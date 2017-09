Coseteng strikes at FESSAP

(Part 1)

The Philippine Swimming League (PSL) is blessed to have Anna Dominique Coseteng as its benefactor. Coseteng, a former lawmaker has served the country as member of the House of Representative from 1987 to 1992 and the Senate of the Philippines from 1992 to 2001.

She is now the Chairman of PSL.

Coseteng has contributed for the benefit of and has inspired many coaches, parents and swimmers within and without PSL.

Recently, Coseteng home from a long trip in Washington DC where she met coaches from all over the world attended a FESSAP event at the National Press Club.

I only managed to watch a video clip of her impromptu speech as I was attending the Asean Midget Meet in Singapore at that time.

It appeared that after the FESSAP’s program, Coseteng asked Robert Milton Calo if she could be allowed to have the microphone.

The following is the transcript of Coseteng’s speech during the event verbatim:

“You know that nobody from the Philippine Swimming League was invited to come tonight.

Wala pong nag-imbita sa amin pumunta dito kaya ngayon lang kami – ngayon ko lang nalaman na meron palang awarding.

Sabi ko nga kanina kay Mr. Danny sabi ko, Danny meron ba akong ano certificate kasi baka wala. Kasi kung protocol-wise, pina-upo ako dito pagkatapos lahat meron nang certificate wala ako, sabi ko, siguro kaya hindi kami inimbita kasi baka late na or wala na lang, hindi lang kami kasali, kaya that is the thing that I experienced dito po sa FESSAP.

Pumipigil ako, bakit dahil kay David Ong kasi si David mataas ang tingin ko sa kanya saka kay Alvin.

Kaya hindi ako nagrereklamo, hindi ako nagsasabi pero nandito na kayo lahat. Ang feeling ko kasi pamilya tayong lahat eh. Nakarating kami talaga sa lahat ng Universiade, nakarating kami kahit na piso wala kaming hiningi sa FESSAP. Even one peso we never asked for anything.

We pay our own way, we paid our fees and I am just totally shocked and totally surprised na meron pala kayong inihinan­dang ganito. Ako naman ang punta ko rito para lang makiisa dun sa nanalo ng silver medal at nahiya nga ako wala akong contribution kaya instantly I try to order one lechon to bring here, but this is really very saddening for me because I worked very hard so that we can have a strong delegation, I mean a big delegation and then this is what’s going to happen.

Everytime I asked David, sabi ni David hindi ko alam ‘yan kasi sila na ang gumagawa. Bakit nyo kami pinapahiya? Kung hindi alam ni David, hindi alam ni Alvin, hindi alam ni Danny kung ano ang nangyayari, it’s very unfair.

Kung sino man ang nagpapatakbo, ‘yung mga aninong gumagalaw, ‘wag n’yo sanang sirain ang FESSAP sa ganyan, kasi alam n’yo mahirap magbuo ng organization, at ako naman alalay lang ako eh, nakita n’yo ang pangalan ko hindi lumalabas sa FESSAP kahit na officer, kahit alila, wala akong pangalan diyan kasi OK lang sa akin ‘yun. You don’t have to worry about me.

But you know I’m trying to be magaan for FESSAP kaya hindi ako humihingi ng pera at hindi kami sinusuportahan ng FESSAP kahit na piso, pero Alvin, I am always there to defend FESSAP.

So I hope that everybody malinawagan ninyo na kung itong katarataduhan na ginagawa ng FESSAP na ‘to hindi maganda sa akin iyon at it’s very unfair for David Ong kung ganyan ang ginagawa n’yo, tapos pangalan naman namin ang masisira, di ba?

Kaya I hope na kayong mga staff, ako nakikisama ako etc. but sana ‘wag kayong ganyan.

Nagbuo kayo ng ano, nagbuo kayo ng swimming committee na hindi man lang namin alam na meron palang ganyan. Kumuha kayo ng coach. Yung tatlong coach na ‘yan nanggaling na ‘yan sa amin.

Meron mga iba’t-ibang kuwento na lalabas tungkol dyan sa tatlong coach na kinuha n’yo na hindi namin alam, but as a professional, ako, kaibigan ko pa rin sila, kahit alam ni Ed Galeno ‘yan, nanggaling kayo sa PSL, si Emer alam n’ya yan, si Dennis.

Ako tumulong ako sa anong magagawa kong tulong sa mga anak n’yo, kay Dennis, ang anak ni Dennis, pero wag n’yo kaming lalaspatangin at huwag n’yo kaming babastusin, kasi wala kaming kasalanan sa FESSAP, di ba? Kung pagbibigay lang yan ng diploma, pagbibigay lang ng mga certificate, OK lang ‘yun na ayaw n’yo kaming bigyan o ayaw n’yong iharap sa tao na kami ay sumama sa inyo sa Universiade pero every single Universiade from 2011 up to now, swimming lang ang pinakamalaking delegasyon na hindi nagpabigat sa FESSAP.

(To be continued)