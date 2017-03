Dalawang Tula

Latay ng Labi

Ang umiibig daw dapat ay marahan,

Rosas daw ay rosas tinik ma’y tahimik.

Ang rubdob ng dibdib kahit walang ngalan,

Bumubukal pa ri’t mutawi sa dibdib.

Ang umiibig daw kahit pa lumayo,

O kaya’y humakbang sa hukay o dilim,

Higit na malapit ang bulong ng puso

Kaysa sa pagsiping na gitna ay talim.

Ang umiibig daw minsan ay marahas.

Patulak ang yakap, patula ang sumpa.

Tulad daw sa lasing nadila ay alak,

Ang naninibugho’y punyal ang salita.

Kaya paumanhi’t lumatay ang labi.

Sapagkat hangad ko’y halik ang idampi.

* * *

Kung Isip Ko Sinta’y

May mga Galamay

Kung isip ko Sinta’y may mga galamay;

Kahit ka tumakbo, walang tatakasan,

Kahit ka mandiri ay pupuluputan,

Kahit ka tumikom pilit na hahagkan,

Kahit ka tumakip ika’y didilaan.

Kahit nahihiya, ikaw ay sisigaw,

Pipikit, uungol at magkikikisay.

Kung isip ko Sinta’y may mga galamay,

Habang sinasamba kita’t ginagalang

Sa aking harana at akyat ng ligaw.