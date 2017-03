Kung Sakaling Sa Iyo Pa Rin Ito

I.

Iniisip ko kung

Sana nandito ka pa.

Pitong taon, pito na pala

kung di ka naman nawala

Hahanapin pa kaya kita?

Akala ko natapos na

Akong maghanap ng ikaw,

ng saiyo

At oo, naghanap nga ako, ng katulad mo,

Ng bukod sa iyo.

At oo, bumabalik akong wala, laging wala

walang nahanap na ikaw – o siya, o ako.

Pitong taon ng dalawampu’t limang alaalang

dala-dala ko.

II.

Binibilang ko ang lahat ng mga iniwan mo sa akin:

1 berdeng journal na hindi ko sinulatan kailanman (2011)

2 t-shirt na ginawa ko nang basahan

(pero nasa akin pa rin)

3 librong hindi ko na alam kung nasaan (natapos ko kayang basahin ang mga ito?)

III.

Hindi ako tumigil

sa paghahanap sa iyo –

Sa paghahanap sa iyo, hindi ako tumigil…

Nakikitakita sa mga estudyante kong

lagi kong iniiwasang kausap.

Naririnig kita sa mga musikang

basta na lamang tumutugtog – sa fx, sa taxi, sa kung saan mang kainan, at oo – kahit at

lalo sa simbahan.

Naamoy kita sa aking alaala at panaginip.

Nalalasahan kita satuwing biglang umuulan, sa dalas ng mga gabing pinagkakaitan ng

tulog, sa siksikan sa pila tuwing naghahabol sa pagdating ng tren.

Nadarama kita sa mga karakter

na lagi kong pinanghihinayangan

sa iba’t ibang kuwento ng nababasa ko.

At oo, nanghihinayang pa rin ako.

IV.

Binibilang ko ang lahat ng mga naiwan ko sa iyo:

1 tshirt na paborito ko, naiwan ko ito sa dorm ninyo noong minsang nakitulog ako – para

sa project mo.

2 librong pinahiram ko lang sa iyo – Langaw sa Isang Basong Gatas ni Amado

Hernandez at Banana Heart Summer ni Merlinda Bobis – huwag mo nang isauli, bumili

na ulit ako ng mga ito.

3 pinakamahalaga sa buhay ko: isip, oras, at puso.

4 na mga salita: ikaw, ako – tayo, wala?

V.

May pakpak ang balita, may pakpak ang wika,

Naghahabulan ang labo-labong mga salita –

naririnig mo ba?

VI.

Hinihintay kita gaya ng matiyaga kong

pagpila sa MRT tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes.

Inaasahan ko ang pagdating mo, o ng bahagi mo

Sa pagparoo’t paritong mga bus

tuwing Sabado na may espesyal na lakad ako.

Hinihintay kitang muli sa notification sa message request,

O mula sa text o tawag ng unknown number,

sa bawat Linggong umay na umay na ako.

Hinahanap kita sa loob at labas ng alam kong totoo.

VII.

Sa ikapitong araw, tulad ng diyos

nang likhain niya

ang langit at lupa

at ang lahat ng naririto –

nagpapahinga rin

ang mga pusong naghahanap.

About the Contributor – Wilmor Pacay 3rd is a BSE Filipino graduate of Philippine Normal University Manila where he served as literary editor and editor-in-chief of Aklas Literary Folio and The Torch Publications Manila. He held a stint as magazine editor at Diwa Asia Publishing Group, Inc. and content editor for Quipper Philippines. Presently, he isteaching Filipino, Research, and Creative Writing at Treston International College where he heads the official publication.