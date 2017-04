Dionascandal

Nakatulog ang swerte’t,

malas ang namutakti.

Usap tayo’t magkape.

Sige Diona, tahan na.

Ihinga ang problema..

Lungkot ay terorista.

kung loob ay may bomba,

dibdib ko ang maleta.

Kaya’t buksan mo, Diona.

Heto, puso ko’t tenga.

May taksil na nagtarak

sa likod ko ng itak,

p’wedeng sa’yo yumakap?

Sige Diona, tahan na,

may resbak ang barkada.

Pagkatapos gumapang

ng uod, kaibigan.

Nagiging alibangbang.

Oo, kaya’t tahan na.

Sige na’t lumipad ka.

Nulo man yaring luha,

kung puso ay dakila,

búkas ay may biyaya.

Tama, kaya’t tahan na.

Bumulong lang sa alta.

Sa dibdib kong mabigat

at isip na makalat,

jogging lang ang katapat.

Oo Diona, tahan na’t

gigising nang maaga.

Hindi tao, di-hayop

sa mukha ko’y kumalmot,

kung kaya’y sumimangot.

E di’ lungkot, ano pa?

Tahan na, o tahan na.

Bagyo man ang humarang,

mararating ang pampang.

Mata mo lang ang tingnan.

Tahan na o tahan na.

Tumingin sa haraya.

Swerte ma’y nasaabroad

at malas dito halos.

Sa ‘Pinas din kakayod.

Kaya’t tahan na, Diona.

Ako’y hindi lalarga.

Unos ma’y rumagasa

at bumaha ng luha,

palad mo’y aking bangka.

Tahan na’t kumapit ka.

Pag-ibig ang sagwan ta.

Sa batis nitong lungkot

ang puso ko’y inanod.

Salamat sa pagpulot.

Di’ tayo padadala

sa agos nitong dusa.

Tunay ngang itong lungkot

ay baryang hinuhulog

sa alkansya ng limot.

Tahan na, o tahan na.

Libre lang ang tumawa.

Merong nakalaboso’t

sa gusali’y lumukso.

Nakabagsak ng tao.

Tahan na, o tahan na

wala tayong pampyansa.

Pag-asa’y di-masundan

dahil rehas ang ulan.

Tatakas tayo: Hakbang!

Takas na, o takas na,

di’ kelangan ang pyansa.

Deletedna sa isip,

Scandal namin ni ex.

Upload nati’y pag-ibig.

Tahan na, o tahan na,

sagrado ang romansa.

Kung statussa FB

ay sa ex kong salbahe,

ikaw, will you marry me?

Sa aswang nga’t tikbalang,

mutya kang ilalaban.

Sa simbahan pa, Hirang!