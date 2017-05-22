Monday, May 22, 2017
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    By on News

    9143 JAAFAR, ISMAEL JR FAUSTINO
    9144 JABA-AN, MARVIN AMASA
    9145 JABAGAT, FEBRELYN SALVILLA
    9146 JABAS, PRINCES ALMIRA MANSO
    9147 JABELO, DINESSA LENTEJAS
    9148 JABILLO, MALOU CABILDO
    9149 JABILLO, MEZEIL JOY MELO
    9150 JABOLI, GRETCHEL ADZUARA
    9151 JABONETE, JACKIE LOU BACSAL
    9152 JABONETE, REO PACUAN
    9153 JABONILLO, JAYNO PANGGO
    9154 JABONILLO, JULIANNE KAYE ABEJERO
    9155 JABONILLO, KATHELYNN BONTIPULA
    9156 JACA, GWENDOLYN NUEZ
    9157 JACA, RANDY BENUSA
    9158 JACABAN, GENEVIEVE TILLOR
    9159 JACALA, KRISTINE ELIZABETH CASTOR
    9160 JACALAN, JANICE ZABALA
    9161 JACILA, MARY JOY OMBAO
    9162 JACINTO, HEDELYN GLORY ACOB
    9163 JACINTO, JHUMAR MIGUEL
    9164 JACINTO, JOEFREY ALEJANDRO
    9165 JACINTO, RONNELL NUÑEZ
    9166 JACO, JARRLYN LAW PAGUNTALAN
    9167 JACO, JESSA MAE GONZALES
    9168 JACOB, FIRMLY VARONA
    9169 JACOB, JENNELYN ANTIQUIERA
    9170 JACOB, JOEL AGBANLOG
    9171 JACOBE, ROSEMARIE CONSTANTINO
    9172 JACULBE, NORFILI ESPEREZA
    9173 JADIE, ACEJAN LASCUÑA
    9174 JADLOC, ACENETE CABANTAC
    9175 JADULCO, MARY GRACE DIMAKILING
    9176 JAEL, LORAINE MAE GONZAGA
    9177 JAEN, JOSIE BERGANTINOS
    9178 JAGOPA-AS, LYNETH ALEGADO
    9179 JAHARAN, AMEER-HAN ABDUSALAM
    9180 JAHURAN, ROSENIWATI KINSUAN
    9181 JAI, MOHAMMAD KHALID ABDUL
    9182 JAIM, JOFEL JOY TERANTE
    9183 JAIME, AVELINO JR DE LA CRUZ
    9184 JAIME, JEAN LAUS
    9185 JAIMIN, AYARA HARISUN
    9186 JAIN, CHERRYLYN GREGORIO
    9187 JAINAR, SHARON JOY SARONA
    9188 JAINUDDIN, FATMA AUD
    9189 JAIYARI, AIYESHA AMIL
    9190 JAKOSALEM, LIEZEL BERGONIA
    9191 JALA, HAZEL MANUALES
    9192 JALAGO, EDRIC LUNA
    9193 JALALON, LUCIA TANDINGAN
    9194 JALANDONI, ARALYN ALEDO
    9195 JALANDONI, EDEN VILLAMONTE
    9196 JALANDONI, ROVILY MIRANDA
    9197 JALBUENA, FRAMELA GERALDINO
    9198 JALECO, CHARIS VALERIE TUMBAGA
    9199 JALECO, KEYNETH JAY TORRES
    9200 JALIL, SHOJEN KUSIN
    9201 JALIPA, ELLERY NULLADA
    9202 JALMAANI, KATHRYN MERIN
    9203 JALMASCO, LEMUEL JAMES DICHOSO
    9204 JALOS, BRYAN SAGUID
    9205 JALOS, PATRICK JAMES ALCOMENDRAS
    9206 JALUAG, NIRVANA ISIS EPONG
    9207 JAMAD, FATIMA AMING
    9208 JAMAGO, MARY GRACE CAHILIG
    9209 JAMAL, JAMALICA ALI
    9210 JAMAN, SHIELA TOPSAN
    9211 JAMANDRE, HONEYLYN DELA CRUZ
    9212 JAMBALOS, GRACE FETIZANAN
    9213 JAMIAS, GENEVEIVE OBCIANA
    9214 JAMIG, GLADYS SANTIAGO
    9215 JAMIL, HAFSA ALI
    9216 JAMILANO, KRIZZIA ROBEL
    9217 JAMILI, GENEVA LARON
    9218 JAMILI, JOSHUA BUSARAL
    9219 JAMISAL, MICHAELA DIAZ
    9220 JAMISON, CATHERINE JANE DELFIN
    9221 JAMON, MICHELLE SETENTA
    9222 JAMORA, KRISTINE RUAZA
    9223 JAMORA, LALAINE MAE ANDRINO
    9224 JAMOROL, RUZZIL MEDADO
    9225 JAMPIL, KATHRYN MAE TIBURCIO
    9226 JANABBIL, SAIK CALVIE BALUAN
    9227 JANADIL, MERNILIZA BERNARDO
    9228 JANAIRO, JHOESTER MICHICKO EVELITO
    9229 JANAP, JURY FHEL FABITO
    9230 JANCORDA, MEI KRIS PANDIAL
    9231 JANCUA, MARY JOY BALLESTA
    9232 JANDAYAN, DONNA MARIE PEROTE
    9233 JANDAYAN, GEIZA FAITH SALCEDO
    9234 JANDOQUILE, KRIS SAN OCHEA
    9235 JANDULONG, MYCE RECTO
    9236 JANER, JENNIFER COLIS
    9237 JANGAO, MARK JACOB CAGATA
    9238 JANOLINO, CHARIE JEAN TOMARONG
    9239 JANORAS, ROGER CABULAO
    9240 JAO, IRISH JOY HAGOS
    9241 JAPA, JUDELYN BURGOS
    9242 JAPAL, AMY CARIAS
    9243 JAPITAN, JOYLYN MANANQUEZ
    9244 JAPITANA, LORRAINE JAMERO
    9245 JAPOS, WILFREDO ALVAREZ
    9246 JAQUEZ, JAMAICA NAVARRO
    9247 JARA, AMIE GONZALES
    9248 JARA, SABINA CORREA
    9249 JARABEJO, JULIE ANN
    9250 JARABO, JANSEN ROY DOMINGUEZ
    9251 JARALES, ENA JESSA KRISTINE ROLLAN
    9252 JARALVE, JADE ALYNN TEVES
    9253 JARALVE, RIZA BAJE
    9254 JARAMILLA, EVELYN OSARRAGA
    9255 JARAPAN, JENNIFER QUILANTANG
    9256 JARAPAN, MARISSA LEPALAM
    9257 JARAPAN, SALVE LEPALAM
    9258 JARAVATA, ROBERTO SANTOS
    9259 JARDELEZA, JOSHUA MARLO SOLIS
    9260 JARDENICO, KENNETH MARK FELOMINO
    9261 JARDIN, DAN VIRGIL MORALES
    9262 JARDIN, JEAN CYRELLE ENVASE
    9263 JARDIN, PABLO JR CADAG
    9264 JARDIN, PAUL PORFIRIO JR MANAGO
    9265 JARDIN, ROVELYN TAMARION
    9266 JARDIN, YUORICK ADVINCULA
    9267 JARINA, STEPHEN LANZ BILAOS
    9268 JARITO, MARICEL DEGUIA
    9269 JARO, STEPHEN JAKE AGUILAR
    9270 JARON, ARCELI TAMOR
    9271 JASARENO, ANNE LORRAINE ALIAS
    9272 JASARENO, ROSE ANN CRUZ
    9273 JASON, ADNIS TADIA
    9274 JASON, GENALIN MADREDANO
    9275 JAUCULAN, EDETH TESS ALQUIZAR
    9276 JAUCULAN, JOANNA BAGNOL
    9277 JAUDDIN, MARYAM AMINA TAHAMAD
    9278 JAUOD, JAY EVANGELISTA
    9279 JAURIGUE, JEROME MIGUEL
    9280 JAURIGUE, SHANNEN MONTEMAR
    9281 JAVA, CHRISTINE FAITH SECOSA
    9282 JAVA, ELMEDA JALECO
    9283 JAVATE, JAYPEE CODERA
    9284 JAVATE, MARIBEL CLAVERIA
    9285 JAVELONA, ATT KINNS KRISTIAN VIOLAN
    9286 JAVIER, AIMEE JANE COMIA
    9287 JAVIER, AUREA CARAAN
    9288 JAVIER, DANLYZ BAUTISTA
    9289 JAVIER, EMILYN LAGOD
    9290 JAVIER, GLOISA ENRIQUES
    9291 JAVIER, JADEMA PEÑARUBIA
    9292 JAVIER, JESSA MAGDAYAO
    9293 JAVIER, JOIE EIMERENE HALLARE
    9294 JAVIER, JOSEPH CRYMSON MAMARADLO
    9295 JAVIER, JOSHUA OBENA
    9296 JAVIER, JOSHUA STA ANA
    9297 JAVIER, MARC ERNEST ANDO
    9298 JAVIER, MOMAR TORIBIO
    9299 JAVIER, NERISSA CAMPANER
    9300 JAVIER, NOAMI ORINDAY
    9301 JAVIER, NORLYN CLEMENTE
    9302 JAVIER, SHARON MAY GUERRERO
    9303 JAVIL, JOYLYN FUNDAL
    9304 JAVILLO, GENALYN LAJO
    9305 JAVILLONAR, MARJO JAVILLONAR
    9306 JAVINEZ, TESSIE SOLIVA
    9307 JAVONITALLA, JUVY ADUANA
    9308 JAWELE, GRACE SUSARNO
    9309 JAWID, MARIA JOCELYN GARCIA
    9310 JAWOD, MICHELE CUAMBOT
    9311 JAYAG, ANALYN ALBORES
    9312 JAYANI, PADZMAHAL GRACIANO
    9313 JAYLO, JOHN CARLO VEGA
    9314 JAYME, LENIELYN BUGTAY
    9315 JAYME, LEONEDES PELAJE
    9316 JAYME, MARIA FE PARDO
    9317 JAYOMA, HELEN DE LEON
    9318 JAZO, JASTINE JESSEN PALMA
    9319 JAZUL, ALBERTO III DELA CRUZ
    9320 JAÑALA, MARY CLAIRE BAJE
    9321 JEBULAN, MARINELLE CASTILLO
    9322 JENSEN, PAT MILLEY GALOLO
    9323 JEREZ, MARK JAY YOLIM
    9324 JERUSALEM, JHON ALBERT TAMAYO
    9325 JESUITAS, CARMINA FE VALDEZ
    9326 JIANA, NORWATI KANYANG
    9327 JIMENA, MECALLA BARBARA ISRAEL
    9328 JIMENEA, JOHANNA KAY BUGNA
    9329 JIMENEZ, ANNTONETH RONDINA
    9330 JIMENEZ, ANTHONY JOHN AVILES
    9331 JIMENEZ, CAMILLE BONIFACIO
    9332 JIMENEZ, ELSIE JOY PIMIENTA
    9333 JIMENEZ, GODPRAY TATAD
    9334 JIMENEZ, JANELIE ALVARICO
    9335 JIMENEZ, JASMIN PATALETA
    9336 JIMENEZ, JASMINE LIZ COSAPE
    9337 JIMENEZ, JENNILYN BUCAO
    9338 JIMENEZ, JESSICA CORALES
    9339 JIMENEZ, JESSICA NARITO
    9340 JIMENEZ, JOCELYN ORDONIO
    9341 JIMENEZ, JULIE MAE LAJERA
    9342 JIMENEZ, MA CIELITO ANNE LIBAO
    9343 JIMENEZ, MA PILAR EMBRADO
    9344 JIMENEZ, MARTHEL FABIANA
    9345 JIMENEZ, MELANIE MARTEJA
    9346 JIMENEZ, NORALYN TESORO
    9347 JIMENEZ, RJ KENNEDY TOME
    9348 JIMENO, IAN ROY ENCARNADA
    9349 JINO-O, GEORECEL RIO
    9350 JO, AILEEN JOY PABILONA
    9351 JOAQUIN, DISA LAUREANO
    9352 JOAQUINO, AL VENCENT OCON
    9353 JOCSON, JEANLY ARANDIA
    9354 JOCSON, REYMELYN SEDA
    9355 JOLAMPONG, JEAN NHIEL SARAOS
    9356 JOLIPAS, LEA LOPEZ
    9357 JOLO, JOAN LAGDAMIN
    9358 JOMAO-AS, JANELLE PONTOY
    9359 JONAS, JAY MAR GARCIA
    9360 JONTILANO, CHARIE GRACE JUANITAS
    9361 JORDAN, EUNICA SHAYNE VASALLO
    9362 JORDAN, GERALDINE AGRAVIADOR
    9363 JORDAN, MICHELLE PEREZ
    9364 JOROLAN, ROSALEE BAGCAT
    9365 JORQUIA, MARCHIE ANN HERMOSA
    9366 JOSE, APRIL GRACE SABAYSABAY
    9367 JOSE, ARJEL GUTIERREZ
    9368 JOSE, CRISSTEL MALCAMPO
    9369 JOSE, EDMALYN ALICOBEN
    9370 JOSE, JULIUS CHARLES JALOVA
    9371 JOSE, LOUIE BAZAN
    9372 JOSE, MAYCEDELLE ESCUETA
    9373 JOSE, MELVIN JOHN HERRERA
    9374 JOSE, NENITA MAGARRO
    9375 JOSE, REALIZA VICENTE
    9376 JOSE, RENE GARCIA
    9377 JOSE, RUBILYN DE LA CRUZ
    9378 JOSEPH, JANICE ANGCO
    9379 JOSOL, MALYN MIRA
    9380 JOSON, PRISCILA ANDAYA
    9381 JOVELLANOS, LEO MENDOZA
    9382 JOVEN, ANGELICA PALCON
    9383 JOVEN, CHRISTOPHER II NACARIO
    9384 JOVEN, LENIEL MAE AGURA
    9385 JOYGOS, JORJEAN GALLO
    9386 JOYNO, ANA MAE ENCINARES
    9387 JOYO, JONATHAN AMITH
    9388 JOYO, SHAINA JEMENIZ
    9389 JUABOT, BABE JANE SOLERA
    9390 JUAMIS, GLADYS MONTECILLO
    9391 JUAN, JANE PADILLA
    9392 JUAN, MARY JANE GALE
    9393 JUAN, MYLENE CUSTODIO
    9394 JUAN, REGINA LAPID
    9395 JUAN, ROCHELLE MAE LICTAG
    9396 JUAN, RONALYN PALAGOD
    9397 JUANE, MARC SAMUEL LAVARIAS
    9398 JUANES, ROBERT ZIPAGAN
    9399 JUANGA, EZRA KENNETH CAUSO
    9400 JUANILLAS, RUBELYN TAYER
    9401 JUANILLO, REA CHARMAE MARGAREJO
    9402 JUANINO, MONICA RIVERO
    9403 JUANITE, HANNAHLEA SUNIT
    9404 JUANITE, PRECIOUS PEARL TECSON
    9405 JUANITO, OLIVE JANE REVILLA
    9406 JUANZON, ANNA MALYN DONIÑA
    9407 JUAREZ, JOSIE LOU HALICHIC
    9408 JUAREZ, JUSTIN ROSE MENDEZ
    9409 JUAREZ, VIVIEN PERDIGON
    9410 JUAYNO, JUDY MAE GREGORIO
    9411 JUBAIL, NURHADZEE LEE
    9412 JUCOY, APRIL MARIE VINCHELLI APUHIN
    9413 JUDAVAR, AISA BIGUEJA
    9414 JUEZAN, HANNA VIN WALES
    9415 JUGANAS, EAN ETHEL ANCHETA
    9416 JUGOS, SIDNEY MORALES
    9417 JUL, ARLENE BAAKAL
    9418 JULAILI, MAIDA ABDU
    9419 JULAINE, SHARY JYLL CAPUTOLAN
    9420 JULAPONG, JUNRY LINOGAO
    9421 JULATON, MA NOVA LEE TAMBOLERO
    9422 JULIAN, AIRISH TULIAN
    9423 JULIAN, ANGELICA MARAMBA
    9424 JULIAN, ARNELYN BERSANO
    9425 JULIAN, JESSA TAGARA
    9426 JULIAN, WENDY MARIE VOCAL
    9427 JULIANE, NICOLE JOY CAANCAN
    9428 JULIANO, RACHELLE TUTAAN
    9429 JULIANO, RICHELLE CAINGLES
    9430 JUMALON, HYACYNTH SUICO
    9431 JUMALON, MARVIN CANENCIA
    9432 JUMAMIL, GLAIZA LYN LAPINIG
    9433 JUMAMIL, JIMMY MONGIT
    9434 JUMANGUIN, NESSYL BOLTRON
    9435 JUMANTOC, REYLITO DELA PENA
    9436 JUMAO-AS, JOY GRACE ALILIGAY
    9437 JUMAO-AS, NICO TAGAYON
    9438 JUMAWAN, CHARLENE VELEZ
    9439 JUMAWAN, REYSIELYN MARASIGAN
    9440 JUMAWAN, ZYXELL MARTISANO
    9441 JUMAWAY, ROSE MARIE FUERTES
    9442 JUMAYAO, JEISHA JOIE ACMA
    9443 JUNGCO, DIANE LYN MARQUEZ
    9444 JUNGCO, ROMEO PIMENTEL
    9445 JUNI, KIMBERLY AJIAS
    9446 JUNIO, CARISSA PRESTOZA
    9447 JUNIO, CLARISSE DANIELLE ROSENTO
    9448 JUNIO, JENEBOY ROSARIO
    9449 JUNIO, JENNIFER RAMIREZ
    9450 JUNSAY, CHARMAINE LEGISLADOR
    9451 JUNSAY, JUVINELL PACHECO
    9452 JUNSAY, MAEBELLE HUBO
    9453 JUNSAY, SHEILA MAE GALAN
    9454 JUNTILLA, JHONNA BELLE VELASCO
    9455 JUNTILLA, MA JERRYLEN BALAORO
    9456 JUQUIANA, STEFFAN-MAE CORTEZ
    9457 JURADO, CHRISNA ATUP
    9458 JURADO, GEMMA GUNTING
    9459 JURANE, RAYMART TAGURAN
    9460 JURIDICO, JENNYLEN SUPERA
    9461 JUSAY, JING-JING HERNANDEZ
    9462 JUSAY, MARY ROSE MALALUAN
    9463 JUSOY, MARY ANN MUNDAN
    9464 JUSTINIANI, DAISY VILLAROSA
    9465 JUSTINIANI, JOHN PAUL CUSTODIO
    9466 JUSTINIANO, LOVELYN ROGERO
    9467 JUSTO, DIANNE ROSE PETRAS
    9468 JUTBA, CHECHIE BUNTAN
    9469 JUTBA, ISRAFEL ABELLAR
    9470 JUYO, ELLAINE MAE LLANES
    9471 KADDAM, ALIA MAING
    9472 KADIL, AL MALIK DESPUES
    9473 KADUSALE, SANTIAGO JR RETES
    9474 KAHBATA, JAIRA MUKASLAL
    9475 KAIRAN, MOHAIDER JANNARAL
    9476 KALAW, ORLANDO NORA
    9477 KALI, NORMINA CARUDIN
    9478 KALIM, RADZMA ANTASARI
    9479 KAMAMA, ROHAINA GALMAK
    9480 KAMDON, REYNAN MONSERATE
    9481 KAMENSA, SALAMAH MALIGA
    9482 KAMID, LANGKAHURA BAGADI
    9483 KANAPIA, FEBRAIDA CAMSA
    9484 KANAPIA, MAYMONA ESMAEL
    9485 KANAPIA, RAIDA MANGILALA
    9486 KANTALA, RHISTY GORIO
    9487 KARAGDAG, MA HELEN MADRAZO
    9488 KARAY, ALNAZHER ANIK
    9489 KARIM, AHMAD DUB
    9490 KARIM, AINILYN ORIN
    9491 KARIM, MARBIAH ROMANGCAP
    9492 KASAN, SARAH GUIOMLA
    9493 KASILAG, LOGINNE BORAL
    9494 KASIM, MERISSA SAIYARI
    9495 KASIM, SHEILA EJANDA
    9496 KATAGUE, IVY GRACE ORIGEN
    9497 KATIGBAK, MARIA CELEDONIA MAGTIBAY
    9498 KATIMPO, HELEN ORBISTA
    9499 KAUNAYAN, PAJERNA JUMALA
    9500 KELEY, ROMEO BANGAW
    9501 KEMPIS, STEPHEN ANAVISO
    9502 KENEPT, FRAULIEN MANACHAO
    9503 KIAKI, FRANKLIN POL MENDOZA
    9504 KIAT-ONG, THELMA AWAS
    9505 KIDANGEN, MELODY TEGWA
    9506 KIERULF, ALYZZA NICOLE MAY
    9507 KILAKIGA, ANGELO BONIFACIO
    9508 KILING, REALYN IDALA
    9509 KILLIP, JASMINE DUMAPIS
    9510 KIM, KATHERINE MIRANDA
    9511 KIMAYONG, MERLYN BIDANG
    9512 KIMAYONG, RACHAEL FRAGATA
    9513 KIMBATOY, CRISANTA DAPYAWEN
    9514 KIMMAYONG, JULIE ANN BULATAO
    9515 KING, JESY ROSE DE VERA
    9516 KING, MA LOURDES LITANG
    9517 KIRAM, SAMRAH IBRAHIM
    9518 KISSAIE, FATIMA DELWERIZA SAKILI
    9519 KIT, JIMMIE BOY LORESCO
    9520 KLAW, NORIJAH TUKAS
    9521 KONG, MARK ANTHONY OFONDA
    9522 KRUK, ROSALIE FAUSTINO
    9523 KUAN, EUNICE NIEVES EREDIANO
    9524 KUMAR, CHRISDAYLE ANTONIO
    9525 KUMAYOG, DYAB ABAD
    9526 KUSAIN, EMRAIDA KAMENSA
    9527 KUTIN, JANESSA BATUA
    9528 KWAN, DENKY MOLINA
    9529 KWAN, NATTY JANE BARQUILLA
    9530 LA VEGA, DARRYL RAY MARTELINO
    9531 LABADAN, DEROWILYN LOMONGO
    9532 LABADIA, VICENTE JR BERI
    9533 LABADO, CRISANTA NALDOZA
    9534 LABAGNAO, ARIEL DEAÑO
    9535 LABAJO, JETRIL IBAÑO
    9536 LABAJO, JOCELYN CANEN
    9537 LABANDELO, EARL JUDEA TONGSON
    9538 LABANES, NYDIA MAE FARO
    9539 LABANG, CHARNET ADRIANO
    9540 LABANIEGO, JENNYLYN MALLARI
    9541 LABANON, DENMAR ORIEL
    9542 LABANON, MICHAEL ESPARAGOZA
    9543 LABAO, MARTIN KIEFER SALVA
    9544 LABARCA, LEONALYN GUTIERREZ
    9545 LABARETE, AILENE LASONA
    9546 LABARO, RODNEY LLANOS
    9547 LABASTIDA, KAREN PERALTA
    9548 LABASTIDA, MARY JOY ESID
    9549 LABASTILLA, SARAH MAE BAGUIO
    9550 LABASTILLA, SUSANNA ROSE ALMADIN
    9551 LABAWAN, LOVELY JEAN MELLORIA
    9552 LABAY, MARIBETH DAGOHOY
    9553 LABAYANDOY, LOPE JR DEYTO
    9554 LABBAO, MARYMEL ATIENZA
    9555 LABE, MARJUN DIZON
    9556 LABENIA, JOYCE JANEO
    9557 LABEREZ, GENEVIEVE ROXAS
    9558 LABIDO, JULIEROSE BANTILAN
    9559 LABINE, HAIDEE LIGUTAN
    9560 LABITAD, LIZ PETOGO
    9561 LABITAD, NOVERLITA GACUS
    9562 LABOG, EDLYN AN
    9563 LABOG, LAURENCE JEAN ESPINOSA
    9564 LABON, ARZIMA BAKIL
    9565 LABONG, GISELLE CORDOVA
    9566 LABOR, ELTON JAME TACUJAN
    9567 LABOR, JOEL ARMADA
    9568 LABORADA, GERLIE FE SANCHEZ
    9569 LABORDO, MISCHELLE OCAMPO
    9570 LABORDO, NIÑO ARCHIE SAYSON
    9571 LABORTE, ALFREDO
    9572 LABORTE, MA JANE CIANO
    9573 LABOS, GRACELA RABANG
    9574 LABOS, MARJUREY CLATA
    9575 LABRADA, GEMMA ABLAY
    9576 LABRADA, JOSHUA ANDRADE
    9577 LABRADO, FROILAN APAAP
    9578 LABRADO, LOREVEE BARONDAY
    9579 LABRADOR, CHERRY MAE FELISILDA
    9580 LABRADOR, MARICEL DE JESUS
    9581 LABRADOR, PRECIOUS MORATILLA
    9582 LABTIC, JANE SAIT
    9583 LABTO, BABY LYN BUHAT
    9584 LABUAC, RUTH COLINAYO
    9585 LABUDON, NORHAYLEN TARZAN
    9586 LABUGUEN, ANTONIO JR ACOB
    9587 LACABA, MARK ANTHONY CADALIN
    9588 LACADEN, JOENEL BULAN
    9589 LACADIN, MARK ALLEN LAMBINO
    9590 LACAMBRA, JENNY GALVAN
    9591 LACANDAZO, MARY GRACE CELES
    9592 LACANDULA, BONNAVIE DELLISEN
    9593 LACANILAO, LOUELLA MARCELO
    9594 LACANLALE, ROXANNE PRINCESS JASMINEZ
    9595 LACANO, ANTONETTE VILLEGAS
    9596 LACAP, CHARLENE BULAJAN
    9597 LACAP, JANELA MAE TIGLEY
    9598 LACAP, JULIE ANN TORRES
    9599 LACARA, ANGIE LARGO
    9600 LACASTE, MARY GRACE ENCARNACION
    9601 LACASTESANTOS, JHOANNA MARIE ALVIAR
    9602 LACBAYEN, JEAN NAMUAG
    9603 LACBAYEN, JOBELL BERGULA
    9604 LACBAYO, GILBERTO POSESANO
    9605 LACDAO, MARY CRIS DOINOG
    9606 LACDO-O, BATCHIBA RAMIRA
    9607 LACEA, DORIS ACLAN
    9608 LACEDA, REGINALD GREGIENOR EGOY
    9609 LACERNA, BASILISA LOMO-OS
    9610 LACESTE, JERRY MILLETE
    9611 LACHICA, EDLYN ANGELES
    9612 LACHICA, ETHEL MAGBANUA
    9613 LACHICA, MA SHELLA INOCENCIO
    9614 LACIDA, NESTLE RECAPENTE
    9615 LACISTE, MANILYN MALANAO
    9616 LACORTE, JAZEL JAVIER
    9617 LACSAMANA, MARIA KRISELDA GARCIA
    9618 LACSAMANA, REIKO MARIANO
    9619 LACSAYAO, NOVA CHARLOTTE BALAGON
    9620 LACSINA, MARGIE BALLESTEROS
    9621 LACSON, MARA ELLYN HARO
    9622 LACSON, ROHWEN JUSTIN FELIX
    9623 LACSON, WILMA MIRANDA
    9624 LACUATA, EDUARDO JR EUGENIO
    9625 LACWASAN, MARICRIS GUTIERREZ
    9626 LADAN, JANINE CAYA
    9627 LADAO, DANILO JR TALISEO
    9628 LADAO, JOMAR EAGLE CALMA
    9629 LADE, JOSSANA ELVIE AZARCON
    9630 LADERA, FRENDIE SAPUNGAN
    9631 LADERA, NIKKO LYNN FERRER
    9632 LADERAS, ANNALIZA BOLIS
    9633 LADESMA, JUVY IMEE ADA
    9634 LADICA, CHERRY JANE TUMULAK
    9635 LADIERO, MARY GRACE ORDONIO
    9636 LADINES, ESTHER MARIE BUOT
    9637 LADJAHASSAN, FAWZA H ASLI
    9638 LADLAD, CHRIS MERRY VERSOZA
    9639 LADO, MARTHA GIRLYN PATRICIO
    9640 LADRILLO, IVY CRISTY ALMARINES
    9641 LADRINGAN, KELVIN FUSILERO
    9642 LAFORTEZA, MA RILET MAELEEN CRUZ
    9643 LAGAHID, ROMA NIOG
    9644 LAGARTEJA, JOE GALAS
    9645 LAGAS, CHARMAINE JOYCE PELIÑO
    9646 LAGASCA, ANSELMA LICADANG
    9647 LAGASCA, RAFAEL JOSEPH AGUILA
    9648 LAGAT, JINDY MAE ELEMENTO
    9649 LAGATA, SANDY TISOY
    9650 LAGAYAN, EDUARDO JR CASTILLO
    9651 LAGBAS, JINEFER DANQUE
    9652 LAGGUI, DANNY BOY DAPAR
    9653 LAGLEVA, MARY GRACE CAMERO
    9654 LAGMAN, ATHENA SIA
    9655 LAGMAN, CLARISA ANTIGO
    9656 LAGMAN, JAYSON PINPIN
    9657 LAGNASON, FLORA MAE BARCENAS
    9658 LAGO, MERCY JOY MANUTA
    9659 LAGO, ROJEGARMIL CARIO
    9660 LAGOD, MARY ANN ALERTA
    9661 LAGOS, ROCHELLE
    9662 LAGRAN, CATHERYN UNARCE
    9663 LAGRAN, ERNALYN RUMBAOA
    9664 LAGRIMAS, IRENE DY
    9665 LAGRIMAS, RHYANALYN VICENCIO
    9666 LAGRIO, LARRY JOE BALAYA
    9667 LAGRISOLA, LORD EILEEN MEDENILLA
    9668 LAGRITA, HENRY MALINAO
    9669 LAGROMA, ETHYL CELERINOS
    9670 LAGROSA, MA JENOVIL TIRANO
    9671 LAGROSA, SHELLA MAE LAMBOT
    9672 LAGSAC, SHEILA BIAGO
    9673 LAGTO, JEAN ROSE CARAIG
    9674 LAGUA, ALADIN GARCIA
    9675 LAGUILLES, LESLIE BORJA
    9676 LAGUINDAB, SAMSARAH ACMAD
    9677 LAGUINDAB, SITTIE ASLIAH MACAAGIR
    9678 LAGUING, ROSALIE LAUNIO
    9679 LAGUISMA, MARICEL QUINTILLA
    9680 LAGUITAO, VINCY BONA TACCAD
    9681 LAGUMBAY, DARYL GAÑERA
    9682 LAGUMBAY, MARIJUL BITANG
    9683 LAGUNA, JEALINA PASCUA
    9684 LAGUNA, MARJELYN TATLONGHARI
    9685 LAGUNAY, GENIE MACASLING
    9686 LAGUNDAY, DEXTER ESCALTEN
    9687 LAGUNDINO, ELAINE PORTIA SIABABA
    9688 LAGURA, CINDY BARADILLO
    9689 LAGURA, REGIE CAMBALON
    9690 LAIDA, MA TERESSA GUMANID
    9691 LAIT, CRISHALYN LACUARIN
    9692 LAJO, GLORY ANN BOLHAYON
    9693 LALAGUNA, ARCEL JANINE ALTAREJOS
    9694 LALANTACON, MIA LEI BAGSIC
    9695 LALIA, SITTI JIHANNE ACEVEDA
    9696 LALIMOS, LYRAH FUENTES
    9697 LALINJAMAN, ABDULNASSER AMIRUL
    9698 LALO, RAISA HARMONY CHOMAPOY
    9699 LALU, RICHARD OWEN DINEROS
    9700 LALUZ, SID ANJELLO EVANGELISTA
    9701 LAMA, INEE SARRAH DULLESCO
    9702 LAMADORA, MERNILYN TORRES
    9703 LAMADRID, BRYAN SABIJON
    9704 LAMAN, ILAILA MATIAS
    9705 LAMAN, JULIET ABUNDA
    9706 LAMANERO, CHERRY MAE MORANDANTE
    9707 LAMANILAO, LUZCHEL VILLARIN
    9708 LAMATA, RONALD SAN JUAN
    9709 LAMATAO, NERAM PUNZALAN
    9710 LAMAY, REYNEL CABUG-OS
    9711 LAMBA, MIEZL JANE AMEDINA
    9712 LAMBAC, FERDINAND ADAM ANINION
    9713 LAMBAN, ROSENDA SABIJON
    9714 LAMBAS, HANNA-YASMIN BASHIRON
    9715 LAMBIQUIT, HONEY RICA
    9716 LAMBITCO, RAMIL MALLARI
    9717 LAMINERO, JONNA JOY CARO
    9718 LAMOSAO, ROCKIZZA GABALES
    9719 LAMPA, GERALDINE ONGOG
    9720 LAMPA, GLICELDA PASTIDIO
    9721 LAMPA, JOLINA DAVID
    9722 LAMPAYASEN, IVAN METTERNICH AUGUSTUS
    9723 LAMPITOC, IRENE VILLABEZA
    9724 LAMSEN, ROMMEL TULAGAN
    9725 LAMUG, JESSA MARIE CACHO
    9726 LANABAN, JONAH BETH OSTRIA
    9727 LANAO, SHARLEEN PUNZALAN
    9728 LANARIA, TIFFANY CLAIRE BENJAMIN
    9729 LANCARA, DELFA BALLARTA
    9730 LANCIN, MIRRAH LAGRAMA
    9731 LANCITA, ZYBELLE JADE SALUDARES
    9732 LANDANGANON, ALVIN TUPIASAN
    9733 LANDICHO, CARLO FERRIOL
    9734 LANDICHO, GISELLE CAPIÑA
    9735 LANDICHO, HARRIET MARGARET VALLEDOR
    9736 LANDICHO, IMEE LIMOS
    9737 LANDINGIN, CHARLON MIGUEL SACDALAN
    9738 LANDRITO, JAMES PATRICK FLORES
    9739 LANGCATO, PHILIAN JOY FUTIC
    9740 LANGGAMAN, ALELI MASSED
    9741 LANGILAO, ADIAH UMUNGAN
    9742 LANGIT, ROCHENE
    9743 LANGNGA, MAY JAY LASSUDAN
    9744 LANIC, JUDITH PELLERO
    9745 LANIOHAN, JAY ANGELO VILLACARLOS
    9746 LANIOSO, DANILITO ROMASASA
    9747 LANNA, CORAZON AZUCENA
    9748 LANNAO, JOAN BARTOLOME
    9749 LANOZO, REV MARC ROBLES
    9750 LANSANG, JANET DAVID
    9751 LANSANGAN, AIZA MAE MANZANO
    9752 LANTACA, LENIE CIRCULADO
    9753 LANTACO, LENUEL CAÑETE
    9754 LANTICSE, DARLIN PEDREGOSA
    9755 LANTINGAN, JASON MELECIO
    9756 LANUGAN, GAMMY MITAS
    9757 LANUZA, ANGELICA MARIE ESPARES
    9758 LANUZA, HERICA OLBES
    9759 LANUZA, JOYCE HERRERIA
    9760 LANUZGA, JENNY ROSE GAMBA
    9761 LANZADERAS, QUEENIE JOY MATANGGONG
    9762 LANZON, MARYJANE MONTALLA
    9763 LAO, ALVIN DANIEL AVANCE
    9764 LAO, ARNY ESPIGA
    9765 LAO, BIANCA DELICA
    9766 LAO, IRISH ADORABLE
    9767 LAO, LYKA ANTIDO
    9768 LAO, MERLIN DIANNE OBRERO
    9769 LAO, RHEALYN CAMINADE
    9770 LAO-AN, LEVENEE PANATEN
    9771 LAO-ANG, JEANNY ROSE AMARO
    9772 LAO-ANG, ZANDY NOVIE TABILIN
    9773 LAODENIO, GREGGY FER PECSON
    9774 LAOENG, ESTEVE ANCHETA
    9775 LAORDEN, WELMAR
    9776 LAORENO, HELVI DE ALCA
    9777 LAORENO, JAIME JR CAGUIA
    9778 LAPAS, IVY LAPINID
    9779 LAPE, DANICA MAE DELA CRUZ
    9780 LAPERA, ALBERTO
    9781 LAPEÑA, MAGGIE MARY MAE ROSETE
    9782 LAPID, JOSELITO
    9783 LAPIDO, GELLIE JOYCE NAVOS
    9784 LAPIG, ARVIE JAY GAYLA
    9785 LAPINIG, KARL MICHAEL SUSTIGUER
    9786 LAPINIG, KLINT JAPHET PACULBA
    9787 LAPIS, CHRISTINE CARREON
    9788 LAPISIGUE, LIEZL TICONG
    9789 LAPITAN, ERIC JEFFERSON RAMOS
    9790 LAPITAN, HYLEN CABANGON
    9791 LAPITAN, RUBIE REZELL BARRUGA
    9792 LAPIZ, ELLAMIE BUSTILLOS
    9793 LAPLAP, GLOREVIL LETRERO
    9794 LAPNOLI, BEVERLY FLORES
    9795 LAPORE, JOHN MARK BACROYA
    9796 LAPORTA, MA CRISTINA CAGAYAN
    9797 LAPPAY, DAVID PAGULAYAN
    9798 LAPPAY, JOANNE DAYAG
    9799 LAPPAY, TERRY MAE PARAS
    9800 LAPU-LAPU, JESSA MARIE VARGAS
    9801 LAPUT, ABIGAIL DAYTEC
    9802 LAPUZ, JOSEPHINE HERNAL
    9803 LAPUZ, NELSON YAMYAMIN
    9804 LAQUI, EDELYN CONCEPCION
    9805 LAQUI, MARA JANE MENDIGORIN
    9806 LAQUIDAN, ARNELIE GARCIA
    9807 LAQUIDAN, MAREVYL MENDROS
    9808 LAQUINON, ALMIE FLORES
    9809 LAQUINTA, IRENE TIONGSON
    9810 LARA, FRENELYN ALCAZAREN
    9811 LARA, JOHN CHRISTIAN YATCO
    9812 LARA, LORENA MICUA
    9813 LARA, MANILYN SUAREZ
    9814 LARA, MATILDE NERI
    9815 LARA, PATRICK CONGRESO
    9816 LARAN, DIANNE JOY ACASIO
    9817 LARANANG, JAY-ANN MAE LUCON
    9818 LARAWAN, LYNLENE GRACE MATOS
    9819 LARCE, HAZEL ANN LATINA
    9820 LARCENA, LEA MENDARO
    9821 LARDA, MA AURORA ALEJANDRINA MAGANTE
    9822 LARDIZABAL, JAYNE BALLES
    9823 LAREDO, MARY LETACIS JARDE
    9824 LAREZA, JOMARIE JACOB
    9825 LARGO, BELENDA SUMALINOG
    9826 LARGO, GENALYN LEONIDA
    9827 LARGO, MARIA WELEEN RESUELO
    9828 LARIDA, LYNN MONTECALVO
    9829 LARIDA, MERLYN LARGO
    9830 LARINO, LITO BALLESTEROS
    9831 LARIOSA, APRIL JOY LARAGA
    9832 LARIOSA, LIZA OPIALA
    9833 LARIS, CLARIZA VIDA ANNE SABATEN
    9834 LARITA, JHON ALFEREZ
    9835 LARIWAN, EDSON JAVE OTERO
    9836 LARIZA, NIÑO TALDE
    9837 LAROGA, JAYDEE ANN HERA
    9838 LAROGA, SHERNY JOY ESTELLA
    9839 LARON, RECHELLE MAE LAGARE
    9840 LARONG, JOSEPH RAMOSO
    9841 LAROSA, EMMA ANGELIQUE ALISBO
    9842 LAROSA, EMMANUEL EVANGELISTA
    9843 LAROZA, RON JUSTINE RELLAMA
    9844 LARRAGA, SHERRY ANN DELA CRUZ
    9845 LARUAN, EUFEMIA CORPUZ
    9846 LARUGAL, ANGELO TIMBREZA
    9847 LAS MORIAS, JANETH GOZO
    9848 LAS-IRAS, JEJIE MARIE BAGA
    9849 LASACA, JANE MICHELLE ESTRADA
    9850 LASAGA, REILLEN PANAGUITON
    9851 LASALA, GLENN DELA CRUZ
    9852 LASALA, JUNALYN ANTIC
    9853 LASALA, LOREME LINAN
    9854 LASALA, YVETTE OGIVAN
    9855 LASAT, NERIZZA ROSALES
    9856 LASAY, APRIL MAE PALER
    9857 LASCO, APRIL ROSE GALABIN
    9858 LASCONIA, REBECCA SAGAYSAY
    9859 LASET, LEOPOLDO JR BOBADILLA
    9860 LASIB, JENIFER JONG
    9861 LASTIMOSO, GEOZELLE DIFUNTORUM
    9862 LASTIMOSO, JERALD TONILON
    9863 LASTROLLO, NORIEL ARGARIN
    9864 LAT, ALYSSA RODEROS
    9865 LAT, CHERRIE ANNE MENDOZA
    9866 LATA, ELAINE DAGUINOD
    9867 LATAUAN, IVY ROSE SARMIENTO
    9868 LATHROP, MARJORIE LEE ARNINIO
    9869 LATHROP, RUBY JEAN ARNINIO
    9870 LATIGAY, RIZA BARADO
    9871 LATINA, MARIA LERMA PAPA
    9872 LATO, MARLO JAMES CASAS
    9873 LATO, ROWEL CABAHUG
    9874 LATOGA, KEYSHI LYN FAJARDO
    9875 LATONERO, ALWIN VELASCO
    9876 LATORRE, SHERYLL PATUNGAO
    9877 LATOSA, DARMI ALCANTARA
    9878 LATOSA, RALPH GARNADO
    9879 LATOZA, NONA PATARATA
    9880 LATTAO, MIRRIAM PALEG
    9881 LAUAYAN, RAYMOND MODALES
    9882 LAULITA, ROSE ANN FONACIER
    9883 LAUREANO, CHENNY ESPARTERO
    9884 LAUREANO, JONATHAN CRUZ
    9885 LAUREJAS, DARLEY HANNAH MARIS DE ARCE
    9886 LAURELES, MARIE CLARISSE GALVEZ
    9887 LAURENCIANA, NIÑA CHRISTI PAHILAN
    9888 LAURENCIO, ROLAND JAYSON RAGUINDIN
    9889 LAURENTE, GLOREBEN CAGOL
    9890 LAURENTE, MICHELLE BETITO
    9891 LAURENTE, ROSEMARIE FLARIS
    9892 LAURETA, ANGELINE ENRICO
    9893 LAURETA, JOHN JESUS MACABITAS
    9894 LAURETA, MA ALICIA PASCUA
    9895 LAURETA, MARJORIE MANUEL
    9896 LAURETA, TEODORA MARIE BERMAS
    9897 LAURETO, LAARNIE DALIGDIG
    9898 LAURIAGA, MARGIE BRUNO
    9899 LAURIO, LEA ALTAREJOS
    9900 LAURIO, MARY JOY JERUSALEM
    9901 LAURIO, RAYMA ASNE
    9902 LAURON, RHIAN JHAY FLORES
    9903 LAUSA, SHANNEL ORTEGA
    9904 LAUSIN, ANAFIE IBASITAS
    9905 LAUTA, LYN CERTEZA
    9906 LAUZON, JANE SABUSAP
    9907 LAVA, SHARMAINE LLAIT
    9908 LAVADIA, RACHEL DE CASTRO
    9909 LAVANDERA, JOANALINE VARGAS
    9910 LAVAPIEZ, KATHLYN AVISADO
    9911 LAVAREZ, ANGELICA MEDINA
    9912 LAVAREZ, VENUS ROSALES
    9913 LAVARIAS, JOY TUAZON
    9914 LAVELA, LAUREN CAYE DE GUZMAN
    9915 LAVILLA, MARY GRACE MANANSALA
    9916 LAVIN, NESTOR STA MARIA
    9917 LAVISORES, ABEGAIL CHIN
    9918 LAVISORES, TREZZY ANA CAPANGPANGAN
    9919 LAVIÑA, MAGIE HERNANDEZ
    9920 LAWA, MEDINE MAMAD
    9921 LAWAS, HANNA MAE ABILLAR
    9922 LAWAS, VISMIN JR DERECHO
    9923 LAWIGAN, KAREN JOY PARAYO
    9924 LAXAMANA, GLORIA SABANDO
    9925 LAYA, JORGE MARTIN DIAZ
    9926 LAYAGUE, JORIBEL LINDO
    9927 LAYAGUIN, LUIZA PALACA
    9928 LAYAN, DANI BAUTISTA
    9929 LAYAO, LORENA TAJORES
    9930 LAYASAN, DORE PARONE
    9931 LAYESA, CHARLENE METRILLO
    9932 LAYLAY, JERI MIA MANALOTO
    9933 LAYLAY, ROLANDO JR FIDELINO
    9934 LAYLO, JOELLEN MAE ESCOLANIA
    9935 LAYNO, FREZIELLE PACADA
    9936 LAYRON, NECACIO HAMBALOS
    9937 LAYSICO, RAMON JR COMIA
    9938 LAYSON, JULIE ANN VASAYA
    9939 LAYSON, KATRINA DORADO
    9940 LAYUG, KIMBERLY ANNE SACNO
    9941 LAYUG, SHERYL TULABUT
    9942 LAYUGAN, CHERRY ANNE AGGABAO
    9943 LAYUGAN, JESLYMAR NORIEGA
    9944 LAYUGAN, RANDAL AGULIN
    9945 LAZADO, DON CHRISTER ALETA
    9946 LAZAR, ARON ROMEL GARCIA
    9947 LAZARENO, SHELLAINE GREGORIO
    9948 LAZARITO, MAY GALVEZ
    9949 LAZARO, CESIA KEREN TIENGO
    9950 LAZARO, PAULA CATAMBIS
    9951 LAZARO, RACQUEL MENESES
    9952 LAZARO, REEVER SON TORMIS
    9953 LAZARRA, DENMAR AÑOSA
    9954 LAZARTE, MARJOLYN
    9955 LAZARTE, NOGELIA GUAREZ
    9956 LAZO, DONNA MAY LORENO
    9957 LAZO, MICHAEL AIRYLL JONATHAN MARIN
    9958 LAZO, PAULENE JANELLE
    9959 LAZO, SHEKINAH MAY DEL MONTE
    9960 LAÑADA, RYAN VIDAL
    9961 LAÑAS, JONATHAN GALINDEZ
    9962 LEAL, ANGIE BUMAL-OC
    9963 LEAL, ANNEILYN BANGSA
    9964 LEAL, JESTONI FADOL
    9965 LEAL, YANESSA RAMOS
    9966 LEAÑO, JAQUELIN HAMO
    9967 LEBUNA, JENNELLE DEQUIN
    9968 LEBUNA, VEE-R CADIGAL
    9969 LECCIONES, JEAN REDOBLADO
    9970 LECCIONES, RITCHE SON
    9971 LEDAMA, ERLINDA PAYUSAN
    9972 LEDESMA, JHONNEL CAWALING
    9973 LEDESMA, KEIZZELL DAUNNE MAGOS
    9974 LEE, ILYANNAH VICTORIA GALUT
    9975 LEE, MARY ABE ROSE MAMARLAO
    9976 LEE, RAYMOND TERRENAL
    9977 LEE, THONYLET ESTACIO
    9978 LEGADOS, JOYCE FLOREN
    9979 LEGADOS, KEAH ASHVIELLE LAWAN
    9980 LEGARA, LOVELY GRACE ALLAWAN
    9981 LEGARDA, CRISCIRE BULOSO
    9982 LEGARDE, CAMILLE WICAS
    9983 LEGARDE, DOLLY LYN SENO
    9984 LEGARTE, IRENE GRACE APOG
    9985 LEGARTE, LEIZL ROLLON
    9986 LEGASPI, BEA GELLEEN CRUCILLO
    9987 LEGASPI, DINAH PAULINO
    9988 LEGASPI, GEORGIA ORLANES
    9989 LEGASPI, GOMER JAY SUMILE
    9990 LEGASPI, JACKELYN LAGRIA
    9991 LEGASPI, JELLY MAE DELA CRUZ
    9992 LEGASPI, JIANNE DIAZ
    9993 LEGASPI, JOAN MAE SALCEDO
    9994 LEGASPI, JOHN KENNETH HERNANDEZ
    9995 LEGASPI, MA JESSA GUIRIBA
    9996 LEGASPI, MARIPUSA CANDIA
    9997 LEGASPI, ROBERT ALMEDORA
    9998 LEGASPINA, ELIZABETH REYES
    9999 LEGO, KRISTIAN BANTOG
    10000 LEGO, MYLEN DELA PEÑA
    10001 LEGO, RALPH RAYMUND MANDREZA
    10002 LEGRIA, HOSPICIO JR SINGALINO
    10003 LEGUID, JAIME JR MIJARES
    10004 LEGUIN, REALYN STAANA
    10005 LEJERA, FEDERICA EJORCADAS
    10006 LEMOSNERO, JAMES HAROLD MATIMBO
    10007 LENDIO, JESSAN NERI
    10008 LENGAMEN, NELSON QUIJANO
    10009 LENGWA, LYNIE PAJOTA
    10010 LENTERIA, BOBBITTE BIBER BASIO
    10011 LEOCADIO, IRESH FRANCISCO
    10012 LEOJA, LAINE IRAH JARABE
    10013 LEONA, SHEEN
    10014 LEONADOR, JULIE ANN SOLIVA
    10015 LEONAR, REMIA VALENCIA
    10016 LEONARDO, MARIETTA CABRAL
    10017 LEONARDO, MARITES CANTA
    10018 LEONARDO, MARY JANE SAGUN
    10019 LEONERIO, MEDALIO JADE VILLANUEVA
    10020 LEONES, MC LEO JAY MAKIPUTIN
    10021 LEONES, SARAH JOY AUSTRIA
    10022 LEONES, VILINDA BALIDO
    10023 LEORNAS, CRIS BENLOUIE LIMOSNERO
    10024 LEPARDO, REYNILYN LABENDIA
    10025 LEPITEN, CRESEL ANGUE
    10026 LEPON, RENZ LETRELL CALBANG
    10027 LEQUIGAN, PEJIE PEPITO
    10028 LEQUIGAN, RITCHIE REYES
    10029 LEQUIN, KRISTINE JHO-IR MASONG
    10030 LERA, LIEZEL SACMAR
    10031 LERASAN, JOMARTHY JULIATA
    10032 LERAY, ROMMEL LABADAN
    10033 LERIN, ARCHEVIL WENCESLAO
    10034 LERIOS, MARICRIS CUMPIO
    10035 LERON, CELISEL DALISAY
    10036 LERON, MARIE JANE BLAOS
    10037 LESCANO, RODNEY ZEUS
    10038 LESONA, MARY ROSE MOLEÑO
    10039 LESULA, MAR CARLO BACUBAC
    10040 LETAN, JOEL SADDUL
    10041 LETRAN, LEILANI ZOLAYVAR
    10042 LETRODO, ANGELINE REMO
    10043 LEVANZA, ROMEO JR GOMEZ
    10044 LEYA, MARIA NIÑA MORALES
    10045 LEYCO, JUVIC MADRONA
    10046 LEYESA, JAMES ALBERT BOLADO
    10047 LEYOLA, REYMAR ALCOREZA
    10048 LEYSON, AXL SLASH PARAGUISON
    10049 LEYSON, HANNA MAE BAÑO
    10050 LEÑEJAN, EDWIN PRUDENTE
    10051 LI, CHERRY SALISI
    10052 LIAD, FREDDIE LYN BALERO
    10053 LIAD, ISCOLASTICO FABULA
    10054 LIAGA, KAREN FUNELAS
    10055 LIBAN, SHIELLA RAMOS
    10056 LIBANAN, JHONA TAN
    10057 LIBANAN, JONALYN PICARDAL
    10058 LIBANTE, GERARDINE GRACE CALES
    10059 LIBARDE, KATHERINE BUDIAO
    10060 LIBASA, JULIAN LOYD BASOY
    10061 LIBATIQUE, MARY JOY HALOG
    10062 LIBATON, PATRICIA CAFE
    10063 LIBAY, QUEEN APRIL NEPOMOCINO
    10064 LIBERATO, ARIAN FORONDA
    10065 LIBERATO, ARIANNE JOYCE PIOL
    10066 LIBERTO, SHIENA MAE CANTOR
    10067 LIBO-ON, CRISBIE CAPANGPANGAN
    10068 LIBO-ON, LEOVI RUTH BADUYA
    10069 LIBOT, JENELYN RIVERA
    10070 LIBOT, MABEL SUPAS
    10071 LIBOT, ROWENA NAGAO
    10072 LIBRADO, SHIELA MAE INAO
    10073 LIBRAMONTE, ROSALINA DOLOVINO
    10074 LIBRE, ELIZABETH ALBORO
    10075 LIBRE, GISELLE DANIEL
    10076 LIBRE, JOFRE VILLEGAS
    10077 LIBREA, MA FATIMA JAVIER
    10078 LIBRES, JENIFER SPIRITUSO
    10079 LIBRES, MARICHU RAMA
    10080 LIBRES, VANESSA ETOL
    10081 LIBUIT, MAERINESE CASTILLO
    10082 LIBUNAO, IMELDA DAVID
    10083 LIBUNAO, KYLE NICOLE LAGOY
    10084 LIBUNGAN, JENIFER JOAN CAMUS
    10085 LICAWEN, LEAN DALAPUS
    10086 LICAYAN, PAMELA CARAMPATAN
    10087 LICAYLICAY, WIMIE JABAGAT
    10088 LICO, GLORIA BRIGITTE ACEBEDO
    10089 LICO, HONEY FE MAGNATE
    10090 LICTAG, MARIE LIZA TAYNAN
    10091 LICTAO, ANABELLE VENDIOLA
    10092 LICTAWA, ISMAEL RIGOR
    10093 LICUANAN, CHARISSA ANGELICA GALIPOT
    10094 LICUANAN, CHRISANTA AGCON
    10095 LICUDO, FLORABELLE CASTILLO
    10096 LICUP, MARINELLA TUAZON
    10097 LICUPA, EVER LLOYD ALVAREZ
    10098 LICYAY, MARICEL CHIC-AT
    10099 LID-AYAN, LEA BINTUCAN
    10100 LIDANGAN, SOBAIDA LIMPAO
    10101 LIDDAWA, IRISH GALMING
    10102 LIGAN, ANILYN COTIC
    10103 LIGAN, RUVIE HERMOSO
    10104 LIGARAN, JAYSA VILLA
    10105 LIGARAY, MARK ANTHONY LANZADO
    10106 LIGAYA, ROANGELA RIVERA
    10107 LIGGAYO, JUDITH CAYMO
    10108 LIGONES, ISMAEL EROS DOLLENTE
    10109 LIGUE, RESEL SERDEÑA
    10110 LIGUTAN, ERNELIZA MALANA
    10111 LIGUTAN, ROSALIE MODELO
    10112 LIHAT, ANNIELYN CORPUZ
    10113 LILAGAN, JENNELYN DAMULOG
    10114 LILANGAN, JENNIFER BIDUA
    10115 LILLO, MAE ANN LOZARES
    10116 LIM, APRIL JOY IBAY
    10117 LIM, ARIANNE ATILANO
    10118 LIM, ARVIN CONCEPCION
    10119 LIM, CHARIE MACALUA
    10120 LIM, DANICA MAE ELICA
    10121 LIM, DIANA ROSE LAPING
    10122 LIM, DYAN VILLARMA
    10123 LIM, ELEONOR ROSE LONGAKIT
    10124 LIM, ESTER CHUNG
    10125 LIM, EXZEQUEL DEL ROSARIO
    10126 LIM, GOLD WYN ROSE BALUYOT
    10127 LIM, JEAN DOLANDOLAN
    10128 LIM, JOENALYN YONSON
    10129 LIM, KENN FLORENTINO
    10130 LIM, KRISTINE DAHADIL
    10131 LIM, LOVELLA DICTO
    10132 LIM, MARICOR CAPIO
    10133 LIM, MAUREEN PADUA
    10134 LIM, OSCAR JAREN NOBLE
    10135 LIM, QUINN FU GATAB
    10136 LIM, REMBIE CABUSAS
    10137 LIM, ROBBY DE VIVAR
    10138 LIM, ROCHELLE TUDDAO
    10139 LIM, WELA MAE CAMILI
    10140 LIM, ZARLYN BILLARDO
    10141 LIMAN, ANDREW LISONDRA
    10142 LIMAS, JORGE JR VARQUEZ
    10143 LIMBA, MUNTIA MAMETEL
    10144 LIMBAG, ARNOLD
    10145 LIMBAUAN, JESSA TAN
    10146 LIMBO, LAILANI MANUBA
    10147 LIMBO, RHEA MAE ERIKA ADLAYAN
    10148 LIMBONA, AMIRAH IMAM
    10149 LIMOCON, MERIAM QUIDET
    10150 LIMON, DIANE TURADO
    10151 LIMOSINERO, HANNAH GRACE SANCHEZ
    10152 LIMOSNERO, LUDY ANN LAURONAL
    10153 LIMPAG, MARIA CRISTINA BAYANA
    10154 LIMPIADA, CINDY FABELLON
    10155 LIMPIADA, VINCENT BRYAN
    10156 LIMPIN, CLARISSE ANN PINEDA
    10157 LIMSIACO, LYVYLYN PAJO
    10158 LIMSON, ERECON MARI BIBARO
    10159 LINA, ANGELO RAGSAC
    10160 LINA, GERONA DELA CRUZ
    10161 LINCUNA, JEFFRY ELLAZO
    10162 LINCUNA, LEYA AMOR ELEDIA
    10163 LINCUNA, NOVETO ZABALA
    10164 LINDAYAO, MARY ANN ABORDO
    10165 LINDOG, RISHYL MAE GARIALDO
    10166 LINDONG, MARIA PEREGRINA BARIENTOS
    10167 LINDUNGAN, NORHAMIN EBRAHIM
    10168 LINES, REDMARIE MEGUIZO
    10169 LINESES, FRANCIS RAVEN SISRACON
    10170 LINESES, MA KRISTIL PINAR
    10171 LINGA, APRIL VANESSA QUITAIN
    10172 LINGATONG, JUMMUEL CANGAS
    10173 LINGBANAN, ROLDAN JAMESON OSBOKEN
    10174 LINGHAG, DANESSE PAROT
    10175 LINGOLINGO, CESAR JR ABAJO
    10176 LINGUETE, AARON LAWRENCE ABABA
    10177 LINGUETE, CYRIL ABRAHAM ABABA
    10178 LINGUETE, JOYCE ERANDIO
    10179 LINSANGAN, HIEDE JUGUILON
    10180 LIPA, ROLLAND LAGRAMA
    10181 LIPATA, GLADYS YABUT
    10182 LIPATA, SHERLYN
    10183 LIQUIGAN, VELBIY MANABLUG
    10184 LIRA, MAY ANN FADRIGON
    10185 LIRA, ROWENA VELE
    10186 LIRAZAN, CHANTELY ABAD
    10187 LIRAZAN, RAMALYN AJIJOL
    10188 LISA, EVANGELINE BALBIN
    10189 LISAMA, MARILYN
    10190 LISAY, MICHELLE MARJORIE CON PABLICO
    10191 LISIGUIS, CATHERINE LOMINOQUE
    10192 LISING, EVANA JOY RAFAEL
    10193 LISONDRA, SAMMY JANE DAGATAN
    10194 LISONDRA, SERGIO JR OMAÑA
    10195 LITA, WILSON JR ALCAIDE
    10196 LITAN, ALIDA JOY ABORDO
    10197 LITAN, ELOISA GAREZA
    10198 LITO, ROMA ICATLO
    10199 LIWAG, DENNY LAINE OVIEDO
    10200 LIWAG, DIANE PEARL SARONICMAN
    10201 LIWAG, MARY ANN MARQUEZ
    10202 LIWAG, MARY ANN ORTIZ
    10203 LIWAG, VINCENT MICHAEL CARANDANG
    10204 LIWAN, ROSE ANN JACINTO
    10205 LIWANAG, ARBEL ANTONIO
    10206 LIWANAG, MARVIN RAON
    10207 LIWANAG, MAY ANN LORO
    10208 LIWANAG, MERRY JAINE MAHINAY
    10209 LIWANAG, RAMON CRISTOPHER YUTUC
    10210 LIWANAG, REGINALD
    10211 LIWANEN, KIMBERLY PAL-A
    10212 LIWAYAN, NYMPHA ROSE KALAHI
    10213 LIZA, MARK CLENT ECOBEN
    10214 LIZARDO, ANGELICA MAE RELLOSA
    10215 LIZARDO, JO-ANNE YARCIA
    10216 LIÑAN, FRANCES COLLEN MAGUSARA
    10217 LLABORE, NIÑO JACOB
    10218 LLACER, RAMIL JR CASTILLO
    10219 LLACER, TERESA VILLAHERMOSA
    10220 LLACUNA, ABEGAIN MUAÑA
    10221 LLACUNA, JOAN LLAVANES
    10222 LLACUNA, MARA ELENA JURIAL
    10223 LLAGAS, KATHERINE ANN NIELO
    10224 LLAGAS, MARK JONH MAURING
    10225 LLAGOSO, RUEL ESCRIBANO
    10226 LLAMADO, NATANIEL LLANETA
    10227 LLAMOSO, BEVERLY LUCIDO
    10228 LLANA, JANETH FLORES
    10229 LLANDADO, ELSIE MEDEL
    10230 LLANES, ANA SHIELA GARCIA
    10231 LLANES, CHRISTINE MAE ARROZ
    10232 LLANES, SARAH JANE ADVINCULA
    10233 LLANETA, GLORA FE BALOLOY
    10234 LLANOS, ANGELO AMORA
    10235 LLANOS, CATHERINE AGDON
    10236 LLANTINO, LERMA RONDOLO
    10237 LLASOS, ALFREDO JR TERRE
    10238 LLAVANES, ZARAH ARANAS
    10239 LLAVE, MAYLIN PANGANIBAN
    10240 LLEGADO, JOHANNA MARIE MARTIN
    10241 LLEGO, DON ALE MAR LADANIO
    10242 LLEVA, JESSA LYNN ESCRIBA
    10243 LLORCA, LEONORA SAAVEDRA
    10244 LLOREN, LOISE ADA NARBONITA
    10245 LLORENTE, JULIE ANNE
    10246 LLORENTE, LUNINGNING NICOLAS
    10247 LLUPAR, IVY JOY SUMULONG
    10248 LLUZ, LADY ANNE ADALLA
    10249 LOBA, CRISANTO REYES
    10250 LOBARBIO, MANUELA BASMAYOR
    10251 LOBATON, RAQUEL MARTINEZ
    10252 LOBATON, RIO MAE TINAGAN
    10253 LOBEDERIO, ROCHELLE BAZAR
    10254 LOBENDINA, ROSE MARIE CAMPOS
    10255 LOBIANO, CRIS MARY TUBIERA
    10256 LOBINA, ERVIN JATULAN
    10257 LOBIO, KRISTINE VILLACER
    10258 LOBITAÑA, ALROSE OBIANDA
    10259 LOBITOS, ORVIN APARRI
    10260 LOBO, CRESTIENE JOY RASONA
    10261 LOBO, LURIETA LAYNO
    10262 LOBO, ROSALINDA IRISH MAE MOLINA
    10263 LOBOS, EMERSON ADLAWAN
    10264 LOBOS, LLIONA MAE SALCEDO
    10265 LOBOS, MAREMEL IGOT
    10266 LOBOS, MARY ANN PEDAMATO
    10267 LOBOS, SHEILA MILITANTE
    10268 LOBRIN, DARRYL ZOZAINE ADRIANO
    10269 LOCABERTE, YOLY OBRA
    10270 LODRIPAS, JOEVEL CAAMOD
    10271 LOFRANCO, HAZEL DAPAR
    10272 LOFRANCO, IRINE BISNAR
    10273 LOGDAT, LALAINE MANALESE
    10274 LOGDAT, MARY RUTH LUCE
    10275 LOGDAT, ROJEAN GARBIN
    10276 LOGDAT, ROMELYN MALILOM
    10277 LOGMAO, ARCELIE LANOT
    10278 LOGRONIO, RANDY VISTAL
    10279 LOGROSA, JERIC MAROTO
    10280 LOGROÑO, GEMMA FE MEJIAS
    10281 LOGROÑO, MELROD JEAN DEL ROSARIO
    10282 LOLONG, ARIANNE JOYCE VITTO
    10283 LOLONG, CHRISTIAN JAY GUILLEN
    10284 LOMA, LEONAVEL MORRO
    10285 LOMA, LUCENA ORACION
    10286 LOMANGCO, SOMALIA LANGCO
    10287 LOMANTONG, DALIMAH KAINDIG
    10288 LOMBOS, MARIELLE LOPEZ
    10289 LOMBOY, ZONIX RAMIREZ
    10290 LOMBRENO, JERA MAY MABALA
    10291 LOMIBAO, AMIE MILLENA
    10292 LOMINOQUE, JERALYN LEYTE
    10293 LOMIO, ALVARO JAMES RAMOS
    10294 LOMITENG, REYMOND ABAD
    10295 LOMODAG, JOHAIRIA SERAD
    10296 LOMOLJO, CHRISTINE JOY SAURIN
    10297 LOMOLJO, MARY ANN EYANO
    10298 LOMONDOT, ABDULGHAFFAR SUMNDAD
    10299 LOMONGGO, RICA DOMINGO
    10300 LOMONGO, JOANNE MICHELLE CUERBO
    10301 LOMUGDA, LORODELLE FRANCISCO
    10302 LONGAKIT, SHEILAMAE CABURAL
    10303 LONGALONG, DANA BERGONIA
    10304 LONGATAN, ZYRA ANONGOS
    10305 LONGBOY, HANAIAH LUCAS
    10306 LONGCOP, ELAINE GRACE TABANGCO
    10307 LONGCOP, JESSIE JR GRIPAL
    10308 LONTIONG, JOELY BALBIN
    10309 LONTOK, MARK JOESEPH BISA
    10310 LONZAGA, VILLE OLIVER BUTIGAN
    10311 LOON, LAVELLA MOLEJON
    10312 LOON, SERGIE FLORES
    10313 LOON, VENUS ALBARICO
    10314 LOPERA, EDRIXINE KIM EVANGELISTA
    10315 LOPEZ, AARON BRYAN ARILES
    10316 LOPEZ, AGNES CUETO
    10317 LOPEZ, ALNEIL DALE LINAAC
    10318 LOPEZ, ANNIE TRINIDAD
    10319 LOPEZ, ARCHIE FERRER
    10320 LOPEZ, ARLYN CALUBAY
    10321 LOPEZ, BRENN JOEDALE SOLITANA
    10322 LOPEZ, CHAD NIÑO ANDO
    10323 LOPEZ, CHELYM BAYRON
    10324 LOPEZ, CHEZED TORRES
    10325 LOPEZ, CITADEL EMPEROA
    10326 LOPEZ, EDEN ANNE VERDILLO
    10327 LOPEZ, ELMER CALAMAYA
    10328 LOPEZ, EVA MAE CABERTE
    10329 LOPEZ, GERALD REYES
    10330 LOPEZ, HENRY JR MENDOZA
    10331 LOPEZ, HYLA MAY BALOT
    10332 LOPEZ, IAN CEDRIC MARASIGAN
    10333 LOPEZ, JERLEN ESCOPALAO
    10334 LOPEZ, JERWIN VILLAMOR
    10335 LOPEZ, JOCELYN AGUILUS
    10336 LOPEZ, JOHN KIEZEL FALCUNIT
    10337 LOPEZ, JOSELITO ZIPAGAN
    10338 LOPEZ, JOYCE ANN PORTUGAL
    10339 LOPEZ, JUMELYM CABALDO
    10340 LOPEZ, KARINA JOY CABANELA
    10341 LOPEZ, KAZYLYN CABILDO
    10342 LOPEZ, KIMBERLY PUNO
    10343 LOPEZ, LESLIE PAULE
    10344 LOPEZ, LILIAN MAASIN
    10345 LOPEZ, LORLYN JOY NACASI
    10346 LOPEZ, LOVELY JOY GABAYERON
    10347 LOPEZ, MA LYN MAE TAGPUNO
    10348 LOPEZ, MANILYN CORTEZANO
    10349 LOPEZ, MARTINA MICHAELA POSTOR
    10350 LOPEZ, MELANIE BALITON
    10351 LOPEZ, MERCELYN MALLORCA
    10352 LOPEZ, MICHAEL LACSON
    10353 LOPEZ, NAOMI BERNARDINO
    10354 LOPEZ, RALPH IZAAK RUIZ
    10355 LOPEZ, RAPUNZEL DAMMAGUE
    10356 LOPEZ, REGINA ADA BUCACAO
    10357 LOPEZ, ROWENA BALUCA
    10358 LOPEZ, SAHRA ANN OBEN
    10359 LOPEZ, SHAIRA TOLENTINO
    10360 LOPEZ, SHARON VELASCO
    10361 LOPEZ, TITA COSTA
    10362 LOPEZ, VANESSA SUPEÑA
    10363 LOPOY, ANNA MAE IBAÑEZ
    10364 LOQUIAS, QUEENCELL MAE ANASTACIO
    10365 LOQUINGAN, ALICIA NARDO
    10366 LOR, ZITA BUSTAMANTE
    10367 LORDAN, VANISSA RULL
    10368 LOREJAS, AINAIM MALUPA
    10369 LORENA, NIÑA AMOR BAYAGA
    10370 LORENO, ROBELYN ORDOÑO
    10371 LORENO, SHIELA MAE VASQUEZ
    10372 LORENZANA, JOHN ERICK MILAN
    10373 LORENZANA, JOVIT CAMOLO
    10374 LORENZANA, NOEMI OLMEDO
    10375 LORENZO, BONIFACIO JR PAULO
    10376 LORENZO, CAROLINE OCHOA
    10377 LORENZO, EDMAR JANE CLARITO
    10378 LORENZO, JENELYN REYES
    10379 LORENZO, LORENZ RUIZ
    10380 LORENZO, MARK JOSEPH ARCENAL
    10381 LORENZO, ROMEO LAVEGA
    10382 LORENZO, ROSEL LAGMAY
    10383 LORETO, JOHN CHRISTOPHER DIOLAN
    10384 LORETO, MARK ANGELO VALDEVARONA
    10385 LORIA, BEVERLY LUSTRIA
    10386 LORIAGA, JOLLIBEEL LUCERO
    10387 LORICA, JONA LEE GATO
    10388 LORICA, JYNNICA NAVARRO
    10389 LORICA, LEMUEL ARISH MARANGA
    10390 LORO, MAY ANN
    10391 LORO, PHILIP NOEL AGOS
    10392 LOS BAÑOS, ANITA ROSE JULIAN
    10393 LOS BAÑOS, CHARITA AGNES
    10394 LOSANTA, ANNALYN DELMONTE
    10395 LOSANTA, HEISA MOHAMETANO
    10396 LOSARIA, HANNAH MAE DELA CERNA
    10397 LOSAÑES, ALEJANDRA ESPINOSA
    10398 LOSAÑEZ, REA RICAFRENTE
    10399 LOTINO, AMADOR III ATIVO
    10400 LOVEDORIAL, RYAN ARCOS
    10401 LOVETE, VIVIAN GUTIERREZ
    10402 LOVITOS, IVY MAMALE
    10403 LOYAGA, EDITHA SAN JUAN
    10404 LOYOGOY, GILBERT PALLADA
    10405 LOYOGOY, MARLOWE SAGONOY
    10406 LOYOLA, JOMAR GLENN BANGIBAN
    10407 LOYOLA, MEA BRIAGAS
    10408 LOYOLA, NAOMI JOROMO
    10409 LOZA, IRISH
    10410 LOZADA, GEMILYN ROSE LASALA
    10411 LOZADA, JOSSANA JUAYANG
    10412 LOZADA, MA FLORIVIC SALGADOS
    10413 LOZADA, MARITES CASUGBO
    10414 LOZADA, MARK LOZADA
    10415 LOZADA, NEMIA ACUYAN
    10416 LOZADA, ROHANNA CANIEDO
    10417 LOZAGA, GERMELEN TOBIAS
    10418 LOZANO, DALIA MERIE SARMIENTO
    10419 LOZANO, JINKEE BENITEZ
    10420 LOZANO, RIZALYN BARNAJA
    10421 LU, DAISY ORTEGA
    10422 LUA-AN, GENILEE PERALTA
    10423 LUARDO, MELANIE POTENTE
    10424 LUAY, GINGERALPH OCHEA
    10425 LUBAG, JOHN CHRISTOPHER DE GULA
    10426 LUBAN, RACQUEL ABRETAN
    10427 LUBANTE, ABEGAIL DAGMAN
    10428 LUBAT, MARK ANTHONY COLICO
    10429 LUBATON, KARREN TARROZA
    10430 LUBGUBAN, ROZEN PARTOZA
    10431 LUBIANO, MAVEL DEL ROSARIO
    10432 LUBUGAN, JONALYN LUCAS
    10433 LUCAS, CLARENCE MARCELO
    10434 LUCAS, JAYMYLA MORGADO
    10435 LUCAS, RAQUEL MIRANDA
    10436 LUCAS, ROSALIE SISON
    10437 LUCASAN, ANGIELYN LAPAZ
    10438 LUCASAN, ROSELLE FAT
    10439 LUCENA, JONNALYN PONTANIEL
    10440 LUCENA, JUDILYN MELLAPIS
    10441 LUCENA, LADYLEE OROPESA
    10442 LUCERNAS, LEONALYN PERRA
    10443 LUCERO, GALILEA SIANGKO
    10444 LUCERO, GILBERT BILOG
    10445 LUCERO, MARYROSE BANING
    10446 LUCERO, PAMELA NIÑA COLEGADO
    10447 LUCES, CATHLINE MAYOR
    10448 LUCES, RONAMAE ELLEN ENCILA
    10449 LUCEÑA, RANDY ESQUIVEL
    10450 LUCHING, MC REGOR AGURA
    10451 LUCIANO, MARILOU OCHAVO
    10452 LUCIANO, NABELYN AQUINO
    10453 LUCIANO, ROGELYN OBRA
    10454 LUCIANO, ROSANNA PRIETO
    10455 LUCILLA, MARK BERNARD CHAVEZ
    10456 LUCIÑADA, ALEX HUD
    10457 LUCMAN, BAI SHEENA JOY MAYOGANDANG
    10458 LUCMAN, NORLAILA MIMBALA
    10459 LUDAN, ESTHER BELAOS
    10460 LUGAS, PRINCESS ALMANZOR
    10461 LUGATIMAN, CARMEL RUBY AGRAVANTE
    10462 LUGO, MECHILLE EGUIA
    10463 LUGO, NICOLLE PAMITTAN
    10464 LUGTU, CAMILLE BACANI
    10465 LUGTU, LOIS CHESKA SABUERO
    10466 LUHIT, ANGELICA MANALO
    10467 LUI, MARVELENE AGNIR
    10468 LUIB, RAUL JR BERADOR
    10469 LUIS, KRISTIE MARNELLI DURUPAN
    10470 LUKBAN, NICA JAM NANSON
    10471 LUKMAN, ADZLAN JAUJAN
    10472 LUMABAN, ALVIN REYNOSO
    10473 LUMABAN, ANALYN LOY-ANG
    10474 LUMABAN, JOHN CLARK GUTIERREZ
    10475 LUMABAO, BONY MAR MALTIZO
    10476 LUMABAS, MARY JOYCE BULATAO
    10477 LUMACAD, GERNEL SALUPAN
    10478 LUMACAD, HIROME NARIT
    10479 LUMACAD, JENNILYN TENORIO
    10480 LUMACTAD, RENANTE ARMEDILLA
    10481 LUMACTOD, KATHERINE GUIMBAOLIBOT
    10482 LUMACTOD, MERIAM DIFFY GANDIA
    10483 LUMAGBAS, GINA CALICOY
    10484 LUMAGBAS, WILMHEL LIAM
    10485 LUMAGUE, ROAN FLORENCIO
    10486 LUMAIN, REY PHILIP ASIDOY
    10487 LUMAMBAS, GUIAMHARIA ABDUL
    10488 LUMANCAS, JOHN KARL RYAN LEBRILLO
    10489 LUMANGLAS, SHIELA FLORINDO
    10490 LUMANIA, EDISA BAHIBAG
    10491 LUMANOG, DARYL MICAH DENIEGA
    10492 LUMANTAD, CARLA PASTORPIDE
    10493 LUMANTAS, LYNNETH FLETE
    10494 LUMANUG, GRACE ELEANOR DAYRIT
    10495 LUMAPAS, CONIE ZSECILE BUSTOS
    10496 LUMASOC, REBEKAH JOY EMMONG
    10497 LUMATAO, JEAN ANN SUMUGAT
    10498 LUMAWIG, LEAH ESTUESTA
    10499 LUMAYA, JESSA KRYSTLE LEDESMA
    10500 LUMBAB, JIB GLAIZIE MAE MORENO
    10501 LUMBANG, RACKEL SELENA RABADAM
    10502 LUMBAO, DANICA KRISSELE DAGUING
    10503 LUMBERA, JUDEL AQUINO
    10504 LUMBERIO, ANDREA SIGRID ESPINOSA
    10505 LUMBIS, EVELYN ANTONNETE BUARON
    10506 LUMBRES, AIRA PALIMA
    10507 LUMETIC, LORAINE NANENG
    10508 LUMIBAO, MARIEL PEREZ
    10509 LUMICQUIO, VINCENT BUGNAY
    10510 LUMINARIAS, ROSELYN ALMIDOR
    10511 LUMINARIO, JOAN GOYO
    10512 LUMINGKIT, LOVELY SHEEN BAUTISTA
    10513 LUMOGDANG, CARISSA PECATO
    10514 LUMOGDANG, MARYCRIS MALABUZA
    10515 LUMOTAN, JAN NOEL BALIDAY
    10516 LUMOTOS, JO-ANN AQUIATAN
    10517 LUMPAS, MICHAEL ANGELO MONES
    10518 LUNA, JERALYN ADALA
    10519 LUNA, MA THERESA HALLIG
    10520 LUNA, MARIA GRACIA JAZMIN
    10521 LUNA, MICHELLE PEÑAROYO
    10522 LUNA, ROCHELLE MARIE BARROSA
    10523 LUNA, RUTH CHRISLAINE GUIMOD
    10524 LUNARIA, DIANNE DE LOS SANTOS
    10525 LUNAS, JENNIFER BODOLLO
    10526 LUNAS, JULIE ANN TAROY
    10527 LUNGAN, KATHERINE JOY MARAGGUN
    10528 LUNGAY, ARNER MONTANIEL
    10529 LUNGAY, JERREY GUIBAO
    10530 LUPANG, ANCHERICA BOGSAO
    10531 LUPANGO, BRYAN MASCARIÑAS
    10532 LUPAS, SILVINO JR BUGA
    10533 LUSANDE, GLORYCEL BACELONIA
    10534 LUSANTA, ELDRETTE ALITA BELEGAL
    10535 LUSAÑIS, SHERYL-ANN GAYTANO
    10536 LUSOC, ELAINE CLAIRE DELOS REYES
    10537 LUSOC, ERMIE OBAMOS
    10538 LUSPO, DAISY MAE ANN BERZA
    10539 LUSTESTICA, ANTONIO JR PALMA
    10540 LUSTRE, LOVELY JOY ARBISO
    10541 LUTAO, LYZZANE TONGAY
    10542 LUTAO, MARY GRACE CATIEMPO
    10543 LUTERIA, CHARMAINE ABIGAIL DE LA CRUZ
    10544 LUTIAN, ARRA GEVEROLA
    10545 LUTRANIA, KAREN GRACE LICTAO
    10546 LUY, LUIZA CALMA
    10547 LUYA, ROSE ANN HONOR
    10548 LUYAHAN, ANTONITTE FLORES
    10549 LUYAO, DONATO AURA
    10550 LUYAO, NEZYLE MAY PUNAY
    10551 LUYUN, MA JOANNA DULIN
    10552 LUZA, JEFFREY ANTIOLA
    10553 LUZANA, EFFIE MARIE VIESCA
    10554 LUZANO, JAY FIE PALER
    10555 LUZANO, KATHERINE REJAS
    10556 LUZURIAGA, CHERYL JOI VALERIANO

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