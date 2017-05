Pag-uli: Mga Alaala at Pagbabalik

Quick Shop

Pilit niyang inaalala sa kanyang isipan. Thank you for coming sir, come again. Sigurado siyang pamilyar siya sa babaeng iyon o kilala siya nito. Kabayan Hotel, Pasay, Rotonda.

Getting High

Ipinaalala ng hangin kay Kate ang nalalapit niyang pag-alis, ang walang katiyakang pagbabalik. Niyaya siyang umakyat nina RC, Lloyd, at Kyle sa helipad. Sumakay siya sa kakaibang trip.

Pangkaraniwang Araw

Shinzu contact solutions, this is James, your customer care assistant, how may I help you? Naalala niya ang void calls kahapon. “Are you a fucking Filipino?” Call ended.

Guisadong Recado

Pinagsabay igisa ni Marga ang sibuyas at bawang para sa sinangag. Sunog ang bawang at hilaw naman ang sibuyas. Naalala niya: tuition ng panganay at upa sa bahay.

Wow Mali

Madaling-madali si Pacheco sa pagsagot sa midterms. Alternate T at F ang sinagot niya sa Test 1. Naipasa na niya nang maalala niyang: Write the word TRUE if…

Hangover

Pa-deliver 1 bilog, text niya sa Derly’s water station pagkagising. Lunes na Lunes, walang inumin. Naalala niya ang kainuman kagabi, at lahat ng mga hindi niya nasabi.

Bataan

“Wala ka ba talagang maalala?” tanong ng interviewer sa bagong turned-over na bata. “Taga-saan ka ba talaga?” panlimang tanong na ito. Walang pakialam ang batang biktima sa alaala.

Priority Project

Katatapos lang manalumpati ni Mayor sa mga taong nasa bagong gawang covered court. Pagbalik sa sasakyan, naalala niya ang nakita niyang asong kalyeng kumakain ng sarili nitong suka.

Hypothesis

“Students who excel in sports are more likely to underperform in academics,” her hypothesis recalls. Several manuscript revisions and oral presentations later, research results rendered her hypothesis wrong.

Kutob

On and off siya sa katabing coffee maker. Palit siya nang palit ng kapeng hindi niya nakakalahati sa pag-inom. Pinangungunahan siya ng pangamba dahil sa pabalik-balik na alaala.

Dean’s Lister

Dalawang linggo bago mag-finals, pinaalala na ni Casandra sa kanyang tatay ang notice of delayed payment. Ilang oras bago mag-exam, naalala niyang tanging si Dean Velez ang sagot.

Hidden Sick

Nanunuot pa rin ang lamig kahit doble na ang kanyang jacket. Hindi siya pinatutulog ng lamig at nginig. Naalala niya ang mga naatraso niya sa Maynila. Biglang uminit.

Estacion X

Binibilang niya ang mga taong nasa prusisyon, isa, isandaan, mahigit pa. Ilan kaya sa kanilang matutupad ang panalangin? Inayos niya ang napigtas na tsinelas at naglakad pakabilang direksiyon.

Putol

Habang kumakain, inikot nila ang plato bago umalis ang inang si Tenyang. Bibili lang daw siya ng tela sa Divisioria para sa tanggap niyang rush. Walang silbing pamahiin.

Hilaw

Isa at kalahating basong tubig sa bawat isang gatang ng bigas. Apat na basong tubig lang kung tatlong gatang. Ang hindi niya maalala: ang detalye ng kanyang kontrata.

Pusakal

Ngiyaw nang ngiyaw si Felina sa kanyang ikawalong buwan, naglalandi. Ayos pa ito, kasi kung lalaki, tumatakas – maghahanap kung saan may naglalandi. Naalala niya si Konrad, isang pusakal!

Pa-cool Kid

Agad niyang inilabas ang iba’t ibang kulay niyang highlighter kasabay ng pagdating ng order niyang vanilla caramel frappe, naalala niyang ilabas ang libro. Nag-selfie nang labas-dila at nakakindat.

Kakilala

Maaga siyang pumila sa fair ni Councilor Pagdanganan sa Malibay. Bitbit ang resume, ipinasa niya sa front desk ang kanyang portfolio. Saka niya naalalang wala siyang kakilala rito.

Forecast

Asahan ang pulo-pulong pagpatak ng ulan, may kasamang pagkulog-pagkidlat… Naaala niya ang weather forecast. Alas dos media na, tirik na tirik pa rin ang araw – nagpapasubali sa pag-asa.

Autotelic

Pinindot niya ang shuffle sa playlist sa Spotify. Naalala niya ang sounds na paulit-ulit pinakikinggan nitong nakaraan: Laro (Papunta Pabalik). “Pagsasama natin ay tagu-taguan.” May tunog ang kapanatagan.

Si Clarence

Kulang ang sukli sa kanya ng Beredo’s bakery. Mapapagalitan siya pero naalala niyang: Friday, closing ang mama niya. Bumili siyang Stik-O at bumalik sa panonood ng Cartoon Network.

VAB Chronicles

Alaala na lang para kay William ang Villamor Air Base. Ang dating ganda nito bago itinayo ang Resort’s World Manila at iba pang naglalakihang hotels. May mali rito.

WILMOR PACAY 3RD