FULL LIST: Winners of Binibining Pilipinas 2018

On Sunday night, Binibining Pilipinas crowned six queens anew who will represent the country in the biggest beauty pageants around the world.

The winners are:

Miss Universe Philippines 2018: Binibini No. 20 Catriona Gray

Binibining Pilipinas International 2018: Binibini No. 17 Ahtisa Manalo

Binibining Pilipinas Supranational 2018: Binibini No. 31 Jehza Mae Huelar

Binibining Pilipinas Grand International 2018: Binibini No. 32 Eva Psychee Patalinjug

Binibining Pilipinas Intercontinental 2018: Binibini No. 38 Karen Gallman

Binibining Pilipinas Globe 2018: Binibini No. 19 Michele Gumabao

1st Runner-up: Binibini No. 1 Vickie Rushton

2nd Runner-up: Binibini No. 14 Samantha Mae Bernardo

Complete set of winners during the pageant night held at Smart Araneta Coliseum are as follows:

Special Awardees:

Pitoy Moreno Best in National Costume: Binibini No. 20 Catriona Gray

Miss Ever Bilena: Binibini No. 20 Catriona Gray

Miss Jag Denim Queen: Binibini No. 20 Catriona Gray

Reader’s Choice: Binibini No. 14 Samantha Mae Bernardo

Best in Talent: Binibini No. 8 Shane Tormes

Miss Friendship: Binibini No. 8 Shane Tormes

Face of Binibini (Miss Photogenic): Binibini No. 8 Eva Psychee Patalinjug

Binibining PAL: Binibini No. 8 Muriel Orais

Best in Swimsuit: Binibini No. 20 Catriona Gray

Best in Long Gown: Binibini No. 20 Catriona Gray

Miss Creamsilk: Binibini No. 19 Michelle Gumabao

Top 25:

Binibini No. 37 Patrizia Mariah Garcia

Binibini No. 3 Muriel Adrienne Orais

Binibini No. 31 Jehza Mae Huelar

Binibini No. 17 Ahtisa Manalo

Binibini No. 32 Eva Psychee Patalinjug

Binibini No. 13 Kristie Rose Cequeña

Binibini No. 7 Sigrid Grace Flores

Binibini No. 35 Sandra Lemonon

Binibini No. 10 Kayesha Chua

Binibini No. 26 Wynonah Buot

Binibini No. 15 Juliana Kapeundl

Binibini No. 21 Anjame Magbitang

Binibini No. 4 Ana Patricia Asturias

Binibini No. 23 Ena Velasco

Binibini No. 20 Catriona Gray

Binibini No. 39 Trixia Marie Maraña

Binibini No. 14 Samantha Bernardo

Binibini No. 1 Vickie Rushton

Binibini No. 9 Agatha Romero

Binibini No. 24 Edjelyn Joy Gamboa

Binibini No. 34 Mary Joy de Castro

Binibini No. 11 Aya Abesamis

Binibini No. 38 Karen Gallman

Binibini No. 8 Shane Tormes

Binibini No. 19 Michele Gumabao

Top 15:

Binibini No. 38 Karen Gallman

Binibini No. 3 Muriel Adrienne Orais

Binibini No. 21 Anjame Magbitang

Binibini No. 26 Wynonah Buot

Binibini No. 14 Samantha Mae Bernardo

Binibini No. 15 Juliana Kapeundl

Binibini No. 31 Jehza Mae Huelar

Binibini No. 35 Sandra Lemonon

Binibini No. 11 Aya Abesamis

Binibini No. 17 Ahtisa Manalo

Binibini No. 24 Edjelyn Joy Gamboa

Binibini No. 1 Vickie Rushton

Binibini No. 19 Michele Gumabao

Binibini No. 20 Catriona Gray

Binibini No. 32 Eva Psychee Patalinjug