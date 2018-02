Honda Classic scores

Leading second-round scores on Saturday in the US PGA Tour Honda Classic in Palm Beach Gardens, Florida (USA unless noted, par-70):

137 – Luke List 71-66, Jamie Lovemark 68-69

138 – Webb Simpson 66-72, Russell Henley 68-70, Rory Sabbatini (RSA) 69-69, Tommy Fleetwood (ENG) 70-68

139 – Thomas Pieters (BEL) 69-70, Louis Oosthuizen (RSA) 67-72, Justin Thomas, 67-72, Daniel Berger 67-72

140 – Scott Piercy 70-70, Adam Schenk 69-71, Morgan Hoffmann 67-73

141 – Kelly Kraft 72-69, Keegan Bradley 69-72, Ben Martin 70-71, Dominic Bozzelli 68-73, Stewart Cink 70-71, Jason Dufner 69-72, Tiger Woods 70-71, Gary Woodland 73-68, Alex Noren (SWE) 66-75, Sam Burns 70-71 AFP