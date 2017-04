Limang Tula

Sa Surigao Del Sur



Ito ang tiyak: sa mababaw na libingan,

lasap pa rin ng mga uod ang takot

ng pinagpipiyestahang katawan

nang lumapat ang lamig

ng metal na nguso ni Kamatayan

sa kaniyang pawisang sentido–

Halik-paanyaya sa nakaabang na mundo

isang segundo ang layo

mula sa kalabit ng gatilyo.

Wala sa hapag ng lungsod ang lasa ng takot.

Sa lungsod kung saan

ang balitang isinasapinggan

ay inihahanda sa malayong kusina:

“Rebelde ba o militar?”

sambit mo sa pagitan

ng mga pagnguya.

Samantala, di kalayuan

sa lunan ng mga pagpaslang

silang mga luntian,

sukbit ang bigat ng itim

na karahasan–dagundong

ang halakhakan, habang

Patuloy sa pagpapak ang mga uod,

Patuloy ka sa pagnguya’t paglunok-

sa mga mata,

bubuka ang bibig sa masarap na anyaya

sa mga tainga,

lalasapin ng dila ang isinubong balita

sa ilong,

gagalaw ang mga talim ng ngipin

sa bibig,

para sa nakaabang na lalamunan.

***

Tanawin



Pasko na naman, O kay tulin ng araw,

Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang

Nagsa-karagatan ang kalsada

nang dumalaw sa lungsod ang ulan.

‘Sang dalampasigan ang bangketang

Himpilan ng mga nag-aabang

(na may kabu-kabuteng panangga)

sa tumal ng jeep-bangkang sasakyan.

Pasko, Pasko, Pasko na namang muli

Tanging araw nating pinakamimithi

Buti nalang may balsang kariton

(na kanina lang prutas ang laman)

na sumusuong sa mga alon

maitawid lamang sila habang

si Kris Aquino ay lumalamon

sa tarpolin ng isang tindahan.

Samantala, tuloy sa pagtugtog

ang malaking ispiker sa tabi:

Ang pag-ibig naghahari…

***

Tahimik

Tahimik ang walang pangalan

sa wikang nauunawaan.

Sintahimik ng ilang taon nang

abandonadong bahay.

Sa wikang nauunawaan,

multo ang tawag mo

sa nanananahan dito

at hindi itong tahimik na walang pangalan.

Tunog ng nagsasarang mga tindahan,

halimbawa, na susundan

ng mga blangkong mukha

pauwi sa kani-kaniyang tahanang

iniilawan ng lamlam.

Hindi ito nalalayo sa katahimikan

pagkatapos ng handaan:

walang kibo ang kaninang

kumakalansing na mga pinggan

sa ngayo’y nagdiriwang,

humihiyaw na kawalan.

***

Ang Pusa sa Tindahan



May pusang nahihimbing

sa may tindahan.

Kung paanong hindi siya nagigising

(o kunwaring hindi nagigising)

sa mga baryang kumakalansing

pambili ng yosi at Sting

(o Cobra), ng kendi at sitsirya,

pampaload ng ALLTXT20

o FLEXITIME 50,

hindi ko alam.

Basta’t nakaaaliw pagmasdan

ang umaangat-bumababa niyang tiyan.

Sa bawat paghinga, maalala mo ang lola mong

minsan mong binantayan sa pagtulog

sa takot na baka ibuga na niya

ang kaniyang huling hininga.

Hindi ako nag-aalala.

Malusog ang pusang ito; tila pinalulusog pa

ng kaniyang mga panaginip.

Madalas akong managinip

ng mesang naghahakot ng alikabok

sa isang silid na walang ilaw,

walang dumadalaw.

Hindi ako gumagalaw.

Palagi, nakaupo lang ako roon,

naghihintay sa kung ano.

Hindi ko maaaring gambalain

ang sinisilungang dilim.

Gusto kong naroroon ako sakaling

magtipon ang mga pusa

upang muling magkita-kita

sa pamayanang umiiral lamang kung gabi

habang ang lahat ay tulóg

at nananaginip.

***

Pagbabalik



Pagkatapos ng Pag-aabang sa Kundiman 2

Singhaba ng daan

patungo sa bago ninyong lilipatan

ang titig mo sa akin habang papalayo ka,

hila ng iyong mga magulang.

Marahil, hindi mo na kasi nagawang ibilin

na ingatan ko ang makikinis na batong

inipon natin mula sa inakalang bukal,

maging ang basket na sumasalo

sa mapupulang aratiles sa likod-bahay.

Sa mga taong nagdaan, batid kong

batid mong walang nakapigil

sa pagbabagong bihis ng ating bayan

(ang mga bato ay bato na lamang,

tumanda na ang mga batang

kaagaw ng mga ibon sa aratiles),

sapagkat nagbabalik kang walang gulat

ang mga mata, kahit pa kinakaharap

ang malaon nang palaisipan

ng mga umalis at naiwan.

Malaon na ring tumigil sa paghihintay

silang mga natutuyo’t nalaglaglag sa lupa.

Ni R Estrada