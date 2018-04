Leading scores after Friday’s third round of the LPGA Lotte Championship at Ko Olina, Hawaii (USA unless noted, par-72):

207 – Brooke Henderson (CAN) 68- 66-73

208 – Mo Martin 69-67-72

209 – Nasa Hataoka (JPN) 72-69-68,

Park In-bee (KOR) 69-69-71

210 – Lizette Salas 69-71-70, Feng Shanshan (CHN) 67-69-74

211 – Daniela Iacobelli 73-68-70, Pernilla Lindberg (SWE) 70-68-73

