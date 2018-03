Dapithapon sa Speers Point

Dinatnan naming nalalatagan ng gintong sutla ang lawa,

Tahimik at makinang sa takipsilim.

Naghuhulas ng mga tinang kahel at amarilyo

At nabuburdahan ng nagkukumahog na mga lilang ulap

At umaalagwang mga alipatong rubi.

Sa batuhan, gumugulong ang mga diyamanteng

Nakatahi sa umaalon nitong laylayan

At nagpupukol ng malalamig na ningas

Sa pisngi ng mga estatuwa sa esplanade.

Maya’t maya’y humihipo ang hangin

At ligaw na kanaway

Ngunit nananatili ang alpombra ng ningning

Sa paligid ng nakatulos na mga barko

At nakadagang mga itim na pulo.

Dalisay at walang kagusot-gusot ang laot.

Maliban sa biglaang pag-alimbukay mula sa ibayo

At bahaw na atungal ng palayong lantsa,

Sa pakiwari’y ungol ng bathalang naghihingalo

At nakaburol sa maringal na kumot ng ginto.