Nadal remains top of ATP rankings

PARIS: Rafael Nadal remained atop the ATP rankings released Monday after breezing to his 11th Barcelona title over the weekend.

ATP rankings on April 30:

Rafael Nadal (ESP) 8,770 pts Roger Federer (SUI) 8,670 Alexander Zverev (GER) 5,195 Marin Cilic (CRO) 4,985 Grigor Dimitrov (BUL) 4,950 Juan Martin Del Potro (ARG) 4,470 Dominic Thiem (AUT) 3,545 Kevin Anderson (RSA) 3,390 John Isner (USA) 3,125 David Goffin (BEL) 3,020 Pablo Carreño (ESP) 2,440 Novak Djokovic (SRB) 2,220 Sam Querrey (USA) 2,220 Roberto Bautista (ESP) 2,175 (+1) Jack Sock (USA) 2,155 (+1) Diego Schwartzman (ARG) 2,130 (+1) Tomas Berdych (CZE) 2,060 (+1) Lucas Pouille (FRA) 1,995 (-4) Fabio Fognini (ITA) 1,840 (+1) Milos Raonic (CAN) 1,835 (+1)

