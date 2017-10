NI LUI QUEANO

Advertisements

Sa paghulaw ng nagdaangulan

Ramdam ang alingasngas ng hangin

Kahit pagatol-gatol lamang

Tumitiim sa kaibuturan

Lumilikha ng sugat

Kahit minsang pitik

Minimithi lagi ang katahimikan

Sa mga tikatik

Kahit sinusuway wari

Ng mga bubungan ng pananaginip

Marami pa ring kabalyerong

Nangangahas mag lakbay

Pangkating makabayan

Na walang dalang mithiin

Sa makikitid na daan ng tagumpay

Balakyot lagi ang paglaban

Lalo na’t pinupulot sa hangin

Ang mga kataga ng pagkatha

Hindi ito pag lalagom lamang

O paratang o kabalintunaan

Nagkalat ang kulto ng pag samba

Kung kaya ditto na bubulid

Ang pagbagsak ng bayan

Kabataang naliligaw ng landas

Panahonito ng pagninilay-nilay

Dapat sagutin ng mga makata

Mga baluktot na kataga

Kinakailangan ang pagtulig sa

Tuwirang tuwirinang mga salita

Halimbawa’y sa mga impeng dayo

Kumakamkam sa mga lupang katutubo

Hindi kailan man nagwawakas

Ang pagbaklas sa mga malinggawi

Lalo’t pinuno ang nag-uuwi

At siyang naghahari ng dahas

Ang makata’y manghuhubog

Hindi lamang ng mga salita

Upang mag-usig at lumikha ng alimpuyo

Pumapanig dapat sa pangunguna

Bumubuwag sa mga pedestal

Ng mga naghaharing-uri

Padron ng inaapi’t kinukutya

Episodyo ito nang panahong

Binabalinguyngoy ng maraming salita

Dahil maraming makata

Sinimsim ng rangya

Ngunit may higit na pintas na dapat ikatuwa

May anyo ang makata

Kapag pumupurol na ang pluma

Dapati hasa’t ipangtaga

Upang sumuhay ang ragasa!