa pedestrian lane. Ngumisi pa ulit sa kanya bago tuluyang naglaho sa pagharurot ng mga 10-wheeler truck.

Tumugtog ang stereo sa sinasakyan niyang Mazda: Buntong-hiniga… ang sarap makipaglaro Laro tayo ng mataya-taya… mataya-taya.

WILMOR PACAY 3RD