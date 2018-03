LPGA ANA Inspiration scores

Leading second-round scores on Saturday in the LPGA ANA Inspiration at Rancho Mirage, California (USA unless noted, a-amateur, par-72):

132 – Park Sung-hyun (KOR) 68-64, Pernilla Lindberg (SWE) 65-67

135 – Jessica Korda 67-68

137 – Jodi Ewart Shadoff (ENG) 70-67, Charley Hull (ENG) 69-68, Amy Olson 69-68, Ayako Uehara (JPN) 66-71

138 – Jennifer Song 69-69, Albane Valenzuela (SUI) 67-71, Beatriz Recari (ESP) 66-72

139 – Lee Jeong-eun (KOR) 72-67, Alena Sharp (CAN) 71-68, Park In-bee (KOR) 70-69, Chun In-gee (KOR) 68-71

