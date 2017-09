Dalawang TulaDalawang Tula

Parabula ng Buto ng Mustasa

Nagalit si Malunkya Putta sa di-pagtugon ni Buda sa sandamak na mga tanong tungkol sa usaping metapisikal—Halimbawa: Wala bang katapusan ang mundo? Pagkalagot ng hininga, may libog pa ba ang kaluluwa?

Sinagot siya ni Siddhartha na tinaguriang Buda:

“Walang saysay ang mga usisa mo. Hindi ba ibinuhos ko na ang panahon at lakas sa pagpapalliwanag kung bakit tayo nagdurusa?

Itinuro ko paano natin mababawasan ang kahirapan.

Di ba itinuro ko kung paano malulunasan ang ugaling nagbubunga ng sakit at pighati?Bakit ka nahuhumaling sa mga kaabalahang walang saysay— kababalaghang walang anghang?

Sige, Malunkya Putta, hale ka na’t dalhan mo ako ng isang dakot ng buto ng mustasa….Manlimos ka sa mga tahanang walang namatayan.

Hayo ka na’t baka abutin ka nang gabing magayuma ang dilim at tuloy maligaw ka sa daan.”

* * *

Pagbubulay-bulay ng Isang Petiburgis na Intelektwal

Nang ika-10 gulang, nagnais akong matuto’t maging marunongNang ika-15 gulang, nabatid kong tama ang gurong Mang AndoyNang ika-21 gulang, natiyak ko na ang daanNang ika-30 gulang, nasulyapan ko na ang guhit-tagpuang abot-tanawNang ika-36 gulang, nabilibid ako sa kasong pakikiapid (natiklo, ay malas!)Nang ika-40 gulang, nagpasiya akong pwede nang makipag-sapalarang mag-isaNang ika-50 gulang, bayad na ako sa mga utang at butaw

Handa na akong umakyat sa bundok—Napaglirip sa panahon ng paglalakbay hanggang dito, palipat-lipat ang diwaSa pagitan ng ibong makulay ang bagwis nakatuon sa panaginip at pantasiyaAt isdang nagtatampisaw sa putik, matimtimang dumaranas ng udyok at simbuyo ng damdamin….

Hinahangad ko mula ngayon, sa kabila ng gulo’t panganib ng kapaligiran,Sundin ang dragon ng isip, matimyas na pagnanais makahulagposUpang sa gayon makaigpaw sa bangin at makatawid sa talampas at matarik na dalisdis ng bundokYapos ang ibong pumailanlang at isdang sumisid sa pusod ng kaluluwa.

E. SAN JUAN, JR.