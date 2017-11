Kasal Elemental

(Kay Chel)

Heto at narito tayo sa balikat ng huklubang Isarog.

Nanunulay sa kanyang mga pilapil at alamat,

nakikipagsayaw sa kanyang simoy at salaysay.

Hayan nga’t ginagaya ng iyong mahabang buhok

ang pagsayaw ng kanyang mga dahong-palay,

wari’y nag-aanyaya at nagpapa-alala

na tayo ay manatili sa lawak

ng kaparangan na nananahan sa ating dibdib.

Ang totoo, wala naman talagang nalimot.

Dumadaloy na bukal sa ating kalamnan ang tubig.

Tiyak ito, ayon na nga sa mga siyentipiko.

Subalit ang hindi nila nabanggit

ay ang sabay na pag-agos nito sa alaala

ng mga ilog at batis ng ating kaluluwa,

mga danas mulang sinapupunan hanggang kinagisnan.

Sa di-kalayuan ay ang batis na mataimtim

na nakikipagtalamitam sa mga bato.

Hindi ba’t parang kailan lamang,

nilakbay ng iyong musmos na pamangkin

ang mga mumunting batong islang naroon

upang gawing bitak-bitak na bato

ang mga pulo ng Pilipinas?

At nalaglag siya sa kanyang ulap

nang matapos tumalon sa gabitak na pulo,

dumulas at dumagan sa kanyang dibdib

ang wakas ng daigdig

bilang isang dambuhala at huklubang bato?

Kanina lamang ay nanaghoy kasama

ng hangin ang iyong tinig at marahang

dumatal sa rabaw ng alumpihit na tubig.

Kaya nga’t heto at isda akong lumalangoy

kasama ang iyong hininga at salaysay.

Dito, kung saan kaulayaw ng mga bituin

ang mga gamugamo at malayo, mapanglaw

at umiilaw na sugat ang lungsod sa pisngi

ng kapatagan sa dakong ibaba,

magkaniig ang ating hininga at ulirat

at tayo ay iisa habang matapang kong ibubulalas

at isisigaw upang marinig ng mga elemental at diwata:

Ika’y aking iniibig!

Marahil ay tumatango-tango sila at natatawa

sa akin na isang tila lasing na makata, nakayakap sa iyo

at pilit na hinahabol ng hininga ang hangin upang sabihin

ang hindi na dapat sabihin at hinding-hindi masasabi sa pook

na ito kung saan koro ang bundok, ang hangin, ang pilapil,

ang batis, ang mga ibon, ang mga dahong-palay, at ang gabi:

Tayong dalawa,

sa gitna ng lahat!

Totoo, hindi tayo nag-iisa sa ating elemental na kasal

(Sinasabing walang kasal na pribado at sekreto)

dahil dito sa gitna ng pilapil at palayan,

nakabantay ang nakasarong na sundang

ng huklubang Isarog. Wari’y babala

sa makatang hagbayon na tulad ko

upang huwag makalimot sa pangako.

Kung tutuusin, dapat ay mainit na lava

ang pagbati sa akin ng matandang bundok.

Lalo’t ngayong hinihingi ko ang kamay

ng kanyang daragang magayon.

Hindi lingid ang alamat:

Sinasabing noong mga unang araw

naging masugid at magkaribal na manliligaw

sina Isarog at Asog sa puso ni Mayong.

(At nagmula ang aking musmos na yapak,

sa paanan ni Asog, sa matalinghagang Iraga).

Sadyang matulain kung umibig si Asog,

walang panama ang tarikang si Isarog

na mas bihasa sa mga sundang at sumbiling.

(Samantalang may sa patibong ang bitik na dila ni Asog.)

Isang araw, nang magkaulayaw sa iisang ulap

sina Asog at Mayong, hinawi ito ni Isarog

at tuluyang tinaga ang dibdib ni Asog.

Lumayong lumuluha si Mayong,

hindi na muling umibig, naging mailap

at madalas nakatago sa ulap,

upang mag-apoy sa panaghoy

sa ilang mga pagkakataong dala ng hangin

ang alaala ng isang binatang may rosas ang bibig.

Kung ipakita man nito ang kagandahan

ito ay para bitinin ang puso at puson ni Isarog

na ngayon ay isa nang tahanan

ng bait at batis ng kalikasan.

At ako, na nagmula sa biak na bundok Asog,

ay umiibig sa iyo, dalaragang magayon ng Pili.

Saksi ko si Isarog at ang kanyang sundang,

taga sa bato!

Matatawa ka at babatukan ako, hangal

wari mo—tanga ang talinghaga sa panahon ng digma.

Oo nga naman, paralumang pandigma kita kung ituring.

Ikaw na talim ng aking katana, ang huwisyo ng aking tudla.

Ikaw na mata ng aking mata, pandinig ng aking natulig na bait.

Totoo, naglipana ang nagpapanggap na kaibigan

na matapos yumakap ay itatarak sa aking likod ang itak.

Subalit nariyan ka, nariyan ka upang lituhin ang kanilang mithi,

nariyan ka upang lutuin ang kanilang budhi—

ikaw na marikit na kalasag sa mga naglipanang taksil.

Hayan nga’t nilalakaran natin ang pilapil na marahil

ay tinutulay rin ng mga pulang mandirigma pagsapit ng dilim.

Natatanaw rin natin ang mga gulod at bundok na nagtatago

ng kanilang mga bakas na ayon na rin sa mga sabi-sabi

ay gumuguhit mulang Sorgoson hanggang Gitnang Luzon

(Ang masid lang natin ay ang ruta ng Banasi hanggang Pili).

Dito, kung saan tayo nakahimpil, ang puso ay hugis kamao,

At nasok ang ulos sa yungib ng daigdig ng bait.

Pumasok ang ulos sa yungib ng daigdig ng bait.

Sa panahon ng digma, mas mainam daw kung walang kabiyak.

Walang tamis, kung kaya’t wala ring pait ng pagkabiyak

kung basag ang gabi at kailangang lumakad sa dilim.

Subalit ako si Sarikaw, mangangasong nanigas

sa pagkakatitig sa iyo. Wagas, walang wakas

na pagkakatitig sa oras na hindi lumilipas.

Hindi ba’t noong makalawa, naging mabilis

ang iyong paghakbang sa mga pilapil,

mga bihasang paghakbang, sanay na sanay.

Hindi ko nasundan ang iyong pagliko,

Hindi ko nasundan ang lupang tinulay mo.

Naiwan akong tuliro sa gitna

ng kawalang direksiyon. Walang-wala

sa lupaing kinagisnan mo. Patawad,

kung nagawa kong tumalikod

at lumakad papalayo,

kalimutan ang mga tanda

at hintuturo ng panakot-uwak

(O baka ako ang panakot-uwak).

Ala-kristong nanigas sa krus na landas.

O gaya nga ng nasabi—Sarikaw.

Taga-lungsod na nangahas na mangaso

sa isang ilang at liblib na tunggali,

naliligaw sa mga nagsasangang pilapil.

Mangangasong naging asong sumusunod sa iyo—

Ako’y iyong aso.

At labis ang iyong pag-ibig sa mga aso.

Heto nga’t kanina pa nakasunod sa atin

ang isa sa mga bantay ng inyong parang.

Alam niya marahil ang iyong kabaitan

pagdating sa kanilang uri. Hindi ba’t supling

niya ang tutang may tala sa noo?

Tinawag natin siyang “Budoy,”

kaibigang pinapahimpil ko maging sa mesa

ng aking pagkakahumaling sa mga batas:

Budoy, budoy, what is the case of, what is the case of…

Marahil ay nasa isip ng kawawang tuta

ang asong pinatay upang sairin ang dugo

at gamiting pinta para sa Inang Peñafrancia.

At matapos itong itapon sa Bikong Ilog

ay kakatwang nabuhay at lumangoy

tungong pampang.

Ang pag-ibig ay hindi pag-aalaga ng tuta.

Ayon na nga sa dunong ng penomenolohiya.

Walang dapat sundan, walang dapat sundin

kundi ang kalatas ng kalawakan

na bubukal ang dapat bumukal,

na sisibol ang dapat sumibol. Batas ito.

Batas na naaayon sa naaayon

hindi nga pag-aalaga ng tuta, sa halip

ay ang pananalig ng asong sinaid ang dugo

ng kanyang iniibig na amo upang kulayan

ng linyar na pag-iral ng Banal na Birhen

upang baliin ang batas ng kalikasan

at muling mabuhay ang ilog

sa kanyang masunuring puso.

Aking iniibig, uulitin ko:

Ako’y iyong aso.

Kaya lumakad kata, sundan ang pilapil ng pag-ibig.

Matapos magniig ang mga pangako sa gitna ng palayan

at matapos sumanib sa simoy upang dumaloy

sa alaala ng mga elemental o mag-iwan ng bakas

sa makasaysayang pook na ito.

Halika at umagos tayo sa ilog ng ating dibdib,

sa iisang bukal,

sa iisang salaysay,

sa iisang alamat.